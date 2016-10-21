Friday, October 21, 2016
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    1,914 examinees pass the Electronics Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,914 out of 4,742 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 2,722 out of 3,642 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in the cities of Manila, Baguio, Cebu, Davao and Lucena this October 2016.

    Seq. No. N a m e

    1 AALA, MARK JAYSON MAYUGA
    2 ABAD, ADELLAINE BATIN
    3 ABAD, ADRIAN JONEL PEREZ
    4 ABADILLA, DAREEN MIJ CADALIG
    5 ABALAIN, EMMANUEL JR VICTORIO
    6 ABALOS, DEIDREI NARVASA
    7 ABANADOR, MA KRISTINE JOY BERAME
    8 ABANES, RIONLE MANALO
    9 ABANTO, ARMIL GLOTON
    10 ABARINTOS, SEAN BRENDAN TRINIDAD
    11 ABAYON, JAY AQUINO
    12 ABDULLAH, KHALID ALI
    13 ABELARDO, MELCHIZEDEK ROL
    14 ABELLANOSA, CHRISTIAN BILOY
    15 ABIT, MARLON ANTONIO
    16 ABONG, ALDWIN ALARCON
    17 ABROGAR, JOHN ALLEN GALINADA
    18 ABUAN, ADRIAN DIAMANTE
    19 ABUNDO, RONNEL BALINGBING
    20 ACABADO, JEAN MAE PATULOT
    21 ACERO, JAYSON POLINAG
    22 ACLA, LESTER JOHN WABINGA
    23 ACOSTA, DRAZEN JAKE MANAOAT
    24 ACUEZA, YVAN REYES
    25 ACUIN, GILBERT ABEJAR
    26 ACUÑA, JESUS JR NICOR
    27 ADA, KIM GERARD LUBRICA
    28 ADO, JEMIMA ANN EBIN
    29 ADRIANO, ANGELICA MARABE
    30 ADRIANO, CRISTINE POLIDARIO
    31 ADRIANO, SHARA LLAMADO
    32 AFICIAL, GILMARC OCHOA
    33 AFRICA, ANGELO LUIS ARREZA
    34 AGAN, REY FRANCIS ARIOLA
    35 AGANON, MICHAEL VINCENT SALES
    36 AGAPITO, AGASSI DWAYNE HERRERA
    37 AGAS, JOHN RHAD JIMENEZ
    38 AGBAY, CINDERELLA MHAY BON
    39 AGNAS, CLARENCE JOSEPH GATDULA
    40 AGOYLO, TRECIA CHUA
    41 AGPAOA, RUEL ANGELO CASTILLO
    42 AGUACITO, PAOLO DE JOSEPH
    43 AGUILA, RHOWIN MIGUEL LIGUTAN
    44 AGUILAR, JOHN NOAH TORRES
    45 AGUILAR, VON CALVIN AQUE
    46 AGUSTIN, CHEXEL DE RAMOS
    47 AGUSTIN, DANIELLE GRACE BRIÑES
    48 AGUSTIN, JULIANNE SILVERIO
    49 AGUSTIN, MARK DON JOCELL GASCON
    50 AGUSTIN, RAZALYN BAUTISTA
    51 AGUSTIN, SOPHIA GRACIA PONCE
    52 ALADANO, MISCHELLE TORDIL
    53 ALAJAS, OLIVER JOHN YAYA
    54 ALAMARES, RUSTEE VON GONZALES
    55 ALANO, FRANCISCO IRANZO
    56 ALANO, MARITONI MESIA
    57 ALATTICA, KEVIN MAÑALAC
    58 ALAYON, NESTOR BON PRAL
    59 ALBA, NICOLE DENISE SALVOSA
    60 ALBARRACIN, RENEE ANNE VILLEJO
    61 ALBURO, JOHN MICHAEL DIALOGO
    62 ALBURO, KREZZA LYN SATUMCACAL
    63 ALCANTARA, JOHN CARLO CLEMENTE
    64 ALCANTARA, PAUL CHESTER GESMUNDO
    65 ALCARAZ, WARNER JAY SAGALA
    66 ALCID, ACE DOMINIC CHING
    67 ALCONTIN, JOMARI LIGON
    68 ALCOTIBO, JOHN PAUL LIBO-ON
    69 ALDA, BRIAN BERNABE
    70 ALDOVER, MERYL ANDAL
    71 ALDOVINO, PRINCESS DANICA MENDOZA
    72 ALEJANDRE, ALLAINE RELEVO
    73 ALEJANDRO, JOSEPH DEL ROSARIO
    74 ALEJANDRO, MARK DAVID VIRAY
    75 ALEJO, MONICO CUBA
    76 ALEMANIA, JAYMARK MADRIDEO
    77 ALERTA, KEVIN TILOS
    78 ALFARERO, PHILIP JOHN JAMIR
    79 ALFARO, HARVEY CAJULAO
    80 ALIBAYAN, JAN PAUL IBAÑEZ
    81 ALIBO, EMMANUEL LUNA
    82 ALIMOREN, FITZ GERALD TUBIN
    83 ALINDAYU, RENZ MARTIN GONZALES
    84 ALJAS, DEXIE JAY MONTAÑO
    85 ALMA, MARIA EUNICE ABILAY
    86 ALMACEN, IAN TACIO
    87 ALMAREZ, JOHN AARON JALANDO-ON
    88 ALMAZAN, CHARLENE MAE BANDOLIN
    89 ALMAZAN, EUNICE CANARIA
    90 ALMEDA, FLOYD LIMUEL AGULTO
    91 ALMEDILLA, CHARLES BENCYN SUAY
    92 ALMENDRAL, JANE NICOLE LACSON
    93 ALMERO, REYNALD TELADO
    94 ALOCELJA, JAY LOYD BABIA
    95 ALOLOD, REY-AR TAMBA
    96 ALOP, JAY JAY FRANCISCO
    97 ALQUIZA, TESSA ORETA
    98 ALVAREZ, JANN TERENCE LUNA
    99 ALVIAR, KATE CHRISTINE LAURENTE
    100 ALZATE, MARIA CRISTINA ROBES
    101 AMATA, JOREL MORENO
    102 AMBITO, KENNETH ESPERANZA
    103 AMBROSIO, LEOJAY ANDRES
    104 AMISTAD, NICOLE ARIANNE VALIENTE
    105 AMODIA, VICTOR CHRISTOPHER ALPERT AMODIA
    106 AMOGUIS, JENINA REALICA
    107 AMORES, JOHN VICTOR PAOLO REYES
    108 AMORES, MARK JOSEPH CASTILLO
    109 AMPARO, GIO ALFONSO PRIETO
    110 AMPO, VINCENT CEASAR RAYPON
    111 AMUL, JUSTINE NIKKOLE VILLANUEVA
    112 ANACION, PAOLO SUMAGAYSAY
    113 ANATALIO, RAINNELL CADA
    114 ANCHOREZ, WILSON MAGPANTAY
    115 ANDAL, EMIL HERNANDEZ
    116 ANDRES, ARVIN ARELLANO
    117 ANG, HANNAH VANESSA TALUSAN
    118 ANG, JAPHET ALFEO NIÑO DIOLA
    119 ANG, RYAN JADE TIMCANG
    120 ANGELES, CHRISTIAN AARON AMPARO
    121 ANGELES, PRINCESS ERICA TAYCO
    122 ANGELES, RAMON EMMANUEL RAYOS
    123 ANGGOT, EDMOND PHILIP DALAGON
    124 ANGUSTIA, JOTHAM IVAN OLIVA
    125 ANTONIO, IAN GILBERT PAGARAN
    126 ANTONIO, JARED MERCADO
    127 ANTONIO, JOHN ANDRAE SALOSAGCOL
    128 ANTONIO, RENMARC JOSEPH DINGLI
    129 ANTOQUIA, JEFFREY NAVARRO
    130 APOLINARIO, JIREH JOSHUA MARGALLO
    131 APONESTO, SHARMAINE ALYSSA MARIE GARCIA
    132 APUD, ALVIN CALMITA
    133 APUYAN, KLIXON NYLLE TEE
    134 AQUINO, BENEDICT MIGUEL
    135 AQUINO, JOHN KENNEDY MENDOZA
    136 ARAGON, REYMOND BAOIT
    137 ARAGONCILLO, CARL JASON CAIN
    138 ARAMBULO, CINDY CERENEO
    139 ARANILLA, BERNARD SUBELDIA
    140 ARANZADO, ALLEN JOSEPH CIMAFRANCA
    141 ARANZADO, JUVIE ROSE GALACIO
    142 ARAÑA, ROMULO ROMMEL AVENIDO
    143 ARBUYES, DARYL LABAGO
    144 ARCANGEL, MARY SHY LADY PASCUA
    145 ARCANGEL, RUDEN PASCUAL
    146 ARCIGA, MARLON SIMBILLO
    147 ARCINAL, SWEET KATHLEEN
    148 ARELLANO, AIRES JOY PAHAYAHAY
    149 ARELLANO, ARCHIANNE DALE DELA CRUZ
    150 ARELLANO, RALPH JUSTINE ABRIGO
    151 ARENGA, JOY PAUL CASALES
    152 ARIOLA, HILFRED JOSEF
    153 ARISTON, KRISTINE LORRAINE GERRA
    154 ARIÑABO, RIMAR JAVIER
    155 ARMARIO, STEEVE PAOLO BOLONGON
    156 ARMECIN, JOHN PAUL TAYLARAN
    157 AROCENA, EIMEREN BUENO
    158 AROJADO, KIMBERT ASOTIGUE
    159 AROLLADO, JOHN CLARK SANCHEZ
    160 ARQUERO, MARIDETH FONTILLAS
    161 ARREZA, ROBERT TOMAS
    162 ARRIETA, MATT ANDREW FLORES
    163 ARTUZ, PATRICIA LYN GUEVARRA
    164 ASCAN, ADRIAN GIOVANNI GOMEZ
    165 ASILO, NICHOLAS MARIOUS BATARAO
    166 ASIS, PEARL ALVHIE MARTINEZ
    167 ASISTORES, RONNEL LANDICHO
    168 ASPERA, JIMMEL ANTHONY DUMOL
    169 ASTURIAS, JOHN PAUL ANTHONY CASTILLO
    170 ATIENZA, GERICH ROMMEL ULYZES LANDICHO
    171 ATIENZA, JESSICA CARINGAL
    172 AUSTRIA, JASTEL GABRIEL JAVIER
    173 AUSTRIA, JAY-R AUSTRIA
    174 AUXTERO, YVES CHRISTIAN INGKING
    175 AVELINO, JOT RESONABLE
    176 AWKIT, ALLISON ACERO
    177 AYANGCO, REGINE TABI
    178 AYERAS, JAYVEE BOLAÑOS
    179 AYING, MARIA VIM DIAZ
    180 AYOP, MARCOS JR LIBRES
    181 AYROSO, ALEXIS ARCILLA
    182 AYSON, KURT RUSSEL CABATBAT
    183 BABON, BRYAN PITAO
    184 BACALANDO, KIM WILTON LUCERO
    185 BACONGALLO, KHAMILLE JALYSA SIBUG
    186 BACTOL, FRENCH JOLLIE MESINA
    187 BACULI, VICTOR JR FRONDA
    188 BAGABAY, JHON ROALD ABORITA
    189 BAHINTING, MARK DARYLL NAZARENO
    190 BAILON, CARLOS JR RIVERA
    191 BAIS, DYA MONDE FLORES
    192 BAJO, STEPHEN PAUL REGENCIA
    193 BALAMAD, ALFRED DENNIS BANZUELA
    194 BALANI, CHARMIE DURON
    195 BALAO, ZENDLE DIANE MEDINA
    196 BALASA, JOHN NIXON ARCEDE
    197 BALATONG, MANDILYN ANCHETA
    198 BALATUCAN, MA VICTORIA SINGZON
    199 BALBA, MA NATHANIA QUINTERO
    200 BALBARINO, JACKIE-LOU BALOIS
    201 BALDOVINO, ALAN JOSEPH GOMEZ
    202 BALE, ROLLY PEROY
    203 BALER, ABEGAIL LUALHATI
    204 BALETE, RYAN MATTHEW CARANAY
    205 BALINGGAO, FRYREE OROGO
    206 BALLA, MAYRAQUEL GERONIMO
    207 BALLEDOS, ELI THEODORE INFANTE
    208 BALLESTEROS, MA MONICA CHELSEA BALDO
    209 BALURAN, KHARMON BUDOSO
    210 BALUTE, JEFREY RAMBUNAY
    211 BALUYOT, INGRID BOJ MAGAYON
    212 BALUYUT, JIANNINA ZOCOR PANGILINAN
    213 BANDONG, DENVER GARCIA
    214 BANGALANDO, BRYAN JAY MAGSALAY
    215 BANGAO, JOHANES KITONGAN
    216 BANGLIGAN, ODESUS POKLING
    217 BANGUIBANG, RICELLYNE PEÑALBER
    218 BANNAWI, MONIQUE MARIE AMMAKIW
    219 BANTOTO, FERNAN CONATO
    220 BANUAG, LADLENNON CAJEGAS
    221 BANZALI, JULIO LUIGI TURBANOS
    222 BAQUINQUITO, ACHIST MALACAMAN
    223 BARACE, CARL AUGUSTIN MANOY
    224 BARAL, RONALD BOLOR
    225 BARBADILLO, JEFFREY REYES
    226 BARGO, ROSELLE DIZON
    227 BARRERA, JOHN DEO FAILAMAN
    228 BARRIENTOS, LEI ANNE CONCEPCION
    229 BARTIZO, RESSIE JAN COCJIN
    230 BASANTA, JUDITHA RUSS AGABON
    231 BASARTE, KAYSIEL OYOS
    232 BASCO, RONYL JAY VILLALOBOS
    233 BASSIG, AIRA JANE CUNTAPAY
    234 BATAAN, ANGELO AVILES
    235 BATALLADOR, IVAN JAMES VIC QUITAT
    236 BATARAO, ROLAN JAY JR GONZAGA
    237 BATERINA, JUAN CARLOS TAN
    238 BATHAN, JHONLY REYES
    239 BATILLER, ARCHELLE BALANCIO
    240 BATTAD, ROEL ARELLANO
    241 BATUCAN, DIANA MAY ABAYON
    242 BAUA, KIM KENNETH NITORAL
    243 BAURA, MARY GRACE BUNDOC
    244 BAUTISTA, AVIGEIL DOFREDO
    245 BAUTISTA, HERBERT AMPARO
    246 BAUTISTA, JESSE JAMES PULIDO
    247 BAUTISTA, RENIEL JOSEPH ESTOLAS
    248 BAUTISTA, RHEMYLLE PENILLA
    249 BAUTISTA, YANKEE LAT
    250 BAWAS, LOUISE CADAYGAN
    251 BAYATE, JOHN DOMINIQUE SARONA
    252 BAYLON, CHERYL BELARMINO
    253 BAYLON, MARICOR TABU
    254 BECERRO, IAN EDER
    255 BECILLOTE, JOSELITO JR BACLAYON
    256 BEDRIJO, EDGARDO JR CALLAO
    257 BEJO, DUBHE CYRINE VILLALUZ
    258 BELEN, JHUN BRENDO PASTOLERO
    259 BELIZAR, RONNEL CARO
    260 BELLO, ARTHUR ERASMO
    261 BELLO, CHRISTOPHER BONGABONG
    262 BENAVIDES, LYLE ROBIN TERRITORIO
    263 BENAVIDEZ, GIOVANNI BAROLO
    264 BENDICIO, ADFRED CABIGO
    265 BENDO, BRYAN
    266 BENEDICTO, KENNETH AMORES
    267 BENEDICTOS, DHAVIE LYNN BUNA
    268 BERGANTIN, SALVADOR JR RABACAL
    269 BERJA, JOREL CARLO CUSTODIO
    270 BERJA, JUAN PAOLO
    271 BERMACHEA, JEOFFREY LOMIBAO
    272 BERMAS, MHELRICK ANDREW TIMOTEO
    273 BERMILLO, CLARENCE ALAVIAD
    274 BERONILLA, NELSON MAGAT
    275 BERTIS, JUNELL SOTTO
    276 BESA, RAFAEL III UBINA
    277 BESA, REYNALDO JR ORTEGA
    278 BIANDO, JOEL CALLADA
    279 BILAGSING, CLAUDEN RAY MABUTI
    280 BILAR, CATHERINE MAE ARABIS
    281 BILON, JOHN PAUL OMBEGA
    282 BINAG, MARK CRISTER MANGUBA
    283 BIYANG, ISAGANI LUBBANGON
    284 BLANCO, PATRICK DIRECTO
    285 BLASCO, JOHN REY CADELIÑA
    286 BOADO, KARL JORDAN RAZON
    287 BOBADILLA, IAN RENZ CONCEPCION
    288 BOBIS, CHARISSE MAE JABINES
    289 BOC, DIONNE GAY GARCIA
    290 BOCALBOS, WEILAND SANCHEZ
    291 BOCO, JEAN CONTADO
    292 BOGNOT, ARWIN SANCHEZ
    293 BOJOS, TRIZIA ANNE SACRISTAN
    294 BOLABO, ANGELICA CASTILLO
    295 BOLIDO, CHARLENE CAJOLO
    296 BOLIMA, VINCENT MARTIJA
    297 BONDOC, REA ANN ESCORPION
    298 BONDOC, RICARDO III ACOSTA
    299 BONIFACIO, MIGUEL ISIAH REYES
    300 BONIQUIT, REXIE ANNE ANGELES
    301 BONUS, CHRISTOPHER BULATAO
    302 BOOK, LITO JR INOCENCIO
    303 BOOL, MARC MANUEL SUAREZ
    304 BOQUEO, JOGIE BAGASBAS
    305 BOQUIREN, RICHARD MAISA
    306 BORJA, FROILAN SAN MIGUEL
    307 BORJA, RALPH RAYMOND DE CASTRO
    308 BORROMEO, MARIVIC MANALO
    309 BOTONES, ACAICO PAGDONSOLAN
    310 BOYRAS, HAROLD JAMES SALVAÑA
    311 BRAZIL, DANICA SHERYL MARZAN
    312 BRILLANTES, ALLYSA KATE MANGULABNAN
    313 BRILLANTES, LESLIE VELANO
    314 BROTONEL, ERWIN DELA ROSA
    315 BRUÑA, JAM ELAINE ESPIRITU
    316 BUDOMO, LIANNE ALEXA VALE
    317 BUDOY, ERNIE RIAN BATISTEL
    318 BUENAFE, RENE THOMAS MARQUEZ
    319 BUENAVENTURA, JUSTIN JULIAN
    320 BUENDIA, ROBERT ALLAN ESPINOSA
    321 BUENO, ARJAY ALDRICH HERMENO
    322 BUENVENIDA, PAUL JHON MARIANO
    323 BUGAYONG, CAPELLAMAEYE SORONGON
    324 BUHISAN, APPLE GRACE TABASAN
    325 BULAHAN, BRANDON JAY ALFEREZ
    326 BULAN, JAN KENNETH SORIANO
    327 BULAONG, FRANCES FERDINNE PASCO
    328 BUMANGLAG, PHILIP CHARLES UGALE
    329 BUNAG, DALE JR ORDANEZA
    330 BUNAO, NIKKI ISABEL BLANQUISCO
    331 BUNGAOS, MICAH SICAM
    332 BUQUIR, SARAH MAE PANGANIBAN
    333 BURGOS, ALLEN JANE AMPARO
    334 BURGOS, IBELO JR III BANGLOY
    335 BUSA, THADEA JHANN EFE
    336 BUSTAMANTE, MIKHAILOVA PAMBUENA
    337 BUTAC, BONN JOVI GAVINA
    338 BUTASLAC, ISIDRO III MENDOZA
    339 BUTIONG, KIM JABONETA
    340 BUÑAG, NERISSA ESTRADA
    341 CABAHUG, EMILDRED MANANGAN
    342 CABALCAR, STENA MARI ALONSO
    343 CABALLERO, LORENZ CARL CALZADO
    344 CABALTERA, VANDELON FELIAS
    345 CABALTICAN, MARX LENNIN MARASIGAN
    346 CABARLOC, JAMES ASHER BARAQUIEL
    347 CABASE, ARNULFO JR TAMON
    348 CABATAY, CAMILLE BUAN
    349 CABATAÑA, LEYCEREE JUMAO-AS
    350 CABATBAT, JOHN LESTER ABAYA
    351 CABIAL, NEIL JOHN AYDALLA
    352 CABILDO, TRISHA FELIZ DE SILVA
    353 CABONILLAS, ARNULFO JR BIHAG
    354 CABRERA, RHEA SARMIENTO
    355 CABUELLO, JOMARIE CABUTIN
    356 CABUNGCAL, YERNELL HATE
    357 CACHO, TRICIA MAY AGANA
    358 CADANO, CLEMENCE ORL CERIALES
    359 CADION, GARY SILLA
    360 CADIZAL, DENISSE MAE BALERITE
    361 CADIZAL, FRANCIS MARIAN BLANCAFLOR
    362 CADUBLA, RUEL MARK DIÑO
    363 CAGAOAN, JAN KARL RAMOS
    364 CAGAYAN, PAUL HENRY MAJILLANO
    365 CAHENDE, JEROME DAGLI
    366 CAHILIG, EDELL JOI DAGATAN
    367 CAIMOL, ERICA LOREYN CABAUTAN
    368 CAJANDING, DOREEN JOYCE GUEVARA
    369 CALALO, CHARMAINE BANELA
    370 CALANOG, ANGELEE BIANCA DIAMANTE
    371 CALIMAG, ANGELO LUZON
    372 CALMA, KIM OLIVER ALCANO
    373 CALMA, MA THERESA ANGELIC BACBAC
    374 CALPATURA, JAYVEE GELACIO
    375 CALUMBA, SHAUN PATRICK BAUTISTA
    376 CALUPAD, MARINELLE FRANI
    377 CAMACHO, RIZIEL CEPRIOTO
    378 CAMACHO, SUZANNE JOY ZOILO
    379 CAMARA, MARY ANN ANDAYA
    380 CAMINADE, LESLIE SARA
    381 CAMINGAL, JOSEPH AMIEL ACEVEDA
    382 CAMINO, LLOYD AZARCON
    383 CAMPOY, ANGELO HIDALGO
    384 CANAPI, FERDINAND DENZO
    385 CANSADO, JEROME CATINDIG
    386 CANTES, XENIA PADO
    387 CAPARDO, GRACIELLE OJANO
    388 CAPATI, JOHN PAUL YABUT
    389 CAPIRAL, CATHLENE ANN ALBA
    390 CAPISTRANO, MARCUS MA ANTONIO MUSNI
    391 CAPUA, MARK JESTRAN GABAT
    392 CAPUA, RON CARLO DELICANA
    393 CAPUNO, MARVIN OCAMPO
    394 CARABEO, ALYSSA JOY YABUT
    395 CARACAS, JARDINN YOZELLE CANTERO
    396 CARBALLO, GISELLE REYES
    397 CARBON, MAVERICK DELGADO
    398 CARBONILLA, CEDRICK ESMINO
    399 CARDENAS, JOSHUA NHEL CRUZ
    400 CARINGAL, ARCHIE BOY DE LEON
    401 CARINGAL, FRANCINE NATHALIE
    402 CARLOS, CAMIA ROSE AMAN
    403 CARMONA, MEYNARD BRAINEN VIBAL
    404 CARNICER, MARK KEVIN VERCO
    405 CARPINA, KENNETH CABILLADA
    406 CARPIO, JOSHUA RALPH DE VERA
    407 CARRASCO, JAROLF EUNEL MAGPALI
    408 CARREON, GABRIEL ANGELO OBUSAN
    409 CARREON, JOHN EMMANUELLE CHUA
    410 CARUSCA, DALE PAULO LAPASARAN
    411 CASEO, MARVIN LONGATAN
    412 CASPILLO, MICHAEL MARK TABIOLO
    413 CASTAÑEDA, GIOVANNI ABASOLA
    414 CASTELLANO, JAN FREDERIC SORIANO
    415 CASTILLO, ADAH SHEMEA RED
    416 CASTILLO, CHELO VERONICA POSEDIO
    417 CASTILLO, CHRISTELYNN RONGALERIOS
    418 CASTILLO, DRON ERHAJ OCAMPO
    419 CASTILLO, FRANK ANGELO DIONEDA
    420 CASTILLO, GABRIEL ALCAYDE
    421 CASTILLO, GIAN CARLO VALDEZ
    422 CASTRO, IRIS CAGUJAS
    423 CASTRO, JHON KENNETH DE VERA
    424 CASTRO, JONAH MICAH LIZASO
    425 CASTRO, LERESA JOY IDJAO
    426 CASTRO, MARK ANTHONY ANQUILLANO
    427 CASUL, CARL MICHAEL LANTACO
    428 CATABUI, KRISTOFFER FLORES
    429 CATACUTAN, NIKKO QUIAMBAO
    430 CATAPANG, ADA BEATRICE SUZETTE MONTAÑANO
    431 CATAPANG, ANGELO NIKKO BARABONA
    432 CATIBOG, JOSHUA MAGBUHAT
    433 CATOG, MIGEN KRISETTE DECIO
    434 CAUBANG, EDGAR EGAN AUSTRIA
    435 CAÑESO, JIZEL ABONITA
    436 CAÑEZO, JAY PATRICK SAMBAJON
    437 CEA, LORENZO AROCHA
    438 CEA, VON MILLARD ALMIRAÑEZ
    439 CEDO, ALDRIN JAN CAGUIOA
    440 CEDRON, CHENELYN ABADEJOS
    441 CELESTRE, JOHN DONNIE IMPUESTO
    442 CELINO, EUGENE PABUSTAN
    443 CENIZAL, REUBEN JAY QUEBRAL
    444 CEPE, JAYMON MABAQUIAO
    445 CEPILLO, MARVIE DEIL VEGA
    446 CERALDE, JOYMIE FORMENTERA
    447 CERRUDO, JOCYLEEN SAN ANGEL
    448 CERVANTES, KRISTOFFER JOIE TALPLACIDO
    449 CERVANTES, RICA NICHOLE DELA CRUZ
    450 CHANG, MA VALERIE MAE TOLOSA
    451 CHARLES, ARNOLD DIPUTADO
    452 CHAVES, MILLIANNE PATRIZ PARINAS
    453 CHICO, MARK ANDREW JIMENEZ
    454 CHIONG, AARON CHIONG
    455 CHIU, KEVIN JAN LAGRATA
    456 CHOSANTOS, CHARISSE DIVINE CARSON
    457 CHUA, JASPER TOUZO
    458 CIANO, ROGER ANGELO CHAVEZ
    459 CINCO, KEVIN REY ALIDO
    460 CLARIÑO, JUDE DARYL LOGROÑO
    461 CLAVE, CHARLENE ANDICO
    462 CLEMENTE, ABBYGAIL MARQUEZ
    463 CLEMENTE, JOHN DAVID CRISTOBAL
    464 CLEOFE, MARK EDWIN JR ROA
    465 CO, ANNA CARMELA TOLENTINO
    466 COCSON, LEIX THEUS CAC
    467 CODIÑERA, JOVEN CHRISTOPHER LUNA
    468 COLANGO, EZEL JAYA MOLINA
    469 COLIGADO, NYLINEL PASCO
    470 COLINARES, CHRISTIAN PRINCE ALAGABIA
    471 COLLADO, MARCELLE MARIE SEDANO
    472 COLLADO, MARK ROMMEL LAYCO
    473 COLLANTES, PATRICK RIKKO SANTOS
    474 COLLANTO, ARA ESTEBAN
    475 COLLERA, KEVIN KELVIN CIRUJALES
    476 COMENDADOR, KERVIN
    477 COMIA, BERNARD JR VELASCO
    478 CONCEPCION, GREGORY RABARA
    479 CONDE, JOANNA LOU ROPEROS
    480 CONDRILLON, MEL HARVEY PEPITO
    481 CONSIGO, LEA JEAN CUBILLA
    482 CORONEL, JEEROME ALIPIO
    483 CORONEL, PERDENAND QUINAWALAN
    484 CORPUZ, JAYSON CALACDAY
    485 CORPUZ, JULIUS JAN MORIONES
    486 CORPUZ, RENZ AUSTRIA
    487 CORTES, ALVIN ROMMEL CASTRO
    488 CORTEZ, ALEXIES MAE ROSE CAPONPON
    489 CORTEZ, EDWARD ANGELO SAGMAQUEN
    490 COSCOLLUELA, KENNETH YACAT
    491 COSME, CHRISTIAN ALMARR BUENAVENTURA
    492 COSTINIANO, MARIELA CEJAS
    493 CRASTE, REIGN JAY VALIAO
    494 CRISOSTOMO, VICTOR LOUIS ESPIRITU
    495 CRISTOBAL, JERICHO DAVID
    496 CRUZ, AIVINEHL SUNDIAM
    497 CRUZ, CARISSA NORIELLE LIM
    498 CRUZ, CZARINA ISABELLE MABUTI
    499 CRUZ, DANN JAMES MANZANO
    500 CRUZ, JAN EMARY BERNARDO
    501 CRUZ, KRISTINE CRUZ
    502 CRUZ, MHIA LORRAINE LAYOSO
    503 CRUZ, NOEL BALANAA
    504 CRUZ, RAE CARLO BINBINON
    505 CRUZ, RHEA MIA JANE ESTAQUIO
    506 CRUZ, RON JOHN MCLAINE MANINGAT
    507 CUADRA, JEANALYN HERRERA
    508 CUALQUIERA, JAMES KENNETH PELIAS
    509 CUBERO, MICHAEL LEGO
    510 CUBILLA, RENE TAGUMASI
    511 CUETO, PHILIP GEORGE SIDOCON
    512 CUEVAS, MA GRACIELLE SAEZ
    513 CUEVAS, MA KRISAN ALFONSO
    514 CUISON, RAMON JERICHO MADERAS
    515 CUNANAN, KARLO MIGUEL MANALO
    516 CUSTODIO, BERNIE QUIATCHON
    517 CUÑADO, NELJAN AGAD
    518 DABUCO, JAN REY FLORES
    519 DADULLA, APRIL JOHN BALDEVINO
    520 DAFROSA, CARMELA HANDUGAN
    521 DAGSA, LOVELY MAE
    522 DAGUIO, MARK WILLIAM DALUPANG
    523 DAILEG, RAEMART GACAYAN
    524 DALAYAP, ROMULO JR TOLENTINO
    525 DALIDA, JOHN PAOLO DAVID
    526 DALIDA, MARIENEL ELBANBUENA
    527 DALIDA, WELKIN ETABAG
    528 DALIGCON, JOASH CYRELL LOPEZ
    529 DALMACIO, JULIET PRINCESS SISON
    530 DALMAN, IAN BLAIR SACEDON
    531 DAMASCO, LIEZL ROSE MEDIANO
    532 DAMASEN, HECTOR ANTHONY DIANGAN
    533 DAMAYO, NEGIL JOICE VILLARICO
    534 DAMGO, JOHN CARLOS MALPICA
    535 DAMIAN, MARIA VERONICA BELLEZA
    536 DANDAN, TRISTAN WAYNE DELOS SANTOS
    537 DANNUG, JEFFREY MONTEPIO
    538 DANTES, CZARINA GRACE ANGELES
    539 DAPUL, LLOYD GABRIELLE GALAM
    540 DAR SANTOS, GERALD PAOLO BELARMINO
    541 DARAUG, ALMIN JOHN PORLAS
    542 DATINGGINOO, CRIS DIANE GANANCIOSO
    543 DATINGUINOO, JEANETTE YUMOL
    544 DAVID, DARYL DE PANO
    545 DAVID, JUAN PAOLO SOSA
    546 DAWANG, RALPH VINCENT BRUAN
    547 DAYAN, SHERRY MAE GUEVARRA
    548 DAYAO, JOHN PAULO CORAL
    549 DAYAWON, RONNEL PADIERNOS
    550 DAYOT, JAMAICA GRACE TUPAS
    551 DAZO, JAMES STEVEN FUENTEBELLA
    552 DAÑO, FAITH JOY MANALILI
    553 DE BELEN, JELLA ALCARAZ
    554 DE CASTRO, SARAH GRACE PILAPIL
    555 DE CASTRO, SONNY BOY SUBEBE
    556 DE CHAVEZ, RACHELLE JOY HERNANDEZ
    557 DE CHAVEZ, RAYCHELLE JOY SISCAR
    558 DE GUIA, DYN FAYE ENRIQUEZ
    559 DE GUIA, RAYMART JOSEPH INOCENCIO
    560 DE GUZMAN, CHRISTELLE GARCIA
    561 DE GUZMAN, MC RUIN ISACAR ALVARAN
    562 DE GUZMAN, MICHELLE UMALI
    563 DE GUZMAN, YVETTE LAGO
    564 DE JESUS, MARK LEGHRAND BALDIA
    565 DE JESUS, NADINE FAYE SEVILLEJA
    566 DE LA CRUZ, MARK ESPLAGO
    567 DE LA CUEVA, YVES VILLEGAS
    568 DE LEON, ANGELICA FLORES
    569 DE LEON, JULIUS ROMANI YAO
    570 DE LEON, MARTINE GABRIELLE ATIENZA
    571 DE LOS SANTOS, JULIE ANN LOPEZ
    572 DE LUNA, DARWIN BAUSA
    573 DE LUNAS, CAROLINE EROMA
    574 DE OCAMPO, CARLO SARMIENTO
    575 DE OCAMPO, ELJON REAÑO
    576 DE RAMOS, KEVIN RUILES
    577 DE SILVA, JOSE EMILIO CRUZ
    578 DE TORRES, JERBY CYRYL BALDONADO
    579 DE VERA, JOSEPH CATALAN
    580 DECENA, JOHN NELSON MACOLOR
    581 DEFIÑO, CLARISSE BAYARAS
    582 DEJAN, PRINCESS LEA DINLASAN
    583 DEL AMEN, JOANNA MARIE MENDOZA
    584 DEL CASTILLO, NICHOLAS THOMAS RAY PUGEDA
    585 DEL MENDO, ROGEM ALIMEN
    586 DEL MUNDO, JAN FERDINAND REYES
    587 DEL MUNDO, MARK ANTHONY AMACA
    588 DEL ROSARIO, CREEZHA NAZARENE LAYGO
    589 DEL ROSARIO, GUIAN CARLO SANTOS
    590 DEL ROSARIO, JONAS SEVERINO
    591 DEL ROSARIO, MARICAR VILLENA
    592 DEL ROSARIO, NOEL JOHN BALDOS
    593 DEL VALLE, JODEL DELA CRUZ
    594 DELA, ARABELLA HANNAH VELASCO
    595 DELA CERNA, RUEN PAUL DICHOS
    596 DELA CRUZ, CER LUIGI TOLENTINO
    597 DELA CRUZ, CERLINO PARDO
    598 DELA CRUZ, GABRIEL ABILGOS
    599 DELA CRUZ, JANN KIM ALARICE CRUZ
    600 DELA CRUZ, JOHN CLEMEN BAUTISTA
    601 DELA CRUZ, JOSELLE GARALDE
    602 DELA CRUZ, KEIO CARANDANG
    603 DELA CRUZ, MARK JADE DACUMA
    604 DELA CRUZ, MENARD ANDRO INOCENCIO
    605 DELA CRUZ, PRINCESS ORTIZ
    606 DELA CRUZ, RAMIL GREFALDO
    607 DELA CRUZ, VINCE ANDREW GAMUZA
    608 DELA CRUZ, WIENALYN TULAO
    609 DELA PAZ, JOHN KELVIN ACOSTA
    610 DELA PAZ, MARA PATRICIA TALANGBAYAN
    611 DELA PAZ, MICHAEL PABLO EVASCO
    612 DELA PEÑA, RICSAN FRANCISCO
    613 DELA RAMA, NIKKA BALAGTAS
    614 DELA VEGA, ARIS ESCARDA
    615 DELA VEGA, ARJOHN SUAREZ
    616 DELA VEGA, RAPHAEL BAUTISTA
    617 DELOS REYES, JERAMEEL MAGSAKAY
    618 DELOS REYES, JOHN ERICK GODOY
    619 DELOS REYES, NEIL MAÑOSCA
    620 DELOS SANTOS, CHRISTIAN ED BOBIS
    621 DELOS SANTOS, GIL LOUIS II ROLDAN
    622 DEMATE, PATRICIA ANNE AMBAYEC
    623 DENZO, EDWARD SARMIENTO
    624 DEOMAMPO, JONATHAN DE CHAVEZ
    625 DEPALLO, JOEMARIE JR RAMOS
    626 DEPALOBOS, DINDO PAOLO
    627 DERLA, ROSE ANN DEBIL
    628 DIAMANTE, JOHN JONATHAN BARDON
    629 DIANITO, IVAN RENNEL MALATE
    630 DIAZ, MICHAEL ANGELO JUNIO
    631 DIAZ, RAHL STEVEN CATAQUIS
    632 DIAZ, RALPH CHRISTIAN SARCEPUEDES
    633 DIAZ, VANESSA CAMARISTA
    634 DIFUNTORUM, JOHN DOMINIC FLORA
    635 DILAO, RONALD EDAR
    636 DIMAANO, PAUL JONATHAN BOLANO
    637 DIMAANO, VHING ALDRIN HERNANDEZ
    638 DIMACULANGAN, ABIGAIL JOYCE POLICARPIO
    639 DIMAYUGA, ALICIA DECENA
    640 DIMAYUGA, JOAN RAMOS
    641 DIOMAMPO, AIZON AGOBA
    642 DIONISIO, DIOSDADO III SALVO
    643 DISO, ANA PATRICIA EDADES
    644 DISPO, LUCILLE CADIZ
    645 DIUCO, LORENZO II TUYADO
    646 DIZON, COLEEN PONCE
    647 DIÑOSO, DARRYL JUDE MIRANDA
    648 DOCA, MARIA KARYSSA GAMMAD
    649 DOCTOR, JOHN NORMAN MIÑA
    650 DOLAR, ALBIN MARK INDUCTA
    651 DOLAUTA, GLYN MICHAEL GUNDA
    652 DOLDOLEA, THERESA JEAN DELICANO
    653 DOMINGO, BENSON VIC REGATIS
    654 DOMINGO, CHRISTIANA JANZ REYES
    655 DOMINGO, FRENZY JOYCEL ANGELES
    656 DOMINGO, JON IVONE PANGILINAN
    657 DOMINGO, MARIEL ALYANNA TANGLAO
    658 DOMINGO, PATRICIA NICOLE CRUZ
    659 DONES, LEO VINCE TAMBUYAT
    660 DORADO, BONRY ORDONIO
    661 DOTIG, ARIEL JR LIM
    662 DRAPESA, JOHN PATRICK MACARAEG
    663 DUARTE, BENZ MARIOJ ESTEVES
    664 DUEÑAS, JOE PRINCE REYES
    665 DUGANG, JAY MARK TACBIANAN
    666 DUHAYLUNGSOD, LHORENZ LESCANO
    667 DULAY, BENNEDICK ACE VALMONTE
    668 DULAY, JAEVIE BARRION
    669 DUMAGUETE, RIZZA EVE MERCANO
    670 DUMARAOS, CHERRY ANN TABALE
    671 DUMLAO, CRISOSTOMO IBARRA TALOSIG
    672 DUMLAO, JESSICA REYNO
    673 DURAN, JAMES KELLY POLAGNE
    674 DURAN, SHARA JOY LACANILAO
    675 DUÑGO, JOHNFER GOMEZ
    676 EBACUADO, ALJOHN ZALDIVAR
    677 ECHALUCE, JOSEPH II SUBOL
    678 ECHALUCE, JOSHUA I SUBOL
    679 EDAL, JOHN KEVIN JOYA
    680 EDAYAN, REYNANOVIE CUABO
    681 EGARGUE, JEROLD CHRISTOPHER CARANDANG
    682 ELEAZAR, IZOLA TARRINA CATARMAN
    683 ELEDA, DEANNE PAMOR
    684 ELIVER, QUICEE MAE ABUAN
    685 ELOPRE, JOHN CARLO DELGADO
    686 ELVIÑA, JULIUS CZAR ARANDA
    687 EMNACE, QUENNIE JOY ADOLFO
    688 EMPUERTO, ABIGAIL ALEGADO
    689 EMUSLAN, MAE EMELLIENNE DOMINGO
    690 ENANOZA, FRANZ JOVI DE LEON
    691 ENCISO, RAPHAEL OLIVER BESENIO
    692 ENDAYA, JOHN KENNETH MANALO
    693 ENRIQUEZ, JERIC MARASIGAN
    694 ENRIQUEZ, MICHELLE SIETERIALES
    695 ENTENDEZ, SIM WILKINS GILLO
    696 ERISPE, ALDRIN MEDINA
    697 ERMAC, MICKEE JAY
    698 EROLES, KIMBERLY ROSE LAICA BETING
    699 ESCABAL, REEGLYSON MINAO
    700 ESCAMILLA, CHRISTELLE NABASA
    701 ESCAÑO, ANGELO SALVAN
    702 ESCOLANO, GENESIS CEÑIDOZA
    703 ESCOTO, RUPERT DALUSUNG
    704 ESCUETA, CAMILLE ANDREA AQUINO
    705 ESGUERRA, CHRISTIAN JUNO BANCORO
    706 ESGUERRA, CZARINA JOY DEL ROSARIO
    707 ESGUERRA, DIANE BEATRIZ PINEDA
    708 ESGUERRA, JONAREY GUILLENA
    709 ESON, VIRLAND LUAGUE
    710 ESPANTO, MARKJAY LOZADA
    711 ESPAÑOLA, JOVANIE OMAGAP
    712 ESPENIDA, JEFREL JAN GUEVARRA
    713 ESPERANZA, RENEL ALESSANDRO ACOSTA
    714 ESPINO, MARK CANDIDO
    715 ESPIRITU, KARLO DOLOT
    716 ESPIRITU, NIKKO MIRANDA
    717 ESPIRITU, VINCENT JOHN BAUTISTA
    718 ESTACIO, GERARD CARL CHUA
    719 ESTALILLA, JUDITH MAY AQUINO
    720 ESTANISLAO, RHAE ELYXIS DUMAUAL
    721 ESTEBAN, ERROLD CARLOS
    722 ESTILO, JONATHAN DAVID AYON
    723 ESTOESTA, CLIFFORD PEDERICHE
    724 ESTOLOGA, MARIDEL APOSTOL
    725 ESTRADA, MELCHOR ROBERT JAMES DIÑOZO
    726 ESTRELLA, CARIZZA GUEVARRA
    727 ESTRERA, MARK GLENN PARAGELE
    728 EUSEBIO, ELVIN MAGPANTAY
    729 EUSEBIO, JAN RAFAEL BACLAYON
    730 EUSEBIO, LOUIE FRANCIS CAMPOMANES
    731 EVANGELISTA, JULIUS ERICK PEÑA
    732 EVANGELISTA, TRISTAN ISAIAH AUSTRIA
    733 EVORA, LORWIN ACE DEL CAMPO
    734 FABI, MARY LIANNE CAMERINO
    735 FABILLAR, VENNAH JEAN AMISTOSO
    736 FABRA, JOHN PAULO SERASPI
    737 FAJARDO, ANTONIO JR BERNAS
    738 FAJARDO, JUN ZEDRICK TOLENTINO
    739 FAJARDO, KRISTINE SISON
    740 FAJARDO, PAOLO VITTORIO NUESTRO
    741 FAJARDO, PHILIP RONALD BRIONES
    742 FAJUTAG, RAYMART FRUELDA
    743 FALLA, RELOR GELES
    744 FAMADICO, JOVELYN PALACIOS
    745 FEDERIS, QUERICO CALEB UBAG
    746 FEDERIZO, MA CHRISTINE IBAÑEZ
    747 FEGALQUIN, JOHN ALMAR ITABLE
    748 FEGI, ERWIN LOU MAGNO
    749 FELICIA, DAVE DE LUMEN
    750 FELIPE, KIM ARMENIO JR TIANGCO
    751 FERNANDEZ, ALEX JR DE GUZMAN
    752 FERNANDEZ, FLEREE MARJOREE MENDOZA
    753 FERNANDEZ, MARY BROWYN ANN NAVARRO
    754 FERNANDEZ, RAEZELLDON STEPHEN DIAZ
    755 FERNANDEZ, SAMUEL JR PALLER
    756 FERNANDEZ, ZADA CABUG
    757 FERNANDO, DANICA MACALINAO
    758 FERNANDO, IRA OLIVER CATACTE
    759 FERNANDO, KASELYN TORRELLA
    760 FERRER, RHEA ASYAO
    761 FIEDACAN, KEVIN MINUEL FERAREN
    762 FIGUERAS, MICHAEL CHRISTIAN LAGUITAN
    763 FIGUEROA, SAMANTHA BANDONG
    764 FIRMALINO, JAMES KENNETH PULMONES
    765 FLORES, DIONNIE ROSE TAMAYAO
    766 FLORES, MARK ALQUINN SENDINO
    767 FLORES, MARY GRACE MIRANDA
    768 FLORES, MAUREEN CUENCA
    769 FLORES, RYAN BRENT CARTAGENA
    770 FLORIDA, ERIC LUBIANO
    771 FORMACION, JONCRIS BAGORIO
    772 FORMELOZA, NAGEL NIÑO ROMHER BAUTISTA
    773 FORONDA, KRISTINA LANOZA
    774 FORONES, JOHN ALVER CORNEL
    775 FRANCISCO, ALVIN JR STA ANA
    776 FRANCISCO, ERIKA JEAN BARONA
    777 FRANCISCO, MARY JEAN TOLEDANO
    778 FRANCISCO, PAULA GABRIELLE RAYUPA
    779 FRESNOZA, FRANCIS RODRIGO
    780 FRIGILLANA, MARC DE SAGUN
    781 FUERTEZ, YVETTE DIAMSE
    782 GABI, RICHMOND DALOGDOG
    783 GABRIEL, MARIELLE LUCAS
    784 GAFFUD, KATHLEEN MAE LIPANA
    785 GALAGAR, CHRISTOPHER CASTOR
    786 GALICIA, JULIENE AUREA ARREY
    787 GALINGAN, MARC ALVIN HIDALGO
    788 GALIZA, A-JAY NOOL
    789 GALLAMOS, ANTHONY GARCIA
    790 GALLANO, DANIEL PANLICAN
    791 GALLEGO, LEMUEL ELISAN
    792 GALURA, SHAUN ERIS CALILUNG
    793 GALVEZ, BENJO NOMBRADO
    794 GALVEZ, JAEL ANTHONY DIZON
    795 GALVEZ, RONMAR ORO
    796 GAMBOA, ALEXIS BERNARDO
    797 GANDECILA, EDWIN GALIMBA
    798 GANOTICE, EIDREF SAVANDAL
    799 GARAY, JAMES LOUIS DACO
    800 GARBOSA, KRESTIN MAE BRAGA
    801 GARCIA, ANDREA NICOLE DE GUZMAN
    802 GARCIA, CHRIS MANUEL ALMADEN
    803 GARCIA, GERALD DUCASI
    804 GARCIA, HAZEL MAE MONGADO
    805 GARCIA, JESSA MARIE VILLEGAS
    806 GARCIA, JOHN BRANDON CAMINA
    807 GARCIA, JUSTINE ANDREI SARMIENTO
    808 GARCIA, MARIANO III ESPARTERO
    809 GARCIA, MARY ROSE PENERA
    810 GARCIA, NEIL PATRICK LOPEZ
    811 GARCIA, ONASIS OHMAR RAMOS
    812 GARCIA, PATRICIA ABRATIGUIN
    813 GARCIA, REYNO ELEAZAR ALIMAGNO
    814 GARCIA, ROMILA VILLANUEVA
    815 GARIN, ALVIN EMBUEDO
    816 GARING, ARIANNE LOUISE PINEDA
    817 GARLITOS, JOHN NEEKO PARCON
    818 GARNICA, CHRIST STEPHEN DE ASIS
    819 GARVIDA, JOHN CEDRICK HIDALGO
    820 GATDULA, ROYET LOPEZ
    821 GAVINO, REGINA BAUTISTA
    822 GAZA, AARON CARLO GAYOT
    823 GEBANA, AARON DWAYNE CRUZ
    824 GECALE, MARIECAR JARDIN
    825 GENEROSO, WILFREDO II CATINDIG
    826 GENETE, JUSTIN JASON FELICIANO
    827 GENOBATA, LUIS ANTON CABATO
    828 GENONSALAO, RAYMOND ALTIVO
    829 GENOTA, DIOSHEL CAMPO
    830 GENOVES, VERONICA FRANCES SABADO
    831 GEPEGA, LUANNE MARIE GESTOPA
    832 GERARDO, MIZHAR LAYOSA
    833 GERMAN, ALEXANDER MICHAEL ABALOS
    834 GERODIAZ, JEV DREXLER TAN
    835 GERONA, EUNICE PASCULADO
    836 GERONA, MICHAEL EDWARD REYES
    837 GERVACIO, JV CEDRIC LIBUTAN
    838 GEÑORGA, JUNEL LIBRADILLA
    839 GIANAN, ANGELICA GRACE FRANCISCO
    840 GIMENEZ, ARNEL JR PAGAL
    841 GIMENEZ, RONA MAE GOLES
    842 GINES, JULIUS JIM MENESES
    843 GODOY, ALECK GENE OSALLA
    844 GOLPO, CHRISTIAN LANUZA
    845 GOMERI, AMADO III PERLADO
    846 GOMEZ, DEAN KEVIN PAUL PLADEVEGA
    847 GONZALES, GIAN CARLO LLESIS
    848 GONZALES, JOSEPH PAOLO PANDONG
    849 GONZALES, LLOYD ANTHONY BALOLONG
    850 GONZALES, MARC ANTHONY BELLECA
    851 GONZALES, MARIVIR ANN BALBON
    852 GONZALES, MARK ANTHONY PELONGCO
    853 GONZALES, XERXAN MAE DOMINGO
    854 GONZALEZ, CONSUELO FAITH NAHID
    855 GONZALVO, DAWN ALTHEA MALITIG
    856 GOROZA, EDISON CALDERON
    857 GORRECITA, ALLEN LEWIS MAGHUYOP
    858 GOZON, CHRISTOPHER JOHN CASAO
    859 GRANA, JUNICE DALE LIBARNES
    860 GRANADA, ARBHEN MARK GARRUCHO
    861 GRECIA, JOSE NORMAN III JAVELOSA
    862 GREGORIO, EZEKIEL JOHN REYTAS
    863 GRIÑO, FEDERICO JR BARTOLATA
    864 GUANZON, EDGIE ISIDRO
    865 GUERRERO, JONALEE SEGARRA
    866 GUERRERO, VIEN KARL DE VERA
    867 GUEVARRA, AMIEL BALILO
    868 GUEVARRA, ARTHUR ANGELO LUNARIA
    869 GUEVARRA, KIM PATRICK JARO
    870 GUEVARRA, KURT BRYAN DIOCAMPO
    871 GUIAMANO, NUR-MIKO SANTOS
    872 GUMBAN, JOART ARELLANO
    873 GURAY, VIVIAN ELAINE DE LA CRUZ
    874 GUTIERREZ, ANTHONY CAASI
    875 GUTIERREZ, HENROL JEO CARPIO
    876 GUTIERREZ, JOHN ROMEO APON
    877 GUTIERREZ, MARIAN JOICE SEMIRA
    878 GUTIERREZ, MARIEFE SANDOVAL
    879 HABAN, JENSKIE JERLIN IGARTA
    880 HABASA, JOHN CRAWFORD CUI
    881 HAGORILES, REYNALYN GUINTIVANO
    882 HALLIG, JHON ROY RELINGO
    883 HATOL, CHRISTIAN GLENN TONGOHAN
    884 HEBRON, SHEENALYN MARIVELES
    885 HERMIDA, NOLI BARDAJE
    886 HERNANDEZ, BIEN DANIEL REODICA
    887 HERNANDEZ, EDWARD RUSSEL BREVA
    888 HERNANDEZ, HAZEL ANN ANGULO
    889 HERNANDEZ, JEZZA PAULA REYES
    890 HERNANDEZ, KATRINA CLAIRE PACSON
    891 HERNANDEZ, NOLAND PAUL AYSON
    892 HERRERA, JOEVIC BUGLOSA
    893 HIGASHI, RYUJI SORIANO
    894 HIJOS, LOUEN CATIN
    895 HIPOLITO, CAMILLE ANNE MANIQUIZ
    896 HIPOLITO, HARIEN GUILA
    897 HIPOLITO, JOSEPHINE SALVADOR
    898 HIPONIA, KERRY CUEVAS
    899 HOLGADO, ARIANNE MARIE MALABANAN
    900 HONOR, AMETHYST CELDA
    901 HONRADE, JUSTIN FRANK TAYOTO
    902 HOSME, VENUS MAANDAL
    903 HUELAR, ADRIAN JANSSEN LAMBOSON
    904 HUERTA, JAY CARLO JIMENEZ
    905 HUFALAR, KRISTOFFER JOHN LAGMAY
    906 IBARRA, MELNY REAMBONANZA
    907 IBAY, DONNA MAE JACOB
    908 ICBAN, DANIEL EDRIN DACANAY
    909 ICO, JULIUS ROBERT SAMPAGA
    910 IGNACIO, ALEXANDER JOSHUA BORJE
    911 IGNACIO, DOJNA PEARL DELA CRUZ
    912 IGNACIO, YVES JAY FLORES
    913 ILAGAN, ARIELLE MAE NASIS
    914 ILAGAN, ROLANDO II FAMADICO
    915 ILANO, KAREN SINSUAN
    916 ILOG, SAM NIKKO KOH
    917 IMBALSADO, GERALD LIBUMFACIL
    918 IMBUIDO, ALFRED LORENZ GESTIADA
    919 IMPERIAL, CYNDRICK BATULANON
    920 INGENTE, GLEN MAGBUTAY
    921 INOG, MARWIN GIDEON LOMAT
    922 INOSANTO, TESIE OBERIANO
    923 INUMERABLE, DARWIN MANALO
    924 ISAIS, JESSICA DUNGCA
    925 ISLETA, JAN CARLO LUCIDO
    926 ISON, ALDRIN ROLF SAN PEDRO
    927 IZON, JULLIAN LANCE CEBALLOS
    928 JACABAN, LAWRENCE MACASPAC
    929 JACINTO, ACE BENETH ENRIQUEZ
    930 JAKOSALEM, KEN AMBROSE PADAO
    931 JAMIS, MARK LOUIE AYUDTUD
    932 JAMORA, ALLAN PAULETE
    933 JAPITANA, ROXETTE GLEMIL HORTILLOSA
    934 JASMIN, MA ANIE JOY MAGIE ROBERT ENCINARES
    935 JAVIER, ALMIRAL VON NICASIO
    936 JAVIER, CHERADEE FRIAS
    937 JAVIER, JULIE ANNE ESTIPULAR
    938 JAYOBO, SHARMANE CAJALNE
    939 JIMENEZ, ROY LORENZO LAGMAN
    940 JIMENEZ, SIEDFREY CHIONG
    941 JISON, MARK BERNARD HENARES
    942 JOCO, WILLIAM KEVIN CAGUIMBAL
    943 JOSE, FELIX JR MANIQUEZ
    944 JOVELLANO, JARREL DAVE MINDANAO
    945 JUAN, CHARLES ALLAN DELA CRUZ
    946 JUAN, IRYEL JUD
    947 JUAN, JOMER SANTOS
    948 JUANITAS, CLYDE JESS BELONIO
    949 JUARE, CRISTELLE MARIE IGLESIAS
    950 JUAREZ, JESSA RELORCASA
    951 JUGUILON, JASON PASELIAO
    952 JUNIO, FRITZ MAIKU PINLAC
    953 JUNIO, GENER DELOVINO
    954 JUNIO, MEIKU SOLOMON
    955 JURISPRUDENCIA, JON SISON
    956 JUSAY, JOSHUA LEINARD BUCOL
    957 KALAW, JANINE GARCIA
    958 KATIGBAK, SHAUN MARVIK VIVAS
    959 KATO, SHIGEYUKI TUCAY
    960 KHAN, KYLA KANOY
    961 KO, MICHAEL ALEXANDER BOGÑALBAL
    962 LA ROSA, PATRICK GUILLANO PROFETA
    963 LABARRETE, JESSE VARGAS
    964 LABILLES, JOYCE ALANO
    965 LABITA, MARK ANGELO YANORIA
    966 LABITORIA, JAYCEE JAEL
    967 LABORTE, JELENEE GRACE FLORES
    968 LACABA, REXON CODAL
    969 LACADIN, KEVIN ROE HERNANDO
    970 LACAMBRA, JAYVEE CATACUTAN
    971 LACANARIA, JESSIE DOCALLOS
    972 LACANLALE, MICHAEL JOHN BUAN
    973 LACHICA, MONICA DE LA CRUZ
    974 LACSON, JACOBS NELSON BERMEJO
    975 LADAO, BILLY ALLEN PAHUNANG
    976 LAGAZO, ALCHI GARCIA
    977 LAGAZON, DANIEL LEVI UMALI
    978 LAGMAY, CLARISSA JANE SALEM
    979 LAGUNA, REGINALD PHELPS TOLOY
    980 LAMOTTE, CHRISTOPHE JEREMY CYRILE HONGAYO
    981 LAMSEN, JHON MICHAEL SARGENTO
    982 LANDONG, JOEL ANI
    983 LANORIA, BRIAN FLORENTINO
    984 LANSANGAN, JEAN RENZCEE MANGULABNAN
    985 LANTIN, RALPH DELA CRUZ
    986 LAPAY, ALVIN JAY DE GUZMAN
    987 LAPEÑAS, CHESTER RYAN MACARAIG
    988 LAPID, CHRISTIAN DIZON
    989 LAPIÑA, EFRYL VINCENT BAGOLCOL
    990 LARAÑO, JOEL POBLETE
    991 LARIN, GERARD ALDRIN PEREA
    992 LARIN, JOHN DIOMARSON SORIANO
    993 LARISMA, ARIEL LINDIO
    994 LASTIMOSA, CHRISTIAN JOSEPH LABANDAN
    995 LATINA, HAROLD JOHN ANTIPALA
    996 LATOZA, ERICA GAYLE COLMENARES
    997 LAURE, LAURENCE BIEN ERA
    998 LAXA, RICO JAY SUNGLAO
    999 LAXINA, JAY LOPEZ
    1000 LAYAOEN, NIKKO JOHN DE GUZMAN
    1001 LAYGO, RAZEL BUCAD
    1002 LAYOS, CYRUS JOHN SISNEROS
    1003 LAYOSA, EARL VINCENT CAGUIOA
    1004 LAYUG, BRIAN SHENE VILLARUZ
    1005 LAZATIN, JEROME BONDOC
    1006 LAZATIN, MARC CHESTER AYSON
    1007 LEBAQUIN, REY JR BALICAS
    1008 LEBITA, JEFFREY JOHN CODILLA
    1009 LEE, DARIUS JONATHAN LIM
    1010 LEE, JANINE EURIKA ROSAL
    1011 LEE, OFREN TAHALANG
    1012 LEE, STEPHEN TENIO
    1013 LEGADA, WINDY DECOLONGON
    1014 LEGASPI, ANGELA KIAYRIE SANTOS
    1015 LEGASPINA, REIENA LORRAINE PURIO
    1016 LEJANO, RHEA MANSALAPUS
    1017 LEONCIO, MARK WILSON ARCEGA
    1018 LERIN, MARIANNE TECSON
    1019 LEYBA, ANGELICA MAE OBRADOR
    1020 LIBARIO, ALLAN JHAY MANDIGMA
    1021 LIBIRAN, JONATHAN GONZALES
    1022 LIBRADILLA, GLENN FRANCIS TUBIO
    1023 LIJAS, MARY JOYCE ARMINAL
    1024 LIM, DARRYL FLOR MALAPITAN
    1025 LIM, JONATHAN GONZALES
    1026 LIM, MEDARDO JR ACOSTA
    1027 LIMPIN, KIM DOMINIC LLAGUNO
    1028 LINAG, IANA KRISTIN AGUSTIN
    1029 LINGAD, ALVIN JOHN BERNAL
    1030 LINGAD, AOUIE PILI
    1031 LINGBANAN, ELIJAH LOZANO
    1032 LINTAG, AUSTINE JOSHUA CLEMENTE
    1033 LISTANO, ANGELO SONALAN
    1034 LIWAG, JESTHER KIM ADRIANO
    1035 LIZARDO, CHRISTIAN GUERRA
    1036 LLAMANZARES, ERIK JANN ABAD
    1037 LLANETA, IRA JOY BACLAYO
    1038 LLENA, PAUL CEDRICK VERZOSA
    1039 LOBOS, NIKKO JOHN LEO SOCORRO
    1040 LODRONIO, CHAIM LOUIS GALLANOSA
    1041 LOGROÑO, KEVIN DUTERTE
    1042 LOMERIO, LELAND LLANETA
    1043 LONGHAS, PRINCESS JOY MARIMON
    1044 LONSAMIA, MANILYN COLLAMAR
    1045 LONTOC, AIMILLE FRANCES PILAPIL
    1046 LOPENA, CARLO CARAOS
    1047 LOPEZ, JOHN PAUL BACAY
    1048 LOPEZ, JUSTINE LUIS MOLINA
    1049 LOPEZ, KEVIN JOSEPH ROY
    1050 LOPEZ, MARVIN JASON CRUZ
    1051 LOPEZ, MICHAEL NAVARRO
    1052 LOPIO, HENRY II BUSTILLO
    1053 LORIAGA, KARL JOSZEP AGUINALDO
    1054 LORICA, DON GODI CRUZ
    1055 LOTERIÑA, ADRIEL JOSEPH OREJOLA
    1056 LUBRIN, MARK LUIS MARIÑAS
    1057 LUCAS, RACHELLE LUCAS
    1058 LUCERO, IAN DOMINIC SABAY
    1059 LUCERO, PRINCESS RAMOS
    1060 LUCMAYON, AILLEN GULANES
    1061 LUGPATAN, RUTH PEARL JAMISOLA
    1062 LUGTU, DAVE GERVACIO
    1063 LUI, BERNADETH KHARMELL PALACIO
    1064 LUNA, JOHN ALBERT SANTOS
    1065 LUNA, LAUREN MARK PEREA
    1066 LUSTERIO, MIKHAIL FLORIÑO DOLLENTE
    1067 LUY, ANTHONY WONG
    1068 LUYAO, LLOYD MARTIN PACHECO
    1069 LUZURIAGA, JOSEPH RAUL
    1070 MAALA, ERIKA FRANCES SOLIS
    1071 MACABENTA, ANNA MAE LOPENA
    1072 MACAGBA, JAMIESON ARLAN GREPO
    1073 MACALINAO, MARC JOSEPH MACAPAGAL
    1074 MACALINAO, MHYCA MAGNAYE
    1075 MACAM, ISAIAH PHILIP ALOB
    1076 MACARAEG, ENRICO RICIO
    1077 MACARASIG, ANGELINE DE CASTRO
    1078 MACEREN, ARMOND ROYCE REY
    1079 MACLANG, JAN ALDRIC RODEO
    1080 MADOLID, HEXINA ESPIRITU
    1081 MADRIAGA, ANNALYN DOCTOLERO
    1082 MAGADDON, SONNY URMATAM
    1083 MAGAT, JOSE ANGELO ENRIQUEZ
    1084 MAGBANUA, IKYLLE FACULTAD
    1085 MAGBANUA, JENY ROSE CANOPIN
    1086 MAGBUJOS, JOVA SHEEN SEVILLA
    1087 MAGCAMIT, BRUCE AERON JOSE
    1088 MAGDAY, SILVERIO JR VILLOTA
    1089 MAGLALANG, FRANCIS DEL PILAR
    1090 MAGNO, JOHN CARLO AUSTRIA
    1091 MAGNO, MA CLARISSA ANDREA TIERRA
    1092 MAGO, MARK JOHNSON PIMENTEL
    1093 MAGPANTAY, KRISTINE JADE FLORES
    1094 MAGPANTAY, LEMUEL JACLA
    1095 MAGSINO, JOHN PAUL VERGEL ARGAYOSO
    1096 MAGTIBAY, DENVER GUERRA
    1097 MAGUMPARA, MARUHOM BLASABAS
    1098 MAGURA, JAY JOHN FETALVERO
    1099 MAKIRAMDAM, LEZAR WAYNE CRUZ
    1100 MALABAG, CAMILLE LUCERO
    1101 MALABAG, FATIMA JOYCE PASIA
    1102 MALABANAN, SHERLENE LAT
    1103 MALAGAR, NEIL WILLIAM CASICAS
    1104 MALANTA, ELMER INUMNA
    1105 MALDICAS, JUDE HARVEY CORNELIO
    1106 MALFARTA, MELFRED JOHN JANCON
    1107 MALICDEM, JUSTIN ROMEO AUSTERO
    1108 MALIT, JOHN ROBERT HERNANDEZ
    1109 MALLAPRE, KAYE ANN MARIE LAVADO
    1110 MALLARI, DANICA LOUISE FRANCO
    1111 MALLARI, JENNIFER GERONIMO
    1112 MALLARI, NICOLAI BARTLETT
    1113 MALLORCA, JANICA AVY DE GUZMAN
    1114 MALOLOS, ALEXIS MAGNAYE
    1115 MALONES, KEZZIA FRIAS
    1116 MALUDON, CLARISSE BUNAY
    1117 MAMANGUN, JAY RICK MARTIN
    1118 MAMANGUN, JOE DELA CRUZ
    1119 MAMAR, SHYNEE VALDE
    1120 MAMARIL, JOHN JERIC RAMIRO
    1121 MANABAT, DIANA JHEEN PINLAC
    1122 MANALAYSAY, KAYLA JABONETE
    1123 MANALILI, SHENNALAINE ANDOLOY
    1124 MANALO, GODFREE VOLANTE
    1125 MANALO, LESTER ROBLES
    1126 MANALO, TYRONE LOUISE LISTON
    1127 MANANQUIL, JEROME SABAT
    1128 MANAOIS, CARLO ANJELO BORLONGAN
    1129 MANATAD, DUKE REINMAR ABAÑO
    1130 MANDANAS, KENNAN CARLO SAWALI
    1131 MANGABAN, KARL DAVE ESPULGAR
    1132 MANGAHAS, MON RAPHAEL ESPELETA
    1133 MANGALUS, JASPER IAN OLALIA
    1134 MANGI, FRANZ GIO MADLA
    1135 MANGLO, BLESSED JOY ARGUIÑOSO
    1136 MANGUBAT, JEANELYN ABING
    1137 MANGUIAT, ROZELLE LLANES
    1138 MANIAGO, KRISTINE JENICA MANASAN
    1139 MANTUANO, KAREN OLAVE
    1140 MANUEL, JOSE ARNALDO CARLOS
    1141 MANZON, ALVIN DORIA
    1142 MAPACPAC, KATHRYN GRACE DAVAO
    1143 MAQUINAD, ARIEL TAMONDONG
    1144 MARAMBA, BERNARDO JR SORIANO
    1145 MARANAN, KIM ALPHEUS PASCUA
    1146 MARASIGAN, JASTINE PADUA
    1147 MARASIGAN, JOSE MELANIO MANGURALI
    1148 MARAVILLA, CHRISTOPHER JAMES JAGOLINGAY
    1149 MARAVILLA, IVAN PANELA
    1150 MARFIL, CHRISTIAN TANG
    1151 MARFIL, PAULEEN ANNE DELA TORRE
    1152 MARIANO, ANDRIAN MORANO
    1153 MARIANO, ERIK MANWEL ARCIGAL
    1154 MARIANO, JOHN CHRISTIAN LUCIANO
    1155 MARIANO, PRISCILLANO RAMON III ORDOÑEZ
    1156 MARIGONDON, AILYN JOY MARUNDAN
    1157 MARQUEZ, ISAAC JESTHER GOMEZ
    1158 MARQUEZ, JEROME ALSON LAGATA
    1159 MARTENSEN, STEFFAN DALE DEAN GARINGAN
    1160 MARTINEZ, SEBASTINNE MARIE SANTOS
    1161 MARZAN, RENZ JOSEPH BUZON
    1162 MARZO, EHRNEST ZALAVARRIA
    1163 MASA, KIM PAOLO CRUZ
    1164 MATEO, AJAY SANGALANG
    1165 MATEO, ELJON GERVACIO
    1166 MATIBAG, KIM MORE LUGUE
    1167 MATIENZO, RONALYN NAZARETH
    1168 MATILLANO, JASON LOPEZ
    1169 MATINING, ALJON OLAVIDEZ
    1170 MATRIZ, JOHN ELLIS LOCAY LOCAY
    1171 MATULAC, JOSHUA EZEKIEL DIAZ
    1172 MATUTO, NIKKO CASTILLO
    1173 MAYOR, JOHN KEVIN SILANG
    1174 MAYORES, AARON JAMES CLIMACO
    1175 MAYUGA, MARIO CALAPATI
    1176 MAÑALAC, KEVIN ROSS OLVINA
    1177 MAÑIBO, MARVIN ILAGAN
    1178 MEDALLA, ERICK JOHN MIRABUENO
    1179 MEDALLA, MARIJO MONTECER
    1180 MEDINA, JENNYLYN MAGSINO
    1181 MELAD, JOHN CARLO MIGUEL
    1182 MELEGRITO, MONIQUE ANNE VERA BULAORO
    1183 MELOCOTONES, MERANIE CABAOBAO
    1184 MENDOZA, CZARINA FAYE RODRIGUEZ
    1185 MENDOZA, DOROTHY JOY ACUZAR
    1186 MENDOZA, ERVIN LOUISE SEPE
    1187 MENDOZA, JOHN DALE BENCITO
    1188 MENDOZA, JONABELLE MENDOZA
    1189 MENDOZA, JULIUS RYAN QUIÑONES
    1190 MENDOZA, KEVIN JOEL MARCO
    1191 MENDOZA, MARY GRACE BAGAPORO
    1192 MENDOZA, MAUREEN JESSICA CHAVEZ
    1193 MENDOZA, MIGUEL LORENZO VALMORES
    1194 MENDOZA, RAY JASON MUGOT
    1195 MENDOZA, RAYMUND MARZEL SALAZAR
    1196 MENDOZA, RONCHESTER SIGFRID SORIANO
    1197 MENDREZ, MARK IAN MAGALLANES
    1198 MENINA, MIKAEL AIDAN QUERIADO
    1199 MERCADO, CHRISTIAN KLAUS BARREDO
    1200 MERCADO, RHOLININA MARIE
    1201 MERINO, GENE MICHAEL JARRE PADRONES
    1202 MERU, ALVIN JOHN DELA CRUZ
    1203 MESA, GILBERTO JR PICONES
    1204 MESINA, ANNA PATRICIA NICOLE BAUTISTA
    1205 MESINA, MARIE DANIELLE ESCORPEZO
    1206 MEÑOZA, ESSALE HYMN MATES
    1207 MIANO, FRITZY ROSE SARONA
    1208 MICOR, JUN JONNEL ARCEO
    1209 MIGUEL, DIONNEL NIKO AGORILLA
    1210 MIGUEL, JOHN PAUL PEREZ
    1211 MILANTE, RIDA RAYALA
    1212 MILLAR, GERALD JHESTER ESPIRITU
    1213 MILO, RAMIL SUMERACRUZ
    1214 MINONG, ROWENA LYN SIB-AT
    1215 MIRANDA, ALLEN EDMAR RIVERA
    1216 MIRANDA, BERNARD YULO
    1217 MIRANDA, SHAYNE KAZUTOSHI
    1218 MIRANO, MARICAR BAUTISTA
    1219 MIRANO, MARK ANGELO ADRIANO
    1220 MIRTO, ADRIENNE HUGO
    1221 MOJICA, ELEAZER NITO
    1222 MOLATO, JARAISY ASIAIN
    1223 MOMBAY, EDSON JOHN SALINAS
    1224 MONDIDO, MARQUEM JAY SAILE
    1225 MONTANO, RON LENARD CATIPON
    1226 MONTANO, VINCENT CHRIS GAMBOA
    1227 MONTEALEGRE, JOHN LAWRENCE RODRIGUEZ
    1228 MONTELIBANO, ANDREW JOSEPH MARIE OSCIANAS
    1229 MONTERA, MARILYN DUARTE
    1230 MONTOYA, MARLON DIAZ
    1231 MONZON, JIM OLIVER PUSPOS
    1232 MORA, TIMOTHY JOHN SANTOS
    1233 MORALES, ERYL NICO AMBAL
    1234 MORALES, MARLOU CABRALES
    1235 MORALES, PRINCE JOECON CARLOS
    1236 MORAN, RAY MARTIN AMANCIO
    1237 MORANO, MARK FREOSER OCAMPO
    1238 MORENO, JUNETH VIKTOR ELLON DELA TORRE
    1239 MORENO, MARK CYRIL TILOS
    1240 MORFE, MARK KEVIN GAOIRAN
    1241 MORILLO, ARRON JAKE MACARAIG
    1242 MORIONES, JAN EBENEZER BATTUNG
    1243 MOSCARE, MARLON TAGOLINO
    1244 MOSCOSA, ISRAEL BESARRA
    1245 MUMAR, CHARMAINE LOUISE TAN
    1246 MUSNI, RALPH MANITI
    1247 MUTIA, GILDRED ROBERTO JR LACATAN
    1248 MUYOT, ANGELO GABRIEL JACOB
    1249 MUÑOZ, CARLO PANOPIO
    1250 NACARIO, MARK NIÑO OCASLA
    1251 NACIONALES, MARION LLOYD PALOMO
    1252 NADORA, ANGELIQUE CAHANDING
    1253 NAKAEGAWA, MASARU QUEMQUEM
    1254 NALDA, DANIEL JEWEL ASISTORES
    1255 NALUPA, JEZIEL BEATRIX VILLAFUERTE
    1256 NAMIA, FRANCESS RIZZA TOLENTINO
    1257 NARCISO, JASON CONRAD TOLENTINO
    1258 NARIO, ALLEN STEFEN CHU
    1259 NARON, JEROME ESCUDERO
    1260 NARZABAL, JOHN RICHIE ALVAREZ
    1261 NASOL, JOVY ABAYAN
    1262 NATANAUAN, CARL GERARD SANTOS
    1263 NATIVIDAD, FATIMA ESPARTERO
    1264 NATIVIDAD, JEFFERSON MALANUM
    1265 NAVAL, DANIEL MANGIDUYOS
    1266 NAVARRO, CEDRICK CRUZ
    1267 NAVARRO, JOSEPH MONICO SISON
    1268 NAVARRO, KARL LUDWIG LALUSIN
    1269 NAVARRO, NICOLE ANDREA JARLOS
    1270 NAVATA, VISHNU JOSHUA LUCINA
    1271 NAVERA, DAN LOUIE NAPA
    1272 NAYNES, FAMELA ANN GAASIS
    1273 NEDAMO, ROMEL DESABILLE
    1274 NEPOMUCENO, RICH COLIN LACSON
    1275 NERIT, JOSEPH JOANNES SUNGA
    1276 NERY, BAHHA KATIPUNAN
    1277 NIALA, FAROLITO JR BONGCAWIL
    1278 NICOLAS, CHRISTINE MAE QUINTO
    1279 NICOMEDEZ, JUSTIN LOUISE BAUTISTA
    1280 NITO, JULIUS JOSE VALEZA
    1281 NOLASCO, RACHEL FURIO
    1282 NORA, NICHOLAI CHRISTOPHER BAXA
    1283 NOVABOS, NONIEL PAUL AMPO
    1284 NUGUIT, PAUL JOHN MACASU
    1285 O, OLIVER SEVILLA
    1286 OASAN, SARAH GENISE SAN ANDRES
    1287 OBACH, NELVIN JOSHUA LAGMAN
    1288 OBIAS, KARL CEDRIC JOEL UMALI
    1289 OBLENIDA, JENICA VELUZ
    1290 OBLIGAR, CHRISTIAN PAUL FABIANTES
    1291 OBVIAR, GIULIO DEPANTE
    1292 OCAMPO, DARRYL SALVE
    1293 OCAMPO, JONATHAN SERAFIN
    1294 OCARIZA, KIMBERLY MALASARTE
    1295 OCTA, JERO ARAÑA
    1296 ODEZA, ALDRIN JOHN DELA CRUZ
    1297 ODRONIA, PAULA MARIE GALANG
    1298 OLACO, REMAR BALAIS
    1299 OLAIVAR, JOSEPH ANGELO BORJA
    1300 OLAN, MC GYVER ANTHONY MIRANDA
    1301 OLAVERIA, MARK OLIVIER LIMPIADA
    1302 OLAÑO, PETER JOHN CADO
    1303 OLETE, ALFREDO III BORJA
    1304 OLETE, RICHARD MARANON
    1305 OLIVERIA, IRISH KRISTINE ALMENDRAS
    1306 OLIVEROS, HECTOR NADAL
    1307 OLMOGUEZ, RAY MARVIN GENEROSO
    1308 OMONGOS, JULIE FAITH PACULBA
    1309 OMONGOS, VERGEL II LUBRIN
    1310 ONATO, RUBIE BAYOGUING
    1311 ONG, CHRISTOPHER ONGCHO VELEZ
    1312 ONG, GEFFREY RHEY PANGAN
    1313 ONISHI, SAYURI ESPAÑOL
    1314 ORBILLOS, VENICE MARY PORTIA ALEONAR
    1315 ORCINO, CHRISTIAN LUMABAN
    1316 ORGANIS, ZENAIDA DANTE
    1317 ORLANDA, PATRICK JOHN CADIZ
    1318 ORTEGA, CATHERINE MACASINAG
    1319 ORTEGA, IREAN HARL SARARANA
    1320 ORTEGA, JOSEPH DIAZ
    1321 ORTEGA, MA LAVERINT VAZQUEZ
    1322 ORTEGA, MEILIN ARISTON
    1323 ORTEGA, ROLLIE JAY RIVADENIERA
    1324 ORTEGA, VINCENT SEDA
    1325 ORTIZ, KATRINA ARMADA
    1326 ORTIZ, LYKA BONQUIN
    1327 ORTIZ, PATRICIA ANN MARIE SANTOS
    1328 ORTIZ, REGGIE BOY TAMONDONG
    1329 ORTIZANO, MARK ALLEN RANQUE
    1330 ORUGA, LALAINE BATITAY
    1331 OSABEL, JOVIE MAINKE
    1332 OSIO, KAYE BIDUA
    1333 OTEYZA, TALA IRINA MARASIGAN
    1334 OTOM, JOSEPH JOAQUIN OLIVAR
    1335 OÑATE, GERARDO ANGELO JR TARAMPI
    1336 PABLO, NEO GABRIEL III GUMTANG
    1337 PABON, JUSTIN EARON TEOVISIO
    1338 PACAMARRA, JAMIE ADRIANO
    1339 PACHICA, CRIS LAURENCE SALVADOR
    1340 PADAYAO, IAN RABINO
    1341 PADILLA, AIKO JANINE SALUDES
    1342 PADILLA, CARMELA ANGELINE CRUZ
    1343 PADILLA, MARK ROM SUELTO
    1344 PAGADUAN, GLADYS ANN LUCAS
    1345 PAGDANGANAN, AGNES LUZ CUMPIO
    1346 PAGLUANAN, EDMAR REGACHO
    1347 PAGUIO, KYLE QUIAMBAO
    1348 PAJALLA, SHAWN MICHAEL CABELLO
    1349 PAKCIAL, KENT LLOYD GURANGO
    1350 PALCAT, KRISTAL JOYCE JORDAN
    1351 PALCON, MICHELLE TUYO
    1352 PALETE, ADRIAN JUSTIN LANADA
    1353 PALICPIC, VEN LOUIE LUNAR
    1354 PALICTE, ULYSSES ENGLIS
    1355 PALIMA, ROBERT JR AVILA
    1356 PALISOC, ALDREYN POSELERO
    1357 PALLAN, PAULENE MAE OLA
    1358 PALMANI, ASTHIN OQUENDO
    1359 PALMARIN, HACKETT PAUL QUINES
    1360 PALMERO, PATRIZIA ANN ENTIENZA
    1361 PALOMA, LORIMER
    1362 PAMINTUAN, JOHN ISRAEL GARCIA
    1363 PANCHO, JAN FERRIE VIOLANGO
    1364 PANCHO, RENZ-MARON PADUA
    1365 PANDANGAN, ZAEEFA ARASA
    1366 PANES, MEL ANDREW PANIZAL
    1367 PANES, THEDRIGS WILL LLAMES
    1368 PANGALIMAN, MA MADECHEEN SALIVIO
    1369 PANGANIBAN, AMANEL BITUIN
    1370 PANGANIBAN, ARISTOTLE LABORDIO
    1371 PANGANIBAN, JUNETH DELA CRUZ
    1372 PANGANIBAN, JUSTIN YVES BRILLANTES
    1373 PANGANIBAN, VIANCA CAMILLE CASTILLO
    1374 PANGILINAN, IVAN LLAGAS
    1375 PANISALES, MA GINELA ENTENA
    1376 PARANA, RADZETT PAUL NEQUINTO
    1377 PARARUAN, JEROME PASION
    1378 PARAS, FERNANDO III SUNGDUAN
    1379 PARATI, ALDRIN ELBERT BEDIA
    1380 PAREDES, WILLIAM ARROYO
    1381 PAREÑO, JEFFERSON BAÑAS
    1382 PARIN, RYKIEL ANGELO ROMERO
    1383 PAROCHA, RAYMARK CODICO
    1384 PASAY, SOPHIA ROSE ORENSE
    1385 PASCO, CHERRYMAINE ORCAZ
    1386 PASCO, VONCARLO GIOVANNI DIDELES
    1387 PASCUA, REYNALDO JR TAÑADA
    1388 PASCUAL, EZEKIEL VILLEGAS
    1389 PASCUAL, FORTUNATO II PAZ
    1390 PASCUAL, KHAMILLE MENDOZA
    1391 PASCUAL, ROMEO LAZARO
    1392 PASQUIL, MA ROGINEL ESPELICO
    1393 PASTORAL, JOMARK LAYA
    1394 PATAWARAN, KIM CAMEO CACHOLA
    1395 PATRIARCA, FRANZ ALBERT AGUASA
    1396 PATS, ALVIN PEREZ
    1397 PAULINO, CRISSELLE LYN VILLAMIN
    1398 PAZ, IAN KARLO MARQUEZ
    1399 PAZ, TYRONE JAN PADA
    1400 PELAGO, MARY JANE ARTAJO
    1401 PELAYO, ALGIN MANGULABNAN
    1402 PELGONE, JOHN ALVIN CEBALLOS
    1403 PELITO, EDGAR IAN MIJARES
    1404 PELOBELLO, ROBIN PEÑA
    1405 PEPITO, BERNADETTE OLAZO
    1406 PEPITO, PIERCE MONTUNO
    1407 PERALTA, JOHN PAUL ORODIO
    1408 PERCE, BERNARD LOUIE MARASIGAN
    1409 PEREZ, ANNA KARISSA ARBIZO
    1410 PEREZ, ANNA PATRICIA GUALBERTO
    1411 PEREZ, CESAR LAWRENCE NOUELL GLENN TOLENTINO
    1412 PEREZ, INNAH ANTOINETTE MAÑIBO
    1413 PEREZ, JAN PAULINE TRINIDAD
    1414 PEREZ, JICK VINCENT ARAGON
    1415 PEREZ, LEAN PHILIPPE EVANGELISTA
    1416 PEREZ, MA KIMBERLY LANDICHO
    1417 PEREZ, MARK DYAN SALAZAR
    1418 PERNIA, SEANNE CASTRO
    1419 PETALLAR, ANILO PETILO
    1420 PETILO, JHEDSON ANGELO BLANCIA
    1421 PETINES, PAUL KEVIN ASTROLOGIO
    1422 PETINGLAY, JIM PAUL ALCALA
    1423 PEÑARUBIA, KYNETH ESMERO
    1424 PIANO, JEFF JERIC CONEJOS
    1425 PIERA, PATRICK JASON YU
    1426 PILA, GERRUS ALAN CRUZADO
    1427 PILAPIL, DAINELA YVE FAJARDO
    1428 PILAR, MARJHON BARTOLOME
    1429 PILAYRE, RITZ CARLO FRANCISCO
    1430 PILLEJERA, JOANA ERIKA VILLESTER
    1431 PIMENTEL, JOHN CHRISTOPHER BARTOLAY
    1432 PINEDA, ARJAY BARNACHEA
    1433 PINEDA, JOHN MIGUEL DE GUZMAN
    1434 PINEDA, JOSHUA CALVO
    1435 PINGOL, AARON PAUL VERZOSA
    1436 PINGUL, RENZO TOLENTINO
    1437 PINILI, CHRISTOPER DE GUZMAN
    1438 PINTOR, ARIEL VICENTE MADRIA
    1439 PITAO, ALVEN APOSTOL
    1440 PIÑERO, LILI ANDREA JOYOHOY
    1441 POGOSO, LOURENCE SABANA
    1442 POJADAS, FRANCIS ARBY PANTANOSAS
    1443 POLO, MARK JOHN AGBAYANI
    1444 PONCE, ALPHONSO MIGUEL AGUILERA
    1445 PONCE, MARCO ANGELO DATU
    1446 PONIO, DANICA LOUISE REYES
    1447 PORE, JAYPEE CHRIS OBAOB
    1448 PORRAS, AUBREY ROSE JANEA
    1449 PORTULA, ROGER CHRISTOPHER PONFERRADA
    1450 PRADO, ALYANA HERMILYN PATANAO
    1451 PRADO, KEN GILFRED VALDERRAMA
    1452 PRECILLA, RAISA GRACE ELAURIA
    1453 PROHIBIDO, ANN MARGARETTE MOISES
    1454 PROLOGO, KIM MARDEI ZARSADIAS
    1455 PRON, TIMOTHY PAUL NOSIL
    1456 PUBLICO, IAN NATHANIEL BALANAG
    1457 PUCAN, SHANE BULUSAN
    1458 PUERTILLANO, RUBY MAE ABADILLA
    1459 PUGAY, MARL RENDELL ESGUERRA
    1460 PULGA, APRIL JOY GELILANG
    1461 PULUMBARIT, JASON FLOJO
    1462 PUNO, JOHN CARLO VELASCO
    1463 PUSERIO, FRANCIS RUIDERA
    1464 PUTONG, BARBY JAY GUERRERO
    1465 PUYLONG, VIC NICOLAI DE GUZMAN
    1466 QUIJANO, JAY FEL CORTEZ
    1467 QUIMINALES, BRYAN CLARITO
    1468 QUIMOSING, FRANCES VIANNE LIM
    1469 QUIMZON, PAUL JOHN GALLARDO
    1470 QUINALAYO, JOHANNA MAE BORROMEO
    1471 QUINONES, MC JEFREN SULVITA
    1472 QUINTO, ALEXIS GABION
    1473 QUINTO, MIKKO GABO
    1474 QUINTO, PRESIDENTO III BELVIZ
    1475 QUIOGUE, VENER CASTILLO
    1476 QUIRANTE, ROSE ANN SARAGA
    1477 QUIROZ, NERISSA ARELLANO
    1478 QUITEVIS, BRYAN CARLO NOLASCO
    1479 QUITO, CHARLES IVAN TEODORO
    1480 RAAGAS, CARLO ERESPE
    1481 RABAJA, DANE ALBERT FEBO
    1482 RABASTO, DON EUSEBIO II BERSABE
    1483 RABUCO, MARION ABIGAIL LUNA
    1484 RABUSA, JAMES ARCHIE MARQUEZ
    1485 RAFANAN, DUANE ANVICE CASTILLO
    1486 RAGUINDIN, JOFFA DERICKA MALICDEM
    1487 RAMA, LARRY BARRERA
    1488 RAMILO, JOELA ARIZA MACAHIA
    1489 RAMIREZ, ARON TAGACAY
    1490 RAMIREZ, CHRISTINE CARIAGA
    1491 RAMIREZ, CHRISTINE ANGELICA CANCINO
    1492 RAMIREZ, JHONKEITHZ AGUSTIN
    1493 RAMIREZ, KENN SUSPER
    1494 RAMIREZ, OLIVER GERON
    1495 RAMON, RAY ANN NOLLAN
    1496 RAMOS, JUAN CARLO DE JESUS
    1497 RAMOS, KAYESER DELMONTE
    1498 RAMOS, KIMBERLY ANN CASTILLO
    1499 RAMOS, MARION MARLO PAYACAG
    1500 RAMOS, MOISES DELA CRUZ
    1501 RAMOS, RACHELLE ANNE SANTOS
    1502 RAMOS, REI ALLEN PHILLIP DEL ROSARIO
    1503 RAMOS, ROMEL RAMOS
    1504 RAMOS, SIGRID NICOLE DAYRIT
    1505 RAPIR, MARK JECEL JAUDINES
    1506 RARO, ELYSA BALGOS
    1507 RASAY, ELBERT CRUZ
    1508 RAVELO, CHESTER LANZ FELARCA
    1509 RAZON, ROSE ANN MAÑANGAP
    1510 REATAZA, MAY ANNE DIMASUHID
    1511 RECIDE, JENINA MAICA JOCO
    1512 RECTO, DANILO ANGELO DIONISIO
    1513 RECUELO, MARLON ANDRADE
    1514 REDUBLO, RELMO JAMES JAVIER
    1515 REGENCIA, JEFFERSON RULL
    1516 REGINIO, ANDRELYN PORTENTO
    1517 RELLON, ANGELOU CHESKA OBA
    1518 REODIQUE, BRIAN ABAD
    1519 REPUNTE, ROEL CABARDO
    1520 REQUILMAN, MARY ROSE LANSANG
    1521 RESMEROS, EMERALD JAMES MANTUA
    1522 RESOS, ANTONIO III MORTERA
    1523 REVILLA, BRYAN BENSON ORLINA
    1524 REVILLA, MICHELLE NARVAS
    1525 REYES, AMIRA BELLE DASCIL
    1526 REYES, ANGELIQUE MAGSINO
    1527 REYES, CAMILLE JOY COLOBONG
    1528 REYES, EDUARDO PEREZ
    1529 REYES, FERDINAND JUAN
    1530 REYES, JARWEN GRASON ARAÑO
    1531 REYES, JERICK PAUL LORILLA
    1532 REYES, JOHN CARLO REYES
    1533 REYES, JUDIEL LOPEZ
    1534 REYES, JUSTINE EMMANUEL LIZARDO
    1535 REYES, MARIA ROSALINA CAY
    1536 REYES, MELCHOR LIAN ALIÑO
    1537 REYES, MONALYN ORMO
    1538 REYES, RONALD ANGELO ARMIA
    1539 REYES, VENZ ALBERT JALAMANA
    1540 RICACHO, JOCHEN VINRIZ ALAS
    1541 RICERO, IRIS QUIJANO
    1542 RICO, BERT JOSEPH ROA
    1543 RICOHERMOSO, MA ELISA FERNANDEZ
    1544 RIEGO, ANTHONY LABRADOR
    1545 RIMAN, KATRINA ANNE MARC CABRERA
    1546 RIOS, MAR GENER PRION
    1547 RIVAMONTE, JANICE ATIENZA
    1548 RIVERA, AMANTE JR MACATANGAY
    1549 RIVERA, ANGELIC JOY ABALAJON
    1550 RIVERA, FRANCESCA LOUISE CIRIA CRUZ
    1551 RIVERA, GABRIEL CRAIG HERNAL
    1552 RIVERA, JENNIFER ELLANE RESULTAY
    1553 RIVERA, JERALD LOIS DAVID
    1554 RIVERA, MARCO ANTONIO SIXTA
    1555 RIZO, ADRIAN LOPIDO
    1556 ROBLE, JASON KIANE
    1557 RODRIGUEZ, GERALD NICOLE CANDARE
    1558 ROLDAN, ALVIN CARULLO
    1559 ROLLAN, RENE EMMANUEL DITA
    1560 ROMA, ISAGANI JR MALAZARTE
    1561 ROMANOS, MARK CHRISTIAN ANOG
    1562 ROMERO, VERONICA DE GUZMAN
    1563 ROMULO, JELINA JOY SALAC
    1564 ROQUE, CHRISTIAN JER ESTRELLADO
    1565 ROQUE, NEIL CALVIN CRUZ
    1566 ROS, MARK ANTHONY AZAGRA
    1567 ROSALES, MARY ANGIELYN VILLONES
    1568 ROSARIO, KENO MALLARE
    1569 ROSELLO, REGINA GRACE GALVE
    1570 ROSETE, REGUM JUSTINE PADILLA
    1571 ROSETE, STEPHANIE LIMBOY
    1572 ROSUELO, JOANNA CHRISTINE TONGOL
    1573 ROXAS, ANJENETTE RUBIA
    1574 ROXAS, JUSTIN VAL SEGUI
    1575 ROXAS, MIKAELA TERIZ PINGOL
    1576 ROXAS, ROWELL NADAL
    1577 ROYO, REYMAN GARCIA
    1578 RUDIO, DAN JOSEPH CARAIG
    1579 RUIZ, EMMANUEL ACOBERA
    1580 RUTA, CHERRY LYSA CASTRO
    1581 SABADO, JOSEPH ALVIN GARCIA
    1582 SABADO, KRISTOPHER GARCIA
    1583 SABALE, ALFRED RAY ALDE
    1584 SABALVARO, BRYLE ADOYO
    1585 SABANAL, TED XAVIER BERMUDEZ
    1586 SABANDAL, JAKE OBONG
    1587 SABATER, KIM ALDOUS EUGENIO
    1588 SABILLO, GIEWELL ABANILLA
    1589 SACDALAN, JOSEPH LOPEZ
    1590 SACENDONCILLO, MARK PAUL ABREU
    1591 SACLOLO, REINER JAN CALIMLIM
    1592 SACMAR, MYRVI MARJORIE TARIAO
    1593 SACOPON, MICHAEL JOSHUA PENILLA LOW
    1594 SADO, PAUL JOHN PERDIDO
    1595 SADSAD, JAMILLE BOLONGON
    1596 SAGUM, ALDRIN DELA CRUZ
    1597 SAGUM, ERIS PELAYO
    1598 SAGUN, JOYCE ANNE PADUA
    1599 SAISON, ROVIC DELFIN
    1600 SALADERO, MARIEL CARAO
    1601 SALAZAR, ABIGAIL LLAIT
    1602 SALAZAR, APRIL JOY VALENCIA
    1603 SALAZAR, ELLA JANE ANTOINETTE MARTINEZ
    1604 SALCEDO, FRANCES ANNE JOCSON
    1605 SALDAVIA, SIENNA MAYE
    1606 SALDAÑA, JOHN MAVERICK DELA CRUZ
    1607 SALE, JOANA MARIE CAMUS
    1608 SALERA, GENELYN CALICA
    1609 SALES, KEVIN JOSEPH PALAMOS
    1610 SALIBA, MARIA KLARIZZA MARINA
    1611 SALIM, MARK KENNETH TRILLANES
    1612 SALMINGO, NESTLE JOHN TALABAN
    1613 SALUDARES, JENNEELYN GRACE FLORES
    1614 SALVACION, ALDEN DIOSO
    1615 SALVACION, KEVIN AVELINO
    1616 SALVADOR, JOHN JASON ORIONDO
    1617 SALVADOR, MIKHAILA CAJUCOM
    1618 SAMANIEGO, JOSIAH JAY SAYLO
    1619 SAMARISTA, JOHN PAUL NEBRES
    1620 SAMPANG, LILET SABATIN
    1621 SAMPANG, LOIS MONTEMAYOR
    1622 SAMSON, SARAH DENISE ONG
    1623 SAN AGUSTIN, TYRON JAMES AREJA
    1624 SAN BUENAVENTURA, RAMIR JR MORAL
    1625 SAN ISIDRO, JAKE VELASQUEZ
    1626 SAN JUAN, JULIUS PANGUITO
    1627 SAN JUAN, KAYLE COPON
    1628 SAN MIGUEL, MARY APPLE JOY MALLARI
    1629 SANAREZ, IVAN BANDALES
    1630 SANCHEZ, DON MICHAEL RICO
    1631 SANCHEZ, HJALMARK KENNETH VIRTUCIO
    1632 SANCHEZ, JESICA LOURDS ANCHETA
    1633 SANCHEZ, MARK JEROME VISLENIO
    1634 SANCHEZ, REYMART MERCADO
    1635 SANGIL, TAKUYA
    1636 SANTIAGO, ALEC RUFINO
    1637 SANTIAGO, KELVIN EMER MERCADO
    1638 SANTIAGO, MA HONEY RAICELL DELA CRUZ
    1639 SANTIAGO, SARAH LYNN ARADO
    1640 SANTILLAN, SUNSHINE BAUTISTA
    1641 SANTOS, ALLEN TIGLAO
    1642 SANTOS, DAVID REY PANSOY
    1643 SANTOS, GEBBIE ARROYO
    1644 SANTOS, JACOB ALDAY
    1645 SANTOS, JOHN PAOLO LA MADRID
    1646 SANTOS, LYNNIEL AMURAO
    1647 SANTOS, PAULINE YSABEL TANYAG
    1648 SANTOS, RON JOSEPH ATIENZA
    1649 SANTOS, RONALD LOU JR GUTIERREZ
    1650 SANTOS, SAMUEL EDELSON ESPIRITU
    1651 SANZ, JUSTINE HERRERA
    1652 SARDINA, CARL ANGELO OLIVEROS
    1653 SARMIENTO, BILL GAREN REALO
    1654 SARMIENTO, JOHN CALVIN TABOR
    1655 SATSATIN, JETTRO ALCANTARA
    1656 SAY, MARC FRANCIS QUIDATO
    1657 SAYARI, ALZHEIMIR TAHA
    1658 SEBASTIAN, SARAH TAGAO
    1659 SECILLANO, RHYN VIRGEL RODAS
    1660 SEE, JOA ALLEN ALFONSO
    1661 SEGUI, AERIELLE ASHLEY BORDADO
    1662 SEGUNDO, ERWIN JOHN ACOBA
    1663 SEGURA, STEVEN NELSON FULGENCIO
    1664 SELISPARA, ELVIN AQUINO
    1665 SEMBRERO, MA PRECIOUS EUGENE MONTEJO
    1666 SENINING, GENE BAIS
    1667 SENSANO, ADELIA CAREL AQUINO
    1668 SEPI, AHMAD CRUZ
    1669 SERAFICA, JOSHUA JERAMEEL DE GUZMAN
    1670 SERRA, CRESSEL ANN REYES
    1671 SERRA, MICHAEL BERNARDINO
    1672 SERRANO, MARIA LUISA PADUA
    1673 SERRANO, RACHELLE ANTONETTE PRADO
    1674 SERRANO, RONNEL MANIALES
    1675 SEVA, MAREYJU RAZO
    1676 SEÑO, CRIS JUNNEL SACE
    1677 SHIINA, RYU KARLO RAMA
    1678 SIBAYAN, JETHRO EXEQUIEL ABULAD
    1679 SICCION, RICHTER GOZON
    1680 SIERRA, STEPHEN ROY ONG
    1681 SIGUA, MARK KEVIN GRAMONTE
    1682 SILERIO, EMYLIN VASQUEZ
    1683 SILVA, STEPHANIE ROSELLE MACATANGAY
    1684 SILVESTRE, JUSTINE LEWIS SANTOS
    1685 SIM, SUSAN APRIL PASTOR
    1686 SIMON, PRICILLA FAYE TANQUERIDO
    1687 SIRON, NORM ALLEN TOLEDO
    1688 SISON, ARWIN PARICA
    1689 SISON, BRYLLE GERODIAS
    1690 SITON, NICO JAN FERNANDO
    1691 SOLERO, EUGENE TANAY
    1692 SOLIBA, FLOYD LYMAN BANIAGA
    1693 SOLIS, JAMES ARVIN MADRONERO
    1694 SOLLEZA, JENN RIEL GARCIA
    1695 SOMBRIA, KENNETH BIBAOCO
    1696 SONG, ALVIN JOHN CIRENO
    1697 SONGALIA, DENISE LAINE ARANILLA
    1698 SORIANO, AERON JAMES CASTRO
    1699 SORIANO, DESIREE CARO
    1700 SORIANO, KARL DOMINIC UNTALAN
    1701 SORIANO, NEMUEL JAMIN FAUSTINO
    1702 SORREDA, MIKO OLFINDO
    1703 SOSA, HANS ISIP
    1704 SOSA, ROI CHRISTOPHER DE LA CRUZ
    1705 SOTOMIL, MORIEL JAN SINORO
    1706 SOTTO, JOHN PAULA FERRER
    1707 SOVERANO, JOHN DARYL LALUSIN
    1708 STA CRUZ, ERICA PAULINE VICENTE
    1709 SUAN, JEROME FETALVERO
    1710 SUAREZ, NADINE MAE ESTACIO
    1711 SUBANG, KENNETH NOVICIO
    1712 SULABO, LADY DIANNE VELASCO
    1713 SUMABAT, CARA MARTHA REYES
    1714 SUNGA, SHIELA MAE APOSTOL
    1715 SY, ALDWIN CHRISTOPHER TAN
    1716 SY, JOVER CARLO MENDOZA
    1717 SY, LUKE WICENT FLORENDO
    1718 SY, MARY SHARLOTTE ROSHANE SY
    1719 TABILE, JAN KELLY SANIDAD
    1720 TABING, RALF DIZON
    1721 TABLATIN, ARTWIN XAVIER AMPOON
    1722 TABOR, JOHN MARC SARCINO
    1723 TABORA, MA ELOISE JESSICA URBANO
    1724 TACBAS, DANICA GRANDIA
    1725 TADE, JOYCE LANGWAS
    1726 TADEO, MARLON MATEO
    1727 TAGAPAN, BENEDICT ANTHONY BANGAYAN
    1728 TAGASA, JORGE MARJOLINO
    1729 TALDE, CHRISTOPHER IAN VELASCO
    1730 TAM-IS, CHRISTIAN JHON PAUL NALDA
    1731 TAMAYAO, GREGORY MAMANAO
    1732 TAMAYO, KARLO CLARO
    1733 TAMISEN, DANIEL JONATHAN SEVILLA
    1734 TAMON, GESALU BALDONASA
    1735 TAMSE, MARK BORNEA
    1736 TAN, ADRIAN CABOTAJE
    1737 TAN, ADRIAN VICTOR DOCE
    1738 TAN, ALYANNA LOUISE DELA PEÑA
    1739 TAN, HERNAL PRUDENTE
    1740 TAN, JASON JAKE ESPINA
    1741 TAN, REX JOHN LEWIS LACUNA
    1742 TANAEL, GLENN AGUILLON
    1743 TANEO, YOHEJIE VALDEZ
    1744 TANIEGRA, RON RIDLEY VALDEZ
    1745 TANYAG, JOHN CARLO SALVADOR
    1746 TAON, JEDD ANTHONY CARIAN
    1747 TAPEC, RICHMOND KLINT CALLO
    1748 TAPING, JOSYN CHILLE MAE
    1749 TAPNIO, JAMES ROSS MACROHON
    1750 TAPOC, ORLANDO HABIL
    1751 TAPPA, ERICK CARL SACASAN
    1752 TARALA, KAMYLLE ESTAY
    1753 TARNATE, KARISSA JANE TOLOSA
    1754 TARONGOY, SHEM REY PALISBO
    1755 TAULI, BRYAN BENEDICT ASUNCION
    1756 TAWING, VIBIEN VARGAS
    1757 TAYAG, CAMILLE GALICIA
    1758 TAYAO, HENDRICK RAPHAEL HABITO
    1759 TAYONE, JOHN MAR DAGA-ANG
    1760 TECSON, JESSIELYN FRANE
    1761 TELAN, JULIO ZUÑIGA
    1762 TEODORO, CHRISTIAN KESTER VALENCIA
    1763 TEODOSIO, ALVIN JR QUINTO
    1764 TEODOSIO, JESCHRI GUATNO
    1765 TIAMZON, JOHN ERIC AQUINO
    1766 TIBAR, JOHN PAULO MANINGDING
    1767 TICANGEN, DONITA MARIFE MOGA
    1768 TICO, EDEN JANE GENOVIA
    1769 TIEMPO, DENNIS AMORA
    1770 TIGLEY, JERP ROSE HUERTAS
    1771 TIMAJO, ZYLENE ANNE CAPISTRANO
    1772 TINAO, BERNADETTE GLORIA
    1773 TING, KEANU CHRISTOPHER SANTOS
    1774 TIONGSON, MARIO JR FLORES
    1775 TIONGSON, VLADEMIR TAMONDONG
    1776 TIU, RAMON KIM SAGUIL
    1777 TOLEDO, REIFER JOHN CUNANAN
    1778 TOLENTINO, JAYSON SUING
    1779 TOLENTINO, RALPHY BIOCARLES
    1780 TOLENTINO, ROBERTZ MHIKE MACALINO
    1781 TOLENTINO, RUSSELL AARON SALINAS
    1782 TOMAS, ALUSIUS EUGINE RAY CASTRICIONES
    1783 TOMBOC, KAZYLENE ANN CAPONPON
    1784 TONGCO, CHRIS ERVIN IRARUM
    1785 TONGSON, JOHN KENNEL DEVILLENA
    1786 TORAJA, DONALD GARBIDA
    1787 TORRECAMPO, REY LAWRENCE LAGGUI
    1788 TORRENTE, KIT SHERWIN LLAVAN
    1789 TORREPENIDA, CHRISTINE TIZON
    1790 TORRES, JOSE RICARDO DOMINGO
    1791 TORRES, KRISTIANNE VIKTORIA BELEN
    1792 TORSIENDE, KRIZZEL ANN ARCILLA
    1793 TOSE, TED BRYAN VERAN
    1794 TOÑACAO, JULIUS CEASAR LEDESMA
    1795 TRASMAÑAS, MARIA REGINA ORTIZ
    1796 TRAZO, ARMAN ANN DEMENIO
    1797 TRESVALLES, JORREL BENEDICT ALBERTO
    1798 TRINIDAD, DANIEL PATRICK FABIA
    1799 TRINIDAD, EMMANUEL TAMAYO
    1800 TRINIDAD, JOSEPH EDUARD PAULO
    1801 TRINIDAD, TRISHA MAE TIBURCIO
    1802 TRONCO, ROLANDO JR SILVIO
    1803 TSE, GAVIN SHANE GO
    1804 TUAZON, GIAN MATTHEW AMIL
    1805 TUAZON, JOHN PAOLO CORPUS
    1806 TUAZON, KRISTIAN DARL DAVID
    1807 TUAZON, MARLEN JOYCE HERNANDEZ
    1808 TUAZON, MYCA ANGELEE AGUILAR
    1809 TULAGAN, MARVIN GOMEZ
    1810 TULOD, MARYELLE PABLO
    1811 TUMAMAC, CHRISTOPHER LACUENTA
    1812 TUMBAGA, MARIANNE FAYE DELA CRUZ
    1813 TUMBALE, MICHELLE REY
    1814 TUPOS, MILJUN GARAY
    1815 TURA, JOSEPH BOLANDO
    1816 TUSI, PRINCESS JOY SALVADOR
    1817 TUSI, SHARLYN OLONAN
    1818 UAYAN, VANESSA ROSE
    1819 UGDANG, EDEL JAN FACINABAO
    1820 UHR, DEBORAH CECILE CASICAS
    1821 ULARTE, SARAH FAITH PORMELOS
    1822 UMALI, KENT JEROME REÑA
    1823 UNABIA, JERIC SAN JUAN
    1824 UNAY, JUSTIN GABRIEL GREMIO
    1825 UNTALAN, JESSIE JAMES PEREZ
    1826 URMENETA, IAN URUBIO
    1827 USMAN, CHRISTIAN PRINNCESS ACLA
    1828 UY, JEFF BRIAN ANDAYA
    1829 UY, JOHN PRINCE AY-AY
    1830 UY, MICHELLE KAREN BANZON
    1831 VALDELLON, RANIEL ESTAL
    1832 VALDERAMA, JANROMER MERCADO
    1833 VALDEZ, PATRICK VINCE ANUNCIACION
    1834 VALDIVIA, DAVY VINE
    1835 VALENCIA, BERNARD QUIBOD
    1836 VALENCIA, JENNY LORZANO
    1837 VALENCIA, MARY GRACE DALIT
    1838 VALENCIA, RIZSEL ANGELICA USA
    1839 VALENTIN, KELLY GONZALES
    1840 VALENZONA, PINKY ELVIRA BACALSO
    1841 VALENZUELA, JANICA VIANCCI ACUÑA
    1842 VALENZUELA, JOHN ROBERT CABRERA
    1843 VALLEJOS, NATALIE BELLE TABARANZA
    1844 VALLESTER, JEAN LOUISE MEDINA
    1845 VARIAS, REAL FLINT CAMPOS
    1846 VARILLA, LENARD PHILIPPE MORATA
    1847 VELASCO, JOSHUA RYDELL COLES
    1848 VELASQUEZ, NIKKO SIGUA
    1849 VELITARIO, YORADYL TORALDE
    1850 VELONZA, RODELIO VILLAGRACIA
    1851 VENIDA, ALDRIN JAY CASTROSANTO
    1852 VERACION, RENIEL CALLO
    1853 VERAS, ALMOND PAOLO MANLAPAS
    1854 VERGARA, GIOVANNI PAOLO PREZA
    1855 VERGARA, JERAVIN DIAZ
    1856 VERGARA, JEROME DIONISIO
    1857 VERGARA, MARK LOUIE AGUILAR
    1858 VERON, NIKKA PLATON
    1859 VERZOSA, MARK JOSEPH BANSAG
    1860 VICMUDO, HERSHEY LORIA
    1861 VICTORIA, ELAINE JOY MALLARI
    1862 VICTORIO, MARC LEO PASION
    1863 VIDAL, ADRIAN RAMOS
    1864 VIERNES, KRISTIAN EDGAR RAMOS
    1865 VIGILIA, GOLDWYN MARYZ VENTO
    1866 VILLA, JESSICA SISICAN
    1867 VILLACERAN, KRISMA RIVERA
    1868 VILLACORTA, CARMICHAEL SIAN
    1869 VILLAFUERTE, ARJAY RACELIS
    1870 VILLAFUERTE, JOHN ARGEL JIMENEZ
    1871 VILLALOBOS, ABRAM DELA CRUZ
    1872 VILLANUEVA, ALEXA ANGELA UY
    1873 VILLANUEVA, ALFRED
    1874 VILLANUEVA, ALICE BULALAS
    1875 VILLANUEVA, JAMES NICOLAS
    1876 VILLANUEVA, RINZI RAE QUIRAO
    1877 VILLANUEVA, RONNEL OLAN
    1878 VILLANUEVA, STEPHANIE TAJAN
    1879 VILLAREAL, JOHN KRISTOFFER ESMENDA
    1880 VILLARIAS, JOANNE MARIZ LATICAN
    1881 VILLARUEL, LYSTER CORUM
    1882 VILLEGAS, JOHARI CENIZA
    1883 VILLENA, TREBOR PADILLA
    1884 VILORIA, JEWEL MAY BAIGUEN
    1885 VINZON, ERWIN LEVY BUGAY
    1886 VIRATA, JEREMY LORENZO TEODORO
    1887 VIRTUCIO, MICHAEL BENEDICT LIGGAYU
    1888 VIZMONTE, NOEL ENRIQUE TIRONA
    1889 VIÑAS, CRESTYL MAY MORILLO
    1890 VOCAL, PAUL GERSON HIDALGO
    1891 WALLIS, JOHNRICK DAGUITAN PADILLA
    1892 WENCESLAO, IAN KENNETH GUINOCOR
    1893 WONG, ALBERT JAMES MARCELLA
    1894 YAMBAO, GENECA
    1895 YAP, IZZI RYGIEL BADUYA
    1896 YAP, JESSA MARIE PINZON
    1897 YAPE, DEXTER JAMES ESTORES
    1898 YBAÑEZ, KRISTINE DE VILLA
    1899 YCOY, KIMBERLY LAAG
    1900 YERE, SHARMAINE JOY PARRONE
    1901 YET, JOHN ERIC PANCHA
    1902 YLEN, CHRIS JOHN PAUL CENTENO
    1903 YONG, MAIRA GOLDA ALMINE
    1904 YU, ARVIN TATE NGO
    1905 YU, JEMUEL JETHRO BUENCAMINO
    1906 YUCOT, MARJIE AMBE
    1907 YUMOL, STEPHEN KARL MENDOZA
    1908 ZAMORA, JOHN CARLO SANTOS
    1909 ZAPANTA, NICHOLSON CAPULONG
    1910 ZIPAGAN, ROWARD BAUTISTA
    1911 ZUBIAGA, CHRISTOPHER LAYDEROS
    1912 ZULUETA, PRINCE KEITH CENTENO
    1913 ZURBANO, MISNA BLASCO
    1914 ZURBANO, VLADIMIR AXL VON CARLO DELOS REYES

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