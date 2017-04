22 examinees pass the Upgrading as Professional Electrical Engineers

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 22 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this April 2017.

Seq. No. N a m e

1 ANACIO, MARTIN JACINTO

2 BERONILLA, CHRISTIAN ALVAREZ

3 BOLANIO, JAY OLIVEROS

4 CABANILLA, ROGELIO TOMAS

5 CANO, SHAN SARABIA

6 CRUZ, ALEXANDER MANUEL

7 ERSANDO, GREGORIO JR NAIGAR

8 FACTOR, ERLIECK CACERES

9 KILAKIGA, EDWARD RAPADA

10 LADERO, LEMUEL TEVES

11 LLAVE, EMMANUEL BACAREZA

12 LUMIGUID, YANCY KENNETH BACO

13 MACARIO, LEOPOLDO VILLALON

14 OLMOGUEZ-CLARO, CHARITO CAPILITAN

15 PADILLO, JONEL PESCONES

16 RAMOS, VICENTE JR DE LEON

17 ROSELL, RONALD BARTOLO

18 SABUD, BENJAMIN LUMACANG

19 SILVANO, JOEL BALMACEDA

20 SINGSON, ORVILLE RICAFRENTE

21 TORRES, CHEVI SEVERINO FONTANILLA

22 USQUISA, EDWIN GALAMGAM

NOTHING FOLLOWS———————-