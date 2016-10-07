Friday, October 7, 2016
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    153 examinees pass the Architect licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 153 out of 397 passed the Architect Licensure Examination given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Fidel Jose R. Siapno and Arch. Robert M. Mirafuente.  The examination was held in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABAD, GREGORIO III  GALAWAN
    2 ABALON, JOJIT  HERNANDEZ
    3 ABASTILLA, FRANCIS  MINONG
    4 ADAJAR, DENNIS  ERNACIO
    5 ADLAWAN, JETH  MISA
    6 AGAG, JOMY  SINOBAGO
    7 AGULLANA, ALLAN  BALIDOY
    8 ALONZO, ANDREW  ESTEBAN
    9 ANTONIO, RASTY JAMES  VILLANUEVA
    10 ARCHES, JEFFERSON  BAUTISTA
    11 ARICA, SARAH JANE  DIZON
    12 ATIENZA, MARISSA  CABIYAAN
    13 BACUDIO, VINCENT ROMULO  CACAYURIN
    14 BADUA, DENNIS  PASION
    15 BALGOS, BRIAN  OCHEA
    16 BALLICUD, ALDRICH  VICARIO
    17 BALUBAR, APRIL  SANGCO
    18 BARREDO, RICKY MANOLO  MENDIOLA
    19 BASA, ARGEN JR  DE GUZMAN
    20 BASILIO, RELITA  MARIANO
    21 BAUTISTA, JOHN MELVIN  LUZURIAGA
    22 BENTER, FERNANDO  LUNA
    23 BERNAL, RODEL  BAGARINO
    24 BUAGA, WINSTON  RAMOS
    25 BUGARIN, KRISHNAN  GUIAO
    26 CABRIGA, EDGARDO  CENA
    27 CAJEGAS, ADRIAN REY  CATUDIO
    28 CAPOY, ANGELO  VISCAYNO
    29 CARIÑO, DAN JOSEPH  ESMERALDA
    30 CONSUL, NONIETO  BIAGTAN
    31 CONTI, MARIA CELENE  MANGALI
    32 CRUZ, JOSE JR  ENRIQUEZ
    33 CUSTODIO, REJIE  CRISTOBAL
    34 DAVID, CHRISTIAN  MENESES
    35 DAVID, MARIEL MELANIE  VALENTIN
    36 DE GUZMAN, ANDREA MAE  AZAS
    37 DELA PENA, DIOMIL  DALIVA
    38 DELA ROSA, LYNDON  BAOC
    39 DELA TORRE, JOANNA RUTH  CONCEPCION
    40 DELOS REYES, WILLIAM  FULGENCIO
    41 DIABOR, ANTHONY  REMEGIO
    42 DIMALANTA, KENNENT  DIMLA
    43 DONADILLO, ALISON MAE  SEDURANTE
    44 ELLI, GERARD  TULLAO
    45 ENRIQUEZ, ELLAMOR  VERDEFLOR
    46 ENRIQUEZ, LORENA  CAÑO
    47 ERANDIO, MARIAN ROSAL  URANZA
    48 ERNI, JENNIFER  ESPILLO
    49 ESGUERRA, MARK ANTHONY  GARCIA
    50 ESPINO, ARLIZA  BONDAD
    51 FACURA, ANDRIAN CRISTOFER  QUIÑONES
    52 FALLER, MYRNA  LAFUENTE
    53 FARIÑAS, DYLAN  BORJA
    54 FEBRE, MAXIMINO III  ESPEDILLON
    55 FLORES, JOHN PAUL  PEREZ
    56 FLORES, LESTER  ROMAN
    57 FORTALEZA, MARK ANTHONY  DELOS ANGELES
    58 FORTUNA, GABRIELLE  FERRANDO
    59 GACO, TEOFILO  ROFEROS
    60 GACUYA, CHRISTIAN JESTER  GALINDO
    61 GARCIA, JEFFREY  PILAR
    62 GARIN, FELIPE  CEREZO
    63 GODOY, NICOLE MICHELLE  DE ROBLES
    64 GONZALES, ROBERTO  PEREZ
    65 GREGORIO, MARIO III  JAYMALIN
    66 GUERRA, LLOYD LOUISE  BARRO
    67 GUEVARRA, JEFFREY  MANALOTO
    68 GUILA, ROCEL  SAN BLAS
    69 IBAY, RAUL  SUBIDO
    70 INFANTE, CAMILLE  PAMINTUAN
    71 INSIGNE, EDGARDO JR  TOVILLO
    72 JACOBO, FERDINAND  SERRA
    73 JALLORINA, JASIELEN LORENZ  GREGORIO
    74 JASARENO, EDWIN  JEBULAN
    75 JASARENO, KEVIN  CONOCIDO
    76 JAVIER, CHRISTOFEL  ABUY
    77 KAW, ALEXANDER  PELEGRINO
    78 LA ROSA, FLORENCIO  ABENIS
    79 LAJARANI, ORYZA  BARBANGSA
    80 LAPUT, RAYMUND  DACLAN
    81 LEONARDO, MARVIN  ARAGON
    82 LICUDAN, NOEL  GAMO
    83 LLAGAS, RYAN CLEYFORD  ORBETA
    84 LUGA, ELWYN  CATACUTAN
    85 MAGCAWAS, RIAN  JAVIER
    86 MANESE, KEVIN ARNAZ  FERNANDEZ
    87 MANOTO, EVELYN  TALUCOD
    88 MARTINEZ, CHRISTIAN  PINOY
    89 MATEOS, JANDER  GALPO
    90 MATIAS, MARJORIE JOY  NAVA
    91 MEJIA, CHRISTOPER  COQUIA
    92 MENDOZA, IRENE FIDES  SUERO
    93 MENDOZA, JOSEPH  MANUEL
    94 MICLAT, ROBY  JACINTO
    95 MORENO, CHARLSTOM IVY  MALLANAO
    96 MUSALLAM, AL NAUFAR  OMAR
    97 NABIULA, KRISTOFFER  CALUAG
    98 NEPOMUCENO, EXZON  CHAVEZ
    99 NICANOR, ROLANDO  SEPILLOS
    100 NUÑAL, RAVI  PAMARAN
    101 OLVIDO, JOMAR  TUPAS
    102 ONG, JOHN PAUL  MILAN
    103 OSORIO, MARIA CARMELA  PARAWAN
    104 PAGUIO, NOEL  GUANZON
    105 PALABASAN, MELVIN  PITOS
    106 PALERO, MENCHIE  PEREZ
    107 PALORIGAN, JEFFREY  LAVOR
    108 PANCUBILA, RAMELLE  CASANOVA
    109 PANGANIBAN, ALFREDO JR  DAROL
    110 PARIS, MICHAEL  NAMISA
    111 PASCUAL, ROLLY JR  CONCEPCION
    112 PASIA, ANA CARMELA  DELA CRUZ
    113 PATANI, CATHERINE  JESTRE
    114 PATTUGALAN, JOSE JR  POBLETE
    115 PEDRON, ROSEMARIE  ALVAREZ
    116 PINAROC, ROGERIC  DE LEON
    117 PUYO, NEIL  TOLENTINO
    118 RAGUINDIN, JORAM  PAYOPAY
    119 RAMOS, RAFAEL  TAMBULI
    120 RAMOS, ROMY  TAMBULI
    121 RENIVA, VON RYAN  BONO
    122 RESTRIVERA, JINKY  BONGAIS
    123 REYES, JENNIFER  DEL MONTE
    124 REYES, JENNIFER  REGONDOLA
    125 RIGOR, PAUL PETER SON  RICO
    126 RINGCA, ALEJANDRO  CELADA
    127 SALANGUSTE, YSMAEL RAUL  FERNANDEZ
    128 SALCEDO, RHOLGIN  GONZALES
    129 SANTANA, MARK CARLO  MAGO
    130 SANTIAGO, RICHARD  LENON
    131 SANTOS, ENRICO  GUGULAN
    132 SARAOS, ERICSON  DINONG
    133 SARTE, RENANTE  SALARZA
    134 SEDA, JANDY  JABAT
    135 SILOS, EMMANUEL  SARDON
    136 TABADA, NEIL ALIETO  CONEJOS
    137 TAGG, JOAN  VILLAFLOR
    138 TAPALES, IXARA VALERIE  TIMOLA
    139 TARCENIO, GENE  SANTOS
    140 TEQUILLO, REDEN  ECHAVEZ
    141 TIMPUG, ERWIN LAURENTO  GOCO
    142 TORRES, JOBEL  RAMIREZ
    143 TUAZON, SUNNY  FABREZ
    144 UDTOHAN, RENELLE  TOROC
    145 ULAYAN, ENGELBERT  NUQUI
    146 VALENZUELA, MICHAEL  DAYMON
    147 VALLE, ARTEMIO  ALARIAO
    148 VARGAS, RAUL  MARI
    149 VARILLA, ANDRIE  LONGALONG
    150 VILLACERAN, WERNER VON  JUICO  151 VILLACORTA, DENNIS  AGUILAR
    152 VILLON, ELENITA  OLAYVAR
    153 VIRAY, ELMER  OCAMPO

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