2,378 examinees pass the Medical Technologist Licensure Examination Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,378 out of 3,216 passed the Medical Technologist Licensure Examination given by the Board of Medical Technology in the cities of Manila, Baguio, Cebu, Davao and Zamboanga last

February 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, YSABELA RONEALE ANDES

2 ABANDO, MHEL GRACE BUENAFE

3 ABANES, ANGELA FAYE SILVA

4 ABANGON, ABDURAFFI USMAN

5 ABANID, LEQUIA LOUISE GUINITA

6 ABAO, KATE LOURENCE ATIENZA

7 ABAO, LUCILLE MAE VILLARINO

8 ABASTA, JEMINA PAJE

9 ABCEDE, JYCELLE ANNE HAMOT

10 ABDUL, HASHMERA ABDUL

11 ABDULRAHMAN, AYYAH CABUGATAN

12 ABDULRAKMAN, DATU KHASMIER SAMAMA

13 ABDULWAHAB, HANNA-FARIZAH BANTUGAN

14 ABDURAJI, AHMAD PAUL CATALAN

15 ABEJO, JENNISA BAYNOS

16 ABELARDE, FRANCESCA ELENA MARIE YUSAY

17 ABESTA, VEN RUSS LORETO

18 ABIAN, KIMBERLY PADILLA

19 ABIDIN, DANEIL BURIAS

20 ABIERTAS, MARLIE AFABLE

21 ABINSAY, TRICIA GALE MARTINEZ

22 ABLOG, CLAUDETTE PALIGUTAN

23 ABLOG, MIRASOL CALLEJO

24 ABOGADO, ALVIN BADINAS

25 ABOY, EZYLA PONADON

26 ABRAHAM, SHANON BON INDING

27 ABRENICA, GYZELLE JENA LOZANO

28 ABRERA, CARYL IGNACIO

29 ABRIGO, GIULIA MAE AMANTE

30 ABUAN, CHAR JANINE DOLENDO

NOTHING FOLLOWS———————-