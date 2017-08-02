Wednesday, August 2, 2017
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    138 examinees pass the Optometrist Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 138 out of 169 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last July 2017.
    Seq. No.   N a m e

    1  ABABAT, LLOVEN DALE  MARBONES
    2  ABESAMIS, KEREN  AGAWIN
    3  ABLANG, MARIO EMANUEL  TARRIELA
    4  ACEBEDO, MAT ABRAM  VISTA
    5  ACOBA, RUDY II  LACAR
    6  ADO, ERLYN KAYE  PONGOS
    7  ADRIATICO, CARYL MAY  SALUDAGA
    8  AGUILAR, MARLYN MAY  MENDOZA
    9  AGUIRRE, CHRISTIAN JUDE LAURENCE  CUISON
    10  ALAGON, CARL ANGELO
    11  AMBROSIO, B A BRENT  CAPUCHINO
    12  ANCHETA, MA SHARMAINE  GATCHALLAN
    13  ANCHETA, MAEDINE  AGUSTIN
    14  ANDRES, AILENE MAE  BAUTRO
    15  ANDUEZA, HARRIET FAITH  DOLLISON
    16  ANIÑON, MONTAZER  TEODORO
    17  AOAS, SIGFRED  TARNATE
    18  APOLONIO, MICHELLE  CHUNANON
    19  ARCELLANA, MARY CLAUDETTE  INSERTO
    20  ASCAÑO, RYOLITA JICCA  FRANCO
    21  BACULI, CHRISTIAN  MAGPANTAY
    22  BACULI, MARIA LOURDES  CALIBUSO
    23  BADURIA, MARVIN CHRISTIAN  VILLAROSA
    24  BAGARES, FAYE MARIE  SINAGUINAN
    25  BALANE, PAULA  PALACIO
    26  BANZON, PHILIP LODREAN  ROCABERTE
    27  BASILAD, ZYRIAN  CRUZ
    28  BORBON, REGIL KENT  CODIZAL
    29  BRINQUIS, JELITA  TAMPUS
    30  CABRERA, CHARLES  VALLESER
    31  CADAOAS, CARLO YVES  MARTINEZ
    32  CARANDANG, CECILL CAMILLE  ASIS
    33  CASIÑO, JERYL  ANTONIO
    34  CAÑETE, JOVELYN  CATARUS
    35  CHAVOSO, NAOME COLEEN  TABUNAN
    36  CORPUZ, RAZEL MAE  ANYAYA
    37  COTIA, HANNAH FAYE  BOOC
    38  CRUZ, CHLOE FRANCES  YUSI
    39  CRUZ, INGRID VALERIE  GUEVARRA
    40  DE JESUS, PORCHIA  SALVACION
    41  DE LAS PEÑAS, LADY YVES  ABELLANA
    42  DE LEON, JEM CARMILLE  DELOS SANTOS
    43  DELA CRUZ, RAMON ANDREW  LEGARZA
    44  DETROS, TRIXIE BELLE  BAMUYA
    45  DIZON, KARL JUSTINE  HERRERA
    46  ESMILLO, PRINCESS RAYEVY  ILANO
    47  ESPERO, RITA ROSE  FIGUEROA
    48  ESPINOSA, MARIA PATRICIA BIANCA  SARABIA
    49  ESPIRITU, DIANE  ALOLOR
    50  ESTORE, BERYL JOY  RAMOS
    51  FARROFO, JOHANNA PAULA  CRUZ
    52  FELIX, MARY MARGARET  ONG
    53  FERNANDEZ, JAIME JR  CASTILLON
    54  FRANCHE, GAUDIOSO II  DEL AGUA
    55  GACUTAN, VINISSE EARL  SERENIO
    56  GALANG, CRES MARIE  PEREZ
    57  GALLANO, MITCHEL JANE  CUIZON
    58  GAN, IVAN DANE  LAGONSIN
    59  GANIR, RHEA MAE  CAMPILAN
    60  GARCIA, ANN JIMAY  SALVADOR
    61  GASPAR, MARY GRACE  CANUTO
    62  GREGORIO, COLYN AMOR  LUCENA
    63  GUSARIN, DIVINE  OROC
    64  HUMILDE, MARY GRACE  MALACAS
    65  INGCO, MARY GRACE  OCROMAS
    66  LACSAMANA, RACHEL ANNE  GARDUCE
    67  LALAGUNA, CHARLENE  IGAMA
    68  LEE, JODIE  CONSUL
    69  LEONOR, JAMIE  MACABATA
    70  LEYSON, GABRIELLE DALLAS  MAGALLANO
    71  LIGON, CARLEEN ANGELOU  ROQUE
    72  LIM, ALLEN HUBERT  UY
    73  LIM, LIZETTE FE  TAN
    74  LOZADA, SIDNEY  ONCADA
    75  MAGTO, REMKY  BADILLA
    76  MAHTANI, SHARMAINE  CURATO
    77  MALICDEM, ANALIZA  ZARATAN
    78  MANAHAN, LORIELEN MARI  TONGOL
    79  MANGILOG, NADINNE JANE  ANDRES
    80  MANIWAN, JAN MIKAELA  MALANOG
    81  MARQUINA, PATRICIA ELIZABETH  VENTIGAN
    82  MASAWAY, EZRA JOSEPH  BETE
    83  MELITON, ANNA MARIE  MELITON
    84  MENDOZA, CARRISSA  GARCIA
    85  MIRAATO, RAZZALEIGH NOURHONEY  GUINAL
    86  MONTAÑEZ, CLARENCE  IBO
    87  NATIVIDAD, ANGELICA MAE  GAMBOA
    88  NAVARRO, FELIS IANA  NUÑEZ
    89  OPONG, MAE ISABELLE  ONANAD
    90  ORELLANIDA, APPLE MAY  REMEDIOS
    91  OSTIQUE, ANTOINE LOIE  ALDE
    92  PAGUNALING, MARIAH CARLA  DAWAL
    93  PALADO, MA ANDREA  SOLAR
    94  PALOMO, KIMBERLY  BELTRAN
    95  PARMEROLA, JENNIFER  JUACHON
    96  PEDRONIO, JERICHO JAMES  GALACIO
    97  PERALTA, LEANNA JESSICA  VILLAREAL
    98  PEÑA, JOBELLE  ELERIA
    99  PONTILLAS, MARIA LOURDES FATIMA  FABRO
    100  PORMIDA, JUSTINE MAE  DE VEYRA
    101  PU-OD, KIMBERLY MARIE  VELOSO
    102  PULVERA, SHARMAINE IRIS  REDULLA
    103  PUNA, MICHELLE  RUFO
    104  RECENTES, JACKIELYN JOY  SUSIE
    105  REQUILMAN, LORHINE JIL ANNE  ESCOSIO
    106  RIVERA, RIA ANNE  CALBAY
    107  ROJO, KATHEREN  JIPUS
    108  ROSALES, JANMARINELLA ANN  SORIA
    109  RUFON, PETER JOHN  TRINIDAD
    110  SAMONTE, JASMINE  BUAN
    111  SANTIAGO, KEVIN JOHN  LIMPIADO
    112  SANTILLAN, AMAZING DIADEM  CALIGDONG
    113  SANTOS, MARION CHARISSE  OCAMPO
    114  SEBIAL, DENIELLE MAY  VILLAMOR
    115  SEGOCIO, GERARD  DE LEON
    116  SEMANERO, JOENETH  BELOY
    117  SERRANO, GENEVIEVE  CARAMBAS
    118  SOLIMAN, KAMILLE GRACIE  VALLE
    119  SOLIS, MARY GRACE  LOPEZ
    120  SURATOS, MONICA  EVANGELISTA
    121  SY, ANDREW JASON  CHAN
    122  TADLAS, BRADLEY  BABIERA
    123  TAMAYO, KATHELYN ROSE  BALORIO
    124  TAN, BRINA SHARLYN  YU
    125  TAN, LINETTE LYNN  CHAN
    126  TEJADA, ALECS ACE  IRINGAN
    127  TENA, GLADYS NOVELLE  TAMAYO
    128  TIONG, NIKKI JOY  DELFIN
    129  TIONGSON, ROGELIO JEROME  RULONA
    130  TRIA TIRONA, JANICA RENEE  EVANGELISTA
    131  TUY, SHAIRA MAE  FERNANDEZ
    132  VARGAS, CHARMAINE ZULEIKA  DIRA
    133  VELASCO, ISELA ANGELA  JALANDONI
    134  VELO, CHARLENE OPHEL  ROQUE
    135  VERCELES, MARIEL CANDICE  CANA
    136  VIRATA, VANESSA JEAN  CRISOSTOMO
    137  YAP, ERVIN  ONG
    138  ZACARIAS, SHAIRA JEANE  HERNANDEZ

    NOTHING FOLLOWS ———————-    

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