Thursday, March 23, 2017
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    1083 examinees pass the Mechanical Engineer Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,083 out of 1,904 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila and Cebu this March 2017.
       Seq. No.   N a m e
    1  ABACAN, ZOREN  CLEOFE
    2  ABAD, IRENE LARA  MEJIA
    3  ABAD, RAPHAEL JOSEPH  DIOKO
    4  ABANES, MHELMAR  ELEDA
    5  ABANTE, JAY  HERNANDEZ
    6  ABAPO, BRIAN  CUIZON
    7  ABARQUEZ, ADRIAN  DUARTE
    8  ABARQUEZ, RALF  DOLAUTA
    9  ABAYA, MARK JIM  ALVAREZ
    10  ABELLA, EDWARD JUNE  DELGADO
    11  ABELLA, ROGER STEVEN  SINGCULAN
    12  ABING, ARCADIO III  DIEZ
    13  ABIOG, RUSS JOHN THEODORE  VELASQUEZ
    14  ABREA, KAISER KARL  DE LA ROSA
    15  ABREA, RODELO  INOJALES
    16  ABUBO, JOHN BENEDICT  OLIVEROS
    17  ACABAL, JAYSON  RIVERA
    18  ACEVEDO, DEAN WESLEY  RESQUITES
    19  ACLAN, MARK BRYAN  ZARASPE
    20  ACOSTA, ROLAND  CAHILIG
    21  ACUESTA, ERWIN  BARIL
    22  ACUPIDO, FLORANTE  UDDON
    23  ACUÑA, PAUL  PALMA
    24  ADARLO, JOHN CESAR  MARAMOT
    25  AFRICANO, GINO  LIMBAGA
    26  AGRAVANTE, ARBELYN GRACE  BAUTISTA
    27  AGUILA, ALJEREOU  DE LEON
    28  AGUILAR, JERSON BARCEL  GALVEZ
    29  AGUILAR, MARLON  TEODOSIO
    30  AGULO, PATRICK ADRIAN  VALDEZ
    31  AGUSTIN, HEZRON ZAIRE  LOPEZ
    32  ALAG, JOHN NICHO  BONDOC
    33  ALAGON, KHRIS  MAGDALES
    34  ALARCON, ALEXIS MARI  CARDINAL
    35  ALARILLA, JOSHUA ALECK  DELA ISLA
    36  ALBAY, MARIO JR  ANGELES
    37  ALBINO, ANGELO VICTOR  DOROMAL
    38  ALCARDE, ALFRED  SUTACIO
    39  ALDE, JOSE EMMANUEL  CASTILLON
    40  ALEGRE, DILIP  ACIBAR
    41  ALEGRE, EMMANUEL HIEN  RAMOS
    42  ALESNA, JOHN CHRISTOPHER  MINGAY
    43  ALFONSO, SHANE AXL  BABAGAY
    44  ALLEGO, ALGEN  PEKITPEKIT
    45  ALMADRONES, JEMIMA GRACE  CAMACHO
    46  ALMENDRAL, BENJIE  CARAAN
    47  ALONZO, BENJAMIN  CASIA
    48  ALONZO, JOHN KIZZOR  VALDEZ
    49  ALVIAR, MIKKO JOSEPH  SAMSON
    50  AMANUENCE, KIT ROQUE  CABONILAS
    51  AMIGO, JASON PAUL  PABLO
    52  AMPOLOQUIO, EARL MARTIN  IPANAG
    53  AMPONGAN, ARMAN  STA ANA
    54  ANCHETA, JOHN RONCHE  ROLUSTA
    55  ANDALES, JESSICA  LUCERNAS
    56  ANDAYA, EDSEL JOHN  SENTES
    57  ANDAYA, RAY MARK  LIMON
    58  ANDAYA, RHOMA  RONQUILLO
    59  ANDI, RADAD  DIWA
    60  ANDRADE, JAN JASER  SONIO
    61  ANGELES, JOMAN  BALTAZAR
    62  ANGLO, RECHEL  DELOS REYES
    63  ANGUSTIA, JULIAN BERNARDO  RAPIÑAN
    64  ANTIDO, SEAN EMIL  ALEA
    65  ANTIGO, KELVIN JOHN  LIMIAC
    66  ANTOD, ENGELBERT  BICOY
    67  ANTOLIJAO, HAROLD KEITH  LAURON
    68  ANTOLIN, ERWIN  TABUAC
    69  APAREJADO, ERICK
    70  APILADO, DENVERLYN  ACIERTO
    71  ARABES, IAM AMIEL  DRIZ
    72  ARAMBULA, RUFINO  LUMACANG
    73  ARAMBULO, KARL CHRISTIAN  BALLESTEROS
    74  ARANDIA, CHRISTOPHER  CALVADORES
    75  ARBOLEDA, RICHARD  VILLANUEVA
    76  ARCAY, MICHAEL JOHN ROLAND  MONTESA
    77  ARETA, NEIL ALLYSON  CARINGAL
    78  ARGANA, JIMUEL  MANTES
    79  ARGUELLES, KENNEDY  MAGBANUA
    80  ARGUELLES, LEXTER  MANALO
    81  ARGUELLES, RONA FLOR  REYES
    82  ASCAÑO, LIEZEL  MAGTAAS
    83  ASI, KARLO ALLEN  GUBI
    84  ASI, MICHAEL  DELEN
    85  ASTILLERO, GREG MARVIN  POLIDO
    86  ASTURIAS, PETER  LANDICHO
    87  ASUNCION, AL THEOPHILUS  GUILLEN
    88  ATIENZA, ARVIÑO PAULO  ARELLANO
    89  ATIENZA, KARL LOUIS  MAGMANLAC
    90  ATIENZA, SHANNEN  BAE
    91  ATUAN, WILSON JR  GERONIMO
    92  AVENTURADO, VINCENT  JUANEZA
    93  AXALAN, JULIUS EHMIL  RICO
    94  AXALAN, MAIDY  CATAQUIS
    95  AY-AY, MARVIN  TORRON
    96  AYADE, ISAGANI  SEPTIMO
    97  AYANO, JOSEPH DEO  MACATANGAY
    98  AÑANO, JAYSON  CELESPARA
    99  BABANTO, ARIEL  ALFECHE
    100  BACERRA, SHERWIN LEE  CABAYAO
    101  BACLE, MAGTANGOL GENE  BALDEVIESO
    102  BACOLOD, JULIE ANN JOYCE  SIBAYAN
    103  BACONG, JORDAN  TAGALOG
    104  BADRON, EDRIS JR  CALI
    105  BAGACAY, CHRISTIAN NEIL IVAN  CACDAC
    106  BAGAPORO, MACKHARLEY  TRIUMFANTE
    107  BAGUINAON, FLORMEN  CALINAWAN
    108  BAIRULA, DAMSA JR  MATEO
    109  BALAGON, BERNIE  BUENSALIDA
    110  BALAGTAS, LEANDRO  ELONA
    111  BALAN, PAUL ADRIANE  HIRANG
    112  BALATAZO, JOHN CLINTON  MARFORI
    113  BALDERAMA, MICHAEL JOHN  GRATIL
    114  BALID, DEAN KRIS ANN  BALMES
    115  BALIDIONG, JEPHER  APAY
    116  BALIOS, ED IAN  DE CASTRO
    117  BALITA, MA LOURDES  RAUSA
    118  BALMES, KEVIN JASPER  IGLIANE
    119  BALTAZAR, ALPHEUS  DAAG
    120  BALUYOT, JAN KENNETH  EJAUS
    121  BANDONILL, JAN RAPHAEL  ALARAS
    122  BARI, JUNEL  MALAUBANG
    123  BARNEDO, PETER  MANZANILLA
    124  BARRIL, FRAITZNER  MARTINEZ
    125  BARRION, ALDRIN  ZARA
    126  BARRION, ARMIN  ACORDA
    127  BARSUMO, KEITH  CANIA
    128  BARTOLO, CESARIO PAULO JEFF  ESPIRITU
    129  BASAL, RENANTE  VILLAGONZALO
    130  BASAS, NEIL CHRISTIAN  TAMAYO
    131  BASIBAS, KERSTIN PAULA  NAOE
    132  BASILIO, CHARLIE CHAPLIN  BAGUINGEY
    133  BASILIO, KARLO  PUMIHIC
    134  BASUBAS, CRESENCIANO JR  BANDINO
    135  BATHAN, CER KELVIN  CARANDANG
    136  BATRONEL, EMERALD  BRIONES
    137  BAUAN, ALBIAH JEAN  AGUILAR
    138  BAUAN, MIKKO PAOLO  NORIEGA
    139  BAUTISTA, ANTONINO JR  CASTILLO
    140  BAUTISTA, CAVIN JOSEPH  MANIGBAS
    141  BAUTISTA, JUPETTE  RELON
    142  BAUTISTA, MAT ARIFFIN  MANGARAB
    143  BAUTISTA, NOVER  DELA CRUZ
    144  BAYER, CLARIZZ DEEN  JAVIER
    145  BAYGAN, JOSUE  EDULAN
    146  BAYOG, LAWRENCE  TAMAYO
    147  BAYOT, MARK ANTHONY  CAPARAS
    148  BEGONIA, ROJIE  DIZON
    149  BEJER, RICHELLE  MORTEL
    150  BEJO, CHRISTIAN ‘D  GALARIO
    151  BELARDO, ROGER  JAVIER
    152  BELENZO, ARNOLD  BONABENTE
    153  BELLEZA, MARK STEPHEN  LASTIMOSA
    154  BENAVIDEZ, CHRISTOPHER JOHN  RANCAP
    155  BENIGAY, MARK ROLAND  CELENDRO
    156  BEQUIO, JOHN HARVEY  VILLACRUZ
    157  BERCASIO, ELDON  VIDA
    158  BERNABE, JOBELLE DHESALINE  BACULI
    159  BERNABE, JOHN EDUARD  SUMBILLO
    160  BERNAL, CYBER  GUARTE
    161  BERNAL, DANTE II  CALIBUSO
    162  BERNALES, SANNY JOE JR  DE LEON
    163  BERONIO, IVYL  LUMAYNO
    164  BERTI, NIKKO GERALD  MANOBO
    165  BIGCAS, MICHAEL  SANCHEZ
    166  BILASANO, VAN NEIL  BENITEZ
    167  BILLONES, JAY-CEE  REOCASA
    168  BISCO, SAMUEL  DE GUZMAN
    169  BITOON, MARY KRISTINE JOY  EVANGELISTA
    170  BIYO, ARTHUR ALEXIS  DEL ROSARIO
    171  BOLO, NICSON  PATOLOMBON
    172  BOMBALES, ARISTOTLE  AGGABAO
    173  BONAOBRA, PEARLY PRINCESS  CABATAY
    174  BORDAN, MARFEL  BENSURTO
    175  BORROMEO, EMMANUEL JOHN  AURELIO
    176  BOÑALES, JERICO  DELA CRUZ
    177  BRANZUELA, LUCILA AGNES  ARES
    178  BREIS, KAILIEB  AGUSTIN
    179  BRICIA, RYAN OLIVER  ACOSIDO
    180  BROQUEZA, LAURENCE  BROQUEZA
    181  BRUCAL, VON CARLO  LAT
    182  BUAC, RYAN RUSSELL  CANDIDO
    183  BUCAYAN, EFRAIM  TABLO
    184  BUCSIT, RAYMART  BUCCAT
    185  BUDBURAN, MARJUN  MOSEP
    186  BUENA, ANNA MARIE  VIDAD
    187  BUENAFE, EDDIE JR  MENDELIBAR
    188  BUENO, ADALYN  MARTIN
    189  BUENO, BENJO  ANTIVOLA
    190  BUGNA, ROSSEN LLOYD  AVES
    191  BUHION, LARRY  DEL ROSARIO
    192  BUMANGLAG, SHERWIN  PAGULAYAN
    193  BUQUIS, CHIN-CHIN  MANONGSONG
    194  BUQUIZ, BERNARD LOU  RETIZOS
    195  BUSINE, MARK HOWELL  MANALOTO
    196  BUSTAMANTE, NOEL EDRIAN  GONZALES
    197  BUTIHIN, RENZ ALDRIN  EGUIA
    198  BUÑO, CEDREX OLLAN  EVANGELISTA
    199  CABALLERO, NOLIE II  SUMANGUE
    200  CABANSAG, EULO KARLO  DIMACALE
    201  CABARON, JOYCE  IYAS
    202  CABATAC, MARVIN  ARNESTO
    203  CABREROS, LUCIANO III  ALFAR
    204  CABRIA, OLIVER  CONDA
    205  CACAO, KIMBERLIE  CELESTIAL
    206  CACATIAN, CARLOS MIGUEL  CASIPIT
    207  CADUYAC, GIL LEO  TACGOS
    208  CAGUIAT, LEO LUCCI  DIMATATAC
    209  CALAGO, PEDRO  MUSOLINI
    210  CALALES, JHON MICHAEL  RIVERA
    211  CALATRAVA, RICHARD  FERNANDEZ
    212  CALAYAG, NAPOLEON  GANELO
    213  CALINAO, FRANZ MARION  MANALO
    214  CALIZO, JEFFERSON  ANOT
    215  CALUSOR, GILBERT  BUENO
    216  CALUZA, GERICO  LLARENAS
    217  CALVELO, JAMES DICKSON  RAAGAS
    218  CAMA, JOHN REM  RUIZ
    219  CAMACHO, RANIER  CATAMA
    220  CAMACLANG, JOHN CEDRIC  LEONIDA
    221  CAMBA, STEPHEN  IBASCO
    222  CAMPANG, MC DOWELL  DELICA
    223  CAMPITA, JERWIN  DAYAHAN
    224  CANALEJA, WILFREDO I  FLORES
    225  CANAPI, JOHN CARLO  MAITIM
    226  CANO, JUAN MIGUEL  BLAY
    227  CANQUE, GABRIEL  VILLARMEA
    228  CANTOS, MARK JOBOY  PAPASIN
    229  CANTOS, MELISSA JANE  GUAVES
    230  CAOYONAN, RICH CARL  JUAREZ
    231  CAPALLA, LEO KEVIN  BUQUID
    232  CAPARAS, NORMAN  MAGBOJOS
    233  CAPITLE, KAREN MAY  ALERTA
    234  CAPRANGCA, EVER NOE  COMIA
    235  CAPULONG, JHON ZEN  IZON
    236  CARAIG, NIÑO REY  JACOBA
    237  CARAMANCION, PETE  SANGGA
    238  CARANDANG, JHON CYRUS  MANDOCDOC
    239  CARANDANG, JONALD JAMES  QUIBUYEN
    240  CARCALLAS, DOMINIC  CAMALLERE
    241  CARIASO, GLENN  DIMAALA
    242  CARIDO, ROSELLER  TAGUIWALO
    243  CARLOS, ROMMEL  TONOG
    244  CAROLINO, KARLA JANE  NOHAY
    245  CARPO, ARTHUR  FERNANDEZ
    246  CARUZO, JOSUA DANIEL  CABEROS
    247  CARZON, JOSEPH ROY  MAGNO
    248  CASTILLO, AWEE  TALAG
    249  CASTILLO, JANETH  NOLASCO
    250  CASTILLO, JERIC  AUSTRIA
    251  CASTILLO, JUARA  MAGNAYE
    252  CASTILLO, OSCAR  MONTALBO
    253  CASTILLO, POSEIDON  FAJILAN
    254  CASTILLO, RENDYL KING  PULE
    255  CASTILLO, ROD MANUEL  DELA CRUZ
    256  CASTILLO, SHEM HAROLD  VASO
    257  CASTOR, CHRYSTELLE RENETH  APQUIS
    258  CASTRO, DYNA KAREN  ILAGAN
    259  CATAPANG, DAN MARC  CALINGASAN
    260  CATAPANG, JHONNEL  GONZALES
    261  CATAPANG, MEI  DE GUZMAN
    262  CATAUSAN, NEIL PAOLO  GLORIOSO
    263  CATUBIG, JEROME NICHOLAS  ENRIQUEZ
    264  CAYACAP, NIÑO AL  BARCENAS
    265  CAYON, EFREN PAUL  BONTIA
    266  CAÑETE, JIMSON  BATHAN
    267  CAÑETE, KEVIN  GOMEZ
    268  CAÑETE, PHYROSE CLINE  ATAD
    269  CELORICO, JOHN RYAN LESTER  ROSALES
    270  CEMPRON, ARIEL JUDE  LACAR
    271  CENA, JONATHAN  RECTIN
    272  CENTENO, RODEL  ANDAYA
    273  CERBITO, JOSHUA  ESPIÑA
    274  CERDON, NORMAN  LORENZO
    275  CHACAPNA, SHEENA  BLAS
    276  CHIOSON, CHARMAINE  BENEDICTO
    277  CHUA, CARL ANTHONY  ROJO
    278  CHUA KAW, MAE FRANCE ALEXIS  JEREZA
    279  CLARITO, CRIS ARVIN  FERNANDEZ
    280  CLAUS, DENNIS  CASAPAO
    281  CLAUS, PRINCE HECTOR  FESTIJO
    282  CLAVEL, JAYCOB  ORENIO
    283  CLAVERAZ, NOEL JAN  ANORAN
    284  CLEMENTE, KHEM  DELA TORRE
    285  COLLADO, MARC JEMUEL  MENDOZA
    286  COMO, FRANCIS LOUIE  CIELO
    287  CONDES, PERFECTO IV  CAUNCA
    288  CONSTANTINO, ERDEL  LORREDO
    289  CONSTANTINO, KREENA SHARMAINE  MONTES
    290  CONTEGINO, DAPHNE  RAMOS
    291  CONTI, KENNETH ARVIL  DIMALIBOT
    292  CONVERSION, ARIEL  PULMON
    293  CORDERO, MAT ANDREW  PERIDO
    294  CORDERO, R-JAY  PICO
    295  CORDOVA, JADE  LEGASPINO
    296  CORPUZ, CEDRYK  DE GUZMAN
    297  COSICO, MARIA CRISELDA  VEQUILLA
    298  COSTES, RODEL  ABRERA
    299  COYOCA, JOSEPH  ARRABIS
    300  CRUCILLO, EDRIAN  ONSAY
    301  CRUZ, ALVINNE  DUCANTE
    302  CUARTOCRUZ, JHEY-AR  BENASA
    303  CUETO, DON FIDEL JOSEF  AGUILAR
    304  CUETO, HANIEL  DAPOC
    305  CUETO, LESTER  CUETO
    306  CUEVAS, DAN MARK  CERIALES
    307  CUEVAS, MARK XENIER  HUBILLA
    308  CUI, BERNADETH LIOBA  TAN
    309  CUYA, MARC KYLE JOSEPH  EVANGELISTA
    310  DABU, JOMAR  BAUTISTA
    311  DACANAY, MARK GIL  CALUB
    312  DACULLO, RENE  TOSTON
    313  DALANGIN, ARRIANE VIEN  ESCALONA
    314  DALAPO, MARY JASMINE  SOBERANO
    315  DAMIAN, ALEXIS  ELESTERIO
    316  DANDAL, ROYETTE  ESPARTERO
    317  DANGA, HENRI  MOPAS
    318  DANO, JOHN ROBIN  RICAPLAZA
    319  DANQUE, LORD MICHAEL  ROQUE
    320  DASILAG, XEREX  CASTRO
    321  DAYAUON, JOMARK  BELARDO
    322  DAYOT, JOSUE III  TUPAS
    323  DAÑO, LENEL  BITANG
    324  DE ALBA, MARIBETH  MACATANGAY
    325  DE CASTRO, JOHN MICHAEL  MENDOZA
    326  DE CASTRO, SHANE MARIE  GARCIA
    327  DE CASTRO, VINCE  NUEVA
    328  DE CHAVEZ, DANE DANIEL  UNTALAN
    329  DE CHAVEZ, JOHN RUSSEL  BARTOLOME
    330  DE GUZMAN, ADRIAN  ZABALA
    331  DE GUZMAN, HANA CARMELA  CABAÑAS
    332  DE GUZMAN, JAIVEE  TORRES
    333  DE GUZMAN, RICA MAE  BUNGAY
    334  DE GUZMAN, VAN ALAN  ABACAN
    335  DE LA CRUZ, JOSEPH  MACAHILAS
    336  DE LA CRUZ, PEPITO III  NILA
    337  DE LA VEGA, CHRISTIAN  CAVALIDA
    338  DE LEON, JUMAR ANDRIE  SALAZAR
    339  DE LEON, RONNEL  AGUSTIN
    340  DE LEON, VICENTE JR  BERNARDO
    341  DE LOS ANGELES, WENNIE LEE  BUCHAN
    342  DE PAZ, IRONE BRANDO  GALLO
    343  DE TORRES, ROMLORD  CABRAL
    344  DE VERA, PAUL JOHN  TIAMSIM
    345  DE VERA, RODRIGO JR  PASCUAL
    346  DEBALOCOS, SOTERO  CABRIANA
    347  DEGAMO, GLENN  BAYO
    348  DEL MONTE, RONNEL  HATOL
    349  DEL MUNDO, HAROLD  QUITORIANO
    350  DEL MUNDO, MICHAEL CALEB  ALBANO
    351  DEL ROSARIO, ELCID  TORREGOSA
    352  DEL ROSARIO, MARK  GUEVARRA
    353  DELA CRUZ, CAMILO JR  CALANO
    354  DELA CRUZ, JULIUS SYMON  MANAOAT
    355  DELA CRUZ, ROMEL  DE JESUS
    356  DELA CRUZ, SCOTTIE HARMONE  SABLAYAN
    357  DELA LUNA, FRED IRENEO  MONTECLARO
    358  DELA PAZ, JUAN ANTONIO  OLVARA
    359  DELA RAMA, JAYSON  CUALES
    360  DELA ROSA, CHLOE GILEAD  PUNONGBAYAN
    361  DELA ROSA, ZYROM  SILAN
    362  DELA TORRE, WILDY
    363  DELA VICTORIA, KEVIN  PALACA
    364  DELERA, CARL MICHAEL JAMES  PULGA
    365  DELGADO, JOSE MANUEL  EBORA
    366  DELGADO, JUDITH  MONTALBO
    367  DELOS SANTOS, GARY  TANTAY
    368  DEMEGILLO, JOEME CARL
    369  DEPLOMA, JAYPEE  BRILLANTES
    370  DERIGE, JETT RASHYHIRO  CABRERA
    371  DESAMITO, MARK CARLO  LANGIT
    372  DESCALLAR, DARWIN  INFANTE
    373  DETERA, MARK JOSEPH  MANALO
    374  DIAZ, ARLO  TAMO
    375  DIAZ, KEVIN URI  DIAZ
    376  DIAZ, LEIZEL  BAUTISTA
    377  DIAZ, MICHAEL PHILIP  CANEN
    378  DILIM, BRYAN  VILLANUEVA
    379  DIMAANO, MITCHELLE  LOPEZ
    380  DIMAILIG, MARK CLAIDE  LAMOC
    381  DOBLE, JESTER LORENZ  MALABANAN
    382  DOMINGO, CHARLIE MIKE  CALICA
    383  DOMINGO, ERALD JUNE  ABAD
    384  DOMINGO, JORINE AIRO  TOMINES
    385  DOMINGUEZ, ALZEN  DOMINGO
    386  DOMINGUEZ, DAVID ROY  RAULE
    387  DORADO, LORENCE  ESPAÑOLA
    388  DULAY, ROLLENE  TICA-A
    389  DULCE, MARK ANGELO  DELA CRUZ
    390  DULFO, JAY  FUERTES
    391  DURAN, RONIE  MANAGUELOD
    392  DURANGO, DUANE BROSE  MESIONA
    393  ECAMINA, NAOMI  MORENO
    394  ECHAVEZ, CHERRY ANNE  BATUGAL
    395  ECHAVIA, EDSEL JUDE  ZABATE
    396  EDNALAGA, PAUL JOHN  JACALNE
    397  EJE, JOHN PAULO  ALVAREZ
    398  ELARDO, PETERNARD  DOYON
    399  ELBORE, ROAN LUTHER  SANTANDER
    400  ELLSWORTH, DE WELLE IV  FERGUSON
    401  ENERIA, JENNIE LYN  EMBASE
    402  ENRIQUEZ, RENZ RAMMER  NICDAO
    403  ERASMO, JOHN BENEDICT  DIAZ
    404  ESCAÑAN, JOHN ROBERT  VALENCIA
    405  ESCOBA, JOHN PHILIP  VELASQUEZ
    406  ESCOBER, CHRISTINE  RULETE
    407  ESCOTO, FRANCIS JUSTIN  LULU
    408  ESLABRA, ARIS GABRIEL  CARURUCAN
    409  ESPAÑOLA, KEIVIN  ESTEBAN
    410  ESPEJO, KRISTIAN ALVIN  JOVERO
    411  ESPELETA, ROMANO ALLEN  ARRE
    412  ESPINOSA, MA YVON  UBALDO
    413  ESPINOSA, PATRICK LLOYD  BALDAGO
    414  ESPIQUE, CHRISTIAN DAVID  PALMA
    415  ESPIRITU, ISHMAEL  RIVERA
    416  ESPIRITU, MARK GILBERT  PATACSIL
    417  ESPIRITU, MICHAEL  ROTE
    418  ESQUIERDA, CHRISTIAN  CORPUZ
    419  ESTABILLO, MARVIN  SORIANO
    420  ESTENOR, SEALAND CLIFFORD  VILLARICO
    421  ESTIGOY, ROMAN TRISTAN  VILCHEZ
    422  ESTINO, BANDAR  JUNDANI
    423  ESTORIOSO, JANINE  FUSILLERO
    424  EUGENIO, EDGARDO BENEDICT  BACULI
    425  EVANGELISTA, JEFFREY  BO
    426  FABRERO, JOHN BREN  SANDOVAL
    427  FAJANILAN, KIM  SEDIACO
    428  FAJARDO, BHART JAYSON  AQUINO
    429  FAJARDO, KENDUARD  ROSALES
    430  FAJILAN, JOHN KENNETH  CASTILLO
    431  FELICITA, ROGEL NINO  SIEGA
    432  FELISILDA, AMELIA  MATIRA
    433  FELIX, CHARLES  BOLIVAR
    434  FERNANDEZ, JULIUS  CACHERO
    435  FERNANDEZ, KIETH EDILOU  GABALLO
    436  FERNANDEZ, MARK JOEFER  AGTUAL
    437  FERNANDEZ, SARAH JANE  DE LEON
    438  FERNANDO, SALVADOR JR  MOLETA
    439  FERRER, JUSTIN CEDRIC  DELA CRUZ
    440  FERRERAS, GLEN  ENDRACA
    441  FEUDO, MARK ANTHONY  FESTIN
    442  FIEL, JEFFREY  CONDO
    443  FILOMENO, DIVINA GRACIA  DIAZ
    444  FLAMIANO, ARON  CATEQUISTA
    445  FLORENDO, ROZEL  LOZARES
    446  FLORES, MAYFER  MONTALVO
    447  FLORES, ROSS  CELECIOS
    448  FLORIDO, JUSTIN JERAC  VALENCIA
    449  FORTALEZA, REYNALDO JR  ANOG
    450  FORTUNA, JUVANIE  QUIDILLA
    451  FRANCHE, JOVIT  ERANDIO
    452  FRANCIA, EDWARD JOSEPH  NAVARROZA
    453  FRANCISCO, JAY-R  MANLAPID
    454  FRESCO, CLARIZ  GOMEZ
    455  FRIAS, GEREMI  CANO
    456  FUENTES, BENEDICT  VINLUAN
    457  FULGE, ANGELO  REYES
    458  GABATO, PAUL DANIEL  ORDIALES
    459  GABRIEL, JAY PAUL  YLASCO
    460  GABUTIN, DEREK  AVENIDO
    461  GACRAMA, FRANCIS MAXIMME  PESICAL
    462  GADIA, HERRVIN DAVID  BOOL
    463  GADIN, JAKE ELGENE  SEVERO
    464  GAELA, SHEREE  LACASANDILE
    465  GALANG, EVAN JOLO  LAURIO
    466  GALANG, JOHN MARTIN  LATAYAN
    467  GALDONES, VITTORIO MARI  VALDEZ
    468  GALEOS, SELENA KAY  DUMBRIGUE
    469  GALINGAN, KRISTIAN LEVI  SALISE
    470  GALLANO, NIMUEL  MICO
    471  GALLARDO, JAMAE MARI  PARCO
    472  GALVEZ, ROLANDO  ROQUE
    473  GAMALINDA, CHRISTIAN  ESTABILLO
    474  GAMAYAO, RIZZA MAE  GADONG
    475  GAMBALAN, JERICO  BAITAN
    476  GAMBOA, MICHAEL JAMES  BABASA
    477  GAMOLO, CHRISTIAN LOUI  SAMBAAN
    478  GANOTISI, NELSON JR  EVANGELISTA
    479  GANTUANGCO, JOERYBEL  HERMOSO
    480  GARBOSA, STEPHEN  BESA
    481  GARCIA, ALLAN  MARANAN
    482  GARCIA, CEZAR JOSEPH  PANALIGAN
    483  GARCIA, GIDEON  GONZALES
    484  GARCIA, JAMBRES  AQUINO
    485  GARCIA, JOELITO  REYES
    486  GARCIA, JOHN PAUL  FERRER
    487  GARCIA, JOSE MARI ARLO  MALICDEM
    488  GARCIA, MAYAN  MEDRANO
    489  GARCIA, PRINCESS JAY ANNE  GONDA
    490  GARCIA, RONEL GERMART  SANSANO
    491  GARCIA, RYAN  JIMENEZ
    492  GASPAR, LAURENCE JAYE  DUCOS
    493  GASPILLO, RENANTE  MAHINAY
    494  GATBONTON, JONNEL  CASTILLO
    495  GATILOGO, JOHN MARK  OBORDO
    496  GAVIOLA, HONEY VAN MAE
    497  GAYAK, LUIS CARLO  SAGUN
    498  GAZA, REVERY  LAPUZ
    499  GEMENTIZA, DARYL  ESTRADA
    500  GENAVIA, ARIES  LAUDIT
    501  GENEBLAZO, JAKE INNO  GARCERA
    502  GENERALAO, KEVIN  PANILAGAN
    503  GENEROSO, JENNYROSE  SONGCO
    504  GENGOYON, CRIS  SALAZAR
    505  GENIS, BRYLE  GABALES
    506  GEOGRAFO, JULIUS  CRUZ
    507  GESULTURA, GERALD  DE VEYRA
    508  GIANAN, JOSE RAPHAEL ANTONIO  ANTONIO
    509  GILBUENA, BRYLLE  PAHIMUTANG
    510  GINGANE, NEIL ALVIN  CALE
    511  GIRAO, ALJON CARLO  NITRO
    512  GLORIOSO, JUSTINE  EUDEN
    513  GO, CHARLES ANTHONY  IBAÑEZ
    514  GONDA, JOHN ALBERT  GUITERING
    515  GONO, RAMONITO  NUEVE
    516  GONZALES, JAYSON  QUITEL
    517  GONZALES, MARIA SARAH  SANTIAGO
    518  GONZALES, REX  ROVELO
    519  GONZALES, REYMOND  TALICURAN
    520  GONZALES, SARAH  BARTOLINE
    521  GRABILLO, HANNAH EUNICE  ZAPANTA
    522  GRAFE, KHINT PAUL  IBALE
    523  GRAYDA, MERVIN  SILAGPO
    524  GREPALDIO, BILLIE JOE  CAPELLAN
    525  GUDOY, CAROLINE  BALLAO
    526  GUESE, SAMMY  REYES
    527  GUICHAPIN, ROBIN  TAMBANG
    528  GUIDOTONG, JUSTER RYAN  BERTULFO
    529  GULDE, ADRIENNE  SEÑARA
    530  GUMBAN, ARNEL  ANABIEZA
    531  GURREA, JORDAN  GARBO
    532  GUTANA, BRANDY  CALIMLIM
    533  HALILI, RUDOLFO JR  VICTORIO
    534  HERNANDEZ, DEAN HENRY  MATIRA
    535  HERNANDEZ, MARJORIE ANNE  BALMES
    536  HIDALGO, RAFFY JAY  ESCALONA
    537  HITEROZA, SHERWIN  IBUAN
    538  HOLANDA, LEONARD  SANICO
    539  HOMERES, CHEYNAR PAOLO  BATAYOLA
    540  HONA, JUN MARK  SAN JUAN
    541  HORTILLOSA, KAREN  ALILIN
    542  HUANG, TERRENCE CLAIRON  DELIZO
    543  IBRADO, ARNOLD  SARMIENTO
    544  IBUYAT, JOY  CALLEJAS
    545  ICHON, EDUARDO JR  BERISO
    546  IGNACIO, KENNETH  PONIO
    547  IKU, ABDUL-AMIN  JALAIN
    548  ILAGAN, BRENMAR  FORTUS
    549  ILAGAN, JANE  ALDOVINO
    550  ILAGAN, JESTONE  GARCIA
    551  ILAGAN, MARC REED  MEDRANO
    552  ILAGAN, NIKKA  AUSTRIA
    553  ILAYA, DANIEL PABLO  RAMOS
    554  ILIGAN, ROLLY  BASTILLADA
    555  ILUSTRE, SAIRENE  PANGANIBAN
    556  IMPAS, SAMUEL JR  SOLDEVILLA
    557  INOVEJAS, FRANCIS ALBERT  ESPINA
    558  ISIDRO, RENZ ERICK  SANCHEZ
    559  ISLA, RAYMARK  MARTINEZ
    560  ISRAEL, MARK KEVIN  FADERUGAO
    561  ISRAEL, REY JR  ESPINOZA
    562  JABAGAT, DONALD  SORIANO
    563  JACA, ROBIN GEM  MOLEÑO
    564  JALIMAO, JOHN WILLIAM  DELA PENA
    565  JAMIO, ANRU JOSEPH  GABIANA
    566  JANCUA, DREXLER  DE ASIS
    567  JANDAYAN, STELLA  RAMOS
    568  JARANILLA, JOHN KEVEN  ROSADIÑO
    569  JAREÑO, JOHN ADRIAN  ATIENZA
    570  JAUD, ERRAH MERES  PUTION
    571  JAVIER, KEVIN ROSS  GARRIDO
    572  JAWEL, JOHN MELTON  REYES
    573  JEMINEZ, REBECCA  ACOSTA
    574  JILAH, ALSIMIN  OMAR
    575  JISON, HAMPHREY  PORMENTO
    576  JORDAN, MICHAEL KENT  DE JESUS
    577  JORGENSEN, JERIK  REPAYO
    578  JUEN, JOSHUA  SUDAYAN
    579  JUSAY, DAVE  FLORES
    580  JUSI, JAY KENNETH  GERONIMO
    581  KILAPKILAP, RANNEL  RAMIREZ
    582  KO, PHIL SEON  GATCHALIAN
    583  KUSAIN, RAMIL  DADA
    584  LABIAGA, MELBEN  RIVERA
    585  LACAMBRA, MARK JIEMEL  BARAQUIEL
    586  LACUNA, RAYCHIE  CARAG
    587  LADIGNON, JONES  MAURO
    588  LADINES, ELAINE  ALONER
    589  LADRES, MARJANIZA-LI  PILAPIL
    590  LAGAZON, ALFONSO  AQUINO
    591  LAGDAMEO, KRISSALYN  AUDINE
    592  LAGURA, SILVERIUS  ZARA
    593  LAJATO, KYLE ANTHONY
    594  LALU, JERZ RAMIL  COMIA
    595  LAOAGAN, BRANDON  SANTIAGO
    596  LAONGAN, CRYAN  DOLWE
    597  LAPINIG, MARK DAVE  MANSUETO
    598  LATIP, NUR JAFFAR  GAURAKI
    599  LATORRE, FRANCIS CHARL  CADIGOY
    600  LAUDENIO, DAN DAN  FUENTEVILLA
    601  LAURENA, DANIEL VON ANTON  ARAMBULO
    602  LAVAPIEZ, JOHN BILLY  AZUCENA
    603  LAVILLA, GILUNDO LYEEL  EDILLOR
    604  LAZARO, JHOPET  TOLOMIA
    605  LEDA, ALAN JR  CUIZON
    606  LIJAYAN, JONATHAN JR  LLENOS
    607  LIMBO, ERIC  DIMACULANGAN
    608  LINA, RALPH ANGELO  JACOB
    609  LINCHANGCO, IAN  PINTES
    610  LINGANAY, RALPH  TELA
    611  LINGAYA, GLENY MHAE  TAGHOY
    612  LITA, PAUL  JAO
    613  LITUCO, ELIJAH MARIE  LASALA
    614  LIWAG, KIM TRIXIE  UY
    615  LIZARDO, GUILLER  ALMARINEZ
    616  LLEDO, MARK WILLIAM  BABARAN
    617  LOMOCSO, ALEX JR  BALIQUIG
    618  LONGAKIT, ALDRIN ROY  TEORICA
    619  LOPEZ, ED CLARKE  AVERGONZADO
    620  LORA, JOHNNY  MILANO
    621  LU-ANG, MARWIN  MANDAYA
    622  LUCAS, WARREN DENZLE  DE VERA
    623  LUCBAN, MA BABY JOY  REYES
    624  LUCERO, STEPHEN CARLO  ABRIL
    625  LUCHAVEZ, EDEL  FREO
    626  LUISTRO, RON JAY  ROSAL
    627  LUMAPAS, KATRINA  SIBAYAN
    628  LUNA, ARVIN  BERGOLA
    629  LUNA, MICHAEL ANGELO  VILLEGAS
    630  LURA, ERIC JOHN  PRADA
    631  MAANDAL, GERARD LORENZ  DIZON
    632  MABASA, DENNY GRACE  INOCENCIO
    633  MABIYA, NADINE KRISTENE  PRATO
    634  MABOGNON, RONEL  LIGASPE
    635  MACALALAD, DARELL KIM  ARCE
    636  MACALALAD, ROMARK  RAMOS
    637  MACALINDOL, ARCHIVAL  VALENZUELA
    638  MACAPAGAL, ROEL  UTERO
    639  MACARAEG, RANNY  BACHAR
    640  MACARIMBANG, MOHAMMAD FARHAN  BASHER
    641  MACATANGAY, MA LUZEL  JIMENEZ
    642  MACATANGAY, MIGUELITTO CONRAD  CASTILLO
    643  MACOY, EDUARDO JR  LIBATIQUE
    644  MACUJA, JORHIZ ANNE  AROJADO
    645  MAG-ASO, PHILIP CEASAR  DALISAY
    646  MAG-USARA, ARLSER LLOYD  ABATAYO
    647  MAGADIA, CHRISTIAN ARLO  SIKAT
    648  MAGBATOC, IVAN  REYES
    649  MAGBOO, GIAN CARLO  BAUTISTA
    650  MAGBUJOS, TEODY REY  LACSAMANA
    651  MAGLALANG, JOHN EMMANUEL  FLORES
    652  MAGSINO, NICKIE  DE LEON
    653  MAGSOMBOL, IVY GAILE  MAGPANTAY
    654  MAGTOTO, LYNDON PAULO  LUGTU
    655  MAGTUBA, ALFON JR  AGUILAR
    656  MAHILUM, MICHAEL JOHN  CALISANG
    657  MALARAN, ERIKKA MARGAE  SANOY
    658  MALIHAN, ERALYN  CATOR
    659  MALONZO, CHLOIE ANTHONY  LORA
    660  MAMINTA, LESTER CHRISTIAN  DATO
    661  MANA-AY, MARVIN  SALES
    662  MANAHAN, ALEXIES  MARIANO
    663  MANALASTAS, JERNY  PADILLA
    664  MANALO, DAVE JONAS  BRIONES
    665  MANALO, EMMANUEL  ALVAREZ
    666  MANALO, JEFFREY  DE JESUS
    667  MANALO, JERALD ARIEL  LAXAMANA
    668  MANALO, RAINA ANN  LEAÑO
    669  MANAOG, ERICO PAULO  DIONELA
    670  MANDOCDOC, REYMON  PEÑA
    671  MANGAMPO, REYMART  MANAOAT
    672  MANGILA, JERSON  PANILAGAO
    673  MANGILA, JOHN ARNOLD JR  NABLE
    674  MANGUILIMOTAN, JERIC  FERRATER
    675  MANIBOG, ALVIN  ALBERTO
    676  MANINGAS, NICKO  MATALOG
    677  MANLANGIT, DARWYN  DELA CRUZ
    678  MANONGSONG, ARIEL  CARINGAL
    679  MANUEL, JEROME  VIDAL
    680  MANUEL, LUTH CARLO  LUBINO
    681  MANUGAS, LEAR PHIL  CAÑALITA
    682  MAPILI, VERGEL JEROME  ADINA
    683  MAQUILING, JOBB  CATOR
    684  MARAMBA, JOSE ERIC  ALVAREZ
    685  MARANAN, MANUEL  DATINGUINOO
    686  MARASIGAN, JORLAN ALLAN  ASIS
    687  MARASIGAN, LOVELY  ACORDA
    688  MARASIGAN, MARDENN  ABAYA
    689  MARASIGAN, PAULO  NAVA
    690  MARAVILLA, RONALDO  CALOPEZ
    691  MARILLA, IAN LLOYD  AREVALO
    692  MARQUEZ, NELSON  SABIDURIA
    693  MARTINEZ, IYAM  OCO
    694  MARTINEZ, JEROME  MACATANGAY
    695  MARTINEZ, RAPHAEL LOUIS  VITO CRUZ
    696  MARTIREZ, JOHN RAY  DELA TORRE
    697  MASANGCAY, ALVIN JR  DELA CRUZ
    698  MATIRA, JOYCE GERALDINE  ABANILLA
    699  MAXINO, DENZEL  VILLEGAS
    700  MEDINA, FRANCO BIEN  TORRES
    701  MELENDREZ, JOEBERT  SEDORIO
    702  MENDOZA, ERNEST ANTHONY  ARELLANO
    703  MENDOZA, JAMES RUSSEL  REDUCTO
    704  MENDOZA, KIM XZYRELL  MANALO
    705  MENDOZA, PAUL JOHN  GADIANO
    706  MENDOZA, RAQUEL  RENDON
    707  MENDOZA, WILSON  MARTINEZ
    708  MERCADO, FRANCISCO MIGUEL JR  HORLANDA
    709  MICLAT, MARK GLENN  LACAP
    710  MIGUEL, CHRISTINA  LABARRETE
    711  MILAN, JAMES ALJONDINO  MARZAN
    712  MILAN, MICHAEL  PUZA
    713  MILANES, JOHN PATRICK  NUÑEZ
    714  MINA, ANTONIO RAFAEL  GUINTO
    715  MIRAFLORES, KIM MICHAEL ANGELO  REYNES
    716  MIRALLES, TEODULFO III  SANTO
    717  MIRANDA, ARIEL  FLORES
    718  MIRANDA, JAN JOSEPH  BRIONES
    719  MIRANDA, RAFFY  BACTOL
    720  MOHAMMAD, ARASID  ISMAEL
    721  MONGE, APOLINAR JR  BAGONA
    722  MONGHIT, DARYL CHARLES  BAJAN
    723  MONTALES, REYNALDO JR  VILLALON
    724  MONTAÑEZ, GLENN  NAYVE
    725  MONTAÑO, ABEGAIL  GUZMAN
    726  MONTEAGUDO, LIMUEL  ORTILLA
    727  MONTEJO, ROBERT  GONDA
    728  MONTER, PRINCE OLMAR  BATONERO
    729  MONTEROLA, JAYPEE  BONUS
    730  MONTEZON, JOVAN  GEREZ
    731  MONTIVEROS, MEL-JOHN  MAJADAS
    732  MORADO, MICHAEL  BONGCO
    733  MORALES, PETER ADRIANNE  MONCERA
    734  MOSTEJO, ARNOLD JR  PADERNA
    735  MOTILLA, CHRISTOPER  ESLABRA
    736  MUDAG, ABDULHALIM  SALIC
    737  NABARTEY, ENRICO JR  NANDRES
    738  NACILLA, RAYMOND  BERNAL
    739  NACOG-ANG, JETRO  BATTIW
    740  NATIVIDAD, GIFT KRISTIE  GLUDO
    741  NATIVIDAD, PHILO  SALINAS
    742  NAVAL, TOMAS GABRIEL  SANTOS
    743  NAVARRO, JIM RODGER  TRINIDAD
    744  NAVARRO, JOSHUA  JAVIER
    745  NEGAPATAN, CARLA MAE  GRAJO
    746  NEGAPATAN, JULIETO  TRAZONA
    747  NEGRITO, JAYBIE  SELLADO
    748  NEIS, NIÑO LESTER  HAGNAYA
    749  NERI, REEGIE  BARTOLATA
    750  NERVAL, SHERWOOD  BEGINO
    751  NEVADO, JAY-KARL  ORDONES
    752  NGO, TIMOTHY CHARLES  CHUNG
    753  NIDEA, LAUREN JAMES  SUAISO
    754  NIEGAS, WILVIN  CAMBA
    755  NISPEROS, IRIKKA JANE  ARRIETA
    756  NOORA, DANECA  SIBULO
    757  NORTE, JORGE VINZON  MANCENIDO
    758  NUARIN, EDWARD JOSHUA  GUIRIBA
    759  NUAY, FRANCIS  PONCE
    760  NUDO, DENVER JOHN  ROXAS
    761  NULLAS, NESTOR JR  NECESARIO
    762  OABEL, CHRISTELLE MARIE  PASILDO
    763  OBILLO, JHOANA  CASUGA
    764  OBLIPIAS, LEMUEL GILDO  PASCUAL
    765  OCAMPO, JONAS CARL  BARRETO
    766  OCAMPO, MARLON  BADAYOS
    767  OCANG, MARK ANTHONY  NAVARRO
    768  OCHOCO, JELLICA JOYCE  NONOG
    769  OLGADO, JEROMMEL  MEDALLA
    770  OLITA, REYGON  TECSON
    771  OLIVER, NICO NEMESIO  WONG
    772  ONGTANGCO, RODELYN  ABELLA
    773  OPEÑA, BERNON ALLEN  DECIPEDA
    774  ORACION, CHARLEY  ALCORIZA
    775  ORANI, MARLON JR  ARABANI
    776  ORBETA, SHYNE  VILLACERAN
    777  ORCULLO, CHRISTOPHER  ADAPTAR
    778  ORQUILLAS, EDWARD LOUISE  ETONG
    779  PABLICO, SYLFRED  TAN
    780  PABLO, DALE AMMON  AGUSTIN
    781  PACAÑA, GERALD ERVIN  TALICTIC
    782  PACHECO, CARL LORENZ  LOVERES
    783  PACIA, JOSHUA  BALMES
    784  PACIBLE, ZENNETH  SUQUIB
    785  PACIENTE, KIER CLIFFENVILLE  GANADOS
    786  PACLAR, KIM MICHAEL  PINEDA
    787  PACON, MICHAEL JOSEPH  TIBORCIO
    788  PADERNAL, KARL JOSEPH  ZULITA
    789  PAGADOR, VON KENNETH  DELA VEGA
    790  PAGARA, DAVE  ECHAVEZ
    791  PAGTALUNAN, YEILE MAREN  QUITON
    792  PAGULAYAN, ARVIN  ACHAS
    793  PALACA, ERVIN  DAGAAS
    794  PALANGGALAN, RASUL RICHY  LUMANGGAL
    795  PALASIGUE, FRANCIS JAY  MONDEJAR
    796  PALATTAO, KELVIN  LOMBOY
    797  PALATTAO, VINCE DOMINIC  YARE
    798  PALEAN, NOLI  SANIDAD
    799  PALERMO, RICARDO JR  ADLAWAN
    800  PALMES, JOHN GABRIEL  MENDOZA
    801  PAN, NIKKI JIM  MELGAR
    802  PANCHO, BERNA CLARRICE  MARANAN
    803  PANGAN, MARK CHRISTIAN  TURALLO
    804  PANGANIBAN, ARCELIE ANNE  BRIONES
    805  PANGANURON, CHERY MAE  ESTOQUE
    806  PANGO, NORHAYA  PASANDALAN
    807  PANOPIO, MARK JOVEL  CASTILLO
    808  PANTALEON, ROBERTO JR  PACSIS
    809  PAPANDAYAN, MUAYM  LIMGAS
    810  PARAS, PETER NICHOLAS  MANCHING
    811  PARAY, JOHN CARLO  VILLAGORDA
    812  PARAYNO, JAY MARK  BONCALES
    813  PARCON, LLOYD  TUBIO
    814  PARILLA, CHARLIE  CORDERO
    815  PASCUA, TIMOTHY  ALEJO
    816  PASION, JOHN PAUL  ABIOG
    817  PASTERA, ALBERTO JR  MISAMIN
    818  PASTOR, JERELIE DENISE  RULE
    819  PATALINGHUG, KLAINN  LANOY
    820  PATALITA, JERRY JR  RENDON
    821  PATIÑO, JOHN SHEFRAN  VILLENA
    822  PATRIMONIO, NEILL WENMAR  PANISA
    823  PATULOT, JOSE JOSEPH  OCAMPO
    824  PAVINO, ALYNNA ALISSA  TAGLE
    825  PAZ, JOEL JOHN  GARCIA
    826  PELINGO, LEOVIN  CARANDANG
    827  PEQUE, JOHN KLEIN  TRAYA
    828  PEREZ, BRENDA LEE  VALLEBO
    829  PEREZ, JOHN ALEX  BUTARDO
    830  PEREZ, KENNETH JEROME  ATIENZA
    831  PEREZ, MIKKO PAOLO  DIZON
    832  PESINABLE, FRANC HOPE  JUANOLA
    833  PEÑA, PAUL GENALD  CATMUNAN
    834  PIASAN, XYREY SEAN  LAROBIS
    835  PIDONG, ELPEDIA  TUAN
    836  PILONGO, JOHN REY  JABINES
    837  PINCA, JEANVER  CANUTO
    838  PLANCO, JOEFEL  OQUIAS
    839  PONO, MARCEL CHRISTIAN  CURA
    840  PORIO, KEMBERLY  DEGULACION
    841  PORTER, DENICE BRYAN  GARCIA
    842  PUDADERA, LEMUEL  POBLACION
    843  PULGA, GLORIO  ANDOY
    844  PULIDO, JOHN CARLO JUIN GIOVEDI  CHAVEZ
    845  PUNONGBAYAN, AUBREY MAE  PESA
    846  PUQUIZ, CHRISTIAN DAVID  BANTOY
    847  QUESADA, CHRISTIAN PAULO  PAGLINGAYEN
    848  QUIAÑO, JOEY  ILAGAN
    849  QUIJANO, ROWEE  LAGMAY
    850  QUINAL, XERXES  ARRAZ
    851  QUINTE, MARK AARON  HO
    852  RAFAEL, GERALD RAFAEL  VACUNAWA
    853  RAFAEL, RALPH  VALLE
    854  RAMBAYON, DEXTER  RANCE
    855  RAMIREZ, JOHN MARK  ADELAN
    856  RAMOS, BENJIE  PAREL
    857  RAMOS, BRANDON  PIELAGO
    858  RAMOS, FRANCIS GLENN  MAGDAYAO
    859  RAMOS, HARRIES  BASAN
    860  RAMOS, JHOMAR  CORONEL
    861  RAMOS, JOCEL  PALLARCA
    862  RAMOS, LYREN  ASUNCION
    863  RAMOS, MIKE  QUITOR
    864  RAMOS, RHAFAEL MAR  SEVILLA
    865  RAMOS, ROEN  AGUIJON
    866  RANGEL, LEOCADIO  VILLACORTA
    867  RAPAL, KENNETH BLEN  NAKILA
    868  RAQUIN, RICARDO  BRILLON
    869  RASAN, ERHAN  KULLY
    870  RATO, MARK VINCENT  SALIGAN
    871  RAZON, MICHAEL  PALMA
    872  RAZON, NEIL ANGELO  ADORA
    873  REAMBONANZA, RONELL  TEVES
    874  REBAYLA, IAN ROI  SINAJON
    875  REBOSURA, MICHAEL FRANK  RIVA
    876  RECAÑA, GILBERT  ROSALES
    877  REDELOSA, VINCE PATRICK  SANCHEZ
    878  REDUTA, ALLAN JAY
    879  REFORMA, FRANCIS  RENOBLAS
    880  REGALA, JOENEL  CARREON
    881  REGALADO, KENNETH REGS  DEL CASTILLO
    882  REMO, JOHN MICHAEL  VILLANUEVA
    883  RENTIQUIANO, DEMVIR  NABUS
    884  RESONABLE, MORIELLE CARMELA  SANCHEZ
    885  RESONTOC, JONETT JAN  REBETA
    886  REVILLOZA, MARVIN  AMPELOQUIO
    887  REVOTE, RYAN VICTOR  DAGDAGAN
    888  REYES, HARRY  BALANAO
    889  REYES, HELMSLEY “KUBI” CASWELL  TARIMAN
    890  REYES, JASHUAH  MARAMARA
    891  REYES, LAWRENCE  MACASPAC
    892  REYES, MARC ANTHONY  PEÑALOZA
    893  REYES, RENZO NICOLE  PARTO
    894  REYES, REYNEL MARK  LOTERTE
    895  REYES, ROY EYMARD JR  PESADO
    896  REYES, TED LOUIS  DE MESA
    897  RICAMARA, HENRY JOHN  PAGUEL
    898  RIVERA, ALCEL KIM  SALUDO
    899  RIVERA, JOHN ALDRIN  MANUEL
    900  RIVERA, JULIUS  CANIEDO
    901  RIÑON, MARCO  REYES
    902  RODRIGUEZ, WILSAM RAPHAEL  CAÑETE
    903  ROJASMATEO, NEIL  LEONARDO
    904  ROLLON, MARYLL  ILAO
    905  ROMANO, RAY THOMAS  GARSUTA
    906  ROMANO, VINCENT  CAPSA
    907  ROMBAWA, ALFRED  ALANO
    908  ROMULO, MARK DEXTER  PLANDEZ
    909  RONDINA, LAURENCE JANE  MAGDADARO
    910  ROSAL, JAZPHER  DELA VICTORIA
    911  ROSAL, JESSIE BOY  BERNARDO
    912  ROSALES, ARSHED MATTHEW  GALLINERO
    913  ROSALES, BOYET SAMUEL  FARAL
    914  ROSALES, PAUL  DE CASTRO
    915  RUBIA, RAINIER JAN  GUIBAO
    916  RUNATAY, JOHN YVES  VERDE
    917  SABADO, SUNSHINE JOY  GAPUZ
    918  SABANAL, RUSSELL JON  BARRIGA
    919  SABELLANO, JAKE  OMAMBAC
    920  SABELLANO, JOHN PAUL
    921  SABELLO, FRANCIS  ARMEA
    922  SABILI, CRISTIAN  KALAW
    923  SABINAY, ANTHONY  MONACAR
    924  SAGARINO, ROGEN  ORTIZ
    925  SAGUN, JETHRO  SANTOS
    926  SALAS, KIANN  MACASPAC
    927  SALAZAR, GERALD  VERZOSA
    928  SALAZAR, LESTER  TALAVERA
    929  SALAZAR, RAMON  ESPIRITU
    930  SALAZAR, ROBERT  DIAZ
    931  SALCEDO, ALKEY  BULANHAGUI
    932  SALEM, RICO JR  ROSAL
    933  SALIM, ABNER  ARABANI
    934  SALIMBOT, MYREL  NATAD
    935  SALINAS, CHRISTIAN CARLO  BLANCA
    936  SALINAS, GRACELYN  TAMASI
    937  SALOMON, FRANZ NICHOLE  ABORDO
    938  SALVADOR, ALFONSO VITTORIO  CABRERA
    939  SAMSON, BILL CLIFFORD  SANTIAGO
    940  SAN ANDRES, POCHOLO NOEL  RAMIREZ
    941  SAN JUAN, JAMES RAYMOND  ABONAL
    942  SAN LUIS, DARREL  SADAC
    943  SANGALANG, JULIUS  BARRIENTOS
    944  SANTILLAN, ROSAURO  BESANA
    945  SANTOS, BRYAN  CRUZ
    946  SANTOS, DANIEL  VALLES
    947  SANTOS, FAUSTINO JR  RUSTIA
    948  SANTOS, MARK LESTER  PURIFICACION
    949  SANTOS, MART RUSSEL  ARCAYOS
    950  SANTUA, ROY LORENZ  VINSON
    951  SAQUIBAN, FRANKLIN  MORALES
    952  SARGELLA, REY  GANZALINO
    953  SAUCE, AL ANGELO  GONZAGA
    954  SAYANGCO, UNISON  BABARAN
    955  SAÑO, VANN ARK JAYSON  ARAGON
    956  SECILLANO, JAYSON  ORGAYA
    957  SEDORIOSA, ALLAN NIÑO  ARAÑAS
    958  SEISMUNDO, DAVE CHRISTIAN  ACEDILLO
    959  SEJAS, ALBERT  AGPALASIN
    960  SEMBLANTE, GREGORIO III  RAGAS
    961  SERNA, CAMILLE DONNA FRANCE  DIME
    962  SERVO, WILLIAM  MIRALES
    963  SEVADERA, JUAN PAOLO  POSTRADO
    964  SEVILLA, JORDS  BROQUEZA
    965  SHAMSUL ALAM, KHALID  FIESTA
    966  SIA, NEIL ASHER  SY
    967  SIBAYAN, AURA JOY
    968  SIENES, JAYBERT  ESTELO
    969  SIKAT, MICHAEL JOSEPH  UMALI
    970  SILANG, MARIC ALDRIN  PANGANIBAN
    971  SIMARA, JOSE NATHANIEL  CAHILES
    972  SIMBILLO, KRISTIAN  MANALANG
    973  SIMELA, RODA JANE  BALITE
    974  SIMOLDE, MIKHAELA  ANG
    975  SINGSON, ROMULO  ROMULO
    976  SISON, KATHLEEN JOY  DIMAYUGA
    977  SOBERANO, LARRY  ARCOSITAS
    978  SOLIMAN, NOEL JR  FLORES
    979  SORIA, CLARENCE  PABLICO
    980  SORIANO, CARL JOSEPH  LONTOK
    981  SUAREZ, KRISHIEL ANNE  TABANQUERAO
    982  SUGANOB, VINJE  LASTINO
    983  SUPRANES, MARC LAURENCE  BULLAGAY
    984  SUSON, PAUL JOHN  BARRO
    985  SUYKO, RAPHAEL GLENN  TIONGSON
    986  TABAGAN, ROSE ANN  ARAÑO
    987  TABBADA, JO ANNE  MAULION
    988  TABBAY, JOSE JR  PARINAS
    989  TABIOLO, GLENN  LIBON
    990  TABLANTE, KIM CARLO  PAGKALINAWAN
    991  TABULA, SALVADOR  ORDOÑA
    992  TACLAS, SEBASTIAN KYLE  SAULER
    993  TAGAMA, PATRICK JAMES  MERCADO
    994  TAGANAS, JEROQUE  TABALBAG
    995  TAGUIMACON, JOCIENT  YAP
    996  TALABOC, JAY  MORING
    997  TALAVER, FRANCIS  PEREZ
    998  TAMARRA, ROYCE ADRIAN  TREMOCHA
    999  TAMPUS, JASPER JAY  PONCE
    1000  TAMSE, JUSTINE  GONZALES
    1001  TAN, JEAN RENO  MACAHILIG
    1002  TAN, JOSE NOE  LOPEZ
    1003  TAN, MARK WILSON KING  CALAWAGAN
    1004  TANEDO, JAN CHRISTOPHER  CONSTANTINO
    1005  TANGLAO, WILSON  MARZO
    1006  TARRAS, JHONLIEDOBERT  VERDERA
    1007  TATLONGHARI, BONN ANDREW  CASTILLO
    1008  TAVESORA, MARC FELIX  VINLUAN
    1009  TAWATAO, GIAN CARLO  EUSTAQUIO
    1010  TAÑEZA, DANIEL JOHN  DASCO
    1011  TECSON, BYRON O’NEILL  CHUA-REYES
    1012  TEJADA, LADYLYN  JABIÑAR
    1013  TEJADILLA, ROYCE ALBERT  PEREZ
    1014  TENGSON, ARVIN  VENTURA
    1015  TEOLOGO, ANTHONY  LLAVE
    1016  TICA, NELSON  ACUIN
    1017  TICZON, BRANDON JOSEPH  SOTALBO
    1018  TIMPOC, PETER GARY  FIGUEROA
    1019  TOLENTINO, JOHN REVE  GUILLERMO
    1020  TOLENTINO, NOEL JOERGE  ARCIAGA
    1021  TOMEDO, EDGAR JR  BONTIGAO
    1022  TOMPONG, ANDREW  HETROSA
    1023  TOMPONG, JIMMY JR  SAMONG
    1024  TORAYA, KEVIN JOHN  ANDAYA
    1025  TORRADO, DIOKENNY  ZAMONTE
    1026  TORRE, MERWIN  LIWANAG
    1027  TORRES, WILMER  ABELLANOSA
    1028  TRADIO, LORENZO  SUMALINOG
    1029  TRINIDAD, GAIL ANNE MARIE  MACAWILI
    1030  TUBIG, KENNETH  LAYNESA
    1031  TUMAMBING, ALDRIN  CANTOS
    1032  TUTING, MARTIN JOSHUA  CARLOS
    1033  TUÑGOL, ALYSSA LOREN  HIPOLITO
    1034  URAO, ZAID RASHEEN  TANDICO
    1035  URETA, RAMIL JAY  LUZORATA
    1036  URI, CHARMAINE  LLACUNA
    1037  UY, JONMAR ED  POLANCOS
    1038  VALDERAMA, LEO GENE  VILLARIAS
    1039  VALDERRAMA, GABRIEL ANGELO  SANTOS
    1040  VALDEZ, JHONEL  CASUGA
    1041  VALDEZ, VON EDRIN  CAMANGEG
    1042  VALENCIA, DAVE  BLANQUER
    1043  VALENZUELA, JAYMAR  GOROSPE
    1044  VALENZUELA, JOHN MARVIN  ESPERA
    1045  VALENZUELA, KENNY JAY  TINIPAC
    1046  VALIENTE, ALLEN MAE  DE LA CRUZ
    1047  VALLAGOMESA, MARK  BAUTISTA
    1048  VALLE, KEVIN  PAYOT
    1049  VALLES, TRIS JOHN  HERRERA
    1050  VALMONTE, JAYSON  DELA CRUZ
    1051  VEGA, LOUIE  EVANGELISTA
    1052  VELASCO, MADELENE  SAN JOSE
    1053  VERACES, MECO AVA  MUJERES
    1054  VERGARA, ANTHONY  CONDENO
    1055  VIBAR, CHARLOTTE  PESQUERA
    1056  VICENTE, JAMES VINCENT  SANSON
    1057  VICTORIA, TRISTAN AMIEL  ALEJO
    1058  VICTORINO, JOSE FERNAN  ALFONSO
    1059  VILLALON, JEPHONY  BARRIOS
    1060  VILLALUZ, ALPHONSE MAURICE  ORTIZ
    1061  VILLAMOR, JOHN ISAAC  SUMIRAN
    1062  VILLANUEVA, AARON JOHN  SANCHEZ
    1063  VILLANUEVA, BYRON  HERNANDEZ
    1064  VILLANUEVA, CHRISTIAN MEGUEL  CALICA
    1065  VILLANUEVA, DALE  DURAN
    1066  VILLANUEVA, JAYZEL JOHN  GALENO
    1067  VILLANUEVA, JUSTINE MARK  PANAY
    1068  VILLAROZA, PRECIOUS ARLENE  LATAYAN
    1069  VILLAS, JOHN CHRISTOPHER  AÑOVER
    1070  VILLEGAS, MARLON  BLASE
    1071  VINIEGAS, JAYMART  PAYAD
    1072  VIOLETA, PAUL VINCENT  VILLACAMPA
    1073  VOSOTROS, NAPOLEON III  DEMOTOR
    1074  WALLES, ALVIN  GARCIA
    1075  YADAO, KARL EMIL  MIRANDA
    1076  YAMBAO, FELIX GABRIEL  MINA
    1077  YMANA, CARL LOUIE  PADILLA
    1078  YU, JAN HANSON  GLINOGA
    1079  YUMOL, ARVIN  SALANDANAN
    1080  YUZON, MARIA CHASTINE  ARELLANO
    1081  ZABALA, SAM DALE  SUPLICO
    1082  ZANTUA, APOLLO PABLO  UY
    1083  ZORNOSA, GIO  BREGANZA

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