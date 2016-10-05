27 examinees pass the Mechanical Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 27 out of 118 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No. N a m e
1 ANORE, RICO FULGUIRINAS
2 ARCANGEL, DOMINGO JR GRACILLA
3 ARDAMIL, ANGELO ESQUILLO
4 BANAS, LEONARDO JR REMEDIO
5 BASILIDES, LITO EVARRETE
6 BUSTARGA, DEXTER SARTO
7 CAPATAYAN, ROMMEL ALLAN VIDAL
8 CUIZON, HERNANDO SAGUIPID
9 DE GALICIA, DENNIS SUICO
10 ESTRELLA, WINSTON GRANADA
11 GALIGAO, MICHAEL REPONIA
12 GARCIANO, OSCAR MARZAN
13 GAVINO, NORBERTO CORTEZ
14 GEVANA, ROSENDO MANILA
15 GULFAN, RICARDO JR MEDILO
16 ISANAN, VICENTE ZULUETA
17 MARICOL, TATA CAINDUG
18 PALTEP, TRANQUILINO RULLAN
19 PATIAM, GERRY ESTOS
20 QUIÑONES, ROEL LOZANO
21 RAYMUNDO, REIMOND BALUYOT
22 RETANAN, HENRY REVERENTE
23 RUIZ, RAMERO ILLUSTRACION
24 SONEJA, FLORO SOLO
25 SUAIB, IBRAHIM MUSTAPHA
26 TUPAG, VICTOR ALEJANDRO TALIP
27 YABUT, RAMIL GEMENTIZA
NOTHING FOLLOWS ———————-