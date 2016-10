27 examinees pass the Mechanical Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 27 out of 118 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 ANORE, RICO FULGUIRINAS

2 ARCANGEL, DOMINGO JR GRACILLA

3 ARDAMIL, ANGELO ESQUILLO

4 BANAS, LEONARDO JR REMEDIO

5 BASILIDES, LITO EVARRETE

6 BUSTARGA, DEXTER SARTO

7 CAPATAYAN, ROMMEL ALLAN VIDAL

8 CUIZON, HERNANDO SAGUIPID

9 DE GALICIA, DENNIS SUICO

10 ESTRELLA, WINSTON GRANADA

11 GALIGAO, MICHAEL REPONIA

12 GARCIANO, OSCAR MARZAN

13 GAVINO, NORBERTO CORTEZ

14 GEVANA, ROSENDO MANILA

15 GULFAN, RICARDO JR MEDILO

16 ISANAN, VICENTE ZULUETA

17 MARICOL, TATA CAINDUG

18 PALTEP, TRANQUILINO RULLAN

19 PATIAM, GERRY ESTOS

20 QUIÑONES, ROEL LOZANO

21 RAYMUNDO, REIMOND BALUYOT

22 RETANAN, HENRY REVERENTE

23 RUIZ, RAMERO ILLUSTRACION

24 SONEJA, FLORO SOLO

25 SUAIB, IBRAHIM MUSTAPHA

26 TUPAG, VICTOR ALEJANDRO TALIP

27 YABUT, RAMIL GEMENTIZA

NOTHING FOLLOWS ———————-