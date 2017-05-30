Tuesday, May 30, 2017
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    21 examinees pass the Real Estate Broker Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 21 out of 55 passed the Real Estate Broker Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila and Cagayan de Oro this May 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ADANZA, QUEEN MICHELLE  DURAN
    2 ARENGO, ROSANNA LAARNI  OLOFERNES
    3 BALANDRA, REY MIGUEL  BENDANILLO
    4 BANTAY, LIBERATO  AMARO
    5 DEQUIT, NEIL BRIAN  ARGUIOLA
    6 DIOCAMPO, ANGELICA MAE  GARCIANO
    7 FERNANDEZ, JAN LEANOR  SALENGA
    8 FRANCISCO, ROMIELLE ISAH
    9 GARCIA, ZYREL DIONE  FIRMALINO
    10 KUA, EDITH JOYCE  BUSTOS
    11 LACABA, LESLIE  CAJEDA
    12 LOBIDO, MICHAEL STEPHEN  PINQUE
    13 MENDOZA, DANIEL ANGELO  QUINTERO
    14 NERJA, CRISTALYN MAY  ABANID
    15 ODULIO, SHANNEN NICOLE  LOPEZ
    16 PANOY, JULICE  TINGKINGCO
    17 PATALINGHUG, ANNE FRANCES  ON
    18 PLAMOS, CHRISTOPHER  TAC-AN
    19 TABOR, JAN MITCHEL  BANSAG
    20 TANGUIN, JANICE  DUCAY
    21 VILLARINO, JASON ISIDORE  VERCEDE

    NOTHING FOLLOWS———————-                                                               

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