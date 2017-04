1,033 examinees pass the Electronics Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,033 out of 2,503 passed the Electronics Engineer Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in the cities of Manila, Baguio, Cebu and Davao this April 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, CHRISTIAN ALBERT BERSALONA

2 ABAT, YU JEI

3 ABAYA, IAN PAULO MIRANDA

4 ABELLANA, MARC STEPHEN GOYLAN

5 ABELLO, JOHN CLINT SUICO

6 ABINA, JYACINTH CAMILLE FERRER

7 ABRETIL, ALBERT BALBARINO

8 ACALING, STEPHEN ESCARA

9 ACLA, VERNON GREFALDE

10 ACOSTA, DARYL JAY ABALOS

11 ACUIN, DARRELL ESTROSAS

12 ADDUN, DALE AGUITE

13 ADRIVAN, KRIZ KEVIN CANTAGO

14 AGAPITO, PRINCESS ANNE SARMIENTO

15 AGRAMOS, CONSUELO LINTAY PAGANAS

16 AGUADO, JOY ABAYA

17 AGUILING, JOHN PAUL SANTOS

18 AGURIN, DYNA KATAGANG

19 AGUSTIN, CYROM LOUIS RENZO PEREZ

20 AGUSTIN, IRENE TAGSA

21 AJOC, PHOEBE ANN JUNASA

22 ALABASTRO, ABEGAIL CARPIO

23 ALABIA, ROSELYN SUMARIA

24 ALASCO, RICARDO DATULAYTA

25 ALBANO, NILVANO MACAPALLAG

26 ALBAO, ARMIEL SUN BERGADO

27 ALBERTO, AIRA JANE VOLANTE

28 ALCANTARA, JOSEF RENZ CASTILLO

29 ALCANTARA, ROBINSON BARIA

30 ALCOBER, VANESSA PANGANIBAN

31 ALCUAZ, ANTONIO MIGUEL GONZALES

32 ALCUIZAR, KATHLEEN KAYE DE BELEN

33 ALFARO, JUSTIN RAYNIER DESACOLA

34 ALFARO, MARIA DHANITA DAVID

35 ALGABRE, RHYAN TOLERO

36 ALIDO, FREDERICK GUTIERREZ

37 ALIGANGA, RONNEL JACOB PENACHOS

38 ALIMOROM, AIGEL BUSAYO

39 ALINEA, FRANCEZ EUNIKA BACUD

40 ALMARIO, JENNIE CASAS

41 ALMAZORA, JUSTIN MICHAEL BUSTOS

42 ALMENDRAL, KATHLEEN ANNE MAXIMO

43 ALMORADIE, REYNALDO JR ESTRADA

44 ALMORO, ADRIAN JOSEPH CLEMENTE

45 ALOSBAÑOS, MARIE EMELIE YABO

46 ALQUIROS, RYAN JAY ABUNDANCIA

47 ALQUIZA, LEA MARIE FRANCESCA MELAD

48 ALTARES, JESSA MAY NERPIO

49 ALVAR, HERMES PAUL CABAÑA

50 ALVAREZ, MARY JOYCE MARIANO

51 ALVIAR, CHRISTIAN ALLAN ALCAIDE

52 ALVIOLA, JEANNETTE HERDA

53 AMA, ALEXANDER GELBOLINGO

54 AMA, EFREIM LEONARD ABRUGENA

55 AMANSEC, JAMES VERGARA

56 AMBALONG, DONNA JANE GAYO

57 AMIL, CAMILLE LOIS SAGARAY

58 AMODIA, JAYSON OPELARIO

59 AMORES, TIMOTHY KATE PATEÑA

60 ANANAYO, DOMINGO III BELINGON

61 ANCHETA, GERLET KAYE VILLAS

62 ANDRES, MARVIN SAET

63 ANDRES, PEEJAY CARANDANG

64 ANDREY, ALPHEUS SIMON MANZANO

65 ANGELES, MARK DAVID PADOLINA

66 ANGLUBEN, JOYCE ASIONG

67 ANOR, JAYCELLE JOY ARGEL

68 ANSELMO, WILLIAM CHRISTIAAN NITUAN

69 ANTE, AL FRANCIS VILLANUEVA

70 ANTIOJO, JUDIEL TORRENTE

71 ANTOLIN, JOHN BILL GUIMPAYAN

72 APAWAN, WENDY FELIZA

73 APDUHAN, KIEN OBESO

74 APLAN, ARNIE RODNEY RUBI

75 APLAON, JUDY MAE GERONGANO

76 AQUINO, EDMON DE MESA

77 AQUINO, MA CLARISSA MORENOS

78 AQUINO, MARY LLAYNE LUMIBAO

79 ARCE, NICOLO PAULO MARA

80 ARCEGA, DONA RICHELENE GARCIA

81 ARELLANO, MICHELLE BORJA

82 ARELOLO, JUNAH MAE TOLERO

83 ARGON, MARK JOHN SORIAGA

84 ARGONZA, JULIUS RYAN DULIN

85 ARGOSO, LEO JR RODRIGUEZ

86 ARO, JAYSON BACURNAY

87 ARO, JOEBETT JAMES BUENAFLOR

88 ARRAGONA, JULIUS MARK FRANCISCO

89 ARZADON, LUIS MIKAEL LIMJUCO

90 ASIA, IVAN CARLO VALENCIA

91 ATIS, NOREEN JIM ESTRADA

92 AUGUSTO, KRIZIAN WENDOLL BADIANG

93 AURELIO, ARTEMIO JR SULIBA

94 AVIÑANTE, CLINTON SAGUN

95 AYOP, ALDRIN PAMBAGO

96 AYUDA, MARJONEL CAÑETE

97 BABAR, STEPHANIE NICOLE DELA CRUZ

98 BABSA-AY, GLENDA ELEDEROS

99 BACLAO, NOEL JONATHAN CEDO

100 BACTISTA, JOSEPH NOEL CAMPOSANO

101 BAGALOYOS, REGINE CAPER

102 BAGAMAN, MERIEL SHANN ALCONES

103 BAGAPORO, RENZ CHRISTIAN TADURAN

104 BAGOS, MA ELYZA NICOLE DIWA

105 BAGUILOD, ROYAL LORD SADDAM

106 BAGUNDOL, ROBERT LEEMAR MALOLOT

107 BAJA, KLARK LESTER TURBANOS

108 BALAGA, RENZ MARION VEGA

109 BALAGOT, RICHARD ACOSTA

110 BALAJADIA, JAIMELYN JANE FLORES

111 BALAOD, LANIMAE DOCIL

112 BALDAGO, MARIA CINDY GEROY

113 BALDESOTO, ADRIAN BEREDO

114 BALDOVE, RON JOEFFREY CARBON

115 BALIN, KATRINA DIAZ

116 BALSOMO, JEVAN LESANDRO MONTERO

117 BALTAZAR, SABRINA MARIE MANLICLIC

118 BALURAN, IAN BITOR

119 BALUYAN, BRAHN LANGAYAN

120 BALVEZ, NICKMAR NERIE

121 BANAAG, JILL TIMOTEI LONTOC

122 BANAAG, ZIENA RANI MILLENA

123 BANATAO, GENEVIVE BAWAGAN

124 BANDAL, ZARAH ROSE PECSON

125 BANDOLIS, RONIE RENZIE COVARRUBIAS

126 BANDOLOS, JOELLY DE LA CRUZ

127 BANGAHON, BERTILEN JR INTONG

128 BANGUG, DANIEL GALANTA

129 BANOGON, JAMES MERVIN MENESES

130 BANSIG, EDUARD CONRAD BANGAYAN

131 BARONIA, MARVIN EDRIAN PALASPAS

132 BARRIOS, ALEXANDER IRVIN CHUA

133 BARROMETRO, KATHLEEN TIMBOL

134 BARSAGA, RAISSA GUINEVERE CHAN

135 BARTE, CHARLENE MAE DELIZO

136 BARTOLO, SHARMAINE CAUGUIRAN

137 BASADA, KENNETH ROI ANG

138 BASCO, LOWELL ADA

139 BATAC, ARIAN KIT LAPUT

140 BATERBONIA, CHRISTINE BARROSA

141 BAUGAN, MARC JOHN ABILLE

142 BAUTISTA, FRANCIS AMARILLE

143 BAUTISTA, JAMES NIKKO BARTOLOME

144 BAUTISTA, JEFFREY FABROS

145 BAUTISTA, REY MARK JOHN STA ANA

146 BAUTISTA, TYRON GIL PERONA

147 BAYANI, KIRK BALCE

148 BAYOCBOC, CHARLENE AGOM

149 BEATISULA, JOHN VINCENT QUEZON

150 BECERRO, NIMROD GALAURA

151 BEJARIN, ROY BULAO

152 BEJASA, KEVIN MATRICK GUPIT

153 BEJERANO, KEVIN MARC ALEJANDRO

154 BEJIGA, OLIVER JOHN CANTORNA

155 BELANO, CHRISTOPHER GELOGO

156 BENEDICTOS, REYMAR CANLUBO

157 BERDAN, JEAN SHERINA VALENCIA

158 BERGONIA, JOEVANN CARIÑO

159 BERMEJO, MEDALLA AMPAR

160 BERMILLO, MARVIN CASTRO

161 BERNAL, ELY BALDERAMA

162 BERNARDEZ, JOHN ANTHONY ERENO

163 BIAS, GIAN CASINSINAN

164 BIAS, JEFFRIGORE HILARIO

165 BIYO, HANNAH MAE ESTINOTE

166 BOLO, ARNEL GOM-OS

167 BONETE, JENELLE SICAD

168 BONGON, PETER JOSHUA NACPIL

169 BOQUIREN, CARISMA ZAPANTA

170 BOREGAS, PRECIOUS ANN SAPALICIO

171 BORNILLA, JEFFREY PAZ

172 BORROMEO, MARIO JR CORNEJO

173 BORROMEO, MICHAEL VINCENT ROCELA

174 BOTE, JOBELYNNE BERNARDO

175 BOYONES, ERWIN VELASQUEZ

176 BRACAMONTE, MICHAEL AYASO

177 BROCES, DANIEL LORENZ III SOCOBOS

178 BRUAN, ANGELO JAMES CEREZO

179 BUATHONG, VICTOR SANTOS

180 BUCAD, MICHAEL DAVID

181 BUCU, MA BEATRIZ CUSI

182 BUELVA, ANGELICA LENGUA

183 BUENAVISTA, VLADIMIR TABOTABO

184 BUENO, NORENCE BUNAO

185 BUENSUCESO, REJUNE TURIRIT

186 BUGAYONG, EULA FRANCES IMPAS

187 BULLANDAY, JOAN TORRES

188 BUNANI, SERGIE LOU LELIS

189 BUOT, APRIL LYNETTE DAMILES

190 BURCE, JOHN REY ENJAMBRE

191 BURGOS, NANETTE ABEL

192 BUSACAY, GANNY MALANTA

193 CABA-ONG, AL NILLAS

194 CABADDU, PAUL LAUREN GAFFUD

195 CABALIDA, JIM RASSEL TUBACES

196 CABALLERO, ARMAN BRYLLE RIVERA

197 CABANTAC, JESSA MARIE SABUERO

198 CABAOT, JOCELYN VIÑAS

199 CABARDO, HARRYL SOMBRENO

200 CABATAY, JEFFREY LAGSAC

201 CABATAÑA, JOHN REY OBAMOS

202 CABATIC, RONALD JOHN ORDOÑEZ

203 CABRERA, JESSICA JANE LIBIRAN

204 CABRIGA, CHRISTIAN CAMANGA

205 CABUNOT, FATIMA GASMEN

206 CABUNTOCAN, RICHARD CARISO

207 CACHERO, CESAR CHRISTIAN CALICDAN

208 CADELIÑA, GRACE ANN TALABAN

209 CAGBABANUA, FLOREMAY TELLO

210 CALAGUI, CHRISTIAN PATRICK MATEO

211 CALIGUIRAN, LLOYD BACCAY

212 CALITIS, KARL VOLTAIRE CABALZA

213 CALIWAG, JOHN VINCENT ORACIONA

214 CALLANGAN, MARK PAUL BALLAD

215 CALUB, MARK ALLAN QUIAMBAO

216 CAMANGEG, MARVIN JAYSON AMPONG

217 CAMBA, ARIANNE MIKAELA PALMARIA

218 CAMILO, CATHERINE CALARA

219 CAMPOS, FRITZ ANGELICO GUANLAO

220 CAMU, JAPHETH MARIZ VALENZONA

221 CANABAL, CRISTOPHER AMISOLA

222 CANAO, BRYNER PINANGGA

223 CANCINO, CARLA JANE OLIVEROS

224 CANGUIT, LIMART ANAYRON

225 CAO-WAT, MIKO LEE BALONZO

226 CAPITULO, BRAIAN MAY AGDEPPA

227 CARA, MA AMICAH PIAMONTE

228 CARILLO, JOHN PAUL ANTEOJO

229 CARLOMAN, RENNAN GUPIT

230 CARLON, PHILIPS ADAM PER SUELLO

231 CARONUNGAN, JHAYLORD CRISTOBAL

232 CARZON, BRYAN JONES CORTEZ

233 CASALLA, CHRISTELLE JOY VIRTUCIO

234 CASAN, RASLANI MAPANDI

235 CASIQUIN, CHELSIE RAMOS

236 CASTILLO, ANTHONY BAUTISTA

237 CASTILLO, SARAH JANE TIBAYAN

238 CASTRO, MELVIN DE VENENCIA

239 CASTRO, MICHAEL ANGUILLANO

240 CATALAN, JONATHAN CASIN

241 CATAPANG, KARLA LARAYA

242 CATENZA, LORRAINE MAE UBAY

243 CATU, SHYNNE ALLYSON CUYOS

244 CAÑETE, JAYZEE MULAWIN

245 CAÑIZARES, PAUL ANTHONY

246 CEDEÑO, MICHAEL ENDOMA

247 CELESTINO, JERUEL YADAO

248 CENTENO, DANIEL ALEXANDER ULYSIS DELEN

249 CERENO, KENNETH CARDIÑO

250 CERRO, JOREN ARIAS

251 CERVERA, GIDEON CARDAÑO

252 CESAR, MIRACEL JUNE GENGOS

253 CHAN, TRICIA NICOLE MONIDO

254 CHAVEZ, JOY MAE DONCILLO

255 CHAVEZ, RASHED ROSBERO

256 CHUA, ARVIN LUXER NGO

257 CID, CHRISAN LORENZO LACUESTA

258 CIMACIO, EUGENE SABUD

259 CLEMENTE, CONRADO JR II DATILES

260 CLEOFAS, APRILLE JOY ABANSI

261 CLEOFE, JAYSON EDWARD TAN

262 CLIFFORD, APRIL AOANAN

263 CO, JOSEPH JONATHAN GONZALES

264 CODINIERA, JADE KRISTOFFER FLORENDO

265 COLINARES, DENMOR SINGSON

266 COLLERA, JERRIC TORRES

267 COLMO, CZARINA NAIKA EQUILLA

268 COMA, MAICO JLYN MALDONADO

269 COMBISTA, LILIBETH VERDAD

270 COMPETENTE, MARK JASON BORINGOT

271 CONEJOS, DARYL CHRISTIAN BACOLOD

272 CORDERO, JOED GURRA

273 CORNELIA, RANDELL ARNIGO

274 CORPUZ, EMERLYN PEREZ

275 CORPUZ, ZUSMITHA JANE GUILLERMO

276 CORRE, RACQUEL ANN MARIE MANEJA

277 CORTEZ, KAREEN BRUNO

278 CRISTOBAL, ROBERT ERWIN PREGELLANA

279 CRUTO, ISIDRA MADLANGBAYAN

280 CRUZ, ANALYN CANTOS

281 CRUZ, CATHLEEN SALVO

282 CRUZ, CHRISTIAN DAVE SHIELLER

283 CRUZ, JOHN BENNEDICT DELA CRUZ

284 CRUZ, LADY ANNE LOPEZ

285 CRUZ, RACHEL ANNE DE OCAMPO

286 CRUZ, RACHELLY MAE DIONISIO

287 CRUZ, ZARA LYN ENRIQUEZ

288 CUARESMA, LEONARDO EMMANUEL GABRIEL

289 CUBA, JESUS BRYLLE BARANGAN

290 CUBE, PAULINE JESSA SILVA

291 CUENCA, KIEV UDASCO

292 CULALA, GRANT JOSEPH FERRER

293 CUSTODIO, FRANZ LOUIE DRIZ

294 CUYNO, CHARMAINE ABAGON

295 CUÑADA, RHAVIE JOY BUENAFE

296 DACANAY, ALLAN TERRENZ MEDRIANO

297 DAELLA, MENANDRO ISAGANI JR REYES

298 DAGUIO, MARIEN LOUISE ESTIOLA

299 DALABAJAN, JOHN ROTSEN PALARCA

300 DALANGIN, CHERRY ROSE LAO

301 DALID, ARNELL CHRISTOPER DEL ROSARIO

302 DAMUAY, CRISPIN ANDIMA

303 DANSECO, NERIZ LOPEZ

304 DANTES, JEJOMAR BOBOTIOK

305 DATU-OTO, ALHADI UDDIN

306 DAVID, SEMANTHA VIEL DAYAO

307 DAWATON, QUEROBIN MARCOS

308 DAY, CHRISTELLE JOY DASIG

309 DAYA, JAKOV LISING

310 DAYRIT, ESSEL MAGLALANG

311 DE ASIS, CARMILLE ANNE LELIS

312 DE BELEN, JAN CYRUS CRUZ

313 DE CHAVEZ, LAWRENCE MANAYON

314 DE GUZMAN, JENNIFER YUMOL

315 DE JESUS, JUSTIN BONDOC

316 DE LA CALZADA, SHARA MAE RICARE

317 DE LA CRUZ, LISSA MARIE ORENSE

318 DE LEON, JOHN CARLO AGRAVANTE

319 DE LEON, JOHN PAUL BERNARDO

320 DE LEON, MA GLEZIEL BALOYO

321 DE LEON, MICHAEL NIÑO CUBE

322 DE LEON, RENETTE NIÑA SALONGA

323 DE LOS REYES, KHRYSS MAR TUBA

324 DE LOS SANTOS, LOVEN ANIB

325 DE MESA, MARJORIE ALTURA

326 DE PERALTA, DIANNE JOYCE LIM

327 DE ROXAS, JOHN MICHAEL GATPAYAT

328 DE VENECIA, JOHN REX RODRIGUEZ

329 DE VERA, ANN JANELLE BELLO

330 DE VILLA, JONATHAN BORJA

331 DEGUILLA, SHEILA DATAHUN

332 DEL CAMPO, BRYAN EDWARD RAMOS

333 DEL MUNDO, MA SOPHIA CHRISTINE MATEO

334 DEL ROSARIO, KEANU JAN ESCOBEDO

335 DELA CRUZ, ARCHIE LISING

336 DELA CRUZ, JAILAINE JUMAO-AS

337 DELA CRUZ, KRISTOFER IAN BINGCANG

338 DELA CRUZ, MARK GIL SUMANG

339 DELA TONGA, MAE CHARMAINE ZOLETA

340 DELA TORRE, KRISTY MAE TONGCO

341 DELAVIN, RAMIR JR CANTONJOS

342 DELEN, MICHELLE DE TORRES

343 DELFIN, SARAH FAYE LOUISE ELCA

344 DELOS REYES, CHRISTIAN JAYSON SALONGA

345 DELOS REYES, JELLIE BALBADA

346 DELOS SANTOS, MIKKO JUAN

347 DEOCARES, JOLLIE FAITH JOY FRIAS

348 DESAMPARADO, JENN RAEL UY

349 DEVELOS, NICKO ODYSES BOQUIS

350 DIAYON, ALJUN INDONG

351 DIMACALE, MARIECRIS LOBREDO

352 DIMACULANGAN, JAN MICHAEL TAÑADA

353 DIMALANTA, GENA SALALILA

354 DIMAUNAHAN, RENZ STEPHEN MENDOZA

355 DIO, ERICKA FURTO

356 DIONISIO, JOSHUA

357 DITUCALAN, DARRYL DAVE GETARUELAS

358 DIZON, MA BEATRIZ EUNICE LAGDAMEO

359 DOGUILES, DYAN VASQUEZ

360 DOLIENTE, ULYSSES MYCO CAJAN

361 DOLLENTE, JACOB HOLGADO

362 DOMEGSE, LLOYD CAYABAS

363 DOMINGO, JAIMELEE PELONIO

364 DOMINGO, LOU ALFRED YADAO

365 DOMINGO, MIKEE LARRAE VINOYA

366 DOMINGUEZ, JUSTINE SALAZAR

367 DOPEÑO, ANDRE NIÑO ARANETA

368 DORIA, KARL ANGELO HERNANDEZ

369 DRIZ, SHIRLEY CAYACYAC

370 DUCUT, LAWRENCE GUTIERREZ

371 DULDULAO, MARK REUBEN RAVELO

372 DUMANDAN, DWEN JOIE MARCELO

373 DUMANDAN, JOSEPH MICHAEL GUEVARA

374 ECHAUZ, BRYAN JOSEPH FENELLERE

375 EDEN, JOSE MANUELITO LAGRISOLA

376 EMRALINO, JEROME ANTHONY MINDANAO

377 ENAD, FELROSE MAE POWELL

378 ENCORPORADO, JONABELLE PAREDES

379 ENDAYA, JOHN DERICK DIMAYUGA

380 ENDAYA, RON-RON ABANTE

381 ENGBINO, KARL DEODATO CUTINEZ

382 ENOMOTO, HIDEO PALACAY

383 ENRIQUEZ, ROGIN DAVE CALINISAN

384 ESCALA, BHENEDICT MANILA

385 ESCLAMADO, AARON CLET

386 ESCORIDO, ROBERT BRYAN MANZANO

387 ESCUADRO, ABIGAIL MARCELO

388 ESCUCHA, MIGUEL PAOLO CATEDRAL

389 ESGUERRA, ELLINELLE LOUISSE RICIO

390 ESPACIO, KRIZAL JOHN CADAY

391 ESPAÑOLA, JASON LIMON

392 ESPINIDO, ROXANN BUSTILLO

393 ESPINO, ELAINE DIAZ

394 ESPINOSA, GLEN DACAY

395 ESPIRIDION, ARIAN MABEL DE GUZMAN

396 ESPIRITU, CHRISTEEJAY LUMASAC

397 ESPIRITU, DIANA ROSS DUMPAY

398 ESTEBAN, LOUISE ANNE FALGUERA

399 ESTELA, JANRY ABARQUEZ

400 ESTILLOTE, BEL VINCENT MEHOY

401 ESTOSE, DAVID JANSEN CORREOS

402 ESTRAÑERO, ARNEL CUBA

403 ESTRELLA, AIRAN CLEMENT DULLA

404 EVANGELISTA, IVAN DARREN JAVIER

405 EVANGELISTA, RIZZA ROQUE

406 FABREAG, JOSHUA DUMALOS

407 FABROS, MARC ALLYSON BLANCA

408 FAELDEN, GERARD ELY UCAB

409 FAICOL, JOAQUIN ROBERTO CARDENAS

410 FAICOL, LOURENE MAE AGUACITO

411 FARIOLAN, ARJAN JAY BANDADA

412 FELICANO, ORVILLE MANGLICMOT

413 FELIN, LYNDON MAGISTRADO

414 FELISMINO, JENNILYN PACTOR

415 FERMIN, ISAIAS FLORANTE III VITERBO

416 FERNANDEZ, CHAEL EDROL SEMILLANO

417 FERNANDEZ, JOHNLEO BONGANCISO

418 FERNANDO, JOHN ANDREW VIDAL

419 FERRER, DAVE MARK ESTRADA

420 FERRER, RALPH JERALD MANALILI

421 FIGUEROA, STEPHEN CANSIANO

422 FIGURACION, JOSEPH MONTEMAYOR

423 FIGURACION, ROLDAN TOLENTINO

424 FIRME, MARIA CASSANDRA GAE AVANTE

425 FLORES, DEONARD TUAZON

426 FONACIER, JONAS EDWIN COLORADO

427 FORMENTO, JHUN CHRISTIAN RAYALA

428 FORTU, KHAREN JOY FAZ

429 FORTUNA, ORLANY ROSE GONZALES

430 FORTUNO, CARLO MIGUEL PADULLON

431 FRANCISCO, GRACE LORAÑA

432 FRANCISCO, JEROME APOSTOL

433 FRANCISCO, JOHN STEVEN RULLAN

434 FRIAS, JOHN PATRICK FUERTE

435 FRILLES, JON DAVID VILLAMOR

436 FUNDANO, JEREMIAH ELKAN CULLISON

437 GABAWA, LEA MARCON

438 GABRIEL, BRYAN CARLO CALANSANAN

439 GABRIEL, JOHN BRYAN SAPIGAO

440 GABRILLO, AYND JHEAU BRANZUELA

441 GABUTIN, EMMANUEL SOURIBIO

442 GACULA, HAROLD TIM LO

443 GAGAN, LILIBETH SIMBULAN

444 GALANG, RAFAELLA MAY ALMACEN

445 GALAPON, JOANNE RUIZ

446 GALLAMOS, LEONELL ONDING

447 GALLANDEZ, DANILO JR MARCELINO

448 GALLO, ALYSSA ASHLEY PASCUAL

449 GALURA, JOHN FREDVINE PEDERNAL

450 GALVEZ, JOSE MARI TAWAY

451 GALVEZ, MARK BALCARSE

452 GAMMAD, JOHN REINHART MANGCO

453 GAMOROT, DENNIS MONTECALVO

454 GAMPOY, MARIA CHARISSE PUNO

455 GARCIA, CHRISTINE JOY CUADRA

456 GARCIA, KENNETT MANGULABNAN

457 GARCIA, MATTHEW ANTONIO BARRETTO

458 GARDOCE, GUILLER MONREAL

459 GARRIDO, ANA MARIEL DE LEON

460 GATCHALIAN, MICHELLE ANNE FELIPE

461 GAYLO, JORDAN GUANZON

462 GELLADO, REYNOLDS NUÑEZ

463 GELMO, LINDSETH ARVAN SOLANO

464 GERELLA, DIANA JAIME

465 GERONA, DAVE MARTIN BULAGAO

466 GERONIMO, CHRISTINE ERICKA ESTEYBAR

467 GERONIMO, GERRICK REYES

468 GERSANIVA, APRIL MARIE SOBEJANO

469 GLOR, MARK SYMUND AMADO

470 GLORIOSO, HARLEY GULTIANO

471 GODOY, ROSE ANN EVANGELISTA

472 GOMEZ, KAMILLE NAPATON

473 GONZALES, ANGELO MARIÑAS

474 GONZALES, GERARD PETER DE GUZMAN

475 GONZALES, GERFEL PHILIP CASTILLON

476 GONZALES, JOHN CARLO RAMOS

477 GONZALES, MARY REGINE POQUIZ

478 GONZALES, SUNSHINE KRESHA MUESCAN

479 GORNE, DARLING JULIE PEARL NOBLEZA

480 GUBALLA, LOUIE CRISTOBAL

481 GUBAN, GERALD LIWANAG

482 GUERRERO, DEXTER GRANDE

483 GUICO, ANGELICA MARI DE LA SILVA

484 GUINOMLA, HARRIS WONG

485 GUMISONG, MARS ALLEN NOBLE

486 GUTIERREZ, JOHN RAY ALDEA

487 GUTIERREZ, KELVIN KURT MENDOZA

488 HABLERO, CHRIS IGNATIUS LAM KAI

489 HADJIRANI, CLVEN JUMANGIT

490 HEDRAGA, RUFINO ANGELO MANTOS

491 HERMUNDA, GLENN HEYROSA

492 HERNANDEZ, NEIL BRYAN CAPILIT

493 HERNANDEZ, RYE ISMAEL AZAÑA

494 HERNANE, VAL GUILLER BALIBAY

495 HERRERA, HANA ERRA SABAY

496 HERRERA, MARK KENNETH RIVERA

497 HONG, MICHAEL HENDRICK YALONG

498 HUMANGIT, LLOYD JINGLE LIM

499 HUSAIN, MAXINNE DOMINIQUE AVELLANA

500 IBON, CRISZUS NIÑO VALLES

501 IDIAN, JOHN JOVEN REDULLA

502 IDIESCA, NORIEL JOHN YAMBOT

503 IGNACIO, ALVIN BORROMEO

504 IGNACIO, CLAUDINE PILAR

505 IGNACIO, JONATHAN LITANA

506 IGNACIO, MARK ANTHONY SANTOS

507 ILLUSTRISIMO, PAUL ANGELO MOLETA

508 IMPERIAL, JESTONI VILLASEÑOR

509 INFANTE, JICHA MARIE SAN JOSE

510 INGUITO, CHRISTIAN CENENA

511 INOFERIO, DIEGO PERALTA

512 INSO, VAL LOUEEN ROSAURO

513 IQUIN, JOHN CHRISTIAN MATIAS

514 ISHIMARU, EMIKO LUNARIA

515 JABONETE, JOVITO JR ALIAS

516 JAKOSALEM, REAVEN YUZON

517 JALAIN, MARVIN JAKE RADAZA

518 JAMIAS, CID RICK NICOLO CERNOL

519 JANAPON, DARYL GLEN PARIS

520 JANDOC, MAC KELLY NITUAN

521 JAVIER, JOHN ERIC EVANGELISTA

522 JAVIER, RHOYETTE CLERIGO

523 JAZMIN, KRISTEL ANNE DOMINGO

524 JOAQUIN, JOHN JEUEL EULOGIO

525 JOMOC, JULY REY SUZON

526 JOSUE, REEN WIED SAMSONA

527 JUAN, DJOLENE WAY-AS

528 JUSTO, NIÑO LLOYD SIBANGAN

529 JUTA, NOEL CHRISTIAN CORTEZ

530 LABASTE, VINCENT JOHN BERNARDO

531 LABAYEN, RAYNALD ACUDO

532 LABUAYA, MICHAEL ANGELO AMBAY

533 LACHICA, HENRY JR CUARTERO

534 LACONICO, CZHIMARA MAEVE DORMIDO

535 LACSON, JOSEPH ALEXANDER PHILIP ZALDARRIAGA

536 LACSON, YMMANUEL CRUZ

537 LADAGA, FRANCIZ STEPHANNIE PELARION

538 LADINES, ERICK JASON RAMOS

539 LAGANAO, VINCENT PAULO RENDON

540 LAGAZO, MARC ANGELO SAFRANCA

541 LAGMAY, FERMEL JOHN DELOS SANTOS

542 LAGULAY, NEIL ADAM SALCEDO

543 LAJA, PEARLSIA DINA CUDIA

544 LALANTO, JASMINE MAQUILING

545 LAMPA, EMMANUEL JOHN CABANG

546 LAMSIS, EDBERG KIM DELICO

547 LANCION, RICHZEL GRACE DACANAY

548 LANDINGIN, ARVIN JOHN VILLAMOR

549 LANGGAO, SYMON CHALIS

550 LANUZO, ALFRED DOMINIC SEGOVIA

551 LAPAC, JAN-ALLEN PAULO CAIRO

552 LARGO, VINCENT BACON

553 LARION, EROS CID TUAZON

554 LASAM, LEAN JOSEPH MORA

555 LASAY, PATRICIA ANNE BONDAD

556 LASCONIA, AARON FIGURACION

557 LAUREL, MICHAEL VINCENT UTANA

558 LAURENTE, MARC NELSON TORREFIEL

559 LAYESE, JUN MANUEL BURGOS

560 LAZAM, AARON SANTOS

561 LAZATIN, MACH ERIC SAMSON

562 LEE, JAMES BENEDICT SARATAO

563 LEGUTAN, DIONIVER MADRID

564 LEYBA, RANNIEL AURELIUS ROMARES

565 LIBAO, SHARMAIGNE GLADYS TANDAYAG

566 LIBERTAD, CHRISTIAN DALE YAP

567 LIBIANO, APRIL ROSE OCTAVIO

568 LIBRADO, JULIE ANN ALCALA

569 LIBRE, JOHNREY DAVID

570 LIBUNAO, JAYSON PABLO

571 LIGAD, KAREN IVY VIRTUDAZO

572 LIMLENGCO, WENDEL JANN CELLANO

573 LINAZA, JUZELE VANN TRAVILLA

574 LINGBAOAN, KARLO ANTONIO MIRANDA

575 LINGON, MABEL ARCA

576 LIPOLES, OMAR CARLO DE GUZMAN

577 LIRIO, NIRIELLE DIZON

578 LIWANAG, CHRISTER CANLAS

579 LLANES, ROMEL JAY LIABRES

580 LODO, KHARA MARIE PETILLA

581 LOPEZ, JOHN KELVIN PANOPIO

582 LOPEZ, PAUL ALFRED LEONIDA

583 LOREZO, REZE JANE DAVID

584 LOTERIA, ELMER JOSEPH DESAMERO

585 LUCAS, CRIS EMERSON OSIO

586 LUCAS, MELCHOR BARADI

587 LUCIO, DANILYN PADILLO

588 MABALE, PAUL LIMBERGH SALANDANAN

589 MABILANGAN, GENESIS REYES

590 MACARANAS, MICKEY PADILLA

591 MACASAET, JARED KENAN CULLARIN

592 MACEDA, TRACEY ANN DEL ROSARIO

593 MACUTONG, JHON CARLO CONSALUDO

594 MADELO, CKEHVIN HANLEY

595 MADERAJE, NEIL ANDREW LIMAS

596 MAGALLON, IVAN JARDINICO

597 MAGCAMIT, MARIA ESTRELLA LACAY

598 MAGUNDAYAO, ARMIE SANTOS

599 MAKISIG, MARIAN THERESE BELLEZA

600 MALACAPAY, MATEO JR GRANZO

601 MALAGAD, ROBERT NICOLE BALERIADO

602 MALINAO, JEROME VINCENT BEJASA

603 MALLARI, ABET KIM

604 MALLARI, EDENITO JR MAGAT

605 MALLARI, JOHN CARLO PUNZALAN

606 MALLONGA, FRANCIS LOUIS TOBIAS

607 MALONG, ANIESAH ARCEO

608 MALONZO, JOHN CARLO VALENCIA

609 MAMANGON, JIMLEE PILLAS

610 MANAIG, MARIELLA MALAPITAN

611 MANALIGOD, JAMES VAN GAPUZ

612 MANALO, KELVIN CHARLES SERRANO

613 MANALO, RODCHEL JOHN ORTEGA

614 MANCERA, JESTHYL PASICOLAN

615 MANDAWE, MARVI BANTAYAN

616 MANGADA, DANTE JR ALPAY

617 MANIACUP, MARIA KATRINA SANTOS

618 MANIAGO, NELMAR FLORES

619 MANINGO, JOSE MARTIN ZOSA

620 MANIPOL, MIKEELYN MARCAIDA

621 MAPALAD, KEVIN TUMAMBING

622 MARALLI, MARIE ANGELENE LIGSAY

623 MARANAN, THRESHIA ANNE SALIGAO

624 MARASIGAN, RICHMOND JETT

625 MARAVILLAS, EZRA JAMERO

626 MARILAO, ARVIN LESTER VIOLENA

627 MARIMLA, CAMILLE DE GUIA

628 MARQUEZ, CAMILLE GAIL GUTIERREZ

629 MARTICIO, RICHELLE NIKKA MHAE MANGUERA

630 MARTINEZ, KEZTREL DE GUZMAN

631 MARZO, LORAINE PANTINO

632 MATEL, PAUL KENNETH LANDAYAN

633 MATUSA, KENNY LOVEN MARFIL

634 MAÑANITA, CHARLES VINCENT CANAMA

635 MAÑEBO, VANESA FERRER

636 MEDIANA, ELAINE CLARIZ VITTO

637 MEDIAVILLA, JOHN ROBERT CALUBAQUIB

638 MEDINA, JOSELITO JR GALIT

639 MEDINA, MARBIE GERALD GO

640 MEDINA, NICOLO NEIL JAVIER

641 MENDOZA, JAN FRANCIS DELA PEÑA

642 MENDOZA, JESUS PAOLO TORRES

643 MENDOZA, JOANA KATE GOMEZ

644 MENDOZA, KIRSTIN JOY ANGAT

645 MENDOZA, MELVIN PINEDA

646 MERAÑA, LADY FLAIR ULIDAN

647 MERCADO, JOEMMEL ASIA

648 MERJUDIO, KIM LESTER CAMONIAS

649 MERZA, ROSALLE MAYOR

650 MICUA, MEL GIANNE DAULO

651 MILLAN, JAYPEE NOROMBABA

652 MILLARES, DEAN CRESENCIO CLEMENTE

653 MINGUITO, JERSON LOFRANCO

654 MIRANDA, APRIL CABILES

655 MIRANDA, GLENDALE SHANE VERGARA

656 MIRANDA, JUAN CARLO SANTIAGO

657 MIRANDA, NATHAN LESTER PETILUNA

658 MONEVA, CYRYL TALON

659 MONTAÑEZ, RAYMAR CABANA

660 MONTEVERDE, JOANN LUMAGOD

661 MORALDA, JOBERT EVANGELIO

662 MORALEDA, MARK ANGELO EDUARTE

663 MORALEJA, MARJORIE OBLEFIAS

664 MORTA, ALJEBERT DOMINGO

665 MORTEL, WINONA KRISTI ESPINOSA

666 MOSCA, JOSHUA LUGTU

667 MOTAS, CHRISTIAN RUÑO

668 MOTILLA, RONALD ESLABRA

669 MOYANI, RALPH GREGORY PANO

670 MUEGA, JOANGELO ELIVERA

671 MUNAR, KAREN MAE SECOYA

672 MUNGCAL, ABEGAIL ANQUILO

673 MUNGKAL, MA KRISTELA FAITH AMADOR

674 NACIONAL, JULIAN DAMASCO

675 NALULA, JOEL CADAWENG

676 NANGLEGAN, BRIEN GEL PUGONG

677 NAPUTO, DARIEL JAY ABELLO

678 NARTE, HANNAH RAPHAELLE PLAMO

679 NATIVIDAD, REG VINCENT LABERGAS

680 NAVALES, ROBERT VENCINT ALFORQUE

681 NAVALTA, JOSE JERICK VARGAS

682 NAVOS, NIÑO MARTINEZ

683 NEGAL, AIRA CAMILLE NAPOLITANO

684 NERI, LAIZA PAULENE GUSTO

685 NICOLAS, ADONIS NEBRE

686 NINOBLA, AURELLO AGUSTIN GALLARDO

687 NORBERTO, RAUL JR FABRICANTE

688 NUGUID, KAREN MAE LITERAL

689 OBO, NIKKO MARTIN BACTOL

690 OBRA, JOHN EMMANUEL MABAGOS

691 OCAMPO, ILDEFONSO III MAÑALE

692 OCAMPO, JOAN KRISTINE IMPERIAL

693 OCFEMIA, DIANNE POLAGÑE

694 OCHOTORENA, SHAIRA ELAIZA DARANDA

695 OCO, RAUL JR RAMOS

696 OCUL, MARK EDELSON IDULSA

697 OLAERA, MARK KEVIN RODRIGUEZ

698 OLANO, CHRISTOPHER LICAYAN

699 OLAVARIO, GERALD CEÑIR

700 OLAYVAR, MARICRIS JOSE

701 OLEGARIO, PATRICK DALE PINGOL

702 OLLERES, JOSEPH BELZA

703 OLORESISIMO, MONIQUE CODILLA

704 OLVINA, MARIA TERESA CANTAROS

705 OMPAD, OSCAR JR HINONANGAN

706 ONG, ARNOLD DERIC MACALDO

707 ONG, DAVE ROMARIO CAMAYAN

708 ONG, OFELIA BALMORI

709 OPINA, JOE LISTER KAILING

710 ORACION, PAULINE GRACE DELGRA

711 ORAIN, YVES PRADES

712 ORBETA, ARIANNE ANGELIE FLORES

713 ORTEGA, JOHN MICHAEL NAGALES

714 ORTEGA, RODNEY CRIS BALAOD

715 ORTIZ, CHRISTIAN MAZO

716 ORTIZ, GLENN MEJORADA

717 ORTIZ, JOHN CARLO DE CASTRO

718 ORTIZ, JOYCE MARIA ELISE FERRER

719 PABILONA, GEOVANI LABIANO

720 PACAMALAN, NIÑA KIRSTIN LADRA

721 PACANAN, MARK JONEL MALIGAT

722 PADERNAL, AUBREY KIARA BAGGAYAN

723 PAGUIO, REHMARK DELOS REYES

724 PAGULAYAN, KIERBY MAR SILVA

725 PAITAN, CRISHA MAE GONATO

726 PALAC, PAUL JOHN COMENDADOR

727 PALMA, ENRICO EFRAIM DEMICILLO

728 PALMOSA, JESSERIE JEAN CAPRICHO

729 PALOMARES, XAVIER BARBA

730 PAMAT, ROSEMARIE FEDREQUILAN

731 PANDAY, DANNICA GASCON

732 PANGILINAN, ANDREA JANE YUMUL

733 PANUNCILLO, ADDIE NATHALIE DEZA

734 PAR, CAMILLE ANN GUARTE

735 PARAS, AUDIMAR CARPIO

736 PARAS, EMMANUEL ZAÑO

737 PARREÑO, CARMELA ROSCALES

738 PASCO, JOMARSUS JIMENEZ

739 PASCUAL, CARLITO NGAOA

740 PAYUMO, URIANN DAYRIT

741 PELAEZ, EMMANUEL ROSCOE II PORLEY

742 PELAGIO, REI MIGUEL DAYAO

743 PEPITO, CELESTIAN PAUL RICACHO

744 PEPITO, CHIN LEE RUBIO

745 PERALTA, RENIEL VILLANO

746 PERANG, JONAH CRIS TAMAYO

747 PEREA, RAF ELVIN MUYOT

748 PEREZ, ARVIN BOBIS

749 PEREZ, MICHAEL ANGELO TOLOP

750 PEREÑA, MA SHIELA JUNIO

751 PEÑAMORA, JANN EIRROL PORTELO

752 PEÑARANDA, JUDESSA MARIE

753 PIDLAOAN, JEFF DOMINICK CAGAMPANG

754 PILOR, ROSE CRIZZLE CAMACHO

755 PINEDA, IVAN ROSS LOPERA

756 PINLAC, LARAH MELISSA DEXIMO

757 PISCOS, ELPIDIO III PACINIO

758 PIÑERO, PETER JAN MATIENZO

759 PLAMERAS, JOSHUA MAURICE FABILLAR

760 PLARIZA, CARL GABRIEL LIMBAGO

761 PLATERO, JUNREY DIVINAGRACIA

762 POLANCOS, AARON MACA-AYONG

763 POLICARPIO, ARIEL MIRABEL

764 POLICHER, WEXTER RALPHBERT SIMENE

765 POMIDA, MICHELLE LIM

766 POMOY, RANKINE IVANGER OÑADA

767 PONFERRADA, EDEN JEA ASPA

768 PORCIONCULA, ALLAN GAILE RODRIGUEZ

769 PORNILLOS, GENEL SAPALICIO

770 PORRAS, CARL JUSTIN VINCENT GUTIERREZ

771 PRESBITERO, BENONE JR EPE

772 PRESTOZA, MERCY LOPEZ

773 PRING, MIKE ADRIAN LAXA

774 PULGADO, CYRA BECHAYDA

775 PUNGAYAN, RIESE MCMORR NIDUAZA

776 PUNO, INNA VICTORIA PEREZ

777 PUNZALAN, JEMIMAH MILAGROSO

778 PURIFICACION, DIOUTS KLEETON LIWANAG

779 QUERRER, JERVIN ARREN NAVARRO

780 QUILING, LOVIELYN PIDOR

781 QUINTANA, JOHN ENGELBERT TAN

782 QUIPIA, JAYLENE AGUILA

783 RABANG, ZOREN CALIPARA

784 RABASTO, JOHN JOSHUA PAULE

785 RABI, MA ANGELICA GARCIA

786 RABINA, GLEN VILLON

787 RACACHO, SEAN KARLO FAJARDO

788 RAGUS, MARK ANTHONY SALVACION

789 RAMELB, ROYCE ARON SEBASTIAN

790 RAMIREZ, ALBERT JR MIRO

791 RAMIREZ, BERNADETTE SOLEDAD

792 RAMOS, LEO JAY DE GUZMAN

793 RAMOS, MARIE ANGELIQUE MAGAT

794 RAMOS, MYDINE MARASIGAN

795 RANIAI, JUNAINAH AZIMA II ALAWI

796 RAPADA, EMMANUEL GUMAYAGAY

797 RAYMUNDO, EDUARD EBAJA

798 REBELLON, KRIZZIA DELA ROSA

799 REBUTICA, DALE VALENTIN

800 REDULA, RHONIEL GUILLEN ESGUERRA

801 REFORMA, JUNE VINCENT LUCHAVEZ

802 REGALA, BRIAN JOSE GARCIA

803 REGIDOR, MARL ANTHONY BALBARONA

804 REMIGIO, BEA LUZ BACANI

805 REMO, MARC KEVIN ENRIQUEZ

806 REMPOHITO, DARELLE KWIN RABAYA

807 REODICA, RICHARDSON DAGOHOY

808 REQUINTINA, MARICON HILADO

809 RESTUA, KENNETH LEXTER FERRER

810 REYES, ALVIN IAN ANGELES

811 REYES, DANICA JOY CARELO

812 REYES, DARYL MATA

813 REYES, ERIC SOTTO

814 REYES, JELIAN GRACE LARGO

815 REYES, JHONLEY EMMANUEL CUARESMA

816 REYES, KYLE GLORIANI

817 REYES, MARICRIS SABIDO

818 RIBLE, GESILLE SALAS

819 RICACHO, MICHAEL VILLAROSA

820 RICAFRANCA, KATHLEEN MAE CUNANAN

821 RILLERA, HAJJELLE TUAZON

822 RILLERA, JANE WANZEL ESTRELLADO

823 RIMANDO, CHRISTIAN PAOLO AQUINO

824 RIO, ED VINCENT PO

825 RIVERA, CHARLEMAGNE ZOILO CONSTANTINO

826 RIVERA, JORIZCE CRUZ

827 RIVERA, MARICHELLE BATINGA

828 RIVERA, REGINALD STEVEN DE MESA

829 ROBLES, JAYVEE SILVESTRE

830 ROCA, MA MELISSA

831 ROCHA, NESTOR JR ARZAGA

832 ROCILLO, LEONARDO LORENZO

833 RODAS, RUTCHARD JHON CASQUITE

834 RODIL, CHARMAINE MALIT

835 RODIL, REI KEVIN BABAAN

836 RODRIGUEZ, EDWARD BRIAN VILLANUEVA

837 RODRIGUEZ, MICHELLE DIANNE OPIAZA

838 ROQUE, RACHEL ANN SANTOS

839 ROSALES, JOHN ERIC ZOILO

840 ROSARIO, JECSON PELLE

841 ROSETE, JEROME LAZARO

842 ROSETE, LLOYD RENZ LIGMAYO

843 ROXAS, PAULO GABRIEL NARRA

844 RUITA, JAN JOEL BAMAN

845 RUIZ, ALVIN ORTIGAS

846 RUMBAOA, ELISEO JR DIAMPOC

847 RUTAS, REYMARK ALVARADO

848 SABADO, GERARD NICO TABOY

849 SABORNIDO, JAYROLD ROSETE

850 SADIWA, ARIS NATAL

851 SAGALA, VESTINE LABAG

852 SAGARIO, DANIEL VALENCIA

853 SAITO, YASHMINE ERIKA MERCADO

854 SAJA, ODELLIEN BAGUIORO

855 SALAMANTE, POL GIAN ZACARIAS

856 SALAS, JOSHUA GALANG

857 SALGADO, DALE MARTIN WALATA

858 SALON, DANIELLE JOHN BOBILA

859 SALONGA, RHAL SUERTE

860 SALVA, KAREN ANNE CHING

861 SALVADOR, CARLO ENRICO MARGELINO

862 SALVADOR, JOSHUA DE LEON

863 SAMPAO, HANNA IBRAHIM-ABBAS

864 SAN JOSE, JEN LOUIE REYES

865 SAN JUAN, CANDY PARAS

866 SAN JUAN, CHARLES VINCENT MALTO

867 SANAO, EUNICE FERNANDEZ

868 SANAO, QUEENSETTE CHELLINE APOLINAR

869 SANTIAGO, RONA JAISE ASISTIO

870 SANTOS, CARLOS BENEDICT JURADO

871 SANTOS, ELIZABETH DAWN VALIENTE

872 SANTOS, JAYCEL RAYMUNDO

873 SANTOS, JOANNE MARIE VERONIO

874 SANTOS, JOMAR BUGAYONG

875 SANTOS, JOREN NICO DIAZ

876 SANTOS, KRISTINE PEREZ

877 SANTOS, MIGUEL ANGELICO CONDE

878 SAPASAP, SARRAH JANE MAGBAG

879 SARCEDA, MERTONY PEDROZO

880 SARMIENTO, ADRIAN PAUL MANIAGO

881 SARSAGAT, JANELLA ROSE VERDER

882 SAUZA, JOHN MARK ANTHONY CORTES

883 SAYSON, OLIMAR MANATAD

884 SECONDEZ, RENEE CZARIENA ESPINOSA

885 SEE, RICHARD AMPOAN

886 SEGOVIA, JOSEPH JUDE GRIJALDO

887 SERNAL, ELISEO JR MADRINIAN

888 SETENTA, RAYNALD BAQUERO

889 SIAPNO, SEAN KUIZON

890 SIATREZ, CRIS GASATAN

891 SIBBALUCA, RANDY BATTUNG

892 SIBULO, RYAN ALVIN MEDIRAN

893 SILHAY, JOHN RENZO COLICO

894 SILVERIO, EMIL LOIS SAMONTE

895 SIM, CHRISTOPHER JHAROLD RAMOS

896 SIMORA, MICHAEL BOLEZA

897 SINSON, JOHN KEVIN TOMAS

898 SION, ORVILLE ORIBELLO

899 SIONZON, MARY JEAN LOMIGO

900 SISON, PAUL JULIEN VILLAFLOR

901 SOLIJON, RONELL BOCBOC

902 SOLINA, JOHN CARLO MACEDA

903 SOLIS, GLEEN NARTE

904 SOLIS, MARK JOHN MENDOZA

905 SORIANO, GABRIEL GIRON

906 SORIANO, KATRINA YSABEL MANANSALA

907 SUAREZ, KENNETH ALSOL

908 SUELLO, KEVIN CLYDE ORONGAN

909 SUGAY, MELPHER JOY SEGUIENTE

910 SUGUILON, DONNA MAE VARONA

911 SUMAGUI, JOHN MICHAEL SORIANO

912 SUMUGAT, PAUL MARK BARROCA

913 SUNDIAM, ALYSSA OLGADO

914 SUNDIAM, MARLOU GUINTO

915 SUNGA, DAN ABRAHAM JACOB

916 SUPLICO, JESSER PAUL PO

917 SUPRIMO, AYAN KRIS LOPEZ

918 SUQUIB, CHARLES RAMCIS MIÑOZA

919 SUSON, MICHELLE ROSE MICABALO

920 SY, MILES FELICE DIZON

921 TADLE, PATRICK GERALD DAJOYA

922 TAGAPULOT, MARK AUGUSTUS SAYSON

923 TALANIA, JONATHAN VILLARTA

924 TAMAYO, CHERLYN LAURIN

925 TAMPOCAO, JACKELYN JUANILLAS

926 TAN, BLAIR LOVEWILL DESPI

927 TANCHONGCO, KARIZZA MAE DE VERA

928 TANGUILIG, JEALYNNE RAINELLE SANTOS

929 TARRAYO, ANGELICA MARIE DELA CRUZ

930 TAYONA, ALDREN LANUZO

931 TAÑAGRAS, BRYAN ORTEGA

932 TAÑECA, MARK THOMAS SABALLO

933 TEJADA, MYKA JANE GENTOLEO

934 TEJERO, RYAN DIAMANTE

935 TELAN, JEVICO CALAYCAY

936 TEMPLONUEVO, ALEJANDRO VARGAS

937 TENEGRA, JOSE JOHN LACHICA

938 TENIDO, PETER MICHAEL DE LOYOLA

939 TENORIO, JOEL CHRISTIAN FORTE DELA CRUZ

940 TEPADKAY, EDVARD CONS LIM

941 TERIANA, MARIANNE UMALI

942 TERRANA, SHARA LYNNE TADOY

943 TIAMA, PAUL PATRICK MARIÑO

944 TIANSAY, JOSHUA JOHN DELA PEÑA

945 TICSAY, ADEL ESPIRITU

946 TIIN, DANIEL BONALOS

947 TIONGSON, ARMIN JUDE SANTIAGO

948 TITO, JUNRY AVILA

949 TOLEDO, IAN LENDLE GALURA

950 TOLEDO, LEA GABARDA

951 TOLENTINO, JANSSEN TALUBAN

952 TOLENTINO, MAXLE JOCEF NARRA

953 TOMAS, JOANE FELIZA GARCIA

954 TORAYNO, DESIREE MARIE PARATO

955 TORIO, RYAN SYLWYN SISON

956 TORMO, TIMOTHY JOSEPH GUINTO

957 TORRES, APRIL MARIE PEPINO

958 TORRES, JENARD RHYLL CUTIN

959 TORRES, VIVIAN FAYE MATA

960 TORTOLES, BRYAN JAMES ELEAZAR

961 TOSCANO, JOMARIE SANTOS

962 TRINIDAD, CARLO GERME

963 TUAZON, CASSANDRA MACOSME

964 TUBAC, MARIANNE ALCANTARA

965 TUBU, CHRISTLAINE MANALUNGSUNG

966 TUD, ROSEMARIE MARGARITO

967 TUGADE, JEFFREY MATIAS

968 TUMAMAO, ANGELO ESPIRITU

969 TUMUSOK, JOSE ANDRIANNE FUENTES

970 TURPIAS, FELIX JR BARRIENTOS

971 TUSCANO, DEXTER LOUIE BRIONES

972 TUTOR, CYRIL JAY BELARSO

973 TUTOR, JASCENT JOY EVANGELISTA

974 TUVERA, JEFFREY SORIANO

975 TUYAY, MARK ANDRIAN LUAY

976 UBALDE, JAY CARL SALAMATIN

977 UDARBE, GREGYNARD MOLINA

978 UGOT, JHUN ANGEL

979 UMALI, JASMIN HANNAH ALMONTE

980 UMALI, STEPHEN KARL MASA

981 URBANO, MARIA YSABEL VILLAGRACIA

982 USI, GERBOY ESMAO

983 USITA, MARIANE KATHLENE IVY TASIPIT

984 UY, RICARDO FRANCISCO CARBON

985 VALDERAMA, JOHN PHILIP CABAHUG

986 VALDERRAMA, DOMINIQUE KENJI BACARISAS

987 VALDEZ, MONIKA LOUIZE CRUZ

988 VALE CRUZ, MARV VEJERANO

989 VALENZUELA, MARQ ANDRE ARNEL GARDUÑO

990 VALIENTE, JEZRAEL HUR BARINQUE

991 VALLEJERA, FREDERICK JOHN MORIZO

992 VALZADO, RYAN JAMES IDAY

993 VARGAS, JONATHAN JACANG

994 VELASCO, FERDINAND ALERICK BUENAOBRA

995 VELASQUEZ, JOMAR OMANDAM

996 VELBAR, RUSSEL DAWN ELUMBARING

997 VERDEJO, RON ALDRIN GONZALES

998 VERGARA, LYKA MERCADO

999 VESTAL, BUTZ WARREN FELICILDA

1000 VICTORIO, JERICK PAUL FERNANDEZ

1001 VILLACANAS, HANNIE KRIS CAÑEDO

1002 VILLACARLOS, MARVIN JERRYL VALENZUELA

1003 VILLACRUSIS, RENZO NIMUAN

1004 VILLACUER, JEAVIN ALBIALDE

1005 VILLADO, GEORGE KEENLY GODINEZ

1006 VILLAFLORES, KELVIN TIVIDAD

1007 VILLAGONZALO, JAMES JACOBB CASTILLON

1008 VILLAMATER, CHELSEA ANN DE LOS SANTOS

1009 VILLAMOR, MARLON ABAD

1010 VILLAMOR, MICHAEL GENOBIAGON

1011 VILLANUEVA, ERIKA JANELLE GUINTO

1012 VILLANUEVA, IRIS FAYE MIGUEL

1013 VILLANUEVA, JOHN RAY BERNAL

1014 VILLANUEVA, LOVELY ANN CORONEL

1015 VILLANUEVA, OFELIO JR VILLAMIEL

1016 VILLANUEVA, WINDY ABEAR

1017 VILLARAZA, FORTUNATO JR MOSQUITO

1018 VILLARBA, SHEENA MARIE LACRO

1019 VILLEGAS, ANGELIQUE ROSE LACSA

1020 VILORIA, JHONIEL MARZAN

1021 VILORIA, MARBEN VILLANUEVA

1022 VINLUAN, JOHN ANGELO AGUSTIN

1023 VIOLANTA, ACE MARC DE LEON

1024 VITERBO, JACEL ANNE SUAZE

1025 VIVAS, GARY WALTER MAGTIBAY

1026 YAP, JENNIE ANN CHUA

1027 YONGCO, SHEINALYN LASDOCE

1028 YOUNG, J WILLIAM ACHILLES DE LOS REYES

1029 YPIL, EZRA CHRISTINE PATALINGHUG

1030 YU, KARLO MIGUEL RAMIREZ

1031 YUSI, NOMAR QUIAMBAO

1032 ZERNA, JEREMAIH KRIS ABECIA

1033 ZURBANO, KATE LYNN VILLAMAYOR

NOTHING FOLLOWS———————-