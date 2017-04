1,020 examinees pass the Electronics Technician Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,020 out of 1,273 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in the cities of Manila, Baguio, Cebu and Davao this April 2017.

1 ABAD, FERDIE JR BERNAL

2 ABANTO, FELMAR LEGASPINA

3 ABASOLA, IRVIN ALMARINES

4 ABELLANA, MARC STEPHEN GOYLAN

5 ABRETIL, ALBERT BALBARINO

6 ABSARAL, MARVIN SARIUL

7 ABUAN, RAMIL LUMAGUE

8 ABUEL, GINO RUEL MOLINA

9 ACERON, PET JAYSON MONTERONA

10 ACLA, VERNON GREFALDE

11 ACOSTA, DARYL JAY ABALOS

12 ADLAWAN, LARA MAE MAQUILAN

13 ADONIS, JERIC GARCIA

14 ADOP, LOVELY GRACE MARTIN

15 ADRIANO, ARMAN CAYANAN

16 ADRIVAN, KRIZ KEVIN CANTAGO

17 AFONSO, MARIE ROXANNE VILLAROJO

18 AGATEP, EFREN BONNE RIVERA

19 AGNER, GABRIEL MARLO CALIXTRO

20 AGUADO, JOY ABAYA

21 AGUILA, ARVIE PADORA

22 AGUILAR, CLARISSE MARY JOY CUYA

23 AGUILAR, DIOSCORO JR RAMA

24 AGUIRRE, CHRISTIAN WAYNE QUING

25 AGUSTIN, IRENE TAGSA

26 ALANO, MARIE GLENN VASQUEZ

27 ALAVA, APRIL NARCISO

28 ALBANO, NILVANO MACAPALLAG

29 ALBASIN, MYRTLE VIE PADRON

30 ALCANTARA, ALYSSA ASHLEY MAÑO

31 ALCUAZ, ANTONIO MIGUEL GONZALES

32 ALCUAZ, CARLOS GABRIEL GONZALES

33 ALCUIZAR, KATHLEEN KAYE DE BELEN

34 ALEJO, JOANA MEI JUNIAR

35 ALIMOROM, AIGEL BUSAYO

36 ALINEA, FRANCEZ EUNIKA BACUD

37 ALIOG, LUCHEMAE ALIÑAS

38 ALLANIGUE, MA ANTHONETTE SILVERIO

39 ALMADEN, LILIBILLE MOLON

40 ALMARIO, JENNIE CASAS

41 ALMAZORA, JUSTIN MICHAEL BUSTOS

42 ALMORADIE, REYNALDO JR ESTRADA

43 ALOLOD, EDGAR JR NAPALIT

44 ALPE, PALM HAZEL LOGRONIO

45 ALQUIZA, LEA MARIE FRANCESCA MELAD

46 ALVAREZ, CRIZELLE GRAJO

47 ALVAREZ, SUZANNE ALCARAZ

48 ALVIAR, JOSHUA EDAL

49 ALVIAR, MARK ANGELO SUMINISTRADO

50 AMA, EFREIM LEONARD ABRUGENA

51 AMANDORON, ALWIN DEIL GUATLO

52 AMARILLE, JAN LEONARD ALAS

53 AMBALONG, DONNA JANE GAYO

54 AMBROCIO, LIEREN STEPHANIE

55 AMOGIS, REMEGIO JR LAZARAGA

56 ANCANAN, MAURICE RAMOS

57 ANCHETA, MARK ALEXSANDER SANTOS

58 ANCHETA, MARK DENNIS GARCIA

59 ANDAL, JUN MACATANGAY

60 ANTIOJO, JUDIEL TORRENTE

61 ANTONIO, JOHN HAROLD ALCAIN

62 APACIBLE, ALLIASSA LAUSANNE VARGAS

63 APALLA, ROD RYAN PRUDENCIADO

64 AQUINO, ALYSSA ELAINE CANLAS

65 AQUINO, IVY SOPHIA CAYABYAB

66 AQUINO, JOHN CARLO LAPUZ

67 ARAC, HEAVEN MAE MARCELO

68 ARADILLOS, KAREN MAE CIELO

69 ARAGOZA, MARY HARRIET PEREIRA

70 ARAÑO, DUSTIN XAVER MEDRANO

71 ARCILLA, FRANCHESCA DANIELLE BALILO

72 AREVALO, JAY MARK ALCAPARAZ

73 ARGON, MARK JOHN SORIAGA

74 ARO, JOEBETT JAMES BUENAFLOR

75 ARZADON, LUIS MIKAEL LIMJUCO

76 ASAYTUNO, ANDREALYN BAYONA

77 ASIA, IVAN CARLO VALENCIA

78 ASIO, RAMON CAÑADIDO

79 ATIENZA, JENNILYN PANGANIBAN

80 ATIENZA, SHERRY LEIN BAIS

81 ATIENZO, CARLO RUFINO

82 AUGUSTO, KRIZIAN WENDOLL BADIANG

83 AUSTRIA, JOHN PAUL PERALTA

84 AUSTRIA, KEVIN KYLE WALATA

85 AVILES, JENNETH CAOLBOY

86 AYENTO, ARVIN QUERENCIA

87 AYOP, ALDRIN PAMBAGO

88 AZARES, AL MINA

89 BABAO, JAMES KEVIN GUTIERREZ

90 BABAR, STEPHANIE NICOLE DELA CRUZ

91 BACLAO, NOEL JONATHAN CEDO

92 BACLIG, JONALYN SONICO

93 BACLIG, ROGENIO TOLENTINO

94 BACULIO, SANDEE BHEB RAÑOA

95 BAGAPORO, RENZ CHRISTIAN TADURAN

96 BAGOTSAY, CATHERINE GARPESA

97 BAGSIC, ELLA JOYCE BERNAL

98 BAGUNAS, MARYJANE VILLAGRACIA

99 BAGUNDOL, ROBERT LEEMAR MALOLOT

100 BAJON, CHARLES KOBE AZUCENA

101 BALABAT, RIKKA KASSANDRA SIERAS

102 BALASULIA, JAYSON ESPEDIDO

103 BALDELOVAR, FLORETES BAYOT

104 BALDERAMA, JANNICA HALOC

105 BALDOVE, RON JOEFFREY CARBON

106 BALLOS, JONATHAN ALOCELJA

107 BALTAZAR, SABRINA MARIE MANLICLIC

108 BALURAN, IAN BITOR

109 BANDOLIS, RONIE RENZIE COVARRUBIAS

110 BANGAOIL, JONALYN CAOILI

111 BANILLA, FRANZ JOSEPH BENDICION

112 BANOOG, CLIFFTON BRYLLE POCLINGAN

113 BANTOK, RAMIL JR VERZO

114 BARONIA, MARVIN EDRIAN PALASPAS

115 BARRERA, JAN PAUL PACLARIN

116 BARRIENTOS, MONSOUR ALBERTO

117 BARRIOS, ALEXANDER IRVIN CHUA

118 BARRIOS, ANTHONY SALVADOR

119 BARTE, CHARLENE MAE DELIZO

120 BARTE, EDWIN LORENZ PANGANIBAN

121 BASA, ZOILEEN PEARL LACHICA

122 BASADA, KENNETH ROI ANG

123 BASCO, LOWELL ADA

124 BASILAN, CHRISTIAN CAÑADA

125 BASILIO, JOEL SALVADO

126 BASILIO, MARK ANTHONY MARAÑON

127 BATAIN, KIRK RUSSEL ROCHE

128 BATERBONIA, CHRISTINE BARROSA

129 BATERINA, BERYL CORDERO

130 BAUIT, BENEDIC NARAG

131 BAUTISTA, FRANCIS AMARILLE

132 BAUTISTA, GELLEEN MINA

133 BAUTISTA, JAMES NIKKO BARTOLOME

134 BAUTISTA, JOMARI VOLANTE

135 BAUTISTA, REY MARK JOHN STA ANA

136 BAUTISTA, REYMAR ALBIA

137 BAUTISTA, RODEN JOY BANAY

138 BAUTISTA, RYAN LUIS GAFFUD

139 BAUTRO, LARA

140 BAWENTA, PATRICK PALLAYOC

141 BAYLON, SUNNY CILLE BONIFACIO

142 BAÑO, PHILIP JUSTIN FERNANDEZ

143 BEATISULA, JOHN VINCENT QUEZON

144 BELCHES, MARLON BANGISAN

145 BELGICA, TROVIS BALBOA

146 BENITEZ, EMERLYN DAVID

147 BERGONIA, JOEVANN CARIÑO

148 BERMUNDO, KENNETH JOHN RAFER

149 BERNARDEZ, JOHN ANTHONY ERENO

150 BERSALES, SHEKINNAH CHARCOS

151 BERTULFO, KAYE EUNEY MARIE TAPALES

152 BESANA, MANUEL III LUCES

153 BIAGTAN, ROBERT ANGELO JUNIO

154 BIOL, AIMEE NICHOLE SARNO

155 BIYO, HANNAH MAE ESTINOTE

156 BOCO, KARL EUNIN ENDOZO

157 BOISER, ARCHIE GUTIERREZ

158 BONGCAC, ARIEL TORINO

159 BORJA, CARLO REESE FAJARDO

160 BORJA, ELAINE MANUEL

161 BORLONGAN, LEANDRO MIGUEL VERZOSA

162 BORROMEO, MICHAEL VINCENT ROCELA

163 BOYONES, ERWIN VELASQUEZ

164 BRAVO, MARK NEIL FLOR MATA

165 BRIGOLI, CICERO BERENGUEL

166 BRILLANTES, TOBBIE AMA

167 BRILLO, JOHN RALPH CERVANTES

168 BUCAD, MICHAEL DAVID

169 BUCU, MA BEATRIZ CUSI

170 BUDAY, LAURIEN MARCELINO

171 BUENSUCESO, REJUNE TURIRIT

172 BURCE, JOHN REY ENJAMBRE

173 BURGOS, NANETTE ABEL

174 BURGUILLOS, FREDERICK TOLENTINO

175 BUSTILLO, ANNE FLORDELIZ ECHALAS

176 BUYAGAO, ELAIN CAMILE BELEN

177 CABALES, LIECELL TORREGOZA

178 CABANLET, FRANCIS PAULO

179 CABANTAC, JESSA MARIE SABUERO

180 CABAOT, JOCELYN VIÑAS

181 CABATAY, JEFFREY LAGSAC

182 CABOTAJE, EDRIEL CARAGAY

183 CABUNOT, FATIMA GASMEN

184 CACAS, ANGELA MANABAT

185 CACHERO, CESAR CHRISTIAN CALICDAN

186 CAGBABANUA, FLOREMAY TELLO

187 CAHAGNAAN, JEROME BIONG

188 CALABIAS, FELER BASANIO

189 CALAYCAY, MAILA PADILLA

190 CALEON, MICHELLE GATPANDAN

191 CALUB, MARK ALLAN QUIAMBAO

192 CAMBA, ARIANNE MIKAELA PALMARIA

193 CAMU, REY LOUIE REGONAOS

194 CANAO, BRYNER PINANGGA

195 CANAYON, ALYSSA MARIE AGUILAR

196 CANDO, JAIME JR LAWAN

197 CANE, SHARMAINE JOCSON

198 CANGUIT, LIMART ANAYRON

199 CANNAOAY, KATHLEEN ANN JOAQUIN

200 CANUTO, JOHN MYLES DOMINGUEZ

201 CAPIRAL, DEAN LOWELL RUBIS

202 CARANDANG, JOANNA JUPLO

203 CARANGUIAN, JOMARIE MACASADDUG

204 CARANOG, ARNOLD BOLANIO

205 CARDOZA, HARL JOSIF ESCULTOR

206 CARIÑO, ALYSSA MARIE VARGAS

207 CARIÑO, BIANCA DENISE SISNO

208 CARNATE, JOHN PERCY NALDOZA

209 CARONUNGAN, JHAYLORD CRISTOBAL

210 CARRERA, LORENZE VINCENT SAJONAS

211 CASEDO, JIELEEL EURICE DAVID

212 CASILAC, NELSON SACQUIAP

213 CASPE, ARNAN LOUIE BAGUIO

214 CASTILLO, ELAINE LLARENA

215 CASTILLO, ROSELLE MOREDO

216 CASTILLO, SARAH JANE TIBAYAN

217 CASTRO, JENNALYN NORCIO

218 CASTRO, PATRICK KENNETH ESCOBAR

219 CATAYONG, CRIS MARK LOYOLA

220 CATIPAY, HARVEY RAVEN FILIPINAS

221 CATU, SHYNNE ALLYSON CUYOS

222 CAÑERO, JOHN CEDRICK GAJASAN

223 CAÑETE, JOHN DIRK JUCAL

224 CAÑIZARES, PAUL ANTHONY

225 CAÑO, HYACINTH MENDOZA

226 CEPEDA, CHARYL MAE BERTE

227 CERDEÑA, MARK SERNICULA

228 CERRO, JOREN ARIAS

229 CESAR, MIRACEL JUNE GENGOS

230 CIMACIO, RIZIEL BACHANICHA

231 CINENSE, JEFFREY GASPAR

232 CIRIO, ANTONIETTE BELARDO

233 CLAVECILLAS, KLAUDE JOSEPH RETERACION

234 CLEOFAS, APRILLE JOY ABANSI

235 CLEOFE, JAYSON EDWARD TAN

236 CLIFFORD, APRIL AOANAN

237 CO, JOSEPH JONATHAN GONZALES

238 CO, LUKE PETER DY

239 COBALLES, PRINCESS MARIE AGGANGAN

240 CODINIERA, JADE KRISTOFFER FLORENDO

241 COLAR, JAROLYN REYES

242 COLLAMAR, RONALD PRUDENCIADO

243 COLLANTES, BRYLLE HAGANAS

244 COLMO, CZARINA NAIKA EQUILLA

245 COMBISTA, LILIBETH VERDAD

246 COME, JAN RYAN PARADO

247 COMPUESTO, MICHAEL EDWARD MANGCOY

248 CONSTANTINO, YVONIE DELA CERNA

249 CORCUERA, CHOLO CUBCUBAN

250 CORGUE, DARWEN CALAMBA

251 CORILLO, BRYLLE VINCENT GUIRON

252 CORNEJO, KEITH ADRIAN VENTOCILLA

253 CORONEL, JOSE LEANDRO MANUZON

254 COSTILLAS, RHODA JANE SUSON

255 CRUZ, ALLAN JAY LUCERO

256 CRUZ, JOHN BENNEDICT DELA CRUZ

257 CRUZ, JUSTIN CARL SANTOS

258 CRUZ, KARINA CLAIRE OMPACAN

259 CRUZ, KIM EDWARD DELOS SANTOS

260 CRUZ, MARK BRIAN BOQUIREN

261 CRUZ, MARK BRYAN HERMIDA

262 CRUZ, MICHAEL ANGELO MAYOR

263 CRUZ, RAYMOND MACALIPAY

264 CUBE, PAULINE JESSA SILVA

265 CUBEROS, LYNDEL COMPLETADO

266 CUIZON, CATHERINE CAPUZ

267 CUIZON, GUEEN HYACIENTH MAE BOYLES

268 CULLADO, JONALAIN FLORES

269 CUSTODIO, JOHN LESTER MACALINTAL

270 DADIOS, RAY VICTOR BARIS

271 DAELLA, MENANDRO ISAGANI JR REYES

272 DALANGIN, CHERRY ROSE LAO

273 DALASEN, GENEVIEVE BANGOGAN

274 DALIGDIG, PAUL ALBERT MAUREAL

275 DANCALAN, IRISH GLEEN ACEBU

276 DANDAN, HAZEL AMOR VIEJA

277 DANIOT, PATRICIO JR BACARRO

278 DATOON, DEILE LEO FAJILAN

279 DATU-OTO, ALHADI UDDIN

280 DAVID, FRANCIS BARTOLA

281 DAVID, JESSICA CARLA SICAT

282 DAVID, JOHN EZEKIEL BATTUNG

283 DAVID, SEMANTHA VIEL DAYAO

284 DAWATON, QUEROBIN MARCOS

285 DAYOC, JEFFERSON GALVEZ

286 DAYRIT, ESSEL MAGLALANG

287 DAZA, JOHN COLIN BERNABE

288 DAZA, MELIZA ROSE CANONOY

289 DAÑO, JOHN RAFAEL WAGWAG

290 DE ASIS, CARMILLE ANNE LELIS

291 DE CASTRO, DAN LEVY FREDELUCES

292 DE CHAVEZ, LAWRENCE MANAYON

293 DE CHAVEZ, ZCHARINA HAZELL CASTILLO

294 DE GRACIA, JENNEX GAYLE APELLIDO

295 DE GUZMAN, ED LORENCE ROGERO

296 DE GUZMAN, ELEXCEL LACSAMANA

297 DE GUZMAN, LUIGI ITCHIE BOY CALDERON

298 DE GUZMAN, RAMON REYES

299 DE GUZMAN, REYMARK PARONDA

300 DE JESUS, JUSTIN BONDOC

301 DE LA SERNA, BARBARA ANNE ACENAS

302 DE LEON, RENETTE NIÑA SALONGA

303 DE LEON, RONEL DELA CRUZ

304 DE LOS REYES, KHRYSS MAR TUBA

305 DE MESA, JERICO BAUTISTA

306 DE SAGUN, ROSE ANN VILLEGAS

307 DE VEGA, MARISSA FELIX

308 DE VENECIA, JOHN REX RODRIGUEZ

309 DE VILLA, JARAMIE TALAVERA

310 DE VILLA, JONATHAN BORJA

311 DEL PILAR, JOHN JOSHUA SEVILLA

312 DEL PRADO, CHAD NGUJO

313 DEL ROSARIO, BEN-HUR AGLIAM

314 DELA CRUZ, ARCHIE LISING

315 DELA CRUZ, CASSANDRA CANULO

316 DELA CRUZ, JOHN VICTOR AQUINO

317 DELA CRUZ, KIMBERLY JOY DE GUZMAN

318 DELA CRUZ, KRISTOFER IAN BINGCANG

319 DELA CRUZ, MARK EZEKIEL RELI

320 DELA CRUZ, RODOLFO JR CONDECIDO

321 DELA PEÑA, JANSEN RAMOS

322 DELA ROSA, MARIDEL SANTOS

323 DELA TONGA, MAE CHARMAINE ZOLETA

324 DEOCARES, JOLLIE FAITH JOY FRIAS

325 DEVELOS, NICKO ODYSES BOQUIS

326 DEYAWAN, JENNIFER BANITOG

327 DIA, EXEQUIEL XAVIER CARINGAL

328 DIAYON, ALJUN INDONG

329 DIAZ, BERNALYN CASALJAY

330 DIAZ, HANNA MERCY REYES

331 DIMAANO, KYLE LEXTER MERCADO

332 DIMALANTA, MARK RENNIER SANTIAGO

333 DIMALIBOT, MARWHIL VELASQUEZ

334 DIMAUNAHAN, RENZ STEPHEN MENDOZA

335 DIONISIO, JOSHUA

336 DIONSON, JUNE REY REPOLLO

337 DIONSON, KARL NIÑO DELLEVA

338 DITUCALAN, DARRYL DAVE GETARUELAS

339 DIZON, JULIUS CESAR YJARES

340 DIZON, KENNETH LANCE HIPOLITO

341 DOGUILES, DYAN VASQUEZ

342 DOLIENTE, ULYSSES MYCO CAJAN

343 DOLLENTE, JACOB HOLGADO

344 DOMINGO, DENNIS CALDERON

345 DOMINGO, LOU ALFRED YADAO

346 DOMINGUEZ, MARK RUIZ TENORIO

347 DOMINGUEZ, SHEILA VICTA

348 DUABAN, JUSTINE ARTH CUYOS

349 DUCUT, LAWRENCE GUTIERREZ

350 DUMADAG, ADRIAN MAHILUM

351 DUMAO, JOSEPH IAN APOSTOL

352 DUQUE, DUSTIN GARCIA

353 DUQUE, TOM IRASGA

354 ECHON, KELVIN RUIZ

355 EGTAPEN, MARK LESTER GARCIA

356 ENAD, FELROSE MAE POWELL

357 ENCARNACION, ABIGAIL MARIE SAMBILE

358 ENDAYA, JOHN DERICK DIMAYUGA

359 ENDAYA, RON-RON ABANTE

360 ENGBINO, KARL DEODATO CUTINEZ

361 ENOMOTO, HIDEO PALACAY

362 ENRICO, PATRICIA ANGELOU ECLAVEA

363 ENRIQUEZ, KAVIN MICUA

364 ESCAME, LEE-ANN BAUTISTA

365 ESCARES, JOVEN BASIJAN

366 ESCOSURA, KAREN NIÑA PAGALANAN

367 ESCUCHA, MIGUEL PAOLO CATEDRAL

368 ESER, JAN MICHAEL CAINGLES

369 ESLIT, KENNETH TABUCAO

370 ESPARES, ROHEL MIANO

371 ESPAÑOLA, JASON LIMON

372 ESPINIDO, ROXANN BUSTILLO

373 ESPINO, ELAINE DIAZ

374 ESPINOSA, GLEN DACAY

375 ESPINOSA, VINCE MARION ESPLANA

376 ESPIRITU, MARK JOHN MALLARI

377 ESQUIA, BRIAN JAY AZARES

378 ESTEBAN, LOUISE ANNE FALGUERA

379 ESTILLOTE, BEL VINCENT MEHOY

380 ESTRADA, EDWARD JOSEPH HONREJAS

381 ESTRADA, OLIVER BALMANA

382 ESTRAÑERO, ARNEL CUBA

383 EUCAPOR, ABRICK JAY LIBADIA

384 EUSTAQUIO, ANDREW JAY FAUSTO

385 EVANGELISTA, JOHN ALMAR PEÑAFLORIDA

386 EVASCO, ANTHONY BON

387 FABELLA, SHAYNE MAGRACIA

388 FABIAN, PAULINE BIANCA DEAN

389 FAICOL, JOAQUIN ROBERTO CARDENAS

390 FAICOL, LOURENE MAE AGUACITO

391 FAJARDO, JONAS VERBO

392 FARNACIO, RICHARD BENZ QUERO

393 FAZ, ALYSSA MARIE FABULA

394 FELISMINO, JENNILYN PACTOR

395 FERNANDEZ, JOHNLEO BONGANCISO

396 FERNANDEZ, KRISTINE JOY REMEGIO

397 FERNANDEZ, MATTHEW EDWARD MELITON

398 FERNANDO, GAVRIEL ANTONI ANGELES

399 FERNANDO, JOHN ANDREW VIDAL

400 FIGUEROA, DEMCEENERE ABUTIN

401 FIGURACION, JOSEPH MONTEMAYOR

402 FIGURACION, ROLDAN TOLENTINO

403 FIRME, MARIA CASSANDRA GAE AVANTE

404 FLORES, JHUNVER CASTRONUEVO

405 FLORES, RYAN ALBERT DOLORES

406 FORIO, RENEL EDNALAGUIM

407 FORMENTERA, RONEL FUDOLINO

408 FORMENTO, JHUN CHRISTIAN RAYALA

409 FORTUNO, CARLO MIGUEL PADULLON

410 FRANCISCO, GRACE LORAÑA

411 FRANCISCO, RICHARD PAUL CAPULE

412 FRIAS, JOHN PATRICK FUERTE

413 FRILLES, JON DAVID VILLAMOR

414 FRUELDA, JHULIE AHNNE BARCOMA

415 FUENTES, JUX ROGER RABAÑES

416 FUNDANO, JEREMIAH ELKAN CULLISON

417 GABA, ELMER NOVE

418 GABRIEL, BRYAN CARLO CALANSANAN

419 GABRIEL, JOHN BRYAN SAPIGAO

420 GACULA, HAROLD TIM LO

421 GACUTAN, MARK ERWIN GADONG

422 GADIA, CHRISTIAN TOLEDO

423 GADNANAN, ARMINE MARCELO

424 GAERLAN, LIEZEL ANN AGLIT

425 GAGARIN, JOHN ORLAINE LAZAR

426 GALANG, CHANELL AQUINO

427 GALANG, JOHN NICHOLLE MALLARI

428 GALIDO, LIEZEL AMPARO

429 GALILA, GALGEN BORJA

430 GALLARDO, DANIEL JOHN MEDINA

431 GALLARDO, JONNA FULLOS

432 GALLITO, ALICIA DENISSE TOLENTINO

433 GALUT, RAYMOND GOROSPE

434 GALVEZ, JOSE MARI TAWAY

435 GAMMAD, JOHN REINHART MANGCO

436 GAPER, VERNA GLORIA

437 GARCIA, ALJOHN LARAÑO

438 GARCIA, ANGELICA TOMAS

439 GARCIA, CHRISTINA ALVAREZ

440 GARCIA, CHRISTINE JOY CUADRA

441 GARCIA, ROSALYN TAMONDONG

442 GARCIA, VMOS ANGELO GUARRA

443 GARDOCE, GUILLER MONREAL

444 GASATAN, EDMUNDO JR OTAÑES

445 GATCHALIAN, STONY LANE FENECIOS

446 GAVINO, ARVEE LOS BAÑOS

447 GEAGA, JOHN VINGEM TESORO

448 GELLADO, REYNOLDS NUÑEZ

449 GELMO, LINDSETH ARVAN SOLANO

450 GEOTORO, DENNIS MANGUILIMOTAN

451 GERONIMO, CHRISTINE ERICKA ESTEYBAR

452 GODOY, ROSE ANN EVANGELISTA

453 GOMEZ, MIKHAIL SILVA

454 GONZAGA, KRISTEL CAMILLE ESCARCHA

455 GONZALES, ANGELO MARIÑAS

456 GONZALES, ERICKA JOY VALENZUELA

457 GONZALES, GERARD PETER DE GUZMAN

458 GONZALES, GERFEL PHILIP CASTILLON

459 GONZALES, NEIL JOHN URBANO

460 GONZALES, SUNSHINE KRESHA MUESCAN

461 GONZALVO, VERNONILON MENIL

462 GOTIDOC, KIM ADRIAN ELIAS

463 GRANADO, JELLICA BALDONADO

464 GRAVADOR, JADE TRAYA

465 GUANZON, JENNY PEARL LALLAB

466 GUARDINO, ROYCE BALAIS

467 GUBAN, GERALD LIWANAG

468 GUEVARA, KIMBERLYN AGUILOS

469 GUEVARRA, IRWIN DAVID

470 GUGULAN, ARGIE CABRERA

471 GUINOMLA, HARRIS WONG

472 GUIRON, ALDRICH FLORES

473 GUITTAP, SHARMAINE ELLA JAVA

474 GUIWO, MARK ANGELO ANDRES

475 GULLE, ROWEL GONZAGA

476 GUMADLAS, SHEENA JOY VILLAMIL

477 GUMAWA, JOSE MARIA SEMINIO

478 GUMBAO, JOSEPH NIEL DOMINGO

479 GUTIERREZ, JOHN RAY ALDEA

480 HAJIHIL, MERFA-ELLA JADA

481 HALLASGO, JAYSON SABEROLA

482 HERMUNDA, GLENN HEYROSA

483 HERNANDEZ, RYE ISMAEL AZAÑA

484 HERNANDO, DANILLE MAE SUYOM

485 HERRERA, HANA ERRA SABAY

486 HISOLER, RHENZO MONSANTO

487 HOLGADO, NEVIN MAMONTOS

488 HONRADO, JASPER MUSNI

489 HOSAKA, REINE MART FERNANDEZ

490 HUANG, HAW-CHYUN CLAVERIA

491 HUBAG, JESS PATRICK DIOSO

492 HUMANGIT, LLOYD JINGLE LIM

493 HUSAIN, MAXINNE DOMINIQUE AVELLANA

494 ICAO, WILLEM NESHI SUMALPONG

495 IGNACIO, HAROLD JIED

496 IGNACIO, KEITH RECCA VIRTUCIO

497 IGNACIO, MARK ANTHONY SANTOS

498 IGNACIO, PATRICK JOHN PAULO BRONIO

499 JALAIN, MARVIN JAKE RADAZA

500 JALOP, CARLO DANIEL BATULAN

501 JAMIAS, CID RICK NICOLO CERNOL

502 JAMILLA, JOANNA GRACE FELIX

503 JANAPON, DARYL GLEN PARIS

504 JANDOC, MAC KELLY NITUAN

505 JASTILLANO, WYNDALE JOHN DILAG

506 JAVA, MARY ROSE CORTEZ

507 JAVIER, MARK DARWYN CANTA

508 JAVIER, RHOYETTE CLERIGO

509 JAZMIN, KRISTEL ANNE DOMINGO

510 JOAQUIN, JOHN JEUEL EULOGIO

511 JORDAN, DAVE WILSON ACLON

512 JOSUE, REEN WIED SAMSONA

513 JUADA, IAN JHEMAREE TONSAY

514 JUGO, KAREN FERNANDEZ

515 JULIAN, RAVEN CYRUS LITONJUA

516 JUSON, LLOYD ROWELL YBAÑEZ

517 JUSTO, NIÑO LLOYD SIBANGAN

518 JUTA, NOEL CHRISTIAN CORTEZ

519 KAPUNAN, PATRICK REDOÑA

520 KHO YUTE, ROLIXUS FAJARDO

521 KINKITO, KENT SAGA

522 KUNSO, RAJAH INDAR MACALOS

523 LA ROSA, JOSE JR DUMAOAL

524 LABADAN, CHERRY ROSE DIODINA

525 LABAPIS, JOSEPH DUMAGUIT

526 LABUAYA, MICHAEL ANGELO AMBAY

527 LACAY, KERWIN CARINGAL

528 LACHICA, HENRY JR CUARTERO

529 LACSINA, KELVIN VILLANUEVA

530 LACSON, JOSEPH ALEXANDER PHILIP ZALDARRIAGA

531 LACSON, YMMANUEL CRUZ

532 LADINES, ERICK JASON RAMOS

533 LAGAZO, MARC ANGELO SAFRANCA

534 LAGMAN, COLEEN BAUZON

535 LAGULAY, NEIL ADAM SALCEDO

536 LAGUNA, REGINALD PHELPS TOLOY

537 LAKILAK, KHAZZEL LORIA

538 LALANTO, JASMINE MAQUILING

539 LAMSEN, RICHELLE BINASOY

540 LAPUZ, BRANDENSON PISCOZO

541 LAPUZ, JOBELLE BASCO

542 LARA, DAVE CARLO RAMOS

543 LASAY, PATRICIA ANNE BONDAD

544 LASCONIA, AARON FIGURACION

545 LATOSA, CHERRY ANN DESUASIDO

546 LAUGUICO, SANDY CRUZ

547 LAURENTE, FRANCISCO BARADILLO

548 LAYESE, JUN MANUEL BURGOS

549 LAZAGA, JOSEPH CARREON

550 LAZATIN, MACH ERIC SAMSON

551 LAZO, ABBYLOU CHARIZZE MORALES

552 LEE, JOHN RED UYPALA

553 LEGASPI, WILLIE CALITIS

554 LEGUTAN, DIONIVER MADRID

555 LEONARDO, JOAN PAULINE FALCUTILA

556 LEYGA, CYRENE DOCDOCIL

557 LIBERTAD, CHRISTIAN DALE YAP

558 LIMLENGCO, WENDEL JANN CELLANO

559 LIMUACO, RENZ OLIVER GARCIA

560 LINGON, JERMAINE MANUBA

561 LIPAE, WAHBAH AHMAD

562 LIRIO, NIRIELLE DIZON

563 LISING, FATIMA BAQUING

564 LLANES, ROMEL JAY LIABRES

565 LLARENA, MARY GRACE DICCION

566 LOMIBAO, KRISTIAN PHILIP SALAC

567 LOPENA, MARVIN SAN GABRIEL

568 LOPEZ, AXCEL ENRIQUEZ

569 LOPEZ, KLAISSE VALERIE FAUSTINO

570 LOPEZ, REYMYR CABAJAR

571 LOPEZ, RIGIL KENT FABIAN

572 LOR, LIEZEL BRUCAL

573 LORDAS, RACHEL CUARTE

574 LU GUEVARRA, AXEL BERN BARTOLOME

575 LUBAO, JEROME CASEY ANGULO

576 LUCAS, CRIS EMERSON OSIO

577 LUMANDA, KEVIN NARAZO

578 LUMOD, NICOLE MAGANA

579 LUMOGDA, SYBIL BANCUYO

580 LUNAS, DARWIN MARMOLEÑO

581 LUPIAN, KAROL JOSEF CABALUNA

582 LUZ, ANNE MAY BALABIS

583 LUZANO, SHAIRA NYLIZA LINAO

584 MAALA, SHARMAINE GUALBERTO

585 MABUNGA, ZOREN PAMIS

586 MACABIDANG, FRANCISCO SOLIVA

587 MACAHIG, KIM ANGELO PERPIÑAN

588 MACALINTAL, GIANNE MAE PAGLINAWAN

589 MACASAET, JARED KENAN CULLARIN

590 MACASINAG, NORMAN ALCALDEZA

591 MACROHON, JULIA TAA

592 MACUTONG, JHON CARLO CONSALUDO

593 MADERAJE, NEIL ANDREW LIMAS

594 MAG-ISA, RHEST IVAN SALVADOR

595 MAGCAWAS, ABIGAIL ALBIENDA

596 MAGLAKI, TRIXIE JULIANNE DIMALANTA

597 MAGLALANG, MARIANE JOYCE FLORES

598 MAGNIFICO, JHUN REY LIM

599 MAGO, RENZ ROWEL ENAJE

600 MAGOS, REYNALDO JR ORTEGA

601 MAGUNDAYAO, ARMIE SANTOS

602 MAJA, QUINNIE GALVE

603 MALAGAYO, ANTONIO III DELA CRUZ

604 MALE, RONGIE DELA ROSA

605 MALIGAYA, AYEZA DOMINGO

606 MALINAO, JEROME VINCENT BEJASA

607 MALING, CLARISSA TAMAYO

608 MALLARI, KENNETH REX CASTRO

609 MALLORCA, JUDE LORICA

610 MALONG, ANIESAH ARCEO

611 MALONZO, JOHN CARLO VALENCIA

612 MANALIGOD, JAMES VAN GAPUZ

613 MANANGO, RANEL UROT

614 MANANSALA, PRECILITA VIRAY

615 MANCIA, MA ODESSA MORTEL

616 MANGUBAT, LOIDA AYAG

617 MANINANG, APRIL ANN FLORES

618 MANINGO, JOSE MARTIN ZOSA

619 MANIPOL, CHRISTINE ERICKA

620 MANIQUEZ, LEONEL RESENTE

621 MANTUPAR, KRISELLE ABBY LORENO

622 MARA, JEROME TANYAG

623 MARALLI, MARIE ANGELENE LIGSAY

624 MARAMBA, KATLYN KATE FERNANDEZ

625 MARANAN, THRESHIA ANNE SALIGAO

626 MARAVILLA, IRISH CUERDO

627 MARIANO, KIERGIE BANA

628 MARILAO, ARVIN LESTER VIOLENA

629 MARQUEZ, CILLINI KABINGUE

630 MARTICIO, RICHELLE NIKKA MHAE MANGUERA

631 MARTIN, ARJED PAOLO SIGUA

632 MARZADO, ZACHARY PARAS

633 MASI, BLESSY GRACE DE VERA

634 MATEL, PAUL KENNETH LANDAYAN

635 MATES, JAY BART PAYDOEN

636 MATUTE, DELMAR QUIBOQUIBO

637 MAXINO, LORRAINE MAE MISOLES

638 MAYO, WINNIE ROSE HERNANDEZ

639 MAYUGA, DIOMEL DIOMAMPO

640 MAÑEBO, VANESA FERRER

641 MEDALLE, KENNETH JAIME ZAFRA

642 MEDIAVILLA, JOHN ROBERT CALUBAQUIB

643 MEDINA, DICK ELMERSON BIGOY

644 MEDINA, NIKITA QUILLA

645 MENDEZ, MICO JOHN CORPUZ

646 MENDOZA, AEROJHINE CAGANAP

647 MENDOZA, ASHLEY MAE CATIIS

648 MENDOZA, CHRISHA MAE COLOBONG

649 MENDOZA, JACKSON CASTRO

650 MENDOZA, JASMIN KAE LOPEZ

651 MENDOZA, JESUS PAOLO TORRES

652 MENDOZA, JOVANNI CARL SUAREZ

653 MENDOZA, WELLA MAE

654 MERCADO, JAN CARLO ARCALA

655 MERCADO, JOHN EMMANUEL BILUAN

656 MERJUDIO, KIM LESTER CAMONIAS

657 MERO, JUSTIN GOMEZ

658 MICU, EMERSON PERALTA

659 MILLARES, DEAN CRESENCIO CLEMENTE

660 MINA, JONATHAN EDULIAN

661 MINGUITO, JERSON LOFRANCO

662 MIONES, RONAN JASON KHO

663 MIPA, JAYSON PACAÑA

664 MIRANDA, JOSEPH UDAUNDO

665 MIRANDA, JUAN CARLO SANTIAGO

666 MIRANDA, PAUL JOSHUA BALAGTAS

667 MIRANDA, ROJELYN ABAINZA

668 MIRANDILLA, KIMBERLY DE LEON

669 MONEDA, LADY MIRACLE PUYOD

670 MONTAÑEZ, RAYMAR CABANA

671 MORAL, JEMARIE ANN VALERIO

672 MORALEDA, MARK ANGELO EDUARTE

673 MORALES, ELLA MIE VIVAS

674 MORALIDAD, MARIELLE AQUINO

675 MORES, JOHN BRIGHT CLEMENTE

676 MORRERO, CARLO ANGELO LOPEZ

677 MOSCA, JOSHUA LUGTU

678 MOTAS, CHRISTIAN RUÑO

679 MUNCADA, CARMELO JAMES ARMENDEZ

680 MUNDO, LINDA BIANCA REYES

681 MUNGCAL, ABEGAIL ANQUILO

682 MUNGKAL, MA KRISTELA FAITH AMADOR

683 MUSÑGI, LEVENIER MALIWAT

684 NACAS, ABDUL HALIM SUMAGUINA

685 NACIONAL, JULIAN DAMASCO

686 NAIDAS, JOHN RHEY LOMBOY

687 NALULA, JOEL CADAWENG

688 NAPANA, AMOR CASTROVERDE

689 NAPANA, DULCE CASTROVERDE

690 NARANJO, NIEL CHRISTOPHER I ALCOVILLA

691 NATABIO, GESSEL SAPLAGIO

692 NATIVIDAD, JAN MARLOE PERALTA

693 NAZARIO, ALFONSO JERALD DE LEON

694 NERI, LAIZA PAULENE GUSTO

695 NOLASCO, JOHN JOSEPH GONZALES

696 NORIEGA, MHICCA ALLYSSA ROAN

697 NOVIDA, JEROME CHRISTOPER ALCANTARA

698 NUGUID, KAREN MAE LITERAL

699 NUNAG, MICHAEL JOHN DE JESUS

700 OBRA, JOHN EMMANUEL MABAGOS

701 OCAMPO, ILDEFONSO III MAÑALE

702 OCFEMIA, LEOBEL MALATE

703 OCHOTORENA, SHAIRA ELAIZA DARANDA

704 OLAN, DENISSE TORIZO

705 OLANO, CHRISTOPHER LICAYAN

706 OLAYVAR, MARICRIS JOSE

707 OLEGARIO, PATRICK DALE PINGOL

708 OMEGA, GIRLIE FALGUERA

709 OMPAD, OSCAR JR HINONANGAN

710 ONG, ARNOLD DERIC MACALDO

711 ONG, DAVE ROMARIO CAMAYAN

712 ONGOCO, ALFONSO GERALD DE GUIA

713 OREGANO, FAITH ALVAÑEZ

714 ORQUIZA, JOHN CLIFFORD RAMOS

715 ORTEGA, DUANE KURT DELOS REYES

716 ORTEGA, JOHN MICHAEL NAGALES

717 ORTEGA, MA MARGARITA VILLAMIN

718 ORTEGA, RODNEY CRIS BALAOD

719 ORTIZ, GLENN MEJORADA

720 PABUSTAN, MANUEL III PASCUAL

721 PACAMALAN, NIÑA KIRSTIN LADRA

722 PACANAN, MARK JONEL MALIGAT

723 PADDAYUMAN, DEVIS VILLAFUERTE

724 PADRE, JAY-AR LLONA

725 PAGAD, JOHN MATHEW BARITUA

726 PAGADUAN, DIALEN ILUSTRADO

727 PAGADUAN, PRAULINE LOUISSE PULIDO

728 PAITAN, CRISHA MAE GONATO

729 PALCIS, RENAFLOR LERONA

730 PALMA, JHON TROY SIOTING

731 PALMA, KENNETH ED BALDOVE

732 PAMAT, ROSEMARIE FEDREQUILAN

733 PANALONDONG, RANICA VEN MACALIAG

734 PANGOD, WRINDLE BRET MANODON

735 PANSACALA, HANNAH JOY MARAAN

736 PANTE, RICHARD VER BAGA

737 PANUNCILLO, ADDIE NATHALIE DEZA

738 PAQUERA, LENDIE AMORA

739 PARAS, AUDIMAR CARPIO

740 PARAS, EMMANUEL ZAÑO

741 PARDILLA, LEO I LACASTE

742 PARPAN, CHRISTINE JOY ADELAN

743 PARREÑO, RUBY ROSE LAMPARERO

744 PASCO, JOMARSUS JIMENEZ

745 PASCUA, MARLON PINEDA

746 PASCUAL, DODDIE DELOS REYES

747 PASCUAL, PAUL EDWARD ARCEO

748 PASIMIO, MARYMEL BRITANICO

749 PASION, RAYMUND ROA

750 PASTRANA, GARRY PARDILLA

751 PASTRANA, LARA IVANA DELA FUENTE

752 PATIGAYON, REA MAE BIHAG

753 PATIO, ALLAN RYAN BALDONADO

754 PAYANG, MADELEINE REYES

755 PAYOYO, RON MICHAEL GALLARTE

756 PEJI, RAY-AN ALCAZAR

757 PELAEZ, EMMANUEL ROSCOE II PORLEY

758 PEPITO, CELESTIAN PAUL RICACHO

759 PEPITO, GARYL JAY NEPOMUCENO

760 PEPITO, JUDAN GASALAO

761 PERADO, LAWRENCE WINSON DANTES

762 PERANG, JONAH CRIS TAMAYO

763 PEREZ, ARVIN BOBIS

764 PEÑAMORA, JANN EIRROL PORTELO

765 PEÑARANDA, JUDESSA MARIE

766 PICARDO, TOBIAS JR MUYRONG

767 PIGOS, JODELYN DEL PILAR

768 PIGTAIN, RHOU IAN AYCARDO

769 PILA, ROBERT ALLAN VENIEGAS

770 PILLOS, GLADYS MADERAZO

771 PINCA, EUGENE NAVARRO

772 PINKIHAN, JOEL WAKIT

773 PINLAC, LARAH MELISSA DEXIMO

774 PINTO, EVONNE YANDAY

775 PISCOS, ELPIDIO III PACINIO

776 PLAMERAS, JOSHUA MAURICE FABILLAR

777 POMIDA, MICHELLE LIM

778 PONGASI, JONATHAN JR CATADMAN

779 PORIO, RENOLL RIÑO

780 PORNILLOS, GENEL SAPALICIO

781 PORTEZA, CELOVER HERNAN

782 POSADAS, JUSTIN ERIK ALEGRE

783 PRADO, JOEMHAR OBIAS

784 PRECHING, PETER PAUL PASTERA

785 PRINCIPIO, JOMAR BERNARDO

786 PUNAY, JOLIE PEARL PELAYO

787 QUIBAL, ANGEL JR DE JUAN

788 QUIJANO, NES JOHN DELAVIN

789 QUIJOY, LLOYD QUIJANO

790 QUINTO, KEVIN MONTANO

791 RABINA, GLEN VILLON

792 RABINO, MICHAEL CABRERA

793 RACCA, RHEA KARREN ALBINO

794 RAMA, DOVY ENRIQUEZ

795 RAMBOY, BATSHEBA GRACE BOQUIRON

796 RAMIREZ, BERNADETTE SOLEDAD

797 RAMO, BORIS MORTEL

798 RAMONES, MA JENICA BARIAS

799 RAMOS, AIRA MALONZO

800 RAMOS, CHRISTLY GIL ROTEA

801 RAMOS, MARIA PATRICIA LORRAINE LEGASPI

802 RAMOS, MARIE ANGELIQUE MAGAT

803 RAMOS, MAY FLORABELLE CRISOSTOMO

804 RAMOS, ROGER II RUBIO

805 RAMOS, WEA MAY BALBIDO

806 RAPADA, EMMANUEL GUMAYAGAY

807 RAYMUNDO, EDUARD EBAJA

808 REBOLLO, IAN LEE MACADANGDANG

809 REFORMA, JUNE VINCENT LUCHAVEZ

810 REGAL, NATHANIEL ARROYO

811 REGALA, BRIAN JOSE GARCIA

812 REGALA, MA NATHALIE ROSE CARANGUIAN

813 REGALADO, JERALD ASTRONOMO

814 REGUINE, MA RHONALYN MORENO

815 REMO, MARC KEVIN ENRIQUEZ

816 RESULTAY, SHARMAINE DE VERA

817 REVILLA, RENZ KARL LORIEGA

818 REY, ANN JESSIERE GECOMO

819 REY, JEMIMA LOIS MACATANGAY

820 REYES, ARVIN CARLO PALABAY

821 REYES, FERLITA DE GUZMAN

822 REYES, KYLE GLORIANI

823 REYES, MARY JANE ROCO

824 REYES, MIYUKI JONES PAMISA

825 REYES, ROCHELLE EGAMINO

826 RIBLE, GESILLE SALAS

827 RILLERA, JANE WANZEL ESTRELLADO

828 RIO, ED VINCENT PO

829 RIPARIP, ARNALDO ARBITRARIO

830 RIVERA, ERRI PIRING

831 RIVERA, JAIME CARLO COMPLIDO

832 RIVERA, MARICHELLE BATINGA

833 RIVERA, MON CARLO DANAO

834 RIVERO, ANTOINETTE MARIE FERNANDO

835 RIVERO, RENZ JAY

836 ROBLES, IRA KEENWELL BAUN

837 ROBLES, JAYVEE SILVESTRE

838 ROBLES, KATHREEN LA TORRE

839 ROBLES, MARIA FE DELA TORRE

840 ROCHA, NESTOR JR ARZAGA

841 ROCILLO, LEONARDO LORENZO

842 RODIL, CHARMAINE MALIT

843 RODRIGUEZ, EDWARD BRIAN VILLANUEVA

844 RODRIGUEZ, MICHELLE DIANNE OPIAZA

845 RODRIGUEZ, RODESA MARIE BALBUENA

846 ROMERO, JESTER GAMIAO

847 ROMO, DONA CLAIRE ALINDAJAO

848 ROQUE, MARK ANTHONY PAGDINGALAN

849 ROQUE, RACHEL ANN SANTOS

850 ROSAL, LEMUEL ELOMINA

851 ROSALES, MONICA NOREEN ACLAN

852 ROSETE, JEROME LAZARO

853 ROSETE, LLOYD RENZ LIGMAYO

854 ROXAS, KIMBERLY RAMIREZ

855 SABADO, GERARD NICO TABOY

856 SABORNIDO, JAYROLD ROSETE

857 SADIWA, ARIS NATAL

858 SADSAD, JOHN KEVIN VALENZUELA

859 SAGISI, MARK MARTIN VINLUAN

860 SALAMANCA, SANDONAR ABEGONIA

861 SALAZAR, IAN CARLOS VILLAREAL

862 SALCEDO, KEVIN NOYNOY TAMANU

863 SALONGA, ADRIAN II GADONG

864 SALTIN, JOHN PAUL DOMALOS

865 SALURIA, ELLA MAY GALVEZ

866 SALVADOR, CARLO ENRICO MARGELINO

867 SAMPANG, ROMART MILLOS

868 SAMSON, ROSS EDWARD ROMERO

869 SAN JOSE, JEN LOUIE REYES

870 SAN JUAN, CANDY PARAS

871 SAN LUIS, JING-JING SANCHEZ

872 SAN LUIS, RASCHENE EDITH NIETO

873 SANCHEZ, MARVIN ALOLOR

874 SANDAY, NURHAYA YUSOP

875 SANTIAGO, IAN KENNETH BALLENA

876 SANTIAGO, RONA JAISE ASISTIO

877 SANTOS, ALEX MAGAT

878 SANTOS, CARL MICHAEL MERCADO

879 SANTOS, JOANNE ROBLES

880 SANTOS, PATRICK MORALES

881 SARDOMA, JESSAMAE GONZAGA

882 SARMIENTO, EDGAR LOURD RODRIGUEZ

883 SARMIENTO, JHON MARK SORIO

884 SARSAGAT, JANELLA ROSE VERDER

885 SEBASTIAN, DALE ANDREW LUNA

886 SEDA, JHONLY MARC MAGDASOC

887 SENORO, JENEL JUSTINE REYES

888 SERCEÑA, JOHN JEFFREY VILLEGAS

889 SERILLANO, JONATHAN MILLENA

890 SESMAR, ENA ALODIA PILAR

891 SETENTA, RAYNALD BAQUERO

892 SEVERINO, MIL EDELBERT PARCON

893 SIBAYA, ERIEDER COCHESA

894 SIDING, ARRASID HAJAN

895 SILVA, JOHN PAUL LOPEZ

896 SILVERIO, EMIL LOIS SAMONTE

897 SIM, CHRISTOPHER JHAROLD RAMOS

898 SIMEON, JHON MICHAEL ABENIR

899 SINAL, FARJAN RAGONDO

900 SOLAJO, CHRISTELLE RON CALDERON

901 SOLIMAN, ALECXIS NEIL CAYSIP

902 SOLIS, GLEEN NARTE

903 SOLIS, MARK JOHN MENDOZA

904 SOLLANO, PAUL WISLEY VILLAMOR

905 SOLOMON, LORENZO

906 SORIANO, ANNE CHYLEEN ADRIAGA

907 SORIANO, GABRIEL GIRON

908 SORIANO, JOHANNAH ALAIN DE MESA

909 SUAREZ, SHARLENE BERON

910 SUARILLA, RONILO JR MANANSALA

911 SUGALA, KASHMAR YVES ARIPAL

912 SUGANOB, MA KAREN BAYURAN

913 SUNGA, DAN ABRAHAM JACOB

914 SUPLICO, JESSER PAUL PO

915 SUQUIB, CHARLES RAMCIS MIÑOZA

916 SUSON, MICHELLE ROSE MICABALO

917 SUTERIO, DANICA LOVE ESGUERRA

918 SY, MILES FELICE DIZON

919 TABAO, ABDULRAHMAN RAMOS

920 TABASIN, JANINE JEAN PAPELLERO

921 TABIO, ROSEVEN MARIE DELFINO

922 TABUZO, SAMUEL JORDAN SAGUINSIN

923 TADIFA, PAULA PASCO

924 TAKEI, ARCHIE MALLARI

925 TALANIA, JONATHAN VILLARTA

926 TAMAYO, CHERLYN LAURIN

927 TAMONDONG, JEFFREY MANDAP

928 TAMONDONG, KEVIN DALISAY

929 TAN, CHRISTENSON DANIEL BERNAL

930 TAN, MAXILYN CHUA

931 TAN, SHARMAINE TIONG

932 TANDAYU, JORAM KEIL SUBIDO

933 TANGUILIG, JEALYNNE RAINELLE SANTOS

934 TANIO, MAYREJOICE SAN JOSE

935 TANTOCO, MICHAEL JOSEPH SINAGUINAN

936 TAVARES, MIAMI AMOR LAZAGA

937 TAÑEDO, SHARMAINE MANALO

938 TEMPLONUEVO, ALEJANDRO VARGAS

939 TENOR, VICENTE JR YATASA

940 TENORIO, JOHN RASEC CATIBOG

941 TERNIO, HAROLD BORROMEO

942 TEÑOSO, LADY DIANE ARCE

943 TIAMA, PAUL PATRICK MARIÑO

944 TIERRA, FERNALIZ DE VERA

945 TIIN, DANIEL BONALOS

946 TINAYA, VLADIMIR LAUDER BALLENA

947 TOBIAS, JHENESE SODI

948 TORIO, RYAN SYLWYN SISON

949 TORMO, TIMOTHY JOSEPH GUINTO

950 TORRANO, CRISSEL RIVERO

951 TORRECHIVA, RANNY JERUSALEM

952 TORRES, JENARD RHYLL CUTIN

953 TORRES, NEIL MATTHEW TOPACIO

954 TORTOLES, BRYAN JAMES ELEAZAR

955 TRINIDAD, CARLO GERME

956 TUAZON, KEVIN BASILAN

957 TUBAC, MARIANNE ALCANTARA

958 TUBIG, MARK ANTHONY SANTOS

959 TUGADE, JEFFREY MATIAS

960 TUNGOL, BJONRITZ JASPER LANGCAUON

961 TUSCANO, DEXTER LOUIE BRIONES

962 UDALBE, MARYCRIS QUIDET

963 UMACOB, JAY ADRIAN BABANTO

964 UMALI, STEPHEN KARL MASA

965 URANING, ANDREA NICHOLE TORRES

966 URBANO, REXARD NAVARRO

967 USMAN, ABDUL AZIZ LIPAE

968 USOP, JAMELLA CABARO

969 UY, NICHOLAS MARTINEZ

970 UY, RICARDO FRANCISCO CARBON

971 VALDEZ, JANDEL TAÑGUB

972 VALDEZ, KRISTHA IZA VELASCO

973 VALDEZ, MARIA BERNADETTE TAMAYO

974 VALDEZ, MICHAEL ANTHONY TEJERERO

975 VALDEZ, RHEMAR BON GUMBAN

976 VALE CRUZ, MARV VEJERANO

977 VALIENTE, JEZRAEL HUR BARINQUE

978 VALMORIDA, RANDY ABRIS

979 VARGAS, JONATHAN JACANG

980 VELASCO, FERDINAND ALERICK BUENAOBRA

981 VELASQUEZ, JOMAR OMANDAM

982 VELASQUEZ, KATHERINE AGTUTUBO

983 VEQUISO, BERNARD JAY INOTAO

984 VERDEJO, RON ALDRIN GONZALES

985 VERGARA, LYKA MERCADO

986 VICENCIO, MACHAIL EDRICH VIRAY

987 VICTORIO, JERICK PAUL FERNANDEZ

988 VIERNEZA, KENNETH HERNANDEZ

989 VILLACRUSIS, RENZO NIMUAN

990 VILLACUER, JEAVIN ALBIALDE

991 VILLADO, GEORGE KEENLY GODINEZ

992 VILLAFAÑA, TIMOTHY ARNIE CABANOS

993 VILLAFLORES, KELVIN TIVIDAD

994 VILLAGONZALO, JAMES JACOBB CASTILLON

995 VILLAMOR, MARLON ABAD

996 VILLANUEVA, DAVID SUMAGAYSAY

997 VILLANUEVA, ERIKA JANELLE GUINTO

998 VILLANUEVA, JOHN GARY RECTO

999 VILLANUEVA, JOHN RAY BERNAL

1000 VILLANUEVA, KENNETH JOHN PABALAN

1001 VILLANUEVA, VINCENT RAFAEL RIVERA

1002 VILLARIN, ARON SIMON CASTILLO

1003 VILLARIN, KEVIN ZULUETA

1004 VILLASIS, PRECEL PARAGOYA

1005 VILLAVICENCIO, NICAH ALVAREZ

1006 VILLORENTE, MARVIN YALONG

1007 VIRAY, RONNELL ALIZON

1008 VITERBO, JACEL ANNE SUAZE

1009 YAP, ROBIN ROYCE TIMBOL

1010 YARANON, ARVIN DE GUZMAN

1011 YBAÑEZ, ADONIS HABAL

1012 YPIL, EZRA CHRISTINE PATALINGHUG

1013 YTING, JAN MARIE BUENDIA

1014 YUSI, NOMAR QUIAMBAO

1015 YUZON, NICHOLE INZON

1016 ZAMORA, JAN VENICE LAURITO

1017 ZAMORA, SHALDAINE MAE CUARES

1018 ZARATE, JERCYLE BRIAN CARATING

1019 ZERNA, JEREMAIH KRIS ABECIA

1020 ZULUETA, ALFRED JOSEPH AMOR

