Wednesday, April 26, 2017
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    22 examinees pass the Upgrading as Professional Electrical Engineers

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 22 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this April 2017.

    Seq. No.             N a m e

    1    ANACIO, MARTIN  JACINTO
    2    BERONILLA, CHRISTIAN  ALVAREZ
    3    BOLANIO, JAY  OLIVEROS
    4    CABANILLA, ROGELIO  TOMAS
    5    CANO, SHAN  SARABIA
    6    CRUZ, ALEXANDER  MANUEL
    7    ERSANDO, GREGORIO JR  NAIGAR
    8    FACTOR, ERLIECK  CACERES
    9    KILAKIGA, EDWARD  RAPADA
    10    LADERO, LEMUEL  TEVES
    11    LLAVE, EMMANUEL  BACAREZA
    12    LUMIGUID, YANCY KENNETH  BACO
    13    MACARIO, LEOPOLDO  VILLALON
    14    OLMOGUEZ-CLARO, CHARITO  CAPILITAN
    15    PADILLO, JONEL  PESCONES
    16    RAMOS, VICENTE JR  DE LEON
    17    ROSELL, RONALD  BARTOLO
    18    SABUD, BENJAMIN  LUMACANG
    19    SILVANO, JOEL  BALMACEDA
    20    SINGSON, ORVILLE  RICAFRENTE
    21    TORRES, CHEVI SEVERINO  FONTANILLA
    22    USQUISA, EDWIN  GALAMGAM

    NOTHING FOLLOWS———————-

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