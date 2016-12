26 examinees pass the upgrading as Professional Mechanical Engineer exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 26 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this December 2016.

Seq. No. Name

1 AGUILAR, JOEREX SOLATORIO

2 ALMONTE, ERICO NATIVIDAD

3 ANANAYO, CHARLES GAYO

4 ASPA, RIGOR DEL MUNDO

5 BARBA, LUISITO PAOLO ECHALAR

6 CALAMBA, RICO MONTEBON

7 CAMACHO, RENATO SIQUIG

8 CAPILITAN, BRYAN VILLAVER

9 ENDERES, ERNA ASENTISTA

10 FELINA, JUNEDEN SAVE PERTUDO

11 FONTANOZA, ORLAND VILLEGAS

12 GALAGAR, JANNEL ALNGOG

13 GAMAYAO, DIOSDADO GERAPUSCO

14 GUMAYAGAY, NESTOR MANGACCAT

15 ISILEN, WARREN II LAMPISA

16 ITURRALDE, JOHN CONSTANTINE CONSEMINO

17 JALANDRA, VINCENT DEQUITO

18 LANUZA, GARY ARATIA

19 LAURON, NOEL TOLEDO

20 LINO, DENNET DELA CRUZ

21 LOGROÑO, CONRADO JR BITANG

22 MALOLOY-ON, JAY LLERA

23 ORCULLO, RAYMON SANGALLA

24 PARDILLA, VICTOR VILLARET

25 ROCA, PETRONIO ELONA

26 TIEMPO, RENATO CERVANTES

NOTHING FOLLOWS———————-