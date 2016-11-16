170 examinees pass the Aeronautical Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 170 out of 314 passed the Aeronautical Engineer Licensure Examination given by the Board of Aeronautical Engineering in Manila this November 2016.
Seq. No. N a m e
1 ACA-AC, CHRISTIAN WILLSON AYA-AY
2 ADONIS, JANDREI GARCIA
3 ADORNADO, ALEX JR SANCHEZ
4 AGUILAR, JO WAYNE STA MARIA
5 AGUINALDO, CHELSEY MAE OCAMPO
6 AGUIRRE, REUEL CRISOSTOMO
7 AL-ZARAD, MOHAMMED VICENTE
8 AMATONG, NOEL DACLAN
9 ANDAL, ROSELITO JR RANGA
10 ANG, ALEXIS FAJARDO
11 ANTONIO, KENAN EZER SANGDAAN
12 APARICIO, JAYSON AÑASCO
13 AQUINO, ALVIN JOHN BERNARDO
14 ARAGONA, WALDORF DAVID
15 ARENAJO, STEPHANIE ANNE GUANTIA
16 AUSTRIA, VINCENT PAUL GAITE
17 BAIT-IT, MICHAEL MAGLANGIT
18 BANA-AY, JULIEROSE MAGLUYAN
19 BANAYO, JAY ANTHONY ARIOLA
20 BANTULAN, CHRISTIAN CABREROS
21 BARDAJE, JESSICA JAYLIN MACAPAGAL
22 BARDON, PRINCE EDWARD DE JESUS
23 BARENG, JESSIEL ANN CORTES
24 BARTOLOME, GIO ROBYN VALDEZ
25 BASILIO, PAUL ADRIAN VENTURA
26 BASMAYOR, JOHN CARLO
27 BAUTISTA, ADRIAN CASTRO
28 BAYAUA, AIRO LOUISE TAJUELA
29 BENITEZ, ALEX ARIOLA
30 BERNASOR, RONN ANGELO SAMSON
31 BETITA, NICO PANGILINAN
32 BIGAS, MIKIE VILLAMAYOR
33 BOQUEO, JARED CONCEPCION
34 BUFFE, GUISEPPE ANDREW BANCASO
35 CABOTAN, LOUISE MARGARET CAROLINO
36 CAINDAY, KEITH JUSTIN LASOLA
37 CANLAPAN, RALPH MARION MEDINA
38 CANTOS, KENT JOSEPH ARBASA
39 CARANDANG, DANIEL EMMANUEL MANALILI
40 CASIMINA, DEXTER DANN CORPUZ
41 CELI, PHILAMER GLORIOUS TAG-AT
42 CENIZA, VINCY TAGIMACRUZ
43 CHICO, CHRISTINE NICOLE NEBAB
44 CHIO, ZULCER MARK LEONAR
45 CORPORAL, CHARLENE DUSDUS
46 CORPUZ, RALPH ROLAND CAMBEL
47 CORRE, VINCENT CEZAR AULESTIA
48 CRUZ, KEREN SACHIEL BADUA
49 CUTAMORA, JOE ALBERT ORAIZ
50 CUTAR, BARRY CHRISTIAN TSE
51 DABUYAN, JULIAN SAMONTE
52 DALINA, JEREMY CULALA
53 DE FIESTA, OGIE MAIZO
54 DE GUZMAN, JULENAR MERCADO
55 DE LA CRUZ, RUSSELL SUN
56 DE LEON, MARTHA MAY LORENZO
57 DE LOS SANTOS, RICHARD DEAN OSURMAN
58 DE VERA, GILMER-DON AGUEDAN
59 DE VERA, JED MARC BAYAUA
60 DELA CRUZ, JOHN ANGELO MALLARE
61 DELOS TRINOS, KATRINA CAMBA
62 DESTREZA, MA AGATHA NIEVA
63 DOLOJAN, IMMANUEL HOPE ALANIS
64 DOMINGO, ARVIN ROYCE EMPLEO
65 DURAN, LEONARD ANGELO CALABIO
66 DY, IAN PAULO DILOY
67 ENECILLO, ANTONIO JR DEOCAMPO
68 ENRIQUEZ, ADRIANNE JAHNNE LAGMAN
69 ERMINO, YVAN ALEC JOHN TORIO
70 ESGUERRA, EINSTEIN DULAY
71 FERIAS, JOHN JOSHUA SALABSAB
72 FERNANDEZ, JET CORNELIUS BALLESTEROS
73 FRANCISCO, KARL RAYMOND AVILES
74 FRANI, KIM ALMER VILLARAZA
75 GACOSCOS, JUMAR TEJADA
76 GALAMITON, EDRIZZIA EUNICE HAZEL GALE
77 GARCIA, KALVIN SILVA
78 GARCIA, MARIA PATRICIA NICOLE SAÑGA
79 GARCIA, MELVIN REY REYES
80 GAUDIEL, EMANUEL JULIUS SUSMIRAN
81 GONZALES, KIM REYES
82 GUADALQUIVER, REGINE AGULAY
83 GUERRERO, JOHN PAUL DIAZ
84 GUIAM, BENSON DELA SILVA
85 GUTIERREZ, ALVIN PRING
86 HERICO, JULIEN EMMANUEL MALAZARTE
87 HERMOGENES, KARL ROGER DE GUIA
88 JALMASCO, JESUS JR DATO
89 JARANA, WILBERT SURALTA
90 JOAQUIN, CHRISTIAN JOI VILLANUEVA
91 JUCO, CHRISTOPHER LAWRENCE DIZON
92 LAMDAGAN, IRISH CLAUDETTE MINAYO
93 LANTIN, JULIUS CAESAR AMANDY
94 LEGASPI, TIMOTHY WESLEY SANCHEZ
95 LUMAPGUID, JOHNIEL APELANIO
96 LUMAWIG, CEAMAR PACALSO
97 LUNGCAY, MHARK RHUSSEL GABRIEL
98 LURA, NATHANIEL SORROSA
99 MACALINTAL, JUAN MIGUEL VALLES
100 MAGLALANG, JASON
101 MALABI, RUSHDEE JALAL
102 MANALESE, MICHAEL JASPER MENESES
103 MANOGAN, NIKKO PADAWAG
104 MANUEL, JONATHAN BARROZO
105 MARUCUT, PATRICK LOUIS TORNO
106 MIGRIÑO, JOHN PAUL BITOY
107 MILANA, JOSHUA ESTAL
108 MONTOYA, JOHN ANGEL CRUZ
109 NARITA, REIKA PARAJAS
110 ORENZO, RONDON CYRIL REYES
111 ORTEGA, KYLE SANTIAGO
112 ORTIZ, DENZELROI PATRICK BONTUYAN
113 PADASAS, BRYMOND AMBAY
114 PALAD, RHENZ DANNIEL DIMALANTA
115 PANAL, HANS CARLO DIZON
116 PANGILINAN, KEVIN JOHN PABILONA
117 PANTINO, LEO SEBASTIEN DE LEON
118 PAPIO, JACQUES ROBERT VILLANUEVA
119 PARAS, JAYSON JONAS ALVERASTINE
120 PATAWE, DAN JOSHUA LEGASPI
121 PAZ, EMMANUELE ZAMORA
122 PETALLO, LOUVELLE MAGNO
123 PEÑARANDA, MARK EXZEKIL NATUEL
124 PINPIN, RICK ANGELO GUTIERREZ
125 PUDA, MICHELLE GARDUQUE
126 QUIOC, DARYL LUZONG
127 QUIZON, CHRISTELLE MARIE CORTEZ
128 RADA, ISRAEL HAPITAN
129 RADA, REY MARK GUEVARA
130 RAFOLS, KERT RAYMOND MENDOZA
131 RED, CARL MARVIN FLORITA
132 REPOTENTE, AARON ABAYAN
133 REVILLA, ANNE VIDETTE TIRONA
134 REYES, ALMOND GAD ALI TUMBOCON
135 REYES, LEONARD BRYAN LAZARTE
136 RILLERA, CARLO JAE TAN
137 RIVERA, BRYAN JAMES DE GUZMAN
138 ROMERO, ALLAN ROY GOMEZ
139 ROMERO, MARY EDGELIKA SANTOS
140 RUIZ, ANDREW REGINO BONOAN
141 RUIZAL, GERALD PALER
142 SABADICA, JOASH MARK IRENEO
143 SANDUCO, FREDERICK ANGELO OPINION
144 SANTIAGO, WINSTON DAVID
145 SANTOS, AERON PAUL CATAMA
146 SANTOS, ERIC PAUL DELOS SANTOS
147 SARMIENTO, LAURENCE RUIZ DUYA
148 SAYLON, JUN ANGELO ESTOESTA
149 SERRANO, NICKOLAI AQUINO
150 SERRANO, NORMAN SABIJON 151 SILVINO, RECHILO II CAPCO
152 SO, WILSON GELUZ
153 SOLIS, NEIL ORVEN ROLLE
154 SUMINISTRADO, JENESIS BENITO
155 TABANAO, KENT DARYL JUN CABALLES
156 TADE, KRZYL JUL BOKING
157 TATEL, EDWIN JR INFANTE
158 TOLENTINO, JIGO EFRAIM MERLOZA
159 TRINIDAD, FREDNIEL IGNACIO
160 TUTOR, JULIUS ALBERT SANCHEZ
161 UY, MIGUEL RAFAEL BAJIO
162 VALDEZ, ANN GEELYN YSIT
163 VALENCIA, WIN VALMORES
164 VEGA, MARK JAYSON MACENAS
165 VELASCO, MARK ANGELO VITTO
166 VICTO, MARUEL LAURENCE GINEZ
167 VIGILIA, MARK ARNIE DE LEON
168 VILLANUEVA, CARL LUIS SEMBRANO
169 VILLEGAS, KING NICO DE GUZMAN
170 ZAPATA, ALLARICK TONGOL
NOTHING FOLLOWS……………….