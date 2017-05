21 examinees pass the Real Estate Broker Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 21 out of 55 passed the Real Estate Broker Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila and Cagayan de Oro this May 2017.

Seq. No. N a m e

1 ADANZA, QUEEN MICHELLE DURAN

2 ARENGO, ROSANNA LAARNI OLOFERNES

3 BALANDRA, REY MIGUEL BENDANILLO

4 BANTAY, LIBERATO AMARO

5 DEQUIT, NEIL BRIAN ARGUIOLA

6 DIOCAMPO, ANGELICA MAE GARCIANO

7 FERNANDEZ, JAN LEANOR SALENGA

8 FRANCISCO, ROMIELLE ISAH

9 GARCIA, ZYREL DIONE FIRMALINO

10 KUA, EDITH JOYCE BUSTOS

11 LACABA, LESLIE CAJEDA

12 LOBIDO, MICHAEL STEPHEN PINQUE

13 MENDOZA, DANIEL ANGELO QUINTERO

14 NERJA, CRISTALYN MAY ABANID

15 ODULIO, SHANNEN NICOLE LOPEZ

16 PANOY, JULICE TINGKINGCO

17 PATALINGHUG, ANNE FRANCES ON

18 PLAMOS, CHRISTOPHER TAC-AN

19 TABOR, JAN MITCHEL BANSAG

20 TANGUIN, JANICE DUCAY

21 VILLARINO, JASON ISIDORE VERCEDE

NOTHING FOLLOWS———————-