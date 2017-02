128 examinees pass the Occupational Therapist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 128 out of 185 passed the Occupational Therapist Licensure Examination given by the Board of Physical and Occupational Therapy in the cities of Manila and Cebu this February 2017.

Seq. No. N a m e

1 ADAN, JAHZEEL ANN GASINGAN

2 AFRICA, DENISE REI BRIONES

3 ALDEGUER, KRISHIA SHYR BRIONES

4 ALMENDRAS, KRISTINE ALDAS

5 ALOCHA, ARRIANE SHENNETH RUDA

6 ALVAREZ, MARIAH JUSTINE BRILLANTES

7 AMANTE, KIMBERLY SHAYNE DOCTOR

8 ANTONIO, ADRIANNE ROSE FERNANDEZ

9 ASUNCION, BENJIE MAE MORABE

10 AVANZADO, CHRYSTELLE DENISE CAMLIAN

11 BALMACEDA, ARMI VELASCO

12 BARIAS, ALYSSA ORDOÑEZ

13 BARTE, ANNE BERNADETTE BECBEC

14 BAUSIN, JOANN CUADRILLERO

15 BECINA, GAIL FRANCHESCA ROMULUS DE GUZMAN

16 BEDUYA, LEUREMAE FAITH DOROY

17 BENAVIDES, FELICIA BEATRIZ SAMONTE

18 BERCERO, BERNARDINO SALINAS

19 BORJA, DARYL ESCOTO

20 BORLASA, TIFFANY YANSON

21 BRIGOLA, MADEL FAJARDO

22 BUENBRAZO, JORDAN MICHAEL ANGELO CAMASURA

23 BUENVIAJE, JASMINE FLOR MANAHAN

24 CANIVEL, JOHN ROBERT RILLORAZA

25 CARIAGA, IRA MAE CAGAS

26 CASTEN, ANNE MARADEL MOLINA

27 CAÑEDO, RICAH MAE FLORESTA

28 CECE, LYDDY MANSYTHA COMBESTA

29 CESARIO, HANNAH KATHLEEN SULA

30 CHUA, HANNAH GRACE VILLANUEVA

31 CONSUNJI, REMEDIOS GENORA VILLANUEVA

32 CORREO, ALMIRA MAY ALMIRA

33 CORTES, KRYSTAL MARIE VILLETA

34 DACWAG, KATHLEEN VALENCIA

35 DAQUIPIL, CHRISTINE DOYSABAS

36 DASARGO, CARL JOSEPH MAZO

37 DE DIOS, STELLA MARRIS LOPEZ

38 DE GUZMAN, AZALEA CAMILLE JORGE

39 DE LA CRUZ, NESTOR ROTSEN JEAN JR BAUTISTA

40 DEE, ASRIELLE JERUSHIA ONG

41 DEL CASTILLO, THERESE DIANE PUGEDA

42 DELA CRUZ, MONICA VILLAGOMEZ

43 DELA CRUZ, PATRICIA AMPARO SILVA

44 DELA TORRE, JORIZA MANALO

45 DELASAN, JAMES DANERHIE SANTOS

46 DELOS REYES, CHRISTINE JOY MIRASOL

47 DEUNA, CHARLENE GONZALES

48 DIZON, ELIZA KRISTA JABON

49 DUMAGPI, JONIEL SERVANDE

50 ECHAVEZ, MARIA CRISTINA MANCAO

51 ENRIQUEZ, DON JUVI GUARIN

52 ESPINOSA, MARIA ELLA MAY BAUTISTA

53 ESPIRITU, LOVELLA ARGAO

54 ESTRADA, MICHELLE ROSALES

55 FALSIS, JEROME CALANGI

56 FERNANDO, LADY EMMANUELLE MAKILANG

57 FLORES, PATRICIA MAE DESCALZOTA

58 GALLARDO, ALLYSSA MAY JOSE

59 GALVEZ, NICOLETTE MARGARITA MIKAELA DUALAN

60 GARCIA, JANE AUBREY PADILLA

61 GARCIA, JOAN GABRIELLE FERNANDEZ

62 GARCIA, NINA KARMELA VITUG

63 GERNALIN, DENISE NICOLE OLAZO

64 GO, PRETTIE MINA AMOR

65 GONZALES, JOSE LORENZO JOSUE

66 HIPOL, MIAN BERNADINE GUALBERTO

67 HOJILLA, ERIN MAE DANIELLE

68 JONDONERO, MELODY ANN CONGSON

69 KOH, INAH TRISA POLICARPIO

70 LAGULAO, JERMYN MAE BUTALID

71 LEOPARTE, SHANNEN JOYCE PABELLANO

72 LEUTERIO, ANNE MELISSE BRAGA

73 LIBUNAO, JAY ANNE ELIZABETH RIOFLORIDO

74 MANALILI, SHEENA ARREGLO

75 MANANSALA, NICOLE ASTER IGNACIO

76 MARCELO, ANA MARIE JOY PENASCO

77 MARTINEZ, JEAH DIANNE RABARA

78 MARTINEZ, PAULINE GAIL VALENCIA

79 MEJILIANO, CHRISTINE CORONEL

80 MENDOZA, JAN LUKE SORIANO

81 MENDOZA, KRISTIAN NAVARRO

82 MILITAR, NIKKI DOISE PINO

83 MONTECALVO, RHEA MAE PANEBIO

84 MONTON, JEZRE LYKA NARVAJA

85 MURAKAMI, PAULA VERA

86 NAGSUBAN, KATHREEN JOY NOVERO

87 NAÑAGAS, MARIA LUCIA LEONARDO

88 NEGAPATAN, APRIL ROSE SUYKO

89 OCAMPO, EMMERIE JOYCE NIPAY

90 OCO, MARYJOY PEREZ

91 OLAY, CAMILLE GRACE MANGAHAS

92 PABALE, ANA ISABEL BAJAR

93 PALOMO, SHARLEEN ALYSSA MARCELO

94 PANGILINAN, JOWEE ANN BASA

95 PARAS, CHRISTOPHER EDWIN SORIANO

96 PASCUAL, CAMILLE SHANDEE CONCEPCION

97 PENUELA, PAULEEN MARIE CAGASCA

98 PERALTA, MONICA ANDREA DEL ROSARIO

99 PEREZ, PAMELA ANNE HIGOY

100 PEÑA, ANTHEA CARMELI INFANTADO

101 POQUIZ, MARICHELLE LOPEZ

102 PORTE, ROCHIE DATANAGAN

103 PUENTESPINA, BEATRIZ FELIPE

104 RAMOS, SAMANTHA ISABEL TOLEDO

105 RICASIO, PATRICIA ANNE DEL MUNDO

106 RORALDO, MA PATRICIA NICOLE RAGUNTON

107 ROSAL, ERIKA GRACE BUENA

108 RUIZ, JOHN ELEAZAR MANGUBAT

109 SALINAS, CHRISTINE ANN MEER

110 SANCHEZ, CARMELA ANNE FATIMA SARMIENTO

111 SANGRIA, KEITHLYN MAE CURBI

112 SUMAGUE, CARLOS MIGUEL SOUZA

113 TUÑACAO, PAULINE MILD FAITH RAFOLS

114 URGEL, MARJORIE JYLL OCUBILLO

115 VALDEAVILLA, ANGELA ZERATZEL OLIVER

116 VALLENTE, JOSHUA DANIEL RAGANDAC

117 VARGAS, FAE JUNESSE ABIVA

118 VELASCO, GERLYN PEARL ZYRA MAE

119 VERAQUE, MA FUERZA JURIS PRESILLAS

120 VERGARA, CARLYN ROSE CAMPILLO

121 VILLAMOR, GABRIELLE ANN DUNCA

122 VILLANO, JO-HARA SABTARIE

123 VILLANUEVA, JHANELIZ DOMINGUEZ

124 VILLESPIN, MERLINDA JOANA SUING

125 VISORDE, ANNA PATRICIA MARCIANO

126 VIZMANOS, DAY REQUE

127 YAP, RICHARD JR UY

128 YGAY, GOEBEL ANWIN TAN

NOTHING FOLLOWS———————-