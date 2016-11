213 examinees pass the Interior Designer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 213 out of 419 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila last October 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABAN, LORENZO CORNEJO

2 ABLA, KIMBERLY KAYE SININING

3 ADOR, SALVADOR MIRANDA

4 AGAS, SHERILYN ANGELES

5 AGAS, TRACY ANN RAMOS

6 AGUILAR, ANGELO CHRISTIAN GONZALES

7 ALBERTO, SHARMAINE PAULINA PUNZALAN

8 ALEJANDRO, RHUSKIN TALOSA

9 ALFELOR, ANA ANDREA RESURRECCION

10 ALMOGUEZ, RHEA RIZZA SANTOS

11 AMPONG, ATHENA MARIE ARAGONES

12 ANCHETA, JASMINE LYDIA BARRETTO

13 ANG, LYRA COLEEN CHUA

14 AQUINO, DIVINE JERMAINE LAPITAN

15 ARISPE, PRINCESS CABRERA

16 ARMADA, HANNAH ABIGAIL YU

17 AVENIDO, MARY CLAIRE GACIS

18 AVES, JAMILA AISLINN SANTELICES

19 BABARAN, MARICHIE PALLINGAYAN

20 BACONG, DIANE ARNETTE AGUILA

21 BALBUENA, JENNYLYN MAPANAO

22 BANDEJAS, HAROLD DIMSON

23 BARREDO, NICOLE CARLOS

24 BARTOLOME, BENITO DATUL

25 BATULA, HERMENEGILDO JR WANIWAN

26 BAÑARES, MIZPAH JAIRUS MERILLES

27 BELCIÑA, JAY ANGELO ALBA

28 BOTOR, PATRICIA MAE BARLAAN

29 BULLECER, ZENAH JASMINE VALDEHUESA

30 CABALLEROS, BEATRICE JANINE DANTE

31 CABALLES, KRISTINE TALINGTING

32 CABUDOL, KATHLYN MAE OJEDA

33 CAIGAS, MARK ANGEL DE CAIMAN

34 CAMPANO, JACQUELINE JURADO

35 CANTOR, CLARISSA VICTORIA MACARAEG

36 CAPINPIN, DENNIS GONZALES

37 CAPULONG, KRISTIN JANE BANTIGUE

38 CARLOS, REGINE LARISSE CONSTANTINO

39 CARUNUNGAN, PAMELA MARIE BALCE

40 CASTOR, EUNICE MAE DE SOTTO

41 CASTRO, KRISTINE ASHLEY ISON

42 CAUSAPIN, CHRISTINE FAYE PERELLO

43 CAÑADA, JENNIFER KRISTINE DEL CASTILLO

44 CENDAÑA, DIANNE FELIZ DAMASCO

45 CEZAR, JESHA MAE ESTADILLA

46 CHANG, GERLYNE CHAN

47 CHANG, JUSTINE JOY CLARAVAL

48 CIRON, PATRICIA MARINELLI PABIONA

49 CLARETE, ANISSA BIANCA ESPAÑA

50 CO, ANGELICA NATASHA ALTAVANO

51 COBALLES, PATRICK BALUBAL

52 CORPUZ, HONEY BEEV RAQUEL

53 CRUZ, CATHERINE JOYCE DE MESA

54 CRUZ, CHRISTINE JOYCE MERCADO

55 CRUZ, MARIA CARLA ADELYZA AREOPAGITA

56 CRUZ, SALVADOR II ALMOITE

57 CUNANAN, DESIREE MERANIEL VILLANUEVA

58 DADO, JANA FRANCESCA LUCERO

59 DE GUIA, ZULUECA AWID

60 DE JESUS, MIRIAM LOUISE JOSE

61 DE LEON, LOWELL NICO BENCIO

62 DE LEON, ROELLA MARIE TAPIT

63 DE MESA, ALLAN JOMAR CORPUZ

64 DEE, IRENE KATHLEEN DEE

65 DIEZ, CLAUDINE YAO

66 DIOLA, ABIE BEATRIZ RELLOSA

67 DIOSO, KARL ANGELOU TANGONAN

68 DIZON, CHRISTINE ABBEY CRUZ

69 DONG, SANDY SANTOS

70 EDER, CIENNA ANN MARIE DALUPANG

71 EGWARAS, JOSEF KAROL CAPARAS

72 ELUPRE, SEAN MICHAEL MAGBANUA

73 ENAJE, MA JOYCE ANN CALUBAYAN

74 ENATSU, HIROE FORNOLES

75 ESPINOSA, RON MATTHEWS MISTERIO

76 ESPIRITU, ANNA VERONICA SANVICTORES

77 ESTANISLAO, MARIA ROMAYNE CAPATI

78 ESTOQUE, JANINE NITUDA

79 ESTRADA, RYENA MINA

80 FELIX, MARGARITA GABRIELLE OROSA

81 FETIZANAN, MIRIAM ANTONELLE THERESE DIAZ

82 FLORES, MARY CHRISTINE BAGAC

83 GARCIA, ISOBELLE DAWN VILLACASTIN

84 GARGANTOS, GISELLE VERNICE FUENTES

85 GASTARDO, REINA MARIE CASTELO

86 GATUS, COURTNEY COLET

87 GO, SELENE ONG

88 GOLOSINO, MELANIE MAYORES

89 GONZALES, CAREYN MAE ERLANO

90 GONZALES, MELISSA ANN NICOLE MABANTA

91 GUILLARTE, ANGELA NICOLE CALDERON

92 GUTIERREZ, REANIDA CABREROS

93 HARN, CHARMAINE LORENZANA

94 HERNANDEZ, JULES AUDREY CORNEJO

95 HERRERA, CHRISTINE JOY RECTO

96 HICBAN, JONIKKA ONELLE TAN

97 ILLESCAS, MARY ANNE KOLLINE SANGRIA

98 INANURAN, MARIA DIANNE ISABEL BALINONG

99 ISMAEL, DOMINIQUE UY

100 JAVIER, PATRICK ROY DIÑO

101 JAYME, JAN PAULINO CANILLAS

102 KE, ALYSSA MARIE DY

103 LACANARIA, GELVI LAUD

104 LACHICA, VANESSA CADIZ

105 LAGANDAON, CYNTHIA GUERRA

106 LAMPAYAN, JEREMIE CLAIR DELLOMAS

107 LAMPINEZ, KIRAH ANGELINE

108 LAPUZ, MONIQUE KLAUDINE BELEN

109 LEBANTINO, MARY FRANSE ONGOCO

110 LIAO, JENNYLYN LIM

111 LIM, IRENE JOY GOTAUCO

112 LONGINO, VAN DAMME SEMING

113 LOPEZ, KHARINA MEDINA

114 LOPEZ, PAOLO FRANCIS DEMERRE

115 LUIS, CARMINA JANELLIE CASTILLO

116 MACAMAY, PAMELA ANNE GO

117 MAGALLANES, MARIA RIZZA VILLA

118 MAGTIBAY, MARIE CHRIS CHING

119 MALAKI, RENEE ANNE SANTOS

120 MANALO, KERVIN RAYMAN

121 MANANGHAYA, KARLA THERESE MACINAS

122 MANO, PEARLE MAE SAMSON

123 MARBELLA, BIANCA IÑEZ MAGNO

124 MARIANO, JHOANNE PERET

125 MARIÑAS, MALVIN CAMPOTO

126 MARTE, JESSICA IVA LOZA

127 MATEO, KATE EMERALD VINOYA

128 MATEO, KEISHA PAULINE BERNARDO

129 MEMPIN, MA MEDIATRIX FABIE

130 MENDOZA, DARYL JOSEPH CENTENO

131 MENDOZA, DAYANARA MAY MONTAÑEZ

132 MENDOZA, JEANNE MIKYLA PATRON

133 MERCADO, MARIJOY LAFORTEZA

134 MIGUEL, OLIVE TRECY VILLON

135 MILLARE, REGIE ANNE MARAYAG

136 MISON, JUDY ANN SALVADOR

137 MONDEJAR, APPLE KRIS HORTELANO

138 MONTEREY, KARL PAULO CORMINAL

139 MONTEVERDE, CHRISTINE JOANA ENRIQUEZ

140 MORENO, ELOISA REODICA

141 NAVARRO, ANN ALENETTE FLORES

142 NEQUIA, RIZA JANE MARTINEZ

143 NUBLA, JENA MARIE ORTALIZ

144 NUQUE, ANNAZETH GARCIA

145 OLIVA, GERALDINE MAY KING

146 ONG, IVY SHEENA DY

147 ONG, LIA MAGNO

148 ONG, MAXINE RAISSA WEE

149 ONG, SARAH JANE CHUA

150 ORDOÑEZ, MARY GRACE SANDOVAL

151 ORENCIO, ELEANOR DALISAY

152 ORTIZ, LOUIE MAY ALAGABAN

153 OSIAS, KASMIR LARA VELASCO

154 PABILLORE, ALESSANDRA ACAYLAR

155 PACIA, MARICE MATALOG

156 PARIÑA, VICTORIA KRISTINA CANLAS

157 PASCUA, JANELLA MARIE ESPIRITU

158 PE BENITO, LOUIS MARIE BENEDICT CORDERO

159 PENA, MICAELA ETHYLENE GALICINAO

160 PENAFIEL, JOHN XAVIER RAMOS

161 PEREZ, CHRISSIA MARIE

162 PILARIO, MA IRA JEWEL CANLAS

163 PINEDA, NOREEN MARIE GUINA

164 PONESTO, NOREEN NANDIN

165 PRESQUITO, MARYJESS FARIDA VELEZ

166 PRIETO, REI ANDREW PAGUIO

167 RAMOS, CIARA ABIGAIL CRUZ

168 RAYMUNDO, JOYCE ANNE FRONDA

169 REQUIZO, KENZEE MAE DELOS REYES

170 RIVERA, MA JIANINA CASTRO

171 ROBLES, LIEZL RECAÑA

172 RODRIGUEZ, DANIELLA BEATRICE MARCHADESCH

173 RONDILLA, RUEBETH LIM

174 ROS, CELINE MARIE BILBAO

175 RYSER, GRACE VIDAD

176 SALAO, KYLE SEBASTIENE CLARENCE DE LEON

177 SALVADOR, MARIA CRISTINA NAVARRO

178 SALVADOR, MARIE GOLD CORNELIO

179 SALVADOR, TRINA MARRI LEONARDO

180 SANCHEZ, ANGELA PATRICIA JAVIER

181 SARENAS, LEAH STEPHANIE ISIDRO

182 SARMIENTO, JOANNA MONICA SUMARIBOS

183 SEBASTIAN, MARIA CARLA VICTORIA MANALO

184 SENADOR, BIANCA COLEEN TOBIAS

185 SERVANDO, CHRISTIAN LOWELLE MEDRANO

186 SIASTRES, ALVIN ALAGABAN

187 SIMON, SOPHIA HELENA MANALESE

188 SORIANO, AMIEL RAMIREZ

189 SURESCA, JOANNE NICOLE

190 TAGAILO, GODDESS MAYMARIE SALIMBANGON

191 TAGUINOD, JULLIENNE IRIS CALINGASIN

192 TALOZA, KATHLEEN SHANE VERSOZA

193 TAN, BERNADINE LOUISE CHING

194 TAN, HAZEL ANNE LING

195 TAN, JACQUELINE FRANCISCO

196 TAN, KENDILYN LIM

197 TIJAM, ALEA PATRICIA YAMBAO

198 TIU, EUNEACE ANTONIO

199 TURALBA, MAR VICTORIO ENRIQUEZ

200 UY, AIRA KATRICE DEL MUNDO

201 UY, PAULINE DOMINIQUE PALER

202 VALENTINO, HANNAH GRACE NOEL

203 VALEZA, JIREH MARIE ROXAS

204 VARGAS, RAQUEL CAMPOS

205 VENGCO, ALEXANDRA AESQUIVEL

206 VENTURA, NICKA ANDAYA

207 VILCHES, ANN MARIE LOUISE BARBA

208 VISTA, TRIZHA MAE GEVERO

209 VIZMONTE, JUSTINE ARRIETA

210 YAP, CAITLIN MAE TAN

211 YU, ARIEL COLEEN DACANAY

212 YU, CHARMAINE ANNE SY

213 YUSAY, MICHAELLE JODIE CARAM

NOTHING FOLLOWS———————-