Sunday, April 9, 2017
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    1,020 examinees pass the Electronics Technician Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,020 out of 1,273 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in the cities of Manila, Baguio, Cebu and Davao this April 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABAD, FERDIE JR  BERNAL
    2 ABANTO, FELMAR  LEGASPINA
    3 ABASOLA, IRVIN  ALMARINES
    4 ABELLANA, MARC STEPHEN  GOYLAN
    5 ABRETIL, ALBERT  BALBARINO
    6 ABSARAL, MARVIN  SARIUL
    7 ABUAN, RAMIL  LUMAGUE
    8 ABUEL, GINO RUEL  MOLINA
    9 ACERON, PET JAYSON  MONTERONA
    10 ACLA, VERNON  GREFALDE
    11 ACOSTA, DARYL JAY  ABALOS
    12 ADLAWAN, LARA MAE  MAQUILAN
    13 ADONIS, JERIC  GARCIA
    14 ADOP, LOVELY GRACE  MARTIN
    15 ADRIANO, ARMAN  CAYANAN
    16 ADRIVAN, KRIZ KEVIN  CANTAGO
    17 AFONSO, MARIE ROXANNE  VILLAROJO
    18 AGATEP, EFREN BONNE  RIVERA
    19 AGNER, GABRIEL MARLO  CALIXTRO
    20 AGUADO, JOY  ABAYA
    21 AGUILA, ARVIE  PADORA
    22 AGUILAR, CLARISSE MARY JOY  CUYA
    23 AGUILAR, DIOSCORO JR  RAMA
    24 AGUIRRE, CHRISTIAN WAYNE  QUING
    25 AGUSTIN, IRENE  TAGSA
    26 ALANO, MARIE GLENN  VASQUEZ
    27 ALAVA, APRIL  NARCISO
    28 ALBANO, NILVANO  MACAPALLAG
    29 ALBASIN, MYRTLE VIE  PADRON
    30 ALCANTARA, ALYSSA ASHLEY  MAÑO
    31 ALCUAZ, ANTONIO MIGUEL  GONZALES
    32 ALCUAZ, CARLOS GABRIEL  GONZALES
    33 ALCUIZAR, KATHLEEN KAYE  DE BELEN
    34 ALEJO, JOANA MEI  JUNIAR
    35 ALIMOROM, AIGEL  BUSAYO
    36 ALINEA, FRANCEZ EUNIKA  BACUD
    37 ALIOG, LUCHEMAE  ALIÑAS
    38 ALLANIGUE, MA ANTHONETTE  SILVERIO
    39 ALMADEN, LILIBILLE  MOLON
    40 ALMARIO, JENNIE  CASAS
    41 ALMAZORA, JUSTIN MICHAEL  BUSTOS
    42 ALMORADIE, REYNALDO JR  ESTRADA
    43 ALOLOD, EDGAR JR  NAPALIT
    44 ALPE, PALM HAZEL  LOGRONIO
    45 ALQUIZA, LEA MARIE FRANCESCA  MELAD
    46 ALVAREZ, CRIZELLE  GRAJO
    47 ALVAREZ, SUZANNE  ALCARAZ
    48 ALVIAR, JOSHUA  EDAL
    49 ALVIAR, MARK ANGELO  SUMINISTRADO
    50 AMA, EFREIM LEONARD  ABRUGENA
    51 AMANDORON, ALWIN DEIL  GUATLO
    52 AMARILLE, JAN LEONARD  ALAS
    53 AMBALONG, DONNA JANE  GAYO
    54 AMBROCIO, LIEREN STEPHANIE
    55 AMOGIS, REMEGIO JR  LAZARAGA
    56 ANCANAN, MAURICE  RAMOS
    57 ANCHETA, MARK ALEXSANDER  SANTOS
    58 ANCHETA, MARK DENNIS  GARCIA
    59 ANDAL, JUN  MACATANGAY
    60 ANTIOJO, JUDIEL  TORRENTE
    61 ANTONIO, JOHN HAROLD  ALCAIN
    62 APACIBLE, ALLIASSA LAUSANNE  VARGAS
    63 APALLA, ROD RYAN  PRUDENCIADO
    64 AQUINO, ALYSSA ELAINE  CANLAS
    65 AQUINO, IVY SOPHIA  CAYABYAB
    66 AQUINO, JOHN CARLO  LAPUZ
    67 ARAC, HEAVEN MAE  MARCELO
    68 ARADILLOS, KAREN MAE  CIELO
    69 ARAGOZA, MARY HARRIET  PEREIRA
    70 ARAÑO, DUSTIN XAVER  MEDRANO
    71 ARCILLA, FRANCHESCA DANIELLE  BALILO
    72 AREVALO, JAY MARK  ALCAPARAZ
    73 ARGON, MARK JOHN  SORIAGA
    74 ARO, JOEBETT JAMES  BUENAFLOR
    75 ARZADON, LUIS MIKAEL  LIMJUCO
    76 ASAYTUNO, ANDREALYN  BAYONA
    77 ASIA, IVAN CARLO  VALENCIA
    78 ASIO, RAMON  CAÑADIDO
    79 ATIENZA, JENNILYN  PANGANIBAN
    80 ATIENZA, SHERRY LEIN  BAIS
    81 ATIENZO, CARLO  RUFINO
    82 AUGUSTO, KRIZIAN WENDOLL  BADIANG
    83 AUSTRIA, JOHN PAUL  PERALTA
    84 AUSTRIA, KEVIN KYLE  WALATA
    85 AVILES, JENNETH  CAOLBOY
    86 AYENTO, ARVIN  QUERENCIA
    87 AYOP, ALDRIN  PAMBAGO
    88 AZARES, AL  MINA
    89 BABAO, JAMES KEVIN  GUTIERREZ
    90 BABAR, STEPHANIE NICOLE  DELA CRUZ
    91 BACLAO, NOEL JONATHAN  CEDO
    92 BACLIG, JONALYN  SONICO
    93 BACLIG, ROGENIO  TOLENTINO
    94 BACULIO, SANDEE BHEB  RAÑOA
    95 BAGAPORO, RENZ CHRISTIAN  TADURAN
    96 BAGOTSAY, CATHERINE  GARPESA
    97 BAGSIC, ELLA JOYCE  BERNAL
    98 BAGUNAS, MARYJANE  VILLAGRACIA
    99 BAGUNDOL, ROBERT LEEMAR  MALOLOT
    100 BAJON, CHARLES KOBE  AZUCENA
    101 BALABAT, RIKKA KASSANDRA  SIERAS
    102 BALASULIA, JAYSON  ESPEDIDO
    103 BALDELOVAR, FLORETES  BAYOT
    104 BALDERAMA, JANNICA  HALOC
    105 BALDOVE, RON JOEFFREY  CARBON
    106 BALLOS, JONATHAN  ALOCELJA
    107 BALTAZAR, SABRINA MARIE  MANLICLIC
    108 BALURAN, IAN  BITOR
    109 BANDOLIS, RONIE RENZIE  COVARRUBIAS
    110 BANGAOIL, JONALYN  CAOILI
    111 BANILLA, FRANZ JOSEPH  BENDICION
    112 BANOOG, CLIFFTON BRYLLE  POCLINGAN
    113 BANTOK, RAMIL JR  VERZO
    114 BARONIA, MARVIN EDRIAN  PALASPAS
    115 BARRERA, JAN PAUL  PACLARIN
    116 BARRIENTOS, MONSOUR  ALBERTO
    117 BARRIOS, ALEXANDER IRVIN  CHUA
    118 BARRIOS, ANTHONY  SALVADOR
    119 BARTE, CHARLENE MAE  DELIZO
    120 BARTE, EDWIN LORENZ  PANGANIBAN
    121 BASA, ZOILEEN PEARL  LACHICA
    122 BASADA, KENNETH ROI  ANG
    123 BASCO, LOWELL  ADA
    124 BASILAN, CHRISTIAN  CAÑADA
    125 BASILIO, JOEL  SALVADO
    126 BASILIO, MARK ANTHONY  MARAÑON
    127 BATAIN, KIRK RUSSEL  ROCHE
    128 BATERBONIA, CHRISTINE  BARROSA
    129 BATERINA, BERYL  CORDERO
    130 BAUIT, BENEDIC  NARAG
    131 BAUTISTA, FRANCIS  AMARILLE
    132 BAUTISTA, GELLEEN  MINA
    133 BAUTISTA, JAMES NIKKO  BARTOLOME
    134 BAUTISTA, JOMARI  VOLANTE
    135 BAUTISTA, REY MARK JOHN  STA ANA
    136 BAUTISTA, REYMAR  ALBIA
    137 BAUTISTA, RODEN JOY  BANAY
    138 BAUTISTA, RYAN LUIS  GAFFUD
    139 BAUTRO, LARA
    140 BAWENTA, PATRICK  PALLAYOC
    141 BAYLON, SUNNY CILLE  BONIFACIO
    142 BAÑO, PHILIP JUSTIN  FERNANDEZ
    143 BEATISULA, JOHN VINCENT  QUEZON
    144 BELCHES, MARLON  BANGISAN
    145 BELGICA, TROVIS  BALBOA
    146 BENITEZ, EMERLYN  DAVID
    147 BERGONIA, JOEVANN  CARIÑO
    148 BERMUNDO, KENNETH JOHN  RAFER
    149 BERNARDEZ, JOHN ANTHONY  ERENO
    150 BERSALES, SHEKINNAH  CHARCOS
    151 BERTULFO, KAYE EUNEY MARIE  TAPALES
    152 BESANA, MANUEL III  LUCES
    153 BIAGTAN, ROBERT ANGELO  JUNIO
    154 BIOL, AIMEE NICHOLE  SARNO
    155 BIYO, HANNAH MAE  ESTINOTE
    156 BOCO, KARL EUNIN  ENDOZO
    157 BOISER, ARCHIE  GUTIERREZ
    158 BONGCAC, ARIEL  TORINO
    159 BORJA, CARLO REESE  FAJARDO
    160 BORJA, ELAINE  MANUEL
    161 BORLONGAN, LEANDRO MIGUEL  VERZOSA
    162 BORROMEO, MICHAEL VINCENT  ROCELA
    163 BOYONES, ERWIN  VELASQUEZ
    164 BRAVO, MARK NEIL  FLOR MATA
    165 BRIGOLI, CICERO  BERENGUEL
    166 BRILLANTES, TOBBIE  AMA
    167 BRILLO, JOHN RALPH  CERVANTES
    168 BUCAD, MICHAEL  DAVID
    169 BUCU, MA BEATRIZ  CUSI
    170 BUDAY, LAURIEN  MARCELINO
    171 BUENSUCESO, REJUNE  TURIRIT
    172 BURCE, JOHN REY  ENJAMBRE
    173 BURGOS, NANETTE  ABEL
    174 BURGUILLOS, FREDERICK  TOLENTINO
    175 BUSTILLO, ANNE FLORDELIZ  ECHALAS
    176 BUYAGAO, ELAIN CAMILE  BELEN
    177 CABALES, LIECELL  TORREGOZA
    178 CABANLET, FRANCIS PAULO
    179 CABANTAC, JESSA MARIE  SABUERO
    180 CABAOT, JOCELYN  VIÑAS
    181 CABATAY, JEFFREY  LAGSAC
    182 CABOTAJE, EDRIEL  CARAGAY
    183 CABUNOT, FATIMA  GASMEN
    184 CACAS, ANGELA  MANABAT
    185 CACHERO, CESAR CHRISTIAN  CALICDAN
    186 CAGBABANUA, FLOREMAY  TELLO
    187 CAHAGNAAN, JEROME  BIONG
    188 CALABIAS, FELER  BASANIO
    189 CALAYCAY, MAILA  PADILLA
    190 CALEON, MICHELLE  GATPANDAN
    191 CALUB, MARK ALLAN  QUIAMBAO
    192 CAMBA, ARIANNE MIKAELA  PALMARIA
    193 CAMU, REY LOUIE  REGONAOS
    194 CANAO, BRYNER  PINANGGA
    195 CANAYON, ALYSSA MARIE  AGUILAR
    196 CANDO, JAIME JR  LAWAN
    197 CANE, SHARMAINE  JOCSON
    198 CANGUIT, LIMART  ANAYRON
    199 CANNAOAY, KATHLEEN ANN  JOAQUIN
    200 CANUTO, JOHN MYLES  DOMINGUEZ
    201 CAPIRAL, DEAN LOWELL  RUBIS
    202 CARANDANG, JOANNA  JUPLO
    203 CARANGUIAN, JOMARIE  MACASADDUG
    204 CARANOG, ARNOLD  BOLANIO
    205 CARDOZA, HARL JOSIF  ESCULTOR
    206 CARIÑO, ALYSSA MARIE  VARGAS
    207 CARIÑO, BIANCA DENISE  SISNO
    208 CARNATE, JOHN PERCY  NALDOZA
    209 CARONUNGAN, JHAYLORD  CRISTOBAL
    210 CARRERA, LORENZE VINCENT  SAJONAS
    211 CASEDO, JIELEEL EURICE  DAVID
    212 CASILAC, NELSON  SACQUIAP
    213 CASPE, ARNAN LOUIE  BAGUIO
    214 CASTILLO, ELAINE  LLARENA
    215 CASTILLO, ROSELLE  MOREDO
    216 CASTILLO, SARAH JANE  TIBAYAN
    217 CASTRO, JENNALYN  NORCIO
    218 CASTRO, PATRICK KENNETH  ESCOBAR
    219 CATAYONG, CRIS MARK  LOYOLA
    220 CATIPAY, HARVEY RAVEN  FILIPINAS
    221 CATU, SHYNNE ALLYSON  CUYOS
    222 CAÑERO, JOHN CEDRICK  GAJASAN
    223 CAÑETE, JOHN DIRK  JUCAL
    224 CAÑIZARES, PAUL ANTHONY
    225 CAÑO, HYACINTH  MENDOZA
    226 CEPEDA, CHARYL MAE  BERTE
    227 CERDEÑA, MARK  SERNICULA
    228 CERRO, JOREN  ARIAS
    229 CESAR, MIRACEL JUNE  GENGOS
    230 CIMACIO, RIZIEL  BACHANICHA
    231 CINENSE, JEFFREY  GASPAR
    232 CIRIO, ANTONIETTE  BELARDO
    233 CLAVECILLAS, KLAUDE JOSEPH  RETERACION
    234 CLEOFAS, APRILLE JOY  ABANSI
    235 CLEOFE, JAYSON EDWARD  TAN
    236 CLIFFORD, APRIL  AOANAN
    237 CO, JOSEPH JONATHAN  GONZALES
    238 CO, LUKE PETER  DY
    239 COBALLES, PRINCESS MARIE  AGGANGAN
    240 CODINIERA, JADE KRISTOFFER  FLORENDO
    241 COLAR, JAROLYN  REYES
    242 COLLAMAR, RONALD  PRUDENCIADO
    243 COLLANTES, BRYLLE  HAGANAS
    244 COLMO, CZARINA NAIKA  EQUILLA
    245 COMBISTA, LILIBETH  VERDAD
    246 COME, JAN RYAN  PARADO
    247 COMPUESTO, MICHAEL EDWARD  MANGCOY
    248 CONSTANTINO, YVONIE  DELA CERNA
    249 CORCUERA, CHOLO  CUBCUBAN
    250 CORGUE, DARWEN  CALAMBA
    251 CORILLO, BRYLLE VINCENT  GUIRON
    252 CORNEJO, KEITH ADRIAN  VENTOCILLA
    253 CORONEL, JOSE LEANDRO  MANUZON
    254 COSTILLAS, RHODA JANE  SUSON
    255 CRUZ, ALLAN JAY  LUCERO
    256 CRUZ, JOHN BENNEDICT  DELA CRUZ
    257 CRUZ, JUSTIN CARL  SANTOS
    258 CRUZ, KARINA CLAIRE  OMPACAN
    259 CRUZ, KIM EDWARD  DELOS SANTOS
    260 CRUZ, MARK BRIAN  BOQUIREN
    261 CRUZ, MARK BRYAN  HERMIDA
    262 CRUZ, MICHAEL ANGELO  MAYOR
    263 CRUZ, RAYMOND  MACALIPAY
    264 CUBE, PAULINE JESSA  SILVA
    265 CUBEROS, LYNDEL  COMPLETADO
    266 CUIZON, CATHERINE  CAPUZ
    267 CUIZON, GUEEN HYACIENTH MAE  BOYLES
    268 CULLADO, JONALAIN  FLORES
    269 CUSTODIO, JOHN LESTER  MACALINTAL
    270 DADIOS, RAY VICTOR  BARIS
    271 DAELLA, MENANDRO ISAGANI JR  REYES
    272 DALANGIN, CHERRY ROSE  LAO
    273 DALASEN, GENEVIEVE  BANGOGAN
    274 DALIGDIG, PAUL ALBERT  MAUREAL
    275 DANCALAN, IRISH GLEEN  ACEBU
    276 DANDAN, HAZEL AMOR  VIEJA
    277 DANIOT, PATRICIO JR  BACARRO
    278 DATOON, DEILE LEO  FAJILAN
    279 DATU-OTO, ALHADI  UDDIN
    280 DAVID, FRANCIS  BARTOLA
    281 DAVID, JESSICA CARLA  SICAT
    282 DAVID, JOHN EZEKIEL  BATTUNG
    283 DAVID, SEMANTHA VIEL  DAYAO
    284 DAWATON, QUEROBIN  MARCOS
    285 DAYOC, JEFFERSON  GALVEZ
    286 DAYRIT, ESSEL  MAGLALANG
    287 DAZA, JOHN COLIN  BERNABE
    288 DAZA, MELIZA ROSE  CANONOY
    289 DAÑO, JOHN RAFAEL  WAGWAG
    290 DE ASIS, CARMILLE ANNE  LELIS
    291 DE CASTRO, DAN LEVY  FREDELUCES
    292 DE CHAVEZ, LAWRENCE  MANAYON
    293 DE CHAVEZ, ZCHARINA HAZELL  CASTILLO
    294 DE GRACIA, JENNEX GAYLE  APELLIDO
    295 DE GUZMAN, ED LORENCE  ROGERO
    296 DE GUZMAN, ELEXCEL  LACSAMANA
    297 DE GUZMAN, LUIGI ITCHIE BOY  CALDERON
    298 DE GUZMAN, RAMON  REYES
    299 DE GUZMAN, REYMARK  PARONDA
    300 DE JESUS, JUSTIN  BONDOC
    301 DE LA SERNA, BARBARA ANNE  ACENAS
    302 DE LEON, RENETTE NIÑA  SALONGA
    303 DE LEON, RONEL  DELA CRUZ
    304 DE LOS REYES, KHRYSS MAR  TUBA
    305 DE MESA, JERICO  BAUTISTA
    306 DE SAGUN, ROSE ANN  VILLEGAS
    307 DE VEGA, MARISSA  FELIX
    308 DE VENECIA, JOHN REX  RODRIGUEZ
    309 DE VILLA, JARAMIE  TALAVERA
    310 DE VILLA, JONATHAN  BORJA
    311 DEL PILAR, JOHN JOSHUA  SEVILLA
    312 DEL PRADO, CHAD  NGUJO
    313 DEL ROSARIO, BEN-HUR  AGLIAM
    314 DELA CRUZ, ARCHIE  LISING
    315 DELA CRUZ, CASSANDRA  CANULO
    316 DELA CRUZ, JOHN VICTOR  AQUINO
    317 DELA CRUZ, KIMBERLY JOY  DE GUZMAN
    318 DELA CRUZ, KRISTOFER IAN  BINGCANG
    319 DELA CRUZ, MARK EZEKIEL  RELI
    320 DELA CRUZ, RODOLFO JR  CONDECIDO
    321 DELA PEÑA, JANSEN  RAMOS
    322 DELA ROSA, MARIDEL  SANTOS
    323 DELA TONGA, MAE CHARMAINE  ZOLETA
    324 DEOCARES, JOLLIE FAITH JOY  FRIAS
    325 DEVELOS, NICKO ODYSES  BOQUIS
    326 DEYAWAN, JENNIFER  BANITOG
    327 DIA, EXEQUIEL XAVIER  CARINGAL
    328 DIAYON, ALJUN  INDONG
    329 DIAZ, BERNALYN  CASALJAY
    330 DIAZ, HANNA MERCY  REYES
    331 DIMAANO, KYLE LEXTER  MERCADO
    332 DIMALANTA, MARK RENNIER  SANTIAGO
    333 DIMALIBOT, MARWHIL  VELASQUEZ
    334 DIMAUNAHAN, RENZ STEPHEN  MENDOZA
    335 DIONISIO, JOSHUA
    336 DIONSON, JUNE REY  REPOLLO
    337 DIONSON, KARL NIÑO  DELLEVA
    338 DITUCALAN, DARRYL DAVE  GETARUELAS
    339 DIZON, JULIUS CESAR  YJARES
    340 DIZON, KENNETH LANCE  HIPOLITO
    341 DOGUILES, DYAN  VASQUEZ
    342 DOLIENTE, ULYSSES MYCO  CAJAN
    343 DOLLENTE, JACOB  HOLGADO
    344 DOMINGO, DENNIS  CALDERON
    345 DOMINGO, LOU ALFRED  YADAO
    346 DOMINGUEZ, MARK RUIZ  TENORIO
    347 DOMINGUEZ, SHEILA  VICTA
    348 DUABAN, JUSTINE ARTH  CUYOS
    349 DUCUT, LAWRENCE  GUTIERREZ
    350 DUMADAG, ADRIAN  MAHILUM
    351 DUMAO, JOSEPH IAN  APOSTOL
    352 DUQUE, DUSTIN  GARCIA
    353 DUQUE, TOM  IRASGA
    354 ECHON, KELVIN  RUIZ
    355 EGTAPEN, MARK LESTER  GARCIA
    356 ENAD, FELROSE MAE  POWELL
    357 ENCARNACION, ABIGAIL MARIE  SAMBILE
    358 ENDAYA, JOHN DERICK  DIMAYUGA
    359 ENDAYA, RON-RON  ABANTE
    360 ENGBINO, KARL DEODATO  CUTINEZ
    361 ENOMOTO, HIDEO  PALACAY
    362 ENRICO, PATRICIA ANGELOU  ECLAVEA
    363 ENRIQUEZ, KAVIN  MICUA
    364 ESCAME, LEE-ANN  BAUTISTA
    365 ESCARES, JOVEN  BASIJAN
    366 ESCOSURA, KAREN NIÑA  PAGALANAN
    367 ESCUCHA, MIGUEL PAOLO  CATEDRAL
    368 ESER, JAN MICHAEL  CAINGLES
    369 ESLIT, KENNETH  TABUCAO
    370 ESPARES, ROHEL  MIANO
    371 ESPAÑOLA, JASON  LIMON
    372 ESPINIDO, ROXANN  BUSTILLO
    373 ESPINO, ELAINE  DIAZ
    374 ESPINOSA, GLEN  DACAY
    375 ESPINOSA, VINCE MARION  ESPLANA
    376 ESPIRITU, MARK JOHN  MALLARI
    377 ESQUIA, BRIAN JAY  AZARES
    378 ESTEBAN, LOUISE ANNE  FALGUERA
    379 ESTILLOTE, BEL VINCENT  MEHOY
    380 ESTRADA, EDWARD JOSEPH  HONREJAS
    381 ESTRADA, OLIVER  BALMANA
    382 ESTRAÑERO, ARNEL  CUBA
    383 EUCAPOR, ABRICK JAY  LIBADIA
    384 EUSTAQUIO, ANDREW JAY  FAUSTO
    385 EVANGELISTA, JOHN ALMAR  PEÑAFLORIDA
    386 EVASCO, ANTHONY  BON
    387 FABELLA, SHAYNE  MAGRACIA
    388 FABIAN, PAULINE BIANCA  DEAN
    389 FAICOL, JOAQUIN ROBERTO  CARDENAS
    390 FAICOL, LOURENE MAE  AGUACITO
    391 FAJARDO, JONAS  VERBO
    392 FARNACIO, RICHARD BENZ  QUERO
    393 FAZ, ALYSSA MARIE  FABULA
    394 FELISMINO, JENNILYN  PACTOR
    395 FERNANDEZ, JOHNLEO  BONGANCISO
    396 FERNANDEZ, KRISTINE JOY  REMEGIO
    397 FERNANDEZ, MATTHEW EDWARD  MELITON
    398 FERNANDO, GAVRIEL ANTONI  ANGELES
    399 FERNANDO, JOHN ANDREW  VIDAL
    400 FIGUEROA, DEMCEENERE  ABUTIN
    401 FIGURACION, JOSEPH  MONTEMAYOR
    402 FIGURACION, ROLDAN  TOLENTINO
    403 FIRME, MARIA CASSANDRA GAE  AVANTE
    404 FLORES, JHUNVER  CASTRONUEVO
    405 FLORES, RYAN ALBERT  DOLORES
    406 FORIO, RENEL  EDNALAGUIM
    407 FORMENTERA, RONEL  FUDOLINO
    408 FORMENTO, JHUN CHRISTIAN  RAYALA
    409 FORTUNO, CARLO MIGUEL  PADULLON
    410 FRANCISCO, GRACE  LORAÑA
    411 FRANCISCO, RICHARD PAUL  CAPULE
    412 FRIAS, JOHN PATRICK  FUERTE
    413 FRILLES, JON DAVID  VILLAMOR
    414 FRUELDA, JHULIE AHNNE  BARCOMA
    415 FUENTES, JUX ROGER  RABAÑES
    416 FUNDANO, JEREMIAH ELKAN  CULLISON
    417 GABA, ELMER  NOVE
    418 GABRIEL, BRYAN CARLO  CALANSANAN
    419 GABRIEL, JOHN BRYAN  SAPIGAO
    420 GACULA, HAROLD TIM  LO
    421 GACUTAN, MARK ERWIN  GADONG
    422 GADIA, CHRISTIAN  TOLEDO
    423 GADNANAN, ARMINE  MARCELO
    424 GAERLAN, LIEZEL ANN  AGLIT
    425 GAGARIN, JOHN ORLAINE  LAZAR
    426 GALANG, CHANELL  AQUINO
    427 GALANG, JOHN NICHOLLE  MALLARI
    428 GALIDO, LIEZEL  AMPARO
    429 GALILA, GALGEN  BORJA
    430 GALLARDO, DANIEL JOHN  MEDINA
    431 GALLARDO, JONNA  FULLOS
    432 GALLITO, ALICIA DENISSE  TOLENTINO
    433 GALUT, RAYMOND  GOROSPE
    434 GALVEZ, JOSE MARI  TAWAY
    435 GAMMAD, JOHN REINHART  MANGCO
    436 GAPER, VERNA  GLORIA
    437 GARCIA, ALJOHN  LARAÑO
    438 GARCIA, ANGELICA  TOMAS
    439 GARCIA, CHRISTINA  ALVAREZ
    440 GARCIA, CHRISTINE JOY  CUADRA
    441 GARCIA, ROSALYN  TAMONDONG
    442 GARCIA, VMOS ANGELO  GUARRA
    443 GARDOCE, GUILLER  MONREAL
    444 GASATAN, EDMUNDO JR  OTAÑES
    445 GATCHALIAN, STONY LANE  FENECIOS
    446 GAVINO, ARVEE  LOS BAÑOS
    447 GEAGA, JOHN VINGEM  TESORO
    448 GELLADO, REYNOLDS  NUÑEZ
    449 GELMO, LINDSETH ARVAN  SOLANO
    450 GEOTORO, DENNIS  MANGUILIMOTAN
    451 GERONIMO, CHRISTINE ERICKA  ESTEYBAR
    452 GODOY, ROSE ANN  EVANGELISTA
    453 GOMEZ, MIKHAIL  SILVA
    454 GONZAGA, KRISTEL CAMILLE  ESCARCHA
    455 GONZALES, ANGELO  MARIÑAS
    456 GONZALES, ERICKA JOY  VALENZUELA
    457 GONZALES, GERARD PETER  DE GUZMAN
    458 GONZALES, GERFEL PHILIP  CASTILLON
    459 GONZALES, NEIL JOHN  URBANO
    460 GONZALES, SUNSHINE KRESHA  MUESCAN
    461 GONZALVO, VERNONILON  MENIL
    462 GOTIDOC, KIM ADRIAN  ELIAS
    463 GRANADO, JELLICA  BALDONADO
    464 GRAVADOR, JADE  TRAYA
    465 GUANZON, JENNY PEARL  LALLAB
    466 GUARDINO, ROYCE  BALAIS
    467 GUBAN, GERALD  LIWANAG
    468 GUEVARA, KIMBERLYN  AGUILOS
    469 GUEVARRA, IRWIN  DAVID
    470 GUGULAN, ARGIE  CABRERA
    471 GUINOMLA, HARRIS  WONG
    472 GUIRON, ALDRICH  FLORES
    473 GUITTAP, SHARMAINE ELLA  JAVA
    474 GUIWO, MARK ANGELO  ANDRES
    475 GULLE, ROWEL  GONZAGA
    476 GUMADLAS, SHEENA JOY  VILLAMIL
    477 GUMAWA, JOSE MARIA  SEMINIO
    478 GUMBAO, JOSEPH NIEL  DOMINGO
    479 GUTIERREZ, JOHN RAY  ALDEA
    480 HAJIHIL, MERFA-ELLA  JADA
    481 HALLASGO, JAYSON  SABEROLA
    482 HERMUNDA, GLENN  HEYROSA
    483 HERNANDEZ, RYE ISMAEL  AZAÑA
    484 HERNANDO, DANILLE MAE  SUYOM
    485 HERRERA, HANA ERRA  SABAY
    486 HISOLER, RHENZO  MONSANTO
    487 HOLGADO, NEVIN  MAMONTOS
    488 HONRADO, JASPER  MUSNI
    489 HOSAKA, REINE MART  FERNANDEZ
    490 HUANG, HAW-CHYUN  CLAVERIA
    491 HUBAG, JESS PATRICK  DIOSO
    492 HUMANGIT, LLOYD JINGLE  LIM
    493 HUSAIN, MAXINNE DOMINIQUE  AVELLANA
    494 ICAO, WILLEM NESHI  SUMALPONG
    495 IGNACIO, HAROLD JIED
    496 IGNACIO, KEITH RECCA  VIRTUCIO
    497 IGNACIO, MARK ANTHONY  SANTOS
    498 IGNACIO, PATRICK JOHN PAULO  BRONIO
    499 JALAIN, MARVIN JAKE  RADAZA
    500 JALOP, CARLO DANIEL  BATULAN
    501 JAMIAS, CID RICK NICOLO  CERNOL
    502 JAMILLA, JOANNA GRACE  FELIX
    503 JANAPON, DARYL GLEN  PARIS
    504 JANDOC, MAC KELLY  NITUAN
    505 JASTILLANO, WYNDALE JOHN  DILAG
    506 JAVA, MARY ROSE  CORTEZ
    507 JAVIER, MARK DARWYN  CANTA
    508 JAVIER, RHOYETTE  CLERIGO
    509 JAZMIN, KRISTEL ANNE  DOMINGO
    510 JOAQUIN, JOHN JEUEL  EULOGIO
    511 JORDAN, DAVE WILSON  ACLON
    512 JOSUE, REEN WIED  SAMSONA
    513 JUADA, IAN JHEMAREE  TONSAY
    514 JUGO, KAREN  FERNANDEZ
    515 JULIAN, RAVEN CYRUS  LITONJUA
    516 JUSON, LLOYD ROWELL  YBAÑEZ
    517 JUSTO, NIÑO LLOYD  SIBANGAN
    518 JUTA, NOEL CHRISTIAN  CORTEZ
    519 KAPUNAN, PATRICK  REDOÑA
    520 KHO YUTE, ROLIXUS  FAJARDO
    521 KINKITO, KENT  SAGA
    522 KUNSO, RAJAH INDAR  MACALOS
    523 LA ROSA, JOSE JR  DUMAOAL
    524 LABADAN, CHERRY ROSE  DIODINA
    525 LABAPIS, JOSEPH  DUMAGUIT
    526 LABUAYA, MICHAEL ANGELO  AMBAY
    527 LACAY, KERWIN  CARINGAL
    528 LACHICA, HENRY JR  CUARTERO
    529 LACSINA, KELVIN  VILLANUEVA
    530 LACSON, JOSEPH ALEXANDER PHILIP  ZALDARRIAGA
    531 LACSON, YMMANUEL  CRUZ
    532 LADINES, ERICK JASON  RAMOS
    533 LAGAZO, MARC ANGELO  SAFRANCA
    534 LAGMAN, COLEEN  BAUZON
    535 LAGULAY, NEIL ADAM  SALCEDO
    536 LAGUNA, REGINALD PHELPS  TOLOY
    537 LAKILAK, KHAZZEL  LORIA
    538 LALANTO, JASMINE  MAQUILING
    539 LAMSEN, RICHELLE  BINASOY
    540 LAPUZ, BRANDENSON  PISCOZO
    541 LAPUZ, JOBELLE  BASCO
    542 LARA, DAVE CARLO  RAMOS
    543 LASAY, PATRICIA ANNE  BONDAD
    544 LASCONIA, AARON  FIGURACION
    545 LATOSA, CHERRY ANN  DESUASIDO
    546 LAUGUICO, SANDY  CRUZ
    547 LAURENTE, FRANCISCO  BARADILLO
    548 LAYESE, JUN MANUEL  BURGOS
    549 LAZAGA, JOSEPH  CARREON
    550 LAZATIN, MACH ERIC  SAMSON
    551 LAZO, ABBYLOU CHARIZZE  MORALES
    552 LEE, JOHN RED  UYPALA
    553 LEGASPI, WILLIE  CALITIS
    554 LEGUTAN, DIONIVER  MADRID
    555 LEONARDO, JOAN PAULINE  FALCUTILA
    556 LEYGA, CYRENE  DOCDOCIL
    557 LIBERTAD, CHRISTIAN DALE  YAP
    558 LIMLENGCO, WENDEL JANN  CELLANO
    559 LIMUACO, RENZ OLIVER  GARCIA
    560 LINGON, JERMAINE  MANUBA
    561 LIPAE, WAHBAH  AHMAD
    562 LIRIO, NIRIELLE  DIZON
    563 LISING, FATIMA  BAQUING
    564 LLANES, ROMEL JAY  LIABRES
    565 LLARENA, MARY GRACE  DICCION
    566 LOMIBAO, KRISTIAN PHILIP  SALAC
    567 LOPENA, MARVIN  SAN GABRIEL
    568 LOPEZ, AXCEL  ENRIQUEZ
    569 LOPEZ, KLAISSE VALERIE  FAUSTINO
    570 LOPEZ, REYMYR  CABAJAR
    571 LOPEZ, RIGIL KENT  FABIAN
    572 LOR, LIEZEL  BRUCAL
    573 LORDAS, RACHEL  CUARTE
    574 LU GUEVARRA, AXEL BERN  BARTOLOME
    575 LUBAO, JEROME CASEY  ANGULO
    576 LUCAS, CRIS EMERSON  OSIO
    577 LUMANDA, KEVIN  NARAZO
    578 LUMOD, NICOLE  MAGANA
    579 LUMOGDA, SYBIL  BANCUYO
    580 LUNAS, DARWIN  MARMOLEÑO
    581 LUPIAN, KAROL JOSEF  CABALUNA
    582 LUZ, ANNE MAY  BALABIS
    583 LUZANO, SHAIRA NYLIZA  LINAO
    584 MAALA, SHARMAINE  GUALBERTO
    585 MABUNGA, ZOREN  PAMIS
    586 MACABIDANG, FRANCISCO  SOLIVA
    587 MACAHIG, KIM ANGELO  PERPIÑAN
    588 MACALINTAL, GIANNE MAE  PAGLINAWAN
    589 MACASAET, JARED KENAN  CULLARIN
    590 MACASINAG, NORMAN  ALCALDEZA
    591 MACROHON, JULIA  TAA
    592 MACUTONG, JHON CARLO  CONSALUDO
    593 MADERAJE, NEIL ANDREW  LIMAS
    594 MAG-ISA, RHEST IVAN  SALVADOR
    595 MAGCAWAS, ABIGAIL  ALBIENDA
    596 MAGLAKI, TRIXIE JULIANNE  DIMALANTA
    597 MAGLALANG, MARIANE JOYCE  FLORES
    598 MAGNIFICO, JHUN REY  LIM
    599 MAGO, RENZ ROWEL  ENAJE
    600 MAGOS, REYNALDO JR  ORTEGA
    601 MAGUNDAYAO, ARMIE  SANTOS
    602 MAJA, QUINNIE  GALVE
    603 MALAGAYO, ANTONIO III  DELA CRUZ
    604 MALE, RONGIE  DELA ROSA
    605 MALIGAYA, AYEZA  DOMINGO
    606 MALINAO, JEROME VINCENT  BEJASA
    607 MALING, CLARISSA  TAMAYO
    608 MALLARI, KENNETH REX  CASTRO
    609 MALLORCA, JUDE  LORICA
    610 MALONG, ANIESAH  ARCEO
    611 MALONZO, JOHN CARLO  VALENCIA
    612 MANALIGOD, JAMES VAN  GAPUZ
    613 MANANGO, RANEL  UROT
    614 MANANSALA, PRECILITA  VIRAY
    615 MANCIA, MA ODESSA  MORTEL
    616 MANGUBAT, LOIDA  AYAG
    617 MANINANG, APRIL ANN  FLORES
    618 MANINGO, JOSE MARTIN  ZOSA
    619 MANIPOL, CHRISTINE ERICKA
    620 MANIQUEZ, LEONEL  RESENTE
    621 MANTUPAR, KRISELLE ABBY  LORENO
    622 MARA, JEROME  TANYAG
    623 MARALLI, MARIE ANGELENE  LIGSAY
    624 MARAMBA, KATLYN KATE  FERNANDEZ
    625 MARANAN, THRESHIA ANNE  SALIGAO
    626 MARAVILLA, IRISH  CUERDO
    627 MARIANO, KIERGIE  BANA
    628 MARILAO, ARVIN LESTER  VIOLENA
    629 MARQUEZ, CILLINI  KABINGUE
    630 MARTICIO, RICHELLE NIKKA MHAE  MANGUERA
    631 MARTIN, ARJED PAOLO  SIGUA
    632 MARZADO, ZACHARY  PARAS
    633 MASI, BLESSY GRACE  DE VERA
    634 MATEL, PAUL KENNETH  LANDAYAN
    635 MATES, JAY BART  PAYDOEN
    636 MATUTE, DELMAR  QUIBOQUIBO
    637 MAXINO, LORRAINE MAE  MISOLES
    638 MAYO, WINNIE ROSE  HERNANDEZ
    639 MAYUGA, DIOMEL  DIOMAMPO
    640 MAÑEBO, VANESA  FERRER
    641 MEDALLE, KENNETH JAIME  ZAFRA
    642 MEDIAVILLA, JOHN ROBERT  CALUBAQUIB
    643 MEDINA, DICK ELMERSON  BIGOY
    644 MEDINA, NIKITA  QUILLA
    645 MENDEZ, MICO JOHN  CORPUZ
    646 MENDOZA, AEROJHINE  CAGANAP
    647 MENDOZA, ASHLEY MAE  CATIIS
    648 MENDOZA, CHRISHA MAE  COLOBONG
    649 MENDOZA, JACKSON  CASTRO
    650 MENDOZA, JASMIN KAE  LOPEZ
    651 MENDOZA, JESUS PAOLO  TORRES
    652 MENDOZA, JOVANNI CARL  SUAREZ
    653 MENDOZA, WELLA MAE
    654 MERCADO, JAN CARLO  ARCALA
    655 MERCADO, JOHN EMMANUEL  BILUAN
    656 MERJUDIO, KIM LESTER  CAMONIAS
    657 MERO, JUSTIN  GOMEZ
    658 MICU, EMERSON  PERALTA
    659 MILLARES, DEAN CRESENCIO  CLEMENTE
    660 MINA, JONATHAN  EDULIAN
    661 MINGUITO, JERSON  LOFRANCO
    662 MIONES, RONAN JASON  KHO
    663 MIPA, JAYSON  PACAÑA
    664 MIRANDA, JOSEPH  UDAUNDO
    665 MIRANDA, JUAN CARLO  SANTIAGO
    666 MIRANDA, PAUL JOSHUA  BALAGTAS
    667 MIRANDA, ROJELYN  ABAINZA
    668 MIRANDILLA, KIMBERLY  DE LEON
    669 MONEDA, LADY MIRACLE  PUYOD
    670 MONTAÑEZ, RAYMAR  CABANA
    671 MORAL, JEMARIE ANN  VALERIO
    672 MORALEDA, MARK ANGELO  EDUARTE
    673 MORALES, ELLA MIE  VIVAS
    674 MORALIDAD, MARIELLE  AQUINO
    675 MORES, JOHN BRIGHT  CLEMENTE
    676 MORRERO, CARLO ANGELO  LOPEZ
    677 MOSCA, JOSHUA  LUGTU
    678 MOTAS, CHRISTIAN  RUÑO
    679 MUNCADA, CARMELO JAMES  ARMENDEZ
    680 MUNDO, LINDA BIANCA  REYES
    681 MUNGCAL, ABEGAIL  ANQUILO
    682 MUNGKAL, MA KRISTELA FAITH  AMADOR
    683 MUSÑGI, LEVENIER  MALIWAT
    684 NACAS, ABDUL HALIM  SUMAGUINA
    685 NACIONAL, JULIAN  DAMASCO
    686 NAIDAS, JOHN RHEY  LOMBOY
    687 NALULA, JOEL  CADAWENG
    688 NAPANA, AMOR  CASTROVERDE
    689 NAPANA, DULCE  CASTROVERDE
    690 NARANJO, NIEL CHRISTOPHER I  ALCOVILLA
    691 NATABIO, GESSEL  SAPLAGIO
    692 NATIVIDAD, JAN MARLOE  PERALTA
    693 NAZARIO, ALFONSO JERALD  DE LEON
    694 NERI, LAIZA PAULENE  GUSTO
    695 NOLASCO, JOHN JOSEPH  GONZALES
    696 NORIEGA, MHICCA ALLYSSA  ROAN
    697 NOVIDA, JEROME CHRISTOPER  ALCANTARA
    698 NUGUID, KAREN MAE  LITERAL
    699 NUNAG, MICHAEL JOHN  DE JESUS
    700 OBRA, JOHN EMMANUEL  MABAGOS
    701 OCAMPO, ILDEFONSO III  MAÑALE
    702 OCFEMIA, LEOBEL  MALATE
    703 OCHOTORENA, SHAIRA ELAIZA  DARANDA
    704 OLAN, DENISSE  TORIZO
    705 OLANO, CHRISTOPHER  LICAYAN
    706 OLAYVAR, MARICRIS  JOSE
    707 OLEGARIO, PATRICK DALE  PINGOL
    708 OMEGA, GIRLIE  FALGUERA
    709 OMPAD, OSCAR JR  HINONANGAN
    710 ONG, ARNOLD DERIC  MACALDO
    711 ONG, DAVE ROMARIO  CAMAYAN
    712 ONGOCO, ALFONSO GERALD  DE GUIA
    713 OREGANO, FAITH  ALVAÑEZ
    714 ORQUIZA, JOHN CLIFFORD  RAMOS
    715 ORTEGA, DUANE KURT  DELOS REYES
    716 ORTEGA, JOHN MICHAEL  NAGALES
    717 ORTEGA, MA MARGARITA  VILLAMIN
    718 ORTEGA, RODNEY CRIS  BALAOD
    719 ORTIZ, GLENN  MEJORADA
    720 PABUSTAN, MANUEL III  PASCUAL
    721 PACAMALAN, NIÑA KIRSTIN  LADRA
    722 PACANAN, MARK JONEL  MALIGAT
    723 PADDAYUMAN, DEVIS  VILLAFUERTE
    724 PADRE, JAY-AR  LLONA
    725 PAGAD, JOHN MATHEW  BARITUA
    726 PAGADUAN, DIALEN  ILUSTRADO
    727 PAGADUAN, PRAULINE LOUISSE  PULIDO
    728 PAITAN, CRISHA MAE  GONATO
    729 PALCIS, RENAFLOR  LERONA
    730 PALMA, JHON TROY  SIOTING
    731 PALMA, KENNETH ED  BALDOVE
    732 PAMAT, ROSEMARIE  FEDREQUILAN
    733 PANALONDONG, RANICA VEN  MACALIAG
    734 PANGOD, WRINDLE BRET  MANODON
    735 PANSACALA, HANNAH JOY  MARAAN
    736 PANTE, RICHARD VER  BAGA
    737 PANUNCILLO, ADDIE NATHALIE  DEZA
    738 PAQUERA, LENDIE  AMORA
    739 PARAS, AUDIMAR  CARPIO
    740 PARAS, EMMANUEL  ZAÑO
    741 PARDILLA, LEO I  LACASTE
    742 PARPAN, CHRISTINE JOY  ADELAN
    743 PARREÑO, RUBY ROSE  LAMPARERO
    744 PASCO, JOMARSUS  JIMENEZ
    745 PASCUA, MARLON  PINEDA
    746 PASCUAL, DODDIE  DELOS REYES
    747 PASCUAL, PAUL EDWARD  ARCEO
    748 PASIMIO, MARYMEL  BRITANICO
    749 PASION, RAYMUND  ROA
    750 PASTRANA, GARRY  PARDILLA
    751 PASTRANA, LARA IVANA  DELA FUENTE
    752 PATIGAYON, REA MAE  BIHAG
    753 PATIO, ALLAN RYAN  BALDONADO
    754 PAYANG, MADELEINE  REYES
    755 PAYOYO, RON MICHAEL  GALLARTE
    756 PEJI, RAY-AN  ALCAZAR
    757 PELAEZ, EMMANUEL ROSCOE II  PORLEY
    758 PEPITO, CELESTIAN PAUL  RICACHO
    759 PEPITO, GARYL JAY  NEPOMUCENO
    760 PEPITO, JUDAN  GASALAO
    761 PERADO, LAWRENCE WINSON  DANTES
    762 PERANG, JONAH CRIS  TAMAYO
    763 PEREZ, ARVIN  BOBIS
    764 PEÑAMORA, JANN EIRROL  PORTELO
    765 PEÑARANDA, JUDESSA MARIE
    766 PICARDO, TOBIAS JR  MUYRONG
    767 PIGOS, JODELYN  DEL PILAR
    768 PIGTAIN, RHOU IAN  AYCARDO
    769 PILA, ROBERT ALLAN  VENIEGAS
    770 PILLOS, GLADYS  MADERAZO
    771 PINCA, EUGENE  NAVARRO
    772 PINKIHAN, JOEL  WAKIT
    773 PINLAC, LARAH MELISSA  DEXIMO
    774 PINTO, EVONNE  YANDAY
    775 PISCOS, ELPIDIO III  PACINIO
    776 PLAMERAS, JOSHUA MAURICE  FABILLAR
    777 POMIDA, MICHELLE  LIM
    778 PONGASI, JONATHAN JR  CATADMAN
    779 PORIO, RENOLL  RIÑO
    780 PORNILLOS, GENEL  SAPALICIO
    781 PORTEZA, CELOVER  HERNAN
    782 POSADAS, JUSTIN ERIK  ALEGRE
    783 PRADO, JOEMHAR  OBIAS
    784 PRECHING, PETER PAUL  PASTERA
    785 PRINCIPIO, JOMAR  BERNARDO
    786 PUNAY, JOLIE PEARL  PELAYO
    787 QUIBAL, ANGEL JR  DE JUAN
    788 QUIJANO, NES JOHN  DELAVIN
    789 QUIJOY, LLOYD  QUIJANO
    790 QUINTO, KEVIN  MONTANO
    791 RABINA, GLEN  VILLON
    792 RABINO, MICHAEL  CABRERA
    793 RACCA, RHEA KARREN  ALBINO
    794 RAMA, DOVY  ENRIQUEZ
    795 RAMBOY, BATSHEBA GRACE  BOQUIRON
    796 RAMIREZ, BERNADETTE  SOLEDAD
    797 RAMO, BORIS  MORTEL
    798 RAMONES, MA JENICA  BARIAS
    799 RAMOS, AIRA  MALONZO
    800 RAMOS, CHRISTLY GIL  ROTEA
    801 RAMOS, MARIA PATRICIA LORRAINE  LEGASPI
    802 RAMOS, MARIE ANGELIQUE  MAGAT
    803 RAMOS, MAY FLORABELLE  CRISOSTOMO
    804 RAMOS, ROGER II  RUBIO
    805 RAMOS, WEA MAY  BALBIDO
    806 RAPADA, EMMANUEL  GUMAYAGAY
    807 RAYMUNDO, EDUARD  EBAJA
    808 REBOLLO, IAN LEE  MACADANGDANG
    809 REFORMA, JUNE VINCENT  LUCHAVEZ
    810 REGAL, NATHANIEL  ARROYO
    811 REGALA, BRIAN JOSE  GARCIA
    812 REGALA, MA NATHALIE ROSE  CARANGUIAN
    813 REGALADO, JERALD  ASTRONOMO
    814 REGUINE, MA RHONALYN  MORENO
    815 REMO, MARC KEVIN  ENRIQUEZ
    816 RESULTAY, SHARMAINE  DE VERA
    817 REVILLA, RENZ KARL  LORIEGA
    818 REY, ANN JESSIERE  GECOMO
    819 REY, JEMIMA LOIS  MACATANGAY
    820 REYES, ARVIN CARLO  PALABAY
    821 REYES, FERLITA  DE GUZMAN
    822 REYES, KYLE  GLORIANI
    823 REYES, MARY JANE  ROCO
    824 REYES, MIYUKI JONES  PAMISA
    825 REYES, ROCHELLE  EGAMINO
    826 RIBLE, GESILLE  SALAS
    827 RILLERA, JANE WANZEL  ESTRELLADO
    828 RIO, ED VINCENT  PO
    829 RIPARIP, ARNALDO  ARBITRARIO
    830 RIVERA, ERRI  PIRING
    831 RIVERA, JAIME CARLO  COMPLIDO
    832 RIVERA, MARICHELLE  BATINGA
    833 RIVERA, MON CARLO  DANAO
    834 RIVERO, ANTOINETTE MARIE  FERNANDO
    835 RIVERO, RENZ JAY
    836 ROBLES, IRA KEENWELL  BAUN
    837 ROBLES, JAYVEE  SILVESTRE
    838 ROBLES, KATHREEN  LA TORRE
    839 ROBLES, MARIA FE  DELA TORRE
    840 ROCHA, NESTOR JR  ARZAGA
    841 ROCILLO, LEONARDO  LORENZO
    842 RODIL, CHARMAINE  MALIT
    843 RODRIGUEZ, EDWARD BRIAN  VILLANUEVA
    844 RODRIGUEZ, MICHELLE DIANNE  OPIAZA
    845 RODRIGUEZ, RODESA MARIE  BALBUENA
    846 ROMERO, JESTER  GAMIAO
    847 ROMO, DONA CLAIRE  ALINDAJAO
    848 ROQUE, MARK ANTHONY  PAGDINGALAN
    849 ROQUE, RACHEL ANN  SANTOS
    850 ROSAL, LEMUEL  ELOMINA
    851 ROSALES, MONICA NOREEN  ACLAN
    852 ROSETE, JEROME  LAZARO
    853 ROSETE, LLOYD RENZ  LIGMAYO
    854 ROXAS, KIMBERLY  RAMIREZ
    855 SABADO, GERARD NICO  TABOY
    856 SABORNIDO, JAYROLD  ROSETE
    857 SADIWA, ARIS  NATAL
    858 SADSAD, JOHN KEVIN  VALENZUELA
    859 SAGISI, MARK MARTIN  VINLUAN
    860 SALAMANCA, SANDONAR  ABEGONIA
    861 SALAZAR, IAN CARLOS  VILLAREAL
    862 SALCEDO, KEVIN NOYNOY  TAMANU
    863 SALONGA, ADRIAN II  GADONG
    864 SALTIN, JOHN PAUL  DOMALOS
    865 SALURIA, ELLA MAY  GALVEZ
    866 SALVADOR, CARLO ENRICO  MARGELINO
    867 SAMPANG, ROMART  MILLOS
    868 SAMSON, ROSS EDWARD  ROMERO
    869 SAN JOSE, JEN LOUIE  REYES
    870 SAN JUAN, CANDY  PARAS
    871 SAN LUIS, JING-JING  SANCHEZ
    872 SAN LUIS, RASCHENE EDITH  NIETO
    873 SANCHEZ, MARVIN  ALOLOR
    874 SANDAY, NURHAYA  YUSOP
    875 SANTIAGO, IAN KENNETH  BALLENA
    876 SANTIAGO, RONA JAISE  ASISTIO
    877 SANTOS, ALEX  MAGAT
    878 SANTOS, CARL MICHAEL  MERCADO
    879 SANTOS, JOANNE  ROBLES
    880 SANTOS, PATRICK  MORALES
    881 SARDOMA, JESSAMAE  GONZAGA
    882 SARMIENTO, EDGAR LOURD  RODRIGUEZ
    883 SARMIENTO, JHON MARK  SORIO
    884 SARSAGAT, JANELLA ROSE  VERDER
    885 SEBASTIAN, DALE ANDREW  LUNA
    886 SEDA, JHONLY MARC  MAGDASOC
    887 SENORO, JENEL JUSTINE  REYES
    888 SERCEÑA, JOHN JEFFREY  VILLEGAS
    889 SERILLANO, JONATHAN  MILLENA
    890 SESMAR, ENA ALODIA  PILAR
    891 SETENTA, RAYNALD  BAQUERO
    892 SEVERINO, MIL EDELBERT  PARCON
    893 SIBAYA, ERIEDER  COCHESA
    894 SIDING, ARRASID  HAJAN
    895 SILVA, JOHN PAUL  LOPEZ
    896 SILVERIO, EMIL LOIS  SAMONTE
    897 SIM, CHRISTOPHER JHAROLD  RAMOS
    898 SIMEON, JHON MICHAEL  ABENIR
    899 SINAL, FARJAN  RAGONDO
    900 SOLAJO, CHRISTELLE RON  CALDERON
    901 SOLIMAN, ALECXIS NEIL  CAYSIP
    902 SOLIS, GLEEN  NARTE
    903 SOLIS, MARK JOHN  MENDOZA
    904 SOLLANO, PAUL WISLEY  VILLAMOR
    905 SOLOMON, LORENZO
    906 SORIANO, ANNE CHYLEEN  ADRIAGA
    907 SORIANO, GABRIEL  GIRON
    908 SORIANO, JOHANNAH ALAIN  DE MESA
    909 SUAREZ, SHARLENE  BERON
    910 SUARILLA, RONILO JR  MANANSALA
    911 SUGALA, KASHMAR YVES  ARIPAL
    912 SUGANOB, MA KAREN  BAYURAN
    913 SUNGA, DAN ABRAHAM  JACOB
    914 SUPLICO, JESSER PAUL  PO
    915 SUQUIB, CHARLES RAMCIS  MIÑOZA
    916 SUSON, MICHELLE ROSE  MICABALO
    917 SUTERIO, DANICA LOVE  ESGUERRA
    918 SY, MILES FELICE  DIZON
    919 TABAO, ABDULRAHMAN  RAMOS
    920 TABASIN, JANINE JEAN  PAPELLERO
    921 TABIO, ROSEVEN MARIE  DELFINO
    922 TABUZO, SAMUEL JORDAN  SAGUINSIN
    923 TADIFA, PAULA  PASCO
    924 TAKEI, ARCHIE  MALLARI
    925 TALANIA, JONATHAN  VILLARTA
    926 TAMAYO, CHERLYN  LAURIN
    927 TAMONDONG, JEFFREY  MANDAP
    928 TAMONDONG, KEVIN  DALISAY
    929 TAN, CHRISTENSON DANIEL  BERNAL
    930 TAN, MAXILYN  CHUA
    931 TAN, SHARMAINE  TIONG
    932 TANDAYU, JORAM KEIL  SUBIDO
    933 TANGUILIG, JEALYNNE RAINELLE  SANTOS
    934 TANIO, MAYREJOICE  SAN JOSE
    935 TANTOCO, MICHAEL JOSEPH  SINAGUINAN
    936 TAVARES, MIAMI AMOR  LAZAGA
    937 TAÑEDO, SHARMAINE  MANALO
    938 TEMPLONUEVO, ALEJANDRO  VARGAS
    939 TENOR, VICENTE JR  YATASA
    940 TENORIO, JOHN RASEC  CATIBOG
    941 TERNIO, HAROLD  BORROMEO
    942 TEÑOSO, LADY DIANE  ARCE
    943 TIAMA, PAUL PATRICK  MARIÑO
    944 TIERRA, FERNALIZ  DE VERA
    945 TIIN, DANIEL  BONALOS
    946 TINAYA, VLADIMIR LAUDER  BALLENA
    947 TOBIAS, JHENESE  SODI
    948 TORIO, RYAN SYLWYN  SISON
    949 TORMO, TIMOTHY JOSEPH  GUINTO
    950 TORRANO, CRISSEL  RIVERO
    951 TORRECHIVA, RANNY  JERUSALEM
    952 TORRES, JENARD RHYLL  CUTIN
    953 TORRES, NEIL MATTHEW  TOPACIO
    954 TORTOLES, BRYAN JAMES  ELEAZAR
    955 TRINIDAD, CARLO  GERME
    956 TUAZON, KEVIN  BASILAN
    957 TUBAC, MARIANNE  ALCANTARA
    958 TUBIG, MARK ANTHONY  SANTOS
    959 TUGADE, JEFFREY  MATIAS
    960 TUNGOL, BJONRITZ JASPER  LANGCAUON
    961 TUSCANO, DEXTER LOUIE  BRIONES
    962 UDALBE, MARYCRIS  QUIDET
    963 UMACOB, JAY ADRIAN  BABANTO
    964 UMALI, STEPHEN KARL  MASA
    965 URANING, ANDREA NICHOLE  TORRES
    966 URBANO, REXARD  NAVARRO
    967 USMAN, ABDUL AZIZ  LIPAE
    968 USOP, JAMELLA  CABARO
    969 UY, NICHOLAS  MARTINEZ
    970 UY, RICARDO FRANCISCO  CARBON
    971 VALDEZ, JANDEL  TAÑGUB
    972 VALDEZ, KRISTHA IZA  VELASCO
    973 VALDEZ, MARIA BERNADETTE  TAMAYO
    974 VALDEZ, MICHAEL ANTHONY  TEJERERO
    975 VALDEZ, RHEMAR BON  GUMBAN
    976 VALE CRUZ, MARV  VEJERANO
    977 VALIENTE, JEZRAEL HUR  BARINQUE
    978 VALMORIDA, RANDY  ABRIS
    979 VARGAS, JONATHAN  JACANG
    980 VELASCO, FERDINAND ALERICK  BUENAOBRA
    981 VELASQUEZ, JOMAR  OMANDAM
    982 VELASQUEZ, KATHERINE  AGTUTUBO
    983 VEQUISO, BERNARD JAY  INOTAO
    984 VERDEJO, RON ALDRIN  GONZALES
    985 VERGARA, LYKA  MERCADO
    986 VICENCIO, MACHAIL EDRICH  VIRAY
    987 VICTORIO, JERICK PAUL  FERNANDEZ
    988 VIERNEZA, KENNETH  HERNANDEZ
    989 VILLACRUSIS, RENZO  NIMUAN
    990 VILLACUER, JEAVIN  ALBIALDE
    991 VILLADO, GEORGE KEENLY  GODINEZ
    992 VILLAFAÑA, TIMOTHY ARNIE  CABANOS
    993 VILLAFLORES, KELVIN  TIVIDAD
    994 VILLAGONZALO, JAMES JACOBB  CASTILLON
    995 VILLAMOR, MARLON  ABAD
    996 VILLANUEVA, DAVID  SUMAGAYSAY
    997 VILLANUEVA, ERIKA JANELLE  GUINTO
    998 VILLANUEVA, JOHN GARY  RECTO
    999 VILLANUEVA, JOHN RAY  BERNAL
    1000 VILLANUEVA, KENNETH JOHN  PABALAN
    1001 VILLANUEVA, VINCENT RAFAEL  RIVERA
    1002 VILLARIN, ARON SIMON  CASTILLO
    1003 VILLARIN, KEVIN  ZULUETA
    1004 VILLASIS, PRECEL  PARAGOYA
    1005 VILLAVICENCIO, NICAH  ALVAREZ
    1006 VILLORENTE, MARVIN  YALONG
    1007 VIRAY, RONNELL  ALIZON
    1008 VITERBO, JACEL ANNE  SUAZE
    1009 YAP, ROBIN ROYCE  TIMBOL
    1010 YARANON, ARVIN  DE GUZMAN
    1011 YBAÑEZ, ADONIS  HABAL
    1012 YPIL, EZRA CHRISTINE  PATALINGHUG
    1013 YTING, JAN MARIE  BUENDIA
    1014 YUSI, NOMAR  QUIAMBAO
    1015 YUZON, NICHOLE  INZON
    1016 ZAMORA, JAN VENICE  LAURITO
    1017 ZAMORA, SHALDAINE MAE  CUARES
    1018 ZARATE, JERCYLE BRIAN  CARATING
    1019 ZERNA, JEREMAIH KRIS  ABECIA
    1020 ZULUETA, ALFRED JOSEPH  AMOR

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