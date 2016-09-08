Thursday, September 8, 2016
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    2,525 examinees pass the Registered Master Electrician licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,525 out of 3,709 Registered Master Electricians successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Lucena this September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 A-AYO, METHONY  MATEO
    2 ABAD, MARK FRANCIS  ESPERANZA
    3 ABAD, MARY CHRISTINE  PAGENTE
    4 ABADILLA, ARNEL  RADAZA
    5 ABALDE, JUNE OLIVER  LANTACA
    6 ABALON, MARVIN  CATARONGAN
    7 ABALOS, FRANCO NERI  SOLIS
    8 ABANIL, LORENZO  SAHOL
    9 ABARCAR, JOSE MARLON  FABRIAG
    10 ABASOLO, JOSHUA  CARBONELL
    11 ABAY-ABAY, JERSON  ALOLINO
    12 ABAYA, MA ELENA  MANALO
    13 ABAYON, KENNY  MATUTINA
    14 ABBAS, DZULKIFLI  OCTAVIANO
    15 ABDULA, RENNEL  MERANO
    16 ABECIA, ANDY KEVIN  DEMOLDE
    17 ABELLA, LUTHER RUSSEL  JUMAWAN
    18 ABELLANA, LEMUEL  AMANTE
    19 ABELLANA, RAYMOND  BASTIDA
    20 ABELLEJA, JEFREY  NARAGA
    21 ABENDAN, RICKY  DE LA CERNA
    22 ABENDAN, ROVAL  LOPEZ
    23 ABENIS, LEMUEL  CARGANDO
    24 ABERIN, CARLSON  ENDAYA
    25 ABIAN, GERLIE JANE  VILLANUEVA
    26 ABING, SEDRITO JR  DORIG
    27 ABION, LORETO  HILOMA
    28 ABO, AILEEN  JACLA
    29 ABONG, KIMBERLY  BARAQUIA
    30 ABRASALDO, ELMIL  ALMAZAN
    31 ABRIGO, FRANKNEL  TAALA
    32 ABRINA, JOHN CHARLIE  AGNAS
    33 ABUEL, CRIMSON  SALVANERA
    34 ABULENCIA, EDDIE JR  FLORES
    35 ABUNDIENTE, JUFFREY  BASTATAS
    36 ABUSO, REXIS JR  ROAZOL
    37 ACABAL, JOHN ABEY  UY
    38 ACADEMIA, JAY RALPH  MACABENTA
    39 ACAIN, REX CLOVER  ANTONIO
    40 ACCAD, JOHN EMIL  BAGTAS
    41 ACEDERA, HERLITO JR  LUMPAY
    42 ACEDERA, WILLMAN  LAGAR
    43 ACERA, RICHARD  ZIPAGAN
    44 ACLETA, RODANIM JR  TINOY
    45 ACLIBON, RAMIE  GUMATIN
    46 ACNAM, CHRISTOPHER  AGUINALDO
    47 ACORDA, REINIER JEWEL ROD  CALAPUTU
    48 ACOSTA, KENT VINCENT  ORTIZ
    49 ACOSTA, NOLI JOTHAM EZEKIEL JR  LABARQUEZ
    50 ACQUIADAN, DARYL DAVE
    51 ACUÑA, ANSELMO JR  CASTOR
    52 ADARNA, MELVIN  NAVASCA
    53 ADATO, ROSS VINCENT  FLORES
    54 ADDULAM, DONDON  CALLANGAN
    55 ADIC, KAREN JOYCE  MARIÑO
    56 ADOLFO, JOSEPH  LOPEZ
    57 ADOR DIONISIO, KEVIN MARCH  BEBANGCO
    58 ADRIANO, PATRICK ALFRED  VIADO
    59 ADRIATICO, CHRISTIAN  GOB
    60 ADVERSALO, REYMARK  ANTONIO
    61 AGAMON, JAY MARK  BASAGAN
    62 AGBANLOG, HEZEKIAH  CASTILLO
    63 AGNO, WILOR  CORDOVA
    64 AGON, EDWIN  TUYOR
    65 AGPALASIN, ERNESTO  PARTIDO
    66 AGRAVANTE, ELY MAR  BETIZ
    67 AGUDELO, JOSHUA  BARENG
    68 AGUILA, NOEME  ARADA
    69 AGUILAR, ALFONSO  DELFINO
    70 AGUILAR, ARVIN PAUL  DE LUNA
    71 AGUILAR, RAYMONDO JR  BERMUNDO
    72 AGULLANA, ROLLY JR  DE PERALTA
    73 AGUSTIN, DELISEO  ADRIATICO
    74 AGUSTIN, JESTHER JADE  BARIT
    75 AGUSTIN, JOEFFREY  MARQUEZ
    76 AGUSTIN, JOHN VERGARA  FRANCISCO
    77 AGUSTIN, THELMO JR  LASMARIAS
    78 AJO, ALFRED ISAAC  RONDINA
    79 ALAGAO, ALIZON  COSTE
    80 ALARCON, ALDREN  BAROTA
    81 ALBERCA, BENCRES  DAHAN
    82 ALBERTO, DONALD  MEDEL
    83 ALBINO, ELMER  GAMAY
    84 ALCALA, JODEL  AUXTERO
    85 ALCALA, MARK CHRISTIAN  VALDEZ
    86 ALCANTARA, DARWIN  BERNARDINO
    87 ALCANTARA, MARK ANTHONY  GAYETA
    88 ALCARIO, ALEX  DEPASUPIL
    89 ALCASABAS, ROMEL  VILLANUEVA
    90 ALCAZAR, HERMAN  QUIJANO
    91 ALCERA, MARCO  ARMEÑA
    92 ALCESTO, MELJOHN  IBONA
    93 ALCOBER, SAM CHRISTIAN  OSMEÑA
    94 ALCOBILLA, ELDREEN  BATAL
    95 ALCONABA, ANTHONY  BUSANTE
    96 ALCORAN, EDWIN  LOPENA
    97 ALDOVINO, RAY ARNOLD  SISTONA
    98 ALEDO, MARICRIS REGINE  REGENCIA
    99 ALEDO, MARIZ ANNE APRILYN  REGENCIA
    100 ALEGADO, PETER JOHN  CORNEL       101 ALEGRID, REYNARD ADAM  CHUA
    102 ALEJANDRE, MELCHOR  ORNOPIA
    103 ALEJANDRO, OLIVER JR  DELA CRUZ
    104 ALEJO, JEFFREY LUI  NAQUILA
    105 ALEJO, RENANTE  PERICON
    106 ALEMAN, JOHN MICHAEL  SALVADOR
    107 ALFARO, JOHN KENNETH  CASTRO
    108 ALFONSO, JONNIE  LOPEZ
    109 ALFONSO, REX ALFRED  CRUZ
    110 ALFUERTO, JEFFREY JAN JAKE  ARROYO
    111 ALFUERTO, JEM BOY
    112 ALGABRE, ALBERTO JR  FAJARDO
    113 ALICAYOS, KLEFFORD  ALGABRE
    114 ALILANO, HAROLD  CARCALLAS
    115 ALIMANE, BRYLE MARK  TABAQUE
    116 ALIMENTO, JERWY  DOMINGO
    117 ALINSONORIN, KENT SHYRELL  RAMOS
    118 ALIS, RICHARD
    119 ALLADO, VAN MIXON  SALUDARES
    120 ALMAGRO, RENZ JASPER  PARCO
    121 ALMEREZ, JOMAR  SEDON
    122 ALMINE, RUEL  LLANTO
    123 ALMIÑE, CARMINA  MITRA
    124 ALMODAL, ANDRIE  JASPE
    125 ALMODIENTE, JINO  DALIPE
    126 ALQUEZA, EDUARDITO JR  INSO
    127 ALQUIZAR, JAMES  CAMANGYAN
    128 ALTURAS, CRESCENCIO  PUMATONG
    129 ALVAIRA, JOHN LESTER  MERCADO
    130 ALVAREZ, JAMES PAUL  FERNANDEZ
    131 ALVAREZ, LENLIE  REVILLA
    132 ALVAREZ, LENNOX ALLEN  JARQUE
    133 AMADOR, JERVIN  VILLALON
    134 AMARACO, KENN JOHN  SALINEL
    135 AMARTE, MARK NIKKO  DECRETALES
    136 AMASOL, CARLITO JR  CAÑETE
    137 AMBOS, JAMES  ALMASIN
    138 AMBOY, MARVIN JOEY  QUILICOL
    139 AMBROSIO, HAROLD  DE GUZMAN
    140 AMBUYOC, NOEL  SANTOME
    141 AMERICA, RONEL JOSEPH  BALUYOT
    142 AMOR, KEVIN ARTHUR  FUENTES
    143 AMOROSO, KEN LEAN  ESTIPONA
    144 AMPER, JO LOUIE  CERNADA
    145 AMPER, JOHN KEVIN  DELOY
    146 ANACLETO, MARK ANDREW  RIVERA
    147 ANAGARAN, MARK VINCE  PAGALANAN
    148 ANAZARIO, EUGENE  MEDINA
    149 ANCHETA, ERROL  QUILATES
    150 ANCHETA, JEFFREY  GALINATO     151 ANCOT, LESTHER  TIMTIM
    152 ANDICOY, RENE RAY  ALCALDE
    153 ANDO, MARC ALAINEDEE  VALDEHUESA
    154 ANDOY, JOSEPH  BRIONES
    155 ANDRES, ZOREN  LAUS
    156 ANGADOL, CHARLES DARYL  CALUZA
    157 ANGADOL, GLISTER  WADWADAN
    158 ANGAS, SHERWIN  PASAHINGUE
    159 ANGAT, JEFFREY  BALOSO
    160 ANGELES, EMERSON RYAN  TATEL
    161 ANGELES, HELIODORO JR  PALGAN
    162 ANGELES, KARL JUDD  VILLAFLOR
    163 ANGSIOCO, EDRICK  PAGSALIGAN
    164 ANGWAY, GEOFFER KELLIAN  BOSAING
    165 ANILLO, CAMILLE ANGELA  DEL POSO
    166 ANIÑON, BEN RYAN  DANDOY
    167 ANNAGUE, RICHIE  ANCHETA
    168 ANTIGUA, JOEVE  ORTEGA
    169 ANTONIO, AIRYLLE JHON  PALADO
    170 APIL, RAFFY  AGTINA
    171 APILADO, JEFFREY  CATBAGAN
    172 APIPI, CESAR  SABUCIDO
    173 APOSTOL, IAN RODEL  FRUTAS
    174 APRECIO, JUDIE  ADRIANO
    175 APUADO, MARK JOSEPH  TINTERO
    176 AQUINO, AMABLE ADOR  CAMACHO
    177 AQUINO, MARK  SABAYBAY
    178 ARABIANA, JOSEPH  HONTIMARA
    179 ARAGON, VAL ADONIS  BUENO
    180 ARANDIA, RENEL  BAYTAN
    181 ARANETA, CEASAR ANTHONY  POÑATE
    182 ARANO, WILLY JOHN  RUIZ
    183 ARAOJO, CHRISTIAN PAUL  PUNZALAN
    184 ARARRO, MARLON  CLARIN
    185 ARAYAN, JUNRI  ACHIVIDA
    186 ARAÑAS, MARVEN  ERGINO
    187 ARBIS, JARRYLL JOSEPH  ARCEÑO
    188 ARCANGELES, CHRISTIAN  LORO
    189 ARCE, WARNER JAKE  ABARCA
    190 ARCEO, JEFFREY  DIONISIO
    191 ARCIPE, DAIVE MARK  CASTAÑARES
    192 ARDALES, ELMER  MALIGAT
    193 ARELLANO, ULYSES JR  SABADO
    194 AREVALO, AILEEN AERA  MANIPON
    195 AREVALO, JOHN  MARTILLANA
    196 ARGAÑOSA, DANICA  BREGANZA
    197 ARGUELLES, FRANZ CARLO  ABREA
    198 ARGUELLES, RYAN REY  RIGA
    199 ARIMBUYOTEN, FRANK LOUIE  PUGAT
    200 ARISOLA, DIONISIO JR  TIMA
    201 ARIÑO, TEODEVER JOSHUA  OCHOCO
    202 ARNADO, HARLEY  MANGAS
    203 ARNAIZ, BRAIAN  IHALAS
    204 ARNILLA, RANNIER  FIGUEROA
    205 ARREGLO, JONATHAN SR  LABARES
    206 ARTOBAL, DARWIN JR  DOLOGAN
    207 ARTUZ, JESMARK  GAHUM
    208 ARZAGA, JOBERT PHILLIP  MAGARCE
    209 ASIA, KEVIN  IGNACIO
    210 ASIS, JALIESON  MADERA
    211 ASONG, JOHN CYRIL  DUNTON
    212 ASTOVEZA, LEO  AUMENTADO
    213 ASTRONOMO, FERNANDO JR  DUMANGAS
    214 ASUNCION, DARWIN  MEDINA
    215 ASUNCION, JULIUS  MERCADO
    216 ATAOP, SHERWIN  ORDOÑA
    217 AUGUIS, JEPHER  SALAZAR
    218 AUSTRIA, DAN LESTER  MEIM
    219 AUSTRIA, REYMOND  CABRERA
    220 AUSTRIA, VINCE MAROU  VILLAME
    221 AUSTRIA, XAVIER ALDRIN  ABANILLA
    222 AVILA, JOSWE JR  MONTEROSO
    223 AVILES, ARIEL  BAÑAR
    224 AVILES, JIMUEL  MURILLO
    225 AYSON, RAYMOND  ULANDAY
    226 AYUBAN, BENLONITO  DACOYLO
    227 AYUPAN, GRAJEAN NICOLE  DE LA SERNA
    228 AYUPAN, RICHARD  PEDREGOSA
    229 AYURO, MYRIX  IBARRETA
    230 AZECATE, CHRISTIAN  ARTETA
    231 AZUCENA, FLORDELIZA  TUPAS
    232 AZUCENA, JOLYN  SOBREVEGA
    233 AÑONUEVO, JOVELITO JR  MERCADO
    234 AÑORA, MARVIN  BAUTISTA
    235 BABAAN, GENE PATRICK  MACALAGAY
    236 BABAC, RICHARD JR  SANA
    237 BABANTO, RENDELL  BACHANICHA
    238 BABAYSON, ALJUN  GAMUTAN
    239 BACALA, JOMER  BUENO
    240 BACALANGCO, ALVIN  FRANCISCO
    241 BACALSO, MARK JELLICOE  MEDRANO
    242 BACANI, CARL ANGELO  ASUNCION
    243 BACARISA, CARLITO  LABANDERO
    244 BACLAOCOS, LYMAN  LAORENO
    245 BACLIG, DARWIN  TAGARUMA
    246 BACNIS, BILLY  VALENTINO
    247 BADDU, MARK DAVE  MADRIAGA
    248 BADERA, ALVIN  BRETANA
    249 BADILES, RAMIELLE CHRISTENSEN  GUZMAN
    250 BADOLES, VENCENT  PANADO       251 BADUA, JAVLIN  DOMAOAN
    252 BADUA, JOHN ALFRED  MONTON
    253 BAEZ, RAYMOND  DE CASTRO
    254 BAFLOR, ROMEL  DIAMANTE
    255 BAGADIONG, AMIEL  MASAGANDA
    256 BAGAFORO, ASHER  SAMULDE
    257 BAGALAY, RALPH LAUREN  YASAY
    258 BAGAMASBAD, JAIRO  AZUR
    259 BAGIO, RICHARD  PADICIO
    260 BAGOLOR, JOEL  LAMANILAO
    261 BAGOLOR, NOVEN  LAMANILAO
    262 BAGSAIN, JERIEL  SUDAYON
    263 BAGSIC, ALDRIN  SALUDO
    264 BAGUIO, RUEL JR  ORELLANO
    265 BAGUIO, WENCESLAO JR  OGAHAYON
    266 BAJENTING, BAMBIE  GAVIOLA
    267 BAJENTING, JONATHAN  VIVAS
    268 BAL-UT, KELVIN  LOZANO
    269 BALADAD, ADRIEL  LOPEZ
    270 BALADAD, JOSEPH  RILLERA
    271 BALANCIO, RAYMON  FONTANOS
    272 BALANDAY, FERNANDO III  SIERVO
    273 BALANTA, VER II  GRATIL
    274 BALANZA, KENNETH MARK  ABEL
    275 BALAWANG, JOE MARI  EREÑA
    276 BALBIN, REYMOND  ARAGON
    277 BALCEDA, FRANKLIN  MAGNO
    278 BALDECAÑAS, ANTONIO  ABONG
    279 BALGOS, REO  BRIONES
    280 BALIANO, GENARO JR  BARRETE
    281 BALIANO, JOSEPH  ARRANCHADO
    282 BALIGAD, HARVEY  RAQUIZA
    283 BALISBIS, MELL ANGELO  MORENO
    284 BALLARAN, JOSEPH  REALIZAN
    285 BALLATAN, KEITH LOUELLA  BATA
    286 BALLESTEROS, DEXTER  TUAZON
    287 BALLUNGAY, CHRISTIAN LEE  BALISACAN
    288 BALMOCINA, MARK JAMES  PAGOMPANA
    289 BALSACAO, CHRISTOPHER  LEBRILLA
    290 BALTAZAR, BAYANI JR  ARAGONES
    291 BALTAZAR, ROMEL  MUSNI
    292 BALUYOT, KARL YEMER  GALANZA
    293 BALZA, JUNIEL  TAPAYA
    294 BANAÑA, BENIE  PEREZ
    295 BANCORO, PAUL JOHN  PUNGYAN
    296 BANDILLA, ROCKY  OGATIA
    297 BANIGO-OS, LINO JR  PALO
    298 BANOG, ANTONIO JR  BOMBASE
    299 BANTANOS, JAN-MICHAEL RYAN  BEGONIA
    300 BANZON, DESIDERIO JR  DAYON
    301 BAOC, FREDDIE  BINWOG
    302 BAQUIAL, MARK TOMMY  MANTE
    303 BAQUING, HARLEY JR  MARIMLA
    304 BARBA, EMMANUEL  PANEDA
    305 BARBA, ROWEL  RELLORA
    306 BARCELON, PABLO JR  PASIONA
    307 BARCELONA, MARC ANDISON  GESITE
    308 BARISO, MARY ROSE  BAITAN
    309 BARREDO, LAURO  ROGADOR
    310 BARRETE, ESQUIRION  SANCHEZ
    311 BARRO, RONA  BERUELA
    312 BARROS, ARJAY  SERRAN
    313 BARTOLAZO, CARLITO  GEFA
    314 BARTOLOME, DANIEL  DEADO
    315 BARTOLOME, RODIL  BAULA
    316 BASCO, JHUN-JHUN  BLANQUEZA
    317 BASERGO, LUIS EMPEROR  LUGNASAN
    318 BASILAN, ZALDY  UBALDO
    319 BATAC, CESAR  MERCADO
    320 BATAD, ALBERT  GUSI
    321 BATARA, JEFFREY  TADEO
    322 BATARA, RAY PHILIP  RAMOS
    323 BATAY, URIEL VOPHSE  BORREROS
    324 BATE, KENNETH  MANUEL
    325 BATHAN, BRYAN MARK  MANRIQUE
    326 BATHAN, JOHN PATRICK  GAMBOA
    327 BATISLA-ON, ALFRED  CEBALLOS
    328 BATISLAONG, JARED  GORECHO
    329 BATO, CHRISTIAN  CACHO
    330 BATUSBATUSAN, CLIFFORD ALAN  DEL ROSARIO
    331 BATUTAY, DANIEL  AGUILAR
    332 BAULA, ROD RAYAN  PEREZ
    333 BAUSO, CYRILL ROI  DOMANGCAS
    334 BAUTISTA, ALDRIN  LOMONGO
    335 BAUTISTA, ARJON  MACABADBAD
    336 BAUTISTA, CHRIS ANDREW  HERNANDEZ
    337 BAUTISTA, DANIEL JR  CUENCA
    338 BAUTISTA, EDUARDO JR  CABANEROS
    339 BAUTISTA, GILBERT  RABACA
    340 BAUTISTA, IAN JOHN  ULATAN
    341 BAUTISTA, JERICK  PAULAR
    342 BAUTISTA, JOHN HERBERT  DEGALA
    343 BAUTISTA, JULIUS MICHAEL  CUBE
    344 BAUTISTA, MARVIN  CUPO
    345 BAUTISTA, PAUL ADRIANNE  TRIÑO
    346 BAUTISTA, RONNEL  APARRE
    347 BAUTISTA, WELLA JOY  BUCOG
    348 BAUZON, ANTHONY  AGUILA
    349 BAWAGAN, LOUIE ALDRIN  MACANAS
    350 BAYLON, AISSER HARREL  GARCIA
    351 BAYLON, JAMES KARLO  FELICIANO
    352 BAYLON, MICHAEL  SARABIA
    353 BAYSA, MARVIN  SORIANO
    354 BAÑEZ, RICHARD JR  VINARAO
    355 BEATISULA, MARIEBETH  GANZON
    356 BEBIT, ERIC  POLIQUIT
    357 BEDAÑO, CHRIS ANFERNE  DEMAYO
    358 BEJARASCO, DANNY
    359 BEJER, JULIUS CEZAR  BRIONES
    360 BEJO, KIM  VERGARA
    361 BELDAD, JONATHAN  LUPANGO
    362 BELENO, RUBEN  AGNA
    363 BELLO, MIKE JESSON  DRAPETE
    364 BELMONTE, JOY  GUBATANA
    365 BELMORO, BULAN  ERENIA
    366 BELTRAN, GRETCHEN  BELTRANO
    367 BELVIS, JOVEN  DELOS REYES
    368 BENAN, GERONIMO  BENTRES
    369 BENDALIAN, JANE KIETH  MARCELO
    370 BENEDICTO, JOANNE  ALVAREZ
    371 BENIGNOS, JAMES EDUARD  FERNANDEZ
    372 BENITEZ, BILL CLINT  JULIAN
    373 BENITEZ, JOHN GILBERT  ORIS
    374 BENOSA, JAYLOR  ESTRELLA
    375 BENZON, GERALD LOWELLE  COLOMA
    376 BERCADES, RAMSEY  VARGAS
    377 BERDEN, CARLITO JR  PABALATE
    378 BERNABE, ABEGAIL  ESCALONA
    379 BERNALDEZ, ANGELO  AROJO
    380 BERNALDEZ, WARREN  TUBORO
    381 BERNALES, EDITO JR  LEOPARDAS
    382 BERNARDO, GARY  GAMULAO
    383 BERTES, REMIEL  TOLIBAS
    384 BERTOLDO, JERVEN  BATOY
    385 BESTUDIO, ROGER JR  CONCON
    386 BIENES, CARLO  BALBASTRO
    387 BIGORNIA, APRIL JOY  DANIEL
    388 BILLONES, PAUL ANTHONY  ESTRELLAN
    389 BINIBINI, CELMO  CAMPOS
    390 BINOYA, ELY JR  CAMURA
    391 BIRAGUAS, RAYSON  GAMARSA
    392 BIRON, GREG  CORBILLA
    393 BISNAR, JOVEN  TAPANG
    394 BITARA, GERARD  BIGCAS
    395 BLANCO, FARA LOU  LELIS
    396 BLANZA, RHEE JOHN ZID  VADIL
    397 BLASE, IAN VINCE  BONTOC
    398 BLASTIQUE, VLADIMIR  ATIENZA
    399 BOCALA, TOM OLIVER  SUEDE
    400 BOLANIO, ALVIN  CURAMBIS     401 BOLAÑOS, JUVIT  BINOCAS
    402 BOLIBOL, MARVIN RAE  PASCUAL
    403 BOLIBOL, SHIELA  ANOTA
    404 BOLIGOL, ERIC  PAGULA
    405 BOLO, DOMINIC  PROTACIO
    406 BOLOCON, LINDEN MITCHI  CORNELO
    407 BOLONIA, CHRISTIAN  MANCHUS
    408 BON, ALDRIN  CALMADA
    409 BON, MARCK  BRAGAIS
    410 BONAOBRA, IVAN REY  POLINAG
    411 BONGCAYO, RAFIE  HAMOAY
    412 BONGCO, JAY WARD  MANLANGIT
    413 BONIFE, ALAIN  ARRADAZA
    414 BOOL, JOHN IRVEN  CONCEPCION
    415 BOQUIREN, ROGELIO JR  BAUTISTA
    416 BORJA, CEDRIC  SAN JUAN
    417 BORJAL, MICHAEL ANGELO  JANDUSAY
    418 BORJE, JUSTIN MARC  LAIGO
    419 BORREO, DARWIN  BAUTISTA
    420 BRADECINA, ERICKA  VALDEZ
    421 BRATO, NORMAN  PANES
    422 BRAVO, GABRIEL  SEVILLA
    423 BRAVO, JOHN NOEL  TORQUATOR
    424 BREGONIA, ESTANISLAO JR  RAMOS
    425 BRIGUEL, JONATHAN  VELASCO
    426 BRION, MICHAEL  FRESNILLO
    427 BRIONES, ALLEN  MACASAET
    428 BRIONES, BILL PAULO  GESMUNDO
    429 BRON, ARWIN NIÑO  QUINTOS
    430 BROSAS, RYAN  ALEJANDRE
    431 BRUEGAS, GLESIE MAY  CALABIA
    432 BUAYA, FREDEL  BACOMO
    433 BUCANEGRA, JULIUS  PRAJES
    434 BUDIONGAN, FRANCIS MONICK  CULAJARA
    435 BUE, RICHARD  CASTILLO
    436 BUENA, JEROME  SUBIAGAN
    437 BUENAFE, RONALD  BAUTISTA
    438 BUENAFE, STEPHANIE  MAPALO
    439 BUENAOBRA, FERNANDO  EREÑO
    440 BUENAVISTA, BABYLYN  GAA
    441 BUENAVISTA, JUNIBIE  DABON
    442 BUENDIA, ARNULFO JR  MADERA
    443 BUENO, MARK KEVIN  BAGAOISAN
    444 BUGTAY, ALVIN  CABATINGAN
    445 BUHAYANG, MICHAEL  BELAMIA
    446 BUHONG, FERMIN  GUINILING
    447 BUKALAN, ELDRICH  COJITO
    448 BULAN, ERNEST  SABADO
    449 BULAN, REMSEN  PASCUA
    450 BULANON, RONALD  DIASEZ       451 BULATAO, ALLAN  ABOBON
    452 BULLON, LEOPOLDO JR  PARREÑO
    453 BUMANGLAG, GODFREY JOHN  FERNANDEZ
    454 BUMANGLAG, JIMVO  MIRANDA
    455 BUMANGLAG, JOHN  NABOR
    456 BUMANGLAG, KAYCEBEL  RAMOS
    457 BUNAG, NOEL  TERESA
    458 BUNAYOG, JOEL  BULLANDAY
    459 BUNDAC, RAFFY JESSIE  FAVILA
    460 BUNTAG, CHRIS  BULI
    461 BUQUIA, ANGELITO JR  SABELINO
    462 BURABOD, WILFREDO JR  MAHUSAY
    463 BURERES, THOMAS JOHN  CONOS
    464 BURGOS, FREDLLANE LOUISE  HERRERA
    465 BUTA, VIC JR  BUSTAMANTE
    466 BUTAC, UZAIR  BOTOHAN
    467 BUÑAG, CHRISTIAN  LARRAQUEL
    468 CAACBAY, BRANDON JAMES  CAYABYAB
    469 CABAHUG, RONNIE  PONCE
    470 CABALHIN, ARIELLE  PATALINGHUG
    471 CABALLERO, ERIC  DERECHO
    472 CABALLES, GREGORIO JR  EMPASIS
    473 CABALLIES, JOSEPH  MOGOL
    474 CABALONGA, JOSEPH PATRICK  VERANO
    475 CABANALAN, JUN IVAN  JALECO
    476 CABANGON, JOSHUA  CHAVEZ
    477 CABANGON, RYAN  FLORES
    478 CABANIG, CEFERINO JR  DIAZ
    479 CABANILLA, RODRIGO  TOMAS
    480 CABATINGAN, ANDREW  PACAMPARA
    481 CABATUAN, JHOY  GOLPE
    482 CABAÑA, JESSICA  VILLANUEVA
    483 CABERO, MARK JOSEPH  HUMARANG
    484 CABIGAS, ROMY  QUIÑONES
    485 CABIGON, ALVIN  ELLAO
    486 CABILES, MARLON  BONGON
    487 CABILITASAN, DAVE ANDREW CHARLES
    488 CABONUAN, MYRON  COLOMA
    489 CABRALES, MARY GOLD  FEROLINO
    490 CABREJAS, JOHN MARK  SOLIDOR
    491 CABRERA, BRAIAN  VIDALLON
    492 CABRERA, JAY ANTHONY  BAGAYAS
    493 CABRERA, JAY CHRISTOPHER  BUÑO
    494 CABUG, MARC RODOLF FRANCIS  MAGLENTE
    495 CABURNAY, CLIFFORD DHONNS  MINDARO
    496 CABUSLAY, MANSUETO JR  ESCUBRO
    497 CABUTIN, PIA  GREFIEL
    498 CACALDA, CONRADO PAULO  GONZALES
    499 CACHERO, KRISTOFFER  FABRO
    500 CACHERO, LEOPOLDO JR  CENON       501 CADALIN, RONNIE  AMOYAN
    502 CADDAUAN, JERAMIL  SALOSO
    503 CADELINIA, GIAN ERICO  RUIZ
    504 CADENAS, RYAN  PADILLA
    505 CADIOGAN, LEANDER  LEYTE
    506 CAGASAN, CESAR  BUAL
    507 CAGNAYO, CHRISTINE MAE  BRON
    508 CAGUROL, ROSELITO  SABALO
    509 CAILIAN, ALVIN JOHN  CUENCA
    510 CAINONG, JESUS  SALAÑO
    511 CAJIMAT, JEROME  BULAN
    512 CAJUSAY, JOHN GLEEN  MONTICELLO
    513 CALAMOHOY, SHERWIN  SAPLOT
    514 CALATA, ROBERT  MABUTI
    515 CALATERO, JAKE LLOYD  TUAZON
    516 CALAÑAS, CARL JOHN  CASTILLO
    517 CALBAN, JAY  MANIQUEZ
    518 CALDA, HENRY  BACLAY
    519 CALDERON, CYRUS  ABELLA
    520 CALE, ARNIEL  URIARTE
    521 CALIMLIM, JOHN HAYMES  JASARENO
    522 CALIMUTAN, FRANCIS FORT  DEAPERA
    523 CALLOS, RICKY  VILLANUEVA
    524 CALOPE, WILFRED  ALTEJAR
    525 CALUMPIANO, JEREMIAH  POBLETE
    526 CALUMPITA, JIMMY  LOJA
    527 CALUSOR, JOHN SANDIE  DALISAY
    528 CALUYO, LOLLY BOY  BRINGINO
    529 CALVARIO, JAYSON  BALLARES
    530 CALZADA, NEIL FRANCIS  GASMEN
    531 CAMBA, EDGAR ALLAN  CORPUZ
    532 CAMBRONERO, JERICK  CONSTANTINO
    533 CAMPILIT, CLOYD  MADDAWAT
    534 CAMUS, RAYMART EDUARD  TORRES
    535 CANAL, JOB  BRONIA
    536 CANDADO, MATEO JR  PARAN
    537 CANDIA, LORIE LYN JOY  JUANICO
    538 CANIA, JULIUS  CALIHAT
    539 CANIEDO, GERRY  CARIN
    540 CANO, JOSELITO  MANANSALA
    541 CANON, MARY ANN  BONEO
    542 CANONIGO, DAVEN  LAPAZ
    543 CANONOY, JHUNYL CRIS  LASPIÑAS
    544 CANOY, SAMUEL  BACONG
    545 CANTERO, KENNETH  PAMATIAN
    546 CANTERO, SHELLA MAE  ABUELO
    547 CANTILLON, VINCENT PATRICK  GARCIA
    548 CANTIVEROS, MELCODES  ALFANTA
    549 CANUTO, RED RONALD  TULIO
    550 CAOYONG, ROBIN  MANALO       551 CAPARRO, GENARD LLOYD  SALLOMAN
    552 CAPARROS, JOBERT  RITUAL
    553 CAPILI, ANTONIO  MALLARI
    554 CAPINPIN, MICHAEL JOE  RAMOS
    555 CAPISTRANO, JOSE CARLOS  IBARROLA
    556 CAPONES, JAYSON  BEROS
    557 CAPULONG, JOSEPH  MARCELINO
    558 CARA, JEFFERSON  FORTES
    559 CARCEDO, ROY  DENUYO
    560 CARCUEVA, TOM CEIDRICK  DUMAGUIT
    561 CARIAGA, ANGELO JOSE  PARAS
    562 CARINGAL, JOMAR  CORO
    563 CARINGAL, MARIBEL  DALISAY
    564 CARIÑO, AARON  JALA
    565 CARIÑO, ELBERT  BALLESTRA
    566 CARLOS, JEFFERSON  SALUNGA
    567 CARMEN, DIAMY DICK  SANTOS
    568 CARMONA, NIÑO RUPERT  FILLOGAN
    569 CAROMPITAS, EDEL  POLAN
    570 CARPIO, JOHNNY JR  ARENDAIN
    571 CARPIO, JOSEPH  ALCANTARA
    572 CARPIO, MARVIN  MARQUEZ
    573 CARREON, JOVEN  TABORDA
    574 CARREON, LOUIE  DAET
    575 CASABAR, DEXTER  CASERO
    576 CASAG, RICO  ESEO
    577 CASAMIS, JERWIN  BACOLOR
    578 CASINTO, JULIUS  TUMANGAN
    579 CASIPONG, JOVANIE  FALLORINA
    580 CASIPONG, ROLDAN  LAÑOJAN
    581 CASIÑO, MARK ANTHONY  DE JESUS
    582 CASPE, EDWIN  DESOLOC
    583 CASTAÑARES, CHRISTIAN  MAHINAY
    584 CASTAÑOS, MARK JOE  ESCONDE
    585 CASTIL, JEFFERSON  LEGION
    586 CASTILLEJOS, CHRISTIAN JAY  DIAN
    587 CASTILLEJOS, MARK RYAN  TIBAYAN
    588 CASTILLO, ADIN REY  SARAD
    589 CASTILLO, ANGELITO JR  DALIT
    590 CASTILLO, ARMANDO  MENDAROS
    591 CASTILLO, BRIGGS REY  BO
    592 CASTILLO, FERNANDO JR  SORIANO
    593 CASTILLO, LAURENCE  FLORES
    594 CASTILLO, MARCHIE  SURIGAO
    595 CASTILLO, NIÑO JOHN FLORENCE  SIERVO
    596 CASTILLO, PAUL ANTHONY  PASCUAL
    597 CASTILLON, JAYMARK  NEPOMUCENO
    598 CASTILLON, SCHERRAINE KHRYS  GALLENO
    599 CASTOR, IAN JOSEPH  BALLADARES
    600 CASTRO, DONDON LEANDRO  BELTRAN      601 CASTRO, REYNALDO  DINGLASA
    602 CASTRO, ROLDAN  QUINDAO
    603 CASUGA, ROLAND JR  BELLEZA
    604 CATACUTAN, FREDERIC  SERWIT
    605 CATALUÑA, ALEX  LLEGUE
    606 CATALUÑA, ALFIE  PUGALES
    607 CATIENZA, TEODY JR  CANCIO
    608 CATINAN, ROBERTO JR  PADERNILLA
    609 CAUNAR, EDWARD  DE LA CRUZ
    610 CAZAR, JOHN VINCENT  ALCANTARA
    611 CAÑADA, JESSIE  ALCANO
    612 CAÑETA, FRANCO  PIDO
    613 CAÑON, DANALIN MAE  CONSULTA
    614 CEBUANO, DENNIS  MAGNO
    615 CEDO, MARK BERNARD  BALJEMENO
    616 CELERIAN, IRENE DALE  LOPEZ
    617 CELESTE, GENDA VICA II  ALMONIA
    618 CELESTINO, MICHAEL  MARQUEZ
    619 CEPE, JOSERICO  DANO
    620 CERBITO, DHANDIE  IRINCO
    621 CERBITO, JERILYN  ESPIÑA
    622 CERDEÑA, RAMEL  PACAYRA
    623 CERENO, CERWIN  REMITER
    624 CERTIFICO, JOEL  GABUYA
    625 CERVANTES, DON  MARCOS
    626 CERVANTES, MONCHING  ANGELES
    627 CEZAR, RODRIGO III  MARTINEZ
    628 CHA-AR, ALLAN  ANGAWA
    629 CHAKIWAG, MURPHY  NGAOYAN
    630 CHARLON, RAYMOND  COMEDIA
    631 CHAVEZ, ERIC  OROSCO
    632 CHAVEZ, JAYRALD  BISO
    633 CHIN, MARLON  GAJETO
    634 CHUA, ANTHONY  BENABLO
    635 CHUA, WILBERT  MANSERA
    636 CILLO, JOLITO  APITA
    637 CIPRIANO, JOHN MARK  OABEL
    638 CIRIACO, CEDRIC  SIMPLINA
    639 CIRIACO, CHRISTIAN  HERNANDEZ
    640 CIRIACO, HELBERT  APARECIO
    641 CLARIDAD, VON MARK  SORVIDA
    642 CLARINO, ORLAND  PAYNO
    643 CLARITO, CARL CHRISTIAN  SUNIO
    644 CLAUDIO, ALDRIN  MANZANO
    645 CLOSA, MARK ANTHONY  PELOVELLO
    646 CO, VICTORINO  BARATA
    647 COCHANGCO, REMUS JR  DELA CRUZ
    648 CODOG, JUNELLE  GALIT
    649 COLANZA, JUDY ANN  COBILLA
    650 COLES, MARIEL  DISCAYA      651 COLLADO, ANTONIO JR  ELMAGA
    652 COLLAMAR, REYNALDO  RAMASASA
    653 COLOLOT, RODNEY  JORING
    654 COLOMA, BRYNE MARC  AQUINO
    655 COLONA, JAN RAY  GIMOTO
    656 COLUMNA, NOEL  COLUMNA
    657 COMABIG, ROCHE  ESTAFIA
    658 COMIA, JOEY  ASETRE
    659 COMO, JIMBOOH  PACQUIAO
    660 COMPUESTO, EMERLAND JOYCE  VILLAMOR
    661 COMPUESTO, JOBERT KIM
    662 CONCINA, KENNETH  SINFUEGO
    663 CONDE, BRUNO  PAGLIAWAN
    664 CONDE, WILLIAM  ARCEGA
    665 CONDINO, FERJUNE  URRIZA
    666 CONSTANTINO, JEMUELL JOHN  SAGADRACA
    667 CONSUL, ARNULFO JR  CASTRENCE
    668 CONSULTA, CHRISTOPHER  VIZCARRA
    669 CONTRERAS, HARRIS JAY  TALUNDAS
    670 CORALES, EDWIN MARK JR  LAGMAY
    671 CORDERO, BEN  FERRER
    672 CORILLO, DHAREN  GARIN
    673 CORONADO, DAN PAUL  PASCUAL
    674 CORONADO, JONATHAN IVEN  ENDOZO
    675 CORPUZ, DOMINICK  CANTOR
    676 CORPUZ, MARK ANTHONY  RENON
    677 CORPUZ, VEN JULIENE  MERALLES
    678 CORRO, MICHAEL VINCENT  ARPON
    679 CORROS, JOHN VINCENT  UNATING
    680 CORSINO, ALVINJIE  PURIGAY
    681 CORTEZ, HAROLD  VILLANUEVA
    682 CORTEZ, JOHN CHRISTOPHER  QUITO
    683 CORTEZ, MARK HARVIN  ROTAS
    684 COSTACIO, ELGIE  PEÑAFLOR
    685 CREDO, MARK FREDERICK  CAÑONEO
    686 CRISTOBAL, BERNARD  MANABAT
    687 CRUZ, DAVE NOE  SANTOS
    688 CRUZ, EDERLINE  MUYO
    689 CRUZ, ELVIRA  BUENAFLOR
    690 CRUZ, GLENN KENNETH  BERBON
    691 CRUZ, HUMPHREY  GERONIMO
    692 CRUZ, LESLIE JOHN  AQUINO
    693 CRUZ, MARCELO JR  CRUZ
    694 CRUZ, MARK ANTHONY  FLORES
    695 CRUZ, RAPHAEL JOSEPH  VICTORINO
    696 CRUZ, RHYSZ  RAMOS
    697 CRUZ, ROEL JOSEPH  BAUTISTA
    698 CRUZ, RUSSEL  ALCAZAR
    699 CRUZADA, KIM YSRAEL  ALMAZAR
    700 CUADLA, AGOSTO  MADAY-A      701 CUADRASAL, JEFFREY JAY  CALIAO
    702 CUARTEROS, PAUL JOHN  SANCHEZ
    703 CUATON, IVEN VINCENT  RULONA
    704 CUBAO, GERMOGENES JR  SALARDA
    705 CUBELO, JIMBO  ABARQUEZ
    706 CUBELO, WILMET ORLAN  VALENZUELA
    707 CUDASI, ERIC  BOLONA
    708 CUENCA, ANNE PRINCESS  CASTILLO
    709 CUENCA, GIANNE CZARINA  FERNANDEZ
    710 CUENCO, DEA MECHELLE  SUMPAY
    711 CUERQUIZ, JHON DEER  VALLEDOR
    712 CUEVAS, JERRY  VALENCIA
    713 CUEVAS, MA THERESA
    714 CUISON, FRANCES KENNETH  URSUA
    715 CULANAG, JAKE  CUERDA
    716 CULANAG, JAYMAR  MARIANO
    717 CUMPIO, MARVIN  AVILA
    718 CUSTODIO, JAN REENE  ABERGAS
    719 CUSTODIO, JOMAR  ELIANG
    720 CUYONG, NOEL ARCHIE  DAGO-OC
    721 DAACA, GUALBERTO JR  SABAY
    722 DACANAY, MARVIN  FAJARDO
    723 DACER, NIÑO BOY  ARMARIO
    724 DACO, JIM CARLOS  SOTTO
    725 DACUMOS, JAMAECA  VILORIA
    726 DACUMOS, JELLY  ORTEGA
    727 DADAY, PERSIVAL  DUP-ET
    728 DADIZ, FRANK-IAN  PACLEB
    729 DAENOS, KARL ANGELO  RALLETA
    730 DAG-UM, ALAINE  AMAZURA
    731 DAGAMAN, VAN ROBERT  GABAR
    732 DAGAWASAN, ERIKSONN  UMALA
    733 DAGOHOY, ROY”B”  ZABALA
    734 DAGONDON, EMMANUEL  ESCOBIA
    735 DAGOT, ARVIN KARL  BUNGALSO
    736 DAGUPAN, REYMARK  LAJERA
    737 DALISAY, NORBERT  EVANGELISTA
    738 DALUGDOG, NELSON  CEDRI
    739 DAMASCO, JEON PAOLO  MENDEZ
    740 DAMASEN, ABELLE JOSEPH  ANCHETA
    741 DAMAYO, DAVE  MANSUETO
    742 DAMIAN, MICHAEL ANGELO  RODILLAS
    743 DAMING, ARDION  CUBAR
    744 DANDO, MARK LAWRENCE  SAMSON
    745 DANO, HONESTO  LIMOSNERO
    746 DAPITILLA, VIRGILIO JR  GAYON
    747 DAQUIO, DENNIS  TAGALOG
    748 DARUCA, CATALINO JR  IREMEDIO
    749 DATAHAN, MARK ANTHONY  JAOJAO
    750 DAUZ, GHIL MARK  LEGASPINA    751 DAVID, ROBIN  ULANGCA
    752 DAYAG, CRISANTO  GAMBON
    753 DAYAO, JONSABELO  ARGAME
    754 DAYGAM, RUDENCIO JR  VILLAGANAS
    755 DAZ, MARK LENNON  CAMBUSA
    756 DAÑEZ, GIZELLE ANTOINETTE  TOLENTINO
    757 DAÑEZ, JEROME  BOJILADOR
    758 DE BORJA, RAMIRO  PATEÑA
    759 DE CASTRO, CHRISTIAN PAUL  MENDOZA
    760 DE CASTRO, FRANZ ADRIAN  PAJARILLAGA
    761 DE CASTRO, JEFFERSON  PUERTO
    762 DE GRACIA, ROBERT BELLAMY  SABIO
    763 DE GUIA, BRYAN  LACASANDILE
    764 DE GUIA, JEAN BRYAN  ZARRIS
    765 DE GUIA, NOMAR  ALNAS
    766 DE GUIA, PIO LOEN  REYES
    767 DE GUZMAN, ARIES  GONZALES
    768 DE GUZMAN, GERALD  SAN JOSE
    769 DE GUZMAN, JHEYZER  CASELA
    770 DE GUZMAN, MARVIN  CONTRERAS
    771 DE GUZMAN, REINHEART JASON  RIVERA
    772 DE GUZMAN, VIEN JOBERT  OLAN
    773 DE JESUS, JAYSON  LAVARIAS
    774 DE JOSE, FEGIE  OLOROSISIMO
    775 DE JOSE, RYAN  SACOPA
    776 DE LA CRUZ, JIFFREY  YAP SENG
    777 DE LA CRUZ, JOEL  MORELES
    778 DE LA ROSA, JAIME  CAPINIANES
    779 DE LA TORRE, REYMART  LAGANG
    780 DE LAS MARIAS, JOEMAR  CUADRA
    781 DE LEON, ALLAN  NUEVA
    782 DE LEON, ARMANDO JR  ULEP
    783 DE LEON, ARNOLD JOHN  CHIPO
    784 DE LEON, JONATHAN  DE MATA
    785 DE LOS SANTOS, KENNETH  LUCENA
    786 DE LUMBAN, KURTH CARLO  MIGUEL
    787 DE MESA, BRYAN  GARCIA
    788 DE PALMA, ARIEL  ROSETE
    789 DE SAGUN, JERIC  MARANAN
    790 DE VERA, CHRISTIAN JASON  DELA VEGA
    791 DE VERA, GERALD  GENCIANA
    792 DE VERA, JOE MARIE  PAGALARAN
    793 DE VERA, JOHN ZOREN  NAYAT
    794 DE VERA, JORDAN  MAMARADLO
    795 DECENA, JO JUSTIN  SADILI
    796 DECENA, LEONARD BRYAN  LIM
    797 DECIAR, LARRY  MESA
    798 DEE, EMMANUEL  CAÑA
    799 DEFENSOR, JEFFREY  MARCELO
    800 DEGAMO, ALLYN PAUL  MONTERO
    801 DEL AMEN, GLEN  PASION
    802 DEL AYRE, ROMMEL  BOBIER
    803 DEL CAMPO, EDWIN  SOTOMAYOR
    804 DEL MORO, ARIUS  JAVIER
    805 DEL ROSARIO, CARLO  MANDAING
    806 DEL ROSARIO, JOYSEM KURT
    807 DEL SOCORRO, CHRISTEL  DASIGAN
    808 DELA CRUZ, ARLIE  GONZALES
    809 DELA CRUZ, BERNIE  PABLO
    810 DELA CRUZ, CLAYDER  DE LARA
    811 DELA CRUZ, CYRUS CHESTER  CONDE
    812 DELA CRUZ, DINDO  SAN JUAN
    813 DELA CRUZ, EUGENE  CABIGAS
    814 DELA CRUZ, JOHN REY  DELFIN
    815 DELA CRUZ, MARK ANTHONY  CABANAYAN
    816 DELA FUENTE, KEVIN DAVE  ARMAS
    817 DELA MERCED, ARJAY  POBLETE
    818 DELA PAZ, MARTE  ESPLANA
    819 DELA PEÑA, GERRICO  HOMERES
    820 DELA PEÑA, MARCEL NHIXON  MANAOIS
    821 DELA RAMA, BAVIE  FERNANDEZ
    822 DELA ROSA, KRISGOD  RENTAR
    823 DELA ROSA, MARK  BALAMBAN
    824 DELA ROSA, RP BOY GALAXIAN  ESCOBAR
    825 DELFIN, RONILO JR  DENESADO
    826 DELGADO, JERALD  MARAVILLO
    827 DELGADO, MARIO JR  MANLANGIT
    828 DELIMA, GLENARD  LEOCARIO
    829 DELIMA, NOEL  DIANON
    830 DELIZO, BEN  CALICA
    831 DELLAVA, JOHN REY  ARMADA
    832 DELLOVA, MARK RONALD  MEJELLANO
    833 DELOLA, ADRIAN MEL  BADILLA
    834 DELOS REYES, KENNETH JAY  PIMENTEL
    835 DELOS REYES, MARK GIL  PADUA
    836 DELOS SANTOS, EDISON  PASOL
    837 DELOS SANTOS, ERNEST JOELLE  GUEVARA
    838 DELOS SANTOS, MARK JORDAN  CUSTODIO
    839 DEMAPE, JESHUA  CAYAO
    840 DEMATE, JIMMY  MONSALUD
    841 DEOCOS, BERNAN  CATALAN
    842 DEOGRADES, LUCIO  SASARITA
    843 DEPACLAYON, PEPITO  CASTILLANO
    844 DEQUILLA, JEFFREY  GERADA
    845 DESPUIG, BRYAN  CARILLO
    846 DETICIO, JAY MAR  DONOR
    847 DIALINO, JOSE CEZAR  CANO
    848 DIANO, ARJEL JOHN  GERONA
    849 DIAZ, EDWIN  DETOITO
    850 DIAZ, JESUS  TENORIO
    851 DIAZ, JOHN PAUL  BAÑARES
    852 DIAZ, MANNY  DE LADIA
    853 DIAZ, PABLITO  BARNUEVO
    854 DIBDIB, CHRISTIAN JAY  FELICILDA
    855 DICHOSA, HEVER  BINASAHAN
    856 DIDELES, PAUL NILER  TINGSON
    857 DIEGO, MARCELO  CINCO
    858 DIENTE, JONAS MAR  RIMANDO
    859 DIESTA, GLENBERTH  LAGUIDAO
    860 DIEZ, EUGENE JOULES  ALFON
    861 DIFUNTORUM, DESIREE MAE  ARIMBOANGA
    862 DIGNOS, FELICIANO JR  DE-ALA
    863 DIGNOS, MONIQUE BIANCA  CALLEDO
    864 DIMAANO, ARIES  ENRIQUEZ
    865 DIMAANO, RUEL  PASIA
    866 DIMAIYACAN, PAUL ANGELO  BUISAN
    867 DIMAYUGA, BRYAN BRIX  DEGRAS
    868 DINCO, MARA  DEMUHINA
    869 DINGCONG, RONALD  BADAYOS
    870 DIOKNO, MEYNARD RAMIL  MARDO
    871 DIOLOLA, JEFFREY  POMIDA
    872 DIONELA, MAC NICOLE  COSCA
    873 DIONG-AN, CHRIS JAY  DAGPIN
    874 DIONIO, CHRISTIAN PAUL  PENIONES
    875 DIOSES, CHRISTIAN  CRISOSTOMO
    876 DIVINAGRACIA, JAN DARREL  DUREMDES
    877 DIZER, BIEN JOSEPH  AÑONUEVO
    878 DIZON, EDMAR  NUQUI
    879 DIZON, JOHN JEROME  GARCELA
    880 DOCTORA, PAULNEIRHART  VERGARA
    881 DOGOY, VICENTE JR  AGTA
    882 DOLLO, GLEEN  BINASBAS
    883 DOLORES, GABRIEL  MANACPO
    884 DOMINGO, DOMINGO  DASAYON
    885 DOMINGO, EUNICE IRAH  CAPA
    886 DOMINGO, JANRILL  GORGONIO
    887 DOMINGO, JESONREY  VERDADERO
    888 DOMINGO, MARITONI  MANALO
    889 DOMINGO, MARK JIMUEL  FELICIANO
    890 DOMINGO, RANDY  BAYANI
    891 DOMONDON, KLYNT CHESTER  ESTIGOY
    892 DOMOSMOG, ADRIAN GIL  TALORETE
    893 DOMOSMOG, DUTCH NICO  BIONGAN
    894 DONAYRE, JERRY  CALAS
    895 DORADO, PAUL HENRY  FAUSTO
    896 DORADO, REMAR  PELAEZ
    897 DORIA, BILLY JOE  VINLUAN
    898 DORMITORIO, WILFREDO JR  VERGARA
    899 DOROG, DARRYL ANN  APOLINAR
    900 DORONILA, GIBSON  CORBETA      901 DOROSAN, RONALD  AZUPARDO
    902 DOSTO, LALAINE PEARL  BERTIZ
    903 DRANTO, JUDAH  COLENTAVA
    904 DUBAL, DEXTER  MONGCUPA
    905 DUE, EPHRAIM JOHN  PAULE
    906 DUHAYLUNGSOD, RYAN  DIEZ
    907 DULAY, ERIC  QUIÑONES
    908 DULDULAO, GLEN FORD JHAY  PAGUD
    909 DUMAPIAS, IRVIN  BUDIONGAN
    910 DUMAYAC, BAYANI  MAMAC
    911 DUMLAO, DOMINADOR JR  VILLANUEVA
    912 DURANA, EDWIN  SACORUM
    913 DURANTE, JAMES TOPERT  LAGMAY
    914 EBACUADO, MELVIN  AVELINO
    915 EBRIEGA, CRYSTAL  VILLAR
    916 ECALAN, JOJO  MOJECA
    917 ECHON, JAPHET  DOMACENA
    918 EDICA, ANGELIQUE  LUBAN
    919 EDORA, LEONARD MARK  SISON
    920 ELARDO, RAMON JR  ELUMBA
    921 ELCHICO, CHRISTIAN PAUL  SIBAL
    922 ELCHICO, JAMES  BAUAT
    923 ELEMOS, JUAN MIGUEL  ACUPAN
    924 ELIBETO, MIKE  GOLOSINO
    925 ELIZALDE, CARYL HARVEY  PE
    926 ELLADO, REYNALDO  GODELOSAO
    927 ELLO, NEIL VINCENT  BALIGASA
    928 EMBERADOR, JEFFRIEL  RETORBAR
    929 EMPERADOR, JOEY  DORADO
    930 EMRALINO, AGUSTIN  ZUNIEGA
    931 EMUTAN, JESSON  OREHUELA
    932 ENCANTO, MARLO  RUBIO
    933 ENCARGUEZ, MARK ANTHONY  PLEÑOS
    934 ENCARNACION, AIDAN  DESTACAMENTO
    935 ENCARNACION, RANDY  ISLES
    936 ENCINARES, RENE  FELICES
    937 ENCISO, MICHAEL ANGELO  GACOTT
    938 ENDAYA, RICKY  JOLONGBAYAN
    939 ENGLE, JAN ROBERTO  AGANON
    940 ENGLE, RYAN  BERNADAS
    941 ENGNAN, MARK JAMES  DE ALA
    942 ENOPIA, RALPH JOHN  SAMONTE
    943 ENRIQUEZ, JHONAS  RUBILLOS
    944 ENSENDENCIA, JAYSON  SINTO
    945 ERASGA, RONALD  CARASCAL
    946 EREÑO, JONEL  AMOR
    947 ERJENO, JESSIE JAMES  DARDOL
    948 ERRASQUIN, HARRY ALAN  PANIS
    949 ESCALERA, REYHERSON  DORADO
    950 ESCALONA, EMMANUEL  MATIRA
    951 ESCARDA, ARCHGIL  GALAPAGO
    952 ESCORPION, ALEXANDER CHRISTIAN  DEJINO
    953 ESCOSURA, CEDRICK  CAPONPON
    954 ESGUERRA, BENIGNO III  JAPITANA
    955 ESGUERRA, MARK KEVIN  SUGIAN
    956 ESMAYA, RODEL  ELLORIMO
    957 ESO, MICHAEL  CAMIT
    958 ESPENOSA, LEO  BALORO
    959 ESPINA, MARK ANTHONY  OLGADO
    960 ESPINAS, JOHN MATTHEW  ZAPATA
    961 ESPINOCILLA, JOHN LERRY  MIRANDA
    962 ESPINOLA, ANGELITO  PEREZ
    963 ESPINOLA, DOMER  COLISAO
    964 ESPINOSA, RANDY  INSO
    965 ESPIRITU, CHARLES EDUARD  CARAMAT
    966 ESPIRITU, JENNIFER  OCO
    967 ESPIÑA, BRYLLE KEVIN  COLANGAN
    968 ESPLAGO, WARREN  CARREON
    969 ESPURA, ALLAN  MANDAR
    970 ESTABILLO, ARCHIE  BACCAY
    971 ESTARIJA, HENRY  ARENAJO
    972 ESTAYAN, RYAN JOSEPH  PARAGAS
    973 ESTEBAN, MARK  OLIQUINO
    974 ESTERAL, NORBERTO  RODRIGO
    975 ESTIGOY, CHRISTIAN WILMAR  ESPIÑA
    976 ESTOCIA, JOHN JEFFREY
    977 ESTOR, DARIO JR  VISTAL
    978 ESTRAZA, MARK ANTHONY  LACANDULA
    979 ESTRELLA, JOMARI RODEL  DASCO
    980 ESTRELLOSO, ERNIE JAY  COLINARES
    981 ESTUARIA, ARNEL  LANDEZA
    982 EUGENIO, PERCI JANSSEN  MARZAN
    983 EUGENIO, RAMON JR  MAGTUBA
    984 EUMAGUE, RANYL  RIO
    985 EUSEBIO, JONAS  RAFAEL
    986 EUSEÑA, KENNETH JOSEPH  AGAD
    987 EVIOTA, JIMMY JR  POLIRAN
    988 FABELLA, JADE NICHOLAS  MORALDE
    989 FACTURANAN, JESTHER  MARCIAL
    990 FAJARDO, FRANCIS GIANHENRI  SEIT
    991 FAJARDO, LEO  DONATO
    992 FAJARDO, MARC QUINN  MERCADO
    993 FAJARITO, JEONY  LIM
    994 FAJELAGUTAN, KENNETH NELSON  ABAN
    995 FALLARIA, CHRISTOPHER  BATICOS
    996 FANERGO, JECSON  JOVEN
    997 FANTILANAN, MARK KLEENE  PROPALDE
    998 FAROL, JOMAR  MANAGDAG
    999 FARONG-EY, FORAWIT  PANGKET
    1000 FAURA, CHYNARD JOHN  VIDA
    1001 FELECILDA, RAMONCHITO  ARAS
    1002 FELIX, ROZZ  CATIPON
    1003 FELIZARDO, TRINALY  NAZOL
    1004 FELONIA, BRYAN  ESPERIDA
    1005 FERMA, RHENZ REINER  REFORMADO
    1006 FERMA, ROWEL  DIESTA
    1007 FERNANDEZ, JAY MARK  CHUA
    1008 FERNANDEZ, NEO  DAVID
    1009 FERNANDEZ, RONILO  ATENTAR
    1010 FERNANDO, JUAN PAULO  SALVATIERRA
    1011 FERNANDO, RONALD  MICABALO
    1012 FERRER, ERNESTO III  ANDRADE
    1013 FERRER, RAMEL  GAMARCHA
    1014 FIEDALAN, JAMESON JR  BAUTISTA
    1015 FIN, IAN DAVID  LUTO
    1016 FLORA, FERDINAND  CURATIVO
    1017 FLORENCIO, MARK  HUERLAS
    1018 FLORENDO, MARK LESTER  ARABOY
    1019 FLORES, ALFREDO  SADDI
    1020 FLORES, CHARLES JUSTIN  PANGHULAN
    1021 FLORES, ELMER JUN  ESPINOSA
    1022 FLORES, JASMIN  SILVA
    1023 FLORES, JESS ANDREI  FABIA
    1024 FLORES, KARL INNO  TONO
    1025 FLORES, MARK ANTHONY  LOÑEZ
    1026 FLORES, RENIEL  PUREZA
    1027 FLORES, RUPERTO JR  BARLAM
    1028 FRANCISCO, IAN  RAMOS
    1029 FRANCISCO, JONRIE  LANZONA
    1030 FRANCISCO, JUNGIE  PANUGOT
    1031 FROGOZO, JAMES  MACADAEG
    1032 FRONTUNA, CARLOS PAULO  FREO
    1033 FUENTES, ARNEL  LIZANO
    1034 FULGENCIO, JEROME  ECHAVEZ
    1035 FUNDAL, BRYAN ED  BARRAMEDA
    1036 GABAC, REXYL  MUNAR
    1037 GABALES, ANGELO PEB  ENGUITO
    1038 GABAS, FERNANDO JR  AREJOLA
    1039 GABIA, JAN KENNETH  EBORA
    1040 GABINETE, MAE  DARROCA
    1041 GABONADA, ROGELRY  PESCADERO
    1042 GABOT, RAMON JR  LLAMIDO
    1043 GABRIEL, GABRIELLE JAY  ANACAYA
    1044 GABRIEL, PAOLO  CONTRERAS
    1045 GABRIEL, ROBERT  CORREA
    1046 GABUCO, PHILIP BERNARD  GACAYAN
    1047 GABUCO, REYNALD  AUSTRIA
    1048 GABUTAN, JHAYVEE  PONGOT
    1049 GACAD, MARK MELVIN  SAGALON
    1050 GACER, JIM BOY  AUSTERO
    1051 GALAGATE, ALLYSA RAE  BONDOC
    1052 GALANG, REGGIENARD  ENCARNACION
    1053 GALARAGA, CHRISTINE JOY  OBAL
    1054 GALDO, BELSOR  SARAJENA
    1055 GALENO, ADRIAN  MERON
    1056 GALIAN, JENSEN  ATIYENG
    1057 GALIGAO, AURELIO OLYM  PAME
    1058 GALLEGO, RAINIER  FERENAL
    1059 GALLETES, RICARDO  BAUTISTA
    1060 GALLEZA, CARL ANTHONY  SARRIA
    1061 GALLO, ELMAR  MIRANDA
    1062 GALLO, MARLO KIEL  ATILANO
    1063 GALLON, EDISON  LAMPA
    1064 GALOS, ANASTACIO  BALORO
    1065 GALVEZ, ARTURO ROMEO JR  TAGURA
    1066 GALVEZ, JOJIE ROME  BERBER
    1067 GALVEZ, JOY-LYN  BERNARDO
    1068 GAMAYAO, RAGIE  ALBERCA
    1069 GAMBOA, MICHAEL DAN  VILLAWANA
    1070 GANADEN, NIKKO  GODOY
    1071 GANAS, JOSE ARMIN  FUERTES
    1072 GANTAS, HENZEL  CHANGPAS
    1073 GARA, WINSTON  AMASCUAL
    1074 GARABILES, JOHN REY  BOCTOT
    1075 GARALZA, MANUEL  TOCAYON
    1076 GARCIA, EDISON  VICENTE
    1077 GARCIA, ERROL FLYNN  SERDENIA
    1078 GARCIA, JOHN RAYE  GALINATO
    1079 GARCIA, NEIL ALLAN  SABULARSE
    1080 GARCIA, PAUL BRIAN  BERNARDO
    1081 GARCIA, SHAIRA  CASTRO
    1082 GARGANZA, DANIEL  CAÑETE
    1083 GARIL, ARNEL  BIBON
    1084 GARING, GRETCHEN  AUSTRIA
    1085 GASPAR, ARTEMIO  BANDAL
    1086 GATDULA, ROCHELLE  SEVILLA
    1087 GATUZ, ROLAND  REYES
    1088 GAUDIA, CHRISTIAN  CASTILLO
    1089 GAVINA, RIGEL  MARQUEZ
    1090 GAWAT, MARY GRACE  PABLO
    1091 GAYOSO, MICHAEL ANTHONY  MENDOZA
    1092 GAZZINGAN, JONATHAN  MABAZZA
    1093 GEDALANGA, RONELO  GARQUE
    1094 GELERA, JOSHUA  MAGORA
    1095 GELILANG, ERNIE PAUL  MILLADO
    1096 GELLA, DENNIS  SEPE
    1097 GELLAGA, RONELITO JR  CADLAWON
    1098 GELLANI, FLORIANO  PRESORES
    1099 GELLO-ANI, ERVIN  GARVILLES
    1100 GELUZ, DANIEL JOHN
    1101 GEMINO, REYNALDO JR  VILLAMOR
    1102 GEMPES, MICHAEL  CALLO
    1103 GEMPIS, JAYSON  VELASCO
    1104 GENEROSO, GREBEN LORETO  BACAL
    1105 GENILLA, ARVIEN  GOMERA
    1106 GENOVA, DONALD  RAMIL
    1107 GENOVIA, SHEAN DEAN  LAZARA
    1108 GERARDO, CHRISTIAN  GIMENEZ
    1109 GERONIMO, JHEROME  APACIBLE
    1110 GESMUNDO, EMERSON  AÑONUEVO
    1111 GETOLLE, JIENNETTE  VASQUEZ
    1112 GIACAO, EDUARD  COOP
    1113 GICO, MARK EDEN  GELLOCARE
    1114 GILLAMAC, ANDREW  AGUIRRE
    1115 GILPO, RENE  OPERIANO
    1116 GIMALAY, ROSECHELL  BISNAR
    1117 GIMARINO, NIGEL OLIVER  LEGARE
    1118 GIMENA, DARWIN  BALE
    1119 GINES, LAIMAR  ALMAZAN
    1120 GIRAY, RICA  BERGORO
    1121 GIRON, KEVIN  SANCHEZ
    1122 GODMALIN, KENT BERNARD  MEDINA
    1123 GOGO, BENJAMIN MANUEL  CASTILLON
    1124 GOLEZ, JAYSON  SOLEDAD
    1125 GOLLOSO, JASON RYAN  AMADOR
    1126 GOMEZ, JEFFERSON
    1127 GONESTO, RONALD  ARDITA
    1128 GONZALES, ADRIAN  BANAYAG
    1129 GONZALES, ANGELITO  REYES
    1130 GONZALES, CARLO JAMES  CELESTIAL
    1131 GONZALES, CARLO JOE  NIEVES
    1132 GONZALES, EARONJOHN PAULO  LONTOC
    1133 GONZALES, JASON  USON
    1134 GONZALES, JOMER  MANGILIT
    1135 GONZALES, LUVEMIN  ABELLA
    1136 GONZALES, PHILIP DON  CARREON
    1137 GONZALES, ZARIMAR  CELESTIAL
    1138 GORDILLO, NOVA VIA  IBARRA
    1139 GORDUIZ, STEPHEN LOUIS  NIER
    1140 GOZUN, ANTHONY VAN  MANANSALA
    1141 GRANADILLOS, GENEVIE  LOREMIA
    1142 GRANIL, LYN  LIBADOR
    1143 GRASPARIL, CHINO  SOLIS
    1144 GREGORIOS, MAE AVEK  CLAVATON
    1145 GRENIO, KIERAN  VILLARMINO
    1146 GUANZON, FRANCIS ALLAN  EVANGELISTA
    1147 GUARDIAN, JHON AMELTHON  SUMAGUE
    1148 GUERRERO, CARL LEE  LAROZA
    1149 GUEVARRA, KENNETH  BULANADI
    1150 GUIBONE, RANDY
    1151 GUICO, MELWIN  MONTILLANO
    1152 GUILLERMO, JAYSON REY  TACPAL
    1153 GUILLERMO, ROSENBERT  LENTADA
    1154 GUINTO, JAN LEO  SAN MATEO
    1155 GUIRA, JAN LENON  ESTAÑO
    1156 GUJOL, CHARLIE  PAMIL
    1157 GUNDAN, JAYLORD  IGLESIA
    1158 GUSTILO, JOHN MARK  CABANGISAN
    1159 GUTIERREZ, TEOFREDO JR  LOSLOSO
    1160 GUZMAN, RALPH  PARAO
    1161 GUZMAN, RENATO JR  LABARO
    1162 HABAGAT, BREN JOHN  BANTUGAN
    1163 HABIJAN, RACHEL  CASAS
    1164 HACUTINA, JET  PLACIDES
    1165 HEBRES, JOSELITO  LLANITA
    1166 HECHANOVA, ALLEN GLEN  MOSASO
    1167 HEREDERO, ERNESTO JR  ALIPOON
    1168 HEREZO, JOHN REY  ABIADO
    1169 HERMANOS, MANUEL JR  RAMIREZ
    1170 HERMIA, KERVIN  SIAN
    1171 HERMONES, JANICE  SAING
    1172 HERNANDEZ, KENNETH RUSSEL  FERNANDO
    1173 HERNANDEZ, LESTER OJIE  ABANERA
    1174 HERNANDO, VIC JEFFERSON  VILLENA
    1175 HERNANI, MARK DAVID  TACASTACAS
    1176 HERRERA, NIEL  CALANTAS
    1177 HILA, JEROME  HACHERO
    1178 HILARIO, IAN CHRIS  STO DOMINGO
    1179 HILARIO, JHUMEL  CABRERA
    1180 HINALOC, JONEL  LUMANTA
    1181 HINAY, RAYMOND
    1182 HINDAP, EDWARD  EDIC
    1183 HINGPIT, JOHN REY
    1184 HIPOLITO, DARREN  ESPIRITU
    1185 HOFILEÑA, ARMAN  ESTEVES
    1186 HOLARES, REGIE  CORILLO
    1187 HOLGUIN, MARK DANIEL  PACHECO
    1188 HONORARIO, MARK ANTHONY  TABALANZA
    1189 HORILLO, BENJIE  MACUEL
    1190 HORNEJAS, EARL LOUIE  PAGLINAWAN
    1191 HOROS, VIRGILIO JR  FORTICH
    1192 HORTELANO, EXCEL JOSHUA  LOSAYNON
    1193 HORTILLOSA, CHRIS MICHAEL  JAMERO
    1194 HULIGANGA, BENNY  BALITON
    1195 HULIPAS, REMILBEN JOSEPH  GUERRERO
    1196 HUMANGOP, FRANCO  CAHILOG
    1197 HUMARANG, RONALD JAIMEER  CORO
    1198 HURAÑO, HARVEY  DAYRIT
    1199 HUSADA, RAYMOND JAMES  CEDULLO
    1200 HUYONG, MARK JAMIEL
    1201 IBITA, JAYSON  MENDOZA
    1202 IDMILAO, ALEXIS  ANGEL
    1203 IFURUNG, JOHN  DIAZ
    1204 IGNACIO, HERBERT MASIKAP  PONCIANO
    1205 IGNILAN, CRISTAL JANE  DELA TORRE
    1206 IHALAS, REXCIL  VELOS
    1207 ILAGAN, LAWRENCE  DOMINGO
    1208 ILAO, JAY  MENDOZA
    1209 ILDEFONSO, MIKO ANDREI  BENITO
    1210 IMPERIAL, DENNIS  BUENDIA
    1211 INDICK, JOSETH  PALAR
    1212 INFANTE, DANILO JR  CRUZ
    1213 INOC, JICK FRITZ  BURLAS
    1214 INOCENCIO, ERIK  FLORES
    1215 INTENTA, RUEN  INAMARGA
    1216 IRANZO, MARICAR  LIYAG
    1217 IRINCO, ANDREW  BLANDO
    1218 IRINCO, SHARMAINE  MENDEZ
    1219 IRORITA, JEROME  SAOPAN
    1220 ISANAN, GLENN  AGDON
    1221 ISLA, JOHN IAN KRISTOFFER  BRUCAL
    1222 ISTURIS, JOHN VINCENT  TUBANZA
    1223 JACUTINA, MERVIN  CADENAS
    1224 JADULCO, NIÑA SHYNE  NOBE
    1225 JAEN, PAUL ANGELO  BRIONES
    1226 JAGUNOS, JOHN MICHAEL  OLMILLO
    1227 JALA, RICHARD  ARCAYENA
    1228 JALAGAT, CLIFF REYNARD  DOLDOL
    1229 JALE, JEOFREY  LAHAYLAHAY
    1230 JALECO, JONEL  NONESCAN
    1231 JAMERO, JASPER  ECUBEN
    1232 JAMISOLANIM, SUNNY  EDOROT
    1233 JAMON, KATHRYN  NIGOZA
    1234 JAMOSALE, JASON  AGUINAGA
    1235 JANULGUE, LORDENEL  PIALA
    1236 JAPAY, LIMUEL  ROBIN
    1237 JAPSON, NOEL  DE GUZMAN
    1238 JARABELO, VAL  PO
    1239 JARANA, DARYL JAMES  CESAR
    1240 JARAVATA, JERICHO  PUZON
    1241 JARITO, CARLO  DEJITO
    1242 JARO, MARK KENNETH  PACIOS
    1243 JAVAREZ, MARK BRYAN  TABINGA
    1244 JAVIER, JAKE NECHER  CADOTDOT
    1245 JAYECTIN, MARIANIE  TABACON
    1246 JEREZ, MARK ANTHONY  SENDON
    1247 JERRERA, JORICK  GERUBEN
    1248 JIMENEZ, HERMENIGILDO  OPENA
    1249 JISON, ZANDRO GARRET  GONZALES
    1250 JOCSON, HERNAN  PALAO
    1251 JOLO, ALVIN  DEPASUPIL
    1252 JOSE, ABRAHAM  AGATEP
    1253 JOSE, EDWARD  LIM
    1254 JOSE, MATTHEW  GALICIA
    1255 JOTOJOT, ROGIL  VICENTE
    1256 JUAN, GEOMEL  BONIFACIO
    1257 JUAN, JHON HAROLD  MERCADO
    1258 JUANICO, RODEL  DESBARO
    1259 JUANITE, JOSE JR  TESIORNA
    1260 JUBAY, REY  GERVISE
    1261 JUGALBOT, WALTER  LATOJA
    1262 JUGAN, ISRAEL  ROSELL
    1263 JUGO, JEFFREY  JAVIER
    1264 JULVE, JUSTINE  AVENTURADO
    1265 JUMALON, AMERY PERFECTSON  CAMUS
    1266 JUMAO-AS, JOHN LEVIN  LOFRANCO
    1267 JUMARANG, JAN ZYRON  VELASQUEZ
    1268 JUNCO, CONSORCIO JR  AUDITOR
    1269 JUSI, NORIEL  AXALAN
    1270 JUSTINIANI, JOEL  LUCES
    1271 JUSTO, KELVIN OWEN  LEANDER
    1272 KILAT, JOHN OLYFEL  GAMBA
    1273 KILME, MARK ANTHONY  PANEBIO
    1274 LABAO, ERMIN  FEDERICO
    1275 LABAWAN, MARK DELFIN JR  SARANGANI
    1276 LABERINTO, ERWIN  ETRON
    1277 LABERINTO, ROGELIO  LAPLANA
    1278 LABONG, GESTER  CELEDONIO
    1279 LABRADOR, EROL  GAMAYAO
    1280 LABRO, RYAN  LALOAN
    1281 LABSAN, MARK ANGELO  REMULTA
    1282 LABUGUEN, JHONAS  BALLESTEROS
    1283 LACBAY, CHRISTIAN  DE PAZ
    1284 LACHICA, JEFFREY  MANLANGIT
    1285 LACRA, DOMINIC ROYCE
    1286 LACSA, CARLITO  ORBE
    1287 LACSON, JEFFERSON  DE JESUS
    1288 LACUPA, ELBERN  YUNSAY
    1289 LADARAN, WENCELL IZA I  FLORMATA
    1290 LADERA, NICOVAL  NAMOC
    1291 LADESMA, RHENMARK  BASTO
    1292 LADIANA, JAN ALDWIN  MALIGALIG
    1293 LADIANA, MARK WILSON  ARELLANO
    1294 LAERIN, BOBBY  DEL ROSARIO
    1295 LAGAMO, SONNY JR  CANDARI
    1296 LAGARE, ROBIE JOHNSTIN  ADAME
    1297 LAGUERTA, JOSEPH  VILLA
    1298 LAMADRID, ANDRO  BENDAÑA
    1299 LAMBINICIO, ROMY  ACERDANO
    1300 LAMORENA, PAUL CHRISTIAN
    1301 LAMOSTE, FELIX  CATAYAS
    1302 LAMPITAO, JAYSON  TABILI
    1303 LANAJA, MICHAEL  MUNDIA
    1304 LANARIO, RHANEL  AGSAY
    1305 LANGUIDO, RICHARD  FERNANDEZ
    1306 LANSANG, CLARK EAUEN  CUENCO
    1307 LANSANGAN, DONALD  JAIME
    1308 LANUZA, ALVIN  DOLIDO
    1309 LANZAROTE, LESTER JUN  CALAPARDO
    1310 LAPASCUA, JOSEPH NIÑO  LEONARDO
    1311 LAPE, ALFRETCH  RAGUING
    1312 LAPID, RUZZELLE JOHN  RAGADIO
    1313 LAPPAY, DAN JAYSON  FORMOSO
    1314 LARGADO, ALMER  PEVIDA
    1315 LARIETA, JOSE ROBERT  BERSANO
    1316 LASACA, REMMAR  DABON
    1317 LASAY, RICHARD  AVENDAÑO
    1318 LASQUITE, ARTHUR  CASTRO
    1319 LASTIMA, RAZEL  SEGUNDINO
    1320 LAUREANO, SAMUEL JR  CORREA
    1321 LAURENTE, RAUL  TEJANO
    1322 LAVADO, JOMAR  BEATO
    1323 LAVEGA, RALPH  BARTOLO
    1324 LAVILLA, JOVY  BIOCALES
    1325 LAXINA, KLENN  BALINO
    1326 LAYAGUE, DEO ANTON  YANSON
    1327 LAYGO, NEPTUNE  SUPEÑA
    1328 LAYON, EDGARDO  LAWAS
    1329 LAYUG, ALVIN  DUEÑAS
    1330 LAZARO, JOSHUA DOMINIC  LEDESMA
    1331 LAZO, DAN DENNIS  SUSANO
    1332 LAZO, MARK PERNEL  BADOY
    1333 LEANDICHO, RAYMOND  CAPATI
    1334 LEBAGO, JEROME  GUIRITAN
    1335 LEBANAN, ABRIL MA  ARCE
    1336 LEDESMA, LEDWIN  REY
    1337 LEE TAN BE, LEAN  TABIANO
    1338 LEGASPI, ALDWIN JU  TABALBA
    1339 LEGASPI, ANGELO  AGPAOA
    1340 LEGASPI, JAY LORD  ARTISTA
    1341 LEGITIMAS, RIEL JOHN  NACORDA
    1342 LEGO, LYL IAN  CABAZARES
    1343 LEGRESO, RICHARD  SOGO-AN
    1344 LEGUIDLEGUID, BERTO VIC  DURA
    1345 LEMOCON, LEVE  PABE
    1346 LEODER, KAREN  MAGALONA
    1347 LEOVIDO, GLENN  MAYORES
    1348 LERCANA, ELVIC  OBLIGADO
    1349 LERIN, RALFIE  LORENZO
    1350 LERIO, MAT  GELI
    1351 LEYCO, JHONEL  BARSAGA
    1352 LEYRITANA, CLARK  BLANCA
    1353 LI, JAMES  ALBUS
    1354 LIANZA, MEDIALON  ENRIQUEZ
    1355 LIBALIB, RODOLFO JR  BIHA-AN
    1356 LIBARDO, ANGELO JOHN  BALORIA
    1357 LICTAWA, FRANCISCO  DACOSCOS
    1358 LIGANAD, EUGENE  JANGALAY
    1359 LIGUID, REYGEM  IPANAG
    1360 LIIS, RUDYLINA  TA-AWAN
    1361 LIM, DONICA  VICTORIA
    1362 LIM, FRANCIS III  DUPAN
    1363 LIM, JESSEN REX DANIEL  LIBESTER
    1364 LIM, YKE XAVIER  CAÑARES
    1365 LIMBOY, MARK  DEMATERA
    1366 LIMOTAN, JOSEPH  PONCE
    1367 LIN, JAYSON  BALBUENA
    1368 LINGHAP, GERALD  BENOSA
    1369 LINOG, JOHN DAVE  ODAS
    1370 LINTAG, ALEXES MARON  CLAVEL
    1371 LIPURA, JP  SEDIGO
    1372 LITONG, ALJON  ALBONG
    1373 LITTON, JERIC  LISINIANA
    1374 LLAMERA, BERNIE  GLICO
    1375 LLANES, MARK WILMHAR  OLIVEROS
    1376 LLANEZA, JASTINE  BANGIBANG
    1377 LLANO, JOHN CARLO  GUINABO
    1378 LLARENA, MA ALELIE  BANGAJO
    1379 LLAVE, JONATHAN  LATINA
    1380 LLEGO, DANGHELO  ZOLETA
    1381 LLORCA, GLIFFORD  MALOLES
    1382 LLOREN, ANJELO MICHAEL  JIMENEZ
    1383 LOBINA, KARL VINCENT  CASTILLO
    1384 LOBO, JOEMARIE  LUNAS
    1385 LOBRES, KENT HOWARD  CID
    1386 LOBRETE, NICOLAS  BORJA
    1387 LOBRIO, JANN ERICK  VILLAVA-CUA
    1388 LOGRONIO, REX  ROXAS
    1389 LOGROÑO, ARMANDO  JUSTINIANE
    1390 LOLONG, RAMON  BOLANTE
    1391 LOMBOS, CAROLYN  RAMOS
    1392 LOMBOY, MILBIEN  SAGUM
    1393 LOMOD, RONAND  LUMAGBAS
    1394 LOMOTOS, DIOSDADO JR  SUSTENTO
    1395 LONGJAS, MARC JAY  MASALTA
    1396 LOPE, JAY  ENCINAS
    1397 LOPEZ, ADRIAN NONI  PAYOYO
    1398 LOPEZ, ALLAN  DE RUEDA
    1399 LOPEZ, CHRISTIAN  NOCOMORA
    1400 LOPEZ, JESSIE EMMANUEL
    1401 LOPEZ, OGIE  BALDON
    1402 LOPEZ, RHOY  GAYA
    1403 LOPOT, LOWELL  DIOSO
    1404 LOQUINARIO, ROXANNE  PUIG
    1405 LORANAS, NIÑO  SALADO
    1406 LORDAN, FAUSTO  GREGORIO
    1407 LORECHE, JEROME  BERMOY
    1408 LOREJO, JAN MARK  COMBISTA
    1409 LORETCHA, EFREN  ADILLE
    1410 LORIA, JACKYLOU  BENIS
    1411 LORICAN, MELVIN  LAHOYLAHOY
    1412 LOSA, ADRIAN  CHAVEZ
    1413 LOSARIA, MARION JON  MONTERON
    1414 LOTINO, RUEL  DON
    1415 LOZADA, MAY-ANN  CANELA
    1416 LOZANO, ECLESCIATHES  SAOLON
    1417 LOZANO, ELMER  SALAS
    1418 LUALHATI, JAY-AR  ESPIRITU
    1419 LUBIANO, JEFREY  DECIO
    1420 LUBID, LEO  SADIO
    1421 LUBOS, JOVEN  DEOCAMPO
    1422 LUCAS, MARK JEROME  RAMOS
    1423 LUCENA, MARK LOUIE  REVILLA
    1424 LUCERO, KRISTOFFER  PIEL
    1425 LUCHAVEZ, JOHN REY  MILLADO
    1426 LUGNASIN, OLIVER  ESTEBAN
    1427 LUIS, ANDREW  BALBIDO
    1428 LUMAPAK, LEO DAN  FERNANDEZ
    1429 LUMAQUE, JOSEPH JOSHUA  VILLALOBOS
    1430 LUMOR, BENVIENIDO  MORE
    1431 LUNA, CARLO JOSEPH  LUMAGUE
    1432 LUNARIO, PEPPERLEEN  OCTAVIANO
    1433 LUSEGRO, RAYMOND  ALCANTARA
    1434 LUSTERIO, DELMARK  DIONISIO
    1435 LUTERIA, JEROME  MADRIAGA
    1436 LUYUN, MARK ANJO  DULIN
    1437 MABANAG, ROSITO  FAJARDO
    1438 MABANTA, MICHAEL ANGELO  MANYAGO
    1439 MABANTA, PETER ALFRED  BUENAFLOR
    1440 MABULAY, LEO  MARTIRES
    1441 MABUTE, MARK  MADLA
    1442 MACAALAY, MICHAEL ANGELO  VINLUAN
    1443 MACABANDING, NAJEB  ABBAS
    1444 MACALALAD, HERNANDO  JAVATE
    1445 MACANIP, MARK  VARONA
    1446 MACARAEG, DENNIS  TABARNILLA
    1447 MACARAIG, PAULINE EUNICE  ESMABE
    1448 MACINAS, DIAN PAUL  BALGEMINO
    1449 MADARIMOT, JASPE JR  TORREGOSA
    1450 MADELO, RENE  LADICA
    1451 MADIAM, JOHN ELEAZAR  TIMBOL
    1452 MADLANG-AWA, CONRAD  NICOL
    1453 MADRAZO, JULIUS JOSE JR  CAPOTULAN
    1454 MADRELIJOS, RYGHIE  VELASCO
    1455 MADRID, ALDRIN  HERNANDEZ
    1456 MADRIGAL, EMIL GENEOUS GRACIOUS  LACAP
    1457 MADRONA, MARIO  DELA TORRE
    1458 MAGALANG, JOHN MICHAEL  BURATA
    1459 MAGAN, REYMARK  EUROPA
    1460 MAGAOAY, SONNY  GRANIL
    1461 MAGBANUA, LLOYD MARK  CONDEZ
    1462 MAGBANUA, RODEL  GALEDO
    1463 MAGBUHAT, EFRAIM  CANAL
    1464 MAGBUO, KENNETH  DEL MUNDO
    1465 MAGCULANG, RAINIER  LUGANA
    1466 MAGDAONG, MARK KENNETH  QUITO
    1467 MAGHANOY, JAMESZON  BASERGO
    1468 MAGLAJUS, ROMEL  LOPOS
    1469 MAGLINAO, REN MARION  LIPIO
    1470 MAGLINES, DARWIN  OMANDAM
    1471 MAGLUNSOD, PAUL VINCENT  LIBARNES
    1472 MAGMANLAC, DRANREB  ABARINTOS
    1473 MAGNO, VINCENT  ABELLA
    1474 MAGPANTAY, EARL JOHN  FARAON
    1475 MAGSINO, MARVIN  DELGADO
    1476 MAGSINO, MICHAEL  AMADO
    1477 MAGSIPOC, JESSIE  SALVADOR
    1478 MAGUAD, RAYMOND  DE VERA
    1479 MAGUMCIA, RONALD  ORLANDA
    1480 MAHINAY, JERNEY  DE LA CRUZ
    1481 MAHIYA, JHINNO JAY  BARBIRAN
    1482 MAHUMOT, ARNELL  PRACULLOS
    1483 MAIGUE, EMMANUEL  VIGO
    1484 MAJIN, JERRY  DELOS SANTOS
    1485 MAKALINTAL, JOHNRICK  MALIBIRAN
    1486 MALACAPAY, MARK HEL  GRANZO
    1487 MALALUAN, GOLDA GRACE  REYES
    1488 MALANOG, WILMER  BAMUYA
    1489 MALAPAD, MEL BRYAN  AMISTAS
    1490 MALAPIRA, JAY AR  ANGEL
    1491 MALASAGA, DINA  MAGANTE
    1492 MALATE, EROLD  DELA CRUZ
    1493 MALBAS, JHON MARVIN  DAUSON
    1494 MALIBONG, EDWARD JOHN  JUEVER
    1495 MALIG, JOHN PAUL  DE CHAVEZ
    1496 MALIGAT, MARK KEVIN  MACABINGUIL
    1497 MALIGAYA, ALYSSA ROSE  ACLAN
    1498 MALLARE, MARBOY  BEATING
    1499 MALLARI, RON LESTER  CARREON
    1500 MALONZO, LAURENCE JR  FLAVIER
    1501 MALTO, CARLO  CABARRUBIAS
    1502 MALUBAY, REYMUND  OCHABILLO
    1503 MALVECINO, RONNEL  RASALAN
    1504 MAMONTAYAO, CLOYD  SAYOD
    1505 MANA, RANIEL  SIMPAL
    1506 MANABLUG, REYMART  TURO
    1507 MANALASTAS, JOSDINE  JAVEN
    1508 MANALASTAS, RALYN JR  LAZARO
    1509 MANALO, FLORDELIZA  TENORIO
    1510 MANALO, JEFFREY  BECINA
    1511 MANALO, JOHN JOEL  UNIDA
    1512 MANALO, LUISTER JOSIAS  NEPA
    1513 MANALO, RENZO JAY  DELOS REYES
    1514 MANANGHAYA, FRANCIS PAUL  PELAYO
    1515 MANANSALA, ALVIN  SAN ANTONIO
    1516 MANANSALA, ARCHIE BRYAN  DACUYCUY
    1517 MANANSALA, MELVIN  MARZOL
    1518 MANATAD, VENANCIO JR  CAÑIZARES
    1519 MANATAD, WILFRED JOHN  ABRACIA
    1520 MANAUIS, GILBERT  TATTO
    1521 MANAYON, JAY MARK  BULA
    1522 MANCAO, JUNIE  GUANTERO
    1523 MANGAMPO, ROBERTO  UMALI
    1524 MANGAOANG, DEXTER  AOAY
    1525 MANGAOANG, JOMARIE  DELA CRUZ
    1526 MANGAOANG, WILLIAM  MANGAOANG
    1527 MANGI, KARL RHODEHF  MORALES
    1528 MANGOL, ERIC JOHN  LABAGUIS
    1529 MANGOSING, JOHN PAUL  TORIAGA
    1530 MANIPON, DEXTER  SADIO
    1531 MANISAN, DANJIE  VILLARTA
    1532 MANLANGIT, REY  PEPITO
    1533 MANLAPAZ, ABITO III  ABADA
    1534 MANLUTAC, EDWARD  VELARDE
    1535 MANNAN, ALSHIMAN  HUSSIN
    1536 MANONGDO, GILBERT  SOLIS
    1537 MANONGSONG, KRISTEL MAE  JUNIO
    1538 MANTE, RODULFO JR  KUIZON
    1539 MANTES, EDGARDO  LABANDA
    1540 MANTUANO, BILLY  ALMERO
    1541 MANUEL, JOHN PATRICK  ERACHO
    1542 MANUEL, MARLON  DE GUIA
    1543 MANUEL, RAYSON  MORIN
    1544 MANUUD, PATRICIA ERIKA  QUIJANO
    1545 MAPULA, ROY CHRISTOPHER  PARAISO
    1546 MAQUILAN, ARIEL  TEJANO
    1547 MAR, GERZON REY  MECASIO
    1548 MARAGAY, ODALYN  HARI
    1549 MARANAN, ALVIN  MANALO
    1550 MARANAN, DONDON
    1551 MARANAN, KIM SHERWIN  YUZON
    1552 MARARAC, JOMARI  GUARDIARIO
    1553 MARASIGAN, R J NECOLE  DE VERA
    1554 MARASIGAN, RODOLFO JR  BUNAY
    1555 MARAYA, GILBERT  ESPINA
    1556 MARBELLA, JOHN PAULO  JOSE
    1557 MARBIBI, VER IVAN  CANEGA
    1558 MARFE, JOEMARI  CAJES
    1559 MARIANO, IMEE  TIONGAN
    1560 MARIANO, WILJONARD  ROMUALDO
    1561 MARIGA, CALIL  DUMPA
    1562 MARIMON, MC JADE DHAN  BRIONES
    1563 MARQUEZ, JONIL  COSTELO
    1564 MARQUILENCIA, MARC  SUPERAL
    1565 MARTIN, LESTER  FLORES
    1566 MARTINEZ, DEXTER  DELFIN
    1567 MARTINEZ, JONIE  CALIPUSAN
    1568 MARTINEZ, LORVIN  DIVINO
    1569 MARTINEZ, RYAN PAOLO  MUSNGI
    1570 MARZAN, REGIENALD  QUITORIANO
    1571 MASIBAY, JOHN MARLO  JULIO
    1572 MASICAP, MHEL KEVIN  NUEVA
    1573 MASILANG, MICHAEL  CLERIGO
    1574 MATA, JOHN DAVID  MAGDAONG
    1575 MATANGUIHAN, JAYLORD  ATIENZA
    1576 MATAYA, HUALY EIDEN  REYES
    1577 MATEO, JUNREY  BARAUD
    1578 MATES, KENELYN  CELIS
    1579 MATIAS, HERMAN MARK  LICUP
    1580 MATIENZO, REYZON  HIBEK
    1581 MATURAN, GLENDON  BACUS
    1582 MATUTINA, ROCHIE  ABAYON
    1583 MAULION, MARJON  LEGASPI
    1584 MAULION, MICHAEL REY  SUAREZ
    1585 MAULIT, ROMMEL  PACION
    1586 MAYO, JOFE  SARMIENTO
    1587 MAYOR, KENNETTE  FILLADO
    1588 MAZA, ALBERTO  TION
    1589 MAÑACAP, JAN-JAN  GABATO
    1590 MAÑAGO, EMERSON  LLABRES
    1591 MECATE, MARK ANDREW  DE BORJA
    1592 MECCA, REYNAN  MAINIT
    1593 MECIJA, JOEL  GARGULIO
    1594 MEDEL, JIJOMAR  PEREZ
    1595 MEDIAVILLO, RONNIE JR  ALMONTE
    1596 MEDIL, WILFRED  TORRALBA
    1597 MEDINA, RHOJAN  SEÑERIS
    1598 MEDRANO, JOEY  JUMADIAO
    1599 MELCHOR, JOMAR  PADDIT
    1600 MELICADO, ERIC JOHN  NILLO
    1601 MENCIDE, RONALD  TALABA
    1602 MENDAÑA, LEVI  NAMANG
    1603 MENDEZ, SHARIFF  SARENAS
    1604 MENDOZA, ALBBEE KENT  CANDIDO
    1605 MENDOZA, ARIEL  LALUNA
    1606 MENDOZA, BERMIL  CADIBIDA
    1607 MENDOZA, JOED  AGUDO
    1608 MENDOZA, JOSELITO JR  ALPINDO
    1609 MENDOZA, KING ADRIAN  ANICETA
    1610 MENDOZA, MARK ANTHONY  SANTOS
    1611 MENIANO, REY MARTIN  PANGATUNGAN
    1612 MERAÑA, CRISTIAN  MORTIZ
    1613 MERCADO, CHRISTOPER  GUTIERREZ
    1614 MERCADO, RALPH AIROH  CLAVERIA
    1615 MEREN, JOBELLE  CAYANAN
    1616 MEREN, RON KEVIN  CARSULA
    1617 MERETE, ANGEL BERT  ABONG
    1618 MESA, JOEL  ANTIOQUIA
    1619 MEÑOZA, ALBELIO JR  CEBALLO
    1620 MIGUEL, JOHN LESTER  BALUYUT
    1621 MIGUEL, MHELDON  DE MESA
    1622 MIJARES, AIAN DHAVE  GARUPIL
    1623 MIKIN, EMER-RYAN  RONCAL
    1624 MILANES, MARK GERALD  DE VERA
    1625 MILITANTE, KIRBY  SALCEDO
    1626 MILLAR, MARK JAMIE BREN  FELIX
    1627 MILLARES, JOVELYN  AGUILAR
    1628 MILLARES, ROBE JUSTIN  RESABAL
    1629 MILLO, KRIS JOHN  ULANG
    1630 MIMAY, HERWIN  FATALLA
    1631 MINA, MARK JOHN  SILAO
    1632 MINSALAN, LEONAZ  MEÑORIA
    1633 MIRALLES, LOVELYN
    1634 MIRANDA, ALEXIS  BATAC
    1635 MIRANDA, JONATHAN  MANUEL
    1636 MIRANDA, RICHARD  HERNANDEZ
    1637 MIRAS, REYNALDO  ROMA
    1638 MISA, FELIPE JR  MONTEALEGRE
    1639 MISA, LEOBERT  METRAN
    1640 MISA, VIRGILIO JR  RIVERA
    1641 MOAÑA, DINDO  TUANDO
    1642 MOJADO, MARLOWEN  ALLANIC
    1643 MOLINA, LEINARD  PASCUA
    1644 MOLINA, MARLON  VILORIA
    1645 MOLINYAWE, ALDRIN JOHN  ANDAL
    1646 MONASTERIO, NEIL  LOVERA
    1647 MONDEJAR, KIER  CABAHUG
    1648 MONDEJAR, RYAN  LUMBO
    1649 MONDIA, MICO  MENDOZA
    1650 MONREAL, BIEN PATRICK  FANDIÑOLA
    1651 MONREAL, DERRICK JOHN  FRAYNA
    1652 MONSALUD, CHRIS JOHN  DOSDOS
    1653 MONSERRAT, ANGELO  VISTAN
    1654 MONTANO, ELIXANDER  LIQUIDO
    1655 MONTAÑA, MADONNA  ABARQUEZ
    1656 MONTE, KIM LEONARD  VILLAREAL
    1657 MONTEALEGRE, IAN  BONAOBRA
    1658 MONTECILLO, JUDY ANN  PEREZ
    1659 MONTEJO, CRISTIAN  FILOMENO
    1660 MONTEMAYOR, JOSHUA  DELFIN
    1661 MONTESA, JERIC  PATLUNAG
    1662 MONTESCLAROS, KEVIN  GONZAGA
    1663 MONTESCLAROS, RAUL JR  MONTILLA
    1664 MONTIEL, VINCENT  CASTILLO
    1665 MONTILLANO, VAN NEWTON  POBLETE
    1666 MONZON, BONIFACIO JR  NABINNEG
    1667 MORALES, CHARD-ARRON  MIYANO
    1668 MORALES, JOHN KELVIN  RIVERA
    1669 MORALES, PHILIP ADRIAN  PICO
    1670 MORALES, RUDOLF VINCENT  KING
    1671 MORALES, ZALDY  TABENAS
    1672 MORALLOS, GLADYS  ARIAS
    1673 MORANTE, JADE  MARTIN
    1674 MORENO, ERUEL  TONDO
    1675 MORENO, JOHN MICHAEL  POL
    1676 MORENO, PHILIP  RIOS
    1677 MORILLO, CLAUDETTE  VERGARA
    1678 MOSCARE, VICENTE  TOLITOL
    1679 MOSQUEDA, KOOKIE RAINA  SEGUIDO
    1680 MOSTAZA, KARREN  BERBA
    1681 MOSTOLES, JAKE BENZTER  CANTAGEN
    1682 MUNTA, JUNRIEL  TEREC
    1683 MUROS, REY JIMSON  FEROLINO
    1684 MUTIA, KENNETH  GODOY
    1685 MUÑEZ, ARVIN JAY  MIEL
    1686 MUÑEZ, JAN LLOYD ARMAN  CEGUERRA
    1687 MUÑOZ, DIOSDADO  VAFLOR
    1688 NABALSE, ROMMEL  MIRA
    1689 NABOS, RONILO  MATIMTIM
    1690 NACAS, ABDUL HALIM  SUMAGUINA
    1691 NACION, DIKSON  AGRAYON
    1692 NADELA, ARVY  CAPULO
    1693 NAJARRO, KARL GABRIEL NADEL  DE LA CRUZ
    1694 NALAM, PHILIP  ASILOM
    1695 NAMOC, REY JR  VALDEHUEZA
    1696 NAMUAG, GREGGY AL  LAGONOY
    1697 NANIP, DANIEL LEE  CAMUA
    1698 NAPAO, RYAN  NAORBE
    1699 NARDO, PHILIP  MALANO
    1700 NASARRO, FRANCIS  ESTILO
    1701 NATANAUAN, JERIEL  MANARIN
    1702 NATAÑO, REYNAN  BERDOL
    1703 NATO, ROMMEL  TERCEÑO
    1704 NAVA, NEPTHALEE  CASTILLO
    1705 NAVARRETE, HAROLD GIL  SINGSON
    1706 NAVARRO, PATRICK  PARUNGAO
    1707 NAVARRO, RUDANE  AQUINO
    1708 NAVIDAD, EULOGIO  CAANDOY
    1709 NAVOR, ARIEL LAWRENCE  AGUILA
    1710 NAYNES, JOHN PAULO  CABRIGA
    1711 NAÑOLA, KRIZMARK  ABAD
    1712 NEBAB, FLORAMANTE JR  CADAOAS
    1713 NEMBRA, ROBERTO JR  CERBAS
    1714 NEPOMUCENO, LENDELL  AUMENTADO
    1715 NESAS, KEVIN  ANDAL
    1716 NEVADO, MELVIN  GALLEGO
    1717 NG, KHENNEIL  TAGALOG
    1718 NIDEA, STEPHEN  QUIENG
    1719 NIDOY, RODOLFO III  ABULENCIA
    1720 NIERVA, SHAWNA BARBARA  APUADA
    1721 NIEVA, JAYSON  GABILAN
    1722 NOBLEZA, JOSE II  DEMATA
    1723 NOCES, WILLIAM  MICUA
    1724 NOCETE, RICKY  VIBAR
    1725 NOCETO, JOEBERT  ZAMUDIO
    1726 NOLLEDO, GENISIS  SANGALANG
    1727 NOMBRE, JOVIE  C
    1728 NONATO, MARCIAL  OLIVA
    1729 NORTE, SEYCHELLE  INDALECIO
    1730 NUAL, MARK ANTHONY  MESA
    1731 NUCILLA, JOJIE  MUNAR
    1732 NUEZCA, HAZEL JOY  MARCOS
    1733 NUGUID, PAOLO LORENZO  BUNDALIAN
    1734 NUÑEZ, ALEXANDER  SANTIAGO
    1735 NUÑEZ, ARNULFO JR  CAMPOS
    1736 NUÑEZ, RYAN GIOVANNI  ROYO
    1737 OABEL, JED MARK  CABUYAO
    1738 OABEL, JOSSEFF  TABI
    1739 OAFERICUA, SANDRO VINCENT  FULGENCIO
    1740 OBELO, NIMWELL  BALASON
    1741 OBIASCA, MHILFER  PINPIN
    1742 OBILLO, RODEL  QUEZADA
    1743 OBLEA, REYZENDELL  LADINES
    1744 OBLEFIAS, DENNIS  ABSULIO
    1745 OBLIGADO, ERIC JOHN  LAXAMANA
    1746 OBLINA, ALVIN  TANGUIN
    1747 OBOD, JESSIE  CESAR
    1748 OBRA, JOHNS ANTHONY  VILLEGAS
    1749 OBRIQUE, JHON ARTHUR  MAQUILING
    1750 OCENAR, ROQUE  HILVANO
    1751 OCHOCO, ALDRICK  LABSAN
    1752 ODASCO, ALFONSO JR  CAABAY
    1753 ODASCO, GEMELIANO  TUYO
    1754 ODTUHAN, GIL PAOLO  LERIOS
    1755 ODUCAYEN, JULIUS  ASUERO
    1756 OFIANGA, REY ANTHONY  SAGAYNO
    1757 OFLAS, MARJHON  TAPAYAN
    1758 OLAIVAR, JOE NAZI  CASIMSIMAN
    1759 OLANO, ALJOHN  RUBIA
    1760 OLAVARIO, NOMER  VILLANUEVA
    1761 OLEGARIO, JOHN JOSHUA  BAÑADERA
    1762 OLI, MACJAY  OPEÑA
    1763 OLIQUINO, JOEL  DUMALAGAN
    1764 OLIVERAS, JEREMY  ABIAN
    1765 OLIVEROS, CZYREN JAN  LIAO
    1766 OLIVEROS, JOHN JAY  CENITA
    1767 OLLODO, FRITZ CARL  ORAEL
    1768 OLOROSO, R-J  ESTORES
    1769 OLTIVEROS, OLIVER IAN II  DELOS SANTOS
    1770 OLYMPIA, JUDE MARLON  MANALILI
    1771 OMBID, KHRISTINE  AMBO-AN
    1772 OMBROSA, JOSEPH  SAGUING
    1773 OMEGA, EDBERT  DENZO
    1774 OMOSURA, ARIEL  ASOY
    1775 OMPOC, JHONMAR  SEBO
    1776 ONA, BRYAN  CAPUSI
    1777 ONANAD, WENIFREDO  SALDE
    1778 ONARCE, CASTELO  FERNANDEZ
    1779 ONATO, RUBIE  BAYOGUING
    1780 ONDAY, VICTOR PAOLO  CANTO
    1781 ONDE, RETCHIE  CASTRO
    1782 ONDO, JONNEL  DE LEON
    1783 ONG, JEYMAR  DABU
    1784 ONG, MHARFRED  AGUILAR
    1785 ONTONG, ERICK ZEPHANIAH  LOFRANCO
    1786 ONZA, JHAYSON  MINTAR
    1787 ORCULLO, GRANT TEDD JASPER  MANGUBAT
    1788 ORDENANTE, JOSEPH  SAPITULA
    1789 ORDILLOS, CHRISTIAN  BAQUIRAN
    1790 ORDOÑA, JESSELLER  PEQUE
    1791 ORDUÑA, ROWELL  NARAG
    1792 ORIBELLO, RENDEN  GAERLAN
    1793 ORIJUELA, RONALD  OSONA
    1794 ORIO, SANTOS  ESPINOSA
    1795 ORION, CRISTIAN DARYL  PADONIA
    1796 ORLINA, VON JERIC  ORPIADA
    1797 ORNOPIA, JURES  IBO
    1798 OROSCO, ELBERT  BORINES
    1799 OROTEA, JEREMIAH  BALLESTEROS
    1800 ORTEGA, CHRISTOPHER  REAL
    1801 ORTEGA, DAVE  DALOJO
    1802 ORTEGA, RALPH JAZER  DOMANAIS
    1803 ORTEGA, ROBERTO  BELCHES
    1804 ORTIZ, CHERY MIE  SABIODO
    1805 ORTIZ, FELIXBERTO JR  SOROTE
    1806 ORTIZ, KATRINE KAYE  SANTIAGO
    1807 OSORIO, CHARLES BRYAN  CANILLO
    1808 OSUM, ROMA ANGELA  RASCO
    1809 OTAÑES, JAN ALDRIN  HANTOC
    1810 OTCULAN, BRENT  COMITING
    1811 OTERO, ERVIN  PILONES
    1812 OTIC, MARK  SALVADICO
    1813 OTING, MELVER  SAGALON
    1814 OXENIO, REYNALDO JR  RICALDE
    1815 PABILLON, JAHAZIEL REI  ANGELES
    1816 PABLO, ALFREDO JR  DANCEL
    1817 PACACO, BERCHEL  SARIEGO
    1818 PACALDO, CELEDONIO  PESIAO
    1819 PACARDO, ERIC  PARADELA
    1820 PACATANG, DENNIS  ARANCANA
    1821 PACETES, VINCENT  CARDINEZ
    1822 PACINIO, FRANCISCO  ALMONICAR
    1823 PACIS, FRANKLIN  ASINGUA
    1824 PACLEB, HAMPREY  NEGRILLO
    1825 PACLEB, JUVENAL  NEGRILLO
    1826 PACTO, GODWIN  VENTE
    1827 PACTOL, MONETTE  TAN
    1828 PADAYAO, EDMUNDO JR  BADILLA
    1829 PADERO, RALP  NEJUDNE
    1830 PADILLA, ALYSSA JAMEL  EVANGELISTA
    1831 PADILLA, CHRISTOPER  GUIBANI
    1832 PADILLA, MIECO  ARELLANO
    1833 PADILLO, ROMMEL  ABARQUEZ
    1834 PADUA, GILBERT  CAOAYAN
    1835 PADUA, GINA MAE  ARELLANO
    1836 PADUAL, ALEXIS  DEQUIÑA
    1837 PAGLINAWAN, ALDRIAN  CUARIO
    1838 PAGLINAWAN, CARLITO  BILLO
    1839 PAGLINAWAN, FERNANDO JR  CAPA
    1840 PAGTANAC, FRANZ GERARD  HONORARIO
    1841 PAGUIA, GILBERT  ABREU
    1842 PAGUIO, JOHN MARK  DOCOT
    1843 PAGUIRIGAN, JONATHAN  SALVADOR
    1844 PAIT, ANGELO  BUTAD
    1845 PAJARON, BALT MAYO  SALA
    1846 PAJELA, DELINGER  SALAN
    1847 PAJUYO, DALTON  TORREON
    1848 PALADA, WILMER  JUAN
    1849 PALAGUD, ERVIE JOE  GUERRERO
    1850 PALALAY, NATHANIEL  DELOS
    1851 PALATTAO, JEFFERSON  GUTIERREZ
    1852 PALAY, KEVIN JEZER  RODRIGUEZ
    1853 PALCONIT, MANUEL JR  PLATA
    1854 PALICPIC, JESIE  GUEVARRA
    1855 PALINGCOD, NISA  POLINAR
    1856 PALMA, ALDRIN  VIÑAS
    1857 PALMA, CARLO  LOPEZ
    1858 PALMA, JULIUS  MENDOZA
    1859 PALMERO, ROMMEL  JACA
    1860 PALOMA, BON GUIAN  SILDURA
    1861 PALOMA, NORVIN LARRY  LERIN
    1862 PAMING, PAMELA FAE  FRANCISCO
    1863 PAMONAG, JOHNNY JR  LAGONOY
    1864 PANALIGAN, CHRISTIAN  ARQUISOLA
    1865 PANCHO, CHARNETH NOE CATE  BUFI
    1866 PANDERA, MARK  GANTE
    1867 PANDO, JONATHAN  ADALEM
    1868 PANDOY, GARRY  BALAJADIA
    1869 PANES, LAIZA YHEN  BALDEVIESO
    1870 PANGALIMAN, GENESIS  BURGOS
    1871 PANGANIBAN, JULIUS  SERIOZA
    1872 PANGANIBAN, JUSTIN  PAULE
    1873 PANGANITAN, JESEM  SASI
    1874 PANGAYAO, JOSHUA  CORPUZ
    1875 PANISALES, CHRISTIAN  SALON
    1876 PANLAAN, ALCANDY  DAGOC
    1877 PANO, ARMAN  LARIOSA
    1878 PANOTES, EDWARD  ALFUERTO
    1879 PANTALEON, KIER ERIC  ENCINA
    1880 PANTAS, ANN JESSICA  RONDILLA
    1881 PANUGALING, LAMBERTO III  SILDO
    1882 PAQUIBOT, JUNE NIEL  PATAGOC
    1883 PAQUILBARE, ARJAY  DIALA
    1884 PAQUITOL, MELLINGER  POCLET
    1885 PARACUELES, ARVIN  ALINGOD
    1886 PARAGUYA, JAMES KENNY  RELACION
    1887 PARALEJAS, SERGIO JR  FLORA
    1888 PARAN, ERIC  MACAPAGAL
    1889 PARANGUE, DENCIO JR  ABID
    1890 PARAZO, ARMEEN  MONSALUD
    1891 PAREDES, RYAN  AÑOSO
    1892 PARTIBLE, NUR BENJIE  ASIRI
    1893 PARUNGAO, PATRICK IAN  MANIEGO
    1894 PASANA, ARIEL  AQUINO
    1895 PASCO, JOHN DANIEL  ARADA
    1896 PASCUA, JAMES HAROLD  BALLESTRA
    1897 PASCUA, JAYSON  GUIANG
    1898 PASCUA, MOISES  MERCADO
    1899 PASCUA, PEPITO JR  SALVADOR
    1900 PASIA, BENZ NORMAN
    1901 PASIG, EDWARD WINSTON  SABADO
    1902 PASION, HERZON JAKE  FRANCISCO
    1903 PASTOR, RONIE  MANGUBAT
    1904 PATIGDAS, RAMIL  PACA
    1905 PATILLA, JEROME  BACALA
    1906 PAUBSANON, MARLON  RECODIG
    1907 PAYUMO, MARK GENESIS  DE GUZMAN
    1908 PAZ, EARL PAUL  GARCIA
    1909 PAZ, RHONJHON-GLEN  MACHICA
    1910 PECUNDO, ROI DRANREB  SANAO
    1911 PEDERNAL, WENDELL KEITH  RODRIGUEZ
    1912 PELAEZ, DHAYNY  PALOMO
    1913 PELAYO, JOVEN SHAEI  BONDOC
    1914 PENOLIO, HESTER KIM  CINCO
    1915 PEQUIRO, IAN CHRISTOPHER  MAYORMITA
    1916 PERALES, EDGAR JAY  ACUÑA
    1917 PERALTA, KENNETH  ABRAHAM
    1918 PERALTA, MARK JASON  ROMERO
    1919 PEREZ, AMIEL JAY  PRADIA
    1920 PEREZ, ARNOLD  QUISORA
    1921 PEREZ, DANTESS  CORCUERA
    1922 PEREZ, HEINRICH  BALLARBARE
    1923 PEREZ, IAN MARK  OLIVO
    1924 PEREZ, MARVIN  GODOY
    1925 PEREZ, MARVIN KENT  HERNANDEZ
    1926 PEREZ, MEL  ACLAO
    1927 PEREZ, RICHARD  CAREZO
    1928 PERIDO, RENANTE  RECTO
    1929 PEROTE, ANJON  LOS BAÑOS
    1930 PERRAN, ANTHONY  TIANES
    1931 PEÑA, AARON JAMES  REMOLACIO
    1932 PEÑAFLORIDA, ARTHUR JOHN  CALUSTRE
    1933 PHUA, CHIN KEONG  PASCUAL
    1934 PIA, JONY  BEATO
    1935 PIAMONTE, KENRICK  CANOBAS
    1936 PIDOR, JOVEMAR  REVILLAS
    1937 PIEDAD, BOBBY  MAGHINAY
    1938 PIN, JEY REYMAR  RUALES
    1939 PINCA, REYMART  CALDO
    1940 PINGUL, SID  TIONGSON
    1941 PINO, JED IAN  YBURAN
    1942 PIODOS, RICHARD  SALEM
    1943 PIS-OY, ABEGAIL  BETENIO
    1944 PIZON, MARJUN  ESQUIRA
    1945 PIÑERA, JOEL  DAY-US
    1946 PLACEROS, ALFREDO  CORMINAL
    1947 PLACINO, RON RON JAY  MUÑOZ
    1948 PLADIO, TYRONE  BANDA-AY
    1949 PLANEA, MARIANITO JR  SATULOMBON
    1950 PLATON, JAY LESTER
    1951 POLESTICO, ZED NATHANIEL  RANALAN
    1952 POLLIEDO, RUEL  GALOS
    1953 PONCE, ELMER  ORTEGA
    1954 PONCE, KEVIN  VILLAR
    1955 PONCE, SHERWIN JEFFREY  RODRIGUEZ
    1956 PONGOS, CERWIN  INOSARIO
    1957 PONTANARES, GINO  BAOY
    1958 POQUITA, RENERIO JR  MANGGARON
    1959 PORRAS, JERRYMELL  LAMBAY
    1960 PORTA, ERICK  REYES
    1961 PORTENTO, JOHN JERICK  RELAO
    1962 POSADAS, LAURENCE GAE  CABALTERA
    1963 POSADAS, RUBY JEN  DEMATE
    1964 POTAT, JOEL  MALABOTE
    1965 POÑEGAL, CHRISTIAN  OBERO
    1966 PRADEL, RYAN  MERCADO
    1967 PRADO, BILLY  ELICAY
    1968 PRATO, BRIAN  PUTIAN
    1969 PRECIA, FELIX JR  LUCENA
    1970 PREDICALA, EDGAR JR  RODRIGUEZ
    1971 PRESBITERO, ROBERT  UNABIA
    1972 PRESTO, NURMAN  ENGHOG
    1973 PRESTOZA, CLOIE BINCE  DOCTOLERO
    1974 PUMARAS, MEYNARD JUSTIN  ALEGADO
    1975 PUNONGBAYAN, RALPH VINCENT  TAPANG
    1976 PUNZALAN, ROUJEN RIZELL  BUEDAD
    1977 PUYOS, JOSE AGUSTIN  MESA
    1978 QUEDDENG, GODFREY  QUESEA
    1979 QUEJA, JAPETH  HERRERA
    1980 QUERUBIN, REYNARD JAYVEE  MEJIA
    1981 QUIAP, JARED  FIEL
    1982 QUIBAN, IAN  MAÑAGO
    1983 QUIBOTE, REYNALD  NEPACINA
    1984 QUIJANO, JEFFREY GIL  MARIANO
    1985 QUIJE, JULIETO JR  LUMOSAD
    1986 QUILING, RALPH  BICOL
    1987 QUILLA, RAYNEZAR  TOLENTINO
    1988 QUINILITAN, JESON JOHN  OLIVERIO
    1989 QUINSAY, ROMEL  SUBIDO
    1990 QUINTO, MARVIN PAUL  VIDAÑA
    1991 QUIPID, ROMEO FRANCO III  CARILLO
    1992 QUIRANTE, PAULO  GAGATE
    1993 QUIÑO, SHERWIN  ABAS
    1994 RABACAL, ABDUL AZIZ  DELOS SANTOS
    1995 RABAGO, ARVIN  MADELOZO
    1996 RACELIS, EDGARDO JR  EDER
    1997 RACHO, ARIEL  JAMIN
    1998 RACIONERO, IAN CRIS  MASALTA
    1999 RACOMA, MARK BENJAMIN  PATIAG
    2000 RAFOLS, LARRY  SALAMANCA
    2001 RAGA, NORMEL  APORTO
    2002 RAGURO, DARWIN  LACONSAY
    2003 RALLOS, WARREN  MANGITNGIT
    2004 RAMA, JAY IAN  UY
    2005 RAMEL, KEVIN NEIL  SALVADOR
    2006 RAMENTO, RODOLFO  VIDAD
    2007 RAMIREZ, DINDO  DIALINO
    2008 RAMIREZ, JOSEPH EMMANUEL  BAGA
    2009 RAMIRO, JOHN VICTOR  GARALDE
    2010 RAMOS, ARIX JOHN  BORROMEO
    2011 RAMOS, CRIS JOSEPH  SALIMO
    2012 RAMOS, ERIZ  RAMOS
    2013 RAMOS, GIOVANNI  LOMIBAO
    2014 RAMOS, JOHN  CUSTODIO
    2015 RAMOS, KERRY ADRIAN  BUMATAY
    2016 RAMOS, MARK ANGELO  TARUC
    2017 RAMOS, MARK JOSEPH  LIM
    2018 RANA, JOHN LLOYD  BARBACENA
    2019 RANCAP, AR-JHAY  BERNAL
    2020 RANQUE, RIO  SOLIS
    2021 RAPO, RHENIEL  CASQUEJO
    2022 RAPOSAS, EUGENE MARK  PERALTA
    2023 RAQUEL, ANTONIO JR  GELAGA
    2024 RARANGOL, JAYMARK  ARSEO
    2025 RASAY, EARLE JAN  QUIBEL
    2026 RAVENA, ROSEMARIE  CAPANGPANGAN
    2027 REALIZO, JELSON  TAGALOG
    2028 REBATO, JOEMAR  ARTASTE
    2029 REBIDEN, DORBEN  CELIS
    2030 REBOREDO, MARK IAN  SUYU
    2031 REBUALOS, ROGEL ANGELO  ALMONTE
    2032 REBUSTES, MICHAEL  DOTILLOS
    2033 REBUYA, ROMEL  MORALES
    2034 REBUYAS, RYAN  CLARETE
    2035 RECIO, JETHRO  BANAY
    2036 RED, MA TERESA  CORDERO
    2037 REDONDO, ALVIN JOHN  DARIA
    2038 REFORMINA, JOMAR  LUGAGAY
    2039 REGACHUELO, MARCIAL LUIS  LAZADO
    2040 REGALA, RED ACE  SUAREZ
    2041 REGALADO, JYRUSS NESTOR  BAMBA
    2042 REGINALDE, MIKHAIL JAN  ESCOBAR
    2043 REGINIO, MARK ANTHONY  CAALIM
    2044 REIG, JASON  PALMERO
    2045 RELADO, LEOPOLDO  RETORAN
    2046 RELOBA, JANO  ANGCO
    2047 RELOSA, MARK TYRON  PALANGPANGAN
    2048 REMO, LEUBEN  UMALI
    2049 REMOROSA, SALDY  CEMPRON
    2050 RENDAJE, MARK JOSEPH  GALAN
    2051 RENEGADO, RICKY  MERANO
    2052 RENIGEN, RANKIE  REQUILLAS
    2053 RENIVA, JOHN SIMON  RIBAGAY
    2054 RENTUTAR, RONNEL  GACUSAN
    2055 RESAYAGA, RAFFY  SERVIDAD
    2056 RESMA, MARWIN  AQUINO
    2057 RESUELLO, ADONIS DANIEL  DE JESUS
    2058 RESURRECCION, ROBBY  SERRANO
    2059 RETALO, JEROME  OMAGAP
    2060 REVELLAME, JEROME  RAMIREZ
    2061 REVOCAL, JONAS  GAZMEN
    2062 REYES, AUSTIN ALBERT  GALANG
    2063 REYES, EDUARDO JR  CABINTOY
    2064 REYES, JUDY  BAGADIONG
    2065 REYES, REN JUSTIN  SONSONA
    2066 REYES, RONNIE  CABANELA
    2067 REYES, TEODORICO  LEOPARTE
    2068 RICACHO, MIA GRAPES  LLAGUNO
    2069 RICAFLANCA, REYNALDO  LINING
    2070 RICAFORT, MICHAEL  DACUYA
    2071 RIETA, KIMBERLIE CARLA
    2072 RIGOR, ROLAN  ELISEO
    2073 RILLERA, AVELLE  SERMONIA
    2074 RIMANDO, MARC JASON  REBUSA
    2075 RIOFLORIDO, RICHARD  SAPUNGAN
    2076 RIRAO, EDCEL  GALICIA
    2077 RIVAS, GREGORIO III  COLOT
    2078 RIVERA, CHARLIE  VALDEZ
    2079 RIVERA, GEM RUSS  PAHAYAC
    2080 RIVERA, IAN CRISTOPHER  ORTEGA
    2081 RIVERA, JONATHAN  CAWAYAN
    2082 RIVERA, MARK  UBANA
    2083 RIVERA, MIKE FRANCIS  MANALANG
    2084 RIVERA, REYMAR  DUCULAN
    2085 RIVERE, CARLO JAY
    2086 RIZARDO, GERARD  CARANZA
    2087 ROBLEDO, RICHARD REX  VARGAS
    2088 ROBLES, ANDREW  JIMENO
    2089 ROCHE, JEFREY  LAURENTE
    2090 RODEO, KING  FLORES
    2091 RODRIGUEZ, DANISHE MARK  VILLA
    2092 RODRIGUEZ, JENNEL  CUEVAS
    2093 RODRIGUEZ, JOHN HENLEY  PINEDA
    2094 RODRIGUEZ, MARL DARWYN  ECHALUCE
    2095 ROGANDO, WILMER ANGUS  DUCUT
    2096 ROGELIO, ANICETO  DE LUNA
    2097 ROGERO, REFFER JOHN  VALENTIN
    2098 ROJAS, HERBERT  REYES
    2099 ROJAS, XYDIA MAE  ARMENDAREZ
    2100 ROLDAN, MARDIN  GARCIA
    2101 ROLE, REGIDOR JR  BERMAL
    2102 ROLLORATA, CHRISTIAN NOEL  ARARAO
    2103 ROMANO, JAVIER  SEROHIJOS
    2104 ROMERO, PHILIPE  BARIO
    2105 ROMERO, RODELLO  MANALO
    2106 ROMO, JOVANNE  REVILLA
    2107 RONDA, JUDE ARIEL  KIERULF
    2108 RONQUILLO, VICTORINO JR  RADA
    2109 ROQUE, ARNIE ACE  LACAP
    2110 ROQUE, CHRISTIAN  BONUS
    2111 ROSALINDA, RYAN ARNEL  COSMOD
    2112 ROSARIO, MARK  GUMOGDA
    2113 ROSAURO, ORLANDO JR  RODRIGUEZ
    2114 ROURA, GERALD  CARLES
    2115 ROVEDILLO, DANE MAURICE  ROMASANTA
    2116 ROYO, BEVERLY  MERCURIO
    2117 RUBI, RICHIE  ESCROPOLO
    2118 RUFINO, REX ADRIAN  CAIN
    2119 RUIZ, ARLEX  VERBO
    2120 RUPAL, RAYMON  AVISO
    2121 SABARIAGA, TRISTAN KIM  TOLENTINO
    2122 SABDULLAH, MANSAWI  LAZIM
    2123 SABLAN, MARVIN  SAMONTE
    2124 SACAMAY, JONEL  LABITAD
    2125 SACLET, DARWIN  BAUTISTA
    2126 SACUPAYO, JENALYN  ADLAO
    2127 SAGARIO, DOMINGO JR  SANTIAGO
    2128 SAGAT, PAUL JOHN  ALICANTE
    2129 SAGISI, ARIEL JOY  GUMAL-LAOI
    2130 SAGUCIO, BRYAN  ARANDA
    2131 SAGURIT, JORDAN CHRIS
    2132 SAJIRAN, JULBASAR  MANUEL
    2133 SALACUP, KEVIN  SAGUN
    2134 SALADO, REX  MANTILLA
    2135 SALAZAR, ELMER  FELIZARTE
    2136 SALAZAR, MARK KENNETH  TUALLA
    2137 SALAZAR, MICHAEL JOHN PAUL  IGNACIO
    2138 SALAZAR, MIKA ROSE  DEMILLO
    2139 SALAZAR, MURPHY  MIRANDA
    2140 SALDE, ROMEO JR  CANDARI
    2141 SALDOM, BRESNAVE HOPE JASSON  PAGUTA
    2142 SALDUA, EMELYN  SONSON
    2143 SALINAS, JOHN FRANCIS  ADOLFO
    2144 SALINAS, KATHLYN JOY  DAQUEP
    2145 SALINDONG, RIO  GREGORIO
    2146 SALOMA, HOPE  GACOS
    2147 SALOMON, AUGUST NEL  PALACIO
    2148 SALUGTA, BRAIANT  CAGATAN
    2149 SALVA, RUELITO  TAGHOY
    2150 SALVADOR, HANSEL  DIAMOLA
    2151 SALVADOR, REYMUND  ABALOS
    2152 SALVANTE, ERIC  RAMOS
    2153 SAMAR, LAUREANO JR  RAMIREZ
    2154 SAMBAJON, GED ERIC  CAPIÑA
    2155 SAMBAT, DAVE  MANLANGIT
    2156 SAMBO, DENNIS  JIMENEZ
    2157 SAMPACO, SOKHAIR  TINTIL
    2158 SAMSON, JOSELITO  ALOB
    2159 SAN JUAN, HANNAH ISABEL  MAULION
    2160 SANCHEZ, CHRISTOPHER  GADIA
    2161 SANCHEZ, JON MICHAEL  ZAMORA
    2162 SANCHEZ, MAYNARD ALLEN  GEVAÑA
    2163 SANDAGA, LORENZO  DELA CRUZ
    2164 SANGALANG, WALDO  BAQUE
    2165 SANICO, ANDY FIEL  SALUDAGA
    2166 SANICO, ANNABELLE  LENGUA
    2167 SANSON, ALMIRANTE  AMANTIAD
    2168 SANTIAGO, CARL JOSEPH  ENRIQUEZ
    2169 SANTIAGO, KRISSA  GABIONZA
    2170 SANTIAGO, MARK JOMMEL  RAMOS
    2171 SANTIAGO, MARY ROSE  LAGUMEN
    2172 SANTIAGO, MAYNARD  DUMLAO
    2173 SANTIAGO, NORMAN  RAMILLANO
    2174 SANTILLAN, MAYBELLE  PARENA
    2175 SANTILLAN, VINCENT  CABRERA
    2176 SANTILLANA, KIM CIRO  CORDOVERO
    2177 SANTOS, CHARLEMAGNE  STA ANA
    2178 SANTOS, ELNARD DALE  SANTOS
    2179 SANTOS, FLOYD ALEXIS  ALEJANDRINO
    2180 SANTOS, JERON  BALAGTAS
    2181 SANTOS, MARK BONNIE  ROXAS
    2182 SANTOS, ROLANDO JR  PUNZALAN
    2183 SANTOS, SANIEL OLIVER  AGAPITO
    2184 SANTOYO, ANGELO  MULLNER
    2185 SAOY, SAMUEL  MANLICLIC
    2186 SAPADEN, MICAH JENNILYN  ALARCON
    2187 SAPALARAN, JAYKE  LIGERALDE
    2188 SAPLAD, DARYLE  SALINAS
    2189 SARABIA, EDUARDO  SILANG
    2190 SARCIA, DARWIN  BALANGUE
    2191 SARES, ARON GELLO  LAGRAZON
    2192 SARICAL, JOHN LOUIE  DIAZ
    2193 SARIOLA, REMUEL  ESCARMOSA
    2194 SARMIENTO, KALVIN  ALVAREZ
    2195 SARMIENTO, RAYMOND  FRIAS
    2196 SARMIENTO, TROY  BARTOLOME
    2197 SARNO, RODEL  SARAD
    2198 SATORRE, YSRAEL  MELENDREZ
    2199 SAURO, MARLOU
    2200 SAYAT, REAN MARK
    2201 SAYCON, MARK ANTHONY  MAMAUAG
    2202 SAYNO, ANGELES  RAVIZ
    2203 SAYSON, ADRIAN  LOMIBAO
    2204 SEBASTIAN, ARTHUR JHAN  LUNA
    2205 SEBULLEN, JEROME  MASELLONES
    2206 SEDA, FLOGIE  SIENA
    2207 SEGAYA, DONN REX  CATOLICO
    2208 SEGOVIA, IRON  FABIANTES
    2209 SEGUNDO, WILBERT  SALLATIC
    2210 SEMANERO, TRISHA MAE  RAMOS
    2211 SENOSIN, JEFFREY  RAMBOYONG
    2212 SENTINA, MARL CHRISTIAN  FANTILAGAN
    2213 SEQUIHOD, CHRISTIAN DUKE  DANGAN
    2214 SERAFINES, DEXTER  ABELLA
    2215 SERON, DENYLL  JUMAWID
    2216 SERRANO, JOHN LESTER  MANIAUL
    2217 SERRANO, KIM JARED  BOMUEL
    2218 SEVA, JOSE VICTOR  BOMBITA
    2219 SEVERINO, MARC  GARCIA
    2220 SEVERO, CHARLES  SIMANGAN
    2221 SEVILLA, ROBERTO  RAMIREZ
    2222 SIACOR, BRENT  TUMABINI
    2223 SIAREZ, LAWRENCE CHRISTIAN PAUL  GERNALE
    2224 SIAREZ, MARCO PAOLO  GERNALE
    2225 SIBLA, VILPRED  RABAGO
    2226 SIBUG, BERNEL ABRAHM  ROXAS
    2227 SIDO, PHILIP  RIO
    2228 SIERRA, REYNALDO JR  CORPUZ
    2229 SIGUA, RYAN BENEDICT  PANGAN
    2230 SILANG, GENEROSO GERWIN  AGUIRRE
    2231 SILAO, JOMAR  CORONADO
    2232 SILLA, JOHN MARK  TATIERRA
    2233 SILVESTRE, BIANCA JEAN  EXCONDE
    2234 SIMACON, ARNEL  ELLO
    2235 SINAS, REYMAR  CANOY
    2236 SINGCO, ARIEL  LIBOON
    2237 SIOCO, MYRINE YSOBELLE  SAN MIGUEL
    2238 SION, JORDAN PATRICK  COSTALES
    2239 SIPLON, AL VINCENT  GRAVADOR
    2240 SISON, ALJON  LOMIBAO
    2241 SISON, JOAQUIN TIMOTEO  MATIENZO
    2242 SISON, NORIEL  DULAY
    2243 SOBIONO, ALJUN  MACALANDAG
    2244 SOBREVILLA, KENNETH  ANTOLIN
    2245 SOBRINO, VICTORIO REY  CABANGANAN
    2246 SOL, GLENMOR  DEMANDANTE
    2247 SOLA, SALVADOR III  GIANAN
    2248 SOLANO, ROBERT  BANDOQUILLO
    2249 SOLETA, BRYAN  FABAYOS
    2250 SOLLANO, MARKCEL  VARGAS
    2251 SOLON, ELVIN  CELESTIAL
    2252 SOLPOT, ROI JOHN  ORPIA
    2253 SOMBILON, SOL GEORGE  AMILA
    2254 SON, RAYMART  TORRES
    2255 SORIANO, FRANCES CRISTINE  REYES
    2256 SORIANO, GABBY  CABANAYAN
    2257 SORIANO, MARK JEROME  FRIAS
    2258 SORIANO, RUFINO  MARASIGAN
    2259 SORNILLO, MARIECRIS  BULLECER
    2260 SORO, JOHN CARLO  GARCIA
    2261 SOSMEÑA, MARIEL  SURIMA
    2262 SOTERO, RYAN  ALDENESE
    2263 STA ANA, ARJAY  MIRANDA
    2264 SUAN, MARLO JAY  CRUZADA
    2265 SUAREZ, AMAN DUANE  TALA
    2266 SUAREZ, APRIL NIEL  ROSEQUE
    2267 SUAREZ, NICASIO JR  ROJAS
    2268 SUAZO, ANGELO  ORIAS
    2269 SUAZO, JAN EL REY  PORTUGALIZA
    2270 SUCUANO, JOSE MARI  PONTERES
    2271 SUGANO, WENDELL  TUMANDA
    2272 SUICO, MERKEVEN  AMBRAY
    2273 SULEIK, ZAHIRUDDIN  DALANDAG
    2274 SUMAGUI, MARK RYAN  DE LA CRUZ
    2275 SUMANTING, ROMEL  GASTADOR
    2276 SUMCIO, EDISON  MALONES
    2277 SUMINGUIT, ACE  HOYUHOY
    2278 SUMINGUIT, PAUL JOHN  HOYUHOY
    2279 SUNGA, MARK LARRY  ROMERO
    2280 SUNGLAO, JERALD  NAVAJA
    2281 SUPRECENCIA, JOSEPH JR  SALDEVIA
    2282 SUSTAL, JOSEPHINE JOYCE  SACRO
    2283 SUYAT, WARREN  BERMUDEZ
    2284 SUÑER, DEAN MARK  ANGOT
    2285 TABALBA, ELEAZAR  FERNANDO
    2286 TABAO, JOHN PAUL  VILAR
    2287 TABIGUE, JAYMEE REY  BALI
    2288 TABING, SYDNEY  MANGOMA
    2289 TABIOS, FILIPINAS  DUMPIT
    2290 TABLE, ARNEL  DELIJO
    2291 TABOR, RODERICK  SIERRA
    2292 TABULI, JAMES BRADLEY  LIBED
    2293 TACSIAT, JOHNLYN  PATUBO
    2294 TACUBAY, RAFFY  TAMAYOR
    2295 TADEO, EDMUNDO  ZAMORA
    2296 TADINA, CHRISTIAN  ABAGA
    2297 TADURAN, JAMES BYRON  PULGA
    2298 TAGACA, CHRISTIAN LEE  RAROGAL
    2299 TAGANGUIN, ARIEL VON  PANGILINAN
    2300 TAGAVILLA, JASON  AMODO
    2301 TAGGUEG, PAOLO ANGELO  BAUTISTA
    2302 TAGHOY, AUGUSTO  PAULITE
    2303 TAGROS, RONNEL  BALAGWIS
    2304 TAGUM, JOHN MARK  DORINGO
    2305 TAHIR, AL-KENZAR  LUIS
    2306 TAJOS, RYAN ANTHONY  HALOS
    2307 TALASTAS, WILSON JAMES  VILLANUEVA
    2308 TALHA, SIMON  WARGUES
    2309 TALLO, ANGELO  SAMPAN
    2310 TALUSAN, MANUEL JR  JIMENEZ
    2311 TAMAYO, LEANNA JAENE  ALCANTARA
    2312 TAMBAG, JOHN ERIC  LEDESMA
    2313 TAMON, KLEFFORTS  PAGUNSAN
    2314 TAMONDONG, JAN NICOLO  RIEGO
    2315 TAMSI, JON PATRICK  RIZO
    2316 TAN, ARNOLD  BONGAT
    2317 TAN, CHRISTOPHER  MOLINILLA
    2318 TAN, JOSEPH NIÑO  ANQUILIANO
    2319 TAN, MARY GRACE  SY
    2320 TANAEL, MARK JASON  PAMPLONA
    2321 TANAMAL, JETH  AGBAS
    2322 TANAP, DECX HAREL  GONZALES
    2323 TANCOGO, ROSALINO JR  CAINOY
    2324 TANDAYU, JHONNY  DULDULAO
    2325 TANDOGON, PHILIPP VINCENT  ENRIQUEZ
    2326 TANGA-AG, KAREEM ALI  DUMACYON
    2327 TANGALIN, HERMINIGILDO JR  DUMO
    2328 TANGAN, SAMUEL  ESPERANZATE
    2329 TANTIADO, ADONIS  MANIGO
    2330 TANUDTANUD, GARY  NAVASQUEZ
    2331 TAPEL, JEFFERSON  DELOS SANTOS
    2332 TAQUEBAN, ROCKY SEVERINO  BUQUING
    2333 TARADEL, ADRIAN  OYANDO
    2334 TAROMA, DENNIS  NAVA
    2335 TARUSANAN, CLAYD ACE  FLOR
    2336 TATEL, VON SOEHNLE  CATAYTAY
    2337 TAUYAN, JULIUS ACE  SAGUN
    2338 TAÑADA, MARK JAYSON  MANDAYO
    2339 TEJADA, JUSTIN GAIL  COLEGIO
    2340 TEJADA, VIRGILIO JR  ACENA
    2341 TEJANO, MILLARD  ANDRADA
    2342 TEJERO, JOHN CARLO  FRUTA
    2343 TEJERO, NIKKI ROY  MAUSA
    2344 TEMPLA, JOHN VERGEL  PALLER
    2345 TENA, POL KRISTIAN  MANDRIQUE
    2346 TENIO, BRYAN  METRAN
    2347 TENORIO, ARIEL  MARAVILLA
    2348 TENORIO, NERL  DE CASTRO
    2349 TENORIO, ROMMEL  GABASAN
    2350 TERMOSO, ALGEN  CALONIA
    2351 TESANI, MARK JUNELL  BADUA
    2352 TEVES, ARMAN  HERMENEGILDO
    2353 TEÑOSO, ALFREDO JR  AGUJAR
    2354 TIAMZON, VIRGILIO JR  GOMEZ
    2355 TIBE, JONEL  EBUENGA
    2356 TIBWIN, ROLDAN
    2357 TICZON, MANUEL RYAN  UY
    2358 TIKAN, PHILLIP JR  NGIDCHI
    2359 TILLO, GIAN CARLO  SUPERFICIAL
    2360 TINDOC, PAUL  ANTOLIN
    2361 TINGSON, JOHN MARTIN  PEHID
    2362 TINONGA, LYNDON  TEOFILO
    2363 TIONGCO, JOEL  ESPAÑO
    2364 TOBIANO, DAVID JOHN  MAICO
    2365 TOGONON, ALJON  GUICO
    2366 TOLEDANO, ANTONY  ATAY
    2367 TOLEDO, JOHN LESTER  LEGACION
    2368 TOLENTINO, GIL RIDICK  SADIARIN
    2369 TOLENTINO, JOMAR  CAYABYAB
    2370 TOLENTINO, LESTER JOHN  BANIQUED
    2371 TOLENTINO, MARK LESTER  PATAUNIA
    2372 TOLENTINO, ROLANDO JR  ROMANO
    2373 TOLIBAS, EGIELOU  YAMBA
    2374 TOMAS, SAMMY JR  KADUSALE
    2375 TOPACIO, BILLY JOEL  VILLARE
    2376 TORERO, WENCESLAO JR  EBOÑA
    2377 TORRENTIRA, MARK JOSEPH  DIAZ
    2378 TORRENUEVA, HARVIE  ARELLANO
    2379 TORRES, GHERSON  BATTUNG
    2380 TORRES, JEFFERSON  MARANOC
    2381 TORRES, OLIVER  SORIANO
    2382 TORRES, PATRICK  SIMBULAN
    2383 TORRES, RICHARD  GINOLOS
    2384 TORRUBIA, SAMSON JR  CABIGAS
    2385 TOZU, CHRISTIAN  TOLING
    2386 TUAZON, RIZALITO JR  SIRON
    2387 TUELLA, DEO VERBO  ALCERA
    2388 TUGAOEN, DERICK  TAGUDIN
    2389 TULAY, ANJO  ZAGADA
    2390 TUMACDANG, FRANCISCO  ADONG
    2391 TUMALA, CASIMERO  ONGCOY
    2392 TUMAMPOS, ALFREDO  BULALA
    2393 TUNDAYAG, DANDY  PAFIN
    2394 TUNGCUL, ARCHIE  TAGACAY
    2395 TUPAS, ARTHUR REX  INFANTE
    2396 UAYAN, EARL JAY  CAGUBCOB
    2397 ULEP, LADY MARIANNE  PASION
    2398 ULIT, MARK ANTHONY  MORALES
    2399 ULITIN, DANN MARK  NATANAUAN
    2400 URBINO, REMMADHYLE  DOCUSIN
    2401 URBODA, JERICO  BONGATO
    2402 URBODA, TITO  BONGATO
    2403 URGEL, ALVIN  NOTARTE
    2404 URSULUM, GERALD  CARPIO
    2405 USERO, ALDEN  OLESCO
    2406 VALDEZ, CHRIZA  MORTEL
    2407 VALDEZ, GEMMARIE  EVANGELISTA
    2408 VALDEZ, HERBERT JOSEPH  LIWANAG
    2409 VALDEZ, JAE MARIE  TEREC
    2410 VALDEZ, JOHN MICHAEL VINCENT  PAJARILLO
    2411 VALDEZ, PHIL JAY APOLLO  RIMANDO
    2412 VALDEZTAMON, IAN  DELA TORRE
    2413 VALENCIA, KARL BENEDICT  CRUZ
    2414 VALENCIA, KEVIN JOHN  LANDICHO
    2415 VALENCIA, MICHAEL ANGELO  JAMISON
    2416 VALENCIA, RONELO  MAGBANUA
    2417 VALENTINO, DANIEL  TOMAS
    2418 VALENZUELA, ALEX  NABONG
    2419 VALENZUELA, HARDEEF  DELA ROSA
    2420 VALLE, JOHN MARK  MORATO
    2421 VALLENTOS, RONILO  ECAT
    2422 VALLO, ANTON  DE VERA
    2423 VARGAS, ALAN  LORENZO
    2424 VARGAS, EUGENE  NICOLAS
    2425 VASQUEZ, RITCHE  BERONG
    2426 VAÑO, JOSE BRYAN  PASA
    2427 VEDIJA, RONALD  GINDAP
    2428 VEGA, JANNES MIZRAIM  PULIDO
    2429 VEGA, JULIP CESAR  AVILES
    2430 VELASCO, ANGELO  MACASLING
    2431 VELASCO, CHRIS JOHN  ALIAZAS
    2432 VELASCO, JOHN LYNDELL  BAJUYO
    2433 VELASCO, KEERBY  PEREZ
    2434 VELASCO, RICARDO  SUNGGAHID
    2435 VELASCO, ROMMEL JR  AÑONUEVO
    2436 VELASQUEZ, EDRIN ANDREW  LUNAR
    2437 VELASQUEZ, JECARL  CUTAB
    2438 VENOZA, ROBERTO  MACARAEG
    2439 VENTO, LOUIE AERON  BAUTISTA
    2440 VENTURA, ANARAAR  PASION
    2441 VENUS, GIANELLI  OLIVER
    2442 VENUYA, MARIA IRENE  VILLANUEVA
    2443 VERA CRUZ, DANMARK  ESTEMBER
    2444 VERALLO, JULIUS CESAR  MONGAS
    2445 VERANO, MARIEL JAY  NUGAL
    2446 VERGARA, VENJIE  NICOLAS
    2447 VERSOZA, ROGER  GUTAY
    2448 VERTUDES, RAFAEL  URBINO
    2449 VIBAL, ARIEL  BONAGUA
    2450 VICENTE, JERIMIAH  GONZALES
    2451 VICENTE, JESSPER  MAON
    2452 VICHOZO, J-BENJOR  CRIBE
    2453 VICTORIA, RICKY JR  REAL
    2454 VIERNES, CLYDE MARK
    2455 VIERNES, GIAN CYDRICK  MACATANGAY
    2456 VIERNES, RODEL  CABALO
    2457 VILELA, JAIRUS AZRA  PANGANIBAN
    2458 VILLACORTE, EMILIANO JR  LABIANO
    2459 VILLADOS, DAVID JOSEPH  UMIPIG
    2460 VILLAESTER, MARIA LOURDES  PLEYTO
    2461 VILLAFLOR, DEESA FAYE  BIHASA
    2462 VILLAMAR, STEPHEN JAMES  TORREGOZA
    2463 VILLAMIL, RONALDO  CLAVERIA
    2464 VILLAMOR, FELIX  DELA TORRE
    2465 VILLAN, RALPH JOHN  MONTERO
    2466 VILLANIL, ERNESTO JR  ALIPIN
    2467 VILLANUEVA, BRYAN  NAVATO
    2468 VILLANUEVA, CHRISTIAN ROBERT  TABELON
    2469 VILLANUEVA, EDUARDO JR  MONTEPIO
    2470 VILLANUEVA, MARK ANTHONY  LAMUSAO
    2471 VILLANUEVA, REY  ANAMA
    2472 VILLANUEVA, ROMEO JR  OLAN
    2473 VILLARANTE, GLESSIE  DULDULAO
    2474 VILLAROSA, JUN MAR  TIBAY
    2475 VILLAROYA, DARWIN  OCADO
    2476 VILLAROYA, DULF ANTHONY  BATIANCILA
    2477 VILLASANA, NIKKO  GALVE
    2478 VILLAVERDE, SENNER  ANDAO
    2479 VILLAZOR, GABRIEL  MONTAÑO
    2480 VILLENA, JEROME  BODOTA
    2481 VILLIGAS, JORGE  ATAY
    2482 VILORIA, MIKE ROBIN  GO
    2483 VILORIA, RON LOUIE  ROSETE
    2484 VINGNO, RICHARD  FAVILA
    2485 VIODOR, KENETH DAVID  BAUTISTA
    2486 VIOLANDA, ALVIN  LASCOÑA
    2487 VIRAY, EFREN PAUL  VELASCO
    2488 VIRTUCIO, VIVIENNE MAE  AGUILA
    2489 VIRTUDEZ, JOHN KARLO  CARLOS
    2490 VISITACION, BRYANN CHRISTOPHER  VASQUEZ
    2491 VISITACION, MARLON  DE LA PEÑA
    2492 VISPERAS, JASON  SUMALINOG
    2493 VITENTE, RODSTAR  ANTONIO
    2494 VITERBO, RODNIE  MACATUAL
    2495 VITO, AXEL JAN  ALGARNE
    2496 VITOR, RANDY  SENDRIJAS
    2497 VITUALLA, JOHN CARLO  CALARA
    2498 VIVAR, DERIC HAROLD  DIALOLA
    2499 VOLANTE, ANGELA GRACE  ARGENTE
    2500 WAGAS, RYAN  RETARDO
    2501 WAKAT, EDELYN  WASIT
    2502 WATE, CARL IAN  LANZADERAS
    2503 WILLY, SHERAINE MAE  TUBAL
    2504 YABUT, MELCHOR  IBJONG
    2505 YANA, GILBERT  BETE
    2506 YANES, DARWIN  CANULLAS
    2507 YAO, JOSHUA  BAUTISTA
    2508 YAO, RIZALITO  DACALLOS
    2509 YARTE, JOHN ANTHONY  QUIOZON
    2510 YBAÑEZ, EDUARD  SEMBLANTE
    2511 YBAÑEZ, JOHN RHODEL  BALINGIT
    2512 YBAÑEZ, MICHAEL JR
    2513 YEMA, DARRAH MARGARETTE  DIMAYUGA
    2514 YLAGAN, RAMIERJAKE  ALIWALAS
    2515 YONGAO, RYAN JAY  ARAÑA
    2516 YUSUF, ABDUL MUIN  BRAHIM
    2517 ZABALERIO, ARIEL  ANDRADE
    2518 ZAMORA, KIVEN  ALBORTE
    2519 ZAMORA, PETE ANDRE  BAHALLA
    2520 ZANTUA, MAYRA  JAMOLIN
    2521 ZARASPE, RONUALDO  FLORES
    2522 ZENAROSA, JOMART  BELLEN
    2523 ZERRUDO, EFREN JR  BUSTAMANTE
    2524 ZURBITO, ALEXANDER JR  TUMBAGA
    2525 ZUÑIGA, VAL-ART  VILA

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