153 examinees pass the Architect licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 153 out of 397 passed the Architect Licensure Examination given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Fidel Jose R. Siapno and Arch. Robert M. Mirafuente. The examination was held in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABAD, GREGORIO III GALAWAN
2 ABALON, JOJIT HERNANDEZ
3 ABASTILLA, FRANCIS MINONG
4 ADAJAR, DENNIS ERNACIO
5 ADLAWAN, JETH MISA
6 AGAG, JOMY SINOBAGO
7 AGULLANA, ALLAN BALIDOY
8 ALONZO, ANDREW ESTEBAN
9 ANTONIO, RASTY JAMES VILLANUEVA
10 ARCHES, JEFFERSON BAUTISTA
11 ARICA, SARAH JANE DIZON
12 ATIENZA, MARISSA CABIYAAN
13 BACUDIO, VINCENT ROMULO CACAYURIN
14 BADUA, DENNIS PASION
15 BALGOS, BRIAN OCHEA
16 BALLICUD, ALDRICH VICARIO
17 BALUBAR, APRIL SANGCO
18 BARREDO, RICKY MANOLO MENDIOLA
19 BASA, ARGEN JR DE GUZMAN
20 BASILIO, RELITA MARIANO
21 BAUTISTA, JOHN MELVIN LUZURIAGA
22 BENTER, FERNANDO LUNA
23 BERNAL, RODEL BAGARINO
24 BUAGA, WINSTON RAMOS
25 BUGARIN, KRISHNAN GUIAO
26 CABRIGA, EDGARDO CENA
27 CAJEGAS, ADRIAN REY CATUDIO
28 CAPOY, ANGELO VISCAYNO
29 CARIÑO, DAN JOSEPH ESMERALDA
30 CONSUL, NONIETO BIAGTAN
31 CONTI, MARIA CELENE MANGALI
32 CRUZ, JOSE JR ENRIQUEZ
33 CUSTODIO, REJIE CRISTOBAL
34 DAVID, CHRISTIAN MENESES
35 DAVID, MARIEL MELANIE VALENTIN
36 DE GUZMAN, ANDREA MAE AZAS
37 DELA PENA, DIOMIL DALIVA
38 DELA ROSA, LYNDON BAOC
39 DELA TORRE, JOANNA RUTH CONCEPCION
40 DELOS REYES, WILLIAM FULGENCIO
41 DIABOR, ANTHONY REMEGIO
42 DIMALANTA, KENNENT DIMLA
43 DONADILLO, ALISON MAE SEDURANTE
44 ELLI, GERARD TULLAO
45 ENRIQUEZ, ELLAMOR VERDEFLOR
46 ENRIQUEZ, LORENA CAÑO
47 ERANDIO, MARIAN ROSAL URANZA
48 ERNI, JENNIFER ESPILLO
49 ESGUERRA, MARK ANTHONY GARCIA
50 ESPINO, ARLIZA BONDAD
51 FACURA, ANDRIAN CRISTOFER QUIÑONES
52 FALLER, MYRNA LAFUENTE
53 FARIÑAS, DYLAN BORJA
54 FEBRE, MAXIMINO III ESPEDILLON
55 FLORES, JOHN PAUL PEREZ
56 FLORES, LESTER ROMAN
57 FORTALEZA, MARK ANTHONY DELOS ANGELES
58 FORTUNA, GABRIELLE FERRANDO
59 GACO, TEOFILO ROFEROS
60 GACUYA, CHRISTIAN JESTER GALINDO
61 GARCIA, JEFFREY PILAR
62 GARIN, FELIPE CEREZO
63 GODOY, NICOLE MICHELLE DE ROBLES
64 GONZALES, ROBERTO PEREZ
65 GREGORIO, MARIO III JAYMALIN
66 GUERRA, LLOYD LOUISE BARRO
67 GUEVARRA, JEFFREY MANALOTO
68 GUILA, ROCEL SAN BLAS
69 IBAY, RAUL SUBIDO
70 INFANTE, CAMILLE PAMINTUAN
71 INSIGNE, EDGARDO JR TOVILLO
72 JACOBO, FERDINAND SERRA
73 JALLORINA, JASIELEN LORENZ GREGORIO
74 JASARENO, EDWIN JEBULAN
75 JASARENO, KEVIN CONOCIDO
76 JAVIER, CHRISTOFEL ABUY
77 KAW, ALEXANDER PELEGRINO
78 LA ROSA, FLORENCIO ABENIS
79 LAJARANI, ORYZA BARBANGSA
80 LAPUT, RAYMUND DACLAN
81 LEONARDO, MARVIN ARAGON
82 LICUDAN, NOEL GAMO
83 LLAGAS, RYAN CLEYFORD ORBETA
84 LUGA, ELWYN CATACUTAN
85 MAGCAWAS, RIAN JAVIER
86 MANESE, KEVIN ARNAZ FERNANDEZ
87 MANOTO, EVELYN TALUCOD
88 MARTINEZ, CHRISTIAN PINOY
89 MATEOS, JANDER GALPO
90 MATIAS, MARJORIE JOY NAVA
91 MEJIA, CHRISTOPER COQUIA
92 MENDOZA, IRENE FIDES SUERO
93 MENDOZA, JOSEPH MANUEL
94 MICLAT, ROBY JACINTO
95 MORENO, CHARLSTOM IVY MALLANAO
96 MUSALLAM, AL NAUFAR OMAR
97 NABIULA, KRISTOFFER CALUAG
98 NEPOMUCENO, EXZON CHAVEZ
99 NICANOR, ROLANDO SEPILLOS
100 NUÑAL, RAVI PAMARAN
101 OLVIDO, JOMAR TUPAS
102 ONG, JOHN PAUL MILAN
103 OSORIO, MARIA CARMELA PARAWAN
104 PAGUIO, NOEL GUANZON
105 PALABASAN, MELVIN PITOS
106 PALERO, MENCHIE PEREZ
107 PALORIGAN, JEFFREY LAVOR
108 PANCUBILA, RAMELLE CASANOVA
109 PANGANIBAN, ALFREDO JR DAROL
110 PARIS, MICHAEL NAMISA
111 PASCUAL, ROLLY JR CONCEPCION
112 PASIA, ANA CARMELA DELA CRUZ
113 PATANI, CATHERINE JESTRE
114 PATTUGALAN, JOSE JR POBLETE
115 PEDRON, ROSEMARIE ALVAREZ
116 PINAROC, ROGERIC DE LEON
117 PUYO, NEIL TOLENTINO
118 RAGUINDIN, JORAM PAYOPAY
119 RAMOS, RAFAEL TAMBULI
120 RAMOS, ROMY TAMBULI
121 RENIVA, VON RYAN BONO
122 RESTRIVERA, JINKY BONGAIS
123 REYES, JENNIFER DEL MONTE
124 REYES, JENNIFER REGONDOLA
125 RIGOR, PAUL PETER SON RICO
126 RINGCA, ALEJANDRO CELADA
127 SALANGUSTE, YSMAEL RAUL FERNANDEZ
128 SALCEDO, RHOLGIN GONZALES
129 SANTANA, MARK CARLO MAGO
130 SANTIAGO, RICHARD LENON
131 SANTOS, ENRICO GUGULAN
132 SARAOS, ERICSON DINONG
133 SARTE, RENANTE SALARZA
134 SEDA, JANDY JABAT
135 SILOS, EMMANUEL SARDON
136 TABADA, NEIL ALIETO CONEJOS
137 TAGG, JOAN VILLAFLOR
138 TAPALES, IXARA VALERIE TIMOLA
139 TARCENIO, GENE SANTOS
140 TEQUILLO, REDEN ECHAVEZ
141 TIMPUG, ERWIN LAURENTO GOCO
142 TORRES, JOBEL RAMIREZ
143 TUAZON, SUNNY FABREZ
144 UDTOHAN, RENELLE TOROC
145 ULAYAN, ENGELBERT NUQUI
146 VALENZUELA, MICHAEL DAYMON
147 VALLE, ARTEMIO ALARIAO
148 VARGAS, RAUL MARI
149 VARILLA, ANDRIE LONGALONG
150 VILLACERAN, WERNER VON JUICO 151 VILLACORTA, DENNIS AGUILAR
152 VILLON, ELENITA OLAYVAR
153 VIRAY, ELMER OCAMPO
NOTHING FOLLOWS———————-