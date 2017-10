210 examinees pass the Registered Master Electricians Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 210 out of 350 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar, Kuwait and in Oman this September 2017.

Advertisements

Seq. No. N a m e

1 ABASOLO, RAYMOND PLATAN

2 ABDULSALI, JAMAR TAUP

3 ABENOJA, RONNIE RIC ARGUILLES

4 ACORDA, ALVIN PINAROC

5 ALCID, RAINIER TIROL

6 ALLAREY, JEPHERSON MURCIA

7 ALMERO, ALLEN CAMARINES

8 ALONZO, JORGE PAAT

9 AMANCIO, ALBERTO BARINQUE

10 AMOSIN, LEONARDO ALADINO

11 AMPER, TEOFILO JR SORTONES

12 ANDAYA, JERSON PRESENTACION

13 APOLINARIO, RUEL GODEN

14 AQUINO, JOEL LIM

15 ARIATE, ARCHIE KLENN PECASALES

16 ARJONA, ULYSSES JOSEPH URBIZTONDO

17 BABIA, WINLOVE AGOL

18 BACAS, MARCIAL PAGLINAWAN

19 BACQUIANO, JOSEPH SARDA

20 BATAN, JEMIFER AROGANCIA

21 BAYOTAS, RONILO MURIAS

22 BERNAL, MICHAEL ANGELO PAGAR

23 BICOY, CLINT JUDE DUARTE

24 BINGA-AN, JOSE RONILO TIHUME

25 BORAC, JONEL ADRIATICO

26 BRAGAT, RAUL JUBAN

27 BRINGAS, LORANTE ALEJO

28 BUENAAGUA, JOHN DOSAL

29 CABTALAN, MICHAEL OLIVA

30 CABUNIAS, JESUS NAZARENO

31 CALICA, JOJIT FLORES

32 CALINAWAN, JESSE CHRIS ESPINA

33 CANDARI, JHEROME TAMBOONG

34 CANILANG, GREGORIO CASULLA

35 CAPOTE, GREG TABALE

36 CARANGAN, MARLON ORDOVEZ

37 CASTILLO, EXCEL REYES

38 CASUPANG, NIÑO BAJANDE

39 CATIGBE, JYSREAL CATIPAY

40 CATILO, WILLIAM ANONUEVO

41 CAYME, JEFFREYSON DOMINGO

42 CENTENO, CLIFF ARTIGA

43 CLIMACO, BERNABE JR PRADO

44 COMETA, RON ALVIN PUNZALAN

45 CONSTANTINO, RAMADAN BECERRO

46 CORPUS, LEONILO ALIGA

47 CORTEZ, MARLO DUMAPAL

48 CRISOSTOMO, NOEL MONTERICO

49 CUEVAS, LLOYD MAMATLALO

50 CURTINA, JONATHAN MACARULAY

51 DAFANG, ERWIN TALON

52 DE SAGON, WYN BALLADA

53 DE TORRES, PETER JOHN UMALI

54 DEJITO, REY NOTARION

55 DELA TORRE, JOSH RANDALL CANTIL

56 DIONALDO, FEDERICO METRAN

57 DULLA, IAN MANLIMOS

58 DURAN, STEPHEN BASISTA

59 EBALAROSA, MACARIO LOBITANA

60 EBRADO, MARIO ESCALA

61 EBREO, DHANFORDJIM SANCHEZ

62 EMPENIO, RONEE LEYNES

63 ENDONA, NELSON NIEVES

64 ESMERO, JEFFREY GALLARDO

65 EVANGELISTA, NOEL NOGRADA

66 EVASCO, JEFFREY FORONES

67 FABIAN, SHEILA APOSTOL

68 FENIZA, MANUEL JR ESPLAGO

69 FERNANDEZ, JERLAN DUMA

70 FERNANDEZ, MAR NAVIDA

71 FETALCO, JOHN ANDREW FIEDACAN

72 FORTIN, JEFFREY NOLASCO

73 FRUTO, LEANDRO FORTES

74 GABATINO, FRANCISCO LOZANO

75 GABUYO, ROLAND ESTRELLADO

76 GAERLAN, MANNY QUERO

77 GAMAYAO, ANTERO GERAPUSCO

78 GAMBOA, ARNOLD VALENTINO

79 GANADE, QUIRICO SENIAL

80 GAPPAL, PAISAL MANSAN

81 GOMEZ, GABRIEL FLORES

82 GONZALES, DAVE DELA CRUZ

83 GONZALES, MARK ANTHONY CUARESMA

84 GUDASEN, JAYSON PIPO

85 HERRERA, EDUARDO MONTARDE

86 HIGOY, JAY CAABAS

87 HIMBING, GLENDALE KENN VILLAHERMOSA

88 IBANA, RODELIO VILLAFLORES

89 IBO, MICHAEL ORCINE

90 IMBANG, FLORANTE DELIS

91 INSO, JUNALAN MAGLASANG

92 JAVA, ROLANDO VILLANUEVA

93 KYAMKO, BENJIE NINGUE

94 LAGUA, CERILO JR CONAG

95 LANDOY, RICKY MONTECLARO

96 LANTACA, FERDINAND DADO

97 LAURETE, EDGAR CAGALAWAN

98 LAUZON, JHON SABUSAP

99 LAYNES, JULIO PALILIO

100 LAZARO, REYNOLD ALIMEN

101 LEGASPI, CORNELIO JR ALEJO

102 LIMAN, BUENAVENTURA JABONILLO

103 LLORCA, JOSEFINO JR NOVORRA

104 LOMIO, JAIME JR ENRIQUEZ

105 LULU, FERDENAN DATUGAN

106 LUMACTUD, LOUIE BAYON-ON

107 LUMOD, RAMEL DUNGOG

108 LUY, MARVIN HIJADA

109 MACALLING, EFREN II BANHAN

110 MACASINAG, EDISON SILAO

111 MAGAN, FELIX JR DIO

112 MAGTURO, EDWARD EDCEL RAMIRO

113 MALATE, EDWIN GALAMITON

114 MALATE, TRANQUILINO JR CABALCE

115 MANALO, PAUL EUGENE TARENIO

116 MANALO, VICTOR MENTOY

117 MANGADA, MICHAEL CARDENAS

118 MANGASI, JEFFY CALICDAN

119 MANIMTIM, MARLON GUSI

120 MANJARES, EDWIN RULL

121 MANLINCON, MELVIN BULATAO

122 MANUEL, RENANTE AYDAUN

123 MANUEL, VICTOR SERRANO

124 MASLOG, ELMER ANICOY

125 MELENDRES, JOHN ANDREW BELLEN

126 MENDOZA, ZACARIAS JR HICBAN

127 MENESES, RONNEL DE LA SIERRA

128 MERCADO, ALVIN DIZON

129 MIRAFLOR, MILBERT RENDON

130 MORTEL, VAL GEORGE RECTO

131 MOSQUITE, BENJIE RESARE

132 MURALLON, RENANTE YATING

133 MUTIA, JOSEPH LITANGAN

134 NABORTE, JEFFREY SARDOVIA

135 NAIG, ZANDEE PAUL FERANIL

136 NAPALANG, NOEL LAGARAN

137 NAPARAN, VICTOR II DE VERA

138 NARAG, CONRADO JR GUTIERREZ

139 NERI, ORLANDO RABOSA

140 NOORA, JOHN RAY MARMOL

141 ONG, EDWIN SALVADOR

142 ORAA, CORNILLUS VILLASANTA

143 ORATING, SOFRONIO PEREZ

144 ORAÑA, MELVIN MOLINA

145 ORDONIO, MARK LESTER SUAYAN

146 PAGOD, VINCENT LIGUID

147 PAHANONOT, RICO MAÑACAP

148 PALATINO, ANGELITO MORENO

149 PALISA, ERES PANGANIBAN

150 PALMA, CHARLIE LUNAR

151 PAMBID, REYNO GACUSAN

152 PANTOJA, JOEY PANTINOS

153 PARDEÑO, JERRY RIBOT

154 PASAMBA, DAVID JR DIGMA

155 PASCUAL, BOBBY GUILLERMO

156 PASTOR, RAMY BATOON

157 PAYOT, BERNABE MACA

158 PELICANO, EFREN ARNILLA

159 PESTAÑO, LEO JR MORENO

160 PEÑAFLOR, CHRISTIAN DE LA PEÑA

161 PICO, RICKY SABADO

162 PINEDA, ELMER REGENCIA

163 PISON, EDUARDO DON

164 POBLETE, NINO VALDERAMA

165 QUIMNO, MICHAEL WAEL

166 RAMILLANO, GELMAR DELA CERNA

167 RAMOS, REYSON LACANLALE

168 REFUGIO, RONALDO MALICSI

169 RENDORA, OSIDEL NG

170 REYTERAN, SHIRWYN COLLE

171 RICO, JOWIE REFORMA

172 RIOLA, JEROME LEDESMA

173 RITA, EDUARD VILLOTA

174 RIVERA, REYNALDO JR SEGOVIA

175 ROMERO, RICO SORIAO

176 ROMERO, RONALD ARADOR

177 ROSALES, ARTURO II PEREZ

178 ROSALES, RICHARD ALLAN CANTRE

179 ROSEQUE, ROEL MAUNES

180 SABORDO, JOEL GONZALES

181 SACEDON, JOVEN RODA

182 SAGALA, JERRICO AGNO

183 SARDIDO, ARVIN PELLETERO

184 SEGUI, REYTO ABUNDA

185 SIBONGA, HAYZON JOHN SALES

186 SIBUG, DEE JAY MANALILI

187 SISON, WILSON DONGALLO

188 SOLAMO, ERIC VENTERO

189 SOLIS, HARLEY JR VILLACRUS

190 SORIANO, BENEDICK CASTILLO

191 SUERO, GERALD CAMRAL

192 SULIT, ARNOLD LUMBANG

193 SULLESTA, JOSE ROLAN CERBO

194 TABIFRANCA, EMMANUEL SERRA

195 TAJADAO, JOEL RAMIREZ

196 TALHA, RONALD JR MENDEZ

197 TAMBAJUYOT, ROMEO BARCELONIA

198 TEOXON, STEPHEN RAYMOND LOPEZ

199 TIEMPO, ANTONIO DARAGOSA

200 TOCMO, ESMERALDO CHATO

201 TOMANDAO, RENE DALIDA

202 TONIZA, JOSSAN DE JOSEPH

203 TUMACA, ROWAN CIELO

204 UBALDO, VAN RYAN NUICA

205 VELASCO, RICHARD PALAMOS

206 VELASQUEZ, SHYREL MAGNAYE

207 VILLAGOMEZ, RUVILL MANAOG

208 VILLAMONTE, JONATHAN NACARIO

209 YAON, ALBERT ORNOPIA

210 ZALSOS, JAPETH PAO

NOTHING FOLLOWS———————-