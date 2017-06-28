Wednesday, June 28, 2017
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    1,490 examinees pass the Architect Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,490 out of 2,679 passed the Architect Licensure Examination (ALE) given by the Board of Architecture headed    by    its    Chairman,    Arch.    Robert    S.    Sac    with    two    other    members, Arch. Fidel Jose R. Siapno and Arch. Robert M. Mirafuente.
    The  successful  examinees  who  garnered  the  ten  (10)  highest  places  in  the
    June 2017 Architect Licensure Examination are the following:

    Seq. No. N a m e

    1 ABAC, MA ANGELICA MORAÑA
    2 ABACAHIN, JUMAR MADJUS
    3 ABAD, JOHN MATTHEW
    4 ABALO, PATCHOLUO GUIRIGAY
    5 ABALOS, EUNICE SARADAT
    6 ABAN, DARRYL JENSEN COSTES
    7 ABAN, MARIA KRISTINA CORNEJO
    8 ABANDO, CARL LOUIE DEL ROSARIO
    9 ABDULLAH, MOHAMMAD NAJIB EQUIPADO
    10 ABELA, DHYMPHINA MINDARO
    11 ABELLANA, TIMOTHY XERXES BRIONES
    12 ABELLERA, LANTE RIVERA
    13 ABIÑO, VAN MURRAYE PANTALEON
    14 ABLA, KRISTER KIM SININING
    15 ABONDA, AARON JOHN LINGBAOAN
    16 ABRENICA, JERON FERRER
    17 ABROGAR, ALVIN CARIÑO
    18 ABULAD, ANDREA ALEXIS ASUNCION
    19 ACEDO, FERDINAND PILONGO
    20 ACEJO, KRISTINE ROLACE NOBLE
    21 ACEVEDO, HARREN SAVILLA
    22 ACHA, ARMANDO JR IGNACIO
    23 ACOSTA, JAYSON BABALO
    24 ACOSTA, JUVILYN PARAWAN
    25 ACUÑA, ANNA TRICIA LEE
    26 ACUÑA, JESCA GERONGA
    27 ADARLO, NIKKO DOMINIC LUISTRO
    28 ADORA, JUNY MAINAR
    29 ADRA, AUDREY MAREE ANOCHE
    30 ADUCAL, CHARMAINE DENISE CASIPLE
    31 AGAS, HERSON ANGELES
    32 AGBAYANI, RONELYN BALTAZAR
    33 AGCOPRA, JONATHAN PAGARAN
    34 AGITO, GRANT IRVING REYES
    35 AGLASI, ANGELO DAPIAWEN
    36 AGLIAM, KEVIN-KIM AGCAOILI
    37 AGNIR, RENZRYLE JOHN BOLILAN
    38 AGORTO, JERMAINE FONTALBA
    39 AGRAMON, JAHLEEL MICAH POLOAN
    40 AGUILAR, ANNA JANNELL CUNAN
    41 AGUILAR, REGINE MARTHA LARON
    42 AGUILAR, VIC ANGELIE TAÑO
    43 AGUILLON, LUCKY JAN BASIYA
    44 AGUINALDO, ROLAND JULIUS BATOON
    45 ALA, PRINCE RUDOLF CALONGE
    46 ALAPAR, CRIS SALAFRANIA
    47 ALAPAR, KATHRINE CRIS GASPAR
    48 ALASKA, NICA LOUISE TAHIYAM
    49 ALBA, IAN RICARDO MAURICIO
    50 ALBA, MARI ANNE MOLINOS
    51 ALBAR, FERDINAND ALBANIEL
    52 ALBIA, PAUL II ROSALES
    53 ALCANTARA, ALMAR APELLEDO
    54 ALCANTARA, ALVIN ARNEZ
    55 ALCANTARA, JULIUS EMBUSCADO
    56 ALCEDO, JERLYN LLANETA
    57 ALEGADO, ERIC FROILAN SENDIONG
    58 ALESNA, ROBERIA AMELOI GAPOL
    59 ALFILER, LORRAINE ANNE REYES
    60 ALICAYA, JOSHAVIAH PAUL SIABOC
    61 ALKONGA, ARIEL PASCUAL
    62 ALLAGADAN, JULIUS CAESAR EL-I
    63 ALMOROS, CEDRICK MATAYA
    64 ALPAS, ETHEL MAEE SANTOYO
    65 ALTAMIA, MARK ANTHONY DELLANO
    66 ALTUNA, GIOVANNI MACAYAN
    67 ALVAREZ, ADOLFO JR MILLAR
    68 ALVAREZ, ALBERT ALLAN JR VELARDE
    69 ALVAREZ, ANGELICA ARIÑO
    70 ALVAREZ, JULIE AN PADOGDOG
    71 ALVAREZ, MARC PATRICK PAMINTUAN
    72 ALZATE, WALTER ADOPTANTE
    73 AM-IS, ZANDER KENT DUHAYLUNGSOD
    74 AMADO, MARJORIE CARILLO
    75 AMAR, MARY JOY POLLENTES
    76 AMARGA, ZIANNE NICAH LIBAYAO
    77 AMBROY, RIO JAIRUS FERNANDEZ
    78 AMO, DANILO JR PEPITO
    79 ANDAWI, KREESHIA MARIE TADEO
    80 ANDAYA, RONNEL CORNEJO
    81 ANDES, RICHARD DEAN RAMOS
    82 ANDRADA, PATRICK MELVIN REMBON
    83 ANDRADE, ERIKA KLEIR FLORES
    84 ANDRADE, SAMANTHA JOY SILVESTRE
    85 ANDRES, CZARINA CLARE RUBIO
    86 ANDRES, JANINE JOY FERNANDEZ
    87 ANDRIADE, MARCO FLORES
    88 ANG, ANNE RACHEL PAESTE
    89 ANG, CHARISSE JHELINE CRUDA
    90 ANG, KEVIN LESTER ANG
    91 ANG, MAN CHUNG ANDY CHANG
    92 ANG, VICTORIA TAN
    93 ANG, ZARAH NICOLE MATONDO
    94 ANG LOPEZ, JO MARIEL MONERA
    95 ANGULO, STELLA JOY ANNE CANTARA
    96 ANONUEVO, PAUL KIRBY PANGILINAN
    97 ANQUILAN, NIÑA AIRISH ALFONSO
    98 ANTOLIN, SHAMMAH MANAYAN
    99 ANTONES, REA MARIE AÑOVER
    100 ANTONIANO, DEXTER PAUL ROCHA
    101 ANTONIO, TRISTAN JAY BASILIO
    102 ANUNG, DJOANNA LYNE CELERES
    103 APOLISTAR, JENEL MANAR
    104 APUYA, EXIELH BARES
    105 AQUINO, KENHSON PERALTA
    106 AQUINO, NAOMI RAISA SAMONTE
    107 AQUINO, STEFFANIE NOGRALES
    108 ARADO, CARL SHERWIN LICAYAN
    109 ARAGO, DENNIS ANNDRE APANAY
    110 ARAMBULO, MARY CHARMAINE MILLAN
    111 ARANDIA, EZEKIEL JOSEPH MIGUEL
    112 ARBOTANTE, SAMANTHA VICERA
    113 ARBUTANTE, JASPER JESS RAMIL
    114 ARCE, ELIJAH DE JESUS
    115 ARCE, RAZZEL ANN MELO
    116 ARCEO, CARMINA VERONICA FAMACION
    117 ARCHES, SHARMAINE MAE HOMICILLADA
    118 ARGANA, ARGEL BERGANTIÑOS
    119 ARGONIA, ADAM MIGUEL
    120 ARGONZA, MARCELINO III SORIANO
    121 ARGUEZA, VANESSA MARCOS
    122 ARIENZA, CORSINO BRYLLE MONSANTO
    123 ARIVE, JOSNER LORENZ DELA CRUZ
    124 ARIZA, IRISH ABAYGAR
    125 ARNAR, SARAH LIANNE ROMERO
    126 ARNOZA, EDGAR JR PAGASIAN
    127 AROLLADO, DANNIE RAY GOZON
    128 ARRIESGADO, PAUL MAURICE MANGARON
    129 ARROYO, DENNY JUSTINE CRUZ
    130 ARROYO, FEBIE RICAFRENTE
    131 ARTEZUELA, MARIEFE COLIBRA
    132 ARZADON, NIKO PAOLO ALINGOD
    133 ASIS, ESTEPHEN CABALONGA
    134 ASPRER, MARY BERNADETTE DELA MERCED
    135 ASUERO, DUSTIN SALES
    136 ATIBAGOS, PATRICIA
    137 ATIENZA, RIO PASCUAL
    138 ATIENZA, YASMIN SATIN
    139 ATIVO, CRIS CEZAR PABILONA
    140 ATLAS, KRIZELLE MANUEL
    141 ATONG, MARXCELINE VILLANUEVA
    142 ATUBAN, RAYMOND ACLOPEN
    143 ATUN, BRIAN VICTOR CURA
    144 AUSA, JOY ASIS
    145 AUSTRIA, DIANNE ABIGAIL AMPARO
    146 AUSTRIA, KARISSA PAULA GONZALES
    147 AUSTRIA, ROSELLE PUNO
    148 AYO, EDRIELL GENTALLAN
    149 AYTONA, MAICA AGLAUA
    150 AZARCON, REYNALDO JR CUEVAS
    151 AZUELO, AILA JADE MACALALAG
    152 BABAC, JINNA SANDOVAL
    153 BABIERRA, AUSTIN MOSES GAELON
    154 BACAY, KIMBERLY ARZETTE GARBIN
    155 BACUÑO, JOHN REY MIÑA
    156 BADAGUAS, MONICA ERA
    157 BADIOLA, JOAN ROSARY TUBIS
    158 BAES, MARK JOSEPH SUAREZ
    159 BAES, MARY JUNE FUERZA
    160 BALBIN, ROWEL DEL ROSARIO
    161 BALBUENA, AARON CHRISTIAN OLERMO
    162 BALIOLA, DONNA VIDA JUMAWID
    163 BALISACAN, KENNETH APRIL GANSATAO
    164 BALISI, ANA CECILIA SIBAL
    165 BALLESTEROS, KIA MENDOZA
    166 BALMACEDA, KEVIN JOSHUA DELA TORRE
    167 BALMAÑA, ROVEL BALDIVINO
    168 BALORAN, ORIEL RAYMUNDO
    169 BALTAZAR, JONATHAN KENNETH ISIP
    170 BALUYUT, JOHN CARLO DIZON
    171 BANDICO, SIEGFRED CAGANDE
    172 BANGOT, QUENNIE EARLENE BOCALA
    173 BANTAYAN, CZARINNA PAJITA
    174 BARCELA, JETHRO RAPHAEL BALACUIT
    175 BARINQUE, RUELITO ALVAREZ
    176 BARNUEVO, TERRENCE CARL GUTIERREZ
    177 BAROÑA, MA ARMINA INOT
    178 BARQUILLA, CRISELLE FIRMALAN
    179 BARRAMEDA, RYAN LEE
    180 BARREDA, LARAH KAREN CORALDE
    181 BARRETTO, MA SHARMAINE BACAOCO
    182 BARRIENTOS, LISTHER DAVE CABANTAC
    183 BARRION, CARLOS MIGUEL CLAUDIO
    184 BARRON, JAMES NICHOLAS SAAVEDRA
    185 BASA, IVY YU
    186 BASALO, JHANE DIANE LABIAGA
    187 BASILA, GABRIEL EMERSON II MANUEL
    188 BASILA, MARK LESTER ASUNCION
    189 BATAC, LEA FRANCESCA FELIX
    190 BATALAN, CRISCEL JOY LETEGIO
    191 BATANES, MARK ANTHONY LUCENA
    192 BATTO, KENNETH GABRIEL BRAULIO JR FRIGILLANA
    193 BATUAMPAR, SOMAYYAH SARIGIDAN
    194 BATUHAN, HAZEL TABOR
    195 BATUIGAS, KRISTIN RONA LAGUMBAY
    196 BAUTISTA, APRIL ANN TANDAAN
    197 BAUTISTA, BILLY REY HERRERA
    198 BAUTISTA, BRYAN MIKHAIL TAN
    199 BAUTISTA, HERRYL PAGKALIWANGAN
    200 BAUTISTA, JAYSON TABON
    201 BAUTISTA, LORI DE LEON
    202 BAUTISTA, MONIQUE SANTOS
    203 BAUTISTA, PETER FRANCIS MONTANER
    204 BAUTISTA, RENZ JEAN RODASTE
    205 BAUTISTA, RISTALLE REYES
    206 BEDAURE, REIGNHEL JOB AMIT
    207 BEJEMINO, DENISE UY
    208 BELLO, NEIL RANDALL DE LEON
    209 BELOTINDOS, ALDEAH MAE BULAONG
    210 BENTOY, EDRALIN ANDAYA
    211 BERDIN, MARK BALDOUIN CASONA
    212 BERMEJO, MA KAREN BUENAFE
    213 BERNAL, ROLANDO JR RECALDE
    214 BERNARDO, GERALD OMBAO
    215 BERSALDO, JOANA PAULA MOLO
    216 BESA, CHERRY JANE BUENO
    217 BETON, MARK JOVEN GUNIO
    218 BIBIT, JOHANNA ESTACION
    219 BIGALBAL, MARIA SHEALLA SANTOS
    220 BINAMIRA, ROMULO JR QUA
    221 BISOÑA, JEAN ERIKA BERMUDO
    222 BITALES, MARTIN KENNETH LIMIT
    223 BITANCUR, MARY JOY GONZALES
    224 BLACANO, KIER MAE CASIPIT
    225 BLANCA, GAYNE AEROL PONCE
    226 BOADO, IVY JANE BUSTAMANTE
    227 BOLADO, PAOLO MENDOZA
    228 BOLIBOL, EMERSON VALENTINO
    229 BOLOTAOLO, JAHAZIEL PEÑOSO
    230 BONGATO, JOEY ANGELO MALUENDA
    231 BONGHANOY, VANESSA BARDOQUILLO
    232 BONUS, JERIEL MANALOTO
    233 BOO, GABRIELLE KRYSTINE CASTILLO
    234 BORBON, FELIX ANTONIO MANGACCAT
    235 BRAVO, MA CORAZON SANTIAGO
    236 BRAVO, MELQUIADES THADDEUS ODIAMAR
    237 BRIONES, MARY JANE LINGAN
    238 BROCAL, REDGIESON ESGUERRA
    239 BROQUEZA, ANNE LORRAINE COMA
    240 BRUCAL, WALLACE ESTACAMENTO
    241 BUCUD, APRIL ANNE MENDOZA
    242 BUENALUZ, CARYLL BERN SOLIVEN
    243 BUENAVENTURA, JUAN CARLO CALDERON
    244 BUENO, KENT LOYOLA
    245 BUGARIN, JEMERSON MADRIAGA
    246 BULANGKIT, LANCE ROWEL JAGDON
    247 BULAONG, BHIMBO SANTOS
    248 BULARON, KATHERINE ZAPANTA
    249 BUNDA, GEORGIA BORCE
    250 BUNDALIAN, JANERYL VITAL
    251 BURAYAG, IBARRA PASCUAL
    252 BUSTAMANTE, KAREN POLO
    253 BUSTARDE, EMMANUEL MANUEL
    254 CABAHUG, LYNDON JOHN BALDERAMA
    255 CABALLES, WELCHARD BAUTISTA
    256 CABALQUINTO, JOYNALYN OLERMO
    257 CABALU, RHONDELLE ONG
    258 CABANALAN, PAUL JOHN CAMUS
    259 CABANAYAN, FERDIE GUTIERREZ
    260 CABANTING, JHOANN MAY CAIGOY
    261 CABATIT, PAULO ESCALA
    262 CABELLON, RENEE LOUIS CUTA
    263 CABEZUDO, GENE PAULO BACLAGAN
    264 CABIEDES, VANNESA GRACE ACUESTA
    265 CABREROS, ERIKA DOMINIQUE BACCAY
    266 CABUGA, SEYCHELLES MONGCAL
    267 CABUTIN, MELISSA ATIENZA
    268 CACAL, ROEL RAMELB
    269 CACERES, PRINCESS ANN CORDIAL
    270 CADAY, CHINETH TALISIC
    271 CADENA, MIGUEL ROBERTO FAMADOR
    272 CADIGAL, JOVITO ANNE V YAP
    273 CAGAN, LUNALYN ASPERA
    274 CAGANG, MARY CAMILLE IRABAGON
    275 CAHATIAN, JOSEPH JOHN ORODIO
    276 CALALIMAN, SHEILA TUBURAN
    277 CALAMA-AN, JOHN ANDY PADILLA
    278 CALANTOG, ELLAINE JISA MARIE MACERES
    279 CALDERON, CARL MARI PRECILLA
    280 CALDERON, STEVEN MARI CLAVERO
    281 CALICA, ANGELO JASON VALDEZ
    282 CALILUNG, IAN CARLO MANUNTAG
    283 CALIMAG, FRANK EDWARD MIRANA
    284 CALMA, LANILYN CRUZ
    285 CALVARIO, ARLYN ESCALA
    286 CAMACHO, CHARA MAE OYAO
    287 CAMACHO, MA ANGELICA BEATRIZ GUEVARRA
    288 CAMACHO, MA JUNIECA ALVARICO
    289 CAMBA, CZARINA CARIÑO
    290 CAMBALLA, PERCIVAL STA CRUZ
    291 CAMBE, JOSHUA AARON ORA
    292 CAMPOS, IVY JOY DE JESUS
    293 CAMPOSANO, ROSELLE ESTRELLADO
    294 CANALES, ANTONETTE RICAFRENTE
    295 CANALETA, LEVY SANTOS
    296 CANAMA, JO MARIE CADUTDUT
    297 CANETE, ANSELMO GARIN
    298 CAPINDO, KENT ACENTADA
    299 CAPUYAN, CHARLES MICHAEL TEJADA
    300 CARA, JERALD MANANGAN
    301 CARASI, SUZANNE MIA QUESADA
    302 CARI, DARWIN CALUMNO
    303 CARIAGA, APRIL JOYCE PADAOAN
    304 CARLON, MA VENUS KIM SUELLO
    305 CARNICER, LADY CHRIS MAHUMAS
    306 CAROLINA, ANA PATRICIA LORENZANA
    307 CARREON, JAILA CORIN CANDELARIA
    308 CARREON, JERIC GIGANTE
    309 CARREON, MARK ANTHONY PARCHAMENTO
    310 CARREON, MIAVELL DE GUZMAN
    311 CARREON, MICHAEL MARQUESES
    312 CASAIS, ORIEL JR CAMASIS
    313 CASALA, ALLEN INO BAUTISTA
    314 CASANO, ROXEANNE MAY NAVARRO
    315 CASAS, JOSE MARIA RAFAEL CAGAYAT
    316 CASEÑAS, JORGE RANA
    317 CASINGAL, LAURENE ARENO
    318 CASQUEJO, HONEYVIE VILLAVER
    319 CASTILLEJO, VAN DAMME CABALONGA
    320 CASTILLO, KATRINA KARIZZ MACARAIG
    321 CASTILLON, JOANNA MARIE IBAÑEZ
    322 CASTRO, ROBERT SABEJON
    323 CATACUTAN, ANNE KRISTINE OGALINDA
    324 CATACUTAN, BENEDICT PAMINTUAN
    325 CATACUTAN, MARI DANIEL II GARGANTA
    326 CATALASAN, JACK CHRISTIAN CORPUS
    327 CATLI, REDWYNN JOHN TIAMZON
    328 CATOG, GENEVIEVE MICHE DECIO
    329 CAUSING, JEUNESSE CYRILLE DIESTA
    330 CAYABYAB, MARIEL BULATAO
    331 CAÑEDO, GERALDINE DAVID
    332 CEDO, JAMES PHILIP INOCENCIO VILLANUEVA
    333 CEDRON, SHIELA GUAVES
    334 CELORICO, DIANE NICOLE ROSALES
    335 CENTENO, MIKELE VICTOR LANSIGAN
    336 CENTINO, ANDONI REX SUCALIT
    337 CEREZO, JAKE FLORES
    338 CERNA, MELVIN MANONTAG
    339 CERVERA, RANDOLF REX LEOCADIO
    340 CHAN, RAMON CHRISTOPHER MAGBITANG
    341 CHAVEZ, LAARNI SHYR BARTE
    342 CHENG, ANNE SHERMAINE CAPULONG
    343 CHIA, KHENNETH CRUZ
    344 CHING, NEICE JOY DIZA
    345 CHIPONGIAN, KATE CAMILLE MORALES
    346 CHONG, WELJIE DELA CRUZ
    347 CHUA, CATHERINE MAGNATE
    348 CHUA, JAMES CYRIL SEE
    349 CHUA, MICHAEL EDRICK LIM
    350 CID, MERYLL CARMELINE GARAY
    351 CIMAFRANCA, KATHLYN KYLE SUICO
    352 CIRUNAY, REYNAN MICULOB
    353 CLARAVALL, JAN PATRICK FRIAS
    354 CLAVERIA, DENISE FRANCES ERES
    355 CLEMENTE, MARY ANTONETTE OTICO
    356 CO, JEFFREY JAMES BROÑOSA
    357 CO, MAE ANGELI LAO
    358 COCA, GLACERYLL ABAPO
    359 COCAL, JHANEEN EALYZA SALJAY
    360 COLIS, DEXTER TAYAG
    361 COMALING, AIMEE ANN GARCIA
    362 COMIA, DARWIN FERNANDEZ
    363 CONCEPCION, LUIS MARCO ATIENZA
    364 CONCEPCION, WILLIAM ISIDRO
    365 CONSIGNA, GARIEN UBLIANDA
    366 CONSIGNADO, MYKA SUAZO
    367 CONSTANTINO, CLARIEL JANE CANTOS
    368 CONTI, JORGINA GRACE BILLOTE
    369 CORPUZ, ANGELA JEAN KIRBY BONIFACIO
    370 CORTEZ, MARIFLOR BASCO
    371 CORTINA, DYEZZE GUANZON
    372 COSSID, JULLIENE CARESS VIRTUDAZO
    373 CREOLLO, MA JESUSA MUÑOZ
    374 CRISOLOGO, RICHARD ESCARIO
    375 CRISOSTOMO, GLEN MACABANTI
    376 CRISOSTOMO, MA ANGELA MAY SAPORSANTOS
    377 CRISTE, DIANA JANE DAUS
    378 CRUZ, AUBREY DURIA
    379 CRUZ, CLAIRE FLORENCE TAN
    380 CRUZ, DOMINIC MARTIN BALTAZAR
    381 CRUZ, DOMINIQUE JANE FERNANDEZ
    382 CRUZ, GENEBELLE IZA MIRANDA
    383 CRUZ, JOHANA LARAINE CABALLES
    384 CRUZ, JOSUA LEGARA
    385 CRUZ, JUSTIN JAY BELTRAN
    386 CRUZ, KEVIN AUSTEEN
    387 CRUZ, MA TRISHA ALYSSA AREOPAGITA
    388 CRUZ, MEELDEEN BALANA
    389 CRUZ, PAULINA IZABEL BUAN
    390 CRUZ, RHONALYN AGILLON
    391 CRUZ, SUSHMITA CASTRO
    392 CUBERO, MARY KESSELYN DESTRISA
    393 CUBIAN, MELANIE DE VILLA
    394 CUDAL, EDWARD CHRISTIAN APOSTOL
    395 CUMBIS, SHIELDON OLIVER GARCIA
    396 CUNANAN, DARLENE MAE MENDOZA
    397 CUNANAN, FRANCIS ROGIE ROBLES
    398 CURAMENG, JAKE CHRISTIAN TAVARES
    399 CURIT, RAMON PHILIP MASCARIÑAS
    400 CUYNO, VINCENT KLENT CAYANAN
    401 DABLEO, RICK APELADO
    402 DABUET, JONNEL ORBILLO
    403 DACASIN, MIA KRIZZA MERCADO
    404 DACOME, CRISTHER
    405 DACOROON, RONALD FEBRERO
    406 DACUAN, BEA GISELLE GUEVARA
    407 DADIVAS, ANI HUGH AÑES
    408 DADO, JOSHUA ROJIREH JAVIER
    409 DAGAHOYA, ROSELLE MAR ESMA
    410 DAGAMAC, SHEENA MAE TABERNA
    411 DAGDAG, EVERIC BAYSA
    412 DAGONDON, NOEL NICO POBLETE
    413 DAIGO, CAMILLE-ANNE BERCES
    414 DAMIAN, PETER JOHN CRUZ
    415 DANCEL, MARK LAWRENCE AGMATA
    416 DAQUIZ, DONITA INGAL
    417 DASUGO, JEFF PANTALEON
    418 DATINGUINOO, ARTHUR JAY ILAGAN
    419 DAVID, JONIE SAMSON
    420 DAVID, NICOL AURELIO GUEVARRA
    421 DAVID, RONA LIZA COBARRUBIAS
    422 DAYAG, HIEZEL KEY HOP
    423 DAYOT, CLARISSA EDUARDO
    424 DAYRIT, JOVELYN CUNANAN
    425 DAYRIT, RUSSELL CANO
    426 DE ALDAY, HEHERSON AMADA
    427 DE CASTILLO, ARCHELENE DUQUE
    428 DE CASTRO, JOHN DALE CRITICA
    429 DE CASTRO, PAULINE CARLA MONTEZA
    430 DE CHAVEZ, BENZONE CATAQUIS
    431 DE GALA, ALOISA FELIPE
    432 DE GUZMAN, CHARMAINE DE BELEN
    433 DE GUZMAN, CLYDE LOUIE BEREÑA
    434 DE GUZMAN, JILLIAN DANE REODIQUE
    435 DE GUZMAN, JOSE EDUARDO MABILANGAN
    436 DE GUZMAN, KRIZZANE VELASCO
    437 DE GUZMAN, MARIONNE DE JESUS
    438 DE GUZMAN, RONIKO REPOREN
    439 DE JESUS, ARLYN ORIEL
    440 DE JESUS, EXZEQUIEL BENOZA
    441 DE JESUS, NEAL VINCENT BUNGQUE
    442 DE JUAN, RIC EANDREW MATUTINA
    443 DE LA CERNA, VINCENT NELREI AMORA
    444 DE LARA, MARIA ISABELA
    445 DE LEON, AYESHA AMIE GULAPA
    446 DE LEON, BRYLLE EHDZELL DEMORAR
    447 DE LEON, CHARMAINE ONG
    448 DE LEON, KEVIN RYAN FLORIDO
    449 DE LOS SANTOS, JEAN PAULA FERNANDEZ
    450 DE MESA, ROMNECK PANGANIBAN
    451 DE TAZA, GEVINN LORZANO
    452 DE VERA, ABEET MACARAEG
    453 DE VERA, PAMELA JANE ROSARIO
    454 DE VILLA, ANN MAURIN BARCARSE
    455 DEL AGUA, ROCHELLE ANN BARAQUIEL
    456 DEL CASTILLO, JOHN MARRION MALBATAAN
    457 DEL MAR, ARLAN JUNE AQUINO
    458 DEL PILAR, IVAN KARL HERNANDEZ
    459 DELA CRUZ, ALDI JOHN ANDRES
    460 DELA CRUZ, JAYSON DARWIN CENTENO
    461 DELA CRUZ, KRISTINE JOY MARCOS
    462 DELA CRUZ, MELISSA MAE ABANDO
    463 DELA CRUZ, RICHMOND JULIUS DEMEGILIO
    464 DELA CRUZ, ROZZ AINE BALAJADIA
    465 DELA PEÑA, NADINE JADE LEGASPI
    466 DELA SERNA, DAVE DERDER
    467 DELA TORRE, DANIEL JAY IRENEO
    468 DELALAMON, GUILLIAN LORENZO
    469 DELFIN, DAVID JO ANTHONY AQUINO
    470 DELOS REYES, BERNARD GECOSO
    471 DELOS REYES, MARK JOED ABUBO
    472 DELOS REYES, ZHARMAINE GUEVARRA
    473 DELOS SANTOS, RAYMOND LUCERO
    474 DELSON, MAGAY DALE DAW-AS
    475 DEMAISIP, MARION LYNDON TEGA
    476 DEMATE, JESHA MARIE BEBANCO
    477 DEMAYO, DANIEL ENRICO DIPASUPIL
    478 DEMECILLO, GUENEVERE MARIE TEOPIZ
    479 DEMURA, WILFREDO JR CAYLALUAD
    480 DESCALZO, JOHN PATRICK PERALTA
    481 DIAZ, ILVIC DIONEDA
    482 DIAZ, JOHN CARLOUIE PANGANDOYON
    483 DIAZ, KATHRINE JOYCE ANCIADO
    484 DIAZ, KRIZZLE JOY REYES
    485 DIAZ, MARICRIS JAMIR
    486 DIAZ, RODOLF DATU
    487 DICO, DANIELIN TESALUNA
    488 DIMAANO, NANIE MANLAPIG
    489 DIMALANTA, ARIEL SANTIAGO
    490 DIMALANTA, FRANZ GUMANGAN
    491 DIMAUNAHAN, GRAZIELLA MARI ATIENZA
    492 DINOPOL, ALGIE NASIBOG
    493 DIOKNO, JOHN PATRICK JAVIER
    494 DIONALDO, BART ANDREW JOSEPH GARCIA
    495 DIONISIO, NICO BENOSA
    496 DITAN, RHEA EVANGELISTA
    497 DIZON, AFELL TOBIAS
    498 DIZON, JAN NICOLE SAMIA
    499 DIZON, KING RUSSEL MACABULOS
    500 DIZON, RAMONETTE LOUISE LEDESMA
    501 DOLOR, ANNA LARRIZA ISLA
    502 DOMINGO, CAMILLE JOY GUZMAN
    503 DOMINGUEZ, LEONARD JON BAUTISTA
    504 DONAYRE, LEA ANN BITANG
    505 DONOR, DANILO JR OFILANDA
    506 DORMIENDO, DIANNIBIEN CLAIRE NECOSIA
    507 DUAY, SHARMAINE JOY ADAO
    508 DUCAY, GLENN MARK VILLANUEVA
    509 DULOS, HANNY JOY GUARIÑO
    510 DUMALAOG, GABRIEL MARCO CRUZ
    511 DUNGAO, PAUL MICHAEL GOCE
    512 DURAN, APRIL JOY BAUTISTA
    513 DURANA, MA VICTORIA TAGANNA
    514 EDERA, CHARMAGNE JEANNE BARASI
    515 ELEAZAR, DAYANARA CATABAS
    516 ELMA, JORGE KEVIN FORTALEZA
    517 ELMAGUIN, JOENALYN SEPULVIDA
    518 ELPEDES, RIZZA MAE TRINIDAD
    519 EMBALZADO, KRISHNALYN DANCEL
    520 ENCISA, PATRICIA CONSTANTINO
    521 ENRIQUEZ, CHRISTIAN LLOYD NAGUIT
    522 ENRIQUEZ, JULIUS CAEZAR USON
    523 ENTRINA, ARIEL ANTIQUINA
    524 EQUIÑA, JERALD BENEDICT VILLARUEL
    525 ERLANO, MICHELLE DELA CRUZ
    526 ESCARO, VANE IRISH ARCHES
    527 ESCAÑO, GABRIELA NICOLE AGUAS
    528 ESCAÑO, MAYLENE MAÑAGO
    529 ESCOTO, ENRIQUE SANGIL
    530 ESCOTO, ETHELBERT ANUNCIACION
    531 ESCUDERO, MIKHAIL DARRY BALUYOT
    532 ESGUERRA, DEN MARK SIAPNO
    533 ESGUERRA, HANNAH JANE REYES
    534 ESPENILLA, DOMINIC MANZANO
    535 ESPERANZA, DAVID TOLEDO
    536 ESPINA, CRISTOPH MAXLE IEOH LIM
    537 ESPINOSA, CAROL ANNE MONJE
    538 ESPINOSA, ELTON JOHN SORIA
    539 ESPINOSA, FRANCES TAPALLA
    540 ESPIRITU, MORINA ANN SAN PEDRO
    541 ESQUIVIAS, AL-NAIR ERIC PALMA
    542 ESTABILLO, RUTHMAN ANTONIO
    543 ESTADILLA, RICHELLE ANNE HERVIAS
    544 ESTANISLAO, ROBERT MAYNARD CAPATI
    545 ESTRADA, HAROLD MELVIN RAMIRO
    546 ESTRADA, JOEN LYDIARD LUALHATI
    547 ESTRELLA, ALMIRA CHARMAINE DOLERO
    548 ESTRELLA, SHINE FATIMA BERDAN
    549 EUGENIO, JOSELITO II REYES
    550 EVANGELISTA, JAN NICHOLAI LARDIN
    551 EVANGELISTA, REI ANN GOMEZ
    552 EVANGELISTA, WILLIAM HARVEY AGUDERA
    553 FABILLARAN, FAYE EUNICE CORDOVA
    554 FADERA, STEPHANIE MAISON
    555 FAJARITO, CATHERINE PONTEVIDRA
    556 FANILA, KAREFEEN BULANADI
    557 FAUNE, ALVIN ESPERIDA
    558 FAVILA, NOLAN JAY AQUERIDO
    559 FELICES, ANGELICA
    560 FELICES, ARRA CZARLYN DE VETERBO
    561 FELICIDARIO, KRISTINA MAE BRAZAL
    562 FERNANDEZ, GEORGIE JR ELLORAN
    563 FERNANDEZ, JERIC AUSTIN CEVALLOS
    564 FERNANDEZ, JOHN KEVIN LLAMAS
    565 FERNANDEZ, KEPNER GABALDON
    566 FERNANDEZ, RIZALINO JR LEAÑO
    567 FERRER, ERIK KEVIN BRASILEÑO
    568 FERRY, MICHAEL YRNEST FALLARIA
    569 FIGUEROA, JAIRES DOVER VERDEJO
    570 FIGUEROA, RYAN ERIC
    571 FLORENDO, JOSE NORIEL GARCIA
    572 FLORES, CHARMAYNE THERESE SIERRA
    573 FLORES, JHONDREX TAGALOG
    574 FLORES, MINERVA GALANG
    575 FLORES, TRICCIA MYRRH TABLIZO
    576 FORNIS, RIC ABIGAIL GILOS
    577 FORONDA, BERNARD PAUL GABRIEL
    578 FORTE, KARLLEN MAE SAN JUAN
    579 FORTUNADO, ALLEN BRET HERRERA
    580 FRANCISCO, JOHN CARL
    581 FRANCISCO, PAUL SYRIL DOLORES
    582 FRANCISCO, PAULINA MARIE BERNABE
    583 FRAYCO, ENRIQUE JR GANADEN
    584 FROGOSO, MARIA KATRINA ENRIQUEZ
    585 FRONDA, CETTIA FABREAG
    586 FUCHIGAMI, SHIN ESPINOZA
    587 FUMERA, RIENER QUINTOS
    588 FUSTER, MYCA KYLE CABALHIN
    589 GABELAN, EDEN MAE PULIDO
    590 GABINETE, LIEZEL OBEDOZA
    591 GABRIEL, JAN CLINTON ALMOZARA
    592 GADIN, JASMIN SHELAH MAY DABUET
    593 GALAN, MARK CULIAO
    594 GALANG, KAE SHEN UCOL
    595 GALANG, UNICA MALIMATA
    596 GALANZA, MARITES SARMIENTO
    597 GALARIDO, RYAN SAMPAYAN
    598 GALLARDO, LOUIS OLIVER BRONTO
    599 GALLEGO, JOHN CHRISTIAN DOMINIC BOMBASE
    600 GALLEGO, JOHN GODFREY AREVALO
    601 GALLURAH, GLADWYNE ERNEST RIVERA
    602 GALOPO, PETER FLOYD JACABA
    603 GALVE, GRACE FRANCESCA DIMACULANGAN
    604 GAMALO, BIEN DAGANZO
    605 GAMBOA, JAIME JR MANZANO
    606 GAMIL, JENNYLYN ESUREÑA
    607 GAMMAD, DALLY RODRIGUEZ
    608 GAN, RICARDO JR AGTARAP
    609 GANZON, KERBY LAWRENCE CRISOSTOMO
    610 GARCIA, ADRIAN TUMBAGA
    611 GARCIA, ALVIN MANALILI
    612 GARCIA, ANN JANETTE PEL
    613 GARCIA, CHESTER GLENN ROSARIO
    614 GARCIA, JAN AUBREY CABERTE
    615 GARCIA, JEMUEL JORGE CHICHOCO
    616 GARCIA, JO LUIS EDISON REGACHO
    617 GARCIA, LANCER TUALA
    618 GASCON, JUSTINE JEAN ESMILLA
    619 GASCON, KRISTIN ANJELA VILLANUEVA
    620 GAUUAN, JOBRIEL JUNIFEN GALANDEYNES
    621 GAW, RENDALL POLE
    622 GAYOMA, JOEBERT AURILLO
    623 GELVEZ, NUELLE SAN JOSE
    624 GENEROSO, LAURENCE LACORTE
    625 GENETIANO, ALISSANDRA MARIE GERVACIO
    626 GERALDINO, CHRISTELLE
    627 GERARMAN, ALVIN LOUIS TAGANAS
    628 GERODIAS, ROGIEMAR GARCIA
    629 GEYROZAGA, GLEA CZARINA IGLESIAS
    630 GIGANTE, ARVIN GABRIEL BANAWA
    631 GIGANTONE, MAE GUELAS
    632 GILONGOS, IVY CASTAÑEDA
    633 GILPO, ARATHOS COLE GEGRIMAL
    634 GINETE, ALVIN BALLADOS
    635 GINEZ, MARIA VERONICA SUPAN
    636 GO, DAVE WILLIAM MANGUBAT
    637 GO, JEMMA TAN
    638 GO, STEVEN SCHUYLER CRUZ
    639 GODOY, NATHANIEL MELENDEZ
    640 GOMEZ, JAN ALLEN SAN JOSE
    641 GOMEZ, JOHN FEDERICK OLMEDO
    642 GONGORA, JAN NIKOLAI DIMAYUGA
    643 GONO, CLARISSE DANIELLA SY
    644 GONZALES, AIDA BUDIAO
    645 GONZALES, CHARISSE LARRACAS
    646 GONZALES, CHARIST ENA DIAZ
    647 GONZALES, ERWIN JANN MANALO
    648 GONZALES, JANE PAOLA POLICARPIO
    649 GONZALES, JULLY NIER AUKAY
    650 GONZALES, RENEMHAR DEL MUNDO
    651 GONZALES, ROD KEVIN CALAGUAN
    652 GONZALES, ROYCE JOY LAXAMANA
    653 GONZALEZ, ANNA LISSA BALDOS
    654 GOPEZ, KERVIN DAVID
    655 GORNE, CHRISTIANNE MAGI SY
    656 GORRE, RONALYN ALBESA
    657 GOZE, SAMUEL JOHN MINA
    658 GRAFIL, PATRICIA ANNE LLAMADA
    659 GRANADA, LEO REY CORONADO
    660 GRIÑO, CHRISTIAN JOSEPH TANAYA
    661 GUERRERO, FELIZARDO JR GELLA
    662 GUERRIN, GLADYS ANNE RAQUEL
    663 GUEVARRA, ARIELLE LOUISE ACERRADOR
    664 GUEVARRA, CHRISTOPHER MASANGKAY
    665 GUEVARRA, GERALD MOSENDE
    666 GUEVARRA, STEPHANIE VILLANUEVA
    667 GUIAO, MARIZ DE ROXAS
    668 GUIAO, ROLDAN MONTOYA
    669 GUIBONE, ELAINE MAE CAPUNDAG
    670 GUILLERMO, PAULINE CADAG
    671 GUIOGUIO, FLORA MAY ARBON
    672 GUMARU, CHRISTIAN DABO
    673 GUMBAN, JAY-AR MOLAS
    674 GUMTANG, EUBVRAINE FERNANDEZ
    675 GUSI, RONIELITO PERMEJO
    676 GUTIB, VAN CLAYBURN BALNEG
    677 GUTIERREZ, BONIFACIO JR FLORES
    678 GUTIERREZ, MICHAEL TABARANZA
    679 GUTIERREZ, OLIVER JOHN TARECTECAN
    680 HAGOS, SHERWIN CUIZON
    681 HAPA, JAMIE ROYO
    682 HECHANOVA, FIL HENRI CASIPLE
    683 HENARIOS, HKEUFFEL HONTARCIEGO
    684 HENSON, GABRIELLE JAN SISON
    685 HERNANDEZ, CHARISSE DUKA
    686 HERNANDEZ, RACHEL ANNE MARANAN
    687 HERRERA, ELMA AQUINO
    688 HESITA, LEW ANTONNI BAUTISTA
    689 HIDALGO, CARLO ALFONSO MANAY
    690 HIDALGO, MARIE KOREEN CASTAÑOS
    691 HIPOLITO, PATRICK JOSEPH
    692 HITALIA, LORENZ ADREAN JAMOYOT
    693 HIYADAN, JOEL DINLIG
    694 HOLGADO, GELLI MAE GONZALES
    695 HOLLERO, JOSE EDUARDO BOCOBO
    696 HONORIDEZ, CHARION GRAND BALADING
    697 HORNILLA, JEROME GARCIA
    698 HORTELANO, JOSE MARI LIMOTAN
    699 HUAB, KATHERINE LLAGUNA
    700 HUI-PATAWARAN, MA ALEXANDRIA MANLAPAZ
    701 IBARRA, FRANC JOSEPH PARIS
    702 IBASCO, RICHARDSON TAJO
    703 IBERA, RICHARD JOHN CAPA
    704 IBO, JOSEF DANIEL DOMINGUEZ
    705 IBON, ROWENA AGUILAR
    706 IBUS, PAULO DE LA ROSA
    707 ICALABIS, CHRISTIAN MANUEL ENCINAS
    708 IGNACIO, LEA CHRISTINE RAMOS
    709 ILAGAN, REYNALYN MENA
    710 INDAB, FRITZ ESPEDILLA
    711 INOCENTES, ALYSSA MARIZ CRISOSTOMO
    712 ISIDRO, DAN MARK MANANIS
    713 ISMAEL, MARIAM BALANA
    714 ISRAITA, RACHELLE JEROSO
    715 JABONETA, KIA CABEROY
    716 JACINTO, MARK ANGELO ARGUELLES
    717 JAHAM, KRESHARYN MAE CERVANTES
    718 JANAIRO, ANNA REGINA QUIZON
    719 JANOHAN, GENELYN RECAÑA
    720 JARA, RICHARD ROSELLO
    721 JAVEN, JAYCEL GASCO
    722 JAVIER, GABRIELLE MARIE SALES
    723 JAVIER, JOHN MICHAEL CANTA
    724 JAVIER, MICHAELA VALDELLON
    725 JAVIER, NICO JERIC RODRIGUEZ
    726 JAVONILLO, RUNDY FARIÑAS
    727 JERVOSO, MARK RYAN REAL
    728 JIMENEZ, LEI KRYZEL AMBID
    729 JINON, RAYMARK ORBASE
    730 JORIZA, KRYSNA JOYCE MANUEL
    731 JOVILLE, EBBIE PEARL PANOY
    732 JOVITO, GENNE ANINIPOT
    733 JUAN, MARLON MARK RIVERA
    734 JUANEZA, JONEL
    735 JUESNA, PAOLO SAYSON
    736 JUGUILON, ARBIN MAGBAG
    737 JULIAN, MA NADINE VALENCIA
    738 JURCALES, FIRSTMARY SERINO
    739 JUSI, CHESTER LENNARD GONDA
    740 KAKILGAN, YANA KAY NAQUITA
    741 KASILAG, AYANA ISABEL ADRIANO
    742 KHEMLANI, RAFAEL ROSALES
    743 KILALA, GLAZELLE SANCHEZ
    744 KIMPO, EARL JOHN VALENCIA
    745 LA GUARDIA, CHRISTIAN ARNOLD SALUBRE
    746 LACSON, RONEL BATILES
    747 LACUADRA, REGINE PERALTA
    748 LACUNA, JOHN ALDRICH MALLARI
    749 LAFORTEZA, CHERLYNN JAYNE SIPIN
    750 LAGARAS, STEPHEN CORDON
    751 LAGGUI, RALPH VINARAO
    752 LAGUARDIA, THEA LYNN SALCEDO
    753 LAGURA, CRISTUTO JR ROSIMA
    754 LAI, PHILIP REGINALD ALVAREZ
    755 LALUNIO, XYZER CORPUZ
    756 LANSANGAN, HARVEY PABALAN
    757 LAO, EDISON NAVA
    758 LAO, KIMBERLY SIBAL
    759 LAO, WALDREN MESINA
    760 LAO-ING, ELIZA DEA AGUSTIN
    761 LAPINIG, DIANNE MARIZ RONQUILLO
    762 LAQUINDANUM, FRANCIS LEAN LOBO
    763 LARA, JOHN PAUL MAUANAY
    764 LARIN, JUDY ANN DELA CRUZ
    765 LARUPAY, AJINA QYN CAJILIG
    766 LASPUÑA, JUNE BERNARD ABADIANO
    767 LASQUITE, JN LOVELY ANN BALBUENA
    768 LASTIMOSA, NICOLE SARAH ORATE
    769 LAUIGAN, MARC QUINN GUMABAY
    770 LAUREANO, JEREMY ANNE ALIPIO
    771 LAUREL, LESLIE LAGLAGARON
    772 LAYUGAN, IRENEO JR PALIGAN
    773 LAZO, HERBERT CHAVEZ
    774 LECETIVO, MICHAEL ANGELO ESPIRIDION
    775 LEE, DENNIS MUÑOZ
    776 LEE, EARL JORDAN HONG
    777 LEGASPI, CHRISTINE JOY ANDES
    778 LEGASPI, GRACELLA MARA
    779 LEGASPI, ROSE MAY MAGALLOSA
    780 LEGASPINA, HALIVIER CONOL
    781 LEGRIA, RAULIN ANDAM
    782 LEJARSO, FAITH ABEJAR
    783 LEONCIO, KAREL JAYNE DOMAOAL
    784 LEONCITO, RENEROSE LECTURA
    785 LEONOR, JASMINE ELLA DELIGENTE
    786 LI, IRIS GRACE OBANDO
    787 LIBALIB, DENVER JAKE KIANG
    788 LIBANG, ANAROSE DELA PAZ
    789 LIBIRAN, JONDAVE HERNANDEZ
    790 LIBRADA, RICHARD JR DE CHAVEZ
    791 LIDO, MARIA CARLA ANDREA AMAYA
    792 LIGAN, KARL BARTH BALUCAN
    793 LIM, CARLA BIANCA TANUNLIONG
    794 LIM, DANIELA ISABEL I-LIN AMANSEC
    795 LIM, EDRYCE JANNE PO
    796 LIM, LAUREN MERCEDES MARZAN
    797 LIM, MARIE EMMANUELLE PAJARES
    798 LIM, MARTINIKKO CAUTON
    799 LIM, RAINA CHRISTINE VILLAZOR
    800 LIM, STEPHANIE PEARL CACCAM
    801 LIMA, CEASAR IAN AMODIA
    802 LIMBAGO, HILTON LOMONSOD
    803 LIMBO, ARIANNE PAOLA SUAL
    804 LIMBO, ROSE ANN LUNA
    805 LIMCHU, MELVIN JR MADRIAGA
    806 LIMJUECO, EUNICE IRINCO
    807 LIN, KRISTINE MAE RASPADO
    808 LINAREZ, CARMELA DAWN
    809 LINASAN, LUCILLE DIANE CRISMUNDO
    810 LINGAT, MELANIE JOY PALAYPAYON
    811 LIWANAG, CHEZKA MANALO
    812 LLAMAS, ERIKA ALCANTARA
    813 LLAMASARES, LLOYD ROMERO
    814 LLANTO, RAUL JR ABUD
    815 LLERA, INGRID PETROS
    816 LONGAKIT, LOUIE
    817 LOPEZ, DIOLAN CEAZAR CANOZA
    818 LOPEZ, JAMIE AQUINO
    819 LOPEZ, JOHN EMIL VICENCIO
    820 LOPEZ, KATHLEEN ANGOSTA
    821 LOPEZ, MARA ANGELU BAUTISTA
    822 LOPEZ, PRECIOUS ANNE CERVANTES
    823 LOPEÑA, ROLDAN JR MACATAN
    824 LORENZANA, SHAYNE OLGA BEROYA
    825 LORILLA, CHRISTIAN MILLENA
    826 LOVITOS, LINETH ROCHE
    827 LU, JANINE VICTORIA ANA UY
    828 LUCBAN, JIEZEL GARCIA
    829 LUCERO, ELMER APDAL
    830 LUCHINA, PATRICK RAY MAGNAO
    831 LUCIO, JENNY CHING
    832 LUGOD, JOHN KARLO BITANTES
    833 LUMABAN, JOEMAR AROGANTE
    834 LUMBERA, ROBERT EDWIN VILLAVIZA
    835 MABASA, KARINA INEZ FERANDEZ
    836 MACALINO, EMMANUEL II LANSANGAN
    837 MACALISANG, PETER JOHN YAP
    838 MACAPINLAC, ANTHONY MAUN
    839 MACARAEG, MELVIN MORIZ
    840 MACARAIG, REILEE NICHOLE DE MESA
    841 MACAS, HARROLD HALLASGO
    842 MACO, JEROME MENDOZA
    843 MADAMBA, JOHN MICHAEL AGLIAM
    844 MADDELA, ARRAINE VIEL ACOSTA
    845 MADRONA, HANICA ZAMORA
    846 MADRONIO, GEROMMEL MASAPOL
    847 MAGAT, DIANE ATHENAEE BUSTOS
    848 MAGDALUYO, MARLENE KLARIZZA VILLANUEVA
    849 MAGRACIA, CARREN ALVAREZ
    850 MALANG, JOHN TRISTAN GUTIERREZ
    851 MALAPAD, LARISSA RICCA ANYAYAHAN
    852 MALAPAD, MARK ANTHONY SALDE
    853 MALIGALIG, DEAN WILAN MAGNAYE
    854 MALLARI, AARON PAUL JAMANDRA
    855 MALLARI, EUNICE AREN JUMARANG
    856 MALLILLIN, CLIFFORD TOLENTINO
    857 MAMARADLO, AILYN FE REGENCIA
    858 MANABAT, JULIE ANN EDUVANE
    859 MANABAT, LAURIE ANNE SURATOS
    860 MANAGBANAG, EMMANUEL II LINGUAJE
    861 MANALANG, RYAN PAULO SANTOS
    862 MANALES, LAURICE JOANNE ALVARADO
    863 MANALES, STEWART ERMAC
    864 MANALILI, HERACLES JR ABAJA
    865 MANALO, MICHELLE ANTONETTE DECENA
    866 MANARANG, CATHLYN-MAE ZANORIA
    867 MANARANG, MARIA ANGELICA DIZOR
    868 MANCILLA, MIGUEL MERCADER
    869 MANDAP, CHRISTIAN HIPOLITO
    870 MANDRILLA, BON PAOLO TENDERO
    871 MANGACCAT, MARJONIER MANUEL
    872 MANIAGO, PAOLO SALAZAR
    873 MANLULU, DHANNA MAE MARIGONDON
    874 MANLULU, RALPH LAWRENCE CUNANAN
    875 MANLUTAC, KRISSAM JOY REGALA
    876 MANUEL, JONATHAN CARON
    877 MANUEL, RACHELLE LEA CASTRO
    878 MAQUILING, RICHIE PILAPIL
    879 MARAGGUN, SHELA MARIE BUNAGAN
    880 MARANAN, RONNIE DALANGIN
    881 MARANDA, NOBRIEL JOSEPH SERUE
    882 MARBIDA, REY MARK MANILAG
    883 MARCELINO, IVY MARIE DE JESUS
    884 MARCELO, JOHN XEDRIC JOSON
    885 MARCOS, ERICKSON IGNACIO
    886 MARCOS, KENNETH NIÑO
    887 MARIANO, ROLANN LOUIS BRICIA
    888 MARMITA, DANIEL ALFREDO GO
    889 MARNILEGO, APPLE MAE CAOAYAN
    890 MARQUEZ, ANDREW JOHANN TOLENTINO
    891 MARQUEZ, JOSCUA JEN PEDRIGOSA
    892 MARQUEZ, WYNMAR KEVYN ABRERA
    893 MARTIN, JAN VAN JOSEPH MANABAT
    894 MARTINEZ, CRIS ANTHONY TABLANG
    895 MARTINEZ, ELMAN JOSE BORDIOS
    896 MARTINEZ, GREESCIEL MUNAR
    897 MARTINEZ, ISIDRO GUTIERREZ
    898 MARTINEZ, KENNETH EMMANUEL QUITANGON
    899 MARTINEZ, MARIA LIEZEL PEREZ
    900 MATA, JAZARD RAMOS
    901 MATEO, EMIR JAN MARTILLANO
    902 MATEO, JOHN MARK DOMINGO
    903 MATEO, RON ERROL
    904 MATIC, SARAH JANE BERNAL
    905 MATURAN, RAMON JANUARIO LICONG
    906 MAUSISA, REYNALDO JR MAULAS
    907 MAXIMO, HECTOR MENDIORO
    908 MAYO, JOVIE ANN REYES
    909 MAÑAPAO, GEORGE JR ALCANTARA
    910 MAÑO, MARY DIANNE TOLOZA
    911 MEDEL, DANIEL TICMAN
    912 MEDINA, IRA KRISTINA SARENAS
    913 MENDE, SALVE MAE BALUCA
    914 MENDEZ, ALLEN DAVE MASANGKAY
    915 MENDIZABAL, JUSTIN CARL RECAÑA
    916 MENDOZA, BERNADETTE IFURUNG
    917 MENDOZA, CHEZTER ALAIN AVELLANA
    918 MENDOZA, DENNIS ANDAYA
    919 MENDOZA, ELISE MARIE VILLAMORA
    920 MENDOZA, IMMA MARIE HILARIO
    921 MENDOZA, MARJORIE ANN ANCHETA
    922 MENDOZA, MARLA SHIELA JOY CARINGAL
    923 MENDOZA, MIGUEL KRYSTOFFER MATIC
    924 MENDOZA, PAUL ART RICAFRENTE
    925 MENDOZA, RUNIEL AGUILERA
    926 MENODIADO, JULIENE KEITH DE JESUS
    927 MENOR, REY ONTAR
    928 MENORIAS, CHERRYL CANGKE
    929 MERCADO, MARIA FE LUMBANG
    930 MERCADO, MICHAEL ANGELO
    931 MERILLES, MAY MARICAR FELIX
    932 MERQUITA, NICOLE AUDITOR
    933 MIGUEL, NEIL JOHN ADAMANA
    934 MINA, ANNE LOURGELENE CAPULI
    935 MINGUEZ, MA ELLENA ARNAEZ
    936 MIRANDA, JOSE RANIEL TORRES
    937 MIRANDA, KIMIKO GELUZ
    938 MIRANDA, MARC EMIL VINUYA
    939 MIRANDA, SARRAH MAE SARMIENTO
    940 MIRASOL, MARIA KARLA FLORES
    941 MISAGAL, MERIEL IRENE YAP
    942 MISLANG, MARIA NHESAN LUCES
    943 MIZUKOSHI, KENAN PAEZ
    944 MOLE, KRISTINE JOY HAO
    945 MOLINA, KATHARINE BISMAR
    946 MOLINA, MARIO MANUEL
    947 MONFORT, PATRICK LAWRENCE PAELMO
    948 MONREAL, REYNALDO JR MACATONG
    949 MONTALLA, THEA VERNICE VALIENTE
    950 MONTE DE RAMOS, REGGIE MANATAD
    951 MONTEHERMOSO, NORMAN TAYAO
    952 MONTEJO, IVY LYN MONTECALVO
    953 MONTERON, ADELVHER ROSEL
    954 MONZON, LESLIE ANNE PEREZ
    955 MOOC, SHARMAINE KATE FALLAERIA
    956 MORA, PAOLO SARMIENTO
    957 MORADA, LEIRA MAE BARATETA
    958 MORALES, ARMANDO SAWIT
    959 MORALES, CAREM RUTH RODRIGUEZ
    960 MORALES, KEVIN VITUG
    961 MORALES, MARCO ANGELO ZAGUIRRE
    962 MORANTE, JOHN MARCUS RICO
    963 MORGIA, GERALD DUNGOG
    964 MORILLA, EMMANRICO NADERA
    965 MORTEL, JUAN ANTONIO DELA CRUZ
    966 MUERTIGUE, GRACE CABALONGA
    967 MUHI, MARY OLIELAE BALANGBANG
    968 MULANO, KEVIN MICIANO
    969 MURODA, KRISTEL MARIE FERNANDEZ
    970 MUYRONG, JOSE LORENZO SALLAO
    971 NACARIO, MARIA ANN JANETTE SAMANTE
    972 NACION, BENNY JUNE VILLANUEVA
    973 NACION, JACOB
    974 NAEG, JEFFERSON DELA CRUZ
    975 NAGAI, HANNA PAMELA ROQUE
    976 NAKPIL, JOANNA MARIE JACOBE
    977 NAMOCO, AREEYA MARIE REYES
    978 NANG, TEDDY ALAIN CURAZA
    979 NAPOLES, BEATRICE BERNADETTE LEQUIN
    980 NARDO, MARTIN LUTHER ELIAS
    981 NARVASA, JAIRUS KEVIN MENDOZA
    982 NAVARETTE, JOHN VERGEL VALDEZ
    983 NAVARRO, ARIES VINCENT CATALAYBAN
    984 NAVARRO, ERVYNE HENRIKSON DY
    985 NAVARRO, KERWIN FERRER
    986 NAYLE, BERNADETTE CASALME
    987 NAYNES, MARC LEMUEL MACATANGAY
    988 NAZARIO, KATHLENE JOY BESA
    989 NERI, ALLAINE ESPORTONO
    990 NICOLAS, ERICKSON SUAREZ
    991 NIDAR, SARAH GAIL BULANAN
    992 NIEZ, CLARISS ANGELEE NARVAEZ
    993 NIRZA, VENTON LEVY ACALA
    994 NITO, MARK ANTHONY BONINA
    995 NOBLE, CHRISTOPHER AGUILAR
    996 NORADA, NATHANIEL BACSA
    997 NORIAL, CHRISTOPHER JOHN NAGUE
    998 NOTADO, ADRIAN SIXTA
    999 NUEVO, ANGEL GONZALES
    1000 NUQUE, JUNIE JOY TACOLOG
    1001 NUÑEZ, JUNEL GULTIANO
    1002 NUÑEZ, KEITH JHON MAGDASAOC
    1003 OBEDENCIO, BRIAN RISMA
    1004 OBEROS, KRISTYL JOYCE CAPOBRES
    1005 OBIS, IVAN JOSHUA SORIANO
    1006 OBLENA, DENISE FORONDA
    1007 OCAMPO, LEHANDRO PAGUINTO
    1008 OCAMPO, LEONARD VILLAFLORES
    1009 OCAT, THOMAS DANIEL MATALOG
    1010 OCAY, IRISH ZYRENE BUÑAO
    1011 OCNAT, DAVE DOMALSING
    1012 OCOL, JOVITO BRAILLE JR PEÑA
    1013 OCTA, RALPH EDWARD BARTE
    1014 ODIAME, YEOJ CABRERA
    1015 ODICTA, EMIL DAVE AMIL
    1016 OGABANG, FELIX III ALBIT
    1017 OLAVERE, MARA FERELIE RAZON
    1018 OLBES, ALDOUS YABUT
    1019 OLITIN, MARIA ALTHEA ESCOLANO
    1020 OLIVA, EARNEL BOLO
    1021 OLIVEROS, MARVE JANE LAPINID
    1022 OLOAN, NIKKI FANUSAN
    1023 OLYMPIA, MICHAEL JR BINGHOY
    1024 OMBINA, JOHN MARK BLANCO
    1025 ONG, ARRA CHRISTINE LEGASPI
    1026 ONG, EDWIN IV ROULLO
    1027 ONGAYO, KIA JOYCE SABUGA
    1028 ONGCO, ZYL MAY AZUCENAS
    1029 ORA, LIKHA DURANTE
    1030 ORANDAIN, MONIKA CAGUIAT
    1031 ORBIEN, NORMAN JUSTINE EMBAY
    1032 ORDILLA, MARIAN ROSE RONDERO
    1033 ORDILLO, CARLO NIEL FROGOSO
    1034 ORENSE, HANNAH BAMBINA APA
    1035 ORIENDO, NOMEL HIDALGO
    1036 ORILLA, ERICA JANE DELOS TRINO
    1037 ORIOLA, ARJAY ROBLES
    1038 ORITA, NIEL IAN SALAS
    1039 ORIVIDA, MA KATHERINE GARCIA
    1040 ORNOS, EMMANUEL RYAN GARCIA
    1041 OROPESA, CHESTER DON TAN
    1042 ORSUA, ROMMEL DE DIOS
    1043 ORTEGA, FLORANTE ROI CLAVE
    1044 ORTIZ, ALEJANDRO ABOGADO
    1045 ORTIZ, CAROLINA SEBASTIAN
    1046 PAAT, JOHN CARLO DE ASIS
    1047 PACELO, CHERRY ANN GOMEZ
    1048 PADAR, GERMAINE GIZZELLE MASIBAG
    1049 PADILLA, IMEE MARIE DELA TORRE
    1050 PADOLINA, LESTER JOHN BERGADO
    1051 PADUA, ALVIN MACAINAG
    1052 PADUA, ROLANDO JR PALUNDAY
    1053 PAEZ, JOEMELLIE TAZANE
    1054 PAGHARION, MADEL BOFILL
    1055 PAGLINGAYEN, MAUREEN JADE MALLARI
    1056 PAGUIO, MARY MAE SANTOS
    1057 PAJARILLO, TRIXIE JADE PANADO
    1058 PAJO, RAYMOND EMANO
    1059 PALACIO, MARY KRISTINE UBANTE
    1060 PALADAN, JONARD DE VERA
    1061 PALANCA, RICA MARGARET SIOSON
    1062 PALMA, MARY MARIEL ESTELLER
    1063 PALMON, SHEILA MARIE ALMIRANTE
    1064 PALOMATA, MA MEGINE SALIDO
    1065 PAMANDANAN, PATRICIA PUNO
    1066 PAMONAG, MICHAEL BAXINELA
    1067 PAMPLONA, JOYELYN SIGADOR
    1068 PANALIGAN, JOSHUA CAMACHO
    1069 PANCHO, OLIVER JR VILLANIL
    1070 PANELO, ASTER JOHN BOADO
    1071 PANES, PEARLEE MAE MANDAR
    1072 PANGANIBAN, ADRIAN VILLALUZ
    1073 PANGANIBAN, AILEEN PRADO
    1074 PANGANTIHON, GEORNEY PATARATA
    1075 PANGILIGAN, ARVIN JOHN MENDOZA
    1076 PANGILINAN, ALLAIN DARYL DAYRIT
    1077 PANGILINAN, KARL AIVAN LEDESMA
    1078 PANGILINAN, KIMBERLY TIBURCIO
    1079 PANLILIO, MAXINE MERRYLL DIZON
    1080 PANOPIO, KIMBERLY MAE DE VERA
    1081 PANTILLANO, PATRICK CRUZ
    1082 PAQUIBOT, BENJIE ESCOBIDO
    1083 PARANGUE, EMILYN KRISTIA JUAN
    1084 PARAS, CRISTELLE ANN PINEDA
    1085 PAREDES, ARLWILL ARROYO
    1086 PARI-AN, GERT RIGNARD AFLEGIDO
    1087 PARUNGAO, CRISTOPHER ALMARIO
    1088 PARUNGAO, MARK LENIN PIEDAD
    1089 PASAPORTE, JESSA IANAH LUZEL PALMES
    1090 PASCUA, FELIX ANGEL FERMIN
    1091 PASCUAL, ANSHERINA ANYAYA
    1092 PASCUAL, CARLA NIÑA FURIGAY
    1093 PASOQUIN, KAREN HESIA LAZO
    1094 PASQUIL, PIA MARIE REYES
    1095 PASTRANO, GASTON LORENZO
    1096 PATAGNAN, ANN CATHERINE TIONGKIAO
    1097 PATRATA, PAMELA BIANCA DOMINGUEZ
    1098 PECSON, ANNA KATRINA PAJARIN
    1099 PEJI, SHERVIN MIRANDA
    1100 PELAEZ, CHERRYL GONDAY
    1101 PELIN, JEMMSON ACIERTO
    1102 PELINGON, JOANIE MONLEON
    1103 PELLE, HANELYN
    1104 PERALTA, CLARISSE ESTELA SIOCO
    1105 PERANDOS, BRIAN BALIONG
    1106 PEREWPEREW, JACQUELYN ORTIZ
    1107 PEREZ, BRYAN ANGELO BAGUIO
    1108 PEREZ, FARRAH DEE RANCES
    1109 PEREZ, JHESSA DY-SIOCO
    1110 PEREZ, MINNIE GRACE CORDERO
    1111 PEREZ, PRINCE CHARLES PRESTOZA
    1112 PEREZ, RONALD JAVELOSA
    1113 PERONILLA, JANSEN CLYDE TUBANZA
    1114 PESCADERO, SHERAMAE BACTASA
    1115 PESTAÑO, JASPER NIEL SEBASTIAN
    1116 PEÑAFLOR, JADE BRIZUELA
    1117 PEÑALBA, NEIL ARCHIE PERIDO
    1118 PHEE, EDGARDO FLORES
    1119 PILA, NIÑA MARIE FIGUEROA
    1120 PILA, PETER PHAM
    1121 PILAPIL, NINA CAMILLE DEFENSOR
    1122 PILLEJERA, MELVIN SISTER
    1123 PILONGO, MARK LOGAUS
    1124 PINEDA, FRANZ NUYEN BERNARDO
    1125 PINPIN, GILBERT NACAR
    1126 PITO, JAY GAMOTIN
    1127 POLIDAN, KASSANDREA ROSALES
    1128 PONCE, KATE LIM
    1129 PONGCO, GENEVA JOY TRINIDAD
    1130 PORTUGAL, RHODALYN GERALDINO
    1131 POTENTE, GEORGE CLEMENCE III CAANDE
    1132 POTESTAS, ROSE DEVIE CABATANIA
    1133 PRESTO, GINALYN GAINSAN
    1134 PRIETO, LOUISE ALCANTARA
    1135 PRINCIPE, JUSTINE MARIE TONGOY
    1136 PRING, JUAN CONRADO TEH
    1137 PUCOL, MIKE ANGELO
    1138 PULIDO, TRICIA NADINE MAGNO
    1139 QUE, CHESTER POTATO
    1140 QUE, CHRISTINE JANN OABEL
    1141 QUE, ERNEST BRYAN SORIENTE
    1142 QUERIDO, MICHAEL TABLATE
    1143 QUEZON, JOHN LESTER TRIA
    1144 QUIAMBAO, JAY-AR ROXAS
    1145 QUIAMBAO, NIKKALEE CONSTANTINO
    1146 QUILANG, JOSE MARIE BACCAY
    1147 QUILARIO, MARK GENESIS LLEGO
    1148 QUINTO, AARON JOHN PARDILLO
    1149 QUINTO, JONAH GRACE ZARATE
    1150 QUIRAY, THERESE ANN LOPEZ
    1151 QUITON, RUSSEL KENNELY RAPADA
    1152 QUIZON, ALVIN MAGNO
    1153 RABUYA, MARBEN JOSEPH DURAY
    1154 RADAM, RANDY RULF GACAYAN
    1155 RAFINIAN, RANNIE JR BELA-ONG
    1156 RAGAY, LUCKY THOM DOMINGUEZ
    1157 RAGUINDIN, MIRIAM RAFANAN
    1158 RAIT, KARLA JANE ROLDAN
    1159 RAIT, LOUIGI VINCENT CODILANA
    1160 RAMILLA, VON BRIAN BULLO
    1161 RAMIREZ, CHRISTOPHER HAO
    1162 RAMIREZ, JESSICA GERANCO
    1163 RAMORES, JOMARI ESCANILLA
    1164 RAMOS, DARWIN DEXTER MALLARI
    1165 RAMOS, JENNIFER MORANO
    1166 RAMOS, JOANA-LYN PINTO
    1167 RAMOS, JOANNA EVE ALEXANDRA OBRIAL
    1168 RAMOS, NIKKO LEAN MICU
    1169 RAVANCHO, JAN PAOLO SANEDRIN
    1170 RAÑA, VINCENT ANTHONY DUMAS
    1171 REALUBIT, MARIA JANINE IGOY
    1172 REBADOMIA, HENRI ANTHONY DOLINO
    1173 REBOLLIDO, MICO DARYL BAUTISTA
    1174 REBUTA, REY ANTHONY NARISMA
    1175 RECLA, BRIAN CAÑETE
    1176 REDIANG, JOHN JEFFREY MORA
    1177 REDOMA, JAY-R ROCEL
    1178 REGALADO, JUDE BERNADETTE TORRES
    1179 REGALADO, ROGELIE HANNAH SALES
    1180 REGIDOR, JANELLENE ABAINZA
    1181 REGINALDO, RAYMOND ANTONES
    1182 REGIO, MARIA ROMINA ANGELO
    1183 REINES, SHIM ASBRE CHRISTIAN VIRTUCIO
    1184 RELLOROSA, JAYVEE GABRIEL JACELA
    1185 RENDAL, DAISY LYNN NERI
    1186 RENDON, RAFAEL JAY RESURRECCION
    1187 RESIDE, JEREMIAH JED TAN
    1188 RESURRECCION, GLENDA CABRERA
    1189 RESURRECCION, ROMEO JR TULOD
    1190 RETIS, ZIEGFRED MENESES
    1191 RETULIN, RAYNE IYO
    1192 REVILLO, FERLYN KIARA OSTAN
    1193 REVILLOSA, RUEL DE PAZ
    1194 REY, MARK LORENZ FLORES
    1195 REYES, BERNARD JOSE MARONILLA
    1196 REYES, BIENVENIDO UNTALAN
    1197 REYES, ERICKSON TABORA
    1198 REYES, KIMBERLY DIANNE SARMIENTO
    1199 REYES, MIRABELL AÑASCO
    1200 REYES, PRINCE KENNEX ALBERT SORO
    1201 REYES, TIMOTHY JAMES SALVANIA
    1202 REYNES, DOMENIC LABAJOS
    1203 RICARDE, KATHERINE LUCAS
    1204 RICASIO, AVA MARIE BARLETA
    1205 RICO, GELLI PADILLA
    1206 RITUMALTA, MIRAQUEL PARAS
    1207 RIVERA, EDEN KATRYN REYES
    1208 RIVERA, GERVIN MANGERA
    1209 RIVERA, LEOEL TEJERO
    1210 RIVERA, ROSENDA LEA GARCIA
    1211 RIVERO, IRIS PEARL ROSERO
    1212 ROBLES, EDRONETTE ANNE UMADHAY
    1213 ROBLES, MARICAR CONSTANTINO
    1214 ROCHA, ALDREN THOMAS RICOHERMOZO
    1215 ROCHA, JUSTINE IAN PLAZA
    1216 RODRIGUEZ, LAISA BENIZA
    1217 RODRIGUEZ, PATRICK MARI MORILLO
    1218 ROMAN, AL ANTHONY BONQUIN
    1219 ROMERO, KARLO SANTELICES
    1220 RONQUILLO, MARK JESSON LABARINTO
    1221 ROPERO, JUSTINE MARIE FELERA
    1222 ROQUE, JEFF PATAWARAN
    1223 ROQUERO, RIZALITA LIWANAG
    1224 ROSAL, JESSE HUBERT OCANG
    1225 ROSALIN, RALPH ASHLEY TEODORO
    1226 ROSARIA, VANESSA MOJAS
    1227 RUDA, SHIELA ROSE NASOL
    1228 RUEDA, CLAUDETTE QUINTERO
    1229 RUFINO, JAIRUS STA ANA
    1230 RUIZ, CARINA VARGAS
    1231 RUTAQUIO, ADRIAN REQUIOMA
    1232 SAB-IT, ZERAH DALOG
    1233 SABALLA, ARNOLD PACQUING
    1234 SACALA, MARIEL CABUGA
    1235 SAGEMULLER, KATRINA LOPEZ
    1236 SAGUID, ARLEO JOSHUA RAFAEL PASICOLAN
    1237 SAGUM, MICHAEL PEÑA
    1238 SAGUN, VANESSA-CAMILLE BAQUING
    1239 SAJONIA, RHOGILEEN ANTONIO
    1240 SALAC, PAUL VINCENT MANGUNE
    1241 SALAMAT, JENNY ROSE MENDOZA
    1242 SALAMATIN, AARON HARVEY ITARALDE
    1243 SALANG, MARGARET ROSE MIRANDILLA
    1244 SALARDA, HANNAH GAYLE MOSQUEDA
    1245 SALARDA, KEITH DAVID MOSQUEDA
    1246 SALCEDO, GIANNINA SALARDA
    1247 SALES, DAVID PAUL BAUTISTA
    1248 SALES, MYLES QUITO
    1249 SALINAS, JACKIELYN JUCUTAN
    1250 SALUFRANIA, ELAINE DOLORITO
    1251 SALVACION, CHRISTIANO LORENZO YATER
    1252 SALVADOR, LORNA ALEXANDRA BRODIT
    1253 SALVALEON, JULIE FLOR FABILA
    1254 SALVAMANTE, KRISTINE MAE CADIZ
    1255 SAMBILE, CALVIN JOHN NAVARRO
    1256 SAMILLAN, CLIFFORD JOHN AMISTA
    1257 SAMONTE, EDLYN JOYCE BARROSO
    1258 SAN AGUSTIN, MARIA CRISTINA GERONIMO
    1259 SAN PEDRO, JESLYN BUENAVENTURA
    1260 SANCHEZ, CRISTOPHER CASIPIT
    1261 SANDOVAL, JONATHAN SIERVO
    1262 SANDOVAL, JOY CELINE BERTE
    1263 SANGALANG, JOKER JHOYD PANGAN
    1264 SANGALANG, MELISSA UTRERA
    1265 SANTAMARINA, HOPE THERESE TAYO
    1266 SANTIAGO, KENNETH VALENCIA
    1267 SANTIAGO, MARY ROSE HERNANDEZ
    1268 SANTIAGO, SHERRY MAE ARIENZA
    1269 SANTILLAN, JOHN CIDFEIHL AÑONUEVO
    1270 SANTILLANA, JAN RUNDELL REGENCIA
    1271 SANTOS, ANDREW SACDALAN
    1272 SANTOS, ARWIN JOSEPH REYES
    1273 SANTOS, CHARLOTTE CHUA
    1274 SANTOS, CHRISTINE LUCIANO
    1275 SANTOS, DANNIELLE EDRIENNE DAYUTA
    1276 SANTOS, EUGENIE NINA MARQUEZ
    1277 SANTOS, JOHN VERLYN CULILAP
    1278 SANTOS, MICHELLE PASCUAL
    1279 SANTOS, MOTTIE IDASANKA PROLLAMANTE
    1280 SAPITAN, JENNY LYN NUNAG
    1281 SAPITER, ROSE CAREN TABORNAL
    1282 SAQUIDO, KIM ARNOLD
    1283 SARABIA, GEROME MOSQUERA
    1284 SARABOSING, MARY JOY PATAC
    1285 SARIOLA, ROD MARTIN SOTELO
    1286 SARMIENTO, LUIS GERARD DADULO
    1287 SARMIENTO, MARY ANNE INAMAC
    1288 SATO, EVANGELINE MAGNO
    1289 SAYO, MARY GRACE SILVESTRE
    1290 SECILLANO, MARIO JR OCFEMIA
    1291 SEGOVIA, IRVINE RELLORA
    1292 SEGUERA, DOMINIC ANTHONY NOLADA
    1293 SELOM, CHRISTINE SEMACIO
    1294 SELORIO, JOY DENISE LACSON
    1295 SEMAÑA, REDEL ADORABLE
    1296 SENECA, JEFFREY PINGOY
    1297 SERAFICA, MIKKA ANGELIE NAFRADA
    1298 SERRANO, GEROME LLAGUNO
    1299 SEVILLA, ANNALISA SEVEROS
    1300 SEÑAL, CRISTINA DOMINGO
    1301 SEÑGA, BRANDON NICOLE ALBERTO
    1302 SHIONGSHU, JOSHUA REY BAÑO
    1303 SIBAL, ANGELO LUIS DELOS SANTOS
    1304 SIBI, MARICHRIS DE GUIA
    1305 SICAT, JESUS SANGALANG
    1306 SILVA, ERL JHON PIANSAY
    1307 SIMBULAN, HERMOGENES JR MALLARI
    1308 SIMEON, ARNALDO FERRERAS
    1309 SIMON, JOHN ANDY URNOS
    1310 SIMPLICIO, JUNIUS JUNII ABARCA
    1311 SIPACO, JOHN IVAN PAULO BOCABEL
    1312 SISON, JESSIE BARREDO
    1313 SITJAR, BEVERLY GADIA
    1314 SOBERANO, HAZEL LANUZA
    1315 SOLAMILLO, LOUVERDALE YAÑEZ
    1316 SOLANA, RUVAN NACARIO
    1317 SOLAYAO, JONATHAN MAÑAS
    1318 SOLIMAN, ALEC GABRIEL AGUILA
    1319 SOLIS, MARIA ELENA MARASIGAN
    1320 SOMES, ERNIE AGAMATA
    1321 SOMOSOT, ALEXIS JULIUS PARILLA
    1322 SORIANO, CRIS ANGELO ASINAS
    1323 SORIANO, EDRIZ MAE IBARDALOZA
    1324 SORIANO, LOPE STALLONE BULATAO
    1325 SORIANO, MARITONY ZAMBALES
    1326 SORIANO, NIKKA CARMELA VALDEZ
    1327 SORIANO, RODEA MAE DIOQUINO
    1328 SORIASO, THERESSE HELENA RHAY PATRIMONIO
    1329 SORITA, CHRISTINE ORCULLO
    1330 STA MARIA, JOEDEL CARTUJANO
    1331 STA MARIA, RAFFY IAN CALICA
    1332 SUAREZ, JOHN ALEXIS LARDA
    1333 SUAREZ, STEPHANIE LEONARDO
    1334 SUAYBAGUIO, NICANDRO JR TUMBOCON
    1335 SUELLO, JOHN PETER NAVARRA
    1336 SUJEDE, AILEEN SOL GADOR
    1337 SULIT, FRALUNDIO AGUIRRE
    1338 SULLEZA, KATHERINE GUARTILLA
    1339 SUMABONG, JERAMEEL EZRA BERNARDINO
    1340 SUMALINOG, BRYAN PAUL BOONGALING
    1341 SUMANG, VLADIMIR TIONGSON
    1342 SUMARAY, RANDOLF TOM SORONGON
    1343 SUMBILLA, ERIN TOBIAS
    1344 SUMUGAT, MICHAEL JOHN VALENTINO
    1345 SUZON, LANE TUBALLA
    1346 SUÑGA, JULIENNE BRIGETTE GLORIA
    1347 SY, DARWIN BYRON PERMEJO
    1348 TABADA, FRANZ DAVE BONDOC
    1349 TABAN, MARIA FERIZZA REYES
    1350 TABILIN, ROCHELLE DENIEGA
    1351 TABIRAO, JACK NICOLE TAPERLA
    1352 TABLADA, JULIE ESDRELON
    1353 TAC-AN, ED MATTHEW MAESTRADO
    1354 TAGABI, JUANCHO TABAQUIRAO
    1355 TAGUIANG, HERBERT ARQUINEZ
    1356 TALA, EFFIERAE NICOLASORA
    1357 TALON, JC DEAN BULACLAC
    1358 TAMAYO, IYZA DAWN UNOS
    1359 TAMAYO, NORMAN VINCENT JARCE
    1360 TAMSE, DARREN ANTHONY SOTTO
    1361 TAN, ARNOLD BONGAT
    1362 TAN, CHARMAINE MARIE UY
    1363 TAN, DANIEL JOSEPH MALIG
    1364 TAN, GILLIAN CAMILLE BOCO
    1365 TAN, JOHN BENEDICT UMILDA
    1366 TAN, KEVIN WILLIAM BARRERA
    1367 TAN, MA-AN GRACE LLORCA
    1368 TAN, MARTIN ARQUERO
    1369 TAN, RUSELL LAURENCE PAZ
    1370 TANGALIN, ERICA JOYCE GARCIA
    1371 TANLIMCO, GARRY OPENIANO
    1372 TAOK, KEN EDWARD OMILGO
    1373 TAPIT, PRINCE PATRICK MAGTAGÑOB
    1374 TARDECILLA, MARIA FRANCESCA CHRISTINE MARCIAL
    1375 TARIGA, JOSE JR EGIPTO
    1376 TARIMAN, HENDRICK ENJAMBRE
    1377 TAROJA, AMOR SALVALEON
    1378 TAYAG, RAUL CANLAS
    1379 TAYAM, MICHAEL ROSELLE
    1380 TAYONA, KENNETH ABITRIA
    1381 TAYONG, LOUIE JR PAGKALINAWAN
    1382 TAÑECA, JESSICA MAE SANTIAGO
    1383 TECSON, MARIAN MAE PAJARES
    1384 TEJADA, IMMA VIANKA BORJA
    1385 TEKSO, DEXTER IAN KO
    1386 TELMO, OLIVER DELOS REYES
    1387 TEMPERANTE, JAMES NACHOR
    1388 TEMPLO, MARK JAY ROJAS
    1389 TENDENILLA, MARJORI ENRIQUEZ
    1390 TENECIO, CARLYNE JOY ESCUADRA
    1391 TENORIO, CARLO AVERGONZADO
    1392 TEOPACO, KATRINA
    1393 TERRE, RAY DOMINIQUE MATULAC
    1394 TIAMZON, RAFFY MACAPAGAL
    1395 TIBULAN, MORRIS VILLARTA
    1396 TICSAY, NOLY TEOXON
    1397 TILLADA, KAREN GARCIA
    1398 TIOLENGCO, ANGELICA MARIE MANUEL
    1399 TOLEDO, GIOVANNI PAULO BOGADOR
    1400 TOLENTINO, ABRAHAM NAVARRO
    1401 TOLENTINO, BERLIN JOHN TE
    1402 TOLENTINO, MARIANE JAYVIE CASTILLO
    1403 TOLENTINO, MARK VICTORIO
    1404 TOLENTINO, MARVIE DIZON
    1405 TOLENTINO, ROSS JAN EDON ROSARIO
    1406 TONGOL, ISAIAH JOSEPH BONIFACIO
    1407 TONGOL, RENZ GABRIEL SANCHEZ
    1408 TOPACIO, CHARMINE DACANAY
    1409 TORAL, KRISTINE ABIGAIL MOLL
    1410 TORRADO, BARIQUIELLE TINAYA
    1411 TORREGOSA, SHERWIN ARAZA
    1412 TORRES, CAROL ANN ORTEGA
    1413 TORRES, JULIE ANNE REYES
    1414 TORRES, MARYVET SINGORAN
    1415 TORTOLES, PATRICK GLENN RIVERA
    1416 TOYLO, IVAN RAY MERO
    1417 TRINIDAD, JESSICA CLAIRE LIRIO
    1418 TUAZON, JERWIN LOBO
    1419 TUGUINAY, SHERWIN DANGLAY
    1420 TULIAO, CHARMIS OLIVER
    1421 TUMAMPIL, ROLDAN BISANA
    1422 TUNGOL, ERWIN RAMOS
    1423 TUSING, JIMBOY IPPOLITO ALBERT ORANDE
    1424 TUTOR, MIRIAM PON
    1425 TUY, SWEET MELODY BON
    1426 TY, JACK SIMON DIAZ
    1427 UBALDO, MICHELLE MUÑOZCO
    1428 UBILAS, MARK LOWIE AYONAYON
    1429 UGALINO, CHARISMAE RETUTA
    1430 UMALI, IAN CARLO PATRON
    1431 UMALI, MA KRISTIANA TERESA LADERAS
    1432 UMOQUIT, JOHN MICHAEL ANTONIO
    1433 UNIDAD, CHARLES GLEN DETERALA
    1434 UY, JERILYN BENTONON
    1435 UY, NIKKO LAWRENCE BAGUIO
    1436 VALDEZ, GERARDO MADULID
    1437 VALDEZ, ROVALEX FALCON
    1438 VALENCIA, BRAIAN JOHN ATCHICO
    1439 VALENZUELA, JAPETH GADIAN
    1440 VALENZUELA, KRISTINE ANN ARCE
    1441 VALMONTE, CLARISSA DINES
    1442 VARGAS, LIEKA ANN BERMUDEZ
    1443 VENEZUELA, REY SARZA
    1444 VENTANILLA, JANINA ABADIEZ
    1445 VENTENILLA, ARVIELEEN RUBIAL
    1446 VENTURA, JEFFERSON SABIANO
    1447 VEQUISO, GERARD JOVEN INOTAO
    1448 VERGARA, KRISTIAN REY PERTUDO
    1449 VERGEL DE DIOS, JOSEPHINE YSABEL VICENTE
    1450 VERSOZA, JOHN PAUL
    1451 VILARAY, MARK JOHN PAR
    1452 VILLABRIGA, MA DONITA ESPAÑO
    1453 VILLALOBOS, MARIO JR REYES
    1454 VILLANUEVA, MAERI JEESAS GUEVARRA
    1455 VILLANUEVA, THEA LOUISE LAPUZ
    1456 VILLANUEVA, VIANCA BECO
    1457 VILLARDA, JAMIE VALERIE PEREYRA
    1458 VILLAREAL, VERNON ELIAS HOLGANZA
    1459 VILLARIN, FC ABELLANA
    1460 VILLAROMAN, AGNES ISABELLE NOORA
    1461 VILLEGAS, KAREN SAN GABRIEL
    1462 VILLERO, MICHAEL LATINA
    1463 VILLOCILLO, KIRVY REGZ BACO
    1464 VILOG, PAULA CHARMAGNE RIVERA
    1465 VILORIA, MARIE CRYSTLE BLANCO
    1466 VINUYA, CZARINA PAULA CASAL
    1467 VIOS, ARIANNE ROSE MARIQUIT
    1468 VIRAY, CHRISTIAN JOHN AGUILAR
    1469 VIRTUDAZO, MARK STEPHEN JABINES
    1470 VISPERAS, CHRISAN CASTRO
    1471 VITERBO, CARMELLI DAIGDIGAN
    1472 VOSOTROS, KATHERINE AMORA
    1473 YAGOSHI, JUSTY MARIE DE LARA
    1474 YANGAT, ALDRIN TRINIDAD
    1475 YANSON, GEYAN JOY ROTO
    1476 YAP, DIANNE JEAN LOZANO
    1477 YAP, KEVIN RADCLIFFE TAM
    1478 YAZON, NICOLO GABRIEL VELASQUEZ
    1479 YBOA, DARWIN TABALOC
    1480 YGOT, RAY ARTHUR ALCOVER
    1481 YI, IMMANUEL SY BUN
    1482 YLANAN, JOJO LUMIBAO
    1483 YU, MARIE KIM ROÑA
    1484 YULAS, BERNARDO JR RAPATAN
    1485 ZABAT, MA ISABELLE ENSIGNE
    1486 ZAMORA, LOWELL REANZARES
    1487 ZAMORA, ZEUS OROC
    1488 ZAMUDIO, RIA ANGELICA CATIMBANG
    1489 ZANTUA, MARK JOSEPH OPERARIO
    1490 ZOMIL, JOEBERT ESTANCIA

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