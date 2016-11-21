Monday, November 21, 2016
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    1,030 examinees pass the Customs Broker licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,030 out of 2,022 passed the Customs Broker Licensure Examination given by the Board for Customs Brokers in Manila, Cebu and Davao this November 2016.

    Seq. No.    N a m e

    1   ABING, KHEN ROYGIE  MINGUITO
    2   ABO-ABO, RHONA  MARQUES
    3   ABOHEKMAH, JENI MAAN RITZ  CHUA
    4   ABRAHAM, CHEERY LYN  ROMANO
    5   ACERO, LOU KRISTINE  MOSOT
    6   ACOP, TAHA  BASAR
    7   ACOSTA, MARILYN  JERMICE
    8   ADAPON, KEVIN ROI  AVERA
    9   ADMANA, BRIAN KARLO  ASIÑAS
    10   AGAPAY, LEX LEE  BALDONADO
    11   AGAPITO, CALYN  AMPONGAN
    12   AGNAS, EVANGELINE  CAPORADO
    13   AGNO, SHEENA  ABRATIQUE
    14   AGOJO, KEAN MATTHEW  DE ROXAS
    15   AGREZOR, SARA  BARIOS
    16   AGUDERA, CHRIZEL  ALFERES
    17   AGUDO, ISRAEL  TORRES
    18   AGUILAR, AL JOHN  BALAYAN
    19   AGUILAR, HERSHIE ANN  WILLIAMSON
    20   AGUINALDO, REGINA REI  STO TOMAS
    21   AGUSTIN, MARIVIC  TABAR
    22   ALAURIN, DAISY JANE  SANDIGAN
    23   ALBA, RENZ LAUREIN  PRESADO
    24   ALBANI, NAIF  PANGONOTAN
    25   ALBERCA, LOIE  LOPEZ
    26   ALBERTO, SARAH MAE  MORALES
    27   ALBURO, DJ  ALMENCION
    28   ALCANTARA, RONALD ALLAN  ARAGON
    29   ALCAZAREN, MA CECILIA MONICA  DORADO
    30   ALEJO, EVELYN  PABLO
    31   ALFORNON, EUNICE  EMILIO
    32   ALI, PRINCE NAM  BORDAJE
    33   ALINGAN, ABULKAIR  H ALI
    34   ALIPIO, FERDIE  ABEJERO
    35   ALLEGO, EUNICE  GIMENO
    36   ALMELIA, MARK  PAHUGANOY
    37   ALPETCHE, JEFRY  PANLUBASAN
    38   ALULOD, ADZLENA  AMIL
    39   ALVAREZ, RUBILYN  PIÑON
    40   ALVARO, CHARLENE  NIÑO
    41   ALVEZ, JEROME  DE LA LUNA
    42   AMANTE, JENNIFER  ALBERTO
    43   AMARILLO, CHRISTIAN  DULDULAO
    44   AMBE, MERCEDES MARRIET  CABANALAN
    45   AMBROSIO, RAZHELLE ANN  ADVINCULA
    46   AMEROL, HAMDANEE  AGUAM
    47   AMEROL, JUNAIR  PANGANDAMAN
    48   AMEROL, MOHAMMAD SALMAN  COSAIN
    49   AMOGUIS, DARWIN  CACHO
    50   AMORA, ED NEPHI  SEMILLANO
    51   AMURAO, ANGELICA KARIZZ  PADIE
    52   AMURAO, GODRICK  RICAFORT
    53   ANDAYA, JONAMER  RARO
    54   ANG, PAMELA JOANNE  BAYA
    55   ANGULO, RHEALYN  ENDOZO
    56   ANICIETE, KISHA DENICE  ATIENZA
    57   ANSOYON, MAE JOY  NABUAB
    58   ANTALAN, AVE  NOOL
    59   ANTING, NIÑO  CAWANG
    60   ANTONIO, AIRA JOY  OBILLOS
    61   ANUTA, JASON  BAYONG
    62   APEGO, CHESTER  BUNYI
    63   APOSAGA, SHARMAINE  FRAJENAL
    64   APUAN, ALYSSA LOIS  LINGAT
    65   AQUIATAN, LESLY  ARANJUEZ
    66   AQUINO, FRANCES NOELLE  SUBIA
    67   AQUINO, GELLAINE  ANGELIA
    68   AQUINO, HANDREDD  GUTIERREZ
    69   AQUINO, JUN MARK  MANLINCON
    70   ARAOJO, RALPH DENVER  TINDUGAN
    71   ARCEGA, LUIGI DAX  GLIPONEO
    72   ARDA, MYLAH JANE  ESCARTIN
    73   ARDONIA, CHRISTIAN  ALBURO
    74   ARGENAL, JOAN  CALICA
    75   ARGUELLES, CHARLOTTE MAE  VALIENTE
    76   ARIZALA, MARICRIS  BARTOLAY
    77   ARLIGUE, DANBE JAY  MARCO
    78   AROBERO, SEDDICK  PANALONDONG
    79   AROBO, JUVEN PAUL  CASTILLO
    80   AROCENA, ANACLETO JR  TUMBAGA
    81   AROPO, CHERRY MAY  MIRANDA
    82   ARRIESGADO, JOSEPH MARTIN
    83   ARSENIO, VON CARLO  ORTEGA
    84   ASALDO, REENON  ROALES
    85   ASI, SHARLENE MAE  ARIOLA
    86   ASIATICO, JUVIE MAE  FABIAN
    87   ASIS, SHARLAINE MAE  GARCIA
    88   ASOG, KRIZZIA MAY  BALBASTRO
    89   ASTROLOGO, ERICO JAN  BALIGOD
    90   ASUNCION, JAZZMINE MAJAH BIANCA  BAUTISTA
    91   ASUNCION, TRICIA DYANNE  FERNANDEZ
    92   ATIENZA, NICOLE ANNE  DE VEGA
    93   ATIENZA, ZAIRA MAE  LAMPASA
    94   AUMENTADO, AURA JANE  CALZADO
    95   AURELIO, REGGIE  OLANO
    96   AUREO, JEANETTE ALLAINE
    97   AUSTRIA, CONRADO  REYES
    98   AUTIDA, JOHNPAULVI PHILIP  POLO
    99   AZCUETA, EDALIN  LAUDIZA
    100   AÑONUEVO, RONETH  EVANGELISTA
    101   BABARAN, MARK ANTHONY  MANALO
    102   BABILONIA, KARLA  BORROMEO
    103   BABON, NOEL  BALDOMAR
    104   BACALAN, FRANCIS BERNARD  BACLADO
    105   BACARRA, ARNEL  PALAÑA
    106   BACOLOD, CLYZA JEA  AYSON
    107   BADRINA, CHRISTIAN JAY  GUMOP-AS
    108   BAGAOISAN, SHARENA  BANTILLO
    109   BAHALA, KATHLYN  PANGANIBAN
    110   BALAGSO, HARVET  BERMEJO
    111   BALAIS, PRINCESS ROBIE  PACHECO
    112   BALASBAS, LEAH  MAGNO
    113   BALAYAN, MARK JOHN  AGUILAR
    114   BALBALOSA, JUDY ANN  LAZO
    115   BALBUENA, JON MARLON  DE LEON
    116   BALDONADO, BRUCE JUSTIN  BAGAYPO
    117   BALEROS, MATET  RAPSING
    118   BALICAG, NOVELYN  DAKETAN
    119   BALINDONG, ABDULLAH  SULTAN
    120   BALINDONG, FAHAD  MACAPANTAO
    121   BALINDONG, RAJEB  SARIP
    122   BALIO, CARLVIN  LAWAS
    123   BALITE, JOAN PAULINE  TAÑEGA
    124   BALUTE, LEA  SABILE
    125   BALUYAS, ZALDY LEO  BACOSA
    126   BANGOLAN, HERLYN  ARCAYAN
    127   BANICO, ERVIN JAY  SANTOS
    128   BANISIL, JECEL  PAROJENOG
    129   BANTA, ALLAN JAY  GULMAYO
    130   BARCELONA, EDWARD NIKKO  MANINANG
    131   BARDON, RUSSHEL  YBAROLA
    132   BARILE, STEPHANIE  PUEDA
    133   BARREDO, CHARLENE  ESTEBAN
    134   BARSANA, DAVE RANDOLF  DELATADO
    135   BATANG, JOHN CHRISTOPHER  EDESA
    136   BATILES, JOHN VINCENT  DE PEDRO
    137   BATUHAN, MARY JANE  MENDOZA
    138   BAYSAULI, MICHELLE ANN  BENABESE
    139   BAÑARES, GLIMMER  BAÑADERA
    140   BAÑEZ, SAUL DAVID  LAPUZ
    141   BEDANIA, CHARITO  BALIWANG
    142   BEDAR, NABEL  DALIDIG
    143   BELARDO, ALYSSA MARIE  MILLAN
    144   BELARDO, ROXANNE  CUADRA
    145   BELECARIO, JUNDEL  MABUNAY
    146   BELLEZA, REGIE RHEY  IGLOSO
    147   BELO, CAROL  BIÑAS
    148   BELO, IRISH DIANE  HERNANDEZ
    149   BENCITO, FAYE ANN  SALANDANAN
    150   BENECARIO, MARIA ANALLIE  TALAGUIT
    151   BENGAY, DIANE JANE  VELILA
    152   BENLOT, JOYCE  JAGUNOS
    153   BERDERA, LOREVEL  ARIOLA
    154   BERDIN, FELIX JR  LIMPANGUG
    155   BERDUGO, DIANNE  BRETANIA
    156   BERISO, FERLISSA MARIE  OCAMPO
    157   BERNABE, IAN EDCEL  DE GUZMAN
    158   BERNAL, JAN MIKHAIL  SENDAYDIEGO
    159   BETITA, SHEREE  ALEGRE
    160   BETITO, GIDEON  ARCILLAS
    161   BIACO, BEA GRACE  SEGOVIA
    162   BILAZON, ANTONIO  SO
    163   BILLIEN, PRETTY MAE  HAPCHAYAN
    164   BINALON, LORRAINE  ABAS
    165   BINIAHAN, ZYRA  MAY-AG
    166   BINONAG, BABY-JANE  DICRAY
    167   BIRNADITH, SHEENA  MANUEL
    168   BIRUAR, RAJIB MUAMMAR  DILANGALEN
    169   BITMAL, RICKY  ZAMORA
    170   BOLISAY, NICKA  MANZON
    171   BONDAD, ANNA CAMILLE  ROSARIO
    172   BORA, ANSANO  ABINAL
    173   BORJA, ANNA THERESA  DULGUIME
    174   BRAZA, LEA RECCA  LUISTRO
    175   BRIMEN, ILAIZA  BARIA
    176   BUAT, ABDEL GHADER  GALARION
    177   BUENAFE, LEONEDES  ACOBA
    178   BUGTONG, JOHN RAY  DIZON
    179   BULANON, MARLON  CONSIGNA
    180   BULAWAN, CARMELITA  DURAN
    181   BULURAN, ELIZALDE  BAUTO
    182   BUNAG, MARLON  RIVERA
    183   BUSTAMANTE, HERNAND VONNE  YANA
    184   CAASI, CATHERINE  BRACAMONTE
    185   CAASI, CLARIBELLE  SEGARINO
    186   CABABARO, REINA LEEN  AGAWIN
    187   CABALLERO, JASON  LIMBANG
    188   CABARLE, JUDY ANN  VELARDE
    189   CABARUAN, CARISMA  GANAL
    190   CABEZO, NOIMIE  VALDEZ
    191   CABILAO, AZIEL JAN  TAGRA
    192   CABILLO, JAQUILYN  ALDUCENTE
    193   CADIENTE, MARCO VON  NARVAEZ
    194   CAGADAS, JOAQUIN JR  SANTOS
    195   CAGUMBAY, JOHN REY  CORPUZ
    196   CAL, CHRISTIAN AIRROL  ANCAJAS
    197   CALAYUGAN, KENNETH PAUL  UDAL
    198   CALI-AT, HAYDEE ROSE  BALAR
    199   CALIAO, JASPHER  PAUL
    200   CALLAS, JOHN PAUL  GANGE
    201   CAMASA, BRYAN  RABINO
    202   CAMERINO, JONNEE  DE LEON
    203   CANALES, ALEXIS PAUL  RAMILO
    204   CANCILLER, KARAINE RUTH  LOBENIA
    205   CANINO, JULIE ANN  PETAGRA
    206   CANTOS, JANELLE  DIMAANO
    207   CANTOS, JUDY ANN  SASTRILLO
    208   CAO, CELESTINE RHONETH  NAVA
    209   CAPACIO, HONEY CHRISDY  CANDIA
    210   CAPIO, JEREMIAH  DIMAANO
    211   CAPIOLOS, IRENEO JR  VITO
    212   CAPONPON, HANZEL VINCENT  CABERIO
    213   CAPUL, PAUL CHRISTIAN  PINGOL
    214   CAPUYAN, CHARMILYN  MASONG
    215   CARABALLE, JAY ANN  SUMARINAS
    216   CARAIG, CHRISTIAN  DE GUZMAN
    217   CARANDANG, MINAH ROSE  FLORES
    218   CARESO, RHEYVEN  PALMA
    219   CARILLO, RYAN  LANGCO
    220   CASA, JAY LIMWELL  EVANGELISTA
    221   CASIPE, DENVER JOHN  EJEDO
    222   CASIÑO, CYNTHIA  CALUTTUNG
    223   CASTELLANO, JEMAIMA ROSE  TORETA
    224   CASTILLO, IAN LORENZ  MENDOZA
    225   CASTILLO, JUSTIN  ESMAQUEL
    226   CASTILLO, VANESSA ELDA  ORIA
    227   CASTRO, CHARMAINE JOY  ATCHICO
    228   CASTRO, KATHLEEN KAYE  MILLENDEZ
    229   CASTRO, MA REGINA AMOR  SABALLA
    230   CASUGA, JOHN HENRY  DIMACULANGAN
    231   CATALAN, MARY ANN  CANTONES
    232   CATAPANG, AMABELLE  BALMES
    233   CATINDIG, HENRY JR  FERRER
    234   CATINDIG, SHERRY MARICH  LEGASPI
    235   CATINGCO, LORADELLE  BACLAY
    236   CATUBO, CHRIS IAN  SUAREZ
    237   CAYAGA, JONNALYN  FABREGAS
    238   CEBU, JHONEAL  DE SILVA
    239   CEDROME, DEBORAH GRACE
    240   CELADA, CATHERINE  SOBREVIÑAS
    241   CELESTE, HONEY ROSE  BERNOS
    242   CELESTIAL, ABELARDO JR  LOMERIO
    243   CELINO, FLORDELIZ
    244   CENDAÑA, NIKKI JANE  FELICIANO
    245   CENTENO, MIGUEL  NINGAL
    246   CERNECHEZ, ELVIE JOY  CALACDAY
    247   CHAVEZ, KATHERINE MAE  MASA
    248   CHICO, CLARISSE ANN MAE  SANTOS
    249   CHUA, MAEROSE  ROSALES
    250   CHUMACERA, EMILIE  MALLARI
    251   CIABO, ANTHONY  VILLAGONZA
    252   CIFRA, MA SARINA  TRINIDAD
    253   CIMAFRANCA, JORDAN  VILLACERAN
    254   CLAVEJO, DANILO  ALMORADO
    255   CLIMACO, GIJAN  ESPINOZA
    256   CO, ANDREA-GAYLE  BULANADI
    257   COLCOL, JULIEVER  GEULIN
    258   COLMENAR, FERICK  ADRIANO
    259   COMPRA, TIMOTHY JOHN CLAUDE
    260   CONDE, HYACINTH MAE  MAGBATA
    261   CONSTANTINO, CHRISTOPHER JHON  CENTILLAS
    262   CORDERO, JHUN REY  ESTRERA
    263   CORDOVA, CATHRINA  MALLARI
    264   CORPUS, AN-AN  VALERIO
    265   CORRALES, DENISE MIKAELA  ABARRATIGUE
    266   CORSINO, MARY ANN  CALPO
    267   CORTES, BERNI  LUMOR
    268   CORTEZ, CHRISTIAN JOSHUA  AWINGAN
    269   COSAIN, ABDUL RASHID  AYAON
    270   CRAMEN, RACHELLE  MONTON
    271   CRESENCIO, HAZEL JOY  HAPIN
    272   CRUZ, JAZMIN MARIE  DY
    273   CRUZ, JOSE ENRIQUE  DOCTOR
    274   CRUZ, SARAH ROSE  RAMOS
    275   CRUZAT, REALYN  ARELLANO
    276   CUADRA, JOHN SIMON  SELDA
    277   CUADRA, MICHAELA ANGELA  KAIBIGAN
    278   CUARENTA, DEUTSCHE MARK  DACOYCOY
    279   CUASAY, KATRINA GRACE  YANG
    280   CUETO, JEROME  ABDON
    281   CUEVA, MARK  DESABILLE
    282   CULIS, SARAH HIYASMIN  BALMES
    283   CUMLAT, MICHELLE  ACAPUYAN
    284   CUNTAPAY, AMABELLE  BIGLANG-AWA
    285   CUNTAPAY, MALOU  BAUTISTA
    286   CUSTODIO, CHARISSA MAY  DE MESA
    287   DAGASA-AN, KENNETH JOHN  GEQUILAPAY
    288   DALUCAPAS, JULIUS  VELASCO
    289   DASIG, CATHRINE JOYCE  MOSE
    290   DAVID, MARY ALYSSA LORRAINE  MAQUINCIO
    291   DAWIN, LYDIALYN  DAGSON
    292   DAWIS, LARAH  MORTEL
    293   DAYAO, EDWARD JOSEPH  BERNAL
    294   DAYOT, ANALYN  QUINTO
    295   DAYRIT, NORMAN JONES  ALEMANIA
    296   DAYUPAY, LIZETTE  BASE
    297   DE CASTRO, BRYAN CHESTER  LACHICA
    298   DE CASTRO, HANNAH  GAJERO
    299   DE CASTRO, LORIVIC  TORRES
    300   DE GUIA, ARVIN  LAZARTE
    301   DE GUZMAN, DERICK  DIMAANO
    302   DE LA PIEZA, JORALIE LYCA  MAUPO
    303   DE LEON, DIVINE KEIGH  MATIAS
    304   DE LEON, EMELITA  BAULA
    305   DE LEON, JEFFREY  ALLAM
    306   DE LEON, MA CHARLOTTE  MADRONA
    307   DE LOS REYES, ANGIELYN  CALUBAT
    308   DE LOS SANTOS, JELAINE  SAYAT
    309   DE LOS SANTOS, KHESIA JOY  TAJALA
    310   DE OCAMPO, HEIDEE  JIMENEZ
    311   DE VILLA, A-JAY  PADUA
    312   DE VILLA, CAREN  BUCAS
    313   DE VILLA, NEMESIO JR  ELEDA
    314   DEL MONTE, NICA  TITULAR
    315   DELA CRUZ, KATE  CACUNDANAN
    316   DELA CRUZ, KEVIN JOSHUA  DIMAANO
    317   DELA CRUZ, LORILIE-GRACE  YABUT
    318   DELA CRUZ, NEIL  POLLUNA
    319   DELA CRUZ, ROBIN  VARGAS
    320   DELA PEÑA, SHERIEJANEY  AKMAD
    321   DELARA, ARTHUR  CABILLAN
    322   DELEN, MAE  MUTIA
    323   DELFIN, CHERRY JOY  PAJE
    324   DELFIN, JESELLE  CABINATAN
    325   DELOBRINO, MA DANIELLE  SANTIAGO
    326   DELOS REYES, KIA ELENA  FERRER
    327   DELOS SANTOS, APRIL AN  CULA
    328   DELOS SANTOS, CHERLYN  BORBON
    329   DELOS SANTOS, DANIEL  AMIGO
    330   DESEMBRANA, MARIA JERLYNNE  ALMIREZ
    331   DIAZ, MARY ABIGAIL  BUNDALIAN
    332   DICEN, RICHARD  TERNURA
    333   DIMA-AMPAO, ZEBEDE  ARUMPAC
    334   DIMAAMPAO, YACOB  RATABAN
    335   DIMAANO, DIANE CHRISTINE  ACORDA
    336   DIMAANO, KARL IVAN  ARNOCO
    337   DIMAANO, KRIZZLE  ENDAYA
    338   DIMAANO, RANDEL  EVANGELISTA
    339   DIMACULANGAN, KRISTY  LUZA
    340   DIMAYUGA, PAUL VINCENT  ROSITA
    341   DIN, JAMES  TIABA
    342   DINOY, CARISSA REI  HERNAEZ
    343   DIONELA, SUNSHINE GRACE  HUELAR
    344   DIROY, GRIZETT VAN  PEREA
    345   DIUYAN, DARA VALE  MATOZA
    346   DIVA, LOUIE DANIEL  BACERO
    347   DIVINA, KIMBERLY MAE  BATANGAN
    348   DOLAR, ANNA EUNICE  TULABUT
    349   DOMASIG, MAUREEN JOY  ABONITA
    350   DOMINGO, DOMINADOR  LADIWAN
    351   DOMINGO, EMMANUEL  LACAR
    352   DOMINGO, NATILYN  BORJA
    353   DOMINGO, ROCKY JR  GABRIEL
    354   DOON, DANICA KATHLENE  ERGUIZA
    355   DOTE, PAMELLE JOY  DE LEON
    356   DULGUIME, MAE ANDREA  ONGOY
    357   DULOS, JOMART  HERMOSURA
    358   DUMAGUIN, JANINE  RAMIREZ
    359   DUMANDAN, BLESSILA  JANGAD
    360   ECLEO, REALYN  MAGLUNOB
    361   EDAÑO, JULIE MAE  MERCADO
    362   EDEJER, KEANU GRANT  TUBTUB
    363   EDRAD, ARMIE JANE  ABAS
    364   EDROZO, MA NICOLE  BOROC
    365   EGOS, ANTHONY  MARTORILLAS
    366   EGOS, MICHELLE  ALBERTO
    367   ELIOT, JAYLOR
    368   EMBRADO, RIZA JANE  TACADAO
    369   EMPINO, GERNIEL  CAPILI
    370   ENAJE, JAYSON  COMEDIA
    371   ENERO, GILYNNE  ACABA
    372   ENOY, JAYVEE  GUERRERO
    373   ENRIQUEZ, CESNA  HOLGADO
    374   ENRIQUEZ, GERALD  MARFA
    375   ESCAL, GERALDINE MARIE  LATOMBO
    376   ESCALERA, NORIELLE  VISCA
    377   ESPARES, LAARNI  ENRERA
    378   ESTABILLO, JOLINA  CENDAÑA
    379   ESTALLO, KRISTINA MAE  DELA CRUZ
    380   ESTEBAN, CAMILLE  RIVERA
    381   ESTERNON, KIMBERLY MAY  ERNACIO
    382   ESTOPIN, ABBIGAIL  BEROIN
    383   ESTOR, DIOMARI  DE GUZMAN
    384   ESTRABON, CHRISTELLE MAY  DEDAL
    385   ESTRADA, CAMILLE DAWN  MAGLASANG
    386   ESTRELLA, ANGELYN  LAVADO
    387   ESTRELLA, JUMEL  GUTIERREZ
    388   ESTRELLADO, JONATHAN JR  ANATALIO
    389   ESTRERA, JAYSON  BERANGEL
    390   EUGENIO, DJAMILA  HIPOLITO
    391   FABABIER, JONATHAN  FERNANDEZ
    392   FABIAN, LIEN CARLO
    393   FABRERO, CHARDLENE MAY  TABANG
    394   FAJARDO, JEANNE PAULA  CABUGAO
    395   FAROL, GRACE MAE  FRONDA
    396   FELARCA, TESALONICA EUNICE  VALDEZ
    397   FELICES, KATHLEEN  TALAGUIT
    398   FELONGCO, JOVEN  INTES
    399   FERMANES, KRIZZILIEN  BACIT
    400   FERNANDEZ, JERALDINE  APILLEDO
    401   FERNANDEZ, JUNNIE  LOPEZ
    402   FERNANDO, GABRIEL  GUILLERMO
    403   FERNIZ, DIONICA ZOE  ABAYHON
    404   FERRARIS, CHARISSE  DONGUINES
    405   FIEL, CHRISTINE JOY  VARQUEZ
    406   FLORES, AIRA ANGELICA JANE  MARASIGAN
    407   FLORES, FERNAND AMIEL  RITO
    408   FLORES, HONEY JANE  ATIENZA
    409   FLORES, JUDIE ANN  SARMIENTO
    410   FLORES, MARY ANN HAZEL  MARCIAL
    411   FLORES, ROMELY  CARATAO
    412   FLORES, ROSANA JEAN  VERDIDA
    413   FLORESTA, SHEILA  DELA CRUZ
    414   FOLLOSO, MARIFE  VECIDA
    415   FONCARDAS, MARK DENVER  EBARDONE
    416   FRANCISCO, CHARLES ALLEN  PESTAÑAS
    417   FRANCISCO, MICHEL  FUENTES
    418   FULGAR, FLORIE MAY  DY
    419   GABITAN, ADRIAN  LOPIDO
    420   GABRIEL, DONNABELLE  ADOLFO
    421   GABRIEL, JUSTIN PAUL  SEBUNGA
    422   GAGATAM, JENNIFER  REGINALDO
    423   GAJO, MAE CELLINE  GABRIEL
    424   GALBAN, KARL JOSHUA  AMADOR
    425   GALES, JAMES MARTIN  BARTOLO
    426   GALLEMA, LINA  DALANON
    427   GALOSMO, CHERRY  COMEDIA
    428   GAMBE, JUNREY  SALPOCIAL
    429   GAMBOA, LOUISSE ANNE  VIDAD
    430   GAMBOA, MA KLARIZ  BERNALDEZ
    431   GAMMAD, MARIVIC  DELA CRUZ
    432   GANAS, MELIJOY  HARINA
    433   GARANA, MYLA ANGELINE  GONZALES
    434   GARBIN, MICHELLE  ARELLANO
    435   GARCIA, ALVIN  RAPSING
    436   GARCIA, BEVERLY  MACATANGAY
    437   GARCIA, CHRISTINE MAE  AGUIRRE
    438   GARCIA, LEX LAWRENCE  ARETA
    439   GARCIA, RENALYN  CALAHATI
    440   GARDE, MARIUS EMAN  ARJONA
    441   GARRIDO, CARLA  LAURENTE
    442   GARRIDO, MARY FRANZ  BENITEZ
    443   GASPAR, BILLY JOE  CANUTO
    444   GATON, LORDYLENE  MARCELINO
    445   GAYON, RIZELLE  MENDEVIL
    446   GEALON, JONNALY  ALBITE
    447   GEGA, BABY JANE  FADRILAN
    448   GEMOTA, KARL ANGELO  PAMUGAS
    449   GENERAL, GLADYS ANN  VASQUEZ
    450   GENIO, ANGELA  PAGUIO
    451   GEPULLE, AVINNE JANE  GALANG
    452   GERARCAS, REGIE JR  BAYANG
    453   GIANAN, RONALD  TEVES
    454   GIANAN, VITTORIO MIGUEL  UYGUANGCO
    455   GIMENA, LEAH  ABONALES
    456   GINES, JOHN PHOENIX  TOLIBAS
    457   GLEAN, KEZIE  OSMILLO
    458   GNILO, HEMERSON  VIBAR
    459   GO, CRISTINE MAE  RAMOS
    460   GO, DANILO JR  PADUL
    461   GOCELA, JONAH MYRLL  GOROSPE
    462   GOMEZ, JESSA MAE  MOZO
    463   GOMEZ, MARY GRACE  REYES
    464   GOMEZ, NIÑA GISSELLA  MANGUBAT
    465   GOMEZ, RICHARD  AMANDURON
    466   GONZALES, CAMILLE  CUADRO
    467   GONZALES, CAMILLE JOY  MAGPANTAY
    468   GONZALES, DONNIE REY-AN  MANLAPAZ
    469   GONZALES, RAMEL  RUBI
    470   GOYAGOY, JULIOUS  SUYU
    471   GOYAGOY, MARIE CRIS  WALLIS
    472   GRAVE, MARIS  BAUTISTA
    473   GUALBERTO, MICHELLE  DELA CRUZ
    474   GUANZON, CRISTOPHER  CANDOLITA
    475   GUASA, MARLEY  TAGLE
    476   GUASIS, LOVELY ANNE  ARCEÑO
    477   GUATNO, DAVE ISRAEL  CAMINADE
    478   GUBALANE, NERRA MAE  BARING
    479   GUBATON, MARY ANNABELLE  AMERILA
    480   GUERRA, RASHA JEAN  DOROTEO
    481   GUEVARRA, MARK HAROLD  LLEDO
    482   GUITGUITIN, PATRICK JOHN  PLASABAS
    483   GUNO, AARON  ANDAYA
    484   GUSTILO, PETAL GRACE  GALBO
    485   GUTIERREZ, ETHELYND JOY  FRANCISCO
    486   GUTIERREZ, JOHN BRAYN  MANALO
    487   GUTIERREZ, JOY  FABELLON
    488   GUTIERREZ, MERY QUEEN  MAGBIRAY
    489   GUZMAN, AIREEN MONICA  BATAD
    490   H ABDULLAH, MOHAMMAD BASHA  DIANATON
    491   H RASAD MACADADAYA, SAINODEN  MAMA
    492   H RASAD MACADADAYA, SAINOLAH  MAMA
    493   HADJI AMEN, MOHAMMAD  AMEROL
    494   HADJINOR, FAHAD  AMPASO
    495   HANDA, NIKKO  CAMPANG
    496   HERNANDEZ, KIMBERLY  BLANCO
    497   HERNO, RICHELDA  MACAHILIG
    498   HOLMAN, EDDETTE BELLE  MALINGAN
    499   HORNILLOS, LORRAINE  PERERAS
    500   HUERTE, AMGIE  TILULONG
    501   HULLANA, ERICKSON  AGANON
    502   IBASCO, NAPOLEON JR  ENDING
    503   IBRAHIM, MOHAMMAD  SARIP
    504   IGNACIO, MARY ELAINE  TABAOSARES
    505   ILAGAN, HANNAH  MALABANAN
    506   ILAO, JAY IAN  LEGPITAN
    507   ILAYA, ARIEL  DE LA SERNA
    508   ILIGAN, CHRISTINE JOY  ROQUIO
    509   ILUSTRISIMO, ALJOHN  CHAVEZ
    510   IMBAT, KIMBERLY  CALPITO
    511   INTOC, REVIE JOY  ALDERITE
    512   IPANAG, JOSHUA DEE  GOLOSINDA
    513   IRINCO, JIMMY  ESPIÑA
    514   JALIMBAWA, EMILIO II  ARANETA
    515   JANDOC, JOHN PAULO  TROGON
    516   JARAVATA, SHELLA  BIARES
    517   JARDENICO, KRISTOFFER KYLE  ENRIQUEZ
    518   JARINA, SARAH  GUNIO
    519   JAVIER, ABEGAIL  RAMOS
    520   JAVIER, CARLY ANN  SAN JOSE
    521   JAVONITALLA, AUDREY JAN  ADUANA
    522   JEGILLOS, ALIZA  BOBIS
    523   JOHNSON, KIMBERLY  MORALES
    524   JUABAN, CATHY  SAMANIEGO
    525   JUANICO, IAN PATRICK  GABAYERON
    526   JUAREZ, ADEAH  SALAPARE
    527   JUMAO-AS, CYREL JAY
    528   JUSTO, VERGEL  ALONSAGAY
    529   KANOY, JAY  UMALLA
    530   LABAD, CLINT JOHN  QUIDET
    531   LABAY, JONALYN  LAZO
    532   LABING, MELANIE  PACAMARA
    533   LABRADOR, VICKHO REEVE
    534   LACAMBRA, BEVERLY  SOLANO
    535   LACAR, JOEEINEL  DUEÑAS
    536   LACASANDILE, SHEENA MARIE  DELLIRO
    537   LACASER, ENRIQUE  FLORENTINO
    538   LADAO, JESTOR LLOYD  CALACAT
    539   LADIERO, MARIAENNE  HONDO
    540   LAID, ANGELO  GAYATIN
    541   LAJARA, KAMIN VON ERNESTO  CUA
    542   LAMBOSON, CHEKIE  FUENTES
    543   LANDICHO, LOVELY DIANE  ORILLA
    544   LANDICHO, TEODULO  RONQUILLO
    545   LARIOSA, GIOVANNI  ALTAMIRO
    546   LASTRILLA, JOHNLEY  MORILLO
    547   LASTROLLO, TIMMY ANNE  NARIO
    548   LAURENIO, CHONAVIE  RICAFRENTE
    549   LAUT, MOHAMMAD BAQUER  LUCMAN
    550   LAWAN, DAN JOSEPH  ANTECRISTO
    551   LAWAN, DARYL  ANTECRISTO
    552   LAYNO, JOHN CHRISTIAN-SR  GUERRERO
    553   LAYUG, JAMAICA  PAGADUAN
    554   LEABRES, ALYSSA MARIE  ZARAGOZA
    555   LECAROZ, LUISA MARICAR  DIMAANO
    556   LEGASPI, LOURD JOHN CHRISTIAN
    557   LEPITEN, ELLA MAE  SALAS
    558   LESIGUES, ELLEN GRACE
    559   LIBRADO, ARNOLD  SORTONES
    560   LIGGAYU, EULALIA LYN  LIBUNAO
    561   LIM, ANDREA  MARCELO
    562   LIM, EMMANUEL  BARTOLAY
    563   LIMBOY, ROSE CLAUDINE
    564   LINAO, JESSA  BERIDO
    565   LINGAT, JENNY ANN MAE  COMMENDADOR
    566   LIONG, KATHRYN  LUMBRES
    567   LIPURA, RANDALL  JAMERO
    568   LIZADA, JHAN REINALD  JUANINO
    569   LLACUNA, SARAH PEARL  PANOLIN
    570   LLAGAS, SIGRID MAE  DIAMANTE
    571   LLAMAS, GEORGE HENRY  MORAL
    572   LOGRO, JAY ANN  FERNANDEZ
    573   LOPERA, MARIEL  MEJARES
    574   LOPEZ, JOB BENSON  SONICO
    575   LOPEZ, MARY JOY  TRINIDAD
    576   LOPEZ, SHERENE  EBORA
    577   LOVERIZA, MARY ROSE  GONZALES
    578   LUCE, MARIA RICAH  BELINA
    579   LUCHAVEZ, JESUS  CASTRO
    580   LUMANGLAS, MAUREEN JOAN  BISA
    581   LUMASAG, JUVAI LHOURENE  CASTRO
    582   LUMIBAO, EUGENE  ABAD
    583   LUNAR, JOMAR  SISON
    584   LUNGAN, AYRAH TRISHIA  CANO
    585   MACABANDING, TALHA  MALACO
    586   MACALINAO, BRYAN  PACAÑA
    587   MACALINO, YLAIZA MAE
    588   MACAPA-AR, JAMAIL  BUCALAN
    589   MACAPAGAL, JARVIS  SITYAR
    590   MACATABANG, SOFIA ANN  SARIA
    591   MACATANGAY, CORNELIO  PATAL
    592   MACUHA, JARED  FUENTES
    593   MADDUGAY, VALIENTE  JALLIGAO
    594   MADELOSO, JULIENNE  ACAMPADO
    595   MADERA, ALYANA JOY  TRINIDAD
    596   MADRIAGA, GARY  REGASPI
    597   MADULI, RICHELLE  DE LEON
    598   MAGABO, JUNAFE  NADORES
    599   MAGANDIA, BIMBAS  DIMACALING
    600   MAGDOSA, ROMEL  ALIPEN
    601   MAGNAYE, MONA CIELO  DEDUYO
    602   MAGRAMO, JESSICA  TADEO
    603   MAGTIBAY, MADELYN  MARZINIA
    604   MAHILOM, ZALDYLYN  LUMAGUE
    605   MAHINAY, MARY JOVELYNE  VILLAFRANCA
    606   MAHUSAY, SHEILA  PULVERA
    607   MAKALINTAL, VANGIELYN  DE VERA
    608   MALACCA, CECILIA  STA MARIA
    609   MALATA, ROSELYN  ANTONIO
    610   MALUPENG, KHENETH JUN  DOMANTAY
    611   MALUYA, JAYVIE  SABILE
    612   MANADONG, ARJAY  ABRUGAR
    613   MANALO, JESSICA  ARASULA
    614   MANALOTO, JOHN ALI
    615   MANANSALA, LIEZEL  CASTILLO
    616   MANARANG, JOEL JR  CELESTIAL
    617   MANATO, CHRISTIAN  RAFOL
    618   MANGILA, MA JUANA MAE  SEMILLA
    619   MANGINSAY, ADELYN  SABERON
    620   MANGONTAWAR, NURODIN  SULTAN
    621   MANICO, RINZO BLU  ABONO
    622   MANIEGO, ERIKA  PAMINDANAN
    623   MANILA, JOLLEBEE  LARGO
    624   MANIWANG, FLORANTE JR  MONTAÑEZ
    625   MANLUSOC, PAULINE  TALENS
    626   MANOTA, CARLO JOHN  REYES
    627   MANSARI, REMAR  FERNIZ
    628   MANTUA, JEDIAEL ROYCELL  CAJUDAY
    629   MANUEL, ANTOINETTE  SARAZA
    630   MAPASANG, CARANGAN  MANGGIS
    631   MARAJAS, KRIZEL  MALOLES
    632   MARASIGAN, JOLINA JOY  CAROLINO
    633   MARASIGAN, MICHELL ANN JULIETH  ALDAY
    634   MARGALLO, ARIAN  FELIAS
    635   MARICA, DIANE  LLANTINO
    636   MARISTELA, LORIE VEEH  ENDOZO
    637   MAROHOM, YASSER  GALMAN
    638   MARQUEZ, JUSTINE CHARLES  GUINIHIN
    639   MARQUEZ, KIMBERLY  AÑASCO
    640   MARQUEZ, PATRICIA  ALISBO
    641   MARTINEZ, SHEILA AZINETH  ZULUETA
    642   MASANGKAY, ROSTOW MARI  TIOZON
    643   MASILANG, CHARMAINE  DAVID
    644   MASUPIL, KIM DARRYL  MAYUGA
    645   MAT-AN, EDRENZO  MANUEL
    646   MATEO, MERVIN  SANTIAGO
    647   MATULAC, JUANITO JR  BEJAC
    648   MAULION, SHARMAINE  DENIOLA
    649   MEDRANO, IRISH FHEMILYN  GARCIA
    650   MEJOS, CHRIST FERNAN  MALAGAYO
    651   MELCHOR, JOEMEL  TUBERA
    652   MELLA, MA ANALEE  RENIVA
    653   MENDOZA, AIZEL  DIMAANO
    654   MENDOZA, ALDRIN  DIMAANO
    655   MENDOZA, CORINA JOY  DINGLASAN
    656   MENDOZA, DIANA  GONZALBO
    657   MENDOZA, DIANE CHARISE  BRUCAL
    658   MENDOZA, JANICA  DAQUIZ
    659   MENDOZA, JOHN BRYAN  ALIBANGBANG
    660   MENDOZA, LYNSIE  RAYMUNDO
    661   MENDOZA, PATRICK JOHN  REUSI
    662   MENESES, KINLEY JINSEL  CRISTOBAL
    663   MERCADO, JAPHET  GARCIA
    664   MERCADO, JOHN LESTER  GONZALES
    665   MERZA, JUSTIN AMOR  REYES
    666   MESINA, ANDREA MAE  KUAN
    667   MIEL, JERIC JHON  ERMAC
    668   MILLADO, JOHN LOUIE FRANKLIN  BARCE
    669   MILLAN, MICHAEL JAY  DAGWAT
    670   MINA, MARICHU  RAMIREZ
    671   MIRAFLOR, SHANLEY
    672   MIRANDA, ARIANNE GALE  BADILLO
    673   MIRANDA, CHRISELLE  GALIZA
    674   MIRANDA, DIAZEL ME  PASTRANA
    675   MIRANDA, DIVINE  ABAYA
    676   MIRANDA, WELJEEN  ALASTRA
    677   MODELO, ANGEL MARIE  GLEAN
    678   MOJADO, ZAIRA  UNTALAN
    679   MOLINA, MONROE  HOMEREZ
    680   MOLLENO, JOHN JOURDAN  BONDOC
    681   MONCADA, ZARAH BETH  COSTELO
    682   MONDANO, JOVANN  QUIJANO
    683   MONDRANO, CHARYME  DAMOS
    684   MONTAIS, KAREN FE  COLLADA
    685   MONTALLANA, RUSS JOSEPH  NICOLAS
    686   MONTARIL, BEA LOIS  VILLAREAL
    687   MONTEIRO, ANGELA  MONTEJO
    688   MONTEJO, ARRA CHRISTINE  SERRANO
    689   MONTEMAYOR, CARLOS MIGUEL  DAYOAN
    690   MONTENEGRO, ANGEL QUEEN  ATIENZA
    691   MORALES, GEORGE ALBERT  ROSARIO
    692   MORALES, RENGELYN  LOBOS
    693   MORATA, JAY  BONDOY
    694   MUDLONG, EDCEL ISIAH  SOTTO
    695   MUNTA, LIMUEL GENE  LASACA
    696   NALING, CHRISTA GRACE  HERNANDEZ
    697   NALUS, RACHELLE  ROSALES
    698   NAMORO, ANDREW  ABELLANO
    699   NAMUCO, JILBERT  PILAPIL
    700   NARCISO, MARIA MELLISA LYN  BAYRON
    701   NASEEF, ACSANI  MAHDALI
    702   NASSER, ABDUL JABBAR  ALIODEN
    703   NATIVIDAD, JERICK BRYAN  ABAYA
    704   NEBRES, CHRISLY  GONZAGA
    705   NEPOMUCENO, MIKA JOY  CARALOS
    706   NEPOMUCENO, TRIXIE  MELITON
    707   NGO, CAROL  BETONIO
    708   NICOLAS, APRIL MARIE  ARANZASO
    709   NIM, VANESSA JOYCE  REVILLAME
    710   NOLASCO, ROSLYN  GUIRIBA
    711   NOSCAL, JULLIAN MARTIN  SANTIAGO
    712   NOVERO, ROELSON ANJON  CANIESO
    713   NUNEZ, MYLENE  ANOBA
    714   OBEN, VINCENT JOSEPH  AGPALO
    715   OCAMPO, ROWLAND  BELO
    716   OCARIZA, ENERIO III  URBODA
    717   OLANOLAN, RHEA  CASALLAS
    718   OMAÑA, CHERRIE ROSE  GRAVAMIN
    719   OMEGA, MADHEL  NARVAEZ
    720   ONG, CHRISTIAN  TORCUATOR
    721   ONTOY, RAJIE ROSE  TUBAL
    722   OPTANA, KIM  LAUDIZA
    723   ORDEÑEZA, KARL JOSEPH  ESTUITA
    724   ORDIOSO, JENELYN  UNCIANO
    725   ORIS, MARIANNE  TIMADO
    726   ORNOS, NYLA RIZZA  BALANDAY
    727   OROCAY, RANIEL  ABUG
    728   ORTEA, SHERLY  VARGAS
    729   ORTEZA, KHEYCEE  UBIAS
    730   ORTIZ, MARY ROSE  ACAR
    731   ORUGA, GLENN VINCENT  LEJARZO
    732   OSABEL, CHIELO  COLASITO
    733   OSTAN, GIERSON FITZ  ERISPE
    734   OTERO, FERNANDO JR  GADIANE
    735   OWEK, SOFFANY  SALINGBAY
    736   PABLO, MARGIE ANN  MAXIMO
    737   PACASUM, FAHAD  GUINAR
    738   PADAGAS, ELAINE JOY  PAREÑAS
    739   PADERNILLA, LEAH  AGSUAY
    740   PADILLA, JIM LOUIE  BELARDO
    741   PADIOS, JANNA MAE  FLORES
    742   PADUA, SEBASTIAN JR  RIVERA
    743   PAGUIO, GIA ALAINE  ALIPIO
    744   PAGUIO, JOLO  RIÑON
    745   PAGULAYAN, ALMERICK JOSH  SIRINGAN
    746   PAKINGAN, JOHANN DELL  VILLANUEVA
    747   PALLARCO, FRETZY LOU  MENDOZA
    748   PALUMPON, JUNICE  NAZAIRE
    749   PAMALOY, AL-RAFIE  SARIP
    750   PANDODUM, MOHAMMAD ADEL  MALAWI
    751   PANGANIBAN, REGAN ERIC  CASTRO
    752   PANGILINAN, ALYSSA CAMILLE  DE LEON
    753   PANGKAT, WAIL  MACALAWAN
    754   PANUELO, REGINA  GAZZINGAN
    755   PAPARON, OSMAR JIBE  OLASIMAN
    756   PAQUEO, JILL FRANCIS  NAVALLO
    757   PASCUAL, GLYDEL LYN  VARGAS
    758   PASCUAL, JESSA  PARADO
    759   PASCUAL, MONAVEL  EGIPTO
    760   PAULAN, JUDY ANN  BATALLA
    761   PAULITE, STEPHANNIE LORRAINE  AVENIDO
    762   PAUTE, YASSER  DECA
    763   PECONADA, DAYANARA JEAN  NECESARIO
    764   PELAEZ, MA BRENDA  PELAEZ
    765   PELENIO, JESUARY  JUMAO-AS
    766   PERALTA, JOV  MENDOZA
    767   PEREJA, MA SOMELIE  ABAN
    768   PEREZ, ANTONIO III  CONCEPCION
    769   PEREZ, JHESSA ANN BERNADETTE
    770   PEREZ, SHEENA MAE  PELAUSA
    771   PERONO, OLIVER  BORBON
    772   PETALCO, JOANNE MARIE  VISTAL
    773   PEÑA, NELSON  ALAMAG
    774   PEÑA, REYNALD NAZARENE  MONTEREY
    775   PIALAGO, GAZER  BOCA
    776   PIALAGO, RANNY LYN  ATONG
    777   PICARDO, RAZELLE MAE  ELACION
    778   PIMENTEL, JAIRA AIA  PENASO
    779   PIMENTEL, ME-ANNE JOY  REYES
    780   PIMENTERO, KRISTIAN KLIEN  SENTENTA
    781   PINPIN, GERA MAE  MANALO
    782   PINUELA, SEAN  BRAZAS
    783   PIOL, ARIEL  GAYETA
    784   PITAMANAN, AL WAFFHI  MAROHOMBSAR
    785   PIÑON, AIDA RAMSEL  MENDOZA
    786   PIÑON, ALORA MARIE  LANOT
    787   PLACIBE, DIVINE LOUIS  TAMAYO
    788   PLANDO, JAY ANN  APOZAGA
    789   PLATA, BIEN GERALD  GIL
    790   PLOYA, MARYCRIS JASMINE  EDIOS
    791   POLAN, JENNECIL  ALBA
    792   POLLICAR, RONA MAE  PALINSAD
    793   PONTE, GLENN  JANOLINO
    794   POPERA, JOMARY  MAQUILING
    795   PORLARES, BRIAN ANDREW  CAMELLO
    796   PORRAS, JESSIECA  PANGGEN
    797   PRINCIPIO, MA JENINE  DELA MERCED
    798   PUGONG, JECTOPHER LEE  ANGHAD
    799   PUIG, JOHANNA NITA  JOSE
    800   QUIAMBAO, JOHN EMMANUEL  CABADING
    801   QUIAMCO, ROGELIO JR  ECHAVEZ
    802   QUICOSA, RYAN KING  PAGSISIHAN
    803   QUIGAO, ADRIAN  BIROG
    804   QUIMAR, NONA  BIANA
    805   QUINSAY, ROSSANNA VERONICA  DUMASIG
    806   QUIOCHO, MA CRISTINA  LUMANTA
    807   RABAJANTE, JOHN PAULINE  YABUT
    808   RAGO, ERIKA MARIE  PORTAJADA
    809   RAGUINE, KRISMABEL  MACALIPAY
    810   RAMIREZ, MARIA RACHELLE  ASI
    811   RAMIREZ, REGINE  CARLE
    812   RAMOS, CAMILLE  DIMAANO
    813   RAMOS, JONATHAN  MONDIDO
    814   RAMOS, MICHAEL JOHN  PATIO
    815   RANCES, JULIE ANN  BERMUNDO
    816   RANGEL, ARNOLD  SILO
    817   RANIGO, JENEFER  VILLANUEVA
    818   REALISTA, CHIA MAE  FERNANDEZ
    819   REAÑO, ALAIN ANTHONY  IMUS
    820   REAÑO, JOHN ADAMS  VERANO
    821   REBOJA, VIR LEO AMOR  PAMPO
    822   RED, ANGELICA  BALDOZA
    823   REGULACION, JOEL JR  ZAPATA
    824   REGUNAY, HAZELLE GAIL  DANAYTAN
    825   REMEGIO, ALJOHN  UMALI
    826   REMOLLO, VANESSA JEANNE  MAGALLON
    827   REPISO, ALLYSA GAYLE  LUCIDO
    828   REVELLAME, ROY MARION  JIMENEZ
    829   REYES, CIARA DAY DOMINIQUE  LISING
    830   REYES, GLENN REUBERT  MARQUEZ
    831   REYES, LOUIE  REYES
    832   REYES, NELSON  MENDEZ
    833   REÑA, REGINE  CARANDANG
    834   RIBANO, REY MART  PALOMA
    835   RICAPLAZA, JULIO JR  VALMORIA
    836   RIEGO, MARY JANE  DEGAMON
    837   RIGODON, ABRAHAM ROSS  MACHINAL
    838   RIVERA, CHERISH AIVINA  SABACAN
    839   ROALLOS, CHRISTIAN  SAGADAL
    840   ROBLES, RIC  SAGUIPED
    841   RODIL, BERNADETTE  PRIETO
    842   RODRIGUEZ, JOSEPH SALVADOR  VALENZUELA
    843   ROJALES, MARIMAR  PERALTA
    844   ROJAS, ISAIAH HAZELLE  ALIAS
    845   ROJAS, PRINCE ROMMEL  TRIBIANA
    846   ROMERO, VINCE STEPHEN  SATURIO
    847   ROSAL, JONA BELLE  ESPINOSA
    848   ROSALES, JOHN SARJI  SALINAS
    849   ROSALES, LEO  DEMOCRITO
    850   ROSALES, RITCHELLE MAE  CANTOS
    851   ROSERO, MONSOUR  JOSE
    852   ROSSEL, REYCHILLE RUSSELL  PEROLINO
    853   RUADO, REGINE  PALOMATA
    854   RUIZ, PAMELA  MONTOYA
    855   SABADO, DIANARITZ JANE  GARCIA
    856   SABARILLO, ALMIRA  CONSTANTINO
    857   SABERON, MANEL MAE  RICALDE
    858   SABINAY, ZEBEDEE KEN  CANINDO
    859   SALANGUSTE, DANIELLE  PAGCANLUNGAN
    860   SALAPARE, JUSTIN PHILLIP  UY
    861   SALAS, KARLO  DE LEON
    862   SALAZAR, AN AZIEL  MARAVILLA
    863   SALAZAR, CHARLYN  AGUIRRE
    864   SALAZAR, JOHN DERICK  CUADRO
    865   SALAZAR, KIETH  MACASIEB
    866   SALAZAR, MA KARINA  FACTOR
    867   SALCEDO, HEART NIKI  GATMAITAN
    868   SALCEDO, MAITA  DUCAY
    869   SALES, RACHELLE VAN  OCFEMIA
    870   SALIDO, ELAISA  COJAS
    871   SALIDO, ROMJOHN  ABUSMAN
    872   SALISE, JENNIFER  TAMPIPI
    873   SALMORIN, ANGELIQUE  ATAOP
    874   SALVACION, NOVIE  SOLDEVILLA
    875   SAMANIEGO, MARK JAYSON  GREENWOOD
    876   SAMPACO, ABDUL JABBAR  DIRON
    877   SAMSON, DONARD  LADIERO
    878   SAN JUAN, IRISH ARIANE  DIMALIBOT
    879   SANDOVAL, ROY JASPER  PALABAY
    880   SANDRO, SWEETZEL  DE GUZMAN
    881   SANGEL, KENNETH  DELA CRUZ
    882   SANICO, STIFFANY  ALBERCA
    883   SANOY, ISIDRO  LENARES
    884   SANSARONA, ABDUL KHALID  DOMADO
    885   SANTARIN, JAM NALLY  MACALIMA
    886   SANTIAGO, DAISY MAE  DOMINGUEZ
    887   SANTIAGO, MARY ORCHID  FLORENO
    888   SANTIAGO, RHICA MAY  BERNARDO
    889   SANTIAGO, ROXANNE  TEODORO
    890   SANTOS, ALDRIN  HERNANDEZ
    891   SANTOS, DONNA  TRIJO
    892   SANTOS, JOANA MAE  AGUADA
    893   SANTOS, KIMBERLY  BERNARTE
    894   SANTOS, MIGUEL MARTIN  IGNACIO
    895   SANTOS, MYREEN JOY  ARGANDA
    896   SANTOS, NATASHA NADINE  MORALES
    897   SANTOS, RACHEL ANNE  VIROS
    898   SANTOS, SHANNEN  TOMINES
    899   SARCEDA, PRINCESS SAMANTHA  ARAGON
    900   SARIP, ARIFF HUSSEIN  SANTICAN
    901   SARIP, MOARIP  IBRA
    902   SARMIENTO, JOYVELL  CLARIN
    903   SARSABA, PINKY SIMONETTE  ALCAZAREN
    904   SATINGASIN, ELAH JANE  CANUBAS
    905   SAWANO, ARRAH MAE  TAPANG
    906   SAYCON, CHARMAE  DE LEON
    907   SEBASTIAN, REXSON  DACASIN
    908   SEDON, STAR  PASCOBILLO
    909   SENECA, KIMBERLY JOY  CRUZ
    910   SEREÑO, JEXEILL JHAN  CAÑAS
    911   SERGIO, ABEGIN  VILLAFRANCA
    912   SERRANO, JAN LEMUEL  FABABIER
    913   SERRANO, JANA MARIE  ANTONIO
    914   SERRANO, JIKE  KIBATAY
    915   SERRANO, THEA MARIE  YORO
    916   SIBONGA, LESLIE MAY  DEL ROSARIO
    917   SIGA, LINDA AMOR  MUTIA
    918   SILAWAN, RODULFO JR  CABILES
    919   SILVA, DIANA JANE  MAGALAD
    920   SIRIANI, MARK KENNETH  GOLDING
    921   SISCAR, JO MISAEL  VERDE
    922   SISMUNDO, MA EUNICE ANN  BASALLOTE
    923   SOLAS, CARLO  GABORNO
    924   SOLIDUM, GIANE PAOLA  PARONDA
    925   SOLIS, JRYST SIGRED  TEJADA
    926   SORIANO, CHARLENE  DELA CRUZ
    927   SOROÑO, ABEL  MAGANTE
    928   SOSA, MARWIN  NAVORA
    929   STRADER, RONNIE  BALAGAT
    930   SUAREZ, LAILANI ALAISSA  BUENAFE
    931   SUERTE, JOHN PAUL  BAG-O
    932   SUERTE FELIPE, JESUS CARLOS  RAYELA
    933   SUGANOB, KEVIN SMITH  MANGUIAT
    934   SUICO, DARYL  LOGATIMAN
    935   SULIT, ABEGAIL  GREGORIO
    936   SUMABAT, VER ANGELO  NEPOMUCENO
    937   SUMALPONG, ABEGAIL FEB  SABORDO
    938   SUMANGA, JAYMARK  VILLANUEVA
    939   SY, DAN LESTER  HERRERA
    940   SY, HARLEY
    941   SY, JENRICK AINSLEY  HAW
    942   TABINGA, CRISTYL JOY  BUAYA
    943   TABRADILLO, MARIEL  OBRERO
    944   TADAS, MARK ANTHONY  MACALALAD
    945   TAGALOG, CHRISTIAN MAR  MOLEÑO
    946   TAGOS, MARINELL  PASCUA
    947   TAGUILINGON, RAMCY  GUMANGAN
    948   TALABOC, EDMA  OLIVER
    949   TAMANO, MOHAMMAD  SAYMAN
    950   TAMAYO, BEA LAY ANN  MACAWILI
    951   TAN, AIRA MARIELL  MARQUEZ
    952   TAN, JENICA
    953   TANFELIZ, MERIEGRACE  RAMA
    954   TANOG, HAFIDAH  TANOG
    955   TANTAO, MOHAMMAD NASIM  OSOP
    956   TAPAYA, KENNETH  PEREZ
    957   TAYPIN, NOIME  REGODON
    958   TEGIO, MILA GRACE  CATAPANG
    959   TEODOSIO, FE  BOLAÑOS
    960   TERCIO, IRIS  JORDAO
    961   TIAMSIM, JHUNEL  PASCUA
    962   TILLO, JENNIFER  QUIÑONES
    963   TILOS, KRISTELL MARIE  DOBLE
    964   TIMBANG, KEVIN  BRUCE
    965   TINGALA, MIKE LESTER  JAVIER
    966   TIOYAO, BRIA LEGINE  TRIA
    967   TIPONES, HANNAH JANE  DUEÑA
    968   TOLEDO, ROCEL  SAHITARIOS
    969   TOLENTINO, JILL  LAZARO
    970   TOLENTINO, MARK ROBIN  MONTEMAYOR
    971   TOLENTINO, ROSALYN  GARCIA
    972   TORDECILLAS, SHYVA  GARCIA
    973   TOREJA, MA CELESTE  MAGPANTAY
    974   TORRES, JEAN  GORNE
    975   TORRES, KRYS JOY  ANTOLIN
    976   TORREÑA, JUNCEL MARIE  ESCORPION
    977   TRIA, DEBBIE MAE  VILLARAMA
    978   TRILLES, JHONEL  SAHAGUN
    979   TUARES, ZIA LORRAINE  DE-OTAY
    980   TULANG, DEXTER  SOMBILON
    981   TUMLOS, JANETTE  GABIANA
    982   TUTOR, GEROME  NALIA
    983   TY, SHANTANA MARIE  ANGELES
    984   UJANO, CHRISTIAN JOMAR  BURGOS
    985   ULARTE, JERWIN  SALVADOR
    986   UMALI, ARIES  MALABANAN
    987   UNTALAN, JASMIN JOY  HUMARANG
    988   UNTALAN, MARLON  GARCIA
    989   URBANO, MARY NERDIE  JUAREZ
    990   VALDE, JUNIFER FRANCIS  BARGAYO
    991   VALDEZ, DIANA ROSE  CURAMENG
    992   VALDEZ, GIAN MARLA  VELASCO
    993   VALEN, AL RENZ  REYES
    994   VALENCIA, ROCHELLE JAN  CUTARAN
    995   VALENZUELA, DANILLE JOIE  GUADEZ
    996   VALENZUELA, JOSEPH MARK  BRACAMONTE
    997   VALIENTE, ANABEL ANN  CRUZ
    998   VALINO, MARYDENN DEANNE  MARQUEZ
    999   VALLEJOS, JOHN EMERSON  FARIÑAS
    1000   VARIAS, MAE KRISTYLL  LUISTRO
    1001   VELASCO, GERMAN III  ECHICA
    1002   VENTURA, SHEKINAH DESIREE  MOLINA
    1003   VERGARA, AUBREY  CAVAN
    1004   VICTORIANO, KAREN MITCHELLE  TUPAS
    1005   VIDAD, KEVYNNE ANDREA  DE LEON
    1006   VILLA, MARIA VANESSA  BALLADA
    1007   VILLACILLO, ALLEN JOI  MADRONIO
    1008   VILLADORES, HOFFIE JEAN  GUILARAN
    1009   VILLAMARIN, JHANE  MOTOL
    1010   VILLAMIL, CONDE ELINO III  GENTALIAN
    1011   VILLANUEVA, ANALEE  MACALINO
    1012   VILLANUEVA, JASON  RAGADIO
    1013   VILLARUEL, DHIAN  CONCEPCION
    1014   VILLARUEL, JOYCE ANN  MANDE
    1015   VILLOGA, ALIANA MARIE  EVIA
    1016   VILORIA, JOHANNA  TIONG
    1017   VIOLAGO, RACHEL  ABALAJEN
    1018   WANAS, BRENDA  BAYUDANG
    1019   WANG, KENNETH  DUEÑAS
    1020   WYCOCO, JOICE CLEM  NAGUIT
    1021   YABUT, DAISY DIANA  GALANG
    1022   YADAO, JENNIFER NICOLE  LABIAL
    1023   YANG, ANNE NATHALI  NAVARRO
    1024   YEE, SHARMAINE MAE  VALGUNA
    1025   YGAY, CHUCK HERBY  SIACOR
    1026   YONEYAMA, NICO  OLANDES
    1027   YORAC, JAN PATRICK  LABID
    1028   YROG-IROG, MA PAULINE  CALONGE
    1029   YUCOT, JULIAN  OCCEDA
    1030   ZARRAGA, WILMER  JUANICO

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