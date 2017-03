1083 examinees pass the Mechanical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,083 out of 1,904 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila and Cebu this March 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABACAN, ZOREN CLEOFE

2 ABAD, IRENE LARA MEJIA

3 ABAD, RAPHAEL JOSEPH DIOKO

4 ABANES, MHELMAR ELEDA

5 ABANTE, JAY HERNANDEZ

6 ABAPO, BRIAN CUIZON

7 ABARQUEZ, ADRIAN DUARTE

8 ABARQUEZ, RALF DOLAUTA

9 ABAYA, MARK JIM ALVAREZ

10 ABELLA, EDWARD JUNE DELGADO

11 ABELLA, ROGER STEVEN SINGCULAN

12 ABING, ARCADIO III DIEZ

13 ABIOG, RUSS JOHN THEODORE VELASQUEZ

14 ABREA, KAISER KARL DE LA ROSA

15 ABREA, RODELO INOJALES

16 ABUBO, JOHN BENEDICT OLIVEROS

17 ACABAL, JAYSON RIVERA

18 ACEVEDO, DEAN WESLEY RESQUITES

19 ACLAN, MARK BRYAN ZARASPE

20 ACOSTA, ROLAND CAHILIG

21 ACUESTA, ERWIN BARIL

22 ACUPIDO, FLORANTE UDDON

23 ACUÑA, PAUL PALMA

24 ADARLO, JOHN CESAR MARAMOT

25 AFRICANO, GINO LIMBAGA

26 AGRAVANTE, ARBELYN GRACE BAUTISTA

27 AGUILA, ALJEREOU DE LEON

28 AGUILAR, JERSON BARCEL GALVEZ

29 AGUILAR, MARLON TEODOSIO

30 AGULO, PATRICK ADRIAN VALDEZ

31 AGUSTIN, HEZRON ZAIRE LOPEZ

32 ALAG, JOHN NICHO BONDOC

33 ALAGON, KHRIS MAGDALES

34 ALARCON, ALEXIS MARI CARDINAL

35 ALARILLA, JOSHUA ALECK DELA ISLA

36 ALBAY, MARIO JR ANGELES

37 ALBINO, ANGELO VICTOR DOROMAL

38 ALCARDE, ALFRED SUTACIO

39 ALDE, JOSE EMMANUEL CASTILLON

40 ALEGRE, DILIP ACIBAR

41 ALEGRE, EMMANUEL HIEN RAMOS

42 ALESNA, JOHN CHRISTOPHER MINGAY

43 ALFONSO, SHANE AXL BABAGAY

44 ALLEGO, ALGEN PEKITPEKIT

45 ALMADRONES, JEMIMA GRACE CAMACHO

46 ALMENDRAL, BENJIE CARAAN

47 ALONZO, BENJAMIN CASIA

48 ALONZO, JOHN KIZZOR VALDEZ

49 ALVIAR, MIKKO JOSEPH SAMSON

50 AMANUENCE, KIT ROQUE CABONILAS

51 AMIGO, JASON PAUL PABLO

52 AMPOLOQUIO, EARL MARTIN IPANAG

53 AMPONGAN, ARMAN STA ANA

54 ANCHETA, JOHN RONCHE ROLUSTA

55 ANDALES, JESSICA LUCERNAS

56 ANDAYA, EDSEL JOHN SENTES

57 ANDAYA, RAY MARK LIMON

58 ANDAYA, RHOMA RONQUILLO

59 ANDI, RADAD DIWA

60 ANDRADE, JAN JASER SONIO

61 ANGELES, JOMAN BALTAZAR

62 ANGLO, RECHEL DELOS REYES

63 ANGUSTIA, JULIAN BERNARDO RAPIÑAN

64 ANTIDO, SEAN EMIL ALEA

65 ANTIGO, KELVIN JOHN LIMIAC

66 ANTOD, ENGELBERT BICOY

67 ANTOLIJAO, HAROLD KEITH LAURON

68 ANTOLIN, ERWIN TABUAC

69 APAREJADO, ERICK

70 APILADO, DENVERLYN ACIERTO

71 ARABES, IAM AMIEL DRIZ

72 ARAMBULA, RUFINO LUMACANG

73 ARAMBULO, KARL CHRISTIAN BALLESTEROS

74 ARANDIA, CHRISTOPHER CALVADORES

75 ARBOLEDA, RICHARD VILLANUEVA

76 ARCAY, MICHAEL JOHN ROLAND MONTESA

77 ARETA, NEIL ALLYSON CARINGAL

78 ARGANA, JIMUEL MANTES

79 ARGUELLES, KENNEDY MAGBANUA

80 ARGUELLES, LEXTER MANALO

81 ARGUELLES, RONA FLOR REYES

82 ASCAÑO, LIEZEL MAGTAAS

83 ASI, KARLO ALLEN GUBI

84 ASI, MICHAEL DELEN

85 ASTILLERO, GREG MARVIN POLIDO

86 ASTURIAS, PETER LANDICHO

87 ASUNCION, AL THEOPHILUS GUILLEN

88 ATIENZA, ARVIÑO PAULO ARELLANO

89 ATIENZA, KARL LOUIS MAGMANLAC

90 ATIENZA, SHANNEN BAE

91 ATUAN, WILSON JR GERONIMO

92 AVENTURADO, VINCENT JUANEZA

93 AXALAN, JULIUS EHMIL RICO

94 AXALAN, MAIDY CATAQUIS

95 AY-AY, MARVIN TORRON

96 AYADE, ISAGANI SEPTIMO

97 AYANO, JOSEPH DEO MACATANGAY

98 AÑANO, JAYSON CELESPARA

99 BABANTO, ARIEL ALFECHE

100 BACERRA, SHERWIN LEE CABAYAO

101 BACLE, MAGTANGOL GENE BALDEVIESO

102 BACOLOD, JULIE ANN JOYCE SIBAYAN

103 BACONG, JORDAN TAGALOG

104 BADRON, EDRIS JR CALI

105 BAGACAY, CHRISTIAN NEIL IVAN CACDAC

106 BAGAPORO, MACKHARLEY TRIUMFANTE

107 BAGUINAON, FLORMEN CALINAWAN

108 BAIRULA, DAMSA JR MATEO

109 BALAGON, BERNIE BUENSALIDA

110 BALAGTAS, LEANDRO ELONA

111 BALAN, PAUL ADRIANE HIRANG

112 BALATAZO, JOHN CLINTON MARFORI

113 BALDERAMA, MICHAEL JOHN GRATIL

114 BALID, DEAN KRIS ANN BALMES

115 BALIDIONG, JEPHER APAY

116 BALIOS, ED IAN DE CASTRO

117 BALITA, MA LOURDES RAUSA

118 BALMES, KEVIN JASPER IGLIANE

119 BALTAZAR, ALPHEUS DAAG

120 BALUYOT, JAN KENNETH EJAUS

121 BANDONILL, JAN RAPHAEL ALARAS

122 BARI, JUNEL MALAUBANG

123 BARNEDO, PETER MANZANILLA

124 BARRIL, FRAITZNER MARTINEZ

125 BARRION, ALDRIN ZARA

126 BARRION, ARMIN ACORDA

127 BARSUMO, KEITH CANIA

128 BARTOLO, CESARIO PAULO JEFF ESPIRITU

129 BASAL, RENANTE VILLAGONZALO

130 BASAS, NEIL CHRISTIAN TAMAYO

131 BASIBAS, KERSTIN PAULA NAOE

132 BASILIO, CHARLIE CHAPLIN BAGUINGEY

133 BASILIO, KARLO PUMIHIC

134 BASUBAS, CRESENCIANO JR BANDINO

135 BATHAN, CER KELVIN CARANDANG

136 BATRONEL, EMERALD BRIONES

137 BAUAN, ALBIAH JEAN AGUILAR

138 BAUAN, MIKKO PAOLO NORIEGA

139 BAUTISTA, ANTONINO JR CASTILLO

140 BAUTISTA, CAVIN JOSEPH MANIGBAS

141 BAUTISTA, JUPETTE RELON

142 BAUTISTA, MAT ARIFFIN MANGARAB

143 BAUTISTA, NOVER DELA CRUZ

144 BAYER, CLARIZZ DEEN JAVIER

145 BAYGAN, JOSUE EDULAN

146 BAYOG, LAWRENCE TAMAYO

147 BAYOT, MARK ANTHONY CAPARAS

148 BEGONIA, ROJIE DIZON

149 BEJER, RICHELLE MORTEL

150 BEJO, CHRISTIAN ‘D GALARIO

151 BELARDO, ROGER JAVIER

152 BELENZO, ARNOLD BONABENTE

153 BELLEZA, MARK STEPHEN LASTIMOSA

154 BENAVIDEZ, CHRISTOPHER JOHN RANCAP

155 BENIGAY, MARK ROLAND CELENDRO

156 BEQUIO, JOHN HARVEY VILLACRUZ

157 BERCASIO, ELDON VIDA

158 BERNABE, JOBELLE DHESALINE BACULI

159 BERNABE, JOHN EDUARD SUMBILLO

160 BERNAL, CYBER GUARTE

161 BERNAL, DANTE II CALIBUSO

162 BERNALES, SANNY JOE JR DE LEON

163 BERONIO, IVYL LUMAYNO

164 BERTI, NIKKO GERALD MANOBO

165 BIGCAS, MICHAEL SANCHEZ

166 BILASANO, VAN NEIL BENITEZ

167 BILLONES, JAY-CEE REOCASA

168 BISCO, SAMUEL DE GUZMAN

169 BITOON, MARY KRISTINE JOY EVANGELISTA

170 BIYO, ARTHUR ALEXIS DEL ROSARIO

171 BOLO, NICSON PATOLOMBON

172 BOMBALES, ARISTOTLE AGGABAO

173 BONAOBRA, PEARLY PRINCESS CABATAY

174 BORDAN, MARFEL BENSURTO

175 BORROMEO, EMMANUEL JOHN AURELIO

176 BOÑALES, JERICO DELA CRUZ

177 BRANZUELA, LUCILA AGNES ARES

178 BREIS, KAILIEB AGUSTIN

179 BRICIA, RYAN OLIVER ACOSIDO

180 BROQUEZA, LAURENCE BROQUEZA

181 BRUCAL, VON CARLO LAT

182 BUAC, RYAN RUSSELL CANDIDO

183 BUCAYAN, EFRAIM TABLO

184 BUCSIT, RAYMART BUCCAT

185 BUDBURAN, MARJUN MOSEP

186 BUENA, ANNA MARIE VIDAD

187 BUENAFE, EDDIE JR MENDELIBAR

188 BUENO, ADALYN MARTIN

189 BUENO, BENJO ANTIVOLA

190 BUGNA, ROSSEN LLOYD AVES

191 BUHION, LARRY DEL ROSARIO

192 BUMANGLAG, SHERWIN PAGULAYAN

193 BUQUIS, CHIN-CHIN MANONGSONG

194 BUQUIZ, BERNARD LOU RETIZOS

195 BUSINE, MARK HOWELL MANALOTO

196 BUSTAMANTE, NOEL EDRIAN GONZALES

197 BUTIHIN, RENZ ALDRIN EGUIA

198 BUÑO, CEDREX OLLAN EVANGELISTA

199 CABALLERO, NOLIE II SUMANGUE

200 CABANSAG, EULO KARLO DIMACALE

201 CABARON, JOYCE IYAS

202 CABATAC, MARVIN ARNESTO

203 CABREROS, LUCIANO III ALFAR

204 CABRIA, OLIVER CONDA

205 CACAO, KIMBERLIE CELESTIAL

206 CACATIAN, CARLOS MIGUEL CASIPIT

207 CADUYAC, GIL LEO TACGOS

208 CAGUIAT, LEO LUCCI DIMATATAC

209 CALAGO, PEDRO MUSOLINI

210 CALALES, JHON MICHAEL RIVERA

211 CALATRAVA, RICHARD FERNANDEZ

212 CALAYAG, NAPOLEON GANELO

213 CALINAO, FRANZ MARION MANALO

214 CALIZO, JEFFERSON ANOT

215 CALUSOR, GILBERT BUENO

216 CALUZA, GERICO LLARENAS

217 CALVELO, JAMES DICKSON RAAGAS

218 CAMA, JOHN REM RUIZ

219 CAMACHO, RANIER CATAMA

220 CAMACLANG, JOHN CEDRIC LEONIDA

221 CAMBA, STEPHEN IBASCO

222 CAMPANG, MC DOWELL DELICA

223 CAMPITA, JERWIN DAYAHAN

224 CANALEJA, WILFREDO I FLORES

225 CANAPI, JOHN CARLO MAITIM

226 CANO, JUAN MIGUEL BLAY

227 CANQUE, GABRIEL VILLARMEA

228 CANTOS, MARK JOBOY PAPASIN

229 CANTOS, MELISSA JANE GUAVES

230 CAOYONAN, RICH CARL JUAREZ

231 CAPALLA, LEO KEVIN BUQUID

232 CAPARAS, NORMAN MAGBOJOS

233 CAPITLE, KAREN MAY ALERTA

234 CAPRANGCA, EVER NOE COMIA

235 CAPULONG, JHON ZEN IZON

236 CARAIG, NIÑO REY JACOBA

237 CARAMANCION, PETE SANGGA

238 CARANDANG, JHON CYRUS MANDOCDOC

239 CARANDANG, JONALD JAMES QUIBUYEN

240 CARCALLAS, DOMINIC CAMALLERE

241 CARIASO, GLENN DIMAALA

242 CARIDO, ROSELLER TAGUIWALO

243 CARLOS, ROMMEL TONOG

244 CAROLINO, KARLA JANE NOHAY

245 CARPO, ARTHUR FERNANDEZ

246 CARUZO, JOSUA DANIEL CABEROS

247 CARZON, JOSEPH ROY MAGNO

248 CASTILLO, AWEE TALAG

249 CASTILLO, JANETH NOLASCO

250 CASTILLO, JERIC AUSTRIA

251 CASTILLO, JUARA MAGNAYE

252 CASTILLO, OSCAR MONTALBO

253 CASTILLO, POSEIDON FAJILAN

254 CASTILLO, RENDYL KING PULE

255 CASTILLO, ROD MANUEL DELA CRUZ

256 CASTILLO, SHEM HAROLD VASO

257 CASTOR, CHRYSTELLE RENETH APQUIS

258 CASTRO, DYNA KAREN ILAGAN

259 CATAPANG, DAN MARC CALINGASAN

260 CATAPANG, JHONNEL GONZALES

261 CATAPANG, MEI DE GUZMAN

262 CATAUSAN, NEIL PAOLO GLORIOSO

263 CATUBIG, JEROME NICHOLAS ENRIQUEZ

264 CAYACAP, NIÑO AL BARCENAS

265 CAYON, EFREN PAUL BONTIA

266 CAÑETE, JIMSON BATHAN

267 CAÑETE, KEVIN GOMEZ

268 CAÑETE, PHYROSE CLINE ATAD

269 CELORICO, JOHN RYAN LESTER ROSALES

270 CEMPRON, ARIEL JUDE LACAR

271 CENA, JONATHAN RECTIN

272 CENTENO, RODEL ANDAYA

273 CERBITO, JOSHUA ESPIÑA

274 CERDON, NORMAN LORENZO

275 CHACAPNA, SHEENA BLAS

276 CHIOSON, CHARMAINE BENEDICTO

277 CHUA, CARL ANTHONY ROJO

278 CHUA KAW, MAE FRANCE ALEXIS JEREZA

279 CLARITO, CRIS ARVIN FERNANDEZ

280 CLAUS, DENNIS CASAPAO

281 CLAUS, PRINCE HECTOR FESTIJO

282 CLAVEL, JAYCOB ORENIO

283 CLAVERAZ, NOEL JAN ANORAN

284 CLEMENTE, KHEM DELA TORRE

285 COLLADO, MARC JEMUEL MENDOZA

286 COMO, FRANCIS LOUIE CIELO

287 CONDES, PERFECTO IV CAUNCA

288 CONSTANTINO, ERDEL LORREDO

289 CONSTANTINO, KREENA SHARMAINE MONTES

290 CONTEGINO, DAPHNE RAMOS

291 CONTI, KENNETH ARVIL DIMALIBOT

292 CONVERSION, ARIEL PULMON

293 CORDERO, MAT ANDREW PERIDO

294 CORDERO, R-JAY PICO

295 CORDOVA, JADE LEGASPINO

296 CORPUZ, CEDRYK DE GUZMAN

297 COSICO, MARIA CRISELDA VEQUILLA

298 COSTES, RODEL ABRERA

299 COYOCA, JOSEPH ARRABIS

300 CRUCILLO, EDRIAN ONSAY

301 CRUZ, ALVINNE DUCANTE

302 CUARTOCRUZ, JHEY-AR BENASA

303 CUETO, DON FIDEL JOSEF AGUILAR

304 CUETO, HANIEL DAPOC

305 CUETO, LESTER CUETO

306 CUEVAS, DAN MARK CERIALES

307 CUEVAS, MARK XENIER HUBILLA

308 CUI, BERNADETH LIOBA TAN

309 CUYA, MARC KYLE JOSEPH EVANGELISTA

310 DABU, JOMAR BAUTISTA

311 DACANAY, MARK GIL CALUB

312 DACULLO, RENE TOSTON

313 DALANGIN, ARRIANE VIEN ESCALONA

314 DALAPO, MARY JASMINE SOBERANO

315 DAMIAN, ALEXIS ELESTERIO

316 DANDAL, ROYETTE ESPARTERO

317 DANGA, HENRI MOPAS

318 DANO, JOHN ROBIN RICAPLAZA

319 DANQUE, LORD MICHAEL ROQUE

320 DASILAG, XEREX CASTRO

321 DAYAUON, JOMARK BELARDO

322 DAYOT, JOSUE III TUPAS

323 DAÑO, LENEL BITANG

324 DE ALBA, MARIBETH MACATANGAY

325 DE CASTRO, JOHN MICHAEL MENDOZA

326 DE CASTRO, SHANE MARIE GARCIA

327 DE CASTRO, VINCE NUEVA

328 DE CHAVEZ, DANE DANIEL UNTALAN

329 DE CHAVEZ, JOHN RUSSEL BARTOLOME

330 DE GUZMAN, ADRIAN ZABALA

331 DE GUZMAN, HANA CARMELA CABAÑAS

332 DE GUZMAN, JAIVEE TORRES

333 DE GUZMAN, RICA MAE BUNGAY

334 DE GUZMAN, VAN ALAN ABACAN

335 DE LA CRUZ, JOSEPH MACAHILAS

336 DE LA CRUZ, PEPITO III NILA

337 DE LA VEGA, CHRISTIAN CAVALIDA

338 DE LEON, JUMAR ANDRIE SALAZAR

339 DE LEON, RONNEL AGUSTIN

340 DE LEON, VICENTE JR BERNARDO

341 DE LOS ANGELES, WENNIE LEE BUCHAN

342 DE PAZ, IRONE BRANDO GALLO

343 DE TORRES, ROMLORD CABRAL

344 DE VERA, PAUL JOHN TIAMSIM

345 DE VERA, RODRIGO JR PASCUAL

346 DEBALOCOS, SOTERO CABRIANA

347 DEGAMO, GLENN BAYO

348 DEL MONTE, RONNEL HATOL

349 DEL MUNDO, HAROLD QUITORIANO

350 DEL MUNDO, MICHAEL CALEB ALBANO

351 DEL ROSARIO, ELCID TORREGOSA

352 DEL ROSARIO, MARK GUEVARRA

353 DELA CRUZ, CAMILO JR CALANO

354 DELA CRUZ, JULIUS SYMON MANAOAT

355 DELA CRUZ, ROMEL DE JESUS

356 DELA CRUZ, SCOTTIE HARMONE SABLAYAN

357 DELA LUNA, FRED IRENEO MONTECLARO

358 DELA PAZ, JUAN ANTONIO OLVARA

359 DELA RAMA, JAYSON CUALES

360 DELA ROSA, CHLOE GILEAD PUNONGBAYAN

361 DELA ROSA, ZYROM SILAN

362 DELA TORRE, WILDY

363 DELA VICTORIA, KEVIN PALACA

364 DELERA, CARL MICHAEL JAMES PULGA

365 DELGADO, JOSE MANUEL EBORA

366 DELGADO, JUDITH MONTALBO

367 DELOS SANTOS, GARY TANTAY

368 DEMEGILLO, JOEME CARL

369 DEPLOMA, JAYPEE BRILLANTES

370 DERIGE, JETT RASHYHIRO CABRERA

371 DESAMITO, MARK CARLO LANGIT

372 DESCALLAR, DARWIN INFANTE

373 DETERA, MARK JOSEPH MANALO

374 DIAZ, ARLO TAMO

375 DIAZ, KEVIN URI DIAZ

376 DIAZ, LEIZEL BAUTISTA

377 DIAZ, MICHAEL PHILIP CANEN

378 DILIM, BRYAN VILLANUEVA

379 DIMAANO, MITCHELLE LOPEZ

380 DIMAILIG, MARK CLAIDE LAMOC

381 DOBLE, JESTER LORENZ MALABANAN

382 DOMINGO, CHARLIE MIKE CALICA

383 DOMINGO, ERALD JUNE ABAD

384 DOMINGO, JORINE AIRO TOMINES

385 DOMINGUEZ, ALZEN DOMINGO

386 DOMINGUEZ, DAVID ROY RAULE

387 DORADO, LORENCE ESPAÑOLA

388 DULAY, ROLLENE TICA-A

389 DULCE, MARK ANGELO DELA CRUZ

390 DULFO, JAY FUERTES

391 DURAN, RONIE MANAGUELOD

392 DURANGO, DUANE BROSE MESIONA

393 ECAMINA, NAOMI MORENO

394 ECHAVEZ, CHERRY ANNE BATUGAL

395 ECHAVIA, EDSEL JUDE ZABATE

396 EDNALAGA, PAUL JOHN JACALNE

397 EJE, JOHN PAULO ALVAREZ

398 ELARDO, PETERNARD DOYON

399 ELBORE, ROAN LUTHER SANTANDER

400 ELLSWORTH, DE WELLE IV FERGUSON

401 ENERIA, JENNIE LYN EMBASE

402 ENRIQUEZ, RENZ RAMMER NICDAO

403 ERASMO, JOHN BENEDICT DIAZ

404 ESCAÑAN, JOHN ROBERT VALENCIA

405 ESCOBA, JOHN PHILIP VELASQUEZ

406 ESCOBER, CHRISTINE RULETE

407 ESCOTO, FRANCIS JUSTIN LULU

408 ESLABRA, ARIS GABRIEL CARURUCAN

409 ESPAÑOLA, KEIVIN ESTEBAN

410 ESPEJO, KRISTIAN ALVIN JOVERO

411 ESPELETA, ROMANO ALLEN ARRE

412 ESPINOSA, MA YVON UBALDO

413 ESPINOSA, PATRICK LLOYD BALDAGO

414 ESPIQUE, CHRISTIAN DAVID PALMA

415 ESPIRITU, ISHMAEL RIVERA

416 ESPIRITU, MARK GILBERT PATACSIL

417 ESPIRITU, MICHAEL ROTE

418 ESQUIERDA, CHRISTIAN CORPUZ

419 ESTABILLO, MARVIN SORIANO

420 ESTENOR, SEALAND CLIFFORD VILLARICO

421 ESTIGOY, ROMAN TRISTAN VILCHEZ

422 ESTINO, BANDAR JUNDANI

423 ESTORIOSO, JANINE FUSILLERO

424 EUGENIO, EDGARDO BENEDICT BACULI

425 EVANGELISTA, JEFFREY BO

426 FABRERO, JOHN BREN SANDOVAL

427 FAJANILAN, KIM SEDIACO

428 FAJARDO, BHART JAYSON AQUINO

429 FAJARDO, KENDUARD ROSALES

430 FAJILAN, JOHN KENNETH CASTILLO

431 FELICITA, ROGEL NINO SIEGA

432 FELISILDA, AMELIA MATIRA

433 FELIX, CHARLES BOLIVAR

434 FERNANDEZ, JULIUS CACHERO

435 FERNANDEZ, KIETH EDILOU GABALLO

436 FERNANDEZ, MARK JOEFER AGTUAL

437 FERNANDEZ, SARAH JANE DE LEON

438 FERNANDO, SALVADOR JR MOLETA

439 FERRER, JUSTIN CEDRIC DELA CRUZ

440 FERRERAS, GLEN ENDRACA

441 FEUDO, MARK ANTHONY FESTIN

442 FIEL, JEFFREY CONDO

443 FILOMENO, DIVINA GRACIA DIAZ

444 FLAMIANO, ARON CATEQUISTA

445 FLORENDO, ROZEL LOZARES

446 FLORES, MAYFER MONTALVO

447 FLORES, ROSS CELECIOS

448 FLORIDO, JUSTIN JERAC VALENCIA

449 FORTALEZA, REYNALDO JR ANOG

450 FORTUNA, JUVANIE QUIDILLA

451 FRANCHE, JOVIT ERANDIO

452 FRANCIA, EDWARD JOSEPH NAVARROZA

453 FRANCISCO, JAY-R MANLAPID

454 FRESCO, CLARIZ GOMEZ

455 FRIAS, GEREMI CANO

456 FUENTES, BENEDICT VINLUAN

457 FULGE, ANGELO REYES

458 GABATO, PAUL DANIEL ORDIALES

459 GABRIEL, JAY PAUL YLASCO

460 GABUTIN, DEREK AVENIDO

461 GACRAMA, FRANCIS MAXIMME PESICAL

462 GADIA, HERRVIN DAVID BOOL

463 GADIN, JAKE ELGENE SEVERO

464 GAELA, SHEREE LACASANDILE

465 GALANG, EVAN JOLO LAURIO

466 GALANG, JOHN MARTIN LATAYAN

467 GALDONES, VITTORIO MARI VALDEZ

468 GALEOS, SELENA KAY DUMBRIGUE

469 GALINGAN, KRISTIAN LEVI SALISE

470 GALLANO, NIMUEL MICO

471 GALLARDO, JAMAE MARI PARCO

472 GALVEZ, ROLANDO ROQUE

473 GAMALINDA, CHRISTIAN ESTABILLO

474 GAMAYAO, RIZZA MAE GADONG

475 GAMBALAN, JERICO BAITAN

476 GAMBOA, MICHAEL JAMES BABASA

477 GAMOLO, CHRISTIAN LOUI SAMBAAN

478 GANOTISI, NELSON JR EVANGELISTA

479 GANTUANGCO, JOERYBEL HERMOSO

480 GARBOSA, STEPHEN BESA

481 GARCIA, ALLAN MARANAN

482 GARCIA, CEZAR JOSEPH PANALIGAN

483 GARCIA, GIDEON GONZALES

484 GARCIA, JAMBRES AQUINO

485 GARCIA, JOELITO REYES

486 GARCIA, JOHN PAUL FERRER

487 GARCIA, JOSE MARI ARLO MALICDEM

488 GARCIA, MAYAN MEDRANO

489 GARCIA, PRINCESS JAY ANNE GONDA

490 GARCIA, RONEL GERMART SANSANO

491 GARCIA, RYAN JIMENEZ

492 GASPAR, LAURENCE JAYE DUCOS

493 GASPILLO, RENANTE MAHINAY

494 GATBONTON, JONNEL CASTILLO

495 GATILOGO, JOHN MARK OBORDO

496 GAVIOLA, HONEY VAN MAE

497 GAYAK, LUIS CARLO SAGUN

498 GAZA, REVERY LAPUZ

499 GEMENTIZA, DARYL ESTRADA

500 GENAVIA, ARIES LAUDIT

501 GENEBLAZO, JAKE INNO GARCERA

502 GENERALAO, KEVIN PANILAGAN

503 GENEROSO, JENNYROSE SONGCO

504 GENGOYON, CRIS SALAZAR

505 GENIS, BRYLE GABALES

506 GEOGRAFO, JULIUS CRUZ

507 GESULTURA, GERALD DE VEYRA

508 GIANAN, JOSE RAPHAEL ANTONIO ANTONIO

509 GILBUENA, BRYLLE PAHIMUTANG

510 GINGANE, NEIL ALVIN CALE

511 GIRAO, ALJON CARLO NITRO

512 GLORIOSO, JUSTINE EUDEN

513 GO, CHARLES ANTHONY IBAÑEZ

514 GONDA, JOHN ALBERT GUITERING

515 GONO, RAMONITO NUEVE

516 GONZALES, JAYSON QUITEL

517 GONZALES, MARIA SARAH SANTIAGO

518 GONZALES, REX ROVELO

519 GONZALES, REYMOND TALICURAN

520 GONZALES, SARAH BARTOLINE

521 GRABILLO, HANNAH EUNICE ZAPANTA

522 GRAFE, KHINT PAUL IBALE

523 GRAYDA, MERVIN SILAGPO

524 GREPALDIO, BILLIE JOE CAPELLAN

525 GUDOY, CAROLINE BALLAO

526 GUESE, SAMMY REYES

527 GUICHAPIN, ROBIN TAMBANG

528 GUIDOTONG, JUSTER RYAN BERTULFO

529 GULDE, ADRIENNE SEÑARA

530 GUMBAN, ARNEL ANABIEZA

531 GURREA, JORDAN GARBO

532 GUTANA, BRANDY CALIMLIM

533 HALILI, RUDOLFO JR VICTORIO

534 HERNANDEZ, DEAN HENRY MATIRA

535 HERNANDEZ, MARJORIE ANNE BALMES

536 HIDALGO, RAFFY JAY ESCALONA

537 HITEROZA, SHERWIN IBUAN

538 HOLANDA, LEONARD SANICO

539 HOMERES, CHEYNAR PAOLO BATAYOLA

540 HONA, JUN MARK SAN JUAN

541 HORTILLOSA, KAREN ALILIN

542 HUANG, TERRENCE CLAIRON DELIZO

543 IBRADO, ARNOLD SARMIENTO

544 IBUYAT, JOY CALLEJAS

545 ICHON, EDUARDO JR BERISO

546 IGNACIO, KENNETH PONIO

547 IKU, ABDUL-AMIN JALAIN

548 ILAGAN, BRENMAR FORTUS

549 ILAGAN, JANE ALDOVINO

550 ILAGAN, JESTONE GARCIA

551 ILAGAN, MARC REED MEDRANO

552 ILAGAN, NIKKA AUSTRIA

553 ILAYA, DANIEL PABLO RAMOS

554 ILIGAN, ROLLY BASTILLADA

555 ILUSTRE, SAIRENE PANGANIBAN

556 IMPAS, SAMUEL JR SOLDEVILLA

557 INOVEJAS, FRANCIS ALBERT ESPINA

558 ISIDRO, RENZ ERICK SANCHEZ

559 ISLA, RAYMARK MARTINEZ

560 ISRAEL, MARK KEVIN FADERUGAO

561 ISRAEL, REY JR ESPINOZA

562 JABAGAT, DONALD SORIANO

563 JACA, ROBIN GEM MOLEÑO

564 JALIMAO, JOHN WILLIAM DELA PENA

565 JAMIO, ANRU JOSEPH GABIANA

566 JANCUA, DREXLER DE ASIS

567 JANDAYAN, STELLA RAMOS

568 JARANILLA, JOHN KEVEN ROSADIÑO

569 JAREÑO, JOHN ADRIAN ATIENZA

570 JAUD, ERRAH MERES PUTION

571 JAVIER, KEVIN ROSS GARRIDO

572 JAWEL, JOHN MELTON REYES

573 JEMINEZ, REBECCA ACOSTA

574 JILAH, ALSIMIN OMAR

575 JISON, HAMPHREY PORMENTO

576 JORDAN, MICHAEL KENT DE JESUS

577 JORGENSEN, JERIK REPAYO

578 JUEN, JOSHUA SUDAYAN

579 JUSAY, DAVE FLORES

580 JUSI, JAY KENNETH GERONIMO

581 KILAPKILAP, RANNEL RAMIREZ

582 KO, PHIL SEON GATCHALIAN

583 KUSAIN, RAMIL DADA

584 LABIAGA, MELBEN RIVERA

585 LACAMBRA, MARK JIEMEL BARAQUIEL

586 LACUNA, RAYCHIE CARAG

587 LADIGNON, JONES MAURO

588 LADINES, ELAINE ALONER

589 LADRES, MARJANIZA-LI PILAPIL

590 LAGAZON, ALFONSO AQUINO

591 LAGDAMEO, KRISSALYN AUDINE

592 LAGURA, SILVERIUS ZARA

593 LAJATO, KYLE ANTHONY

594 LALU, JERZ RAMIL COMIA

595 LAOAGAN, BRANDON SANTIAGO

596 LAONGAN, CRYAN DOLWE

597 LAPINIG, MARK DAVE MANSUETO

598 LATIP, NUR JAFFAR GAURAKI

599 LATORRE, FRANCIS CHARL CADIGOY

600 LAUDENIO, DAN DAN FUENTEVILLA

601 LAURENA, DANIEL VON ANTON ARAMBULO

602 LAVAPIEZ, JOHN BILLY AZUCENA

603 LAVILLA, GILUNDO LYEEL EDILLOR

604 LAZARO, JHOPET TOLOMIA

605 LEDA, ALAN JR CUIZON

606 LIJAYAN, JONATHAN JR LLENOS

607 LIMBO, ERIC DIMACULANGAN

608 LINA, RALPH ANGELO JACOB

609 LINCHANGCO, IAN PINTES

610 LINGANAY, RALPH TELA

611 LINGAYA, GLENY MHAE TAGHOY

612 LITA, PAUL JAO

613 LITUCO, ELIJAH MARIE LASALA

614 LIWAG, KIM TRIXIE UY

615 LIZARDO, GUILLER ALMARINEZ

616 LLEDO, MARK WILLIAM BABARAN

617 LOMOCSO, ALEX JR BALIQUIG

618 LONGAKIT, ALDRIN ROY TEORICA

619 LOPEZ, ED CLARKE AVERGONZADO

620 LORA, JOHNNY MILANO

621 LU-ANG, MARWIN MANDAYA

622 LUCAS, WARREN DENZLE DE VERA

623 LUCBAN, MA BABY JOY REYES

624 LUCERO, STEPHEN CARLO ABRIL

625 LUCHAVEZ, EDEL FREO

626 LUISTRO, RON JAY ROSAL

627 LUMAPAS, KATRINA SIBAYAN

628 LUNA, ARVIN BERGOLA

629 LUNA, MICHAEL ANGELO VILLEGAS

630 LURA, ERIC JOHN PRADA

631 MAANDAL, GERARD LORENZ DIZON

632 MABASA, DENNY GRACE INOCENCIO

633 MABIYA, NADINE KRISTENE PRATO

634 MABOGNON, RONEL LIGASPE

635 MACALALAD, DARELL KIM ARCE

636 MACALALAD, ROMARK RAMOS

637 MACALINDOL, ARCHIVAL VALENZUELA

638 MACAPAGAL, ROEL UTERO

639 MACARAEG, RANNY BACHAR

640 MACARIMBANG, MOHAMMAD FARHAN BASHER

641 MACATANGAY, MA LUZEL JIMENEZ

642 MACATANGAY, MIGUELITTO CONRAD CASTILLO

643 MACOY, EDUARDO JR LIBATIQUE

644 MACUJA, JORHIZ ANNE AROJADO

645 MAG-ASO, PHILIP CEASAR DALISAY

646 MAG-USARA, ARLSER LLOYD ABATAYO

647 MAGADIA, CHRISTIAN ARLO SIKAT

648 MAGBATOC, IVAN REYES

649 MAGBOO, GIAN CARLO BAUTISTA

650 MAGBUJOS, TEODY REY LACSAMANA

651 MAGLALANG, JOHN EMMANUEL FLORES

652 MAGSINO, NICKIE DE LEON

653 MAGSOMBOL, IVY GAILE MAGPANTAY

654 MAGTOTO, LYNDON PAULO LUGTU

655 MAGTUBA, ALFON JR AGUILAR

656 MAHILUM, MICHAEL JOHN CALISANG

657 MALARAN, ERIKKA MARGAE SANOY

658 MALIHAN, ERALYN CATOR

659 MALONZO, CHLOIE ANTHONY LORA

660 MAMINTA, LESTER CHRISTIAN DATO

661 MANA-AY, MARVIN SALES

662 MANAHAN, ALEXIES MARIANO

663 MANALASTAS, JERNY PADILLA

664 MANALO, DAVE JONAS BRIONES

665 MANALO, EMMANUEL ALVAREZ

666 MANALO, JEFFREY DE JESUS

667 MANALO, JERALD ARIEL LAXAMANA

668 MANALO, RAINA ANN LEAÑO

669 MANAOG, ERICO PAULO DIONELA

670 MANDOCDOC, REYMON PEÑA

671 MANGAMPO, REYMART MANAOAT

672 MANGILA, JERSON PANILAGAO

673 MANGILA, JOHN ARNOLD JR NABLE

674 MANGUILIMOTAN, JERIC FERRATER

675 MANIBOG, ALVIN ALBERTO

676 MANINGAS, NICKO MATALOG

677 MANLANGIT, DARWYN DELA CRUZ

678 MANONGSONG, ARIEL CARINGAL

679 MANUEL, JEROME VIDAL

680 MANUEL, LUTH CARLO LUBINO

681 MANUGAS, LEAR PHIL CAÑALITA

682 MAPILI, VERGEL JEROME ADINA

683 MAQUILING, JOBB CATOR

684 MARAMBA, JOSE ERIC ALVAREZ

685 MARANAN, MANUEL DATINGUINOO

686 MARASIGAN, JORLAN ALLAN ASIS

687 MARASIGAN, LOVELY ACORDA

688 MARASIGAN, MARDENN ABAYA

689 MARASIGAN, PAULO NAVA

690 MARAVILLA, RONALDO CALOPEZ

691 MARILLA, IAN LLOYD AREVALO

692 MARQUEZ, NELSON SABIDURIA

693 MARTINEZ, IYAM OCO

694 MARTINEZ, JEROME MACATANGAY

695 MARTINEZ, RAPHAEL LOUIS VITO CRUZ

696 MARTIREZ, JOHN RAY DELA TORRE

697 MASANGCAY, ALVIN JR DELA CRUZ

698 MATIRA, JOYCE GERALDINE ABANILLA

699 MAXINO, DENZEL VILLEGAS

700 MEDINA, FRANCO BIEN TORRES

701 MELENDREZ, JOEBERT SEDORIO

702 MENDOZA, ERNEST ANTHONY ARELLANO

703 MENDOZA, JAMES RUSSEL REDUCTO

704 MENDOZA, KIM XZYRELL MANALO

705 MENDOZA, PAUL JOHN GADIANO

706 MENDOZA, RAQUEL RENDON

707 MENDOZA, WILSON MARTINEZ

708 MERCADO, FRANCISCO MIGUEL JR HORLANDA

709 MICLAT, MARK GLENN LACAP

710 MIGUEL, CHRISTINA LABARRETE

711 MILAN, JAMES ALJONDINO MARZAN

712 MILAN, MICHAEL PUZA

713 MILANES, JOHN PATRICK NUÑEZ

714 MINA, ANTONIO RAFAEL GUINTO

715 MIRAFLORES, KIM MICHAEL ANGELO REYNES

716 MIRALLES, TEODULFO III SANTO

717 MIRANDA, ARIEL FLORES

718 MIRANDA, JAN JOSEPH BRIONES

719 MIRANDA, RAFFY BACTOL

720 MOHAMMAD, ARASID ISMAEL

721 MONGE, APOLINAR JR BAGONA

722 MONGHIT, DARYL CHARLES BAJAN

723 MONTALES, REYNALDO JR VILLALON

724 MONTAÑEZ, GLENN NAYVE

725 MONTAÑO, ABEGAIL GUZMAN

726 MONTEAGUDO, LIMUEL ORTILLA

727 MONTEJO, ROBERT GONDA

728 MONTER, PRINCE OLMAR BATONERO

729 MONTEROLA, JAYPEE BONUS

730 MONTEZON, JOVAN GEREZ

731 MONTIVEROS, MEL-JOHN MAJADAS

732 MORADO, MICHAEL BONGCO

733 MORALES, PETER ADRIANNE MONCERA

734 MOSTEJO, ARNOLD JR PADERNA

735 MOTILLA, CHRISTOPER ESLABRA

736 MUDAG, ABDULHALIM SALIC

737 NABARTEY, ENRICO JR NANDRES

738 NACILLA, RAYMOND BERNAL

739 NACOG-ANG, JETRO BATTIW

740 NATIVIDAD, GIFT KRISTIE GLUDO

741 NATIVIDAD, PHILO SALINAS

742 NAVAL, TOMAS GABRIEL SANTOS

743 NAVARRO, JIM RODGER TRINIDAD

744 NAVARRO, JOSHUA JAVIER

745 NEGAPATAN, CARLA MAE GRAJO

746 NEGAPATAN, JULIETO TRAZONA

747 NEGRITO, JAYBIE SELLADO

748 NEIS, NIÑO LESTER HAGNAYA

749 NERI, REEGIE BARTOLATA

750 NERVAL, SHERWOOD BEGINO

751 NEVADO, JAY-KARL ORDONES

752 NGO, TIMOTHY CHARLES CHUNG

753 NIDEA, LAUREN JAMES SUAISO

754 NIEGAS, WILVIN CAMBA

755 NISPEROS, IRIKKA JANE ARRIETA

756 NOORA, DANECA SIBULO

757 NORTE, JORGE VINZON MANCENIDO

758 NUARIN, EDWARD JOSHUA GUIRIBA

759 NUAY, FRANCIS PONCE

760 NUDO, DENVER JOHN ROXAS

761 NULLAS, NESTOR JR NECESARIO

762 OABEL, CHRISTELLE MARIE PASILDO

763 OBILLO, JHOANA CASUGA

764 OBLIPIAS, LEMUEL GILDO PASCUAL

765 OCAMPO, JONAS CARL BARRETO

766 OCAMPO, MARLON BADAYOS

767 OCANG, MARK ANTHONY NAVARRO

768 OCHOCO, JELLICA JOYCE NONOG

769 OLGADO, JEROMMEL MEDALLA

770 OLITA, REYGON TECSON

771 OLIVER, NICO NEMESIO WONG

772 ONGTANGCO, RODELYN ABELLA

773 OPEÑA, BERNON ALLEN DECIPEDA

774 ORACION, CHARLEY ALCORIZA

775 ORANI, MARLON JR ARABANI

776 ORBETA, SHYNE VILLACERAN

777 ORCULLO, CHRISTOPHER ADAPTAR

778 ORQUILLAS, EDWARD LOUISE ETONG

779 PABLICO, SYLFRED TAN

780 PABLO, DALE AMMON AGUSTIN

781 PACAÑA, GERALD ERVIN TALICTIC

782 PACHECO, CARL LORENZ LOVERES

783 PACIA, JOSHUA BALMES

784 PACIBLE, ZENNETH SUQUIB

785 PACIENTE, KIER CLIFFENVILLE GANADOS

786 PACLAR, KIM MICHAEL PINEDA

787 PACON, MICHAEL JOSEPH TIBORCIO

788 PADERNAL, KARL JOSEPH ZULITA

789 PAGADOR, VON KENNETH DELA VEGA

790 PAGARA, DAVE ECHAVEZ

791 PAGTALUNAN, YEILE MAREN QUITON

792 PAGULAYAN, ARVIN ACHAS

793 PALACA, ERVIN DAGAAS

794 PALANGGALAN, RASUL RICHY LUMANGGAL

795 PALASIGUE, FRANCIS JAY MONDEJAR

796 PALATTAO, KELVIN LOMBOY

797 PALATTAO, VINCE DOMINIC YARE

798 PALEAN, NOLI SANIDAD

799 PALERMO, RICARDO JR ADLAWAN

800 PALMES, JOHN GABRIEL MENDOZA

801 PAN, NIKKI JIM MELGAR

802 PANCHO, BERNA CLARRICE MARANAN

803 PANGAN, MARK CHRISTIAN TURALLO

804 PANGANIBAN, ARCELIE ANNE BRIONES

805 PANGANURON, CHERY MAE ESTOQUE

806 PANGO, NORHAYA PASANDALAN

807 PANOPIO, MARK JOVEL CASTILLO

808 PANTALEON, ROBERTO JR PACSIS

809 PAPANDAYAN, MUAYM LIMGAS

810 PARAS, PETER NICHOLAS MANCHING

811 PARAY, JOHN CARLO VILLAGORDA

812 PARAYNO, JAY MARK BONCALES

813 PARCON, LLOYD TUBIO

814 PARILLA, CHARLIE CORDERO

815 PASCUA, TIMOTHY ALEJO

816 PASION, JOHN PAUL ABIOG

817 PASTERA, ALBERTO JR MISAMIN

818 PASTOR, JERELIE DENISE RULE

819 PATALINGHUG, KLAINN LANOY

820 PATALITA, JERRY JR RENDON

821 PATIÑO, JOHN SHEFRAN VILLENA

822 PATRIMONIO, NEILL WENMAR PANISA

823 PATULOT, JOSE JOSEPH OCAMPO

824 PAVINO, ALYNNA ALISSA TAGLE

825 PAZ, JOEL JOHN GARCIA

826 PELINGO, LEOVIN CARANDANG

827 PEQUE, JOHN KLEIN TRAYA

828 PEREZ, BRENDA LEE VALLEBO

829 PEREZ, JOHN ALEX BUTARDO

830 PEREZ, KENNETH JEROME ATIENZA

831 PEREZ, MIKKO PAOLO DIZON

832 PESINABLE, FRANC HOPE JUANOLA

833 PEÑA, PAUL GENALD CATMUNAN

834 PIASAN, XYREY SEAN LAROBIS

835 PIDONG, ELPEDIA TUAN

836 PILONGO, JOHN REY JABINES

837 PINCA, JEANVER CANUTO

838 PLANCO, JOEFEL OQUIAS

839 PONO, MARCEL CHRISTIAN CURA

840 PORIO, KEMBERLY DEGULACION

841 PORTER, DENICE BRYAN GARCIA

842 PUDADERA, LEMUEL POBLACION

843 PULGA, GLORIO ANDOY

844 PULIDO, JOHN CARLO JUIN GIOVEDI CHAVEZ

845 PUNONGBAYAN, AUBREY MAE PESA

846 PUQUIZ, CHRISTIAN DAVID BANTOY

847 QUESADA, CHRISTIAN PAULO PAGLINGAYEN

848 QUIAÑO, JOEY ILAGAN

849 QUIJANO, ROWEE LAGMAY

850 QUINAL, XERXES ARRAZ

851 QUINTE, MARK AARON HO

852 RAFAEL, GERALD RAFAEL VACUNAWA

853 RAFAEL, RALPH VALLE

854 RAMBAYON, DEXTER RANCE

855 RAMIREZ, JOHN MARK ADELAN

856 RAMOS, BENJIE PAREL

857 RAMOS, BRANDON PIELAGO

858 RAMOS, FRANCIS GLENN MAGDAYAO

859 RAMOS, HARRIES BASAN

860 RAMOS, JHOMAR CORONEL

861 RAMOS, JOCEL PALLARCA

862 RAMOS, LYREN ASUNCION

863 RAMOS, MIKE QUITOR

864 RAMOS, RHAFAEL MAR SEVILLA

865 RAMOS, ROEN AGUIJON

866 RANGEL, LEOCADIO VILLACORTA

867 RAPAL, KENNETH BLEN NAKILA

868 RAQUIN, RICARDO BRILLON

869 RASAN, ERHAN KULLY

870 RATO, MARK VINCENT SALIGAN

871 RAZON, MICHAEL PALMA

872 RAZON, NEIL ANGELO ADORA

873 REAMBONANZA, RONELL TEVES

874 REBAYLA, IAN ROI SINAJON

875 REBOSURA, MICHAEL FRANK RIVA

876 RECAÑA, GILBERT ROSALES

877 REDELOSA, VINCE PATRICK SANCHEZ

878 REDUTA, ALLAN JAY

879 REFORMA, FRANCIS RENOBLAS

880 REGALA, JOENEL CARREON

881 REGALADO, KENNETH REGS DEL CASTILLO

882 REMO, JOHN MICHAEL VILLANUEVA

883 RENTIQUIANO, DEMVIR NABUS

884 RESONABLE, MORIELLE CARMELA SANCHEZ

885 RESONTOC, JONETT JAN REBETA

886 REVILLOZA, MARVIN AMPELOQUIO

887 REVOTE, RYAN VICTOR DAGDAGAN

888 REYES, HARRY BALANAO

889 REYES, HELMSLEY “KUBI” CASWELL TARIMAN

890 REYES, JASHUAH MARAMARA

891 REYES, LAWRENCE MACASPAC

892 REYES, MARC ANTHONY PEÑALOZA

893 REYES, RENZO NICOLE PARTO

894 REYES, REYNEL MARK LOTERTE

895 REYES, ROY EYMARD JR PESADO

896 REYES, TED LOUIS DE MESA

897 RICAMARA, HENRY JOHN PAGUEL

898 RIVERA, ALCEL KIM SALUDO

899 RIVERA, JOHN ALDRIN MANUEL

900 RIVERA, JULIUS CANIEDO

901 RIÑON, MARCO REYES

902 RODRIGUEZ, WILSAM RAPHAEL CAÑETE

903 ROJASMATEO, NEIL LEONARDO

904 ROLLON, MARYLL ILAO

905 ROMANO, RAY THOMAS GARSUTA

906 ROMANO, VINCENT CAPSA

907 ROMBAWA, ALFRED ALANO

908 ROMULO, MARK DEXTER PLANDEZ

909 RONDINA, LAURENCE JANE MAGDADARO

910 ROSAL, JAZPHER DELA VICTORIA

911 ROSAL, JESSIE BOY BERNARDO

912 ROSALES, ARSHED MATTHEW GALLINERO

913 ROSALES, BOYET SAMUEL FARAL

914 ROSALES, PAUL DE CASTRO

915 RUBIA, RAINIER JAN GUIBAO

916 RUNATAY, JOHN YVES VERDE

917 SABADO, SUNSHINE JOY GAPUZ

918 SABANAL, RUSSELL JON BARRIGA

919 SABELLANO, JAKE OMAMBAC

920 SABELLANO, JOHN PAUL

921 SABELLO, FRANCIS ARMEA

922 SABILI, CRISTIAN KALAW

923 SABINAY, ANTHONY MONACAR

924 SAGARINO, ROGEN ORTIZ

925 SAGUN, JETHRO SANTOS

926 SALAS, KIANN MACASPAC

927 SALAZAR, GERALD VERZOSA

928 SALAZAR, LESTER TALAVERA

929 SALAZAR, RAMON ESPIRITU

930 SALAZAR, ROBERT DIAZ

931 SALCEDO, ALKEY BULANHAGUI

932 SALEM, RICO JR ROSAL

933 SALIM, ABNER ARABANI

934 SALIMBOT, MYREL NATAD

935 SALINAS, CHRISTIAN CARLO BLANCA

936 SALINAS, GRACELYN TAMASI

937 SALOMON, FRANZ NICHOLE ABORDO

938 SALVADOR, ALFONSO VITTORIO CABRERA

939 SAMSON, BILL CLIFFORD SANTIAGO

940 SAN ANDRES, POCHOLO NOEL RAMIREZ

941 SAN JUAN, JAMES RAYMOND ABONAL

942 SAN LUIS, DARREL SADAC

943 SANGALANG, JULIUS BARRIENTOS

944 SANTILLAN, ROSAURO BESANA

945 SANTOS, BRYAN CRUZ

946 SANTOS, DANIEL VALLES

947 SANTOS, FAUSTINO JR RUSTIA

948 SANTOS, MARK LESTER PURIFICACION

949 SANTOS, MART RUSSEL ARCAYOS

950 SANTUA, ROY LORENZ VINSON

951 SAQUIBAN, FRANKLIN MORALES

952 SARGELLA, REY GANZALINO

953 SAUCE, AL ANGELO GONZAGA

954 SAYANGCO, UNISON BABARAN

955 SAÑO, VANN ARK JAYSON ARAGON

956 SECILLANO, JAYSON ORGAYA

957 SEDORIOSA, ALLAN NIÑO ARAÑAS

958 SEISMUNDO, DAVE CHRISTIAN ACEDILLO

959 SEJAS, ALBERT AGPALASIN

960 SEMBLANTE, GREGORIO III RAGAS

961 SERNA, CAMILLE DONNA FRANCE DIME

962 SERVO, WILLIAM MIRALES

963 SEVADERA, JUAN PAOLO POSTRADO

964 SEVILLA, JORDS BROQUEZA

965 SHAMSUL ALAM, KHALID FIESTA

966 SIA, NEIL ASHER SY

967 SIBAYAN, AURA JOY

968 SIENES, JAYBERT ESTELO

969 SIKAT, MICHAEL JOSEPH UMALI

970 SILANG, MARIC ALDRIN PANGANIBAN

971 SIMARA, JOSE NATHANIEL CAHILES

972 SIMBILLO, KRISTIAN MANALANG

973 SIMELA, RODA JANE BALITE

974 SIMOLDE, MIKHAELA ANG

975 SINGSON, ROMULO ROMULO

976 SISON, KATHLEEN JOY DIMAYUGA

977 SOBERANO, LARRY ARCOSITAS

978 SOLIMAN, NOEL JR FLORES

979 SORIA, CLARENCE PABLICO

980 SORIANO, CARL JOSEPH LONTOK

981 SUAREZ, KRISHIEL ANNE TABANQUERAO

982 SUGANOB, VINJE LASTINO

983 SUPRANES, MARC LAURENCE BULLAGAY

984 SUSON, PAUL JOHN BARRO

985 SUYKO, RAPHAEL GLENN TIONGSON

986 TABAGAN, ROSE ANN ARAÑO

987 TABBADA, JO ANNE MAULION

988 TABBAY, JOSE JR PARINAS

989 TABIOLO, GLENN LIBON

990 TABLANTE, KIM CARLO PAGKALINAWAN

991 TABULA, SALVADOR ORDOÑA

992 TACLAS, SEBASTIAN KYLE SAULER

993 TAGAMA, PATRICK JAMES MERCADO

994 TAGANAS, JEROQUE TABALBAG

995 TAGUIMACON, JOCIENT YAP

996 TALABOC, JAY MORING

997 TALAVER, FRANCIS PEREZ

998 TAMARRA, ROYCE ADRIAN TREMOCHA

999 TAMPUS, JASPER JAY PONCE

1000 TAMSE, JUSTINE GONZALES

1001 TAN, JEAN RENO MACAHILIG

1002 TAN, JOSE NOE LOPEZ

1003 TAN, MARK WILSON KING CALAWAGAN

1004 TANEDO, JAN CHRISTOPHER CONSTANTINO

1005 TANGLAO, WILSON MARZO

1006 TARRAS, JHONLIEDOBERT VERDERA

1007 TATLONGHARI, BONN ANDREW CASTILLO

1008 TAVESORA, MARC FELIX VINLUAN

1009 TAWATAO, GIAN CARLO EUSTAQUIO

1010 TAÑEZA, DANIEL JOHN DASCO

1011 TECSON, BYRON O’NEILL CHUA-REYES

1012 TEJADA, LADYLYN JABIÑAR

1013 TEJADILLA, ROYCE ALBERT PEREZ

1014 TENGSON, ARVIN VENTURA

1015 TEOLOGO, ANTHONY LLAVE

1016 TICA, NELSON ACUIN

1017 TICZON, BRANDON JOSEPH SOTALBO

1018 TIMPOC, PETER GARY FIGUEROA

1019 TOLENTINO, JOHN REVE GUILLERMO

1020 TOLENTINO, NOEL JOERGE ARCIAGA

1021 TOMEDO, EDGAR JR BONTIGAO

1022 TOMPONG, ANDREW HETROSA

1023 TOMPONG, JIMMY JR SAMONG

1024 TORAYA, KEVIN JOHN ANDAYA

1025 TORRADO, DIOKENNY ZAMONTE

1026 TORRE, MERWIN LIWANAG

1027 TORRES, WILMER ABELLANOSA

1028 TRADIO, LORENZO SUMALINOG

1029 TRINIDAD, GAIL ANNE MARIE MACAWILI

1030 TUBIG, KENNETH LAYNESA

1031 TUMAMBING, ALDRIN CANTOS

1032 TUTING, MARTIN JOSHUA CARLOS

1033 TUÑGOL, ALYSSA LOREN HIPOLITO

1034 URAO, ZAID RASHEEN TANDICO

1035 URETA, RAMIL JAY LUZORATA

1036 URI, CHARMAINE LLACUNA

1037 UY, JONMAR ED POLANCOS

1038 VALDERAMA, LEO GENE VILLARIAS

1039 VALDERRAMA, GABRIEL ANGELO SANTOS

1040 VALDEZ, JHONEL CASUGA

1041 VALDEZ, VON EDRIN CAMANGEG

1042 VALENCIA, DAVE BLANQUER

1043 VALENZUELA, JAYMAR GOROSPE

1044 VALENZUELA, JOHN MARVIN ESPERA

1045 VALENZUELA, KENNY JAY TINIPAC

1046 VALIENTE, ALLEN MAE DE LA CRUZ

1047 VALLAGOMESA, MARK BAUTISTA

1048 VALLE, KEVIN PAYOT

1049 VALLES, TRIS JOHN HERRERA

1050 VALMONTE, JAYSON DELA CRUZ

1051 VEGA, LOUIE EVANGELISTA

1052 VELASCO, MADELENE SAN JOSE

1053 VERACES, MECO AVA MUJERES

1054 VERGARA, ANTHONY CONDENO

1055 VIBAR, CHARLOTTE PESQUERA

1056 VICENTE, JAMES VINCENT SANSON

1057 VICTORIA, TRISTAN AMIEL ALEJO

1058 VICTORINO, JOSE FERNAN ALFONSO

1059 VILLALON, JEPHONY BARRIOS

1060 VILLALUZ, ALPHONSE MAURICE ORTIZ

1061 VILLAMOR, JOHN ISAAC SUMIRAN

1062 VILLANUEVA, AARON JOHN SANCHEZ

1063 VILLANUEVA, BYRON HERNANDEZ

1064 VILLANUEVA, CHRISTIAN MEGUEL CALICA

1065 VILLANUEVA, DALE DURAN

1066 VILLANUEVA, JAYZEL JOHN GALENO

1067 VILLANUEVA, JUSTINE MARK PANAY

1068 VILLAROZA, PRECIOUS ARLENE LATAYAN

1069 VILLAS, JOHN CHRISTOPHER AÑOVER

1070 VILLEGAS, MARLON BLASE

1071 VINIEGAS, JAYMART PAYAD

1072 VIOLETA, PAUL VINCENT VILLACAMPA

1073 VOSOTROS, NAPOLEON III DEMOTOR

1074 WALLES, ALVIN GARCIA

1075 YADAO, KARL EMIL MIRANDA

1076 YAMBAO, FELIX GABRIEL MINA

1077 YMANA, CARL LOUIE PADILLA

1078 YU, JAN HANSON GLINOGA

1079 YUMOL, ARVIN SALANDANAN

1080 YUZON, MARIA CHASTINE ARELLANO

1081 ZABALA, SAM DALE SUPLICO

1082 ZANTUA, APOLLO PABLO UY

1083 ZORNOSA, GIO BREGANZA

NOTHING FOLLOWS———————-