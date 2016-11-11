Friday, November 11, 2016
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    213 examinees pass the Interior Designer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 213 out of 419 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila last October 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABAN, LORENZO  CORNEJO
    2 ABLA, KIMBERLY KAYE  SININING
    3 ADOR, SALVADOR  MIRANDA
    4 AGAS, SHERILYN  ANGELES
    5 AGAS, TRACY ANN  RAMOS
    6 AGUILAR, ANGELO CHRISTIAN  GONZALES
    7 ALBERTO, SHARMAINE PAULINA  PUNZALAN
    8 ALEJANDRO, RHUSKIN  TALOSA
    9 ALFELOR, ANA ANDREA  RESURRECCION
    10 ALMOGUEZ, RHEA RIZZA  SANTOS
    11 AMPONG, ATHENA MARIE  ARAGONES
    12 ANCHETA, JASMINE LYDIA  BARRETTO
    13 ANG, LYRA COLEEN  CHUA
    14 AQUINO, DIVINE JERMAINE  LAPITAN
    15 ARISPE, PRINCESS  CABRERA
    16 ARMADA, HANNAH ABIGAIL  YU
    17 AVENIDO, MARY CLAIRE  GACIS
    18 AVES, JAMILA AISLINN  SANTELICES
    19 BABARAN, MARICHIE  PALLINGAYAN
    20 BACONG, DIANE ARNETTE  AGUILA
    21 BALBUENA, JENNYLYN  MAPANAO
    22 BANDEJAS, HAROLD  DIMSON
    23 BARREDO, NICOLE  CARLOS
    24 BARTOLOME, BENITO  DATUL
    25 BATULA, HERMENEGILDO JR  WANIWAN
    26 BAÑARES, MIZPAH JAIRUS  MERILLES
    27 BELCIÑA, JAY ANGELO  ALBA
    28 BOTOR, PATRICIA MAE  BARLAAN
    29 BULLECER, ZENAH JASMINE  VALDEHUESA
    30 CABALLEROS, BEATRICE JANINE  DANTE
    31 CABALLES, KRISTINE  TALINGTING
    32 CABUDOL, KATHLYN MAE  OJEDA
    33 CAIGAS, MARK ANGEL  DE CAIMAN
    34 CAMPANO, JACQUELINE  JURADO
    35 CANTOR, CLARISSA VICTORIA  MACARAEG
    36 CAPINPIN, DENNIS  GONZALES
    37 CAPULONG, KRISTIN JANE  BANTIGUE
    38 CARLOS, REGINE LARISSE  CONSTANTINO
    39 CARUNUNGAN, PAMELA MARIE  BALCE
    40 CASTOR, EUNICE MAE  DE SOTTO
    41 CASTRO, KRISTINE ASHLEY  ISON
    42 CAUSAPIN, CHRISTINE FAYE  PERELLO
    43 CAÑADA, JENNIFER KRISTINE  DEL CASTILLO
    44 CENDAÑA, DIANNE FELIZ  DAMASCO
    45 CEZAR, JESHA MAE  ESTADILLA
    46 CHANG, GERLYNE  CHAN
    47 CHANG, JUSTINE JOY  CLARAVAL
    48 CIRON, PATRICIA MARINELLI  PABIONA
    49 CLARETE, ANISSA BIANCA  ESPAÑA
    50 CO, ANGELICA NATASHA  ALTAVANO
    51 COBALLES, PATRICK  BALUBAL
    52 CORPUZ, HONEY BEEV  RAQUEL
    53 CRUZ, CATHERINE JOYCE  DE MESA
    54 CRUZ, CHRISTINE JOYCE  MERCADO
    55 CRUZ, MARIA CARLA ADELYZA  AREOPAGITA
    56 CRUZ, SALVADOR II  ALMOITE
    57 CUNANAN, DESIREE MERANIEL  VILLANUEVA
    58 DADO, JANA FRANCESCA  LUCERO
    59 DE GUIA, ZULUECA  AWID
    60 DE JESUS, MIRIAM LOUISE  JOSE
    61 DE LEON, LOWELL NICO  BENCIO
    62 DE LEON, ROELLA MARIE  TAPIT
    63 DE MESA, ALLAN JOMAR  CORPUZ
    64 DEE, IRENE KATHLEEN  DEE
    65 DIEZ, CLAUDINE  YAO
    66 DIOLA, ABIE BEATRIZ  RELLOSA
    67 DIOSO, KARL ANGELOU  TANGONAN
    68 DIZON, CHRISTINE ABBEY  CRUZ
    69 DONG, SANDY  SANTOS
    70 EDER, CIENNA ANN MARIE  DALUPANG
    71 EGWARAS, JOSEF KAROL  CAPARAS
    72 ELUPRE, SEAN MICHAEL  MAGBANUA
    73 ENAJE, MA JOYCE ANN  CALUBAYAN
    74 ENATSU, HIROE  FORNOLES
    75 ESPINOSA, RON MATTHEWS  MISTERIO
    76 ESPIRITU, ANNA VERONICA  SANVICTORES
    77 ESTANISLAO, MARIA ROMAYNE  CAPATI
    78 ESTOQUE, JANINE  NITUDA
    79 ESTRADA, RYENA  MINA
    80 FELIX, MARGARITA GABRIELLE  OROSA
    81 FETIZANAN, MIRIAM ANTONELLE THERESE  DIAZ
    82 FLORES, MARY CHRISTINE  BAGAC
    83 GARCIA, ISOBELLE DAWN  VILLACASTIN
    84 GARGANTOS, GISELLE VERNICE  FUENTES
    85 GASTARDO, REINA MARIE  CASTELO
    86 GATUS, COURTNEY  COLET
    87 GO, SELENE  ONG
    88 GOLOSINO, MELANIE  MAYORES
    89 GONZALES, CAREYN MAE  ERLANO
    90 GONZALES, MELISSA ANN NICOLE  MABANTA
    91 GUILLARTE, ANGELA NICOLE  CALDERON
    92 GUTIERREZ, REANIDA  CABREROS
    93 HARN, CHARMAINE  LORENZANA
    94 HERNANDEZ, JULES AUDREY  CORNEJO
    95 HERRERA, CHRISTINE JOY  RECTO
    96 HICBAN, JONIKKA ONELLE  TAN
    97 ILLESCAS, MARY ANNE KOLLINE  SANGRIA
    98 INANURAN, MARIA DIANNE ISABEL  BALINONG
    99 ISMAEL, DOMINIQUE  UY
    100 JAVIER, PATRICK ROY  DIÑO
    101 JAYME, JAN PAULINO  CANILLAS
    102 KE, ALYSSA MARIE  DY
    103 LACANARIA, GELVI  LAUD
    104 LACHICA, VANESSA  CADIZ
    105 LAGANDAON, CYNTHIA  GUERRA
    106 LAMPAYAN, JEREMIE CLAIR  DELLOMAS
    107 LAMPINEZ, KIRAH ANGELINE
    108 LAPUZ, MONIQUE KLAUDINE  BELEN
    109 LEBANTINO, MARY FRANSE  ONGOCO
    110 LIAO, JENNYLYN  LIM
    111 LIM, IRENE JOY  GOTAUCO
    112 LONGINO, VAN DAMME  SEMING
    113 LOPEZ, KHARINA  MEDINA
    114 LOPEZ, PAOLO FRANCIS  DEMERRE
    115 LUIS, CARMINA JANELLIE  CASTILLO
    116 MACAMAY, PAMELA ANNE  GO
    117 MAGALLANES, MARIA RIZZA  VILLA
    118 MAGTIBAY, MARIE CHRIS  CHING
    119 MALAKI, RENEE ANNE  SANTOS
    120 MANALO, KERVIN  RAYMAN
    121 MANANGHAYA, KARLA THERESE  MACINAS
    122 MANO, PEARLE MAE  SAMSON
    123 MARBELLA, BIANCA IÑEZ  MAGNO
    124 MARIANO, JHOANNE  PERET
    125 MARIÑAS, MALVIN  CAMPOTO
    126 MARTE, JESSICA IVA  LOZA
    127 MATEO, KATE EMERALD  VINOYA
    128 MATEO, KEISHA PAULINE  BERNARDO
    129 MEMPIN, MA MEDIATRIX  FABIE
    130 MENDOZA, DARYL JOSEPH  CENTENO
    131 MENDOZA, DAYANARA MAY  MONTAÑEZ
    132 MENDOZA, JEANNE MIKYLA  PATRON
    133 MERCADO, MARIJOY  LAFORTEZA
    134 MIGUEL, OLIVE TRECY  VILLON
    135 MILLARE, REGIE ANNE  MARAYAG
    136 MISON, JUDY ANN  SALVADOR
    137 MONDEJAR, APPLE KRIS  HORTELANO
    138 MONTEREY, KARL PAULO  CORMINAL
    139 MONTEVERDE, CHRISTINE JOANA  ENRIQUEZ
    140 MORENO, ELOISA  REODICA
    141 NAVARRO, ANN ALENETTE  FLORES
    142 NEQUIA, RIZA JANE  MARTINEZ
    143 NUBLA, JENA MARIE  ORTALIZ
    144 NUQUE, ANNAZETH  GARCIA
    145 OLIVA, GERALDINE MAY  KING
    146 ONG, IVY SHEENA  DY
    147 ONG, LIA  MAGNO
    148 ONG, MAXINE RAISSA  WEE
    149 ONG, SARAH JANE  CHUA
    150 ORDOÑEZ, MARY GRACE  SANDOVAL
    151 ORENCIO, ELEANOR  DALISAY
    152 ORTIZ, LOUIE MAY  ALAGABAN
    153 OSIAS, KASMIR LARA  VELASCO
    154 PABILLORE, ALESSANDRA  ACAYLAR
    155 PACIA, MARICE  MATALOG
    156 PARIÑA, VICTORIA KRISTINA  CANLAS
    157 PASCUA, JANELLA MARIE  ESPIRITU
    158 PE BENITO, LOUIS MARIE BENEDICT  CORDERO
    159 PENA, MICAELA ETHYLENE  GALICINAO
    160 PENAFIEL, JOHN XAVIER  RAMOS
    161 PEREZ, CHRISSIA MARIE
    162 PILARIO, MA IRA JEWEL  CANLAS
    163 PINEDA, NOREEN MARIE  GUINA
    164 PONESTO, NOREEN  NANDIN
    165 PRESQUITO, MARYJESS FARIDA  VELEZ
    166 PRIETO, REI ANDREW  PAGUIO
    167 RAMOS, CIARA ABIGAIL  CRUZ
    168 RAYMUNDO, JOYCE ANNE  FRONDA
    169 REQUIZO, KENZEE MAE  DELOS REYES
    170 RIVERA, MA JIANINA  CASTRO
    171 ROBLES, LIEZL  RECAÑA
    172 RODRIGUEZ, DANIELLA BEATRICE  MARCHADESCH
    173 RONDILLA, RUEBETH  LIM
    174 ROS, CELINE MARIE  BILBAO
    175 RYSER, GRACE  VIDAD
    176 SALAO, KYLE SEBASTIENE CLARENCE  DE LEON
    177 SALVADOR, MARIA CRISTINA  NAVARRO
    178 SALVADOR, MARIE GOLD  CORNELIO
    179 SALVADOR, TRINA MARRI  LEONARDO
    180 SANCHEZ, ANGELA PATRICIA  JAVIER
    181 SARENAS, LEAH STEPHANIE  ISIDRO
    182 SARMIENTO, JOANNA MONICA  SUMARIBOS
    183 SEBASTIAN, MARIA CARLA VICTORIA  MANALO
    184 SENADOR, BIANCA COLEEN  TOBIAS
    185 SERVANDO, CHRISTIAN LOWELLE  MEDRANO
    186 SIASTRES, ALVIN  ALAGABAN
    187 SIMON, SOPHIA HELENA  MANALESE
    188 SORIANO, AMIEL  RAMIREZ
    189 SURESCA, JOANNE NICOLE
    190 TAGAILO, GODDESS MAYMARIE  SALIMBANGON
    191 TAGUINOD, JULLIENNE IRIS  CALINGASIN
    192 TALOZA, KATHLEEN SHANE  VERSOZA
    193 TAN, BERNADINE LOUISE  CHING
    194 TAN, HAZEL ANNE  LING
    195 TAN, JACQUELINE  FRANCISCO
    196 TAN, KENDILYN  LIM
    197 TIJAM, ALEA PATRICIA  YAMBAO
    198 TIU, EUNEACE  ANTONIO
    199 TURALBA, MAR VICTORIO  ENRIQUEZ
    200 UY, AIRA KATRICE  DEL MUNDO
    201 UY, PAULINE DOMINIQUE  PALER
    202 VALENTINO, HANNAH GRACE  NOEL
    203 VALEZA, JIREH MARIE  ROXAS
    204 VARGAS, RAQUEL  CAMPOS
    205 VENGCO, ALEXANDRA  AESQUIVEL
    206 VENTURA, NICKA  ANDAYA
    207 VILCHES, ANN MARIE LOUISE  BARBA
    208 VISTA, TRIZHA MAE  GEVERO
    209 VIZMONTE, JUSTINE  ARRIETA
    210 YAP, CAITLIN MAE  TAN
    211 YU, ARIEL COLEEN  DACANAY
    212 YU, CHARMAINE ANNE  SY
    213 YUSAY, MICHAELLE JODIE  CARAM

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