Friday, October 14, 2016
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    177 examinees pass the Registered Master Electricians licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 177 out of 281 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 ACAS, JOENAS  PALAMANO
    2 ADAJO, HARVEY  RAMOS
    3 ADRIASOLA, JULIUS CEASAR  PAJUELAS
    4 AGAD, DANILO  QUIZON
    5 AGNILA, EMMANUEL  ESTRELLA
    6 AGUILA, JEFFREY  BITUIN
    7 ALBERTO, JEFFERSON  GACUSAN
    8 ALDANA, CHRISTIAN  MAGADIA
    9 ALFORQUE, ROBERT  SILOS
    10 ALLAYBAN, ORLAN  CONTILLO
    11 ALMIROL, RYAN  EGUIA
    12 ALONSAGAY, REGIE  TORQUILLO
    13 ALQUISOLA, RONEL  NILOOBAN
    14 ANCHETA, ARNEL  ANTALAN
    15 ANDUYON, BERNARD  BELOY
    16 ANINO, FRANCIS RANIL  ENARGAN
    17 ANTOLIN, PEDRO JR  GANZAGAN
    18 ANTONIO, FRANKLIN  SANTOS
    19 ARCALLANA, NOLI  TABLADA
    20 ARROYO, FRANCIS JAROME  VILLAMARZO
    21 ARTATES, VICENTE  DALIVA
    22 ASOK, ALLAN JOY  CABAHUG
    23 BACURIO, DANILO  ALVAREZ
    24 BAGUHIN, FRANCISCO JR  VICENTE
    25 BALADAD, SAMUEL  FERNANDEZ
    26 BALMACEDA, EDUARDO JR  TURALBA
    27 BARBA, JOEL JR  REYES
    28 BAUTISTA, FREDERIC  OSORIO
    29 BAUZON, MICHAEL JABER  LEAL
    30 BEDAYOS, JOSHUA VENCENT  BATCHILLER
    31 BENDIOLA, PORFIRIO JR  MARTIN
    32 BENIGNO, MARBIE  SAPON
    33 BERAYO, EMAN  OGO
    34 BEROY, JOHNIE  FLORES
    35 BERTUCIO, ULYSSES  DEQUILLA
    36 BILLENA, GABBY  OBERIO
    37 BITOS, LEONCIO  EMPERADO
    38 BLAS, BENJAMIN  FERNANDEZ
    39 BOJOCAN, MARLON  GUIRA
    40 BOQUILA, ROQUE  AUTIDA
    41 BRISTOL, REYMAN  SOMBRERO
    42 BRUNO, FRANKLIN  GARCIA
    43 BUEZA, MELCHOR  ESCOBAR
    44 CABAÑERO, ROBERTO  RELATORES
    45 CALACDAY, HENRICK IVAN  MALIGAYA
    46 CAMEROS, ROBIN  SAPATUA
    47 CANO, ANGIEFREY  RAMOS
    48 CANTIGA, RYAN  IGNACIO
    49 CAPUNO, NOLI  LEYNES
    50 CARCEDO, ACHILLES  NARCISO
    51 CARIGO, PEDRO  ASENJO
    52 CATADMAN, RENIER  BROÑOLA
    53 CEBALLOS, MARVIN  MALAYA
    54 CELESTINO, GIOVANNI  COMO
    55 CELIZ, LOUIE  BARRIENTOS
    56 CHAVEZ, ARSENIO JR  HERNANDEZ
    57 CHING, ANTONIO JR  LIM
    58 CONTILLO, EDWIN  VELONZA
    59 CORPORAL, NILO  RECTO
    60 CORPUZ, BRYAN  MARZO
    61 CRUZ, ELMER REY  LAPITAN
    62 CUETO, NOEL  MENDOZA
    63 CUTANDA, CHRISTOPHER  BASCO
    64 DADUA, REDEN  BELMONTE
    65 DANILA, JOEL  CLAMUCHA
    66 DAYUJA, JESSAR  DACILLO
    67 DAÑO, DONDON  GALO
    68 DEBLOIS, GERRY  ALCONES
    69 DECHAVEZ, JESSIE  DE MONTEVERDE
    70 DEDUMO, RICHARD  TUNDAY
    71 DEDUQUE, HENRY  DALAGAN
    72 DELA CALZADA, JEREMIAS  GENILA
    73 DELA CRUZ, ROGELIO JR  DE GUZMAN
    74 DELA TORRE, BARTOLOME JR  GONZALES
    75 DOLAR, DANILO JR  BUGAAY
    76 DOLUERAS, ALDRIN  TABRADILLO
    77 DOYDORA, JULIUS  JUABAN
    78 ENAD, ARMANDO  MASAYON
    79 ENGADA, RYAN GY  MEJADO
    80 ESTRABO, NOEL  SALUDES
    81 EVANGELISTA, RAFAEL  BITORIO
    82 EVASCO, JOY  FORONES
    83 FEBRADA, PROCESO  BIACO
    84 FRANCISCO, JOEMEL  BACAY
    85 FUENTES, ARNEL  LUNA
    86 FUNELAS, VALSON  CORCUERA
    87 GUDITO, JOELITO  APARECE
    88 HERMOSO, ROBERTO  DIAZ
    89 HERNANDEZ, PATRICK  FERNANDO
    90 INION, DONNIE RAY  TIWAN
    91 JAPSON, ALFREDO III  MORAGAS
    92 JARDIN, EDWIN JR  MORATO
    93 JASPIO, RODEL  TEJADA
    94 JUAN, MARCIAL  AGCAOILI
    95 JULVE, ARIEL  DAHUYA
    96 LABRADOR, MARVIN  SARMIENTO
    97 LADIERO, FERDENAN  PERALTA
    98 LANDICHO, NHUEL  CAGUICLA
    99 LAO, RODEN  JUMAWID
    100 LAPAS, EDGARDO JR  BARING
    101 LAUREL, BOBBY  LOPEZ
    102 LESIGUES, ELDEN  VISITACION
    103 LICAYU, JAY ERICSON  LIQUIGAN
    104 LIMOD, ADRIAN  SUQUIB
    105 LIZASO, JONATHAN  TAYAMORA
    106 LLANDER, MARK  LIBRADILLA
    107 LLORCA, ISABELO JR  ALBARICO
    108 LUCAGBO, RUEL  CARANZO
    109 MAANDIG, ERLAN  MABAO
    110 MACA, LOUISITO  REDOÑA
    111 MADULID, ALVIN  QUE
    112 MAGALLADO, CHARLIE  MATINONG
    113 MAGHANOY, GASPAR  RENDORA
    114 MAGUAD, ALEJANDRO  VARGAS
    115 MAISOG, FRANCIS  ONYOT
    116 MANLANGIT, JUDY  BALBER
    117 MANLIGAS, GENITO  MALINAY
    118 MANTO, JOEMAR  FERNANDEZ
    119 MANUEL, MAURICIO  CLEMENTE
    120 MAPALO, ROMNICK  MACALOS
    121 MAQUILAS, JANNO  ALBOS
    122 MEDINA, ROBERTO  BELARA
    123 MEJARES, LEOMAR  SINOGAYA
    124 MEÑESES, RUIN  ENARIO
    125 MIKUNUG, MINSUARIE  HUSAIN
    126 MOJICA, JOWEL  TORRES
    127 MORENO, JESUS JR  SINGSON
    128 MORENO, JON REMBRAND  ALLER
    129 NILO, RONNIE  BALOT
    130 NUESTRO, EDGAR ALLAN  BALLERAS
    131 NUEVO, FRANKIE  JORDUELA
    132 ODVINA, BOBBY  DEINLA
    133 OTERO, FEDELINO  CUEME
    134 PADRIQUEZ, LOUIJER  SABALDAN
    135 PAGTACUNAN, RICO  MUEGA
    136 PALADO, DOMINADOR  REDDAUS
    137 PEKITPEKIT, ROQUE  COMENDADOR
    138 PILAPIL, LEW  LAUDE
    139 PLAZA, ARCEO  ANGELES
    140 PUNZALAN, ARISTOTLE  GUEVARRA
    141 QUIACHON, RENAN  FLORES
    142 QUIJADA, NEIL  GABUTAN
    143 QUINDARA, KENNETH DEAN  CALIXTRO
    144 REDILLA, RANDY  IDANO
    145 REYES, NELSON  MACARIOLA
    146 RICA, DIONIETO  AVILA
    147 RIDON, MELVIN  BANIAGA
    148 RODAVIA, MARCIANO  BERNARDO
    149 ROMAN, JIMMY  ONOFRE
    150 ROMERO, ROBERTO  RUIZ
    151 ROSALES, FREDIE LOU  LABRINGCA
    152 ROXAS, MARK RYAN  ONG
    153 RUEDAS, ANASTACIO JR  NAYRE
    154 SAGARIO, CHARLES  BAUTISTA
    155 SANCHEZ, CARLITO  CANLAS
    156 SARTE, CALIXTO JR  SALARZA
    157 SEREVO, ROLANDO  OCTAVIANO
    158 SIDO, JERRY  CAÑEDO
    159 SORIANO, JHOBEL LORLD  PALMA
    160 STA ANA, ROMMEL  ENRIQUEZ
    161 TAGUBA, JESSIE  DAÑO
    162 TANGALIN, DENNIS  GARCIA
    163 TEJADA, GERRY  TRESVALLES
    164 TEOPE, JOSELITO JR  ABSULIO
    165 TERNIO, ANDRES  ZUNIEGA
    166 TEVES, AETHEL CRAIG  MILITANTE
    167 TOLENTINO, LEANDRO  PUNLA
    168 TUMULAK, BENSON  ANCIO
    169 URIAN, BRYAN JAKE  AGUINALDO
    170 VALDEZ, JUANITO JR  GERON
    171 VALERA, ANTHONY  ROGANDO
    172 VALONES, ROLDAN  HERERRA
    173 VELOSO, NEMESIO  ABINA
    174 VILLAVER, ROLAND  LAO
    175 VISTAL, RIVO  SARSABA
    176 WINES, RENE  GUARINO
    177 ZAMORA, PAUL  CERVANTES

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