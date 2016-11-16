Wednesday, November 16, 2016
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    189 examinees pass the Geologist licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 189 out of 395 passed the Geologist Licensure Examination given by the Board of Geology in Manila this November 2016.

    Seq. No.      N a m e

    1 ABANES, JOHN RYAN  VIDALLO
    2 ABELLA, PAUL IRAH  CARAG
    3 ABENOJA, ABIGAIL  INTING
    4 ACALISTA, CHRISTINE  GONZALES
    5 ACAMA, SARIAH KATE  LOPEZ
    6 AGRAVANTE, LOREN CLAIRE  MARTIZANO
    7 ALMARZA, CZARINA  PIABOL
    8 ALORRO, MONALIZA  MAMIGO
    9 AMBE, ENNAH MARIE  DEGUIÑON
    10 AMOROSO, JUAN ALEX VIANNE  DESESTO
    11 ANGAY, MAEBEN MARIAH  VELASCO
    12 ANGELES, JOHN ALDRICH  SOCHAYSENG
    13 ANGELES, KYLLE ARJO  MIGALBIN
    14 AQUINO, CHAD LOWE  SYJONGTIAN
    15 AQUINO, YNNA PATRICIA  MARTIN
    16 ARAGON, SHARNEL  FLORES
    17 BAER, RICA CIELO  VILLARENTE
    18 BALDAGO, MA CRISELDA  BATISLAONG
    19 BARAJAS, BARRY  TAGLE
    20 BASS, GEMHILL RAY  DAAYATA
    21 BAYAN, LEE ANN JOY  CURA
    22 BINUYA, ANA MARIE  ELEMEN
    23 BLANCO, EDBLANCH  YAMBAO
    24 BONACUA, SARAH JOY  CALLOPE
    25 BONIEL, JOHN PAOLO  LANIBA
    26 BORERO, CHERRY ANN  SEREÑO
    27 BUENSALIDA, ARNEL  ASUNCION
    28 BUENTIEMPO, SHERRY MAY  JUNTADO
    29 BULADACO, BERNADETTE  MALAYA
    30 BULONG, CHARLENE VERONIQUE MARIE  PILA
    31 CABAHUG, MARYWIL KRYSTAL  LLAMAS
    32 CABANOS, JAPHETH JOHN  VARQUEZ
    33 CACHO, YLAH JANNEI  MACABANTI
    34 CADALSO, JOHN PAUL  OBEÑITA
    35 CADAYONA, MAVERIC JOSE  PLANCA
    36 CALAPAN, LLOYD KENNETH  ESTIVA
    37 CANARIAS, JULIUS  AGUILAR
    38 CARLOM, JOSEFA MAE  RUFULE
    39 CASA, PRINCESS CARMELA  PRADO
    40 CASTRO, JEREMIAH RENZO  VICTORINO
    41 CAYBOT, MA LUISA ROSE  PALBAN
    42 CERONAY, REVIN JOY  GONZALES
    43 CHUA, ZHEDRIK  BAGUS
    44 CLARO, SHEINNA MAY  DACALOS
    45 CLEMENTE, JAMELA JIRAH  LACANGLACANG
    46 CODILLO, EMMANUEL  AVILA
    47 COLLADO, DIANNE ABIGAIL  MALLORCA
    48 COMIA, JONAS MICHAEL  GALLO
    49 CORALDE, CHRISTIAN  PADUA
    50 DAEN, CARLO
    51 DARATO, ADRIAN  GAMAYOT
    52 DE GUZMAN, ACE BRYAN  LLENA
    53 DE GUZMAN, MYRON GERARD  YABUT
    54 DE QUIROZ, KENNETH CHRISTIAN  PUTONG
    55 DE VERA, ALEXIS  PASTIAS
    56 DELA VICTORIA, ANN NICHOLE  SAAVEDRA
    57 DELFINO, JONIL  PERVERA
    58 DELINA, RUTH ESTHER  GONZALES
    59 DORIO, AREAN FEL  ENSALADA
    60 DUJALI, UB LYNDO  MOGATO
    61 DY, RALF GRANDON  PONTIGON
    62 EBUEN, CRISPIN JR  GAERLAN
    63 ELUMBARING, ANDERSON  RIVAS
    64 ENCISO, MARY GLAIZZA  CRUZ
    65 ENDAYA, PRECIOUS  TUVILLO
    66 ENRIQUEZ, SHAIRA  DARUCA
    67 EROLON, ISRAEL  CABIARA
    68 ESCUDERO, JOHN AGUSTIN  PINEDA
    69 FABIO, PRINCE VIRGIL  DAPAR
    70 FAJARDO, CLEMENT CHRISTIAN  AQUINO
    71 FARRO, CHARLENE GEM  LOMBOY
    72 FAVIS, CONRADO ALFONSO  MASCARDO
    73 FELICIANO, MARK STEPHEN  ALEJANDRO
    74 FELOSOPO, HANS JAKE  FELICES
    75 FERNANDEZ, ADRIEL DOMINIC  CALUAG
    76 FERNANDEZ, ADRIENNE NICOLE  SOCO
    77 FLORES, PAUL CAESAR  MASON
    78 FORNOLLES, ALLIP VINCENT  BANDALA
    79 FRANCISCO, ANGILHIZA MARIE  BALIDA
    80 GAURINO, WENDELLMINA  ALIANZA
    81 GAVIOLA, ROY VINCENT  ALKUINO
    82 GELVISON, MA ROCHELLE  CASIRO
    83 GONZAGA, MEDILYN  MACEDA
    84 GONZALES, CZARINA MARIELLE  RODRIGUEZ
    85 GORRE, ALYANNA MARIE  ELEMIA
    86 GULAY, ROSANNA GRACE  GARCIA
    87 HERMOSO, FRANCISCO DEAN CARLO  SABORRIDO
    88 HIDALGO, LARA GIANNA  VILLANUEVA
    89 IGNACIO, ASHLEY DENISE ADORA  LAURENTE
    90 INDICO, LAILA GRACE ROXAN  BALAJEDIONG
    91 JIMENEZ, JEREMY JAMES  CORTEZ
    92 JUMAHALI, IVAN JAY  DE CLARO
    93 JUMAWAN, LOIS ABIGAIL  CATANE
    94 LAJOM, HOMER  FAJARDO
    95 LANDICHO, CHRISTOPER JAN  BACURIN
    96 LAVILLA, ZHARISSE MAE  FILLE
    97 LIGUTAN, IRISH JANE  MALUMBAGA
    98 LLENADO, REEKA ANGELA  FORTINEZ
    99 LUCERNAS, ZERICK  BARRETE
    100 LUMANLAN, JANNEL ADRIENNE  CALADIAO
    101 MABAN, MICHAEL  JAVELOSA
    102 MABAZZA, RAYMANNE EMMANUEL  DIASEN
    103 MACALALAD, JEANNE MYRTIA  MANALANG
    104 MADARANG, MARK JIMVIR  CAJEGAS
    105 MADARCOS, DESSA JIE  BULAWAN
    106 MADRIDEO, RUTH  CAPUZ
    107 MANCIA, DAISY JANE  HIYANGAN
    108 MANSO, MAE BABY CHOY  ZERNA
    109 MARGALLO, LONILENE  TURNUAS
    110 MARIANO, SHYRILL MAE  FLORES
    111 MEDEL, JENISSE DOWELL  NAVARRO
    112 MIJARES, JAMES KIRBY  CRISOSTOMO
    113 MONLOY, KRISELLE  LANSANGAN
    114 MOZO, IVAN MATTHEW  ALABAT
    115 MUYCO, CAMILLE AUSTINE  ORANTIA
    116 NAEL, JERSON  MADERA
    117 NAMINGIT, CLARA MIA  PUGONG
    118 NAVARRO, ANTONETTE KRIS  MONTEMAYOR
    119 NONATO, VERNIE  ALINTOZON
    120 NOVERO, MARK JOSHUA  CALANZA
    121 NUÑEZ, JEAN  DUAZO
    122 OLAES, ANGELICA  GUEVARRA
    123 OLIVER, LOUIE FRANCIS  URBANO
    124 OLIVEROS, JEREMIAH ELEAZAR  ARIL
    125 OMAMBAT, GRAND JACOB  AQUINO
    126 ORACION, LEA MAE  TOCMO
    127 ORALDE, ARNEL ANGELO  FORTICH
    128 PAALAN, IAN CHRISTOPHER  PALICTE
    129 PADILLA, MARC JEFFERSON  TOLIDANES
    130 PADUA, CARL REINER  TAYOBA
    131 PALLERA, NAOMI  VILLALON
    132 PASCUAL, JULIA CONCEPCION FATIMA  MANIPULA
    133 PEREZ, CLARIZZA RAE  TORRES
    134 PRADO, NELISSA  OSORIO
    135 QUINAMOT, JIRAH KIM  RADONES
    136 RAFAEL, ROBERT JAMES  COSME
    137 RAMOS, CLARIZZE ANNE  ALICAWAY
    138 RAMOS, MA ELAINE  ACENAS
    139 RANGASA, JOHN PAUL  PIMENTEL
    140 RAVINA, JEREMY LEMUEL  MARTINEZ
    141 REOLALAS, AUFELYN  TALAN
    142 REYES, HEDRICK  DE LOS ANGELES
    143 RIVERA, ISAAC NORMAN  DEL ROSARIO
    144 RODRIGUEZ, LORIEBETH
    145 ROMATO, RAFAEL  ARIMAN
    146 RUALES, PRINCESS ANN  BILLONES
    147 RUBAS, DAN ANTHONY  CAIT
    148 SALAC, CARLO  PANLILIO
    149 SALAZAR, BRYLL JAY  ILOGON
    150 SALIG, TWEETY ANN  ALICANTE
    151 SALO, MIA MARCELLE  DESCALSOTA
    152 SANDOVAL, DAN ALLEN  BARRERA
    153 SANTOS, ERIZZA ROSE  URBANO
    154 SANTOS, JOHN CHRISTOPHER  VILLARIÑA
    155 SANTOS, JOSEPH MICO  GENDRANO
    156 SARMIENTO, KEANU JERSHON  SUAYBAGUIO
    157 SELADIS, JUDE ROGER  COMPETENTE
    158 SEMBLANTE, MYE KARLA  CALLEDO
    159 SERRANO, LEA VICTORIA  DELA CRUZ
    160 SIBULO, RAINIER  RIVA
    161 SIMBE, SOCRATES II  MADRIGAL
    162 SIMBORIO, CAMILLE GRACE  GUMBAN
    163 SISRACON, IRIS VREAN  GUERRERO
    164 SOBERANO, OMAR  BACULNA
    165 SOLINAP, SAMANTHA JUNE  CORUÑA
    166 SUAYBAGUIO, JONAS  TUMULAK
    167 SUELAN, RALPH DALMAR  VILLARIN
    168 SUPERIO, JUNE LOUISE  JANGAD
    169 TARONGOY, SARENA  PALISBO
    170 TARUN, JONEL  BAQUIRAN
    171 TEPAIT, EUNILYN  MARCIAL
    172 TEQUIN, SVETLANA  CAINDAY
    173 TIZON, KURT JOSHUA  YLAGAN
    174 TOGONON, AINEL  CARTACIANO
    175 TOPINIO, DOMERSON  GARCIA
    176 TORREGOZA, JOHN CARLO  MASANGKAY
    177 TORREON, MARY JANE  CALES
    178 TRESVALLES, JAN MAE  SEGOVIA
    179 TUBALADO, EDRIAN  MONGHIT
    180 TUBONGBANUA, AL REMUEL  BALAIS
    181 VALDELLON, ANTON  VELASCO
    182 VELASCO, CARL ADRIAN  CORSAME
    183 VERDEJO, BONJOVI  GALLORA
    184 VERGARA, JILES ARVIN  AVILA
    185 VILLANUEVA, JONAS  ESTOMATA
    186 VILLAREAL, ROSEMARIE MAE  PIL
    187 VILLAREZ, FRANCIS  TAROQUIN
    188 VILLARUEL, ARIS ABIGAIL  NAPALAN
    189 VINELES, JANINE  RAMIREZ

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