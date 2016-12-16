Friday, December 16, 2016
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    26 examinees pass the upgrading as Professional Mechanical Engineer exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 26 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this December 2016.

    Seq. No.     Name

    1    AGUILAR, JOEREX  SOLATORIO
    2    ALMONTE, ERICO  NATIVIDAD
    3    ANANAYO, CHARLES  GAYO
    4    ASPA, RIGOR  DEL MUNDO
    5    BARBA, LUISITO PAOLO  ECHALAR
    6    CALAMBA, RICO  MONTEBON
    7    CAMACHO, RENATO  SIQUIG
    8    CAPILITAN, BRYAN  VILLAVER
    9    ENDERES, ERNA  ASENTISTA
    10    FELINA, JUNEDEN SAVE  PERTUDO
    11    FONTANOZA, ORLAND  VILLEGAS
    12    GALAGAR, JANNEL  ALNGOG
    13    GAMAYAO, DIOSDADO  GERAPUSCO
    14    GUMAYAGAY, NESTOR  MANGACCAT
    15    ISILEN, WARREN II  LAMPISA
    16    ITURRALDE, JOHN CONSTANTINE  CONSEMINO
    17    JALANDRA, VINCENT  DEQUITO
    18    LANUZA, GARY  ARATIA
    19    LAURON, NOEL  TOLEDO
    20    LINO, DENNET  DELA CRUZ
    21    LOGROÑO, CONRADO JR  BITANG
    22    MALOLOY-ON, JAY  LLERA
    23    ORCULLO, RAYMON  SANGALLA
    24    PARDILLA, VICTOR  VILLARET
    25    ROCA, PETRONIO  ELONA
    26    TIEMPO, RENATO  CERVANTES

    NOTHING FOLLOWS———————-

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