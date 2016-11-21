1,030 examinees pass the Customs Broker licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,030 out of 2,022 passed the Customs Broker Licensure Examination given by the Board for Customs Brokers in Manila, Cebu and Davao this November 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABING, KHEN ROYGIE MINGUITO
2 ABO-ABO, RHONA MARQUES
3 ABOHEKMAH, JENI MAAN RITZ CHUA
4 ABRAHAM, CHEERY LYN ROMANO
5 ACERO, LOU KRISTINE MOSOT
6 ACOP, TAHA BASAR
7 ACOSTA, MARILYN JERMICE
8 ADAPON, KEVIN ROI AVERA
9 ADMANA, BRIAN KARLO ASIÑAS
10 AGAPAY, LEX LEE BALDONADO
11 AGAPITO, CALYN AMPONGAN
12 AGNAS, EVANGELINE CAPORADO
13 AGNO, SHEENA ABRATIQUE
14 AGOJO, KEAN MATTHEW DE ROXAS
15 AGREZOR, SARA BARIOS
16 AGUDERA, CHRIZEL ALFERES
17 AGUDO, ISRAEL TORRES
18 AGUILAR, AL JOHN BALAYAN
19 AGUILAR, HERSHIE ANN WILLIAMSON
20 AGUINALDO, REGINA REI STO TOMAS
21 AGUSTIN, MARIVIC TABAR
22 ALAURIN, DAISY JANE SANDIGAN
23 ALBA, RENZ LAUREIN PRESADO
24 ALBANI, NAIF PANGONOTAN
25 ALBERCA, LOIE LOPEZ
26 ALBERTO, SARAH MAE MORALES
27 ALBURO, DJ ALMENCION
28 ALCANTARA, RONALD ALLAN ARAGON
29 ALCAZAREN, MA CECILIA MONICA DORADO
30 ALEJO, EVELYN PABLO
31 ALFORNON, EUNICE EMILIO
32 ALI, PRINCE NAM BORDAJE
33 ALINGAN, ABULKAIR H ALI
34 ALIPIO, FERDIE ABEJERO
35 ALLEGO, EUNICE GIMENO
36 ALMELIA, MARK PAHUGANOY
37 ALPETCHE, JEFRY PANLUBASAN
38 ALULOD, ADZLENA AMIL
39 ALVAREZ, RUBILYN PIÑON
40 ALVARO, CHARLENE NIÑO
41 ALVEZ, JEROME DE LA LUNA
42 AMANTE, JENNIFER ALBERTO
43 AMARILLO, CHRISTIAN DULDULAO
44 AMBE, MERCEDES MARRIET CABANALAN
45 AMBROSIO, RAZHELLE ANN ADVINCULA
46 AMEROL, HAMDANEE AGUAM
47 AMEROL, JUNAIR PANGANDAMAN
48 AMEROL, MOHAMMAD SALMAN COSAIN
49 AMOGUIS, DARWIN CACHO
50 AMORA, ED NEPHI SEMILLANO
51 AMURAO, ANGELICA KARIZZ PADIE
52 AMURAO, GODRICK RICAFORT
53 ANDAYA, JONAMER RARO
54 ANG, PAMELA JOANNE BAYA
55 ANGULO, RHEALYN ENDOZO
56 ANICIETE, KISHA DENICE ATIENZA
57 ANSOYON, MAE JOY NABUAB
58 ANTALAN, AVE NOOL
59 ANTING, NIÑO CAWANG
60 ANTONIO, AIRA JOY OBILLOS
61 ANUTA, JASON BAYONG
62 APEGO, CHESTER BUNYI
63 APOSAGA, SHARMAINE FRAJENAL
64 APUAN, ALYSSA LOIS LINGAT
65 AQUIATAN, LESLY ARANJUEZ
66 AQUINO, FRANCES NOELLE SUBIA
67 AQUINO, GELLAINE ANGELIA
68 AQUINO, HANDREDD GUTIERREZ
69 AQUINO, JUN MARK MANLINCON
70 ARAOJO, RALPH DENVER TINDUGAN
71 ARCEGA, LUIGI DAX GLIPONEO
72 ARDA, MYLAH JANE ESCARTIN
73 ARDONIA, CHRISTIAN ALBURO
74 ARGENAL, JOAN CALICA
75 ARGUELLES, CHARLOTTE MAE VALIENTE
76 ARIZALA, MARICRIS BARTOLAY
77 ARLIGUE, DANBE JAY MARCO
78 AROBERO, SEDDICK PANALONDONG
79 AROBO, JUVEN PAUL CASTILLO
80 AROCENA, ANACLETO JR TUMBAGA
81 AROPO, CHERRY MAY MIRANDA
82 ARRIESGADO, JOSEPH MARTIN
83 ARSENIO, VON CARLO ORTEGA
84 ASALDO, REENON ROALES
85 ASI, SHARLENE MAE ARIOLA
86 ASIATICO, JUVIE MAE FABIAN
87 ASIS, SHARLAINE MAE GARCIA
88 ASOG, KRIZZIA MAY BALBASTRO
89 ASTROLOGO, ERICO JAN BALIGOD
90 ASUNCION, JAZZMINE MAJAH BIANCA BAUTISTA
91 ASUNCION, TRICIA DYANNE FERNANDEZ
92 ATIENZA, NICOLE ANNE DE VEGA
93 ATIENZA, ZAIRA MAE LAMPASA
94 AUMENTADO, AURA JANE CALZADO
95 AURELIO, REGGIE OLANO
96 AUREO, JEANETTE ALLAINE
97 AUSTRIA, CONRADO REYES
98 AUTIDA, JOHNPAULVI PHILIP POLO
99 AZCUETA, EDALIN LAUDIZA
100 AÑONUEVO, RONETH EVANGELISTA
101 BABARAN, MARK ANTHONY MANALO
102 BABILONIA, KARLA BORROMEO
103 BABON, NOEL BALDOMAR
104 BACALAN, FRANCIS BERNARD BACLADO
105 BACARRA, ARNEL PALAÑA
106 BACOLOD, CLYZA JEA AYSON
107 BADRINA, CHRISTIAN JAY GUMOP-AS
108 BAGAOISAN, SHARENA BANTILLO
109 BAHALA, KATHLYN PANGANIBAN
110 BALAGSO, HARVET BERMEJO
111 BALAIS, PRINCESS ROBIE PACHECO
112 BALASBAS, LEAH MAGNO
113 BALAYAN, MARK JOHN AGUILAR
114 BALBALOSA, JUDY ANN LAZO
115 BALBUENA, JON MARLON DE LEON
116 BALDONADO, BRUCE JUSTIN BAGAYPO
117 BALEROS, MATET RAPSING
118 BALICAG, NOVELYN DAKETAN
119 BALINDONG, ABDULLAH SULTAN
120 BALINDONG, FAHAD MACAPANTAO
121 BALINDONG, RAJEB SARIP
122 BALIO, CARLVIN LAWAS
123 BALITE, JOAN PAULINE TAÑEGA
124 BALUTE, LEA SABILE
125 BALUYAS, ZALDY LEO BACOSA
126 BANGOLAN, HERLYN ARCAYAN
127 BANICO, ERVIN JAY SANTOS
128 BANISIL, JECEL PAROJENOG
129 BANTA, ALLAN JAY GULMAYO
130 BARCELONA, EDWARD NIKKO MANINANG
131 BARDON, RUSSHEL YBAROLA
132 BARILE, STEPHANIE PUEDA
133 BARREDO, CHARLENE ESTEBAN
134 BARSANA, DAVE RANDOLF DELATADO
135 BATANG, JOHN CHRISTOPHER EDESA
136 BATILES, JOHN VINCENT DE PEDRO
137 BATUHAN, MARY JANE MENDOZA
138 BAYSAULI, MICHELLE ANN BENABESE
139 BAÑARES, GLIMMER BAÑADERA
140 BAÑEZ, SAUL DAVID LAPUZ
141 BEDANIA, CHARITO BALIWANG
142 BEDAR, NABEL DALIDIG
143 BELARDO, ALYSSA MARIE MILLAN
144 BELARDO, ROXANNE CUADRA
145 BELECARIO, JUNDEL MABUNAY
146 BELLEZA, REGIE RHEY IGLOSO
147 BELO, CAROL BIÑAS
148 BELO, IRISH DIANE HERNANDEZ
149 BENCITO, FAYE ANN SALANDANAN
150 BENECARIO, MARIA ANALLIE TALAGUIT
151 BENGAY, DIANE JANE VELILA
152 BENLOT, JOYCE JAGUNOS
153 BERDERA, LOREVEL ARIOLA
154 BERDIN, FELIX JR LIMPANGUG
155 BERDUGO, DIANNE BRETANIA
156 BERISO, FERLISSA MARIE OCAMPO
157 BERNABE, IAN EDCEL DE GUZMAN
158 BERNAL, JAN MIKHAIL SENDAYDIEGO
159 BETITA, SHEREE ALEGRE
160 BETITO, GIDEON ARCILLAS
161 BIACO, BEA GRACE SEGOVIA
162 BILAZON, ANTONIO SO
163 BILLIEN, PRETTY MAE HAPCHAYAN
164 BINALON, LORRAINE ABAS
165 BINIAHAN, ZYRA MAY-AG
166 BINONAG, BABY-JANE DICRAY
167 BIRNADITH, SHEENA MANUEL
168 BIRUAR, RAJIB MUAMMAR DILANGALEN
169 BITMAL, RICKY ZAMORA
170 BOLISAY, NICKA MANZON
171 BONDAD, ANNA CAMILLE ROSARIO
172 BORA, ANSANO ABINAL
173 BORJA, ANNA THERESA DULGUIME
174 BRAZA, LEA RECCA LUISTRO
175 BRIMEN, ILAIZA BARIA
176 BUAT, ABDEL GHADER GALARION
177 BUENAFE, LEONEDES ACOBA
178 BUGTONG, JOHN RAY DIZON
179 BULANON, MARLON CONSIGNA
180 BULAWAN, CARMELITA DURAN
181 BULURAN, ELIZALDE BAUTO
182 BUNAG, MARLON RIVERA
183 BUSTAMANTE, HERNAND VONNE YANA
184 CAASI, CATHERINE BRACAMONTE
185 CAASI, CLARIBELLE SEGARINO
186 CABABARO, REINA LEEN AGAWIN
187 CABALLERO, JASON LIMBANG
188 CABARLE, JUDY ANN VELARDE
189 CABARUAN, CARISMA GANAL
190 CABEZO, NOIMIE VALDEZ
191 CABILAO, AZIEL JAN TAGRA
192 CABILLO, JAQUILYN ALDUCENTE
193 CADIENTE, MARCO VON NARVAEZ
194 CAGADAS, JOAQUIN JR SANTOS
195 CAGUMBAY, JOHN REY CORPUZ
196 CAL, CHRISTIAN AIRROL ANCAJAS
197 CALAYUGAN, KENNETH PAUL UDAL
198 CALI-AT, HAYDEE ROSE BALAR
199 CALIAO, JASPHER PAUL
200 CALLAS, JOHN PAUL GANGE
201 CAMASA, BRYAN RABINO
202 CAMERINO, JONNEE DE LEON
203 CANALES, ALEXIS PAUL RAMILO
204 CANCILLER, KARAINE RUTH LOBENIA
205 CANINO, JULIE ANN PETAGRA
206 CANTOS, JANELLE DIMAANO
207 CANTOS, JUDY ANN SASTRILLO
208 CAO, CELESTINE RHONETH NAVA
209 CAPACIO, HONEY CHRISDY CANDIA
210 CAPIO, JEREMIAH DIMAANO
211 CAPIOLOS, IRENEO JR VITO
212 CAPONPON, HANZEL VINCENT CABERIO
213 CAPUL, PAUL CHRISTIAN PINGOL
214 CAPUYAN, CHARMILYN MASONG
215 CARABALLE, JAY ANN SUMARINAS
216 CARAIG, CHRISTIAN DE GUZMAN
217 CARANDANG, MINAH ROSE FLORES
218 CARESO, RHEYVEN PALMA
219 CARILLO, RYAN LANGCO
220 CASA, JAY LIMWELL EVANGELISTA
221 CASIPE, DENVER JOHN EJEDO
222 CASIÑO, CYNTHIA CALUTTUNG
223 CASTELLANO, JEMAIMA ROSE TORETA
224 CASTILLO, IAN LORENZ MENDOZA
225 CASTILLO, JUSTIN ESMAQUEL
226 CASTILLO, VANESSA ELDA ORIA
227 CASTRO, CHARMAINE JOY ATCHICO
228 CASTRO, KATHLEEN KAYE MILLENDEZ
229 CASTRO, MA REGINA AMOR SABALLA
230 CASUGA, JOHN HENRY DIMACULANGAN
231 CATALAN, MARY ANN CANTONES
232 CATAPANG, AMABELLE BALMES
233 CATINDIG, HENRY JR FERRER
234 CATINDIG, SHERRY MARICH LEGASPI
235 CATINGCO, LORADELLE BACLAY
236 CATUBO, CHRIS IAN SUAREZ
237 CAYAGA, JONNALYN FABREGAS
238 CEBU, JHONEAL DE SILVA
239 CEDROME, DEBORAH GRACE
240 CELADA, CATHERINE SOBREVIÑAS
241 CELESTE, HONEY ROSE BERNOS
242 CELESTIAL, ABELARDO JR LOMERIO
243 CELINO, FLORDELIZ
244 CENDAÑA, NIKKI JANE FELICIANO
245 CENTENO, MIGUEL NINGAL
246 CERNECHEZ, ELVIE JOY CALACDAY
247 CHAVEZ, KATHERINE MAE MASA
248 CHICO, CLARISSE ANN MAE SANTOS
249 CHUA, MAEROSE ROSALES
250 CHUMACERA, EMILIE MALLARI
251 CIABO, ANTHONY VILLAGONZA
252 CIFRA, MA SARINA TRINIDAD
253 CIMAFRANCA, JORDAN VILLACERAN
254 CLAVEJO, DANILO ALMORADO
255 CLIMACO, GIJAN ESPINOZA
256 CO, ANDREA-GAYLE BULANADI
257 COLCOL, JULIEVER GEULIN
258 COLMENAR, FERICK ADRIANO
259 COMPRA, TIMOTHY JOHN CLAUDE
260 CONDE, HYACINTH MAE MAGBATA
261 CONSTANTINO, CHRISTOPHER JHON CENTILLAS
262 CORDERO, JHUN REY ESTRERA
263 CORDOVA, CATHRINA MALLARI
264 CORPUS, AN-AN VALERIO
265 CORRALES, DENISE MIKAELA ABARRATIGUE
266 CORSINO, MARY ANN CALPO
267 CORTES, BERNI LUMOR
268 CORTEZ, CHRISTIAN JOSHUA AWINGAN
269 COSAIN, ABDUL RASHID AYAON
270 CRAMEN, RACHELLE MONTON
271 CRESENCIO, HAZEL JOY HAPIN
272 CRUZ, JAZMIN MARIE DY
273 CRUZ, JOSE ENRIQUE DOCTOR
274 CRUZ, SARAH ROSE RAMOS
275 CRUZAT, REALYN ARELLANO
276 CUADRA, JOHN SIMON SELDA
277 CUADRA, MICHAELA ANGELA KAIBIGAN
278 CUARENTA, DEUTSCHE MARK DACOYCOY
279 CUASAY, KATRINA GRACE YANG
280 CUETO, JEROME ABDON
281 CUEVA, MARK DESABILLE
282 CULIS, SARAH HIYASMIN BALMES
283 CUMLAT, MICHELLE ACAPUYAN
284 CUNTAPAY, AMABELLE BIGLANG-AWA
285 CUNTAPAY, MALOU BAUTISTA
286 CUSTODIO, CHARISSA MAY DE MESA
287 DAGASA-AN, KENNETH JOHN GEQUILAPAY
288 DALUCAPAS, JULIUS VELASCO
289 DASIG, CATHRINE JOYCE MOSE
290 DAVID, MARY ALYSSA LORRAINE MAQUINCIO
291 DAWIN, LYDIALYN DAGSON
292 DAWIS, LARAH MORTEL
293 DAYAO, EDWARD JOSEPH BERNAL
294 DAYOT, ANALYN QUINTO
295 DAYRIT, NORMAN JONES ALEMANIA
296 DAYUPAY, LIZETTE BASE
297 DE CASTRO, BRYAN CHESTER LACHICA
298 DE CASTRO, HANNAH GAJERO
299 DE CASTRO, LORIVIC TORRES
300 DE GUIA, ARVIN LAZARTE
301 DE GUZMAN, DERICK DIMAANO
302 DE LA PIEZA, JORALIE LYCA MAUPO
303 DE LEON, DIVINE KEIGH MATIAS
304 DE LEON, EMELITA BAULA
305 DE LEON, JEFFREY ALLAM
306 DE LEON, MA CHARLOTTE MADRONA
307 DE LOS REYES, ANGIELYN CALUBAT
308 DE LOS SANTOS, JELAINE SAYAT
309 DE LOS SANTOS, KHESIA JOY TAJALA
310 DE OCAMPO, HEIDEE JIMENEZ
311 DE VILLA, A-JAY PADUA
312 DE VILLA, CAREN BUCAS
313 DE VILLA, NEMESIO JR ELEDA
314 DEL MONTE, NICA TITULAR
315 DELA CRUZ, KATE CACUNDANAN
316 DELA CRUZ, KEVIN JOSHUA DIMAANO
317 DELA CRUZ, LORILIE-GRACE YABUT
318 DELA CRUZ, NEIL POLLUNA
319 DELA CRUZ, ROBIN VARGAS
320 DELA PEÑA, SHERIEJANEY AKMAD
321 DELARA, ARTHUR CABILLAN
322 DELEN, MAE MUTIA
323 DELFIN, CHERRY JOY PAJE
324 DELFIN, JESELLE CABINATAN
325 DELOBRINO, MA DANIELLE SANTIAGO
326 DELOS REYES, KIA ELENA FERRER
327 DELOS SANTOS, APRIL AN CULA
328 DELOS SANTOS, CHERLYN BORBON
329 DELOS SANTOS, DANIEL AMIGO
330 DESEMBRANA, MARIA JERLYNNE ALMIREZ
331 DIAZ, MARY ABIGAIL BUNDALIAN
332 DICEN, RICHARD TERNURA
333 DIMA-AMPAO, ZEBEDE ARUMPAC
334 DIMAAMPAO, YACOB RATABAN
335 DIMAANO, DIANE CHRISTINE ACORDA
336 DIMAANO, KARL IVAN ARNOCO
337 DIMAANO, KRIZZLE ENDAYA
338 DIMAANO, RANDEL EVANGELISTA
339 DIMACULANGAN, KRISTY LUZA
340 DIMAYUGA, PAUL VINCENT ROSITA
341 DIN, JAMES TIABA
342 DINOY, CARISSA REI HERNAEZ
343 DIONELA, SUNSHINE GRACE HUELAR
344 DIROY, GRIZETT VAN PEREA
345 DIUYAN, DARA VALE MATOZA
346 DIVA, LOUIE DANIEL BACERO
347 DIVINA, KIMBERLY MAE BATANGAN
348 DOLAR, ANNA EUNICE TULABUT
349 DOMASIG, MAUREEN JOY ABONITA
350 DOMINGO, DOMINADOR LADIWAN
351 DOMINGO, EMMANUEL LACAR
352 DOMINGO, NATILYN BORJA
353 DOMINGO, ROCKY JR GABRIEL
354 DOON, DANICA KATHLENE ERGUIZA
355 DOTE, PAMELLE JOY DE LEON
356 DULGUIME, MAE ANDREA ONGOY
357 DULOS, JOMART HERMOSURA
358 DUMAGUIN, JANINE RAMIREZ
359 DUMANDAN, BLESSILA JANGAD
360 ECLEO, REALYN MAGLUNOB
361 EDAÑO, JULIE MAE MERCADO
362 EDEJER, KEANU GRANT TUBTUB
363 EDRAD, ARMIE JANE ABAS
364 EDROZO, MA NICOLE BOROC
365 EGOS, ANTHONY MARTORILLAS
366 EGOS, MICHELLE ALBERTO
367 ELIOT, JAYLOR
368 EMBRADO, RIZA JANE TACADAO
369 EMPINO, GERNIEL CAPILI
370 ENAJE, JAYSON COMEDIA
371 ENERO, GILYNNE ACABA
372 ENOY, JAYVEE GUERRERO
373 ENRIQUEZ, CESNA HOLGADO
374 ENRIQUEZ, GERALD MARFA
375 ESCAL, GERALDINE MARIE LATOMBO
376 ESCALERA, NORIELLE VISCA
377 ESPARES, LAARNI ENRERA
378 ESTABILLO, JOLINA CENDAÑA
379 ESTALLO, KRISTINA MAE DELA CRUZ
380 ESTEBAN, CAMILLE RIVERA
381 ESTERNON, KIMBERLY MAY ERNACIO
382 ESTOPIN, ABBIGAIL BEROIN
383 ESTOR, DIOMARI DE GUZMAN
384 ESTRABON, CHRISTELLE MAY DEDAL
385 ESTRADA, CAMILLE DAWN MAGLASANG
386 ESTRELLA, ANGELYN LAVADO
387 ESTRELLA, JUMEL GUTIERREZ
388 ESTRELLADO, JONATHAN JR ANATALIO
389 ESTRERA, JAYSON BERANGEL
390 EUGENIO, DJAMILA HIPOLITO
391 FABABIER, JONATHAN FERNANDEZ
392 FABIAN, LIEN CARLO
393 FABRERO, CHARDLENE MAY TABANG
394 FAJARDO, JEANNE PAULA CABUGAO
395 FAROL, GRACE MAE FRONDA
396 FELARCA, TESALONICA EUNICE VALDEZ
397 FELICES, KATHLEEN TALAGUIT
398 FELONGCO, JOVEN INTES
399 FERMANES, KRIZZILIEN BACIT
400 FERNANDEZ, JERALDINE APILLEDO
401 FERNANDEZ, JUNNIE LOPEZ
402 FERNANDO, GABRIEL GUILLERMO
403 FERNIZ, DIONICA ZOE ABAYHON
404 FERRARIS, CHARISSE DONGUINES
405 FIEL, CHRISTINE JOY VARQUEZ
406 FLORES, AIRA ANGELICA JANE MARASIGAN
407 FLORES, FERNAND AMIEL RITO
408 FLORES, HONEY JANE ATIENZA
409 FLORES, JUDIE ANN SARMIENTO
410 FLORES, MARY ANN HAZEL MARCIAL
411 FLORES, ROMELY CARATAO
412 FLORES, ROSANA JEAN VERDIDA
413 FLORESTA, SHEILA DELA CRUZ
414 FOLLOSO, MARIFE VECIDA
415 FONCARDAS, MARK DENVER EBARDONE
416 FRANCISCO, CHARLES ALLEN PESTAÑAS
417 FRANCISCO, MICHEL FUENTES
418 FULGAR, FLORIE MAY DY
419 GABITAN, ADRIAN LOPIDO
420 GABRIEL, DONNABELLE ADOLFO
421 GABRIEL, JUSTIN PAUL SEBUNGA
422 GAGATAM, JENNIFER REGINALDO
423 GAJO, MAE CELLINE GABRIEL
424 GALBAN, KARL JOSHUA AMADOR
425 GALES, JAMES MARTIN BARTOLO
426 GALLEMA, LINA DALANON
427 GALOSMO, CHERRY COMEDIA
428 GAMBE, JUNREY SALPOCIAL
429 GAMBOA, LOUISSE ANNE VIDAD
430 GAMBOA, MA KLARIZ BERNALDEZ
431 GAMMAD, MARIVIC DELA CRUZ
432 GANAS, MELIJOY HARINA
433 GARANA, MYLA ANGELINE GONZALES
434 GARBIN, MICHELLE ARELLANO
435 GARCIA, ALVIN RAPSING
436 GARCIA, BEVERLY MACATANGAY
437 GARCIA, CHRISTINE MAE AGUIRRE
438 GARCIA, LEX LAWRENCE ARETA
439 GARCIA, RENALYN CALAHATI
440 GARDE, MARIUS EMAN ARJONA
441 GARRIDO, CARLA LAURENTE
442 GARRIDO, MARY FRANZ BENITEZ
443 GASPAR, BILLY JOE CANUTO
444 GATON, LORDYLENE MARCELINO
445 GAYON, RIZELLE MENDEVIL
446 GEALON, JONNALY ALBITE
447 GEGA, BABY JANE FADRILAN
448 GEMOTA, KARL ANGELO PAMUGAS
449 GENERAL, GLADYS ANN VASQUEZ
450 GENIO, ANGELA PAGUIO
451 GEPULLE, AVINNE JANE GALANG
452 GERARCAS, REGIE JR BAYANG
453 GIANAN, RONALD TEVES
454 GIANAN, VITTORIO MIGUEL UYGUANGCO
455 GIMENA, LEAH ABONALES
456 GINES, JOHN PHOENIX TOLIBAS
457 GLEAN, KEZIE OSMILLO
458 GNILO, HEMERSON VIBAR
459 GO, CRISTINE MAE RAMOS
460 GO, DANILO JR PADUL
461 GOCELA, JONAH MYRLL GOROSPE
462 GOMEZ, JESSA MAE MOZO
463 GOMEZ, MARY GRACE REYES
464 GOMEZ, NIÑA GISSELLA MANGUBAT
465 GOMEZ, RICHARD AMANDURON
466 GONZALES, CAMILLE CUADRO
467 GONZALES, CAMILLE JOY MAGPANTAY
468 GONZALES, DONNIE REY-AN MANLAPAZ
469 GONZALES, RAMEL RUBI
470 GOYAGOY, JULIOUS SUYU
471 GOYAGOY, MARIE CRIS WALLIS
472 GRAVE, MARIS BAUTISTA
473 GUALBERTO, MICHELLE DELA CRUZ
474 GUANZON, CRISTOPHER CANDOLITA
475 GUASA, MARLEY TAGLE
476 GUASIS, LOVELY ANNE ARCEÑO
477 GUATNO, DAVE ISRAEL CAMINADE
478 GUBALANE, NERRA MAE BARING
479 GUBATON, MARY ANNABELLE AMERILA
480 GUERRA, RASHA JEAN DOROTEO
481 GUEVARRA, MARK HAROLD LLEDO
482 GUITGUITIN, PATRICK JOHN PLASABAS
483 GUNO, AARON ANDAYA
484 GUSTILO, PETAL GRACE GALBO
485 GUTIERREZ, ETHELYND JOY FRANCISCO
486 GUTIERREZ, JOHN BRAYN MANALO
487 GUTIERREZ, JOY FABELLON
488 GUTIERREZ, MERY QUEEN MAGBIRAY
489 GUZMAN, AIREEN MONICA BATAD
490 H ABDULLAH, MOHAMMAD BASHA DIANATON
491 H RASAD MACADADAYA, SAINODEN MAMA
492 H RASAD MACADADAYA, SAINOLAH MAMA
493 HADJI AMEN, MOHAMMAD AMEROL
494 HADJINOR, FAHAD AMPASO
495 HANDA, NIKKO CAMPANG
496 HERNANDEZ, KIMBERLY BLANCO
497 HERNO, RICHELDA MACAHILIG
498 HOLMAN, EDDETTE BELLE MALINGAN
499 HORNILLOS, LORRAINE PERERAS
500 HUERTE, AMGIE TILULONG
501 HULLANA, ERICKSON AGANON
502 IBASCO, NAPOLEON JR ENDING
503 IBRAHIM, MOHAMMAD SARIP
504 IGNACIO, MARY ELAINE TABAOSARES
505 ILAGAN, HANNAH MALABANAN
506 ILAO, JAY IAN LEGPITAN
507 ILAYA, ARIEL DE LA SERNA
508 ILIGAN, CHRISTINE JOY ROQUIO
509 ILUSTRISIMO, ALJOHN CHAVEZ
510 IMBAT, KIMBERLY CALPITO
511 INTOC, REVIE JOY ALDERITE
512 IPANAG, JOSHUA DEE GOLOSINDA
513 IRINCO, JIMMY ESPIÑA
514 JALIMBAWA, EMILIO II ARANETA
515 JANDOC, JOHN PAULO TROGON
516 JARAVATA, SHELLA BIARES
517 JARDENICO, KRISTOFFER KYLE ENRIQUEZ
518 JARINA, SARAH GUNIO
519 JAVIER, ABEGAIL RAMOS
520 JAVIER, CARLY ANN SAN JOSE
521 JAVONITALLA, AUDREY JAN ADUANA
522 JEGILLOS, ALIZA BOBIS
523 JOHNSON, KIMBERLY MORALES
524 JUABAN, CATHY SAMANIEGO
525 JUANICO, IAN PATRICK GABAYERON
526 JUAREZ, ADEAH SALAPARE
527 JUMAO-AS, CYREL JAY
528 JUSTO, VERGEL ALONSAGAY
529 KANOY, JAY UMALLA
530 LABAD, CLINT JOHN QUIDET
531 LABAY, JONALYN LAZO
532 LABING, MELANIE PACAMARA
533 LABRADOR, VICKHO REEVE
534 LACAMBRA, BEVERLY SOLANO
535 LACAR, JOEEINEL DUEÑAS
536 LACASANDILE, SHEENA MARIE DELLIRO
537 LACASER, ENRIQUE FLORENTINO
538 LADAO, JESTOR LLOYD CALACAT
539 LADIERO, MARIAENNE HONDO
540 LAID, ANGELO GAYATIN
541 LAJARA, KAMIN VON ERNESTO CUA
542 LAMBOSON, CHEKIE FUENTES
543 LANDICHO, LOVELY DIANE ORILLA
544 LANDICHO, TEODULO RONQUILLO
545 LARIOSA, GIOVANNI ALTAMIRO
546 LASTRILLA, JOHNLEY MORILLO
547 LASTROLLO, TIMMY ANNE NARIO
548 LAURENIO, CHONAVIE RICAFRENTE
549 LAUT, MOHAMMAD BAQUER LUCMAN
550 LAWAN, DAN JOSEPH ANTECRISTO
551 LAWAN, DARYL ANTECRISTO
552 LAYNO, JOHN CHRISTIAN-SR GUERRERO
553 LAYUG, JAMAICA PAGADUAN
554 LEABRES, ALYSSA MARIE ZARAGOZA
555 LECAROZ, LUISA MARICAR DIMAANO
556 LEGASPI, LOURD JOHN CHRISTIAN
557 LEPITEN, ELLA MAE SALAS
558 LESIGUES, ELLEN GRACE
559 LIBRADO, ARNOLD SORTONES
560 LIGGAYU, EULALIA LYN LIBUNAO
561 LIM, ANDREA MARCELO
562 LIM, EMMANUEL BARTOLAY
563 LIMBOY, ROSE CLAUDINE
564 LINAO, JESSA BERIDO
565 LINGAT, JENNY ANN MAE COMMENDADOR
566 LIONG, KATHRYN LUMBRES
567 LIPURA, RANDALL JAMERO
568 LIZADA, JHAN REINALD JUANINO
569 LLACUNA, SARAH PEARL PANOLIN
570 LLAGAS, SIGRID MAE DIAMANTE
571 LLAMAS, GEORGE HENRY MORAL
572 LOGRO, JAY ANN FERNANDEZ
573 LOPERA, MARIEL MEJARES
574 LOPEZ, JOB BENSON SONICO
575 LOPEZ, MARY JOY TRINIDAD
576 LOPEZ, SHERENE EBORA
577 LOVERIZA, MARY ROSE GONZALES
578 LUCE, MARIA RICAH BELINA
579 LUCHAVEZ, JESUS CASTRO
580 LUMANGLAS, MAUREEN JOAN BISA
581 LUMASAG, JUVAI LHOURENE CASTRO
582 LUMIBAO, EUGENE ABAD
583 LUNAR, JOMAR SISON
584 LUNGAN, AYRAH TRISHIA CANO
585 MACABANDING, TALHA MALACO
586 MACALINAO, BRYAN PACAÑA
587 MACALINO, YLAIZA MAE
588 MACAPA-AR, JAMAIL BUCALAN
589 MACAPAGAL, JARVIS SITYAR
590 MACATABANG, SOFIA ANN SARIA
591 MACATANGAY, CORNELIO PATAL
592 MACUHA, JARED FUENTES
593 MADDUGAY, VALIENTE JALLIGAO
594 MADELOSO, JULIENNE ACAMPADO
595 MADERA, ALYANA JOY TRINIDAD
596 MADRIAGA, GARY REGASPI
597 MADULI, RICHELLE DE LEON
598 MAGABO, JUNAFE NADORES
599 MAGANDIA, BIMBAS DIMACALING
600 MAGDOSA, ROMEL ALIPEN
601 MAGNAYE, MONA CIELO DEDUYO
602 MAGRAMO, JESSICA TADEO
603 MAGTIBAY, MADELYN MARZINIA
604 MAHILOM, ZALDYLYN LUMAGUE
605 MAHINAY, MARY JOVELYNE VILLAFRANCA
606 MAHUSAY, SHEILA PULVERA
607 MAKALINTAL, VANGIELYN DE VERA
608 MALACCA, CECILIA STA MARIA
609 MALATA, ROSELYN ANTONIO
610 MALUPENG, KHENETH JUN DOMANTAY
611 MALUYA, JAYVIE SABILE
612 MANADONG, ARJAY ABRUGAR
613 MANALO, JESSICA ARASULA
614 MANALOTO, JOHN ALI
615 MANANSALA, LIEZEL CASTILLO
616 MANARANG, JOEL JR CELESTIAL
617 MANATO, CHRISTIAN RAFOL
618 MANGILA, MA JUANA MAE SEMILLA
619 MANGINSAY, ADELYN SABERON
620 MANGONTAWAR, NURODIN SULTAN
621 MANICO, RINZO BLU ABONO
622 MANIEGO, ERIKA PAMINDANAN
623 MANILA, JOLLEBEE LARGO
624 MANIWANG, FLORANTE JR MONTAÑEZ
625 MANLUSOC, PAULINE TALENS
626 MANOTA, CARLO JOHN REYES
627 MANSARI, REMAR FERNIZ
628 MANTUA, JEDIAEL ROYCELL CAJUDAY
629 MANUEL, ANTOINETTE SARAZA
630 MAPASANG, CARANGAN MANGGIS
631 MARAJAS, KRIZEL MALOLES
632 MARASIGAN, JOLINA JOY CAROLINO
633 MARASIGAN, MICHELL ANN JULIETH ALDAY
634 MARGALLO, ARIAN FELIAS
635 MARICA, DIANE LLANTINO
636 MARISTELA, LORIE VEEH ENDOZO
637 MAROHOM, YASSER GALMAN
638 MARQUEZ, JUSTINE CHARLES GUINIHIN
639 MARQUEZ, KIMBERLY AÑASCO
640 MARQUEZ, PATRICIA ALISBO
641 MARTINEZ, SHEILA AZINETH ZULUETA
642 MASANGKAY, ROSTOW MARI TIOZON
643 MASILANG, CHARMAINE DAVID
644 MASUPIL, KIM DARRYL MAYUGA
645 MAT-AN, EDRENZO MANUEL
646 MATEO, MERVIN SANTIAGO
647 MATULAC, JUANITO JR BEJAC
648 MAULION, SHARMAINE DENIOLA
649 MEDRANO, IRISH FHEMILYN GARCIA
650 MEJOS, CHRIST FERNAN MALAGAYO
651 MELCHOR, JOEMEL TUBERA
652 MELLA, MA ANALEE RENIVA
653 MENDOZA, AIZEL DIMAANO
654 MENDOZA, ALDRIN DIMAANO
655 MENDOZA, CORINA JOY DINGLASAN
656 MENDOZA, DIANA GONZALBO
657 MENDOZA, DIANE CHARISE BRUCAL
658 MENDOZA, JANICA DAQUIZ
659 MENDOZA, JOHN BRYAN ALIBANGBANG
660 MENDOZA, LYNSIE RAYMUNDO
661 MENDOZA, PATRICK JOHN REUSI
662 MENESES, KINLEY JINSEL CRISTOBAL
663 MERCADO, JAPHET GARCIA
664 MERCADO, JOHN LESTER GONZALES
665 MERZA, JUSTIN AMOR REYES
666 MESINA, ANDREA MAE KUAN
667 MIEL, JERIC JHON ERMAC
668 MILLADO, JOHN LOUIE FRANKLIN BARCE
669 MILLAN, MICHAEL JAY DAGWAT
670 MINA, MARICHU RAMIREZ
671 MIRAFLOR, SHANLEY
672 MIRANDA, ARIANNE GALE BADILLO
673 MIRANDA, CHRISELLE GALIZA
674 MIRANDA, DIAZEL ME PASTRANA
675 MIRANDA, DIVINE ABAYA
676 MIRANDA, WELJEEN ALASTRA
677 MODELO, ANGEL MARIE GLEAN
678 MOJADO, ZAIRA UNTALAN
679 MOLINA, MONROE HOMEREZ
680 MOLLENO, JOHN JOURDAN BONDOC
681 MONCADA, ZARAH BETH COSTELO
682 MONDANO, JOVANN QUIJANO
683 MONDRANO, CHARYME DAMOS
684 MONTAIS, KAREN FE COLLADA
685 MONTALLANA, RUSS JOSEPH NICOLAS
686 MONTARIL, BEA LOIS VILLAREAL
687 MONTEIRO, ANGELA MONTEJO
688 MONTEJO, ARRA CHRISTINE SERRANO
689 MONTEMAYOR, CARLOS MIGUEL DAYOAN
690 MONTENEGRO, ANGEL QUEEN ATIENZA
691 MORALES, GEORGE ALBERT ROSARIO
692 MORALES, RENGELYN LOBOS
693 MORATA, JAY BONDOY
694 MUDLONG, EDCEL ISIAH SOTTO
695 MUNTA, LIMUEL GENE LASACA
696 NALING, CHRISTA GRACE HERNANDEZ
697 NALUS, RACHELLE ROSALES
698 NAMORO, ANDREW ABELLANO
699 NAMUCO, JILBERT PILAPIL
700 NARCISO, MARIA MELLISA LYN BAYRON
701 NASEEF, ACSANI MAHDALI
702 NASSER, ABDUL JABBAR ALIODEN
703 NATIVIDAD, JERICK BRYAN ABAYA
704 NEBRES, CHRISLY GONZAGA
705 NEPOMUCENO, MIKA JOY CARALOS
706 NEPOMUCENO, TRIXIE MELITON
707 NGO, CAROL BETONIO
708 NICOLAS, APRIL MARIE ARANZASO
709 NIM, VANESSA JOYCE REVILLAME
710 NOLASCO, ROSLYN GUIRIBA
711 NOSCAL, JULLIAN MARTIN SANTIAGO
712 NOVERO, ROELSON ANJON CANIESO
713 NUNEZ, MYLENE ANOBA
714 OBEN, VINCENT JOSEPH AGPALO
715 OCAMPO, ROWLAND BELO
716 OCARIZA, ENERIO III URBODA
717 OLANOLAN, RHEA CASALLAS
718 OMAÑA, CHERRIE ROSE GRAVAMIN
719 OMEGA, MADHEL NARVAEZ
720 ONG, CHRISTIAN TORCUATOR
721 ONTOY, RAJIE ROSE TUBAL
722 OPTANA, KIM LAUDIZA
723 ORDEÑEZA, KARL JOSEPH ESTUITA
724 ORDIOSO, JENELYN UNCIANO
725 ORIS, MARIANNE TIMADO
726 ORNOS, NYLA RIZZA BALANDAY
727 OROCAY, RANIEL ABUG
728 ORTEA, SHERLY VARGAS
729 ORTEZA, KHEYCEE UBIAS
730 ORTIZ, MARY ROSE ACAR
731 ORUGA, GLENN VINCENT LEJARZO
732 OSABEL, CHIELO COLASITO
733 OSTAN, GIERSON FITZ ERISPE
734 OTERO, FERNANDO JR GADIANE
735 OWEK, SOFFANY SALINGBAY
736 PABLO, MARGIE ANN MAXIMO
737 PACASUM, FAHAD GUINAR
738 PADAGAS, ELAINE JOY PAREÑAS
739 PADERNILLA, LEAH AGSUAY
740 PADILLA, JIM LOUIE BELARDO
741 PADIOS, JANNA MAE FLORES
742 PADUA, SEBASTIAN JR RIVERA
743 PAGUIO, GIA ALAINE ALIPIO
744 PAGUIO, JOLO RIÑON
745 PAGULAYAN, ALMERICK JOSH SIRINGAN
746 PAKINGAN, JOHANN DELL VILLANUEVA
747 PALLARCO, FRETZY LOU MENDOZA
748 PALUMPON, JUNICE NAZAIRE
749 PAMALOY, AL-RAFIE SARIP
750 PANDODUM, MOHAMMAD ADEL MALAWI
751 PANGANIBAN, REGAN ERIC CASTRO
752 PANGILINAN, ALYSSA CAMILLE DE LEON
753 PANGKAT, WAIL MACALAWAN
754 PANUELO, REGINA GAZZINGAN
755 PAPARON, OSMAR JIBE OLASIMAN
756 PAQUEO, JILL FRANCIS NAVALLO
757 PASCUAL, GLYDEL LYN VARGAS
758 PASCUAL, JESSA PARADO
759 PASCUAL, MONAVEL EGIPTO
760 PAULAN, JUDY ANN BATALLA
761 PAULITE, STEPHANNIE LORRAINE AVENIDO
762 PAUTE, YASSER DECA
763 PECONADA, DAYANARA JEAN NECESARIO
764 PELAEZ, MA BRENDA PELAEZ
765 PELENIO, JESUARY JUMAO-AS
766 PERALTA, JOV MENDOZA
767 PEREJA, MA SOMELIE ABAN
768 PEREZ, ANTONIO III CONCEPCION
769 PEREZ, JHESSA ANN BERNADETTE
770 PEREZ, SHEENA MAE PELAUSA
771 PERONO, OLIVER BORBON
772 PETALCO, JOANNE MARIE VISTAL
773 PEÑA, NELSON ALAMAG
774 PEÑA, REYNALD NAZARENE MONTEREY
775 PIALAGO, GAZER BOCA
776 PIALAGO, RANNY LYN ATONG
777 PICARDO, RAZELLE MAE ELACION
778 PIMENTEL, JAIRA AIA PENASO
779 PIMENTEL, ME-ANNE JOY REYES
780 PIMENTERO, KRISTIAN KLIEN SENTENTA
781 PINPIN, GERA MAE MANALO
782 PINUELA, SEAN BRAZAS
783 PIOL, ARIEL GAYETA
784 PITAMANAN, AL WAFFHI MAROHOMBSAR
785 PIÑON, AIDA RAMSEL MENDOZA
786 PIÑON, ALORA MARIE LANOT
787 PLACIBE, DIVINE LOUIS TAMAYO
788 PLANDO, JAY ANN APOZAGA
789 PLATA, BIEN GERALD GIL
790 PLOYA, MARYCRIS JASMINE EDIOS
791 POLAN, JENNECIL ALBA
792 POLLICAR, RONA MAE PALINSAD
793 PONTE, GLENN JANOLINO
794 POPERA, JOMARY MAQUILING
795 PORLARES, BRIAN ANDREW CAMELLO
796 PORRAS, JESSIECA PANGGEN
797 PRINCIPIO, MA JENINE DELA MERCED
798 PUGONG, JECTOPHER LEE ANGHAD
799 PUIG, JOHANNA NITA JOSE
800 QUIAMBAO, JOHN EMMANUEL CABADING
801 QUIAMCO, ROGELIO JR ECHAVEZ
802 QUICOSA, RYAN KING PAGSISIHAN
803 QUIGAO, ADRIAN BIROG
804 QUIMAR, NONA BIANA
805 QUINSAY, ROSSANNA VERONICA DUMASIG
806 QUIOCHO, MA CRISTINA LUMANTA
807 RABAJANTE, JOHN PAULINE YABUT
808 RAGO, ERIKA MARIE PORTAJADA
809 RAGUINE, KRISMABEL MACALIPAY
810 RAMIREZ, MARIA RACHELLE ASI
811 RAMIREZ, REGINE CARLE
812 RAMOS, CAMILLE DIMAANO
813 RAMOS, JONATHAN MONDIDO
814 RAMOS, MICHAEL JOHN PATIO
815 RANCES, JULIE ANN BERMUNDO
816 RANGEL, ARNOLD SILO
817 RANIGO, JENEFER VILLANUEVA
818 REALISTA, CHIA MAE FERNANDEZ
819 REAÑO, ALAIN ANTHONY IMUS
820 REAÑO, JOHN ADAMS VERANO
821 REBOJA, VIR LEO AMOR PAMPO
822 RED, ANGELICA BALDOZA
823 REGULACION, JOEL JR ZAPATA
824 REGUNAY, HAZELLE GAIL DANAYTAN
825 REMEGIO, ALJOHN UMALI
826 REMOLLO, VANESSA JEANNE MAGALLON
827 REPISO, ALLYSA GAYLE LUCIDO
828 REVELLAME, ROY MARION JIMENEZ
829 REYES, CIARA DAY DOMINIQUE LISING
830 REYES, GLENN REUBERT MARQUEZ
831 REYES, LOUIE REYES
832 REYES, NELSON MENDEZ
833 REÑA, REGINE CARANDANG
834 RIBANO, REY MART PALOMA
835 RICAPLAZA, JULIO JR VALMORIA
836 RIEGO, MARY JANE DEGAMON
837 RIGODON, ABRAHAM ROSS MACHINAL
838 RIVERA, CHERISH AIVINA SABACAN
839 ROALLOS, CHRISTIAN SAGADAL
840 ROBLES, RIC SAGUIPED
841 RODIL, BERNADETTE PRIETO
842 RODRIGUEZ, JOSEPH SALVADOR VALENZUELA
843 ROJALES, MARIMAR PERALTA
844 ROJAS, ISAIAH HAZELLE ALIAS
845 ROJAS, PRINCE ROMMEL TRIBIANA
846 ROMERO, VINCE STEPHEN SATURIO
847 ROSAL, JONA BELLE ESPINOSA
848 ROSALES, JOHN SARJI SALINAS
849 ROSALES, LEO DEMOCRITO
850 ROSALES, RITCHELLE MAE CANTOS
851 ROSERO, MONSOUR JOSE
852 ROSSEL, REYCHILLE RUSSELL PEROLINO
853 RUADO, REGINE PALOMATA
854 RUIZ, PAMELA MONTOYA
855 SABADO, DIANARITZ JANE GARCIA
856 SABARILLO, ALMIRA CONSTANTINO
857 SABERON, MANEL MAE RICALDE
858 SABINAY, ZEBEDEE KEN CANINDO
859 SALANGUSTE, DANIELLE PAGCANLUNGAN
860 SALAPARE, JUSTIN PHILLIP UY
861 SALAS, KARLO DE LEON
862 SALAZAR, AN AZIEL MARAVILLA
863 SALAZAR, CHARLYN AGUIRRE
864 SALAZAR, JOHN DERICK CUADRO
865 SALAZAR, KIETH MACASIEB
866 SALAZAR, MA KARINA FACTOR
867 SALCEDO, HEART NIKI GATMAITAN
868 SALCEDO, MAITA DUCAY
869 SALES, RACHELLE VAN OCFEMIA
870 SALIDO, ELAISA COJAS
871 SALIDO, ROMJOHN ABUSMAN
872 SALISE, JENNIFER TAMPIPI
873 SALMORIN, ANGELIQUE ATAOP
874 SALVACION, NOVIE SOLDEVILLA
875 SAMANIEGO, MARK JAYSON GREENWOOD
876 SAMPACO, ABDUL JABBAR DIRON
877 SAMSON, DONARD LADIERO
878 SAN JUAN, IRISH ARIANE DIMALIBOT
879 SANDOVAL, ROY JASPER PALABAY
880 SANDRO, SWEETZEL DE GUZMAN
881 SANGEL, KENNETH DELA CRUZ
882 SANICO, STIFFANY ALBERCA
883 SANOY, ISIDRO LENARES
884 SANSARONA, ABDUL KHALID DOMADO
885 SANTARIN, JAM NALLY MACALIMA
886 SANTIAGO, DAISY MAE DOMINGUEZ
887 SANTIAGO, MARY ORCHID FLORENO
888 SANTIAGO, RHICA MAY BERNARDO
889 SANTIAGO, ROXANNE TEODORO
890 SANTOS, ALDRIN HERNANDEZ
891 SANTOS, DONNA TRIJO
892 SANTOS, JOANA MAE AGUADA
893 SANTOS, KIMBERLY BERNARTE
894 SANTOS, MIGUEL MARTIN IGNACIO
895 SANTOS, MYREEN JOY ARGANDA
896 SANTOS, NATASHA NADINE MORALES
897 SANTOS, RACHEL ANNE VIROS
898 SANTOS, SHANNEN TOMINES
899 SARCEDA, PRINCESS SAMANTHA ARAGON
900 SARIP, ARIFF HUSSEIN SANTICAN
901 SARIP, MOARIP IBRA
902 SARMIENTO, JOYVELL CLARIN
903 SARSABA, PINKY SIMONETTE ALCAZAREN
904 SATINGASIN, ELAH JANE CANUBAS
905 SAWANO, ARRAH MAE TAPANG
906 SAYCON, CHARMAE DE LEON
907 SEBASTIAN, REXSON DACASIN
908 SEDON, STAR PASCOBILLO
909 SENECA, KIMBERLY JOY CRUZ
910 SEREÑO, JEXEILL JHAN CAÑAS
911 SERGIO, ABEGIN VILLAFRANCA
912 SERRANO, JAN LEMUEL FABABIER
913 SERRANO, JANA MARIE ANTONIO
914 SERRANO, JIKE KIBATAY
915 SERRANO, THEA MARIE YORO
916 SIBONGA, LESLIE MAY DEL ROSARIO
917 SIGA, LINDA AMOR MUTIA
918 SILAWAN, RODULFO JR CABILES
919 SILVA, DIANA JANE MAGALAD
920 SIRIANI, MARK KENNETH GOLDING
921 SISCAR, JO MISAEL VERDE
922 SISMUNDO, MA EUNICE ANN BASALLOTE
923 SOLAS, CARLO GABORNO
924 SOLIDUM, GIANE PAOLA PARONDA
925 SOLIS, JRYST SIGRED TEJADA
926 SORIANO, CHARLENE DELA CRUZ
927 SOROÑO, ABEL MAGANTE
928 SOSA, MARWIN NAVORA
929 STRADER, RONNIE BALAGAT
930 SUAREZ, LAILANI ALAISSA BUENAFE
931 SUERTE, JOHN PAUL BAG-O
932 SUERTE FELIPE, JESUS CARLOS RAYELA
933 SUGANOB, KEVIN SMITH MANGUIAT
934 SUICO, DARYL LOGATIMAN
935 SULIT, ABEGAIL GREGORIO
936 SUMABAT, VER ANGELO NEPOMUCENO
937 SUMALPONG, ABEGAIL FEB SABORDO
938 SUMANGA, JAYMARK VILLANUEVA
939 SY, DAN LESTER HERRERA
940 SY, HARLEY
941 SY, JENRICK AINSLEY HAW
942 TABINGA, CRISTYL JOY BUAYA
943 TABRADILLO, MARIEL OBRERO
944 TADAS, MARK ANTHONY MACALALAD
945 TAGALOG, CHRISTIAN MAR MOLEÑO
946 TAGOS, MARINELL PASCUA
947 TAGUILINGON, RAMCY GUMANGAN
948 TALABOC, EDMA OLIVER
949 TAMANO, MOHAMMAD SAYMAN
950 TAMAYO, BEA LAY ANN MACAWILI
951 TAN, AIRA MARIELL MARQUEZ
952 TAN, JENICA
953 TANFELIZ, MERIEGRACE RAMA
954 TANOG, HAFIDAH TANOG
955 TANTAO, MOHAMMAD NASIM OSOP
956 TAPAYA, KENNETH PEREZ
957 TAYPIN, NOIME REGODON
958 TEGIO, MILA GRACE CATAPANG
959 TEODOSIO, FE BOLAÑOS
960 TERCIO, IRIS JORDAO
961 TIAMSIM, JHUNEL PASCUA
962 TILLO, JENNIFER QUIÑONES
963 TILOS, KRISTELL MARIE DOBLE
964 TIMBANG, KEVIN BRUCE
965 TINGALA, MIKE LESTER JAVIER
966 TIOYAO, BRIA LEGINE TRIA
967 TIPONES, HANNAH JANE DUEÑA
968 TOLEDO, ROCEL SAHITARIOS
969 TOLENTINO, JILL LAZARO
970 TOLENTINO, MARK ROBIN MONTEMAYOR
971 TOLENTINO, ROSALYN GARCIA
972 TORDECILLAS, SHYVA GARCIA
973 TOREJA, MA CELESTE MAGPANTAY
974 TORRES, JEAN GORNE
975 TORRES, KRYS JOY ANTOLIN
976 TORREÑA, JUNCEL MARIE ESCORPION
977 TRIA, DEBBIE MAE VILLARAMA
978 TRILLES, JHONEL SAHAGUN
979 TUARES, ZIA LORRAINE DE-OTAY
980 TULANG, DEXTER SOMBILON
981 TUMLOS, JANETTE GABIANA
982 TUTOR, GEROME NALIA
983 TY, SHANTANA MARIE ANGELES
984 UJANO, CHRISTIAN JOMAR BURGOS
985 ULARTE, JERWIN SALVADOR
986 UMALI, ARIES MALABANAN
987 UNTALAN, JASMIN JOY HUMARANG
988 UNTALAN, MARLON GARCIA
989 URBANO, MARY NERDIE JUAREZ
990 VALDE, JUNIFER FRANCIS BARGAYO
991 VALDEZ, DIANA ROSE CURAMENG
992 VALDEZ, GIAN MARLA VELASCO
993 VALEN, AL RENZ REYES
994 VALENCIA, ROCHELLE JAN CUTARAN
995 VALENZUELA, DANILLE JOIE GUADEZ
996 VALENZUELA, JOSEPH MARK BRACAMONTE
997 VALIENTE, ANABEL ANN CRUZ
998 VALINO, MARYDENN DEANNE MARQUEZ
999 VALLEJOS, JOHN EMERSON FARIÑAS
1000 VARIAS, MAE KRISTYLL LUISTRO
1001 VELASCO, GERMAN III ECHICA
1002 VENTURA, SHEKINAH DESIREE MOLINA
1003 VERGARA, AUBREY CAVAN
1004 VICTORIANO, KAREN MITCHELLE TUPAS
1005 VIDAD, KEVYNNE ANDREA DE LEON
1006 VILLA, MARIA VANESSA BALLADA
1007 VILLACILLO, ALLEN JOI MADRONIO
1008 VILLADORES, HOFFIE JEAN GUILARAN
1009 VILLAMARIN, JHANE MOTOL
1010 VILLAMIL, CONDE ELINO III GENTALIAN
1011 VILLANUEVA, ANALEE MACALINO
1012 VILLANUEVA, JASON RAGADIO
1013 VILLARUEL, DHIAN CONCEPCION
1014 VILLARUEL, JOYCE ANN MANDE
1015 VILLOGA, ALIANA MARIE EVIA
1016 VILORIA, JOHANNA TIONG
1017 VIOLAGO, RACHEL ABALAJEN
1018 WANAS, BRENDA BAYUDANG
1019 WANG, KENNETH DUEÑAS
1020 WYCOCO, JOICE CLEM NAGUIT
1021 YABUT, DAISY DIANA GALANG
1022 YADAO, JENNIFER NICOLE LABIAL
1023 YANG, ANNE NATHALI NAVARRO
1024 YEE, SHARMAINE MAE VALGUNA
1025 YGAY, CHUCK HERBY SIACOR
1026 YONEYAMA, NICO OLANDES
1027 YORAC, JAN PATRICK LABID
1028 YROG-IROG, MA PAULINE CALONGE
1029 YUCOT, JULIAN OCCEDA
1030 ZARRAGA, WILMER JUANICO
NOTHING FOLLOWS———————-