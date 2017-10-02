Monday, October 2, 2017
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    210 examinees pass the Registered Master Electricians Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 210 out of 350 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar, Kuwait and in Oman this September 2017.

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    Seq. No.              N a m e

    1 ABASOLO, RAYMOND PLATAN
    2 ABDULSALI, JAMAR TAUP
    3 ABENOJA, RONNIE RIC ARGUILLES
    4 ACORDA, ALVIN PINAROC
    5 ALCID, RAINIER TIROL
    6 ALLAREY, JEPHERSON MURCIA
    7 ALMERO, ALLEN CAMARINES
    8 ALONZO, JORGE PAAT
    9 AMANCIO, ALBERTO BARINQUE
    10 AMOSIN, LEONARDO ALADINO
    11 AMPER, TEOFILO JR SORTONES
    12 ANDAYA, JERSON PRESENTACION
    13 APOLINARIO, RUEL GODEN
    14 AQUINO, JOEL LIM
    15 ARIATE, ARCHIE KLENN PECASALES
    16 ARJONA, ULYSSES JOSEPH URBIZTONDO
    17 BABIA, WINLOVE AGOL
    18 BACAS, MARCIAL PAGLINAWAN
    19 BACQUIANO, JOSEPH SARDA
    20 BATAN, JEMIFER AROGANCIA
    21 BAYOTAS, RONILO MURIAS
    22 BERNAL, MICHAEL ANGELO PAGAR
    23 BICOY, CLINT JUDE DUARTE
    24 BINGA-AN, JOSE RONILO TIHUME
    25 BORAC, JONEL ADRIATICO
    26 BRAGAT, RAUL JUBAN
    27 BRINGAS, LORANTE ALEJO
    28 BUENAAGUA, JOHN DOSAL
    29 CABTALAN, MICHAEL OLIVA
    30 CABUNIAS, JESUS NAZARENO
    31 CALICA, JOJIT FLORES
    32 CALINAWAN, JESSE CHRIS ESPINA
    33 CANDARI, JHEROME TAMBOONG
    34 CANILANG, GREGORIO CASULLA
    35 CAPOTE, GREG TABALE
    36 CARANGAN, MARLON ORDOVEZ
    37 CASTILLO, EXCEL REYES
    38 CASUPANG, NIÑO BAJANDE
    39 CATIGBE, JYSREAL CATIPAY
    40 CATILO, WILLIAM ANONUEVO
    41 CAYME, JEFFREYSON DOMINGO
    42 CENTENO, CLIFF ARTIGA
    43 CLIMACO, BERNABE JR PRADO
    44 COMETA, RON ALVIN PUNZALAN
    45 CONSTANTINO, RAMADAN BECERRO
    46 CORPUS, LEONILO ALIGA
    47 CORTEZ, MARLO DUMAPAL
    48 CRISOSTOMO, NOEL MONTERICO
    49 CUEVAS, LLOYD MAMATLALO
    50 CURTINA, JONATHAN MACARULAY
    51 DAFANG, ERWIN TALON
    52 DE SAGON, WYN BALLADA
    53 DE TORRES, PETER JOHN UMALI
    54 DEJITO, REY NOTARION
    55 DELA TORRE, JOSH RANDALL CANTIL
    56 DIONALDO, FEDERICO METRAN
    57 DULLA, IAN MANLIMOS
    58 DURAN, STEPHEN BASISTA
    59 EBALAROSA, MACARIO LOBITANA
    60 EBRADO, MARIO ESCALA
    61 EBREO, DHANFORDJIM SANCHEZ
    62 EMPENIO, RONEE LEYNES
    63 ENDONA, NELSON NIEVES
    64 ESMERO, JEFFREY GALLARDO
    65 EVANGELISTA, NOEL NOGRADA
    66 EVASCO, JEFFREY FORONES
    67 FABIAN, SHEILA APOSTOL
    68 FENIZA, MANUEL JR ESPLAGO
    69 FERNANDEZ, JERLAN DUMA
    70 FERNANDEZ, MAR NAVIDA
    71 FETALCO, JOHN ANDREW FIEDACAN
    72 FORTIN, JEFFREY NOLASCO
    73 FRUTO, LEANDRO FORTES
    74 GABATINO, FRANCISCO LOZANO
    75 GABUYO, ROLAND ESTRELLADO
    76 GAERLAN, MANNY QUERO
    77 GAMAYAO, ANTERO GERAPUSCO
    78 GAMBOA, ARNOLD VALENTINO
    79 GANADE, QUIRICO SENIAL
    80 GAPPAL, PAISAL MANSAN
    81 GOMEZ, GABRIEL FLORES
    82 GONZALES, DAVE DELA CRUZ
    83 GONZALES, MARK ANTHONY CUARESMA
    84 GUDASEN, JAYSON PIPO
    85 HERRERA, EDUARDO MONTARDE
    86 HIGOY, JAY CAABAS
    87 HIMBING, GLENDALE KENN VILLAHERMOSA
    88 IBANA, RODELIO VILLAFLORES
    89 IBO, MICHAEL ORCINE
    90 IMBANG, FLORANTE DELIS
    91 INSO, JUNALAN MAGLASANG
    92 JAVA, ROLANDO VILLANUEVA
    93 KYAMKO, BENJIE NINGUE
    94 LAGUA, CERILO JR CONAG
    95 LANDOY, RICKY MONTECLARO
    96 LANTACA, FERDINAND DADO
    97 LAURETE, EDGAR CAGALAWAN
    98 LAUZON, JHON SABUSAP
    99 LAYNES, JULIO PALILIO
    100 LAZARO, REYNOLD ALIMEN
    101 LEGASPI, CORNELIO JR ALEJO
    102 LIMAN, BUENAVENTURA JABONILLO
    103 LLORCA, JOSEFINO JR NOVORRA
    104 LOMIO, JAIME JR ENRIQUEZ
    105 LULU, FERDENAN DATUGAN
    106 LUMACTUD, LOUIE BAYON-ON
    107 LUMOD, RAMEL DUNGOG
    108 LUY, MARVIN HIJADA
    109 MACALLING, EFREN II BANHAN
    110 MACASINAG, EDISON SILAO
    111 MAGAN, FELIX JR DIO
    112 MAGTURO, EDWARD EDCEL RAMIRO
    113 MALATE, EDWIN GALAMITON
    114 MALATE, TRANQUILINO JR CABALCE
    115 MANALO, PAUL EUGENE TARENIO
    116 MANALO, VICTOR MENTOY
    117 MANGADA, MICHAEL CARDENAS
    118 MANGASI, JEFFY CALICDAN
    119 MANIMTIM, MARLON GUSI
    120 MANJARES, EDWIN RULL
    121 MANLINCON, MELVIN BULATAO
    122 MANUEL, RENANTE AYDAUN
    123 MANUEL, VICTOR SERRANO
    124 MASLOG, ELMER ANICOY
    125 MELENDRES, JOHN ANDREW BELLEN
    126 MENDOZA, ZACARIAS JR HICBAN
    127 MENESES, RONNEL DE LA SIERRA
    128 MERCADO, ALVIN DIZON
    129 MIRAFLOR, MILBERT RENDON
    130 MORTEL, VAL GEORGE RECTO
    131 MOSQUITE, BENJIE RESARE
    132 MURALLON, RENANTE YATING
    133 MUTIA, JOSEPH LITANGAN
    134 NABORTE, JEFFREY SARDOVIA
    135 NAIG, ZANDEE PAUL FERANIL
    136 NAPALANG, NOEL LAGARAN
    137 NAPARAN, VICTOR II DE VERA
    138 NARAG, CONRADO JR GUTIERREZ
    139 NERI, ORLANDO RABOSA
    140 NOORA, JOHN RAY MARMOL
    141 ONG, EDWIN SALVADOR
    142 ORAA, CORNILLUS VILLASANTA
    143 ORATING, SOFRONIO PEREZ
    144 ORAÑA, MELVIN MOLINA
    145 ORDONIO, MARK LESTER SUAYAN
    146 PAGOD, VINCENT LIGUID
    147 PAHANONOT, RICO MAÑACAP
    148 PALATINO, ANGELITO MORENO
    149 PALISA, ERES PANGANIBAN
    150 PALMA, CHARLIE LUNAR
    151 PAMBID, REYNO GACUSAN
    152 PANTOJA, JOEY PANTINOS
    153 PARDEÑO, JERRY RIBOT
    154 PASAMBA, DAVID JR DIGMA
    155 PASCUAL, BOBBY GUILLERMO
    156 PASTOR, RAMY BATOON
    157 PAYOT, BERNABE MACA
    158 PELICANO, EFREN ARNILLA
    159 PESTAÑO, LEO JR MORENO
    160 PEÑAFLOR, CHRISTIAN DE LA PEÑA
    161 PICO, RICKY SABADO
    162 PINEDA, ELMER REGENCIA
    163 PISON, EDUARDO DON
    164 POBLETE, NINO VALDERAMA
    165 QUIMNO, MICHAEL WAEL
    166 RAMILLANO, GELMAR DELA CERNA
    167 RAMOS, REYSON LACANLALE
    168 REFUGIO, RONALDO MALICSI
    169 RENDORA, OSIDEL NG
    170 REYTERAN, SHIRWYN COLLE
    171 RICO, JOWIE REFORMA
    172 RIOLA, JEROME LEDESMA
    173 RITA, EDUARD VILLOTA
    174 RIVERA, REYNALDO JR SEGOVIA
    175 ROMERO, RICO SORIAO
    176 ROMERO, RONALD ARADOR
    177 ROSALES, ARTURO II PEREZ
    178 ROSALES, RICHARD ALLAN CANTRE
    179 ROSEQUE, ROEL MAUNES
    180 SABORDO, JOEL GONZALES
    181 SACEDON, JOVEN RODA
    182 SAGALA, JERRICO AGNO
    183 SARDIDO, ARVIN PELLETERO
    184 SEGUI, REYTO ABUNDA
    185 SIBONGA, HAYZON JOHN SALES
    186 SIBUG, DEE JAY MANALILI
    187 SISON, WILSON DONGALLO
    188 SOLAMO, ERIC VENTERO
    189 SOLIS, HARLEY JR VILLACRUS
    190 SORIANO, BENEDICK CASTILLO
    191 SUERO, GERALD CAMRAL
    192 SULIT, ARNOLD LUMBANG
    193 SULLESTA, JOSE ROLAN CERBO
    194 TABIFRANCA, EMMANUEL SERRA
    195 TAJADAO, JOEL RAMIREZ
    196 TALHA, RONALD JR MENDEZ
    197 TAMBAJUYOT, ROMEO BARCELONIA
    198 TEOXON, STEPHEN RAYMOND LOPEZ
    199 TIEMPO, ANTONIO DARAGOSA
    200 TOCMO, ESMERALDO CHATO
    201 TOMANDAO, RENE DALIDA
    202 TONIZA, JOSSAN DE JOSEPH
    203 TUMACA, ROWAN CIELO
    204 UBALDO, VAN RYAN NUICA
    205 VELASCO, RICHARD PALAMOS
    206 VELASQUEZ, SHYREL MAGNAYE
    207 VILLAGOMEZ, RUVILL MANAOG
    208 VILLAMONTE, JONATHAN NACARIO
    209 YAON, ALBERT ORNOPIA
    210 ZALSOS, JAPETH PAO

    NOTHING FOLLOWS———————-

     

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