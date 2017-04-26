Wednesday, April 26, 2017
    • The Manila Times Online
  • hk header
    • The Manila Times Online
    You are at:»»»1,817 examinees pass the Registered Master Electricians Licensure exams

    1,817 examinees pass the Registered Master Electricians Licensure exams

    0
    By on The Latest News, Today's Breaking News

    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,817 out of 3,130 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban this April 2017.

       Seq. No.         N a m e
    1  ABAD, MARK NOEL  AMPER
    2  ABALAJEN, GERARDO  ABADIANO
    3  ABANDO, NEIL RYAN  SOMORIA
    4  ABANTO, KATRINA  MABILANGAN
    5  ABAO, ROEL  ASENDIENTE
    6  ABAR, GENNADY JESS  TABOR
    7  ABARCAR, JEFFREY  TAJUNA
    8  ABARICIA, ISRAEL  SUAREZ
    9  ABAYATA, ARIEL JOHN  QUIMZON
    10  ABAYON, DANTE  BOTANTE
    11  ABAÑA, JOSHUA NICOLAS  CASTILLO
    12  ABDON, KEVIN JAMES  ADVINCULA
    13  ABE, CHRISTIAN  BUAR
    14  ABE, ELGER  IMPERIAL
    15  ABEJAR, JAMIE-LYN  ABAD
    16  ABELA, RUBY ROSE  OBMERGA
    17  ABELLA, JERWIN  PASTERA
    18  ABELLA, JEZREEL  NANTES
    19  ABELLANOSA, PERFECT ANTHONY  ALVA
    20  ABINES, RIGOR  GARAO
    21  ABING, BRYAN  BAHIO
    22  ABJELINA, MARC DOMINIC  EDRA
    23  ABLAZO, BENSEN  ELLETA
    24  ABNE, ALMERANTE  LICANDA
    25  ABOGA, RODEL  CAHANAP
    26  ABRIO, EDGAR  BANTILAN
    27  ABUEG, VAL PHRIXUS  PALICPIC
    28  ABUY, CARL LUI  PEGOLLO
    29  ACALA, MANDY  PALACIO
    30  ACERA, JOHNNIEL  CARPIO
    31  ACOMPAÑADO, CHRISTIAN  BACALSO
    32  ACORDA, MARK GENESIS  GERVACIO
    33  ACOYMO, BONIFACIO  MONDEJAR
    34  ACQUIATAN, ERWIN  BRIONES
    35  ACUÑA, MAE ANTHONETTE  FLOTADO
    36  ADALLA, MARK ANTHONY  BONIEL
    37  ADEL, SHERWIN JADEL  GUPO
    38  ADORNA, GREG  LADICA
    39  ADTO, ALFRED  SIXTA
    40  ADVIENTO, KMART JOKKO  SISON
    41  AFABLE, TITO JR  DIONIO
    42  AFLICCION, ROGIE  CASTOR
    43  AGARIN, LYNDONE JAN  MARIN
    44  AGENA, JAYBER  SANDOVAL
    45  AGNO, MARIA LISETTE  ABRATIQUE
    46  AGOCOY, ANTONIO I  OLBES
    47  AGONCILLO, AUDREY
    48  AGUB, REYNEL  DAGGAO
    49  AGUINALDO, JEFREY  COLLADO
    50  AINZA, IVY  COLARINA
    51  ALAAN, ARNEL  HALLERA
    52  ALAGO, CARLO VERGEL  BONOTAN
    53  ALAMAG, RAHFE  BUNTAG
    54  ALAMBATANG, GEMAR  MADULIN
    55  ALAMEDA, DAN CARLO  COLORADO
    56  ALARCON, RICHARD  FRANCISCO
    57  ALAURIN, JEROME ASHZEL  DIESTA
    58  ALAUYA, PHARR ABBIE  ARANAS
    59  ALAYU, JENE BAL  CAYANAN
    60  ALBAN, CEFERINO  MADERA
    61  ALBAY, CHRISTIAN  PARAGILE
    62  ALBELDA, MIKE LIMUEL  NAVARRO
    63  ALBINO, ABIGAIL JOY  VILLANUEVA
    64  ALBOROTO, GEMMAR  EDULLANTES
    65  ALCANTARA, FRANK HAROLD  RAMIREZ
    66  ALCANTARA, KRYCHEL IRA  DELA CRUZ
    67  ALCARION, EMMANUEL  SACULLES
    68  ALCIDO, NIEPO  DAPIGRAN
    69  ALCURAN, JOSEPH  PANOPIO
    70  ALDE, JOVEN  CERILO
    71  ALEJO, KARLO  SOLIS
    72  ALENTAJAN, KIT BRIAN  DINGLASA
    73  ALERTA, RONIEL  LAPERA
    74  ALFORQUE, ANDREW  NAMNAMA
    75  ALI-ALI, DANILO JR  RIVERA
    76  ALIB, DONDON MARK  ARGENTE
    77  ALINSOD, RAYMART  REAÑO
    78  ALIPOGPOG, RENE BOY  OPONDA
    79  ALISEN, ERNS KENSENT  CALAMBA
    80  ALLADO, SKY  CERBAS
    81  ALLEN, ROSS REX  BALUIS
    82  ALLIT, CHARLIE  NGAO-I
    83  ALLORDE, JET JESUS  PRESENTA
    84  ALMOJUELA, RICKY  COROÑA
    85  ALMONIA, DAN PETER  TUAZON
    86  ALMONTE, RODOLFO JR  DESOLOC
    87  ALONZO, GENESIS FORTUNE POL  RABANG
    88  ALPAJANDO, KIM  OCON
    89  ALTAR, ALEX JR  BUENA
    90  ALTAR, JAKE
    91  ALTAVANO, ALWIN  ESTABAYA
    92  ALUNAN, JORGE JR  DE LOS SANTOS
    93  ALVARADO, WENDELL  GIBO
    94  ALVAREZ, JEAN PAULENE  SANDOVAL
    95  ALVER, KEEMLEE  DANIEL
    96  ALWAG, MARK ANTHONY  FACUN
    97  ALZAGA, ARNIE  RIVERA
    98  ALZATE, MARCO  CASTILLO
    99  AMADO, ARVIN  BAJASAN
    100  AMANCIO, JEROME JOSEPH  BACAYO
    101  AMANO, AVEGAIL  CAMACHO
    102  AMANTE, EMHAR LUKE  PARTORIZA
    103  AMBE, GHUNDER  GONZAGA
    104  AMBIL, CARLITO JR  JAMER
    105  AMOGUIS, PRINCE JAYSON  MOLDEZ
    106  AMORES, R-JAY  GABRAL
    107  AMOY, LITO  GALAN
    108  AMPOLOQUIO, REY  FAMOSO
    109  AN, REYMARK  SAN JOSE
    110  ANCHETA, ARNEL  MORATIN
    111  ANDAYA, JULIUS  ESCUADRO
    112  ANDRES, CARL JOSHUA  FERNANDO
    113  ANDRES, REMAR  BELLO
    114  ANGEL, JOMAR  TABUGAN
    115  ANGELES, AILYN  VISPO
    116  ANGELES, ARJAY  TUAZON
    117  ANGELES, EDMUNDO JR  DIMEN
    118  ANGELES, JERWIN  REYES
    119  ANGELINO, JOHN VIC DARWIN JR  GADO
    120  ANGGACO, KHENET  WANDAGAN
    121  ANGGOT, SHAMYROSE  SALUAGE
    122  ANGSIOCO, EDMARK  PAGSALIGAN
    123  ANSELMO, VON VERNON  SULLANO
    124  ANSUS, CHRISTOPHER JOHN  ALEJANDRINO
    125  ANTIMARO, PAUL MICHAEL  GA
    126  ANTONIO, AURELIO  CAISIP
    127  ANTONIO, HENRY  CACAYAN
    128  ANTONIO, IAN JOHN MARIE  JUMALON
    129  APALE, IAN JAY  BUÑAO
    130  APARICIO, GERALD  BALUCA
    131  APATAN, MELCHOR  MAGARO
    132  APIT, CYPRUSS  BRIAGAS
    133  APOSTOL, LESTER TOM  NADONSA
    134  APSAY, RONALD  SANCHO
    135  AQUINO, EDWARD  GARCIA
    136  AQUINO, GELLIE ANN  GAPUNAY
    137  AQUINO, NEIL BRYAN  LANGIT
    138  AQUINO, RAFF  MACALISANG
    139  ARABEJO, REYNOLD  RAZONABLE
    140  ARADANAS, MICHAEL  CASTAÑAGA
    141  ARAGON, MARK JOSEPH  JALLORINA
    142  ARAGON, WYNNE  SALES
    143  ARANAS, PAULO  MACARO
    144  ARAOJO, RONEL MARTIN  RICAFORT
    145  ARAOJO, VERONICA  AÑOC
    146  ARAÑES, TEOGENES JR  MAHUMOT
    147  ARAÑO, JAPHETH  ESTRADA
    148  ARCALLANA, NEIL JOPHET  PATRIMONIO
    149  ARCEGA, MARY ROSE  SALOMERO
    150  ARCEÑO, KARL JAN  HUYATID
    151  ARCILLA, CHRISTIAN  ADLAON
    152  ARDIENTE, KIM  BOLOCON
    153  ARDIMER, JETHRO  MAGLASANG
    154  ARELLANO, JEZRIEL  ANURAN
    155  ARGOS, MARK GIL  ORIBE
    156  ARIMADO, ISIDRO JR  CARDEL
    157  ARINES, RODRIGO JR  MAGLENTE
    158  ARINGO, EDUARDO JR  MUTIA
    159  ARIOLA, ROMEL  CONDINO
    160  ARITMETICA, IDRIAN PAUL  CLEDERA
    161  ARIZAPA, MARK JOSEPH  VILLANUEVA
    162  ARMA, DONALD  VILLENA
    163  ARMARIO, NEIL IVAN  MORADILLO
    164  ARMAS, JAYSON  DE GUZMAN
    165  ARNADO, RANDY  DEL CAMPO
    166  AROCENA, ADAM JAY  VERGARA
    167  ARYAP, NOEL  PEÑALOSA
    168  ASAJAR, SILVERIO JR  DIESTA
    169  ASAULA, RONALD  MORALEDA
    170  ASON, LEOVIC  FERRER
    171  ASONG, JAY  LUCBAN
    172  ASPAN, CRIO LAINNE  REYES
    173  ASUGUI, JIMUEL  ROSALES
    174  ATANACIO, EUGENE  OROBIA
    175  ATIENZA, ALDWIN DOMINIC  DE CASTRO
    176  ATIENZA, CHRISTIAN  MENDOZA
    177  ATIENZA, MARK JAIRUZ  DAGOS
    178  ATOK, PHILIP RAY  CAPILLAS
    179  ATUD, KELVIN JOY  PERALTA
    180  AURELIO, ROMY  ALPAS
    181  AUSTRIA, HENRY  PARAGAS
    182  AVERGONZADO, KENNETH  EVALAROZA
    183  AVILES, LYNDON  NOVAL
    184  AZORES, JORDAN RAY  SABULAO
    185  AÑONUEVO, MARY GRACE  QUEROZ
    186  AÑONUEVO, RAY  STA MARIA
    187  BABE, SHEILA MAE  ARMAMENTO
    188  BACALANGCO, EDNAR  AGOS
    189  BACALLA, FELIX JR  GRANADA
    190  BACANG, MARK DARREL  PITALLAR
    191  BACARON, PETER  EDULLANTES
    192  BACASNO, ANTHONY  CAILING
    193  BACAY, ANNALYN  DE CHAVEZ
    194  BACAYANA, MARK JOSEPH  JENESAN
    195  BACAYO, JERSON  MALIBAGO
    196  BACHO, OSCAR JR  MARQUEZ
    197  BACOY, LARRY  LUCERO
    198  BACTOL, DARIUS  SANTOS
    199  BACULIO, MART ANTHONY  GO
    200  BADANA, ZACHARY FRITZ  ALLOSADA
    201  BADIDLES, JAYSON  JOMADIAO
    202  BAGUIO, DENVER  EDILLO
    203  BAGUIO, JAYMON  SOBREVIÑAS
    204  BAGUNAS, NELSON  PILLARINA
    205  BAHIAN, JENER  BAYUCOT
    206  BAJO, MARK ANTHONY  ETREROS
    207  BALABAG, JEREMIAH  BUMANGHAT
    208  BALABAG, JERRY  TUPAZ
    209  BALACE, FEL RYAN  BARBADILLO
    210  BALAGUER, HARVEY KEVIN  MAGPANTAY
    211  BALANON, GERALD  LICO
    212  BALATUCAN, AVELINO JR  COS
    213  BALBA, MELVIN  CORTIGUERRA
    214  BALBOA, AARON JAMES  VILLACRUSIS
    215  BALDONADO, JOHN BEST  LUSTRE
    216  BALEÑA, JOBERT  NANO
    217  BALIGOD, JOSHUA CHRISTIAN  DICDICAN
    218  BALILA, RALPH ALDRIN  BALASTA
    219  BALINGIT, JESSE ALBERT  CAPAPAS
    220  BALINGUE, ALLEN MARK  RAMIREZ
    221  BALMES, MELMARIE  ILAGAN
    222  BALVERDE, JOSAPHAT NATTO  GRANADA
    223  BANAAG, CHRISTINE JOY  PAPIO
    224  BANAC, RACHEL  UGSOD
    225  BANAWAN, FELIPE JR  IDPALINA
    226  BANCA, YVES ARLLAN  CIRIACO
    227  BANCALE, MEDARDO  LLATUNA
    228  BANICO, DENNIS  BANADERA
    229  BANTONO, MENARD JIBB  CELIS
    230  BANUAG, ARNOLD  BALABA
    231  BANZUELA, CHRISTIAN PAUL  DIVINAGRACIA
    232  BARANDA, MARA JESSA  FAMISARAN
    233  BARATITA, EGIE  PEREZ
    234  BARAZAR, VER  CORITANA
    235  BARCINAL, JOVAL EARL  IBAÑEZ
    236  BARIAS, RYNA  SAMSON
    237  BARIZO, RALPH KEVIN  MATEO
    238  BARLUADO, CRISTOGENE  DE GUZMAN
    239  BARREDO, LEONIDES  LOZANO
    240  BARRIENTOS, DANIEL FRANCIS  AMABRAN
    241  BARRIGA, EDMAR  SANTIAGO
    242  BARRO, ADRIAN DANIEL  ACOSTA
    243  BARTOLO, EDMAR  VILLAFUERTE
    244  BARTOLOME, JAKE BRYAN  PAJIMNA
    245  BASALAN, DARYL  MONTEVERDE
    246  BASCAR, HARYL  TOQUERO
    247  BASI, AARONE JOHN  LIM
    248  BASILAN, JAIME  CALIPUSAN
    249  BASILIO, SIGFRED  DAYAOEN
    250  BASUAN, COLLIN MAY  ONG
    251  BATALLER, CASTOR  BURAC
    252  BATISTIS, ROEL  LOPASE
    253  BAUTISTA, MERRILL MATEO  LIZARONDO
    254  BAUTISTA, NEPHTALI  MIRANDA
    255  BAYABAYA, MILLER  SILVOSA
    256  BAYANIN, SUSHMITA  LANDICHO
    257  BAYBAYAN, JUMAR  MANALO
    258  BAYER, JIMMY  BALOCOS
    259  BAYLIN, RAVE JAMES  SINGCOL
    260  BAYLON, RYAN  CLAVE
    261  BAYOGOS, JOAN  BITALAC
    262  BAYSA, RAMIL  GAYLA
    263  BEARNEZA, RAMON JR  SION
    264  BEBIERA, RUTH SHAHONEY  BASA
    265  BECIOS, CHRISTIEN REX ANGELO  RASE
    266  BELDA, DAN ANGELO  MANARIN
    267  BELTRAN, LOUIE  DEVERA
    268  BENAMER, MARK OLIVER  ABARIENTOS
    269  BENBENUTO, FREDDIE  BEGINO
    270  BENITEZ, HANS  BELA
    271  BENTOY, MAIKO  VERANO
    272  BERANIA, MARK ANTHONY  BERANIA
    273  BERCASIO, HERNIE  GUAZA
    274  BERCASIO, JESSIE  BASE
    275  BERMEJO, ARNEL  AMATONG
    276  BERMEJO, RENE  ADLE
    277  BERMUDEZ, JONATHAN  EVANGELISTA
    278  BERMUDO, JEROME  DEDAL
    279  BERMUNDO, GENE PAUL  LABALAN
    280  BERNARDO, CHRISTIAN  DE GUZMAN
    281  BERNAT, ELMER  GOLOSINO
    282  BERONILLA, RUSERL JOY  MONTERO
    283  BEÑOLA, ROSSLEE  PANES
    284  BICUA, DEO PAULO  MIJARES
    285  BINALA, STEPHEN HARVEY  SALINAS
    286  BINAY-AN, KIEFFER JAN  LANGBIS
    287  BINGCAN, WENDELL  HABOC
    288  BINONDO, WENCES JANN  GEROMIANO
    289  BIOSANO, MENJIE  REMOLISAN
    290  BISNAR, CEMY CLARK  ROXAS
    291  BITOY, JONATHAN  CUBICO
    292  BLACER, RODEL  BARLIZO
    293  BLADO, PATRICK  TANGONAN
    294  BLANCO, ALVIN JOHN  ARASULA
    295  BOADO, JOMIE  DOMONDON
    296  BOBIER, JOMHEN JOSEF  CANA
    297  BOBILES, VIC RIZENN ISIDORE  BOSQUE
    298  BOHOL, ULYSSES  MATONDO
    299  BOLASO, MICHAEL  PEREZ
    300  BOMBALES, MELCHOR  SALIBAY
    301  BONACHITA, JEREMY  DELORIA
    302  BONALES, RICCA DANICA  HUBO
    303  BONCALES, MARVIN  IGOROTE
    304  BONGALOS, MARAYA CAREY  SANGALANG
    305  BONGCARAS, BILLY RAY  SATIRA
    306  BONGO, MICHAEL JR  LAPAR
    307  BONIFACIO, JOSEL  MODINO
    308  BOOC, CLIFFORD  CAMANCHE
    309  BOOK, FRANCIS CARL  ASTILLERO
    310  BOQUILON, PRINCE RYAN NIKKO  GO
    311  BORBE, REYMOND  ARTIAGA
    312  BORCA, NATHANIEL  ANOS
    313  BORCE, JOEPA  BLANCADA
    314  BORIGAS, SUNDY  BORNILLA
    315  BORITO, ELYSON CLOYD  BRIZ
    316  BORNAS, WALTER JR  GABARDA
    317  BORNEL, RAPHAEL  HONRUBIA
    318  BORRES, ABIGAIL  HAJAS
    319  BORRINAGA, PAULO JAKE  SERILLA
    320  BORROMEO, CEDRIC  LOPEZ
    321  BOSQUE, MARK ANTHONY  GABAYERON
    322  BOYRAS, PEDRITO  PADILLO
    323  BRAVO, JAYSON  ORATE
    324  BRILLANTES, JOVY
    325  BRINGAS, ARNEL  MERANO
    326  BRINGUELA, BONARD  GUERRERO
    327  BRIONES, CHARLENE  MARQUEZ
    328  BRIONES, JAYSON  RIVERA
    329  BRIONES, JOHN ROBERT  GARCIA
    330  BRIONES, MICHAEL  CAMARA
    331  BUAGAS, JARED  DARUNDAY
    332  BUEN, ANTONIO JR  BALMES
    333  BUENO, ALDRIN  FRANCIA
    334  BUESING, EDEN  PANTE
    335  BUISEL, JADE  AGUDONG
    336  BULANHAGUI, VAN ADRIANE  MAGBOJOS
    337  BULAT-AG, DIONRYL  LAGATA
    338  BUNGABONG, ARIEL  ILANDAG
    339  BUNQUIN, ALBETH CRIS  BUNQUIN
    340  BUNQUIN, MARK RE-VIN  DE LA PEÑA
    341  BURCE, RICHARD  BRAMPIO
    342  BUSCADO, RIO  DALUGDOG
    343  BUTA, JONALYN  TAYOM
    344  BUÑALES, TERENCE  TOLEROSO
    345  BUÑAO, CHRISTIAN NOEL  SAGLIBA
    346  CAASI, JOHN EMIL  GEMENTIZA
    347  CABADING, REVIN  ARIOLA
    348  CABAHUG, SOTERO  BUNDALIAN
    349  CABALDAN, JOSHUA  BAN
    350  CABALLERO, CHARLY  VILLONO
    351  CABALLERO, EDSON  AGRABIO
    352  CABALLO, MARK JUN  LANOY
    353  CABANA, RYAN JOSHUA  CARREON
    354  CABANAS, DEGIE MARL  JUGO
    355  CABANELA, EUGENIO JR  MORADA
    356  CABANG, WILSON  DUCUSIN
    357  CABARLES, MARC ALBA
    358  CABARON, PATRICK  CALUMNO
    359  CABARRUBIAS, JUNJAY  TAPASAO
    360  CABATIN, RICHMOND  LAMBINO
    361  CABAÑES, JUSTINE  CAMATA
    362  CABELLO, CHRISTIAN JOHN  LILO
    363  CABELTIS, ALBERT PAUL  BABOR
    364  CABILIN, DEAN CARLOU  OMAQUIN
    365  CABILIN, MICHAEL RENE  PACTOL
    366  CABLING, DAVE LORENZ  MARIANO
    367  CABUG-OS, RICARDO  MOLINA
    368  CABULAO, JESTONI  CANIGA
    369  CABUSAS, JOMER  ARENAS
    370  CADA, BENEDICT  MABASA
    371  CADANG, CARL JAY  ATIGA
    372  CADARAO, JANSSEN  CASALME
    373  CADAVOS, JONEL  LARA
    374  CADENA, MARK KENNETH  ELISEO
    375  CADIENTE, RAYMOND  BERIARMENTE
    376  CADONDON, DEAN MARC  CONCEPCION
    377  CAGATIN, JORICH  NALUGON
    378  CAGOROL, ROGEN  ASTILLO
    379  CAGUETE, KENNETH  ROVILLOS
    380  CAJES, JOHN RYAN  FUENTES
    381  CAJETAS, JOHN CARLO  GARCIA
    382  CALABIA, EDMUNDO JR  INOVAL
    383  CALABIO, LANIE  PAIGAN
    384  CALABSON, CLINT IGY  BODCAN
    385  CALAGO, ADRIAN NIEL  LAÑOJAN
    386  CALALANG, JAY KEVIN  OGOC
    387  CALAPRE, JEFFREY  PODOT
    388  CALAUNAN, BENVER  GILLE
    389  CALAYAG, RONNEL  MARANDA
    390  CALDE, ROBERT  MONSERATE
    391  CALDERON, SHANICA ZANDRA  CASTILLO
    392  CALDOZA, GERALD  SEDAVIA
    393  CALIB, LEHVAN  REQUILME
    394  CALIBARA, JOY  MANTUANO
    395  CALICDAN, JOHN EARL  ANDRES
    396  CALIMLIM, DEXTER  CULLA
    397  CALIZAR, JESS TITUS  GERIGDIG
    398  CALSENIA, VILMAR  RELOJ
    399  CALSEÑA, JAMES VALREN  VILLAR
    400  CALUB, DAVE  PUNGTILAN
    401  CALUBIRAN, ACE RIKKI  ORAIZ
    402  CALUBITBIT, JOHN PATHRICK  OTILLA
    403  CALUGAY, PAULINE MAE  MAGLALANG
    404  CALUMBOY, REJUN  CENEZA
    405  CALVO, CLYDE  NASAM
    406  CALVO, NORBERTO II  DEJAN
    407  CALZADA, EDWARD  CUSI
    408  CALZADO, ALLAN MARLON  CORSINO
    409  CAMACHO, CARLO JAY  ESPIRITU
    410  CAMACHO, JAMES RIGOR  CABANSAG
    411  CAMANSI, RONNEL  OPPUS
    412  CAMARING, MARVEN  PRAVA
    413  CAMIA, RJ  ZAPANTA
    414  CAMPANG, CARLA VANESSA  VILLANUEVA
    415  CAMPIT, ANGELICA  CATORCE
    416  CANDOLE, JULIE  BINOBO
    417  CANIGA, JOEBOY  BOHOL
    418  CANINIT, DESAN  CAMPOS
    419  CANSINO, ALDRICH  JUAN
    420  CANTARA, LEO  REMO
    421  CANTONJOS, RAZEL LEXUS  CABILES
    422  CANTOS, JAMES KEVIN  ATIENZA
    423  CAPACIO, WENDELL  PASA
    424  CAPALES, JERIC  TIBE
    425  CAPANGPANGAN, JOHN CARLO  FLORES
    426  CAPANGPANGAN, VINDIAN  MALAZARTE
    427  CAPARAS, JUSTIN ROGEL  OLFATO
    428  CAPERIÑA, KIMUEL JOASH  GARCIA
    429  CAPEROCHO, FREDDEN MARK  BISMAR
    430  CAPILLAN, JIKEE JAMES  RICABO
    431  CAPILLO, JUNEL  ESPEJO
    432  CAPIN, SIONYL  LABADOR
    433  CAPINIANES, ERVIN  ELARDO
    434  CAPLAYA, JEO LOUIE  BERNAL
    435  CAPONPON, ADRIAN  MANALO
    436  CAPURAS, CELEDONIO JR  ESCALA
    437  CARALDE, EMANUEL  CORIAS
    438  CARAMIHAN, GEVIE  SIABO
    439  CARAMONTE, NIEL  BARUC
    440  CARATAO, JOHN ROLLY  CABANATAN
    441  CARCUEVA, WENEFREDO III  CABALHIN
    442  CARDEÑO, JAYPEE  BULATAO
    443  CARILLO, KHIM JAY  BANAD
    444  CARIQUITAN, JOHN ROBERT III  BASINILLO
    445  CARISO, AARON  OLIVAR
    446  CARLOS, MARC LESTER  MILLAR
    447  CARMONA, ROMMEL  KATIGBAK
    448  CARNICER, WENELYN  ALVARADO
    449  CARSINE, ENEROSE  CALAGO
    450  CASACLANG, MAR JOVAN BJ  DALISAY
    451  CASAMA, WILSON  ANIT
    452  CASAÑA, KIER JONAS  MADRID
    453  CASCARA, ELTHON JOHN  PROCIA
    454  CASIAO, CARLO  BAÑADERA
    455  CASIMERO, GERALD  DEQUINTO
    456  CASIN, BELEN  ESPERIDION
    457  CASIPIT, JEROME  NEPOMUCENO
    458  CASPE, RONALDO  GUIRA
    459  CASTAÑARES, KANE PAUL  DULGUIME
    460  CASTILLO, ABEL  SERATO
    461  CASTILLO, ALBERTO JR  NEJAR
    462  CASTILLO, JESREEL  CABACANG
    463  CASTILLO, LANCEI  MAGADIA
    464  CASTILLO, MICK RENZ  TABANAO
    465  CASTILLO, SAMMY  AMOG
    466  CASTRO, BRYNT KARL  MARTIJA
    467  CASTRO, DAVID  PITPITUNGE
    468  CASTRO, JESS ISRAEL  RECIO
    469  CASTRO, KIM PAUL  CAPITO
    470  CATALINO, JELLSON  CRISPIN
    471  CATINGGAN, JIMMY  BAUTISTA
    472  CATUBAG, JOHN CARLO  BATTAD
    473  CAUDILLA, ALDWIN MACARS  AMABA
    474  CAVERO, CYRUS  BALUNSO
    475  CAWAGAS, ROY  SAN JUAN
    476  CAYACO, RAUL  VERZOSA
    477  CAYLAN, KARL VINCENT  RANQUE
    478  CAÑEDA, ALVIN  ANGTIAMPO
    479  CAÑIZARES, ARCHIE  BENIGNO
    480  CAÑONASO, BRAYAN  BACO
    481  CEDEÑO, MARTIN ALFRED  ROSAUPAN
    482  CELAJES, ISRAEL  MANLANGIT
    483  CENA, RAMONA LOUISE  DIZON
    484  CENIZA, STEVEN EDRIAN  ATIENZA
    485  CEPEDOZA, JEFFREY
    486  CESTINA, ARVEE  NAGA
    487  CHAN, CLINTON LEE  RODEROS
    488  CHAVEZ, EARL JOSEF  COMETA
    489  CHAVEZ, JAPHET  ABLING
    490  CHIVA, JOENIL  SUMAGAYSAY
    491  CHUANG, TIMOTHY MICHAEL  TIU
    492  CHUMACERA, BENNY  CABASA
    493  CIPRIANO, PETER ANTHONY  REYTERAN
    494  CLARIÑO, ANGELO  QUILAPIO
    495  COBARTE, DENNIS  PEDERE
    496  CODAL, BILL RICHARD  SEDIGO
    497  COGA-AY, EDUARDO JR  ALACYANG
    498  COLANSE, ALFIE MARK  MAMAC
    499  COLOT, EHNERSON  ALCARAZ
    500  COMADRE, FRANCIS  SARMIENTO
    501  COMIDOY, JOHN MICHAEL  LACIERDA
    502  COMO, ANTHONY  CLAUS
    503  CONCILLO, GENESIS  CONFESOR
    504  CONSTANTINO, DIOSDADO JR  AGUILAR
    505  CONTADO, ARNOLD  BARIS
    506  CONTRERAS, JERVEE  ABU
    507  CORDERO, ALEXANDER  OLAER
    508  CORNES, JESSELREY  ALVAREZ
    509  COROD, JEREMY  BALAG
    510  CORONA, JETRO  FRAGA
    511  CORONEL, ARIEL  QUILATON
    512  CORPUZ, JOSE EDGAR  DONIDA
    513  CORREA, SETH MICHAEL  ESCARDA
    514  CORVERA, ALEJO  ANIB
    515  COSGAFA, NICKSON  LUAREZ
    516  COSME, JEROME  IGNACIO
    517  COZO, JEOLY MAE  DACERA
    518  CREAYLA, MILLER  GANADEN
    519  CRISOL, JAMES BRIAN  MESINA
    520  CRISOSTOMO, BILLYJO  DE LEON
    521  CRISTOBAL, LEMUEL JOHN  BALLESTEROS
    522  CRUSIT, RENATO JR  ALERIA
    523  CRUZ, DAVID  CORREA
    524  CRUZ, JEFFREY  HERNANDEZ
    525  CRUZ, JOHN ERBIN  DAYTO
    526  CRUZ, JOHN PATRICK  SARINO
    527  CRUZ, JONEL  CALIBO
    528  CRUZ, MARK JUNNE  REYES
    529  CRUZ, REYZIEL  MOLINA
    530  CUA, CARL BENSON  MARTIN
    531  CUBICO, JHEBS  LAURENTE
    532  CUBIO, JEORGE  ROLUNA
    533  CUEVA, JUNEL  MONARES
    534  CUIZON, JHENO  OMALAY
    535  CULALA, RODEN DONN  OLIVARES
    536  CULTURA, HOLDEN  PEROL
    537  CUNTAPAY, JIM LAURENCE  HEREDERO
    538  CURA, CHRISTIAN NIÑO  PESIGAN
    539  CURIA, KAREN  GUTIERREZ
    540  CUTAMORA, ZEL  CADAVEZ
    541  DA-A, DIONISIO JR  NIYRE
    542  DABA, MAY ANN  TEVES
    543  DABALOS, KRISTIAN ALVI  ALEGADO
    544  DACANAY, AIRA  CAFIRMA
    545  DACULA, ARNEL  ABARCAR
    546  DACUYA, MONCHING  CULTIVO
    547  DADEA, JOMAR  AYQUE
    548  DADIVAS, RICARDO JR  CABALLERO
    549  DADO, CERILO  JARICAL
    550  DAGOY, DOMINIC  TAMBOLOGAN
    551  DAGUNO, ALCRIS  ONGCANGCO
    552  DAHAN, MEL JOHN  PAGARAN
    553  DALAGAN, ALAN ALDRIN  CAYAPOS
    554  DALISAY, AMADEO  GARINGO
    555  DALIVA, JOHN PAUL  PAREJA
    556  DALUDO, JENEREY  APAD
    557  DALUGDUGAN, LEO  LAPA
    558  DANAO, MANUEL JR I  ALVARADO
    559  DANGDANG, LAUT  BATOCALA
    560  DANOJOG, CHRISTIAN  MACHUBAR
    561  DARUNDAY, EGAR  DORO
    562  DASAS, ROMULO JR  FIGUEROA
    563  DAVID, PETER NICOLE  TERMINEZ
    564  DE CASTRO, JOSEPH CARMELO  RAMOS
    565  DE CASTRO, MARK ANTHONY  OLID
    566  DE GUZMAN, CHRISTOPHER JASON  BARBOZA
    567  DE GUZMAN, ROGELIO JR  VENTURA
    568  DE JESUS, RIGO AMIEL  NARCELLES
    569  DE JUAN, JERALD  COMIA
    570  DE LA CRUZ, JONATHAN  RUSTY
    571  DE LA CRUZ, JONEL  CHIVA
    572  DE LA PEÑA, MARK JOHN  CUBILLAS
    573  DE LEON, MICHAEL  DANILA
    574  DE LEON, OMAR  UMBRERO
    575  DE LOS REYES, GIAN  LIM
    576  DE MESA, CLARK  MACABENTA
    577  DE MIGUEL, RONNEL  CANDIASAN
    578  DE TORRES, MARCO  AMORES
    579  DE TORRES, VAN ABIGAIL  PASCUAL
    580  DEAPERA, ALLAN JEZREEL  LIPIT
    581  DEAÑO, CHRISTOPHER  DEMONI
    582  DELA CRUZ, ARNEL  CAÑERO
    583  DELA CRUZ, JAY AR  ELERIO
    584  DELA CRUZ, ODELLO  SALAZAR
    585  DELA CRUZ, REYMOND  DIAZ
    586  DELA CRUZ, RONOEL  ORIEL
    587  DELA CRUZ, VINSON  CORPUZ
    588  DELA PEÑA, KRISTOPHER BRIAN  BANIQUED
    589  DELA ROCA, ARVIN  PALMA
    590  DELA ROSA, REYMON LOUIE  CONCHINA
    591  DELA SALDE, RUTHED JHON  DELNARTE
    592  DELEN, MICHELLE  DELEN
    593  DELFINO, BYRON  PADAYAO
    594  DELID, RANDY  AQUINO
    595  DELIMA, EDWARD  NAVARETTE
    596  DELISO, EDISON  BONQUIN
    597  DELOS REYES, MAE LENDL  MASAJO
    598  DELOS REYES, RONNEL  GETONZO
    599  DELOS REYES, RUIZ LENDL  MASAJO
    600  DELOS REYES, RYAN  PEDROSA
    601  DELOS SANTOS, ARNEL  PADLAN
    602  DELOS SANTOS, JIMMY JR  GOROSIN
    603  DELOS SANTOS, MARK CARLO  MERCADO
    604  DELOS SANTOS, MARVIN  ILAGAN
    605  DEMANDANTE, NILDA  DOLLENTE
    606  DEMETILLAR, JOANNE  LUCOB
    607  DEOCUARIZA, RAFAEL  QUINTO
    608  DERI, CATHERINE  BELMONTE
    609  DESALIA, HINTJE  ACLERA
    610  DESPARES, PHILIP  BOLUSO
    611  DIALA, CYRAX  CANILLAS
    612  DIANON, RONALD  LAVISTE
    613  DIAZ, ARCHER JUNE  CELLEROS
    614  DIAZ, JEONEL  TAYAM
    615  DICEN, JOCEL  LAGULA
    616  DIEZMOS, MARK CHRISTIAN  SANDRO
    617  DILANGALEN, BERTRAN  BAJAO
    618  DILI, ROBERTO JR  DOLOR
    619  DILOY, ARVIN  MORADA
    620  DIMA-ALA, ARCHIE  RICO
    621  DIMAUNAHAN, MAYNARD JR  NAINGUE
    622  DIMAYUGA, MC RENNO  BACULO
    623  DIN, CARLITO  GAZO
    624  DINGLASA, MARK JIM  UGUIS
    625  DINO, PAUL  DESCALLAR
    626  DIOAYAN, JAMES LEVI  LAIS
    627  DIOLA, BRIAN CARL  MAYOR
    628  DIONIO, RODOLF NEIL  CAÑAS
    629  DIONISIO, JUANITO III  YUMOL
    630  DIOQUINO, KALYPH  PAHAMOTANG
    631  DISU, NORMAN  CARRANZA
    632  DIVINA, KATHERINE  MANGUNAY
    633  DIZON, ELLINOR JOY  CORTAN
    634  DOCTOR, AARON  GENAVIA
    635  DOGOLDOGOL, CLARENCE  JUELE
    636  DOLIGON, REYMOND  AFABLE
    637  DOLOR, JERIECO  BAUTISTA
    638  DOMINGUEZ, JUDD DEAN  AFRICANO
    639  DOMOCOL, MARK SHERWIN  VILLOCILLO
    640  DONES, EMI ROSE  ECHANO
    641  DONIDA, GIAN CARLO  ZAPANTA
    642  DORIA, GRACEL  ORTEGA
    643  DOTE, GLENN  LAVEGA
    644  DOTILLOS, FEDERICO JR  PADERNAL
    645  DRILON, MARK JOHN  MAGDAONG
    646  DUASO, CHRYSDAVE  GIANGAN
    647  DUCAY, MA MIGUELA ERICA  HITA
    648  DUCUSIN, KEVIN ABE  ORDOÑEZ
    649  DUCUSIN, PAUL MICHAEL  UTSIG
    650  DUITES, ELEASAR  PIQUERO
    651  DULNUAN, GIDEON  CATALON
    652  DUMAGUIN, LESTER MATEO  FERRER
    653  DUMARAN, FITZGERALD  ABELLANA
    654  DUMARAN, MELVIN  BABLES
    655  DUMAT-OL, ANDY FLOYDE  SUMAGANG
    656  DURANO, ELISEO III  AGOT
    657  EBILLO, HINA  FULLIDO
    658  EBONES, JHON REY  ANDES
    659  EBORA, EDWIN  RIONDA
    660  EBORA, KARLA PATRICIA  ALBOTRA
    661  EBORA, KRISTINE  PANGANIBAN
    662  EBORDA, JOVIN  RULLY
    663  ECHALAR, CRISTEL ANN  ARELLANO
    664  ECHAVEZ, RALPH  SANTALES
    665  ECLIPSE, HARLEY  VERANO
    666  ECO, MHIKE  DELA CRUZ
    667  ECOBEN, MICHAEL GLENN  ABAO
    668  EDILLON, RUDAN  DELOS SANTOS
    669  EDUARDO, LOUISE ANGELI  MONTON
    670  EGUIA, ALBERT  DUMANDAN
    671  EJUSA, ERIC  MILLET
    672  ELCARTE, NIÑO CHRISTIAN  MORADA
    673  ELIJIDO, MICHAEL ANGELO  BALAGTAS
    674  ELISAN, CANDIES  ABUYEN
    675  ELUPRE, AIMARD  GADIA
    676  ENAD, CHRISTIAN  SELMA
    677  ENCABO, ARGEL  SAYAGO
    678  ENCELA, ALVIN  FUNDEMERA
    679  ENCINAS, REYMEL  HUPALAR
    680  ENDAYA, FRANCIS EDWARD  PUNZALAN
    681  ENGUERRA, DIA GRACIA  ESPINOLA
    682  ENIOLA, BRYAN  DE JESUS
    683  ENRERAS, JHONAS  ORGA
    684  ENRIQUEZ, LORIEMAR  MENDOZA
    685  EPIA, VEEJAY  ZAMORA
    686  ERAGA, CRISPINO JR  AMBAY
    687  ERESUELO, MELCHOR  ESTOPACIA
    688  EREZO, MARK ANTHONY  ALBOPERA
    689  EROZA, DARWIN  CABISON
    690  ESCALA, ELVIN JOIE  FABULARE
    691  ESCALERA, JOBERT  BORRE
    692  ESCALERA, ROBERT  SALES
    693  ESCARLAN, RODRICK JOHN  BATHAN
    694  ESCOBAR, JOVANIE  SILVA
    695  ESCODEROS, MARK JOSHUA  BALLADOR
    696  ESLOFOR, JOSHUA  DELGADO
    697  ESPADA, JENNYWART  BERNASOL
    698  ESPALDON, DONEL  ESTRELLADO
    699  ESPALLARDO, JOBERT  CLAVEL
    700  ESPARES, BENGIE  DE CHAVEZ
    701  ESPARZA, FRANCIS  APAREJADO
    702  ESPERANZA, MICHAEL  RUFIN
    703  ESPERIDA, ONEAL  ENCINARES
    704  ESPEÑO, PANTALION JR  HAGOS
    705  ESPINO, RENZ PIERRE  ASPERIN
    706  ESPINOSA, KENNETH ROMMEL  GRIMPOLA
    707  ESPINOSA, MELVIN  DELA CRUZ
    708  ESPIRITU, ANGELICA LOISE  MEDINA
    709  ESPORNA, JERVIES  RONQUILLO
    710  ESTABAYA, RYAN  DIVINA
    711  ESTACIO, REINER FITZGERALD  DIZON
    712  ESTAVILLO, CHRISTOPHER  GALORA
    713  ESTEBAN, JOANNA  CALANAYAN
    714  ESTOCADA, KARL LAWRENCE  DETABLAN
    715  ESTORQUE, RAFAEL JUNE PATRICK  ANDALUZ
    716  ESTOY, RAPHAEL JOSEPH  PANDAMON
    717  ESTOZA, KEENITH  MAKABENTA
    718  ESTRELLA, ABRAHAM JOSHUA  DE CHAVEZ
    719  ESTRELLA, ALVIN  MANAHAN
    720  ESTUYE, PATRICK  LI
    721  ETCOBANEZ, RAPHAEL  CABERGAS
    722  EUGENIO, JHENALYN  ALVAREZ
    723  EUPALAO, MARK  EYOYO
    724  EUROPA, GINA LYN  SAMPAN
    725  EVANGELISTA, JOFREN  MORILLA
    726  EVANGELISTA, REYNALDO JR  MUEDA
    727  EVERO, GLENN  DEL CASTILLO
    728  EVIOTA, JESSIE DARRYL  LAPARAN
    729  EXCONDE, RUTH  HERNANDEZ
    730  FABIA, HURJHON ELLYZE  FAVORADA
    731  FABUL, JOHN ERIC  FADRILAN
    732  FACTORAN, REYMER  FESTIJO
    733  FACUNDO, ROEL  SIENDO
    734  FADERANGA, JOHN ALFRED  FADALLAN
    735  FAJARDO, ERASMO  BANCA
    736  FAJARDO, MARK JAYSON  DE ROXAS
    737  FALCUNAYA, BERNARD ALLEN  CASTRO
    738  FANUNCIAL, SANDY  OSO
    739  FAUSTO, CRISALOU ELLA  JUEGO
    740  FEGUIRAS, JEFFREY  MORANO
    741  FELICIANO, CHRISTIAN JOSEPH  SEBASTIAN
    742  FELIMON, JERRYBON  JAGOLINO
    743  FERNANDEZ, DYVID  SAN JOSE
    744  FERNANDEZ, ROBERT  BRAVO
    745  FERNANDO, JOSE MIGUEL  PRADO
    746  FERRANCO, NEIL PATRICK  FADERON
    747  FERRER, AGRIFINO JR  FLORESCA
    748  FERRER, FERGIE  GUIYAB
    749  FLORENTINO, JASON SAM  ALFORO
    750  FLORES, AERON JAYSON  LACERNA
    751  FLORES, EARL OLINSKI  BALMADRES
    752  FLORES, EIRON ROSS  FLORES
    753  FLORES, JERIC  CASTAÑEDA
    754  FLORES, JOFFERLY  MANALO
    755  FLORES, JULES MARIO  FABIAN
    756  FLORES, MON CHRIS REGIL  CASTRO
    757  FLORIDO, LUCKY JOHN  QUIDILIG
    758  FORTADES, JOVELYN  JURADO
    759  FORTUNADO, JOEY  LINOGON
    760  FRAGATA, JOBERT  CARBONEL
    761  FRANCIA, JOHN LUIS  CALZADO
    762  FRANCISCO, ANGELO  DONO
    763  FRANCISCO, GENE GRACE  BANATE
    764  FUENTES, JAYCELONE  MORTEL
    765  FUENTES, JOMER JOHN  MANALO
    766  FUENTES, JUX ROGER  RABAÑES
    767  FUENTES, NELSON  CAMPOS
    768  FULLEROS, MARIA CHRISTINA  CAYETANO
    769  FUROG, VIMAR  PIAMONTE
    770  FUSINGAN, ELNARD  GUDILOS
    771  GABALES, SYDREL  BLASE
    772  GABASA, JASSEL  GALLEGO
    773  GABORNE, RIMAR  DE LA ROSA
    774  GABUDAO, RYAN JOBEL  NUESCA
    775  GABUNADA, GLENN MARK  REYES
    776  GALAMITON, PAUL JOHN  VIDAL
    777  GALICIO, ROWIE  FULGAR
    778  GALILA, GALGEN  BORJA
    779  GALLANO, RAMEL  GALVE
    780  GALLARDO, HECTOR JR  TAGUIC
    781  GALLARDO, ROY  MORALES
    782  GALMAN, ERROL  NICOLAS
    783  GALON, LYNDON  NISNISAN
    784  GALORA, ORLANDO  URTEZUELA
    785  GALOSO, JERSON  BELASON
    786  GALVEZ, ARGIE  GUMOP-AS
    787  GAMBOA, MICHAEL JOHN  REYES
    788  GAMBONG, GENER JR  TUMAMAK
    789  GAMBONG, JOHN PATRICK  BAHAN
    790  GAMIL, CARL IAN  NAMOC
    791  GAMILONG, RYANT  BAILE
    792  GAMOROT, ROMNEY  QUIM
    793  GAMOTLONG, DARIEN  BELINO
    794  GAMULO, LEONARDO  FABIAN
    795  GANDOLPOS, JOHN REY  CERUNDO
    796  GARBE, LORIE VIE  ABIOG
    797  GARCESA, JOEL JR  NAVARTE
    798  GARCIA, CHLIEFFEN REY  BUSALANAN
    799  GARCIA, JEFFREY  MARTIN
    800  GARCIA, JEREMY  SERRANO
    801  GARCIA, JOHN JHASTIN  MAYA
    802  GARCIA, MOSES ANGELO  UMANDAP
    803  GARCIA, RICARDO JR  TAN
    804  GARING, BALTAZAR  QUIRAO
    805  GARLITOS, JOSEPH  CASTUCIANO
    806  GARSUTA, JAMES ROBBIE  DELLOSA
    807  GASPAR, VANDRIX  ODEZA
    808  GASTALA, RYAN  TONQUIN
    809  GATCHALIAN, ELFREN ANTONIO JR  DE LA CRUZ
    810  GATELA, ARMAN  MARGALLO
    811  GAURANA, GILBERT  FERNANDEZ
    812  GAYTANO, JAY-R  CASTILLO
    813  GAZZINGAN, ALVIN JR  TAGUBA
    814  GECARAYA, CLARENZ  DEL ROSARIO
    815  GEMENTIZA, DANNY  ESTRADA
    816  GENOBIAGON, CRIS  HUMARA
    817  GENOBIAGON, MARGARIT MARVIN  DAISOG
    818  GENOZA, RAYMOND  CANDELARIA
    819  GENTERONI, GEORGE  CASTRODES
    820  GENTOLIZO, MELVIN  MALLE
    821  GERONA, DOMINADOR JR  MACEDA
    822  GESMUNDO, ROMEL  AGUINALDO
    823  GILDO, ABIEZER  OTAÑES
    824  GINGCO, NHIEL  DE LEON
    825  GINGOYON, PRINCE JYMS  CLARIN
    826  GOCHUICO, JOEMARIE  SALAPANTE
    827  GOCO, JHEDY  ANZURES
    828  GOCOTANO, ROMMEL  LONGAY
    829  GOLIMLIM, GABRIEL  BIO
    830  GOLOSINO, ESCLEMENTE JR  GULLE
    831  GOLOSINO, NILO II  PIQUERO
    832  GOLOSINO, SATURNINO JR  BEROU
    833  GOMEYAC, EVANSHEEN  TELIAKEN
    834  GOMEZ, NESLEY  UNO
    835  GONATICE, GENESIS  RAMOS
    836  GONATO, DERVIN  SY
    837  GONE, DEMOCRITO JR  SALIMBAGAT
    838  GONZALES, ARNEL  LUSTRE
    839  GONZALES, JAN ALDRIC  REYES
    840  GONZALES, JEFFREY  GARCIA
    841  GONZALES, RUSSEL  AMERICA
    842  GONZALEZ, JACOB  PASCUAL
    843  GORGOÑA, JULIUS  DOLON
    844  GRAFIL, ALEXANDRA NICHOLE  PEBRERO
    845  GREGORIO, JAYSEN JR  BELDA
    846  GREGORIO, JOCEL MARI  VICMUDO
    847  GRIMPOLA, ANNA LUCILLE  GUERRERO
    848  GUARIN, JOSE MARIE  ENRIQUEZ
    849  GUELOS, JOHN PATRICK  PRECILLA
    850  GUERRA, MARK HESTLER  BACULIO
    851  GUEVARRA, ARGEELAN  PESIGAN
    852  GUIAO, EDMUND KYLE  JUNIO
    853  GUIAZ, DONNA MAY  MARASIGAN
    854  GUIBONE, CHRISTOPHER  CORNELIA
    855  GUILLEN, REYMART  CUADRADO
    856  GUINGGUING, LAURO JR  MADURA
    857  GUIOGUIO, KEVIN MARK  DUHAYLUNGSOD
    858  GULMATICO, ROWELL  SAGUINDAN
    859  GUMALAL, IAN CHRISTOPHER  VALDEZ
    860  GUMBAN, DINO  MORALDE
    861  GUSTILO, TANNY KEVIN  TUMAMPOS
    862  GUTANG, KRISTOFFER BRIAN  SAJULLA
    863  GUTIERREZ, JEROME  GUPIT
    864  GUTIERREZ, NORMAN  MAGTIBAY
    865  GUTIERREZ, ROLDAN  IBASCO
    866  HALILI, AUSTIN JUDE  CLAUDIO
    867  HALOC, JUDAHGAIL  FELICES
    868  HAMJALI, ALPIJ  AGUILAR
    869  HAMOR, FERNAN  FERANDO
    870  HERNANDEZ, IAN JASPER  FERNANDO
    871  HERNANDEZ, IRWIN  LANDICHO
    872  HERNANDEZ, LEZLIE  BLAY
    873  HERNANDEZ, LLOYD MARTIN  LIMSIC
    874  HERNANDEZ, MARITA  DELA CRUZ
    875  HERNANDEZ, RUEL  RIZALDO
    876  HERPACIO, MARK ANGELO  GANABAN
    877  HERRERA, ADRIAN  ALIT
    878  HIPOL, CEEJAY  TESORO
    879  HIPOLITO, JUNE  SANTOS
    880  HIPOLITO, MICHAEL  LAYOS
    881  HONA, RANDY  GRAGAS
    882  HORNIJAS, JAMES NICOL  BAUGBOG
    883  HUANG, KEVIN JOSEPH  PASCUAL
    884  HUIT, JOHN FRANCIS  GABITIN
    885  HUSMILLO, ARJAY  ABEL
    886  IBARROLA, GLENFORD  OBLENA
    887  IBARROLA, JAY HOWARD  MAGDANGAN
    888  IDMILAO, ANTHONY  ANGEL
    889  IHALAS, JUMAR  ALFARERO
    890  ILAGAN, CLEMENTE JR  ABALLE
    891  IMPERIAL, RAMFAUSTY  ORSABIA
    892  IMPERIAL, ROVIN LEIAN  JARAMILLO
    893  INFANTADO, JOHN BRYAN  JIMENEZ
    894  INOC, KEVIN  MONTERO
    895  INOT, JOHN LEONIL  TAMOSA
    896  IPIS, ELMER  ROSALITA
    897  ISON, RAYMOND  ANDRES
    898  ITUMAY, JEROME  VILLARTA
    899  ITURIAGA, JAVELLI JOSEPH  RODRIGUEZ
    900  IYOG, DINDO  APAO
    901  JABADAN, JOEMARIE  MALACA
    902  JABINES, NILO  GORANG
    903  JACALNE, JAMYR SID  BALLEBER
    904  JACINTO, ALFIE TIJAY  TAYAO
    905  JACOB, WARREN  NACIONAL
    906  JAEN, KENNETH JAMES  LIM
    907  JAMITO, BRYAN NEIL  GALAPIN
    908  JANDOC, MARVIN  DIONALDO
    909  JARANA, JUNELO  BOLIVAR
    910  JARQUIO, JOSEPH  SOLIVEN
    911  JASANGAS, HARMON  SENERADO
    912  JAVIER, BRYAN  DELA PEÑA
    913  JAVIER, KRYSTLE FAYE  ATIENZA
    914  JAVIER, MARK ANTHONY  OMAÑA
    915  JAYLO, JOMARY  HABLA
    916  JAZMIN, JAY MARK  JARABESE
    917  JIMENEZ, CAROLINE  DE GUZMAN
    918  JIMENEZ, EMMANUEL  PONDOC
    919  JIMENO, DAVID PAOLO  MAMARIL
    920  JOAQUIN, RASYL  BENITEZ
    921  JOCAME, LEONARD RAY  DAULONG
    922  JOSUE, JEROME  BAYUGA
    923  JOSUE, PATRICK DAVE  TACULAD
    924  JUGNO, CHRISTIAN ERICK  TEMPORAZA
    925  JUMAO-AS, JOSE ERIGARD  DILAO
    926  JUNIO, JULY  SIMEON
    927  JUPITER, NORMAN JASON  BERNALES
    928  KATIGBAK, JULIUS BRIGGS  MALIKSI
    929  KREBS, JOSE MARI  BATUIGAS
    930  KUPA, RUEL  ABENOJA
    931  LAAG, NATHAN REY  PASOK
    932  LABARTINE, RONALD  GARING
    933  LABASA, JOEL  AMOLATO
    934  LABUCA, JUMAR  INTIA
    935  LACANILAO, MATT CALVIN  MARIN
    936  LACAP, EDGAR JOHN  UMALI
    937  LACAR, SVEN IAN  SILVANO
    938  LACBAY, TET ANN CELINE  CORTEZ
    939  LACBAYAN, GESTHER ROD  TABERNA
    940  LACBAYEN, LEXER  HEMBRA
    941  LACPAP, RONALDO  BUGALING
    942  LACRA, JULIUS CEASAR  BALBIN
    943  LACSA, DENIELA  JANORAS
    944  LACSAMANA, RACHIE RENZ  LIBOON
    945  LADAGA, ALFREDO  GALEON
    946  LADINES, HOMER  QUERIJERO
    947  LADRINGAN, JOEL  RIVERA
    948  LAGARE, ROBERT JIE  CUENCA
    949  LAGARTONA, LASER JAKE  GALIDO
    950  LAGAT, ROBERTO JR  GUZMAN
    951  LAGRIMAS, DENNIS  ACERO
    952  LAGRIMAS, JAYVEE  LAGAPA
    953  LAGUATAN, ALVIN  SADILE
    954  LAGUERTA, JOSHUA  SOLIS
    955  LAGUITAN, JOHN AUDREY  GALOS
    956  LAGURA, RIXMON  GAMALE
    957  LALIM, MONSOUR DAVE  RESMA
    958  LAMBIO, AIREL  ENRIQUEZ
    959  LAMBONAO, JULIUS  DE LA TORRE
    960  LAMBOT, RODELOUE  MAZO
    961  LAMOSTE, TEOFILO JR  BORTANO
    962  LANDONG, LARRY BRIAN  HUMILDE
    963  LANGCAP, REDONIEL  BEATRIZ
    964  LANOT, MICHAEL JOHN  NATAL
    965  LANUZO, NIÑO ALEXANDER  MINGI
    966  LAPASTORA, GLENDALE JOHN  EREFUL
    967  LAPATING, REY  LAGAT
    968  LAPAZ, EMMANUEL  DEMONTEVERDE
    969  LAPIDARIO, KELVIN  LLARENA
    970  LATAYAN, GLENN VICTORINO IV  BARRIENTOS
    971  LATUMBO, RENANTE JR  TECIO
    972  LAURETA, ROCHEL ANNE  SALVA
    973  LAURETO, EZEKIEL  LASTIMA
    974  LAURON, MIKE DARWIN  KINTANAR
    975  LAWIGAN, SHYRINE  DE LUNA
    976  LAYOSA, KENNETH  BAULA
    977  LAZARO, JOHN ERIC  DANAO
    978  LEAÑO, ANGELI  VELASCO
    979  LEGASPI, DARVIN  DIAZ
    980  LEGASPI, JORISTY  CARTILLA
    981  LEONA, BRIAN  FALLER
    982  LEONES, RYAN  LIBRANZA
    983  LERAZAN, ROSENDO  SUSANA
    984  LERIN, KELVIN  TAGALAN
    985  LERUM, MARLON  UMALI
    986  LEYESA, PAUL BRYAN  RAMOS
    987  LIBANG, JAYSON  MANAHAN
    988  LIBANG, JOEL  MANAHAN
    989  LIBAY, ALGEN  EBANO
    990  LIBE, JOHN RIO  TULIVA
    991  LIBIANO, AIRA MAE  MORATA
    992  LIBUNA, FRANCIS  COTIBAR
    993  LICUP, LYNDON  CANLAPAN
    994  LIGAS, AR-J  BALIGOD
    995  LIJOC, RENANTE  SALE
    996  LIMBO, DANIEL ALLAN  BRIONES
    997  LIMBO, MLJOHN  VILELA
    998  LINA, DELMARK  DUYOR
    999  LINA, LINDSAY CZARINA  VILLAPANDO
    1000  LINGGA, MARK DIONALD  PAGUNTALAN
    1001  LINGON, LEO  PERFIÑAN
    1002  LISONDRA, MICHAEL LESTER  TAMAYO
    1003  LLAGAS, DENNIS  BULASA
    1004  LLAGAS, LEIZEL  TABARANZA
    1005  LLAMADO, GILBERTO  MABANAN
    1006  LLAMAZARES, KIM  MILLERA
    1007  LLAMAZARES, KIT  MILLERA
    1008  LLANERAS, JUSSEL  MINDORO
    1009  LLARENA, VINCENT  ARDALES
    1010  LLUBIT, CRIS  LAYUGAN
    1011  LOBEREZ, EFRAIM  ESPARAS
    1012  LONGAKIT, WINDELL  CABRILES
    1013  LONGCOP, CHRISTIAN MARK  CONGE
    1014  LOPEZ, PAUL AVRY  PRIETO
    1015  LOPEZ, TEODULO  DOLLENDO
    1016  LOREN, JUVANE  AGAPAY
    1017  LORENZO, MICHAEL VINCENT  LICUANAN
    1018  LORIA, RAJYL  PACIS
    1019  LORIA, RAYMOND  LONCERAS
    1020  LOYOLA, BRETTHEART  CORPUZ
    1021  LOYOLA, MARCO JOSE  BARRIGA
    1022  LOZADA, ER  HARDINAN
    1023  LOZANO, DONJEORGE  VALLE
    1024  LOZANO, JERIC  LUCIANO
    1025  LUBE, RHUSELL ANN  TITULAR
    1026  LUBGUBAN, ZYLKIN BENSAR  BUGAS
    1027  LUBI, MICHAEL ANGELO  DIMACULANGAN
    1028  LUCBAN, ROMMEL  MERINO
    1029  LUCES, JASON  BUCO
    1030  LUENGAS, ANTONIO III  TAGADI-AD
    1031  LUMANGLAS, JERICH JOHN  RIVERA
    1032  LUMBERA, RONNEL  PANGGAT
    1033  LUMICTIN, CHRISTIAN  SAB
    1034  LUNAS, JETHRO LIAM  LORENA
    1035  LUNDAG, JHONMAR  PERLAS
    1036  LUNGAY, ALVIN  CISTER
    1037  LUNOD, JOSEPH  LAGUBIS
    1038  LUZANDE, ALLAN  MILANTE
    1039  LUZON, JAMES  APAT
    1040  LUZONG, ALEX  BELARMINO
    1041  MAABA, CLEFORD  FERNANDEZ
    1042  MAABA, ELENO  DORADO
    1043  MABULAC, MELVIN JOHN KARLO  BISCOCHO
    1044  MABUTAS, LEM ERUEL  LEONARDO
    1045  MACALAGUING, JULIUS JR  EMBATE
    1046  MACALALAD, FRANZ FERVIN  REYES
    1047  MACALALAD, REYMOND  BASANEZ
    1048  MACALINTAL, JOSEPH  GARIN
    1049  MACAPINIG, JOVANI  GALIT
    1050  MACARANDANG, ALDREN  MENDOZA
    1051  MACASERO, RAYMOND  DUMAAN
    1052  MACASINAG, NORMAN  ALCALDEZA
    1053  MACEDONIO, ROLLY BOY  ERA
    1054  MACHATE, ARVIN JASPER  PEÑARANDA
    1055  MADARANG, AIDAN BYRNE  CHUA
    1056  MADRID, ARGIE  STA ANA
    1057  MADRONERO, CHARLENE JOICE  CAGATCAGAT
    1058  MADULIN, JOHN STEVEN  PLAZA
    1059  MAGAAN, BRYAN DAVE  DOCTO
    1060  MAGATAO, JESUS JR  BUGWAT
    1061  MAGAYANES, MELVIN  GALOS
    1062  MAGBANUA, CHRISTOPHER  BALAJADIA
    1063  MAGBILANG, ANASTACIO  ORATE
    1064  MAGBUHAT, KEVIN JONRICH  GUNO
    1065  MAGCAWAS, JERRY ARVIN  PIMENTEL
    1066  MAGHIRANG, REINER  ALVARAN
    1067  MAGLACAS, RALPH JEHHAN  MENDOZA
    1068  MAGLINTE, KITZ BRYAN  EVANGELIO
    1069  MAGNETICO, JONATHAN  DELOVIAR
    1070  MAGNO, MARK ARTHUR  GALLARDO
    1071  MAGPANTAY, ALLYZA  ESTERON
    1072  MAGPUSAO, RICARDO JR  BONTILAO
    1073  MAGSINO, PIL ALDRICH  CEPRIA
    1074  MAGUNOT, MARVIN PHILIP  CALEJA
    1075  MAH, JERVIS  GREGORIO
    1076  MAICO, MARIUS VINCENT  TRINIDAD
    1077  MAIDO, VICENTE  OTE
    1078  MAISOG, ARNOLD  MORALES
    1079  MALABANAN, JOHN KENNETH  PALDO
    1080  MALACA, JUNIEL  ILAGAN
    1081  MALAGA, SHIELA MAY  DE JESUS
    1082  MALAGAYO, LITO  ORDONIO
    1083  MALALUAN, FAMELA MAY  AUSTRIA
    1084  MALAPAYA, CIRILO III  AGOR
    1085  MALIBIRAN, NOREN  PIOL
    1086  MALIZON, DACELL  ZARA
    1087  MALLANAO, VICTORIO III  PARUNGAO
    1088  MALLARE, CHRISTIAN  DORADO
    1089  MALOLES, NEXUS JAMES  GOPEZ
    1090  MALOLOS, DARYL  MEDALLA
    1091  MANABAT, RENATO  DICDICAN
    1092  MANACSA, ANTONIO JR  LABAYO
    1093  MANALO, ALLAN  ABARINTOS
    1094  MANALO, ARIES  ULITIN
    1095  MANALO, IAN CHRISTIAN  LASALA
    1096  MANALO, JEFF HAROLD  QUIZORA
    1097  MANALO, LESTER  MALABANAN
    1098  MANALO, MICHAEL  LABASAN
    1099  MANALO, NONETTE  GARCIA
    1100  MANALO, VINCENTH  ROBLES
    1101  MANANSALA, KITZ  PATERO
    1102  MANATAD, MARLITO  MEMBREVE
    1103  MANIANGAP, PAUL  YUMANG
    1104  MANINGAS, JEFERSON  SAN MATEO
    1105  MANLAPAZ, JOHN RONNIEL  PINGOL
    1106  MANONGDO, MICHAEL JOHN  MALLARE
    1107  MANREAL, LOURENZ  DANO
    1108  MANTE, ZENON JR  CEBALLOS
    1109  MANTONG, JUVELITO  ANUNCIADO
    1110  MANUEL, EMMANUEL  BERNALDEZ
    1111  MANUEL, JOHN MATHEW  MAÑOSCA
    1112  MANZANO, ONEAL  PRUDENTE
    1113  MAPA, GASPER JAN  PULVERA
    1114  MAPE, CHRISTOPHER  GUTIERREZ
    1115  MAQUILING, CLIVE EMMANUEL  GUMANA
    1116  MARAJAL, MARJAN  MALIK
    1117  MARASIGAN, CARLO  BEJASA
    1118  MARASIGAN, JHONLEE  PLATA
    1119  MARASIGAN, JOHN ADRIAN  LACORTE
    1120  MARAYA, RICHARD  HERRERA
    1121  MARCELINO, JESTONIE  CRUZ
    1122  MARCELLANA, JOEWIN  BRIOL
    1123  MARCHAN, ALSER  BONGABONG
    1124  MARCOS, EARL FRANCIS  VALLADORES
    1125  MARDOQUIO, DANILO JR  LUMBRE
    1126  MARFIL, JHON GLIM  MIRANDA
    1127  MARIANO, CHARMAGNE ROLEX  BAUTISTA
    1128  MARIBONG, EDUEL  AXALAN
    1129  MARINO, LYNJEAN  FAJARDO
    1130  MARQUESE, JEFFREY  NAVALLE
    1131  MARQUEZ, JHON JORDAN  MENDOZA
    1132  MARQUEZ, MATTHEW PAOLO  SANCHEZ
    1133  MARTIN, ALFREDO JR  PAUIG
    1134  MARTINEZ, JAMILA  ARCHE
    1135  MARTIREZ, WILBUR  BORJA
    1136  MASACAYAN, JESSE  DIMAYUGA
    1137  MASAOAY, JERSOHWIN  GUTIERREZ
    1138  MASCARIÑAS, DIANNE RUTH  HABOC
    1139  MASCARIÑAS, MARK ALVIN  ESTIDO
    1140  MASLOG, JEREMY ARIS  RIVERA
    1141  MASONGSONG, DOMINIC JAY  HEREZO
    1142  MATAWARAN, JACKIELYN  GAPUZ
    1143  MATEO, ANGELOU  NUESTRO
    1144  MATIBAG, JOSEPH ERIC  ORENSE
    1145  MATIBAG, TEODORO JR  DIMAYUGA
    1146  MATINING, AARON PATRICK  OLAVIDEZ
    1147  MAULEON, LUISITO  FLORA
    1148  MAXIMO, GENARO JR  EMITERIO
    1149  MAYANDOC, MIKE DUNHILL  SUGUITAN
    1150  MAZO, RIO  TANEO
    1151  MAÑALAC, CARLIE  CUNANAN
    1152  MEDES, BENEDICTO  MARTICIO
    1153  MEDIANA, BONIFACIO JR  LOVENDINO
    1154  MEDINA, DYAN LOID  CELESTIAL
    1155  MEDINA, JOMER  DE GUZMAN
    1156  MEDOLLAR, DENNIS  MONLEON
    1157  MELENDEZ, ERVIN  FERNANDEZ
    1158  MENDEGUARIN, DARYL  ARMAS
    1159  MENDEZ, DEO  ALICAN
    1160  MENDEZ, ED MARCO  BUCTUANON
    1161  MENDOZA, CRIS JEFFERSON  DE OCAMPO
    1162  MENDOZA, JENDRICK  ILAGAN
    1163  MENDOZA, JONHERNEST  SALAZAR
    1164  MENDOZA, KYLE XHERKXHEZ  CASTOR
    1165  MENDOZA, LINCOLN  PANOPIO
    1166  MENDOZA, MARY CLAIRE THERESE  TAMARGO
    1167  MENDOZA, NOAH  DE TORRES
    1168  MENDOZA, REX ANTHONY  PRATO
    1169  MENDOZA, RYAN  MESA
    1170  MENDOZA, TIRSO JR  AUMAN
    1171  MENESES, SAMMY  BOLIVAR
    1172  MENION, WHEMAR  TABANG
    1173  MERA, JOEL  CASTILLO
    1174  MERCADO, JAMES KENNETH  GARCIA
    1175  MERCADO, JEFFERSON  DE MESA
    1176  MERCADO, JUANITO  BIO
    1177  MERCADO, MAYENNA  SOLOMON
    1178  MERCADO, PORTIA MARIE  ABAYA
    1179  MERCADO, RUEL JOSHUA  DE CASTRO
    1180  MERCURIO, ARVIN  ZETA
    1181  MESISGAN, MOISES JR  DOMINGO
    1182  MESOLA, JERRY II
    1183  MIANO, ARNOLD  CAÑADA
    1184  MIAO, MICHAEL  JUGALBOT
    1185  MILLA, JONATHAN  CHINCHONTIC
    1186  MIOMIO, MERBOUNNE  BEJARASCO
    1187  MIRABUENO, NELSON JR  BASAS
    1188  MIRABUENO, ROMELO  ANTONIO
    1189  MIRAMBIL, JAYLOR  MARCIANO
    1190  MIRANDA, JUDE MARK  DAMPILAG
    1191  MIRAS, GRACE  MILLIONES
    1192  MISA, RHEY  MACALINTAL
    1193  MISSION, MELVIN  JASA
    1194  MOJARES, MARINO JR  DIOKNO
    1195  MOLIJON, RIMBE  VELASCO
    1196  MOLINA, GLADIS  CEBALLOS
    1197  MOLINAR, ERROL  PALOMARES
    1198  MONCADA, ROGERVINCE PHILIP  ERSAN
    1199  MONDEZ, JOEMARI  DE ROBLES
    1200  MONDIGO, JERALD  BECARE
    1201  MONSALUD, GLEN  ESPINOSA
    1202  MONTAJES, MIGUEL  ABANTO
    1203  MONTEJO, IAN LEROY  SARCHEZ
    1204  MONTERO, CARLITO JR  CABATANIA
    1205  MONTILLEN, JUNEL  BUANTE
    1206  MONTON, JOHNYROSELY  BOTRON
    1207  MONTOYA, EDEN GRACE  CUBOL
    1208  MORA, JOHN FELIX  NAVARRO
    1209  MORALES, ELVIS  ARCILLA
    1210  MORALES, HELBERT  TAPEL
    1211  MORALES, JASON  MORGADO
    1212  MORALES, LANCE JOSEPH  LABRADOR
    1213  MORANO, ARIEL  NAPATDAN
    1214  MORANTE, RAMIL  YAKIT
    1215  MORATO, EDWIN  RAMASTA
    1216  MORENO, NIÑO GIBBS  CEBALLOS
    1217  MORES, CHRISTINE  FERRY
    1218  MORILLO, MARK KEVIN  DIMAG
    1219  MOSE, JONYETSKI  SILVANO
    1220  MOSQUEDA, VAN DAMME  ALBAO
    1221  MOZO, MURPHY  COMPOC
    1222  MUARES, DAVE LAWRENCE  PONTIOSO
    1223  MUNSAYAC, EMMANUELA  ZAMORA
    1224  MUTIA, ANGELO ANDY  JIMENEZ
    1225  MUYCO, ROEL  ADEM
    1226  NACARIO, REX  TORANEO
    1227  NAGERA, JESSIE  PEREZ
    1228  NALAYOG, EDWARD  FLORECE
    1229  NAMOC, EDUARD  NOBLE
    1230  NANTEZA, KITH  REBUA
    1231  NAPA, JOSEPH  JABAY
    1232  NAPOLES, GHEAN CARLO  DURO
    1233  NARAG, MAYNARD  DOLLIENTE
    1234  NATANAUAN, JERICKSON  AUSTRIA
    1235  NATE, GEORGINA  AGUILAR
    1236  NATIVIDAD, JOMAR  USON
    1237  NATO, MARJUN  NORCIO
    1238  NAVAJA, JANREY  WAMAR
    1239  NAVARRA, NELVIN  QUISABA
    1240  NAVARRO, EUGENE  ARTAJO
    1241  NAVARRO, TRIZIA MARIE  GRIVA
    1242  NAVELA, RICA MEI  SAN JOSE
    1243  NAVO, LEOMER  PUGON
    1244  NEBRIA, ROMMEL  TALAS
    1245  NEDIA, EMMANUEL JR  BACTOL
    1246  NEGRANA, RONALD  DE GUZMAN
    1247  NEMENZO, CHRISTIAN  SALUTIN
    1248  NEQUINTO, MA VERONICA SHIENE  VILLANERA
    1249  NESTOSO, EMMANUEL JR  SANCHEZ
    1250  NICANOR, RJIM  DELOS SANTOS
    1251  NISMAL, JOEMARIE  LEDESMA
    1252  NISNISAN, ROMMEL  BELTRAN
    1253  NIÑO, RENE  GALLO
    1254  NOJALDA, EMMANUEL  SERMONIA
    1255  NONATO, NEIL NORMAN  NUEVA
    1256  NOQUIAO, WARREN  MONEVA
    1257  NOTA, VINCENT ALLAN  MEDRANO
    1258  NUCAZA, ISMAEL  DATUIN
    1259  OABEL, REGINO  DADIOS
    1260  OBAL, JUNE PAUL  SOMODIO
    1261  OBCIANA, LORENZO  EDORA
    1262  OBIEN, ADRIAN RUSSELL  JARABEJO
    1263  OBLIGADO, GERBERT LAURENCE  TOPE
    1264  OCLARIT, NOBERT  JAMERO
    1265  OCLARIT, RAYMUND  SIBAYAN
    1266  OCOL, NICO EDGARDO  DIAMOS
    1267  OGSILA, ALMAR  SEBERRE
    1268  OJASCASTRO, OSHIN  SERAPION
    1269  OLAN, DANEREY  DELOSO
    1270  OLANDRIA, EVAN JOSEPH  PIQUERO
    1271  OLEA, CHARLES BRONSON  BAUTISTA
    1272  OLEO, DIOSDADO III  JANEO
    1273  OLILA, DEAN ALBERT  REYES
    1274  OLINARES, MAYNARD  PASTOR
    1275  OLIVARES, FRANCIS  BAUSA
    1276  OLMOGUEZ, JOHN GILBERT  CARANGUIT
    1277  OLOSIM, JOHN DEXTER  CHAN
    1278  OLVIDO, KIT  GEGUINTO
    1279  OMELAN, JOJO  AVELINO
    1280  OMIPLE, NIXON  DUHAYLUNGSOD
    1281  OMNOS, ROMEO  SUELTO
    1282  OMONGOS, RIZAN KIT  HUGO
    1283  ONG, JHON JERIC  TIO
    1284  OPINION, DONNALYN  COMIA
    1285  OPOLENTISIMA, JAMEWEIL  GALORIO
    1286  OPOLENTISIMA, JEROME  LOPEZ
    1287  ORAIZ, VENMAR  RAMOS
    1288  ORAPA, ARIEL  DAG-UM
    1289  OREHUELA, JOSEPH  PADILLOS
    1290  ORILLA, KARL VINCENT  PACIA
    1291  ORILLO, ABNER  OCANA
    1292  ORNOPIA, JEROME  CALDAYON
    1293  ORONGAN, MARK NEIL
    1294  ORTEGA, RENE BOY  YADAWON
    1295  ORTEGO, ANTHONY JOHN  CABASARES
    1296  ORTIZ, CHARLES HARVEY  MONSERRAT
    1297  OSAL, HEINRICH WILHELM  BACCAY
    1298  OTABLE, KRIS  NAPE
    1299  PABALATE, CHRISTOPER  GRATE
    1300  PABER, MACBER  MACROHON
    1301  PABLEO, ALVIN  SIATON
    1302  PABRO, LOUJHIM  VELASCO
    1303  PACEÑO, CHARLITO JR  VILLACERAN
    1304  PACLIBAR, KEITH JOHN  BERNARDO
    1305  PACOMIOS, RUDY  ESPERON
    1306  PACYA, ARTHUR  PERAZO
    1307  PADIGOS, JAMESON  MIER
    1308  PADRE, RUSSELLE JOHN II  LABORERA
    1309  PADUA, JOANNA MARIE  BERINGUELA
    1310  PAGARAN, ANNIE GRACE  GARAYANALA
    1311  PAGARAN, JEFFREY  MEDUA
    1312  PAGHUBASAN, ARIEL  DELA CRUZ
    1313  PAISTE, LORRAINE  SARIBAY
    1314  PAKYO, JEFFREY  TALAY
    1315  PALACAY, KEVIN  ANTONIO
    1316  PALAD, STANLEY  MACARIO
    1317  PALEN, RICHE RAYMOND  CLERIGO
    1318  PALLAY, MARVIN  PIGGUDO
    1319  PALMA, RICHARD  DE LA CRUZ
    1320  PALMERO, REY  PORCINCULA
    1321  PAMPLONA, CEDIE  ORAIN
    1322  PANADERO, JOEMAR  PERMALES
    1323  PANAL, MARK JAMES  LAURETE
    1324  PANALIGAN, MARICON  CORDOVA
    1325  PANER, LANCE EZEKIEL  REMO
    1326  PANES, ALDENEL JHORIC  MACATANGAY
    1327  PANGAN, CHARLES MICHAEL  RUIZ
    1328  PANGANIBAN, RAISA AILEEN  MARANAN
    1329  PANGARAL, JOSE RENANTE  NAVAJA
    1330  PANGILINAN, MARCO  OLAVE
    1331  PAPASIN, JAKE  HATULAN
    1332  PAQUIBOT, JOHN JUDELLONE  ABAO
    1333  PARADERO, MARK  ABELIS
    1334  PARALE, TIMOTHY PAUL  BAGAY
    1335  PARAN, ZAREX  ROMASOC
    1336  PARAY, LLOYD RANEIL  SALVADOR
    1337  PAREDES, CRISLER  ARDON
    1338  PARES, CARL NEIL  CORTEZ
    1339  PARING, RON JOHNSAN  DELICA
    1340  PASCUA, MARLON  PINEDA
    1341  PASCUAL, JAMAICAH  SULIT
    1342  PASILAN, CARL PATRICK  PAYAWAL
    1343  PASTIDIO, RAMIL JR  PABILLARAN
    1344  PATALINGHUG, JOHNFER  GUIGAYOMA
    1345  PATES, MARK  RAMASASA
    1346  PATES, RITCHE KIM  ANDOY
    1347  PATEÑO, ANGELO  BELIR
    1348  PATOS, GEROME  LAKILAK
    1349  PATRIARCA, KARLO  PLANAS
    1350  PAULINO, DARYL  DAN
    1351  PELEGRINO, JOSE JR  LAORENO
    1352  PENDEJETO, TIRSO  GONZALES
    1353  PENETRANTE, JENERY  BAYLES
    1354  PEREDO, AXL ROSS  SADIARIN
    1355  PEREZ, RAYMOND  FAISAN
    1356  PERMANTE, JAYSON  PALLER
    1357  PERMAZO, DIXON  LAURIA
    1358  PESIAO, PELAYO JR  GADIA
    1359  PESTAÑAS, RONNIE  AYUSTE
    1360  PETALCORIN, JOEMAR  DOYDOY
    1361  PETATE, JAY  GALDO
    1362  PEÑA, JEROME  ROSAL
    1363  PEÑA, MARY SHARINA  EJES
    1364  PIAZA, JETHRO  CARIAS
    1365  PICARDO, TOBIAS JR  MUYRONG
    1366  PICO, BENJIE  IBAÑEZ
    1367  PIEDAD, STEPHEN  BACOLOR
    1368  PILI, MARK JASON  MONTEAGUDO
    1369  PINCIL, JIMLEE  REYES
    1370  PINEDA, REY ANTHONY  DE MESA
    1371  PINOTES, JERICK KHIM  KIUNISALA
    1372  PIONELA, DANILO JR  DORADO
    1373  PIONELO, MAR JUN  GINCO
    1374  PIOQUINTO, ROMUEL  TIGNO
    1375  PIQUERO, JAY MARK  LAPIZ
    1376  PIRAL, MARK LOUIE  SEVILLO
    1377  PISIAO, JEFFERSON  ABAN
    1378  PITPIT, KEVIN CHRISTIAN  DAILEG
    1379  PLANTA, VERMONT  GAMOS
    1380  PLARIZA, CARLO  GEVEROLA
    1381  PLAZA, DEONELL  ANOCOP
    1382  PLAZA, MARLON  TORRALBA
    1383  POBLADOR, REY MARK  SAGAYNO
    1384  POLAGÑE, ARNOLD  SAN JUAN
    1385  POLANCOS, LLOYD JANDEB  CANDOL
    1386  POLINAR, RONIE  ENIOLA
    1387  POLLENTE, OSCAR JR  LIM
    1388  PON, ANGELO  CILO-CILO
    1389  PONCE, MARVIN  CONSOLACION
    1390  PONTO, JOSEPH  PADAO
    1391  PORNASDORO, CRYSTEL KARL  AGUILAR
    1392  POSTIGO, JIO JAMIL  TAJAN
    1393  PRADO, JULIUS REN
    1394  PROFETA, JONATHAN  MINISTERIO
    1395  PRONDO, JAYSON  PATRONA
    1396  PUGUON, JUNN PATRICK  ALLAGA
    1397  PULANCO, JOSEPHINE  ABECIA
    1398  PULGAN, WINSTON  AMEN
    1399  QUE, SHARMAINE  OFFEMARIA
    1400  QUIAO, GLENN  LOREMIA
    1401  QUIAO, JUNRYL  JIPOS
    1402  QUIAO, LIMWEL  BAYSON
    1403  QUIBINIT, MANNY  MIRALPIS
    1404  QUIDIAS, ARISNAR  BAW-AN
    1405  QUILATAN, DANIEL  SURUIZ
    1406  QUIMINALES, JERO MARK  ROSALDO
    1407  QUIMSING, ELMER JOHN  DERAMA
    1408  QUINIO, RENE  DASOC
    1409  QUINTAB, REYANNE  TIMAJO
    1410  QUINTO, SEDALE  MACABANTE
    1411  QUIRANTE, JERICHO  BANTILAN
    1412  QUISEO, CLYDE RENZO  CABALLES
    1413  QUITOLES, JOJO  OLASO
    1414  QUIZA, JOFEL EMMANUEL  TAN
    1415  RABOR, CARLITO JR  AVANCEÑA
    1416  RAMAN, ALVIN  CELLAN
    1417  RAMELO, ROLDAN  ANTIGUA
    1418  RAMIRO, FERDINAND  SIMANGAN
    1419  RAMOS, DENZEL  BALISACAN
    1420  RAMOS, GERALDO  OÑATE
    1421  RAMOS, JAMAICA  GREFALDA
    1422  RAMOS, JAYVIE  ANY
    1423  RAMOS, ROGELIO JR  FARRO
    1424  RAMOS, VINCE MARLOU  CORTEZ
    1425  RANJO, ROOSEBELT  NABRE
    1426  RAPOSAS, MARCO CHINO  QUIRANTE
    1427  RAS, MARC TITO  JUMAWAN
    1428  RATILLA, JIMMY  BASBAS
    1429  RAYMUNDO, WALLIE  IGNACIO
    1430  RAZON, PAULYN  TEODORO
    1431  RAÑA, MARK DENNIS  GREGORIO
    1432  REBAGODA, RON JUSTINE SEBASTIEAN  AGUILAR
    1433  REDOBLADO, JOCEL  JAUCIAN
    1434  REFRADO, JOHN PAUL  REGALADO
    1435  REFUGIA, SENEN  REYES
    1436  REGENCIA, CHRISTIAN  VILLANO
    1437  REGIO, LEMWELL  RAMOS
    1438  RELATADO, SAMLOUEL  CULIS
    1439  RELLORES, LEANDER  REBUSQUILLO
    1440  REPASO, FERDINAND JR  YANSON
    1441  RESARE, RALPH  ENRIQUEZ
    1442  RESMA, JERIC  LIBERA
    1443  RESMA, PEDRO JR  PALICPIC
    1444  RESONABLE, JECTOFER  CARDENAS
    1445  RESURRECCION, RANDEL  URIAN
    1446  REY, RYAN  APURO
    1447  REY, SHADDAIEL  PACUBAS
    1448  REYES, ABELARDO  TABIRARA
    1449  REYES, DICK ISRAEL  ABNASAN
    1450  REYES, FREDERICK  ESTEPA
    1451  REYES, JEREEN KARLA  MITRA
    1452  REYES, KIM CARLO  CABRIGA
    1453  REYES, MELVIN ROY  CUTAMORA
    1454  REYES, NIKKA ANN  SULTE
    1455  REYES, SAMUEL LIONEL  RAYEL
    1456  REYNALES, MARK JESTER  DADIVAS
    1457  RIOS, JAYSON  BUSTAMANTE
    1458  RIPARIP, ALLAN  LAMBANICIO
    1459  RITUAL, MITCHELLE  PUJALTE
    1460  RIVADULLA, GODFREY ANTHONY  TAN
    1461  RIVERA, ARVIN  LAGUADOR
    1462  RIVERA, BRIAN  SANCHEZ
    1463  RIVERA, DENN LOUISE  MENDOZA
    1464  RIVERA, IRISH JOY  NUECA
    1465  RIVERA, JEOUS CHRISTIAN  CARREON
    1466  RIVERA, RIGOR  MORILLO
    1467  ROBLES, MARIA FE  DELA TORRE
    1468  ROBLES, STESUN JOE MARIE  LEGADA
    1469  ROCHA, BRYAN CHRISTIAN  JARILLA
    1470  ROCHA, JULIUS CHRISTOPHER  JARILLA
    1471  ROCO, DAVE AARON BRYLLE  MARIN
    1472  ROCO, REY NIÑO  CATACUTAN
    1473  ROCUTAN, AMBER TRIXIE  MAGNO
    1474  RODAS, RAMIL  REJANO
    1475  RODAVIA, JEFFREY  DE OCAMPO
    1476  RODRIGUEZ, JANUS  GALICIA
    1477  RODRIGUEZ, JERRY JEROME  VIVERO
    1478  RODRIGUEZ, JOHN EDWARD  BATAS
    1479  RODRIGUEZ, KENNETH GERALD  ORIAS
    1480  RODRIGUEZ, LEVY  PAMADA
    1481  RODRIGUEZ, NEIL ACE  REYES
    1482  RODRIGUEZ, RENZ HARONE  MAGAT
    1483  ROJO, MARK JOHN  JAO
    1484  ROJO, YRRAL JOE  MIRAL
    1485  ROLDAN, JASMAE MARIE GEN  MIGUEL
    1486  ROLLAN, VINCENT  MONDARTE
    1487  ROLLO, ARMAN  SALARDA
    1488  ROMANCE, HARVEY  ABOBO
    1489  RONCESVALLES, JERALD  SANTOS
    1490  RONDINA, ADRIAN  NUNEZ
    1491  RONGDUEN, ANDREW CYRUS  SAMONTE
    1492  RONIO, WILLY JOY  ALCARAZ
    1493  ROQUE, ORLANDO  SANTOS
    1494  ROSALDO, ENRICO  BAGASBAS
    1495  ROSALES, ANAMAE  CABANGON
    1496  ROSALES, CHRISTIAN  MASILUNGAN
    1497  ROSALES, CRISTOBAL III  BERNALES
    1498  ROSALES, MARK CHRISTIAN  LAYO
    1499  ROSALES, ROMARITO  BANZON
    1500  ROSARIO, PETER JOHN  TAPDASAN
    1501  ROSAS, MATT JOHN  ENGBINO
    1502  ROSELL, CHARLES  CUJARDO
    1503  ROSENDO, ALLEN  SACUPASO
    1504  ROSOS, THEONY  MAQUINTO
    1505  ROXAS, JUSTIN ZEVASCHEN
    1506  RUELAN, REX  DIOLA
    1507  RUGA, CARLITO JR  SUSON
    1508  RUIZ, JIM BERT  LAMANILAO
    1509  RUIZ, ROMMEL  LAURORA
    1510  RULONA, REY MARK VINCENT  CAGANDE
    1511  RUMAL, MARK EMIL  REYES
    1512  SABALOSA, RAFFY  ALLADA
    1513  SABIJON, PERCIVAL  JARDIO
    1514  SABUD, JOEL  PAJO
    1515  SABUERO, KENNETH  MEJELLANO
    1516  SABUETO, PAOLO  CANAYON
    1517  SACAY, RICHELL JAN  CAPAHI
    1518  SAGONOY, NOLI  BALANDAY
    1519  SAHILAN, JERSON  DELIG
    1520  SALAMAT, JEREMIAH  ANDAL
    1521  SALANG, HAROLD  DIAZ
    1522  SALAZAR, EUGENE  HERNANDEZ
    1523  SALAZAR, LENARD  LORETO
    1524  SALAZAR, RALPH  SALADO
    1525  SALE, KIENN  TANZO
    1526  SALES, MARVIN  JAVIER
    1527  SALES, MELANIE  DAHAN
    1528  SALOME, SHERWIN  GACITA
    1529  SALUDO, JEIMYC AIRA  VILLEGAS
    1530  SALUM, MARK ANDREW  DELOS SANTOS
    1531  SALVADOR, DON HEZRON  CORPUZ
    1532  SALVADOR, JOHN MICHAEL  RESURRECCION
    1533  SALVADOR, THERIC  PONCEJA
    1534  SALVATIERRA, GLENN JAMES  VILLA
    1535  SALVIDAR, RENZ NIÑO  CALIPUSAN
    1536  SAMA, MILLVON MARCH  CABALATUNGAN
    1537  SAMANIEGO, MIGUEL ANGELO  LAZARO
    1538  SAMILLANO, OSCAR GLENN  FERNANDEZ
    1539  SAMPOLLO, MICHELLE  MALLORCA
    1540  SAMSON, ALMAR  ABOGADOR
    1541  SAMSON, RENZ MARRION  LINSANGAN
    1542  SAN GABRIEL, GODCENT CRIS NIÑO  MANALO
    1543  SAN MATEO, CLIFFORD JOHN  SINFUEGO
    1544  SANCHEZ, ANGELINA  POYAOAN
    1545  SANCHEZ, ARNNEL  NAMBATAC
    1546  SANCHEZ, JERIC  REYES
    1547  SANCHO, NELSON JR  YBUT
    1548  SANDOY, JOIE  TAROL
    1549  SANGCAP, JILVER  DE VERA
    1550  SANIANO, JAMESON  MABINI
    1551  SANTIAGO, ALECK GIO  FLORES
    1552  SANTIAGO, CHRISTIAN RAFAEL  CABARON
    1553  SANTILLAN, ROGELIO JR  ARAPOL
    1554  SANTOS, EPHREM JESSE  FLORES
    1555  SANTOS, REYNALDO  BROÑOSO
    1556  SARAO, ANJOMER  PANDE
    1557  SARIAN, DARWIN  GASPAR
    1558  SARMIENTO, DOMINIC
    1559  SAROL, KAREN MAE  WANDIT
    1560  SARTE, GEORGE  QUEZADA
    1561  SARUCAM, HECTOR REY  BANAWA
    1562  SASI, BRIAN JOHN  CALIT
    1563  SASING, NAZARIO  CARIÑOZA
    1564  SATANA, DAVE AIAN  CAMBANGAY
    1565  SAUMAT, MURPHY  TABADA
    1566  SAYON, CARDINAL DANIEL  ORUGA
    1567  SECRETO, MARK LEE  MARCELO
    1568  SEDILLO, ANGELO  LUMANOG
    1569  SEDURANTE, BENJIEL  NOTARTE
    1570  SEGUIBAN, ALEJANDRO  VELASCO
    1571  SEGUIENTE, KESTRIL IRISH  BACAWAG
    1572  SELUDO, FERDINAND JR  CATAPANG
    1573  SEMIC, EDNIL  BERVA
    1574  SENILLO, MELVIN  BORLASA
    1575  SEVILLA, EDGAR  TUBAL
    1576  SEÑARIS, ANGELO  RAGUDOS
    1577  SHIA, CHRISTOPHER STEVE  ARANCON
    1578  SIAGA, LEONILO JR  TEODORO
    1579  SIANQUITA, SHOJI JUDE  MAGALING
    1580  SIBAYAN, TED  TAIP
    1581  SIBOBO, GILBERT  VILLANUEVA
    1582  SIBUG, JAYPEE  IBAY
    1583  SIENES, KERWIN  TOYORADA
    1584  SIGUE, ROLLY JR  RIZA
    1585  SIKITO, JOHN MICHAEL  OREDINA
    1586  SILAGAN, ARVIN  APIGO
    1587  SILAGAN, EDITH  BASIG
    1588  SILVA, JETHRO  BALANZA
    1589  SILVA, MARK ROBIN  ENESIO
    1590  SILVANO, MARK ANTHONY  PLACEDES
    1591  SIMPAO, FRANK  DISPO
    1592  SINANGOTE, MARK DANIEL  QUIMOD
    1593  SINCONIEGUE, KIRK IAN THAMES  INCOY
    1594  SINDAY, GREGORIO JR  CAGALITAN
    1595  SISANTE, LUZINIA  DE LEON
    1596  SO, STEVEN JANUS  ESPARES
    1597  SOBIONO, JOVEL  MACALANDAG
    1598  SOGUILON, JESSIE  GEROGALIN
    1599  SOJOR, MARK PETTE  TUBALLA
    1600  SOLANO, RANNIE VINCENT  PASAQUIAN
    1601  SOLARES, NOEL JR  QUIBETE
    1602  SOLEMOS, JEZREEL  HERNANDEZ
    1603  SOLIMAN, JUDER JR  PARREÑO
    1604  SOLIMAN, MC LEONARD  CARCIDO
    1605  SOLIS, ARVIN  MORETE
    1606  SOLITA, JAYVEE  CANUZO
    1607  SOLLANO, ROMMEL  QUILATAN
    1608  SOMBILLO, MARBY  DE JESUS
    1609  SONUGAN, HARLE  MATIAS
    1610  SORALBO, JAMES MICHAEL  BELARMINO
    1611  SORBITO, ROY  DELIGERO
    1612  SORIANO, AL CLINTON  MALICDEM
    1613  SORIANO, JACOB  QUOJIAL
    1614  STA CRUZ, ALLAN  CANLAS
    1615  STO DOMINGO, GABRIEL  ABUEME
    1616  SUAREZ, PAOLO ANGELO  BARCELONA
    1617  SUARILLA, RONILO JR  MANANSALA
    1618  SUAYBAGUIO, HARVEY  ABATAYO
    1619  SUAZO, ANGELITO
    1620  SUBOL, MIKE ANGEL  LINA
    1621  SUDARIO, VAL ANTHONY JR  LAGUNZAD
    1622  SUMAYAN, BERNARD  PEÑAFLOR
    1623  SUPERABLE, MARK KENNEDY  LEJANO
    1624  SY, JOHN RUEL  BALASABAS
    1625  TABAN, MARK EDWARD  TAN
    1626  TABERMEJO, LOUIE ADRIAN  BERAQUIT
    1627  TABOTABO, MARIJADE  ANCOG
    1628  TABUÑAR, DIOSDADO JR  DEL ROSARIO
    1629  TACUGUE, REY JHON  REYES
    1630  TACUYO, JOHN MARCK ANTHONY  MORILLO
    1631  TADENA, PAUL JEFFERSON  CALAMAAN
    1632  TADEO, REYMUNDO  POLLEON
    1633  TAGAB, JILL ANNE  DOONG
    1634  TAGADIAD, ERICK JANE  OCULARES
    1635  TAGULINAO, JESIMIEL  TORRES
    1636  TAGUM, JASPEL  DILLA
    1637  TAJORES, RUBEN JR  PABILONA
    1638  TALABOC, JADE MARK  JAO
    1639  TALAY, MICHAEL  DALUNGAN
    1640  TALIB RAHMAT, MOHAMED  DELAS ARMAS
    1641  TAMIDLES, MARLO  SABANGAN
    1642  TAMPARONG, RISTY  BUCOL
    1643  TAN, DESIREE ANNE  HADJULA
    1644  TAN, KANE ERROL  LAVARNEZ
    1645  TANA, RUSTY  EPOC
    1646  TANASA, ARJAY  PUNGAYAN
    1647  TANCINCO, PETER JOHN  MAPULA
    1648  TANDINGAN, RICHARD  DECILES
    1649  TANDUYAN, JESUS II  CALIBO
    1650  TANGAYAN, JONICO  MABUNAY
    1651  TANGONAN, ISMAEL  SEVILLEJA
    1652  TANO, GERALD  CABANTOG
    1653  TAOATAO, MARK HERO  SEVILLA
    1654  TAOINGAN, BENJIE  PANUGALING
    1655  TAOJO, LARGIL  MASAYON
    1656  TAPAY, RICHARD  BATINGAL
    1657  TAPERLA, EDGAR  MARINO
    1658  TAPIA, PHILIP  IGNACIO
    1659  TAPONGOT, CECELIO JR  DOMO
    1660  TAQUEBAN, JOMARI  CREDO
    1661  TASIC, NEIL FAITH  TANQUILAN
    1662  TATOY, JOVANNE  BALOLONG
    1663  TATOY, RONNIE  DOFILES
    1664  TEANILA, ARCHIE  BAUTISTA
    1665  TENA, ELMER  AGUSA
    1666  TENORIO, JERWIN  CORNEJO
    1667  TEOXON, EARL ANTHONY  CAPUETA
    1668  TERRADO, JUDE CARLO  GESLANI
    1669  TERRADO, WENMER  POYAOAN
    1670  TIAMZON, RUTH  SANTIAGO
    1671  TIANGCO, JAMES AARON  ALMENAR
    1672  TIANIA, JOTHAM  CABALLES
    1673  TIBAYDE, LEANN CRIS  CASTELLANO
    1674  TICAG, FELIX JR  PONGTAN
    1675  TIGUISTIGUIS, JICKY  ALCALA
    1676  TILLA-IN, LORD ALFRED LEE  LAPASTORA
    1677  TIMAAN, ALMER  BILAR
    1678  TINAMISAN, JULIUS  PORTA
    1679  TINAMISAN, RAYMOND  DE RAMA
    1680  TINGSON, JOHN PAUL  ARIAS
    1681  TIU, DARREN AUSTIN  TAN
    1682  TOBISE, NELSON  ALCANTARA
    1683  TOGONON, ROLANDO JR  DEJAPON
    1684  TOLENTINO, EDWARD  MAYOR
    1685  TOLENTINO, FRANC KEVIN  MANGALINDAN
    1686  TOLORIO, DIONEM  CAPAO
    1687  TOMO, VINCE  BICOL
    1688  TONDO, ACE NIKKO  CRUZADA
    1689  TOQUE, RALPH VINCENT  ORTAÑEZ
    1690  TORMON, VINCENT JADE  TORMON
    1691  TORNEA, JOEL  GOLISAO
    1692  TORRE, NIÑO ALVIN  RITA
    1693  TORRECAMPO, JENNIE LYN  AQUIÑO
    1694  TORREFIEL, ANLINO  PITOY
    1695  TORREON, JAMES SHOBIE  TORREJOS
    1696  TORRES, LEVI FORD  BANDAY
    1697  TORRESES, JOHN CHRISTOPHER
    1698  TOY, LEONEL  MATEO
    1699  TRANCE, EDGAR JR  CONDE
    1700  TRAQUEÑA, RYAN CARLO  TEMEÑA
    1701  TRECE, HAZZIEL  LLACUNA
    1702  TRESPECES, ERIC  PALMES
    1703  TRIBACO, EROL JAY  RULLAN
    1704  TRINIDAD, BERNALDO JR  BUTCON
    1705  TRINIDAD, JHONNA  SUAYAN
    1706  TUA, RICKY  AUSEJO
    1707  TUBAON, MARJUNN  SUMAOY
    1708  TUBO, ROY  SEGOVIA
    1709  TUBONGBANUA, SARAH  MADERA
    1710  TUD, ANGELO  ASCUTIA
    1711  TUDLONG, DARRYL  TUMAPANG
    1712  TUIZA, ALYSSA THALIA  MANGAMPO
    1713  TULABING, JAKE  PALUMAR
    1714  TULIAO, RICHARD JAY  COMETA
    1715  TULIBAO, ROY  BACOR
    1716  TUMACDER, JAYSON  MERCADO
    1717  TUMANENG, HENZEL HERO JR  DEL ROSARIO
    1718  TUMBAGA, LENCER  PATALUD
    1719  TUMOLVA, PETER REY  MADERA
    1720  TUPAS, MICHAEL IAN  UMALI
    1721  TURNO, SANTIAGO JR  LUCERO
    1722  TUTOR, NOEL  RODRIGUEZ
    1723  UBAS, ROMMEL  VASQUEZ
    1724  UDAUNDO, LEXTER MARTIN  SOSA
    1725  UMALI, EZEKIEL  VIRAY
    1726  UMALI, KIM DARYL  NANTES
    1727  UNDECIMO, AARON CHRISTOPHER  IBABAO
    1728  URRERA, ANGELA  EBRON
    1729  URSULUM, OGIE  DE LEON
    1730  UY, MANOLITO  CALUNOD
    1731  VALENCIA, MARK JONEL  LATIZA
    1732  VALENDEZ, RYAN  DUNGARAN
    1733  VALERIANO, VAL YVANDER  ESPINA
    1734  VALERIO, LYNDON  NAVA
    1735  VALIENTE, DAVE
    1736  VALLECER, REINARD JOHN  TORCULAS
    1737  VALLEDOR, ROLANDO  ANDRES
    1738  VALLEJOS, JOEL  GERONIMO
    1739  VALLENTE, JURY  PENUELA
    1740  VALVERDE, ERICK  CASTILLO
    1741  VAN LOOKEN VAN DER AUWERMEULEN, HENDRIK MICHIEL  BAGUIO
    1742  VARGAS, APOLONIO  RONARIO
    1743  VARGAS, ARIEL  TULAY
    1744  VARGAS, ERIKA MAE  ASTROLOGO
    1745  VASQUEZ, ATILANO JR  ALTURA
    1746  VASQUEZ, GENESIS  INCIONG
    1747  VASQUEZ, MARC ARANDALE  GALLARDO
    1748  VAÑO, MARCELINO  CANONO
    1749  VELASCO, CHRISTIAN MADISON  FIDEL
    1750  VELOSO, JEFFREY  ABAD
    1751  VENUS, LYCA  HEBRES
    1752  VERGARA, LHEO RHOME  DELOS SANTOS
    1753  VEROSIL, VICENTE  ESPINOSA
    1754  VIADO, GIOVANNI  MEPUA
    1755  VIDAL, JACK CARLO  BERNARDINO
    1756  VIDAURE, AMADO  GAROLACAN
    1757  VIEJA, NIEGEL ANTHONY  COSTO
    1758  VIERNES, WINNIE  ASUNCION
    1759  VIERNEZA, ANTHONY GREG  MONCADA
    1760  VIJIGA, BENJAMIN  CABINIAN
    1761  VILLA, ADRIAN KING  ATIS
    1762  VILLA, MARBERT  GAELA
    1763  VILLA-ABRILLE, JUNRY  LESTONES
    1764  VILLABER, JESSIE  SANCIJA
    1765  VILLACERAN, JOVEL  CARESOSA
    1766  VILLAFUERTE, GERARDO JR  CATAM-ISAN
    1767  VILLALOBOS, JON EFREN  ALFARERO
    1768  VILLALUZ, CERILLE IRIANNE  REYES
    1769  VILLAMANCA, JOHN MICHAEL  FERNANDEZ
    1770  VILLAMER, RICHARD  LIPAO
    1771  VILLANUEVA, JOHN ANTHONY  CABBAB
    1772  VILLANUEVA, JOHN VICTOR  ALONZO
    1773  VILLANUEVA, MARLON  SEGUERA
    1774  VILLANUEVA, PAULO  ALMAZAR
    1775  VILLAREAL, JOREM GEORGE  DOLLENTE
    1776  VILLARIAS, CHRISTIAN RENZ  CANETE
    1777  VILLARINO, KRENZ KARL  EDNAVE
    1778  VILLARTA, JUN REY  ZAMORA
    1779  VILLARUEL, REGINALD  MIRANDA
    1780  VILLAVERDE, NIKKI  DEL MUNDO
    1781  VILLEGAS, ALEXIS  LANDICHO
    1782  VILLEGAS, ALFRED  OLESCO
    1783  VILLEGAS, CLARK CARLO  AQUINO
    1784  VILLEGAS, GHIMVERN  SUPLEO
    1785  VILLENA, NOVEE  BATAYEN
    1786  VILLENO, RHEENA BIANCA  SAHAGUN
    1787  VILLETE, JIREH  VENZON
    1788  VINAGRERA, JIM RAY  BALMACEDA
    1789  VINLUAN, JOMAR  MENDOZA
    1790  VINLUAN, MARVIN  ANDRES
    1791  VINOYA, PRINCE GERALD  VALDEZ
    1792  VIRAY, LOUIEBERT  ESTRELLA
    1793  VIRAY, RYAN  CABILES
    1794  VIRREY, ALFRED NIKKO  DE ROXAS
    1795  VIRTUDAZO, INOCENTES  TADIFA
    1796  VISAYA, KERWIN  SANTOS
    1797  VISPERAS, DEONESIO JR  PERALTA
    1798  VITUG, JOSEPH JOHN  BAYARON
    1799  VIVAS, RANIER PETER  MADRIGAL
    1800  VOLANTE, ELBERT  BONAOBRA
    1801  WENCESLAO, JUNREY  BELTRAN
    1802  YAP, ENRIQUE JR  QUEBADA
    1803  YAP, PRINCE ALBERT  OBISPO
    1804  YARA, JOSHUA REY  BALSABAS
    1805  YBANEZ, JESUS  ICOY
    1806  YBAÑEZ, RODREGO  CARPE
    1807  YU, JOHN PAOLO
    1808  YUMANG, CHRISTIAN ADAMS  MATAGA
    1809  ZABALA, CARL JULIUS  VILLASIN
    1810  ZABALA, CHRIS  SALEN
    1811  ZACARIAS, GEAN CARLO  PARINAS
    1812  ZAFRA, ALBERT  SILAGAN
    1813  ZAFRA, CHRIST IAN  ALABOT
    1814  ZAFRA, RONNIE  SINGCO
    1815  ZAPANTA, AEIRO  SEXMOAN
    1816  ZOLETA, TERESA CYRIL  REGIS
    1817  ZULITA, DENNIS  PAMAT

    NOTHING FOLLOWS———————-

    Share.
    loading...
    Loading...

    Leave A Reply