Wednesday, November 16, 2016
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    170 examinees pass the Aeronautical Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 170 out of 314 passed the Aeronautical Engineer Licensure Examination given by the Board of Aeronautical Engineering in Manila this November 2016.

    Seq. No.     N a m e

    1 ACA-AC, CHRISTIAN WILLSON  AYA-AY
    2 ADONIS, JANDREI  GARCIA
    3 ADORNADO, ALEX JR  SANCHEZ
    4 AGUILAR, JO WAYNE  STA MARIA
    5 AGUINALDO, CHELSEY MAE  OCAMPO
    6 AGUIRRE, REUEL  CRISOSTOMO
    7 AL-ZARAD, MOHAMMED  VICENTE
    8 AMATONG, NOEL  DACLAN
    9 ANDAL, ROSELITO JR  RANGA
    10 ANG, ALEXIS  FAJARDO
    11 ANTONIO, KENAN EZER  SANGDAAN
    12 APARICIO, JAYSON  AÑASCO
    13 AQUINO, ALVIN JOHN  BERNARDO
    14 ARAGONA, WALDORF  DAVID
    15 ARENAJO, STEPHANIE ANNE  GUANTIA
    16 AUSTRIA, VINCENT PAUL  GAITE
    17 BAIT-IT, MICHAEL  MAGLANGIT
    18 BANA-AY, JULIEROSE  MAGLUYAN
    19 BANAYO, JAY ANTHONY  ARIOLA
    20 BANTULAN, CHRISTIAN  CABREROS
    21 BARDAJE, JESSICA JAYLIN  MACAPAGAL
    22 BARDON, PRINCE EDWARD  DE JESUS
    23 BARENG, JESSIEL ANN  CORTES
    24 BARTOLOME, GIO ROBYN  VALDEZ
    25 BASILIO, PAUL ADRIAN  VENTURA
    26 BASMAYOR, JOHN CARLO
    27 BAUTISTA, ADRIAN  CASTRO
    28 BAYAUA, AIRO LOUISE  TAJUELA
    29 BENITEZ, ALEX  ARIOLA
    30 BERNASOR, RONN ANGELO  SAMSON
    31 BETITA, NICO  PANGILINAN
    32 BIGAS, MIKIE  VILLAMAYOR
    33 BOQUEO, JARED  CONCEPCION
    34 BUFFE, GUISEPPE ANDREW  BANCASO
    35 CABOTAN, LOUISE MARGARET  CAROLINO
    36 CAINDAY, KEITH JUSTIN  LASOLA
    37 CANLAPAN, RALPH MARION  MEDINA
    38 CANTOS, KENT JOSEPH  ARBASA
    39 CARANDANG, DANIEL EMMANUEL  MANALILI
    40 CASIMINA, DEXTER DANN  CORPUZ
    41 CELI, PHILAMER GLORIOUS  TAG-AT
    42 CENIZA, VINCY  TAGIMACRUZ
    43 CHICO, CHRISTINE NICOLE  NEBAB
    44 CHIO, ZULCER MARK  LEONAR
    45 CORPORAL, CHARLENE  DUSDUS
    46 CORPUZ, RALPH ROLAND  CAMBEL
    47 CORRE, VINCENT CEZAR  AULESTIA
    48 CRUZ, KEREN SACHIEL  BADUA
    49 CUTAMORA, JOE ALBERT  ORAIZ
    50 CUTAR, BARRY CHRISTIAN  TSE
    51 DABUYAN, JULIAN  SAMONTE
    52 DALINA, JEREMY  CULALA
    53 DE FIESTA, OGIE  MAIZO
    54 DE GUZMAN, JULENAR  MERCADO
    55 DE LA CRUZ, RUSSELL  SUN
    56 DE LEON, MARTHA MAY  LORENZO
    57 DE LOS SANTOS, RICHARD DEAN  OSURMAN
    58 DE VERA, GILMER-DON  AGUEDAN
    59 DE VERA, JED MARC  BAYAUA
    60 DELA CRUZ, JOHN ANGELO  MALLARE
    61 DELOS TRINOS, KATRINA  CAMBA
    62 DESTREZA, MA AGATHA  NIEVA
    63 DOLOJAN, IMMANUEL HOPE  ALANIS
    64 DOMINGO, ARVIN ROYCE  EMPLEO
    65 DURAN, LEONARD ANGELO  CALABIO
    66 DY, IAN PAULO  DILOY
    67 ENECILLO, ANTONIO JR  DEOCAMPO
    68 ENRIQUEZ, ADRIANNE JAHNNE  LAGMAN
    69 ERMINO, YVAN ALEC JOHN  TORIO
    70 ESGUERRA, EINSTEIN  DULAY
    71 FERIAS, JOHN JOSHUA  SALABSAB
    72 FERNANDEZ, JET CORNELIUS  BALLESTEROS
    73 FRANCISCO, KARL RAYMOND  AVILES
    74 FRANI, KIM ALMER  VILLARAZA
    75 GACOSCOS, JUMAR  TEJADA
    76 GALAMITON, EDRIZZIA EUNICE HAZEL  GALE
    77 GARCIA, KALVIN  SILVA
    78 GARCIA, MARIA PATRICIA NICOLE  SAÑGA
    79 GARCIA, MELVIN REY  REYES
    80 GAUDIEL, EMANUEL JULIUS  SUSMIRAN
    81 GONZALES, KIM  REYES
    82 GUADALQUIVER, REGINE  AGULAY
    83 GUERRERO, JOHN PAUL  DIAZ
    84 GUIAM, BENSON  DELA SILVA
    85 GUTIERREZ, ALVIN  PRING
    86 HERICO, JULIEN EMMANUEL  MALAZARTE
    87 HERMOGENES, KARL ROGER  DE GUIA
    88 JALMASCO, JESUS JR  DATO
    89 JARANA, WILBERT  SURALTA
    90 JOAQUIN, CHRISTIAN JOI  VILLANUEVA
    91 JUCO, CHRISTOPHER LAWRENCE  DIZON
    92 LAMDAGAN, IRISH CLAUDETTE  MINAYO
    93 LANTIN, JULIUS CAESAR  AMANDY
    94 LEGASPI, TIMOTHY WESLEY  SANCHEZ
    95 LUMAPGUID, JOHNIEL  APELANIO
    96 LUMAWIG, CEAMAR  PACALSO
    97 LUNGCAY, MHARK RHUSSEL  GABRIEL
    98 LURA, NATHANIEL  SORROSA
    99 MACALINTAL, JUAN MIGUEL  VALLES
    100 MAGLALANG, JASON
    101 MALABI, RUSHDEE  JALAL
    102 MANALESE, MICHAEL JASPER  MENESES
    103 MANOGAN, NIKKO  PADAWAG
    104 MANUEL, JONATHAN  BARROZO
    105 MARUCUT, PATRICK LOUIS  TORNO
    106 MIGRIÑO, JOHN PAUL  BITOY
    107 MILANA, JOSHUA  ESTAL
    108 MONTOYA, JOHN ANGEL  CRUZ
    109 NARITA, REIKA  PARAJAS
    110 ORENZO, RONDON CYRIL  REYES
    111 ORTEGA, KYLE  SANTIAGO
    112 ORTIZ, DENZELROI PATRICK  BONTUYAN
    113 PADASAS, BRYMOND  AMBAY
    114 PALAD, RHENZ DANNIEL  DIMALANTA
    115 PANAL, HANS CARLO  DIZON
    116 PANGILINAN, KEVIN JOHN  PABILONA
    117 PANTINO, LEO SEBASTIEN  DE LEON
    118 PAPIO, JACQUES ROBERT  VILLANUEVA
    119 PARAS, JAYSON JONAS  ALVERASTINE
    120 PATAWE, DAN JOSHUA  LEGASPI
    121 PAZ, EMMANUELE  ZAMORA
    122 PETALLO, LOUVELLE  MAGNO
    123 PEÑARANDA, MARK EXZEKIL  NATUEL
    124 PINPIN, RICK ANGELO  GUTIERREZ
    125 PUDA, MICHELLE  GARDUQUE
    126 QUIOC, DARYL  LUZONG
    127 QUIZON, CHRISTELLE MARIE  CORTEZ
    128 RADA, ISRAEL  HAPITAN
    129 RADA, REY MARK  GUEVARA
    130 RAFOLS, KERT RAYMOND  MENDOZA
    131 RED, CARL MARVIN  FLORITA
    132 REPOTENTE, AARON  ABAYAN
    133 REVILLA, ANNE VIDETTE  TIRONA
    134 REYES, ALMOND GAD ALI  TUMBOCON
    135 REYES, LEONARD BRYAN  LAZARTE
    136 RILLERA, CARLO JAE  TAN
    137 RIVERA, BRYAN JAMES  DE GUZMAN
    138 ROMERO, ALLAN ROY  GOMEZ
    139 ROMERO, MARY EDGELIKA  SANTOS
    140 RUIZ, ANDREW REGINO  BONOAN
    141 RUIZAL, GERALD  PALER
    142 SABADICA, JOASH MARK  IRENEO
    143 SANDUCO, FREDERICK ANGELO  OPINION
    144 SANTIAGO, WINSTON  DAVID
    145 SANTOS, AERON PAUL  CATAMA
    146 SANTOS, ERIC PAUL  DELOS SANTOS
    147 SARMIENTO, LAURENCE RUIZ  DUYA
    148 SAYLON, JUN ANGELO  ESTOESTA
    149 SERRANO, NICKOLAI  AQUINO
    150 SERRANO, NORMAN  SABIJON 151 SILVINO, RECHILO II  CAPCO
    152 SO, WILSON  GELUZ
    153 SOLIS, NEIL ORVEN  ROLLE
    154 SUMINISTRADO, JENESIS  BENITO
    155 TABANAO, KENT DARYL JUN  CABALLES
    156 TADE, KRZYL JUL  BOKING
    157 TATEL, EDWIN JR  INFANTE
    158 TOLENTINO, JIGO EFRAIM  MERLOZA
    159 TRINIDAD, FREDNIEL  IGNACIO
    160 TUTOR, JULIUS ALBERT  SANCHEZ
    161 UY, MIGUEL RAFAEL  BAJIO
    162 VALDEZ, ANN GEELYN  YSIT
    163 VALENCIA, WIN  VALMORES
    164 VEGA, MARK JAYSON  MACENAS
    165 VELASCO, MARK ANGELO  VITTO
    166 VICTO, MARUEL LAURENCE  GINEZ
    167 VIGILIA, MARK ARNIE  DE LEON
    168 VILLANUEVA, CARL LUIS  SEMBRANO
    169 VILLEGAS, KING NICO  DE GUZMAN
    170 ZAPATA, ALLARICK  TONGOL

    NOTHING FOLLOWS……………….

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