2,525 examinees pass the Registered Master Electrician licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,525 out of 3,709 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Lucena this September 2016.

Seq. No. N a m e

1 A-AYO, METHONY MATEO

2 ABAD, MARK FRANCIS ESPERANZA

3 ABAD, MARY CHRISTINE PAGENTE

4 ABADILLA, ARNEL RADAZA

5 ABALDE, JUNE OLIVER LANTACA

6 ABALON, MARVIN CATARONGAN

7 ABALOS, FRANCO NERI SOLIS

8 ABANIL, LORENZO SAHOL

9 ABARCAR, JOSE MARLON FABRIAG

10 ABASOLO, JOSHUA CARBONELL

11 ABAY-ABAY, JERSON ALOLINO

12 ABAYA, MA ELENA MANALO

13 ABAYON, KENNY MATUTINA

14 ABBAS, DZULKIFLI OCTAVIANO

15 ABDULA, RENNEL MERANO

16 ABECIA, ANDY KEVIN DEMOLDE

17 ABELLA, LUTHER RUSSEL JUMAWAN

18 ABELLANA, LEMUEL AMANTE

19 ABELLANA, RAYMOND BASTIDA

20 ABELLEJA, JEFREY NARAGA

21 ABENDAN, RICKY DE LA CERNA

22 ABENDAN, ROVAL LOPEZ

23 ABENIS, LEMUEL CARGANDO

24 ABERIN, CARLSON ENDAYA

25 ABIAN, GERLIE JANE VILLANUEVA

26 ABING, SEDRITO JR DORIG

27 ABION, LORETO HILOMA

28 ABO, AILEEN JACLA

29 ABONG, KIMBERLY BARAQUIA

30 ABRASALDO, ELMIL ALMAZAN

31 ABRIGO, FRANKNEL TAALA

32 ABRINA, JOHN CHARLIE AGNAS

33 ABUEL, CRIMSON SALVANERA

34 ABULENCIA, EDDIE JR FLORES

35 ABUNDIENTE, JUFFREY BASTATAS

36 ABUSO, REXIS JR ROAZOL

37 ACABAL, JOHN ABEY UY

38 ACADEMIA, JAY RALPH MACABENTA

39 ACAIN, REX CLOVER ANTONIO

40 ACCAD, JOHN EMIL BAGTAS

41 ACEDERA, HERLITO JR LUMPAY

42 ACEDERA, WILLMAN LAGAR

43 ACERA, RICHARD ZIPAGAN

44 ACLETA, RODANIM JR TINOY

45 ACLIBON, RAMIE GUMATIN

46 ACNAM, CHRISTOPHER AGUINALDO

47 ACORDA, REINIER JEWEL ROD CALAPUTU

48 ACOSTA, KENT VINCENT ORTIZ

49 ACOSTA, NOLI JOTHAM EZEKIEL JR LABARQUEZ

50 ACQUIADAN, DARYL DAVE

51 ACUÑA, ANSELMO JR CASTOR

52 ADARNA, MELVIN NAVASCA

53 ADATO, ROSS VINCENT FLORES

54 ADDULAM, DONDON CALLANGAN

55 ADIC, KAREN JOYCE MARIÑO

56 ADOLFO, JOSEPH LOPEZ

57 ADOR DIONISIO, KEVIN MARCH BEBANGCO

58 ADRIANO, PATRICK ALFRED VIADO

59 ADRIATICO, CHRISTIAN GOB

60 ADVERSALO, REYMARK ANTONIO

61 AGAMON, JAY MARK BASAGAN

62 AGBANLOG, HEZEKIAH CASTILLO

63 AGNO, WILOR CORDOVA

64 AGON, EDWIN TUYOR

65 AGPALASIN, ERNESTO PARTIDO

66 AGRAVANTE, ELY MAR BETIZ

67 AGUDELO, JOSHUA BARENG

68 AGUILA, NOEME ARADA

69 AGUILAR, ALFONSO DELFINO

70 AGUILAR, ARVIN PAUL DE LUNA

71 AGUILAR, RAYMONDO JR BERMUNDO

72 AGULLANA, ROLLY JR DE PERALTA

73 AGUSTIN, DELISEO ADRIATICO

74 AGUSTIN, JESTHER JADE BARIT

75 AGUSTIN, JOEFFREY MARQUEZ

76 AGUSTIN, JOHN VERGARA FRANCISCO

77 AGUSTIN, THELMO JR LASMARIAS

78 AJO, ALFRED ISAAC RONDINA

79 ALAGAO, ALIZON COSTE

80 ALARCON, ALDREN BAROTA

81 ALBERCA, BENCRES DAHAN

82 ALBERTO, DONALD MEDEL

83 ALBINO, ELMER GAMAY

84 ALCALA, JODEL AUXTERO

85 ALCALA, MARK CHRISTIAN VALDEZ

86 ALCANTARA, DARWIN BERNARDINO

87 ALCANTARA, MARK ANTHONY GAYETA

88 ALCARIO, ALEX DEPASUPIL

89 ALCASABAS, ROMEL VILLANUEVA

90 ALCAZAR, HERMAN QUIJANO

91 ALCERA, MARCO ARMEÑA

92 ALCESTO, MELJOHN IBONA

93 ALCOBER, SAM CHRISTIAN OSMEÑA

94 ALCOBILLA, ELDREEN BATAL

95 ALCONABA, ANTHONY BUSANTE

96 ALCORAN, EDWIN LOPENA

97 ALDOVINO, RAY ARNOLD SISTONA

98 ALEDO, MARICRIS REGINE REGENCIA

99 ALEDO, MARIZ ANNE APRILYN REGENCIA

100 ALEGADO, PETER JOHN CORNEL 101 ALEGRID, REYNARD ADAM CHUA

102 ALEJANDRE, MELCHOR ORNOPIA

103 ALEJANDRO, OLIVER JR DELA CRUZ

104 ALEJO, JEFFREY LUI NAQUILA

105 ALEJO, RENANTE PERICON

106 ALEMAN, JOHN MICHAEL SALVADOR

107 ALFARO, JOHN KENNETH CASTRO

108 ALFONSO, JONNIE LOPEZ

109 ALFONSO, REX ALFRED CRUZ

110 ALFUERTO, JEFFREY JAN JAKE ARROYO

111 ALFUERTO, JEM BOY

112 ALGABRE, ALBERTO JR FAJARDO

113 ALICAYOS, KLEFFORD ALGABRE

114 ALILANO, HAROLD CARCALLAS

115 ALIMANE, BRYLE MARK TABAQUE

116 ALIMENTO, JERWY DOMINGO

117 ALINSONORIN, KENT SHYRELL RAMOS

118 ALIS, RICHARD

119 ALLADO, VAN MIXON SALUDARES

120 ALMAGRO, RENZ JASPER PARCO

121 ALMEREZ, JOMAR SEDON

122 ALMINE, RUEL LLANTO

123 ALMIÑE, CARMINA MITRA

124 ALMODAL, ANDRIE JASPE

125 ALMODIENTE, JINO DALIPE

126 ALQUEZA, EDUARDITO JR INSO

127 ALQUIZAR, JAMES CAMANGYAN

128 ALTURAS, CRESCENCIO PUMATONG

129 ALVAIRA, JOHN LESTER MERCADO

130 ALVAREZ, JAMES PAUL FERNANDEZ

131 ALVAREZ, LENLIE REVILLA

132 ALVAREZ, LENNOX ALLEN JARQUE

133 AMADOR, JERVIN VILLALON

134 AMARACO, KENN JOHN SALINEL

135 AMARTE, MARK NIKKO DECRETALES

136 AMASOL, CARLITO JR CAÑETE

137 AMBOS, JAMES ALMASIN

138 AMBOY, MARVIN JOEY QUILICOL

139 AMBROSIO, HAROLD DE GUZMAN

140 AMBUYOC, NOEL SANTOME

141 AMERICA, RONEL JOSEPH BALUYOT

142 AMOR, KEVIN ARTHUR FUENTES

143 AMOROSO, KEN LEAN ESTIPONA

144 AMPER, JO LOUIE CERNADA

145 AMPER, JOHN KEVIN DELOY

146 ANACLETO, MARK ANDREW RIVERA

147 ANAGARAN, MARK VINCE PAGALANAN

148 ANAZARIO, EUGENE MEDINA

149 ANCHETA, ERROL QUILATES

150 ANCHETA, JEFFREY GALINATO 151 ANCOT, LESTHER TIMTIM

152 ANDICOY, RENE RAY ALCALDE

153 ANDO, MARC ALAINEDEE VALDEHUESA

154 ANDOY, JOSEPH BRIONES

155 ANDRES, ZOREN LAUS

156 ANGADOL, CHARLES DARYL CALUZA

157 ANGADOL, GLISTER WADWADAN

158 ANGAS, SHERWIN PASAHINGUE

159 ANGAT, JEFFREY BALOSO

160 ANGELES, EMERSON RYAN TATEL

161 ANGELES, HELIODORO JR PALGAN

162 ANGELES, KARL JUDD VILLAFLOR

163 ANGSIOCO, EDRICK PAGSALIGAN

164 ANGWAY, GEOFFER KELLIAN BOSAING

165 ANILLO, CAMILLE ANGELA DEL POSO

166 ANIÑON, BEN RYAN DANDOY

167 ANNAGUE, RICHIE ANCHETA

168 ANTIGUA, JOEVE ORTEGA

169 ANTONIO, AIRYLLE JHON PALADO

170 APIL, RAFFY AGTINA

171 APILADO, JEFFREY CATBAGAN

172 APIPI, CESAR SABUCIDO

173 APOSTOL, IAN RODEL FRUTAS

174 APRECIO, JUDIE ADRIANO

175 APUADO, MARK JOSEPH TINTERO

176 AQUINO, AMABLE ADOR CAMACHO

177 AQUINO, MARK SABAYBAY

178 ARABIANA, JOSEPH HONTIMARA

179 ARAGON, VAL ADONIS BUENO

180 ARANDIA, RENEL BAYTAN

181 ARANETA, CEASAR ANTHONY POÑATE

182 ARANO, WILLY JOHN RUIZ

183 ARAOJO, CHRISTIAN PAUL PUNZALAN

184 ARARRO, MARLON CLARIN

185 ARAYAN, JUNRI ACHIVIDA

186 ARAÑAS, MARVEN ERGINO

187 ARBIS, JARRYLL JOSEPH ARCEÑO

188 ARCANGELES, CHRISTIAN LORO

189 ARCE, WARNER JAKE ABARCA

190 ARCEO, JEFFREY DIONISIO

191 ARCIPE, DAIVE MARK CASTAÑARES

192 ARDALES, ELMER MALIGAT

193 ARELLANO, ULYSES JR SABADO

194 AREVALO, AILEEN AERA MANIPON

195 AREVALO, JOHN MARTILLANA

196 ARGAÑOSA, DANICA BREGANZA

197 ARGUELLES, FRANZ CARLO ABREA

198 ARGUELLES, RYAN REY RIGA

199 ARIMBUYOTEN, FRANK LOUIE PUGAT

200 ARISOLA, DIONISIO JR TIMA

201 ARIÑO, TEODEVER JOSHUA OCHOCO

202 ARNADO, HARLEY MANGAS

203 ARNAIZ, BRAIAN IHALAS

204 ARNILLA, RANNIER FIGUEROA

205 ARREGLO, JONATHAN SR LABARES

206 ARTOBAL, DARWIN JR DOLOGAN

207 ARTUZ, JESMARK GAHUM

208 ARZAGA, JOBERT PHILLIP MAGARCE

209 ASIA, KEVIN IGNACIO

210 ASIS, JALIESON MADERA

211 ASONG, JOHN CYRIL DUNTON

212 ASTOVEZA, LEO AUMENTADO

213 ASTRONOMO, FERNANDO JR DUMANGAS

214 ASUNCION, DARWIN MEDINA

215 ASUNCION, JULIUS MERCADO

216 ATAOP, SHERWIN ORDOÑA

217 AUGUIS, JEPHER SALAZAR

218 AUSTRIA, DAN LESTER MEIM

219 AUSTRIA, REYMOND CABRERA

220 AUSTRIA, VINCE MAROU VILLAME

221 AUSTRIA, XAVIER ALDRIN ABANILLA

222 AVILA, JOSWE JR MONTEROSO

223 AVILES, ARIEL BAÑAR

224 AVILES, JIMUEL MURILLO

225 AYSON, RAYMOND ULANDAY

226 AYUBAN, BENLONITO DACOYLO

227 AYUPAN, GRAJEAN NICOLE DE LA SERNA

228 AYUPAN, RICHARD PEDREGOSA

229 AYURO, MYRIX IBARRETA

230 AZECATE, CHRISTIAN ARTETA

231 AZUCENA, FLORDELIZA TUPAS

232 AZUCENA, JOLYN SOBREVEGA

233 AÑONUEVO, JOVELITO JR MERCADO

234 AÑORA, MARVIN BAUTISTA

235 BABAAN, GENE PATRICK MACALAGAY

236 BABAC, RICHARD JR SANA

237 BABANTO, RENDELL BACHANICHA

238 BABAYSON, ALJUN GAMUTAN

239 BACALA, JOMER BUENO

240 BACALANGCO, ALVIN FRANCISCO

241 BACALSO, MARK JELLICOE MEDRANO

242 BACANI, CARL ANGELO ASUNCION

243 BACARISA, CARLITO LABANDERO

244 BACLAOCOS, LYMAN LAORENO

245 BACLIG, DARWIN TAGARUMA

246 BACNIS, BILLY VALENTINO

247 BADDU, MARK DAVE MADRIAGA

248 BADERA, ALVIN BRETANA

249 BADILES, RAMIELLE CHRISTENSEN GUZMAN

250 BADOLES, VENCENT PANADO 251 BADUA, JAVLIN DOMAOAN

252 BADUA, JOHN ALFRED MONTON

253 BAEZ, RAYMOND DE CASTRO

254 BAFLOR, ROMEL DIAMANTE

255 BAGADIONG, AMIEL MASAGANDA

256 BAGAFORO, ASHER SAMULDE

257 BAGALAY, RALPH LAUREN YASAY

258 BAGAMASBAD, JAIRO AZUR

259 BAGIO, RICHARD PADICIO

260 BAGOLOR, JOEL LAMANILAO

261 BAGOLOR, NOVEN LAMANILAO

262 BAGSAIN, JERIEL SUDAYON

263 BAGSIC, ALDRIN SALUDO

264 BAGUIO, RUEL JR ORELLANO

265 BAGUIO, WENCESLAO JR OGAHAYON

266 BAJENTING, BAMBIE GAVIOLA

267 BAJENTING, JONATHAN VIVAS

268 BAL-UT, KELVIN LOZANO

269 BALADAD, ADRIEL LOPEZ

270 BALADAD, JOSEPH RILLERA

271 BALANCIO, RAYMON FONTANOS

272 BALANDAY, FERNANDO III SIERVO

273 BALANTA, VER II GRATIL

274 BALANZA, KENNETH MARK ABEL

275 BALAWANG, JOE MARI EREÑA

276 BALBIN, REYMOND ARAGON

277 BALCEDA, FRANKLIN MAGNO

278 BALDECAÑAS, ANTONIO ABONG

279 BALGOS, REO BRIONES

280 BALIANO, GENARO JR BARRETE

281 BALIANO, JOSEPH ARRANCHADO

282 BALIGAD, HARVEY RAQUIZA

283 BALISBIS, MELL ANGELO MORENO

284 BALLARAN, JOSEPH REALIZAN

285 BALLATAN, KEITH LOUELLA BATA

286 BALLESTEROS, DEXTER TUAZON

287 BALLUNGAY, CHRISTIAN LEE BALISACAN

288 BALMOCINA, MARK JAMES PAGOMPANA

289 BALSACAO, CHRISTOPHER LEBRILLA

290 BALTAZAR, BAYANI JR ARAGONES

291 BALTAZAR, ROMEL MUSNI

292 BALUYOT, KARL YEMER GALANZA

293 BALZA, JUNIEL TAPAYA

294 BANAÑA, BENIE PEREZ

295 BANCORO, PAUL JOHN PUNGYAN

296 BANDILLA, ROCKY OGATIA

297 BANIGO-OS, LINO JR PALO

298 BANOG, ANTONIO JR BOMBASE

299 BANTANOS, JAN-MICHAEL RYAN BEGONIA

300 BANZON, DESIDERIO JR DAYON

301 BAOC, FREDDIE BINWOG

302 BAQUIAL, MARK TOMMY MANTE

303 BAQUING, HARLEY JR MARIMLA

304 BARBA, EMMANUEL PANEDA

305 BARBA, ROWEL RELLORA

306 BARCELON, PABLO JR PASIONA

307 BARCELONA, MARC ANDISON GESITE

308 BARISO, MARY ROSE BAITAN

309 BARREDO, LAURO ROGADOR

310 BARRETE, ESQUIRION SANCHEZ

311 BARRO, RONA BERUELA

312 BARROS, ARJAY SERRAN

313 BARTOLAZO, CARLITO GEFA

314 BARTOLOME, DANIEL DEADO

315 BARTOLOME, RODIL BAULA

316 BASCO, JHUN-JHUN BLANQUEZA

317 BASERGO, LUIS EMPEROR LUGNASAN

318 BASILAN, ZALDY UBALDO

319 BATAC, CESAR MERCADO

320 BATAD, ALBERT GUSI

321 BATARA, JEFFREY TADEO

322 BATARA, RAY PHILIP RAMOS

323 BATAY, URIEL VOPHSE BORREROS

324 BATE, KENNETH MANUEL

325 BATHAN, BRYAN MARK MANRIQUE

326 BATHAN, JOHN PATRICK GAMBOA

327 BATISLA-ON, ALFRED CEBALLOS

328 BATISLAONG, JARED GORECHO

329 BATO, CHRISTIAN CACHO

330 BATUSBATUSAN, CLIFFORD ALAN DEL ROSARIO

331 BATUTAY, DANIEL AGUILAR

332 BAULA, ROD RAYAN PEREZ

333 BAUSO, CYRILL ROI DOMANGCAS

334 BAUTISTA, ALDRIN LOMONGO

335 BAUTISTA, ARJON MACABADBAD

336 BAUTISTA, CHRIS ANDREW HERNANDEZ

337 BAUTISTA, DANIEL JR CUENCA

338 BAUTISTA, EDUARDO JR CABANEROS

339 BAUTISTA, GILBERT RABACA

340 BAUTISTA, IAN JOHN ULATAN

341 BAUTISTA, JERICK PAULAR

342 BAUTISTA, JOHN HERBERT DEGALA

343 BAUTISTA, JULIUS MICHAEL CUBE

344 BAUTISTA, MARVIN CUPO

345 BAUTISTA, PAUL ADRIANNE TRIÑO

346 BAUTISTA, RONNEL APARRE

347 BAUTISTA, WELLA JOY BUCOG

348 BAUZON, ANTHONY AGUILA

349 BAWAGAN, LOUIE ALDRIN MACANAS

350 BAYLON, AISSER HARREL GARCIA

351 BAYLON, JAMES KARLO FELICIANO

352 BAYLON, MICHAEL SARABIA

353 BAYSA, MARVIN SORIANO

354 BAÑEZ, RICHARD JR VINARAO

355 BEATISULA, MARIEBETH GANZON

356 BEBIT, ERIC POLIQUIT

357 BEDAÑO, CHRIS ANFERNE DEMAYO

358 BEJARASCO, DANNY

359 BEJER, JULIUS CEZAR BRIONES

360 BEJO, KIM VERGARA

361 BELDAD, JONATHAN LUPANGO

362 BELENO, RUBEN AGNA

363 BELLO, MIKE JESSON DRAPETE

364 BELMONTE, JOY GUBATANA

365 BELMORO, BULAN ERENIA

366 BELTRAN, GRETCHEN BELTRANO

367 BELVIS, JOVEN DELOS REYES

368 BENAN, GERONIMO BENTRES

369 BENDALIAN, JANE KIETH MARCELO

370 BENEDICTO, JOANNE ALVAREZ

371 BENIGNOS, JAMES EDUARD FERNANDEZ

372 BENITEZ, BILL CLINT JULIAN

373 BENITEZ, JOHN GILBERT ORIS

374 BENOSA, JAYLOR ESTRELLA

375 BENZON, GERALD LOWELLE COLOMA

376 BERCADES, RAMSEY VARGAS

377 BERDEN, CARLITO JR PABALATE

378 BERNABE, ABEGAIL ESCALONA

379 BERNALDEZ, ANGELO AROJO

380 BERNALDEZ, WARREN TUBORO

381 BERNALES, EDITO JR LEOPARDAS

382 BERNARDO, GARY GAMULAO

383 BERTES, REMIEL TOLIBAS

384 BERTOLDO, JERVEN BATOY

385 BESTUDIO, ROGER JR CONCON

386 BIENES, CARLO BALBASTRO

387 BIGORNIA, APRIL JOY DANIEL

388 BILLONES, PAUL ANTHONY ESTRELLAN

389 BINIBINI, CELMO CAMPOS

390 BINOYA, ELY JR CAMURA

391 BIRAGUAS, RAYSON GAMARSA

392 BIRON, GREG CORBILLA

393 BISNAR, JOVEN TAPANG

394 BITARA, GERARD BIGCAS

395 BLANCO, FARA LOU LELIS

396 BLANZA, RHEE JOHN ZID VADIL

397 BLASE, IAN VINCE BONTOC

398 BLASTIQUE, VLADIMIR ATIENZA

399 BOCALA, TOM OLIVER SUEDE

400 BOLANIO, ALVIN CURAMBIS 401 BOLAÑOS, JUVIT BINOCAS

402 BOLIBOL, MARVIN RAE PASCUAL

403 BOLIBOL, SHIELA ANOTA

404 BOLIGOL, ERIC PAGULA

405 BOLO, DOMINIC PROTACIO

406 BOLOCON, LINDEN MITCHI CORNELO

407 BOLONIA, CHRISTIAN MANCHUS

408 BON, ALDRIN CALMADA

409 BON, MARCK BRAGAIS

410 BONAOBRA, IVAN REY POLINAG

411 BONGCAYO, RAFIE HAMOAY

412 BONGCO, JAY WARD MANLANGIT

413 BONIFE, ALAIN ARRADAZA

414 BOOL, JOHN IRVEN CONCEPCION

415 BOQUIREN, ROGELIO JR BAUTISTA

416 BORJA, CEDRIC SAN JUAN

417 BORJAL, MICHAEL ANGELO JANDUSAY

418 BORJE, JUSTIN MARC LAIGO

419 BORREO, DARWIN BAUTISTA

420 BRADECINA, ERICKA VALDEZ

421 BRATO, NORMAN PANES

422 BRAVO, GABRIEL SEVILLA

423 BRAVO, JOHN NOEL TORQUATOR

424 BREGONIA, ESTANISLAO JR RAMOS

425 BRIGUEL, JONATHAN VELASCO

426 BRION, MICHAEL FRESNILLO

427 BRIONES, ALLEN MACASAET

428 BRIONES, BILL PAULO GESMUNDO

429 BRON, ARWIN NIÑO QUINTOS

430 BROSAS, RYAN ALEJANDRE

431 BRUEGAS, GLESIE MAY CALABIA

432 BUAYA, FREDEL BACOMO

433 BUCANEGRA, JULIUS PRAJES

434 BUDIONGAN, FRANCIS MONICK CULAJARA

435 BUE, RICHARD CASTILLO

436 BUENA, JEROME SUBIAGAN

437 BUENAFE, RONALD BAUTISTA

438 BUENAFE, STEPHANIE MAPALO

439 BUENAOBRA, FERNANDO EREÑO

440 BUENAVISTA, BABYLYN GAA

441 BUENAVISTA, JUNIBIE DABON

442 BUENDIA, ARNULFO JR MADERA

443 BUENO, MARK KEVIN BAGAOISAN

444 BUGTAY, ALVIN CABATINGAN

445 BUHAYANG, MICHAEL BELAMIA

446 BUHONG, FERMIN GUINILING

447 BUKALAN, ELDRICH COJITO

448 BULAN, ERNEST SABADO

449 BULAN, REMSEN PASCUA

450 BULANON, RONALD DIASEZ 451 BULATAO, ALLAN ABOBON

452 BULLON, LEOPOLDO JR PARREÑO

453 BUMANGLAG, GODFREY JOHN FERNANDEZ

454 BUMANGLAG, JIMVO MIRANDA

455 BUMANGLAG, JOHN NABOR

456 BUMANGLAG, KAYCEBEL RAMOS

457 BUNAG, NOEL TERESA

458 BUNAYOG, JOEL BULLANDAY

459 BUNDAC, RAFFY JESSIE FAVILA

460 BUNTAG, CHRIS BULI

461 BUQUIA, ANGELITO JR SABELINO

462 BURABOD, WILFREDO JR MAHUSAY

463 BURERES, THOMAS JOHN CONOS

464 BURGOS, FREDLLANE LOUISE HERRERA

465 BUTA, VIC JR BUSTAMANTE

466 BUTAC, UZAIR BOTOHAN

467 BUÑAG, CHRISTIAN LARRAQUEL

468 CAACBAY, BRANDON JAMES CAYABYAB

469 CABAHUG, RONNIE PONCE

470 CABALHIN, ARIELLE PATALINGHUG

471 CABALLERO, ERIC DERECHO

472 CABALLES, GREGORIO JR EMPASIS

473 CABALLIES, JOSEPH MOGOL

474 CABALONGA, JOSEPH PATRICK VERANO

475 CABANALAN, JUN IVAN JALECO

476 CABANGON, JOSHUA CHAVEZ

477 CABANGON, RYAN FLORES

478 CABANIG, CEFERINO JR DIAZ

479 CABANILLA, RODRIGO TOMAS

480 CABATINGAN, ANDREW PACAMPARA

481 CABATUAN, JHOY GOLPE

482 CABAÑA, JESSICA VILLANUEVA

483 CABERO, MARK JOSEPH HUMARANG

484 CABIGAS, ROMY QUIÑONES

485 CABIGON, ALVIN ELLAO

486 CABILES, MARLON BONGON

487 CABILITASAN, DAVE ANDREW CHARLES

488 CABONUAN, MYRON COLOMA

489 CABRALES, MARY GOLD FEROLINO

490 CABREJAS, JOHN MARK SOLIDOR

491 CABRERA, BRAIAN VIDALLON

492 CABRERA, JAY ANTHONY BAGAYAS

493 CABRERA, JAY CHRISTOPHER BUÑO

494 CABUG, MARC RODOLF FRANCIS MAGLENTE

495 CABURNAY, CLIFFORD DHONNS MINDARO

496 CABUSLAY, MANSUETO JR ESCUBRO

497 CABUTIN, PIA GREFIEL

498 CACALDA, CONRADO PAULO GONZALES

499 CACHERO, KRISTOFFER FABRO

500 CACHERO, LEOPOLDO JR CENON 501 CADALIN, RONNIE AMOYAN

502 CADDAUAN, JERAMIL SALOSO

503 CADELINIA, GIAN ERICO RUIZ

504 CADENAS, RYAN PADILLA

505 CADIOGAN, LEANDER LEYTE

506 CAGASAN, CESAR BUAL

507 CAGNAYO, CHRISTINE MAE BRON

508 CAGUROL, ROSELITO SABALO

509 CAILIAN, ALVIN JOHN CUENCA

510 CAINONG, JESUS SALAÑO

511 CAJIMAT, JEROME BULAN

512 CAJUSAY, JOHN GLEEN MONTICELLO

513 CALAMOHOY, SHERWIN SAPLOT

514 CALATA, ROBERT MABUTI

515 CALATERO, JAKE LLOYD TUAZON

516 CALAÑAS, CARL JOHN CASTILLO

517 CALBAN, JAY MANIQUEZ

518 CALDA, HENRY BACLAY

519 CALDERON, CYRUS ABELLA

520 CALE, ARNIEL URIARTE

521 CALIMLIM, JOHN HAYMES JASARENO

522 CALIMUTAN, FRANCIS FORT DEAPERA

523 CALLOS, RICKY VILLANUEVA

524 CALOPE, WILFRED ALTEJAR

525 CALUMPIANO, JEREMIAH POBLETE

526 CALUMPITA, JIMMY LOJA

527 CALUSOR, JOHN SANDIE DALISAY

528 CALUYO, LOLLY BOY BRINGINO

529 CALVARIO, JAYSON BALLARES

530 CALZADA, NEIL FRANCIS GASMEN

531 CAMBA, EDGAR ALLAN CORPUZ

532 CAMBRONERO, JERICK CONSTANTINO

533 CAMPILIT, CLOYD MADDAWAT

534 CAMUS, RAYMART EDUARD TORRES

535 CANAL, JOB BRONIA

536 CANDADO, MATEO JR PARAN

537 CANDIA, LORIE LYN JOY JUANICO

538 CANIA, JULIUS CALIHAT

539 CANIEDO, GERRY CARIN

540 CANO, JOSELITO MANANSALA

541 CANON, MARY ANN BONEO

542 CANONIGO, DAVEN LAPAZ

543 CANONOY, JHUNYL CRIS LASPIÑAS

544 CANOY, SAMUEL BACONG

545 CANTERO, KENNETH PAMATIAN

546 CANTERO, SHELLA MAE ABUELO

547 CANTILLON, VINCENT PATRICK GARCIA

548 CANTIVEROS, MELCODES ALFANTA

549 CANUTO, RED RONALD TULIO

550 CAOYONG, ROBIN MANALO 551 CAPARRO, GENARD LLOYD SALLOMAN

552 CAPARROS, JOBERT RITUAL

553 CAPILI, ANTONIO MALLARI

554 CAPINPIN, MICHAEL JOE RAMOS

555 CAPISTRANO, JOSE CARLOS IBARROLA

556 CAPONES, JAYSON BEROS

557 CAPULONG, JOSEPH MARCELINO

558 CARA, JEFFERSON FORTES

559 CARCEDO, ROY DENUYO

560 CARCUEVA, TOM CEIDRICK DUMAGUIT

561 CARIAGA, ANGELO JOSE PARAS

562 CARINGAL, JOMAR CORO

563 CARINGAL, MARIBEL DALISAY

564 CARIÑO, AARON JALA

565 CARIÑO, ELBERT BALLESTRA

566 CARLOS, JEFFERSON SALUNGA

567 CARMEN, DIAMY DICK SANTOS

568 CARMONA, NIÑO RUPERT FILLOGAN

569 CAROMPITAS, EDEL POLAN

570 CARPIO, JOHNNY JR ARENDAIN

571 CARPIO, JOSEPH ALCANTARA

572 CARPIO, MARVIN MARQUEZ

573 CARREON, JOVEN TABORDA

574 CARREON, LOUIE DAET

575 CASABAR, DEXTER CASERO

576 CASAG, RICO ESEO

577 CASAMIS, JERWIN BACOLOR

578 CASINTO, JULIUS TUMANGAN

579 CASIPONG, JOVANIE FALLORINA

580 CASIPONG, ROLDAN LAÑOJAN

581 CASIÑO, MARK ANTHONY DE JESUS

582 CASPE, EDWIN DESOLOC

583 CASTAÑARES, CHRISTIAN MAHINAY

584 CASTAÑOS, MARK JOE ESCONDE

585 CASTIL, JEFFERSON LEGION

586 CASTILLEJOS, CHRISTIAN JAY DIAN

587 CASTILLEJOS, MARK RYAN TIBAYAN

588 CASTILLO, ADIN REY SARAD

589 CASTILLO, ANGELITO JR DALIT

590 CASTILLO, ARMANDO MENDAROS

591 CASTILLO, BRIGGS REY BO

592 CASTILLO, FERNANDO JR SORIANO

593 CASTILLO, LAURENCE FLORES

594 CASTILLO, MARCHIE SURIGAO

595 CASTILLO, NIÑO JOHN FLORENCE SIERVO

596 CASTILLO, PAUL ANTHONY PASCUAL

597 CASTILLON, JAYMARK NEPOMUCENO

598 CASTILLON, SCHERRAINE KHRYS GALLENO

599 CASTOR, IAN JOSEPH BALLADARES

600 CASTRO, DONDON LEANDRO BELTRAN 601 CASTRO, REYNALDO DINGLASA

602 CASTRO, ROLDAN QUINDAO

603 CASUGA, ROLAND JR BELLEZA

604 CATACUTAN, FREDERIC SERWIT

605 CATALUÑA, ALEX LLEGUE

606 CATALUÑA, ALFIE PUGALES

607 CATIENZA, TEODY JR CANCIO

608 CATINAN, ROBERTO JR PADERNILLA

609 CAUNAR, EDWARD DE LA CRUZ

610 CAZAR, JOHN VINCENT ALCANTARA

611 CAÑADA, JESSIE ALCANO

612 CAÑETA, FRANCO PIDO

613 CAÑON, DANALIN MAE CONSULTA

614 CEBUANO, DENNIS MAGNO

615 CEDO, MARK BERNARD BALJEMENO

616 CELERIAN, IRENE DALE LOPEZ

617 CELESTE, GENDA VICA II ALMONIA

618 CELESTINO, MICHAEL MARQUEZ

619 CEPE, JOSERICO DANO

620 CERBITO, DHANDIE IRINCO

621 CERBITO, JERILYN ESPIÑA

622 CERDEÑA, RAMEL PACAYRA

623 CERENO, CERWIN REMITER

624 CERTIFICO, JOEL GABUYA

625 CERVANTES, DON MARCOS

626 CERVANTES, MONCHING ANGELES

627 CEZAR, RODRIGO III MARTINEZ

628 CHA-AR, ALLAN ANGAWA

629 CHAKIWAG, MURPHY NGAOYAN

630 CHARLON, RAYMOND COMEDIA

631 CHAVEZ, ERIC OROSCO

632 CHAVEZ, JAYRALD BISO

633 CHIN, MARLON GAJETO

634 CHUA, ANTHONY BENABLO

635 CHUA, WILBERT MANSERA

636 CILLO, JOLITO APITA

637 CIPRIANO, JOHN MARK OABEL

638 CIRIACO, CEDRIC SIMPLINA

639 CIRIACO, CHRISTIAN HERNANDEZ

640 CIRIACO, HELBERT APARECIO

641 CLARIDAD, VON MARK SORVIDA

642 CLARINO, ORLAND PAYNO

643 CLARITO, CARL CHRISTIAN SUNIO

644 CLAUDIO, ALDRIN MANZANO

645 CLOSA, MARK ANTHONY PELOVELLO

646 CO, VICTORINO BARATA

647 COCHANGCO, REMUS JR DELA CRUZ

648 CODOG, JUNELLE GALIT

649 COLANZA, JUDY ANN COBILLA

650 COLES, MARIEL DISCAYA 651 COLLADO, ANTONIO JR ELMAGA

652 COLLAMAR, REYNALDO RAMASASA

653 COLOLOT, RODNEY JORING

654 COLOMA, BRYNE MARC AQUINO

655 COLONA, JAN RAY GIMOTO

656 COLUMNA, NOEL COLUMNA

657 COMABIG, ROCHE ESTAFIA

658 COMIA, JOEY ASETRE

659 COMO, JIMBOOH PACQUIAO

660 COMPUESTO, EMERLAND JOYCE VILLAMOR

661 COMPUESTO, JOBERT KIM

662 CONCINA, KENNETH SINFUEGO

663 CONDE, BRUNO PAGLIAWAN

664 CONDE, WILLIAM ARCEGA

665 CONDINO, FERJUNE URRIZA

666 CONSTANTINO, JEMUELL JOHN SAGADRACA

667 CONSUL, ARNULFO JR CASTRENCE

668 CONSULTA, CHRISTOPHER VIZCARRA

669 CONTRERAS, HARRIS JAY TALUNDAS

670 CORALES, EDWIN MARK JR LAGMAY

671 CORDERO, BEN FERRER

672 CORILLO, DHAREN GARIN

673 CORONADO, DAN PAUL PASCUAL

674 CORONADO, JONATHAN IVEN ENDOZO

675 CORPUZ, DOMINICK CANTOR

676 CORPUZ, MARK ANTHONY RENON

677 CORPUZ, VEN JULIENE MERALLES

678 CORRO, MICHAEL VINCENT ARPON

679 CORROS, JOHN VINCENT UNATING

680 CORSINO, ALVINJIE PURIGAY

681 CORTEZ, HAROLD VILLANUEVA

682 CORTEZ, JOHN CHRISTOPHER QUITO

683 CORTEZ, MARK HARVIN ROTAS

684 COSTACIO, ELGIE PEÑAFLOR

685 CREDO, MARK FREDERICK CAÑONEO

686 CRISTOBAL, BERNARD MANABAT

687 CRUZ, DAVE NOE SANTOS

688 CRUZ, EDERLINE MUYO

689 CRUZ, ELVIRA BUENAFLOR

690 CRUZ, GLENN KENNETH BERBON

691 CRUZ, HUMPHREY GERONIMO

692 CRUZ, LESLIE JOHN AQUINO

693 CRUZ, MARCELO JR CRUZ

694 CRUZ, MARK ANTHONY FLORES

695 CRUZ, RAPHAEL JOSEPH VICTORINO

696 CRUZ, RHYSZ RAMOS

697 CRUZ, ROEL JOSEPH BAUTISTA

698 CRUZ, RUSSEL ALCAZAR

699 CRUZADA, KIM YSRAEL ALMAZAR

700 CUADLA, AGOSTO MADAY-A 701 CUADRASAL, JEFFREY JAY CALIAO

702 CUARTEROS, PAUL JOHN SANCHEZ

703 CUATON, IVEN VINCENT RULONA

704 CUBAO, GERMOGENES JR SALARDA

705 CUBELO, JIMBO ABARQUEZ

706 CUBELO, WILMET ORLAN VALENZUELA

707 CUDASI, ERIC BOLONA

708 CUENCA, ANNE PRINCESS CASTILLO

709 CUENCA, GIANNE CZARINA FERNANDEZ

710 CUENCO, DEA MECHELLE SUMPAY

711 CUERQUIZ, JHON DEER VALLEDOR

712 CUEVAS, JERRY VALENCIA

713 CUEVAS, MA THERESA

714 CUISON, FRANCES KENNETH URSUA

715 CULANAG, JAKE CUERDA

716 CULANAG, JAYMAR MARIANO

717 CUMPIO, MARVIN AVILA

718 CUSTODIO, JAN REENE ABERGAS

719 CUSTODIO, JOMAR ELIANG

720 CUYONG, NOEL ARCHIE DAGO-OC

721 DAACA, GUALBERTO JR SABAY

722 DACANAY, MARVIN FAJARDO

723 DACER, NIÑO BOY ARMARIO

724 DACO, JIM CARLOS SOTTO

725 DACUMOS, JAMAECA VILORIA

726 DACUMOS, JELLY ORTEGA

727 DADAY, PERSIVAL DUP-ET

728 DADIZ, FRANK-IAN PACLEB

729 DAENOS, KARL ANGELO RALLETA

730 DAG-UM, ALAINE AMAZURA

731 DAGAMAN, VAN ROBERT GABAR

732 DAGAWASAN, ERIKSONN UMALA

733 DAGOHOY, ROY”B” ZABALA

734 DAGONDON, EMMANUEL ESCOBIA

735 DAGOT, ARVIN KARL BUNGALSO

736 DAGUPAN, REYMARK LAJERA

737 DALISAY, NORBERT EVANGELISTA

738 DALUGDOG, NELSON CEDRI

739 DAMASCO, JEON PAOLO MENDEZ

740 DAMASEN, ABELLE JOSEPH ANCHETA

741 DAMAYO, DAVE MANSUETO

742 DAMIAN, MICHAEL ANGELO RODILLAS

743 DAMING, ARDION CUBAR

744 DANDO, MARK LAWRENCE SAMSON

745 DANO, HONESTO LIMOSNERO

746 DAPITILLA, VIRGILIO JR GAYON

747 DAQUIO, DENNIS TAGALOG

748 DARUCA, CATALINO JR IREMEDIO

749 DATAHAN, MARK ANTHONY JAOJAO

750 DAUZ, GHIL MARK LEGASPINA 751 DAVID, ROBIN ULANGCA

752 DAYAG, CRISANTO GAMBON

753 DAYAO, JONSABELO ARGAME

754 DAYGAM, RUDENCIO JR VILLAGANAS

755 DAZ, MARK LENNON CAMBUSA

756 DAÑEZ, GIZELLE ANTOINETTE TOLENTINO

757 DAÑEZ, JEROME BOJILADOR

758 DE BORJA, RAMIRO PATEÑA

759 DE CASTRO, CHRISTIAN PAUL MENDOZA

760 DE CASTRO, FRANZ ADRIAN PAJARILLAGA

761 DE CASTRO, JEFFERSON PUERTO

762 DE GRACIA, ROBERT BELLAMY SABIO

763 DE GUIA, BRYAN LACASANDILE

764 DE GUIA, JEAN BRYAN ZARRIS

765 DE GUIA, NOMAR ALNAS

766 DE GUIA, PIO LOEN REYES

767 DE GUZMAN, ARIES GONZALES

768 DE GUZMAN, GERALD SAN JOSE

769 DE GUZMAN, JHEYZER CASELA

770 DE GUZMAN, MARVIN CONTRERAS

771 DE GUZMAN, REINHEART JASON RIVERA

772 DE GUZMAN, VIEN JOBERT OLAN

773 DE JESUS, JAYSON LAVARIAS

774 DE JOSE, FEGIE OLOROSISIMO

775 DE JOSE, RYAN SACOPA

776 DE LA CRUZ, JIFFREY YAP SENG

777 DE LA CRUZ, JOEL MORELES

778 DE LA ROSA, JAIME CAPINIANES

779 DE LA TORRE, REYMART LAGANG

780 DE LAS MARIAS, JOEMAR CUADRA

781 DE LEON, ALLAN NUEVA

782 DE LEON, ARMANDO JR ULEP

783 DE LEON, ARNOLD JOHN CHIPO

784 DE LEON, JONATHAN DE MATA

785 DE LOS SANTOS, KENNETH LUCENA

786 DE LUMBAN, KURTH CARLO MIGUEL

787 DE MESA, BRYAN GARCIA

788 DE PALMA, ARIEL ROSETE

789 DE SAGUN, JERIC MARANAN

790 DE VERA, CHRISTIAN JASON DELA VEGA

791 DE VERA, GERALD GENCIANA

792 DE VERA, JOE MARIE PAGALARAN

793 DE VERA, JOHN ZOREN NAYAT

794 DE VERA, JORDAN MAMARADLO

795 DECENA, JO JUSTIN SADILI

796 DECENA, LEONARD BRYAN LIM

797 DECIAR, LARRY MESA

798 DEE, EMMANUEL CAÑA

799 DEFENSOR, JEFFREY MARCELO

800 DEGAMO, ALLYN PAUL MONTERO

801 DEL AMEN, GLEN PASION

802 DEL AYRE, ROMMEL BOBIER

803 DEL CAMPO, EDWIN SOTOMAYOR

804 DEL MORO, ARIUS JAVIER

805 DEL ROSARIO, CARLO MANDAING

806 DEL ROSARIO, JOYSEM KURT

807 DEL SOCORRO, CHRISTEL DASIGAN

808 DELA CRUZ, ARLIE GONZALES

809 DELA CRUZ, BERNIE PABLO

810 DELA CRUZ, CLAYDER DE LARA

811 DELA CRUZ, CYRUS CHESTER CONDE

812 DELA CRUZ, DINDO SAN JUAN

813 DELA CRUZ, EUGENE CABIGAS

814 DELA CRUZ, JOHN REY DELFIN

815 DELA CRUZ, MARK ANTHONY CABANAYAN

816 DELA FUENTE, KEVIN DAVE ARMAS

817 DELA MERCED, ARJAY POBLETE

818 DELA PAZ, MARTE ESPLANA

819 DELA PEÑA, GERRICO HOMERES

820 DELA PEÑA, MARCEL NHIXON MANAOIS

821 DELA RAMA, BAVIE FERNANDEZ

822 DELA ROSA, KRISGOD RENTAR

823 DELA ROSA, MARK BALAMBAN

824 DELA ROSA, RP BOY GALAXIAN ESCOBAR

825 DELFIN, RONILO JR DENESADO

826 DELGADO, JERALD MARAVILLO

827 DELGADO, MARIO JR MANLANGIT

828 DELIMA, GLENARD LEOCARIO

829 DELIMA, NOEL DIANON

830 DELIZO, BEN CALICA

831 DELLAVA, JOHN REY ARMADA

832 DELLOVA, MARK RONALD MEJELLANO

833 DELOLA, ADRIAN MEL BADILLA

834 DELOS REYES, KENNETH JAY PIMENTEL

835 DELOS REYES, MARK GIL PADUA

836 DELOS SANTOS, EDISON PASOL

837 DELOS SANTOS, ERNEST JOELLE GUEVARA

838 DELOS SANTOS, MARK JORDAN CUSTODIO

839 DEMAPE, JESHUA CAYAO

840 DEMATE, JIMMY MONSALUD

841 DEOCOS, BERNAN CATALAN

842 DEOGRADES, LUCIO SASARITA

843 DEPACLAYON, PEPITO CASTILLANO

844 DEQUILLA, JEFFREY GERADA

845 DESPUIG, BRYAN CARILLO

846 DETICIO, JAY MAR DONOR

847 DIALINO, JOSE CEZAR CANO

848 DIANO, ARJEL JOHN GERONA

849 DIAZ, EDWIN DETOITO

850 DIAZ, JESUS TENORIO

851 DIAZ, JOHN PAUL BAÑARES

852 DIAZ, MANNY DE LADIA

853 DIAZ, PABLITO BARNUEVO

854 DIBDIB, CHRISTIAN JAY FELICILDA

855 DICHOSA, HEVER BINASAHAN

856 DIDELES, PAUL NILER TINGSON

857 DIEGO, MARCELO CINCO

858 DIENTE, JONAS MAR RIMANDO

859 DIESTA, GLENBERTH LAGUIDAO

860 DIEZ, EUGENE JOULES ALFON

861 DIFUNTORUM, DESIREE MAE ARIMBOANGA

862 DIGNOS, FELICIANO JR DE-ALA

863 DIGNOS, MONIQUE BIANCA CALLEDO

864 DIMAANO, ARIES ENRIQUEZ

865 DIMAANO, RUEL PASIA

866 DIMAIYACAN, PAUL ANGELO BUISAN

867 DIMAYUGA, BRYAN BRIX DEGRAS

868 DINCO, MARA DEMUHINA

869 DINGCONG, RONALD BADAYOS

870 DIOKNO, MEYNARD RAMIL MARDO

871 DIOLOLA, JEFFREY POMIDA

872 DIONELA, MAC NICOLE COSCA

873 DIONG-AN, CHRIS JAY DAGPIN

874 DIONIO, CHRISTIAN PAUL PENIONES

875 DIOSES, CHRISTIAN CRISOSTOMO

876 DIVINAGRACIA, JAN DARREL DUREMDES

877 DIZER, BIEN JOSEPH AÑONUEVO

878 DIZON, EDMAR NUQUI

879 DIZON, JOHN JEROME GARCELA

880 DOCTORA, PAULNEIRHART VERGARA

881 DOGOY, VICENTE JR AGTA

882 DOLLO, GLEEN BINASBAS

883 DOLORES, GABRIEL MANACPO

884 DOMINGO, DOMINGO DASAYON

885 DOMINGO, EUNICE IRAH CAPA

886 DOMINGO, JANRILL GORGONIO

887 DOMINGO, JESONREY VERDADERO

888 DOMINGO, MARITONI MANALO

889 DOMINGO, MARK JIMUEL FELICIANO

890 DOMINGO, RANDY BAYANI

891 DOMONDON, KLYNT CHESTER ESTIGOY

892 DOMOSMOG, ADRIAN GIL TALORETE

893 DOMOSMOG, DUTCH NICO BIONGAN

894 DONAYRE, JERRY CALAS

895 DORADO, PAUL HENRY FAUSTO

896 DORADO, REMAR PELAEZ

897 DORIA, BILLY JOE VINLUAN

898 DORMITORIO, WILFREDO JR VERGARA

899 DOROG, DARRYL ANN APOLINAR

900 DORONILA, GIBSON CORBETA 901 DOROSAN, RONALD AZUPARDO

902 DOSTO, LALAINE PEARL BERTIZ

903 DRANTO, JUDAH COLENTAVA

904 DUBAL, DEXTER MONGCUPA

905 DUE, EPHRAIM JOHN PAULE

906 DUHAYLUNGSOD, RYAN DIEZ

907 DULAY, ERIC QUIÑONES

908 DULDULAO, GLEN FORD JHAY PAGUD

909 DUMAPIAS, IRVIN BUDIONGAN

910 DUMAYAC, BAYANI MAMAC

911 DUMLAO, DOMINADOR JR VILLANUEVA

912 DURANA, EDWIN SACORUM

913 DURANTE, JAMES TOPERT LAGMAY

914 EBACUADO, MELVIN AVELINO

915 EBRIEGA, CRYSTAL VILLAR

916 ECALAN, JOJO MOJECA

917 ECHON, JAPHET DOMACENA

918 EDICA, ANGELIQUE LUBAN

919 EDORA, LEONARD MARK SISON

920 ELARDO, RAMON JR ELUMBA

921 ELCHICO, CHRISTIAN PAUL SIBAL

922 ELCHICO, JAMES BAUAT

923 ELEMOS, JUAN MIGUEL ACUPAN

924 ELIBETO, MIKE GOLOSINO

925 ELIZALDE, CARYL HARVEY PE

926 ELLADO, REYNALDO GODELOSAO

927 ELLO, NEIL VINCENT BALIGASA

928 EMBERADOR, JEFFRIEL RETORBAR

929 EMPERADOR, JOEY DORADO

930 EMRALINO, AGUSTIN ZUNIEGA

931 EMUTAN, JESSON OREHUELA

932 ENCANTO, MARLO RUBIO

933 ENCARGUEZ, MARK ANTHONY PLEÑOS

934 ENCARNACION, AIDAN DESTACAMENTO

935 ENCARNACION, RANDY ISLES

936 ENCINARES, RENE FELICES

937 ENCISO, MICHAEL ANGELO GACOTT

938 ENDAYA, RICKY JOLONGBAYAN

939 ENGLE, JAN ROBERTO AGANON

940 ENGLE, RYAN BERNADAS

941 ENGNAN, MARK JAMES DE ALA

942 ENOPIA, RALPH JOHN SAMONTE

943 ENRIQUEZ, JHONAS RUBILLOS

944 ENSENDENCIA, JAYSON SINTO

945 ERASGA, RONALD CARASCAL

946 EREÑO, JONEL AMOR

947 ERJENO, JESSIE JAMES DARDOL

948 ERRASQUIN, HARRY ALAN PANIS

949 ESCALERA, REYHERSON DORADO

950 ESCALONA, EMMANUEL MATIRA

951 ESCARDA, ARCHGIL GALAPAGO

952 ESCORPION, ALEXANDER CHRISTIAN DEJINO

953 ESCOSURA, CEDRICK CAPONPON

954 ESGUERRA, BENIGNO III JAPITANA

955 ESGUERRA, MARK KEVIN SUGIAN

956 ESMAYA, RODEL ELLORIMO

957 ESO, MICHAEL CAMIT

958 ESPENOSA, LEO BALORO

959 ESPINA, MARK ANTHONY OLGADO

960 ESPINAS, JOHN MATTHEW ZAPATA

961 ESPINOCILLA, JOHN LERRY MIRANDA

962 ESPINOLA, ANGELITO PEREZ

963 ESPINOLA, DOMER COLISAO

964 ESPINOSA, RANDY INSO

965 ESPIRITU, CHARLES EDUARD CARAMAT

966 ESPIRITU, JENNIFER OCO

967 ESPIÑA, BRYLLE KEVIN COLANGAN

968 ESPLAGO, WARREN CARREON

969 ESPURA, ALLAN MANDAR

970 ESTABILLO, ARCHIE BACCAY

971 ESTARIJA, HENRY ARENAJO

972 ESTAYAN, RYAN JOSEPH PARAGAS

973 ESTEBAN, MARK OLIQUINO

974 ESTERAL, NORBERTO RODRIGO

975 ESTIGOY, CHRISTIAN WILMAR ESPIÑA

976 ESTOCIA, JOHN JEFFREY

977 ESTOR, DARIO JR VISTAL

978 ESTRAZA, MARK ANTHONY LACANDULA

979 ESTRELLA, JOMARI RODEL DASCO

980 ESTRELLOSO, ERNIE JAY COLINARES

981 ESTUARIA, ARNEL LANDEZA

982 EUGENIO, PERCI JANSSEN MARZAN

983 EUGENIO, RAMON JR MAGTUBA

984 EUMAGUE, RANYL RIO

985 EUSEBIO, JONAS RAFAEL

986 EUSEÑA, KENNETH JOSEPH AGAD

987 EVIOTA, JIMMY JR POLIRAN

988 FABELLA, JADE NICHOLAS MORALDE

989 FACTURANAN, JESTHER MARCIAL

990 FAJARDO, FRANCIS GIANHENRI SEIT

991 FAJARDO, LEO DONATO

992 FAJARDO, MARC QUINN MERCADO

993 FAJARITO, JEONY LIM

994 FAJELAGUTAN, KENNETH NELSON ABAN

995 FALLARIA, CHRISTOPHER BATICOS

996 FANERGO, JECSON JOVEN

997 FANTILANAN, MARK KLEENE PROPALDE

998 FAROL, JOMAR MANAGDAG

999 FARONG-EY, FORAWIT PANGKET

1000 FAURA, CHYNARD JOHN VIDA

1001 FELECILDA, RAMONCHITO ARAS

1002 FELIX, ROZZ CATIPON

1003 FELIZARDO, TRINALY NAZOL

1004 FELONIA, BRYAN ESPERIDA

1005 FERMA, RHENZ REINER REFORMADO

1006 FERMA, ROWEL DIESTA

1007 FERNANDEZ, JAY MARK CHUA

1008 FERNANDEZ, NEO DAVID

1009 FERNANDEZ, RONILO ATENTAR

1010 FERNANDO, JUAN PAULO SALVATIERRA

1011 FERNANDO, RONALD MICABALO

1012 FERRER, ERNESTO III ANDRADE

1013 FERRER, RAMEL GAMARCHA

1014 FIEDALAN, JAMESON JR BAUTISTA

1015 FIN, IAN DAVID LUTO

1016 FLORA, FERDINAND CURATIVO

1017 FLORENCIO, MARK HUERLAS

1018 FLORENDO, MARK LESTER ARABOY

1019 FLORES, ALFREDO SADDI

1020 FLORES, CHARLES JUSTIN PANGHULAN

1021 FLORES, ELMER JUN ESPINOSA

1022 FLORES, JASMIN SILVA

1023 FLORES, JESS ANDREI FABIA

1024 FLORES, KARL INNO TONO

1025 FLORES, MARK ANTHONY LOÑEZ

1026 FLORES, RENIEL PUREZA

1027 FLORES, RUPERTO JR BARLAM

1028 FRANCISCO, IAN RAMOS

1029 FRANCISCO, JONRIE LANZONA

1030 FRANCISCO, JUNGIE PANUGOT

1031 FROGOZO, JAMES MACADAEG

1032 FRONTUNA, CARLOS PAULO FREO

1033 FUENTES, ARNEL LIZANO

1034 FULGENCIO, JEROME ECHAVEZ

1035 FUNDAL, BRYAN ED BARRAMEDA

1036 GABAC, REXYL MUNAR

1037 GABALES, ANGELO PEB ENGUITO

1038 GABAS, FERNANDO JR AREJOLA

1039 GABIA, JAN KENNETH EBORA

1040 GABINETE, MAE DARROCA

1041 GABONADA, ROGELRY PESCADERO

1042 GABOT, RAMON JR LLAMIDO

1043 GABRIEL, GABRIELLE JAY ANACAYA

1044 GABRIEL, PAOLO CONTRERAS

1045 GABRIEL, ROBERT CORREA

1046 GABUCO, PHILIP BERNARD GACAYAN

1047 GABUCO, REYNALD AUSTRIA

1048 GABUTAN, JHAYVEE PONGOT

1049 GACAD, MARK MELVIN SAGALON

1050 GACER, JIM BOY AUSTERO

1051 GALAGATE, ALLYSA RAE BONDOC

1052 GALANG, REGGIENARD ENCARNACION

1053 GALARAGA, CHRISTINE JOY OBAL

1054 GALDO, BELSOR SARAJENA

1055 GALENO, ADRIAN MERON

1056 GALIAN, JENSEN ATIYENG

1057 GALIGAO, AURELIO OLYM PAME

1058 GALLEGO, RAINIER FERENAL

1059 GALLETES, RICARDO BAUTISTA

1060 GALLEZA, CARL ANTHONY SARRIA

1061 GALLO, ELMAR MIRANDA

1062 GALLO, MARLO KIEL ATILANO

1063 GALLON, EDISON LAMPA

1064 GALOS, ANASTACIO BALORO

1065 GALVEZ, ARTURO ROMEO JR TAGURA

1066 GALVEZ, JOJIE ROME BERBER

1067 GALVEZ, JOY-LYN BERNARDO

1068 GAMAYAO, RAGIE ALBERCA

1069 GAMBOA, MICHAEL DAN VILLAWANA

1070 GANADEN, NIKKO GODOY

1071 GANAS, JOSE ARMIN FUERTES

1072 GANTAS, HENZEL CHANGPAS

1073 GARA, WINSTON AMASCUAL

1074 GARABILES, JOHN REY BOCTOT

1075 GARALZA, MANUEL TOCAYON

1076 GARCIA, EDISON VICENTE

1077 GARCIA, ERROL FLYNN SERDENIA

1078 GARCIA, JOHN RAYE GALINATO

1079 GARCIA, NEIL ALLAN SABULARSE

1080 GARCIA, PAUL BRIAN BERNARDO

1081 GARCIA, SHAIRA CASTRO

1082 GARGANZA, DANIEL CAÑETE

1083 GARIL, ARNEL BIBON

1084 GARING, GRETCHEN AUSTRIA

1085 GASPAR, ARTEMIO BANDAL

1086 GATDULA, ROCHELLE SEVILLA

1087 GATUZ, ROLAND REYES

1088 GAUDIA, CHRISTIAN CASTILLO

1089 GAVINA, RIGEL MARQUEZ

1090 GAWAT, MARY GRACE PABLO

1091 GAYOSO, MICHAEL ANTHONY MENDOZA

1092 GAZZINGAN, JONATHAN MABAZZA

1093 GEDALANGA, RONELO GARQUE

1094 GELERA, JOSHUA MAGORA

1095 GELILANG, ERNIE PAUL MILLADO

1096 GELLA, DENNIS SEPE

1097 GELLAGA, RONELITO JR CADLAWON

1098 GELLANI, FLORIANO PRESORES

1099 GELLO-ANI, ERVIN GARVILLES

1100 GELUZ, DANIEL JOHN

1101 GEMINO, REYNALDO JR VILLAMOR

1102 GEMPES, MICHAEL CALLO

1103 GEMPIS, JAYSON VELASCO

1104 GENEROSO, GREBEN LORETO BACAL

1105 GENILLA, ARVIEN GOMERA

1106 GENOVA, DONALD RAMIL

1107 GENOVIA, SHEAN DEAN LAZARA

1108 GERARDO, CHRISTIAN GIMENEZ

1109 GERONIMO, JHEROME APACIBLE

1110 GESMUNDO, EMERSON AÑONUEVO

1111 GETOLLE, JIENNETTE VASQUEZ

1112 GIACAO, EDUARD COOP

1113 GICO, MARK EDEN GELLOCARE

1114 GILLAMAC, ANDREW AGUIRRE

1115 GILPO, RENE OPERIANO

1116 GIMALAY, ROSECHELL BISNAR

1117 GIMARINO, NIGEL OLIVER LEGARE

1118 GIMENA, DARWIN BALE

1119 GINES, LAIMAR ALMAZAN

1120 GIRAY, RICA BERGORO

1121 GIRON, KEVIN SANCHEZ

1122 GODMALIN, KENT BERNARD MEDINA

1123 GOGO, BENJAMIN MANUEL CASTILLON

1124 GOLEZ, JAYSON SOLEDAD

1125 GOLLOSO, JASON RYAN AMADOR

1126 GOMEZ, JEFFERSON

1127 GONESTO, RONALD ARDITA

1128 GONZALES, ADRIAN BANAYAG

1129 GONZALES, ANGELITO REYES

1130 GONZALES, CARLO JAMES CELESTIAL

1131 GONZALES, CARLO JOE NIEVES

1132 GONZALES, EARONJOHN PAULO LONTOC

1133 GONZALES, JASON USON

1134 GONZALES, JOMER MANGILIT

1135 GONZALES, LUVEMIN ABELLA

1136 GONZALES, PHILIP DON CARREON

1137 GONZALES, ZARIMAR CELESTIAL

1138 GORDILLO, NOVA VIA IBARRA

1139 GORDUIZ, STEPHEN LOUIS NIER

1140 GOZUN, ANTHONY VAN MANANSALA

1141 GRANADILLOS, GENEVIE LOREMIA

1142 GRANIL, LYN LIBADOR

1143 GRASPARIL, CHINO SOLIS

1144 GREGORIOS, MAE AVEK CLAVATON

1145 GRENIO, KIERAN VILLARMINO

1146 GUANZON, FRANCIS ALLAN EVANGELISTA

1147 GUARDIAN, JHON AMELTHON SUMAGUE

1148 GUERRERO, CARL LEE LAROZA

1149 GUEVARRA, KENNETH BULANADI

1150 GUIBONE, RANDY

1151 GUICO, MELWIN MONTILLANO

1152 GUILLERMO, JAYSON REY TACPAL

1153 GUILLERMO, ROSENBERT LENTADA

1154 GUINTO, JAN LEO SAN MATEO

1155 GUIRA, JAN LENON ESTAÑO

1156 GUJOL, CHARLIE PAMIL

1157 GUNDAN, JAYLORD IGLESIA

1158 GUSTILO, JOHN MARK CABANGISAN

1159 GUTIERREZ, TEOFREDO JR LOSLOSO

1160 GUZMAN, RALPH PARAO

1161 GUZMAN, RENATO JR LABARO

1162 HABAGAT, BREN JOHN BANTUGAN

1163 HABIJAN, RACHEL CASAS

1164 HACUTINA, JET PLACIDES

1165 HEBRES, JOSELITO LLANITA

1166 HECHANOVA, ALLEN GLEN MOSASO

1167 HEREDERO, ERNESTO JR ALIPOON

1168 HEREZO, JOHN REY ABIADO

1169 HERMANOS, MANUEL JR RAMIREZ

1170 HERMIA, KERVIN SIAN

1171 HERMONES, JANICE SAING

1172 HERNANDEZ, KENNETH RUSSEL FERNANDO

1173 HERNANDEZ, LESTER OJIE ABANERA

1174 HERNANDO, VIC JEFFERSON VILLENA

1175 HERNANI, MARK DAVID TACASTACAS

1176 HERRERA, NIEL CALANTAS

1177 HILA, JEROME HACHERO

1178 HILARIO, IAN CHRIS STO DOMINGO

1179 HILARIO, JHUMEL CABRERA

1180 HINALOC, JONEL LUMANTA

1181 HINAY, RAYMOND

1182 HINDAP, EDWARD EDIC

1183 HINGPIT, JOHN REY

1184 HIPOLITO, DARREN ESPIRITU

1185 HOFILEÑA, ARMAN ESTEVES

1186 HOLARES, REGIE CORILLO

1187 HOLGUIN, MARK DANIEL PACHECO

1188 HONORARIO, MARK ANTHONY TABALANZA

1189 HORILLO, BENJIE MACUEL

1190 HORNEJAS, EARL LOUIE PAGLINAWAN

1191 HOROS, VIRGILIO JR FORTICH

1192 HORTELANO, EXCEL JOSHUA LOSAYNON

1193 HORTILLOSA, CHRIS MICHAEL JAMERO

1194 HULIGANGA, BENNY BALITON

1195 HULIPAS, REMILBEN JOSEPH GUERRERO

1196 HUMANGOP, FRANCO CAHILOG

1197 HUMARANG, RONALD JAIMEER CORO

1198 HURAÑO, HARVEY DAYRIT

1199 HUSADA, RAYMOND JAMES CEDULLO

1200 HUYONG, MARK JAMIEL

1201 IBITA, JAYSON MENDOZA

1202 IDMILAO, ALEXIS ANGEL

1203 IFURUNG, JOHN DIAZ

1204 IGNACIO, HERBERT MASIKAP PONCIANO

1205 IGNILAN, CRISTAL JANE DELA TORRE

1206 IHALAS, REXCIL VELOS

1207 ILAGAN, LAWRENCE DOMINGO

1208 ILAO, JAY MENDOZA

1209 ILDEFONSO, MIKO ANDREI BENITO

1210 IMPERIAL, DENNIS BUENDIA

1211 INDICK, JOSETH PALAR

1212 INFANTE, DANILO JR CRUZ

1213 INOC, JICK FRITZ BURLAS

1214 INOCENCIO, ERIK FLORES

1215 INTENTA, RUEN INAMARGA

1216 IRANZO, MARICAR LIYAG

1217 IRINCO, ANDREW BLANDO

1218 IRINCO, SHARMAINE MENDEZ

1219 IRORITA, JEROME SAOPAN

1220 ISANAN, GLENN AGDON

1221 ISLA, JOHN IAN KRISTOFFER BRUCAL

1222 ISTURIS, JOHN VINCENT TUBANZA

1223 JACUTINA, MERVIN CADENAS

1224 JADULCO, NIÑA SHYNE NOBE

1225 JAEN, PAUL ANGELO BRIONES

1226 JAGUNOS, JOHN MICHAEL OLMILLO

1227 JALA, RICHARD ARCAYENA

1228 JALAGAT, CLIFF REYNARD DOLDOL

1229 JALE, JEOFREY LAHAYLAHAY

1230 JALECO, JONEL NONESCAN

1231 JAMERO, JASPER ECUBEN

1232 JAMISOLANIM, SUNNY EDOROT

1233 JAMON, KATHRYN NIGOZA

1234 JAMOSALE, JASON AGUINAGA

1235 JANULGUE, LORDENEL PIALA

1236 JAPAY, LIMUEL ROBIN

1237 JAPSON, NOEL DE GUZMAN

1238 JARABELO, VAL PO

1239 JARANA, DARYL JAMES CESAR

1240 JARAVATA, JERICHO PUZON

1241 JARITO, CARLO DEJITO

1242 JARO, MARK KENNETH PACIOS

1243 JAVAREZ, MARK BRYAN TABINGA

1244 JAVIER, JAKE NECHER CADOTDOT

1245 JAYECTIN, MARIANIE TABACON

1246 JEREZ, MARK ANTHONY SENDON

1247 JERRERA, JORICK GERUBEN

1248 JIMENEZ, HERMENIGILDO OPENA

1249 JISON, ZANDRO GARRET GONZALES

1250 JOCSON, HERNAN PALAO

1251 JOLO, ALVIN DEPASUPIL

1252 JOSE, ABRAHAM AGATEP

1253 JOSE, EDWARD LIM

1254 JOSE, MATTHEW GALICIA

1255 JOTOJOT, ROGIL VICENTE

1256 JUAN, GEOMEL BONIFACIO

1257 JUAN, JHON HAROLD MERCADO

1258 JUANICO, RODEL DESBARO

1259 JUANITE, JOSE JR TESIORNA

1260 JUBAY, REY GERVISE

1261 JUGALBOT, WALTER LATOJA

1262 JUGAN, ISRAEL ROSELL

1263 JUGO, JEFFREY JAVIER

1264 JULVE, JUSTINE AVENTURADO

1265 JUMALON, AMERY PERFECTSON CAMUS

1266 JUMAO-AS, JOHN LEVIN LOFRANCO

1267 JUMARANG, JAN ZYRON VELASQUEZ

1268 JUNCO, CONSORCIO JR AUDITOR

1269 JUSI, NORIEL AXALAN

1270 JUSTINIANI, JOEL LUCES

1271 JUSTO, KELVIN OWEN LEANDER

1272 KILAT, JOHN OLYFEL GAMBA

1273 KILME, MARK ANTHONY PANEBIO

1274 LABAO, ERMIN FEDERICO

1275 LABAWAN, MARK DELFIN JR SARANGANI

1276 LABERINTO, ERWIN ETRON

1277 LABERINTO, ROGELIO LAPLANA

1278 LABONG, GESTER CELEDONIO

1279 LABRADOR, EROL GAMAYAO

1280 LABRO, RYAN LALOAN

1281 LABSAN, MARK ANGELO REMULTA

1282 LABUGUEN, JHONAS BALLESTEROS

1283 LACBAY, CHRISTIAN DE PAZ

1284 LACHICA, JEFFREY MANLANGIT

1285 LACRA, DOMINIC ROYCE

1286 LACSA, CARLITO ORBE

1287 LACSON, JEFFERSON DE JESUS

1288 LACUPA, ELBERN YUNSAY

1289 LADARAN, WENCELL IZA I FLORMATA

1290 LADERA, NICOVAL NAMOC

1291 LADESMA, RHENMARK BASTO

1292 LADIANA, JAN ALDWIN MALIGALIG

1293 LADIANA, MARK WILSON ARELLANO

1294 LAERIN, BOBBY DEL ROSARIO

1295 LAGAMO, SONNY JR CANDARI

1296 LAGARE, ROBIE JOHNSTIN ADAME

1297 LAGUERTA, JOSEPH VILLA

1298 LAMADRID, ANDRO BENDAÑA

1299 LAMBINICIO, ROMY ACERDANO

1300 LAMORENA, PAUL CHRISTIAN

1301 LAMOSTE, FELIX CATAYAS

1302 LAMPITAO, JAYSON TABILI

1303 LANAJA, MICHAEL MUNDIA

1304 LANARIO, RHANEL AGSAY

1305 LANGUIDO, RICHARD FERNANDEZ

1306 LANSANG, CLARK EAUEN CUENCO

1307 LANSANGAN, DONALD JAIME

1308 LANUZA, ALVIN DOLIDO

1309 LANZAROTE, LESTER JUN CALAPARDO

1310 LAPASCUA, JOSEPH NIÑO LEONARDO

1311 LAPE, ALFRETCH RAGUING

1312 LAPID, RUZZELLE JOHN RAGADIO

1313 LAPPAY, DAN JAYSON FORMOSO

1314 LARGADO, ALMER PEVIDA

1315 LARIETA, JOSE ROBERT BERSANO

1316 LASACA, REMMAR DABON

1317 LASAY, RICHARD AVENDAÑO

1318 LASQUITE, ARTHUR CASTRO

1319 LASTIMA, RAZEL SEGUNDINO

1320 LAUREANO, SAMUEL JR CORREA

1321 LAURENTE, RAUL TEJANO

1322 LAVADO, JOMAR BEATO

1323 LAVEGA, RALPH BARTOLO

1324 LAVILLA, JOVY BIOCALES

1325 LAXINA, KLENN BALINO

1326 LAYAGUE, DEO ANTON YANSON

1327 LAYGO, NEPTUNE SUPEÑA

1328 LAYON, EDGARDO LAWAS

1329 LAYUG, ALVIN DUEÑAS

1330 LAZARO, JOSHUA DOMINIC LEDESMA

1331 LAZO, DAN DENNIS SUSANO

1332 LAZO, MARK PERNEL BADOY

1333 LEANDICHO, RAYMOND CAPATI

1334 LEBAGO, JEROME GUIRITAN

1335 LEBANAN, ABRIL MA ARCE

1336 LEDESMA, LEDWIN REY

1337 LEE TAN BE, LEAN TABIANO

1338 LEGASPI, ALDWIN JU TABALBA

1339 LEGASPI, ANGELO AGPAOA

1340 LEGASPI, JAY LORD ARTISTA

1341 LEGITIMAS, RIEL JOHN NACORDA

1342 LEGO, LYL IAN CABAZARES

1343 LEGRESO, RICHARD SOGO-AN

1344 LEGUIDLEGUID, BERTO VIC DURA

1345 LEMOCON, LEVE PABE

1346 LEODER, KAREN MAGALONA

1347 LEOVIDO, GLENN MAYORES

1348 LERCANA, ELVIC OBLIGADO

1349 LERIN, RALFIE LORENZO

1350 LERIO, MAT GELI

1351 LEYCO, JHONEL BARSAGA

1352 LEYRITANA, CLARK BLANCA

1353 LI, JAMES ALBUS

1354 LIANZA, MEDIALON ENRIQUEZ

1355 LIBALIB, RODOLFO JR BIHA-AN

1356 LIBARDO, ANGELO JOHN BALORIA

1357 LICTAWA, FRANCISCO DACOSCOS

1358 LIGANAD, EUGENE JANGALAY

1359 LIGUID, REYGEM IPANAG

1360 LIIS, RUDYLINA TA-AWAN

1361 LIM, DONICA VICTORIA

1362 LIM, FRANCIS III DUPAN

1363 LIM, JESSEN REX DANIEL LIBESTER

1364 LIM, YKE XAVIER CAÑARES

1365 LIMBOY, MARK DEMATERA

1366 LIMOTAN, JOSEPH PONCE

1367 LIN, JAYSON BALBUENA

1368 LINGHAP, GERALD BENOSA

1369 LINOG, JOHN DAVE ODAS

1370 LINTAG, ALEXES MARON CLAVEL

1371 LIPURA, JP SEDIGO

1372 LITONG, ALJON ALBONG

1373 LITTON, JERIC LISINIANA

1374 LLAMERA, BERNIE GLICO

1375 LLANES, MARK WILMHAR OLIVEROS

1376 LLANEZA, JASTINE BANGIBANG

1377 LLANO, JOHN CARLO GUINABO

1378 LLARENA, MA ALELIE BANGAJO

1379 LLAVE, JONATHAN LATINA

1380 LLEGO, DANGHELO ZOLETA

1381 LLORCA, GLIFFORD MALOLES

1382 LLOREN, ANJELO MICHAEL JIMENEZ

1383 LOBINA, KARL VINCENT CASTILLO

1384 LOBO, JOEMARIE LUNAS

1385 LOBRES, KENT HOWARD CID

1386 LOBRETE, NICOLAS BORJA

1387 LOBRIO, JANN ERICK VILLAVA-CUA

1388 LOGRONIO, REX ROXAS

1389 LOGROÑO, ARMANDO JUSTINIANE

1390 LOLONG, RAMON BOLANTE

1391 LOMBOS, CAROLYN RAMOS

1392 LOMBOY, MILBIEN SAGUM

1393 LOMOD, RONAND LUMAGBAS

1394 LOMOTOS, DIOSDADO JR SUSTENTO

1395 LONGJAS, MARC JAY MASALTA

1396 LOPE, JAY ENCINAS

1397 LOPEZ, ADRIAN NONI PAYOYO

1398 LOPEZ, ALLAN DE RUEDA

1399 LOPEZ, CHRISTIAN NOCOMORA

1400 LOPEZ, JESSIE EMMANUEL

1401 LOPEZ, OGIE BALDON

1402 LOPEZ, RHOY GAYA

1403 LOPOT, LOWELL DIOSO

1404 LOQUINARIO, ROXANNE PUIG

1405 LORANAS, NIÑO SALADO

1406 LORDAN, FAUSTO GREGORIO

1407 LORECHE, JEROME BERMOY

1408 LOREJO, JAN MARK COMBISTA

1409 LORETCHA, EFREN ADILLE

1410 LORIA, JACKYLOU BENIS

1411 LORICAN, MELVIN LAHOYLAHOY

1412 LOSA, ADRIAN CHAVEZ

1413 LOSARIA, MARION JON MONTERON

1414 LOTINO, RUEL DON

1415 LOZADA, MAY-ANN CANELA

1416 LOZANO, ECLESCIATHES SAOLON

1417 LOZANO, ELMER SALAS

1418 LUALHATI, JAY-AR ESPIRITU

1419 LUBIANO, JEFREY DECIO

1420 LUBID, LEO SADIO

1421 LUBOS, JOVEN DEOCAMPO

1422 LUCAS, MARK JEROME RAMOS

1423 LUCENA, MARK LOUIE REVILLA

1424 LUCERO, KRISTOFFER PIEL

1425 LUCHAVEZ, JOHN REY MILLADO

1426 LUGNASIN, OLIVER ESTEBAN

1427 LUIS, ANDREW BALBIDO

1428 LUMAPAK, LEO DAN FERNANDEZ

1429 LUMAQUE, JOSEPH JOSHUA VILLALOBOS

1430 LUMOR, BENVIENIDO MORE

1431 LUNA, CARLO JOSEPH LUMAGUE

1432 LUNARIO, PEPPERLEEN OCTAVIANO

1433 LUSEGRO, RAYMOND ALCANTARA

1434 LUSTERIO, DELMARK DIONISIO

1435 LUTERIA, JEROME MADRIAGA

1436 LUYUN, MARK ANJO DULIN

1437 MABANAG, ROSITO FAJARDO

1438 MABANTA, MICHAEL ANGELO MANYAGO

1439 MABANTA, PETER ALFRED BUENAFLOR

1440 MABULAY, LEO MARTIRES

1441 MABUTE, MARK MADLA

1442 MACAALAY, MICHAEL ANGELO VINLUAN

1443 MACABANDING, NAJEB ABBAS

1444 MACALALAD, HERNANDO JAVATE

1445 MACANIP, MARK VARONA

1446 MACARAEG, DENNIS TABARNILLA

1447 MACARAIG, PAULINE EUNICE ESMABE

1448 MACINAS, DIAN PAUL BALGEMINO

1449 MADARIMOT, JASPE JR TORREGOSA

1450 MADELO, RENE LADICA

1451 MADIAM, JOHN ELEAZAR TIMBOL

1452 MADLANG-AWA, CONRAD NICOL

1453 MADRAZO, JULIUS JOSE JR CAPOTULAN

1454 MADRELIJOS, RYGHIE VELASCO

1455 MADRID, ALDRIN HERNANDEZ

1456 MADRIGAL, EMIL GENEOUS GRACIOUS LACAP

1457 MADRONA, MARIO DELA TORRE

1458 MAGALANG, JOHN MICHAEL BURATA

1459 MAGAN, REYMARK EUROPA

1460 MAGAOAY, SONNY GRANIL

1461 MAGBANUA, LLOYD MARK CONDEZ

1462 MAGBANUA, RODEL GALEDO

1463 MAGBUHAT, EFRAIM CANAL

1464 MAGBUO, KENNETH DEL MUNDO

1465 MAGCULANG, RAINIER LUGANA

1466 MAGDAONG, MARK KENNETH QUITO

1467 MAGHANOY, JAMESZON BASERGO

1468 MAGLAJUS, ROMEL LOPOS

1469 MAGLINAO, REN MARION LIPIO

1470 MAGLINES, DARWIN OMANDAM

1471 MAGLUNSOD, PAUL VINCENT LIBARNES

1472 MAGMANLAC, DRANREB ABARINTOS

1473 MAGNO, VINCENT ABELLA

1474 MAGPANTAY, EARL JOHN FARAON

1475 MAGSINO, MARVIN DELGADO

1476 MAGSINO, MICHAEL AMADO

1477 MAGSIPOC, JESSIE SALVADOR

1478 MAGUAD, RAYMOND DE VERA

1479 MAGUMCIA, RONALD ORLANDA

1480 MAHINAY, JERNEY DE LA CRUZ

1481 MAHIYA, JHINNO JAY BARBIRAN

1482 MAHUMOT, ARNELL PRACULLOS

1483 MAIGUE, EMMANUEL VIGO

1484 MAJIN, JERRY DELOS SANTOS

1485 MAKALINTAL, JOHNRICK MALIBIRAN

1486 MALACAPAY, MARK HEL GRANZO

1487 MALALUAN, GOLDA GRACE REYES

1488 MALANOG, WILMER BAMUYA

1489 MALAPAD, MEL BRYAN AMISTAS

1490 MALAPIRA, JAY AR ANGEL

1491 MALASAGA, DINA MAGANTE

1492 MALATE, EROLD DELA CRUZ

1493 MALBAS, JHON MARVIN DAUSON

1494 MALIBONG, EDWARD JOHN JUEVER

1495 MALIG, JOHN PAUL DE CHAVEZ

1496 MALIGAT, MARK KEVIN MACABINGUIL

1497 MALIGAYA, ALYSSA ROSE ACLAN

1498 MALLARE, MARBOY BEATING

1499 MALLARI, RON LESTER CARREON

1500 MALONZO, LAURENCE JR FLAVIER

1501 MALTO, CARLO CABARRUBIAS

1502 MALUBAY, REYMUND OCHABILLO

1503 MALVECINO, RONNEL RASALAN

1504 MAMONTAYAO, CLOYD SAYOD

1505 MANA, RANIEL SIMPAL

1506 MANABLUG, REYMART TURO

1507 MANALASTAS, JOSDINE JAVEN

1508 MANALASTAS, RALYN JR LAZARO

1509 MANALO, FLORDELIZA TENORIO

1510 MANALO, JEFFREY BECINA

1511 MANALO, JOHN JOEL UNIDA

1512 MANALO, LUISTER JOSIAS NEPA

1513 MANALO, RENZO JAY DELOS REYES

1514 MANANGHAYA, FRANCIS PAUL PELAYO

1515 MANANSALA, ALVIN SAN ANTONIO

1516 MANANSALA, ARCHIE BRYAN DACUYCUY

1517 MANANSALA, MELVIN MARZOL

1518 MANATAD, VENANCIO JR CAÑIZARES

1519 MANATAD, WILFRED JOHN ABRACIA

1520 MANAUIS, GILBERT TATTO

1521 MANAYON, JAY MARK BULA

1522 MANCAO, JUNIE GUANTERO

1523 MANGAMPO, ROBERTO UMALI

1524 MANGAOANG, DEXTER AOAY

1525 MANGAOANG, JOMARIE DELA CRUZ

1526 MANGAOANG, WILLIAM MANGAOANG

1527 MANGI, KARL RHODEHF MORALES

1528 MANGOL, ERIC JOHN LABAGUIS

1529 MANGOSING, JOHN PAUL TORIAGA

1530 MANIPON, DEXTER SADIO

1531 MANISAN, DANJIE VILLARTA

1532 MANLANGIT, REY PEPITO

1533 MANLAPAZ, ABITO III ABADA

1534 MANLUTAC, EDWARD VELARDE

1535 MANNAN, ALSHIMAN HUSSIN

1536 MANONGDO, GILBERT SOLIS

1537 MANONGSONG, KRISTEL MAE JUNIO

1538 MANTE, RODULFO JR KUIZON

1539 MANTES, EDGARDO LABANDA

1540 MANTUANO, BILLY ALMERO

1541 MANUEL, JOHN PATRICK ERACHO

1542 MANUEL, MARLON DE GUIA

1543 MANUEL, RAYSON MORIN

1544 MANUUD, PATRICIA ERIKA QUIJANO

1545 MAPULA, ROY CHRISTOPHER PARAISO

1546 MAQUILAN, ARIEL TEJANO

1547 MAR, GERZON REY MECASIO

1548 MARAGAY, ODALYN HARI

1549 MARANAN, ALVIN MANALO

1550 MARANAN, DONDON

1551 MARANAN, KIM SHERWIN YUZON

1552 MARARAC, JOMARI GUARDIARIO

1553 MARASIGAN, R J NECOLE DE VERA

1554 MARASIGAN, RODOLFO JR BUNAY

1555 MARAYA, GILBERT ESPINA

1556 MARBELLA, JOHN PAULO JOSE

1557 MARBIBI, VER IVAN CANEGA

1558 MARFE, JOEMARI CAJES

1559 MARIANO, IMEE TIONGAN

1560 MARIANO, WILJONARD ROMUALDO

1561 MARIGA, CALIL DUMPA

1562 MARIMON, MC JADE DHAN BRIONES

1563 MARQUEZ, JONIL COSTELO

1564 MARQUILENCIA, MARC SUPERAL

1565 MARTIN, LESTER FLORES

1566 MARTINEZ, DEXTER DELFIN

1567 MARTINEZ, JONIE CALIPUSAN

1568 MARTINEZ, LORVIN DIVINO

1569 MARTINEZ, RYAN PAOLO MUSNGI

1570 MARZAN, REGIENALD QUITORIANO

1571 MASIBAY, JOHN MARLO JULIO

1572 MASICAP, MHEL KEVIN NUEVA

1573 MASILANG, MICHAEL CLERIGO

1574 MATA, JOHN DAVID MAGDAONG

1575 MATANGUIHAN, JAYLORD ATIENZA

1576 MATAYA, HUALY EIDEN REYES

1577 MATEO, JUNREY BARAUD

1578 MATES, KENELYN CELIS

1579 MATIAS, HERMAN MARK LICUP

1580 MATIENZO, REYZON HIBEK

1581 MATURAN, GLENDON BACUS

1582 MATUTINA, ROCHIE ABAYON

1583 MAULION, MARJON LEGASPI

1584 MAULION, MICHAEL REY SUAREZ

1585 MAULIT, ROMMEL PACION

1586 MAYO, JOFE SARMIENTO

1587 MAYOR, KENNETTE FILLADO

1588 MAZA, ALBERTO TION

1589 MAÑACAP, JAN-JAN GABATO

1590 MAÑAGO, EMERSON LLABRES

1591 MECATE, MARK ANDREW DE BORJA

1592 MECCA, REYNAN MAINIT

1593 MECIJA, JOEL GARGULIO

1594 MEDEL, JIJOMAR PEREZ

1595 MEDIAVILLO, RONNIE JR ALMONTE

1596 MEDIL, WILFRED TORRALBA

1597 MEDINA, RHOJAN SEÑERIS

1598 MEDRANO, JOEY JUMADIAO

1599 MELCHOR, JOMAR PADDIT

1600 MELICADO, ERIC JOHN NILLO

1601 MENCIDE, RONALD TALABA

1602 MENDAÑA, LEVI NAMANG

1603 MENDEZ, SHARIFF SARENAS

1604 MENDOZA, ALBBEE KENT CANDIDO

1605 MENDOZA, ARIEL LALUNA

1606 MENDOZA, BERMIL CADIBIDA

1607 MENDOZA, JOED AGUDO

1608 MENDOZA, JOSELITO JR ALPINDO

1609 MENDOZA, KING ADRIAN ANICETA

1610 MENDOZA, MARK ANTHONY SANTOS

1611 MENIANO, REY MARTIN PANGATUNGAN

1612 MERAÑA, CRISTIAN MORTIZ

1613 MERCADO, CHRISTOPER GUTIERREZ

1614 MERCADO, RALPH AIROH CLAVERIA

1615 MEREN, JOBELLE CAYANAN

1616 MEREN, RON KEVIN CARSULA

1617 MERETE, ANGEL BERT ABONG

1618 MESA, JOEL ANTIOQUIA

1619 MEÑOZA, ALBELIO JR CEBALLO

1620 MIGUEL, JOHN LESTER BALUYUT

1621 MIGUEL, MHELDON DE MESA

1622 MIJARES, AIAN DHAVE GARUPIL

1623 MIKIN, EMER-RYAN RONCAL

1624 MILANES, MARK GERALD DE VERA

1625 MILITANTE, KIRBY SALCEDO

1626 MILLAR, MARK JAMIE BREN FELIX

1627 MILLARES, JOVELYN AGUILAR

1628 MILLARES, ROBE JUSTIN RESABAL

1629 MILLO, KRIS JOHN ULANG

1630 MIMAY, HERWIN FATALLA

1631 MINA, MARK JOHN SILAO

1632 MINSALAN, LEONAZ MEÑORIA

1633 MIRALLES, LOVELYN

1634 MIRANDA, ALEXIS BATAC

1635 MIRANDA, JONATHAN MANUEL

1636 MIRANDA, RICHARD HERNANDEZ

1637 MIRAS, REYNALDO ROMA

1638 MISA, FELIPE JR MONTEALEGRE

1639 MISA, LEOBERT METRAN

1640 MISA, VIRGILIO JR RIVERA

1641 MOAÑA, DINDO TUANDO

1642 MOJADO, MARLOWEN ALLANIC

1643 MOLINA, LEINARD PASCUA

1644 MOLINA, MARLON VILORIA

1645 MOLINYAWE, ALDRIN JOHN ANDAL

1646 MONASTERIO, NEIL LOVERA

1647 MONDEJAR, KIER CABAHUG

1648 MONDEJAR, RYAN LUMBO

1649 MONDIA, MICO MENDOZA

1650 MONREAL, BIEN PATRICK FANDIÑOLA

1651 MONREAL, DERRICK JOHN FRAYNA

1652 MONSALUD, CHRIS JOHN DOSDOS

1653 MONSERRAT, ANGELO VISTAN

1654 MONTANO, ELIXANDER LIQUIDO

1655 MONTAÑA, MADONNA ABARQUEZ

1656 MONTE, KIM LEONARD VILLAREAL

1657 MONTEALEGRE, IAN BONAOBRA

1658 MONTECILLO, JUDY ANN PEREZ

1659 MONTEJO, CRISTIAN FILOMENO

1660 MONTEMAYOR, JOSHUA DELFIN

1661 MONTESA, JERIC PATLUNAG

1662 MONTESCLAROS, KEVIN GONZAGA

1663 MONTESCLAROS, RAUL JR MONTILLA

1664 MONTIEL, VINCENT CASTILLO

1665 MONTILLANO, VAN NEWTON POBLETE

1666 MONZON, BONIFACIO JR NABINNEG

1667 MORALES, CHARD-ARRON MIYANO

1668 MORALES, JOHN KELVIN RIVERA

1669 MORALES, PHILIP ADRIAN PICO

1670 MORALES, RUDOLF VINCENT KING

1671 MORALES, ZALDY TABENAS

1672 MORALLOS, GLADYS ARIAS

1673 MORANTE, JADE MARTIN

1674 MORENO, ERUEL TONDO

1675 MORENO, JOHN MICHAEL POL

1676 MORENO, PHILIP RIOS

1677 MORILLO, CLAUDETTE VERGARA

1678 MOSCARE, VICENTE TOLITOL

1679 MOSQUEDA, KOOKIE RAINA SEGUIDO

1680 MOSTAZA, KARREN BERBA

1681 MOSTOLES, JAKE BENZTER CANTAGEN

1682 MUNTA, JUNRIEL TEREC

1683 MUROS, REY JIMSON FEROLINO

1684 MUTIA, KENNETH GODOY

1685 MUÑEZ, ARVIN JAY MIEL

1686 MUÑEZ, JAN LLOYD ARMAN CEGUERRA

1687 MUÑOZ, DIOSDADO VAFLOR

1688 NABALSE, ROMMEL MIRA

1689 NABOS, RONILO MATIMTIM

1690 NACAS, ABDUL HALIM SUMAGUINA

1691 NACION, DIKSON AGRAYON

1692 NADELA, ARVY CAPULO

1693 NAJARRO, KARL GABRIEL NADEL DE LA CRUZ

1694 NALAM, PHILIP ASILOM

1695 NAMOC, REY JR VALDEHUEZA

1696 NAMUAG, GREGGY AL LAGONOY

1697 NANIP, DANIEL LEE CAMUA

1698 NAPAO, RYAN NAORBE

1699 NARDO, PHILIP MALANO

1700 NASARRO, FRANCIS ESTILO

1701 NATANAUAN, JERIEL MANARIN

1702 NATAÑO, REYNAN BERDOL

1703 NATO, ROMMEL TERCEÑO

1704 NAVA, NEPTHALEE CASTILLO

1705 NAVARRETE, HAROLD GIL SINGSON

1706 NAVARRO, PATRICK PARUNGAO

1707 NAVARRO, RUDANE AQUINO

1708 NAVIDAD, EULOGIO CAANDOY

1709 NAVOR, ARIEL LAWRENCE AGUILA

1710 NAYNES, JOHN PAULO CABRIGA

1711 NAÑOLA, KRIZMARK ABAD

1712 NEBAB, FLORAMANTE JR CADAOAS

1713 NEMBRA, ROBERTO JR CERBAS

1714 NEPOMUCENO, LENDELL AUMENTADO

1715 NESAS, KEVIN ANDAL

1716 NEVADO, MELVIN GALLEGO

1717 NG, KHENNEIL TAGALOG

1718 NIDEA, STEPHEN QUIENG

1719 NIDOY, RODOLFO III ABULENCIA

1720 NIERVA, SHAWNA BARBARA APUADA

1721 NIEVA, JAYSON GABILAN

1722 NOBLEZA, JOSE II DEMATA

1723 NOCES, WILLIAM MICUA

1724 NOCETE, RICKY VIBAR

1725 NOCETO, JOEBERT ZAMUDIO

1726 NOLLEDO, GENISIS SANGALANG

1727 NOMBRE, JOVIE C

1728 NONATO, MARCIAL OLIVA

1729 NORTE, SEYCHELLE INDALECIO

1730 NUAL, MARK ANTHONY MESA

1731 NUCILLA, JOJIE MUNAR

1732 NUEZCA, HAZEL JOY MARCOS

1733 NUGUID, PAOLO LORENZO BUNDALIAN

1734 NUÑEZ, ALEXANDER SANTIAGO

1735 NUÑEZ, ARNULFO JR CAMPOS

1736 NUÑEZ, RYAN GIOVANNI ROYO

1737 OABEL, JED MARK CABUYAO

1738 OABEL, JOSSEFF TABI

1739 OAFERICUA, SANDRO VINCENT FULGENCIO

1740 OBELO, NIMWELL BALASON

1741 OBIASCA, MHILFER PINPIN

1742 OBILLO, RODEL QUEZADA

1743 OBLEA, REYZENDELL LADINES

1744 OBLEFIAS, DENNIS ABSULIO

1745 OBLIGADO, ERIC JOHN LAXAMANA

1746 OBLINA, ALVIN TANGUIN

1747 OBOD, JESSIE CESAR

1748 OBRA, JOHNS ANTHONY VILLEGAS

1749 OBRIQUE, JHON ARTHUR MAQUILING

1750 OCENAR, ROQUE HILVANO

1751 OCHOCO, ALDRICK LABSAN

1752 ODASCO, ALFONSO JR CAABAY

1753 ODASCO, GEMELIANO TUYO

1754 ODTUHAN, GIL PAOLO LERIOS

1755 ODUCAYEN, JULIUS ASUERO

1756 OFIANGA, REY ANTHONY SAGAYNO

1757 OFLAS, MARJHON TAPAYAN

1758 OLAIVAR, JOE NAZI CASIMSIMAN

1759 OLANO, ALJOHN RUBIA

1760 OLAVARIO, NOMER VILLANUEVA

1761 OLEGARIO, JOHN JOSHUA BAÑADERA

1762 OLI, MACJAY OPEÑA

1763 OLIQUINO, JOEL DUMALAGAN

1764 OLIVERAS, JEREMY ABIAN

1765 OLIVEROS, CZYREN JAN LIAO

1766 OLIVEROS, JOHN JAY CENITA

1767 OLLODO, FRITZ CARL ORAEL

1768 OLOROSO, R-J ESTORES

1769 OLTIVEROS, OLIVER IAN II DELOS SANTOS

1770 OLYMPIA, JUDE MARLON MANALILI

1771 OMBID, KHRISTINE AMBO-AN

1772 OMBROSA, JOSEPH SAGUING

1773 OMEGA, EDBERT DENZO

1774 OMOSURA, ARIEL ASOY

1775 OMPOC, JHONMAR SEBO

1776 ONA, BRYAN CAPUSI

1777 ONANAD, WENIFREDO SALDE

1778 ONARCE, CASTELO FERNANDEZ

1779 ONATO, RUBIE BAYOGUING

1780 ONDAY, VICTOR PAOLO CANTO

1781 ONDE, RETCHIE CASTRO

1782 ONDO, JONNEL DE LEON

1783 ONG, JEYMAR DABU

1784 ONG, MHARFRED AGUILAR

1785 ONTONG, ERICK ZEPHANIAH LOFRANCO

1786 ONZA, JHAYSON MINTAR

1787 ORCULLO, GRANT TEDD JASPER MANGUBAT

1788 ORDENANTE, JOSEPH SAPITULA

1789 ORDILLOS, CHRISTIAN BAQUIRAN

1790 ORDOÑA, JESSELLER PEQUE

1791 ORDUÑA, ROWELL NARAG

1792 ORIBELLO, RENDEN GAERLAN

1793 ORIJUELA, RONALD OSONA

1794 ORIO, SANTOS ESPINOSA

1795 ORION, CRISTIAN DARYL PADONIA

1796 ORLINA, VON JERIC ORPIADA

1797 ORNOPIA, JURES IBO

1798 OROSCO, ELBERT BORINES

1799 OROTEA, JEREMIAH BALLESTEROS

1800 ORTEGA, CHRISTOPHER REAL

1801 ORTEGA, DAVE DALOJO

1802 ORTEGA, RALPH JAZER DOMANAIS

1803 ORTEGA, ROBERTO BELCHES

1804 ORTIZ, CHERY MIE SABIODO

1805 ORTIZ, FELIXBERTO JR SOROTE

1806 ORTIZ, KATRINE KAYE SANTIAGO

1807 OSORIO, CHARLES BRYAN CANILLO

1808 OSUM, ROMA ANGELA RASCO

1809 OTAÑES, JAN ALDRIN HANTOC

1810 OTCULAN, BRENT COMITING

1811 OTERO, ERVIN PILONES

1812 OTIC, MARK SALVADICO

1813 OTING, MELVER SAGALON

1814 OXENIO, REYNALDO JR RICALDE

1815 PABILLON, JAHAZIEL REI ANGELES

1816 PABLO, ALFREDO JR DANCEL

1817 PACACO, BERCHEL SARIEGO

1818 PACALDO, CELEDONIO PESIAO

1819 PACARDO, ERIC PARADELA

1820 PACATANG, DENNIS ARANCANA

1821 PACETES, VINCENT CARDINEZ

1822 PACINIO, FRANCISCO ALMONICAR

1823 PACIS, FRANKLIN ASINGUA

1824 PACLEB, HAMPREY NEGRILLO

1825 PACLEB, JUVENAL NEGRILLO

1826 PACTO, GODWIN VENTE

1827 PACTOL, MONETTE TAN

1828 PADAYAO, EDMUNDO JR BADILLA

1829 PADERO, RALP NEJUDNE

1830 PADILLA, ALYSSA JAMEL EVANGELISTA

1831 PADILLA, CHRISTOPER GUIBANI

1832 PADILLA, MIECO ARELLANO

1833 PADILLO, ROMMEL ABARQUEZ

1834 PADUA, GILBERT CAOAYAN

1835 PADUA, GINA MAE ARELLANO

1836 PADUAL, ALEXIS DEQUIÑA

1837 PAGLINAWAN, ALDRIAN CUARIO

1838 PAGLINAWAN, CARLITO BILLO

1839 PAGLINAWAN, FERNANDO JR CAPA

1840 PAGTANAC, FRANZ GERARD HONORARIO

1841 PAGUIA, GILBERT ABREU

1842 PAGUIO, JOHN MARK DOCOT

1843 PAGUIRIGAN, JONATHAN SALVADOR

1844 PAIT, ANGELO BUTAD

1845 PAJARON, BALT MAYO SALA

1846 PAJELA, DELINGER SALAN

1847 PAJUYO, DALTON TORREON

1848 PALADA, WILMER JUAN

1849 PALAGUD, ERVIE JOE GUERRERO

1850 PALALAY, NATHANIEL DELOS

1851 PALATTAO, JEFFERSON GUTIERREZ

1852 PALAY, KEVIN JEZER RODRIGUEZ

1853 PALCONIT, MANUEL JR PLATA

1854 PALICPIC, JESIE GUEVARRA

1855 PALINGCOD, NISA POLINAR

1856 PALMA, ALDRIN VIÑAS

1857 PALMA, CARLO LOPEZ

1858 PALMA, JULIUS MENDOZA

1859 PALMERO, ROMMEL JACA

1860 PALOMA, BON GUIAN SILDURA

1861 PALOMA, NORVIN LARRY LERIN

1862 PAMING, PAMELA FAE FRANCISCO

1863 PAMONAG, JOHNNY JR LAGONOY

1864 PANALIGAN, CHRISTIAN ARQUISOLA

1865 PANCHO, CHARNETH NOE CATE BUFI

1866 PANDERA, MARK GANTE

1867 PANDO, JONATHAN ADALEM

1868 PANDOY, GARRY BALAJADIA

1869 PANES, LAIZA YHEN BALDEVIESO

1870 PANGALIMAN, GENESIS BURGOS

1871 PANGANIBAN, JULIUS SERIOZA

1872 PANGANIBAN, JUSTIN PAULE

1873 PANGANITAN, JESEM SASI

1874 PANGAYAO, JOSHUA CORPUZ

1875 PANISALES, CHRISTIAN SALON

1876 PANLAAN, ALCANDY DAGOC

1877 PANO, ARMAN LARIOSA

1878 PANOTES, EDWARD ALFUERTO

1879 PANTALEON, KIER ERIC ENCINA

1880 PANTAS, ANN JESSICA RONDILLA

1881 PANUGALING, LAMBERTO III SILDO

1882 PAQUIBOT, JUNE NIEL PATAGOC

1883 PAQUILBARE, ARJAY DIALA

1884 PAQUITOL, MELLINGER POCLET

1885 PARACUELES, ARVIN ALINGOD

1886 PARAGUYA, JAMES KENNY RELACION

1887 PARALEJAS, SERGIO JR FLORA

1888 PARAN, ERIC MACAPAGAL

1889 PARANGUE, DENCIO JR ABID

1890 PARAZO, ARMEEN MONSALUD

1891 PAREDES, RYAN AÑOSO

1892 PARTIBLE, NUR BENJIE ASIRI

1893 PARUNGAO, PATRICK IAN MANIEGO

1894 PASANA, ARIEL AQUINO

1895 PASCO, JOHN DANIEL ARADA

1896 PASCUA, JAMES HAROLD BALLESTRA

1897 PASCUA, JAYSON GUIANG

1898 PASCUA, MOISES MERCADO

1899 PASCUA, PEPITO JR SALVADOR

1900 PASIA, BENZ NORMAN

1901 PASIG, EDWARD WINSTON SABADO

1902 PASION, HERZON JAKE FRANCISCO

1903 PASTOR, RONIE MANGUBAT

1904 PATIGDAS, RAMIL PACA

1905 PATILLA, JEROME BACALA

1906 PAUBSANON, MARLON RECODIG

1907 PAYUMO, MARK GENESIS DE GUZMAN

1908 PAZ, EARL PAUL GARCIA

1909 PAZ, RHONJHON-GLEN MACHICA

1910 PECUNDO, ROI DRANREB SANAO

1911 PEDERNAL, WENDELL KEITH RODRIGUEZ

1912 PELAEZ, DHAYNY PALOMO

1913 PELAYO, JOVEN SHAEI BONDOC

1914 PENOLIO, HESTER KIM CINCO

1915 PEQUIRO, IAN CHRISTOPHER MAYORMITA

1916 PERALES, EDGAR JAY ACUÑA

1917 PERALTA, KENNETH ABRAHAM

1918 PERALTA, MARK JASON ROMERO

1919 PEREZ, AMIEL JAY PRADIA

1920 PEREZ, ARNOLD QUISORA

1921 PEREZ, DANTESS CORCUERA

1922 PEREZ, HEINRICH BALLARBARE

1923 PEREZ, IAN MARK OLIVO

1924 PEREZ, MARVIN GODOY

1925 PEREZ, MARVIN KENT HERNANDEZ

1926 PEREZ, MEL ACLAO

1927 PEREZ, RICHARD CAREZO

1928 PERIDO, RENANTE RECTO

1929 PEROTE, ANJON LOS BAÑOS

1930 PERRAN, ANTHONY TIANES

1931 PEÑA, AARON JAMES REMOLACIO

1932 PEÑAFLORIDA, ARTHUR JOHN CALUSTRE

1933 PHUA, CHIN KEONG PASCUAL

1934 PIA, JONY BEATO

1935 PIAMONTE, KENRICK CANOBAS

1936 PIDOR, JOVEMAR REVILLAS

1937 PIEDAD, BOBBY MAGHINAY

1938 PIN, JEY REYMAR RUALES

1939 PINCA, REYMART CALDO

1940 PINGUL, SID TIONGSON

1941 PINO, JED IAN YBURAN

1942 PIODOS, RICHARD SALEM

1943 PIS-OY, ABEGAIL BETENIO

1944 PIZON, MARJUN ESQUIRA

1945 PIÑERA, JOEL DAY-US

1946 PLACEROS, ALFREDO CORMINAL

1947 PLACINO, RON RON JAY MUÑOZ

1948 PLADIO, TYRONE BANDA-AY

1949 PLANEA, MARIANITO JR SATULOMBON

1950 PLATON, JAY LESTER

1951 POLESTICO, ZED NATHANIEL RANALAN

1952 POLLIEDO, RUEL GALOS

1953 PONCE, ELMER ORTEGA

1954 PONCE, KEVIN VILLAR

1955 PONCE, SHERWIN JEFFREY RODRIGUEZ

1956 PONGOS, CERWIN INOSARIO

1957 PONTANARES, GINO BAOY

1958 POQUITA, RENERIO JR MANGGARON

1959 PORRAS, JERRYMELL LAMBAY

1960 PORTA, ERICK REYES

1961 PORTENTO, JOHN JERICK RELAO

1962 POSADAS, LAURENCE GAE CABALTERA

1963 POSADAS, RUBY JEN DEMATE

1964 POTAT, JOEL MALABOTE

1965 POÑEGAL, CHRISTIAN OBERO

1966 PRADEL, RYAN MERCADO

1967 PRADO, BILLY ELICAY

1968 PRATO, BRIAN PUTIAN

1969 PRECIA, FELIX JR LUCENA

1970 PREDICALA, EDGAR JR RODRIGUEZ

1971 PRESBITERO, ROBERT UNABIA

1972 PRESTO, NURMAN ENGHOG

1973 PRESTOZA, CLOIE BINCE DOCTOLERO

1974 PUMARAS, MEYNARD JUSTIN ALEGADO

1975 PUNONGBAYAN, RALPH VINCENT TAPANG

1976 PUNZALAN, ROUJEN RIZELL BUEDAD

1977 PUYOS, JOSE AGUSTIN MESA

1978 QUEDDENG, GODFREY QUESEA

1979 QUEJA, JAPETH HERRERA

1980 QUERUBIN, REYNARD JAYVEE MEJIA

1981 QUIAP, JARED FIEL

1982 QUIBAN, IAN MAÑAGO

1983 QUIBOTE, REYNALD NEPACINA

1984 QUIJANO, JEFFREY GIL MARIANO

1985 QUIJE, JULIETO JR LUMOSAD

1986 QUILING, RALPH BICOL

1987 QUILLA, RAYNEZAR TOLENTINO

1988 QUINILITAN, JESON JOHN OLIVERIO

1989 QUINSAY, ROMEL SUBIDO

1990 QUINTO, MARVIN PAUL VIDAÑA

1991 QUIPID, ROMEO FRANCO III CARILLO

1992 QUIRANTE, PAULO GAGATE

1993 QUIÑO, SHERWIN ABAS

1994 RABACAL, ABDUL AZIZ DELOS SANTOS

1995 RABAGO, ARVIN MADELOZO

1996 RACELIS, EDGARDO JR EDER

1997 RACHO, ARIEL JAMIN

1998 RACIONERO, IAN CRIS MASALTA

1999 RACOMA, MARK BENJAMIN PATIAG

2000 RAFOLS, LARRY SALAMANCA

2001 RAGA, NORMEL APORTO

2002 RAGURO, DARWIN LACONSAY

2003 RALLOS, WARREN MANGITNGIT

2004 RAMA, JAY IAN UY

2005 RAMEL, KEVIN NEIL SALVADOR

2006 RAMENTO, RODOLFO VIDAD

2007 RAMIREZ, DINDO DIALINO

2008 RAMIREZ, JOSEPH EMMANUEL BAGA

2009 RAMIRO, JOHN VICTOR GARALDE

2010 RAMOS, ARIX JOHN BORROMEO

2011 RAMOS, CRIS JOSEPH SALIMO

2012 RAMOS, ERIZ RAMOS

2013 RAMOS, GIOVANNI LOMIBAO

2014 RAMOS, JOHN CUSTODIO

2015 RAMOS, KERRY ADRIAN BUMATAY

2016 RAMOS, MARK ANGELO TARUC

2017 RAMOS, MARK JOSEPH LIM

2018 RANA, JOHN LLOYD BARBACENA

2019 RANCAP, AR-JHAY BERNAL

2020 RANQUE, RIO SOLIS

2021 RAPO, RHENIEL CASQUEJO

2022 RAPOSAS, EUGENE MARK PERALTA

2023 RAQUEL, ANTONIO JR GELAGA

2024 RARANGOL, JAYMARK ARSEO

2025 RASAY, EARLE JAN QUIBEL

2026 RAVENA, ROSEMARIE CAPANGPANGAN

2027 REALIZO, JELSON TAGALOG

2028 REBATO, JOEMAR ARTASTE

2029 REBIDEN, DORBEN CELIS

2030 REBOREDO, MARK IAN SUYU

2031 REBUALOS, ROGEL ANGELO ALMONTE

2032 REBUSTES, MICHAEL DOTILLOS

2033 REBUYA, ROMEL MORALES

2034 REBUYAS, RYAN CLARETE

2035 RECIO, JETHRO BANAY

2036 RED, MA TERESA CORDERO

2037 REDONDO, ALVIN JOHN DARIA

2038 REFORMINA, JOMAR LUGAGAY

2039 REGACHUELO, MARCIAL LUIS LAZADO

2040 REGALA, RED ACE SUAREZ

2041 REGALADO, JYRUSS NESTOR BAMBA

2042 REGINALDE, MIKHAIL JAN ESCOBAR

2043 REGINIO, MARK ANTHONY CAALIM

2044 REIG, JASON PALMERO

2045 RELADO, LEOPOLDO RETORAN

2046 RELOBA, JANO ANGCO

2047 RELOSA, MARK TYRON PALANGPANGAN

2048 REMO, LEUBEN UMALI

2049 REMOROSA, SALDY CEMPRON

2050 RENDAJE, MARK JOSEPH GALAN

2051 RENEGADO, RICKY MERANO

2052 RENIGEN, RANKIE REQUILLAS

2053 RENIVA, JOHN SIMON RIBAGAY

2054 RENTUTAR, RONNEL GACUSAN

2055 RESAYAGA, RAFFY SERVIDAD

2056 RESMA, MARWIN AQUINO

2057 RESUELLO, ADONIS DANIEL DE JESUS

2058 RESURRECCION, ROBBY SERRANO

2059 RETALO, JEROME OMAGAP

2060 REVELLAME, JEROME RAMIREZ

2061 REVOCAL, JONAS GAZMEN

2062 REYES, AUSTIN ALBERT GALANG

2063 REYES, EDUARDO JR CABINTOY

2064 REYES, JUDY BAGADIONG

2065 REYES, REN JUSTIN SONSONA

2066 REYES, RONNIE CABANELA

2067 REYES, TEODORICO LEOPARTE

2068 RICACHO, MIA GRAPES LLAGUNO

2069 RICAFLANCA, REYNALDO LINING

2070 RICAFORT, MICHAEL DACUYA

2071 RIETA, KIMBERLIE CARLA

2072 RIGOR, ROLAN ELISEO

2073 RILLERA, AVELLE SERMONIA

2074 RIMANDO, MARC JASON REBUSA

2075 RIOFLORIDO, RICHARD SAPUNGAN

2076 RIRAO, EDCEL GALICIA

2077 RIVAS, GREGORIO III COLOT

2078 RIVERA, CHARLIE VALDEZ

2079 RIVERA, GEM RUSS PAHAYAC

2080 RIVERA, IAN CRISTOPHER ORTEGA

2081 RIVERA, JONATHAN CAWAYAN

2082 RIVERA, MARK UBANA

2083 RIVERA, MIKE FRANCIS MANALANG

2084 RIVERA, REYMAR DUCULAN

2085 RIVERE, CARLO JAY

2086 RIZARDO, GERARD CARANZA

2087 ROBLEDO, RICHARD REX VARGAS

2088 ROBLES, ANDREW JIMENO

2089 ROCHE, JEFREY LAURENTE

2090 RODEO, KING FLORES

2091 RODRIGUEZ, DANISHE MARK VILLA

2092 RODRIGUEZ, JENNEL CUEVAS

2093 RODRIGUEZ, JOHN HENLEY PINEDA

2094 RODRIGUEZ, MARL DARWYN ECHALUCE

2095 ROGANDO, WILMER ANGUS DUCUT

2096 ROGELIO, ANICETO DE LUNA

2097 ROGERO, REFFER JOHN VALENTIN

2098 ROJAS, HERBERT REYES

2099 ROJAS, XYDIA MAE ARMENDAREZ

2100 ROLDAN, MARDIN GARCIA

2101 ROLE, REGIDOR JR BERMAL

2102 ROLLORATA, CHRISTIAN NOEL ARARAO

2103 ROMANO, JAVIER SEROHIJOS

2104 ROMERO, PHILIPE BARIO

2105 ROMERO, RODELLO MANALO

2106 ROMO, JOVANNE REVILLA

2107 RONDA, JUDE ARIEL KIERULF

2108 RONQUILLO, VICTORINO JR RADA

2109 ROQUE, ARNIE ACE LACAP

2110 ROQUE, CHRISTIAN BONUS

2111 ROSALINDA, RYAN ARNEL COSMOD

2112 ROSARIO, MARK GUMOGDA

2113 ROSAURO, ORLANDO JR RODRIGUEZ

2114 ROURA, GERALD CARLES

2115 ROVEDILLO, DANE MAURICE ROMASANTA

2116 ROYO, BEVERLY MERCURIO

2117 RUBI, RICHIE ESCROPOLO

2118 RUFINO, REX ADRIAN CAIN

2119 RUIZ, ARLEX VERBO

2120 RUPAL, RAYMON AVISO

2121 SABARIAGA, TRISTAN KIM TOLENTINO

2122 SABDULLAH, MANSAWI LAZIM

2123 SABLAN, MARVIN SAMONTE

2124 SACAMAY, JONEL LABITAD

2125 SACLET, DARWIN BAUTISTA

2126 SACUPAYO, JENALYN ADLAO

2127 SAGARIO, DOMINGO JR SANTIAGO

2128 SAGAT, PAUL JOHN ALICANTE

2129 SAGISI, ARIEL JOY GUMAL-LAOI

2130 SAGUCIO, BRYAN ARANDA

2131 SAGURIT, JORDAN CHRIS

2132 SAJIRAN, JULBASAR MANUEL

2133 SALACUP, KEVIN SAGUN

2134 SALADO, REX MANTILLA

2135 SALAZAR, ELMER FELIZARTE

2136 SALAZAR, MARK KENNETH TUALLA

2137 SALAZAR, MICHAEL JOHN PAUL IGNACIO

2138 SALAZAR, MIKA ROSE DEMILLO

2139 SALAZAR, MURPHY MIRANDA

2140 SALDE, ROMEO JR CANDARI

2141 SALDOM, BRESNAVE HOPE JASSON PAGUTA

2142 SALDUA, EMELYN SONSON

2143 SALINAS, JOHN FRANCIS ADOLFO

2144 SALINAS, KATHLYN JOY DAQUEP

2145 SALINDONG, RIO GREGORIO

2146 SALOMA, HOPE GACOS

2147 SALOMON, AUGUST NEL PALACIO

2148 SALUGTA, BRAIANT CAGATAN

2149 SALVA, RUELITO TAGHOY

2150 SALVADOR, HANSEL DIAMOLA

2151 SALVADOR, REYMUND ABALOS

2152 SALVANTE, ERIC RAMOS

2153 SAMAR, LAUREANO JR RAMIREZ

2154 SAMBAJON, GED ERIC CAPIÑA

2155 SAMBAT, DAVE MANLANGIT

2156 SAMBO, DENNIS JIMENEZ

2157 SAMPACO, SOKHAIR TINTIL

2158 SAMSON, JOSELITO ALOB

2159 SAN JUAN, HANNAH ISABEL MAULION

2160 SANCHEZ, CHRISTOPHER GADIA

2161 SANCHEZ, JON MICHAEL ZAMORA

2162 SANCHEZ, MAYNARD ALLEN GEVAÑA

2163 SANDAGA, LORENZO DELA CRUZ

2164 SANGALANG, WALDO BAQUE

2165 SANICO, ANDY FIEL SALUDAGA

2166 SANICO, ANNABELLE LENGUA

2167 SANSON, ALMIRANTE AMANTIAD

2168 SANTIAGO, CARL JOSEPH ENRIQUEZ

2169 SANTIAGO, KRISSA GABIONZA

2170 SANTIAGO, MARK JOMMEL RAMOS

2171 SANTIAGO, MARY ROSE LAGUMEN

2172 SANTIAGO, MAYNARD DUMLAO

2173 SANTIAGO, NORMAN RAMILLANO

2174 SANTILLAN, MAYBELLE PARENA

2175 SANTILLAN, VINCENT CABRERA

2176 SANTILLANA, KIM CIRO CORDOVERO

2177 SANTOS, CHARLEMAGNE STA ANA

2178 SANTOS, ELNARD DALE SANTOS

2179 SANTOS, FLOYD ALEXIS ALEJANDRINO

2180 SANTOS, JERON BALAGTAS

2181 SANTOS, MARK BONNIE ROXAS

2182 SANTOS, ROLANDO JR PUNZALAN

2183 SANTOS, SANIEL OLIVER AGAPITO

2184 SANTOYO, ANGELO MULLNER

2185 SAOY, SAMUEL MANLICLIC

2186 SAPADEN, MICAH JENNILYN ALARCON

2187 SAPALARAN, JAYKE LIGERALDE

2188 SAPLAD, DARYLE SALINAS

2189 SARABIA, EDUARDO SILANG

2190 SARCIA, DARWIN BALANGUE

2191 SARES, ARON GELLO LAGRAZON

2192 SARICAL, JOHN LOUIE DIAZ

2193 SARIOLA, REMUEL ESCARMOSA

2194 SARMIENTO, KALVIN ALVAREZ

2195 SARMIENTO, RAYMOND FRIAS

2196 SARMIENTO, TROY BARTOLOME

2197 SARNO, RODEL SARAD

2198 SATORRE, YSRAEL MELENDREZ

2199 SAURO, MARLOU

2200 SAYAT, REAN MARK

2201 SAYCON, MARK ANTHONY MAMAUAG

2202 SAYNO, ANGELES RAVIZ

2203 SAYSON, ADRIAN LOMIBAO

2204 SEBASTIAN, ARTHUR JHAN LUNA

2205 SEBULLEN, JEROME MASELLONES

2206 SEDA, FLOGIE SIENA

2207 SEGAYA, DONN REX CATOLICO

2208 SEGOVIA, IRON FABIANTES

2209 SEGUNDO, WILBERT SALLATIC

2210 SEMANERO, TRISHA MAE RAMOS

2211 SENOSIN, JEFFREY RAMBOYONG

2212 SENTINA, MARL CHRISTIAN FANTILAGAN

2213 SEQUIHOD, CHRISTIAN DUKE DANGAN

2214 SERAFINES, DEXTER ABELLA

2215 SERON, DENYLL JUMAWID

2216 SERRANO, JOHN LESTER MANIAUL

2217 SERRANO, KIM JARED BOMUEL

2218 SEVA, JOSE VICTOR BOMBITA

2219 SEVERINO, MARC GARCIA

2220 SEVERO, CHARLES SIMANGAN

2221 SEVILLA, ROBERTO RAMIREZ

2222 SIACOR, BRENT TUMABINI

2223 SIAREZ, LAWRENCE CHRISTIAN PAUL GERNALE

2224 SIAREZ, MARCO PAOLO GERNALE

2225 SIBLA, VILPRED RABAGO

2226 SIBUG, BERNEL ABRAHM ROXAS

2227 SIDO, PHILIP RIO

2228 SIERRA, REYNALDO JR CORPUZ

2229 SIGUA, RYAN BENEDICT PANGAN

2230 SILANG, GENEROSO GERWIN AGUIRRE

2231 SILAO, JOMAR CORONADO

2232 SILLA, JOHN MARK TATIERRA

2233 SILVESTRE, BIANCA JEAN EXCONDE

2234 SIMACON, ARNEL ELLO

2235 SINAS, REYMAR CANOY

2236 SINGCO, ARIEL LIBOON

2237 SIOCO, MYRINE YSOBELLE SAN MIGUEL

2238 SION, JORDAN PATRICK COSTALES

2239 SIPLON, AL VINCENT GRAVADOR

2240 SISON, ALJON LOMIBAO

2241 SISON, JOAQUIN TIMOTEO MATIENZO

2242 SISON, NORIEL DULAY

2243 SOBIONO, ALJUN MACALANDAG

2244 SOBREVILLA, KENNETH ANTOLIN

2245 SOBRINO, VICTORIO REY CABANGANAN

2246 SOL, GLENMOR DEMANDANTE

2247 SOLA, SALVADOR III GIANAN

2248 SOLANO, ROBERT BANDOQUILLO

2249 SOLETA, BRYAN FABAYOS

2250 SOLLANO, MARKCEL VARGAS

2251 SOLON, ELVIN CELESTIAL

2252 SOLPOT, ROI JOHN ORPIA

2253 SOMBILON, SOL GEORGE AMILA

2254 SON, RAYMART TORRES

2255 SORIANO, FRANCES CRISTINE REYES

2256 SORIANO, GABBY CABANAYAN

2257 SORIANO, MARK JEROME FRIAS

2258 SORIANO, RUFINO MARASIGAN

2259 SORNILLO, MARIECRIS BULLECER

2260 SORO, JOHN CARLO GARCIA

2261 SOSMEÑA, MARIEL SURIMA

2262 SOTERO, RYAN ALDENESE

2263 STA ANA, ARJAY MIRANDA

2264 SUAN, MARLO JAY CRUZADA

2265 SUAREZ, AMAN DUANE TALA

2266 SUAREZ, APRIL NIEL ROSEQUE

2267 SUAREZ, NICASIO JR ROJAS

2268 SUAZO, ANGELO ORIAS

2269 SUAZO, JAN EL REY PORTUGALIZA

2270 SUCUANO, JOSE MARI PONTERES

2271 SUGANO, WENDELL TUMANDA

2272 SUICO, MERKEVEN AMBRAY

2273 SULEIK, ZAHIRUDDIN DALANDAG

2274 SUMAGUI, MARK RYAN DE LA CRUZ

2275 SUMANTING, ROMEL GASTADOR

2276 SUMCIO, EDISON MALONES

2277 SUMINGUIT, ACE HOYUHOY

2278 SUMINGUIT, PAUL JOHN HOYUHOY

2279 SUNGA, MARK LARRY ROMERO

2280 SUNGLAO, JERALD NAVAJA

2281 SUPRECENCIA, JOSEPH JR SALDEVIA

2282 SUSTAL, JOSEPHINE JOYCE SACRO

2283 SUYAT, WARREN BERMUDEZ

2284 SUÑER, DEAN MARK ANGOT

2285 TABALBA, ELEAZAR FERNANDO

2286 TABAO, JOHN PAUL VILAR

2287 TABIGUE, JAYMEE REY BALI

2288 TABING, SYDNEY MANGOMA

2289 TABIOS, FILIPINAS DUMPIT

2290 TABLE, ARNEL DELIJO

2291 TABOR, RODERICK SIERRA

2292 TABULI, JAMES BRADLEY LIBED

2293 TACSIAT, JOHNLYN PATUBO

2294 TACUBAY, RAFFY TAMAYOR

2295 TADEO, EDMUNDO ZAMORA

2296 TADINA, CHRISTIAN ABAGA

2297 TADURAN, JAMES BYRON PULGA

2298 TAGACA, CHRISTIAN LEE RAROGAL

2299 TAGANGUIN, ARIEL VON PANGILINAN

2300 TAGAVILLA, JASON AMODO

2301 TAGGUEG, PAOLO ANGELO BAUTISTA

2302 TAGHOY, AUGUSTO PAULITE

2303 TAGROS, RONNEL BALAGWIS

2304 TAGUM, JOHN MARK DORINGO

2305 TAHIR, AL-KENZAR LUIS

2306 TAJOS, RYAN ANTHONY HALOS

2307 TALASTAS, WILSON JAMES VILLANUEVA

2308 TALHA, SIMON WARGUES

2309 TALLO, ANGELO SAMPAN

2310 TALUSAN, MANUEL JR JIMENEZ

2311 TAMAYO, LEANNA JAENE ALCANTARA

2312 TAMBAG, JOHN ERIC LEDESMA

2313 TAMON, KLEFFORTS PAGUNSAN

2314 TAMONDONG, JAN NICOLO RIEGO

2315 TAMSI, JON PATRICK RIZO

2316 TAN, ARNOLD BONGAT

2317 TAN, CHRISTOPHER MOLINILLA

2318 TAN, JOSEPH NIÑO ANQUILIANO

2319 TAN, MARY GRACE SY

2320 TANAEL, MARK JASON PAMPLONA

2321 TANAMAL, JETH AGBAS

2322 TANAP, DECX HAREL GONZALES

2323 TANCOGO, ROSALINO JR CAINOY

2324 TANDAYU, JHONNY DULDULAO

2325 TANDOGON, PHILIPP VINCENT ENRIQUEZ

2326 TANGA-AG, KAREEM ALI DUMACYON

2327 TANGALIN, HERMINIGILDO JR DUMO

2328 TANGAN, SAMUEL ESPERANZATE

2329 TANTIADO, ADONIS MANIGO

2330 TANUDTANUD, GARY NAVASQUEZ

2331 TAPEL, JEFFERSON DELOS SANTOS

2332 TAQUEBAN, ROCKY SEVERINO BUQUING

2333 TARADEL, ADRIAN OYANDO

2334 TAROMA, DENNIS NAVA

2335 TARUSANAN, CLAYD ACE FLOR

2336 TATEL, VON SOEHNLE CATAYTAY

2337 TAUYAN, JULIUS ACE SAGUN

2338 TAÑADA, MARK JAYSON MANDAYO

2339 TEJADA, JUSTIN GAIL COLEGIO

2340 TEJADA, VIRGILIO JR ACENA

2341 TEJANO, MILLARD ANDRADA

2342 TEJERO, JOHN CARLO FRUTA

2343 TEJERO, NIKKI ROY MAUSA

2344 TEMPLA, JOHN VERGEL PALLER

2345 TENA, POL KRISTIAN MANDRIQUE

2346 TENIO, BRYAN METRAN

2347 TENORIO, ARIEL MARAVILLA

2348 TENORIO, NERL DE CASTRO

2349 TENORIO, ROMMEL GABASAN

2350 TERMOSO, ALGEN CALONIA

2351 TESANI, MARK JUNELL BADUA

2352 TEVES, ARMAN HERMENEGILDO

2353 TEÑOSO, ALFREDO JR AGUJAR

2354 TIAMZON, VIRGILIO JR GOMEZ

2355 TIBE, JONEL EBUENGA

2356 TIBWIN, ROLDAN

2357 TICZON, MANUEL RYAN UY

2358 TIKAN, PHILLIP JR NGIDCHI

2359 TILLO, GIAN CARLO SUPERFICIAL

2360 TINDOC, PAUL ANTOLIN

2361 TINGSON, JOHN MARTIN PEHID

2362 TINONGA, LYNDON TEOFILO

2363 TIONGCO, JOEL ESPAÑO

2364 TOBIANO, DAVID JOHN MAICO

2365 TOGONON, ALJON GUICO

2366 TOLEDANO, ANTONY ATAY

2367 TOLEDO, JOHN LESTER LEGACION

2368 TOLENTINO, GIL RIDICK SADIARIN

2369 TOLENTINO, JOMAR CAYABYAB

2370 TOLENTINO, LESTER JOHN BANIQUED

2371 TOLENTINO, MARK LESTER PATAUNIA

2372 TOLENTINO, ROLANDO JR ROMANO

2373 TOLIBAS, EGIELOU YAMBA

2374 TOMAS, SAMMY JR KADUSALE

2375 TOPACIO, BILLY JOEL VILLARE

2376 TORERO, WENCESLAO JR EBOÑA

2377 TORRENTIRA, MARK JOSEPH DIAZ

2378 TORRENUEVA, HARVIE ARELLANO

2379 TORRES, GHERSON BATTUNG

2380 TORRES, JEFFERSON MARANOC

2381 TORRES, OLIVER SORIANO

2382 TORRES, PATRICK SIMBULAN

2383 TORRES, RICHARD GINOLOS

2384 TORRUBIA, SAMSON JR CABIGAS

2385 TOZU, CHRISTIAN TOLING

2386 TUAZON, RIZALITO JR SIRON

2387 TUELLA, DEO VERBO ALCERA

2388 TUGAOEN, DERICK TAGUDIN

2389 TULAY, ANJO ZAGADA

2390 TUMACDANG, FRANCISCO ADONG

2391 TUMALA, CASIMERO ONGCOY

2392 TUMAMPOS, ALFREDO BULALA

2393 TUNDAYAG, DANDY PAFIN

2394 TUNGCUL, ARCHIE TAGACAY

2395 TUPAS, ARTHUR REX INFANTE

2396 UAYAN, EARL JAY CAGUBCOB

2397 ULEP, LADY MARIANNE PASION

2398 ULIT, MARK ANTHONY MORALES

2399 ULITIN, DANN MARK NATANAUAN

2400 URBINO, REMMADHYLE DOCUSIN

2401 URBODA, JERICO BONGATO

2402 URBODA, TITO BONGATO

2403 URGEL, ALVIN NOTARTE

2404 URSULUM, GERALD CARPIO

2405 USERO, ALDEN OLESCO

2406 VALDEZ, CHRIZA MORTEL

2407 VALDEZ, GEMMARIE EVANGELISTA

2408 VALDEZ, HERBERT JOSEPH LIWANAG

2409 VALDEZ, JAE MARIE TEREC

2410 VALDEZ, JOHN MICHAEL VINCENT PAJARILLO

2411 VALDEZ, PHIL JAY APOLLO RIMANDO

2412 VALDEZTAMON, IAN DELA TORRE

2413 VALENCIA, KARL BENEDICT CRUZ

2414 VALENCIA, KEVIN JOHN LANDICHO

2415 VALENCIA, MICHAEL ANGELO JAMISON

2416 VALENCIA, RONELO MAGBANUA

2417 VALENTINO, DANIEL TOMAS

2418 VALENZUELA, ALEX NABONG

2419 VALENZUELA, HARDEEF DELA ROSA

2420 VALLE, JOHN MARK MORATO

2421 VALLENTOS, RONILO ECAT

2422 VALLO, ANTON DE VERA

2423 VARGAS, ALAN LORENZO

2424 VARGAS, EUGENE NICOLAS

2425 VASQUEZ, RITCHE BERONG

2426 VAÑO, JOSE BRYAN PASA

2427 VEDIJA, RONALD GINDAP

2428 VEGA, JANNES MIZRAIM PULIDO

2429 VEGA, JULIP CESAR AVILES

2430 VELASCO, ANGELO MACASLING

2431 VELASCO, CHRIS JOHN ALIAZAS

2432 VELASCO, JOHN LYNDELL BAJUYO

2433 VELASCO, KEERBY PEREZ

2434 VELASCO, RICARDO SUNGGAHID

2435 VELASCO, ROMMEL JR AÑONUEVO

2436 VELASQUEZ, EDRIN ANDREW LUNAR

2437 VELASQUEZ, JECARL CUTAB

2438 VENOZA, ROBERTO MACARAEG

2439 VENTO, LOUIE AERON BAUTISTA

2440 VENTURA, ANARAAR PASION

2441 VENUS, GIANELLI OLIVER

2442 VENUYA, MARIA IRENE VILLANUEVA

2443 VERA CRUZ, DANMARK ESTEMBER

2444 VERALLO, JULIUS CESAR MONGAS

2445 VERANO, MARIEL JAY NUGAL

2446 VERGARA, VENJIE NICOLAS

2447 VERSOZA, ROGER GUTAY

2448 VERTUDES, RAFAEL URBINO

2449 VIBAL, ARIEL BONAGUA

2450 VICENTE, JERIMIAH GONZALES

2451 VICENTE, JESSPER MAON

2452 VICHOZO, J-BENJOR CRIBE

2453 VICTORIA, RICKY JR REAL

2454 VIERNES, CLYDE MARK

2455 VIERNES, GIAN CYDRICK MACATANGAY

2456 VIERNES, RODEL CABALO

2457 VILELA, JAIRUS AZRA PANGANIBAN

2458 VILLACORTE, EMILIANO JR LABIANO

2459 VILLADOS, DAVID JOSEPH UMIPIG

2460 VILLAESTER, MARIA LOURDES PLEYTO

2461 VILLAFLOR, DEESA FAYE BIHASA

2462 VILLAMAR, STEPHEN JAMES TORREGOZA

2463 VILLAMIL, RONALDO CLAVERIA

2464 VILLAMOR, FELIX DELA TORRE

2465 VILLAN, RALPH JOHN MONTERO

2466 VILLANIL, ERNESTO JR ALIPIN

2467 VILLANUEVA, BRYAN NAVATO

2468 VILLANUEVA, CHRISTIAN ROBERT TABELON

2469 VILLANUEVA, EDUARDO JR MONTEPIO

2470 VILLANUEVA, MARK ANTHONY LAMUSAO

2471 VILLANUEVA, REY ANAMA

2472 VILLANUEVA, ROMEO JR OLAN

2473 VILLARANTE, GLESSIE DULDULAO

2474 VILLAROSA, JUN MAR TIBAY

2475 VILLAROYA, DARWIN OCADO

2476 VILLAROYA, DULF ANTHONY BATIANCILA

2477 VILLASANA, NIKKO GALVE

2478 VILLAVERDE, SENNER ANDAO

2479 VILLAZOR, GABRIEL MONTAÑO

2480 VILLENA, JEROME BODOTA

2481 VILLIGAS, JORGE ATAY

2482 VILORIA, MIKE ROBIN GO

2483 VILORIA, RON LOUIE ROSETE

2484 VINGNO, RICHARD FAVILA

2485 VIODOR, KENETH DAVID BAUTISTA

2486 VIOLANDA, ALVIN LASCOÑA

2487 VIRAY, EFREN PAUL VELASCO

2488 VIRTUCIO, VIVIENNE MAE AGUILA

2489 VIRTUDEZ, JOHN KARLO CARLOS

2490 VISITACION, BRYANN CHRISTOPHER VASQUEZ

2491 VISITACION, MARLON DE LA PEÑA

2492 VISPERAS, JASON SUMALINOG

2493 VITENTE, RODSTAR ANTONIO

2494 VITERBO, RODNIE MACATUAL

2495 VITO, AXEL JAN ALGARNE

2496 VITOR, RANDY SENDRIJAS

2497 VITUALLA, JOHN CARLO CALARA

2498 VIVAR, DERIC HAROLD DIALOLA

2499 VOLANTE, ANGELA GRACE ARGENTE

2500 WAGAS, RYAN RETARDO

2501 WAKAT, EDELYN WASIT

2502 WATE, CARL IAN LANZADERAS

2503 WILLY, SHERAINE MAE TUBAL

2504 YABUT, MELCHOR IBJONG

2505 YANA, GILBERT BETE

2506 YANES, DARWIN CANULLAS

2507 YAO, JOSHUA BAUTISTA

2508 YAO, RIZALITO DACALLOS

2509 YARTE, JOHN ANTHONY QUIOZON

2510 YBAÑEZ, EDUARD SEMBLANTE

2511 YBAÑEZ, JOHN RHODEL BALINGIT

2512 YBAÑEZ, MICHAEL JR

2513 YEMA, DARRAH MARGARETTE DIMAYUGA

2514 YLAGAN, RAMIERJAKE ALIWALAS

2515 YONGAO, RYAN JAY ARAÑA

2516 YUSUF, ABDUL MUIN BRAHIM

2517 ZABALERIO, ARIEL ANDRADE

2518 ZAMORA, KIVEN ALBORTE

2519 ZAMORA, PETE ANDRE BAHALLA

2520 ZANTUA, MAYRA JAMOLIN

2521 ZARASPE, RONUALDO FLORES

2522 ZENAROSA, JOMART BELLEN

2523 ZERRUDO, EFREN JR BUSTAMANTE

2524 ZURBITO, ALEXANDER JR TUMBAGA

2525 ZUÑIGA, VAL-ART VILA

NOTHING FOLLOWS———————-