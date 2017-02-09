128 examinees pass the Occupational Therapist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 128 out of 185 passed the Occupational Therapist Licensure Examination given by the Board of Physical and Occupational Therapy in the cities of Manila and Cebu this February 2017.
Seq. No. N a m e
1 ADAN, JAHZEEL ANN GASINGAN
2 AFRICA, DENISE REI BRIONES
3 ALDEGUER, KRISHIA SHYR BRIONES
4 ALMENDRAS, KRISTINE ALDAS
5 ALOCHA, ARRIANE SHENNETH RUDA
6 ALVAREZ, MARIAH JUSTINE BRILLANTES
7 AMANTE, KIMBERLY SHAYNE DOCTOR
8 ANTONIO, ADRIANNE ROSE FERNANDEZ
9 ASUNCION, BENJIE MAE MORABE
10 AVANZADO, CHRYSTELLE DENISE CAMLIAN
11 BALMACEDA, ARMI VELASCO
12 BARIAS, ALYSSA ORDOÑEZ
13 BARTE, ANNE BERNADETTE BECBEC
14 BAUSIN, JOANN CUADRILLERO
15 BECINA, GAIL FRANCHESCA ROMULUS DE GUZMAN
16 BEDUYA, LEUREMAE FAITH DOROY
17 BENAVIDES, FELICIA BEATRIZ SAMONTE
18 BERCERO, BERNARDINO SALINAS
19 BORJA, DARYL ESCOTO
20 BORLASA, TIFFANY YANSON
21 BRIGOLA, MADEL FAJARDO
22 BUENBRAZO, JORDAN MICHAEL ANGELO CAMASURA
23 BUENVIAJE, JASMINE FLOR MANAHAN
24 CANIVEL, JOHN ROBERT RILLORAZA
25 CARIAGA, IRA MAE CAGAS
26 CASTEN, ANNE MARADEL MOLINA
27 CAÑEDO, RICAH MAE FLORESTA
28 CECE, LYDDY MANSYTHA COMBESTA
29 CESARIO, HANNAH KATHLEEN SULA
30 CHUA, HANNAH GRACE VILLANUEVA
31 CONSUNJI, REMEDIOS GENORA VILLANUEVA
32 CORREO, ALMIRA MAY ALMIRA
33 CORTES, KRYSTAL MARIE VILLETA
34 DACWAG, KATHLEEN VALENCIA
35 DAQUIPIL, CHRISTINE DOYSABAS
36 DASARGO, CARL JOSEPH MAZO
37 DE DIOS, STELLA MARRIS LOPEZ
38 DE GUZMAN, AZALEA CAMILLE JORGE
39 DE LA CRUZ, NESTOR ROTSEN JEAN JR BAUTISTA
40 DEE, ASRIELLE JERUSHIA ONG
41 DEL CASTILLO, THERESE DIANE PUGEDA
42 DELA CRUZ, MONICA VILLAGOMEZ
43 DELA CRUZ, PATRICIA AMPARO SILVA
44 DELA TORRE, JORIZA MANALO
45 DELASAN, JAMES DANERHIE SANTOS
46 DELOS REYES, CHRISTINE JOY MIRASOL
47 DEUNA, CHARLENE GONZALES
48 DIZON, ELIZA KRISTA JABON
49 DUMAGPI, JONIEL SERVANDE
50 ECHAVEZ, MARIA CRISTINA MANCAO
51 ENRIQUEZ, DON JUVI GUARIN
52 ESPINOSA, MARIA ELLA MAY BAUTISTA
53 ESPIRITU, LOVELLA ARGAO
54 ESTRADA, MICHELLE ROSALES
55 FALSIS, JEROME CALANGI
56 FERNANDO, LADY EMMANUELLE MAKILANG
57 FLORES, PATRICIA MAE DESCALZOTA
58 GALLARDO, ALLYSSA MAY JOSE
59 GALVEZ, NICOLETTE MARGARITA MIKAELA DUALAN
60 GARCIA, JANE AUBREY PADILLA
61 GARCIA, JOAN GABRIELLE FERNANDEZ
62 GARCIA, NINA KARMELA VITUG
63 GERNALIN, DENISE NICOLE OLAZO
64 GO, PRETTIE MINA AMOR
65 GONZALES, JOSE LORENZO JOSUE
66 HIPOL, MIAN BERNADINE GUALBERTO
67 HOJILLA, ERIN MAE DANIELLE
68 JONDONERO, MELODY ANN CONGSON
69 KOH, INAH TRISA POLICARPIO
70 LAGULAO, JERMYN MAE BUTALID
71 LEOPARTE, SHANNEN JOYCE PABELLANO
72 LEUTERIO, ANNE MELISSE BRAGA
73 LIBUNAO, JAY ANNE ELIZABETH RIOFLORIDO
74 MANALILI, SHEENA ARREGLO
75 MANANSALA, NICOLE ASTER IGNACIO
76 MARCELO, ANA MARIE JOY PENASCO
77 MARTINEZ, JEAH DIANNE RABARA
78 MARTINEZ, PAULINE GAIL VALENCIA
79 MEJILIANO, CHRISTINE CORONEL
80 MENDOZA, JAN LUKE SORIANO
81 MENDOZA, KRISTIAN NAVARRO
82 MILITAR, NIKKI DOISE PINO
83 MONTECALVO, RHEA MAE PANEBIO
84 MONTON, JEZRE LYKA NARVAJA
85 MURAKAMI, PAULA VERA
86 NAGSUBAN, KATHREEN JOY NOVERO
87 NAÑAGAS, MARIA LUCIA LEONARDO
88 NEGAPATAN, APRIL ROSE SUYKO
89 OCAMPO, EMMERIE JOYCE NIPAY
90 OCO, MARYJOY PEREZ
91 OLAY, CAMILLE GRACE MANGAHAS
92 PABALE, ANA ISABEL BAJAR
93 PALOMO, SHARLEEN ALYSSA MARCELO
94 PANGILINAN, JOWEE ANN BASA
95 PARAS, CHRISTOPHER EDWIN SORIANO
96 PASCUAL, CAMILLE SHANDEE CONCEPCION
97 PENUELA, PAULEEN MARIE CAGASCA
98 PERALTA, MONICA ANDREA DEL ROSARIO
99 PEREZ, PAMELA ANNE HIGOY
100 PEÑA, ANTHEA CARMELI INFANTADO
101 POQUIZ, MARICHELLE LOPEZ
102 PORTE, ROCHIE DATANAGAN
103 PUENTESPINA, BEATRIZ FELIPE
104 RAMOS, SAMANTHA ISABEL TOLEDO
105 RICASIO, PATRICIA ANNE DEL MUNDO
106 RORALDO, MA PATRICIA NICOLE RAGUNTON
107 ROSAL, ERIKA GRACE BUENA
108 RUIZ, JOHN ELEAZAR MANGUBAT
109 SALINAS, CHRISTINE ANN MEER
110 SANCHEZ, CARMELA ANNE FATIMA SARMIENTO
111 SANGRIA, KEITHLYN MAE CURBI
112 SUMAGUE, CARLOS MIGUEL SOUZA
113 TUÑACAO, PAULINE MILD FAITH RAFOLS
114 URGEL, MARJORIE JYLL OCUBILLO
115 VALDEAVILLA, ANGELA ZERATZEL OLIVER
116 VALLENTE, JOSHUA DANIEL RAGANDAC
117 VARGAS, FAE JUNESSE ABIVA
118 VELASCO, GERLYN PEARL ZYRA MAE
119 VERAQUE, MA FUERZA JURIS PRESILLAS
120 VERGARA, CARLYN ROSE CAMPILLO
121 VILLAMOR, GABRIELLE ANN DUNCA
122 VILLANO, JO-HARA SABTARIE
123 VILLANUEVA, JHANELIZ DOMINGUEZ
124 VILLESPIN, MERLINDA JOANA SUING
125 VISORDE, ANNA PATRICIA MARCIANO
126 VIZMANOS, DAY REQUE
127 YAP, RICHARD JR UY
128 YGAY, GOEBEL ANWIN TAN
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