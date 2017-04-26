Wednesday, April 26, 2017
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    28 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 28 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this April 2017.

    Seq. No.            N a m e
    1    AMON, CHARLES FERDINAND  CALO
    2    AÑONUEVO, ARIOSTO JR  SESE
    3    BALAGUIS, CANCIO  ORTIZ
    4    BALINDAN, LEANDRO  BALANE
    5    BAYENG, EUGENE CLIFF  COMILES
    6    BIACO, GERALD  FLORO
    7    BICIERRO, MARK ALLAN  YZON
    8    BRIOL, FELMOR  BOLON
    9    BRIZUELA, TITO JR  LOGICA
    10    CABRERA, DANILO  RABINO
    11    CASTILLO, MELCHOR  ALMORADIE
    12    CONTENTO, JOSEPH KARL  PARAS
    13    ERMAC, FREDELITO  CLEMENTE
    14    ESGUERRA, EFREN  PONGASE
    15    GACUTAN, MARLON  ALTERADO
    16    GARGOLLO, PAUL  PELAYO
    17    ILDEFONSO, EMMANUEL  JARIEL
    18    LEDA, RODEL  LAVILLA
    19    MANALASTAS, MARIO  JAVELLANA
    20    OLAES, RAPHAEL  SALUD
    21    RAFER, WILBERT  CASTILLO
    22    REMULTA, NANE CRES  AREÑO
    23    SEPARA, WILBUR  DADOR
    24    SEVERINO, GERRY  SELERIO
    25    SOLIDUM, RAMON GENEROSO  APARICIO
    26    SOTTO, ALBERTO  PRIVADO
    27    SUMERGIDO, SERGIO  PALACIOS
    28    VALENCIA, SONNY CARY  TABUNGAR

    NOTHING FOLLOWS———————-

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