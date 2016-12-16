26 examinees pass the upgrading as Professional Mechanical Engineer exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 26 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this December 2016.
Seq. No. Name
1 AGUILAR, JOEREX SOLATORIO
2 ALMONTE, ERICO NATIVIDAD
3 ANANAYO, CHARLES GAYO
4 ASPA, RIGOR DEL MUNDO
5 BARBA, LUISITO PAOLO ECHALAR
6 CALAMBA, RICO MONTEBON
7 CAMACHO, RENATO SIQUIG
8 CAPILITAN, BRYAN VILLAVER
9 ENDERES, ERNA ASENTISTA
10 FELINA, JUNEDEN SAVE PERTUDO
11 FONTANOZA, ORLAND VILLEGAS
12 GALAGAR, JANNEL ALNGOG
13 GAMAYAO, DIOSDADO GERAPUSCO
14 GUMAYAGAY, NESTOR MANGACCAT
15 ISILEN, WARREN II LAMPISA
16 ITURRALDE, JOHN CONSTANTINE CONSEMINO
17 JALANDRA, VINCENT DEQUITO
18 LANUZA, GARY ARATIA
19 LAURON, NOEL TOLEDO
20 LINO, DENNET DELA CRUZ
21 LOGROÑO, CONRADO JR BITANG
22 MALOLOY-ON, JAY LLERA
23 ORCULLO, RAYMON SANGALLA
24 PARDILLA, VICTOR VILLARET
25 ROCA, PETRONIO ELONA
26 TIEMPO, RENATO CERVANTES
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