153 examinees pass the Architect licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 153 out of 397 passed the Architect Licensure Examination given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Fidel Jose R. Siapno and Arch. Robert M. Mirafuente. The examination was held in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, GREGORIO III GALAWAN

2 ABALON, JOJIT HERNANDEZ

3 ABASTILLA, FRANCIS MINONG

4 ADAJAR, DENNIS ERNACIO

5 ADLAWAN, JETH MISA

6 AGAG, JOMY SINOBAGO

7 AGULLANA, ALLAN BALIDOY

8 ALONZO, ANDREW ESTEBAN

9 ANTONIO, RASTY JAMES VILLANUEVA

10 ARCHES, JEFFERSON BAUTISTA

11 ARICA, SARAH JANE DIZON

12 ATIENZA, MARISSA CABIYAAN

13 BACUDIO, VINCENT ROMULO CACAYURIN

14 BADUA, DENNIS PASION

15 BALGOS, BRIAN OCHEA

16 BALLICUD, ALDRICH VICARIO

17 BALUBAR, APRIL SANGCO

18 BARREDO, RICKY MANOLO MENDIOLA

19 BASA, ARGEN JR DE GUZMAN

20 BASILIO, RELITA MARIANO

21 BAUTISTA, JOHN MELVIN LUZURIAGA

22 BENTER, FERNANDO LUNA

23 BERNAL, RODEL BAGARINO

24 BUAGA, WINSTON RAMOS

25 BUGARIN, KRISHNAN GUIAO

26 CABRIGA, EDGARDO CENA

27 CAJEGAS, ADRIAN REY CATUDIO

28 CAPOY, ANGELO VISCAYNO

29 CARIÑO, DAN JOSEPH ESMERALDA

30 CONSUL, NONIETO BIAGTAN

31 CONTI, MARIA CELENE MANGALI

32 CRUZ, JOSE JR ENRIQUEZ

33 CUSTODIO, REJIE CRISTOBAL

34 DAVID, CHRISTIAN MENESES

35 DAVID, MARIEL MELANIE VALENTIN

36 DE GUZMAN, ANDREA MAE AZAS

37 DELA PENA, DIOMIL DALIVA

38 DELA ROSA, LYNDON BAOC

39 DELA TORRE, JOANNA RUTH CONCEPCION

40 DELOS REYES, WILLIAM FULGENCIO

41 DIABOR, ANTHONY REMEGIO

42 DIMALANTA, KENNENT DIMLA

43 DONADILLO, ALISON MAE SEDURANTE

44 ELLI, GERARD TULLAO

45 ENRIQUEZ, ELLAMOR VERDEFLOR

46 ENRIQUEZ, LORENA CAÑO

47 ERANDIO, MARIAN ROSAL URANZA

48 ERNI, JENNIFER ESPILLO

49 ESGUERRA, MARK ANTHONY GARCIA

50 ESPINO, ARLIZA BONDAD

51 FACURA, ANDRIAN CRISTOFER QUIÑONES

52 FALLER, MYRNA LAFUENTE

53 FARIÑAS, DYLAN BORJA

54 FEBRE, MAXIMINO III ESPEDILLON

55 FLORES, JOHN PAUL PEREZ

56 FLORES, LESTER ROMAN

57 FORTALEZA, MARK ANTHONY DELOS ANGELES

58 FORTUNA, GABRIELLE FERRANDO

59 GACO, TEOFILO ROFEROS

60 GACUYA, CHRISTIAN JESTER GALINDO

61 GARCIA, JEFFREY PILAR

62 GARIN, FELIPE CEREZO

63 GODOY, NICOLE MICHELLE DE ROBLES

64 GONZALES, ROBERTO PEREZ

65 GREGORIO, MARIO III JAYMALIN

66 GUERRA, LLOYD LOUISE BARRO

67 GUEVARRA, JEFFREY MANALOTO

68 GUILA, ROCEL SAN BLAS

69 IBAY, RAUL SUBIDO

70 INFANTE, CAMILLE PAMINTUAN

71 INSIGNE, EDGARDO JR TOVILLO

72 JACOBO, FERDINAND SERRA

73 JALLORINA, JASIELEN LORENZ GREGORIO

74 JASARENO, EDWIN JEBULAN

75 JASARENO, KEVIN CONOCIDO

76 JAVIER, CHRISTOFEL ABUY

77 KAW, ALEXANDER PELEGRINO

78 LA ROSA, FLORENCIO ABENIS

79 LAJARANI, ORYZA BARBANGSA

80 LAPUT, RAYMUND DACLAN

81 LEONARDO, MARVIN ARAGON

82 LICUDAN, NOEL GAMO

83 LLAGAS, RYAN CLEYFORD ORBETA

84 LUGA, ELWYN CATACUTAN

85 MAGCAWAS, RIAN JAVIER

86 MANESE, KEVIN ARNAZ FERNANDEZ

87 MANOTO, EVELYN TALUCOD

88 MARTINEZ, CHRISTIAN PINOY

89 MATEOS, JANDER GALPO

90 MATIAS, MARJORIE JOY NAVA

91 MEJIA, CHRISTOPER COQUIA

92 MENDOZA, IRENE FIDES SUERO

93 MENDOZA, JOSEPH MANUEL

94 MICLAT, ROBY JACINTO

95 MORENO, CHARLSTOM IVY MALLANAO

96 MUSALLAM, AL NAUFAR OMAR

97 NABIULA, KRISTOFFER CALUAG

98 NEPOMUCENO, EXZON CHAVEZ

99 NICANOR, ROLANDO SEPILLOS

100 NUÑAL, RAVI PAMARAN

101 OLVIDO, JOMAR TUPAS

102 ONG, JOHN PAUL MILAN

103 OSORIO, MARIA CARMELA PARAWAN

104 PAGUIO, NOEL GUANZON

105 PALABASAN, MELVIN PITOS

106 PALERO, MENCHIE PEREZ

107 PALORIGAN, JEFFREY LAVOR

108 PANCUBILA, RAMELLE CASANOVA

109 PANGANIBAN, ALFREDO JR DAROL

110 PARIS, MICHAEL NAMISA

111 PASCUAL, ROLLY JR CONCEPCION

112 PASIA, ANA CARMELA DELA CRUZ

113 PATANI, CATHERINE JESTRE

114 PATTUGALAN, JOSE JR POBLETE

115 PEDRON, ROSEMARIE ALVAREZ

116 PINAROC, ROGERIC DE LEON

117 PUYO, NEIL TOLENTINO

118 RAGUINDIN, JORAM PAYOPAY

119 RAMOS, RAFAEL TAMBULI

120 RAMOS, ROMY TAMBULI

121 RENIVA, VON RYAN BONO

122 RESTRIVERA, JINKY BONGAIS

123 REYES, JENNIFER DEL MONTE

124 REYES, JENNIFER REGONDOLA

125 RIGOR, PAUL PETER SON RICO

126 RINGCA, ALEJANDRO CELADA

127 SALANGUSTE, YSMAEL RAUL FERNANDEZ

128 SALCEDO, RHOLGIN GONZALES

129 SANTANA, MARK CARLO MAGO

130 SANTIAGO, RICHARD LENON

131 SANTOS, ENRICO GUGULAN

132 SARAOS, ERICSON DINONG

133 SARTE, RENANTE SALARZA

134 SEDA, JANDY JABAT

135 SILOS, EMMANUEL SARDON

136 TABADA, NEIL ALIETO CONEJOS

137 TAGG, JOAN VILLAFLOR

138 TAPALES, IXARA VALERIE TIMOLA

139 TARCENIO, GENE SANTOS

140 TEQUILLO, REDEN ECHAVEZ

141 TIMPUG, ERWIN LAURENTO GOCO

142 TORRES, JOBEL RAMIREZ

143 TUAZON, SUNNY FABREZ

144 UDTOHAN, RENELLE TOROC

145 ULAYAN, ENGELBERT NUQUI

146 VALENZUELA, MICHAEL DAYMON

147 VALLE, ARTEMIO ALARIAO

148 VARGAS, RAUL MARI

149 VARILLA, ANDRIE LONGALONG

150 VILLACERAN, WERNER VON JUICO 151 VILLACORTA, DENNIS AGUILAR

152 VILLON, ELENITA OLAYVAR

153 VIRAY, ELMER OCAMPO

NOTHING FOLLOWS———————-