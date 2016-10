177 examinees pass the Registered Master Electricians licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 177 out of 281 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 ACAS, JOENAS PALAMANO

2 ADAJO, HARVEY RAMOS

3 ADRIASOLA, JULIUS CEASAR PAJUELAS

4 AGAD, DANILO QUIZON

5 AGNILA, EMMANUEL ESTRELLA

6 AGUILA, JEFFREY BITUIN

7 ALBERTO, JEFFERSON GACUSAN

8 ALDANA, CHRISTIAN MAGADIA

9 ALFORQUE, ROBERT SILOS

10 ALLAYBAN, ORLAN CONTILLO

11 ALMIROL, RYAN EGUIA

12 ALONSAGAY, REGIE TORQUILLO

13 ALQUISOLA, RONEL NILOOBAN

14 ANCHETA, ARNEL ANTALAN

15 ANDUYON, BERNARD BELOY

16 ANINO, FRANCIS RANIL ENARGAN

17 ANTOLIN, PEDRO JR GANZAGAN

18 ANTONIO, FRANKLIN SANTOS

19 ARCALLANA, NOLI TABLADA

20 ARROYO, FRANCIS JAROME VILLAMARZO

21 ARTATES, VICENTE DALIVA

22 ASOK, ALLAN JOY CABAHUG

23 BACURIO, DANILO ALVAREZ

24 BAGUHIN, FRANCISCO JR VICENTE

25 BALADAD, SAMUEL FERNANDEZ

26 BALMACEDA, EDUARDO JR TURALBA

27 BARBA, JOEL JR REYES

28 BAUTISTA, FREDERIC OSORIO

29 BAUZON, MICHAEL JABER LEAL

30 BEDAYOS, JOSHUA VENCENT BATCHILLER

31 BENDIOLA, PORFIRIO JR MARTIN

32 BENIGNO, MARBIE SAPON

33 BERAYO, EMAN OGO

34 BEROY, JOHNIE FLORES

35 BERTUCIO, ULYSSES DEQUILLA

36 BILLENA, GABBY OBERIO

37 BITOS, LEONCIO EMPERADO

38 BLAS, BENJAMIN FERNANDEZ

39 BOJOCAN, MARLON GUIRA

40 BOQUILA, ROQUE AUTIDA

41 BRISTOL, REYMAN SOMBRERO

42 BRUNO, FRANKLIN GARCIA

43 BUEZA, MELCHOR ESCOBAR

44 CABAÑERO, ROBERTO RELATORES

45 CALACDAY, HENRICK IVAN MALIGAYA

46 CAMEROS, ROBIN SAPATUA

47 CANO, ANGIEFREY RAMOS

48 CANTIGA, RYAN IGNACIO

49 CAPUNO, NOLI LEYNES

50 CARCEDO, ACHILLES NARCISO

51 CARIGO, PEDRO ASENJO

52 CATADMAN, RENIER BROÑOLA

53 CEBALLOS, MARVIN MALAYA

54 CELESTINO, GIOVANNI COMO

55 CELIZ, LOUIE BARRIENTOS

56 CHAVEZ, ARSENIO JR HERNANDEZ

57 CHING, ANTONIO JR LIM

58 CONTILLO, EDWIN VELONZA

59 CORPORAL, NILO RECTO

60 CORPUZ, BRYAN MARZO

61 CRUZ, ELMER REY LAPITAN

62 CUETO, NOEL MENDOZA

63 CUTANDA, CHRISTOPHER BASCO

64 DADUA, REDEN BELMONTE

65 DANILA, JOEL CLAMUCHA

66 DAYUJA, JESSAR DACILLO

67 DAÑO, DONDON GALO

68 DEBLOIS, GERRY ALCONES

69 DECHAVEZ, JESSIE DE MONTEVERDE

70 DEDUMO, RICHARD TUNDAY

71 DEDUQUE, HENRY DALAGAN

72 DELA CALZADA, JEREMIAS GENILA

73 DELA CRUZ, ROGELIO JR DE GUZMAN

74 DELA TORRE, BARTOLOME JR GONZALES

75 DOLAR, DANILO JR BUGAAY

76 DOLUERAS, ALDRIN TABRADILLO

77 DOYDORA, JULIUS JUABAN

78 ENAD, ARMANDO MASAYON

79 ENGADA, RYAN GY MEJADO

80 ESTRABO, NOEL SALUDES

81 EVANGELISTA, RAFAEL BITORIO

82 EVASCO, JOY FORONES

83 FEBRADA, PROCESO BIACO

84 FRANCISCO, JOEMEL BACAY

85 FUENTES, ARNEL LUNA

86 FUNELAS, VALSON CORCUERA

87 GUDITO, JOELITO APARECE

88 HERMOSO, ROBERTO DIAZ

89 HERNANDEZ, PATRICK FERNANDO

90 INION, DONNIE RAY TIWAN

91 JAPSON, ALFREDO III MORAGAS

92 JARDIN, EDWIN JR MORATO

93 JASPIO, RODEL TEJADA

94 JUAN, MARCIAL AGCAOILI

95 JULVE, ARIEL DAHUYA

96 LABRADOR, MARVIN SARMIENTO

97 LADIERO, FERDENAN PERALTA

98 LANDICHO, NHUEL CAGUICLA

99 LAO, RODEN JUMAWID

100 LAPAS, EDGARDO JR BARING

101 LAUREL, BOBBY LOPEZ

102 LESIGUES, ELDEN VISITACION

103 LICAYU, JAY ERICSON LIQUIGAN

104 LIMOD, ADRIAN SUQUIB

105 LIZASO, JONATHAN TAYAMORA

106 LLANDER, MARK LIBRADILLA

107 LLORCA, ISABELO JR ALBARICO

108 LUCAGBO, RUEL CARANZO

109 MAANDIG, ERLAN MABAO

110 MACA, LOUISITO REDOÑA

111 MADULID, ALVIN QUE

112 MAGALLADO, CHARLIE MATINONG

113 MAGHANOY, GASPAR RENDORA

114 MAGUAD, ALEJANDRO VARGAS

115 MAISOG, FRANCIS ONYOT

116 MANLANGIT, JUDY BALBER

117 MANLIGAS, GENITO MALINAY

118 MANTO, JOEMAR FERNANDEZ

119 MANUEL, MAURICIO CLEMENTE

120 MAPALO, ROMNICK MACALOS

121 MAQUILAS, JANNO ALBOS

122 MEDINA, ROBERTO BELARA

123 MEJARES, LEOMAR SINOGAYA

124 MEÑESES, RUIN ENARIO

125 MIKUNUG, MINSUARIE HUSAIN

126 MOJICA, JOWEL TORRES

127 MORENO, JESUS JR SINGSON

128 MORENO, JON REMBRAND ALLER

129 NILO, RONNIE BALOT

130 NUESTRO, EDGAR ALLAN BALLERAS

131 NUEVO, FRANKIE JORDUELA

132 ODVINA, BOBBY DEINLA

133 OTERO, FEDELINO CUEME

134 PADRIQUEZ, LOUIJER SABALDAN

135 PAGTACUNAN, RICO MUEGA

136 PALADO, DOMINADOR REDDAUS

137 PEKITPEKIT, ROQUE COMENDADOR

138 PILAPIL, LEW LAUDE

139 PLAZA, ARCEO ANGELES

140 PUNZALAN, ARISTOTLE GUEVARRA

141 QUIACHON, RENAN FLORES

142 QUIJADA, NEIL GABUTAN

143 QUINDARA, KENNETH DEAN CALIXTRO

144 REDILLA, RANDY IDANO

145 REYES, NELSON MACARIOLA

146 RICA, DIONIETO AVILA

147 RIDON, MELVIN BANIAGA

148 RODAVIA, MARCIANO BERNARDO

149 ROMAN, JIMMY ONOFRE

150 ROMERO, ROBERTO RUIZ

151 ROSALES, FREDIE LOU LABRINGCA

152 ROXAS, MARK RYAN ONG

153 RUEDAS, ANASTACIO JR NAYRE

154 SAGARIO, CHARLES BAUTISTA

155 SANCHEZ, CARLITO CANLAS

156 SARTE, CALIXTO JR SALARZA

157 SEREVO, ROLANDO OCTAVIANO

158 SIDO, JERRY CAÑEDO

159 SORIANO, JHOBEL LORLD PALMA

160 STA ANA, ROMMEL ENRIQUEZ

161 TAGUBA, JESSIE DAÑO

162 TANGALIN, DENNIS GARCIA

163 TEJADA, GERRY TRESVALLES

164 TEOPE, JOSELITO JR ABSULIO

165 TERNIO, ANDRES ZUNIEGA

166 TEVES, AETHEL CRAIG MILITANTE

167 TOLENTINO, LEANDRO PUNLA

168 TUMULAK, BENSON ANCIO

169 URIAN, BRYAN JAKE AGUINALDO

170 VALDEZ, JUANITO JR GERON

171 VALERA, ANTHONY ROGANDO

172 VALONES, ROLDAN HERERRA

173 VELOSO, NEMESIO ABINA

174 VILLAVER, ROLAND LAO

175 VISTAL, RIVO SARSABA

176 WINES, RENE GUARINO

177 ZAMORA, PAUL CERVANTES

NOTHING FOLLOWS———————-