232 examinees pass the Geodetic Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 232 out of 555 passed the Geodetic Engineer Licensure Examination given by the Board of Geodetic Engineering in Manila this October 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, ARNALDO BAUTISTA

2 ACAB, VANIE JR RODA

3 ALAM, GEMMA ROSE SEVILLA

4 ALCOVER, ANTONIO FANTONIAL

5 ALFORQUE, WYNDELLE CONSTANTINO

6 ALMONTE, CHRISTIAN TERENCE REYNOSO

7 ANCIANO, ANJENETT LANDONG

8 APOSTOL, ROMMEL JOHN ESPINOSA

9 ARUTA, ATILANO JR MORALES

10 ASWEGI, MONVIR ALON

11 AUSTRIA, ROGERMIL SALAMANIA

12 AZUCENA, VINCENT LOUISE DE LEON

13 BAAY, JANICE GARAO

14 BACALA, GERALD COLINARES

15 BACANI, JOHNEL RAMOS

16 BACAYANA, MARDONIO JR RAGOT

17 BACCAY, PARLE ARNOLD UY

18 BALA, MARK ANGIELOU ENSO

19 BALAGA, MA JOANNE IBARRA

20 BALDOVI, JUSTIN SYDNEY GALO

21 BALIOS, BRYAN JAY LUSPIAN

22 BANGOT, MAELITO GIMOTEA

23 BANUA, RUSAMBRITCHI SARONO

24 BANZON, RENZ ADRIAN SALES

25 BARROGA, JESSICA CAPLIS

26 BATO, NAVEN JR FUENTES

27 BELMONTE, ABNER ANGELES

28 BERNARDINO, JOSEL NATHAN YABUT

29 BIONG, MARK MONESS PETILLA

30 BOBIHIS, JAINA CORTIGUIERRA

31 BOLOR, ROBIN CASTILLO

32 BOMEDIANO, AURI AM-IS

33 BONGCAC, MARY JULIENNE JOY BARNIDO

34 BORJA, JESIE CHRIS LUBRICA

35 BRAZA, CLARIZZA MAE DELOS REYES

36 BRIOLA, ELTON VIÑAS

37 BUELA, JOE MARIE MEDINA

38 BUQUIZ, LEONILO JR PORILLO

39 BURDEOS, CLINT DAVE LADAO

40 BURDEOS, MELBA DOMINIQUE ACLAO

41 CABARRUBIAS, MICHAEL HARROLD VILLANUEVA

42 CABIO, JOSHUA BALASABAS

43 CAMPO, REGGIE FERNANDEZ

44 CANLAS, NEIL ZAIRUS CUPINO

45 CARPENA, GERARD TUBIGAN

46 CARPITANOS, PAOLO PUNO

47 CASIL, ERIC DEXTER MORCILLA

48 CASINGINAN, JOY CODILLA

49 CASTAÑARES, ARNIL AL GONO

50 CASTRO, MICHAEL JOHN AGAPITO

51 CASTRO, SAMUEL CLARK THADEUS VELASQUEZ

52 CATULIN, PAUL IAN NAMOCO

53 CAÑETE, NIKKI VAN MORATA

54 CHAVEZ, LOVELY FAITH ROLLOQUE

55 CHING, CHISA CHIARA SOLIMAN

56 CO, MARCHEL ANTHONY VILLANUEVA

57 CONCEPCION, CHERRY MAE MADELO

58 CORCILLES, MARY ROSE ANN SAÑOSA

59 CRUZ, CHERRY VI ESCOBAR

60 CUA, RHEDELYN TIOZON

61 DAMIAN, DIANNE LEA LINGCONG

62 DARAN, MAICO LICUDO

63 DARIAGAN, DUTCHES ROBLES

64 DATO, RONALD ELMER LUCERO

65 DE CASTRO, BRYLLE ADAM GAMBOA

66 DE LA PAZ, LORENZO EMMANUEL PADILLA

67 DEGORIO, PHILIP MARTIN BALLOS

68 DELA CRUZ, CHRISTELLE JOY BUSTARDE

69 DICDICAN, MITZI JOY LEGASPI

70 DIGAMON, JAY MCLAIN QUILACIO

71 DIMACULANGAN, JAMES KEVIN MARALIT

72 DIMACULANGAN, RANY IGNACIO

73 DRIZA, JAMES ALFRED RECIO

74 DUMLAO, DANIEL EVIDENTE

75 DY, MARK LOWIE KIMANHAN

76 EJUSA, NENA JANE OSORNO

77 ELAZEGUI, ERICA ERIN ESTRELLA

78 ENRIQUEZ, PAUL ADRIANE LOYLOY

79 ESCALANTE, ALVIN ABRAZADO

80 ESCUDERO, NAVARONE BASCOS

81 ESGUERRA, GABRIEL ANTONIO NIVALIZA

82 ESPARAGOSA, LLOYD MARQUEZ

83 ESPIRITU, LUCEL ANCHETA

84 ESTACIO, IAN CAMELLO

85 FRANCISCO, FERLYN MANONGSONG

86 GABINETE, JICO ADRIAN BAÑES

87 GACITA, JARED CARL COLIN GACILLOS

88 GALANG, KEAT JOHN CALAHI

89 GALINATO, RICHARD JUN GARCILIAN

90 GALLUR, ERNESTO CORTES

91 GAMILLA, HONEY FAITH ALDEVERA

92 GARCIA, HANNA MAE HERNANDEZ

93 GENSON, JOHNVIC JAMES CABICO

94 GINGO, AMOR LUBON

95 GONZALES, ADRIAN BATONGBACAL

96 GONZALES, POLAINE TAPIA

97 GOPIO, MARIA LOIDA RAYOS

98 GOROSPE, ANA MAE VILLARIN

99 GREGORIO, RANA MONICA PIETRA

100 GUIBANE, REAN KAREN UNAHAN

101 GUIMMAYEN, NIEL RUFLYN QUIJANO

102 HARDER, BEN JOSEPH JAVIER

103 IGLESIA, ENRICO RAFAEL JIMENEZ

104 ITANG, MARICHU FLORENTINO

105 JUDAN, JENNY GUARDA

106 JUPITER, JANINA AMARANTE

107 LABRADOR, EDRICH JOHN ALBOS

108 LACBAO, NOR DECLASEN

109 LACHICA, MARIAN BALDO

110 LADAGA, JEAN TORRES

111 LANGCAY, ROBERT JR SIAN

112 LAPPAY, PHILIP REDEN CUREG

113 LARON, ACE CABANDO

114 LAURO, JESUS JR ENOY

115 LAYLO, MA KRISTINE SACDALAN

116 LAZAN, JIMMY BAYLON

117 LIAO, RONILO JR USTARES

118 LIM, ANTONIO JR ANG

119 LIM, EIMEREEN DYANNE ELLO

120 LOPEZ, JED ILCILANOR SALVAÑA

121 LUCAS, KEVIN RAY ESPAÑOL

122 LUCAÑAS, PATRICK JAY YBAÑEZ

123 LUCIN, IVAN DALE ENDEREZ

124 LUMANAO, MIA ANGELICA ROFEROS

125 MAGHOPOY, GERMARLON BUATES

126 MAGSAYO, REY CAGAS

127 MANAIT, CHARLIE JR VILLEGAS

128 MANUEL, AMIHAN YSON

129 MANUEL, REXOR SARONICMAN

130 MAQUILING, STARETS DEVILLERES

131 MARINO, LORELLA JOY PARA

132 MAROLLANO, JOHANNA MARIE BANCUYO

133 MATEO, KURT VINCENT PATUBO

134 MENDOZA, LORNA QUIAL

135 MOLINA, DONNA MARAÑON

136 MONDARES, TRISHA KRISTIANNA ALEGRE

137 MONDEJAR, MICHAEL DURANGO

138 MONTE, ARVIN DE LOS SANTOS

139 MORAN, CLARVI MAY GABOR

140 MORRIS, MARLA TRICIA JOY

141 MUKALIL, BENKHAIZAR SAHIBUDDIN

142 NADAL, PATRICE ANN DACUT

143 NAOE, ALEC JOHN FRAGATA

144 NONAN, LENON RAY ANCLA

145 OBISPADO, FLOR JEAN CAGUICLA

146 OLIVEROS, FRANE LAPINID

147 ORILLANO, VERNA JANE POLIDARIO

148 ORTIGUERO, JONATHAN MALAMION

149 PADAYHAG, KARLO DE LEON

150 PAGDONSOLAN, YVAN FLORES

151 PAGLINAWAN, EMIROLD MACARIO

152 PAJE, NIKKO DELOSO

153 PALOMA, DIANA MAE ALCAZAR

154 PAMA, CHRIS ANDREI VILLAREAL

155 PARAISO, EDISON PAGUNSAN

156 PASITENG, BENEDICT GUYON

157 PAVON, JULIE ANN DE OCAMPO

158 PERALTA, CENON EBENEZER SIOCO

159 PERLAS, ERIKA CAMARILLO

160 PILOTON, HERCULYSES ZAMORA

161 PIOQUINTO, DANIEL BENSON APILLANES

162 PONCE, JOLAME MENESES

163 PORTUGUESE, ARVIN JOHN LACANLALE

164 PRESBITERO, ARIEL LUTHER VILLANUEVA

165 PULMANO, SANDRA SALITA

166 PUOD, FG PALENCIA

167 QUINAL, HANNAH MAY TRINIDAD

168 QUINIÑEZA, PETER JAMES ABELLERIA

169 QUINTO, ALDEESELES REYES

170 RAMIREZ, VIGEL DEMILLO

171 RAMOS, RIZALITO VILLASANTA

172 REFAMONTE, SHEILA BANTILAN

173 REFUGIA, MARY ROSE REFUGIA

174 REMOLLO, SUZANNE BEATRICE BALDISIMO

175 REVELO, DARYL JANE LARGO

176 REYES, JON LYSANDER ROBLES

177 REYES, MARYJENE CAMUA

178 REYES, RITCHIEL DEGORO

179 RIVERA, RAYNARD CRUZ

180 RODULFO, PAOLO PORTUNES

181 ROSENAS, FLORAMIE GALVEZ

182 RUIZAL, GERMANE PALER

183 SALDIVAR, FRANK KEVIN COSTALES

184 SAN JUAN, WILBERT IAN MESA

185 SANCHEZ, CHRISTIAN JESS DE LOS SANTOS

186 SANTIAGO, ARON ULLERO

187 SANTIAGO, JUSTIN JEROME DUBLADO

188 SANTOS, JUSTINE ACE SANTIAGO

189 SANTOS, MARCK DANIEL REBATO

190 SIANGCO, JOEDEL ATO

191 SILAO, DAVID JASSON SUMATRA

192 SINADJAN, GRACE BALILI

193 SORIANO, RAMILO JR SOMERA

194 SORIO, APRIL ROSE SIBUNGA

195 SORZA, ROMEO LUIGI AGUSTIN

196 SULTAN, JOCELYN SALOMON

197 SUMACULUB, ROLEIN VER CLEMENTE

198 SUMILANG, VICTOR ZORETA

199 SUNGA, MARRA ELAINE OROSCO

200 TABION, ROY ADENIC

201 TABUDLONG, REYCARTE PANDAWATNON

202 TADLE, JOVITO JR LLUP

203 TAGUSE, MARCK LORENZ ROBENTA

204 TALAVERA, JANINE IRIS SUAREZ

205 TAN, RONALD AARON INCIONG

206 TAN, ROSS LEMOR SALADAGA

207 TAPURO, VALERIE MARINELL VILORIA

208 TATOY, MIKE JR GUEVARRA

209 TAYABAN, MARVIN BULUBLING

210 TEH, ISAIAH ANGELO RIVERA

211 TEOFILO, ATHENEE BALLESTEROS

212 TIBI, ALBERTO ARDALES

213 TIMBAL, KEVIN PODPOD

214 TINAYTINA, NEIL TINDAC

215 TIÑA, ROCHE TYRONE POLIGA

216 TOMAWIS, ADELAIDA CAMID

217 TORRES, JANICA CRESEL FIGURA

218 TORRES, PENELOPE ANNE CARPIO

219 TUBLE, CHELA ANDONG

220 TUMURAN, IAN RAY BACAY

221 VALDERRAMA, NICOLO SULIT

222 VALDEZ, KRYZZE CZENT ARCEO

223 VALENCIA, NICANOR JR NACINO

224 VEGA, KENNETH ALEJANDRO

225 VERGARA, JOHN EDISON DUMAPIS

226 VERGARA, KARL ADRIAN PAALISBO

227 VIDAL, KEVINSON PETILLA

228 VILLEGAS, TERENCE AIJEI ROBLES

229 YABAN, MARK JARDIN BUNGALLON

230 YONZON, MARY JANE ALCARAZ

231 ZAMORA, PABLING JR FRIAL

232 ZARAGOZA, XAVIER BAURA

NOTHING FOLLOWS———————-