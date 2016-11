170 examinees pass the Aeronautical Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 170 out of 314 passed the Aeronautical Engineer Licensure Examination given by the Board of Aeronautical Engineering in Manila this November 2016.

Seq. No. N a m e

1 ACA-AC, CHRISTIAN WILLSON AYA-AY

2 ADONIS, JANDREI GARCIA

3 ADORNADO, ALEX JR SANCHEZ

4 AGUILAR, JO WAYNE STA MARIA

5 AGUINALDO, CHELSEY MAE OCAMPO

6 AGUIRRE, REUEL CRISOSTOMO

7 AL-ZARAD, MOHAMMED VICENTE

8 AMATONG, NOEL DACLAN

9 ANDAL, ROSELITO JR RANGA

10 ANG, ALEXIS FAJARDO

11 ANTONIO, KENAN EZER SANGDAAN

12 APARICIO, JAYSON AÑASCO

13 AQUINO, ALVIN JOHN BERNARDO

14 ARAGONA, WALDORF DAVID

15 ARENAJO, STEPHANIE ANNE GUANTIA

16 AUSTRIA, VINCENT PAUL GAITE

17 BAIT-IT, MICHAEL MAGLANGIT

18 BANA-AY, JULIEROSE MAGLUYAN

19 BANAYO, JAY ANTHONY ARIOLA

20 BANTULAN, CHRISTIAN CABREROS

21 BARDAJE, JESSICA JAYLIN MACAPAGAL

22 BARDON, PRINCE EDWARD DE JESUS

23 BARENG, JESSIEL ANN CORTES

24 BARTOLOME, GIO ROBYN VALDEZ

25 BASILIO, PAUL ADRIAN VENTURA

26 BASMAYOR, JOHN CARLO

27 BAUTISTA, ADRIAN CASTRO

28 BAYAUA, AIRO LOUISE TAJUELA

29 BENITEZ, ALEX ARIOLA

30 BERNASOR, RONN ANGELO SAMSON

31 BETITA, NICO PANGILINAN

32 BIGAS, MIKIE VILLAMAYOR

33 BOQUEO, JARED CONCEPCION

34 BUFFE, GUISEPPE ANDREW BANCASO

35 CABOTAN, LOUISE MARGARET CAROLINO

36 CAINDAY, KEITH JUSTIN LASOLA

37 CANLAPAN, RALPH MARION MEDINA

38 CANTOS, KENT JOSEPH ARBASA

39 CARANDANG, DANIEL EMMANUEL MANALILI

40 CASIMINA, DEXTER DANN CORPUZ

41 CELI, PHILAMER GLORIOUS TAG-AT

42 CENIZA, VINCY TAGIMACRUZ

43 CHICO, CHRISTINE NICOLE NEBAB

44 CHIO, ZULCER MARK LEONAR

45 CORPORAL, CHARLENE DUSDUS

46 CORPUZ, RALPH ROLAND CAMBEL

47 CORRE, VINCENT CEZAR AULESTIA

48 CRUZ, KEREN SACHIEL BADUA

49 CUTAMORA, JOE ALBERT ORAIZ

50 CUTAR, BARRY CHRISTIAN TSE

51 DABUYAN, JULIAN SAMONTE

52 DALINA, JEREMY CULALA

53 DE FIESTA, OGIE MAIZO

54 DE GUZMAN, JULENAR MERCADO

55 DE LA CRUZ, RUSSELL SUN

56 DE LEON, MARTHA MAY LORENZO

57 DE LOS SANTOS, RICHARD DEAN OSURMAN

58 DE VERA, GILMER-DON AGUEDAN

59 DE VERA, JED MARC BAYAUA

60 DELA CRUZ, JOHN ANGELO MALLARE

61 DELOS TRINOS, KATRINA CAMBA

62 DESTREZA, MA AGATHA NIEVA

63 DOLOJAN, IMMANUEL HOPE ALANIS

64 DOMINGO, ARVIN ROYCE EMPLEO

65 DURAN, LEONARD ANGELO CALABIO

66 DY, IAN PAULO DILOY

67 ENECILLO, ANTONIO JR DEOCAMPO

68 ENRIQUEZ, ADRIANNE JAHNNE LAGMAN

69 ERMINO, YVAN ALEC JOHN TORIO

70 ESGUERRA, EINSTEIN DULAY

71 FERIAS, JOHN JOSHUA SALABSAB

72 FERNANDEZ, JET CORNELIUS BALLESTEROS

73 FRANCISCO, KARL RAYMOND AVILES

74 FRANI, KIM ALMER VILLARAZA

75 GACOSCOS, JUMAR TEJADA

76 GALAMITON, EDRIZZIA EUNICE HAZEL GALE

77 GARCIA, KALVIN SILVA

78 GARCIA, MARIA PATRICIA NICOLE SAÑGA

79 GARCIA, MELVIN REY REYES

80 GAUDIEL, EMANUEL JULIUS SUSMIRAN

81 GONZALES, KIM REYES

82 GUADALQUIVER, REGINE AGULAY

83 GUERRERO, JOHN PAUL DIAZ

84 GUIAM, BENSON DELA SILVA

85 GUTIERREZ, ALVIN PRING

86 HERICO, JULIEN EMMANUEL MALAZARTE

87 HERMOGENES, KARL ROGER DE GUIA

88 JALMASCO, JESUS JR DATO

89 JARANA, WILBERT SURALTA

90 JOAQUIN, CHRISTIAN JOI VILLANUEVA

91 JUCO, CHRISTOPHER LAWRENCE DIZON

92 LAMDAGAN, IRISH CLAUDETTE MINAYO

93 LANTIN, JULIUS CAESAR AMANDY

94 LEGASPI, TIMOTHY WESLEY SANCHEZ

95 LUMAPGUID, JOHNIEL APELANIO

96 LUMAWIG, CEAMAR PACALSO

97 LUNGCAY, MHARK RHUSSEL GABRIEL

98 LURA, NATHANIEL SORROSA

99 MACALINTAL, JUAN MIGUEL VALLES

100 MAGLALANG, JASON

101 MALABI, RUSHDEE JALAL

102 MANALESE, MICHAEL JASPER MENESES

103 MANOGAN, NIKKO PADAWAG

104 MANUEL, JONATHAN BARROZO

105 MARUCUT, PATRICK LOUIS TORNO

106 MIGRIÑO, JOHN PAUL BITOY

107 MILANA, JOSHUA ESTAL

108 MONTOYA, JOHN ANGEL CRUZ

109 NARITA, REIKA PARAJAS

110 ORENZO, RONDON CYRIL REYES

111 ORTEGA, KYLE SANTIAGO

112 ORTIZ, DENZELROI PATRICK BONTUYAN

113 PADASAS, BRYMOND AMBAY

114 PALAD, RHENZ DANNIEL DIMALANTA

115 PANAL, HANS CARLO DIZON

116 PANGILINAN, KEVIN JOHN PABILONA

117 PANTINO, LEO SEBASTIEN DE LEON

118 PAPIO, JACQUES ROBERT VILLANUEVA

119 PARAS, JAYSON JONAS ALVERASTINE

120 PATAWE, DAN JOSHUA LEGASPI

121 PAZ, EMMANUELE ZAMORA

122 PETALLO, LOUVELLE MAGNO

123 PEÑARANDA, MARK EXZEKIL NATUEL

124 PINPIN, RICK ANGELO GUTIERREZ

125 PUDA, MICHELLE GARDUQUE

126 QUIOC, DARYL LUZONG

127 QUIZON, CHRISTELLE MARIE CORTEZ

128 RADA, ISRAEL HAPITAN

129 RADA, REY MARK GUEVARA

130 RAFOLS, KERT RAYMOND MENDOZA

131 RED, CARL MARVIN FLORITA

132 REPOTENTE, AARON ABAYAN

133 REVILLA, ANNE VIDETTE TIRONA

134 REYES, ALMOND GAD ALI TUMBOCON

135 REYES, LEONARD BRYAN LAZARTE

136 RILLERA, CARLO JAE TAN

137 RIVERA, BRYAN JAMES DE GUZMAN

138 ROMERO, ALLAN ROY GOMEZ

139 ROMERO, MARY EDGELIKA SANTOS

140 RUIZ, ANDREW REGINO BONOAN

141 RUIZAL, GERALD PALER

142 SABADICA, JOASH MARK IRENEO

143 SANDUCO, FREDERICK ANGELO OPINION

144 SANTIAGO, WINSTON DAVID

145 SANTOS, AERON PAUL CATAMA

146 SANTOS, ERIC PAUL DELOS SANTOS

147 SARMIENTO, LAURENCE RUIZ DUYA

148 SAYLON, JUN ANGELO ESTOESTA

149 SERRANO, NICKOLAI AQUINO

150 SERRANO, NORMAN SABIJON 151 SILVINO, RECHILO II CAPCO

152 SO, WILSON GELUZ

153 SOLIS, NEIL ORVEN ROLLE

154 SUMINISTRADO, JENESIS BENITO

155 TABANAO, KENT DARYL JUN CABALLES

156 TADE, KRZYL JUL BOKING

157 TATEL, EDWIN JR INFANTE

158 TOLENTINO, JIGO EFRAIM MERLOZA

159 TRINIDAD, FREDNIEL IGNACIO

160 TUTOR, JULIUS ALBERT SANCHEZ

161 UY, MIGUEL RAFAEL BAJIO

162 VALDEZ, ANN GEELYN YSIT

163 VALENCIA, WIN VALMORES

164 VEGA, MARK JAYSON MACENAS

165 VELASCO, MARK ANGELO VITTO

166 VICTO, MARUEL LAURENCE GINEZ

167 VIGILIA, MARK ARNIE DE LEON

168 VILLANUEVA, CARL LUIS SEMBRANO

169 VILLEGAS, KING NICO DE GUZMAN

170 ZAPATA, ALLARICK TONGOL

NOTHING FOLLOWS……………….