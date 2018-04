1,315 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,315 out of 2,523 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban this April 2018.

Seq. No. N a m e

1 ABADILLA, GENER MANGAOIL

2 ABALOS, FRANCO NERI SOLIS

3 ABANGGAN, KAYE FREYSSINET NERMAL

4 ABANILLA, JOEY REY MONTAÑO

5 ABANILLA, KARLYNE CUNAN

6 ABANILLA, VIRGILIO JR GOLONDRINA

7 ABCEDE, IAN JASPER MENDOZA

8 ABELLA, ARNELLI APILADO

9 ABENOJA, NICHOL COMILANG

10 ABONAL, KEBERT ALMUETE

11 ABONITA, JOHN MICHAEL RODRIGUEZ

12 ABRAHAM, JENNIE

13 ABROGAR, ALJON CARIÑO

14 ABRUGENA, JUAN CARLO MENDOZA

15 ABSIN, ABNER III VILLATEMA

16 ABUAN, HENNESSEY BALIGNASAY

17 ABUBO, ARJAY DELA CRUZ

18 ABUYUAN, JOSHUA RAY DE GUIA

19 ACASIO, ROLEVINSAR PAUL

20 ACOSTA, HARVEY DULAY

21 ACOTANZA, KATRINA BUTOR

22 ACUZAR, WENDEL MORES

23 ACUÑA, JAN STEPHEN PAUL TADENA

24 ADARLO, KRISTIAN ERIKSON AGUILA

25 ADOLFO, DONALYN SUBEBE

26 ADOP, ROGIMAR PAR

27 ADRIANO, LAURENCE MARAIG

28 ADSUARA, KEVIN NEIL JUELAR

29 AGAPITO, JEAN CHARLINE AGUDA

30 AGARANO, KARL ANGELO CORPUZ

31 AGBULOS, CHRIS JUNARD DELOS REYES

32 AGBUYA, FLORIAN SARCIA

33 AGGARAO, MARK FRANCIS SAMBRANO

34 AGITO, JANDINVER ESCAREZ

35 AGNO, JEFF BUENO

36 AGOC, JUAN CARLO DELA CRUZ

37 AGOYLO, NELFRED FERNANDEZ

38 AGPANGAN, GIAN PAOLO HOFILEÑA

39 AGPANGAN, ROBERT JOHANN NARCE

40 AGRAMON, ALDRIN TAN

41 AGUDA, DENNISE AVELLANEDA

42 AGUHO, ALYSSA LAUZON

43 AGUINALDO, IVANE ROSANNE SIMON

44 AGUISANDA, WILLIAM JEFFERSON GUTIERREZ

45 AGUSTIN, JEROME DIONISIO

46 ALCANTARA, KRISRYL IVY SABADO

47 ALCARAZ, ALIZTER DONDON

48 ALCOBA, FARLEY MARI CASER

49 ALDIANO, NICK JOSEPH TINDOY

50 ALEJO, EZEKIEL HISO

51 ALFABETE, ANDREW HIBAYA

52 ALFORQUE, JOMAR PEREZ

53 ALINDADA, STEWART BADUYOT

54 ALKUINO, ARMEL BRYCE BASCO

55 ALLADA, EMMANUEL JOHN BABINA

56 ALLAM, EMMANUEL GATAN

57 ALLIONES, ELIEZER MARCELINO MONTIZO

58 ALMACEN, CHRISTOPHER MARTINEZ

59 ALNGOG, JONATHAN VENTURA

60 ALONSAGAY, JULIE ANNA PANGANIBAN

61 ALONSO, ARIEL BASE

62 ALTAMIA, SHANON DE JUAN

63 ALVAREZ, PETER ANDREW BASILAN

64 AMANODDIN, MOHAMMAD ALVER USMAN

65 AMANSEC, JOY OBEDOZA

66 AMAS, KENETH JAMES MARIBAO

67 AMBA, AQUILINO JR CAPA

68 AMBOY, CARMELO HERNANDEZ

69 AMONTOS, MICHAEL ARCEO

70 AMPATUA, RASUL SARIPADA

71 AMPER, JAYSON SEPTIMO

72 ANDAYA, KENNY TAMINAYA

73 ANDOSAY, ACE ADRIAN AMIGLEO

74 ANDOY, BRYAN JIMENEZ

75 ANDUQUE, HENRY II VASQUEZ

76 ANG, ULYVER JOHN EDQUILA

77 ANGELES, JOHN VINCENT CANARE

78 ANGELES, RYAN JACOB PAGTALUNAN

79 ANI, JOED BALDONADO

80 ANTARAN, JOMMEL CUMAHIG

81 ANTOLIJAO, EDMAR JOSEPH ZANORIA

82 ANTOLIN, ELVIN JAN GUIMPAYAN

83 ANTONIO, JOHN MARK RAMILO

84 ANTOPINA, JAYSON LICAYLICAY

85 APACIBLE, FLOREN GAN

86 APACIONADO, GIL IAN CERDA

87 APALLA, ARNEL LIMOT

88 APAYA, MARC GABRIEL MEGINO

89 AQUINO, EDWARD GARCIA

90 AQUINO, JOHN REYNEIR ARABIT

91 AQUINO, MA ISABEL GUIANG

92 ARAB, JAMIL AMPUAN

93 ARABE, CRICHELLE OLACO

94 ARADO, JOHN PAUL CABALUNA

95 ARAGON, MARK JOSEPH JALLORINA

96 ARANAS, DAYLE MARION ESPINO

97 ARANCES, HARRY JOHN ROJO

98 ARAYATA, RONEL TRINIDAD

99 ARAZA, ROLAND EMERSON HURAÑO

100 ARCEO, RICCIE BAYUTA

101 ARCHE, MA AIZEL CAPISTRANO

102 ARELLANO, JUDE ELIJAH NEPOMUCENO

103 ARELLANO, LAURENCE AUNOR

104 ARELLANO, MARK ANTHONY GABON

105 ARELLANO, MATHEW ANDAL

106 ARELLANO, MCDEL DELA ROCA

107 ARIATE, GRETCHEN GRACE MAE COSMIANO

108 ARMILLO, JOHN HARBY SIAGAN

109 ARPON, EZEKIEL ALDOUS OBALDO

110 ARQUERO, ALFREDO BRYAN COLE FERNANDEZ

111 ARREGLO, GERRY DELAPEÑA

112 ARRIOLA, CHARLOTTE MAY BALMES

113 ARTAP, MIGUEL PAULO DIVINO

114 ARTIFICIO, MERCY JOY BONGHANOY

115 ASENSI, JAN WENNARD PALAPAR

116 ASENTISTA, MHER JOHN URDANETA

117 ASILO, JAIRUS REI BANDOLIN

118 ASUNCION, LORDDIE MARTINEZ

119 ATCHAZO, ALEXIS ASPA

120 ATIENZA, ALICE JOYCE GUNDAY

121 ATIENZA, JOHN ARTEM AROÑA

122 ATIENZA, MARK JAIRUZ DAGOS

123 ATING, MOHAMMAD HAFFIZ SUMPINGAN

124 ATUD, KRISTOPHER PERALTA

125 AUSA, JAN CLEPSON BALITE

126 AVENIDO, HARRY KING CORRAL

127 AVENILLA, JOHN EDWARD LAGANG

128 AYOSTE, ZITRO SARSONAS

129 AZARCON, MARK KEVIN DUERO

130 AÑONUEVO, DAVE MACARAIG

131 AÑONUEVO, JEFFERSON PLATA

132 AÑORA, NICASIO II PETALCORIN

133 BACCAL, JOEMEL LUCERO

134 BACUD, CHRISTINE OCLARES

135 BAEL, AXL JOHN CARPO

136 BAGARINAO, ROD ALVIN MANUEL

137 BAGONOC, NONEL GREG SANQUINA

138 BAGUIO, ROBERTO PACILLOS

139 BAILON, JAMIL JAY LUMAWIG

140 BALAHAN, GREGGY BARNESO

141 BALATUCAN, RENATO JR BENITEZ

142 BALBANIDA, BRYAN KENT LAGO

143 BALBOA, JEREMIAH PAUL PEREGRINO

144 BALBUENA, ALI

145 BALDOMAR, CARL VINN COSIPAG

146 BALGEMINO, GLENN MARK POBLETE

147 BALICAT, JULIUS CESAR DOMINGO

148 BALIGOD, MIKE FOUR PURISIMA

149 BALILU, AMIEL PINEDA

150 BALINO, JERRY DUROPAN

151 BALLADARES, ALFRANCIS PESUEÑA

152 BALLESTEROS, MIGUEL OTANES

153 BALTAZAR, CHRISTIAN SIMON

154 BANAAG, JEROME ORDOÑA

155 BANDRANG, OMAR BOLIVAR

156 BANTIGUE, ALSON PAULENE DAGOHOY

157 BANTUCAN, RYAN VALENCIA

158 BANZUELA, JOSEPH BENEDICT CARIÑO

159 BANZUELA, LECH JUSTIN MABEZA

160 BAOC, RIA JUNE REJAS

161 BAQUIRAN, MARY GRACE MADDUMA

162 BARAL, KATHRINA DIMAPINDAN

163 BARBA, LONELL TANGONAN

164 BARDOQUILLO, DARYL LLOREN

165 BARISO, MARY ROSE BAITAN

166 BARLISAN, FEN JEAN-NETTE VITOR

167 BARRIENTOS, RALPH NICOLAS BERNARDO

168 BARTE, SARAH JOCHEBED MAPUTI

169 BARTOLABA, ROBENSON MAGLUNSOD

170 BASUBAS, ELVIN OPOLENTISIMA

171 BAUTISTA, CARLO GATBONTON

172 BAUTISTA, EMIL JAYSON URDAS

173 BAUTISTA, KIT MARK AGUILA

174 BAUTISTA, MARY BERNADETH ANN LANABAN

175 BAYLON, ANGENETH

176 BAYNO, JAY AR CABAHUG

177 BAYSAC, EMMANUEL PATRICK FERNANDEZ

178 BAYUCOT, RYAN CHRISTIAN ODCHIGUE

179 BAYUDAN, JOHN JASON MANZANO

180 BECK, JESSIE JR ABADILLA

181 BEJASA, JUSTINE APRIL FALTADO

182 BELCIÑA, HAROLD CENIZA

183 BELDAD, SHULAMITHA MAE LANTICSE

184 BELLEZA, LIO ANTHONY TANDOG

185 BELONCIO, JANEL MIKLOS AGUSTIN

186 BELTRAN, JAYVEE TUBIG

187 BELVIS, JOVEN DELOS REYES

188 BENAVENTE, MARGARITO JR DELA PEÑA

189 BENDIJO, EDMUND PADILLA

190 BENEDICTO, REYMARK BELARDE

191 BENITEZ, JESMER ANGELO DELA ROSA

192 BENTILLO, EMMANUEL RAY MELENDEZ

193 BERANA, JEFFERSSON RECIO

194 BERBERABE, GODWIN JOSHUA PLATA

195 BERGUERA, KEVIN DAVE DE VILLA

196 BERNABE, ALLEN JASON SASABAN

197 BERNADOZ, RONEL CAITOM

198 BERNALES, EUFREY LIBRES

199 BERNARDINO, BERMAR NAGUIT

200 BERNARDINO, KRISTIAN VALENCIA

201 BERNARDO, JAYVIN FRANCISCO

202 BEROS, WILLY JR MISOLA

203 BESANA, CHRISTIAN CARLO CORTEL

204 BIENVENIDO, RICHMOND ARIOLA

205 BILOG, JOHN RUSSELL STO DOMINGO

206 BISNAR, MARY ROSE LOZADA

207 BITUIN, RICHMOND ANDREY IBON

208 BOBIS, JAMES BRYAN NILO

209 BOITIZON, BENEDICT NARZOLES

210 BON, JHON ROLAND TORNO

211 BONGARSA, KARIM VILLANUEVA

212 BONROSTRO, NIKKI QUIANE

213 BOQUIREN, ROGELIO JR BAUTISTA

214 BORDADORA, RAX CALVIN LIBIRAN

215 BORDIOS, CRIS ENRIQUEZ

216 BORGONIA, ALYSSA MARIE ESGUERRA

217 BORJA, CARL LOIS CATAPIA

218 BORJA, CARLO BUNDA

219 BORNILLO, REIMART HERNANDEZ

220 BORRINAGA, PAULO JAKE SERILLA

221 BREQUILLO, JOSEPH ESTRABO

222 BRIONES, DEBORAH PAGUD

223 BUCAD, EDWARD LAXAMANA

224 BUCAD, LHOREMHEL GONZALES

225 BUCAYAN, MARK LOU UBAG

226 BUENAVISTA, JUNIBIE DABON

227 BUENO, SHAMERE TIONGCO

228 BUESING, EDEN PANTE

229 BUGUINA, PETER JOHN RUECO

230 BUHAYAN, VAN-RAY DIODOS

231 BULLECER, JULIAN ISIAH TAGANAHAN

232 BUSA, MCTRISTAN CRUZ

233 BUTAC, ZEDFREY AGATEP

234 BUÑAG, BONG KEVIN PAALA

235 BUÑALES, TERENCE TOLEROSO

236 CAALIM, YHANA ALLYSA URIAN

237 CAAYAMAN, CHRISTINE ELLEVERA

238 CABA, KRISTIAN

239 CABAEL, JOHN KEVIN GAN

240 CABARRUBIAS, JUNJAY TAPASAO

241 CABATAY, MARY ANNE NICOLE MAUHAY

242 CABELLO, AARON JONLERY MARANAN

243 CABRETA, KARL SAMUEL ECHALUSE

244 CABUSAO, CHESTER JOHN CAPILI

245 CABUSORA, HENER GALANO

246 CACANANTA, GENIE BAYUBAY

247 CADAEG, JESPER KENNETH ANIN

248 CADENA, MARK KENNETH ELISEO

249 CAGOT, GERSON LEVI BARICUATRO

250 CAGURANGAN, MARK TELAN

251 CAISIP, ELOISA AGLUBAT

252 CAIÑA, JHON ERROL RILLORTA

253 CALANIO, ARRIANNE GRACE CABILES

254 CALANOG, CHRIS DAENIEL RAMIREZ

255 CALAWA, FERNANDO BAUTISTA

256 CALDOSA, JEZEL MARIE JUSTO

257 CALIBUYO, MARK ANDY FLORES

258 CALINGASAN, JOSEPH ADRIAN LAUREANO

259 CALIVOSO, JERALD JASPER NIÑO

260 CALIZO, JAY LORD CHRIS CASTRO

261 CALLUENG, MARKGIL GARRO

262 CALMA, JOHN GABRIEL CASTRO

263 CALOLONG, AL HARTHY HARID

264 CAMAMA, GAZI GAMPONG

265 CAMAMA, WILBERT TERCIAS

266 CANALES, JOHN RELVEN RENDON

267 CANCERAN, ROBIN BAQUIRAN

268 CANDELARIA, RHIEL EBARVIA

269 CANIMO, RODEO MANGULABNAN

270 CANIZARES, MICKEY QUIJANO

271 CANLAS, AUBREY JOHN RODRIGUEZ

272 CANTOR, ARTHUR JR URSUA

273 CANTOS, GIO ESPIRITU

274 CAPALAD, JOSEPH CARLO NIETO

275 CAPANGPANGAN, JOHN CARLO FLORES

276 CAPANGPANGAN, MATT BRIAN ETOM

277 CAPIO, FERN TARRAYO

278 CAPUTOLAN, ACE RHAEL BATALUNA

279 CARDENAS, VICTOR PAULO CARDINO

280 CARDOZA, SONNY BOY CATACUTAN

281 CAREL, KRISTELLE BARTOLOME

282 CARIAGA, DENIS TAMAYAO

283 CARIÑO, MARK ANGELO CAYABYAB

284 CARIÑO, PRINCESS JOY GUTIERREZ

285 CARPENTERO, JAYSON GAMBOA

286 CARREON, BERNIE LIWANAG

287 CARREON, ERICA VERGARA

288 CARREON, JOHN MICHAEL VINCENT AGUSTIN

289 CARSINE, ENEROSE CALAGO

290 CARTAGENA, EBONY TUTANIA

291 CASA, RALEN JUDE KARL PATOLOT

292 CASAS, KAROLYN JAIDE DE OCAMPO

293 CASIANO, ARNEL GESLANI

294 CASIBANG, LEO ABAD

295 CASIL, FERDIMAR PADILLA

296 CASIPONG, JOVANIE FALLORINA

297 CASTALLA, JASON BOLIVAR

298 CASTILLO, CHRISTAN CABINGAN

299 CASTILLO, INAH DANIELA TORRES

300 CASTILLO, OGGIE KENT RANAO

301 CASTILLO, RAYMOND JOSE ALVAREZ

302 CASTILLO, REYNALDO JR CASTRO

303 CASTILLO, RICARDO III PAZ

304 CASTILLO, RICHARD BAUTISTA

305 CASTILLON, PAOLO POLICINA

306 CASTRO, JONELLE CORTEZ

307 CASTRO, MICHAEL ASIS

308 CATBAGAN, ROGER ESPERANZA

309 CATCHILLAR, ELTON JOHN CABRERA

310 CAVAN, STANLEY BALONGA

311 CAWAS, MARVIN AUSTRIA

312 CAYABYAB, ALFREDO JR DE VERA

313 CAYABYAB, DIANE CRISTINE ENRIQUEZ

314 CAYABYAB, NICHOLE USMAN

315 CAYLAN, LANCE LYNDON PALMA

316 CAÑETE, ROBERT JAMES TABUCAL

317 CAÑEZAL, MARK PATRICK BALLESTEROS

318 CEBUANO, KIESHA PAMELLE ALEDRO

319 CEDEÑO, MESSIAH VINZ SAGUIN

320 CELESTRA, JUN CARLO CARINGAL

321 CELINDRO, MIA SHARINA MENDOZA

322 CELIS, VICTOR EMMANUEL NAVARRO

323 CENTILLAS, JOHN JAY PURACAN

324 CEPILLO, RAMIL ANDAL

325 CERDENIA, JOSE ADRIAN GAMIL

326 CHAVEZ, GEREZA AMOR VASQUEZ

327 CHICO, JOHN CHRISTIAN PASTRANA

328 CHOLINAS, DOMINIE PINAS

329 CLARIANES, RALPH NICOLE DALANGIN

330 CLARITO, MARIE CLAIRE ALMARVEZ

331 CLAUS, JEFREY JAY SAGARAL

332 CLAVERIA, IRENE HUERTO

333 CLAVERIA, KARL ANGELO SORIANO

334 CLEOFAS, JOHN RENZ MALIGAYA

335 CLIFFORD, JOFRANZ LICOBEN

336 CLOSA, ERIK LUDWIG MAPUTI

337 CO, KENNETH JAN ORILLA

338 CONCEPCION, JONADHELL CYPRUS CASTROVERDE

339 CONDINATO, PETER PAUL ABANID

340 CONSISTENTE, RITCHE COPAG

341 CONSOLACION, BETHUEL BARLISAN

342 CONTRERAS, GHERSON CAPIO

343 CORONA, ALEJANDRO MANONGSONG

344 COROWAN, BEVERLIE CASILE

345 CORPUS, ROY GERALD CHAN

346 CORPUZ, GRAZIELA JANINE VERSOLA

347 CORPUZ, ROWIN GREY MAGDARAOG

348 CORTES, FRITZ GERALD REGALA

349 CORTEZ, RONALDO BARRIAS

350 CORTEZ, VINCENT LIBARDOS

351 COSAIN, MUHAMMAD KHALID AYAON

352 COSTALES, ARNEL CAMPOS

353 COSTANILLA, KIRBY GRAVADOR

354 CREDO, KARL RAYMOND RUZOL

355 CRISOSTOMO, JOHN PAOLO VALMOCENA

356 CRUZ, BRYAN ANGELES

357 CRUZ, DONNA KAYE DEBIL

358 CRUZ, GIO ANOG

359 CRUZ, JOSE RALPH RENZO VALDERAMA

360 CRUZ, RALPH BENEDICT DELA CRUZ

361 CUARTERO, JHON PAUL MARVIN GUILLANO

362 CUARTEROS, GILBERT FERRER

363 CUAYZON, JHONAS VELASCO

364 CUDIAMAT, REX BAXTER TOBIAS

365 CUEVAS, ERROL JOHN BALDOSANO

366 CUIZON, MARK ANTHONY REBARBOSA

367 CUNANAN, SHALOM MAE APALE

368 CUSTAN, PAUL CONRAD AVILA

369 CUYA, ROLAND DAVE II NATIVIDAD

370 DAGDAG, MARTHY PAMINTUAN

371 DAGUMBAL, THOMAS ANTHONY ARABIANA

372 DAIGDIGAN, JOEMARI TARONGOY

373 DALUMBAR, JONATHAN LOMO

374 DAMAS, JESSREIL TARAY

375 DAMGO, KEVIN TIMA

376 DANAO, EMMANUEL BULING

377 DANCEL, EMERICO JAN BUENO

378 DANED, REMART CONCEPCION

379 DAPYAWEN, JEFFREY SEL-AK

380 DARAUAY, JEROME CASIBANG

381 DASIG, ROWELLE AVISO

382 DATUIN, MICHAEL PEPZ DE SOLA

383 DAVID, BENEDICT RIVERA

384 DAVID, EDSON PANGAN

385 DAVID, SHAN DEXTER GONGON

386 DAYAO, ANGELO SAGALA

387 DE CHAVEZ, CAITLIN MAJADAS

388 DE GUZMAN, ARNEL MANALANG

389 DE GUZMAN, CERWIN DIRAIN

390 DE GUZMAN, DANIEL GEORGE IBAÑEZ

391 DE GUZMAN, RICHARD SISON

392 DE JESUS, ROMMEL VICENCIO

393 DE LA CRUZ, CHADNEY VILLOSA

394 DE LA CRUZ, JOHN CEASAR MANZANO

395 DE LA ROSA, JEFFERSON BRIAN MANGLIGOT

396 DE LEON, CARLITO JR CARAGAY

397 DE LEON, GLENAH DELA CRUZ

398 DE LEON, KRISTIAN DALE BALAJADIA

399 DE LOS SANTOS, LUNINGNING II AGASCON

400 DE LUNA, JASON ERANDIO

401 DE OCAMPO, KEVIN MAGALING

402 DE ROXAS, ALAISZA KARLA ILAGAN

403 DE VERA, ALTER PAUL SOLIS

404 DE VERA, ELVIN PAUL REYES

405 DE VILLA, DONDI GERARD CONTRERAS

406 DE VILLA, JUSTINE MARTINEZ

407 DE VIVAR, JASPER MACALINAO

408 DECARA, SERAFIN JR LEAL

409 DEGRACIA, GIFTER ROMEO

410 DEJAN, ROI ALEX ENSINA

411 DEL ROSARIO, JHUNEIL VICENTE III LOZANO

412 DEL ROSARIO, MONIQUE ILAO

413 DELA CRUZ, CHRISTINE JOY ORPILLA

414 DELA CRUZ, DARIUS MENDOZA

415 DELA CRUZ, ELDRIEGE TAMAYO

416 DELA CRUZ, ELOISA BALALA

417 DELA FUENTE, ANNA ROSE IGNACIO

418 DELA ROCA, JAYSON JAVIER

419 DELA SIERRA, NEIL DANI SIA

420 DELISO, DEE JAE VEE MONTALBO

421 DELIZO, MARLO SAMSON

422 DELLORO, RICHARD LARA

423 DELOS REYES, GERALD LEONCIO

424 DEOGRACIAS, RUDY JR ROSARIO

425 DERECHO, KRISTOFFER GEVERO

426 DESALIA, HINTJE ACLERA

427 DESPUIG, JEROD BIONG

428 DIANCO, GERRY JR TAMAYO

429 DIAZ, JOHN BERNARD DEVOCION

430 DIESTA, RHENCE GASMEN

431 DIHAYCO, JONELLE CUIZON

432 DIMAANDAL, MICHELLE BENGAN

433 DIMAANO, KRISTOFFER LANCE PELO

434 DIMAANO, REY MANLAPIG

435 DIMASACAT, ROMEL LOPEZ

436 DIMAUNAHAN, MAYNARD JR NAINGUE

437 DIMAYUGA, JIMWELL BRUCE ROGALES

438 DIMPAS, ALDRAY ASPILLAGA

439 DINGAL, JENNYLOU

440 DINGAL, JOEMAR SUMANGUE

441 DIONISIO, KARL ANTHONY SY

442 DIOSAY, KITZ LAYAR

443 DIWA, JOHNMARK FAUSTO

444 DIZON, ELLINOR JOY CORTAN

445 DIZON, JHON MARK DE LEON

446 DOBLE, JONATHAN MALABANAN

447 DOJILLO, LORD JEROME RINGOR

448 DOLERA, RODEL

449 DOLORES, ROYGIE TIMPLE

450 DOMINGO, HAROLD JOHN CAGAOAN

451 DOTADO, EUJAY ALLAN VILLONDO

452 DOÑO, DANIEL SALOMON

453 DRIZ, DARRELL DESEMBRANA

454 DRIZ, JOSHUA DELEN

455 DUL-OG, MICHAEL LAS-IG

456 DULDULAO, MAYBEL DACALEN

457 DULNUAN, JUBAN ERAT

458 DUMAGUIT, FRANCISCO JR ARREGLO

459 DURAN, EDUARD JEORGE OHSAN

460 DURAN, JANDEE EBANOS

461 DURANGO, JOEL JR ABO-ABO

462 DUROG, MIKE JAYVEE BUCAR

463 EBACUADO, KENT BRIAN PALMARES

464 EBREO, MELODY PEREZ

465 ECHAVEZ, ERIC JAMES GUINALING

466 ECHAVEZ, MIKE JAYSON PIQUERO

467 ECHON, MERRY ANN YOHANON

468 ECO, MHIKE DELA CRUZ

469 EDURIA, DANIEL CONTILLO

470 EGAÑA, JEELORD PINEDA

471 EIZAGUIRRE, RENZ RAFAEL RAMOS

472 ELBANCOL, JEZER ECLARINAL

473 ELBAO, JOHN NIKKO RODIL

474 ELDIAN, DWAYNE EGBERT UGUIS

475 ELEAZAR, CARREY DELA CRUZ

476 ELVEÑA, JOSEPH EDWIN GALENZOGA

477 ENCINAS, WALTER SETIER

478 ERAMA, ROLDAN QUIBRANTOS

479 ESBRA, JHUN RICH ORTEGA

480 ESCOSIO, JEFFREY DULAY

481 ESGUERRA, FERDINAND LASCANO

482 ESIC, FELIX JR DOMINICE

483 ESPAÑOLA, GEBRIEL BUHAYAN

484 ESPEÑO, PANTALION JR HAGOS

485 ESPINAR, JHERRICK JAY TAGLE

486 ESPINO, JOEY CARAET

487 ESPINOSA, KEISHA MADARA

488 ESPINOSA, VENIDICK VINCON QUANICO

489 ESPINUEVA, ELMER JR JACILDONE

490 ESPIRITU, BOB YBAÑEZ

491 ESQUILLO, PHAUL ANGELO SANTOS

492 ESTACIO, JAYSON MADRIAGA

493 ESTANDA, JEFF REDEN SINCO

494 ESTAVILLO, ABIGAIL CASTILICO

495 ESTEBAN, CHRISTIAN PAUL RAMO

496 ESTEVES, SHERWIN JOSEPH VALDEZ

497 ESTIGOY, CHRISTIAN WILMAR ESPIÑA

498 ESTOMO, VICTOR EMMANUEL CASTRO

499 ESTRELLA, CRIS ANTHONY GALLEMIT

500 EUGENIO, RONALD RIVERA

501 EVANGELISTA, QUEENIE JOY ORCINE

502 EVILLA, ALLEN MARLO DINGLASAN

503 EXPORNA, ARMIE ELOISA VIRIÑA

504 FABELLA, JADE NICHOLAS MORALDE

505 FADALLAN, KENN LOUE AMARANTE

506 FAJARDO, CARLO MIGUEL ALBA

507 FAJARDO, ERASMO BANCA

508 FALCASANTOS, DEMI LYNN LASUDEN

509 FALIBLE, MARVIN MENDOZA

510 FARAON, JOHN ERROL DADUA

511 FAUSTINO, JOSEPH BENEDICT ANTONIO

512 FERMA, RHENZ REINER REFORMADO

513 FERNANDO, MARY ANNE LEONARDO

514 FERRER, JOHN LOUISE JIMENEZ

515 FERRIOL, KARREN ANNE FALIBLE

516 FERROLINO, JASON TOLENTINO

517 FERWELO, JOSE GABRIEL LACRA

518 FIDELES, JEMIELOU MAHINAY

519 FIGURACION, ERICA ANG

520 FIRME, ADRIAN CORDOVA

521 FLORES, GERALD MALIG-ON

522 FLORES, JANINE SUENO

523 FLORES, VAN GIOVANNI POTIAN

524 FOLIENTE, GERALD MONTEREY

525 FONTILLAS, ALVIN FOGATA

526 FORBES, AIRA MAE YUMOL

527 FORBES, ANSELMO SUACOCO

528 FRAGATA, BRYAN PAOLO CERVANTES

529 FRANCISCO, BILLIE SEÑIRES

530 FRANCISCO, CHRISTIALYN CAPINO

531 FRANCISCO, FRANCE KIMBERLY LAPIRA

532 FRANCISCO, JHON ERRIS SAMANIEGO

533 FRANCISCO, JUAN MIGUEL NAVALTA

534 FRANCO, CHRISTOPHER BERMUDEZ

535 FREO, RUSAN JAMES MORTEGA

536 FRESA, CRISJOHN REANO

537 FRIAS, GERDAN SAMSON

538 GABALLO, JOENARITZ GARRIDO

539 GABAO, KEVIN PAUL SEMILLANO

540 GABINETE, MA JUDHIE ANNE BUÑO

541 GABRIEL, CHRIS ALBERT PANGILINAN

542 GABRIEL, LEONARDO JR ANGELES

543 GABUYO, ANGELES RAMOS

544 GAHUM, FRANKLIN JR FIDELINO

545 GALAPATE, RESSEN BACCAY

546 GALE, JOHN VALDEZ

547 GALEON, VANDOLF CALZADO

548 GALLARDO, ROLAND PAOLO BAILON

549 GALLARDO, TYRONE JULIUS DRIZ

550 GALLAWAN, JOHN MILFORD IBABAO

551 GALLEGO, ROLYN THERESE SEGURA

552 GALON, MIKE FERNANDEZ

553 GAMILLA, BRYAN LOUIE BAROLA

554 GAMO, RAYMART FARAON

555 GAO-AN, NORBE NERONA

556 GARCIA, AURELIUS MOSES PONGAN

557 GARCIA, CHRISTIAN PAUL ONDING

558 GARCIA, JAYSON NALUS

559 GARCIA, JOSHUA DUMAS

560 GARCIA, SAI CAYANONG

561 GARCIA, SAMSON JR DE GUZMAN

562 GARDOCE, MARK REBORN DOMINGO

563 GARGAR, LUIJIE TAPALES

564 GARONG, JAERO PIUS COLENDRA

565 GARRIDO, EDWIN MALLARI

566 GASALAO, BERNIE BOY GONZALES

567 GATMAITAN, REGIE CARBO

568 GAWAT, KRISTIAN RIEL ROMAGOS

569 GAYOSO, MICHAEL ANTHONY MENDOZA

570 GENTILES, FERJONIL BUHIAN

571 GENTILES, FROELAN BUHIAN

572 GERIANE, BENJAMIN LAVAPIEZ

573 GERODIAS, NIKKA ELBORE

574 GICA, JAYVEE RAMOS

575 GIMEDA, JERSUA ELECCION

576 GIMENEZ, JANOS MARVIN YGOT

577 GIMPAYAN, JER-MICHAEL FUSTER

578 GLORIA, JM TARCULAS

579 GNILO, BEA SHANE PASAHOL

580 GO, JAN SAMUEL DE RAMOS

581 GO, SIEJ MARVEY CABALLO

582 GOKOTANO, CARL JAY OTLANG

583 GONDA, JAKE VILLANUEVA

584 GONZAGA, JOSHUA REY PAPA

585 GONZALES, JOSHUA CYRIL LOPEZ

586 GONZALES, JOVANIE TAN

587 GONZALES, KIM JEROME ACUZAR

588 GOTOSTOS, CHRISTINE JANE NALUAN

589 GRAJO, CHRISTIAN DOLOIRAS

590 GRANADO, KRISTEL MARIE OLIVEROS

591 GRANITO, CARLO JAY LABADIA

592 GRAPANI, JOSHUA

593 GRAVINO, JAYBOY GALLUR

594 GUANZON, ANGELOU REYES

595 GUARINO, JOHN ROSS CHONG

596 GUEVARRA, JOHN PATRICK VERAN

597 GUICO, APRILYN JOY CUETO

598 GUILLEN, JADE SALARZON

599 GUINTO, ERICK JOSHUA OGAY

600 GUITERING, RICKA MAE FLORES

601 GUMAHAD, NEIL BRYAN PADAYHAG

602 GUMALING, ALLEN DAIGON

603 GUMARO, MARK ANTHONY DANAO

604 GURTIZA, JUN JONEL NEMIR

605 GUTIERREZ, DOM LEMUELL CUSI

606 GUTIERREZ, JAIDELLE DELA CRUZ

607 GUTIERREZ, QUIRINO III CLORES

608 H SERAD, JASSIM MACABANDO

609 HABAB, AXEL JON MACUHA

610 HAGENSEN, EDMUND III SALA-AN

611 HAGUILING, APPLE MAE BAZAR

612 HANIF, KHALID UNDAC

613 HEMPERONA, LEONIL GABATAN

614 HEPOLIO, MICHAEL PALOMA

615 HERIA, IAN JOMARI SAMSON

616 HERNANDEZ, DENMARK ROSETE

617 HERNANDEZ, JHON RIC ABUNGAN

618 HERNANDEZ, JOHN HACE CABIGAO

619 HERNANDEZ, JOSE ARIES VIRTUCIO

620 HERNANDEZ, JUDELLE MIKE BAGA

621 HERNANDEZ, LAURENCE WILLY CABANDING

622 HERNANDO, ELSBETH CHARLENE TAYAG

623 HERRADURA, CHRISTINE JOYCE GARCIA

624 HIJE, JAMES BRYAN CAPITLE

625 HILOT, MARC ALBERT MISSION

626 HIPOLITO, MARK ANTHONY EBORDE

627 HIPOLITO, RAY MARC PASCUA

628 HOLLANES, ANGELICA SIAROT

629 HONCULADA, IRVIN

630 HUAVAS, JOHN ERICSON PANTALEON

631 HUBIERA, NEL OCAMPO

632 HUDAYA, JUDE ROYLE RICAÑA

633 HUELMA, DEAN PATRICK DEL PILAR

634 HUERNO, ERROL ESTAÑA

635 HUTALLA, ALEXANDER FRANCIS CATAMIO

636 IBARDOLAZA, BARVIC DE LA PEÑA

637 IBARRA, MARK PAUL GUIMMAYEN

638 IBAÑEZ, JAYVEE FUENTES

639 IBE, ALVIN PEÑERA

640 IGAT, ANDY GERALD PALOMO

641 IGLESIAS, FRANK LESTER DELA CERNA

642 IGNACIO, JESHUA EDMUND SAMSON

643 IGOT, JAMES CIUDADANO

644 ILAGAN, GLADYS ROSALES

645 INDERIO, KHAREM DWIGHT SALVADOR

646 INGALLA, MARLITO RIVERA

647 INGARAN, JOHN REY CASTRO

648 INLONG, DREXLER CANTA

649 IRINCO, ANDREW BLANDO

650 IRLANDEZ, JEZRYLL PHEI CLAVERIA

651 ISLA, VICTORINO REYES

652 ISLES, JOHN KENGI ORSOLINO

653 JABELLES, ROGIE PASCO

654 JABER, JORAIR ESMAIL

655 JACINTO, CYRUS ROMARATE

656 JACINTO, JOHN DANIELLE MANARANG

657 JACOB, JAYSON CANALES

658 JACOB, JOSE ANGELITO VILLALUZ

659 JALA, GERMAINE BAYLON

660 JAMIO, FELIX JR ARNUZA

661 JAMITO, JESREL PLAZA

662 JAMORA, JASPER BIOGAN

663 JAMORA, ROGELIO JR VIDUYA

664 JANEA, JANMART MARTERIOR

665 JANGAO, RICKY PARADILLO

666 JANOLINO, BRYAN AUSTIN HIGHT

667 JAVATE, JOHN MARWIN MAXIMO

668 JAVIER, JUSEIAS PAULO ARELLANO

669 JAVIER, MC JAYFORD DE LOS REYES

670 JAVILLO, RUSSEL CALASAGSAG

671 JAYAN, RODEL VERMUG

672 JAYME, MIKE NORIEL BANCAYA

673 JEREZ, JEFERSON ALCANTARA

674 JOAQUIN, EUNICE ABIGAIL FAUSTINO

675 JOAQUIN, JOMAR DE LEON

676 JORGE, ZERNAN BUDIONGAN

677 JOTOJOT, MARNELLIE CORONA

678 JUALO, RALPH JANEILLE SCOTT ALFORQUE

679 JUAN, JEROME PARAGUISON

680 JUANDAY, JUHAIRA MUSA

681 JULIAN, CLARENCE SORIANO

682 JULIAN, JEFERSON APERIN

683 JUMALON, JUN PAUL BALACUIT

684 JUMARANG, LEONCIO JR VALLENAS

685 JUMAWAN, ROCHE MARC BILLONES

686 JUMONONG, JANDREL ALXS SOSA

687 JUNSAY, AIAN MARK BILLONES

688 KALAW, JIESTER CUENCA

689 KAMDON, AEBRAHAM CABONILAS

690 KING, WILLIAM JR BAYLON

691 KUZHUPPILLY, SENA MARIE ANOTA

692 LAAG, NATHAN REY PASOK

693 LABADO, NIEL REY RAMOS

694 LABAY, JOHN EISENDEL MANGUERRA

695 LABOGUIN, JOHN QUIBUYEN

696 LABUGUEN, CHRISTIAN JAY SABADO

697 LACUESTA, EARVIE ANOLING

698 LADERA, JOSEPH JADE TAGUBADER

699 LADINES, JESSE GUCON

700 LADORES, SAM CARLO RAYOS

701 LAGANSON, CHARLES VAN CABAÑA

702 LAGARE, ROMIL VILLANUEVA

703 LAGRIMAS, SANTIAGO III DELA CRUZ

704 LAGUMBAY, NEIL EDZON VILLANUEVA

705 LAJA, JANIELLE TUBALADO

706 LALIKAN, ANGELITO JR PICAR

707 LAMBOT, RONNIEL OLAER

708 LAMPUTI, JEANEL JAY HERBULARIO

709 LANDICHO, NEMUEL JOHN HIPOLITO

710 LAPIE, ELEAZAR ROI LAPITAN

711 LAPIRA, RUSSEL BONGALONTA

712 LAPUZ, CALVIN DELA CRUZ

713 LAROZA, ELREY PAUL DIMAYUGA

714 LAS PIÑAS, MARIO JR CANONEO

715 LASTRELLA, MARY GRACE SAGRIT

716 LATORRE, DARELL JAMES GALLO

717 LAURIO, JOHN DOMINIC ENGCOY

718 LAUS, MARK RICKY UY

719 LAVANDERO, KEVIN ANTHONY SERDEÑA

720 LAYUG, ALVIN DUEÑAS

721 LAYUG, MARISE BALUYOT

722 LAZARO, JOHN PAUL QUIMSING

723 LEAL, SAMUEL GENESIS PERILLA

724 LEGASPI, JOHN JEFFERSON POSADAS

725 LEGISLADOR, JOHN MARK DIVINAGRACIA

726 LEJERO, EUFROCINO JR DALO

727 LENDIO, JAYKIM COSTORIO

728 LIBARIOS, ADRIAN CAMPION

729 LIGUTAN, ALDRIN FLOYD MATUNDAC

730 LIGUTOM, EDGARDO JR DIONSAY

731 LIM, MYLENE BEROY

732 LINGA, JOHN LOGATOC

733 LIPANA, AUDREY MAE CABACUNGAN

734 LISTON, JAY-R GOC-ONG

735 LITANA, JERICO ABUEL

736 LITERATO, KARL JOSEPH MAGHINAY

737 LIWANAG, DENNIS ALDRICH NATIVIDAD

738 LIZA, VERNON VALIAO

739 LIZARONDO, MARLOU CRUZ

740 LOGROÑO, NIÑO DAVE LAGUNA

741 LOMO, JOHN ROBERT MATIAS

742 LOMOSBOG, LLOYD ROGER SUAN

743 LOPEZ, SHARLON ENRIQUEZ

744 LORAÑA, JOHN REY ESCABARTE

745 LORCHA, MARVIN JOSHUA GAMOS

746 LORIA, RAYMOND LONCERAS

747 LORZANO, CHRISTIAN JERED REDOBLE

748 LOYGOS, ARIEL MASUCOL

749 LOYOLA, JUNITO MESINABRE

750 LOZA, ARNOLD IRASGA

751 LOZADA, KENT EDRIAN JOCAME

752 LUAREZ, MALOU ORIG

753 LUBI, MICHAEL ANGELO DIMACULANGAN

754 LUCENA, LEONARD MELU

755 LUCENA, RAMESH ERWIN JADUMAS

756 LUCERO, NANCY ASIS

757 LUCOT, JOSHUA NANTES

758 LUGARES, SHIAIRA JANINE ACIO

759 LUISAGA, ADAM ZULUETA

760 LUMANTA, JOHN CARRYL LLAVADO

761 LUMANTAS, ALVIN BAYACAG

762 LUMBA, CLARO IV TUMARAO

763 LUPIBA, RHEA JEAN SALAGUSTE

764 MABBORANG, ROLAN DECAPIA

765 MACABALES, JONNEZ GEGATO

766 MACAGBA, JAMILA ARIA GREPO

767 MACALALAD, CHARLAMAGNE AQUINO

768 MACALALAD, JOHNE NICOH VILLANUEVA

769 MACANAS, RODOLFO JR TABACON

770 MACASPAC, RANCIS ROEN BUISING

771 MACASPAC, RENZ FERRARY ACOSTA

772 MACATANGAY, JOHN PAUL ESTREMADURA

773 MACATANGAY, LEONCIO ALAN ANORICO

774 MACATANGAY, PRINCE HARVEY BRIONES

775 MADAJE, MARIO JR SUBRIO

776 MADELO, ALDWIN ROY RUBIO

777 MADELO, EMANUEL PEPITO

778 MAGANES, JHUNNEL RINT

779 MAGANTE, ROLAN GUMILID

780 MAGDAUG, JHON ARLOU ALORRO

781 MAGLAYA, NOEL JR TEOPE

782 MAGLINAO, GIZELLE MAUNAHAN

783 MAGPANTAY, MARA LEAH VANESSA BERRAS

784 MAGPULONG, ORLY PABROA

785 MAGSINO, JOHN ERIC ABANTE

786 MAGTALAS, RIKKI MAE VALERO

787 MALANA, JAY CARLO DOMINGO

788 MALENAB, JOHN BENEDICK ASUNCION

789 MALIBIRAN, RONNEL SANTARIN

790 MALLILLIN, MARY ANN ABUZO

791 MAMARIL, PAOLO DUCUSIN

792 MAMASPAS, JOHN LAY MAR GALDONEZ

793 MANALANG, KEVIN ANGEL MALONZO

794 MANALO, KEVIN QUIZON

795 MANGANTI, JOHN JERICK BELTRAN

796 MANGASANG, MA CYNTHIA CABALLERO

797 MANLANGIT, ALTROYE ARUELO

798 MANRIQUEZ, JOHN TUQUIB

799 MANUEL, ELNATAN ABAD

800 MANUEL, JAKE BULUSAN

801 MANZANILLA, MARK DARIEL MACATUMBAS

802 MARANAN, PAULA MEI DAGLE

803 MARANAN, SYMON JOSHUA LEGASI

804 MARAPAO, KINDRICK JOHN CANDIA

805 MARASIGAN, KENNETH PURINO

806 MARAVILLA, REY ALFONSO DELA CRUZ

807 MARCELINO, RENIEL ERIC FRANCISCO

808 MARCIAL, REVIE DOCTOLERO

809 MARTILLANA, MYKHA MAE NAPI

810 MARTINEZ, MAROMA OMANDAM

811 MAS, LYSTER JOHN ECHANO

812 MASCARIÑAS, MARRION JAYC ARNEL GONZALES

813 MASUENG, MARIA JESSICA FOMBUENA

814 MATA, LERWIN FRANCISCO

815 MATEO, SARAH LAVIEENROSE CRUZ

816 MAXILOM, REMWIL GALLO

817 MAYES, JHEY FORD ORDONIO

818 MAYUYO, RON CHRISTIAN SALENGA

819 MEDINACELI, ROCHELLE ESTABILLO

820 MEDRANO, MARLON CONTI

821 MEGINO, OLIVER POBLETE

822 MENDEZ, MARCIAL JR ADLAO

823 MENDOZA, ALEJANDRO VALENTIN

824 MENDOZA, ALLAN JAY BALITUSTOS

825 MENDOZA, BRYAN JOHN LAMO

826 MENDOZA, JOHN DANIEL ARROYO

827 MENDOZA, MARCK RENZO MANGUNAY

828 MENDOZA, MYREN LICIA DANCEL

829 MENDOZA, NORIELLE AEYMAN NERI

830 MENDOZA, PATRICK VALDRIZ

831 MENDOZA, PRECIOUS GRACE ABRENICA

832 MENDOZA, ROMELL ILAGAN

833 MENGULLO, KEVIN JOEL CREBELLO

834 MERCADO, ANGELINN TAN

835 MERCADO, CHRISTIAN GUTIERREZ

836 MERCADO, MATHEWS NEL MANDIGMA

837 MERCADO, UZZIEL ZION GUEVARRA

838 MERGINIO, IVAN JONATHAN ESMAS

839 MERIDA, CHRISTOPHER JOHN ABACA

840 MERINO, JUDE MATTHEW VASQUEZ

841 MESINA, MIA SHARIFA DAVID

842 MILLAPRE, MARK SHANE BIO

843 MIRA, JOKO RAFAEL CUMAHIG

844 MIRANDA, ALMIRA MARIE MUSNI

845 MIRANDA, DONATO RICO SANTIAGO

846 MIRANDA, JERWIN DE CASTRO

847 MIRANDA, JON MARWIL GOZO

848 MISOLAS, XAIRE PHILLIP LORENTE

849 MOGOL, RICHARD ARIES FAMATIGAN

850 MOLINES, VINCENT ESPELIMBURGO

851 MOLINO, JOHN ANDREW LUDOVICO

852 MONDIGO, GERRY MARGARITO CONDOR

853 MONFORTE, JHONGIE STA ANA

854 MONINIO, JAMES BURDEL TAMOSA

855 MONSALUD, MARKO FLORENTINO GIONSON

856 MONTEALEGRE, GIDEON ERIK MAGALLANES

857 MONTILLA, JUDELL

858 MONTILLA, JUSTIN HERMIN REPOMANTA

859 MONTOYA, DARYLL KENTH SAGALLA

860 MONTOYA, EDWIN JR GALIT

861 MONTOYA, JOHN PAUL ALLEY TAGALAG

862 MORALES, JAQUILYN CONCEPCION

863 MORALES, JOEY MATEO

864 MORALES, NOREEN JOYCE FELIPE

865 MORALES, RALPH ALFRED BARCENAS

866 MORCOSO, SAMANTHA CLAIRE DAGUM

867 MORGA, ROMIE JOHN TORRES

868 MOSCA, JANELA JULES DEL ROSARIO

869 MUÑOZ, JAN CARLO SURETA

870 NAANOD, GENE MICAH KAMATOY

871 NABARTEY, CHARLY LUMEN

872 NABUA, ALAN REY BARBO

873 NACINO, KEVIN CARLOS AYSON

874 NAGPALA, LUCKY ANGELICO ARETA

875 NAO-NAO, ELMER JR MOHAMETANO

876 NAPALLA, RUBE DAVID

877 NAPAY, ADRIAN ASIDO

878 NARAGA, CRISTINA JIMENEZ

879 NAVARRO, ROLDAN GUZMAN

880 NEFLAS, MARK ANTHONY LAURILLO

881 NELMIDA, ABRAHAM JR ARIEM

882 NILLOS, MENDEL JR COMPENDIO

883 NISAY, EMMANOEL JOSEF RAMIREZ

884 NOCETO, JOEBERT ZAMUDIO

885 NOGAS, LEONARDO JR GALVEZ

886 NORODIN, MOAMAR MONTAÑER

887 NOVICIO, LESTER VILLANUEVA

888 NOVIO, MARKUS YNIGUEZ

889 NUÑEZ, DAVEY JUN PETEROS

890 OABEL, JOHN GERALD INGENTE

891 OABEL, JONATHAN LOPEZ

892 OBAÑA, GEROME CALIBUSO

893 OBLIGADO, JON REY SANTOS

894 OFIANA, DENIS ESTOQUE

895 OHYA, IMMANUEL BULETIC

896 OLAGUER, MELBERT REYNO

897 OLAIVAR, CARLO INOCELLAS

898 OLAVE, MARVIN DE CASTRO

899 OMALIN, GINO BERSALONA

900 OMAY, MJSHEM ARNOCO

901 OMICTIN, JED ROSALES

902 OMPAD, KENN ALEXIS ALINSONORIN

903 OMPOC, QUIRINO JR ABELLA

904 ONDILLO, MARK HENRY CORSAME

905 ONG, JEFFREY HIPOLITO

906 ONIDA, ROMMEL ASTORGA

907 OPAO, MARK VINCENT REGALARIO

908 OPERIO, ALVIN DAVID

909 OPOG, MARK CHRISTIAN VIAÑA

910 OQUENDO, DAVID JAYSON BARCELONA

911 ORCINO, EMERSON II LEAL

912 ORDANIEL, MARK JOSEPH PARCUTILO

913 ORILLA, DIANNE JALOBER

914 ORIO, ALFRED ROEVIN VILLADOLID

915 ORTEZA, JARED SOLDA

916 OSIAS, RANDLE NISPEROS

917 OTIC, MARK SALVADICO

918 OTUGAY, FREDERICK CABILING

919 PABALATE, KARL VINCENT YURONG

920 PABLO, SHERYLL JOY GELLO-ANO

921 PACO, RUDOLPH ABUNALES

922 PACUAN, JENICA BANASTA

923 PACULAN, KERWIN MARC GALUT

924 PADILLA, AARON SANTOS

925 PADILLA, DARYL MANOGURA

926 PADILLA, RANZEL GICO BALITAO

927 PADOGDOG, WINSTON PAGHUBASAN

928 PADSING, MARCON ABOBOS

929 PAETE, SAMUEL MORA

930 PAEZ, IAN NALVIN TOLENTINO

931 PAGADOR, JON FRANCIS CONCEPCION

932 PAGLIAWAN, ALVEN JAY HERMOSO

933 PAGOBO, JOEL REY LUCION

934 PAITAN, ALLAN JEROME PUNONGBAYAN

935 PALACIOS, JONATHAN UBOD

936 PALANIO, JUSTINE AGUILAR

937 PALATE, MICHELLE LINGO

938 PALEG, JOHN CARL RAMIREZ

939 PALMA GIL, AUGUSTO DIZON

940 PALMARES, REY JOY LUCERO

941 PALO, IMRAN ALIB

942 PALPARAN, EVANSTIEN OMEN

943 PALUYO, ERNIE BAÑEZ

944 PANGAN, JOSEPH DENIEL SABADO

945 PANIAMOGAN, JIFFY CUAMAG

946 PANOPIO, JENNIFER JOY NICOLAS

947 PANOPIO, JERALD JAY NICOLAS

948 PANTALEON, FRANCIS MERCADO

949 PANTILO, FIDEL CERAS

950 PAPA, MARK JOSEPH SARMIENTA

951 PARAMIO, ADOLF WILBERZEN BRONCANO

952 PARDILLO, EDSEL LOUIE TAUTHO

953 PARREÑO, RIZAL JOHN PANO

954 PASCUA, BRIAN DELOS SANTOS

955 PASCUA, NESVELLE MAE ALAC

956 PASCUA, REXON BASSIAG

957 PASCUAL, TITO JR TUNGPALAN

958 PASILIAO, WYANN ALFRED OGANIA

959 PASION, AGATHA KAYE ANDRES

960 PASTOR, BENNETH MENDOZA

961 PASTOR, CHRISTIAN JEROME PANGANIBAN

962 PATAC, ARIEL BUTAS

963 PATAYON, JENERICA ORILLANEDA

964 PATOSA, LOJEDE MANTILLA

965 PATRICIO, JAIME ANOJAN

966 PATTUNG, NICK BOY JOSE

967 PEDRAL, ISCEL EUNA BATOMALAQUE

968 PELAYO, KENNETH LUIGI LARONG

969 PERALTA, BENHUR AGUILAR

970 PERALTA, NEIL JANN GLEMAO

971 PERDIO, MARK EDWARD ARELLA

972 PEREIRA, NIÑO FRANCIS SEVILLA

973 PEREZ, DONEL ALBERT GONZALES

974 PEREZ, FAYE INGRID ALVAREZ

975 PEREZ, GERALD CRUZ

976 PEREZ, JOEFEL CARAAN

977 PEREZ, NILO ACLAO

978 PEROLINA, CHERRY MHAE MEJIA

979 PESCADERA, PETER JEFFREY VILLACRUSIS

980 PESIAO, JOHN REY SIABOC

981 PETALCORIN, JASON CERNA

982 PIATOS, RICHARD DRIX ABAD

983 PICAR, TIMOTHY PAUL DE DIOS

984 PIDOY, CYRIL LAGDAMEN

985 PILARO, NESIE NABOR

986 PINEDA, JOHN RYAN GANIA

987 PIOY, JEANETTE CALANOG

988 PITA, RON IVAN ANGELO ARPIA

989 PLADIO, TYRONE BANDA-AY

990 POCHE, ARNEL JR UNAY

991 PONCE, ROMAR ANGELO DOLINO

992 PONCE, ROMMEL TUSCANO

993 PONTILAR, MARK MICHAEL JADULCO

994 PORNEA, GERALD PURI

995 PORQUEZ, LARRY JOSHUA III DE LEON

996 PORTAGANA, LILETH DIMERO

997 PORTUGAL, JAMIL PRINCESA

998 PRESTOZA, CLOIE BINCE DOCTOLERO

999 PRUDENTE, JIMMY PANES

1000 PUEBLAS, JOHN PAUL BACALING

1001 PUJANTE, MONALIE LUISTRO

1002 PULIDO, JARGON VELASCO

1003 PUNZAL, MICHAEL JOSEPH DEL ROSARIO

1004 PUNZALAN, ABIGAEL LABANG

1005 PURIFICACION, MARK ROMAN BAUTISTA

1006 PURISIMA, WILFREDO JR PEÑERO

1007 QUANICO, JUSTIN JOSEPH MONTERROYO

1008 QUEROL, PAUL THADDEUS ORIBELLO

1009 QUIAMBAO, CHRISTIAN MACALINAO

1010 QUIATCHON, EL ROY LEGASPI

1011 QUIDATO, DENNIS NIEBRES

1012 QUINDAY, JEFFREY BACLAO

1013 QUINES, ALAIN CYRILL OROZCO

1014 QUIRANTE, CHRISTOPHER BOQUECOSA

1015 QUIZON, RHODEL ROSALES

1016 RABAGO, KIMBERLY PRETE

1017 RADAN, JOHN RIAN CATINDOY

1018 RAFOL, RYAN ARBIS

1019 RAGAS, EDMERSON UBALDO

1020 RAMASTA, JOHN PAULO BONAGUA

1021 RAMOS, JULIUS ALVAREZ

1022 RAMOS, KRYSTLE LIM

1023 RAMOS, MARIA AMABELLE BALILA

1024 RAMOS, MARK STEVEN BENOSA

1025 RAMOS, RYANE ROSS GUDOY

1026 RAMOS, SHERWIN GABRIEL

1027 RATILLA, JIMMY BASBAS

1028 RAVANES, JOEL MERCADO

1029 RAZO, MARTIN JR TAGALOGON

1030 REAL, JEROME CABANAYAN

1031 REBLEZA, OLIVER JAYSON LOMA

1032 REINANTE, NEIL ALDER LAQUI

1033 RELLEVE, KEVIN RESTUBOG

1034 REMEGIO, VICTORIA CO

1035 REMERATA, LARRY DE LA CRUZ

1036 REMO, JANUS JASON ICARO

1037 RENDON, JERICK CALASANG

1038 RENDON, REXON ABALOS

1039 RENTUMA, KYLE WYNE ENANO

1040 RESILOSA, GEOMEL FLORES

1041 REVELLAME, DAN HAROLD DANIEL

1042 REYES, ANTHONY JR AVENDAÑO

1043 REYES, DANIEL BUNCAD

1044 REYES, EUGENE LACDO-O

1045 REYES, JERIC GONZALES

1046 REYES, JOSHUA OLANDRIA

1047 REYES, LAUREN ROLF DELA CRUZ

1048 REYES, NEALE BRIEN BAUTISTA

1049 REYES, REY ANTHONY ARELLANO

1050 REYES, RICHARD JOHN URSABIA

1051 REYMUNDO, ALVIN DAQUIOAG

1052 RIBUNAL, MARK ANTHONY LAMORIDAN

1053 RICAFORT, REX MACASINAG

1054 RICARDO, YLLOR SUAREZ

1055 RILLON, MANUEL JR VALLE

1056 RILLORTA, JEROME BATIN

1057 RIMANDO, GERALD SIAPCO

1058 RIMPOLA, RICHARD NEIL FLORES

1059 RIVERA, ADRIAN CARL GALINDO

1060 RIVERA, MICHAEL EARL CABANA

1061 RIZAN, NIÑO JENKIN MARK MAGALLANES

1062 ROBIELOS, JEANELLE MANICAD

1063 ROBLES, PRINCE CARLO CARLOS

1064 ROBREDILLO, REY EDCEL LAROZA

1065 ROCES, RAYNOLD SALES

1066 RODRIGUEZ, DARYLL DAN CANICO

1067 RODRIGUEZ, JAMES KEVINE JAYONA

1068 RODRIGUEZ, MARIA CORAZON GUTIERREZ

1069 ROJAS, LINUS ADRIAN CARPIO

1070 ROMANO, JOSEPH BALAYO

1071 ROMEROSO, JOHN DEO ARVIN AURE

1072 RONTALE, JAMES HARDY DALIDA

1073 ROQUE, JEROME DELA CRUZ

1074 ROSALES, FLORIE MAY RODRIGUEZ

1075 ROSANA, ARJAY SANCHEZ

1076 ROSARIO, MARVEN MEJARES

1077 ROXAS, JADE ERWIN POBLETE

1078 ROY, IRISH GAEL TROPIA

1079 ROYO, CLYDE MALIG-ON

1080 RUBA, BRETT LEE NACION

1081 RULETE, ABBEY JOULES KEITH LEBRILLA

1082 SABADO, MARLON JR GALUZ

1083 SABATE, JANMAR BENITEZ

1084 SABER, NEIL PLASENCIA

1085 SABILE, ARNIE JUANSON

1086 SABUCO, CHOMAE MARIE BALIBAO

1087 SACRIZ, NOVERLAN PANUNCIA

1088 SADANG, JONATHAN PULIDO

1089 SAJULGA, ERIC ESTOMATA

1090 SALE, JEFF NATHAN ESTO

1091 SALEN, CESAR ELIZAGA

1092 SALILID, KENNETH CLINTON TOCJAYAO

1093 SALIOA, MARY CLAIRE RAMISCAL

1094 SALMASAN, ELISCO-PHER AGARAN

1095 SALUBO, JASON GOBOC

1096 SALUMBIDES, RYAN PAUL PORTA

1097 SALVACION, RAMON CHRISTIAN DE VERA

1098 SALVADO, JOHN RHENO VELIGANIO

1099 SALVADOR, GENESIS ARCAÑO

1100 SALVARINO, JOHN LOUIE GREGORY MALUNES

1101 SALVO, LORDIAN EDQUIBAL

1102 SAMAR, JAYKARL TAYABAS

1103 SAMAR, RYAN GUMASING

1104 SAMILLANO, FRANCES ANNE PAGANTUPAN

1105 SAMILLANO, WENDELH MACAILING

1106 SAMONTE, JAY-VEE APOLE

1107 SAMPORNA, SOWAIB RAZUL

1108 SAN DIEGO, JOHN ROBERT SABADO

1109 SAN MIGUEL, JOHN AARON LUCAS

1110 SANCHEZ, KWAYNE EVANS SAMULDE

1111 SANCHEZ, MARVIN MANGINO

1112 SANCHEZ, MIGUEL TABUZO

1113 SANG-AN, RON JASPER LUMANTAS

1114 SANOY, RITZ JHAYSON SEROMINES

1115 SANTIAGO, ALECK GIO FLORES

1116 SANTIAGO, REYMON ORDOÑEZ

1117 SANTOS, DHALE ANGELO DE DIOS

1118 SANTOS, JOHN KEIAN NOLASCO

1119 SANTOS, KIM NICOLE SANTIAGO

1120 SANTOS, NIKKA ANGELA RAVIS

1121 SANTOS, RALFH AEIRAND PULUMBARIT

1122 SANTOS, RAYMART SISON

1123 SAPIN, GRETA ELLAINE DORIA

1124 SARABI, CHERMAR SAIYADI

1125 SARACHO, LOVERSON ROSALES

1126 SAREN, JONATHAN JR SABILLA

1127 SARINGAN, RUSTOM NORMAN RAMOS

1128 SARMIENTO, DARVIN JOEL RAMOS

1129 SARMIENTO, MARVIN EVANGELISTA

1130 SAUSA, LYNDON ESPACIO

1131 SAVET, FELIX III JALIPA

1132 SAWAT, KEVIN MOHAMMED BAUTE

1133 SEBASTE, LEMUEL QUIBAEL

1134 SELGA, MARK GENESIS ECLERA

1135 SEMANIA, JAYBER DUMLAN

1136 SEMBRANO, MARK AMIT

1137 SENADOS, JONAH PRINCE LAPUZ

1138 SERAFICA, LEOPOLDO JR SOMBILON

1139 SERAFIN, SUNSHINE GARCIA

1140 SERAFINA, EDWARD JOHN ANDRADE

1141 SERENTAS, REYNALD LOPEZ

1142 SERRANO, FREDRICK ROYCE DALLO

1143 SERRANO, JOHN EWEN SAFICO

1144 SERUELO, JOSEPH JAGO

1145 SERVAN, ALBERT ALVAREZ

1146 SHIA, CHRISTOPHER STEVE ARANCON

1147 SICAT, ALVIN GLENN PAYAD

1148 SIDDAYAO, KENNETH VIQUIERA

1149 SILVA, AARON JAY RICARDO SIMON

1150 SILVANO, FYKE TEZON

1151 SILVERIO, PAULO RESURRECCION

1152 SIMENE, SYNEN SILANGON

1153 SIMON, ALFREDO ANTONIO

1154 SINCERO, RICARDO PROVIDO

1155 SINDAYEN, ROLAND JR VEDRA

1156 SINET, SAMLEY SABEJON

1157 SINGCA, JHOMEL ADRIANO

1158 SO, STEVEN JANUS ESPARES

1159 SOBREVILLA, ALFREDO II ACOSTA

1160 SOLETA, JEYHAN MARCIANO

1161 SOLLANO, VINCENT ARAGON

1162 SOLOMON, CHRISTIAN ESTRADA

1163 SOLOMON, ERIKA MAE LABISTE

1164 SOMEYA, CRIS ESTOR

1165 SOREÑO, REYNALDO JR WEE

1166 SORIANO, ALLAN MEJIA

1167 SORIANO, ERWIN MENDOZA

1168 SORIANO, HUBERT APITAN

1169 SORIANO, MICHAEL JOHN VILAR

1170 SOTTO, KIM MICHAEL CASTROVERDE

1171 STA ANA, JAY MHAR REYES

1172 SUAL, JUANITO JR JUMAO-AS

1173 SUAREZ, ZACHARY DELA CRUZ

1174 SUERTE, ROMMEL JR CABAHUG

1175 SUMAGUINA, JALIL TEDLOS

1176 SUMILE, CHESTER FRIZZ DE LEMOS

1177 SUPREMO, LAWRENCE VITUG

1178 SUYAT, MIKE ANGELO DE GUZMAN

1179 SYED, NADEEM YOUSFF MACASINAG

1180 TAAY, MICHAEL GINO INTENDENCIA

1181 TABANAO, VERMEE JAY PORCELIN

1182 TABANIAG, KEDDY BERNAL

1183 TABLIAGO, CRISTOPHER PERALTA

1184 TABUELOG, SHERWIN ANIÑON

1185 TABUNAN, MARK ANTHONY SINCERO

1186 TABUÑAR, DIOSDADO JR DEL ROSARIO

1187 TACAS, CARL ANGELO JAVIER

1188 TADIA, JOAN MARIE GOBOY

1189 TAGARI, JOHN PAUL LARANJA

1190 TAGLE, LYNDON SANCHEZ

1191 TAHIL, RIZ KHAN LASMANI

1192 TAJA, ALYSSA JANE TAGGAOA

1193 TALASTAS, JHON MICHAEL MALASMAS

1194 TAMSI, JOHN CARLO NUEVA

1195 TAN, ALEXANDER RYAN GERONIMO

1196 TANASA, ARJAY PUNGAYAN

1197 TANGALIN, JASON ABUAN

1198 TANGONAN, NICK MARCELINO

1199 TAOATAO, MARK HERO SEVILLA

1200 TAPDASAN, JOSHUA ALEXIS PANSACALA

1201 TAPIA, PHILIP IGNACIO

1202 TARADEL, BENIGNO JR SAYABOC

1203 TARREGA, TRISHA ROMINA VALENCIA

1204 TATEL, RODRIGO JR RECAHUERTA

1205 TAYACTAC, JOSE JERRY RANAN

1206 TAYAG, MANNIX DARYL DUNGAN

1207 TECSON, JESON HIPULAN

1208 TEJADA, ALFFARD KIM DE GUZMAN

1209 TEJADA, REGGIE DEL MUNDO

1210 TEJEROS, JEROME AGLIPA

1211 TELIN, JANIELLE SENDRIJAS

1212 TEMPLO, JAYSON DADULO

1213 TEMPLONUEVO, MARK FRANZ GONZALES

1214 TENAJA, ALEXANDER JR SEBIAL

1215 TENORIO, JHON MARK KEVIN DELA CRUZ

1216 TENOSO, GLENN GARMA

1217 TEOLOGO, ARVIN JOHN MALUNES

1218 TESORO, OLIVER TALACAN

1219 TEVES, LIMUEL VILLANUEVA

1220 TIANSAY, BERDAN JAMES BAYLON

1221 TICAG, FELIX JR PONGTAN

1222 TILACAS, JERIC ETAC

1223 TIMAN, JUSTIN REY YAMBO

1224 TINAJA, ALEXIS LOPEZ

1225 TINAMBACAN, RELAND MARC BONITA

1226 TINAMISAN, JULIUS PORTA

1227 TINGSON, MICHAEL BUGHAO

1228 TIU, DARREN AUSTIN TAN

1229 TOCMO, ELDRED TUMONGHA

1230 TOLENTINO, JO MANGUERRA

1231 TOLENTINO, ROSMUND LEMUEL MAGSINO

1232 TOMOGON, MICHAEL ANGELOU CANOY

1233 TOMPONG, JIMAR TACANG

1234 TORIÑO, APRIL DREAM FLORES

1235 TORNITO, CRIZZLE JANE LUMACAD

1236 TORREJOS, JAMES VILLARIVERA

1237 TORRES, JOHARA MARIE ALAY-AY

1238 TORRES, JOHN MICHAEL ANG

1239 TORRES, OLIVER SORIANO

1240 TORRES, RYAN RAPHAEL SAMONTE

1241 TRAÑA, ROLAND NIÑAL

1242 TRIBACO, LUI JUNE GICALDE

1243 TRIMIDAL, JAN ROLLAN CALAYCAY

1244 TRINIDAD, ARGEL MARQUEZ

1245 TRONDILLO, JOHN ALBERT FERRANDO

1246 TUGBO, EDISON JR NATIVIDAD

1247 TUGOT, AMADO III CABASAG

1248 TUIZA, MATTHEW EMIL ROCHA

1249 TULIAO, VILLAMOR JR MACABABBAD

1250 TURLA, ALVIN MARTIN GARCIA

1251 TUZARA, JUNABELLE POLLENZA

1252 TUZON, CRISELDA QUIZZAGAN

1253 UDAL, ALDENLEIGH MAGBANUA

1254 UDAL, JOHN PHILIP IBANO

1255 UGALINGAN, MOHALIDEN GUINTA

1256 ULAN, JOHN RAY CAPONPON

1257 UMADHAY, JOCEL BALASOTE

1258 UMALI, RONEL ABRAZALDO

1259 UNDALOK, BOB ALQUEZA

1260 UNDAY, MARIEL JOY DELA CRUZ

1261 UNGRIANO, HERBERT RITUAL

1262 URRIZA, JOHN CARLO URRIZA

1263 VALDERAMA, WENZEL TAÑEDO

1264 VALDEZ, JESSA MAE TACUBAN

1265 VALDEZ, REXTER ULSON

1266 VALDEZ, RYAN JOHN STA MARIA

1267 VALENCIA, RIOBIN JAY DIZON

1268 VALENTIN, RHONALD MANGUERA

1269 VALENTINO, GERALD PAOLO ILAGAN

1270 VALENTON, JESSIE JAMES ESPIQUE

1271 VALENZUELA, JESAMY VAN CARLO DELA CRUZ

1272 VALLADO, KIRBY RAVE ESCARCHA

1273 VALLEJOS, CHRISTIAN MICHAEL GERONIMO

1274 VARILLA, LAWRENZ PAULO BARANA

1275 VEGAFRIA, REYNALDO JR LEJERO

1276 VELASCO, LOUISSE GAYLE SALINAS

1277 VELASCO, MATTHEW OCAMPO

1278 VELITARIO, JORGE ORILLO

1279 VELUZ, REINIER ISAIAH BIGUERAS

1280 VERANO, ELVES TOSOY

1281 VERANO, JERIC SABANATE

1282 VERANO, MICAH ANTOJA

1283 VERO, MYLA MAE SOSING

1284 VIANZON, REYNALDO JR CELESTIAL

1285 VICENTE, RONNELLE SUPNET

1286 VILLAGONZALO, JOHN JEROME CHRISTOPHER CASIÑO

1287 VILLAGRACIA, KURT MICHAEL NEGROS

1288 VILLANUEVA, CHRISTOPHER JAN TRINIDAD

1289 VILLANUEVA, JAN VINCENT TADEJA

1290 VILLANUEVA, JOHN VICTOR ALONZO

1291 VILLANUEVA, JOHNDY LUCERNAS

1292 VILLANUEVA, REY MARK ARTIZUELA

1293 VILLANUEVA, ROLLEI MAGTIBAY

1294 VILLENA, IAN SHERWIN ALIENTO

1295 VIRAY, JEFF HENRICK CAS

1296 VIRTUDAZO, KENNETH HERNANDEZ

1297 VISAYA, MARIENEL MADAMCA

1298 VIVO, KARRA ANGELINE YATCO

1299 VOLANTE, ELBERT BONAOBRA

1300 WABINA, RAEL SIMBAHON

1301 WADA, HAYATO DELICA

1302 WAHID, ALDAMIL SAPIE

1303 WRIGHT, RONALD JR CAJAPE

1304 YABO, RENAIS LEBOSADA

1305 YANDOC, MICAELA CALMA

1306 YBAÑEZ, JONATHAN SAROL

1307 YCONG, ERIC WILSON HINAY

1308 YONSON, MARY DHOVES VILLAVER

1309 YONZON, JOHN CARLOS YTING

1310 YU, GILBERT LARGO

1311 ZABALA, RYAN CHRISTOPER LAVILLA

1312 ZALSOS, CHARLES SUMAYA

1313 ZAMORA, TRISSHA MARIE ESCONDE

1314 ZAPATA, JASPER IAN CAPILI

1315 ZOLETA, TERESA CYRIL REGIS

NOTHING FOLLOWS———————-