Thursday, February 9, 2017
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    128 examinees pass the Occupational Therapist Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 128 out of 185 passed the Occupational Therapist Licensure Examination given by the Board of Physical and Occupational Therapy in the cities of Manila and Cebu this February 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ADAN, JAHZEEL ANN GASINGAN
    2 AFRICA, DENISE REI BRIONES
    3 ALDEGUER, KRISHIA SHYR BRIONES
    4 ALMENDRAS, KRISTINE ALDAS
    5 ALOCHA, ARRIANE SHENNETH RUDA
    6 ALVAREZ, MARIAH JUSTINE BRILLANTES
    7 AMANTE, KIMBERLY SHAYNE DOCTOR
    8 ANTONIO, ADRIANNE ROSE FERNANDEZ
    9 ASUNCION, BENJIE MAE MORABE
    10 AVANZADO, CHRYSTELLE DENISE CAMLIAN
    11 BALMACEDA, ARMI VELASCO
    12 BARIAS, ALYSSA ORDOÑEZ
    13 BARTE, ANNE BERNADETTE BECBEC
    14 BAUSIN, JOANN CUADRILLERO
    15 BECINA, GAIL FRANCHESCA ROMULUS DE GUZMAN
    16 BEDUYA, LEUREMAE FAITH DOROY
    17 BENAVIDES, FELICIA BEATRIZ SAMONTE
    18 BERCERO, BERNARDINO SALINAS
    19 BORJA, DARYL ESCOTO
    20 BORLASA, TIFFANY YANSON
    21 BRIGOLA, MADEL FAJARDO
    22 BUENBRAZO, JORDAN MICHAEL ANGELO CAMASURA
    23 BUENVIAJE, JASMINE FLOR MANAHAN
    24 CANIVEL, JOHN ROBERT RILLORAZA
    25 CARIAGA, IRA MAE CAGAS
    26 CASTEN, ANNE MARADEL MOLINA
    27 CAÑEDO, RICAH MAE FLORESTA
    28 CECE, LYDDY MANSYTHA COMBESTA
    29 CESARIO, HANNAH KATHLEEN SULA
    30 CHUA, HANNAH GRACE VILLANUEVA
    31 CONSUNJI, REMEDIOS GENORA VILLANUEVA
    32 CORREO, ALMIRA MAY ALMIRA
    33 CORTES, KRYSTAL MARIE VILLETA
    34 DACWAG, KATHLEEN VALENCIA
    35 DAQUIPIL, CHRISTINE DOYSABAS
    36 DASARGO, CARL JOSEPH MAZO
    37 DE DIOS, STELLA MARRIS LOPEZ
    38 DE GUZMAN, AZALEA CAMILLE JORGE
    39 DE LA CRUZ, NESTOR ROTSEN JEAN JR BAUTISTA
    40 DEE, ASRIELLE JERUSHIA ONG
    41 DEL CASTILLO, THERESE DIANE PUGEDA
    42 DELA CRUZ, MONICA VILLAGOMEZ
    43 DELA CRUZ, PATRICIA AMPARO SILVA
    44 DELA TORRE, JORIZA MANALO
    45 DELASAN, JAMES DANERHIE SANTOS
    46 DELOS REYES, CHRISTINE JOY MIRASOL
    47 DEUNA, CHARLENE GONZALES
    48 DIZON, ELIZA KRISTA JABON
    49 DUMAGPI, JONIEL SERVANDE
    50 ECHAVEZ, MARIA CRISTINA MANCAO
    51 ENRIQUEZ, DON JUVI GUARIN
    52 ESPINOSA, MARIA ELLA MAY BAUTISTA
    53 ESPIRITU, LOVELLA ARGAO
    54 ESTRADA, MICHELLE ROSALES
    55 FALSIS, JEROME CALANGI
    56 FERNANDO, LADY EMMANUELLE MAKILANG
    57 FLORES, PATRICIA MAE DESCALZOTA
    58 GALLARDO, ALLYSSA MAY JOSE
    59 GALVEZ, NICOLETTE MARGARITA MIKAELA DUALAN
    60 GARCIA, JANE AUBREY PADILLA
    61 GARCIA, JOAN GABRIELLE FERNANDEZ
    62 GARCIA, NINA KARMELA VITUG
    63 GERNALIN, DENISE NICOLE OLAZO
    64 GO, PRETTIE MINA AMOR
    65 GONZALES, JOSE LORENZO JOSUE
    66 HIPOL, MIAN BERNADINE GUALBERTO
    67 HOJILLA, ERIN MAE DANIELLE
    68 JONDONERO, MELODY ANN CONGSON
    69 KOH, INAH TRISA POLICARPIO
    70 LAGULAO, JERMYN MAE BUTALID
    71 LEOPARTE, SHANNEN JOYCE PABELLANO
    72 LEUTERIO, ANNE MELISSE BRAGA
    73 LIBUNAO, JAY ANNE ELIZABETH RIOFLORIDO
    74 MANALILI, SHEENA ARREGLO
    75 MANANSALA, NICOLE ASTER IGNACIO
    76 MARCELO, ANA MARIE JOY PENASCO
    77 MARTINEZ, JEAH DIANNE RABARA
    78 MARTINEZ, PAULINE GAIL VALENCIA
    79 MEJILIANO, CHRISTINE CORONEL
    80 MENDOZA, JAN LUKE SORIANO
    81 MENDOZA, KRISTIAN NAVARRO
    82 MILITAR, NIKKI DOISE PINO
    83 MONTECALVO, RHEA MAE PANEBIO
    84 MONTON, JEZRE LYKA NARVAJA
    85 MURAKAMI, PAULA VERA
    86 NAGSUBAN, KATHREEN JOY NOVERO
    87 NAÑAGAS, MARIA LUCIA LEONARDO
    88 NEGAPATAN, APRIL ROSE SUYKO
    89 OCAMPO, EMMERIE JOYCE NIPAY
    90 OCO, MARYJOY PEREZ
    91 OLAY, CAMILLE GRACE MANGAHAS
    92 PABALE, ANA ISABEL BAJAR
    93 PALOMO, SHARLEEN ALYSSA MARCELO
    94 PANGILINAN, JOWEE ANN BASA
    95 PARAS, CHRISTOPHER EDWIN SORIANO
    96 PASCUAL, CAMILLE SHANDEE CONCEPCION
    97 PENUELA, PAULEEN MARIE CAGASCA
    98 PERALTA, MONICA ANDREA DEL ROSARIO
    99 PEREZ, PAMELA ANNE HIGOY
    100 PEÑA, ANTHEA CARMELI INFANTADO
    101 POQUIZ, MARICHELLE LOPEZ
    102 PORTE, ROCHIE DATANAGAN
    103 PUENTESPINA, BEATRIZ FELIPE
    104 RAMOS, SAMANTHA ISABEL TOLEDO
    105 RICASIO, PATRICIA ANNE DEL MUNDO
    106 RORALDO, MA PATRICIA NICOLE RAGUNTON
    107 ROSAL, ERIKA GRACE BUENA
    108 RUIZ, JOHN ELEAZAR MANGUBAT
    109 SALINAS, CHRISTINE ANN MEER
    110 SANCHEZ, CARMELA ANNE FATIMA SARMIENTO
    111 SANGRIA, KEITHLYN MAE CURBI
    112 SUMAGUE, CARLOS MIGUEL SOUZA
    113 TUÑACAO, PAULINE MILD FAITH RAFOLS
    114 URGEL, MARJORIE JYLL OCUBILLO
    115 VALDEAVILLA, ANGELA ZERATZEL OLIVER
    116 VALLENTE, JOSHUA DANIEL RAGANDAC
    117 VARGAS, FAE JUNESSE ABIVA
    118 VELASCO, GERLYN PEARL ZYRA MAE
    119 VERAQUE, MA FUERZA JURIS PRESILLAS
    120 VERGARA, CARLYN ROSE CAMPILLO
    121 VILLAMOR, GABRIELLE ANN DUNCA
    122 VILLANO, JO-HARA SABTARIE
    123 VILLANUEVA, JHANELIZ DOMINGUEZ
    124 VILLESPIN, MERLINDA JOANA SUING
    125 VISORDE, ANNA PATRICIA MARCIANO
    126 VIZMANOS, DAY REQUE
    127 YAP, RICHARD JR UY
    128 YGAY, GOEBEL ANWIN TAN

    NOTHING FOLLOWS———————-    

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