Thursday, April 26, 2018
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    1,831 examinees pass the Registered Master Electricians Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,831 out of 3,656 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban this April 2018.

    SEQ. NO. NAME

    1 ABACIAL, CHRISTOPHER AYING
    2 ABADILLA, GENER MANGAOIL
    3 ABADINES, FAUSTO NOLASCO
    4 ABADINES, MARISSA YANEZA
    5 ABAIGAR, ERL CHRISTIAN FLORES
    6 ABALO, RUEL TAPING
    7 ABALON, DONALD ENTICO
    8 ABANGGAN, KAYE FREYSSINET NERMAL
    9 ABANILLA, KARLYNE CUNAN
    10 ABANTE, EHRN MICHAEL RECTO
    11 ABAO, NEIL LIBRANDO
    12 ABARCA, ALDARICO AGUILAR
    13 ABAYON, DIANNE BERGORO
    14 ABAYON, JOMER NAÑEZ
    15 ABAÑO, ALEX ARROYO
    16 ABELLANOSA, DONDON ANGOB
    17 ABILA, MARVIN ABANES
    18 ABLAZA, BENEDICT CUADRA
    19 ABRASALDO, RENE JR RODRIGUEZ
    20 ABROGAR, ALJON CARIÑO
    21 ABRUGENA, JUAN CARLO MENDOZA
    22 ABUAN, HENNESSEY BALIGNASAY
    23 ABUBO, ARJAY DELA CRUZ
    24 ABULENCIA, JESUS ANTHONY ABRUGAR
    25 ACDAL, CHARLSON ELLOREN
    26 ACHACOSO, DIORE CADAVEZ
    27 ACLAN, FLORENZO MIGUEL ASEBO
    28 ACOL, JONAS DORIAS
    29 ACOPIADO, WILFREDO JR LAORENO
    30 ACORDON, JOHNEF BEBANCO
    31 ACOSTA, HARVEY DULAY
    32 ACOSTA, LEYLANIE RODIL
    33 ACUZAR, WENDEL MORES
    34 ADINO, CARL VICTOR JANGAD
    35 ADINO, MARY RUTH SORIANO
    36 ADLAWAN, JERSHEY JEFF OJANO
    37 ADVINCULA, HARVEY EVA
    38 AFABLE, ALDWIN LLEVA
    39 AFRICA, CHARITY SANGALANG
    40 AFRICA, GRANT BRYAN MENDOZA
    41 AFRICA, KERVIN KYLE BASAS
    42 AGAPE, MARKJUN CALAYCAY
    43 AGARANO, KARL ANGELO CORPUZ
    44 AGBON, ELLIAS ARANAS
    45 AGBU, MARJON IDPALINA
    46 AGBUYA, JAYSON POLINTAN
    47 AGITO, JANDINVER ESCAREZ
    48 AGKIS, DIANA PARAS
    49 AGNO, JEFF BUENO
    50 AGOJO, KAROL-ANN SOLIS
    51 AGOR, JAYMAR AGUSTIN
    52 AGTUCA, CHRISTIAN PAOLO LLARENA
    53 AGUHO, ALYSSA LAUZON
    54 AGUILAR, MIGUEL RAFAEL WAGAN
    55 AGUILLON, MARK KNEIL SABANDAL
    56 AGUILUCHO, ROVELYN CARIT
    57 AKIATAN, LOUIEGIE ALEMAN
    58 ALAAN, NELSON DAYONAN
    59 ALABAN, IVAN JETHRO BERNACER
    60 ALAMIL, JULIAN FRANCIS DINGDING
    61 ALAPAN, CHRISTOPHER MARCAIDA
    62 ALATRACA, RALPH EUGENE TUBIANOSA
    63 ALAYON, EFREN JR ALARCON
    64 ALBA, BENITO VIRTUDAZO
    65 ALBA, JHON ERNEST RIOFLORIDO
    66 ALBASALDO, JOHNDAVE GAMBALA
    67 ALCANTARA, KRISRYL IVY SABADO
    68 ALCANTARA, LANDRENIE MALARAS
    69 ALCANTRA, MICHAEL AQUINO
    70 ALCOBA, FARLEY MARI CASER
    71 ALCOBER, CHADRY CANILLAS
    72 ALCOMENDAS, JOSHUA MAYORES
    73 ALEGRE, EDGARDO LEPARDO
    74 ALEGRE, JERALD DANIEL
    75 ALEJANDRO, NASER PANDIAN
    76 ALEJANDRO, NICO ELEUTERIO
    77 ALEJO, JOHN ALDRIN ERMINO
    78 ALFARO, LOUIE LUMABAO
    79 ALFORTE, JIENEL PUIG
    80 ALIGSAO, RICHARD MALAZARTE
    81 ALINDADA, STEWART BADUYOT
    82 ALINGBAS, JIMMY KINISAN
    83 ALKUINO, ARMEL BRYCE BASCO
    84 ALLAM, EMMANUEL GATAN
    85 ALMACEN, CHRISTOPHER MARTINEZ
    86 ALMASE, ARVIE NEPAL
    87 ALMOGUERA, LEVORIO TUPAS
    88 ALMOSERA, RONEL RAMO
    89 ALNGOG, JONATHAN VENTURA
    90 ALOJADO, MARIO VILLANUEVA
    91 ALOJADO, MICHAEL ANGELO MALLARI
    92 ALONSO, ARIEL BASE
    93 ALORO, LEVY CINCO
    94 ALOSA, NOREN SEDANO
    95 ALQUISOLA, CHRISTIAN
    96 ALTAVANO, JULIUS ALEMANIA
    97 ALTOBAR, JUNJIE SEBOTE
    98 ALVAREZ, DON HERNANDEZ
    99 ALVAREZ, IANA AEMILLE CORONADO
    100 ALVAREZ, LOUIE REPOLIDON
    101 ALVAREZ, PETER ANDREW BASILAN
    102 ALVARO, DON KEVIN CABASE
    103 ALVEZ, MARLOU CARAMBIAS
    104 AMADOR, RAMIL JR SALVADOR
    105 AMANTE, RICK ALLEN ALLAMADO
    106 AMBA, BANJJER LOAYON
    107 AMBROCIO, PAUL JOHN ELDRICH NEMIS
    108 AMIGABLE, BERNARDO JR LISTON
    109 AMISTOSO, EMMANUEL BAUTISTA
    110 AMORES, PHILIP GERAPUSCO
    111 AMOYO, GERMAN GERTHON PALANAS
    112 AMPATUA, RASUL SARIPADA
    113 AMPUAN, BLESS GORDO
    114 ANARIO, JOMARI CABALI
    115 ANDAL, VINCENT LOUIE GONZALES
    116 ANDRES, ALDRIN CARAO
    117 ANDRES, CHARLZ ALDDIN EDUCALANE
    118 ANG, ULYVER JOHN EDQUILA
    119 ANGCAY, JOSENIÑO PAYUSAN
    120 ANGELES, JOHN VINCENT CANARE
    121 ANIEVAS, AIROM SANTOS
    122 ANONUEVO, RONALDO LELIS
    123 ANTARAN, JOMMEL CUMAHIG
    124 ANTONIO, IRVIN JOSEPH AYESA
    125 ANTONIO, JOHN MARK RAMILO
    126 ANUNCIADO, ABAI NOEL BETINOL
    127 APARICIO, RAUL II TORRALBA
    128 APDUHAN, RENANTE MANREAL
    129 APIL, KEVIN DIG
    130 APOYON, URVEN ALEXIS PEQUIT
    131 AQUINO, AMADO JR OCAMPO
    132 AQUINO, KEVIN LIBATIQUE
    133 AQUINO, MA ISABEL GUIANG
    134 AQUINO, REGGIE GONZALES
    135 AQUINO, RENZ JULIUS SANTOS
    136 ARACENA, NORWIN PELIÑO
    137 ARAGON, SILVINO JR BERNALDO
    138 ARANAS, DAYLE MARION ESPINO
    139 ARANDIA, DIOGENES BARASONA
    140 ARANETA, ZANDRO SAGARIO
    141 ARARAO, JERALD ARADO
    142 ARBELO, RONEL LAURITO
    143 ARCEGA, RENANTE JR VALDEZ
    144 ARCELLANA, BIEN FRANCIS ORPANO
    145 ARCEO, DEXTER MOREQUIO
    146 ARCOS, BERNARD DOMINIC SIGUE
    147 ARDANIEL, AR-AR SABBAN
    148 ARELLANO, MADELYN RAI PANGANIBAN
    149 ARELLANO, MARK ANTHONY GABON
    150 AREVALO, DAVE SANTIAGO
    151 ARINTOC, POTENCIANO BERNARDO
    152 ARIOLA, RONALD MAMINGO
    153 ARIZALA, ROMEO JR DE LOS REYES
    154 ARLAN, RAMIL MONTANO
    155 ARLANTE, JERWIN DELA FUENTE
    156 ARMARIO, DARIUS ADOR
    157 ARNUZA, DARWIN LANQUINO
    158 ARONG, MYCO MATA
    159 ARQUERO, ANTHONY PADEGDEG
    160 ARRIOLA, CHARLOTTE MAY BALMES
    161 ARTIAGA, JOED LASTRA
    162 ARTIGA, MARLON CAHINDE
    163 ASENTISTA, MHER JOHN URDANETA
    164 ASINAS, ART JOHN PAJAC
    165 ASINAS, ART SIMON PAJAC
    166 ASISTIO, ANTONIO CASIS
    167 ASUNCION, JASON DIZON
    168 ASUNCION, JERWIN PINEDA
    169 ASURTO, JHON REY OROSCO
    170 ATENCIO, MARK FRANCIS LEGENCIO
    171 ATILA, MARK JOSEPH REYES
    172 ATING, MOHAMMAD HAFFIZ SUMPINGAN
    173 ATRAZO, ERNEST JOHN CARAON
    174 ATUD, KRISTOPHER PERALTA
    175 AUSA, JAN CLEPSON BALITE
    176 AUSTERO, GIL ANTONIO
    177 AUSTIN, ALKID LUMANTAD
    178 AUSTRIA, ROMEO JR CUEVAS
    179 AVELINO, DENNIS MULA
    180 AWA, JEMREY BALDON
    181 AWITAN, CHRISTINE MAE MONTEROLA
    182 AYCO, RHONNIE JAYSON TUGADE
    183 AYO, CHRISTIAN CERIACO
    184 AYOSTE, ZITRO SARSONAS
    185 AZAGRA, BEE-JAY REQUILLAS
    186 AZAJAR, JHUN-LEE PANTINO
    187 AÑONUEVO, KIER DENIEL SABORDO
    188 AÑONUEVO, MANLY BORCELO
    189 AÑORA, NICASIO II PETALCORIN
    190 BABA, YURCEL PAISANO
    191 BACARRO, MERBEN SARMIENTO
    192 BACSAN, FEDELITO LIQUIT
    193 BAG-AO, REY MORE
    194 BAGALAY, ALLAN JAY SERVALES
    195 BAGALSO, BERNARD NARON
    196 BAGARES, ASTROPHIL PACARAT
    197 BAGUI, ROBERT JAIRUS RAMOS
    198 BAGUING, REYMEL JAY SAMARISTA
    199 BAGUIO, JAN RAY GUNTIÑAS
    200 BAGUIS, LEYCARS ARTUGUE
    201 BAIDIANGO, ELIJON LUMABAO
    202 BAILLO, JAMES WARREN MENGOTE
    203 BAIS, ROY LOMUNTAD
    204 BAJANA, ISIDRO JR JUMALON
    205 BALABA, VANISSA MAE ACAS
    206 BALAIS, GISELE OBERA
    207 BALANGUE, GLENN SANTIAGO
    208 BALASABAS, JEANO CLAUDINE GULA
    209 BALAURO, GENARO ELEP
    210 BALBANIDA, BRYAN KENT LAGO
    211 BALBIN, NICOLE JOHN BALTAR
    212 BALBOA, JEREMIAH PAUL PEREGRINO
    213 BALBUENA, ALI
    214 BALDELOMAR, VINCENT PANES
    215 BALDRES, JOHN PAUL SUAREZ
    216 BALENTOZA, WILMER
    217 BALGEMINO, GLENN MARK POBLETE
    218 BALIGOD, MIKE FOUR PURISIMA
    219 BALINGBING, JOSEPH BORA
    220 BALITE, FREDDICER MAKINANO
    221 BALLADARES, ALFRANCIS PESUEÑA
    222 BALLARTA, CHRISTIAN AZUL
    223 BALLESTEROS, MIGUEL OTANES
    224 BALMEO, RONNIE TOLENTINO
    225 BALOTOC, IVAN MATTHEW RIVERA
    226 BALTAZAR, CHRISTIAN SIMON
    227 BALUYOT, ALEXANDER ALIGUIN
    228 BALUYUT, REYAN LOUISE CAWIT
    229 BANAAG, JEROME ORDOÑA
    230 BANAGODUS, EDELO ESPEJA
    231 BANDALA, ADONES CUYAG
    232 BANDISAN, JAY AR GENILLA
    233 BANDO, JEROME GODOY
    234 BANTILAN, PETER PAUL JUMAWAN
    235 BANZALI, ROBERT RENZ RIVERA
    236 BANZUELA, JOSEPH BENEDICT CARIÑO
    237 BAOC, RIA JUNE REJAS
    238 BARAMEDA, MARK ANDRO IGLESIA
    239 BARANDA, LEONARD JOHN ORDOÑEZ
    240 BARAWEL, MARY JANE CALORICO
    241 BARAZON, MARK REY BAYNAS
    242 BARBA, DANILO JR BAET
    243 BARBA, LONELL TANGONAN
    244 BARBAROSE, VICTORIANO DEBULGADO
    245 BARBOLINO, JUAN DELIMA
    246 BARBOSA, GILBERTSON CORONEL
    247 BARCO, CHRIS SURIGAO
    248 BARDOQUILLO, MHARVIN BUCAL
    249 BARE, MARLON BUAGAS
    250 BARON, DOVE JANE MONTEROLA
    251 BARRION, JOHN JOSEPH MORALES
    252 BATHAN, DAVID AERON ANORICO
    253 BATULANON, ROLDAN JAY MONTERDE
    254 BAUGBOG, KENT IRVIN LUMACTOD
    255 BAUTISTA, EMIL JAYSON URDAS
    256 BAUTISTA, EUVHERE VILLENA
    257 BAUTISTA, JILLIAN CAITLIN PASAJOL
    258 BAUTISTA, JOHN RAPH LUIGI SABIDURIA
    259 BAUTISTA, KIT MARK AGUILA
    260 BAUTISTA, MART DEO VALDEZ
    261 BAYSA, DIOMER DELEÑA
    262 BAYUCOT, RYAN CHRISTIAN ODCHIGUE
    263 BAYUDAN, JOHN JASON MANZANO
    264 BAÑAGO, ABRAHAM DAGARAT
    265 BECILLA, LEO MAR VALE
    266 BECK, JESSIE JR ABADILLA
    267 BELCIÑA, HAROLD CENIZA
    268 BELLEZA, HAZEL OLIVAR
    269 BELOLO, EUSEBIO GARCIA
    270 BELTRAN, JUNMAR OMEGA
    271 BELUANG, JOSELYN COLDES
    272 BENAVENTE, MARGARITO JR DELA PEÑA
    273 BENAVIDEZ, CRISANTO ANTINERO
    274 BENITO, ABDULLAH BEDORI
    275 BENJAMIN, RAYMART GLORIOSO
    276 BENTILLO, EMMANUEL RAY MELENDEZ
    277 BERBERABE, GODWIN JOSHUA PLATA
    278 BERDIJO, AVELINO JR GIL
    279 BERGUERA, KEVIN DAVE DE VILLA
    280 BERMAS, FRANCIS ASILO
    281 BERMAS, SALVADOR JR VILLALUZ
    282 BERMILLAS, DARLYN JOHN CERIN
    283 BERMISO, JESSIE MATURAN
    284 BERMUDEZ, REX BAUTISTA
    285 BERNADOZ, RONEL CAITOM
    286 BERNALES, SANDY NAVALES
    287 BERNARDINO, KRISTIAN VALENCIA
    288 BERNIL, MARVIN DELMINDO
    289 BESA, MELSON DELEN
    290 BESANA, CHRISTIAN CARLO CORTEL
    291 BESINGA, BENJAX BERNANTE
    292 BETIA, NIÑO ARIENZA
    293 BICAR, JHON MICHAEL TABUGON
    294 BILARAN, HO SUET CULLADO
    295 BINAMIRA, LUKE RENTORIA
    296 BINAY, GERTRUDI VILLANUEVA
    297 BISMAR, ARJEL COLICO
    298 BITUIN, RICHMOND ANDREY IBON
    299 BOBILES, LEAH MAE ROSALES
    300 BOBIS, GLYNN ROY SADUESTE
    301 BOHOL, JYSON PAGAYANAN
    302 BOITIZON, BENEDICT NARZOLES
    303 BOJOS, ALLEN ALBURO
    304 BOKO, MICHAEL JASON DIAZ
    305 BOLAER, LESTER EVERSON BALABA
    306 BOLIMA, ROOSVELT REY MENDOZA
    307 BOLOR, ARIEL RIVERA
    308 BON, JOEL ROJAX
    309 BONAJOS, JAYSON BUTAD
    310 BONANE, MIKE CORTEZ
    311 BONAVENTE, REVAN MICHAEL CARREON
    312 BONGARSA, KARIM VILLANUEVA
    313 BONIFACIO, RODEN GLEEN VALERA
    314 BONOSTRO, RALPH DONALD GADIANO
    315 BOOK, DAN ALBERT MACUROY
    316 BOQUE, ROBERTO BALIAR
    317 BOQUIA, ABBIE CALZADO
    318 BORJA, CARL LOIS CATAPIA
    319 BORRAS, BRIAN ABRAHAM
    320 BRAGADO, CHRIS JEROME DACANAY
    321 BRIONES, DEBORAH PAGUD
    322 BRIONES, SONNY DIG
    323 BROQUEZA, ALDWIN JOHN BRIONES
    324 BUCAYAN, MARK LOU UBAG
    325 BUENDIA, BRYAN ORIÑA
    326 BUENO, ROGELIO GALANG
    327 BUENO, SHAMERE TIONGCO
    328 BUEZA, JOHN CARLO MOJECO
    329 BUGARIN, ARCHIE GUIAO
    330 BUHAYAN, RAFFY AQUINO
    331 BUHAYAN, VAN-RAY DIODOS
    332 BULANON, FRANCIS PAMON
    333 BULLECER, JULIAN ISIAH TAGANAHAN
    334 BUNAOS, JOSEPH REGUYA
    335 BUNDA, FRITZ DELFIN FUENTES
    336 BUNYI, NEAL CHESTER GLENNBERG CANDOR
    337 BURAGAY, RENEBOY HERRERA
    338 BUROG, DLANELE VINCE VILLANUEVA
    339 BUTAC, ZEDFREY AGATEP
    340 BUÑAG, BONG KEVIN PAALA
    341 BUÑALES, EDWIN ABEJUELA
    342 CABAEL, JOHN KEVIN GAN
    343 CABALLES, JUNNY LICANDA
    344 CABANAYAN, LEONARD TADENA
    345 CABANGUNAY, REYNALDO BARDILAS
    346 CABASIS, JECIEL PILLAZAR
    347 CABATAY, MARY ANNE NICOLE MAUHAY
    348 CABAÑES, JOSELITO ARTIAGA
    349 CABELLO, AARON JONLERY MARANAN
    350 CABILLANES, ROGER PAÑA
    351 CABILLAR, PATRICK BURT ABATAYO
    352 CABRAL, LANCE JERU CASTRO
    353 CABRERA, ARIELLE TOLENTINO
    354 CABRERA, ELBERT LABASAN
    355 CABRETA, KARL SAMUEL ECHALUSE
    356 CABUNGCAL, JAIME FRANCISCO
    357 CABUNOC, JOHN DALERE
    358 CAC, ERIC DALE ESTRELLA
    359 CACANANTA, GENIE BAYUBAY
    360 CADAEG, JESPER KENNETH ANIN
    361 CADION II, ARSENIO AYOSTE
    362 CAGOD, WIRELY MAGHILUM
    363 CAGOROL, CARLO BALATERO
    364 CAGUETE, ANDRO AGUILAR
    365 CAGUIN, ANDRES CLAVO
    366 CAHANSA, PHILIP MANOS
    367 CAISIP, ELOISA AGLUBAT
    368 CAJANDAB, RODEL SAURO
    369 CAL, RAFFY BALITO
    370 CALAGO, JIOBI PASIGNASIGNA
    371 CALAMAYA, ANTHONY IGNACIO
    372 CALAPE, PHILIP JOHN GUDITO
    373 CALDEJON, CHRISTOPHER NED PEREYRA
    374 CALDEO, MA CHRISEL ALBERCA
    375 CALIBUYO, MARK ANDY FLORES
    376 CALIMLIM, BEL DEVERA
    377 CALINGASAN, REGIN DUMAN
    378 CALONG, FEARTH ELFON NGUJO
    379 CALUBAG, LEOVIN VILLACERAN
    380 CALUMPIANO, ANTHONY PABIA
    381 CALUNIA, EDWIN CAYME
    382 CAMACHO, MARK GIL BALUNSO
    383 CAMACHO, MARK VINCENT MANAOG
    384 CAMAYUDO, MARK DEMOCRITO
    385 CAMERO, JOBETH NOLASCO
    386 CAMILO, RICHARD DUPRIZ
    387 CAMINOS, ABEL ORTIGA
    388 CAMPOS, MARGARITO MIYAGA
    389 CAMPOSANO, JEFF CHIAO
    390 CANALES, JOHN RELVEN RENDON
    391 CANCERAN, ROBIN BAQUIRAN
    392 CANIZARES, MICKEY QUIJANO
    393 CANSINO, ALLAN JAY EVANGELISTA
    394 CANTONEROS, ROY OCOY
    395 CANTOR, ARTHUR JR URSUA
    396 CANTOS, GIO ESPIRITU
    397 CAPATE, JEROME CAPARROSO
    398 CAPIRAL, GIDELBERTO PEDIMONTE
    399 CAPOQUIAN, MARK LAWRENCE MORALLOS
    400 CARAMANCION, GERRIVI CALPE
    401 CARAYUMAN, MARK JAYSON ADISON
    402 CARDINAL, JONATHAN BRYLLE FERRER
    403 CARESOSA, CRISCELDO REBUTA
    404 CARIAGA, DENIS TAMAYAO
    405 CARILLO, JEAN RICK GAMAYON
    406 CARIÑO, PRINCESS JOY GUTIERREZ
    407 CARMEN, DENZEL ROSE CAMMARAO
    408 CARMONA, PATRICK SALAZAR
    409 CARNATERO, APPLE CAGUIMBAL
    410 CARPIO, MARVIN HIPONIA
    411 CARPIO, RODERICK CALUAG
    412 CARREON, ABELITO JR SERRANO
    413 CARREON, ERICA VERGARA
    414 CARRIDO, RICKY TAMAYO
    415 CARULLO, GREG RAMOS
    416 CARVELLIDA, JOSELITO CLARO
    417 CASERA, JEROME EDPAN
    418 CASIBAN, JAN JOSEPH MARCELO
    419 CASIBANG, LEO ABAD
    420 CASILLAN, ERWIL FERNANDEZ
    421 CASTILLO, CHRISTAN CABINGAN
    422 CASTILLO, CLARK RAPHAEL BALISBISAN
    423 CASTILLO, ELEAZAR MARK NADADO
    424 CASTILLO, JAN BRIX MATREO
    425 CASTRODES, ANTHONY RULIDA
    426 CASTUERA, ROQUE JACOB
    427 CATABIAN, KIM OLAVE
    428 CATADMAN, ALMAR GERASTA
    429 CATALOCTOCAN, JONALD JAMORE
    430 CATANES, ERNESTO JR ALCANTARA
    431 CATAUSAN, DAVE IAN GLORIOSO
    432 CATBAGAN, ROGER ESPERANZA
    433 CATCHILLAR, ELTON JOHN CABRERA
    434 CAVAN, STANLEY BALONGA
    435 CAWAS, MARVIN AUSTRIA
    436 CAYABYAB, DIANE CRISTINE ENRIQUEZ
    437 CAYABYAB, NICHOLE USMAN
    438 CAYACO, PATRICK DON RAUMEL PASCUAL
    439 CAYAGO, ROMMEL TAMAYO
    440 CAÑETE, ROGER JAVILLONAR
    441 CAÑETE, ROMMEL FLORES
    442 CAÑON, JEROME RAMOS
    443 CEJERO, DENISE NICOLE AYALA
    444 CELEBRE, CHRISTOPHER GARCIA
    445 CELESTRA, JUN CARLO CARINGAL
    446 CELESTRA, LESLIE CARDAÑO
    447 CELIMEN, CHRISTIAN CAYONTE
    448 CELLAN, ABELARDO JR AYOP
    449 CELO, EHMIEL STEVE DALIDA
    450 CENIZA, RODELIO ALMIREZ
    451 CENIZA, RONIE ARMERO
    452 CENTENO, NATHANIEL CASTILLO
    453 CENTILLAS, JOHN JAY PURACAN
    454 CEPE, JONATHAN POLINAR
    455 CEPILLO, RAMIL ANDAL
    456 CESAR, CHRISTOPHER JOHN PATAYON
    457 CESISTA, FRANCISCO JR CALDA
    458 CEÑIR, ALVIN ANTAZO
    459 CHAVEZ, GEREZA AMOR VASQUEZ
    460 CHIONG, BERNABE PEREZ
    461 CION, KRISTIAN IAN QUEQUE
    462 CIRIACO, DENNIS LLENA
    463 CIRIACO, JOVEN ESPADA
    464 CLAROS, MICHAEL PANDE
    465 CLAUS, JEFREY JAY SAGARAL
    466 CLAVERIA, IRENE HUERTO
    467 CLAVERIA, KARL ANGELO SORIANO
    468 CLIFFORD, JOFRANZ LICOBEN
    469 CLITAR, RIZA CONSTANTE
    470 CLOSA, ERIK LUDWIG MAPUTI
    471 COBARRUBIA, EMIL ARIBAN
    472 CODOG, JAY CANAÑA
    473 COLASITO, MARVIN GABRIEL MEDINA
    474 COLLADO, RONALYN MARASIGAN
    475 COLON, REYNANTE GALICIA
    476 COMIA, BOY JONALD MENDOZA
    477 COMILING, EXEQUIEL CORVERA
    478 CONSORIO, FRANCIS ERESTAIN
    479 CONSUNJI, RUSTICO AGUSTO MARIA PUNZALAN
    480 CONTINEDAS, RICHARD LICARDO
    481 CONTRERAS, GHERSON CAPIO
    482 COQUILLA, JAYSON OLIVER SHAYNE ALFORNON
    483 CORAÑES, JHON CRIS HARA
    484 CORDOVA, DEXTER FORTALEZA
    485 CORDOVA, NIKKO STEVEN BERNARDO
    486 CORONADO, PAUL MARTIN SOLIS
    487 COROWAN, BEVERLIE CASILE
    488 CORPUS, CHARLES DARYL CHAN
    489 CORPUS, ROY GERALD CHAN
    490 CORPUZ, RODEL ACERA
    491 CORTAL, ROQUIAS GALLENER
    492 CORTEZ, DAN CHRISTIAN PEREZ
    493 COSAIN, MUHAMMAD KHALID AYAON
    494 COSTALES, ARNEL CAMPOS
    495 COSTANILLA, KIRBY GRAVADOR
    496 COTAMURA, EDKIMVER BENDULA
    497 COTIANGCO, REYNOLD GENOVA
    498 COTINO, GELBERT LUCERO
    499 CRISOSTOMO, JOHN PAOLO VALMOCENA
    500 CRUZ, CHESTER PAUL OLGADO
    501 CRUZ, CHRISTIAN DELA CRUZ
    502 CRUZADA, VIC WALES
    503 CRUZADO, RON STANLEY ATANACIO
    504 CUARTERO, JHON PAUL MARVIN GUILLANO
    505 CUARTEROS, GILBERT FERRER
    506 CUBING, EGMEDIO IMPE
    507 CUEVAS, CHRISTIAN GOMEZ
    508 CURTIS, PAUL CHRISTOPHER MANALO
    509 CUSTODIO, GABRIEL MICO DRIZ
    510 CUTILLAS, JONATHAN RAY GONZAGA
    511 CUYA, ROLAND DAVE II NATIVIDAD
    512 CUYAM, CLIM JAMES CUBELO
    513 DACLAG, JOSE DENNIS JR CALSES
    514 DACUTANAN, ARMANDO GABIANA
    515 DACUYA, ANGELO IRICA
    516 DADIVAS, ARNEL ASTROJERO
    517 DAGATAN, MERVIN MACADILDIG
    518 DAISOG, ANTHONY GERONIMO
    519 DAITOL, BELE ACOSTA
    520 DALAGUIT, NIÑA ROSE HAGNAYA
    521 DALINO, MELIZA MAE SAORNIDO
    522 DALUMBAR, JONATHAN LOMO
    523 DAMGO, KEVIN TIMA
    524 DANAO, EMMANUEL BULING
    525 DANCEL, EMERICO JAN BUENO
    526 DANTES, CHRISTIAN ANGELES
    527 DANUCO, RONALD BATOBALONOS
    528 DAPYAWEN, JEFFREY SEL-AK
    529 DAQUIGAN, WARREN LARA
    530 DARAUAY, JEROME CASIBANG
    531 DAVE, FRANCISCO JR LERIAS
    532 DAVID, BENEDICT RIVERA
    533 DAYDAYAN, JULIO MONTON
    534 DAYLE, CRISNE ENRICOSO
    535 DE CHAVEZ, CAITLIN MAJADAS
    536 DE CHAVEZ, JONMARK MARANAN
    537 DE CLARO, JOHN VINCENT PEREZ
    538 DE GALICIA, MONICA SUICO
    539 DE GUIA, MICHAEL MAR CAPAWING
    540 DE GUZMAN, CERWIN DIRAIN
    541 DE GUZMAN, GILBERT ROMANO
    542 DE GUZMAN, JESTER RIOFLORIDO
    543 DE GUZMAN, MARC JOSEPH YUMOL
    544 DE GUZMAN, PATRICK SERRANO
    545 DE JESUS, ROMMEL VICENCIO
    546 DE LA CRUZ, HARRY RAGO
    547 DE LA CRUZ, JOHN CEASAR MANZANO
    548 DE LA CRUZ, JOSEPH LECAROS
    549 DE LA CRUZ, KRYSTAL GALE BARROMETRO
    550 DE LA CRUZ, LAUREAN LOPE
    551 DE LA CRUZ, MARK JOHN CORTEZ
    552 DE LA PEÑA, STEVEN BRIGOLA
    553 DE LEON, HAZELLE ANNE JOY RIVERAL
    554 DE LEON, LOCHINVAR LYAN ERNI
    555 DE LOS REYES, EMELLITO NACILLA
    556 DE LUMBAN, NEHEMIAS PANCRASIO ACERIMO
    557 DE LUNA, JASON ERANDIO
    558 DE MATA, JONATHAN CANDELARIA
    559 DE MESA, ROVIL RESTY SANTOS
    560 DE RAMOS, WALTER JAMES CARREON
    561 DE SIERRA, CRISPIN LANDICHO
    562 DE SILVA, ALFRED LANDICHO
    563 DE TORRES, JOSH JERIK BATILO
    564 DE VERA, ELVIN PAUL REYES
    565 DE VIVAR, JASPER MACALINAO
    566 DECIERDO, EMERSON CAÑA
    567 DEDICATORIA, CARL JOHN ORTEGA
    568 DEGRACIA, GIFTER ROMEO
    569 DEGUITO, REINORE FLORENDO
    570 DEJAN, ROI ALEX ENSINA
    571 DEL VALLE, ERWIN LIT
    572 DELA CERNA, CLINT BRYAN LAMIS
    573 DELA CRUZ, BERNIE ABING
    574 DELA CRUZ, ELMER JOHN TANGONAN
    575 DELA CRUZ, ELOISA BALALA
    576 DELA CRUZ, GIZER APAT
    577 DELA CRUZ, JASON BAGTAS
    578 DELA CRUZ, JAY NOEL PASCUAL
    579 DELA CRUZ, LUIS PASIG
    580 DELA CRUZ, PRENZEL SANCHEZ
    581 DELA CRUZ, RAYMOND COSICO
    582 DELA CRUZ, RODOLFO JR CONDECIDO
    583 DELA CRUZ, VICTOR JR MAGUINDA
    584 DELA LUNA, FERDINAND ARBOLEDA
    585 DELA PEÑA, PAOLO BAUTISTA
    586 DELA PIEDRA, JEAN ASAS
    587 DELA ROCA, JAYSON JAVIER
    588 DELA SIERRA, NEIL DANI SIA
    589 DELFINADO, JOSEPH ROSAL
    590 DELGADO, JAYCEL PLAMIO
    591 DELIM, RANIE BANTILO
    592 DELISO, DEE JAE VEE MONTALBO
    593 DELLOSA, JAN AMIEL GUELA
    594 DELMO, ROY ALCOY
    595 DELOS REYES, IRENE LOMUGDANG
    596 DELOS REYES, MARK RAYMUND REYTA
    597 DELOS REYES, RANDY POQUIZ
    598 DEMABILDO, YAMANI SALUNOY
    599 DEMETERIO, MARIO MAGA
    600 DEOCAMPO, LLOYD CUEVAS
    601 DEOGRACIAS, RUDY JR ROSARIO
    602 DERES, LIEZLE FRANCISCO
    603 DESAMERO, ELISHA ORNILLO
    604 DESPUIG, JEROD BIONG
    605 DESTURA, JOSUA FLORES
    606 DEVULGADO, CARLOS RAYMART ADARAYAN
    607 DIANCO, GERRY JR TAMAYO
    608 DIASANTA, MARY JOY DOCTOR
    609 DIAZ, MARK ANTHONY LACSI
    610 DIAZ, ROLLY JANORAS
    611 DIBAGULUN, SALIC SAMAN
    612 DICHE, HERCIE ANNE CRISOSTOMO
    613 DIESTO, REY JOHN BAWIGA
    614 DIEZ, FREDDIE PAGULONG
    615 DILLECA, ALQUEEN GASPAN
    616 DIMAANO, JOHN PAULO ARCILLAS
    617 DIMAANO, REY MANLAPIG
    618 DIMACULANGAN, ALEXIS IVAN GUEVARRA
    619 DIMACULANGAN, JOE ANDREW DEL MUNDO
    620 DIMASACAT, ROMEL LOPEZ
    621 DIMAYUGA, JAYSON CARINGAL
    622 DIMAYUGA, JIMWELL BRUCE ROGALES
    623 DIO, KEYTH BOSE
    624 DIOCSON, ELVEN LARDINO
    625 DIOLA, ARCHIE BONILLA
    626 DIOLA, FRANCIS ANTHONY JABUTAY
    627 DIONEDA, JET ALAURIN
    628 DIONISIO, KARL ANTHONY SY
    629 DIOSAY, KITZ LAYAR
    630 DISCAYA, RAYMUND DOCTOR
    631 DIUCO, MARK LOUIE TUYADO
    632 DIWA, JOHNMARK FAUSTO
    633 DIZON, JHON MARK DE LEON
    634 DOBLAS, FRANCIS DEN IGOT
    635 DOBLE, JONATHAN MALABANAN
    636 DOBLON, CORAZON DUGAYO
    637 DOCOT, MARVILYN ESCOTE
    638 DOLAR, GALE CHRISTIAN VIRREY
    639 DOLAUTA, MA JESSA MONICIT
    640 DOLENDO, RAYMOND ABIS
    641 DOLERA, RODEL
    642 DOLLIENTE, ARJAE FLORES
    643 DOLLOSA, ERIKA MAE EJERTIMA
    644 DOLORES, ROYGIE TIMPLE
    645 DOMINGO, CLIFFORD MANUMBALE
    646 DOMINGO, DINO ALEXIS BAES
    647 DOMINGO, JUCYN CELESPARA
    648 DOMINGUEZ, JAY CALMA
    649 DOMO, SHERWIN BALIOS
    650 DONAL, MICHAEL MIKE VERANO
    651 DONES, CRIS MAE SEPTIMO
    652 DORO-ON, ALVIN LAJATO
    653 DOROGA, MEL ESCAROS
    654 DOTERTE, KIM LLOYD EGERA
    655 DRIZ, DARRELL DESEMBRANA
    656 DRIZ, JOSHUA DELEN
    657 DUA, DEXTER CUSTODIO
    658 DUAVIS, RANDY RENON
    659 DUCAO, PAUL ALBERT BUSTILLO
    660 DUJA, JOMEL NUENOS
    661 DUL-OG, MICHAEL LAS-IG
    662 DULLAVIN, JOHN HURRY CABRERA
    663 DULNUAN, JUBAN ERAT
    664 DUMON, ROGER AGUIPO
    665 DUNGAN, JOHN PHILLIP GARCIA
    666 DUPIT, ADONIS LAGARE
    667 DURAN, RENANTE CENIZA
    668 DURAN, RYAN MOLINA
    669 DURANO, IVIE MANIPIS
    670 DUSAL, VICTORINO JR VILLAR
    671 DUYA, FERNAN MAHINAY
    672 DY, ARIEL PRESILDA
    673 DY, JUVEN SURIA
    674 DY PRIETO, ALVIN ANTONY NGO
    675 EBLACAS, WARREN GAABOCAYAN
    676 ECHAVEZ, MIKE JAYSON PIQUERO
    677 ECOT, JADE TASAN
    678 EDARAD, FERNAN SOTTO
    679 EDAÑO, JONES ABEL PORIO
    680 EDER, KENRICH BARDON
    681 EDORA, MARK LORENCE REYES
    682 EFA, WILMER SANTOS
    683 ELBINA, RONDE BOOC
    684 ELCANO, JUDE CYRUS ABUCAY
    685 ELDIAN, DWAYNE EGBERT UGUIS
    686 ELEUTERIO, LEVI JR DIAMANTE
    687 ELISTERIA, JAN PAUL CARANDANG
    688 ELVIÑA, ISABELO JR BANCALE
    689 EMBOLTURA, RICARDO PEDRIÑA
    690 EMOC, IRSON BINGHOT
    691 ENCINARES, EDUARDO JR SOLANO
    692 ENDAYA, HENRI GABRIEL CORO
    693 ENDRANO, JERVY JEVY SAM ARCILLAS
    694 ENDUMA, SYRON NICHOLE PELINGON
    695 ENGAY, JUDIEL ESLLERA
    696 ENGRECIAL, JULIETO CIMATU
    697 ENOLVA, ROMER
    698 ENRERAS, JAMES PAUL AMOS
    699 ENRIQUEZ, MATT JOSEPH SORIANO
    700 ENTAL, ROBERT DOLOT
    701 ERESUELO, EDWIN LABRADOR
    702 ERGEN, AGA JINON
    703 ERMOCILLA, MARK EMBASE
    704 ESBRA, JHUN RICH ORTEGA
    705 ESCARCHA, NELSON CARLO ALIPUDIN
    706 ESCAÑO, ROBERT FRANCIS CERVANTES
    707 ESCOBIA, LUE GOMEZ
    708 ESCORPION, FERDINAND AMBOY
    709 ESLLER, ALBERTO REVILLA
    710 ESMEÑA, FERNE BATILES
    711 ESPARTINEZ, LEO BUENZALIDA
    712 ESPEJO, JESUS JR ANG
    713 ESPERA, RANDLE WARREN OCAMPO
    714 ESPERIDA, SANILET BELTRAN
    715 ESPIEL, CYRIL ESTONANTO
    716 ESPINETRA, ELVIS DELA CRUZ
    717 ESPINOLA, ALKIEMARK CONJURADO
    718 ESPINOSA, LAUREN MYCHEL SILVESTRE
    719 ESPIRITU, KENNETH AUTINTICO
    720 ESPIRITU, LOVELY JOY LANDICHO
    721 ESPUERTA, ELMER EHAPON
    722 ESTABAYA, MARK ANTHONY CASTRO
    723 ESTADILLA, DENEB BAIQUIN
    724 ESTAVILLO, ABIGAIL CASTILICO
    725 ESTEBAN, JOSE RIRAO
    726 ESTELEYDES, ROBY ARRIOLA
    727 ESTERIA, VINCENT REGALA
    728 ESTEVES, SHERWIN JOSEPH VALDEZ
    729 ESTRADA, CHARYMAR TORRES
    730 ESTRELLA, CRIS ANTHONY GALLEMIT
    731 EUGENIO, RONALD RIVERA
    732 EVAN, BRYAN JAYSON DE VEGA
    733 EÑANO, ANTONIO JR TOROY
    734 FABRO, HERBERT MACUTAY
    735 FABRO, RENIEL FERRIOL
    736 FABULA, JOHN KEVIN BARTOLOME
    737 FADALLAN, KENN LOUE AMARANTE
    738 FADRI, RAYMUND FABRO
    739 FADRIGO, EDREN ALLAN PELAEZ
    740 FADRILAN, MARK SARCIA
    741 FAJARDO, DENNIS ALLAN YAP
    742 FALCON, RICARDO JR BALMEDINA
    743 FALLEJO, JOHN BENEDICK PEÑAMAYOR
    744 FARAON, JOHN ERROL DADUA
    745 FELITRO, RHONIC CEPILLO
    746 FERMIN, RASCH JOPHET GUEVARRA
    747 FERNANDEZ, EDWARD ALLAN POLIGA
    748 FERNANDEZ, JOEY II MASADOG
    749 FERNANDEZ, RENZ LABAYNA
    750 FERNANDO, JASFFER BACUD
    751 FERNANDO, JOREL LUIS BRIONES
    752 FERNANDO, MARY ANNE LEONARDO
    753 FEROLINO, JEROME TOLIN
    754 FERRER, EUGENE MARK GABRIEL
    755 FERRER, IAN ANDREI BRIOSO
    756 FIRME, ADRIAN CORDOVA
    757 FIRMEZA, ALVIN PREVENDIDO
    758 FLAVIER, JOEL ARELLANO
    759 FLORA, VINCENT JOSHUA AWING
    760 FLORALDE, NOEH LUNAR
    761 FLORES, JIM PAUL DIAZ
    762 FLORES, JOMAR LOFRANCO
    763 FLORES, LUCKY ACE LAGARTA
    764 FLORES, RONALD VALDEZ
    765 FOLIENTE, GERALD MONTEREY
    766 FONTILLAS, ALVIN FOGATA
    767 FONTILLAS, GLENN MICHAEL CRUZAT
    768 FORBES, AIRA MAE YUMOL
    769 FORNEA, REX BALLENAS
    770 FORONDA, ARISON VASQUEZ
    771 FRAGATA, BRYAN PAOLO CERVANTES
    772 FRANCISCO, JAYBIN RESOLA
    773 FRANCISCO, JUAN MIGUEL NAVALTA
    774 FRANCISCO, MARK ANTHONY GARCIA
    775 FRANCISCO, PETER JOHN VILLAGRACIA
    776 FRANCO, PAULO VILLAS
    777 FREO, RUSAN JAMES MORTEGA
    778 FRESNILLO, JOHN RYAN JOSHUA PIJANO
    779 FRIAS, AEPHRAIM JAY ESPALARGA
    780 FRIVALDO, ROMEO JR DE RAMON
    781 FRUCTOSO, EDGAR JOHN DIAZ
    782 FUENTES, JEFFERD SALAZAR
    783 FUENTES, JEFFERSON ECIJAN
    784 FUENTES, JOE BERT BADILLOS
    785 FULE, ZHELLA KRYZELLE ESGUERRA
    786 FUNA, ISRAEL AYTONA
    787 FUSTER, AARON PAUL VALENZUELA
    788 GAA, DENISSE EUGENIO
    789 GABALDON, KRISTIAN APID
    790 GABALES, JASON ESTAREJA
    791 GABAO, KEVIN PAUL SEMILLANO
    792 GABINETE, MA JUDHIE ANNE BUÑO
    793 GABO, ROBIN DEREK OLARAN
    794 GABRIEL, LEONARDO JR ANGELES
    795 GACOS, KARL FURIO
    796 GACOSTA, ALVIN ESER
    797 GACULA, JULIUS REDMOND GERON
    798 GADIANE, JASON ABSIN
    799 GAJO, JOHNBERT BARON
    800 GALABO, NOLAN TESADO
    801 GALAO, LYNDON SABOTE
    802 GALAY, IVHAN REMOROSA
    803 GALE, JOHN VALDEZ
    804 GALERA, IAN ALCAIDE
    805 GALIMA, HANZEN ALCANTARA
    806 GALLARDO, JOHN RAY GABELO
    807 GALLARDO, TYRONE JULIUS DRIZ
    808 GALLO, EIDDERF JUDE JUDICPA
    809 GALOPO, ALLAN ARGARIN
    810 GALUPO, NORBERT JARITO
    811 GALVEZ, EPIFANIO JR NIMUAN
    812 GALVEZ, JEFFEL ALIPIO
    813 GAMAO, ANTONIO TITO CALIBUGAN
    814 GAMAYOT, JOHN ARNIE GAMUS
    815 GAMBOL, NOLI BESIATA
    816 GAMILLA, BRYAN LOUIE BAROLA
    817 GAMO, EDDIE JR GALIN
    818 GANANCIAL, FREDE-RICK MACABENTA
    819 GANIBAN, EUGENE RAFANAN
    820 GAO-AN, NORBE NERONA
    821 GAPILANGO, RICO JR FAVILA
    822 GARCIA, ARIEL ALMODAL
    823 GARCIA, ARMANDO JOSE BOKO
    824 GARCIA, CARLO JERICO LAGSIT
    825 GARCIA, CHRISTOPHER-TOBY CLARENZ FOMBUENA
    826 GARCIA, JAIME III NILLAMA
    827 GARCIA, JAYSON NALUS
    828 GARCIA, JOHN CARLO FETALVERO
    829 GARCIA, REYNA MAE GALEZA
    830 GARCIA, RONNIE SABAN
    831 GARCIA, SAI CAYANONG
    832 GASCAL, JOSEPH GASTANES
    833 GASCON, RYMBERG NEIL ELECHOSA
    834 GATA, SAMMY ARLIGUE
    835 GATILA, JEZRELLE OMALLAO
    836 GATMAITAN, REGIE CARBO
    837 GATUTEO, EMMANUEL VALDIVIEZO
    838 GAWIDEN, PAUL BAGANO
    839 GAYETA, ALLAN MANALO
    840 GAÑA, JAN FRED CASTONES
    841 GECAIN, JOHN MARK CABAHUG
    842 GEDARO, EVE JARALDINE TALARA
    843 GELERA, SERGIO III EBDANE
    844 GELIG, WELFE BATI-ON
    845 GENESTON, NORMAN ALCARAZ
    846 GEONZON, REY RESABA
    847 GERODIAS, NIKKA ELBORE
    848 GERSANIBA, JOEL LEBAQUIN
    849 GIANAN, EDUARD JUNKO IBUNA
    850 GIRAY, CRISPO JR MAHAGUAY
    851 GLORIA, JM TARCULAS
    852 GO, HEROLD DE LEON
    853 GODIO, BABY ALDREN ELONGO
    854 GOLE, ELJOHN ZULUETA
    855 GOLIMLIM, JOEMAR FLORESCA
    856 GONZAGA, VINCENT BUERA
    857 GONZALES, DANUEL JAY EVANGELISTA
    858 GONZALES, JAY-R FORCADAS
    859 GONZALES, JAYVE CHRIS CERDIÑO
    860 GONZALES, JOHN MICHAEL SAN JUAN
    861 GONZALES, JOSE RHONIEL DIONISIO
    862 GONZALES, KIM JEROME ACUZAR
    863 GONZALES, NHAILA YASMIN PETRASANTA
    864 GONZALGO, ALVIN COSEP
    865 GORDUIZ, ALFRED RICH ALDONZA
    866 GOZON, RENZ-LIO AQUINO
    867 GRAIDA, RODEL DAVAC
    868 GRAJO, CHRISTIAN DOLOIRAS
    869 GRULLA, CHRISTIAN BISMAR
    870 GUALBERTO, MARK JAVE CATUD
    871 GUANZON, MELANDRO DE LA CRUZ
    872 GUARIN, GREGIE ARONG
    873 GUARTEL, JUN MARK CRIZALDO
    874 GUEVARRA, JOHN PATRICK VERAN
    875 GUICO, APRILYN JOY CUETO
    876 GUILLEN, JADE SALARZON
    877 GUIMBARDA, RENEBOY CALLAO
    878 GUINTO, DAVE LAURENZ LUMBERA
    879 GUITONES, JIM BRIEN ESCABILLAS
    880 GULAY, GEO PELIGRO
    881 GUMALING, ALLEN DAIGON
    882 GUMANIT, RICHARD CLAPANO
    883 GUMARO, MARK ANTHONY DANAO
    884 GUMATAY, JOHN MICHAEL JACINTO
    885 GUPIT, VETALIANO JR POSISANO
    886 GURTIZA, JUN JONEL NEMIR
    887 GUSI, WILFRED BARRACA
    888 GUTIERREZ, CHITO BACSA
    889 GUTIERREZ, DOM LEMUELL CUSI
    890 GUTIERREZ, JAIDELLE DELA CRUZ
    891 GUTIERREZ, RYAN JOSEPH DE CASTRO
    892 HABAB, AXEL JON MACUHA
    893 HAGENSEN, EDMUND III SALA-AN
    894 HANIF, KHALID UNDAC
    895 HASPELA, KRIS AUDREY GACIAS
    896 HAYA, ANGELO AYENG
    897 HEREDERO, NIDA DAGSA
    898 HERIA, IAN JOMARI SAMSON
    899 HERMIAS, STELLA AMOR POLANCOS
    900 HERNANDEZ, JHON RIC ABUNGAN
    901 HERNANDEZ, JOHN HACE CABIGAO
    902 HERNANDEZ, JOSE ARIES VIRTUCIO
    903 HERNANDEZ, JUDELLE MIKE BAGA
    904 HERRERA, APRIL ROSE DOMINO
    905 HERRERA, JON ERNANI ATIENZA
    906 HILARIO, JERICKSON MILAD
    907 HINACAY, CHRISTIAN PATRICK BAUGBOG
    908 HINAY, JULIEVE LEDON
    909 HINAY, PAUL ADRIAN BANGALAO
    910 HINGPIT, JAYSON MIANO
    911 HIPOLITO, RAY MARC PASCUA
    912 HOMBRIA, AARON NORBERTO ATREGENIO
    913 HONOFRE, JONH MARK LOJA
    914 HONOFRE, ORVEN LAURENCE DAYANGHIRANG
    915 HORNILLA, HAROLD JOHN ONGCAL
    916 HUBILLA, CALEB MANANGAN
    917 HUBILLA, LIEZL ANGELAINE CLIDORO
    918 IBARRA, MARK PAUL GUIMMAYEN
    919 IBAÑEZ, JAYVEE FUENTES
    920 ICO, RONALDO BANAG
    921 IGLESIA, JERALD ZUÑIGA
    922 IGLESIA, RAYMUND PLATINO
    923 IGLESIAS, FRANK LESTER DELA CERNA
    924 IGLOSO, REGIE DE LA VEGA
    925 IGNACIO, JESHUA EDMUND SAMSON
    926 IGOT, JAMES CIUDADANO
    927 ILAGAN, GLADYS ROSALES
    928 ILLUSTRISIMO, GABBY BATUHAN
    929 INDUCIL, JOHN CARGANILLA
    930 INGUILLO, JAYSON NOGOT
    931 INLONG, DREXLER CANTA
    932 IRA, ALADINO
    933 IRINCO, IVAN JOHN CASTILLO
    934 IRINCO, MATHESON ABAYON
    935 IRLANDEZ, JEZRYLL PHEI CLAVERIA
    936 ISIP, VAN LAWRENCE DIMASANGAL
    937 ISLA, MARK HARVEY CERON
    938 ISRAEL, LEANDRO MIRABUENOS
    939 JABER, JORAIR ESMAIL
    940 JACOB, NERVIN JOHN QUIETA
    941 JADIE, ANDY JACOB SERRA
    942 JAGUS, JIFFCLOYD MAHILUM
    943 JALA, CHARLIE JAGANAS
    944 JAMELARIN, ALFREDO BENBAN
    945 JAMIL, JULIUS VETUDAZO
    946 JAMIO, FELIX JR ARNUZA
    947 JAO, ELOISA COLEEN DONGUYA
    948 JAQUILMAC, CARMEL JOHN ROQUILLAS
    949 JARABE, JUANITO JR BAYONITA
    950 JARAVATA, JOEVIL JOHN QUINTAS
    951 JAVIER, JAMES ANDREW CHAVEZ
    952 JAVIER, JUSEIAS PAULO ARELLANO
    953 JAVIER, MC JAYFORD DE LOS REYES
    954 JAVILLO, RUSSEL CALASAGSAG
    955 JAVIÑA, JOHN PAULO ALVAREZ
    956 JIMENEZ, FRANCIS ACEBUCHE
    957 JINO-O, ROMNICK LUNAS
    958 JORGE, ZERNAN BUDIONGAN
    959 JORING, JHON OLAER
    960 JOSEP, FELIX JR DELA CRUZ
    961 JOVELLANOS, JOSE ANTHONY DE MESA
    962 JOVEN, ARMANDO JR DIONES
    963 JUAN, JEROME ANDREW ARIENZA
    964 JUAN, RENZ VINCENT VERACION
    965 JUANDAY, JUHAIRA MUSA
    966 JUARIO, REXFIELD VALLES
    967 JUBAY, CHIELOU GABUYA
    968 JUDAYA, MICHAEL DEVIN VERDIDA
    969 JULIAN, JEFERSON APERIN
    970 JULONGBAYAN, BRYAN ALICANTE
    971 JUMADLA, JERSON BAGUIO
    972 JUMALON, JUN PAUL BALACUIT
    973 JUMAWAN, ROCHE MARC BILLONES
    974 JUSTO, JERICO CHICO
    975 KALAW, JIESTER CUENCA
    976 KATIGBAK, JOSEPH RENZ TABABA
    977 KHO, ROGELIO JR HADJEROL
    978 KIRAM, JUHAYLI SAYBUL
    979 LABADAN, RAMIL ABAYON
    980 LABADO, NIEL REY RAMOS
    981 LABINE, SAMUEL JR GABIOLA
    982 LABINGHISA, MAE DAMASCO
    983 LABRADOR, JEYMAR DE VELA
    984 LABUYO, CARLO SAMALBURO
    985 LACAMBACAL, JASON EVANGELISTA
    986 LACUESTA, EARVIE ANOLING
    987 LAGANSON, CHARLES VAN CABAÑA
    988 LAGUARDIA, ELDWIN JOHN JONSON
    989 LAGUITAN, NHEEL JARITO
    990 LALLEN, BENJIE PARREÑO
    991 LAMBOJON, MANILYN MADRID
    992 LAMOSTE, LANE THOMAS GALARIDO
    993 LANDICHO, PATRICK DIAZ
    994 LANGITA, ANNMAR CASTILLO
    995 LANUZA, GARY ARATIA
    996 LAPPAY, LESLIE ANN JARADAL
    997 LARA, GENESIS AMOR
    998 LARGADO, WILLIE GADIANE
    999 LARGO, SHAN RYCK LIBRADILLA
    1000 LARIOS, JOHN LINUS CAMPANERO
    1001 LAS PIÑAS, MARIO JR CANONEO
    1002 LASALA, MARK CHRISTOPHER SANTUA
    1003 LATOG, ADRIAN ARCAY
    1004 LATORRE, FRANCIS CHARL CADIGOY
    1005 LAUDE, JOHN ROVIN BANI
    1006 LAUREL, JAN CARLO DIMAILIG
    1007 LAVILLA, REYMOND GEMPEROSO
    1008 LAYLO, JOHN RUSSEL VILLANUEVA
    1009 LAYUG, MARISE BALUYOT
    1010 LAÑOJAN, SANTOS LIBRADILLA
    1011 LEGASPI, JOHN RAY TOMARONG
    1012 LEGASPI, MARVEN ALADCO
    1013 LEGUID, JEANLOU GUNO
    1014 LEJARSO, JOSIE WEN ABULE
    1015 LENARES, LOUIE MICHAEL RAFOLS
    1016 LEOPARDAS, RENE CASUNDO
    1017 LESCANO, JOHN CRISTIAN MARIÑO
    1018 LIBRANDO, JULIUS JAY UYANGUREN
    1019 LICOT, ARIEL MELLAN
    1020 LIGAO, RHENNER JOHN VILLABLANCA
    1021 LIMAS, REVONEL DADAYINGAN
    1022 LIMBOC, NEONEL RIVAS
    1023 LIMUTAN, BERNARD PONGASI
    1024 LINCUNA, MELVIN MIONES
    1025 LINGAO, MARK FROILAN LANDICHO
    1026 LINGAS, ROGEMAR DEMESA
    1027 LINGON, JEROME MANUBA
    1028 LISTANO, ROMULO JR GASALAO
    1029 LISTON, JAY-R GOC-ONG
    1030 LITANA, JERICO ABUEL
    1031 LIWANAG, CHRISTIAN PIANO
    1032 LIZARDO, ELA GRACE LUCERO
    1033 LLACUNA, MARVIN CHRISTOPHER MARTIN
    1034 LLADA, ANTHONY PATULOT
    1035 LLEGADO, REY LLANETA
    1036 LLENA, ABEL JAY QUIMSON
    1037 LLOBRERA, DARLO OFIAZA
    1038 LLORENTE, JOEY LAVANDERO
    1039 LOBERIANO, JOMARIE DIAZ
    1040 LOMOCSO, JOMAR MASALIHIT
    1041 LOPEZ, JOHN JEFFERSON DERPO
    1042 LOPEZ, LENDER SUAZO
    1043 LOPEZ, LOUIS ORDOÑEZ
    1044 LORAÑA, JOHN REY ESCABARTE
    1045 LORCHA, MARVIN JOSHUA GAMOS
    1046 LORETO, JOEL ELNAR
    1047 LORICO, EDILBERTO JR MESINA
    1048 LORZANO, CHRISTIAN JERED REDOBLE
    1049 LOVEREZ, MARVIN MEDIANA
    1050 LOWAR, RODERICK GABON
    1051 LOYGOS, ARIEL MASUCOL
    1052 LOZA, ARNOLD IRASGA
    1053 LOZADA, ALBERTO LEONES
    1054 LOZADA, MARIBEL REYES
    1055 LUAREZ, JED ADRIAN FERNANDEZ
    1056 LUCAGBO, ALFERNEE LIM
    1057 LUCE, MICHAEL RENZ GUEVARRA
    1058 LUCENA, LEONARD MELU
    1059 LUCIÑO, JESSICA PANAO
    1060 LUCOT, JOSHUA NANTES
    1061 LUGARES, SHIAIRA JANINE ACIO
    1062 LUMANTA, JOHN CARRYL LLAVADO
    1063 LUMANTAS, ALVIN BAYACAG
    1064 LUMAYAG, JADE CARLO CELLAN
    1065 LUNA, MARK LAURENCE MERCADO
    1066 LUPIBA, RHEA JEAN SALAGUSTE
    1067 LUSICA, ADAMSON BAURA
    1068 LUSICA, JANETH BUAYA
    1069 LUSUNG, KIM BRYAN CURA
    1070 LUZ, RAFAEL ARMAS
    1071 LUZON, RONNIE ABELLANEDA
    1072 MAAT, PABLITO CAMINO
    1073 MABBORANG, ROLAN DECAPIA
    1074 MABINI, RENIE ENOC
    1075 MACAAMBAC, EPHRAIM MARK TONGCO
    1076 MACALALAD, CHARLAMAGNE AQUINO
    1077 MACALALAD, JOHNE NICOH VILLANUEVA
    1078 MACALINAO, BERNADEN CAMASO
    1079 MACAN, ERNIE GENANDA
    1080 MACAPIA, FRANCHO JR ALCOBERA
    1081 MACARANAS, REYNALDO JR FERNANDEZ
    1082 MACASAET, MANUEL JOVELLANOS
    1083 MACASIEB, ALDRINJOHN HOSTRIA
    1084 MACATANGAY, JOHN PAUL ESTREMADURA
    1085 MACATANGAY, PRINCE HARVEY BRIONES
    1086 MACEDA, BRIAN CERDAN
    1087 MACINAS, ROGER JR MEDALLADA
    1088 MADELO, EMANUEL PEPITO
    1089 MADERA, MARK MACULA
    1090 MADERAL, RUSTOM CABANTAC
    1091 MADRIDEO, WHILKINS ALCANTARA
    1092 MADRONA, EDWIN MINA
    1093 MAGALINAO, GREGGY BOONE MANTE
    1094 MAGANTE, AIKO TAGAAN
    1095 MAGANTE, IAN DELA CRUZ
    1096 MAGCAWAS, RENZ RAMOS
    1097 MAGCAYANG, RIZAL SITCHON
    1098 MAGDAYAO, RODEL RIEZA
    1099 MAGLAYA, NOEL JR TEOPE
    1100 MAGLUPAY, MELMAR CALUM
    1101 MAGNAYE, ALLAN GALANG
    1102 MAGNO, EFREN JR TIPONTIPON
    1103 MAGNO, GIOACCHINO AMADEUS NAVAREZ
    1104 MAGNO, VON JANSEN DESOYO
    1105 MAGSOMBOL, ALFEO URCIA
    1106 MAGTIBAY, FREDERICK RODICO
    1107 MAGUSARA, GLEN CORNEL
    1108 MAJADAS, JASPER DEGUITOS
    1109 MAJADAS, RHACEL DINOY
    1110 MAKIG-ANGAY, JUDE RELOJ
    1111 MALABANAN, FERNANDO POLGEN
    1112 MALABANAN, VENANCIO DOLINOG
    1113 MALABON, CHRISTIAN PUSING
    1114 MALALUAN, KARL YJAE JOSEF ADEFUIN
    1115 MALALUAN, SAMANTHA QUIJANO
    1116 MALANA, JAY CARLO DOMINGO
    1117 MALASAN, MICHAEL CHUPITA
    1118 MALATE, ROMBERT BRIAN BALMES
    1119 MALAYA, SENEN EMMANUEL SAYSON
    1120 MALCO, JOJO AGPOLDO
    1121 MALELANG, REYNATE REVILLOSA
    1122 MALENAB, JOHN BENEDICK ASUNCION
    1123 MALIBIRAN, RONNEL SANTARIN
    1124 MALICDEM, RUSSEL JOHN ESTREMOS
    1125 MALIKSI, MARK NIKKO MEJELA
    1126 MALINAO, CARLO MOPON
    1127 MALLA, RAFFY DEMETERIO
    1128 MALLARI, HERTZIAN
    1129 MALLARI, ROLANDO CORTIÑAS
    1130 MALLARI, VANESSA CAJAYON
    1131 MALLILLIN, MARY ANN ABUZO
    1132 MAMARIL, PAOLO DUCUSIN
    1133 MAMASPAS, JOHN LAY MAR GALDONEZ
    1134 MANACMOL, JUN BANZIL
    1135 MANALANG, KEVIN ANGEL MALONZO
    1136 MANALASTAS, JOHN KEVIN TORRES
    1137 MANALAYSAY, BERNABE JR EUGENIO
    1138 MANALES, EUCHRIS SISNEROS
    1139 MANALILI, JOMARI SILVA
    1140 MANALO, JAY CERBITO
    1141 MANALO, JOSHUA ESTRELLA
    1142 MANALO, LEONARD MARASIGAN
    1143 MANANGAN, MARK ELVIN DE GUZMAN
    1144 MANDANAS, JOHN RENNIER MARASIGAN
    1145 MANDAPAT, DAN NOEL DE VERA
    1146 MANERE, JOSEPH JR MORALES
    1147 MANESE, DONALD CUARESMA
    1148 MANESE, PAOLO ROSARIO PEREZ
    1149 MANGAMTE, JONATHAN TAYABEN
    1150 MANGANA, NEIL ALIPO-ON
    1151 MANGAS, HAROLD BATOON
    1152 MANGAYAN, MARVIN JUSTO
    1153 MANGUERRA, MARC “K” LESTER BUHAY
    1154 MANIGO, JESS SERG’S BILIRAN
    1155 MANLANGIT, ALTROYE ARUELO
    1156 MANLAPAZ, NOEL LUMANGGAYA
    1157 MANLIMOS, JEROME REAMBONANZA
    1158 MANLISE, KENNETH CAÑADORA
    1159 MANQUIQUIS, MICHAEL VINCENT REMO
    1160 MANUBAG, JOSE ALREBERT TUBASIS
    1161 MANUEL, JAKE BULUSAN
    1162 MANUEL, JEROLD TADEJA
    1163 MANUNGAS, ROBERTO JR LIBAY
    1164 MANZANO, CARLO RAFAEL COLLANTES
    1165 MARABE, JOHN REY NARITO
    1166 MARAMBA, NIGIL DAVID DIPUTADO
    1167 MARANAN, SYMON JOSHUA LEGASI
    1168 MARANAN, THED MARGEL CREDITO
    1169 MARASIGAN, JUNNEL MONTOYA
    1170 MARAVIVE, ELMER JOHN DELFIN
    1171 MARAY, ENRICO SANTOS
    1172 MARCIAL, WILSON ONTANGCO
    1173 MARCO, DENNIS CORNEJO
    1174 MARCO, MARK DAVE SEDANO
    1175 MARIANO, OSCAR JR BUENAFE
    1176 MARIÑO, CYRUS FEARL MEDINA
    1177 MARIÑO, JAMAIKA ANISTA
    1178 MARMITO, ALVIN ROBANTE
    1179 MASANGCAY, EMMANUEL ISAAC CUSI
    1180 MASCARIÑAS, MARRION JAYC ARNEL GONZALES
    1181 MATANGUIHAN, RICO ANORICO
    1182 MATIAS, RONILAN CAMMATAN
    1183 MATUS, VERGIELYN MAGARSO
    1184 MAURICIO, ISIDRO JR OSIDO
    1185 MAXILOM, REMWIL GALLO
    1186 MAYAS, SHERWIN BATTUNG
    1187 MAYES, JHEY FORD ORDONIO
    1188 MAYNIGO, HAGGAI CEREZO
    1189 MAYORES, CHRISTIAN BABIA
    1190 MAYUYO, RON CHRISTIAN SALENGA
    1191 MEDIANA, DONALYN MALACAD
    1192 MEDINA, JAYSON SIERDA
    1193 MEDINACELI, ROCHELLE ESTABILLO
    1194 MEGUILLO, JAKE ANTHONY ESTORCO
    1195 MEMAN, ALDWIN ABENDAÑO
    1196 MENDEZ, HENRY JR LONGOS
    1197 MENDIOLA, JAMES MENDOZA
    1198 MENDOZA, ALLAN JAY BALITUSTOS
    1199 MENDOZA, CHARLES VINCENT BENAVIDEZ
    1200 MENDOZA, EMMANUEL JR AYON
    1201 MENDOZA, IAN ROMAN JR MACALINDONG
    1202 MENDOZA, MARK IAN COMEDA
    1203 MENDOZA, MERWEN BAYLOSIS
    1204 MENDOZA, NORIELLE AEYMAN NERI
    1205 MENDOZA, ROMELL ILAGAN
    1206 MENODIADO, RICARDO NOGUERAS
    1207 MEOT, BRYAN ACAMPADO
    1208 MERCADO, ANGELINN TAN
    1209 MERCADO, CALVIN MALONZO
    1210 MERCADO, CHRISTIAN GUTIERREZ
    1211 MERCADO, MATHEWS NEL MANDIGMA
    1212 MERCADO, REY ANTHONY PUNZALAN
    1213 MERCADO, UZZIEL ZION GUEVARRA
    1214 MERCURIO, JAYSON ROXAS
    1215 MESINA, MIA SHARIFA DAVID
    1216 MIAO, GULLIVER GONZAGA
    1217 MIGUEL, HONEYVAL ABARIENTOS
    1218 MILAN, ALLYSON SABILE
    1219 MILAN, DAN ARNEL THADEUS RONDEZ
    1220 MILLENA, ROMMEL MAGAYANES
    1221 MILLET, JOANA YBAÑEZ
    1222 MIMAY, ERIC JAYSON NEO
    1223 MINA, ALDWIN JOSEPH CACAO
    1224 MINA, ARVIN OANDASAN
    1225 MIRANDA, RO-AN ALYZA ORLANES
    1226 MIRHAN, RICKY CHAN FLAVIER
    1227 MISLANG, RYAN FERRER
    1228 MOGOL, RICHARD ARIES FAMATIGAN
    1229 MONDIGO, GERRY MARGARITO CONDOR
    1230 MONINIO, JAMES BURDEL TAMOSA
    1231 MONSALE, MARVIN ABENOJA
    1232 MONSANTO, CYRUS MULLEDA
    1233 MONTALBO, ROSE ANN ESGUERRA
    1234 MONTILLA, JUDELL
    1235 MORALEDA, JANJO DOCTAMA
    1236 MORALES, JAQUILYN CONCEPCION
    1237 MORALES, NOLLY BENDANILLO
    1238 MORALES, REYNALDO ROSQUITES
    1239 MORATO, KARL FLORES
    1240 MORCOZO, JEROME ROMEO DINO
    1241 MORENO, JOHN ARTHUR FROILAN
    1242 MORES, LOBY JOY DALISAY
    1243 MORES, MARY ROSE BASTILLADOR
    1244 MORILLO, CHARLIE ATENCIO
    1245 MORTEL, FREDDIE PATNONGON
    1246 MOTAS, PRINCE JADRIX ALVAREZ
    1247 MUNCADA, CRISTY TENEBROSO
    1248 MUNI, MC KENLEY NUAL
    1249 MUÑOZ, CARLU SIBAY
    1250 NABLEA, JV DIANNE AMAR
    1251 NABOR, GODOFREDO DIOSO
    1252 NABUA, DAVE FILLONE
    1253 NACINO, KEVIN CARLOS AYSON
    1254 NACION, MARK ANJOE PARAGO
    1255 NACIONAL, LARRY URBANEJA
    1256 NAO-NAO, ELMER JR MOHAMETANO
    1257 NAPALLA, RUBE DAVID
    1258 NAPAY, ADRIAN ASIDO
    1259 NAPOLE, ALLAN MICHAEL DAYLO
    1260 NARIO, KEN VERANO
    1261 NASAYAO, RAMIL DURO
    1262 NATINO, JAYRALD NAVALON
    1263 NATIVIDAD, ALVIN SALADINO
    1264 NATIVIDAD, VINCENT PAULO GALARA
    1265 NAVARRO, JUVELITO ABABON
    1266 NAVARRO, ROLDAN GUZMAN
    1267 NEPOMUCENO, CEDRIX EDRIEL MATUTINA
    1268 NICOL, ELEASER PASCOBELLO
    1269 NILLO, ALVIN CALADO
    1270 NIMO, MIKE ANGELO CASILIHAN
    1271 NISNISAN, JELO NAQUIRA
    1272 NORODIN, MOAMAR MONTAÑER
    1273 NUÑEZ, DAVEY JUN PETEROS
    1274 NUÑEZ, FLORANTE NABOR
    1275 OBA, PAUL JOSEPH BALADAD
    1276 OBAÑA, GEROME CALIBUSO
    1277 OBEDOZA, WINIFRED JR ACEDERA
    1278 OBEJERO, MARK CLENT ABELLA
    1279 OBIEN, FRANCIS CARLO MAAN
    1280 OBIETA, CLYDE GENIO
    1281 OBILLE, ROLANDO DAO-AY
    1282 OBMASCA, ADRIAN DIAZ
    1283 OBTIAL, REX BUNESALIDA
    1284 OCAMPO, RENE TORMES
    1285 OCHAGAVIA, ORLANDO JR PANOLDE
    1286 ODASCO, JASPER PINEDA
    1287 OHYA, IMMANUEL BULETIC
    1288 OLAER, CARLITO JR FORTUNA
    1289 OLAIVAR, CARLO INOCELLAS
    1290 OLALIA, RELLY BALUCA
    1291 OLARITA, NIÑO JADE CASTRODES
    1292 OLAVE, MARVIN DE CASTRO
    1293 OLAVIDES, ANGELO MAURICIO
    1294 OLDEM, MARVIN CARLON
    1295 OLIQUIANO, EMILIO JR CAPORTE
    1296 OLIVAR, KARL ANTHONY ASILUM
    1297 OLIVER, CHRISTIAN NIÑO JABONERO
    1298 OLORVIDA, NOE ENTRADA
    1299 OMAY, MJSHEM ARNOCO
    1300 OMICTIN, JED ROSALES
    1301 OMPOC, QUIRINO JR ABELLA
    1302 ONA, MANUEL MALIBIRAN
    1303 ONESA, MENARD RONI
    1304 ONIDA, ROMMEL ASTORGA
    1305 OPENIANO, KIM PAOLO KEMPIS
    1306 OPEÑA, GERUEL PLAZA
    1307 ORDANIEL, MARK JOSEPH PARCUTILO
    1308 ORIANA, DARWEN ASUPAN
    1309 ORONAN, FRONTON IBLAN
    1310 ORSEO, GLENN ODIAMAR
    1311 ORTEZA, JARED SOLDA
    1312 ORTEZA, RANDY SEPAZ
    1313 ORTILLA, WILBERT OPEÑA
    1314 OSITA, ARIEL BERUG
    1315 OSUNA, LARA COMPENDIO
    1316 OTIS, ROYETTE CABANHAO
    1317 OTUGAY, FREDERICK CABILING
    1318 OWERTA, ROGELIO TERO
    1319 OÑAS, MARC MICHAEL CARTUJANO
    1320 PABIA, ARIEL ACEBUCHE
    1321 PABUNAN, OLIVER ANCA
    1322 PACAÑOT, ROCKY GACOLA
    1323 PACLIBAR, GILBERT ALFAFARA
    1324 PADEL, IAN RITA
    1325 PADILLA, RANZEL GICO BALITAO
    1326 PADOGDOG, WINSTON PAGHUBASAN
    1327 PADRE, EMMANUEL BAQUIRAN
    1328 PADSICAN, REYNALD MAGADIA
    1329 PADSING, MARCON ABOBOS
    1330 PAEL, NEPHNELLE GERONIMO
    1331 PAGAO, PAUL FRANCIS MUCEROS
    1332 PAGUIRIGAN, JOEMARIE RAMOS
    1333 PAHAYAHAY, JORIE URBANO
    1334 PAIT, EUGINE BUTAD
    1335 PAITON, JERICO DE LA CRUZ
    1336 PAJANUSTAN, EMIL RAMOSA
    1337 PAJANUSTAN, HELBERT MARQUEZ
    1338 PALACOL, ABRAHAM ZAMORA
    1339 PALEG, JOHN CARL RAMIREZ
    1340 PALMA GIL, AUGUSTO DIZON
    1341 PALO, IMRAN ALIB
    1342 PALOMARES, HAMILTON PILIEN
    1343 PANES, GERARD KENN VOLTTAIRE SENCIL
    1344 PANGANIBAN, MARLOU LIBOON
    1345 PANGCO, JOHN PAUL ARGUELLES
    1346 PANGHULAN, JASON RENZ JULIA
    1347 PANGRAMUYEN, JUANITO JR BALEÑA
    1348 PANIS, ARGIE ALCANTARA
    1349 PANOPIO, JENNIFER JOY NICOLAS
    1350 PANOPIO, JERALD JAY NICOLAS
    1351 PANUELOS, RONELO MONTENEGRO
    1352 PANZO, GAUDIOSO JR SABALLA
    1353 PAQUES, RICHARD LUBO
    1354 PARALE, RAEL DUNGCA
    1355 PARAMIO, ADOLF WILBERZEN BRONCANO
    1356 PARATI, JERRY HAVERIA
    1357 PARDEÑO, ALBERT YAMSON
    1358 PARDILLO, EDSEL LOUIE TAUTHO
    1359 PARIÑAS, EARL JEFF SEVILLEJA
    1360 PARIÑAS, LEVY JR CUYO
    1361 PAROLE, JIMMY MALUBAY
    1362 PARRA, REYNALDO LANGA
    1363 PARREÑO, RIZAL JOHN PANO
    1364 PASCUA, QUEENIE ARCE
    1365 PASCUAL, ALWIN RAMIREZ
    1366 PASCUAL, DONITA RENZO HOMILLANO
    1367 PASTITEO, KIETH MANSUETO
    1368 PASTOR, CHRISTIAN JEROME PANGANIBAN
    1369 PASTOR, JAY ELFRED ROBRIGADO
    1370 PATAG, SHANLIE BILOG
    1371 PATDO, JY-AHR PILAPIL
    1372 PATRIA, JOHN LEONIL LAURO
    1373 PATRICIO, JAIME ANOJAN
    1374 PATRICIO, LYKA SALVADOR
    1375 PATTUNG, NICK BOY JOSE
    1376 PATUNGAN, ALVIN TALISIC
    1377 PAUIG, ADMER MAGGAY
    1378 PAUSANOS, KEN LUMANTAS
    1379 PAYOS, MARK ANTHONY ESPALDON
    1380 PEDRAL, ISCEL EUNA BATOMALAQUE
    1381 PELIGRINO, RYAN CHRISTIAN EDOSMA
    1382 PELIÑO, IAN BENEDICT PLATA
    1383 PEPITO, RYKAR LAMBAYAN
    1384 PERALTA, ARIEL LAURETA
    1385 PERALTA, NEIL JANN GLEMAO
    1386 PERAZ, MARK JEROME ROMEN
    1387 PERDIGON, ELFRED CANLAS
    1388 PERDIO, MARK EDWARD ARELLA
    1389 PEREZ, GLENDA DULAY
    1390 PEREZ, JESUS ESPERANZA
    1391 PEREZ, REX GRUMAL
    1392 PEREZ, ROEL ATWEL
    1393 PEREZ, VENERANDO III LOBERIANO
    1394 PERIA, MC FRANZLAU ESTIOCO
    1395 PERIDA, SHIRLYN TAMBIS
    1396 PESCADERA, PETER JEFFREY VILLACRUSIS
    1397 PETALLAR, DANTE ORONGAN
    1398 PETEZA, ARJAY PACAY
    1399 PEÑA, PAUL VINCENT CASTRO
    1400 PICAR, TIMOTHY PAUL DE DIOS
    1401 PILANDE, MARVIN HONGAYA
    1402 PILIOTAS, GEROSS SIMACAS
    1403 PINEDA, IAN EMMANUEL BUNANI
    1404 PINERA, HAROLD GACETA
    1405 PINGOL, SHERWIN RELANO
    1406 PIS-OY, KENNETH BOLLA
    1407 PLATA, DARLENE MARIEL VALENCIA
    1408 PLAZA, JAYSON CORDERO
    1409 PLAZA, PAUL MATTHEW TERRIBLE
    1410 PLAZA, RHONALD
    1411 POCONG, NONITO GUINOCOR
    1412 POJADAS, JESS JIMENO
    1413 POLDO, DEXTER DAVE
    1414 POLECIOS, KIM KHO
    1415 POLINAR, ARIEL RULONA
    1416 POLINAR, ROMULO JR AYENTO
    1417 POMARINO, MICHAEL EVANGELISTA
    1418 PONCE, CHRISTOPHER TONGOL
    1419 PONTILAR, MARK MICHAEL JADULCO
    1420 PORAZO, EDMOND UNO
    1421 PORCADILLA, JESTER GUITA
    1422 PORQUEZ, LARRY JOSHUA III DE LEON
    1423 PORTAGANA, LILETH DIMERO
    1424 PORTUGAL, JAMIL PRINCESA
    1425 POSO, POL MILLA
    1426 PRADIEZ, ANDREI LUIS AQUILER
    1427 PREJAS, RENANTE AYONG
    1428 PRIEL, REYMART COGASA
    1429 PRINCIPAL, MARVIN PESIAO
    1430 PUGAL, SWEET AUBREY OLIVAS
    1431 PUJANTE, MONALIE LUISTRO
    1432 PULPULAAN, ARJHEL ASTORGA
    1433 PUNGAY, ELIGIO JR TERO
    1434 PUNTO, CATALINO LLAMES
    1435 PUNZALAN, MICHAEL JOSEPH REMENTINA
    1436 PUSING, JOEL BACABAC
    1437 PUYO, ZALDY PACARDO
    1438 QUARTEROS, RAQUEL MONIÑO
    1439 QUEBRAL, KRISTINE REYTIRAN
    1440 QUEÑANO, ADAN SERQUINIA
    1441 QUEÑANO, XENEL ADRIAN GUEVARRA
    1442 QUIACHON, DIETER LASCUÑA
    1443 QUIAO, RIKJASON VALMORIA
    1444 QUIAOT, MARCELO YLAYA
    1445 QUIATCHON, EL ROY LEGASPI
    1446 QUIATCHON, HAJJI MHAR BAUTISTA
    1447 QUIBANG, REY ALEXANDER VILLAMIN
    1448 QUIDLAT, JOSEPH MAHUMOT
    1449 QUINEZ, RAMON ABARRO
    1450 QUINTANA, VICENTE JR MAZO
    1451 QUIRANTE, KHENNY ARDIENTE
    1452 QUIREQUIRE, ADONIS SAJULGA
    1453 QUIRING, JAN JEROME BREBONERIA
    1454 QUITA, MARC AUREL ARANIEL
    1455 RAGEL, RIZTIAN KEN CANO
    1456 RAGMAC, JOHN MARK MANATAD
    1457 RAMASTA, JOHN PAULO BONAGUA
    1458 RAMBANO, THAMES ADRIAN BARONDA
    1459 RAMIREZ, FRANCIS SAN VICENTE
    1460 RAMIREZ, JESSIE AÑOSA
    1461 RAMOS, BENISON SERATO
    1462 RAMOS, EDMON BICO
    1463 RAMOS, GERALD ARGIE MERCADO
    1464 RAMOS, JAMES CLYDE BACUNGAN
    1465 RAMOS, JERICO REGENCIA
    1466 RAMOS, KRYSTLE LIM
    1467 RAMOS, PETER PAUL JAZMINES
    1468 RAMPAS, CHRIS JUSTINE DE ROJAS
    1469 RANIGO, JOHN ROBIN PUREZA
    1470 RAPSING, JAMES OLETE
    1471 RASOS, JHON BRYAN OLIDAN
    1472 RATIO, RANDY HARI
    1473 RAVANA, ROBERTO MENDOZA
    1474 RAVIDAZ, DIOMAR TABUCO
    1475 RAVILLO, BRANDON MONES
    1476 RAZON, JOHN CHRISTIAN CASIDSID
    1477 REAL, JEROME CABANAYAN
    1478 REBLEZA, OLIVER JAYSON LOMA
    1479 RECIO, ADRIAN MASONGSONG
    1480 REGALO, JOHN BYRON BITUIN
    1481 REGIO, SHEENA MAGNO
    1482 REGUALOS, JOANNA ROSS CLEMENTE
    1483 REGULACION, JONEL LOCAÑAS
    1484 REID, CHRISTOPHER OMEGA
    1485 REINANTE, NEIL ALDER LAQUI
    1486 RELAVO, EBEJUN
    1487 RELLEVE, KEVIN RESTUBOG
    1488 RELUCIO, JOHN EDWIN CALPE
    1489 RENDON, REXON ABALOS
    1490 REQUITILLO, FRENCH CABALLES
    1491 RESABA, PAUL VINCENT MORALES
    1492 RESILOSA, GEOMEL FLORES
    1493 REUBAL, MARK PAUL CAWALING
    1494 REUS, RAYMUNDO TORRANO
    1495 REVECHE, GENER FERNANDO
    1496 REYES, ANTHONY JR AVENDAÑO
    1497 REYES, ARIEL DELA ROSA
    1498 REYES, EUGENE LACDO-O
    1499 REYES, JERIC GONZALES
    1500 REYES, JERICHO FORTUNATO ADRES
    1501 REYES, JORDAN REYES
    1502 REYES, MACE RYAN ARMARILLE
    1503 REYES, NEALE BRIEN BAUTISTA
    1504 REYES, RICHARD JOHN URSABIA
    1505 REYMUNDO, ALVIN DAQUIOAG
    1506 RIANO, JUMAR INDONILA
    1507 RIBAY, LORD AYAG
    1508 RICAFRANCA, HERO LANCE PERAS
    1509 RICARDO, YLLOR SUAREZ
    1510 RIGONAN, RONALD ROBLE
    1511 RILLORTA, JEROME BATIN
    1512 RIVERA, CHRISTIAN LORENZO
    1513 RIVERA, JOHANZ MATTHEW MAGNAYE
    1514 ROA, REGGIE BUGNOS
    1515 ROBANTES, RIC ARNOLD SERRANO
    1516 ROBELLON, RONALD MONTANCES
    1517 ROBLES, MIGGIE ALABADO
    1518 ROCES, RAYNOLD SALES
    1519 RODA, ANGELO YANZA
    1520 RODRIGUEZ, DARYLL DAN CANICO
    1521 RODRIGUEZ, JOSEPH BOMBITA
    1522 RODRIGUEZ, JUELRICK ALUMBRES
    1523 RODRIGUEZ, MARIA CORAZON GUTIERREZ
    1524 ROGELIO, NIKKO PIGUERRA
    1525 ROMERO, GERARD HIPOLITO
    1526 ROMERO, JAYRON ACEVEDA
    1527 ROMERO, PRINCE ARLIE DUEÑAS
    1528 ROMERONA, CHRISTOPHER MALANA
    1529 RONCEJERO, ELMAR JAY RODA
    1530 RONQUILLO, ARREL ABAPO
    1531 ROQUE, RAQUEL REGIS
    1532 ROSAL, MARC LEVI BULALACAO
    1533 ROSAL, MARK CHRISTIAN BERINO
    1534 ROSALES, BALBINO III PALMA
    1535 ROSALES, EDUARDO GABASA
    1536 ROSARIO, JOHN PAUL MUYALDE
    1537 ROSERO, PAUL JAMES CACHERO
    1538 ROSETE, FRANCO ROSTRATA
    1539 ROSTATA, LORENZO III BASILIDES
    1540 RULIDA, REMIGIO JR ANG
    1541 RUZGAL, JAY DE GUZMAN
    1542 SABACAJAN, RANDY SACABIN
    1543 SABATE, JANMAR BENITEZ
    1544 SABIDURIA, MARK CORONACION
    1545 SABSAL, LARIEMAR PAL
    1546 SACDALAN, EMERTON DE LEON
    1547 SACDO, JESSIE FASCION
    1548 SACRIZ, NOVERLAN PANUNCIA
    1549 SADAC, CEASAR DAVE AGUSTIN
    1550 SAGUING, SMITH ANTHONY MARILAO
    1551 SAHILAN, HAROLD TANGINAN
    1552 SAJULGA, ERIC ESTOMATA
    1553 SALAPAR, ED RAMOS
    1554 SALAZAR, BERNIE SALAPANTAN
    1555 SALAZAR, MARY JOY VIBAR
    1556 SALAZAR, PRINCESS TRIXY MACALINTAL
    1557 SALE, JEFF NATHAN ESTO
    1558 SALES, JAYSAM CABALIW
    1559 SALHAY, ANGELO JAVELOSA
    1560 SALIDO, JAY-AR GERILLA
    1561 SALIOA, MARY CLAIRE RAMISCAL
    1562 SALISE, RENANTE GALANGAN
    1563 SALMASAN, ELISCO-PHER AGARAN
    1564 SALUBO, JASON GOBOC
    1565 SALUIB, JAY BAYABAY
    1566 SALVA, SHAIRA ESTHER LLAMADO
    1567 SALVACION, ALLAN ADAME
    1568 SALVO, LORDIAN EDQUIBAL
    1569 SAMACO, DONNIS MARCIANO
    1570 SAMARITA, GABRIEL DE LEON
    1571 SAMSON, JOEMAR AREJOLA
    1572 SAMSON, LEXTER RYAN MARTINEZ
    1573 SAN DIEGO, JOHN ROBERT SABADO
    1574 SAN GABRIEL, RON CARLO SAYSON
    1575 SAN JUAN, ROBERT ECHON
    1576 SAN JUAN, SAMUEL JR CANDIDATO
    1577 SAN PEDRO, MARK ANTHONY ROGELIO
    1578 SANCHEZ, KWAYNE EVANS SAMULDE
    1579 SANGINES, RONNIE TONATO
    1580 SANGUIR, ALJOHN FORONDA
    1581 SANIEL, GILBERT II ANDAL
    1582 SANOY, EDZYL JOHN BAAY
    1583 SANTIAGO, JUNEL TAURO
    1584 SANTIAGO, MARK VIN PISANG
    1585 SANTOS, DANNIEL JOSEPH INSIGNE
    1586 SANTOS, EDWIN JR JUNTILLA
    1587 SANTOS, JEFFREY MAGNO
    1588 SANTOS, LARK CHRISTIAN
    1589 SANTOS, RAYMART SISON
    1590 SANTOS, WILSON FRANCISCO
    1591 SANTUA, JOEL CAPIÑA
    1592 SAPIN, GRETA ELLAINE DORIA
    1593 SARABIA, MICHAEL TARO
    1594 SARABOSING, ALYSSA GRACE PAYOT
    1595 SARACHO, LOVERSON ROSALES
    1596 SARIGUMBA, VINCE TAGANAHAN
    1597 SARINGAN, RUSTOM NORMAN RAMOS
    1598 SARMIENTO, MARVIN EVANGELISTA
    1599 SATIADA, ROD FAUSTINO BARBEROS
    1600 SATUR, LEONARDO TAÑECA
    1601 SAUR, CHRISTINE JET NAVALTA
    1602 SAUSI, JULIUS RUIZ
    1603 SAWAT, KEVIN MOHAMMED BAUTE
    1604 SAYOTO, JEROME NIKKO DELA CRUZ
    1605 SECRETARIO, RENAN SECRETARIO
    1606 SECRETO, JERVIE VIDAL
    1607 SEDENTARIO, ALVIN CARCUEVA
    1608 SELIDIO, JOSHE MAMINTA
    1609 SELLOTE, CHRISTIAN MATBAGON
    1610 SERVAN, ALBERT ALVAREZ
    1611 SEVA, HERBERT SALDAÑA
    1612 SEVERINO, MARK ANTHONY CUATON
    1613 SEVILLA, RICHARD DE ASIS
    1614 SIAGO, GERWIN DENTE
    1615 SIATON, FERDENAND EMMANUEL MABINI
    1616 SIBAYAN, ROMEL DINGLE
    1617 SICAD, RICHARD FRILLES
    1618 SIDDAYAO, KENNETH VIQUIERA
    1619 SIEZ, JACKY PORENO
    1620 SILVA, AARON JAY RICARDO SIMON
    1621 SILVA, JIM ANTHONY PIRAMO
    1622 SILVA, ROLAND JR MENDOZA
    1623 SILVALLANA, JAMES KEVIN MASCARDO
    1624 SIMBAJON, JASMIN SAYCON
    1625 SIMBAJON, NILO JR LOPEZ
    1626 SIMPINO, JOHN MELO BELEN
    1627 SINCERO, HENRY JR LIBAYAO
    1628 SINDANGAN, BENEDICT IVAN SAAVEDRA
    1629 SINDICO, ALEXANDER CHIQUITO
    1630 SININING, BRYAN CABATANA
    1631 SINUTO, DAVE RIC BOTE
    1632 SITOY, JHONWELL LLENA
    1633 SIZ, REDENTOR ORIG
    1634 SOCO, REYNALDO NAVALES
    1635 SOGONI, CHRISTINE JOY LOZANO
    1636 SOLEDAD, VINCENT INNO RECAMARA
    1637 SOLIDUM, CLIFF MICHAEL SAGUN
    1638 SOLIMAN, BERNARD JOHN EVANGELIO
    1639 SOLIMAN, JHOMAR DELA CRUZ
    1640 SOLIVA, JOHN KENNETH ASIS
    1641 SOLIVEN, JOHN VINCENT SANTIAGO
    1642 SOMEYA, CRIS ESTOR
    1643 SOMODOY, JAYSON CARIAS
    1644 SON, HELCONEDO DECIERDO
    1645 SON, JOSHUA JOHN PAUL MATER
    1646 SORIASO, MARTIN POLIDO
    1647 SOTALBO, GABRIEL PAULO ALAD
    1648 SOTALBO, NEMIS KYLE MACANDILI
    1649 SOTTO, KIM MICHAEL CASTROVERDE
    1650 SUAL, JUANITO JR JUMAO-AS
    1651 SUAN, JANNY LEOPOLDO
    1652 SUAREZ, RONIE CABILLO
    1653 SUAREZ, ZACHARY DELA CRUZ
    1654 SUBANG, MARK ANTHONY VILLAMOR
    1655 SUCAYRE, RALPH JOSEPH JUVIDA
    1656 SUERTE, ROMMEL JR CABAHUG
    1657 SUFICIENCIA, REVIE LAMBERTE
    1658 SUGUE, RAYMUND REYES
    1659 SULIO, MARK ANTHONY FERNANDO
    1660 SUMALINOG, JONATHAN ALOBA
    1661 SUMATRA, RICARDO JR BULAWAN
    1662 SUMILE, CHESTER FRIZZ DE LEMOS
    1663 TAAY, MICHAEL GINO INTENDENCIA
    1664 TABANAO, VERMEE JAY PORCELIN
    1665 TABEQUERO, VINCENT GONZALES
    1666 TABILOG, FRANCISCO BUENAVISTA
    1667 TABINAS, VALENTIN JAMES CALAMAY
    1668 TABLIAGO, CRISTOPHER PERALTA
    1669 TABONG, NOEL MATA
    1670 TABUELOG, SHERWIN ANIÑON
    1671 TABUNAN, MARK ANTHONY SINCERO
    1672 TADEO, CARL ANGELO CORONIA
    1673 TADLIP, JOHN MALGREG CADIZ
    1674 TAGAYLO, CELSO ZULITA
    1675 TAGLE, ETHYL DYMME TATOY
    1676 TAJA, ALYSSA JANE TAGGAOA
    1677 TALATALA, EARL LOUIS LLANES
    1678 TALATALA, JAKE LEANDER HERNANDEZ
    1679 TALILI, GENERIC
    1680 TAMANO, ALDRIN JOHN POSADAS
    1681 TAMBUNGALAN, HAMAD KARNAIN
    1682 TAN, LEONARD FRANCISCO
    1683 TAN, OSCAR ALFONSO PIZARRO
    1684 TANJOCO, HANS ROJO
    1685 TARIAO, SHEM JAY MATUGAS
    1686 TATO, HAROLD JAMIL SOLIS
    1687 TAYACTAC, JOSE JERRY RANAN
    1688 TAYAG, MANNIX DARYL DUNGAN
    1689 TAÑAMOR, JOHN CHRISTIAN AMPONGAN
    1690 TEJADA, ALFFARD KIM DE GUZMAN
    1691 TEJADA, JOHN RALPH COLLADO
    1692 TEJANO, CLYDE VALLESTERO
    1693 TELIN, JANIELLE SENDRIJAS
    1694 TEMANIL, DARIO TUBALINAL
    1695 TENA, RIGGY GASTADOR
    1696 TENOSO, GLENN GARMA
    1697 TERCENIO, CRISLYN DUGYON
    1698 TERO, JOHN RAY DARATO
    1699 TEVES, LIMUEL VILLANUEVA
    1700 TIANSAY, BERDAN JAMES BAYLON
    1701 TILACAS, JERIC ETAC
    1702 TIMON, CHRISTOPHER VILLAGOMEZ
    1703 TINAJA, ALEXIS LOPEZ
    1704 TINAJA, RENZ PAUL MONTILLA
    1705 TINAMISAN, JULIUS FRANCIS EBREO
    1706 TINGCOY, LEONILO JR TALABOC
    1707 TINGSON, MICHAEL BUGHAO
    1708 TIONGSON, NIÑO BILBAO
    1709 TIONGSON, ROLAND II BADILLO
    1710 TIYOK, HILARY AKIKIN
    1711 TIZON, FRANIE-ROY CALUB
    1712 TOBES, JAYSON GAMBE
    1713 TOCAO, JESENIEL PELEN
    1714 TOLEDO, DONALD MAYRINA
    1715 TOLEDO, MARK ALAN EURECIAL
    1716 TOLENTINO, ALANO VILLAGA
    1717 TOLENTINO, JOHN PAOLO VALDEJUEZA
    1718 TOLENTINO, RUDINICO MARIANO
    1719 TOLOY, ZAIDE LABRIGAS
    1720 TOMOGON, MICHAEL ANGELOU CANOY
    1721 TOMPONG, JIMAR TACANG
    1722 TONOG, DEO CERBITO
    1723 TORATO, JASON LEGARIO
    1724 TORAYNO, KENT RAMOS
    1725 TORCINO, JONELL DAGTING
    1726 TORION, CHRISTIAN DANLY LASAP
    1727 TORIÑO, APRIL DREAM FLORES
    1728 TORRES, JOHARA MARIE ALAY-AY
    1729 TORRES, MANUEL JR REYES
    1730 TOTANES, SALVADOR JR OBERA
    1731 TRABASAS, ALBIE GESTA
    1732 TRAPILA, MARK RENE MIRALLO
    1733 TRAZO, JUAN VERGIL ORAPA
    1734 TRAÑA, ROLAND NIÑAL
    1735 TRONDILLO, JOHN ALBERT FERRANDO
    1736 TUBA, CRISMARK BANTILO
    1737 TUBA, HILARIO BUDIONGAN
    1738 TUBO, REYLAN SEGOVIA
    1739 TUBUHAN, JERWIN EGE
    1740 TUDE, LOU JAMES JARAPA
    1741 TUGBO, EDISON JR NATIVIDAD
    1742 TUGOT, AMADO III CABASAG
    1743 TUGUINAY, RHUNUEL JAN PIAZA
    1744 TULIAO, VILLAMOR JR MACABABBAD
    1745 TUMALA, ADRIAN ALACRE
    1746 TUMAOB, GALAXIA BALANE
    1747 TUMBAGAHAN, JOHN KYM GUYO
    1748 TUOZO, ANGELOU BORDEOS
    1749 TUVILLA, REYNALDO REY
    1750 TUZON, CRISELDA QUIZZAGAN
    1751 UGAY, JOSEPH RANES
    1752 UGSOD, ARCE MIKE BACHO
    1753 ULIC-ULIC, JOHNSON MERGINIO
    1754 URBANO, SALVADOR GATDULA
    1755 URIAN, ALLAN JAY ALCORIZA
    1756 URRIZA, JOHN CARLO URRIZA
    1757 USARAGA, KRIS VICTOR BATINGAL
    1758 VALDE, ROEL MACASERO
    1759 VALDELEON, RONEL TAMARES
    1760 VALDEMORO, MICHAEL ERIC RADAM
    1761 VALDEZ, JESSA MAE TACUBAN
    1762 VALDEZ, RYAN JOHN STA MARIA
    1763 VALENDEZ, JUNIE ARCENAL
    1764 VALENTIN, WENSEL RELATA
    1765 VALENZUELA, JONALD BIÑAS
    1766 VALLEJOS, ROWIN ROLES
    1767 VARGAS, CHRISTIAN MONDIA
    1768 VARGAS, MIGUEL TEOLOGO
    1769 VARILLA, LAWRENZ PAULO BARANA
    1770 VARQUEZ, ADAN KIM CALAMONGAY
    1771 VASOL, VIKTOR IMMANUEL BOZAR
    1772 VEDASTO, JANN HENRY MORALES
    1773 VEGA, MARCELINO JR BENDICIO
    1774 VELARDE, VELMONT GALLANO
    1775 VELASCO, CHRISTIAN LUIS CHU
    1776 VELASCO, LOUISSE GAYLE SALINAS
    1777 VENTURA, RONDEL DE MIGUEL
    1778 VERANO, JOHN JAYCOH SAVILLA
    1779 VERO, MYLA MAE SOSING
    1780 VERZOSA, GILBERT MONTEROLA
    1781 VICENCIO, JOHN LERRY PANGILINAN
    1782 VICENTE, CLARK JAYSON GALANGA
    1783 VICENTE, RONNELLE SUPNET
    1784 VICTORIO, ROGELIO JR GETARUELAS
    1785 VILLACENCIO, NESTOR MALISA
    1786 VILLAFLOR, STEVEN MORALES
    1787 VILLAMATER, JAYVEN QUILATON
    1788 VILLAMOR, JEFFREY JUN GECOSO
    1789 VILLANUEVA, ALBERTO FLORENCIO
    1790 VILLANUEVA, DOMINIQUE MARIÑAS
    1791 VILLANUEVA, REYNALDO JR MORANCIL
    1792 VILLANUEVA, RONILO DELANA
    1793 VILLANUEVA, RYAN RELANTE
    1794 VILLARIN, DARYL NAVALES
    1795 VILLAROSA, BENJIE BON
    1796 VILLAVERDE, RUEL DAYAPAN
    1797 VILLEGAS, PHILIP SALES
    1798 VILLENA, IAN SHERWIN ALIENTO
    1799 VILLEZA, RANNEL DONAYRE
    1800 VILLEZON, RENZ CARLO NERQUIT
    1801 VILORIA, MARIO ANGELO TADEO
    1802 VINCULADO, WELGEN SILVERIO
    1803 VIRIÑA, IVAN CHRISTOPHER NABLO
    1804 VIRTUDAZO, RICKY NALITAN
    1805 VISAYA, MARIENEL MADAMCA
    1806 VISTAL, ERUEL VISTA
    1807 VITANZOS, JHOMAR JOSE FLORES
    1808 WAHID, ALDAMIL SAPIE
    1809 WASAWAS, STEFAND NYLE NARDO
    1810 WONG, CLARENCE YANGKIN
    1811 YAMBAO, ALLYSA NOREEN LAGULA
    1812 YAMUTA, HEINTJIE MARCELO
    1813 YANG, CLARIZZA ALLEN BALISTOY
    1814 YANSON, DENNIS GANE
    1815 YANZON, RYANN ERIC ACERADO
    1816 YAUN, IVAN JAKE PANTOJA
    1817 YBANEZ, LYSTER ALEGARBES
    1818 YGOT, REYNIE MONTERDE
    1819 YOUNG, DENNIS PADAL
    1820 YPIL, JASPER ACE SY
    1821 YU, RIC AMAD PATAC
    1822 YU, VINCENT CORTEZ
    1823 YUSON, EMMANUEL JANORAS
    1824 ZABALA, MICHAEL IBIS
    1825 ZAIDE, REXER VILLA
    1826 ZALSOS, CHARLES SUMAYA
    1827 ZAMBAS, JAY-AR BUSTAMANTE
    1828 ZAMORA, JOEL BERNABE TAYABAS
    1829 ZAMORA, JOHN CARLO ANDES
    1830 ZAMORA, REYNALDO JR CREBILLO
    1831 ZAPATA, JASPER IAN CAPILI

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