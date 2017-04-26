22 examinees pass the Upgrading as Professional Electrical Engineers

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 22 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this April 2017.
Seq. No. N a m e
1 ANACIO, MARTIN JACINTO
2 BERONILLA, CHRISTIAN ALVAREZ
3 BOLANIO, JAY OLIVEROS
4 CABANILLA, ROGELIO TOMAS
5 CANO, SHAN SARABIA
6 CRUZ, ALEXANDER MANUEL
7 ERSANDO, GREGORIO JR NAIGAR
8 FACTOR, ERLIECK CACERES
9 KILAKIGA, EDWARD RAPADA
10 LADERO, LEMUEL TEVES
11 LLAVE, EMMANUEL BACAREZA
12 LUMIGUID, YANCY KENNETH BACO
13 MACARIO, LEOPOLDO VILLALON
14 OLMOGUEZ-CLARO, CHARITO CAPILITAN
15 PADILLO, JONEL PESCONES
16 RAMOS, VICENTE JR DE LEON
17 ROSELL, RONALD BARTOLO
18 SABUD, BENJAMIN LUMACANG
19 SILVANO, JOEL BALMACEDA
20 SINGSON, ORVILLE RICAFRENTE
21 TORRES, CHEVI SEVERINO FONTANILLA
22 USQUISA, EDWIN GALAMGAM
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