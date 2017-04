28 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 28 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this April 2017.

Seq. No. N a m e

1 AMON, CHARLES FERDINAND CALO

2 AÑONUEVO, ARIOSTO JR SESE

3 BALAGUIS, CANCIO ORTIZ

4 BALINDAN, LEANDRO BALANE

5 BAYENG, EUGENE CLIFF COMILES

6 BIACO, GERALD FLORO

7 BICIERRO, MARK ALLAN YZON

8 BRIOL, FELMOR BOLON

9 BRIZUELA, TITO JR LOGICA

10 CABRERA, DANILO RABINO

11 CASTILLO, MELCHOR ALMORADIE

12 CONTENTO, JOSEPH KARL PARAS

13 ERMAC, FREDELITO CLEMENTE

14 ESGUERRA, EFREN PONGASE

15 GACUTAN, MARLON ALTERADO

16 GARGOLLO, PAUL PELAYO

17 ILDEFONSO, EMMANUEL JARIEL

18 LEDA, RODEL LAVILLA

19 MANALASTAS, MARIO JAVELLANA

20 OLAES, RAPHAEL SALUD

21 RAFER, WILBERT CASTILLO

22 REMULTA, NANE CRES AREÑO

23 SEPARA, WILBUR DADOR

24 SEVERINO, GERRY SELERIO

25 SOLIDUM, RAMON GENEROSO APARICIO

26 SOTTO, ALBERTO PRIVADO

27 SUMERGIDO, SERGIO PALACIOS

28 VALENCIA, SONNY CARY TABUNGAR

NOTHING FOLLOWS———————-