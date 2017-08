138 examinees pass the Optometrist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 138 out of 169 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last July 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABABAT, LLOVEN DALE MARBONES

2 ABESAMIS, KEREN AGAWIN

3 ABLANG, MARIO EMANUEL TARRIELA

4 ACEBEDO, MAT ABRAM VISTA

5 ACOBA, RUDY II LACAR

6 ADO, ERLYN KAYE PONGOS

7 ADRIATICO, CARYL MAY SALUDAGA

8 AGUILAR, MARLYN MAY MENDOZA

9 AGUIRRE, CHRISTIAN JUDE LAURENCE CUISON

10 ALAGON, CARL ANGELO

11 AMBROSIO, B A BRENT CAPUCHINO

12 ANCHETA, MA SHARMAINE GATCHALLAN

13 ANCHETA, MAEDINE AGUSTIN

14 ANDRES, AILENE MAE BAUTRO

15 ANDUEZA, HARRIET FAITH DOLLISON

16 ANIÑON, MONTAZER TEODORO

17 AOAS, SIGFRED TARNATE

18 APOLONIO, MICHELLE CHUNANON

19 ARCELLANA, MARY CLAUDETTE INSERTO

20 ASCAÑO, RYOLITA JICCA FRANCO

21 BACULI, CHRISTIAN MAGPANTAY

22 BACULI, MARIA LOURDES CALIBUSO

23 BADURIA, MARVIN CHRISTIAN VILLAROSA

24 BAGARES, FAYE MARIE SINAGUINAN

25 BALANE, PAULA PALACIO

26 BANZON, PHILIP LODREAN ROCABERTE

27 BASILAD, ZYRIAN CRUZ

28 BORBON, REGIL KENT CODIZAL

29 BRINQUIS, JELITA TAMPUS

30 CABRERA, CHARLES VALLESER

31 CADAOAS, CARLO YVES MARTINEZ

32 CARANDANG, CECILL CAMILLE ASIS

33 CASIÑO, JERYL ANTONIO

34 CAÑETE, JOVELYN CATARUS

35 CHAVOSO, NAOME COLEEN TABUNAN

36 CORPUZ, RAZEL MAE ANYAYA

37 COTIA, HANNAH FAYE BOOC

38 CRUZ, CHLOE FRANCES YUSI

39 CRUZ, INGRID VALERIE GUEVARRA

40 DE JESUS, PORCHIA SALVACION

41 DE LAS PEÑAS, LADY YVES ABELLANA

42 DE LEON, JEM CARMILLE DELOS SANTOS

43 DELA CRUZ, RAMON ANDREW LEGARZA

44 DETROS, TRIXIE BELLE BAMUYA

45 DIZON, KARL JUSTINE HERRERA

46 ESMILLO, PRINCESS RAYEVY ILANO

47 ESPERO, RITA ROSE FIGUEROA

48 ESPINOSA, MARIA PATRICIA BIANCA SARABIA

49 ESPIRITU, DIANE ALOLOR

50 ESTORE, BERYL JOY RAMOS

51 FARROFO, JOHANNA PAULA CRUZ

52 FELIX, MARY MARGARET ONG

53 FERNANDEZ, JAIME JR CASTILLON

54 FRANCHE, GAUDIOSO II DEL AGUA

55 GACUTAN, VINISSE EARL SERENIO

56 GALANG, CRES MARIE PEREZ

57 GALLANO, MITCHEL JANE CUIZON

58 GAN, IVAN DANE LAGONSIN

59 GANIR, RHEA MAE CAMPILAN

60 GARCIA, ANN JIMAY SALVADOR

61 GASPAR, MARY GRACE CANUTO

62 GREGORIO, COLYN AMOR LUCENA

63 GUSARIN, DIVINE OROC

64 HUMILDE, MARY GRACE MALACAS

65 INGCO, MARY GRACE OCROMAS

66 LACSAMANA, RACHEL ANNE GARDUCE

67 LALAGUNA, CHARLENE IGAMA

68 LEE, JODIE CONSUL

69 LEONOR, JAMIE MACABATA

70 LEYSON, GABRIELLE DALLAS MAGALLANO

71 LIGON, CARLEEN ANGELOU ROQUE

72 LIM, ALLEN HUBERT UY

73 LIM, LIZETTE FE TAN

74 LOZADA, SIDNEY ONCADA

75 MAGTO, REMKY BADILLA

76 MAHTANI, SHARMAINE CURATO

77 MALICDEM, ANALIZA ZARATAN

78 MANAHAN, LORIELEN MARI TONGOL

79 MANGILOG, NADINNE JANE ANDRES

80 MANIWAN, JAN MIKAELA MALANOG

81 MARQUINA, PATRICIA ELIZABETH VENTIGAN

82 MASAWAY, EZRA JOSEPH BETE

83 MELITON, ANNA MARIE MELITON

84 MENDOZA, CARRISSA GARCIA

85 MIRAATO, RAZZALEIGH NOURHONEY GUINAL

86 MONTAÑEZ, CLARENCE IBO

87 NATIVIDAD, ANGELICA MAE GAMBOA

88 NAVARRO, FELIS IANA NUÑEZ

89 OPONG, MAE ISABELLE ONANAD

90 ORELLANIDA, APPLE MAY REMEDIOS

91 OSTIQUE, ANTOINE LOIE ALDE

92 PAGUNALING, MARIAH CARLA DAWAL

93 PALADO, MA ANDREA SOLAR

94 PALOMO, KIMBERLY BELTRAN

95 PARMEROLA, JENNIFER JUACHON

96 PEDRONIO, JERICHO JAMES GALACIO

97 PERALTA, LEANNA JESSICA VILLAREAL

98 PEÑA, JOBELLE ELERIA

99 PONTILLAS, MARIA LOURDES FATIMA FABRO

100 PORMIDA, JUSTINE MAE DE VEYRA

101 PU-OD, KIMBERLY MARIE VELOSO

102 PULVERA, SHARMAINE IRIS REDULLA

103 PUNA, MICHELLE RUFO

104 RECENTES, JACKIELYN JOY SUSIE

105 REQUILMAN, LORHINE JIL ANNE ESCOSIO

106 RIVERA, RIA ANNE CALBAY

107 ROJO, KATHEREN JIPUS

108 ROSALES, JANMARINELLA ANN SORIA

109 RUFON, PETER JOHN TRINIDAD

110 SAMONTE, JASMINE BUAN

111 SANTIAGO, KEVIN JOHN LIMPIADO

112 SANTILLAN, AMAZING DIADEM CALIGDONG

113 SANTOS, MARION CHARISSE OCAMPO

114 SEBIAL, DENIELLE MAY VILLAMOR

115 SEGOCIO, GERARD DE LEON

116 SEMANERO, JOENETH BELOY

117 SERRANO, GENEVIEVE CARAMBAS

118 SOLIMAN, KAMILLE GRACIE VALLE

119 SOLIS, MARY GRACE LOPEZ

120 SURATOS, MONICA EVANGELISTA

121 SY, ANDREW JASON CHAN

122 TADLAS, BRADLEY BABIERA

123 TAMAYO, KATHELYN ROSE BALORIO

124 TAN, BRINA SHARLYN YU

125 TAN, LINETTE LYNN CHAN

126 TEJADA, ALECS ACE IRINGAN

127 TENA, GLADYS NOVELLE TAMAYO

128 TIONG, NIKKI JOY DELFIN

129 TIONGSON, ROGELIO JEROME RULONA

130 TRIA TIRONA, JANICA RENEE EVANGELISTA

131 TUY, SHAIRA MAE FERNANDEZ

132 VARGAS, CHARMAINE ZULEIKA DIRA

133 VELASCO, ISELA ANGELA JALANDONI

134 VELO, CHARLENE OPHEL ROQUE

135 VERCELES, MARIEL CANDICE CANA

136 VIRATA, VANESSA JEAN CRISOSTOMO

137 YAP, ERVIN ONG

138 ZACARIAS, SHAIRA JEANE HERNANDEZ

NOTHING FOLLOWS ———————-