Sunday, April 9, 2017
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    1,033 examinees pass the Electronics Engineer Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,033 out of 2,503 passed the Electronics Engineer Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in the cities of Manila, Baguio, Cebu and Davao this April 2017.

    Seq. No.   N a m e

    1  ABAD, CHRISTIAN ALBERT  BERSALONA
    2  ABAT, YU JEI
    3  ABAYA, IAN PAULO  MIRANDA
    4  ABELLANA, MARC STEPHEN  GOYLAN
    5  ABELLO, JOHN CLINT  SUICO
    6  ABINA, JYACINTH CAMILLE  FERRER
    7  ABRETIL, ALBERT  BALBARINO
    8  ACALING, STEPHEN  ESCARA
    9  ACLA, VERNON  GREFALDE
    10  ACOSTA, DARYL JAY  ABALOS
    11  ACUIN, DARRELL  ESTROSAS
    12  ADDUN, DALE  AGUITE
    13  ADRIVAN, KRIZ KEVIN  CANTAGO
    14  AGAPITO, PRINCESS ANNE  SARMIENTO
    15  AGRAMOS, CONSUELO LINTAY  PAGANAS
    16  AGUADO, JOY  ABAYA
    17  AGUILING, JOHN PAUL  SANTOS
    18  AGURIN, DYNA  KATAGANG
    19  AGUSTIN, CYROM LOUIS RENZO  PEREZ
    20  AGUSTIN, IRENE  TAGSA
    21  AJOC, PHOEBE ANN  JUNASA
    22  ALABASTRO, ABEGAIL  CARPIO
    23  ALABIA, ROSELYN  SUMARIA
    24  ALASCO, RICARDO  DATULAYTA
    25  ALBANO, NILVANO  MACAPALLAG
    26  ALBAO, ARMIEL SUN  BERGADO
    27  ALBERTO, AIRA JANE  VOLANTE
    28  ALCANTARA, JOSEF RENZ  CASTILLO
    29  ALCANTARA, ROBINSON  BARIA
    30  ALCOBER, VANESSA  PANGANIBAN
    31  ALCUAZ, ANTONIO MIGUEL  GONZALES
    32  ALCUIZAR, KATHLEEN KAYE  DE BELEN
    33  ALFARO, JUSTIN RAYNIER  DESACOLA
    34  ALFARO, MARIA DHANITA  DAVID
    35  ALGABRE, RHYAN  TOLERO
    36  ALIDO, FREDERICK  GUTIERREZ
    37  ALIGANGA, RONNEL JACOB  PENACHOS
    38  ALIMOROM, AIGEL  BUSAYO
    39  ALINEA, FRANCEZ EUNIKA  BACUD
    40  ALMARIO, JENNIE  CASAS
    41  ALMAZORA, JUSTIN MICHAEL  BUSTOS
    42  ALMENDRAL, KATHLEEN ANNE  MAXIMO
    43  ALMORADIE, REYNALDO JR  ESTRADA
    44  ALMORO, ADRIAN JOSEPH  CLEMENTE
    45  ALOSBAÑOS, MARIE EMELIE  YABO
    46  ALQUIROS, RYAN JAY  ABUNDANCIA
    47  ALQUIZA, LEA MARIE FRANCESCA  MELAD
    48  ALTARES, JESSA MAY  NERPIO
    49  ALVAR, HERMES PAUL  CABAÑA
    50  ALVAREZ, MARY JOYCE  MARIANO
    51  ALVIAR, CHRISTIAN ALLAN  ALCAIDE
    52  ALVIOLA, JEANNETTE  HERDA
    53  AMA, ALEXANDER  GELBOLINGO
    54  AMA, EFREIM LEONARD  ABRUGENA
    55  AMANSEC, JAMES  VERGARA
    56  AMBALONG, DONNA JANE  GAYO
    57  AMIL, CAMILLE LOIS  SAGARAY
    58  AMODIA, JAYSON  OPELARIO
    59  AMORES, TIMOTHY KATE  PATEÑA
    60  ANANAYO, DOMINGO III  BELINGON
    61  ANCHETA, GERLET KAYE  VILLAS
    62  ANDRES, MARVIN  SAET
    63  ANDRES, PEEJAY  CARANDANG
    64  ANDREY, ALPHEUS SIMON  MANZANO
    65  ANGELES, MARK DAVID  PADOLINA
    66  ANGLUBEN, JOYCE  ASIONG
    67  ANOR, JAYCELLE JOY  ARGEL
    68  ANSELMO, WILLIAM CHRISTIAAN  NITUAN
    69  ANTE, AL FRANCIS  VILLANUEVA
    70  ANTIOJO, JUDIEL  TORRENTE
    71  ANTOLIN, JOHN BILL  GUIMPAYAN
    72  APAWAN, WENDY FELIZA
    73  APDUHAN, KIEN  OBESO
    74  APLAN, ARNIE RODNEY  RUBI
    75  APLAON, JUDY MAE  GERONGANO
    76  AQUINO, EDMON  DE MESA
    77  AQUINO, MA CLARISSA  MORENOS
    78  AQUINO, MARY LLAYNE  LUMIBAO
    79  ARCE, NICOLO PAULO  MARA
    80  ARCEGA, DONA RICHELENE  GARCIA
    81  ARELLANO, MICHELLE  BORJA
    82  ARELOLO, JUNAH MAE  TOLERO
    83  ARGON, MARK JOHN  SORIAGA
    84  ARGONZA, JULIUS RYAN  DULIN
    85  ARGOSO, LEO JR  RODRIGUEZ
    86  ARO, JAYSON  BACURNAY
    87  ARO, JOEBETT JAMES  BUENAFLOR
    88  ARRAGONA, JULIUS MARK  FRANCISCO
    89  ARZADON, LUIS MIKAEL  LIMJUCO
    90  ASIA, IVAN CARLO  VALENCIA
    91  ATIS, NOREEN JIM  ESTRADA
    92  AUGUSTO, KRIZIAN WENDOLL  BADIANG
    93  AURELIO, ARTEMIO JR  SULIBA
    94  AVIÑANTE, CLINTON  SAGUN
    95  AYOP, ALDRIN  PAMBAGO
    96  AYUDA, MARJONEL  CAÑETE
    97  BABAR, STEPHANIE NICOLE  DELA CRUZ
    98  BABSA-AY, GLENDA  ELEDEROS
    99  BACLAO, NOEL JONATHAN  CEDO
    100  BACTISTA, JOSEPH NOEL  CAMPOSANO
    101  BAGALOYOS, REGINE  CAPER
    102  BAGAMAN, MERIEL SHANN  ALCONES
    103  BAGAPORO, RENZ CHRISTIAN  TADURAN
    104  BAGOS, MA ELYZA NICOLE  DIWA
    105  BAGUILOD, ROYAL LORD  SADDAM
    106  BAGUNDOL, ROBERT LEEMAR  MALOLOT
    107  BAJA, KLARK LESTER  TURBANOS
    108  BALAGA, RENZ MARION  VEGA
    109  BALAGOT, RICHARD  ACOSTA
    110  BALAJADIA, JAIMELYN JANE  FLORES
    111  BALAOD, LANIMAE  DOCIL
    112  BALDAGO, MARIA CINDY  GEROY
    113  BALDESOTO, ADRIAN  BEREDO
    114  BALDOVE, RON JOEFFREY  CARBON
    115  BALIN, KATRINA  DIAZ
    116  BALSOMO, JEVAN LESANDRO  MONTERO
    117  BALTAZAR, SABRINA MARIE  MANLICLIC
    118  BALURAN, IAN  BITOR
    119  BALUYAN, BRAHN  LANGAYAN
    120  BALVEZ, NICKMAR  NERIE
    121  BANAAG, JILL TIMOTEI  LONTOC
    122  BANAAG, ZIENA RANI  MILLENA
    123  BANATAO, GENEVIVE  BAWAGAN
    124  BANDAL, ZARAH ROSE  PECSON
    125  BANDOLIS, RONIE RENZIE  COVARRUBIAS
    126  BANDOLOS, JOELLY  DE LA CRUZ
    127  BANGAHON, BERTILEN JR  INTONG
    128  BANGUG, DANIEL  GALANTA
    129  BANOGON, JAMES MERVIN  MENESES
    130  BANSIG, EDUARD CONRAD  BANGAYAN
    131  BARONIA, MARVIN EDRIAN  PALASPAS
    132  BARRIOS, ALEXANDER IRVIN  CHUA
    133  BARROMETRO, KATHLEEN  TIMBOL
    134  BARSAGA, RAISSA GUINEVERE  CHAN
    135  BARTE, CHARLENE MAE  DELIZO
    136  BARTOLO, SHARMAINE  CAUGUIRAN
    137  BASADA, KENNETH ROI  ANG
    138  BASCO, LOWELL  ADA
    139  BATAC, ARIAN KIT  LAPUT
    140  BATERBONIA, CHRISTINE  BARROSA
    141  BAUGAN, MARC JOHN  ABILLE
    142  BAUTISTA, FRANCIS  AMARILLE
    143  BAUTISTA, JAMES NIKKO  BARTOLOME
    144  BAUTISTA, JEFFREY  FABROS
    145  BAUTISTA, REY MARK JOHN  STA ANA
    146  BAUTISTA, TYRON GIL  PERONA
    147  BAYANI, KIRK  BALCE
    148  BAYOCBOC, CHARLENE  AGOM
    149  BEATISULA, JOHN VINCENT  QUEZON
    150  BECERRO, NIMROD  GALAURA
    151  BEJARIN, ROY  BULAO
    152  BEJASA, KEVIN MATRICK  GUPIT
    153  BEJERANO, KEVIN MARC  ALEJANDRO
    154  BEJIGA, OLIVER JOHN  CANTORNA
    155  BELANO, CHRISTOPHER  GELOGO
    156  BENEDICTOS, REYMAR  CANLUBO
    157  BERDAN, JEAN SHERINA  VALENCIA
    158  BERGONIA, JOEVANN  CARIÑO
    159  BERMEJO, MEDALLA  AMPAR
    160  BERMILLO, MARVIN  CASTRO
    161  BERNAL, ELY  BALDERAMA
    162  BERNARDEZ, JOHN ANTHONY  ERENO
    163  BIAS, GIAN  CASINSINAN
    164  BIAS, JEFFRIGORE  HILARIO
    165  BIYO, HANNAH MAE  ESTINOTE
    166  BOLO, ARNEL  GOM-OS
    167  BONETE, JENELLE  SICAD
    168  BONGON, PETER JOSHUA  NACPIL
    169  BOQUIREN, CARISMA  ZAPANTA
    170  BOREGAS, PRECIOUS ANN  SAPALICIO
    171  BORNILLA, JEFFREY  PAZ
    172  BORROMEO, MARIO JR  CORNEJO
    173  BORROMEO, MICHAEL VINCENT  ROCELA
    174  BOTE, JOBELYNNE  BERNARDO
    175  BOYONES, ERWIN  VELASQUEZ
    176  BRACAMONTE, MICHAEL  AYASO
    177  BROCES, DANIEL LORENZ III  SOCOBOS
    178  BRUAN, ANGELO JAMES  CEREZO
    179  BUATHONG, VICTOR  SANTOS
    180  BUCAD, MICHAEL  DAVID
    181  BUCU, MA BEATRIZ  CUSI
    182  BUELVA, ANGELICA  LENGUA
    183  BUENAVISTA, VLADIMIR  TABOTABO
    184  BUENO, NORENCE  BUNAO
    185  BUENSUCESO, REJUNE  TURIRIT
    186  BUGAYONG, EULA FRANCES  IMPAS
    187  BULLANDAY, JOAN  TORRES
    188  BUNANI, SERGIE LOU  LELIS
    189  BUOT, APRIL LYNETTE  DAMILES
    190  BURCE, JOHN REY  ENJAMBRE
    191  BURGOS, NANETTE  ABEL
    192  BUSACAY, GANNY  MALANTA
    193  CABA-ONG, AL  NILLAS
    194  CABADDU, PAUL LAUREN  GAFFUD
    195  CABALIDA, JIM RASSEL  TUBACES
    196  CABALLERO, ARMAN BRYLLE  RIVERA
    197  CABANTAC, JESSA MARIE  SABUERO
    198  CABAOT, JOCELYN  VIÑAS
    199  CABARDO, HARRYL  SOMBRENO
    200  CABATAY, JEFFREY  LAGSAC
    201  CABATAÑA, JOHN REY  OBAMOS
    202  CABATIC, RONALD JOHN  ORDOÑEZ
    203  CABRERA, JESSICA JANE  LIBIRAN
    204  CABRIGA, CHRISTIAN  CAMANGA
    205  CABUNOT, FATIMA  GASMEN
    206  CABUNTOCAN, RICHARD  CARISO
    207  CACHERO, CESAR CHRISTIAN  CALICDAN
    208  CADELIÑA, GRACE ANN  TALABAN
    209  CAGBABANUA, FLOREMAY  TELLO
    210  CALAGUI, CHRISTIAN PATRICK  MATEO
    211  CALIGUIRAN, LLOYD  BACCAY
    212  CALITIS, KARL VOLTAIRE  CABALZA
    213  CALIWAG, JOHN VINCENT  ORACIONA
    214  CALLANGAN, MARK PAUL  BALLAD
    215  CALUB, MARK ALLAN  QUIAMBAO
    216  CAMANGEG, MARVIN JAYSON  AMPONG
    217  CAMBA, ARIANNE MIKAELA  PALMARIA
    218  CAMILO, CATHERINE  CALARA
    219  CAMPOS, FRITZ ANGELICO  GUANLAO
    220  CAMU, JAPHETH MARIZ  VALENZONA
    221  CANABAL, CRISTOPHER  AMISOLA
    222  CANAO, BRYNER  PINANGGA
    223  CANCINO, CARLA JANE  OLIVEROS
    224  CANGUIT, LIMART  ANAYRON
    225  CAO-WAT, MIKO LEE  BALONZO
    226  CAPITULO, BRAIAN MAY  AGDEPPA
    227  CARA, MA AMICAH  PIAMONTE
    228  CARILLO, JOHN PAUL  ANTEOJO
    229  CARLOMAN, RENNAN  GUPIT
    230  CARLON, PHILIPS ADAM PER  SUELLO
    231  CARONUNGAN, JHAYLORD  CRISTOBAL
    232  CARZON, BRYAN JONES  CORTEZ
    233  CASALLA, CHRISTELLE JOY  VIRTUCIO
    234  CASAN, RASLANI  MAPANDI
    235  CASIQUIN, CHELSIE  RAMOS
    236  CASTILLO, ANTHONY  BAUTISTA
    237  CASTILLO, SARAH JANE  TIBAYAN
    238  CASTRO, MELVIN  DE VENENCIA
    239  CASTRO, MICHAEL  ANGUILLANO
    240  CATALAN, JONATHAN  CASIN
    241  CATAPANG, KARLA  LARAYA
    242  CATENZA, LORRAINE MAE  UBAY
    243  CATU, SHYNNE ALLYSON  CUYOS
    244  CAÑETE, JAYZEE  MULAWIN
    245  CAÑIZARES, PAUL ANTHONY
    246  CEDEÑO, MICHAEL  ENDOMA
    247  CELESTINO, JERUEL  YADAO
    248  CENTENO, DANIEL ALEXANDER ULYSIS  DELEN
    249  CERENO, KENNETH  CARDIÑO
    250  CERRO, JOREN  ARIAS
    251  CERVERA, GIDEON  CARDAÑO
    252  CESAR, MIRACEL JUNE  GENGOS
    253  CHAN, TRICIA NICOLE  MONIDO
    254  CHAVEZ, JOY MAE  DONCILLO
    255  CHAVEZ, RASHED  ROSBERO
    256  CHUA, ARVIN LUXER  NGO
    257  CID, CHRISAN LORENZO  LACUESTA
    258  CIMACIO, EUGENE  SABUD
    259  CLEMENTE, CONRADO JR II  DATILES
    260  CLEOFAS, APRILLE JOY  ABANSI
    261  CLEOFE, JAYSON EDWARD  TAN
    262  CLIFFORD, APRIL  AOANAN
    263  CO, JOSEPH JONATHAN  GONZALES
    264  CODINIERA, JADE KRISTOFFER  FLORENDO
    265  COLINARES, DENMOR  SINGSON
    266  COLLERA, JERRIC  TORRES
    267  COLMO, CZARINA NAIKA  EQUILLA
    268  COMA, MAICO JLYN  MALDONADO
    269  COMBISTA, LILIBETH  VERDAD
    270  COMPETENTE, MARK JASON  BORINGOT
    271  CONEJOS, DARYL CHRISTIAN  BACOLOD
    272  CORDERO, JOED  GURRA
    273  CORNELIA, RANDELL  ARNIGO
    274  CORPUZ, EMERLYN  PEREZ
    275  CORPUZ, ZUSMITHA JANE  GUILLERMO
    276  CORRE, RACQUEL ANN MARIE  MANEJA
    277  CORTEZ, KAREEN  BRUNO
    278  CRISTOBAL, ROBERT ERWIN  PREGELLANA
    279  CRUTO, ISIDRA  MADLANGBAYAN
    280  CRUZ, ANALYN  CANTOS
    281  CRUZ, CATHLEEN  SALVO
    282  CRUZ, CHRISTIAN DAVE  SHIELLER
    283  CRUZ, JOHN BENNEDICT  DELA CRUZ
    284  CRUZ, LADY ANNE  LOPEZ
    285  CRUZ, RACHEL ANNE  DE OCAMPO
    286  CRUZ, RACHELLY MAE  DIONISIO
    287  CRUZ, ZARA LYN  ENRIQUEZ
    288  CUARESMA, LEONARDO EMMANUEL  GABRIEL
    289  CUBA, JESUS BRYLLE  BARANGAN
    290  CUBE, PAULINE JESSA  SILVA
    291  CUENCA, KIEV  UDASCO
    292  CULALA, GRANT JOSEPH  FERRER
    293  CUSTODIO, FRANZ LOUIE  DRIZ
    294  CUYNO, CHARMAINE  ABAGON
    295  CUÑADA, RHAVIE JOY  BUENAFE
    296  DACANAY, ALLAN TERRENZ  MEDRIANO
    297  DAELLA, MENANDRO ISAGANI JR  REYES
    298  DAGUIO, MARIEN LOUISE  ESTIOLA
    299  DALABAJAN, JOHN ROTSEN  PALARCA
    300  DALANGIN, CHERRY ROSE  LAO
    301  DALID, ARNELL CHRISTOPER  DEL ROSARIO
    302  DAMUAY, CRISPIN  ANDIMA
    303  DANSECO, NERIZ  LOPEZ
    304  DANTES, JEJOMAR  BOBOTIOK
    305  DATU-OTO, ALHADI  UDDIN
    306  DAVID, SEMANTHA VIEL  DAYAO
    307  DAWATON, QUEROBIN  MARCOS
    308  DAY, CHRISTELLE JOY  DASIG
    309  DAYA, JAKOV  LISING
    310  DAYRIT, ESSEL  MAGLALANG
    311  DE ASIS, CARMILLE ANNE  LELIS
    312  DE BELEN, JAN CYRUS  CRUZ
    313  DE CHAVEZ, LAWRENCE  MANAYON
    314  DE GUZMAN, JENNIFER  YUMOL
    315  DE JESUS, JUSTIN  BONDOC
    316  DE LA CALZADA, SHARA MAE  RICARE
    317  DE LA CRUZ, LISSA MARIE  ORENSE
    318  DE LEON, JOHN CARLO  AGRAVANTE
    319  DE LEON, JOHN PAUL  BERNARDO
    320  DE LEON, MA GLEZIEL  BALOYO
    321  DE LEON, MICHAEL NIÑO  CUBE
    322  DE LEON, RENETTE NIÑA  SALONGA
    323  DE LOS REYES, KHRYSS MAR  TUBA
    324  DE LOS SANTOS, LOVEN  ANIB
    325  DE MESA, MARJORIE  ALTURA
    326  DE PERALTA, DIANNE JOYCE  LIM
    327  DE ROXAS, JOHN MICHAEL  GATPAYAT
    328  DE VENECIA, JOHN REX  RODRIGUEZ
    329  DE VERA, ANN JANELLE  BELLO
    330  DE VILLA, JONATHAN  BORJA
    331  DEGUILLA, SHEILA  DATAHUN
    332  DEL CAMPO, BRYAN EDWARD  RAMOS
    333  DEL MUNDO, MA SOPHIA CHRISTINE  MATEO
    334  DEL ROSARIO, KEANU JAN  ESCOBEDO
    335  DELA CRUZ, ARCHIE  LISING
    336  DELA CRUZ, JAILAINE  JUMAO-AS
    337  DELA CRUZ, KRISTOFER IAN  BINGCANG
    338  DELA CRUZ, MARK GIL  SUMANG
    339  DELA TONGA, MAE CHARMAINE  ZOLETA
    340  DELA TORRE, KRISTY MAE  TONGCO
    341  DELAVIN, RAMIR JR  CANTONJOS
    342  DELEN, MICHELLE  DE TORRES
    343  DELFIN, SARAH FAYE LOUISE  ELCA
    344  DELOS REYES, CHRISTIAN JAYSON  SALONGA
    345  DELOS REYES, JELLIE  BALBADA
    346  DELOS SANTOS, MIKKO  JUAN
    347  DEOCARES, JOLLIE FAITH JOY  FRIAS
    348  DESAMPARADO, JENN RAEL  UY
    349  DEVELOS, NICKO ODYSES  BOQUIS
    350  DIAYON, ALJUN  INDONG
    351  DIMACALE, MARIECRIS  LOBREDO
    352  DIMACULANGAN, JAN MICHAEL  TAÑADA
    353  DIMALANTA, GENA  SALALILA
    354  DIMAUNAHAN, RENZ STEPHEN  MENDOZA
    355  DIO, ERICKA  FURTO
    356  DIONISIO, JOSHUA
    357  DITUCALAN, DARRYL DAVE  GETARUELAS
    358  DIZON, MA BEATRIZ EUNICE  LAGDAMEO
    359  DOGUILES, DYAN  VASQUEZ
    360  DOLIENTE, ULYSSES MYCO  CAJAN
    361  DOLLENTE, JACOB  HOLGADO
    362  DOMEGSE, LLOYD  CAYABAS
    363  DOMINGO, JAIMELEE  PELONIO
    364  DOMINGO, LOU ALFRED  YADAO
    365  DOMINGO, MIKEE LARRAE  VINOYA
    366  DOMINGUEZ, JUSTINE  SALAZAR
    367  DOPEÑO, ANDRE NIÑO  ARANETA
    368  DORIA, KARL ANGELO  HERNANDEZ
    369  DRIZ, SHIRLEY  CAYACYAC
    370  DUCUT, LAWRENCE  GUTIERREZ
    371  DULDULAO, MARK REUBEN  RAVELO
    372  DUMANDAN, DWEN JOIE  MARCELO
    373  DUMANDAN, JOSEPH MICHAEL  GUEVARA
    374  ECHAUZ, BRYAN JOSEPH  FENELLERE
    375  EDEN, JOSE MANUELITO  LAGRISOLA
    376  EMRALINO, JEROME ANTHONY  MINDANAO
    377  ENAD, FELROSE MAE  POWELL
    378  ENCORPORADO, JONABELLE  PAREDES
    379  ENDAYA, JOHN DERICK  DIMAYUGA
    380  ENDAYA, RON-RON  ABANTE
    381  ENGBINO, KARL DEODATO  CUTINEZ
    382  ENOMOTO, HIDEO  PALACAY
    383  ENRIQUEZ, ROGIN DAVE  CALINISAN
    384  ESCALA, BHENEDICT  MANILA
    385  ESCLAMADO, AARON  CLET
    386  ESCORIDO, ROBERT BRYAN  MANZANO
    387  ESCUADRO, ABIGAIL  MARCELO
    388  ESCUCHA, MIGUEL PAOLO  CATEDRAL
    389  ESGUERRA, ELLINELLE LOUISSE  RICIO
    390  ESPACIO, KRIZAL JOHN  CADAY
    391  ESPAÑOLA, JASON  LIMON
    392  ESPINIDO, ROXANN  BUSTILLO
    393  ESPINO, ELAINE  DIAZ
    394  ESPINOSA, GLEN  DACAY
    395  ESPIRIDION, ARIAN MABEL  DE GUZMAN
    396  ESPIRITU, CHRISTEEJAY  LUMASAC
    397  ESPIRITU, DIANA ROSS  DUMPAY
    398  ESTEBAN, LOUISE ANNE  FALGUERA
    399  ESTELA, JANRY  ABARQUEZ
    400  ESTILLOTE, BEL VINCENT  MEHOY
    401  ESTOSE, DAVID JANSEN  CORREOS
    402  ESTRAÑERO, ARNEL  CUBA
    403  ESTRELLA, AIRAN CLEMENT  DULLA
    404  EVANGELISTA, IVAN DARREN  JAVIER
    405  EVANGELISTA, RIZZA  ROQUE
    406  FABREAG, JOSHUA  DUMALOS
    407  FABROS, MARC ALLYSON  BLANCA
    408  FAELDEN, GERARD ELY  UCAB
    409  FAICOL, JOAQUIN ROBERTO  CARDENAS
    410  FAICOL, LOURENE MAE  AGUACITO
    411  FARIOLAN, ARJAN JAY  BANDADA
    412  FELICANO, ORVILLE  MANGLICMOT
    413  FELIN, LYNDON  MAGISTRADO
    414  FELISMINO, JENNILYN  PACTOR
    415  FERMIN, ISAIAS FLORANTE III  VITERBO
    416  FERNANDEZ, CHAEL EDROL  SEMILLANO
    417  FERNANDEZ, JOHNLEO  BONGANCISO
    418  FERNANDO, JOHN ANDREW  VIDAL
    419  FERRER, DAVE MARK  ESTRADA
    420  FERRER, RALPH JERALD  MANALILI
    421  FIGUEROA, STEPHEN  CANSIANO
    422  FIGURACION, JOSEPH  MONTEMAYOR
    423  FIGURACION, ROLDAN  TOLENTINO
    424  FIRME, MARIA CASSANDRA GAE  AVANTE
    425  FLORES, DEONARD  TUAZON
    426  FONACIER, JONAS EDWIN  COLORADO
    427  FORMENTO, JHUN CHRISTIAN  RAYALA
    428  FORTU, KHAREN JOY  FAZ
    429  FORTUNA, ORLANY ROSE  GONZALES
    430  FORTUNO, CARLO MIGUEL  PADULLON
    431  FRANCISCO, GRACE  LORAÑA
    432  FRANCISCO, JEROME  APOSTOL
    433  FRANCISCO, JOHN STEVEN  RULLAN
    434  FRIAS, JOHN PATRICK  FUERTE
    435  FRILLES, JON DAVID  VILLAMOR
    436  FUNDANO, JEREMIAH ELKAN  CULLISON
    437  GABAWA, LEA  MARCON
    438  GABRIEL, BRYAN CARLO  CALANSANAN
    439  GABRIEL, JOHN BRYAN  SAPIGAO
    440  GABRILLO, AYND JHEAU  BRANZUELA
    441  GABUTIN, EMMANUEL  SOURIBIO
    442  GACULA, HAROLD TIM  LO
    443  GAGAN, LILIBETH  SIMBULAN
    444  GALANG, RAFAELLA MAY  ALMACEN
    445  GALAPON, JOANNE  RUIZ
    446  GALLAMOS, LEONELL  ONDING
    447  GALLANDEZ, DANILO JR  MARCELINO
    448  GALLO, ALYSSA ASHLEY  PASCUAL
    449  GALURA, JOHN FREDVINE  PEDERNAL
    450  GALVEZ, JOSE MARI  TAWAY
    451  GALVEZ, MARK  BALCARSE
    452  GAMMAD, JOHN REINHART  MANGCO
    453  GAMOROT, DENNIS  MONTECALVO
    454  GAMPOY, MARIA CHARISSE  PUNO
    455  GARCIA, CHRISTINE JOY  CUADRA
    456  GARCIA, KENNETT  MANGULABNAN
    457  GARCIA, MATTHEW ANTONIO  BARRETTO
    458  GARDOCE, GUILLER  MONREAL
    459  GARRIDO, ANA MARIEL  DE LEON
    460  GATCHALIAN, MICHELLE ANNE  FELIPE
    461  GAYLO, JORDAN  GUANZON
    462  GELLADO, REYNOLDS  NUÑEZ
    463  GELMO, LINDSETH ARVAN  SOLANO
    464  GERELLA, DIANA  JAIME
    465  GERONA, DAVE MARTIN  BULAGAO
    466  GERONIMO, CHRISTINE ERICKA  ESTEYBAR
    467  GERONIMO, GERRICK  REYES
    468  GERSANIVA, APRIL MARIE  SOBEJANO
    469  GLOR, MARK SYMUND  AMADO
    470  GLORIOSO, HARLEY  GULTIANO
    471  GODOY, ROSE ANN  EVANGELISTA
    472  GOMEZ, KAMILLE  NAPATON
    473  GONZALES, ANGELO  MARIÑAS
    474  GONZALES, GERARD PETER  DE GUZMAN
    475  GONZALES, GERFEL PHILIP  CASTILLON
    476  GONZALES, JOHN CARLO  RAMOS
    477  GONZALES, MARY REGINE  POQUIZ
    478  GONZALES, SUNSHINE KRESHA  MUESCAN
    479  GORNE, DARLING JULIE PEARL  NOBLEZA
    480  GUBALLA, LOUIE  CRISTOBAL
    481  GUBAN, GERALD  LIWANAG
    482  GUERRERO, DEXTER  GRANDE
    483  GUICO, ANGELICA MARI  DE LA SILVA
    484  GUINOMLA, HARRIS  WONG
    485  GUMISONG, MARS ALLEN  NOBLE
    486  GUTIERREZ, JOHN RAY  ALDEA
    487  GUTIERREZ, KELVIN KURT  MENDOZA
    488  HABLERO, CHRIS IGNATIUS  LAM KAI
    489  HADJIRANI, CLVEN  JUMANGIT
    490  HEDRAGA, RUFINO ANGELO  MANTOS
    491  HERMUNDA, GLENN  HEYROSA
    492  HERNANDEZ, NEIL BRYAN  CAPILIT
    493  HERNANDEZ, RYE ISMAEL  AZAÑA
    494  HERNANE, VAL GUILLER  BALIBAY
    495  HERRERA, HANA ERRA  SABAY
    496  HERRERA, MARK KENNETH  RIVERA
    497  HONG, MICHAEL HENDRICK  YALONG
    498  HUMANGIT, LLOYD JINGLE  LIM
    499  HUSAIN, MAXINNE DOMINIQUE  AVELLANA
    500  IBON, CRISZUS NIÑO  VALLES
    501  IDIAN, JOHN JOVEN  REDULLA
    502  IDIESCA, NORIEL JOHN  YAMBOT
    503  IGNACIO, ALVIN  BORROMEO
    504  IGNACIO, CLAUDINE  PILAR
    505  IGNACIO, JONATHAN  LITANA
    506  IGNACIO, MARK ANTHONY  SANTOS
    507  ILLUSTRISIMO, PAUL ANGELO  MOLETA
    508  IMPERIAL, JESTONI  VILLASEÑOR
    509  INFANTE, JICHA MARIE  SAN JOSE
    510  INGUITO, CHRISTIAN  CENENA
    511  INOFERIO, DIEGO  PERALTA
    512  INSO, VAL LOUEEN  ROSAURO
    513  IQUIN, JOHN CHRISTIAN  MATIAS
    514  ISHIMARU, EMIKO  LUNARIA
    515  JABONETE, JOVITO JR  ALIAS
    516  JAKOSALEM, REAVEN  YUZON
    517  JALAIN, MARVIN JAKE  RADAZA
    518  JAMIAS, CID RICK NICOLO  CERNOL
    519  JANAPON, DARYL GLEN  PARIS
    520  JANDOC, MAC KELLY  NITUAN
    521  JAVIER, JOHN ERIC  EVANGELISTA
    522  JAVIER, RHOYETTE  CLERIGO
    523  JAZMIN, KRISTEL ANNE  DOMINGO
    524  JOAQUIN, JOHN JEUEL  EULOGIO
    525  JOMOC, JULY REY  SUZON
    526  JOSUE, REEN WIED  SAMSONA
    527  JUAN, DJOLENE  WAY-AS
    528  JUSTO, NIÑO LLOYD  SIBANGAN
    529  JUTA, NOEL CHRISTIAN  CORTEZ
    530  LABASTE, VINCENT JOHN  BERNARDO
    531  LABAYEN, RAYNALD  ACUDO
    532  LABUAYA, MICHAEL ANGELO  AMBAY
    533  LACHICA, HENRY JR  CUARTERO
    534  LACONICO, CZHIMARA MAEVE  DORMIDO
    535  LACSON, JOSEPH ALEXANDER PHILIP  ZALDARRIAGA
    536  LACSON, YMMANUEL  CRUZ
    537  LADAGA, FRANCIZ STEPHANNIE  PELARION
    538  LADINES, ERICK JASON  RAMOS
    539  LAGANAO, VINCENT PAULO  RENDON
    540  LAGAZO, MARC ANGELO  SAFRANCA
    541  LAGMAY, FERMEL JOHN  DELOS SANTOS
    542  LAGULAY, NEIL ADAM  SALCEDO
    543  LAJA, PEARLSIA DINA  CUDIA
    544  LALANTO, JASMINE  MAQUILING
    545  LAMPA, EMMANUEL JOHN  CABANG
    546  LAMSIS, EDBERG KIM  DELICO
    547  LANCION, RICHZEL GRACE  DACANAY
    548  LANDINGIN, ARVIN JOHN  VILLAMOR
    549  LANGGAO, SYMON  CHALIS
    550  LANUZO, ALFRED DOMINIC  SEGOVIA
    551  LAPAC, JAN-ALLEN PAULO  CAIRO
    552  LARGO, VINCENT  BACON
    553  LARION, EROS CID  TUAZON
    554  LASAM, LEAN JOSEPH  MORA
    555  LASAY, PATRICIA ANNE  BONDAD
    556  LASCONIA, AARON  FIGURACION
    557  LAUREL, MICHAEL VINCENT  UTANA
    558  LAURENTE, MARC NELSON  TORREFIEL
    559  LAYESE, JUN MANUEL  BURGOS
    560  LAZAM, AARON  SANTOS
    561  LAZATIN, MACH ERIC  SAMSON
    562  LEE, JAMES BENEDICT  SARATAO
    563  LEGUTAN, DIONIVER  MADRID
    564  LEYBA, RANNIEL AURELIUS  ROMARES
    565  LIBAO, SHARMAIGNE GLADYS  TANDAYAG
    566  LIBERTAD, CHRISTIAN DALE  YAP
    567  LIBIANO, APRIL ROSE  OCTAVIO
    568  LIBRADO, JULIE ANN  ALCALA
    569  LIBRE, JOHNREY  DAVID
    570  LIBUNAO, JAYSON  PABLO
    571  LIGAD, KAREN IVY  VIRTUDAZO
    572  LIMLENGCO, WENDEL JANN  CELLANO
    573  LINAZA, JUZELE VANN  TRAVILLA
    574  LINGBAOAN, KARLO ANTONIO  MIRANDA
    575  LINGON, MABEL  ARCA
    576  LIPOLES, OMAR CARLO  DE GUZMAN
    577  LIRIO, NIRIELLE  DIZON
    578  LIWANAG, CHRISTER  CANLAS
    579  LLANES, ROMEL JAY  LIABRES
    580  LODO, KHARA MARIE  PETILLA
    581  LOPEZ, JOHN KELVIN  PANOPIO
    582  LOPEZ, PAUL ALFRED  LEONIDA
    583  LOREZO, REZE JANE  DAVID
    584  LOTERIA, ELMER JOSEPH  DESAMERO
    585  LUCAS, CRIS EMERSON  OSIO
    586  LUCAS, MELCHOR  BARADI
    587  LUCIO, DANILYN  PADILLO
    588  MABALE, PAUL LIMBERGH  SALANDANAN
    589  MABILANGAN, GENESIS  REYES
    590  MACARANAS, MICKEY  PADILLA
    591  MACASAET, JARED KENAN  CULLARIN
    592  MACEDA, TRACEY ANN  DEL ROSARIO
    593  MACUTONG, JHON CARLO  CONSALUDO
    594  MADELO, CKEHVIN  HANLEY
    595  MADERAJE, NEIL ANDREW  LIMAS
    596  MAGALLON, IVAN  JARDINICO
    597  MAGCAMIT, MARIA ESTRELLA  LACAY
    598  MAGUNDAYAO, ARMIE  SANTOS
    599  MAKISIG, MARIAN THERESE  BELLEZA
    600  MALACAPAY, MATEO JR  GRANZO
    601  MALAGAD, ROBERT NICOLE  BALERIADO
    602  MALINAO, JEROME VINCENT  BEJASA
    603  MALLARI, ABET KIM
    604  MALLARI, EDENITO JR  MAGAT
    605  MALLARI, JOHN CARLO  PUNZALAN
    606  MALLONGA, FRANCIS LOUIS  TOBIAS
    607  MALONG, ANIESAH  ARCEO
    608  MALONZO, JOHN CARLO  VALENCIA
    609  MAMANGON, JIMLEE  PILLAS
    610  MANAIG, MARIELLA  MALAPITAN
    611  MANALIGOD, JAMES VAN  GAPUZ
    612  MANALO, KELVIN CHARLES  SERRANO
    613  MANALO, RODCHEL JOHN  ORTEGA
    614  MANCERA, JESTHYL  PASICOLAN
    615  MANDAWE, MARVI  BANTAYAN
    616  MANGADA, DANTE JR  ALPAY
    617  MANIACUP, MARIA KATRINA  SANTOS
    618  MANIAGO, NELMAR  FLORES
    619  MANINGO, JOSE MARTIN  ZOSA
    620  MANIPOL, MIKEELYN  MARCAIDA
    621  MAPALAD, KEVIN  TUMAMBING
    622  MARALLI, MARIE ANGELENE  LIGSAY
    623  MARANAN, THRESHIA ANNE  SALIGAO
    624  MARASIGAN, RICHMOND JETT
    625  MARAVILLAS, EZRA  JAMERO
    626  MARILAO, ARVIN LESTER  VIOLENA
    627  MARIMLA, CAMILLE  DE GUIA
    628  MARQUEZ, CAMILLE GAIL  GUTIERREZ
    629  MARTICIO, RICHELLE NIKKA MHAE  MANGUERA
    630  MARTINEZ, KEZTREL  DE GUZMAN
    631  MARZO, LORAINE  PANTINO
    632  MATEL, PAUL KENNETH  LANDAYAN
    633  MATUSA, KENNY LOVEN  MARFIL
    634  MAÑANITA, CHARLES VINCENT  CANAMA
    635  MAÑEBO, VANESA  FERRER
    636  MEDIANA, ELAINE CLARIZ  VITTO
    637  MEDIAVILLA, JOHN ROBERT  CALUBAQUIB
    638  MEDINA, JOSELITO JR  GALIT
    639  MEDINA, MARBIE GERALD  GO
    640  MEDINA, NICOLO NEIL  JAVIER
    641  MENDOZA, JAN FRANCIS  DELA PEÑA
    642  MENDOZA, JESUS PAOLO  TORRES
    643  MENDOZA, JOANA KATE  GOMEZ
    644  MENDOZA, KIRSTIN JOY  ANGAT
    645  MENDOZA, MELVIN  PINEDA
    646  MERAÑA, LADY FLAIR  ULIDAN
    647  MERCADO, JOEMMEL  ASIA
    648  MERJUDIO, KIM LESTER  CAMONIAS
    649  MERZA, ROSALLE  MAYOR
    650  MICUA, MEL GIANNE  DAULO
    651  MILLAN, JAYPEE  NOROMBABA
    652  MILLARES, DEAN CRESENCIO  CLEMENTE
    653  MINGUITO, JERSON  LOFRANCO
    654  MIRANDA, APRIL  CABILES
    655  MIRANDA, GLENDALE SHANE  VERGARA
    656  MIRANDA, JUAN CARLO  SANTIAGO
    657  MIRANDA, NATHAN LESTER  PETILUNA
    658  MONEVA, CYRYL  TALON
    659  MONTAÑEZ, RAYMAR  CABANA
    660  MONTEVERDE, JOANN  LUMAGOD
    661  MORALDA, JOBERT  EVANGELIO
    662  MORALEDA, MARK ANGELO  EDUARTE
    663  MORALEJA, MARJORIE  OBLEFIAS
    664  MORTA, ALJEBERT  DOMINGO
    665  MORTEL, WINONA KRISTI  ESPINOSA
    666  MOSCA, JOSHUA  LUGTU
    667  MOTAS, CHRISTIAN  RUÑO
    668  MOTILLA, RONALD  ESLABRA
    669  MOYANI, RALPH GREGORY  PANO
    670  MUEGA, JOANGELO  ELIVERA
    671  MUNAR, KAREN MAE  SECOYA
    672  MUNGCAL, ABEGAIL  ANQUILO
    673  MUNGKAL, MA KRISTELA FAITH  AMADOR
    674  NACIONAL, JULIAN  DAMASCO
    675  NALULA, JOEL  CADAWENG
    676  NANGLEGAN, BRIEN GEL  PUGONG
    677  NAPUTO, DARIEL JAY  ABELLO
    678  NARTE, HANNAH RAPHAELLE  PLAMO
    679  NATIVIDAD, REG VINCENT  LABERGAS
    680  NAVALES, ROBERT VENCINT  ALFORQUE
    681  NAVALTA, JOSE JERICK  VARGAS
    682  NAVOS, NIÑO  MARTINEZ
    683  NEGAL, AIRA CAMILLE  NAPOLITANO
    684  NERI, LAIZA PAULENE  GUSTO
    685  NICOLAS, ADONIS  NEBRE
    686  NINOBLA, AURELLO AGUSTIN  GALLARDO
    687  NORBERTO, RAUL JR  FABRICANTE
    688  NUGUID, KAREN MAE  LITERAL
    689  OBO, NIKKO MARTIN  BACTOL
    690  OBRA, JOHN EMMANUEL  MABAGOS
    691  OCAMPO, ILDEFONSO III  MAÑALE
    692  OCAMPO, JOAN KRISTINE  IMPERIAL
    693  OCFEMIA, DIANNE  POLAGÑE
    694  OCHOTORENA, SHAIRA ELAIZA  DARANDA
    695  OCO, RAUL JR  RAMOS
    696  OCUL, MARK EDELSON  IDULSA
    697  OLAERA, MARK KEVIN  RODRIGUEZ
    698  OLANO, CHRISTOPHER  LICAYAN
    699  OLAVARIO, GERALD  CEÑIR
    700  OLAYVAR, MARICRIS  JOSE
    701  OLEGARIO, PATRICK DALE  PINGOL
    702  OLLERES, JOSEPH  BELZA
    703  OLORESISIMO, MONIQUE  CODILLA
    704  OLVINA, MARIA TERESA  CANTAROS
    705  OMPAD, OSCAR JR  HINONANGAN
    706  ONG, ARNOLD DERIC  MACALDO
    707  ONG, DAVE ROMARIO  CAMAYAN
    708  ONG, OFELIA  BALMORI
    709  OPINA, JOE LISTER  KAILING
    710  ORACION, PAULINE GRACE  DELGRA
    711  ORAIN, YVES  PRADES
    712  ORBETA, ARIANNE ANGELIE  FLORES
    713  ORTEGA, JOHN MICHAEL  NAGALES
    714  ORTEGA, RODNEY CRIS  BALAOD
    715  ORTIZ, CHRISTIAN  MAZO
    716  ORTIZ, GLENN  MEJORADA
    717  ORTIZ, JOHN CARLO  DE CASTRO
    718  ORTIZ, JOYCE MARIA ELISE  FERRER
    719  PABILONA, GEOVANI  LABIANO
    720  PACAMALAN, NIÑA KIRSTIN  LADRA
    721  PACANAN, MARK JONEL  MALIGAT
    722  PADERNAL, AUBREY KIARA  BAGGAYAN
    723  PAGUIO, REHMARK  DELOS REYES
    724  PAGULAYAN, KIERBY MAR  SILVA
    725  PAITAN, CRISHA MAE  GONATO
    726  PALAC, PAUL JOHN  COMENDADOR
    727  PALMA, ENRICO EFRAIM  DEMICILLO
    728  PALMOSA, JESSERIE JEAN  CAPRICHO
    729  PALOMARES, XAVIER  BARBA
    730  PAMAT, ROSEMARIE  FEDREQUILAN
    731  PANDAY, DANNICA  GASCON
    732  PANGILINAN, ANDREA JANE  YUMUL
    733  PANUNCILLO, ADDIE NATHALIE  DEZA
    734  PAR, CAMILLE ANN  GUARTE
    735  PARAS, AUDIMAR  CARPIO
    736  PARAS, EMMANUEL  ZAÑO
    737  PARREÑO, CARMELA  ROSCALES
    738  PASCO, JOMARSUS  JIMENEZ
    739  PASCUAL, CARLITO  NGAOA
    740  PAYUMO, URIANN  DAYRIT
    741  PELAEZ, EMMANUEL ROSCOE II  PORLEY
    742  PELAGIO, REI MIGUEL  DAYAO
    743  PEPITO, CELESTIAN PAUL  RICACHO
    744  PEPITO, CHIN LEE  RUBIO
    745  PERALTA, RENIEL  VILLANO
    746  PERANG, JONAH CRIS  TAMAYO
    747  PEREA, RAF ELVIN  MUYOT
    748  PEREZ, ARVIN  BOBIS
    749  PEREZ, MICHAEL ANGELO  TOLOP
    750  PEREÑA, MA SHIELA  JUNIO
    751  PEÑAMORA, JANN EIRROL  PORTELO
    752  PEÑARANDA, JUDESSA MARIE
    753  PIDLAOAN, JEFF DOMINICK  CAGAMPANG
    754  PILOR, ROSE CRIZZLE  CAMACHO
    755  PINEDA, IVAN ROSS  LOPERA
    756  PINLAC, LARAH MELISSA  DEXIMO
    757  PISCOS, ELPIDIO III  PACINIO
    758  PIÑERO, PETER JAN  MATIENZO
    759  PLAMERAS, JOSHUA MAURICE  FABILLAR
    760  PLARIZA, CARL GABRIEL  LIMBAGO
    761  PLATERO, JUNREY  DIVINAGRACIA
    762  POLANCOS, AARON  MACA-AYONG
    763  POLICARPIO, ARIEL  MIRABEL
    764  POLICHER, WEXTER RALPHBERT  SIMENE
    765  POMIDA, MICHELLE  LIM
    766  POMOY, RANKINE IVANGER  OÑADA
    767  PONFERRADA, EDEN JEA  ASPA
    768  PORCIONCULA, ALLAN GAILE  RODRIGUEZ
    769  PORNILLOS, GENEL  SAPALICIO
    770  PORRAS, CARL JUSTIN VINCENT  GUTIERREZ
    771  PRESBITERO, BENONE JR  EPE
    772  PRESTOZA, MERCY  LOPEZ
    773  PRING, MIKE ADRIAN  LAXA
    774  PULGADO, CYRA  BECHAYDA
    775  PUNGAYAN, RIESE MCMORR  NIDUAZA
    776  PUNO, INNA VICTORIA  PEREZ
    777  PUNZALAN, JEMIMAH  MILAGROSO
    778  PURIFICACION, DIOUTS KLEETON  LIWANAG
    779  QUERRER, JERVIN ARREN  NAVARRO
    780  QUILING, LOVIELYN  PIDOR
    781  QUINTANA, JOHN ENGELBERT  TAN
    782  QUIPIA, JAYLENE  AGUILA
    783  RABANG, ZOREN  CALIPARA
    784  RABASTO, JOHN JOSHUA  PAULE
    785  RABI, MA ANGELICA  GARCIA
    786  RABINA, GLEN  VILLON
    787  RACACHO, SEAN KARLO  FAJARDO
    788  RAGUS, MARK ANTHONY  SALVACION
    789  RAMELB, ROYCE ARON  SEBASTIAN
    790  RAMIREZ, ALBERT JR  MIRO
    791  RAMIREZ, BERNADETTE  SOLEDAD
    792  RAMOS, LEO JAY  DE GUZMAN
    793  RAMOS, MARIE ANGELIQUE  MAGAT
    794  RAMOS, MYDINE  MARASIGAN
    795  RANIAI, JUNAINAH AZIMA II  ALAWI
    796  RAPADA, EMMANUEL  GUMAYAGAY
    797  RAYMUNDO, EDUARD  EBAJA
    798  REBELLON, KRIZZIA  DELA ROSA
    799  REBUTICA, DALE  VALENTIN
    800  REDULA, RHONIEL GUILLEN  ESGUERRA
    801  REFORMA, JUNE VINCENT  LUCHAVEZ
    802  REGALA, BRIAN JOSE  GARCIA
    803  REGIDOR, MARL ANTHONY  BALBARONA
    804  REMIGIO, BEA LUZ  BACANI
    805  REMO, MARC KEVIN  ENRIQUEZ
    806  REMPOHITO, DARELLE KWIN  RABAYA
    807  REODICA, RICHARDSON  DAGOHOY
    808  REQUINTINA, MARICON  HILADO
    809  RESTUA, KENNETH LEXTER  FERRER
    810  REYES, ALVIN IAN  ANGELES
    811  REYES, DANICA JOY  CARELO
    812  REYES, DARYL  MATA
    813  REYES, ERIC  SOTTO
    814  REYES, JELIAN GRACE  LARGO
    815  REYES, JHONLEY EMMANUEL  CUARESMA
    816  REYES, KYLE  GLORIANI
    817  REYES, MARICRIS  SABIDO
    818  RIBLE, GESILLE  SALAS
    819  RICACHO, MICHAEL  VILLAROSA
    820  RICAFRANCA, KATHLEEN MAE  CUNANAN
    821  RILLERA, HAJJELLE  TUAZON
    822  RILLERA, JANE WANZEL  ESTRELLADO
    823  RIMANDO, CHRISTIAN PAOLO  AQUINO
    824  RIO, ED VINCENT  PO
    825  RIVERA, CHARLEMAGNE ZOILO  CONSTANTINO
    826  RIVERA, JORIZCE  CRUZ
    827  RIVERA, MARICHELLE  BATINGA
    828  RIVERA, REGINALD STEVEN  DE MESA
    829  ROBLES, JAYVEE  SILVESTRE
    830  ROCA, MA MELISSA
    831  ROCHA, NESTOR JR  ARZAGA
    832  ROCILLO, LEONARDO  LORENZO
    833  RODAS, RUTCHARD JHON  CASQUITE
    834  RODIL, CHARMAINE  MALIT
    835  RODIL, REI KEVIN  BABAAN
    836  RODRIGUEZ, EDWARD BRIAN  VILLANUEVA
    837  RODRIGUEZ, MICHELLE DIANNE  OPIAZA
    838  ROQUE, RACHEL ANN  SANTOS
    839  ROSALES, JOHN ERIC  ZOILO
    840  ROSARIO, JECSON  PELLE
    841  ROSETE, JEROME  LAZARO
    842  ROSETE, LLOYD RENZ  LIGMAYO
    843  ROXAS, PAULO GABRIEL  NARRA
    844  RUITA, JAN JOEL  BAMAN
    845  RUIZ, ALVIN  ORTIGAS
    846  RUMBAOA, ELISEO JR  DIAMPOC
    847  RUTAS, REYMARK  ALVARADO
    848  SABADO, GERARD NICO  TABOY
    849  SABORNIDO, JAYROLD  ROSETE
    850  SADIWA, ARIS  NATAL
    851  SAGALA, VESTINE  LABAG
    852  SAGARIO, DANIEL  VALENCIA
    853  SAITO, YASHMINE ERIKA  MERCADO
    854  SAJA, ODELLIEN  BAGUIORO
    855  SALAMANTE, POL GIAN  ZACARIAS
    856  SALAS, JOSHUA  GALANG
    857  SALGADO, DALE MARTIN  WALATA
    858  SALON, DANIELLE JOHN  BOBILA
    859  SALONGA, RHAL  SUERTE
    860  SALVA, KAREN ANNE  CHING
    861  SALVADOR, CARLO ENRICO  MARGELINO
    862  SALVADOR, JOSHUA  DE LEON
    863  SAMPAO, HANNA  IBRAHIM-ABBAS
    864  SAN JOSE, JEN LOUIE  REYES
    865  SAN JUAN, CANDY  PARAS
    866  SAN JUAN, CHARLES VINCENT  MALTO
    867  SANAO, EUNICE  FERNANDEZ
    868  SANAO, QUEENSETTE CHELLINE  APOLINAR
    869  SANTIAGO, RONA JAISE  ASISTIO
    870  SANTOS, CARLOS BENEDICT  JURADO
    871  SANTOS, ELIZABETH DAWN  VALIENTE
    872  SANTOS, JAYCEL  RAYMUNDO
    873  SANTOS, JOANNE MARIE  VERONIO
    874  SANTOS, JOMAR  BUGAYONG
    875  SANTOS, JOREN NICO  DIAZ
    876  SANTOS, KRISTINE  PEREZ
    877  SANTOS, MIGUEL ANGELICO  CONDE
    878  SAPASAP, SARRAH JANE  MAGBAG
    879  SARCEDA, MERTONY  PEDROZO
    880  SARMIENTO, ADRIAN PAUL  MANIAGO
    881  SARSAGAT, JANELLA ROSE  VERDER
    882  SAUZA, JOHN MARK ANTHONY  CORTES
    883  SAYSON, OLIMAR  MANATAD
    884  SECONDEZ, RENEE CZARIENA  ESPINOSA
    885  SEE, RICHARD  AMPOAN
    886  SEGOVIA, JOSEPH JUDE  GRIJALDO
    887  SERNAL, ELISEO JR  MADRINIAN
    888  SETENTA, RAYNALD  BAQUERO
    889  SIAPNO, SEAN  KUIZON
    890  SIATREZ, CRIS  GASATAN
    891  SIBBALUCA, RANDY  BATTUNG
    892  SIBULO, RYAN ALVIN  MEDIRAN
    893  SILHAY, JOHN RENZO  COLICO
    894  SILVERIO, EMIL LOIS  SAMONTE
    895  SIM, CHRISTOPHER JHAROLD  RAMOS
    896  SIMORA, MICHAEL  BOLEZA
    897  SINSON, JOHN KEVIN  TOMAS
    898  SION, ORVILLE  ORIBELLO
    899  SIONZON, MARY JEAN  LOMIGO
    900  SISON, PAUL JULIEN  VILLAFLOR
    901  SOLIJON, RONELL  BOCBOC
    902  SOLINA, JOHN CARLO  MACEDA
    903  SOLIS, GLEEN  NARTE
    904  SOLIS, MARK JOHN  MENDOZA
    905  SORIANO, GABRIEL  GIRON
    906  SORIANO, KATRINA YSABEL  MANANSALA
    907  SUAREZ, KENNETH  ALSOL
    908  SUELLO, KEVIN CLYDE  ORONGAN
    909  SUGAY, MELPHER JOY  SEGUIENTE
    910  SUGUILON, DONNA MAE  VARONA
    911  SUMAGUI, JOHN MICHAEL  SORIANO
    912  SUMUGAT, PAUL MARK  BARROCA
    913  SUNDIAM, ALYSSA  OLGADO
    914  SUNDIAM, MARLOU  GUINTO
    915  SUNGA, DAN ABRAHAM  JACOB
    916  SUPLICO, JESSER PAUL  PO
    917  SUPRIMO, AYAN KRIS  LOPEZ
    918  SUQUIB, CHARLES RAMCIS  MIÑOZA
    919  SUSON, MICHELLE ROSE  MICABALO
    920  SY, MILES FELICE  DIZON
    921  TADLE, PATRICK GERALD  DAJOYA
    922  TAGAPULOT, MARK AUGUSTUS  SAYSON
    923  TALANIA, JONATHAN  VILLARTA
    924  TAMAYO, CHERLYN  LAURIN
    925  TAMPOCAO, JACKELYN  JUANILLAS
    926  TAN, BLAIR LOVEWILL  DESPI
    927  TANCHONGCO, KARIZZA MAE  DE VERA
    928  TANGUILIG, JEALYNNE RAINELLE  SANTOS
    929  TARRAYO, ANGELICA MARIE  DELA CRUZ
    930  TAYONA, ALDREN  LANUZO
    931  TAÑAGRAS, BRYAN  ORTEGA
    932  TAÑECA, MARK THOMAS  SABALLO
    933  TEJADA, MYKA JANE  GENTOLEO
    934  TEJERO, RYAN  DIAMANTE
    935  TELAN, JEVICO  CALAYCAY
    936  TEMPLONUEVO, ALEJANDRO  VARGAS
    937  TENEGRA, JOSE JOHN  LACHICA
    938  TENIDO, PETER MICHAEL  DE LOYOLA
    939  TENORIO, JOEL CHRISTIAN FORTE  DELA CRUZ
    940  TEPADKAY, EDVARD CONS  LIM
    941  TERIANA, MARIANNE  UMALI
    942  TERRANA, SHARA LYNNE  TADOY
    943  TIAMA, PAUL PATRICK  MARIÑO
    944  TIANSAY, JOSHUA JOHN  DELA PEÑA
    945  TICSAY, ADEL  ESPIRITU
    946  TIIN, DANIEL  BONALOS
    947  TIONGSON, ARMIN JUDE  SANTIAGO
    948  TITO, JUNRY  AVILA
    949  TOLEDO, IAN LENDLE  GALURA
    950  TOLEDO, LEA  GABARDA
    951  TOLENTINO, JANSSEN  TALUBAN
    952  TOLENTINO, MAXLE JOCEF  NARRA
    953  TOMAS, JOANE FELIZA  GARCIA
    954  TORAYNO, DESIREE MARIE  PARATO
    955  TORIO, RYAN SYLWYN  SISON
    956  TORMO, TIMOTHY JOSEPH  GUINTO
    957  TORRES, APRIL MARIE  PEPINO
    958  TORRES, JENARD RHYLL  CUTIN
    959  TORRES, VIVIAN FAYE  MATA
    960  TORTOLES, BRYAN JAMES  ELEAZAR
    961  TOSCANO, JOMARIE  SANTOS
    962  TRINIDAD, CARLO  GERME
    963  TUAZON, CASSANDRA  MACOSME
    964  TUBAC, MARIANNE  ALCANTARA
    965  TUBU, CHRISTLAINE  MANALUNGSUNG
    966  TUD, ROSEMARIE  MARGARITO
    967  TUGADE, JEFFREY  MATIAS
    968  TUMAMAO, ANGELO  ESPIRITU
    969  TUMUSOK, JOSE ANDRIANNE  FUENTES
    970  TURPIAS, FELIX JR  BARRIENTOS
    971  TUSCANO, DEXTER LOUIE  BRIONES
    972  TUTOR, CYRIL JAY  BELARSO
    973  TUTOR, JASCENT JOY  EVANGELISTA
    974  TUVERA, JEFFREY  SORIANO
    975  TUYAY, MARK ANDRIAN  LUAY
    976  UBALDE, JAY CARL  SALAMATIN
    977  UDARBE, GREGYNARD  MOLINA
    978  UGOT, JHUN  ANGEL
    979  UMALI, JASMIN HANNAH  ALMONTE
    980  UMALI, STEPHEN KARL  MASA
    981  URBANO, MARIA YSABEL  VILLAGRACIA
    982  USI, GERBOY  ESMAO
    983  USITA, MARIANE KATHLENE IVY  TASIPIT
    984  UY, RICARDO FRANCISCO  CARBON
    985  VALDERAMA, JOHN PHILIP  CABAHUG
    986  VALDERRAMA, DOMINIQUE KENJI  BACARISAS
    987  VALDEZ, MONIKA LOUIZE  CRUZ
    988  VALE CRUZ, MARV  VEJERANO
    989  VALENZUELA, MARQ ANDRE ARNEL  GARDUÑO
    990  VALIENTE, JEZRAEL HUR  BARINQUE
    991  VALLEJERA, FREDERICK JOHN  MORIZO
    992  VALZADO, RYAN JAMES  IDAY
    993  VARGAS, JONATHAN  JACANG
    994  VELASCO, FERDINAND ALERICK  BUENAOBRA
    995  VELASQUEZ, JOMAR  OMANDAM
    996  VELBAR, RUSSEL DAWN  ELUMBARING
    997  VERDEJO, RON ALDRIN  GONZALES
    998  VERGARA, LYKA  MERCADO
    999  VESTAL, BUTZ WARREN  FELICILDA
    1000  VICTORIO, JERICK PAUL  FERNANDEZ
    1001  VILLACANAS, HANNIE KRIS  CAÑEDO
    1002  VILLACARLOS, MARVIN JERRYL  VALENZUELA
    1003  VILLACRUSIS, RENZO  NIMUAN
    1004  VILLACUER, JEAVIN  ALBIALDE
    1005  VILLADO, GEORGE KEENLY  GODINEZ
    1006  VILLAFLORES, KELVIN  TIVIDAD
    1007  VILLAGONZALO, JAMES JACOBB  CASTILLON
    1008  VILLAMATER, CHELSEA ANN  DE LOS SANTOS
    1009  VILLAMOR, MARLON  ABAD
    1010  VILLAMOR, MICHAEL  GENOBIAGON
    1011  VILLANUEVA, ERIKA JANELLE  GUINTO
    1012  VILLANUEVA, IRIS FAYE  MIGUEL
    1013  VILLANUEVA, JOHN RAY  BERNAL
    1014  VILLANUEVA, LOVELY ANN  CORONEL
    1015  VILLANUEVA, OFELIO JR  VILLAMIEL
    1016  VILLANUEVA, WINDY  ABEAR
    1017  VILLARAZA, FORTUNATO JR  MOSQUITO
    1018  VILLARBA, SHEENA MARIE  LACRO
    1019  VILLEGAS, ANGELIQUE ROSE  LACSA
    1020  VILORIA, JHONIEL  MARZAN
    1021  VILORIA, MARBEN  VILLANUEVA
    1022  VINLUAN, JOHN ANGELO  AGUSTIN
    1023  VIOLANTA, ACE MARC  DE LEON
    1024  VITERBO, JACEL ANNE  SUAZE
    1025  VIVAS, GARY WALTER  MAGTIBAY
    1026  YAP, JENNIE ANN  CHUA
    1027  YONGCO, SHEINALYN  LASDOCE
    1028  YOUNG, J WILLIAM ACHILLES  DE LOS REYES
    1029  YPIL, EZRA CHRISTINE  PATALINGHUG
    1030  YU, KARLO MIGUEL  RAMIREZ
    1031  YUSI, NOMAR  QUIAMBAO
    1032  ZERNA, JEREMAIH KRIS  ABECIA
    1033  ZURBANO, KATE LYNN  VILLAMAYOR

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