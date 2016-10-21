Friday, October 21, 2016
    • The Manila Times Online
    The Manila Times Online
    You are at:»»»2,722 examinees pass the Electronics Technician licensure exams

    2,722 examinees pass the Electronics Technician licensure exams

    0
    By on on The Latest News, Today's Breaking News

    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,722 out of 3,642 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in the cities of Manila, Baguio, Cebu, Davao and Lucena this October 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 AALA, JO CARRIZA  TABELISMA
    2 AALA, MARK JAYSON  MAYUGA
    3 ABACA, JAISEL IRIS  OCAMPO
    4 ABACAN, ALYSSA CHANDRA  MAKALINTAL
    5 ABAD, ADELLAINE  BATIN
    6 ABAD, AN-JELO GIAN  CRUZ
    7 ABADA, REYMARK  BINAMERA
    8 ABADILLA, DAREEN MIJ  CADALIG
    9 ABADILLA, ZARELL ARNOLD  BAUTISTA
    10 ABALOS, ROMMEL  MELCHOR
    11 ABANADOR, MA KRISTINE JOY  BERAME
    12 ABARINTOS, SEAN BRENDAN  TRINIDAD
    13 ABELARDO, MELCHIZEDEK  ROL
    14 ABELLANOSA, CHRISTIAN  BILOY
    15 ABELLO, JOHN CLINT  SUICO
    16 ABLAO, KEN STANLEY  SAMSON
    17 ABONG, ALDWIN  ALARCON
    18 ABRENICA, KEVIN BRET  RIMORIN
    19 ABRIO, MARYSOL  CAMBAYA
    20 ABULENCIA, JOHN  AGUILA
    21 ABUNDO, RONNEL  BALINGBING
    22 ABUNGAN, NORMAN  GARCIA
    23 ACABADO, JEAN MAE  PATULOT
    24 ACEBEDO, JOSEPH  CAVADA
    25 ACLA, LESTER JOHN  WABINGA
    26 ACOBA, ARGY  FLORES
    27 ACUEZA, YVAN  REYES
    28 ADDUN, DALE  AGUITE
    29 ADENGENAN, RED  PATARATA
    30 ADO, JEMIMA ANN  EBIN
    31 ADRIANO, CRISTINE  POLIDARIO
    32 ADRICULA, JAYSON JAN  DORDAS
    33 ADUCAL, LOUISE EARN  BAREJA
    34 ADVINCULA, MARC ALLAN  DIMAYUGA
    35 AFICIAL, GILMARC  OCHOA
    36 AFRICA, ANGELO LUIS  ARREZA
    37 AGA, JANICKA  PALENCIA
    38 AGATEP, LEILANIE  BALMARTINO
    39 AGBAY, CINDERELLA MHAY  BON
    40 AGENA, JAYSON  SANDOVAL
    41 AGNAS, CLARENCE JOSEPH  GATDULA
    42 AGNE, IRIS  TAGARE
    43 AGNO, JIASMEN  MIRANDA
    44 AGOYLO, TRECIA  CHUA
    45 AGUILA, RHOWIN MIGUEL  LIGUTAN
    46 AGUILAR, ALVIN  DATU
    47 AGUILAR, ARIANE  ARCAO
    48 AGUILAR, CHRISTIAN  MARCAIDA
    49 AGUILAR, JOHN NOAH  TORRES
    50 AGUILAR, SPENCER  ARGUELLES
    51 AGUILAR, VON CALVIN  AQUE
    52 AGUSTIN, CHEXEL  DE RAMOS
    53 AGUSTIN, DANIELLE GRACE  BRIÑES
    54 AGUSTIN, JULIANNE  SILVERIO
    55 AGUSTIN, RAZALYN  BAUTISTA
    56 AGUSTIN, REYNALDO JR  GRAVIDES
    57 AGUSTIN, RICARDO JR  CATALAN
    58 AJOC, PHOEBE ANN  JUNASA
    59 ALABASTRO, ABEGAIL  CARPIO
    60 ALABASTRO, ADRIAN CAMILO  OXEMER
    61 ALABIA, ROSELYN  SUMARIA
    62 ALABOT, GYPSY VAL  GALLENERO
    63 ALACAPA, MARIA ANGELICA  PALOMO
    64 ALADANO, MISCHELLE  TORDIL
    65 ALAGAO, JAYVEE  ALAGAO
    66 ALAJAS, OLIVER JOHN  YAYA
    67 ALAMARES, RUSTEE VON  GONZALES
    68 ALAMEDA, LAWRENCE PAUL  MISA
    69 ALANDY, KLESHTER ROGEE  ABRIGO
    70 ALANO, FRANCISCO  IRANZO
    71 ALANO, MARITONI  MESIA
    72 ALARCON, MARIEL KLAUDINE  VELASQUEZ
    73 ALATTICA, KEVIN  MAÑALAC
    74 ALAYON, NESTOR BON  PRAL
    75 ALBA, AXEL  ROBLES
    76 ALBARRACIN, RENEE ANNE  VILLEJO
    77 ALBINO, ELMER  GAMAY
    78 ALBURO, JOHN MICHAEL  DIALOGO
    79 ALBUTRA, JAROME  CASIDSID
    80 ALCANTARA, AARON
    81 ALCANTARA, JOHN CARLO  CLEMENTE
    82 ALCANTARA, JULIE  PALCON
    83 ALCARAZ, WARNER JAY  SAGALA
    84 ALCAZAR, JEROME  MERCADO
    85 ALCID, ACE DOMINIC  CHING
    86 ALCOBER, VANESSA  PANGANIBAN
    87 ALCONTIN, JOMARI  LIGON
    88 ALCORAN, ALVIN  MAGLIAN
    89 ALCOTIBO, JOHN PAUL  LIBO-ON
    90 ALDA, BRIAN  BERNABE
    91 ALDAMIA, RENA SHEINA MAE  DIDAL
    92 ALDAY, KRISTINE MARIE  RIPA
    93 ALDION, JASON
    94 ALDOVINO, PRINCESS DANICA  MENDOZA
    95 ALEGUAS, JOYCE  SUMAWANG
    96 ALEJO, MIKHAEL GORDON  MARTIJA
    97 ALEMANIA, DENNMARK  OBEÑA
    98 ALEMANIA, JAYMARK  MADRIDEO
    99 ALFARAS, GIAD  SAMPIANO
    100 ALFARO, MARIA DHANITA  DAVID
    101 ALGABRE, RHYAN  TOLERO
    102 ALIBUSA, ALIZA MAE  ALVAREZ
    103 ALIDIO, PAOLA LOPSY  BELARMINO
    104 ALIGANGA, RONNEL JACOB  PENACHOS
    105 ALIMOREN, FITZ GERALD  TUBIN
    106 ALIPAR, EMMANUEL  BACALSO
    107 ALIÑARTE, RHEA LOU  DIAZ
    108 ALJAS, DEXIE JAY  MONTAÑO
    109 ALLARE, MARK DEN  CUNANAN
    110 ALLAREY, JUSTINE RHETT  ASPRER
    111 ALMAREZ, JOHN AARON  JALANDO-ON
    112 ALMARIO, PHAULO  ESPIRITU
    113 ALMAZAN, CHARLENE MAE  BANDOLIN
    114 ALMAZAN, EUNICE  CANARIA
    115 ALMEDA, FLOYD LIMUEL  AGULTO
    116 ALMENDRAL, JANE NICOLE  LACSON
    117 ALMERO, REYNALD  TELADO
    118 ALMOITE, YNAH JANN CHARLEMAGNE  TOMAS
    119 ALOCELJA, JAY LOYD  BABIA
    120 ALOLOD, REY-AR  TAMBA
    121 ALONZO, ROIE JERICK  MILLAN
    122 ALOSBAÑOS, MARIE EMELIE  YABO
    123 ALOVA, REGINA  TIBANG
    124 ALQUIZA, TESSA  ORETA
    125 ALTICHE, ZHARINA NOFFA  VERANO
    126 ALVARADO, REGINE  NABUNG
    127 ALVAREZ, MYZEHL BENNETH  NATIVIDAD
    128 ALVIOLA, JEANNETTE  HERDA
    129 AMA, ALEXANDER  GELBOLINGO
    130 AMADOR, MARC ANGELO  ZAMORA
    131 AMAHIT, RODNY  BABOR
    132 AMANSEC, JAMES  VERGARA
    133 AMANTE, CLINTON  MERCADO
    134 AMATA, JOREL  MORENO
    135 AMBAGAN, KENNETH  FEDERICO
    136 AMBITO, KENNETH  ESPERANZA
    137 AMBROSIO, LEOJAY  ANDRES
    138 AMIL, CAMILLE LOIS  SAGARAY
    139 AMISTAD, NICOLE ARIANNE  VALIENTE
    140 AMISTOSO, JOY  AGOSTO
    141 AMODIA, JAYSON  OPELARIO
    142 AMODIA, VICTOR CHRISTOPHER ALPERT  AMODIA
    143 AMOGUIS, JENINA  REALICA
    144 AMORES, JOHN VICTOR PAOLO  REYES
    145 AMORES, TIMOTHY KATE  PATEÑA
    146 AMORIO, ARLIE
    147 AMPARO, GIO ALFONSO  PRIETO
    148 AMPO, VINCENT CEASAR  RAYPON
    149 AMPONG, AIMAHN  PUGOY
    150 ANACION, PAOLO  SUMAGAYSAY
    151 ANATALIO, RAINNELL  CADA
    152 ANCHOREZ, WILSON  MAGPANTAY
    153 ANDALEON, DAVID JOASH  DIAZ
    154 ANDIT, NAPZ IAN  VARGAS
    155 ANDRADA, DANIEL  TRINIDAD
    156 ANDRES, ARVIN  ARELLANO
    157 ANDRES, MARVIN  SAET
    158 ANDRES, PEEJAY  CARANDANG
    159 ANG, JAPHET ALFEO NIÑO  DIOLA
    160 ANG, RYAN JADE  TIMCANG
    161 ANGELES, CHRISTIAN AARON  AMPARO
    162 ANGELES, GERALD RICK  ALMENDRAL
    163 ANGELES, MARK ALBERT  DE PAZ
    164 ANGELES, MARK DAVID  PADOLINA
    165 ANGKI, SHARIFF  CAPILLO
    166 ANGUSTIA, JOTHAM IVAN  OLIVA
    167 ANOR, JAYCELLE JOY  ARGEL
    168 ANTE, AL FRANCIS  VILLANUEVA
    169 ANTONIO, IAN GILBERT  PAGARAN
    170 ANTONIO, JARED  MERCADO
    171 ANTONIO, KIM PAOLO  CASTRO
    172 ANTONIO, RODOLFO JR  GELLADO
    173 ANTOQUIA, JEFFREY  NAVARRO
    174 ANUNCIACION, DEXTER  YU
    175 ANUSENCION, KEEMPEE  QUIAMBAO
    176 APARICIO, CHARLY  MANSUETO
    177 APLAON, JUDY MAE  GERONGANO
    178 APOLINARIO, JIREH JOSHUA  MARGALLO
    179 APURA, WENDEL  DE GUZMAN
    180 APUYAN, KLIXON NYLLE  TEE
    181 AQUINO, BENEDICT  MIGUEL
    182 AQUINO, CHADBERT NIKKO  DIVAL
    183 AQUINO, RODOLFO RENZ III  ARAGON
    184 ARABES, IRENE LIA  DINGLASA
    185 ARAGONCILLO, CARL JASON  CAIN
    186 ARAGOZA, IAN CEDRIC  NALANGAN
    187 ARAMBULO, CINDY  CERENEO
    188 ARANAS, ALEXIEL  KERONG
    189 ARANGOTE, FRANCIS  LALISAN
    190 ARANILLA, BERNARD  SUBELDIA
    191 ARBUYES, DARYL  LABAGO
    192 ARCANGEL, MARY SHY LADY  PASCUA
    193 ARCANO, GERALD  NAVARRO
    194 ARCEGA, DONA RICHELENE  GARCIA
    195 ARCIGA, MARLON  SIMBILLO
    196 ARCILLA, DONNE JOSHUA  EUGENIO
    197 ARCILLA, JOHN KEVIN  SANTIAGO
    198 ARCINAL, SWEET KATHLEEN
    199 ARDID, CLARISSA MAE  ENRIQUEZ
    200 ARELLANO, ARCHIANNE DALE  DELA CRUZ
    201 ARELLANO, MICHAEL  QUERIJERO
    202 ARELLANO, RAINIER-DAN  ALCARAZ
    203 ARELLANO, RALPH JUSTINE  ABRIGO
    204 ARELOLO, JUNAH MAE  TOLERO
    205 ARENAS, JOHN FAUST  SUN
    206 ARGONZA, JULIUS RYAN  DULIN
    207 ARIOLA, HILFRED  JOSEF
    208 ARIOLA, NICOLE  VELASQUEZ
    209 ARISTON, KRISTINE LORRAINE  GERRA
    210 ARIÑABO, RIMAR  JAVIER
    211 ARMECIN, JOHN PAUL  TAYLARAN
    212 ARMENDEZ, STEPHEN  CAPILLO
    213 ARMENIO, KEVIN BRYLE  RAMOS
    214 ARO, JAYSON  BACURNAY
    215 AROCENA, EIMEREN  BUENO
    216 AROJADO, KIMBERT  ASOTIGUE
    217 ARQUERO, MARIDETH  FONTILLAS
    218 ARRAGONA, JULIUS MARK  FRANCISCO
    219 ARREZA, ROBERT  TOMAS
    220 ARRIETA, MATT ANDREW  FLORES
    221 ARROGANTE, KEVIN  CACERES
    222 ARTUZ, PATRICIA LYN  GUEVARRA
    223 ARUTA, REY RYAN  REYNA
    224 ASA, CINDY ZARAH  DE LEON
    225 ASCAN, ADRIAN GIOVANNI  GOMEZ
    226 ASILO, LIEZL  VALENCIANO
    227 ASILO, NICHOLAS MARIOUS  BATARAO
    228 ASIS, PEARL ALVHIE  MARTINEZ
    229 ASIS, PLINKY CHARMAINE  COMIA
    230 ASISTORES, RONNEL  LANDICHO
    231 ASMA, MARICAR  NATANAUAN
    232 ASPERA, JIMMEL ANTHONY  DUMOL
    233 ASPIRAS, EUSEBIO JR  SORILLANO
    234 ASTURIAS, JOHN PAUL ANTHONY  CASTILLO
    235 ASWIT, MIAMI JANE  QUIDAOG
    236 ATIENZA, GERICH ROMMEL ULYZES  LANDICHO
    237 ATIENZA, JESSICA  CARINGAL
    238 ATIENZA, MARK ALVIN  JUMARANG
    239 ATILLO, RAMEL  CANTILA
    240 ATIS, NOREEN JIM  ESTRADA
    241 AUDITOR, CHRISTIAN  VASQUEZ
    242 AURELLANA, MARVIE MARIE  EUGENIO
    243 AUSTRIA, ERWIN  LACAP
    244 AUSTRIA, JAY-R  AUSTRIA
    245 AUSTRIA, MARIELOU  DE LEON
    246 AVENILLA, LEONIDO JR  SOL
    247 AVILES, JAZZSHER  MURILLO
    248 AVIÑANTE, CLINTON  SAGUN
    249 AYANGCO, REGINE  TABI
    250 AYON, RYAN EROLL  MABALOT
    251 AYOP, ANNEBELLE  BELEN
    252 AYROSO, ALEXIS  ARCILLA
    253 AYSON, KURT RUSSEL  CABATBAT
    254 BABON, BRYAN  PITAO
    255 BACALANDO, KIM WILTON  LUCERO
    256 BACALTOS, FLORENCE  CEDRO
    257 BACAY, BEJAY  AROBO
    258 BACONGALLO, KHAMILLE JALYSA  SIBUG
    259 BACULI, VICTOR JR  FRONDA
    260 BADILLO, GILES LORENZO  LABRADOR
    261 BADOSA, LEZERIE JAERAH  HERNANDEZ
    262 BADUA, HILDA  MARIANO
    263 BAGABAY, JHON ROALD  ABORITA
    264 BAGAMAN, MERIEL SHANN  ALCONES
    265 BAILON, CARLOS JR  RIVERA
    266 BAIS, DYA MONDE  FLORES
    267 BAJA, KLARK LESTER  TURBANOS
    268 BAJO, STEPHEN PAUL  REGENCIA
    269 BALAGA, RENZ MARION  VEGA
    270 BALAGOT, RICHARD  ACOSTA
    271 BALAJADIA, JAIMELYN JANE  FLORES
    272 BALAMAD, ALFRED DENNIS  BANZUELA
    273 BALAMBAN, ELIEZER JR  CHUA
    274 BALANA, VINADHEL DIANNE  CAINDAY
    275 BALANGITAN, SHERILYN  TEJADA
    276 BALAOD, LANIMAE  DOCIL
    277 BALATONG, MANDILYN  ANCHETA
    278 BALBARINO, JACKIE-LOU  BALOIS
    279 BALDAGO, MARIA CINDY  GEROY
    280 BALDEMOR, REMARC  TABANAO
    281 BALE, ROLLY  PEROY
    282 BALETE, RYAN MATTHEW  CARANAY
    283 BALIN, KATRINA  DIAZ
    284 BALINTONG, GISSELLE  GRANADO
    285 BALISI, MICHAEL JOHN  TORRES
    286 BALITAOSA-AN, CHYNEE  ESPARES
    287 BALIWAG, RON RANNIE  BATILO
    288 BALLA, MAYRAQUEL  GERONIMO
    289 BALLEDOS, ELI THEODORE  INFANTE
    290 BALMORES, JEROME  SANTIAGO
    291 BALONDO, ATHENS  CALDERON
    292 BALTAZAR, AL DUAINE  ESPIRITU
    293 BALURAN, KHARMON  BUDOSO
    294 BALUYOT, INGRID BOJ  MAGAYON
    295 BALUYUT, IRIS  GONDA
    296 BANAAG, ZIENA RANI  MILLENA
    297 BANAGAN, RYAN ARDEN LUIS  SOTTO
    298 BANATAO, GENEVIVE  BAWAGAN
    299 BANATAO, KATRINA JOY  PEÑAFLOR
    300 BANDIALA, ANGEL ROSE  JONGKO
    301 BANDOLOS, JOELLY  DE LA CRUZ
    302 BANGAHON, BERTILEN JR  INTONG
    303 BANGALANDO, BRYAN JAY  MAGSALAY
    304 BANGAO, JOHANES  KITONGAN
    305 BANGIBANG, JONATHAN  SIMANGAN
    306 BANGILAN, DWAIN JASPER  BOYYE
    307 BANGUG, DANIEL  GALANTA
    308 BANGUIBANG, RICELLYNE  PEÑALBER
    309 BANNAWI, MONIQUE MARIE  AMMAKIW
    310 BANOGON, JAMES MERVIN  MENESES
    311 BANSIG, EDUARD CONRAD  BANGAYAN
    312 BANTING, ARNAN PAUL  MANALANSAN
    313 BANTOTO, FERNAN  CONATO
    314 BAQUINQUITO, ACHIST  MALACAMAN
    315 BARALLAS, JERIC  BELARMINO
    316 BARAQUIO, NAPOLEON JR  GAMUEDA
    317 BARDINAS, RUSTOM  AZUR
    318 BARJA, KIM  MACARAIG
    319 BARNACHEA, KARLA  CALDITO
    320 BAROLO, MICHAEL  SEVILLA
    321 BAROMA, VIC  BERIA
    322 BARON, JASMIN  MANALAYSAY
    323 BARQUIN, EDWARD  JUCUTAN
    324 BARRACA, TRISTAN JAY  NOEL
    325 BARRAL, JANVIC  BRIMON
    326 BARREDO, ROMAR  BIALEN
    327 BARRERA, JOHN DEO  FAILAMAN
    328 BARRERA, KRISTINE  GALANG
    329 BARRERA, MARY RODELYN  VITUDIO
    330 BARRIENTOS, LEI ANNE  CONCEPCION
    331 BARROMETRO, KATHLEEN  TIMBOL
    332 BARSAGA, RAISSA GUINEVERE  CHAN
    333 BARTIZO, RESSIE JAN  COCJIN
    334 BARTOLO, RESIE JOHN  CHUA
    335 BARTOLO, SHARMAINE  CAUGUIRAN
    336 BASANTA, JUDITHA RUSS  AGABON
    337 BASARTE, KAYSIEL  OYOS
    338 BASCO, RONYL JAY  VILLALOBOS
    339 BASILIO, KERWIN JAMES  FLORANO
    340 BASSIG, AIRA JANE  CUNTAPAY
    341 BATAAN, ANGELO  AVILES
    342 BATAC, ARIAN KIT  LAPUT
    343 BATAC, BRYDAN  CAMACHO
    344 BATAQUE, GENE ROSE  DEMEGILLO
    345 BATARAO, ROLAN JAY JR  GONZAGA
    346 BATARRA, SAYURI
    347 BATE, JOANA JULIET  LUCERO
    348 BATERINA, JUAN CARLOS  TAN
    349 BATHAN, JHONLY  REYES
    350 BATHAN, MAY ANGELINE  MALAGUIT
    351 BATOY, BERNADETTE  LUCERO
    352 BATTAD, ROEL  ARELLANO
    353 BATUCAN, DIANA MAY  ABAYON
    354 BAUTISTA, HERBERT  AMPARO
    355 BAUTISTA, JAY-R  MADRIDANO
    356 BAUTISTA, MA VERONICA  LAYUG
    357 BAUTISTA, MARK JOFFER  SANCHEZ
    358 BAUTISTA, RENIEL JOSEPH  ESTOLAS
    359 BAUTISTA, RHEMYLLE  PENILLA
    360 BAUTISTA, YANKEE  LAT
    361 BAUZON, ALVIN  BILLOTE
    362 BAWAS, LOUISE  CADAYGAN
    363 BAYANI, KIRK  BALCE
    364 BAYBAY, CHARICE MAE  TIBAYAN
    365 BAYOCBOC, CHARLENE  AGOM
    366 BECERRO, IAN  EDER
    367 BECERRO, NIMROD  GALAURA
    368 BECILLOTE, JOSELITO JR  BACLAYON
    369 BEDRIJO, EDGARDO JR  CALLAO
    370 BEGUICO, ALBREN MIKE  OPEÑA
    371 BEJARIN, ROY  BULAO
    372 BEJERANO, KEVIN MARC  ALEJANDRO
    373 BELLO, CHRISTOPHER  BONGABONG
    374 BENABISE, ERICKA ANN  MATRE
    375 BENAVIDES, LYLE ROBIN  TERRITORIO
    376 BENAVIDEZ, GIOVANNI  BAROLO
    377 BENDICIO, ADFRED  CABIGO
    378 BENEDICTO, KENNETH  AMORES
    379 BENEDICTOS, DHAVIE LYNN  BUNA
    380 BENEDICTOS, REYMAR  CANLUBO
    381 BENIGNO, NIKKA MAURICE  ANINIPOK
    382 BERDAN, JEAN SHERINA  VALENCIA
    383 BERGADO, CALEB ABRAHAM  CUSTODIO
    384 BERGADO, NEIL JOHN  ORANTE
    385 BERGANTIN, SALVADOR JR  RABACAL
    386 BERINGUELA, REGGIE BOY  MIMAY
    387 BERJA, JOREL CARLO  CUSTODIO
    388 BERJA, JUAN PAOLO
    389 BERMACHEA, JEOFFREY  LOMIBAO
    390 BERMAS, MHELRICK ANDREW  TIMOTEO
    391 BERMILLO, CLARENCE  ALAVIAD
    392 BERMILLO, MARVIN  CASTRO
    393 BERMOY, MICHELLE MAY
    394 BERNAL, ELY  BALDERAMA
    395 BERNALES, RENNIEL  DIVINO
    396 BERNARDO, ARBEE  MALIMBAN
    397 BERNARDO, JONAH  DELA CRUZ
    398 BERONILLA, NELSON  MAGAT
    399 BERTIS, JUNELL  SOTTO
    400 BESA, RAFAEL III  UBIÑA
    401 BETIONG, ORLAN ELI  MARCELO
    402 BIAS, GIAN  CASINSINAN
    403 BIENES, DAVE RYAN  SUMICAD
    404 BILON, JOHN PAUL  OMBEGA
    405 BINAG, MARK CRISTER  MANGUBA
    406 BISLUMBRE, GLENN IAN  TEJERERO
    407 BLANCIA, VEE JAY  SOLOMON
    408 BLANCO, PATRICK  DIRECTO
    409 BLAS, JEROME ROSS  ARGUEL
    410 BLASCO, JOHN REY  CADELIÑA
    411 BLASTIQUE, JEORGE DANIEL  DELA CRUZ
    412 BLAY, VRENELLI  DUMALAOG
    413 BOADO, KARL JORDAN  RAZON
    414 BOBADILLA, JOSEPH  DE VILLA
    415 BOBIS, DOMENIC  MENDOZA
    416 BOCALBOS, WEILAND  SANCHEZ
    417 BOCO, JEAN  CONTADO
    418 BOGNOT, ARWIN  SANCHEZ
    419 BOHOLST, SHAHONEY AIREEN  TACARDON
    420 BOJOS, TRIZIA ANNE  SACRISTAN
    421 BOLABO, ANGELICA  CASTILLO
    422 BOLALIN, FELIXBERTO  MONTE
    423 BOLAÑOS, MARK THOMAS  JARDIN
    424 BONDAL, CRIZELLEN  PAGUIO
    425 BONDOC, HARRIS  GARCIA
    426 BONDOC, REA ANN  ESCORPION
    427 BONETE, JENELLE  SICAD
    428 BONETE, VINCENT BRYAN  LOYOLA
    429 BONGON, PETER JOSHUA  NACPIL
    430 BONIQUIT, REXIE ANNE  ANGELES
    431 BONUS, CHRISTOPHER  BULATAO
    432 BOQUIREN, CARISMA  ZAPANTA
    433 BORBE, SALDIE JR  BELLEN
    434 BOREGAS, PRECIOUS ANN  SAPALICIO
    435 BORJA, FROILAN  SAN MIGUEL
    436 BORJA, RALPH RAYMOND  DE CASTRO
    437 BORNILLA, JEFFREY  PAZ
    438 BORROMEO, JOY  MARIANO
    439 BORROMEO, KLARENZ ANNE  TIMUAT
    440 BORROMEO, MARIO JR  CORNEJO
    441 BOTONES, ACAICO  PAGDONSOLAN
    442 BOYRAS, HAROLD JAMES  SALVAÑA
    443 BRAVO, JAYNON  CAYAGO
    444 BRENCIS, JELMAR  PROFETA
    445 BRILLANTES, LESLIE  VELANO
    446 BRIONES, JAIMECAH  PALENCIA
    447 BRIÑA, MARJORIE  AVILA
    448 BROA, AVELINO JR  DAG-UMAN
    449 BROCES, DANIEL LORENZ III  SOCOBOS
    450 BRON, CYRUS  MIRASOL
    451 BROTONEL, ERWIN  DELA ROSA
    452 BRUAN, ANGELO JAMES  CEREZO
    453 BRUTO, ARVIN  CAMASIS
    454 BRUÑA, JAM ELAINE  ESPIRITU
    455 BUAL, JUNE MAR  CACHUELA
    456 BUATHONG, VICTOR  SANTOS
    457 BUDOL, JERMEINE IKAIKA  GALICINAO
    458 BUELBA, JOHN DEO  FERRER
    459 BUENAFE, RENE THOMAS  MARQUEZ
    460 BUENAVENTURA, JUSTIN  JULIAN
    461 BUENAVISTA, VLADIMIR  TABOTABO
    462 BUENDIA, ROBERT ALLAN  ESPINOSA
    463 BUENO, ARJAY ALDRICH  HERMENO
    464 BUENO, KIM JARED  REYES
    465 BUENVENIDA, PAUL JHON  MARIANO
    466 BUGARIN, OLIVE  DOMINGO
    467 BUGHAO, ARJAY  MAGAYON
    468 BULAHAN, BRANDON JAY  ALFEREZ
    469 BULAONG, FRANCES FERDINNE  PASCO
    470 BULAWAN, ARNIE  LEGASPI
    471 BULLANDAY, JOAN  TORRES
    472 BULOSAN, RAYMART  MANDAC
    473 BUMANGLAG, PHILIP CHARLES  UGALE
    474 BUNAG, DALE JR  ORDANEZA
    475 BUNAGAN, TERENCE JOHN  VENTURA
    476 BUNANI, SERGIE LOU  LELIS
    477 BUNAO, NIKKI ISABEL  BLANQUISCO
    478 BUNGAOS, MICAH  SICAM
    479 BUOT, APRIL LYNETTE  DAMILES
    480 BUQUIR, SARAH MAE  PANGANIBAN
    481 BURGOS, ALLEN JANE  AMPARO
    482 BURGOS, ALYSSA MAE  DOMINGO
    483 BUSA, THADEA JHANN  EFE
    484 BUSANO, JOMAR ANTHONY  MORALES
    485 BUSTAMANTE, FREDELIE  NANQUIL
    486 BUTAC, BONN JOVI  GAVINA
    487 BUTIONG, KIM  JABONETA
    488 BUÑAG, NERISSA  ESTRADA
    489 CABADDU, PAUL LAUREN  GAFFUD
    490 CABALCAR, STENA MARI  ALONSO
    491 CABALIDA, JIM RASSEL  TUBACES
    492 CABALLEDA, MARY ANN  JUANICO
    493 CABALTERA, VANDELON  FELIAS
    494 CABALTICAN, MARX LENNIN  MARASIGAN
    495 CABANDING, CAYCEE LYN  MONTANA
    496 CABASE, ARNULFO JR  TAMON
    497 CABATAÑA, JOHN REY  OBAMOS
    498 CABATAÑA, LEYCEREE  JUMAO-AS
    499 CABATBAT, JOHN LESTER  ABAYA
    500 CABAYA, JAYCEE JAMES  JUAN
    501 CABILING, ERICKSON  ESPORNA
    502 CABONILLAS, ARNULFO JR  BIHAG
    503 CABRAL, KRIZSHEL BENALY  AUSTRIA
    504 CABRALES, DANIEL  DILAG
    505 CABRERA, JESSICA JANE  LIBIRAN
    506 CABRIGA, CHRISTIAN  CAMANGA
    507 CABUELLO, JOMARIE  CABUTIN
    508 CABUNGCAL, YERNELL  HATE
    509 CABUNTOCAN, RICHARD  CARISO
    510 CABURNAY, ARNEL  BONGHANOY
    511 CABUSAO, OLIVER  JUANILLO
    512 CACHO, TRICIA MAY  AGANA
    513 CADAG, MICHAEL ANGELO  LISING
    514 CADANO, CLEMENCE ORL  CERIALES
    515 CADELIÑA, GRACE ANN  TALABAN
    516 CADION, GARY  SILLA
    517 CADIZ, KEVIN  CERO
    518 CADIZAL, DENISSE MAE  BALERITE
    519 CADUBLA, RUEL MARK  DIÑO
    520 CAGAOAN, JAN KARL  RAMOS
    521 CAGAYAN, PAUL HENRY  MAJILLANO
    522 CAHANDING, VIRGILIO JR  MARTINEZ
    523 CAHENDE, JEROME  DAGLI
    524 CAHILIG, EDELL JOI  DAGATAN
    525 CAIN, RECHELLE  AYNAGA
    526 CAJALNE, JEZZA CEZANETH  CALONGCAGONG
    527 CALAD, JAMES KENNIEL  GAVIOLA
    528 CALAGUI, CHRISTIAN PATRICK  MATEO
    529 CALALO, CHARMAINE  BANELA
    530 CALANGIAN, ADRIANE ROY  FRANCO
    531 CALANOG, ANGELEE BIANCA  DIAMANTE
    532 CALEBAG, JAY MARK  DUEZA
    533 CALIPES, CHESTER  GALLEGO
    534 CALISO, JANINN  GASALAO
    535 CALITIS, KARL VOLTAIRE  CABALZA
    536 CALIWAG, JOHN VINCENT  ORACIONA
    537 CALLANGAN, MARK PAUL  BALLAD
    538 CALLEJA, KARL MARK  MIRANDO
    539 CALLOS, PAUL ERIC  BALDEO
    540 CALMA, KIM OLIVER  ALCANO
    541 CALUMBA, SHAUN PATRICK  BAUTISTA
    542 CAMACHO, SUZANNE JOY  ZOILO
    543 CAMARA, MARY ANN  ANDAYA
    544 CAMBA, JAY RICK  TONOGBANUA
    545 CAMINGAL, JOSEPH AMIEL  ACEVEDA
    546 CAMPOS, DERICK GEORGE  PARAYAOAN
    547 CAMPOY, ANGELO  HIDALGO
    548 CAMU, JAPHETH MARIZ  VALENZONA
    549 CANAPI, FERDINAND  DENZO
    550 CANCINO, CARLA JANE  OLIVEROS
    551 CANDELARIO, CHRISTIAN VICTOR  MARILAO
    552 CANDIA, NICOLA JAN  ALFONSO
    553 CANIMO, CHRISTINE JOSELLE  ILAGAN
    554 CANLAS, FRUIDET  COLIPANO
    555 CANONIGO, PAUL MARTIN  LODANA
    556 CANSADO, JEROME  CATINDIG
    557 CANTES, XENIA  PADO
    558 CAPADA, JHERICA  MENDOZA
    559 CAPADOCIA, ALTON  PAINAGA
    560 CAPARDO, GRACIELLE  OJANO
    561 CAPATI, JOHN PAUL  YABUT
    562 CAPAYAS, BERNARDO  OQUINDO
    563 CAPIRAL, CATHLENE ANN  ALBA
    564 CAPITULO, BRAIAN MAY  AGDEPPA
    565 CAPRECHO, NOLAN  VILLAMOR
    566 CAPUA, MARK JESTRAN  GABAT
    567 CARABEO, ALYSSA JOY  YABUT
    568 CARACAS, JARDINN YOZELLE  CANTERO
    569 CARBALLO, GISELLE  REYES
    570 CARBONILLA, CEDRICK  ESMINO
    571 CARDENAS, NORMAN  PAGADUAN
    572 CARDINES, SHEEN  TOBIAS
    573 CARDIÑO, FRANCES ANTOINETTE  SAN MIGUEL
    574 CARILLO, JOHN PAUL  ANTEOJO
    575 CARINGAL, ARCHIE BOY  DE LEON
    576 CARINGAL, LOUIE MYCA  DE JESUS
    577 CARLOMAN, RENNAN  GUPIT
    578 CARLOS, CAMIA ROSE  AMAN
    579 CARMONA, MEYNARD BRAINEN  VIBAL
    580 CARPINA, KENNETH  CABILLADA
    581 CARPIO, JOSHUA RALPH  DE VERA
    582 CARREON, JOHN EMMANUELLE  CHUA
    583 CARTA, ANTHONY  BIAG
    584 CASAJE, ANNE QUEEN  CASTRO
    585 CASALLA, CHRISTELLE JOY  VIRTUCIO
    586 CASEQUIN, PAUL ALIXIS  MAGSINO
    587 CASIDSID, NIÑA LARRY LEE  DE GRANO
    588 CASIMIRO, CHARLENE  OMBAO
    589 CASIQUIN, CHELSIE  RAMOS
    590 CASPILLO, MICHAEL MARK  TABIOLO
    591 CASTAÑAS, WENCEL  EVANGELISTA
    592 CASTAÑEDA, GIOVANNI  ABASOLA
    593 CASTAÑO, TRIXIE ANNE  LOPEZ
    594 CASTILLANO, REY MARK  ALLAM
    595 CASTILLO, ADAH SHEMEA  RED
    596 CASTILLO, CHRISTELYNN  RONGALERIOS
    597 CASTILLO, DRON ERHAJ  OCAMPO
    598 CASTILLO, ERIKA BIANCA  DIMAUNAHAN
    599 CASTILLO, FELICISIMO III  ABAYATA
    600 CASTILLO, GABRIEL  ALCAYDE
    601 CASTILLO, ISABELO JR  MENDOZA
    602 CASTILLO, KEN TEEJAY  TIZON
    603 CASTILLO, SHERWIN  JAVIER
    604 CASTOR, ESTHER MARIE  TEÑALA
    605 CASTOR, MARY JEAN EUNICE  ASIATICO
    606 CASTRILLO, RONALD DEAN  BAYAN
    607 CASTRO, IRIS  CAGUJAS
    608 CASTRO, JONAH MICAH  LIZASO
    609 CASTRO, MARK ANTHONY  ANQUILLANO
    610 CASTRO, MELVIN  DE VENENCIA
    611 CASTRO, MICHAEL  ANGUILLANO
    612 CASTRONUEVO, JERIC DAVID  BENITEZ
    613 CASUL, CARL MICHAEL  LANTACO
    614 CASUMPANG, GELEEN  SUANICO
    615 CATACUTAN, NIKKO  QUIAMBAO
    616 CATALAN, HERLYN GRACE  BOCAOCO
    617 CATALAN, JONATHAN  CASIN
    618 CATAPANG, KARLA  LARAYA
    619 CATAPAT, VINCENT DOHN  CABILLO
    620 CATENZA, LORRAINE MAE  UBAY
    621 CATIBOG, JAMAICA  MENOR
    622 CATIBOG, JOSHUA  MAGBUHAT
    623 CAUBANG, EDGAR EGAN  AUSTRIA
    624 CAYABYAB, JYLE FRANZ  VILLANUEVA
    625 CAYACAP, ALASTRO  BARCENAS
    626 CAÑESO, JIZEL  ABONITA
    627 CAÑETE, JAYZEE  MULAWIN
    628 CEA, LORENZO  AROCHA
    629 CEA, VON MILLARD  ALMIRAÑEZ
    630 CEDO, ALDRIN JAN  CAGUIOA
    631 CEDRON, CHENELYN  ABADEJOS
    632 CELESTIAL, FREDERICK  GLINO
    633 CELINO, EUGENE  PABUSTAN
    634 CELIZ, REYJIE KENT  OBALOBAO
    635 CENA, ROBERTO JR  GALANO
    636 CENIT, SELDON  LANA
    637 CENIZAL, REUBEN JAY  QUEBRAL
    638 CEPEDA, MARIA REINZILLE  LUNZAGA
    639 CEPILLO, MARVIE DEIL  VEGA
    640 CERDEÑA, JOHN MICHAEL  ALZAGA
    641 CERENO, KENNETH  CARDIÑO
    642 CEREZO, JOHN KERVY  SUAREZ
    643 CERRUDO, JOCYLEEN  SAN ANGEL
    644 CERVANTES, KRISTOFFER JOIE  TALPLACIDO
    645 CERVANTES, RICA NICHOLE  DELA CRUZ
    646 CERVERA, GIDEON  CARDAÑO
    647 CHAN, JULIUS CAESAR  MILANES
    648 CHARLES, ARNOLD  DIPUTADO
    649 CHAVEZ, ALEJANDRO JR  ABIOG
    650 CHAVEZ, JOY MAE  DONCILLO
    651 CHAVEZ, LAEMAR JOHN  VIDALLON
    652 CHAVEZ, RASHED  ROSBERO
    653 CHEN, EIJEH MARIE  LAYUG
    654 CHICA, TYRONE  LUANSING
    655 CHIO, JEDIDIAH  LIM
    656 CHUA, CARL EMIL  ALILA
    657 CHUA, JASPER  TOUZO
    658 CHUA, SHENA ZURAYA  ACOSTA
    659 CIMACIO, EUGENE  SABUD
    660 CINCO, KEVIN REY  ALIDO
    661 CLAVE, CHARLENE  ANDICO
    662 CLEMENTE, ABBYGAIL  MARQUEZ
    663 CLEMENTE, JOHN DAVID  CRISTOBAL
    664 CLEMENTE, MARK KEVIN  ALVARADO
    665 CLORADO, ERWIN  RIOSA
    666 CLUTARIO, VENUS  FRONDOZO
    667 COBALLES, CHARLENE  CALUZOR
    668 COBALLES, JOSHUA RENZ  ABOCADO
    669 COBRADO, LESTER JOSEPH  LAYOSA
    670 COCSON, LEIX THEUS  CAC
    671 CODILLA, ARIEL  OCAMPO
    672 COLICO, ALVIN  SANTOS
    673 COLLADO, MARCELLE MARIE  SEDANO
    674 COLLADO, MARK ROMMEL  LAYCO
    675 COLLANTO, ARA  ESTEBAN
    676 COLLERA, KEVIN KELVIN  CIRUJALES
    677 COMA, MAICO JLYN  MALDONADO
    678 COMENDADOR, KERVIN
    679 COMISO, RICANELL  BELARMINO
    680 CONCEPCION, ELIAJAH MIER  GAMO
    681 CONCEPCION, FRANCIS VINCENT  FERMIN
    682 CONDRILLON, MEL HARVEY  PEPITO
    683 CONEJOS, DARYL CHRISTIAN  BACOLOD
    684 CONSIGO, LEA JEAN  CUBILLA
    685 CONSTANTINO, IVY  SAN PEDRO
    686 CONTRERAS, KEVIN CLINT  NIÑA
    687 CORAÑES, EDDIE ANTHONY  GAGABO-AN
    688 CORAÑEZ, CARLO  BUGAYONG
    689 CORDERO, CEDRIC LEE  BAÑEZ
    690 CORDERO, JOED  GURRA
    691 CORDOVA, JAY ANN  RODICA
    692 CORNELIA, RANDELL  ARNIGO
    693 CORONEL, JEEROME  ALIPIO
    694 CORONEL, PERDENAND  QUINAWALAN
    695 CORPIN, BETANDO  JUMALON
    696 CORPUZ, JULIUS JAN  MORIONES
    697 CORPUZ, ZUSMITHA JANE  GUILLERMO
    698 CORTEZ, JAMES REYNOLD  AZON
    699 CORTEZ, SARAH JANE  SITON
    700 COSME, CHRISTIAN ALMARR  BUENAVENTURA
    701 COSTALES, RENZ GREMAR  PERDIDO
    702 COSTINIANO, MARIELA  CEJAS
    703 CRASTE, REIGN JAY  VALIAO
    704 CREDITO, EYNARD ARMEN  AUSTRIA
    705 CRISTOBAL, JERICHO  DAVID
    706 CRUSEM, ARVIN  GALANG
    707 CRUZ, CLARISSE ANN  BOLISAY
    708 CRUZ, CZARINA ISABELLE  MABUTI
    709 CRUZ, DANN JAMES  MANZANO
    710 CRUZ, GENESIS DANIEL  RIANZARES
    711 CRUZ, JAN EMARY  BERNARDO
    712 CRUZ, JEANNE KRISTA  LEYESA
    713 CRUZ, JEANNE KRIZZA  LEYESA
    714 CRUZ, KATHERINE  ARROYO
    715 CRUZ, KLARISSE SETTE  MANAHAN
    716 CRUZ, KRISTINE  CRUZ
    717 CRUZ, LADY ANNE  LOPEZ
    718 CRUZ, LORLYN  CRUZ
    719 CRUZ, MARIA ANGELINE  ILIANG
    720 CRUZ, MHIA LORRAINE  LAYOSO
    721 CRUZ, MICKA MARIE  MERCADO
    722 CRUZ, NEW JERUSALEM  ELIBADO
    723 CRUZ, RACHEL ANNE  DE OCAMPO
    724 CRUZ, RACHELLY MAE  DIONISIO
    725 CRUZ, RENZ MATTHEW  BROSAS
    726 CRUZ, RHEA MIA JANE  ESTAQUIO
    727 CRUZ, RON JOHN MCLAINE  MANINGAT
    728 CRUZ, SARAH MAY  QUICHO
    729 CRUZ, ZARA LYN  ENRIQUEZ
    730 CRUZADA, CLARK DAVID  CABRERA
    731 CUA, CZARINA AILEEN  GONZAGA
    732 CUA, VINGIE VAN  PAUYA
    733 CUABO, DESIREE  BUHION
    734 CUADRILLERO, JESSIE FERNAN
    735 CUARE, CHRISTIAN  MALLARI
    736 CUARESMA, LEONARDO EMMANUEL  GABRIEL
    737 CUBA, JESUS BRYLLE  BARANGAN
    738 CUBERO, MICHAEL  LEGO
    739 CUENCA, KIEV  UDASCO
    740 CUETO, PHILIP GEORGE  SIDOCON
    741 CUEVAS, KRISTIN GAIL  CHAVIT
    742 CUEVAS, MA GRACIELLE  SAEZ
    743 CUNANAN, JUAN PAULO  NUQUI
    744 CUNANAN, KARLO MIGUEL  MANALO
    745 CUNANAN, REYNALDO JR  ARANZANSO
    746 CURAMENG, VENICE JANE  FAHIGAL
    747 CUTAMORA, IVAN JOSHUA  FORNILOS
    748 DACALOS, JUSTIN LUIS EMMANUEL  VILLARICO
    749 DACAYMAT, JERALD  LLANTO
    750 DADULLA, APRIL JOHN  BALDEVINO
    751 DAFROSA, CARMELA  HANDUGAN
    752 DAGSA, LOVELY MAE
    753 DAILEG, RAEMART  GACAYAN
    754 DALEON, JUNRELL  PEROCHO
    755 DALIDA, JOHN PAOLO  DAVID
    756 DALIDA, WELKIN  ETABAG
    757 DALIGCON, JOASH CYRELL  LOPEZ
    758 DALIT, ELLAINE  MANGAMPO
    759 DALMACIO, JULIET PRINCESS  SISON
    760 DALMAN, IAN BLAIR  SACEDON
    761 DAMASCO, LIEZL ROSE  MEDIANO
    762 DAMAYO, NEGIL JOICE  VILLARICO
    763 DAMGO, JOHN CARLOS  MALPICA
    764 DAMUAY, CRISPIN  ANDIMA
    765 DANDAN, TRISTAN WAYNE  DELOS SANTOS
    766 DANGANAN, RAMIL  PANGILINAN
    767 DANILA, MICHELLE  ESTELA
    768 DANSECO, NERIZ  LOPEZ
    769 DANTES, JEJOMAR  BOBOTIOK
    770 DAQUEL, ANGEL  BAGOOD
    771 DAR SANTOS, GERALD PAOLO  BELARMINO
    772 DATANG, ANGELO  VILLANUEVA
    773 DATINGGINOO, CRIS DIANE  GANANCIOSO
    774 DATOR, JOSE EZEKIEL LUIS  VILLANUEVA
    775 DAUB, JANNEN ROSE  TOÑON
    776 DAVID, JASON  GUANZON
    777 DAWANG, RALPH VINCENT  BRUAN
    778 DAY, CHRISTELLE JOY  DASIG
    779 DAYAN, SHERRY MAE  GUEVARRA
    780 DAYAO, JOHN PAULO  CORAL
    781 DAYAWON, RONNEL  PADIERNOS
    782 DAYOT, JAMAICA GRACE  TUPAS
    783 DAYRIT, JEROME  SORIANO
    784 DAZO, JAMES STEVEN  FUENTEBELLA
    785 DAÑO, FAITH JOY  MANALILI
    786 DE BELEN, JELLA  ALCARAZ
    787 DE CARDO, SHEEHAN KAYNE  DOROY
    788 DE CASTRO, GEMMALYN  CATAPANG
    789 DE CASTRO, SONNY BOY  SUBEBE
    790 DE CASTRO, VICENTE JR  MALALUAN
    791 DE CHAVEZ, RACHELLE JOY  HERNANDEZ
    792 DE CHAVEZ, RAYCHELLE JOY  SISCAR
    793 DE GUIA, DYN FAYE  ENRIQUEZ
    794 DE GUIA, JUSTIN  DAYAO
    795 DE GUIA, RAYMART JOSEPH  INOCENCIO
    796 DE GUZMAN, CHRISTELLE  GARCIA
    797 DE GUZMAN, LYNER  CAMINO
    798 DE GUZMAN, MARVIN  MACAM
    799 DE GUZMAN, MICHELLE  UMALI
    800 DE GUZMAN, ROMEL  ARINGO
    801 DE GUZMAN, ROXETTE
    802 DE GUZMAN, YVETTE  LAGO
    803 DE JESUS, JOHN PAUL  FONTELAR
    804 DE JESUS, MARK LEGHRAND  BALDIA
    805 DE JESUS, NADINE FAYE  SEVILLEJA
    806 DE LA CALZADA, SHARA MAE  RICARE
    807 DE LA CRUZ, LISSA MARIE  ORENSE
    808 DE LA CRUZ, MARK  ESPLAGO
    809 DE LA CUEVA, YVES  VILLEGAS
    810 DE LEON, ANGELICA  FLORES
    811 DE LEON, JAMES KYLE  VASQUEZ
    812 DE LEON, JAYMAR  BARROZO
    813 DE LEON, JOHN CARLO  AGRAVANTE
    814 DE LEON, JULIUS ROMANI  YAO
    815 DE LEON, KIM RODNEY  DEGRANO
    816 DE LOS REYES, ALLEN  BASILIO
    817 DE LOS SANTOS, LOVEN  ANIB
    818 DE LUNA, DARWIN  BAUSA
    819 DE MESA, MARJORIE  ALTURA
    820 DE OCAMPO, CARLO  SARMIENTO
    821 DE OCAMPO, LOUISE JOY  GARCIA
    822 DE PERALTA, DIANNE JOYCE  LIM
    823 DE ROXAS, JOHN MICHAEL  GATPAYAT
    824 DE TORRES, JERBY CYRYL  BALDONADO
    825 DE VERA, ACE VERDEN  DE MESA
    826 DE VERA, JOSEPH  CATALAN
    827 DE VEYRA, AERON GERARD  BELJOT
    828 DEBUTON, RONNIEL  BERIN
    829 DECEMBRANA, MARLON  VILLAREAL
    830 DECENA, JOHN NELSON  MACOLOR
    831 DEGUILLA, SHEILA  DATAHUN
    832 DEL CAMPO, BRYAN EDWARD  RAMOS
    833 DEL CASTILLO, NICHOLAS THOMAS RAY  PUGEDA
    834 DEL MENDO, ROGEM  ALIMEN
    835 DEL MUNDO, JUAN POCHOLO  ELEAZAR
    836 DEL MUNDO, MARK ANTHONY  AMACA
    837 DEL RIO, RIZALITO III  ORONGAN
    838 DEL ROSARIO, GUIAN CARLO  SANTOS
    839 DEL ROSARIO, KEANU JAN  ESCOBEDO
    840 DEL ROSARIO, MARICAR  VILLENA
    841 DEL VALLE, JODEL  DELA CRUZ
    842 DELA CERNA, RUEN PAUL  DICHOS
    843 DELA CRUZ, IAH SHARLEEN  JIMENEZ
    844 DELA CRUZ, JOSELLE  GARALDE
    845 DELA CRUZ, KEIO  CARANDANG
    846 DELA CRUZ, MARK ANTHONY  ALIWANAG
    847 DELA CRUZ, MARK PAOLO  LEGISNIANA
    848 DELA CRUZ, MENARD ANDRO  INOCENCIO
    849 DELA CRUZ, RONNIE  MANALANG
    850 DELA CRUZ, VINCE ANDREW  GAMUZA
    851 DELA CRUZ, WIENALYN  TULAO
    852 DELA PAZ, JOHN KELVIN  ACOSTA
    853 DELA PAZ, MARA PATRICIA  TALANGBAYAN
    854 DELA PEÑA, RICSAN  FRANCISCO
    855 DELA RAMA, NIKKA  BALAGTAS
    856 DELA TORRE, MARK EMMANUEL  MANALO
    857 DELA VEGA, ARIS  ESCARDA
    858 DELA VEGA, ARJOHN  SUAREZ
    859 DELAVIN, RAMIR JR  CANTONJOS
    860 DELEN, MICHELLE  DE TORRES
    861 DELOS REYES, CHRISTIAN JAYSON  SALONGA
    862 DELOS REYES, JELLIE  BALBADA
    863 DELOS REYES, JOHN ERICK  GODOY
    864 DELOS REYES, JOVI  CONTI
    865 DELOS REYES, NEIL  MAÑOSCA
    866 DELOS SANTOS, DANICA MARIE  MORALES
    867 DELOS SANTOS, DENICE LIANA  POSADAS
    868 DELOS SANTOS, PATRICK  TECSON
    869 DEMATE, PATRICIA ANNE  AMBAYEC
    870 DENZO, EDWARD  SARMIENTO
    871 DEOCOS, NORIEL  BROTARLO
    872 DEOMAMPO, JONATHAN  DE CHAVEZ
    873 DEPALLO, JOEMARIE JR  RAMOS
    874 DEPALOBOS, DINDO PAOLO
    875 DEPLOMO, KRISTINE JEAN  CAYAO
    876 DERLA, ROSE ANN  DEBIL
    877 DESAMPARADO, JENN RAEL  UY
    878 DESAMPARADO, MEL KRISTIAN  MENDOZA
    879 DESIERTO, DAISY NETTE  CABATAÑA
    880 DESTAJO, GINO  BORJAL
    881 DEVILLES, MISTY  RAMIREZ
    882 DIAMANTE, JOHN JONATHAN  BARDON
    883 DIANITO, IVAN RENNEL  MALATE
    884 DIAZ, CAMILLE  HOMO
    885 DIAZ, CLARISSE  FERNANDEZ
    886 DIAZ, JONNEL ANGELO  MENDOZA
    887 DIAZ, MARIA VANESSA  SANTIAGO
    888 DIAZ, RAHL STEVEN  CATAQUIS
    889 DIAZ, RALPH CHRISTIAN  SARCEPUEDES
    890 DIAZ, VANESSA  CAMARISTA
    891 DIEZA, EULOGIO JR  BASIUANG
    892 DIFUNTORUM, JOHN DOMINIC  FLORA
    893 DIFUNTORUM, LYDIA  CARBONEL
    894 DIGAMON, ETHAN JHUN  MEDINA
    895 DILAO, RONALD  EDAR
    896 DIMAANO, VHING ALDRIN  HERNANDEZ
    897 DIMACULANGAN, KEDJIL  MARALIT
    898 DIMACULANGAN, MARC ALFIEL  MENDOZA
    899 DIMACULANGAN, REUBEN GIUSSEPHUS  ALCANTARA
    900 DIMALANTA, GENA  SALALILA
    901 DIMARUCOT, KAYLE LUCERNE  SARABIA
    902 DIMAYUGA, ALICIA  DECENA
    903 DIMLA, NORRESS ANGELICA  ALDAVE
    904 DINGLASAN, REGINE  CABERTE
    905 DINGLE, JUSTINE XYRILL  COLIS
    906 DIO, ERICKA  FURTO
    907 DIONISIO, DIOSDADO III  SALVO
    908 DISALAN, NELBERT  HERMOSO
    909 DISO, ANA PATRICIA  EDADES
    910 DISPO, ADONIS JR  REYES
    911 DISPO, JOANA WINGKY MARI  FLORES
    912 DITANGAN, ESTHER GRACE  CALANOG
    913 DIVINAGRACIA, MICHAEL AIREZEN  DELA CRUZ
    914 DIWA, GIFTEL  BONGCO
    915 DIZA, CARL JOHN ANGELO  CONDICION
    916 DOCTOR, JOHN MONSOUR  VINLUAN
    917 DOLAR, ALBIN MARK  INDUCTA
    918 DOLDOLEA, THERESA JEAN  DELICANO
    919 DOMINGO, BENSON VIC  REGATIS
    920 DOMINGO, CHRISTIANA JANZ  REYES
    921 DOMINGO, CYRILLE JANE  FORTO
    922 DOMINGO, ENRIQUE JR  CRUZ
    923 DOMINGO, FRENZY JOYCEL  ANGELES
    924 DOMINGO, JAIMELEE  PELONIO
    925 DOMINGO, JON IVONE  PANGILINAN
    926 DOMINGO, MARIEL ALYANNA  TANGLAO
    927 DOMINGUEZ, EDDCEL  LIMONGCO
    928 DOMINGUEZ, PATRICK ANTHONY  OCAMPO
    929 DOMINICATA, MARK ANTHONY  CONSTANTINO
    930 DOROMAL, ROWELL  GANAT
    931 DRIZ, SHIRLEY  CAYACYAC
    932 DUARTE, BENZ MARIOJ  ESTEVES
    933 DUCAT, FRANCIS ALLAN  SABADO
    934 DUEÑAS, DANREILL  CERRO
    935 DUEÑAS, JEMAR  SARINO
    936 DUEÑAS, JOE PRINCE  REYES
    937 DUGANG, JAY MARK  TACBIANAN
    938 DULOS, JAMIELYN KARLA  JAVIER
    939 DUMAGUETE, RIZZA EVE  MERCANO
    940 DUMARAOS, CHERRY ANN  TABALE
    941 DURAN, KATHLEEN  BACLAY
    942 DURAN, SHARA JOY  LACANILAO
    943 DUÑGO, JOHNFER  GOMEZ
    944 EBIO, MARC RAEY  CARANDANG
    945 EBITE, CHRISTOPHER  SULIT
    946 EDAL, JOHN KEVIN  JOYA
    947 EFONDO, JOYLYN  ESTERAL
    948 EGARGUE, JEROLD CHRISTOPHER  CARANDANG
    949 EGIDO, KRIS CHARLEMAGNE  ISADA
    950 ELCHICO, ALONA  RAMURAN
    951 ELEAZAR, IZOLA TARRINA  CATARMAN
    952 ELECCION, AILWOD AIN  DELOS REYES
    953 ELEDA, DEANNE  PAMOR
    954 ELEMOS, FRANCESCO CLARITO  LOPEZ
    955 ELIVER, QUICEE MAE  ABUAN
    956 EMBALSADO, EYRA JANE  GUIEB
    957 EMNACE, QUENNIE JOY  ADOLFO
    958 EMPUERTO, ABIGAIL  ALEGADO
    959 ENAJE, ROEL  MACATO
    960 ENANOZA, FRANZ JOVI  DE LEON
    961 ENCABO, JANNAH ILYNNI  ANIEL
    962 ENCIENZO, MARJOY  HERMOSURA
    963 ENCISO, RAPHAEL OLIVER  BESENIO
    964 ENCORPORADO, JONABELLE  PAREDES
    965 ENDAYA, JOHN KENNETH  MANALO
    966 ENRIQUEZ, ERICA JOY  MALAVI
    967 ENRIQUEZ, JERIC  MARASIGAN
    968 ENRIQUEZ, MICHELLE  SIETERIALES
    969 ENRIQUEZ, REEANN  LUNOD
    970 ENRIQUEZ, WILMA  BELTRAN
    971 ENTENDEZ, SIM WILKINS  GILLO
    972 ENTIA, CHRISTIAN  BESIN
    973 ERGUIN, JANEL ANNE  DE JESUS
    974 ERISPE, ALDRIN  MEDINA
    975 ERMAC, MICKEE JAY
    976 EROLES, KIMBERLY ROSE LAICA  BETING
    977 ESCAMILLA, CHRISTELLE  NABASA
    978 ESCARTIN, SANDER  CARAGAY
    979 ESCLAMADO, AARON  CLET
    980 ESCOSES, JAY-R  MOGELIO
    981 ESCOTE, KENT HOPER  DOROTEO
    982 ESCOTO, RUPERT  DALUSUNG
    983 ESGUERRA, CZARINA JOY  DEL ROSARIO
    984 ESGUERRA, DIANE BEATRIZ  PINEDA
    985 ESGUERRA, EPHRAIM NICOLE  MALIHAN
    986 ESGUERRA, FRANCESCO  ALMARIO
    987 ESPANTO, MARKJAY  LOZADA
    988 ESPAÑOLA, JOVANIE  OMAGAP
    989 ESPERANZA, RENEL ALESSANDRO  ACOSTA
    990 ESPERIDA, MARK JOSEPH  MOSTAJO
    991 ESPINILI, RHEA KATRINA  BAUTISTA
    992 ESPIRITU, CHRISTEEJAY  LUMASAC
    993 ESPIRITU, KARLO  DOLOT
    994 ESPIRITU, MARY  POLICARPIO
    995 ESPIRITU, NIKKO  MIRANDA
    996 ESPIRITU, ROWENA  BARBA
    997 ESPIRITU, VINCENT JOHN  BAUTISTA
    998 ESTANDARTE, JOSE MARLO  NICOLAS
    999 ESTANISLAO, RHAE ELYXIS  DUMAUAL
    1000 ESTOLOGA, MARIDEL  APOSTOL
    1001 ESTOLOGA, MARK LYNDON  APOSTOL
    1002 ESTOSE, DAVID JANSEN  CORREOS
    1003 ESTRADA, ALFRED JOHN  CUNANAN
    1004 ESTRADA, MELCHOR ROBERT JAMES  DIÑOZO
    1005 ESTRELLA, NICKO O’NEAL  TIBAYAN
    1006 ESTRELLADO, ANGELA  ESPEDILLON
    1007 ESTRELLADO, XYRIZ  PAZ
    1008 EUGENIO, KENNELY  CABASAN
    1009 EUSEBIO, ELVIN  MAGPANTAY
    1010 EVANGELISTA, INAH CRIZEL  ARCILLA
    1011 EVANGELISTA, JULIUS ERICK  PEÑA
    1012 EVANGELISTA, TRISTAN ISAIAH  AUSTRIA
    1013 EVORA, LORWIN ACE  DEL CAMPO
    1014 FABILLAR, VENNAH JEAN  AMISTOSO
    1015 FAJARDO, ANTONIO JR  BERNAS
    1016 FAJARDO, JANNA MELA  BIBAT
    1017 FAJARDO, KRISTINE  SISON
    1018 FAJARDO, PHILIP RONALD  BRIONES
    1019 FAJILAN, VINCENT PAULO  URCIA
    1020 FAJUTAG, RAYMART  FRUELDA
    1021 FALLARIA, FLETCHER DWAYNE  CHAVEZ
    1022 FALLARIA, MON CARL  FALLARNA
    1023 FAMADICO, JOVELYN  PALACIOS
    1024 FAMPO, MARIA BERNADINE  MENDOZA
    1025 FAMULAR, EASTER GRACE  BAYLON
    1026 FAMULAR, JEFFERSON  BAYLON
    1027 FARIOLAN, ARJAN JAY  BANDADA
    1028 FAUSTO, MARK JEREMIAH  SY
    1029 FEDERIS, QUERICO CALEB  UBAG
    1030 FEDERIZO, MA CHRISTINE  IBAÑEZ
    1031 FEGALQUIN, JOHN ALMAR  ITABLE
    1032 FEGI, ERWIN LOU  MAGNO
    1033 FELARCA, KENNETH  ILLAO
    1034 FELICIA, DAVE  DE LUMEN
    1035 FELICIANO, CLYDEWIN  GISALTA
    1036 FELIPE, KIM ARMENIO JR  TIANGCO
    1037 FELIPE, RICHELLE JOY  DE JESUS
    1038 FERNANDEZ, ALEX JR  DE GUZMAN
    1039 FERNANDEZ, ALGENE  VELASCO
    1040 FERNANDEZ, CHAEL EDROL  SEMILLANO
    1041 FERNANDEZ, CRISSA  DACALLOS
    1042 FERNANDEZ, MARY ELLEN  GELIO
    1043 FERNANDO, DANICA  MACALINAO
    1044 FERRANCOL, JHEA KRISHIA  PANOPIO
    1045 FERRER, KARL JAYSON  ESPALTERO
    1046 FERRER, RHEA  ASYAO
    1047 FETALVERO, JOHN KERBY  SALVACION
    1048 FIEDACAN, KEVIN MINUEL  FERAREN
    1049 FIGUEROA, JOMARIE  CELESPARA
    1050 FIGUEROA, SAMANTHA  BANDONG
    1051 FIGUEROA, STEPHEN  CANSIANO
    1052 FIRMALINO, JAMES KENNETH  PULMONES
    1053 FLORES, DIONNIE ROSE  TAMAYAO
    1054 FLORES, KATHERINE  ARRABIS
    1055 FLORES, MARK ALQUINN  SENDINO
    1056 FLORES, MARVI JAM  BRIONES
    1057 FLORES, MARY GRACE  MIRANDA
    1058 FLORES, MAUREEN  CUENCA
    1059 FLORES, RUVY JANE  FLORES
    1060 FLORES, RYAN BRENT  CARTAGENA
    1061 FLORIDA, ERIC  LUBIANO
    1062 FLORIDA, JANICE  MAGBUJOS
    1063 FOLLERO, KAREN  TOGORES
    1064 FOLLERO, MARVIN  MORA
    1065 FONTANILLA, RUDOLF  ZABAL
    1066 FORMELOZA, NAGEL NIÑO ROMHER  BAUTISTA
    1067 FORONES, JOHN ALVER  CORNEL
    1068 FORTUNA, ORLANY ROSE  GONZALES
    1069 FRANCIA, JONAS  PARAÑAL
    1070 FRANCISCO, JOHN STEVEN  RULLAN
    1071 FRANCISCO, JYVEN  PANTALEON
    1072 FRANCISCO, MARJORIE  REYES
    1073 FRANCISCO, MARY JEAN  TOLEDANO
    1074 FRANCISCO, PAULA GABRIELLE  RAYUPA
    1075 FRANZUELA, PETER JOHN  SARASPI
    1076 FUENTEBELLA, KENNETH  DILLERA
    1077 FUENTES, ROXEL  RABAÑES
    1078 FUERTEZ, YVETTE  DIAMSE
    1079 GAA, JOHN EMMANUEL  VELASCO
    1080 GAAC, JAYMON  ANASTACIO
    1081 GABAIS, JOANNA-KRIS  LEGASPI
    1082 GABALFIN, JOHN ROBERT  LAGANTE
    1083 GABAYNO, NETALIE  VALLEGA
    1084 GABOTERO, ENRIQUE JR  MUYOT
    1085 GABRAL, JURAN ADRIAN  SERENIO
    1086 GABUTIN, EMMANUEL  SOURIBIO
    1087 GABUYA, GLADYS MARIE  FLORES
    1088 GABUYO, JAIME JR  VALDEZ
    1089 GACA, SAHLEE ROSE  FALCUNIT
    1090 GACUAN, BABYLIN  GAMMUAC
    1091 GAGAN, LILIBETH  SIMBULAN
    1092 GALAGAR, CHRISTOPHER  CASTOR
    1093 GALAPON, JOANNE  RUIZ
    1094 GALICIA, JULIENE AUREA  ARREY
    1095 GALLAMOS, ANTHONY  GARCIA
    1096 GALLAMOS, LEONELL  ONDING
    1097 GALLANO, DANIEL  PANLICAN
    1098 GALLEGO, LEMUEL  ELISAN
    1099 GALLO, ALYSSA ASHLEY  PASCUAL
    1100 GALO, KEVIN JAN  BAQUIRAN
    1101 GALORIO, QUEENNIE  EGBALIC
    1102 GALOSO, FRANCHESKA JULBET  ESPIRITU
    1103 GALULO, JAN RONALD  SIBAL
    1104 GALURA, JOHN FREDVINE  PEDERNAL
    1105 GALVEZ, CARMELA  AGUINALDO
    1106 GALVEZ, JAEL ANTHONY  DIZON
    1107 GALVEZ, MARK  BALCARSE
    1108 GALVEZ, RONMAR  ORO
    1109 GAMBENG, FERDINAND  ORIBELLO
    1110 GAMBOA, ALEXIS  BERNARDO
    1111 GAMPOY, MARIA CHARISSE  PUNO
    1112 GANDECILA, EDWIN  GALIMBA
    1113 GANOTICE, EIDREF  SAVANDAL
    1114 GANZON, LYRA KLYSSA  STO DOMINGO
    1115 GARAY, JAMES LOUIS  DACO
    1116 GARBOSA, KRESTIN MAE  BRAGA
    1117 GARCIA, ALEIANDRO MARKO  CLEOFE
    1118 GARCIA, ANDREA NICOLE  DE GUZMAN
    1119 GARCIA, ANNA PATRICIA  MASARAP
    1120 GARCIA, CHRIS MANUEL  ALMADEN
    1121 GARCIA, CHRISTIAN CLINTH  SENTINA
    1122 GARCIA, DARWIN  CARIÑO
    1123 GARCIA, GERALD  DUCASI
    1124 GARCIA, GISELLE  CASTRO
    1125 GARCIA, HAZEL ANNE  MARTIN
    1126 GARCIA, JAMES CARLO  ZULUETA
    1127 GARCIA, JAMES MICHAEL  BALLESTEROS
    1128 GARCIA, JEFFREY  MOLINA
    1129 GARCIA, JESSA MARIE  VILLEGAS
    1130 GARCIA, JOHN BRANDON  CAMINA
    1131 GARCIA, MARIANO III  ESPARTERO
    1132 GARCIA, MARY BRIDGET  TULBO
    1133 GARCIA, MICHELLE IANE  TAEZA
    1134 GARCIA, NEIL PATRICK  LOPEZ
    1135 GARCIA, PATRICIA  ABRATIGUIN
    1136 GARCIA, RALPH JADE  MARCELLONES
    1137 GARCIA, REYNO ELEAZAR  ALIMAGNO
    1138 GARCIA, ROMILA  VILLANUEVA
    1139 GARING, ARIANNE LOUISE  PINEDA
    1140 GARLANDO, BABYLYN  ACBANG
    1141 GARLITOS, JOHN NEEKO  PARCON
    1142 GARNICA, CHRIST STEPHEN  DE ASIS
    1143 GARO, RICHSON  GALAMAY
    1144 GARRIDO, ANA MARIEL  DE LEON
    1145 GASPAR, JOHN LERY  ORDOÑEZ
    1146 GATBONTON, VICTOR PATRICK  EMPLEO
    1147 GATCHALIAN, MICHELLE ANNE  FELIPE
    1148 GATDULA, ROYET  LOPEZ
    1149 GATLABAYAN, NICOLE  SANTIAGO
    1150 GAUTANE, FRANCIS JAMES  TUAZON
    1151 GAVINO, REGINA  BAUTISTA
    1152 GAVIÑO, ANA NIÑA ARIELLA  MORENO
    1153 GAYLO, JORDAN  GUANZON
    1154 GAYONDATO, AXEL  MORALEDA
    1155 GAZA, AARON CARLO  GAYOT
    1156 GECALE, MARIECAR  JARDIN
    1157 GENEROSO, WILFREDO II  CATINDIG
    1158 GENETE, JUSTIN JASON  FELICIANO
    1159 GENOBATA, LUIS ANTON  CABATO
    1160 GENONSALAO, RAYMOND  ALTIVO
    1161 GENOVES, VERONICA FRANCES  SABADO
    1162 GEPEGA, LUANNE MARIE  GESTOPA
    1163 GERARDO, MIZHAR  LAYOSA
    1164 GERELLA, DIANA  JAIME
    1165 GERERO, RYAN  VILLAR
    1166 GERONA, EUNICE  PASCULADO
    1167 GERONIMO, ALLEN JARREL  MANLAPIG
    1168 GERONIMO, JACQUELINE  SACAYAN
    1169 GIMENEZ, ARNEL JR  PAGAL
    1170 GIMENEZ, EMMANUEL  CALANOC
    1171 GIMENEZ, JESSE DALE
    1172 GIMENEZ, RONA MAE  GOLES
    1173 GINES, JULIUS JIM  MENESES
    1174 GIPANAGO, JOWEL  PADRIQUEL
    1175 GIRAY, NATHANIEL  NGALAZON
    1176 GIRON, ANA JESUSA  BAYUGO
    1177 GLORIA, JOSHUA MARK  ASUNCION
    1178 GLORIANI, KRISTEL JOY  DAPROSA
    1179 GODOY, ALECK GENE  OSALLA
    1180 GOLLOSO, CHRISTIAN ANJOE  ROMAN
    1181 GOLPO, CHRISTIAN  LANUZA
    1182 GOMERI, AMADO III  PERLADO
    1183 GOMEZ, DEAN KEVIN PAUL  PLADEVEGA
    1184 GOMEZ, KAMILLE  NAPATON
    1185 GONZAGA, CLINT PATRICK  MONREDONDO
    1186 GONZAGA, JERALD LOUIE  MAGALONA
    1187 GONZALES, JAMIL  MAGPUSAO
    1188 GONZALES, JHON HAROLD  ALCANTARA
    1189 GONZALES, JOSEPH PAOLO  PANDONG
    1190 GONZALES, MARC ANTHONY  BELLECA
    1191 GONZALES, MARY REGINE  POQUIZ
    1192 GONZALES, ROBERTO JR  DUNTON
    1193 GONZALEZ, CONSUELO FAITH  NAHID
    1194 GOOPIO, FROILAN  ALTAREJOS
    1195 GORRECITA, ALLEN LEWIS  MAGHUYOP
    1196 GORRIEZA, ALDWIN  MEYER
    1197 GOTLADERA, DEMOSTHENES JR  NAGA
    1198 GRANADA, ARBHEN MARK  GARRUCHO
    1199 GRANADA, CHRIS CHARLES  CARO
    1200 GRANADO, MA LUISA  SALVADOR
    1201 GRECIA, JOSE NORMAN III  JAVELOSA
    1202 GREGORIO, EZEKIEL JOHN  REYTAS
    1203 GUDA, ANGELO  BADINAS
    1204 GUERRERO, JONALEE  SEGARRA
    1205 GUERRERO, VIEN KARL  DE VERA
    1206 GUERZON, MYKA MARIELLE  TANGKUSAN
    1207 GUEVARRA, AMIEL  BALILO
    1208 GUEVARRA, ARTHUR ANGELO  LUNARIA
    1209 GUEVARRA, KIM PATRICK  JARO
    1210 GUEVARRA, KURT BRYAN  DIOCAMPO
    1211 GUEVARRA, MICAELO LUIS  RAMA
    1212 GUICO, ANGELICA MARI  DE LA SILVA
    1213 GUILA, GABRIELLE  TUAZON
    1214 GUILLERMO, JULIUS  UCOL
    1215 GUMBAN, BERNARD  DELANTE
    1216 GUMBAN, JOART  ARELLANO
    1217 GURAY, VIVIAN ELAINE  DE LA CRUZ
    1218 GUTIERREZ, ANTHONY  CAASI
    1219 GUTIERREZ, KELVIN KURT  MENDOZA
    1220 GUTIERREZ, KRISTEL ANN CARLA  ACUZAR
    1221 HABLERO, CHRIS IGNATIUS  LAM KAI
    1222 HADJIRANI, CLVEN  JUMANGIT
    1223 HAGORILES, REYNALYN  GUINTIVANO
    1224 HALILI, CHRISTINE  DEL ROSARIO
    1225 HALILI, ROSE ANN  AZUSADA
    1226 HAMAC, MELVIN  BIGCAS
    1227 HATA, HIDEKI  MENDOZA
    1228 HATOL, CHRISTIAN GLENN  TONGOHAN
    1229 HEBRON, SHEENALYN  MARIVELES
    1230 HEDRAGA, RUFINO ANGELO  MANTOS
    1231 HERICO, JOANNE MAY  ABELEDO
    1232 HERMOSILLA, DARRYL  DIZON
    1233 HERNANDEZ, BIEN DANIEL  REODICA
    1234 HERNANDEZ, HAZEL ANN  ANGULO
    1235 HERNANDEZ, JEZZA PAULA  REYES
    1236 HERNANDEZ, JOAN  BUE
    1237 HERNANDEZ, NEIL BRYAN  CAPILIT
    1238 HERNANDEZ, NOLAND PAUL  AYSON
    1239 HERNANDEZ, RHONIEL  SICAT
    1240 HERNANE, VAL GUILLER  BALIBAY
    1241 HERRERA, AMIEL  MANGUYOT
    1242 HERRERA, CHRISTIAN LOUIE  ENRIQUEZ
    1243 HERRERA, MARK KENNETH  RIVERA
    1244 HERRERA, ZYRA MAE  OCAMPO
    1245 HIGASHI, RYUJI  SORIANO
    1246 HIJOS, LOUEN  CATIN
    1247 HILL, RICHARD  CONSTANTINO
    1248 HIPOLITO, CAMILLE ANNE  MANIQUIZ
    1249 HIPOLITO, HARIEN  GUILA
    1250 HOFFMAN, JACQUELINE  FARIÑAS
    1251 HOLGADO, ARIANNE MARIE  MALABANAN
    1252 HONRADE, JUSTIN FRANK  TAYOTO
    1253 HONRADO, DAN LOUIZ  HORTAL
    1254 HORA, VIVIEN  ESCANDOR
    1255 HORMIGOSO, NIEL JARREN  COLOMA
    1256 HOSME, VENUS  MAANDAL
    1257 HSU, HAO CHEN  CHUA
    1258 HUELAR, ADRIAN JANSSEN  LAMBOSON
    1259 HUERTA, JAY CARLO  JIMENEZ
    1260 HUFALAR, KRISTOFFER JOHN  LAGMAY
    1261 IBARDELOSA, CLEO MAY  VILLAPANDO
    1262 IBON, CRISZUS NIÑO  VALLES
    1263 ICBAN, DANIEL EDRIN  DACANAY
    1264 ICO, JULIUS ROBERT  SAMPAGA
    1265 IGBUS, ROGER JR  JOVEN
    1266 IGNACIO, ALVIN  BORROMEO
    1267 IGNACIO, DOJNA PEARL  DELA CRUZ
    1268 IGNACIO, JOHN PHILIP  PUCAN
    1269 IGNACIO, JONATHAN  LITANA
    1270 IGNACIO, YVES JAY  FLORES
    1271 IGOT, AUDE CHARLES  PARNES
    1272 ILAG, ALVIN  EVANGELISTA
    1273 ILAGAN, ARIELLE MAE  NASIS
    1274 ILAGAN, JAYNETH JAYLA  ESMANA
    1275 ILANO, KAREN  SINSUAN
    1276 ILANO, KIMBERLY MAE  LANGUSTA
    1277 IMBALSADO, GERALD  LIBUMFACIL
    1278 IMPERIAL, JESTONI  VILLASEÑOR
    1279 INOFERIO, DIEGO  PERALTA
    1280 INOG, MARWIN GIDEON  LOMAT
    1281 INOSANTO, TESIE  OBERIANO
    1282 INSO, VAL LOUEEN  ROSAURO
    1283 INSUYA, MARK NHEIL  NUÑEZ
    1284 IQUIN, MELANIE  TAGACAY
    1285 ISHIMARU, EMIKO  LUNARIA
    1286 ISIDRO, JOHN KIM  STO DOMINGO
    1287 ISLETA, JAN CARLO  LUCIDO
    1288 ITURALDE, IANIRA  TALA
    1289 IWARAT, HELLIVE JOY  ALVEZO
    1290 JACABA, JOEMAR  GARCES
    1291 JACOLBE, RODNEY CEASAR  EVANGELISTA
    1292 JADORMEO, ALLAN JAY  BRAGO
    1293 JAKOSALEM, REAVEN  YUZON
    1294 JALANDONI, LORILYN  EGAY
    1295 JAMIS, MARK LOUIE  AYUDTUD
    1296 JAMISON, MARCON  LUMAQUE
    1297 JAMITO, LIZEN MAHARANI  NARAVAL
    1298 JAMORA, ALLAN  PAULETE
    1299 JAPSAY, JELLY MAE  CAMINOY
    1300 JAVIER, ALMIRAL VON  NICASIO
    1301 JAVIER, CHERADEE  FRIAS
    1302 JAVIER, CHIARA ANN MARIE  MEDINA
    1303 JAVIER, JONEL  CAUTON
    1304 JAVIER, JULIE ANNE  ESTIPULAR
    1305 JAVIER, RAPH LAUREN  MARASIGAN
    1306 JAVIER, RHENALYN  BAUTISTA
    1307 JAYA, JETTRO SYLVESTER  JUMAWID
    1308 JAYOBO, SHARMANE  CAJALNE
    1309 JERUSALEM, LORREN MAE  FRONDA
    1310 JIMENEZ, KRISTINE MAE  REYES
    1311 JISON, MARK BERNARD  HENARES
    1312 JOCSON, MERLIO  YAP
    1313 JOMOC, JULY REY  SUZON
    1314 JOSE, JOANA MICAH  SUAREZ
    1315 JOSE, LEO PAUL  VALLEJO
    1316 JOSOL, JOHN GREGORY  ANDAM
    1317 JOVELLANO, JARREL DAVE  MINDANAO
    1318 JUAN, CHARLES ALLAN  DELA CRUZ
    1319 JUANITAS, CLYDE JESS  BELONIO
    1320 JUARE, CRISTELLE MARIE  IGLESIAS
    1321 JUDILLA, JOECEL  CONGSON
    1322 JUGUILON, JASON  PASELIAO
    1323 JULIANO, EPHRAIM  DIAZ
    1324 JUNIO, GENER  DELOVINO
    1325 JUNIO, MEIKU  SOLOMON
    1326 JURISPRUDENCIA, JON  SISON
    1327 KALALO, DIANNE  MEDINA
    1328 KATIGBAK, ALEX JR  RODRIGUEZ
    1329 KATIGBAK, PAULINE JOY  GUDA
    1330 KEELER, HENRY JAMES  LACO
    1331 KHEY, KAREN  RABAGO
    1332 KING, MARK SANDY  TINOY
    1333 KO, MICHAEL ALEXANDER  BOGÑALBAL
    1334 LA ROSA, DAN PATRICK  MANALO
    1335 LA ROSA, PATRICK GUILLANO  PROFETA
    1336 LABARRETE, JESSE  VARGAS
    1337 LABARTINE, MYIETTE  TICAR
    1338 LABAYEN, RAYNALD  ACUDO
    1339 LABILLES, JOYCE  ALANO
    1340 LABITA, MARK ANGELO  YANORIA
    1341 LABITORIA, JAYCEE  JAEL
    1342 LACADIN, MICHAEL ANDRE JOHN  TIAM
    1343 LACANLALE, MICHAEL JOHN  BUAN
    1344 LACE, JONMEL  ABUDANZA
    1345 LACHICA, LAURINE  ROYO
    1346 LACHICA, MONICA  DE LA CRUZ
    1347 LACSON, JACOBS NELSON  BERMEJO
    1348 LADAO, BILLY ALLEN  PAHUNANG
    1349 LAGAMAYO, EDUARDO JR  BANSIL
    1350 LAGANAO, VINCENT PAULO  RENDON
    1351 LAGAZON, DANIEL LEVI  UMALI
    1352 LAGMAY, FERMEL JOHN  DELOS SANTOS
    1353 LAGOS, RIMART  CIAR
    1354 LAMBITCO, BERNARD CARL  TAUYAN
    1355 LAMPA, EMMANUEL JOHN  CABANG
    1356 LAMSIS, EDBERG KIM  DELICO
    1357 LANDINGIN, ARVIN JOHN  VILLAMOR
    1358 LANDONG, JOEL  ANI
    1359 LANSANGAN, IVAN RALPH
    1360 LANSANGAN, JEAN RENZCEE  MANGULABNAN
    1361 LANTAJO, RONNIEL  SAMINIANO
    1362 LANZA, CLARIZE  MENESES
    1363 LAPAC, JAN-ALLEN PAULO  CAIRO
    1364 LAPAY, ALVIN JAY  DE GUZMAN
    1365 LAPEÑAS, CHESTER RYAN  MACARAIG
    1366 LAPID, CHRISTIAN  DIZON
    1367 LAPIÑA, EFRYL VINCENT  BAGULCOL
    1368 LAPUS, LEA VERON  PASCUAL
    1369 LAPUZ, JOHN PATRICK  RUPAC
    1370 LAPUZ, KARLA  PALON
    1371 LARA, GENEVA BEA  MOREDO
    1372 LARIN, JOHN DIOMARSON  SORIANO
    1373 LARION, EROS CID  TUAZON
    1374 LARISMA, ARIEL  LINDIO
    1375 LASAM, LEAN JOSEPH  MORA
    1376 LASQUITE, ABEGAIL  LOR
    1377 LASTIMOSA, LEONARD MISER  RACAZA
    1378 LAT, MA CATHERINE  PAITA
    1379 LATADE, ADRIELLE KENT  VILLANUEVA
    1380 LATI, HERO  MENDOZA
    1381 LATOMBO, IRISH  LEGASPI
    1382 LATOZA, ERICA GAYLE  COLMENARES
    1383 LAUGLAUG, LOTER  BABAO
    1384 LAURE, LAURENCE BIEN  ERA
    1385 LAURON, RUBEN JR  SALIMBANGON
    1386 LAUT, JULITO  MESIONA
    1387 LAVIÑA, DON CHRISTIAN  ALCAZAR
    1388 LAVIÑA, JOHN ISAIAS  BOISER
    1389 LAXA, RICO JAY  SUNGLAO
    1390 LAXINA, JAY  LOPEZ
    1391 LAYGO, RAZEL  BUCAD
    1392 LAYUG, BRIAN SHENE  VILLARUZ
    1393 LAZAM, AARON  SANTOS
    1394 LAZATIN, JEROME  BONDOC
    1395 LEBITA, JEFFREY JOHN  CODILLA
    1396 LEE, ALAN CARL  REYES
    1397 LEE, DARIUS JONATHAN  LIM
    1398 LEE, FLECEL GRIX JUSTEEN  PEPITO
    1399 LEE, JANINE EURIKA  ROSAL
    1400 LEGADA, WINDY  DECOLONGON
    1401 LEGASPI, RYAN GENER  TAGUIAN
    1402 LEGASPINA, REIENA LORRAINE  PURIO
    1403 LEJANO, RHEA  MANSALAPUS
    1404 LENIZO, JOHN EDGAR II  LODOVICE
    1405 LEONCIO, MARK WILSON  ARCEGA
    1406 LEONES, JOHN EMIL III  BUENAVENTURA
    1407 LERIN, MARIANNE  TECSON
    1408 LESCANO, RACHEL  LEYESA
    1409 LETRAN, EFREN JR  LUCIDO
    1410 LIBAO, SHARMAIGNE GLADYS  TANDAYAG
    1411 LIBARIO, ALLAN JHAY  MANDIGMA
    1412 LIBETARIO, MAY ANN  LOOD
    1413 LIBIANO, APRIL ROSE  OCTAVIO
    1414 LIBIRAN, JONATHAN  GONZALES
    1415 LIBRADILLA, GLENN FRANCIS  TUBIO
    1416 LIBRADO, JULIE ANN  ALCALA
    1417 LIGERALDE, LOUIE  LEAL
    1418 LIJAS, MARY JOYCE  ARMINAL
    1419 LIM, CAMILLE JOYCE  ESTOPACE
    1420 LIM, CHESSHAIRE CHEN  SORIANO
    1421 LIM, JERROLD TERRENCE  GANGCUANGCO
    1422 LIM, JONATHAN  GONZALES
    1423 LIM, MART DWAYNE  EDUARTE
    1424 LIM, MEDARDO JR  ACOSTA
    1425 LINAG, IANA KRISTIN  AGUSTIN
    1426 LINATOC, CHRISTIAN ROCKY  DE SILVA
    1427 LINAZA, JUZELE VANN  TRAVILLA
    1428 LINDO, JONELLE LOUISSE  CEDILLO
    1429 LINGAD, ALVIN JOHN  BERNAL
    1430 LINGAD, AOUIE  PILI
    1431 LINGAT, JED DARYL LOUISE  PIAMONTE
    1432 LINGBANAN, ELIJAH  LOZANO
    1433 LINGBAOAN, KARLO ANTONIO  MIRANDA
    1434 LINGBAOAN, SMON LAUREN  ENCOMIENDA
    1435 LINGON, MABEL  ARCA
    1436 LINTAG, AUSTINE JOSHUA  CLEMENTE
    1437 LIPAT, CRISANTE GERARDO JR  MARASIGAN
    1438 LIPAT, FLORGIN LAWRENCE  SABALVARO
    1439 LIPOLES, OMAR CARLO  DE GUZMAN
    1440 LISCANO, KRISCHIA MARNELLI  VALLENTE
    1441 LISTANO, ANGELO  SONALAN
    1442 LITAO, ALBERT  ARELLANO
    1443 LIWAG, JESTHER KIM  ADRIANO
    1444 LIWANAG, CHRISTER  CANLAS
    1445 LIZARDO, CHRISTIAN  GUERRA
    1446 LLAMAS, ROBIN JOSEF  SADDAM
    1447 LLANITA, JIMMY JR  JASO
    1448 LLENA, PAUL CEDRICK  VERZOSA
    1449 LOBOS, NIKKO JOHN LEO  SOCORRO
    1450 LODO, KHARA MARIE  PETILLA
    1451 LOMEDA, JENNIFER DAWN  RELONCILLO
    1452 LOMERIO, LELAND  LLANETA
    1453 LONSAMIA, MANILYN  COLLAMAR
    1454 LONTOC, AIMILLE FRANCES  PILAPIL
    1455 LONTOK, ZOILO LUIS  ONGISAKO
    1456 LOPENA, CARLO  CARAOS
    1457 LOPENA, MARIZEN  SANTIAGO
    1458 LOPEZ, CLARICE  ADLAON
    1459 LOPEZ, JOHN PAUL  BACAY
    1460 LOPEZ, JOHN VOLTAIRE  CORPUZ
    1461 LOPEZ, MARVIN JASON  CRUZ
    1462 LOPEZ, PAUL ALFRED  LEONIDA
    1463 LOPEZ, SHIERWEN CARLO  ALAYON
    1464 LOPIO, HENRY II  BUSTILLO
    1465 LORICA, DON GODI  CRUZ
    1466 LORICA, MA DIVINA  PALENZUELA
    1467 LOZADA, EDDYLIEZ  LAGUNILLA
    1468 LUBRIN, MARK LUIS  MARIÑAS
    1469 LUCAS, MELCHOR  BARADI
    1470 LUCAS, RACHELLE  LUCAS
    1471 LUCERO, IAN DOMINIC  SABAY
    1472 LUCIO, DANILYN  PADILLO
    1473 LUCMAYON, AILLEN  GULANES
    1474 LUGO, KAREN EVE  AGUSTIN
    1475 LUGPATAN, RUTH PEARL  JAMISOLA
    1476 LUGTU, DAVE  GERVACIO
    1477 LUI, BERNADETH KHARMELL  PALACIO
    1478 LUIS, DANIEL VIAN  FABROS
    1479 LUMACAD, REY RYAN  ENTRINA
    1480 LUNA, JOHN ALBERT  SANTOS
    1481 LUYAO, LLOYD MARTIN  PACHECO
    1482 LUZURIAGA, JOSEPH RAUL
    1483 MABILING, LIEZYL  LANZON
    1484 MABULAY, LOUISE LORRAINE  CHAN
    1485 MACABURAS, AIVIE  BAYABAN
    1486 MACADANGDANG, ELIVENJAMIN  MONTOJO
    1487 MACALINAO, MADEL  IBARROLA
    1488 MACALINAO, MARC JOSEPH  MACAPAGAL
    1489 MACALINO, YROLL JAY-R  BOLO
    1490 MACALOLOT, ANGELLO  NOCELLAS
    1491 MACAM, ISAIAH PHILIP  ALOB
    1492 MACARAEG, ENRICO  RICIO
    1493 MACARASIG, ANGELINE  DE CASTRO
    1494 MACARIAL, BRYAN ADAMS  GALVEZ
    1495 MACEDA, TRACEY ANN  DEL ROSARIO
    1496 MACKAY, HARVEY GUY  TOLENTINO
    1497 MACLANG, JAN ALDRIC  RODEO
    1498 MADOLID, HEXINA  ESPIRITU
    1499 MADRIAGA, ANNALYN  DOCTOLERO
    1500 MADRIAGA, LHYLE ARRIANE  DUEÑAS
    1501 MADRID, RUSKIN BERT  DURUIN
    1502 MADUCDOC, ALLAN GIORGIO  CALDERON
    1503 MAGADDON, SONNY  URMATAM
    1504 MAGADIA, FATIMA  LEGARTE
    1505 MAGALLON, IVAN  JARDINICO
    1506 MAGALLONES, NIÑO ALDRICH  RAMONES
    1507 MAGALONG, GLENN MARK  CASTRO
    1508 MAGAT, EUNICE JOY  SALINEL
    1509 MAGAT, JOSE ANGELO  ENRIQUEZ
    1510 MAGBANUA, JENY ROSE  CANOPIN
    1511 MAGBUJOS, JOVA SHEEN  SEVILLA
    1512 MAGCAMIT, BRUCE AERON  JOSE
    1513 MAGCAMIT, MARIA ESTRELLA  LACAY
    1514 MAGDAY, SILVERIO JR  VILLOTA
    1515 MAGISTRADO, MAUREEN JOY  SOTO
    1516 MAGNO, CHRISTIAN LEMUEL SOC
    1517 MAGNO, JOHN CARLO  AUSTRIA
    1518 MAGNO, JOHNDEL  OLAPANE
    1519 MAGNO, MA CLARISSA ANDREA  TIERRA
    1520 MAGO, MARK JOHNSON  PIMENTEL
    1521 MAGPANTAY, CHARLENE  DIMACULANGAN
    1522 MAGPANTAY, IVAN HENRIS  ATIP
    1523 MAGPANTAY, KRISTINE JADE  FLORES
    1524 MAGSINO, MANILYN  SILANG
    1525 MAGSINO, RAYNIEL  SABADO
    1526 MAGTIBAY, DENVER  GUERRA
    1527 MAGTIBAY, DIANNE  CELIS
    1528 MAGUMPARA, MARUHOM  BLASABAS
    1529 MAHABAGUE, JOHN PAUL  SORIANO
    1530 MAKASIAR, JAN CHRISTOPHER  LACASTESANTOS
    1531 MALABAG, FATIMA JOYCE  PASIA
    1532 MALABANAN, AIRA PATRICIA  LACERNA
    1533 MALABANAN, EDRICKE ALFONSO  PLATON
    1534 MALABANAN, MAR CHRISTIAN ARBIL  DIMACULANGAN
    1535 MALABANAN, SAHARA  VILLA
    1536 MALACAPAY, MATEO JR  GRANZO
    1537 MALAGAR, NEIL WILLIAM  CASICAS
    1538 MALANA, JASIEL  MINA
    1539 MALANTA, ELMER  INUMNA
    1540 MALANYAON, ERWIN IVAN  CAMPANA
    1541 MALAPIT, JOHN EMMANUEL  SANDOVAL
    1542 MALASAN, JERICO  CABUAY
    1543 MALAZARTE, DIANNE
    1544 MALDICAS, JUDE HARVEY  CORNELIO
    1545 MALFARTA, MELFRED JOHN  JANCON
    1546 MALINGIN, RODOLFO  BANCALI
    1547 MALLARI, ABET KIM
    1548 MALLARI, EDENITO JR  MAGAT
    1549 MALLARI, JOHN CARLO  PUNZALAN
    1550 MALLARI, KEVIN  SILVESTRE
    1551 MALLONGA, FRANCIS LOUIS  TOBIAS
    1552 MALONES, KEZZIA  FRIAS
    1553 MALONG, KENNETH JOVEN  SY
    1554 MALUDON, CLARISSE  BUNAY
    1555 MALUNES, JOHN PHILIP  SIESA
    1556 MAMANGON, JIMLEE  PILLAS
    1557 MAMANGON, NERIELYN  BAHIWAG
    1558 MAMANGUN, ARTURO JR  SANGUYO
    1559 MAMANGUN, JAY RICK  MARTIN
    1560 MAMANGUN, JOE  DELA CRUZ
    1561 MAMAR, SHYNEE  VALDE
    1562 MAMARIL, JOHN JERIC  RAMIRO
    1563 MAMPUSTI, RENZ BRIAN  MANDAC
    1564 MANA-AY, MARK ANTHONY  MUÑOZ
    1565 MANA-AY, PRIMROSE  BACLAY
    1566 MANABAT, KRYZELLE  DAVID
    1567 MANALANG, KARLO  ROMAN
    1568 MANALAYSAY, KAYLA  JABONETE
    1569 MANALILI, JOSEPH  PINEDA
    1570 MANALO, KELVIN CHARLES  SERRANO
    1571 MANALO, LESTER  ROBLES
    1572 MANALO, MARIA CRISTINA  TENORIO
    1573 MANALO, RODCHEL JOHN  ORTEGA
    1574 MANALO, TYRONE LOUISE  LISTON
    1575 MANANQUIL, JEROME  SABAT
    1576 MANAOIS, CARLO ANJELO  BORLONGAN
    1577 MANATAD, DUKE REINMAR  ABAÑO
    1578 MANCERA, JESTHYL  PASICOLAN
    1579 MANDAC, LEYMAR  TAGUIAM
    1580 MANDANAS, KENNAN CARLO  SAWALI
    1581 MANGABAN, KARL DAVE  ESPULGAR
    1582 MANGADA, DANTE JR  ALPAY
    1583 MANGAHAS, MON RAPHAEL  ESPELETA
    1584 MANGALUS, JASPER IAN  OLALIA
    1585 MANGARON, PAULO JOHN  DULGUIME
    1586 MANGAT, MARK JHOEMAR  LANQUIN
    1587 MANGI, FRANZ GIO  MADLA
    1588 MANGLICMOT, JAY JERALD  MINA
    1589 MANGLO, BLESSED JOY  ARGUIÑOSO
    1590 MANGUBAT, JEANELYN  ABING
    1591 MANGUIAT, ROZELLE  LLANES
    1592 MANGULABNAN, MONETTE PARIS  MICLAT
    1593 MANIAGO, KRISTINE JENICA  MANASAN
    1594 MANIAGO, NELMAR  FLORES
    1595 MANIO, WORTHTY  VELASCO
    1596 MANIPOL, MIKEELYN  MARCAIDA
    1597 MANTICAHON, NIÑO REY  FLORES
    1598 MANTUA, ERWIN  BALASOLLA
    1599 MANUEL, JAZMINE CLARE  CONCEPCION
    1600 MANUEL, JONDALE  OSILLA
    1601 MANUEL, JOSE ARNALDO  CARLOS
    1602 MANZON, ALVIN  DORIA
    1603 MAPACPAC, KATHRYN GRACE  DAVAO
    1604 MAPALAD, KEVIN  TUMAMBING
    1605 MAPALAD, REY ANTHONY  MAGALLANES
    1606 MARAMBA, BERNARDO JR  SORIANO
    1607 MARASIGAN, JASTINE  PADUA
    1608 MARASIGAN, JOSE MELANIO  MANGURALI
    1609 MARASIGAN, RICHMOND JETT
    1610 MARAVILLA, VENN GAMALIEL  CASTILLO
    1611 MARBELLA, KARL KEVIN  THOMAS
    1612 MARCELO, MARCO PAOLO  DELA VEGA
    1613 MARCOS, KATE  DE LA CRUZ
    1614 MARFIL, CHRISTIAN  TANG
    1615 MARFIL, PAULEEN ANNE  DELA TORRE
    1616 MARIANO, ANDRIAN  MORANO
    1617 MARIANO, ERIK MANWEL  ARCIGAL
    1618 MARIANO, JOHN CHRISTIAN  LUCIANO
    1619 MARIANO, JOVIT  SOBERANO
    1620 MARIANO, NIÑO CHRISTIAN  PALMA
    1621 MARIANO, PRISCILLANO RAMON III  ORDOÑEZ
    1622 MARIANO, VHERNON  LIZARDO
    1623 MARIGONDON, AILYN JOY  MARUNDAN
    1624 MARIMLA, CAMILLE  DE GUIA
    1625 MARMOLEJO, MONICA  GARCIA
    1626 MARQUEZ, JEROME ALSON  LAGATA
    1627 MARQUEZ, JUSTYNNE MICHA ELLA  MALABANAN
    1628 MARTENSEN, STEFFAN DALE DEAN  GARINGAN
    1629 MARTIN, ARNEL  PALGAN
    1630 MARTIN, IAN MAVERICK  PATAWARAN
    1631 MARTINEZ, JOHN CARLO  MANALO
    1632 MARTINEZ, KEZTREL  DE GUZMAN
    1633 MARTINEZ, MA LYN ANDREA  QUIRANTE
    1634 MARTINEZ, MARTH NHICKCEL  ARAGON
    1635 MARTINEZ, SEBASTINNE MARIE  SANTOS
    1636 MARZAN, RENZ JOSEPH  BUZON
    1637 MARZO, EHRNEST  ZALAVARRIA
    1638 MARZO, LORAINE  PANTINO
    1639 MASA, KIM PAOLO  CRUZ
    1640 MASANGCAY, MARCO  GARCES
    1641 MASANGKAY, JOHN CHRISTIAN  CAJAYON
    1642 MATA, SHANTANA MAE  APITA
    1643 MATABA, MARIA FAE  CAMPOSANO
    1644 MATEO, AJAY  SANGALANG
    1645 MATEO, ELJON  GERVACIO
    1646 MATEO, ELY BOY  OSO
    1647 MATER, ROMMEL  MONZALES
    1648 MATIAS, ALDRIN JOHN  LALUSIN
    1649 MATIENZO, RONALYN  NAZARETH
    1650 MATILLANO, JASON  LOPEZ
    1651 MATINING, ALJON  OLAVIDEZ
    1652 MATOZA, CHRISVIN MEAE  CAÑETE
    1653 MATRIZ, JOHN ELLIS  LOCAY LOCAY
    1654 MATSUMOTO, YOUKI  BAUTISTA
    1655 MATUSA, KENNY LOVEN  MARFIL
    1656 MATUTO, NIKKO  CASTILLO
    1657 MAULION, LOURINE  MONTEIRO
    1658 MAYMIERO, MARVIN  ALOTAYA
    1659 MAYOR, JOHN KEVIN  SILANG
    1660 MAYORES, AARON JAMES  CLIMACO
    1661 MAYUGA, MARIO  CALAPATI
    1662 MAÑALAC, KEVIN ROSS  OLVINA
    1663 MAÑANITA, CHARLES VINCENT  CANAMA
    1664 MAÑIBO, MARVIN  ILAGAN
    1665 MEDALLA, ERICK JOHN  MIRABUENO
    1666 MEDALLA, MARIJO  MONTECER
    1667 MEDINA, DANA ERIKA  CAPANZANA
    1668 MEDINA, JENNYLYN  MAGSINO
    1669 MEDINA, MARK EVES  ENRIQUEZ
    1670 MEDINA, NICOLO NEIL  JAVIER
    1671 MEJICO, KIM BENMAR  ASIDO
    1672 MEJOS, MARK JASON  CAYABAN
    1673 MELITANTE, STEFEN JAN  BAYLON
    1674 MELLORIN, HECHIEL MAY  MONTES
    1675 MELO, RAQUEL  TINGZON
    1676 MENDIOLA, JOHN KENNETH  MARTINEZ
    1677 MENDOZA, CZARINA FAYE  RODRIGUEZ
    1678 MENDOZA, DOROTHY JOY  ACUZAR
    1679 MENDOZA, JOANA KATE  GOMEZ
    1680 MENDOZA, JOHN DALE  BENCITO
    1681 MENDOZA, JONABELLE  MENDOZA
    1682 MENDOZA, KIRSTIN JOY  ANGAT
    1683 MENDOZA, MARINE  DIALOLA
    1684 MENDOZA, MARK ANTHONY  ESCULTURA
    1685 MENDOZA, MARY GRACE  BAGAPORO
    1686 MENDOZA, MAUREEN JESSICA  CHAVEZ
    1687 MENDOZA, MELVIN  PINEDA
    1688 MENDOZA, MICHAEL  QUANO
    1689 MENDOZA, MIGUEL LORENZO  VALMORES
    1690 MENDOZA, NICOLAS SEBASTIAN  ROMERO
    1691 MENDOZA, RADLI ROI  FIRMEZA
    1692 MENDOZA, RAYMUND MARZEL  SALAZAR
    1693 MENDOZA, RICHARD  DEL ROSARIO
    1694 MENDOZA, RONCHESTER SIGFRID  SORIANO
    1695 MENDOZA, SHIELA MARIE  VIVAS
    1696 MENOR, CLARENCE KYLE  PEREZ
    1697 MERCADO, CHRISTIAN KLAUS  BARREDO
    1698 MERCADO, JOEMMEL  ASIA
    1699 MERCADO, MARY JOICE  BILOG
    1700 MERCADO, RHOLININA MARIE
    1701 MERIALES, GELCE  CLAVERIA
    1702 MERIN, EMMANUEL JOSHUA  CRUZATE
    1703 MERINO, GENE MICHAEL JARRE  PADRONES
    1704 MERU, ALVIN JOHN  DELA CRUZ
    1705 MERZA, ROSALLE  MAYOR
    1706 MESA, GILBERTO JR  PICONES
    1707 MESINA, MARIE DANIELLE  ESCORPEZO
    1708 MIDAY, NICOLE ANN RIOMEL  DE LEON
    1709 MILANTE, RIDA  RAYALA
    1710 MILLAN, MARK LESTER  SINGULAR
    1711 MILLAR, MARY JOY  PEÑA
    1712 MILO, RAMIL  SUMERACRUZ
    1713 MINA, CARLO MICAH  CASTRO
    1714 MINA, MELCHRIS  BENDIAN
    1715 MINAMIDEZ, JOHN MICHAEL  TAN
    1716 MINGUEZ, GRASON  BAUTISTA
    1717 MIRANDA, ALLEN EDMAR  RIVERA
    1718 MIRANDA, BERNARD  YULO
    1719 MIRANDA, CARL WILSON  ARGANOSA
    1720 MIRANDA, GLENDALE SHANE  VERGARA
    1721 MIRANDA, ZANDER LEE  PEREZ
    1722 MIRANO, MARK ANGELO  ADRIANO
    1723 MISALUCHA, EDD PAUL IVAN  DEMAGANTE
    1724 MISSION, KAYLE ANN KLARKE  DE TORRES
    1725 MODELO, MELINA  BARON
    1726 MODELO, RIZA  DEL ROSARIO
    1727 MOHAMMAD, SALMAN  RAHIM
    1728 MOLATO, JARAISY  ASIAIN
    1729 MOLINA, CHRISTOPER  DELA ROSA
    1730 MOLO, RUTHLEEN  RODEO
    1731 MOMBAY, EDSON JOHN  SALINAS
    1732 MONANG, CECILIO  SAD-ANG
    1733 MONDIA, ELLADINE FAYE  CLARO
    1734 MONDIDO, MARQUEM JAY  SAILE
    1735 MONEVA, CYRYL  TALON
    1736 MONSALVE, CARL JOHN  ESTRELLA
    1737 MONTANO, RON LENARD  CATIPON
    1738 MONTANO, VINCENT CHRIS  GAMBOA
    1739 MONTEHERMOSO, JESSU  RAMOS
    1740 MONTEJO, JHON PAULO  MENDOZA
    1741 MONTELIBANO, ANDREW JOSEPH MARIE  OSCIANAS
    1742 MONTELLIN, SHERWIN  UNDALOC
    1743 MONTEMAYOR, DIANE ARRA  FERNANDO
    1744 MONTERO, DIVINE JOY  BALBARONA
    1745 MONTES, ARVIN PAULO  DE BELEN
    1746 MONTEVERDE, JOANN  LUMAGOD
    1747 MONTIEL, MARIA ANGELICA  GARCIA
    1748 MORA, ANGELO  JABAT
    1749 MORALEJA, DANIEL BRYAN  BAUTISTA
    1750 MORALEJA, MARJORIE  OBLEFIAS
    1751 MORALES, ERYL NICO  AMBAL
    1752 MORALES, LYGEM CLAIRE  SITCHON
    1753 MORALES, MA THERESA  BACANI
    1754 MORALES, MA VERONICA  ALIX
    1755 MORALES, MARLOU  CABRALES
    1756 MORALES, PRINCE JOECON  CARLOS
    1757 MORAN, RAY MARTIN  AMANCIO
    1758 MORAUDA, KRISTINE  CABRAL
    1759 MORENO, JUNETH VIKTOR ELLON  DELA TORRE
    1760 MORENO, MARK CYRIL  TILOS
    1761 MORFE, MARK KEVIN  GAOIRAN
    1762 MORILLO, ARRON JAKE  MACARAIG
    1763 MORIONES, JAN EBENEZER  BATTUNG
    1764 MORON, ERNES JOHN  OSABAL
    1765 MORTA, ALJEBERT  DOMINGO
    1766 MOYANI, RALPH GREGORY  PANO
    1767 MOYO, KURTE  MORO
    1768 MUEGA, JOANGELO  ELIVERA
    1769 MUGAS, KEVIN RHYS  ASERON
    1770 MUMAR, CHARMAINE LOUISE  TAN
    1771 MURILLO, JAMES MICHAEL  GUEVARRA
    1772 MUSNI, RALPH  MANITI
    1773 MUSTRE, LEONEL JOHN  BUOY
    1774 MUTIA, GILDRED ROBERTO JR  LACATAN
    1775 MUTYA, RUBEN III  HINDAP
    1776 MUYANI, MARIA CHRISTY  JALOVER
    1777 MUÑOZ, VYRON JOULE  ENESIO
    1778 NABANGUE, SUSHIMAE  MARIQUIT
    1779 NACARIO, MARK NIÑO  OCASLA
    1780 NACIONALES, JESSICA  BAYQUIN
    1781 NADORA, ANGELIQUE  CAHANDING
    1782 NAGUIT, ALYANNA  MUÑOZ
    1783 NAGUIT, CHRISTOPHER JOHN  BRIOSO
    1784 NAKAEGAWA, MASARU  QUEMQUEM
    1785 NALUPA, JEZIEL BEATRIX  VILLAFUERTE
    1786 NAPUTO, DARIEL JAY  ABELLO
    1787 NARAG, JOHN MICHAEL  SUPERABLE
    1788 NARCISO, JASON CONRAD  TOLENTINO
    1789 NARRA, MAXLE JOCEF
    1790 NARTE, HANNAH RAPHAELLE  PLAMO
    1791 NARZABAL, JOHN RICHIE  ALVAREZ
    1792 NASOL, JOVY  ABAYAN
    1793 NATANAUAN, CARL GERARD  SANTOS
    1794 NATIVIDAD, JEFFERSON  MALANUM
    1795 NATIVIDAD, REG VINCENT  LABERGAS
    1796 NATIVIDAD, WILSON  DULATRE
    1797 NAVALES, ROBERT VENCINT  ALFORQUE
    1798 NAVALES, SALLY  VELASCO
    1799 NAVARRETE, JOHN  MANALANSAN
    1800 NAVARRO, CEDRICK  CRUZ
    1801 NAVARRO, HERB  PARBA
    1802 NAVARRO, KARL LUDWIG  LALUSIN
    1803 NAVARRO, NATHANIEL SAM  LINA
    1804 NAVARRO, NICOLE ANDREA  JARLOS
    1805 NAYNES, FAMELA ANN  GAASIS
    1806 NAZARENO, DEXTER  UGAY
    1807 NAZARENO, NIÑO LUIS  BRAGAIS
    1808 NEDAMO, ROMEL  DESABILLE
    1809 NEJAL, JASMINE LIZ  FACTOR
    1810 NEPOMUCENO, RICH COLIN  LACSON
    1811 NG, ALDRICH  HAW
    1812 NIALA, FAROLITO JR  BONGCAWIL
    1813 NICOLAS, ADONIS  NEBRE
    1814 NICOLAS, CHRISTINE MAE  QUINTO
    1815 NICOMEDEZ, JUSTIN LOUISE  BAUTISTA
    1816 NICOR, REGINE  LOPEZ
    1817 NICOR, RIZZAH MAE  ESPUERTA
    1818 NIETES, EDMUND  MUSTAZA
    1819 NILLOS, WILFREDO  TAMAYO
    1820 NIQUE, EDILEN  ACBANG
    1821 NOLASCO, MICHAEL ANGELO  BENDIGORIN
    1822 NOLASCO, RACHEL  FURIO
    1823 NONIFARA, ANGELA  JUMAMEL
    1824 NORA, NICHOLAI CHRISTOPHER  BAXA
    1825 NOVABOS, NONIEL PAUL  AMPO
    1826 NUGUIT, PAUL JOHN  MACASU
    1827 OAMIL, ROXANNE  AQUINO
    1828 OASAN, SARAH GENISE  SAN ANDRES
    1829 OBACH, NELVIN JOSHUA  LAGMAN
    1830 OBLENIDA, JENICA  VELUZ
    1831 OBLIGAR, CHRISTIAN PAUL  FABIANTES
    1832 OCAMPO, JOAN KRISTINE  IMPERIAL
    1833 OCAMPO, JONATHAN  SERAFIN
    1834 OCFEMIA, DIANNE  POLAGÑE
    1835 OCHAVILLO, JUDEL  PANCHO
    1836 OCLARIT, RODEL  RANAY
    1837 OCO, RAUL JR  RAMOS
    1838 OCTA, JERO  ARAÑA
    1839 OCUL, MARK EDELSON  IDULSA
    1840 ODRONIA, PAULA MARIE  GALANG
    1841 OGNAYON, KEY  SAING
    1842 OLACO, REMAR  BALAIS
    1843 OLAERA, MARK KEVIN  RODRIGUEZ
    1844 OLAIVAR, JOSEPH ANGELO  BORJA
    1845 OLAN, MC GYVER ANTHONY  MIRANDA
    1846 OLAÑO, PETER JOHN  CADO
    1847 OLETE, ALFREDO III  BORJA
    1848 OLETE, RICHARD  MARANON
    1849 OLIVER, MC KINLEY  ANTECRISTO
    1850 OLIVERIA, IRISH KRISTINE  ALMENDRAS
    1851 OLLERES, JOSEPH  BELZA
    1852 OLLERO, JHON KEVEN  AMPAO
    1853 OLMOGUEZ, RAY MARVIN  GENEROSO
    1854 OLORESISIMO, MONIQUE  CODILLA
    1855 OLPOT, NERIZZA MAE  TESALONA
    1856 OMAC, JOVENAL  EPIFANIO
    1857 OMEGA, MATTHEW JAMES  AYAAY
    1858 OMONGOS, JULIE FAITH  PACULBA
    1859 OMONGOS, VERGEL II  LUBRIN
    1860 ONDAP, MICHELLE ANNE  GIMENO
    1861 ONDEVILLA, JASON  GABRIEL
    1862 ONG, CHRISTOPHER ONGCHO  VELEZ
    1863 ONG, FRANCIS ISHMAEL  DELOS REYES
    1864 ONG, LIMUEL  TEMPLO
    1865 OPINA, JOE LISTER  KAILING
    1866 OPINION, MICHAELA  ORENCIA
    1867 ORACION, PAULINE GRACE  DELGRA
    1868 ORAIN, YVES  PRADES
    1869 ORANTE, EDMOND  SIAZON
    1870 ORBETA, ARIANNE ANGELIE  FLORES
    1871 ORBILLOS, VENICE MARY PORTIA  ALEONAR
    1872 ORCINO, CHRISTIAN  LUMABAN
    1873 ORDOÑEZ, GLEN ALJEF BAYLON  ROXAS
    1874 OREA, ALLYSSA MAE  IRENO
    1875 ORENSE, JORGE VOUCHARD  LIBE
    1876 ORGANIS, ZENAIDA  DANTE
    1877 ORINION, SERGIO JR  RACAZA
    1878 ORLANDA, DANIEL  MALABANAN
    1879 ORLANDA, PATRICK JOHN  CADIZ
    1880 ORLANGO, RONALD  ALIDIO
    1881 OROPESA, CHARLES JOVAN  MANJARES
    1882 ORTEGA, CATHERINE  MACASINAG
    1883 ORTEGA, IREAN HARL  SARARANA
    1884 ORTEGA, JOSEPH  DIAZ
    1885 ORTEGA, MEILIN  ARISTON
    1886 ORTEGA, ROLLIE JAY  RIVADENIERA
    1887 ORTEGA, VINCENT  SEDA
    1888 ORTIZ, JOHN CARLO  DE CASTRO
    1889 ORTIZ, JOYCE MARIA ELISE  FERRER
    1890 ORTIZ, KATRINA  ARMADA
    1891 ORTIZ, LYKA  BONQUIN
    1892 ORTIZ, ORLAN  SACLOLO
    1893 ORTIZ, REGGIE BOY  TAMONDONG
    1894 ORTIZANO, MARK ALLEN  RANQUE
    1895 ORUGA, LALAINE  BATITAY
    1896 OSABEL, JOVIE  MAINKE
    1897 OSIO, KAYE  BIDUA
    1898 OTEYZA, TALA IRINA  MARASIGAN
    1899 OTILLA, JANINE  ESTONIDO
    1900 OÑA, GLEN  SAMIANO
    1901 OÑATE, GERARDO ANGELO JR  TARAMPI
    1902 PABELLANO, JESSICA  VERASTIGUE
    1903 PABIA, MAUREEN  DIONES
    1904 PABLEO, DORIS  CUENCO
    1905 PACAMARRA, JAMIE  ADRIANO
    1906 PACHICA, CRIS LAURENCE  SALVADOR
    1907 PACIENTE, NIKKI  YOUNG
    1908 PADERAN, JAMES  ARTIGO
    1909 PADERNAL, AUBREY KIARA  BAGGAYAN
    1910 PADILLA, AIKO JANINE  SALUDES
    1911 PADILLA, MARK ROM  SUELTO
    1912 PADILLO, AL FRANCO  MUAÑA
    1913 PAEZ, JOHN VINCENT  JOCSON
    1914 PAGADOR, REYNALDO  EVANGELISTA
    1915 PAGARA, SHEILA MARIE  PAUSAL
    1916 PAGDANGANAN, AGNES LUZ  CUMPIO
    1917 PAGLINAWAN, GLECILE  MENDOZA
    1918 PAGUIO, KYLE  QUIAMBAO
    1919 PAGUIO, REHMARK  DELOS REYES
    1920 PAGUIO, SHAN WALLY  LOPENA
    1921 PAGULAYAN, KIERBY MAR  SILVA
    1922 PAHAYAHAY, DOMINIQUE  QUIJANO
    1923 PAJALLA, SHAWN MICHAEL  CABELLO
    1924 PAJAR, ANGELO  PEREZ
    1925 PALABRICA, NESLY  VIERNES
    1926 PALACIO, ALWYN  RAGASA
    1927 PALACOL, RONALD  FRANCISCO
    1928 PALCAT, KRISTAL JOYCE  JORDAN
    1929 PALETE, ADRIAN JUSTIN  LANADA
    1930 PALINES, REINA PRECIOSA  AMBAL
    1931 PALISOC, ALDREYN  POSELERO
    1932 PALMARIN, HACKETT PAUL  QUINES
    1933 PALMERO, J-GLENN  ROBISO
    1934 PALMERO, PATRIZIA ANN  ENTIENZA
    1935 PALOMARES, XAVIER  BARBA
    1936 PAMA, HANNAH JOY  DILLO
    1937 PAMINTUAN, SHEAN YONEL  ZARATE
    1938 PANDANGAN, ZAEEFA  ARASA
    1939 PANERGALIN, JOHN VINCENT  PEREZ
    1940 PANES, MEL ANDREW  PANIZAL
    1941 PANES, THEDRIGS WILL  LLAMES
    1942 PANGANIBAN, AYEN  GATDULA
    1943 PANGANIBAN, VIANCA CAMILLE  CASTILLO
    1944 PANGILINAN, ANDREA JANE  YUMUL
    1945 PANGOD, LORENCE  ESTOLAS
    1946 PANGUE, LEVI JAMES  LAHAYLAHAY
    1947 PANISALES, MA GINELA  ENTENA
    1948 PANTA, LOVELYN  CABRERA
    1949 PAPAG, CLAUDINE  CASIPIT
    1950 PAQUERA, JESTER  AMORA
    1951 PAR, KEVINAIRE  APORO
    1952 PARAN, CHRISTIAN GET  SANTOS
    1953 PARANA, RADZETT PAUL  NEQUINTO
    1954 PARAS, FERNANDO III  SUNGDUAN
    1955 PARATI, ALDRIN ELBERT  BEDIA
    1956 PARAYNO, ARMEL KING  FLOR
    1957 PAREDES, PAULA JANE  LEGITA
    1958 PAREJA, MICHAEL  ESTILLERO
    1959 PAREÑO, JEFFERSON  BAÑAS
    1960 PARREÑO, CARMELA  ROSCALES
    1961 PASCO, CHERRYMAINE  ORCAZ
    1962 PASCO, VONCARLO GIOVANNI  DIDELES
    1963 PASCUA, ANTONIO JR  VENDIOLA
    1964 PASCUAL, CARLITO  NGAOA
    1965 PASCUAL, FORTUNATO II  PAZ
    1966 PASCUAL, KHAMILLE  MENDOZA
    1967 PASCUAL, ROMEO LAZARO
    1968 PASQUIL, MA ROGINEL  ESPELICO
    1969 PATACSIL, DEMI AIRA  HERNANDEZ
    1970 PATEÑA, AVIAN FAYE  BUSTOS
    1971 PATIÑO, MARK PHILIP  DELA FUENTE
    1972 PATRIARCA, FRANZ ALBERT  AGUASA
    1973 PATRICIO, ALMIRA ROSE  LALU
    1974 PATRON, RONEL  SANTOS
    1975 PATS, ALVIN  PEREZ
    1976 PAULE, EDRIANGELO  DOCTOLERO
    1977 PAULINO, CRISSELLE LYN  VILLAMIN
    1978 PAUROM, CRISLYN  ADRIATICO
    1979 PAVILLAR, JOHN PAUL  FORTU
    1980 PAYABYAB, ALENA LYN  BERNARDO
    1981 PAYAT, CHRISTIAN MARK  DE JESUS
    1982 PAZ, CHRISTINE MAE  CATAPANG
    1983 PAZ, IAN KARLO  MARQUEZ
    1984 PAZ, TYRONE JAN  PADA
    1985 PEDERAJA, JOIE ANNE MARIE  ATIENZA
    1986 PELAGIO, REI MIGUEL  DAYAO
    1987 PENTINIO, MARIFFE  PUYAT
    1988 PEPITO, CHIN LEE  RUBIO
    1989 PEPITO, PIERCE  MONTUNO
    1990 PERALTA, JOHN PAUL  ORODIO
    1991 PERCE, BERNARD LOUIE  MARASIGAN
    1992 PEREZ, ANNA PATRICIA  GUALBERTO
    1993 PEREZ, INNAH ANTOINETTE  MAÑIBO
    1994 PEREZ, JAN PAULINE  TRINIDAD
    1995 PEREZ, JICK VINCENT  ARAGON
    1996 PEREZ, KATRINA CONCEPCION  SAN PABLO
    1997 PEREZ, LEAN PHILIPPE  EVANGELISTA
    1998 PEREZ, MA KIMBERLY  LANDICHO
    1999 PEREZ, MARK DYAN  SALAZAR
    2000 PEREZ, MARVIN KENT  HERNANDEZ
    2001 PERMALAN, JOYCEE ANN  SOLINAP
    2002 PERNETES, KHARLLO MIGUEL III  JOSE
    2003 PERNIA, SEANNE  CASTRO
    2004 PETILO, JHEDSON ANGELO  BLANCIA
    2005 PETINES, PAUL KEVIN  ASTROLOGIO
    2006 PETINGLAY, JIM PAUL  ALCALA
    2007 PETROLA, PAUL DENVER  MAGPALE
    2008 PEÑA, JAN JEMUEL  CANTIVEROS
    2009 PIALA, JOHN FRITZ  DENUYO
    2010 PIAMONTE, MARICAR  MANALO
    2011 PICA, ZOREN  AVANCEÑA
    2012 PIERA, PATRICK JASON  YU
    2013 PIGON, JOHN WILLIAM  BABAO
    2014 PILA, GERRUS ALAN  CRUZADO
    2015 PILAPIL, DAINELA YVE  FAJARDO
    2016 PILAR, MARJHON  BARTOLOME
    2017 PILAYRE, RITZ CARLO  FRANCISCO
    2018 PILLEJERA, JOANA ERIKA  VILLESTER
    2019 PILOR, ROSE CRIZZLE  CAMACHO
    2020 PIMENTEL, CHRISTIAN DALE  REGINALDO
    2021 PINEDA, ARJAY  BARNACHEA
    2022 PINEDA, CINDERELLA  GUINTO
    2023 PINEDA, GIAN RAYNIEL  REYES
    2024 PINEDA, JOHN CEDRIC  IMPERIAL
    2025 PINEDA, JOSHUA  CALVO
    2026 PINGOL, AARON PAUL  VERZOSA
    2027 PINGUL, RENZO  TOLENTINO
    2028 PINILI, CHRISTOPER  DE GUZMAN
    2029 PINTOR, ARIEL VICENTE  MADRIA
    2030 PITAO, ALVEN  APOSTOL
    2031 PITOGO, NIÑO  MONTICALVO
    2032 PIÑERO, LILI ANDREA  JOYOHOY
    2033 PIÑERO, PETER JAN  MATIENZO
    2034 PLATA, LOUIS DANIEL  VALENZUELA
    2035 PLESIS, LLOYD HARVEY  OPTANA
    2036 POLICARPIO, ARIEL  MIRABEL
    2037 POLICHER, WEXTER RALPHBERT  SIMENE
    2038 POLINGA, JANELLE  SERRANO
    2039 POLITICO, NATHANIEL  DE GUIA
    2040 POLLENTES, MARK JOSEPH  FLORINO
    2041 POLO, MARK JOHN  AGBAYANI
    2042 PONFERRADA, EDEN JEA  ASPA
    2043 PONIO, DANICA LOUISE  REYES
    2044 PORLAS, ROSETH  PLANAS
    2045 PORRAS, AUBREY ROSE  JANEA
    2046 PORRAS, CARL JUSTIN VINCENT  GUTIERREZ
    2047 PORTULA, ROGER CHRISTOPHER  PONFERRADA
    2048 POSADAS, GREG HAROLD  GILHANG
    2049 PRADO, ALYANA HERMILYN  PATANAO
    2050 PRADO, JANUA LOUIE  CASTRO
    2051 PRADO, KESSIE  YANOGACIO
    2052 PRADO, RAYMOND  SURATOS
    2053 PRADO, WILLIE  CASABUENA
    2054 PRECILLA, RAISA GRACE  ELAURIA
    2055 PRESBITERO, BENONE JR  EPE
    2056 PRESTOZA, MERCY  LOPEZ
    2057 PROLOGO, KIM MARDEI  ZARSADIAS
    2058 PRON, TIMOTHY PAUL  NOSIL
    2059 PUBLICO, IAN NATHANIEL  BALANAG
    2060 PUCAN, SHANE  BULUSAN
    2061 PUERTILLANO, RUBY MAE  ABADILLA
    2062 PUGAY, MARL RENDELL  ESGUERRA
    2063 PUJANES, JERLYN  DE VILLA
    2064 PULGA, APRIL JOY  GELILANG
    2065 PULGADO, CYRA  BECHAYDA
    2066 PULMONES, PRINCESS JOY  ESMERINGA
    2067 PUNO, INNA VICTORIA  PEREZ
    2068 PUNZALAN, JEMIMAH  MILAGROSO
    2069 PURGANAN, RHEA  CARBONEL
    2070 PURIFICACION, DIOUTS KLEETON  LIWANAG
    2071 PURUGGANAN, JINNO RAE  VILLADARES
    2072 PUSERIO, FRANCIS  RUIDERA
    2073 PUTONG, BARBY JAY  GUERRERO
    2074 QUEMADA, ABIGAIL  PEREJA
    2075 QUERRER, JERVIN ARREN  NAVARRO
    2076 QUILANG, ALVARO  CHAVENTE
    2077 QUILAO, RUBY JHESICA  SANTOS
    2078 QUILATES, ANTHONY  BASUEL
    2079 QUIMINALES, BRYAN  CLARITO
    2080 QUIMORA, JOEL  PRECLARO
    2081 QUIMZON, PAUL JOHN  GALLARDO
    2082 QUINALAYO, JOHANNA MAE  BORROMEO
    2083 QUINTANA, JOHN ENGELBERT  TAN
    2084 QUINTO, ALEXIS  GABION
    2085 QUINTO, JOHNLY  LOMIBAO
    2086 QUINTO, PRESIDENTO III  BELVIZ
    2087 QUIOGUE, VENER  CASTILLO
    2088 QUIRANTE, ROSE ANN  SARAGA
    2089 QUIROZ, NERISSA  ARELLANO
    2090 QUITANIA, SHARANE  PATACSIL
    2091 QUITAYEN, JEAN JAY  JUNTILLA
    2092 QUITO, CHARLES IVAN  TEODORO
    2093 QUIZZAGAN, YVAN KARL  BATULAN
    2094 RAAGAS, CARLO  ERESPE
    2095 RABAJA, DANE ALBERT  FEBO
    2096 RABASTO, DON EUSEBIO II  BERSABE
    2097 RABASTO, JOHN JOSHUA  PAULE
    2098 RACACHO, SEAN KARLO  FAJARDO
    2099 RACELIS, KIM CARLO  DATOR
    2100 RAFAEL, LYRA  MELLENDRES
    2101 RAFANAN, SYRYL  UBALDE
    2102 RAGUINDIN, JOFFA DERICKA  MALICDEM
    2103 RAMA, LARRY  BARRERA
    2104 RAMILO, JOELA ARIZA  MACAHIA
    2105 RAMIREZ, ARON  TAGACAY
    2106 RAMIREZ, CHRISTINE  CARIAGA
    2107 RAMIREZ, CHRISTINE ANGELICA  CANCINO
    2108 RAMIREZ, JHONKEITHZ  AGUSTIN
    2109 RAMIREZ, KENN  SUSPER
    2110 RAMIREZ, RAYMOND MALCOLM  FRANCISCO
    2111 RAMON, RAY ANN  NOLLAN
    2112 RAMOS, CHARMAINE LORENZA  ANTONIO
    2113 RAMOS, JADE MARK  REYES
    2114 RAMOS, KAYESER  DELMONTE
    2115 RAMOS, KAYEZELLE  DIMAANO
    2116 RAMOS, KIMBERLY ANN  CASTILLO
    2117 RAMOS, MIKE CHARLES  FELIPE
    2118 RAMOS, MOISES  DELA CRUZ
    2119 RAMOS, MYDINE  MARASIGAN
    2120 RAMOS, RACHELLE ANNE  SANTOS
    2121 RAMOS, SIGRID NICOLE  DAYRIT
    2122 RANCE, KRISTEL JOY  MANZANO
    2123 RANCHES, ALEXIS JOSEPH  BAUTISTA
    2124 RAPIR, MARK JECEL  JAUDINES
    2125 RAQUEL, EDRIANNE  GABRAL
    2126 RARO, ELYSA  BALGOS
    2127 RAZO, DANIEL JANSEN  MENDOZA
    2128 RAZON, ROSE ANN  MAÑANGAP
    2129 REBELLO, JOHN BENEDICT  SURAT
    2130 REBELLON, KRIZZIA  DELA ROSA
    2131 RECUELO, MARLON  ANDRADE
    2132 REDUBLO, RELMO JAMES  JAVIER
    2133 REDULA, RHONIEL GUILLEN  ESGUERRA
    2134 REGENCIA, LARIFHEL  LOGDAT
    2135 REGIDOR, MARL ANTHONY  BALBARONA
    2136 REGUINDIN, DAN RUEL  FERRER
    2137 REJALDE, EDLAJER  VALENCIA
    2138 RELLON, ANGELOU CHESKA  OBA
    2139 REMPOHITO, DARELLE KWIN  RABAYA
    2140 RENALES, ZARAH  STA MARIA
    2141 REODICA, RICHARDSON  DAGOHOY
    2142 REODIQUE, BRIAN  ABAD
    2143 REPOLLO, LIEZL MAE  ALFORQUE
    2144 REPUNTE, ROEL  CABARDO
    2145 REQUILMAN, MARY ROSE  LANSANG
    2146 REQUINTINA, MARICON  HILADO
    2147 REQUINTINA, RICKY  BAYOTAS
    2148 RESMEROS, EMERALD JAMES  MANTUA
    2149 RESTUA, KENNETH LEXTER  FERRER
    2150 RESUELLO, BRIMA  PARAGAS
    2151 RETUTA, JOHN KELVIN  BALDOVINO
    2152 REVILLA, BRYAN BENSON  ORLINA
    2153 REVILLA, MICHELLE  NARVAS
    2154 REVUELTA, EDINEL  CALUBAYAN
    2155 REYES, AIZZA  ASUNCION
    2156 REYES, ALVIN IAN  ANGELES
    2157 REYES, ANDREA GENIN  CIFRA
    2158 REYES, ARYELLE  LAURONAL
    2159 REYES, AUGIE  IGNACIO
    2160 REYES, CAMILLE JOY  COLOBONG
    2161 REYES, CHARLEMAGNE  DUMPA
    2162 REYES, CHIAREZZA ANNE  GERONIMO
    2163 REYES, CYRILL  DEL ROSARIO
    2164 REYES, EDUARDO  PEREZ
    2165 REYES, ERIC  SOTTO
    2166 REYES, FERDINAND  JUAN
    2167 REYES, JARWEN GRASON  ARAÑO
    2168 REYES, JELIAN GRACE  LARGO
    2169 REYES, JHONLEY EMMANUEL  CUARESMA
    2170 REYES, JUSTIN DARIEL  SERRANO
    2171 REYES, KONSTANTINE ANDREI  GALAPON
    2172 REYES, MA CRISTINA  CRUZ
    2173 REYES, MARIA ROSALINA  CAY
    2174 REYES, MELCHOR LIAN  ALIÑO
    2175 REYES, MONALYN  ORMO
    2176 REYES, RACHELLE JHOY  FACTORAN
    2177 REYES, RINA MAITA  PANTALEON
    2178 REYES, ROBERT  CALDONA
    2179 REYES, ROMMEL  AVILA
    2180 REYES, SHARMINE CATHERINE  IRINCO
    2181 RIBAC, JOHN DICKSON  DOMRIQUE
    2182 RICACHO, JOCHEN VINRIZ  ALAS
    2183 RICACHO, MICHAEL  VILLAROSA
    2184 RICERO, IRIS  QUIJANO
    2185 RICO, BERT JOSEPH  ROA
    2186 RICO, RENZ MARK  CRUZ
    2187 RICO, WILLIEGINO  FLORECE
    2188 RICOHERMOSO, MA ELISA  FERNANDEZ
    2189 RIEGO, ANTHONY  LABRADOR
    2190 RIEL, JOHN DAVID  IBAÑEZ
    2191 RIGONAN, RONALD  ROBLE
    2192 RIMAN, KATRINA ANNE MARC  CABRERA
    2193 RIMANDO, CHRISTIAN PAOLO  AQUINO
    2194 RIVAMONTE, JANICE  ATIENZA
    2195 RIVAS, ALVIN  MARQUEZ
    2196 RIVERA, AMANTE JR  MACATANGAY
    2197 RIVERA, CHARLES HOMER  BESA
    2198 RIVERA, FRANCESCA LOUISE  CIRIA CRUZ
    2199 RIVERA, JERALD LOIS  DAVID
    2200 RIÑOS, ALJON  LAGONOY
    2201 ROBLE, JASON KIANE
    2202 ROBLES, PRINCESS CZARINA  CARLOS
    2203 RODAS, RUTCHARD JHON  CASQUITE
    2204 RODIL, REI KEVIN  BABAAN
    2205 RODRIGUEZ, ANTONIO JR  SAMPANA
    2206 RODRIGUEZ, DANICA MERYL  ORANTE
    2207 RODRIGUEZ, FRANCIS ROGER  DE GUZMAN
    2208 RODRIGUEZ, JESSICA CAROLINA  MALICDEM
    2209 RODRIGUEZ, KRISTINE  BALINDAN
    2210 RODRIGUEZ, MAILA MAY  DELFINO
    2211 ROLDAN, ALVIN  CARULLO
    2212 ROMA, ISAGANI JR  MALAZARTE
    2213 ROMAN, JASON JAY  TALON
    2214 ROMANOS, MARK CHRISTIAN  ANOG
    2215 ROMERO, XYRZA KATE  KIRTUG
    2216 ROMULO, JELINA JOY  SALAC
    2217 ROQUE, CHRISTIAN JER  ESTRELLADO
    2218 ROQUE, KEHN DAVID  DE GUZMAN
    2219 ROQUE, NEIL CALVIN  CRUZ
    2220 ROQUERO, MARK  MALONES
    2221 ROQUETA, KRISEL REINA  MALBOG
    2222 ROS, MARK ANTHONY  AZAGRA
    2223 ROSALES, JOEL  REGIDOR
    2224 ROSALES, JOHN PAUL  DIAZ
    2225 ROSALES, RAIZA JEAN  GUMARU
    2226 ROSARIO, JECSON  PELLE
    2227 ROSARIO, KENO  MALLARE
    2228 ROSAS, ANNE CEDRICK  LABAY
    2229 ROSELL, KIRK IVAN  VILLAMOR
    2230 ROSELLO, MARK JOSHUA  CAJANDOC
    2231 ROSINI, KEZIAH ANN  DE VERA
    2232 ROSUELO, JOANNA CHRISTINE  TONGOL
    2233 ROXAS, ANJENETTE  RUBIA
    2234 ROXAS, ELMA  CATIPAN
    2235 ROXAS, JUSTIN VAL  SEGUI
    2236 ROXAS, MIKAELA TERIZ  PINGOL
    2237 ROYO, JESSICA  VELASCO
    2238 RUBIA, ADEL  BASILIO
    2239 RUBIANES, NOEL JR  GREGORIO
    2240 RUDIO, DAN JOSEPH  CARAIG
    2241 RUITA, JAN JOEL  BAMAN
    2242 RUIZ, ALVIN  ORTIGAS
    2243 RUIZ, JUSTINE PAULO  CAYABYAB
    2244 RULETE, ANDRO  PONCE
    2245 SAAVEDRA, GERARD  SAAVEDRA
    2246 SABALE, ALFRED RAY  ALDE
    2247 SABATER, KIM ALDOUS  EUGENIO
    2248 SABBUN, BILLY JOE  NUÑEZ
    2249 SABIDO, KENJIE NOEL  GUERRERO
    2250 SABILLO, GIEWELL  ABANILLA
    2251 SACDALAN, JOSEPH  LOPEZ
    2252 SACENDONCILLO, MARK PAUL  ABREU
    2253 SACLOLO, REINER JAN  CALIMLIM
    2254 SACMAR, MYRVI MARJORIE  TARIAO
    2255 SACOPON, MICHAEL JOSHUA  PENILLA LOW
    2256 SACUAN, ADENER  IGARAN
    2257 SADSAD, JAMILLE  BOLONGON
    2258 SAGALA, VESTINE  LABAG
    2259 SAGARIO, DANIEL  VALENCIA
    2260 SAGUM, ALDRIN  DELA CRUZ
    2261 SAGUM, ERIS  PELAYO
    2262 SAGUN, JOYCE ANNE  PADUA
    2263 SAGUN, RACQUEL  BALDONADO
    2264 SAISON, ROVIC  DELFIN
    2265 SAJA, ODELLIEN  BAGUIORO
    2266 SAKAKIBARA, YUKI  DUCAO
    2267 SALAS, JOSHUA  GALANG
    2268 SALAZAR, ABIGAIL  LLAIT
    2269 SALAZAR, APRIL JOY  VALENCIA
    2270 SALAZAR, ELLA JANE ANTOINETTE  MARTINEZ
    2271 SALCEDO, FRANCES ANNE  JOCSON
    2272 SALDAVIA, SIENNA MAYE
    2273 SALDAÑA, JOHN MAVERICK  DELA CRUZ
    2274 SALDOM, NORLAN  SITON
    2275 SALE, JOANA MARIE  CAMUS
    2276 SALERA, GENELYN  CALICA
    2277 SALGADO, DALE MARTIN  WALATA
    2278 SALGADO, RANK  SARIA
    2279 SALIBA, MARIA KLARIZZA  MARINA
    2280 SALIM, MARK KENNETH  TRILLANES
    2281 SALINAS, RONNIE ANGELO  PALAGANAS
    2282 SALIUT, ERNEST JOHN  CONCEPCION
    2283 SALLOMAN, SHERFORD  MACABENTA
    2284 SALMINGO, NESTLE JOHN  TALABAN
    2285 SALON, ROBERT  BOSQUIT
    2286 SALONGA, BILL BAILEY  BUAN
    2287 SALONGA, RHAL  SUERTE
    2288 SALVACION, ALDEN  DIOSO
    2289 SALVACION, FRANCO DAVE  EQUE
    2290 SALVACION, KEVIN  AVELINO
    2291 SALVADOR, JANRIC  NUYDA
    2292 SALVADOR, JOBELLE  BARCELON
    2293 SALVADOR, JOHN JASON  ORIONDO
    2294 SAMARISTA, JOHN PAUL  NEBRES
    2295 SAMARRO, EUGENE  AMBIDA
    2296 SAMONTE, DANTE NESTOR III  MANGARING
    2297 SAMORTIN, JOHN PATRICK  PEREZ
    2298 SAMPANG, LILET  SABATIN
    2299 SAMPANG, LOIS  MONTEMAYOR
    2300 SAMSON, SARAH DENISE  ONG
    2301 SAN ISIDRO, JAKE  VELASQUEZ
    2302 SAN JOSE, DARWIN  AGDA
    2303 SAN JUAN, GIUO  GUILLEMER
    2304 SAN JUAN, JULIUS  PANGUITO
    2305 SAN JUAN, KAYLE  COPON
    2306 SAN PASCUAL, CHRISTIAN  CRUZ
    2307 SAN ROQUE, AIRA  VILLANUEVA
    2308 SANAO, EUNICE  FERNANDEZ
    2309 SANCHEZ, DON MICHAEL  RICO
    2310 SANCHEZ, HJALMARK KENNETH  VIRTUCIO
    2311 SANCHEZ, JESICA LOURDS  ANCHETA
    2312 SANCHEZ, MAY-PEARL  CABURIAN
    2313 SANCHEZ, REYMART  MERCADO
    2314 SANCON, HILARIO JR  APUADA
    2315 SANDAGA, JOHN LESTER
    2316 SANGALANG, JOHN RHOM  BUENAVENTURA
    2317 SANIDAD, MARK CHRISTIAN  TAPICULIN
    2318 SANTIAGO, ALEC  RUFINO
    2319 SANTIAGO, CHRISTINE  ROMERO
    2320 SANTIAGO, JEROME  ENORME
    2321 SANTIAGO, MA HONEY RAICELL  DELA CRUZ
    2322 SANTIAGO, SARAH LYNN  ARADO
    2323 SANTISTEBAN, RIZA  GARGANIAN
    2324 SANTOS, DALE ALLEN  DE GUZMAN
    2325 SANTOS, DAVID REY  PANSOY
    2326 SANTOS, EVANGELINE ROSE  PAGSANJAN
    2327 SANTOS, JACOB  ALDAY
    2328 SANTOS, JAYCEL  RAYMUNDO
    2329 SANTOS, JOHN PAOLO  LA MADRID
    2330 SANTOS, JOMAR  BUGAYONG
    2331 SANTOS, LYNNIEL  AMURAO
    2332 SANTOS, PAULINE YSABEL  TANYAG
    2333 SANTOS, RON JOSEPH  ATIENZA
    2334 SANTOS, SAMUEL EDELSON  ESPIRITU
    2335 SANTOS, VINCENT GABRIEL  CAUTON
    2336 SANZ, JUSTINE  HERRERA
    2337 SAPASAP, SARRAH JANE  MAGBAG
    2338 SAPO, JESTINE  GOMEZ
    2339 SARANDE, MARY PEARL  DEMETERIO
    2340 SARDIDO, SHARMAE  BILLONES
    2341 SARMIENTO, BILL GAREN  REALO
    2342 SARMIENTO, FATIMA  BALERO
    2343 SARMIENTO, ROSE EDEN  ESPINA
    2344 SATSATIN, JETTRO  ALCANTARA
    2345 SAUZA, JOHN MARK ANTHONY  CORTES
    2346 SAWIT, HAROLD JOHN  SEROMA
    2347 SAYAT, PAULINE SAYN  NAVELA
    2348 SAYSON, OLIMAR  MANATAD
    2349 SEBASTIAN, CHARISE  SOTOYA
    2350 SEBASTIAN, JAIMIE  MENDOZA
    2351 SEBASTIAN, SARAH  TAGAO
    2352 SEDILLO, NELSON JR  VILLARIAS
    2353 SEE, JOA ALLEN  ALFONSO
    2354 SEE, RICHARD  AMPOAN
    2355 SEGARRA, RONALD CHRISTIAN  FIEL
    2356 SEGOVIA, JOSEPH JUDE  GRIJALDO
    2357 SEGUI, AERIELLE ASHLEY  BORDADO
    2358 SEGUNDO, ERWIN JOHN  ACOBA
    2359 SEGURA, STEVEN NELSON  FULGENCIO
    2360 SENSANO, ADELIA CAREL  AQUINO
    2361 SEPI, AHMAD  CRUZ
    2362 SERAFICA, JOSHUA JERAMEEL  DE GUZMAN
    2363 SERDENIA, JAMES  MANDIN
    2364 SERNAL, ELISEO JR  MADRINIAN
    2365 SERRA, CRESSEL ANN  REYES
    2366 SERRA, MICHAEL  BERNARDINO
    2367 SERRANO, CRISETTE  CALIMAG
    2368 SEVA, MAREYJU  RAZO
    2369 SEVELO, MAUREEN VIANE KATE  FALCOTELO
    2370 SEÑO, CRIS JUNNEL  SACE
    2371 SHIINA, RYU KARLO  RAMA
    2372 SIBAYAN, JAYROME CEAZAR  RAMOS
    2373 SIBAYAN, JETHRO EXEQUIEL  ABULAD
    2374 SIBULO, RYAN ALVIN  MEDIRAN
    2375 SIERRA, STEPHEN ROY  ONG
    2376 SILVA, ALEMAR JR  SALDO
    2377 SILVESTRE, XYRA WYNCHELLE  NICOLAS
    2378 SIMSUANGCO, AERON  CRUZ
    2379 SIOCO, JEROME  SANTIAGO
    2380 SIODINA, JOHN RAY  SIANG
    2381 SIONZON, MARY JEAN  LOMIGO
    2382 SIRON, NORM ALLEN  TOLEDO
    2383 SISON, ARWIN  PARICA
    2384 SISON, BRYLLE  GERODIAS
    2385 SISON, JAMILA RHEA  ASA
    2386 SISON, PAUL JULIEN  VILLAFLOR
    2387 SITON, NICO JAN  FERNANDO
    2388 SOLERO, EUGENE  TANAY
    2389 SOLIBA, FLOYD LYMAN  BANIAGA
    2390 SOLIJON, RONELL  BOCBOC
    2391 SOLINA, JOHN CARLO  MACEDA
    2392 SOLIS, CAMILLE  CINCO
    2393 SOLIS, JAMES ARVIN  MADRONERO
    2394 SOLIS, NATHANIEL  BAUTISTA
    2395 SOLIS, TEODULO JR  LICAYAN
    2396 SOLLEZA, JENN RIEL  GARCIA
    2397 SOMBRIA, KENNETH  BIBAOCO
    2398 SONGALIA, DENISE LAINE  ARANILLA
    2399 SORIANO, AERON JAMES  CASTRO
    2400 SORIANO, CHARLES MATTHEW  DELA CRUZ
    2401 SORIANO, DESIREE  CARO
    2402 SORIANO, NEMUEL JAMIN  FAUSTINO
    2403 SORREDA, MIKO  OLFINDO
    2404 SOSA, HANS  ISIP
    2405 SOSA, ROI CHRISTOPHER  DE LA CRUZ
    2406 SOTOMIL, MORIEL JAN  SINORO
    2407 SOVERANO, JOHN DARYL  LALUSIN
    2408 STA ANA, ANDREA MARIE  PEÑONES
    2409 STA ANA, MARLON  NARCISO
    2410 STA MARIA, DUSTIN JAKE  DELA ROSA
    2411 STA RITA, DAN RUSSELL  SANTOS
    2412 SUAN, JEROME  FETALVERO
    2413 SUAREZ, CHARLENE JOY  TABACO
    2414 SUAREZ, NADINE MAE  ESTACIO
    2415 SUELLO, KEVIN CLYDE  ORONGAN
    2416 SUGUILON, DONNA MAE  VARONA
    2417 SUGUITAN, KENNETH EDWIN  TOPACIO
    2418 SUILAN, ISAIAH ISRAEL  ARADA
    2419 SULABO, LADY DIANNE  VELASCO
    2420 SULIT, CHRISTIAN  GAMELO
    2421 SUMABAT, CARA MARTHA  REYES
    2422 SUMAGIT, JESSA  LACANILAO
    2423 SUMAGUI, JOHN MICHAEL  SORIANO
    2424 SUMALBAG, JOHNSON  CARIAZO
    2425 SUNAHO, MARK VIAN  PERONA
    2426 SUNDIAM, ALYSSA  OLGADO
    2427 SUNGA, JORDAN  PANGILINAN
    2428 SUNGA, SHIELA MAE  APOSTOL
    2429 SUPEÑA, ALFONSUS ALYBERT JR  PAMPOLINA
    2430 SY, ALDWIN CHRISTOPHER  TAN
    2431 SY, JOVER CARLO  MENDOZA
    2432 SY, LUKE WICENT  FLORENDO
    2433 SYKI, K-O  GONZALES
    2434 TABANAO, RHONN-J  SELERIO
    2435 TABBU, GUILLER  NUGUIT
    2436 TABELISMA, LOUIE ARMAND  ALMONDIA
    2437 TABILE, JAN KELLY  SANIDAD
    2438 TABING, RALF  DIZON
    2439 TABLATIN, ARTWIN XAVIER  AMPOON
    2440 TABORA, MA ELOISE JESSICA  URBANO
    2441 TABUDLONG, GLENN  ANTAWAN
    2442 TACBAS, DANICA  GRANDIA
    2443 TACNENG, RIA MAE  GUILLERMO
    2444 TACTAY, ELYSSA  PORLAS
    2445 TADE, JOYCE  LANGWAS
    2446 TADEO, ARNOLD JOSEPH  DIZON
    2447 TADEO, MARLON  MATEO
    2448 TADLE, PATRICK GERALD  DAJOYA
    2449 TADUYO, CHARMAINE  PINEDA
    2450 TAGAPAN, BENEDICT ANTHONY  BANGAYAN
    2451 TAGAPULOT, MARK AUGUSTUS  SAYSON
    2452 TAGLE, CAMILLE  DURAN
    2453 TAGOYLO, DIANE ROSE  DEPASUCAT
    2454 TAGUINOD, MARY GRACE  CARPENA
    2455 TALA, MELGAR  MANAHAN
    2456 TALAMAYAN, MICHELLE  PAGULAYAN
    2457 TALAVERA, JOAN MARIE  AQUINO
    2458 TALDE, CHRISTOPHER IAN  VELASCO
    2459 TALLOD, FAYE  DIZON
    2460 TAMAYAO, GREGORY  MAMANAO
    2461 TAMAYO, KARLO  CLARO
    2462 TAMAYO, PAOLA BIANCA  PADILLA
    2463 TAMBAOAN, MA ANA RUTH  ARELLANO
    2464 TAMISEN, DANIEL JONATHAN  SEVILLA
    2465 TAMON, GESALU  BALDONASA
    2466 TAMPUS, JULYLE  SOROÑO
    2467 TAMSE, MARK  BORNEA
    2468 TAN, ADRIAN  CABOTAJE
    2469 TAN, BLAIR LOVEWILL  DESPI
    2470 TAN, ERIC HERSCHEL  IBARRA
    2471 TAN, HERNAL  PRUDENTE
    2472 TAN, JASON JAKE  ESPINA
    2473 TANCHONGCO, KARIZZA MAE  DE VERA
    2474 TANDINGAN, JOSE JR  BALANGATAN
    2475 TANEO, YOHEJIE  VALDEZ
    2476 TANGON, JUN CARLO  BAN-AS
    2477 TAPAS, RONALD JR  ZUÑIGA
    2478 TAPNIO, JAMES ROSS  MACROHON
    2479 TAPOC, ORLANDO  HABIL
    2480 TARALA, KAMYLLE  ESTAY
    2481 TARIO, ARJAY  SUMANGYAY
    2482 TARNATE, KARISSA JANE  TOLOSA
    2483 TARRAYO, ANGELICA MARIE  DELA CRUZ
    2484 TAULI, BRYAN BENEDICT  ASUNCION
    2485 TAURO, NIKKO  PUENTE
    2486 TAUTHO, MARK ALVIN  LOPIÑA
    2487 TAWING, VIBIEN  VARGAS
    2488 TAYAG, CAMILLE  GALICIA
    2489 TAYAO, HENDRICK RAPHAEL  HABITO
    2490 TAYONE, JOHN MAR  DAGA-ANG
    2491 TAÑAGRAS, BRYAN  ORTEGA
    2492 TAÑECA, MARK THOMAS  SABALLO
    2493 TECSON, ARVIN JAY  MOLINA
    2494 TECSON, JESSIELYN  FRANE
    2495 TEE, JOANNE YNA MARIE  MADAMBA
    2496 TEJADA, ALBERT IAN  PALO
    2497 TEJADA, GENEVIVE  SIBARO
    2498 TEJADA, MYKA JANE  GENTOLEO
    2499 TELAN, JEVICO  CALAYCAY
    2500 TENGEDAN, BILLY  RAMOS
    2501 TENIDO, PETER MICHAEL  DE LOYOLA
    2502 TENORIO, JOEL CHRISTIAN FORTE  DELA CRUZ
    2503 TEODORO, MC KEVIN  LAJUM
    2504 TEODORO, MELBERT NEIL  GANANCIAL
    2505 TEODOSIO, ALVIN JR  QUINTO
    2506 TERENCIO, RUEL  LABUTAP
    2507 TERIANA, MARIANNE  UMALI
    2508 TERRANA, SHARA LYNNE  TADOY
    2509 TIANSAY, JOSHUA JOHN  DELA PEÑA
    2510 TICANGEN, DONITA MARIFE  MOGA
    2511 TICO, EDEN JANE  GENOVIA
    2512 TICSAY, ADEL  ESPIRITU
    2513 TIEMPO, DENNIS  AMORA
    2514 TIGLEY, JERP ROSE  HUERTAS
    2515 TINAO, BERNADETTE  GLORIA
    2516 TING, KEANU CHRISTOPHER  SANTOS
    2517 TINGSON, FAUSCEA  CAMPORASO
    2518 TINGSON, RAYMART  CALUZA
    2519 TIONGSON, ARMIN JUDE  SANTIAGO
    2520 TIONGSON, VLADEMIR  TAMONDONG
    2521 TIQUIS, CHRISTIAN  ORENSE
    2522 TITO, JUNRY  AVILA
    2523 TOLENTINO, JAYSON  SUING
    2524 TOLENTINO, JIMMY JR  LACEDA
    2525 TOLENTINO, RALPHY  BIOCARLES
    2526 TOMBOC, KAZYLENE ANN  CAPONPON
    2527 TORAYNO, DESIREE MARIE  PARATO
    2528 TORIO, BRYNDELL  SIYANGBIGAY
    2529 TORRENTE, KIT SHERWIN  LLAVAN
    2530 TORREPENIDA, CHRISTINE  TIZON
    2531 TORRES, DING JUDE  CADACIO
    2532 TORRES, JOSE RICARDO  DOMINGO
    2533 TORRES, KRISTIANNE VIKTORIA  BELEN
    2534 TORRES, LENIE  PAZ
    2535 TORRES, MICHELLE  BAUTISTA
    2536 TORRES, RONALD  DELA CRUZ
    2537 TORRES, VIVIAN FAYE  MATA
    2538 TORSIENDE, KRIZZEL ANN  ARCILLA
    2539 TRAZO, ARMAN ANN  DEMENIO
    2540 TRIA, GINIA  GUTIERREZ
    2541 TRINIDAD, EMMANUEL  TAMAYO
    2542 TRINIDAD, JOSEPH EDUARD  PAULO
    2543 TRINIDAD, TRISHA MAE  TIBURCIO
    2544 TRUMATA, AL-SIEGFRED  CRESMUNDO
    2545 TUASON, ARRA JEANNE  CANOZA
    2546 TUAZON, JOHN PAOLO  CORPUS
    2547 TUAZON, KRISTIAN DARL  DAVID
    2548 TUAZON, MARLEN JOYCE  HERNANDEZ
    2549 TUAZON, MYCA ANGELEE  AGUILAR
    2550 TUBILLARA, JERICO  MARTINEZ
    2551 TULAGAN, MARVIN  GOMEZ
    2552 TULOD, MARYELLE  PABLO
    2553 TULOP, CHRISTIAN REY  LONTAYAO
    2554 TUMAMAC, CHRISTOPHER  LACUENTA
    2555 TUMAMAO, ANGELO  ESPIRITU
    2556 TUMANENG, REMINEL  MARCOS
    2557 TUNGAL, JOVANI  EDROTE
    2558 TUNGCUL, RALPH  DAYAG
    2559 TUPOS, MILJUN  GARAY
    2560 TURA, JOSEPH  BOLANDO
    2561 TUSI, PRINCESS JOY  SALVADOR
    2562 TUTOR, CYRIL JAY  BELARSO
    2563 TUTOR, JASCENT JOY  EVANGELISTA
    2564 TUVERA, JEFFREY  SORIANO
    2565 TUVILLA, YOSEF EDGAR  VILLARANDA
    2566 UAYAN, VANESSA ROSE
    2567 UBALDO, ANTHONY KENNETH  BRITANICO
    2568 UBERA, JEFFREY  UNAY
    2569 UDARBE, GREGYNARD  MOLINA
    2570 UGDANG, EDEL JAN  FACINABAO
    2571 ULARTE, SARAH FAITH  PORMELOS
    2572 UNABIA, JERIC  SAN JUAN
    2573 UNGSON, ARVIN KRISTOFFER  FERRER
    2574 UNICO, LHARSEN  GAVINO
    2575 UNTALAN, JESSIE JAMES  PEREZ
    2576 URGE, LEUMARK  BOTONES
    2577 URSULUM, REINIEL JOHN  MORALES
    2578 USI, GERBOY  ESMAO
    2579 USITA, MARIANE KATHLENE IVY  TASIPIT
    2580 USMAN, CHRISTIAN PRINNCESS  ACLA
    2581 UY, JOHN PRINCE  AY-AY
    2582 UY, MARK HENRY  BARBOSA
    2583 UY, MICHELLE KAREN  BANZON
    2584 VALDERAMA, JOHN PHILIP  CABAHUG
    2585 VALDEZ, ROEL  ELAYDA
    2586 VALENCIA, ANDREA JANE  ESLAWAN
    2587 VALENCIA, BERNARD  QUIBOD
    2588 VALENCIA, JENNY  LORZANO
    2589 VALENCIA, MARY GRACE  DALIT
    2590 VALENCIA, RIZSEL ANGELICA  USA
    2591 VALENTIN, KELLY  GONZALES
    2592 VALENZONA, PINKY ELVIRA  BACALSO
    2593 VALENZUELA, JANICA VIANCCI  ACUÑA
    2594 VALENZUELA, JANRIKSHA  SANTOS
    2595 VALENZUELA, JOHN ROBERT  CABRERA
    2596 VALENZUELA, JOSE PAOLO  VILLAMIN
    2597 VALERA, ALANIS CAMILLE  MALVEDA
    2598 VALIENTE, KRISTINE AIRA  VICTORIA
    2599 VALLE, EDWARD  GUIAD
    2600 VALLEJERA, FREDERICK JOHN  MORIZO
    2601 VALLEJO, JAYSON  EVORA
    2602 VALLEJOS, KEVIN CHARLES  GEDANG
    2603 VALLEJOS, NATALIE BELLE  TABARANZA
    2604 VANZUELA, JAY VEE  ZAFRA
    2605 VASQUEZ, LORENZO  ANGELES
    2606 VASQUEZ, NICHOLAE SYMON  EMILANAN
    2607 VASQUEZ, PAULA ANGELA
    2608 VELARDE, JOHN LARRI  CANLAS
    2609 VELASCO, CZARINA JOY  CAÑUTO
    2610 VELASCO, JOSHUA RYDELL  COLES
    2611 VELASQUEZ, DAN DAVE  BINUYA
    2612 VELASQUEZ, NIKKO  SIGUA
    2613 VELBAR, RUSSEL DAWN  ELUMBARING
    2614 VELITARIO, YORADYL  TORALDE
    2615 VELONZA, RODELIO  VILLAGRACIA
    2616 VELOSO, JEROME  ABAD
    2617 VELUZ, DARREL  IBARDELOZA
    2618 VENIDA, ALDRIN JAY  CASTROSANTO
    2619 VERACION, RENIEL  CALLO
    2620 VERAS, ALMOND PAOLO  MANLAPAS
    2621 VERAS, EDREI JOZZER  ARACAN
    2622 VERCELES, MANUEL GABRIEL JR  SEBASTIAN
    2623 VERDE, JOHN ERIC  AFICIAL
    2624 VERGA, JOYCE ANNE  MARANAN
    2625 VERGARA, CRISTINA  AGULLO
    2626 VERGARA, DONA KAMIL  MARASIGAN
    2627 VERGARA, ENRICO MARCO  LIQUIRAN
    2628 VERGARA, JEROME  DIONISIO
    2629 VERON, NIKKA  PLATON
    2630 VERZOSA, MARK JOSEPH  BANSAG
    2631 VETERANA, MARIA VICTORIA  DAGSA
    2632 VICENTE, VONN EDWARD  JOSE
    2633 VICMUDO, HERSHEY  LORIA
    2634 VICTORIO, MARC LEO  PASION
    2635 VIDAD, MARY NOREEN JOY  MACABULIT
    2636 VIDAL, ANGELO SALVADOR  GOMEZ
    2637 VIDAL, BRYAN KEVIN  TAMPELIC
    2638 VIERNES, MARY ANN  VISITACION
    2639 VILLA, JESSICA  SISICAN
    2640 VILLACANAS, HANNIE KRIS  CAÑEDO
    2641 VILLACORTA, CARMICHAEL  SIAN
    2642 VILLAFUERTE, ARJAY  RACELIS
    2643 VILLAFUERTE, JOHN ARGEL  JIMENEZ
    2644 VILLAGONZALO, CLARISSA  FONTANILLA
    2645 VILLALOBOS, JOSHUA MICHAEL  ENDOZO
    2646 VILLAMER, MA CHRISTINA  GOMEZ
    2647 VILLAMOR, RYAN  ESTRERA
    2648 VILLANO, ALEX PAULO  RICAFORT
    2649 VILLANUEVA, ALICE  BULALAS
    2650 VILLANUEVA, BRYAN  BOA
    2651 VILLANUEVA, CARL MICO  MENDOZA
    2652 VILLANUEVA, CYRUS RIGOR  DIPASUPIL
    2653 VILLANUEVA, IRIS FAYE  MIGUEL
    2654 VILLANUEVA, JAMES  NICOLAS
    2655 VILLANUEVA, JOSHUA ALEXANDER  PULOHANAN
    2656 VILLANUEVA, LOVELY ANN  CORONEL
    2657 VILLANUEVA, MA ELEONOR  SANTOS
    2658 VILLANUEVA, RINZI RAE  QUIRAO
    2659 VILLANUEVA, STEPHANIE  TAJAN
    2660 VILLANUEVA, WINDY  ABEAR
    2661 VILLAPANDO, GERALDINE  SANIANO
    2662 VILLARALBO, GLESSIE  RACADAG
    2663 VILLARANTE, MARICENT MAYE  CRUZ
    2664 VILLARAZA, FORTUNATO JR  MOSQUITO
    2665 VILLARBA, SHEENA MARIE  LACRO
    2666 VILLAREAL, JOHN KRISTOFFER  ESMENDA
    2667 VILLARIAS, JOANNE MARIZ  LATICAN
    2668 VILLAROYA, DULF ANTHONY  BATIANCILA
    2669 VILLARUZ, JUDE  PONTERES
    2670 VILLEGAS, ANGELIQUE ROSE  LACSA
    2671 VILLEGAS, JOHARI  CENIZA
    2672 VILLENA, TREBOR  PADILLA
    2673 VILORIA, JEWEL MAY  BAIGUEN
    2674 VILORIA, MARBEN  VILLANUEVA
    2675 VINARAO, PRINCESS MARIE  GERA
    2676 VINZON, ERWIN LEVY  BUGAY
    2677 VIOLANTA, ACE MARC  DE LEON
    2678 VIRATA, JEREMY LORENZO  TEODORO
    2679 VISLEÑO, RAYMUND LOUIS  BRIONES
    2680 VIZMONTE, NOEL ENRIQUE  TIRONA
    2681 VIÑAS, CRESTYL MAY  MORILLO
    2682 VOCAL, PAUL GERSON  HIDALGO
    2683 WALLIS, JOHNRICK DAGUITAN  PADILLA
    2684 WONG, ALBERT JAMES  MARCELLA
    2685 YAMBAO, GENECA
    2686 YAMSON, CHRISTIANNE DAWN  ACABAL
    2687 YANGUAS, CHRISTELLE JOYCE  BORDO
    2688 YAP, IZZI RYGIEL  BADUYA
    2689 YAP, JENNIE ANN  CHUA
    2690 YAP, JESSA MARIE  PINZON
    2691 YAPE, DEXTER JAMES  ESTORES
    2692 YBAÑEZ, JENNY ROSE  NAVARRO
    2693 YBAÑEZ, MARC ALLEN
    2694 YCOY, KIMBERLY  LAAG
    2695 YECLA, VINO LEO  GARCIA
    2696 YERE, SHARMAINE JOY  PARRONE
    2697 YET, JOHN ERIC  PANCHA
    2698 YLARAN, MARIANNE  ALVARAN
    2699 YLEN, CHRIS JOHN PAUL  CENTENO
    2700 YONG, MAIRA GOLDA  ALMINE
    2701 YONGCO, SHEINALYN  LASDOCE
    2702 YU, ARVIN TATE  NGO
    2703 YU, JEMUEL JETHRO  BUENCAMINO
    2704 YU, KARLO MIGUEL  RAMIREZ
    2705 YUCOT, MARJIE  AMBE
    2706 YUMIACO, NIÑA PATRICIA  DONOR
    2707 YUTUC, MARY-HELEN  SERGIO
    2708 YÑIGO, RYDELL NIKO  PASCUAL
    2709 ZABALA, CHRISTIAN PHILIP  SALAYUG
    2710 ZABLAN, RODULFO JR  AUNZO
    2711 ZAGADA, ED MARC  MENDEZ
    2712 ZAMORA, CHARITY  ATAYDE
    2713 ZAMORA, JOHN CARLO  SANTOS
    2714 ZAPANTA, MA SHEILA  DIGNO
    2715 ZAPANTA, NICHOLSON  CAPULONG
    2716 ZIPAGAN, ROWARD  BAUTISTA
    2717 ZORILLA, GLORIA FRANCHEZCA  SENDREJAS
    2718 ZUBIAGA, CHRISTOPHER  LAYDEROS
    2719 ZULUETA, PRINCE KEITH  CENTENO
    2720 ZURBANO, KATE LYNN  VILLAMAYOR
    2721 ZURBANO, MISNA  BLASCO
    2722 ZURBANO, VLADIMIR AXL VON CARLO  DELOS REYES

     NOTHING FOLLOWS———————-   

    Share.
    loading...

    Leave A Reply