Wednesday, October 5, 2016
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    27 examinees pass the Mechanical Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 27 out of 118 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No.    N a m e

    1   ANORE, RICO  FULGUIRINAS
    2   ARCANGEL, DOMINGO JR  GRACILLA
    3   ARDAMIL, ANGELO  ESQUILLO
    4   BANAS, LEONARDO JR  REMEDIO
    5   BASILIDES, LITO  EVARRETE
    6   BUSTARGA, DEXTER  SARTO
    7   CAPATAYAN, ROMMEL ALLAN  VIDAL
    8   CUIZON, HERNANDO  SAGUIPID
    9   DE GALICIA, DENNIS  SUICO
    10   ESTRELLA, WINSTON  GRANADA
    11   GALIGAO, MICHAEL  REPONIA
    12   GARCIANO, OSCAR  MARZAN
    13   GAVINO, NORBERTO  CORTEZ
    14   GEVANA, ROSENDO  MANILA
    15   GULFAN, RICARDO JR  MEDILO
    16   ISANAN, VICENTE  ZULUETA
    17   MARICOL, TATA  CAINDUG
    18   PALTEP, TRANQUILINO  RULLAN
    19   PATIAM, GERRY  ESTOS
    20   QUIÑONES, ROEL  LOZANO
    21   RAYMUNDO, REIMOND  BALUYOT
    22   RETANAN, HENRY  REVERENTE
    23   RUIZ, RAMERO  ILLUSTRACION
    24   SONEJA, FLORO  SOLO
    25   SUAIB, IBRAHIM  MUSTAPHA
    26   TUPAG, VICTOR ALEJANDRO  TALIP
    27   YABUT, RAMIL  GEMENTIZA

    NOTHING FOLLOWS ———————- 

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