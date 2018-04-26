Thursday, April 26, 2018
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    1,315 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,315 out of 2,523 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban this April 2018.

    Seq. No. N a m e

    1 ABADILLA, GENER MANGAOIL
    2 ABALOS, FRANCO NERI SOLIS
    3 ABANGGAN, KAYE FREYSSINET NERMAL
    4 ABANILLA, JOEY REY MONTAÑO
    5 ABANILLA, KARLYNE CUNAN
    6 ABANILLA, VIRGILIO JR GOLONDRINA
    7 ABCEDE, IAN JASPER MENDOZA
    8 ABELLA, ARNELLI APILADO
    9 ABENOJA, NICHOL COMILANG
    10 ABONAL, KEBERT ALMUETE
    11 ABONITA, JOHN MICHAEL RODRIGUEZ
    12 ABRAHAM, JENNIE
    13 ABROGAR, ALJON CARIÑO
    14 ABRUGENA, JUAN CARLO MENDOZA
    15 ABSIN, ABNER III VILLATEMA
    16 ABUAN, HENNESSEY BALIGNASAY
    17 ABUBO, ARJAY DELA CRUZ
    18 ABUYUAN, JOSHUA RAY DE GUIA
    19 ACASIO, ROLEVINSAR PAUL
    20 ACOSTA, HARVEY DULAY
    21 ACOTANZA, KATRINA BUTOR
    22 ACUZAR, WENDEL MORES
    23 ACUÑA, JAN STEPHEN PAUL TADENA
    24 ADARLO, KRISTIAN ERIKSON AGUILA
    25 ADOLFO, DONALYN SUBEBE
    26 ADOP, ROGIMAR PAR
    27 ADRIANO, LAURENCE MARAIG
    28 ADSUARA, KEVIN NEIL JUELAR
    29 AGAPITO, JEAN CHARLINE AGUDA
    30 AGARANO, KARL ANGELO CORPUZ
    31 AGBULOS, CHRIS JUNARD DELOS REYES
    32 AGBUYA, FLORIAN SARCIA
    33 AGGARAO, MARK FRANCIS SAMBRANO
    34 AGITO, JANDINVER ESCAREZ
    35 AGNO, JEFF BUENO
    36 AGOC, JUAN CARLO DELA CRUZ
    37 AGOYLO, NELFRED FERNANDEZ
    38 AGPANGAN, GIAN PAOLO HOFILEÑA
    39 AGPANGAN, ROBERT JOHANN NARCE
    40 AGRAMON, ALDRIN TAN
    41 AGUDA, DENNISE AVELLANEDA
    42 AGUHO, ALYSSA LAUZON
    43 AGUINALDO, IVANE ROSANNE SIMON
    44 AGUISANDA, WILLIAM JEFFERSON GUTIERREZ
    45 AGUSTIN, JEROME DIONISIO
    46 ALCANTARA, KRISRYL IVY SABADO
    47 ALCARAZ, ALIZTER DONDON
    48 ALCOBA, FARLEY MARI CASER
    49 ALDIANO, NICK JOSEPH TINDOY
    50 ALEJO, EZEKIEL HISO
    51 ALFABETE, ANDREW HIBAYA
    52 ALFORQUE, JOMAR PEREZ
    53 ALINDADA, STEWART BADUYOT
    54 ALKUINO, ARMEL BRYCE BASCO
    55 ALLADA, EMMANUEL JOHN BABINA
    56 ALLAM, EMMANUEL GATAN
    57 ALLIONES, ELIEZER MARCELINO MONTIZO
    58 ALMACEN, CHRISTOPHER MARTINEZ
    59 ALNGOG, JONATHAN VENTURA
    60 ALONSAGAY, JULIE ANNA PANGANIBAN
    61 ALONSO, ARIEL BASE
    62 ALTAMIA, SHANON DE JUAN
    63 ALVAREZ, PETER ANDREW BASILAN
    64 AMANODDIN, MOHAMMAD ALVER USMAN
    65 AMANSEC, JOY OBEDOZA
    66 AMAS, KENETH JAMES MARIBAO
    67 AMBA, AQUILINO JR CAPA
    68 AMBOY, CARMELO HERNANDEZ
    69 AMONTOS, MICHAEL ARCEO
    70 AMPATUA, RASUL SARIPADA
    71 AMPER, JAYSON SEPTIMO
    72 ANDAYA, KENNY TAMINAYA
    73 ANDOSAY, ACE ADRIAN AMIGLEO
    74 ANDOY, BRYAN JIMENEZ
    75 ANDUQUE, HENRY II VASQUEZ
    76 ANG, ULYVER JOHN EDQUILA
    77 ANGELES, JOHN VINCENT CANARE
    78 ANGELES, RYAN JACOB PAGTALUNAN
    79 ANI, JOED BALDONADO
    80 ANTARAN, JOMMEL CUMAHIG
    81 ANTOLIJAO, EDMAR JOSEPH ZANORIA
    82 ANTOLIN, ELVIN JAN GUIMPAYAN
    83 ANTONIO, JOHN MARK RAMILO
    84 ANTOPINA, JAYSON LICAYLICAY
    85 APACIBLE, FLOREN GAN
    86 APACIONADO, GIL IAN CERDA
    87 APALLA, ARNEL LIMOT
    88 APAYA, MARC GABRIEL MEGINO
    89 AQUINO, EDWARD GARCIA
    90 AQUINO, JOHN REYNEIR ARABIT
    91 AQUINO, MA ISABEL GUIANG
    92 ARAB, JAMIL AMPUAN
    93 ARABE, CRICHELLE OLACO
    94 ARADO, JOHN PAUL CABALUNA
    95 ARAGON, MARK JOSEPH JALLORINA
    96 ARANAS, DAYLE MARION ESPINO
    97 ARANCES, HARRY JOHN ROJO
    98 ARAYATA, RONEL TRINIDAD
    99 ARAZA, ROLAND EMERSON HURAÑO
    100 ARCEO, RICCIE BAYUTA
    101 ARCHE, MA AIZEL CAPISTRANO
    102 ARELLANO, JUDE ELIJAH NEPOMUCENO
    103 ARELLANO, LAURENCE AUNOR
    104 ARELLANO, MARK ANTHONY GABON
    105 ARELLANO, MATHEW ANDAL
    106 ARELLANO, MCDEL DELA ROCA
    107 ARIATE, GRETCHEN GRACE MAE COSMIANO
    108 ARMILLO, JOHN HARBY SIAGAN
    109 ARPON, EZEKIEL ALDOUS OBALDO
    110 ARQUERO, ALFREDO BRYAN COLE FERNANDEZ
    111 ARREGLO, GERRY DELAPEÑA
    112 ARRIOLA, CHARLOTTE MAY BALMES
    113 ARTAP, MIGUEL PAULO DIVINO
    114 ARTIFICIO, MERCY JOY BONGHANOY
    115 ASENSI, JAN WENNARD PALAPAR
    116 ASENTISTA, MHER JOHN URDANETA
    117 ASILO, JAIRUS REI BANDOLIN
    118 ASUNCION, LORDDIE MARTINEZ
    119 ATCHAZO, ALEXIS ASPA
    120 ATIENZA, ALICE JOYCE GUNDAY
    121 ATIENZA, JOHN ARTEM AROÑA
    122 ATIENZA, MARK JAIRUZ DAGOS
    123 ATING, MOHAMMAD HAFFIZ SUMPINGAN
    124 ATUD, KRISTOPHER PERALTA
    125 AUSA, JAN CLEPSON BALITE
    126 AVENIDO, HARRY KING CORRAL
    127 AVENILLA, JOHN EDWARD LAGANG
    128 AYOSTE, ZITRO SARSONAS
    129 AZARCON, MARK KEVIN DUERO
    130 AÑONUEVO, DAVE MACARAIG
    131 AÑONUEVO, JEFFERSON PLATA
    132 AÑORA, NICASIO II PETALCORIN
    133 BACCAL, JOEMEL LUCERO
    134 BACUD, CHRISTINE OCLARES
    135 BAEL, AXL JOHN CARPO
    136 BAGARINAO, ROD ALVIN MANUEL
    137 BAGONOC, NONEL GREG SANQUINA
    138 BAGUIO, ROBERTO PACILLOS
    139 BAILON, JAMIL JAY LUMAWIG
    140 BALAHAN, GREGGY BARNESO
    141 BALATUCAN, RENATO JR BENITEZ
    142 BALBANIDA, BRYAN KENT LAGO
    143 BALBOA, JEREMIAH PAUL PEREGRINO
    144 BALBUENA, ALI
    145 BALDOMAR, CARL VINN COSIPAG
    146 BALGEMINO, GLENN MARK POBLETE
    147 BALICAT, JULIUS CESAR DOMINGO
    148 BALIGOD, MIKE FOUR PURISIMA
    149 BALILU, AMIEL PINEDA
    150 BALINO, JERRY DUROPAN
    151 BALLADARES, ALFRANCIS PESUEÑA
    152 BALLESTEROS, MIGUEL OTANES
    153 BALTAZAR, CHRISTIAN SIMON
    154 BANAAG, JEROME ORDOÑA
    155 BANDRANG, OMAR BOLIVAR
    156 BANTIGUE, ALSON PAULENE DAGOHOY
    157 BANTUCAN, RYAN VALENCIA
    158 BANZUELA, JOSEPH BENEDICT CARIÑO
    159 BANZUELA, LECH JUSTIN MABEZA
    160 BAOC, RIA JUNE REJAS
    161 BAQUIRAN, MARY GRACE MADDUMA
    162 BARAL, KATHRINA DIMAPINDAN
    163 BARBA, LONELL TANGONAN
    164 BARDOQUILLO, DARYL LLOREN
    165 BARISO, MARY ROSE BAITAN
    166 BARLISAN, FEN JEAN-NETTE VITOR
    167 BARRIENTOS, RALPH NICOLAS BERNARDO
    168 BARTE, SARAH JOCHEBED MAPUTI
    169 BARTOLABA, ROBENSON MAGLUNSOD
    170 BASUBAS, ELVIN OPOLENTISIMA
    171 BAUTISTA, CARLO GATBONTON
    172 BAUTISTA, EMIL JAYSON URDAS
    173 BAUTISTA, KIT MARK AGUILA
    174 BAUTISTA, MARY BERNADETH ANN LANABAN
    175 BAYLON, ANGENETH
    176 BAYNO, JAY AR CABAHUG
    177 BAYSAC, EMMANUEL PATRICK FERNANDEZ
    178 BAYUCOT, RYAN CHRISTIAN ODCHIGUE
    179 BAYUDAN, JOHN JASON MANZANO
    180 BECK, JESSIE JR ABADILLA
    181 BEJASA, JUSTINE APRIL FALTADO
    182 BELCIÑA, HAROLD CENIZA
    183 BELDAD, SHULAMITHA MAE LANTICSE
    184 BELLEZA, LIO ANTHONY TANDOG
    185 BELONCIO, JANEL MIKLOS AGUSTIN
    186 BELTRAN, JAYVEE TUBIG
    187 BELVIS, JOVEN DELOS REYES
    188 BENAVENTE, MARGARITO JR DELA PEÑA
    189 BENDIJO, EDMUND PADILLA
    190 BENEDICTO, REYMARK BELARDE
    191 BENITEZ, JESMER ANGELO DELA ROSA
    192 BENTILLO, EMMANUEL RAY MELENDEZ
    193 BERANA, JEFFERSSON RECIO
    194 BERBERABE, GODWIN JOSHUA PLATA
    195 BERGUERA, KEVIN DAVE DE VILLA
    196 BERNABE, ALLEN JASON SASABAN
    197 BERNADOZ, RONEL CAITOM
    198 BERNALES, EUFREY LIBRES
    199 BERNARDINO, BERMAR NAGUIT
    200 BERNARDINO, KRISTIAN VALENCIA
    201 BERNARDO, JAYVIN FRANCISCO
    202 BEROS, WILLY JR MISOLA
    203 BESANA, CHRISTIAN CARLO CORTEL
    204 BIENVENIDO, RICHMOND ARIOLA
    205 BILOG, JOHN RUSSELL STO DOMINGO
    206 BISNAR, MARY ROSE LOZADA
    207 BITUIN, RICHMOND ANDREY IBON
    208 BOBIS, JAMES BRYAN NILO
    209 BOITIZON, BENEDICT NARZOLES
    210 BON, JHON ROLAND TORNO
    211 BONGARSA, KARIM VILLANUEVA
    212 BONROSTRO, NIKKI QUIANE
    213 BOQUIREN, ROGELIO JR BAUTISTA
    214 BORDADORA, RAX CALVIN LIBIRAN
    215 BORDIOS, CRIS ENRIQUEZ
    216 BORGONIA, ALYSSA MARIE ESGUERRA
    217 BORJA, CARL LOIS CATAPIA
    218 BORJA, CARLO BUNDA
    219 BORNILLO, REIMART HERNANDEZ
    220 BORRINAGA, PAULO JAKE SERILLA
    221 BREQUILLO, JOSEPH ESTRABO
    222 BRIONES, DEBORAH PAGUD
    223 BUCAD, EDWARD LAXAMANA
    224 BUCAD, LHOREMHEL GONZALES
    225 BUCAYAN, MARK LOU UBAG
    226 BUENAVISTA, JUNIBIE DABON
    227 BUENO, SHAMERE TIONGCO
    228 BUESING, EDEN PANTE
    229 BUGUINA, PETER JOHN RUECO
    230 BUHAYAN, VAN-RAY DIODOS
    231 BULLECER, JULIAN ISIAH TAGANAHAN
    232 BUSA, MCTRISTAN CRUZ
    233 BUTAC, ZEDFREY AGATEP
    234 BUÑAG, BONG KEVIN PAALA
    235 BUÑALES, TERENCE TOLEROSO
    236 CAALIM, YHANA ALLYSA URIAN
    237 CAAYAMAN, CHRISTINE ELLEVERA
    238 CABA, KRISTIAN
    239 CABAEL, JOHN KEVIN GAN
    240 CABARRUBIAS, JUNJAY TAPASAO
    241 CABATAY, MARY ANNE NICOLE MAUHAY
    242 CABELLO, AARON JONLERY MARANAN
    243 CABRETA, KARL SAMUEL ECHALUSE
    244 CABUSAO, CHESTER JOHN CAPILI
    245 CABUSORA, HENER GALANO
    246 CACANANTA, GENIE BAYUBAY
    247 CADAEG, JESPER KENNETH ANIN
    248 CADENA, MARK KENNETH ELISEO
    249 CAGOT, GERSON LEVI BARICUATRO
    250 CAGURANGAN, MARK TELAN
    251 CAISIP, ELOISA AGLUBAT
    252 CAIÑA, JHON ERROL RILLORTA
    253 CALANIO, ARRIANNE GRACE CABILES
    254 CALANOG, CHRIS DAENIEL RAMIREZ
    255 CALAWA, FERNANDO BAUTISTA
    256 CALDOSA, JEZEL MARIE JUSTO
    257 CALIBUYO, MARK ANDY FLORES
    258 CALINGASAN, JOSEPH ADRIAN LAUREANO
    259 CALIVOSO, JERALD JASPER NIÑO
    260 CALIZO, JAY LORD CHRIS CASTRO
    261 CALLUENG, MARKGIL GARRO
    262 CALMA, JOHN GABRIEL CASTRO
    263 CALOLONG, AL HARTHY HARID
    264 CAMAMA, GAZI GAMPONG
    265 CAMAMA, WILBERT TERCIAS
    266 CANALES, JOHN RELVEN RENDON
    267 CANCERAN, ROBIN BAQUIRAN
    268 CANDELARIA, RHIEL EBARVIA
    269 CANIMO, RODEO MANGULABNAN
    270 CANIZARES, MICKEY QUIJANO
    271 CANLAS, AUBREY JOHN RODRIGUEZ
    272 CANTOR, ARTHUR JR URSUA
    273 CANTOS, GIO ESPIRITU
    274 CAPALAD, JOSEPH CARLO NIETO
    275 CAPANGPANGAN, JOHN CARLO FLORES
    276 CAPANGPANGAN, MATT BRIAN ETOM
    277 CAPIO, FERN TARRAYO
    278 CAPUTOLAN, ACE RHAEL BATALUNA
    279 CARDENAS, VICTOR PAULO CARDINO
    280 CARDOZA, SONNY BOY CATACUTAN
    281 CAREL, KRISTELLE BARTOLOME
    282 CARIAGA, DENIS TAMAYAO
    283 CARIÑO, MARK ANGELO CAYABYAB
    284 CARIÑO, PRINCESS JOY GUTIERREZ
    285 CARPENTERO, JAYSON GAMBOA
    286 CARREON, BERNIE LIWANAG
    287 CARREON, ERICA VERGARA
    288 CARREON, JOHN MICHAEL VINCENT AGUSTIN
    289 CARSINE, ENEROSE CALAGO
    290 CARTAGENA, EBONY TUTANIA
    291 CASA, RALEN JUDE KARL PATOLOT
    292 CASAS, KAROLYN JAIDE DE OCAMPO
    293 CASIANO, ARNEL GESLANI
    294 CASIBANG, LEO ABAD
    295 CASIL, FERDIMAR PADILLA
    296 CASIPONG, JOVANIE FALLORINA
    297 CASTALLA, JASON BOLIVAR
    298 CASTILLO, CHRISTAN CABINGAN
    299 CASTILLO, INAH DANIELA TORRES
    300 CASTILLO, OGGIE KENT RANAO
    301 CASTILLO, RAYMOND JOSE ALVAREZ
    302 CASTILLO, REYNALDO JR CASTRO
    303 CASTILLO, RICARDO III PAZ
    304 CASTILLO, RICHARD BAUTISTA
    305 CASTILLON, PAOLO POLICINA
    306 CASTRO, JONELLE CORTEZ
    307 CASTRO, MICHAEL ASIS
    308 CATBAGAN, ROGER ESPERANZA
    309 CATCHILLAR, ELTON JOHN CABRERA
    310 CAVAN, STANLEY BALONGA
    311 CAWAS, MARVIN AUSTRIA
    312 CAYABYAB, ALFREDO JR DE VERA
    313 CAYABYAB, DIANE CRISTINE ENRIQUEZ
    314 CAYABYAB, NICHOLE USMAN
    315 CAYLAN, LANCE LYNDON PALMA
    316 CAÑETE, ROBERT JAMES TABUCAL
    317 CAÑEZAL, MARK PATRICK BALLESTEROS
    318 CEBUANO, KIESHA PAMELLE ALEDRO
    319 CEDEÑO, MESSIAH VINZ SAGUIN
    320 CELESTRA, JUN CARLO CARINGAL
    321 CELINDRO, MIA SHARINA MENDOZA
    322 CELIS, VICTOR EMMANUEL NAVARRO
    323 CENTILLAS, JOHN JAY PURACAN
    324 CEPILLO, RAMIL ANDAL
    325 CERDENIA, JOSE ADRIAN GAMIL
    326 CHAVEZ, GEREZA AMOR VASQUEZ
    327 CHICO, JOHN CHRISTIAN PASTRANA
    328 CHOLINAS, DOMINIE PINAS
    329 CLARIANES, RALPH NICOLE DALANGIN
    330 CLARITO, MARIE CLAIRE ALMARVEZ
    331 CLAUS, JEFREY JAY SAGARAL
    332 CLAVERIA, IRENE HUERTO
    333 CLAVERIA, KARL ANGELO SORIANO
    334 CLEOFAS, JOHN RENZ MALIGAYA
    335 CLIFFORD, JOFRANZ LICOBEN
    336 CLOSA, ERIK LUDWIG MAPUTI
    337 CO, KENNETH JAN ORILLA
    338 CONCEPCION, JONADHELL CYPRUS CASTROVERDE
    339 CONDINATO, PETER PAUL ABANID
    340 CONSISTENTE, RITCHE COPAG
    341 CONSOLACION, BETHUEL BARLISAN
    342 CONTRERAS, GHERSON CAPIO
    343 CORONA, ALEJANDRO MANONGSONG
    344 COROWAN, BEVERLIE CASILE
    345 CORPUS, ROY GERALD CHAN
    346 CORPUZ, GRAZIELA JANINE VERSOLA
    347 CORPUZ, ROWIN GREY MAGDARAOG
    348 CORTES, FRITZ GERALD REGALA
    349 CORTEZ, RONALDO BARRIAS
    350 CORTEZ, VINCENT LIBARDOS
    351 COSAIN, MUHAMMAD KHALID AYAON
    352 COSTALES, ARNEL CAMPOS
    353 COSTANILLA, KIRBY GRAVADOR
    354 CREDO, KARL RAYMOND RUZOL
    355 CRISOSTOMO, JOHN PAOLO VALMOCENA
    356 CRUZ, BRYAN ANGELES
    357 CRUZ, DONNA KAYE DEBIL
    358 CRUZ, GIO ANOG
    359 CRUZ, JOSE RALPH RENZO VALDERAMA
    360 CRUZ, RALPH BENEDICT DELA CRUZ
    361 CUARTERO, JHON PAUL MARVIN GUILLANO
    362 CUARTEROS, GILBERT FERRER
    363 CUAYZON, JHONAS VELASCO
    364 CUDIAMAT, REX BAXTER TOBIAS
    365 CUEVAS, ERROL JOHN BALDOSANO
    366 CUIZON, MARK ANTHONY REBARBOSA
    367 CUNANAN, SHALOM MAE APALE
    368 CUSTAN, PAUL CONRAD AVILA
    369 CUYA, ROLAND DAVE II NATIVIDAD
    370 DAGDAG, MARTHY PAMINTUAN
    371 DAGUMBAL, THOMAS ANTHONY ARABIANA
    372 DAIGDIGAN, JOEMARI TARONGOY
    373 DALUMBAR, JONATHAN LOMO
    374 DAMAS, JESSREIL TARAY
    375 DAMGO, KEVIN TIMA
    376 DANAO, EMMANUEL BULING
    377 DANCEL, EMERICO JAN BUENO
    378 DANED, REMART CONCEPCION
    379 DAPYAWEN, JEFFREY SEL-AK
    380 DARAUAY, JEROME CASIBANG
    381 DASIG, ROWELLE AVISO
    382 DATUIN, MICHAEL PEPZ DE SOLA
    383 DAVID, BENEDICT RIVERA
    384 DAVID, EDSON PANGAN
    385 DAVID, SHAN DEXTER GONGON
    386 DAYAO, ANGELO SAGALA
    387 DE CHAVEZ, CAITLIN MAJADAS
    388 DE GUZMAN, ARNEL MANALANG
    389 DE GUZMAN, CERWIN DIRAIN
    390 DE GUZMAN, DANIEL GEORGE IBAÑEZ
    391 DE GUZMAN, RICHARD SISON
    392 DE JESUS, ROMMEL VICENCIO
    393 DE LA CRUZ, CHADNEY VILLOSA
    394 DE LA CRUZ, JOHN CEASAR MANZANO
    395 DE LA ROSA, JEFFERSON BRIAN MANGLIGOT
    396 DE LEON, CARLITO JR CARAGAY
    397 DE LEON, GLENAH DELA CRUZ
    398 DE LEON, KRISTIAN DALE BALAJADIA
    399 DE LOS SANTOS, LUNINGNING II AGASCON
    400 DE LUNA, JASON ERANDIO
    401 DE OCAMPO, KEVIN MAGALING
    402 DE ROXAS, ALAISZA KARLA ILAGAN
    403 DE VERA, ALTER PAUL SOLIS
    404 DE VERA, ELVIN PAUL REYES
    405 DE VILLA, DONDI GERARD CONTRERAS
    406 DE VILLA, JUSTINE MARTINEZ
    407 DE VIVAR, JASPER MACALINAO
    408 DECARA, SERAFIN JR LEAL
    409 DEGRACIA, GIFTER ROMEO
    410 DEJAN, ROI ALEX ENSINA
    411 DEL ROSARIO, JHUNEIL VICENTE III LOZANO
    412 DEL ROSARIO, MONIQUE ILAO
    413 DELA CRUZ, CHRISTINE JOY ORPILLA
    414 DELA CRUZ, DARIUS MENDOZA
    415 DELA CRUZ, ELDRIEGE TAMAYO
    416 DELA CRUZ, ELOISA BALALA
    417 DELA FUENTE, ANNA ROSE IGNACIO
    418 DELA ROCA, JAYSON JAVIER
    419 DELA SIERRA, NEIL DANI SIA
    420 DELISO, DEE JAE VEE MONTALBO
    421 DELIZO, MARLO SAMSON
    422 DELLORO, RICHARD LARA
    423 DELOS REYES, GERALD LEONCIO
    424 DEOGRACIAS, RUDY JR ROSARIO
    425 DERECHO, KRISTOFFER GEVERO
    426 DESALIA, HINTJE ACLERA
    427 DESPUIG, JEROD BIONG
    428 DIANCO, GERRY JR TAMAYO
    429 DIAZ, JOHN BERNARD DEVOCION
    430 DIESTA, RHENCE GASMEN
    431 DIHAYCO, JONELLE CUIZON
    432 DIMAANDAL, MICHELLE BENGAN
    433 DIMAANO, KRISTOFFER LANCE PELO
    434 DIMAANO, REY MANLAPIG
    435 DIMASACAT, ROMEL LOPEZ
    436 DIMAUNAHAN, MAYNARD JR NAINGUE
    437 DIMAYUGA, JIMWELL BRUCE ROGALES
    438 DIMPAS, ALDRAY ASPILLAGA
    439 DINGAL, JENNYLOU
    440 DINGAL, JOEMAR SUMANGUE
    441 DIONISIO, KARL ANTHONY SY
    442 DIOSAY, KITZ LAYAR
    443 DIWA, JOHNMARK FAUSTO
    444 DIZON, ELLINOR JOY CORTAN
    445 DIZON, JHON MARK DE LEON
    446 DOBLE, JONATHAN MALABANAN
    447 DOJILLO, LORD JEROME RINGOR
    448 DOLERA, RODEL
    449 DOLORES, ROYGIE TIMPLE
    450 DOMINGO, HAROLD JOHN CAGAOAN
    451 DOTADO, EUJAY ALLAN VILLONDO
    452 DOÑO, DANIEL SALOMON
    453 DRIZ, DARRELL DESEMBRANA
    454 DRIZ, JOSHUA DELEN
    455 DUL-OG, MICHAEL LAS-IG
    456 DULDULAO, MAYBEL DACALEN
    457 DULNUAN, JUBAN ERAT
    458 DUMAGUIT, FRANCISCO JR ARREGLO
    459 DURAN, EDUARD JEORGE OHSAN
    460 DURAN, JANDEE EBANOS
    461 DURANGO, JOEL JR ABO-ABO
    462 DUROG, MIKE JAYVEE BUCAR
    463 EBACUADO, KENT BRIAN PALMARES
    464 EBREO, MELODY PEREZ
    465 ECHAVEZ, ERIC JAMES GUINALING
    466 ECHAVEZ, MIKE JAYSON PIQUERO
    467 ECHON, MERRY ANN YOHANON
    468 ECO, MHIKE DELA CRUZ
    469 EDURIA, DANIEL CONTILLO
    470 EGAÑA, JEELORD PINEDA
    471 EIZAGUIRRE, RENZ RAFAEL RAMOS
    472 ELBANCOL, JEZER ECLARINAL
    473 ELBAO, JOHN NIKKO RODIL
    474 ELDIAN, DWAYNE EGBERT UGUIS
    475 ELEAZAR, CARREY DELA CRUZ
    476 ELVEÑA, JOSEPH EDWIN GALENZOGA
    477 ENCINAS, WALTER SETIER
    478 ERAMA, ROLDAN QUIBRANTOS
    479 ESBRA, JHUN RICH ORTEGA
    480 ESCOSIO, JEFFREY DULAY
    481 ESGUERRA, FERDINAND LASCANO
    482 ESIC, FELIX JR DOMINICE
    483 ESPAÑOLA, GEBRIEL BUHAYAN
    484 ESPEÑO, PANTALION JR HAGOS
    485 ESPINAR, JHERRICK JAY TAGLE
    486 ESPINO, JOEY CARAET
    487 ESPINOSA, KEISHA MADARA
    488 ESPINOSA, VENIDICK VINCON QUANICO
    489 ESPINUEVA, ELMER JR JACILDONE
    490 ESPIRITU, BOB YBAÑEZ
    491 ESQUILLO, PHAUL ANGELO SANTOS
    492 ESTACIO, JAYSON MADRIAGA
    493 ESTANDA, JEFF REDEN SINCO
    494 ESTAVILLO, ABIGAIL CASTILICO
    495 ESTEBAN, CHRISTIAN PAUL RAMO
    496 ESTEVES, SHERWIN JOSEPH VALDEZ
    497 ESTIGOY, CHRISTIAN WILMAR ESPIÑA
    498 ESTOMO, VICTOR EMMANUEL CASTRO
    499 ESTRELLA, CRIS ANTHONY GALLEMIT
    500 EUGENIO, RONALD RIVERA
    501 EVANGELISTA, QUEENIE JOY ORCINE
    502 EVILLA, ALLEN MARLO DINGLASAN
    503 EXPORNA, ARMIE ELOISA VIRIÑA
    504 FABELLA, JADE NICHOLAS MORALDE
    505 FADALLAN, KENN LOUE AMARANTE
    506 FAJARDO, CARLO MIGUEL ALBA
    507 FAJARDO, ERASMO BANCA
    508 FALCASANTOS, DEMI LYNN LASUDEN
    509 FALIBLE, MARVIN MENDOZA
    510 FARAON, JOHN ERROL DADUA
    511 FAUSTINO, JOSEPH BENEDICT ANTONIO
    512 FERMA, RHENZ REINER REFORMADO
    513 FERNANDO, MARY ANNE LEONARDO
    514 FERRER, JOHN LOUISE JIMENEZ
    515 FERRIOL, KARREN ANNE FALIBLE
    516 FERROLINO, JASON TOLENTINO
    517 FERWELO, JOSE GABRIEL LACRA
    518 FIDELES, JEMIELOU MAHINAY
    519 FIGURACION, ERICA ANG
    520 FIRME, ADRIAN CORDOVA
    521 FLORES, GERALD MALIG-ON
    522 FLORES, JANINE SUENO
    523 FLORES, VAN GIOVANNI POTIAN
    524 FOLIENTE, GERALD MONTEREY
    525 FONTILLAS, ALVIN FOGATA
    526 FORBES, AIRA MAE YUMOL
    527 FORBES, ANSELMO SUACOCO
    528 FRAGATA, BRYAN PAOLO CERVANTES
    529 FRANCISCO, BILLIE SEÑIRES
    530 FRANCISCO, CHRISTIALYN CAPINO
    531 FRANCISCO, FRANCE KIMBERLY LAPIRA
    532 FRANCISCO, JHON ERRIS SAMANIEGO
    533 FRANCISCO, JUAN MIGUEL NAVALTA
    534 FRANCO, CHRISTOPHER BERMUDEZ
    535 FREO, RUSAN JAMES MORTEGA
    536 FRESA, CRISJOHN REANO
    537 FRIAS, GERDAN SAMSON
    538 GABALLO, JOENARITZ GARRIDO
    539 GABAO, KEVIN PAUL SEMILLANO
    540 GABINETE, MA JUDHIE ANNE BUÑO
    541 GABRIEL, CHRIS ALBERT PANGILINAN
    542 GABRIEL, LEONARDO JR ANGELES
    543 GABUYO, ANGELES RAMOS
    544 GAHUM, FRANKLIN JR FIDELINO
    545 GALAPATE, RESSEN BACCAY
    546 GALE, JOHN VALDEZ
    547 GALEON, VANDOLF CALZADO
    548 GALLARDO, ROLAND PAOLO BAILON
    549 GALLARDO, TYRONE JULIUS DRIZ
    550 GALLAWAN, JOHN MILFORD IBABAO
    551 GALLEGO, ROLYN THERESE SEGURA
    552 GALON, MIKE FERNANDEZ
    553 GAMILLA, BRYAN LOUIE BAROLA
    554 GAMO, RAYMART FARAON
    555 GAO-AN, NORBE NERONA
    556 GARCIA, AURELIUS MOSES PONGAN
    557 GARCIA, CHRISTIAN PAUL ONDING
    558 GARCIA, JAYSON NALUS
    559 GARCIA, JOSHUA DUMAS
    560 GARCIA, SAI CAYANONG
    561 GARCIA, SAMSON JR DE GUZMAN
    562 GARDOCE, MARK REBORN DOMINGO
    563 GARGAR, LUIJIE TAPALES
    564 GARONG, JAERO PIUS COLENDRA
    565 GARRIDO, EDWIN MALLARI
    566 GASALAO, BERNIE BOY GONZALES
    567 GATMAITAN, REGIE CARBO
    568 GAWAT, KRISTIAN RIEL ROMAGOS
    569 GAYOSO, MICHAEL ANTHONY MENDOZA
    570 GENTILES, FERJONIL BUHIAN
    571 GENTILES, FROELAN BUHIAN
    572 GERIANE, BENJAMIN LAVAPIEZ
    573 GERODIAS, NIKKA ELBORE
    574 GICA, JAYVEE RAMOS
    575 GIMEDA, JERSUA ELECCION
    576 GIMENEZ, JANOS MARVIN YGOT
    577 GIMPAYAN, JER-MICHAEL FUSTER
    578 GLORIA, JM TARCULAS
    579 GNILO, BEA SHANE PASAHOL
    580 GO, JAN SAMUEL DE RAMOS
    581 GO, SIEJ MARVEY CABALLO
    582 GOKOTANO, CARL JAY OTLANG
    583 GONDA, JAKE VILLANUEVA
    584 GONZAGA, JOSHUA REY PAPA
    585 GONZALES, JOSHUA CYRIL LOPEZ
    586 GONZALES, JOVANIE TAN
    587 GONZALES, KIM JEROME ACUZAR
    588 GOTOSTOS, CHRISTINE JANE NALUAN
    589 GRAJO, CHRISTIAN DOLOIRAS
    590 GRANADO, KRISTEL MARIE OLIVEROS
    591 GRANITO, CARLO JAY LABADIA
    592 GRAPANI, JOSHUA
    593 GRAVINO, JAYBOY GALLUR
    594 GUANZON, ANGELOU REYES
    595 GUARINO, JOHN ROSS CHONG
    596 GUEVARRA, JOHN PATRICK VERAN
    597 GUICO, APRILYN JOY CUETO
    598 GUILLEN, JADE SALARZON
    599 GUINTO, ERICK JOSHUA OGAY
    600 GUITERING, RICKA MAE FLORES
    601 GUMAHAD, NEIL BRYAN PADAYHAG
    602 GUMALING, ALLEN DAIGON
    603 GUMARO, MARK ANTHONY DANAO
    604 GURTIZA, JUN JONEL NEMIR
    605 GUTIERREZ, DOM LEMUELL CUSI
    606 GUTIERREZ, JAIDELLE DELA CRUZ
    607 GUTIERREZ, QUIRINO III CLORES
    608 H SERAD, JASSIM MACABANDO
    609 HABAB, AXEL JON MACUHA
    610 HAGENSEN, EDMUND III SALA-AN
    611 HAGUILING, APPLE MAE BAZAR
    612 HANIF, KHALID UNDAC
    613 HEMPERONA, LEONIL GABATAN
    614 HEPOLIO, MICHAEL PALOMA
    615 HERIA, IAN JOMARI SAMSON
    616 HERNANDEZ, DENMARK ROSETE
    617 HERNANDEZ, JHON RIC ABUNGAN
    618 HERNANDEZ, JOHN HACE CABIGAO
    619 HERNANDEZ, JOSE ARIES VIRTUCIO
    620 HERNANDEZ, JUDELLE MIKE BAGA
    621 HERNANDEZ, LAURENCE WILLY CABANDING
    622 HERNANDO, ELSBETH CHARLENE TAYAG
    623 HERRADURA, CHRISTINE JOYCE GARCIA
    624 HIJE, JAMES BRYAN CAPITLE
    625 HILOT, MARC ALBERT MISSION
    626 HIPOLITO, MARK ANTHONY EBORDE
    627 HIPOLITO, RAY MARC PASCUA
    628 HOLLANES, ANGELICA SIAROT
    629 HONCULADA, IRVIN
    630 HUAVAS, JOHN ERICSON PANTALEON
    631 HUBIERA, NEL OCAMPO
    632 HUDAYA, JUDE ROYLE RICAÑA
    633 HUELMA, DEAN PATRICK DEL PILAR
    634 HUERNO, ERROL ESTAÑA
    635 HUTALLA, ALEXANDER FRANCIS CATAMIO
    636 IBARDOLAZA, BARVIC DE LA PEÑA
    637 IBARRA, MARK PAUL GUIMMAYEN
    638 IBAÑEZ, JAYVEE FUENTES
    639 IBE, ALVIN PEÑERA
    640 IGAT, ANDY GERALD PALOMO
    641 IGLESIAS, FRANK LESTER DELA CERNA
    642 IGNACIO, JESHUA EDMUND SAMSON
    643 IGOT, JAMES CIUDADANO
    644 ILAGAN, GLADYS ROSALES
    645 INDERIO, KHAREM DWIGHT SALVADOR
    646 INGALLA, MARLITO RIVERA
    647 INGARAN, JOHN REY CASTRO
    648 INLONG, DREXLER CANTA
    649 IRINCO, ANDREW BLANDO
    650 IRLANDEZ, JEZRYLL PHEI CLAVERIA
    651 ISLA, VICTORINO REYES
    652 ISLES, JOHN KENGI ORSOLINO
    653 JABELLES, ROGIE PASCO
    654 JABER, JORAIR ESMAIL
    655 JACINTO, CYRUS ROMARATE
    656 JACINTO, JOHN DANIELLE MANARANG
    657 JACOB, JAYSON CANALES
    658 JACOB, JOSE ANGELITO VILLALUZ
    659 JALA, GERMAINE BAYLON
    660 JAMIO, FELIX JR ARNUZA
    661 JAMITO, JESREL PLAZA
    662 JAMORA, JASPER BIOGAN
    663 JAMORA, ROGELIO JR VIDUYA
    664 JANEA, JANMART MARTERIOR
    665 JANGAO, RICKY PARADILLO
    666 JANOLINO, BRYAN AUSTIN HIGHT
    667 JAVATE, JOHN MARWIN MAXIMO
    668 JAVIER, JUSEIAS PAULO ARELLANO
    669 JAVIER, MC JAYFORD DE LOS REYES
    670 JAVILLO, RUSSEL CALASAGSAG
    671 JAYAN, RODEL VERMUG
    672 JAYME, MIKE NORIEL BANCAYA
    673 JEREZ, JEFERSON ALCANTARA
    674 JOAQUIN, EUNICE ABIGAIL FAUSTINO
    675 JOAQUIN, JOMAR DE LEON
    676 JORGE, ZERNAN BUDIONGAN
    677 JOTOJOT, MARNELLIE CORONA
    678 JUALO, RALPH JANEILLE SCOTT ALFORQUE
    679 JUAN, JEROME PARAGUISON
    680 JUANDAY, JUHAIRA MUSA
    681 JULIAN, CLARENCE SORIANO
    682 JULIAN, JEFERSON APERIN
    683 JUMALON, JUN PAUL BALACUIT
    684 JUMARANG, LEONCIO JR VALLENAS
    685 JUMAWAN, ROCHE MARC BILLONES
    686 JUMONONG, JANDREL ALXS SOSA
    687 JUNSAY, AIAN MARK BILLONES
    688 KALAW, JIESTER CUENCA
    689 KAMDON, AEBRAHAM CABONILAS
    690 KING, WILLIAM JR BAYLON
    691 KUZHUPPILLY, SENA MARIE ANOTA
    692 LAAG, NATHAN REY PASOK
    693 LABADO, NIEL REY RAMOS
    694 LABAY, JOHN EISENDEL MANGUERRA
    695 LABOGUIN, JOHN QUIBUYEN
    696 LABUGUEN, CHRISTIAN JAY SABADO
    697 LACUESTA, EARVIE ANOLING
    698 LADERA, JOSEPH JADE TAGUBADER
    699 LADINES, JESSE GUCON
    700 LADORES, SAM CARLO RAYOS
    701 LAGANSON, CHARLES VAN CABAÑA
    702 LAGARE, ROMIL VILLANUEVA
    703 LAGRIMAS, SANTIAGO III DELA CRUZ
    704 LAGUMBAY, NEIL EDZON VILLANUEVA
    705 LAJA, JANIELLE TUBALADO
    706 LALIKAN, ANGELITO JR PICAR
    707 LAMBOT, RONNIEL OLAER
    708 LAMPUTI, JEANEL JAY HERBULARIO
    709 LANDICHO, NEMUEL JOHN HIPOLITO
    710 LAPIE, ELEAZAR ROI LAPITAN
    711 LAPIRA, RUSSEL BONGALONTA
    712 LAPUZ, CALVIN DELA CRUZ
    713 LAROZA, ELREY PAUL DIMAYUGA
    714 LAS PIÑAS, MARIO JR CANONEO
    715 LASTRELLA, MARY GRACE SAGRIT
    716 LATORRE, DARELL JAMES GALLO
    717 LAURIO, JOHN DOMINIC ENGCOY
    718 LAUS, MARK RICKY UY
    719 LAVANDERO, KEVIN ANTHONY SERDEÑA
    720 LAYUG, ALVIN DUEÑAS
    721 LAYUG, MARISE BALUYOT
    722 LAZARO, JOHN PAUL QUIMSING
    723 LEAL, SAMUEL GENESIS PERILLA
    724 LEGASPI, JOHN JEFFERSON POSADAS
    725 LEGISLADOR, JOHN MARK DIVINAGRACIA
    726 LEJERO, EUFROCINO JR DALO
    727 LENDIO, JAYKIM COSTORIO
    728 LIBARIOS, ADRIAN CAMPION
    729 LIGUTAN, ALDRIN FLOYD MATUNDAC
    730 LIGUTOM, EDGARDO JR DIONSAY
    731 LIM, MYLENE BEROY
    732 LINGA, JOHN LOGATOC
    733 LIPANA, AUDREY MAE CABACUNGAN
    734 LISTON, JAY-R GOC-ONG
    735 LITANA, JERICO ABUEL
    736 LITERATO, KARL JOSEPH MAGHINAY
    737 LIWANAG, DENNIS ALDRICH NATIVIDAD
    738 LIZA, VERNON VALIAO
    739 LIZARONDO, MARLOU CRUZ
    740 LOGROÑO, NIÑO DAVE LAGUNA
    741 LOMO, JOHN ROBERT MATIAS
    742 LOMOSBOG, LLOYD ROGER SUAN
    743 LOPEZ, SHARLON ENRIQUEZ
    744 LORAÑA, JOHN REY ESCABARTE
    745 LORCHA, MARVIN JOSHUA GAMOS
    746 LORIA, RAYMOND LONCERAS
    747 LORZANO, CHRISTIAN JERED REDOBLE
    748 LOYGOS, ARIEL MASUCOL
    749 LOYOLA, JUNITO MESINABRE
    750 LOZA, ARNOLD IRASGA
    751 LOZADA, KENT EDRIAN JOCAME
    752 LUAREZ, MALOU ORIG
    753 LUBI, MICHAEL ANGELO DIMACULANGAN
    754 LUCENA, LEONARD MELU
    755 LUCENA, RAMESH ERWIN JADUMAS
    756 LUCERO, NANCY ASIS
    757 LUCOT, JOSHUA NANTES
    758 LUGARES, SHIAIRA JANINE ACIO
    759 LUISAGA, ADAM ZULUETA
    760 LUMANTA, JOHN CARRYL LLAVADO
    761 LUMANTAS, ALVIN BAYACAG
    762 LUMBA, CLARO IV TUMARAO
    763 LUPIBA, RHEA JEAN SALAGUSTE
    764 MABBORANG, ROLAN DECAPIA
    765 MACABALES, JONNEZ GEGATO
    766 MACAGBA, JAMILA ARIA GREPO
    767 MACALALAD, CHARLAMAGNE AQUINO
    768 MACALALAD, JOHNE NICOH VILLANUEVA
    769 MACANAS, RODOLFO JR TABACON
    770 MACASPAC, RANCIS ROEN BUISING
    771 MACASPAC, RENZ FERRARY ACOSTA
    772 MACATANGAY, JOHN PAUL ESTREMADURA
    773 MACATANGAY, LEONCIO ALAN ANORICO
    774 MACATANGAY, PRINCE HARVEY BRIONES
    775 MADAJE, MARIO JR SUBRIO
    776 MADELO, ALDWIN ROY RUBIO
    777 MADELO, EMANUEL PEPITO
    778 MAGANES, JHUNNEL RINT
    779 MAGANTE, ROLAN GUMILID
    780 MAGDAUG, JHON ARLOU ALORRO
    781 MAGLAYA, NOEL JR TEOPE
    782 MAGLINAO, GIZELLE MAUNAHAN
    783 MAGPANTAY, MARA LEAH VANESSA BERRAS
    784 MAGPULONG, ORLY PABROA
    785 MAGSINO, JOHN ERIC ABANTE
    786 MAGTALAS, RIKKI MAE VALERO
    787 MALANA, JAY CARLO DOMINGO
    788 MALENAB, JOHN BENEDICK ASUNCION
    789 MALIBIRAN, RONNEL SANTARIN
    790 MALLILLIN, MARY ANN ABUZO
    791 MAMARIL, PAOLO DUCUSIN
    792 MAMASPAS, JOHN LAY MAR GALDONEZ
    793 MANALANG, KEVIN ANGEL MALONZO
    794 MANALO, KEVIN QUIZON
    795 MANGANTI, JOHN JERICK BELTRAN
    796 MANGASANG, MA CYNTHIA CABALLERO
    797 MANLANGIT, ALTROYE ARUELO
    798 MANRIQUEZ, JOHN TUQUIB
    799 MANUEL, ELNATAN ABAD
    800 MANUEL, JAKE BULUSAN
    801 MANZANILLA, MARK DARIEL MACATUMBAS
    802 MARANAN, PAULA MEI DAGLE
    803 MARANAN, SYMON JOSHUA LEGASI
    804 MARAPAO, KINDRICK JOHN CANDIA
    805 MARASIGAN, KENNETH PURINO
    806 MARAVILLA, REY ALFONSO DELA CRUZ
    807 MARCELINO, RENIEL ERIC FRANCISCO
    808 MARCIAL, REVIE DOCTOLERO
    809 MARTILLANA, MYKHA MAE NAPI
    810 MARTINEZ, MAROMA OMANDAM
    811 MAS, LYSTER JOHN ECHANO
    812 MASCARIÑAS, MARRION JAYC ARNEL GONZALES
    813 MASUENG, MARIA JESSICA FOMBUENA
    814 MATA, LERWIN FRANCISCO
    815 MATEO, SARAH LAVIEENROSE CRUZ
    816 MAXILOM, REMWIL GALLO
    817 MAYES, JHEY FORD ORDONIO
    818 MAYUYO, RON CHRISTIAN SALENGA
    819 MEDINACELI, ROCHELLE ESTABILLO
    820 MEDRANO, MARLON CONTI
    821 MEGINO, OLIVER POBLETE
    822 MENDEZ, MARCIAL JR ADLAO
    823 MENDOZA, ALEJANDRO VALENTIN
    824 MENDOZA, ALLAN JAY BALITUSTOS
    825 MENDOZA, BRYAN JOHN LAMO
    826 MENDOZA, JOHN DANIEL ARROYO
    827 MENDOZA, MARCK RENZO MANGUNAY
    828 MENDOZA, MYREN LICIA DANCEL
    829 MENDOZA, NORIELLE AEYMAN NERI
    830 MENDOZA, PATRICK VALDRIZ
    831 MENDOZA, PRECIOUS GRACE ABRENICA
    832 MENDOZA, ROMELL ILAGAN
    833 MENGULLO, KEVIN JOEL CREBELLO
    834 MERCADO, ANGELINN TAN
    835 MERCADO, CHRISTIAN GUTIERREZ
    836 MERCADO, MATHEWS NEL MANDIGMA
    837 MERCADO, UZZIEL ZION GUEVARRA
    838 MERGINIO, IVAN JONATHAN ESMAS
    839 MERIDA, CHRISTOPHER JOHN ABACA
    840 MERINO, JUDE MATTHEW VASQUEZ
    841 MESINA, MIA SHARIFA DAVID
    842 MILLAPRE, MARK SHANE BIO
    843 MIRA, JOKO RAFAEL CUMAHIG
    844 MIRANDA, ALMIRA MARIE MUSNI
    845 MIRANDA, DONATO RICO SANTIAGO
    846 MIRANDA, JERWIN DE CASTRO
    847 MIRANDA, JON MARWIL GOZO
    848 MISOLAS, XAIRE PHILLIP LORENTE
    849 MOGOL, RICHARD ARIES FAMATIGAN
    850 MOLINES, VINCENT ESPELIMBURGO
    851 MOLINO, JOHN ANDREW LUDOVICO
    852 MONDIGO, GERRY MARGARITO CONDOR
    853 MONFORTE, JHONGIE STA ANA
    854 MONINIO, JAMES BURDEL TAMOSA
    855 MONSALUD, MARKO FLORENTINO GIONSON
    856 MONTEALEGRE, GIDEON ERIK MAGALLANES
    857 MONTILLA, JUDELL
    858 MONTILLA, JUSTIN HERMIN REPOMANTA
    859 MONTOYA, DARYLL KENTH SAGALLA
    860 MONTOYA, EDWIN JR GALIT
    861 MONTOYA, JOHN PAUL ALLEY TAGALAG
    862 MORALES, JAQUILYN CONCEPCION
    863 MORALES, JOEY MATEO
    864 MORALES, NOREEN JOYCE FELIPE
    865 MORALES, RALPH ALFRED BARCENAS
    866 MORCOSO, SAMANTHA CLAIRE DAGUM
    867 MORGA, ROMIE JOHN TORRES
    868 MOSCA, JANELA JULES DEL ROSARIO
    869 MUÑOZ, JAN CARLO SURETA
    870 NAANOD, GENE MICAH KAMATOY
    871 NABARTEY, CHARLY LUMEN
    872 NABUA, ALAN REY BARBO
    873 NACINO, KEVIN CARLOS AYSON
    874 NAGPALA, LUCKY ANGELICO ARETA
    875 NAO-NAO, ELMER JR MOHAMETANO
    876 NAPALLA, RUBE DAVID
    877 NAPAY, ADRIAN ASIDO
    878 NARAGA, CRISTINA JIMENEZ
    879 NAVARRO, ROLDAN GUZMAN
    880 NEFLAS, MARK ANTHONY LAURILLO
    881 NELMIDA, ABRAHAM JR ARIEM
    882 NILLOS, MENDEL JR COMPENDIO
    883 NISAY, EMMANOEL JOSEF RAMIREZ
    884 NOCETO, JOEBERT ZAMUDIO
    885 NOGAS, LEONARDO JR GALVEZ
    886 NORODIN, MOAMAR MONTAÑER
    887 NOVICIO, LESTER VILLANUEVA
    888 NOVIO, MARKUS YNIGUEZ
    889 NUÑEZ, DAVEY JUN PETEROS
    890 OABEL, JOHN GERALD INGENTE
    891 OABEL, JONATHAN LOPEZ
    892 OBAÑA, GEROME CALIBUSO
    893 OBLIGADO, JON REY SANTOS
    894 OFIANA, DENIS ESTOQUE
    895 OHYA, IMMANUEL BULETIC
    896 OLAGUER, MELBERT REYNO
    897 OLAIVAR, CARLO INOCELLAS
    898 OLAVE, MARVIN DE CASTRO
    899 OMALIN, GINO BERSALONA
    900 OMAY, MJSHEM ARNOCO
    901 OMICTIN, JED ROSALES
    902 OMPAD, KENN ALEXIS ALINSONORIN
    903 OMPOC, QUIRINO JR ABELLA
    904 ONDILLO, MARK HENRY CORSAME
    905 ONG, JEFFREY HIPOLITO
    906 ONIDA, ROMMEL ASTORGA
    907 OPAO, MARK VINCENT REGALARIO
    908 OPERIO, ALVIN DAVID
    909 OPOG, MARK CHRISTIAN VIAÑA
    910 OQUENDO, DAVID JAYSON BARCELONA
    911 ORCINO, EMERSON II LEAL
    912 ORDANIEL, MARK JOSEPH PARCUTILO
    913 ORILLA, DIANNE JALOBER
    914 ORIO, ALFRED ROEVIN VILLADOLID
    915 ORTEZA, JARED SOLDA
    916 OSIAS, RANDLE NISPEROS
    917 OTIC, MARK SALVADICO
    918 OTUGAY, FREDERICK CABILING
    919 PABALATE, KARL VINCENT YURONG
    920 PABLO, SHERYLL JOY GELLO-ANO
    921 PACO, RUDOLPH ABUNALES
    922 PACUAN, JENICA BANASTA
    923 PACULAN, KERWIN MARC GALUT
    924 PADILLA, AARON SANTOS
    925 PADILLA, DARYL MANOGURA
    926 PADILLA, RANZEL GICO BALITAO
    927 PADOGDOG, WINSTON PAGHUBASAN
    928 PADSING, MARCON ABOBOS
    929 PAETE, SAMUEL MORA
    930 PAEZ, IAN NALVIN TOLENTINO
    931 PAGADOR, JON FRANCIS CONCEPCION
    932 PAGLIAWAN, ALVEN JAY HERMOSO
    933 PAGOBO, JOEL REY LUCION
    934 PAITAN, ALLAN JEROME PUNONGBAYAN
    935 PALACIOS, JONATHAN UBOD
    936 PALANIO, JUSTINE AGUILAR
    937 PALATE, MICHELLE LINGO
    938 PALEG, JOHN CARL RAMIREZ
    939 PALMA GIL, AUGUSTO DIZON
    940 PALMARES, REY JOY LUCERO
    941 PALO, IMRAN ALIB
    942 PALPARAN, EVANSTIEN OMEN
    943 PALUYO, ERNIE BAÑEZ
    944 PANGAN, JOSEPH DENIEL SABADO
    945 PANIAMOGAN, JIFFY CUAMAG
    946 PANOPIO, JENNIFER JOY NICOLAS
    947 PANOPIO, JERALD JAY NICOLAS
    948 PANTALEON, FRANCIS MERCADO
    949 PANTILO, FIDEL CERAS
    950 PAPA, MARK JOSEPH SARMIENTA
    951 PARAMIO, ADOLF WILBERZEN BRONCANO
    952 PARDILLO, EDSEL LOUIE TAUTHO
    953 PARREÑO, RIZAL JOHN PANO
    954 PASCUA, BRIAN DELOS SANTOS
    955 PASCUA, NESVELLE MAE ALAC
    956 PASCUA, REXON BASSIAG
    957 PASCUAL, TITO JR TUNGPALAN
    958 PASILIAO, WYANN ALFRED OGANIA
    959 PASION, AGATHA KAYE ANDRES
    960 PASTOR, BENNETH MENDOZA
    961 PASTOR, CHRISTIAN JEROME PANGANIBAN
    962 PATAC, ARIEL BUTAS
    963 PATAYON, JENERICA ORILLANEDA
    964 PATOSA, LOJEDE MANTILLA
    965 PATRICIO, JAIME ANOJAN
    966 PATTUNG, NICK BOY JOSE
    967 PEDRAL, ISCEL EUNA BATOMALAQUE
    968 PELAYO, KENNETH LUIGI LARONG
    969 PERALTA, BENHUR AGUILAR
    970 PERALTA, NEIL JANN GLEMAO
    971 PERDIO, MARK EDWARD ARELLA
    972 PEREIRA, NIÑO FRANCIS SEVILLA
    973 PEREZ, DONEL ALBERT GONZALES
    974 PEREZ, FAYE INGRID ALVAREZ
    975 PEREZ, GERALD CRUZ
    976 PEREZ, JOEFEL CARAAN
    977 PEREZ, NILO ACLAO
    978 PEROLINA, CHERRY MHAE MEJIA
    979 PESCADERA, PETER JEFFREY VILLACRUSIS
    980 PESIAO, JOHN REY SIABOC
    981 PETALCORIN, JASON CERNA
    982 PIATOS, RICHARD DRIX ABAD
    983 PICAR, TIMOTHY PAUL DE DIOS
    984 PIDOY, CYRIL LAGDAMEN
    985 PILARO, NESIE NABOR
    986 PINEDA, JOHN RYAN GANIA
    987 PIOY, JEANETTE CALANOG
    988 PITA, RON IVAN ANGELO ARPIA
    989 PLADIO, TYRONE BANDA-AY
    990 POCHE, ARNEL JR UNAY
    991 PONCE, ROMAR ANGELO DOLINO
    992 PONCE, ROMMEL TUSCANO
    993 PONTILAR, MARK MICHAEL JADULCO
    994 PORNEA, GERALD PURI
    995 PORQUEZ, LARRY JOSHUA III DE LEON
    996 PORTAGANA, LILETH DIMERO
    997 PORTUGAL, JAMIL PRINCESA
    998 PRESTOZA, CLOIE BINCE DOCTOLERO
    999 PRUDENTE, JIMMY PANES
    1000 PUEBLAS, JOHN PAUL BACALING
    1001 PUJANTE, MONALIE LUISTRO
    1002 PULIDO, JARGON VELASCO
    1003 PUNZAL, MICHAEL JOSEPH DEL ROSARIO
    1004 PUNZALAN, ABIGAEL LABANG
    1005 PURIFICACION, MARK ROMAN BAUTISTA
    1006 PURISIMA, WILFREDO JR PEÑERO
    1007 QUANICO, JUSTIN JOSEPH MONTERROYO
    1008 QUEROL, PAUL THADDEUS ORIBELLO
    1009 QUIAMBAO, CHRISTIAN MACALINAO
    1010 QUIATCHON, EL ROY LEGASPI
    1011 QUIDATO, DENNIS NIEBRES
    1012 QUINDAY, JEFFREY BACLAO
    1013 QUINES, ALAIN CYRILL OROZCO
    1014 QUIRANTE, CHRISTOPHER BOQUECOSA
    1015 QUIZON, RHODEL ROSALES
    1016 RABAGO, KIMBERLY PRETE
    1017 RADAN, JOHN RIAN CATINDOY
    1018 RAFOL, RYAN ARBIS
    1019 RAGAS, EDMERSON UBALDO
    1020 RAMASTA, JOHN PAULO BONAGUA
    1021 RAMOS, JULIUS ALVAREZ
    1022 RAMOS, KRYSTLE LIM
    1023 RAMOS, MARIA AMABELLE BALILA
    1024 RAMOS, MARK STEVEN BENOSA
    1025 RAMOS, RYANE ROSS GUDOY
    1026 RAMOS, SHERWIN GABRIEL
    1027 RATILLA, JIMMY BASBAS
    1028 RAVANES, JOEL MERCADO
    1029 RAZO, MARTIN JR TAGALOGON
    1030 REAL, JEROME CABANAYAN
    1031 REBLEZA, OLIVER JAYSON LOMA
    1032 REINANTE, NEIL ALDER LAQUI
    1033 RELLEVE, KEVIN RESTUBOG
    1034 REMEGIO, VICTORIA CO
    1035 REMERATA, LARRY DE LA CRUZ
    1036 REMO, JANUS JASON ICARO
    1037 RENDON, JERICK CALASANG
    1038 RENDON, REXON ABALOS
    1039 RENTUMA, KYLE WYNE ENANO
    1040 RESILOSA, GEOMEL FLORES
    1041 REVELLAME, DAN HAROLD DANIEL
    1042 REYES, ANTHONY JR AVENDAÑO
    1043 REYES, DANIEL BUNCAD
    1044 REYES, EUGENE LACDO-O
    1045 REYES, JERIC GONZALES
    1046 REYES, JOSHUA OLANDRIA
    1047 REYES, LAUREN ROLF DELA CRUZ
    1048 REYES, NEALE BRIEN BAUTISTA
    1049 REYES, REY ANTHONY ARELLANO
    1050 REYES, RICHARD JOHN URSABIA
    1051 REYMUNDO, ALVIN DAQUIOAG
    1052 RIBUNAL, MARK ANTHONY LAMORIDAN
    1053 RICAFORT, REX MACASINAG
    1054 RICARDO, YLLOR SUAREZ
    1055 RILLON, MANUEL JR VALLE
    1056 RILLORTA, JEROME BATIN
    1057 RIMANDO, GERALD SIAPCO
    1058 RIMPOLA, RICHARD NEIL FLORES
    1059 RIVERA, ADRIAN CARL GALINDO
    1060 RIVERA, MICHAEL EARL CABANA
    1061 RIZAN, NIÑO JENKIN MARK MAGALLANES
    1062 ROBIELOS, JEANELLE MANICAD
    1063 ROBLES, PRINCE CARLO CARLOS
    1064 ROBREDILLO, REY EDCEL LAROZA
    1065 ROCES, RAYNOLD SALES
    1066 RODRIGUEZ, DARYLL DAN CANICO
    1067 RODRIGUEZ, JAMES KEVINE JAYONA
    1068 RODRIGUEZ, MARIA CORAZON GUTIERREZ
    1069 ROJAS, LINUS ADRIAN CARPIO
    1070 ROMANO, JOSEPH BALAYO
    1071 ROMEROSO, JOHN DEO ARVIN AURE
    1072 RONTALE, JAMES HARDY DALIDA
    1073 ROQUE, JEROME DELA CRUZ
    1074 ROSALES, FLORIE MAY RODRIGUEZ
    1075 ROSANA, ARJAY SANCHEZ
    1076 ROSARIO, MARVEN MEJARES
    1077 ROXAS, JADE ERWIN POBLETE
    1078 ROY, IRISH GAEL TROPIA
    1079 ROYO, CLYDE MALIG-ON
    1080 RUBA, BRETT LEE NACION
    1081 RULETE, ABBEY JOULES KEITH LEBRILLA
    1082 SABADO, MARLON JR GALUZ
    1083 SABATE, JANMAR BENITEZ
    1084 SABER, NEIL PLASENCIA
    1085 SABILE, ARNIE JUANSON
    1086 SABUCO, CHOMAE MARIE BALIBAO
    1087 SACRIZ, NOVERLAN PANUNCIA
    1088 SADANG, JONATHAN PULIDO
    1089 SAJULGA, ERIC ESTOMATA
    1090 SALE, JEFF NATHAN ESTO
    1091 SALEN, CESAR ELIZAGA
    1092 SALILID, KENNETH CLINTON TOCJAYAO
    1093 SALIOA, MARY CLAIRE RAMISCAL
    1094 SALMASAN, ELISCO-PHER AGARAN
    1095 SALUBO, JASON GOBOC
    1096 SALUMBIDES, RYAN PAUL PORTA
    1097 SALVACION, RAMON CHRISTIAN DE VERA
    1098 SALVADO, JOHN RHENO VELIGANIO
    1099 SALVADOR, GENESIS ARCAÑO
    1100 SALVARINO, JOHN LOUIE GREGORY MALUNES
    1101 SALVO, LORDIAN EDQUIBAL
    1102 SAMAR, JAYKARL TAYABAS
    1103 SAMAR, RYAN GUMASING
    1104 SAMILLANO, FRANCES ANNE PAGANTUPAN
    1105 SAMILLANO, WENDELH MACAILING
    1106 SAMONTE, JAY-VEE APOLE
    1107 SAMPORNA, SOWAIB RAZUL
    1108 SAN DIEGO, JOHN ROBERT SABADO
    1109 SAN MIGUEL, JOHN AARON LUCAS
    1110 SANCHEZ, KWAYNE EVANS SAMULDE
    1111 SANCHEZ, MARVIN MANGINO
    1112 SANCHEZ, MIGUEL TABUZO
    1113 SANG-AN, RON JASPER LUMANTAS
    1114 SANOY, RITZ JHAYSON SEROMINES
    1115 SANTIAGO, ALECK GIO FLORES
    1116 SANTIAGO, REYMON ORDOÑEZ
    1117 SANTOS, DHALE ANGELO DE DIOS
    1118 SANTOS, JOHN KEIAN NOLASCO
    1119 SANTOS, KIM NICOLE SANTIAGO
    1120 SANTOS, NIKKA ANGELA RAVIS
    1121 SANTOS, RALFH AEIRAND PULUMBARIT
    1122 SANTOS, RAYMART SISON
    1123 SAPIN, GRETA ELLAINE DORIA
    1124 SARABI, CHERMAR SAIYADI
    1125 SARACHO, LOVERSON ROSALES
    1126 SAREN, JONATHAN JR SABILLA
    1127 SARINGAN, RUSTOM NORMAN RAMOS
    1128 SARMIENTO, DARVIN JOEL RAMOS
    1129 SARMIENTO, MARVIN EVANGELISTA
    1130 SAUSA, LYNDON ESPACIO
    1131 SAVET, FELIX III JALIPA
    1132 SAWAT, KEVIN MOHAMMED BAUTE
    1133 SEBASTE, LEMUEL QUIBAEL
    1134 SELGA, MARK GENESIS ECLERA
    1135 SEMANIA, JAYBER DUMLAN
    1136 SEMBRANO, MARK AMIT
    1137 SENADOS, JONAH PRINCE LAPUZ
    1138 SERAFICA, LEOPOLDO JR SOMBILON
    1139 SERAFIN, SUNSHINE GARCIA
    1140 SERAFINA, EDWARD JOHN ANDRADE
    1141 SERENTAS, REYNALD LOPEZ
    1142 SERRANO, FREDRICK ROYCE DALLO
    1143 SERRANO, JOHN EWEN SAFICO
    1144 SERUELO, JOSEPH JAGO
    1145 SERVAN, ALBERT ALVAREZ
    1146 SHIA, CHRISTOPHER STEVE ARANCON
    1147 SICAT, ALVIN GLENN PAYAD
    1148 SIDDAYAO, KENNETH VIQUIERA
    1149 SILVA, AARON JAY RICARDO SIMON
    1150 SILVANO, FYKE TEZON
    1151 SILVERIO, PAULO RESURRECCION
    1152 SIMENE, SYNEN SILANGON
    1153 SIMON, ALFREDO ANTONIO
    1154 SINCERO, RICARDO PROVIDO
    1155 SINDAYEN, ROLAND JR VEDRA
    1156 SINET, SAMLEY SABEJON
    1157 SINGCA, JHOMEL ADRIANO
    1158 SO, STEVEN JANUS ESPARES
    1159 SOBREVILLA, ALFREDO II ACOSTA
    1160 SOLETA, JEYHAN MARCIANO
    1161 SOLLANO, VINCENT ARAGON
    1162 SOLOMON, CHRISTIAN ESTRADA
    1163 SOLOMON, ERIKA MAE LABISTE
    1164 SOMEYA, CRIS ESTOR
    1165 SOREÑO, REYNALDO JR WEE
    1166 SORIANO, ALLAN MEJIA
    1167 SORIANO, ERWIN MENDOZA
    1168 SORIANO, HUBERT APITAN
    1169 SORIANO, MICHAEL JOHN VILAR
    1170 SOTTO, KIM MICHAEL CASTROVERDE
    1171 STA ANA, JAY MHAR REYES
    1172 SUAL, JUANITO JR JUMAO-AS
    1173 SUAREZ, ZACHARY DELA CRUZ
    1174 SUERTE, ROMMEL JR CABAHUG
    1175 SUMAGUINA, JALIL TEDLOS
    1176 SUMILE, CHESTER FRIZZ DE LEMOS
    1177 SUPREMO, LAWRENCE VITUG
    1178 SUYAT, MIKE ANGELO DE GUZMAN
    1179 SYED, NADEEM YOUSFF MACASINAG
    1180 TAAY, MICHAEL GINO INTENDENCIA
    1181 TABANAO, VERMEE JAY PORCELIN
    1182 TABANIAG, KEDDY BERNAL
    1183 TABLIAGO, CRISTOPHER PERALTA
    1184 TABUELOG, SHERWIN ANIÑON
    1185 TABUNAN, MARK ANTHONY SINCERO
    1186 TABUÑAR, DIOSDADO JR DEL ROSARIO
    1187 TACAS, CARL ANGELO JAVIER
    1188 TADIA, JOAN MARIE GOBOY
    1189 TAGARI, JOHN PAUL LARANJA
    1190 TAGLE, LYNDON SANCHEZ
    1191 TAHIL, RIZ KHAN LASMANI
    1192 TAJA, ALYSSA JANE TAGGAOA
    1193 TALASTAS, JHON MICHAEL MALASMAS
    1194 TAMSI, JOHN CARLO NUEVA
    1195 TAN, ALEXANDER RYAN GERONIMO
    1196 TANASA, ARJAY PUNGAYAN
    1197 TANGALIN, JASON ABUAN
    1198 TANGONAN, NICK MARCELINO
    1199 TAOATAO, MARK HERO SEVILLA
    1200 TAPDASAN, JOSHUA ALEXIS PANSACALA
    1201 TAPIA, PHILIP IGNACIO
    1202 TARADEL, BENIGNO JR SAYABOC
    1203 TARREGA, TRISHA ROMINA VALENCIA
    1204 TATEL, RODRIGO JR RECAHUERTA
    1205 TAYACTAC, JOSE JERRY RANAN
    1206 TAYAG, MANNIX DARYL DUNGAN
    1207 TECSON, JESON HIPULAN
    1208 TEJADA, ALFFARD KIM DE GUZMAN
    1209 TEJADA, REGGIE DEL MUNDO
    1210 TEJEROS, JEROME AGLIPA
    1211 TELIN, JANIELLE SENDRIJAS
    1212 TEMPLO, JAYSON DADULO
    1213 TEMPLONUEVO, MARK FRANZ GONZALES
    1214 TENAJA, ALEXANDER JR SEBIAL
    1215 TENORIO, JHON MARK KEVIN DELA CRUZ
    1216 TENOSO, GLENN GARMA
    1217 TEOLOGO, ARVIN JOHN MALUNES
    1218 TESORO, OLIVER TALACAN
    1219 TEVES, LIMUEL VILLANUEVA
    1220 TIANSAY, BERDAN JAMES BAYLON
    1221 TICAG, FELIX JR PONGTAN
    1222 TILACAS, JERIC ETAC
    1223 TIMAN, JUSTIN REY YAMBO
    1224 TINAJA, ALEXIS LOPEZ
    1225 TINAMBACAN, RELAND MARC BONITA
    1226 TINAMISAN, JULIUS PORTA
    1227 TINGSON, MICHAEL BUGHAO
    1228 TIU, DARREN AUSTIN TAN
    1229 TOCMO, ELDRED TUMONGHA
    1230 TOLENTINO, JO MANGUERRA
    1231 TOLENTINO, ROSMUND LEMUEL MAGSINO
    1232 TOMOGON, MICHAEL ANGELOU CANOY
    1233 TOMPONG, JIMAR TACANG
    1234 TORIÑO, APRIL DREAM FLORES
    1235 TORNITO, CRIZZLE JANE LUMACAD
    1236 TORREJOS, JAMES VILLARIVERA
    1237 TORRES, JOHARA MARIE ALAY-AY
    1238 TORRES, JOHN MICHAEL ANG
    1239 TORRES, OLIVER SORIANO
    1240 TORRES, RYAN RAPHAEL SAMONTE
    1241 TRAÑA, ROLAND NIÑAL
    1242 TRIBACO, LUI JUNE GICALDE
    1243 TRIMIDAL, JAN ROLLAN CALAYCAY
    1244 TRINIDAD, ARGEL MARQUEZ
    1245 TRONDILLO, JOHN ALBERT FERRANDO
    1246 TUGBO, EDISON JR NATIVIDAD
    1247 TUGOT, AMADO III CABASAG
    1248 TUIZA, MATTHEW EMIL ROCHA
    1249 TULIAO, VILLAMOR JR MACABABBAD
    1250 TURLA, ALVIN MARTIN GARCIA
    1251 TUZARA, JUNABELLE POLLENZA
    1252 TUZON, CRISELDA QUIZZAGAN
    1253 UDAL, ALDENLEIGH MAGBANUA
    1254 UDAL, JOHN PHILIP IBANO
    1255 UGALINGAN, MOHALIDEN GUINTA
    1256 ULAN, JOHN RAY CAPONPON
    1257 UMADHAY, JOCEL BALASOTE
    1258 UMALI, RONEL ABRAZALDO
    1259 UNDALOK, BOB ALQUEZA
    1260 UNDAY, MARIEL JOY DELA CRUZ
    1261 UNGRIANO, HERBERT RITUAL
    1262 URRIZA, JOHN CARLO URRIZA
    1263 VALDERAMA, WENZEL TAÑEDO
    1264 VALDEZ, JESSA MAE TACUBAN
    1265 VALDEZ, REXTER ULSON
    1266 VALDEZ, RYAN JOHN STA MARIA
    1267 VALENCIA, RIOBIN JAY DIZON
    1268 VALENTIN, RHONALD MANGUERA
    1269 VALENTINO, GERALD PAOLO ILAGAN
    1270 VALENTON, JESSIE JAMES ESPIQUE
    1271 VALENZUELA, JESAMY VAN CARLO DELA CRUZ
    1272 VALLADO, KIRBY RAVE ESCARCHA
    1273 VALLEJOS, CHRISTIAN MICHAEL GERONIMO
    1274 VARILLA, LAWRENZ PAULO BARANA
    1275 VEGAFRIA, REYNALDO JR LEJERO
    1276 VELASCO, LOUISSE GAYLE SALINAS
    1277 VELASCO, MATTHEW OCAMPO
    1278 VELITARIO, JORGE ORILLO
    1279 VELUZ, REINIER ISAIAH BIGUERAS
    1280 VERANO, ELVES TOSOY
    1281 VERANO, JERIC SABANATE
    1282 VERANO, MICAH ANTOJA
    1283 VERO, MYLA MAE SOSING
    1284 VIANZON, REYNALDO JR CELESTIAL
    1285 VICENTE, RONNELLE SUPNET
    1286 VILLAGONZALO, JOHN JEROME CHRISTOPHER CASIÑO
    1287 VILLAGRACIA, KURT MICHAEL NEGROS
    1288 VILLANUEVA, CHRISTOPHER JAN TRINIDAD
    1289 VILLANUEVA, JAN VINCENT TADEJA
    1290 VILLANUEVA, JOHN VICTOR ALONZO
    1291 VILLANUEVA, JOHNDY LUCERNAS
    1292 VILLANUEVA, REY MARK ARTIZUELA
    1293 VILLANUEVA, ROLLEI MAGTIBAY
    1294 VILLENA, IAN SHERWIN ALIENTO
    1295 VIRAY, JEFF HENRICK CAS
    1296 VIRTUDAZO, KENNETH HERNANDEZ
    1297 VISAYA, MARIENEL MADAMCA
    1298 VIVO, KARRA ANGELINE YATCO
    1299 VOLANTE, ELBERT BONAOBRA
    1300 WABINA, RAEL SIMBAHON
    1301 WADA, HAYATO DELICA
    1302 WAHID, ALDAMIL SAPIE
    1303 WRIGHT, RONALD JR CAJAPE
    1304 YABO, RENAIS LEBOSADA
    1305 YANDOC, MICAELA CALMA
    1306 YBAÑEZ, JONATHAN SAROL
    1307 YCONG, ERIC WILSON HINAY
    1308 YONSON, MARY DHOVES VILLAVER
    1309 YONZON, JOHN CARLOS YTING
    1310 YU, GILBERT LARGO
    1311 ZABALA, RYAN CHRISTOPER LAVILLA
    1312 ZALSOS, CHARLES SUMAYA
    1313 ZAMORA, TRISSHA MARIE ESCONDE
    1314 ZAPATA, JASPER IAN CAPILI
    1315 ZOLETA, TERESA CYRIL REGIS

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