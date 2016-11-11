213 examinees pass the Interior Designer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 213 out of 419 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila last October 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABAN, LORENZO CORNEJO
2 ABLA, KIMBERLY KAYE SININING
3 ADOR, SALVADOR MIRANDA
4 AGAS, SHERILYN ANGELES
5 AGAS, TRACY ANN RAMOS
6 AGUILAR, ANGELO CHRISTIAN GONZALES
7 ALBERTO, SHARMAINE PAULINA PUNZALAN
8 ALEJANDRO, RHUSKIN TALOSA
9 ALFELOR, ANA ANDREA RESURRECCION
10 ALMOGUEZ, RHEA RIZZA SANTOS
11 AMPONG, ATHENA MARIE ARAGONES
12 ANCHETA, JASMINE LYDIA BARRETTO
13 ANG, LYRA COLEEN CHUA
14 AQUINO, DIVINE JERMAINE LAPITAN
15 ARISPE, PRINCESS CABRERA
16 ARMADA, HANNAH ABIGAIL YU
17 AVENIDO, MARY CLAIRE GACIS
18 AVES, JAMILA AISLINN SANTELICES
19 BABARAN, MARICHIE PALLINGAYAN
20 BACONG, DIANE ARNETTE AGUILA
21 BALBUENA, JENNYLYN MAPANAO
22 BANDEJAS, HAROLD DIMSON
23 BARREDO, NICOLE CARLOS
24 BARTOLOME, BENITO DATUL
25 BATULA, HERMENEGILDO JR WANIWAN
26 BAÑARES, MIZPAH JAIRUS MERILLES
27 BELCIÑA, JAY ANGELO ALBA
28 BOTOR, PATRICIA MAE BARLAAN
29 BULLECER, ZENAH JASMINE VALDEHUESA
30 CABALLEROS, BEATRICE JANINE DANTE
31 CABALLES, KRISTINE TALINGTING
32 CABUDOL, KATHLYN MAE OJEDA
33 CAIGAS, MARK ANGEL DE CAIMAN
34 CAMPANO, JACQUELINE JURADO
35 CANTOR, CLARISSA VICTORIA MACARAEG
36 CAPINPIN, DENNIS GONZALES
37 CAPULONG, KRISTIN JANE BANTIGUE
38 CARLOS, REGINE LARISSE CONSTANTINO
39 CARUNUNGAN, PAMELA MARIE BALCE
40 CASTOR, EUNICE MAE DE SOTTO
41 CASTRO, KRISTINE ASHLEY ISON
42 CAUSAPIN, CHRISTINE FAYE PERELLO
43 CAÑADA, JENNIFER KRISTINE DEL CASTILLO
44 CENDAÑA, DIANNE FELIZ DAMASCO
45 CEZAR, JESHA MAE ESTADILLA
46 CHANG, GERLYNE CHAN
47 CHANG, JUSTINE JOY CLARAVAL
48 CIRON, PATRICIA MARINELLI PABIONA
49 CLARETE, ANISSA BIANCA ESPAÑA
50 CO, ANGELICA NATASHA ALTAVANO
51 COBALLES, PATRICK BALUBAL
52 CORPUZ, HONEY BEEV RAQUEL
53 CRUZ, CATHERINE JOYCE DE MESA
54 CRUZ, CHRISTINE JOYCE MERCADO
55 CRUZ, MARIA CARLA ADELYZA AREOPAGITA
56 CRUZ, SALVADOR II ALMOITE
57 CUNANAN, DESIREE MERANIEL VILLANUEVA
58 DADO, JANA FRANCESCA LUCERO
59 DE GUIA, ZULUECA AWID
60 DE JESUS, MIRIAM LOUISE JOSE
61 DE LEON, LOWELL NICO BENCIO
62 DE LEON, ROELLA MARIE TAPIT
63 DE MESA, ALLAN JOMAR CORPUZ
64 DEE, IRENE KATHLEEN DEE
65 DIEZ, CLAUDINE YAO
66 DIOLA, ABIE BEATRIZ RELLOSA
67 DIOSO, KARL ANGELOU TANGONAN
68 DIZON, CHRISTINE ABBEY CRUZ
69 DONG, SANDY SANTOS
70 EDER, CIENNA ANN MARIE DALUPANG
71 EGWARAS, JOSEF KAROL CAPARAS
72 ELUPRE, SEAN MICHAEL MAGBANUA
73 ENAJE, MA JOYCE ANN CALUBAYAN
74 ENATSU, HIROE FORNOLES
75 ESPINOSA, RON MATTHEWS MISTERIO
76 ESPIRITU, ANNA VERONICA SANVICTORES
77 ESTANISLAO, MARIA ROMAYNE CAPATI
78 ESTOQUE, JANINE NITUDA
79 ESTRADA, RYENA MINA
80 FELIX, MARGARITA GABRIELLE OROSA
81 FETIZANAN, MIRIAM ANTONELLE THERESE DIAZ
82 FLORES, MARY CHRISTINE BAGAC
83 GARCIA, ISOBELLE DAWN VILLACASTIN
84 GARGANTOS, GISELLE VERNICE FUENTES
85 GASTARDO, REINA MARIE CASTELO
86 GATUS, COURTNEY COLET
87 GO, SELENE ONG
88 GOLOSINO, MELANIE MAYORES
89 GONZALES, CAREYN MAE ERLANO
90 GONZALES, MELISSA ANN NICOLE MABANTA
91 GUILLARTE, ANGELA NICOLE CALDERON
92 GUTIERREZ, REANIDA CABREROS
93 HARN, CHARMAINE LORENZANA
94 HERNANDEZ, JULES AUDREY CORNEJO
95 HERRERA, CHRISTINE JOY RECTO
96 HICBAN, JONIKKA ONELLE TAN
97 ILLESCAS, MARY ANNE KOLLINE SANGRIA
98 INANURAN, MARIA DIANNE ISABEL BALINONG
99 ISMAEL, DOMINIQUE UY
100 JAVIER, PATRICK ROY DIÑO
101 JAYME, JAN PAULINO CANILLAS
102 KE, ALYSSA MARIE DY
103 LACANARIA, GELVI LAUD
104 LACHICA, VANESSA CADIZ
105 LAGANDAON, CYNTHIA GUERRA
106 LAMPAYAN, JEREMIE CLAIR DELLOMAS
107 LAMPINEZ, KIRAH ANGELINE
108 LAPUZ, MONIQUE KLAUDINE BELEN
109 LEBANTINO, MARY FRANSE ONGOCO
110 LIAO, JENNYLYN LIM
111 LIM, IRENE JOY GOTAUCO
112 LONGINO, VAN DAMME SEMING
113 LOPEZ, KHARINA MEDINA
114 LOPEZ, PAOLO FRANCIS DEMERRE
115 LUIS, CARMINA JANELLIE CASTILLO
116 MACAMAY, PAMELA ANNE GO
117 MAGALLANES, MARIA RIZZA VILLA
118 MAGTIBAY, MARIE CHRIS CHING
119 MALAKI, RENEE ANNE SANTOS
120 MANALO, KERVIN RAYMAN
121 MANANGHAYA, KARLA THERESE MACINAS
122 MANO, PEARLE MAE SAMSON
123 MARBELLA, BIANCA IÑEZ MAGNO
124 MARIANO, JHOANNE PERET
125 MARIÑAS, MALVIN CAMPOTO
126 MARTE, JESSICA IVA LOZA
127 MATEO, KATE EMERALD VINOYA
128 MATEO, KEISHA PAULINE BERNARDO
129 MEMPIN, MA MEDIATRIX FABIE
130 MENDOZA, DARYL JOSEPH CENTENO
131 MENDOZA, DAYANARA MAY MONTAÑEZ
132 MENDOZA, JEANNE MIKYLA PATRON
133 MERCADO, MARIJOY LAFORTEZA
134 MIGUEL, OLIVE TRECY VILLON
135 MILLARE, REGIE ANNE MARAYAG
136 MISON, JUDY ANN SALVADOR
137 MONDEJAR, APPLE KRIS HORTELANO
138 MONTEREY, KARL PAULO CORMINAL
139 MONTEVERDE, CHRISTINE JOANA ENRIQUEZ
140 MORENO, ELOISA REODICA
141 NAVARRO, ANN ALENETTE FLORES
142 NEQUIA, RIZA JANE MARTINEZ
143 NUBLA, JENA MARIE ORTALIZ
144 NUQUE, ANNAZETH GARCIA
145 OLIVA, GERALDINE MAY KING
146 ONG, IVY SHEENA DY
147 ONG, LIA MAGNO
148 ONG, MAXINE RAISSA WEE
149 ONG, SARAH JANE CHUA
150 ORDOÑEZ, MARY GRACE SANDOVAL
151 ORENCIO, ELEANOR DALISAY
152 ORTIZ, LOUIE MAY ALAGABAN
153 OSIAS, KASMIR LARA VELASCO
154 PABILLORE, ALESSANDRA ACAYLAR
155 PACIA, MARICE MATALOG
156 PARIÑA, VICTORIA KRISTINA CANLAS
157 PASCUA, JANELLA MARIE ESPIRITU
158 PE BENITO, LOUIS MARIE BENEDICT CORDERO
159 PENA, MICAELA ETHYLENE GALICINAO
160 PENAFIEL, JOHN XAVIER RAMOS
161 PEREZ, CHRISSIA MARIE
162 PILARIO, MA IRA JEWEL CANLAS
163 PINEDA, NOREEN MARIE GUINA
164 PONESTO, NOREEN NANDIN
165 PRESQUITO, MARYJESS FARIDA VELEZ
166 PRIETO, REI ANDREW PAGUIO
167 RAMOS, CIARA ABIGAIL CRUZ
168 RAYMUNDO, JOYCE ANNE FRONDA
169 REQUIZO, KENZEE MAE DELOS REYES
170 RIVERA, MA JIANINA CASTRO
171 ROBLES, LIEZL RECAÑA
172 RODRIGUEZ, DANIELLA BEATRICE MARCHADESCH
173 RONDILLA, RUEBETH LIM
174 ROS, CELINE MARIE BILBAO
175 RYSER, GRACE VIDAD
176 SALAO, KYLE SEBASTIENE CLARENCE DE LEON
177 SALVADOR, MARIA CRISTINA NAVARRO
178 SALVADOR, MARIE GOLD CORNELIO
179 SALVADOR, TRINA MARRI LEONARDO
180 SANCHEZ, ANGELA PATRICIA JAVIER
181 SARENAS, LEAH STEPHANIE ISIDRO
182 SARMIENTO, JOANNA MONICA SUMARIBOS
183 SEBASTIAN, MARIA CARLA VICTORIA MANALO
184 SENADOR, BIANCA COLEEN TOBIAS
185 SERVANDO, CHRISTIAN LOWELLE MEDRANO
186 SIASTRES, ALVIN ALAGABAN
187 SIMON, SOPHIA HELENA MANALESE
188 SORIANO, AMIEL RAMIREZ
189 SURESCA, JOANNE NICOLE
190 TAGAILO, GODDESS MAYMARIE SALIMBANGON
191 TAGUINOD, JULLIENNE IRIS CALINGASIN
192 TALOZA, KATHLEEN SHANE VERSOZA
193 TAN, BERNADINE LOUISE CHING
194 TAN, HAZEL ANNE LING
195 TAN, JACQUELINE FRANCISCO
196 TAN, KENDILYN LIM
197 TIJAM, ALEA PATRICIA YAMBAO
198 TIU, EUNEACE ANTONIO
199 TURALBA, MAR VICTORIO ENRIQUEZ
200 UY, AIRA KATRICE DEL MUNDO
201 UY, PAULINE DOMINIQUE PALER
202 VALENTINO, HANNAH GRACE NOEL
203 VALEZA, JIREH MARIE ROXAS
204 VARGAS, RAQUEL CAMPOS
205 VENGCO, ALEXANDRA AESQUIVEL
206 VENTURA, NICKA ANDAYA
207 VILCHES, ANN MARIE LOUISE BARBA
208 VISTA, TRIZHA MAE GEVERO
209 VIZMONTE, JUSTINE ARRIETA
210 YAP, CAITLIN MAE TAN
211 YU, ARIEL COLEEN DACANAY
212 YU, CHARMAINE ANNE SY
213 YUSAY, MICHAELLE JODIE CARAM
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