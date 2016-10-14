Friday, October 14, 2016
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    232 examinees pass the Geodetic Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 232 out of 555 passed the Geodetic Engineer Licensure Examination given by the Board of Geodetic Engineering in Manila this October 2016.

      Seq. No.   N a m e

    1  ABAD, ARNALDO  BAUTISTA
    2  ACAB, VANIE JR  RODA
    3  ALAM, GEMMA ROSE  SEVILLA
    4  ALCOVER, ANTONIO  FANTONIAL
    5  ALFORQUE, WYNDELLE  CONSTANTINO
    6  ALMONTE, CHRISTIAN TERENCE  REYNOSO
    7  ANCIANO, ANJENETT  LANDONG
    8  APOSTOL, ROMMEL JOHN  ESPINOSA
    9  ARUTA, ATILANO JR  MORALES
    10  ASWEGI, MONVIR  ALON
    11  AUSTRIA, ROGERMIL  SALAMANIA
    12  AZUCENA, VINCENT LOUISE  DE LEON
    13  BAAY, JANICE  GARAO
    14  BACALA, GERALD  COLINARES
    15  BACANI, JOHNEL  RAMOS
    16  BACAYANA, MARDONIO JR  RAGOT
    17  BACCAY, PARLE ARNOLD  UY
    18  BALA, MARK ANGIELOU  ENSO
    19  BALAGA, MA JOANNE  IBARRA
    20  BALDOVI, JUSTIN SYDNEY  GALO
    21  BALIOS, BRYAN JAY  LUSPIAN
    22  BANGOT, MAELITO  GIMOTEA
    23  BANUA, RUSAMBRITCHI  SARONO
    24  BANZON, RENZ ADRIAN  SALES
    25  BARROGA, JESSICA  CAPLIS
    26  BATO, NAVEN JR  FUENTES
    27  BELMONTE, ABNER  ANGELES
    28  BERNARDINO, JOSEL NATHAN  YABUT
    29  BIONG, MARK MONESS  PETILLA
    30  BOBIHIS, JAINA  CORTIGUIERRA
    31  BOLOR, ROBIN  CASTILLO
    32  BOMEDIANO, AURI  AM-IS
    33  BONGCAC, MARY JULIENNE JOY  BARNIDO
    34  BORJA, JESIE CHRIS  LUBRICA
    35  BRAZA, CLARIZZA MAE  DELOS REYES
    36  BRIOLA, ELTON  VIÑAS
    37  BUELA, JOE MARIE  MEDINA
    38  BUQUIZ, LEONILO JR  PORILLO
    39  BURDEOS, CLINT DAVE  LADAO
    40  BURDEOS, MELBA DOMINIQUE  ACLAO
    41  CABARRUBIAS, MICHAEL HARROLD  VILLANUEVA
    42  CABIO, JOSHUA  BALASABAS
    43  CAMPO, REGGIE  FERNANDEZ
    44  CANLAS, NEIL ZAIRUS  CUPINO
    45  CARPENA, GERARD  TUBIGAN
    46  CARPITANOS, PAOLO  PUNO
    47  CASIL, ERIC DEXTER  MORCILLA
    48  CASINGINAN, JOY  CODILLA
    49  CASTAÑARES, ARNIL AL  GONO
    50  CASTRO, MICHAEL JOHN  AGAPITO
    51  CASTRO, SAMUEL CLARK THADEUS  VELASQUEZ
    52  CATULIN, PAUL IAN  NAMOCO
    53  CAÑETE, NIKKI VAN  MORATA
    54  CHAVEZ, LOVELY FAITH  ROLLOQUE
    55  CHING, CHISA CHIARA  SOLIMAN
    56  CO, MARCHEL ANTHONY  VILLANUEVA
    57  CONCEPCION, CHERRY MAE  MADELO
    58  CORCILLES, MARY ROSE ANN  SAÑOSA
    59  CRUZ, CHERRY VI  ESCOBAR
    60  CUA, RHEDELYN  TIOZON
    61  DAMIAN, DIANNE LEA  LINGCONG
    62  DARAN, MAICO  LICUDO
    63  DARIAGAN, DUTCHES  ROBLES
    64  DATO, RONALD ELMER  LUCERO
    65  DE CASTRO, BRYLLE ADAM  GAMBOA
    66  DE LA PAZ, LORENZO EMMANUEL  PADILLA
    67  DEGORIO, PHILIP MARTIN  BALLOS
    68  DELA CRUZ, CHRISTELLE JOY  BUSTARDE
    69  DICDICAN, MITZI JOY  LEGASPI
    70  DIGAMON, JAY MCLAIN  QUILACIO
    71  DIMACULANGAN, JAMES KEVIN  MARALIT
    72  DIMACULANGAN, RANY  IGNACIO
    73  DRIZA, JAMES ALFRED  RECIO
    74  DUMLAO, DANIEL  EVIDENTE
    75  DY, MARK LOWIE  KIMANHAN
    76  EJUSA, NENA JANE  OSORNO
    77  ELAZEGUI, ERICA ERIN  ESTRELLA
    78  ENRIQUEZ, PAUL ADRIANE  LOYLOY
    79  ESCALANTE, ALVIN  ABRAZADO
    80  ESCUDERO, NAVARONE  BASCOS
    81  ESGUERRA, GABRIEL ANTONIO  NIVALIZA
    82  ESPARAGOSA, LLOYD  MARQUEZ
    83  ESPIRITU, LUCEL  ANCHETA
    84  ESTACIO, IAN  CAMELLO
    85  FRANCISCO, FERLYN  MANONGSONG
    86  GABINETE, JICO ADRIAN  BAÑES
    87  GACITA, JARED CARL COLIN  GACILLOS
    88  GALANG, KEAT JOHN  CALAHI
    89  GALINATO, RICHARD JUN  GARCILIAN
    90  GALLUR, ERNESTO  CORTES
    91  GAMILLA, HONEY FAITH  ALDEVERA
    92  GARCIA, HANNA MAE  HERNANDEZ
    93  GENSON, JOHNVIC JAMES  CABICO
    94  GINGO, AMOR  LUBON
    95  GONZALES, ADRIAN  BATONGBACAL
    96  GONZALES, POLAINE  TAPIA
    97  GOPIO, MARIA LOIDA  RAYOS
    98  GOROSPE, ANA MAE  VILLARIN
    99  GREGORIO, RANA MONICA  PIETRA
    100  GUIBANE, REAN KAREN  UNAHAN
    101  GUIMMAYEN, NIEL RUFLYN  QUIJANO
    102  HARDER, BEN JOSEPH  JAVIER
    103  IGLESIA, ENRICO RAFAEL  JIMENEZ
    104  ITANG, MARICHU  FLORENTINO
    105  JUDAN, JENNY  GUARDA
    106  JUPITER, JANINA  AMARANTE
    107  LABRADOR, EDRICH JOHN  ALBOS
    108  LACBAO, NOR  DECLASEN
    109  LACHICA, MARIAN  BALDO
    110  LADAGA, JEAN  TORRES
    111  LANGCAY, ROBERT JR  SIAN
    112  LAPPAY, PHILIP REDEN  CUREG
    113  LARON, ACE  CABANDO
    114  LAURO, JESUS JR  ENOY
    115  LAYLO, MA KRISTINE  SACDALAN
    116  LAZAN, JIMMY  BAYLON
    117  LIAO, RONILO JR  USTARES
    118  LIM, ANTONIO JR  ANG
    119  LIM, EIMEREEN DYANNE  ELLO
    120  LOPEZ, JED ILCILANOR  SALVAÑA
    121  LUCAS, KEVIN RAY  ESPAÑOL
    122  LUCAÑAS, PATRICK JAY  YBAÑEZ
    123  LUCIN, IVAN DALE  ENDEREZ
    124  LUMANAO, MIA ANGELICA  ROFEROS
    125  MAGHOPOY, GERMARLON  BUATES
    126  MAGSAYO, REY  CAGAS
    127  MANAIT, CHARLIE JR  VILLEGAS
    128  MANUEL, AMIHAN  YSON
    129  MANUEL, REXOR  SARONICMAN
    130  MAQUILING, STARETS  DEVILLERES
    131  MARINO, LORELLA JOY  PARA
    132  MAROLLANO, JOHANNA MARIE  BANCUYO
    133  MATEO, KURT VINCENT  PATUBO
    134  MENDOZA, LORNA  QUIAL
    135  MOLINA, DONNA  MARAÑON
    136  MONDARES, TRISHA KRISTIANNA  ALEGRE
    137  MONDEJAR, MICHAEL  DURANGO
    138  MONTE, ARVIN  DE LOS SANTOS
    139  MORAN, CLARVI MAY  GABOR
    140  MORRIS, MARLA TRICIA JOY
    141  MUKALIL, BENKHAIZAR  SAHIBUDDIN
    142  NADAL, PATRICE ANN  DACUT
    143  NAOE, ALEC JOHN  FRAGATA
    144  NONAN, LENON RAY  ANCLA
    145  OBISPADO, FLOR JEAN  CAGUICLA
    146  OLIVEROS, FRANE  LAPINID
    147  ORILLANO, VERNA JANE  POLIDARIO
    148  ORTIGUERO, JONATHAN  MALAMION
    149  PADAYHAG, KARLO  DE LEON
    150  PAGDONSOLAN, YVAN  FLORES
    151  PAGLINAWAN, EMIROLD  MACARIO
    152  PAJE, NIKKO  DELOSO
    153  PALOMA, DIANA MAE  ALCAZAR
    154  PAMA, CHRIS ANDREI  VILLAREAL
    155  PARAISO, EDISON  PAGUNSAN
    156  PASITENG, BENEDICT  GUYON
    157  PAVON, JULIE ANN  DE OCAMPO
    158  PERALTA, CENON EBENEZER  SIOCO
    159  PERLAS, ERIKA  CAMARILLO
    160  PILOTON, HERCULYSES  ZAMORA
    161  PIOQUINTO, DANIEL BENSON  APILLANES
    162  PONCE, JOLAME  MENESES
    163  PORTUGUESE, ARVIN JOHN  LACANLALE
    164  PRESBITERO, ARIEL LUTHER  VILLANUEVA
    165  PULMANO, SANDRA  SALITA
    166  PUOD, FG  PALENCIA
    167  QUINAL, HANNAH MAY  TRINIDAD
    168  QUINIÑEZA, PETER JAMES  ABELLERIA
    169  QUINTO, ALDEESELES  REYES
    170  RAMIREZ, VIGEL  DEMILLO
    171  RAMOS, RIZALITO  VILLASANTA
    172  REFAMONTE, SHEILA  BANTILAN
    173  REFUGIA, MARY ROSE  REFUGIA
    174  REMOLLO, SUZANNE BEATRICE  BALDISIMO
    175  REVELO, DARYL JANE  LARGO
    176  REYES, JON LYSANDER  ROBLES
    177  REYES, MARYJENE  CAMUA
    178  REYES, RITCHIEL  DEGORO
    179  RIVERA, RAYNARD  CRUZ
    180  RODULFO, PAOLO  PORTUNES
    181  ROSENAS, FLORAMIE  GALVEZ
    182  RUIZAL, GERMANE  PALER
    183  SALDIVAR, FRANK KEVIN  COSTALES
    184  SAN JUAN, WILBERT IAN  MESA
    185  SANCHEZ, CHRISTIAN JESS  DE LOS SANTOS
    186  SANTIAGO, ARON  ULLERO
    187  SANTIAGO, JUSTIN JEROME  DUBLADO
    188  SANTOS, JUSTINE ACE  SANTIAGO
    189  SANTOS, MARCK DANIEL  REBATO
    190  SIANGCO, JOEDEL  ATO
    191  SILAO, DAVID JASSON  SUMATRA
    192  SINADJAN, GRACE  BALILI
    193  SORIANO, RAMILO JR  SOMERA
    194  SORIO, APRIL ROSE  SIBUNGA
    195  SORZA, ROMEO LUIGI  AGUSTIN
    196  SULTAN, JOCELYN  SALOMON
    197  SUMACULUB, ROLEIN VER  CLEMENTE
    198  SUMILANG, VICTOR  ZORETA
    199  SUNGA, MARRA ELAINE  OROSCO
    200  TABION, ROY  ADENIC
    201  TABUDLONG, REYCARTE  PANDAWATNON
    202  TADLE, JOVITO JR  LLUP
    203  TAGUSE, MARCK LORENZ  ROBENTA
    204  TALAVERA, JANINE IRIS  SUAREZ
    205  TAN, RONALD AARON  INCIONG
    206  TAN, ROSS LEMOR  SALADAGA
    207  TAPURO, VALERIE MARINELL  VILORIA
    208  TATOY, MIKE JR  GUEVARRA
    209  TAYABAN, MARVIN  BULUBLING
    210  TEH, ISAIAH ANGELO  RIVERA
    211  TEOFILO, ATHENEE  BALLESTEROS
    212  TIBI, ALBERTO  ARDALES
    213  TIMBAL, KEVIN  PODPOD
    214  TINAYTINA, NEIL  TINDAC
    215  TIÑA, ROCHE TYRONE  POLIGA
    216  TOMAWIS, ADELAIDA  CAMID
    217  TORRES, JANICA CRESEL  FIGURA
    218  TORRES, PENELOPE ANNE  CARPIO
    219  TUBLE, CHELA  ANDONG
    220  TUMURAN, IAN RAY  BACAY
    221  VALDERRAMA, NICOLO  SULIT
    222  VALDEZ, KRYZZE CZENT  ARCEO
    223  VALENCIA, NICANOR JR  NACINO
    224  VEGA, KENNETH  ALEJANDRO
    225  VERGARA, JOHN EDISON  DUMAPIS
    226  VERGARA, KARL ADRIAN  PAALISBO
    227  VIDAL, KEVINSON  PETILLA
    228  VILLEGAS, TERENCE AIJEI  ROBLES
    229  YABAN, MARK JARDIN  BUNGALLON
    230  YONZON, MARY JANE  ALCARAZ
    231  ZAMORA, PABLING JR  FRIAL
    232  ZARAGOZA, XAVIER  BAURA

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