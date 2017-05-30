21 examinees pass the Real Estate Broker Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 21 out of 55 passed the Real Estate Broker Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila and Cagayan de Oro this May 2017.
Seq. No. N a m e
1 ADANZA, QUEEN MICHELLE DURAN
2 ARENGO, ROSANNA LAARNI OLOFERNES
3 BALANDRA, REY MIGUEL BENDANILLO
4 BANTAY, LIBERATO AMARO
5 DEQUIT, NEIL BRIAN ARGUIOLA
6 DIOCAMPO, ANGELICA MAE GARCIANO
7 FERNANDEZ, JAN LEANOR SALENGA
8 FRANCISCO, ROMIELLE ISAH
9 GARCIA, ZYREL DIONE FIRMALINO
10 KUA, EDITH JOYCE BUSTOS
11 LACABA, LESLIE CAJEDA
12 LOBIDO, MICHAEL STEPHEN PINQUE
13 MENDOZA, DANIEL ANGELO QUINTERO
14 NERJA, CRISTALYN MAY ABANID
15 ODULIO, SHANNEN NICOLE LOPEZ
16 PANOY, JULICE TINGKINGCO
17 PATALINGHUG, ANNE FRANCES ON
18 PLAMOS, CHRISTOPHER TAC-AN
19 TABOR, JAN MITCHEL BANSAG
20 TANGUIN, JANICE DUCAY
21 VILLARINO, JASON ISIDORE VERCEDE
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