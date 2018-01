28 domestic flights cancelled as Mayon moves closer to ‘hazardous eruption’

AT least 28 domestic flights were cancelled on Wednesday as Mayon Volcano moves closer to a “hazardous eruption.”

Manila International Airport Authority (MIAA) said that four airlines operating out of the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminals 3 and 4 have grounded their flights.

The following cancelled flights are:

PAL Express

2P2921/2P2922 (Manila-Legazpi-Manila)

Cebu Pacific

5J321/5J322 (Manila-Legazpi-Manila)

5J323/5J324 (Manila-Legazpi-Manila)

5J325/5J326 (Manila-Legazpi-Manila)

5J327/5J328 (Manila-Legazpi-Manila)

5J821/5J822 (Manila-Virac-Manila)

Cebgo

DG6041/DG6042 (Manila-Busuanga-Manila)

DG6055/DG6056 (Manila-Busuanga-Manila)

DG6043/DG6044 (Manila-Busuanga-Manila)

DG6111/DG6112 (Manila-Naga-Manila)

DG6113/DG6114 (Manila-Naga-Manila)

DG6117/DG6118 (Manila-Naga-Manila)

DG6031/DG6032 (Manila-Naga-Manila)

AirSwift

T6-110/T6-111 (Manila-El Nido-Manila) BENJIE VERGARA