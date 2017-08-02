138 examinees pass the Optometrist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 138 out of 169 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last July 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABABAT, LLOVEN DALE MARBONES
2 ABESAMIS, KEREN AGAWIN
3 ABLANG, MARIO EMANUEL TARRIELA
4 ACEBEDO, MAT ABRAM VISTA
5 ACOBA, RUDY II LACAR
6 ADO, ERLYN KAYE PONGOS
7 ADRIATICO, CARYL MAY SALUDAGA
8 AGUILAR, MARLYN MAY MENDOZA
9 AGUIRRE, CHRISTIAN JUDE LAURENCE CUISON
10 ALAGON, CARL ANGELO
11 AMBROSIO, B A BRENT CAPUCHINO
12 ANCHETA, MA SHARMAINE GATCHALLAN
13 ANCHETA, MAEDINE AGUSTIN
14 ANDRES, AILENE MAE BAUTRO
15 ANDUEZA, HARRIET FAITH DOLLISON
16 ANIÑON, MONTAZER TEODORO
17 AOAS, SIGFRED TARNATE
18 APOLONIO, MICHELLE CHUNANON
19 ARCELLANA, MARY CLAUDETTE INSERTO
20 ASCAÑO, RYOLITA JICCA FRANCO
21 BACULI, CHRISTIAN MAGPANTAY
22 BACULI, MARIA LOURDES CALIBUSO
23 BADURIA, MARVIN CHRISTIAN VILLAROSA
24 BAGARES, FAYE MARIE SINAGUINAN
25 BALANE, PAULA PALACIO
26 BANZON, PHILIP LODREAN ROCABERTE
27 BASILAD, ZYRIAN CRUZ
28 BORBON, REGIL KENT CODIZAL
29 BRINQUIS, JELITA TAMPUS
30 CABRERA, CHARLES VALLESER
31 CADAOAS, CARLO YVES MARTINEZ
32 CARANDANG, CECILL CAMILLE ASIS
33 CASIÑO, JERYL ANTONIO
34 CAÑETE, JOVELYN CATARUS
35 CHAVOSO, NAOME COLEEN TABUNAN
36 CORPUZ, RAZEL MAE ANYAYA
37 COTIA, HANNAH FAYE BOOC
38 CRUZ, CHLOE FRANCES YUSI
39 CRUZ, INGRID VALERIE GUEVARRA
40 DE JESUS, PORCHIA SALVACION
41 DE LAS PEÑAS, LADY YVES ABELLANA
42 DE LEON, JEM CARMILLE DELOS SANTOS
43 DELA CRUZ, RAMON ANDREW LEGARZA
44 DETROS, TRIXIE BELLE BAMUYA
45 DIZON, KARL JUSTINE HERRERA
46 ESMILLO, PRINCESS RAYEVY ILANO
47 ESPERO, RITA ROSE FIGUEROA
48 ESPINOSA, MARIA PATRICIA BIANCA SARABIA
49 ESPIRITU, DIANE ALOLOR
50 ESTORE, BERYL JOY RAMOS
51 FARROFO, JOHANNA PAULA CRUZ
52 FELIX, MARY MARGARET ONG
53 FERNANDEZ, JAIME JR CASTILLON
54 FRANCHE, GAUDIOSO II DEL AGUA
55 GACUTAN, VINISSE EARL SERENIO
56 GALANG, CRES MARIE PEREZ
57 GALLANO, MITCHEL JANE CUIZON
58 GAN, IVAN DANE LAGONSIN
59 GANIR, RHEA MAE CAMPILAN
60 GARCIA, ANN JIMAY SALVADOR
61 GASPAR, MARY GRACE CANUTO
62 GREGORIO, COLYN AMOR LUCENA
63 GUSARIN, DIVINE OROC
64 HUMILDE, MARY GRACE MALACAS
65 INGCO, MARY GRACE OCROMAS
66 LACSAMANA, RACHEL ANNE GARDUCE
67 LALAGUNA, CHARLENE IGAMA
68 LEE, JODIE CONSUL
69 LEONOR, JAMIE MACABATA
70 LEYSON, GABRIELLE DALLAS MAGALLANO
71 LIGON, CARLEEN ANGELOU ROQUE
72 LIM, ALLEN HUBERT UY
73 LIM, LIZETTE FE TAN
74 LOZADA, SIDNEY ONCADA
75 MAGTO, REMKY BADILLA
76 MAHTANI, SHARMAINE CURATO
77 MALICDEM, ANALIZA ZARATAN
78 MANAHAN, LORIELEN MARI TONGOL
79 MANGILOG, NADINNE JANE ANDRES
80 MANIWAN, JAN MIKAELA MALANOG
81 MARQUINA, PATRICIA ELIZABETH VENTIGAN
82 MASAWAY, EZRA JOSEPH BETE
83 MELITON, ANNA MARIE MELITON
84 MENDOZA, CARRISSA GARCIA
85 MIRAATO, RAZZALEIGH NOURHONEY GUINAL
86 MONTAÑEZ, CLARENCE IBO
87 NATIVIDAD, ANGELICA MAE GAMBOA
88 NAVARRO, FELIS IANA NUÑEZ
89 OPONG, MAE ISABELLE ONANAD
90 ORELLANIDA, APPLE MAY REMEDIOS
91 OSTIQUE, ANTOINE LOIE ALDE
92 PAGUNALING, MARIAH CARLA DAWAL
93 PALADO, MA ANDREA SOLAR
94 PALOMO, KIMBERLY BELTRAN
95 PARMEROLA, JENNIFER JUACHON
96 PEDRONIO, JERICHO JAMES GALACIO
97 PERALTA, LEANNA JESSICA VILLAREAL
98 PEÑA, JOBELLE ELERIA
99 PONTILLAS, MARIA LOURDES FATIMA FABRO
100 PORMIDA, JUSTINE MAE DE VEYRA
101 PU-OD, KIMBERLY MARIE VELOSO
102 PULVERA, SHARMAINE IRIS REDULLA
103 PUNA, MICHELLE RUFO
104 RECENTES, JACKIELYN JOY SUSIE
105 REQUILMAN, LORHINE JIL ANNE ESCOSIO
106 RIVERA, RIA ANNE CALBAY
107 ROJO, KATHEREN JIPUS
108 ROSALES, JANMARINELLA ANN SORIA
109 RUFON, PETER JOHN TRINIDAD
110 SAMONTE, JASMINE BUAN
111 SANTIAGO, KEVIN JOHN LIMPIADO
112 SANTILLAN, AMAZING DIADEM CALIGDONG
113 SANTOS, MARION CHARISSE OCAMPO
114 SEBIAL, DENIELLE MAY VILLAMOR
115 SEGOCIO, GERARD DE LEON
116 SEMANERO, JOENETH BELOY
117 SERRANO, GENEVIEVE CARAMBAS
118 SOLIMAN, KAMILLE GRACIE VALLE
119 SOLIS, MARY GRACE LOPEZ
120 SURATOS, MONICA EVANGELISTA
121 SY, ANDREW JASON CHAN
122 TADLAS, BRADLEY BABIERA
123 TAMAYO, KATHELYN ROSE BALORIO
124 TAN, BRINA SHARLYN YU
125 TAN, LINETTE LYNN CHAN
126 TEJADA, ALECS ACE IRINGAN
127 TENA, GLADYS NOVELLE TAMAYO
128 TIONG, NIKKI JOY DELFIN
129 TIONGSON, ROGELIO JEROME RULONA
130 TRIA TIRONA, JANICA RENEE EVANGELISTA
131 TUY, SHAIRA MAE FERNANDEZ
132 VARGAS, CHARMAINE ZULEIKA DIRA
133 VELASCO, ISELA ANGELA JALANDONI
134 VELO, CHARLENE OPHEL ROQUE
135 VERCELES, MARIEL CANDICE CANA
136 VIRATA, VANESSA JEAN CRISOSTOMO
137 YAP, ERVIN ONG
138 ZACARIAS, SHAIRA JEANE HERNANDEZ
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