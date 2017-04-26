28 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 28 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this April 2017.
Seq. No. N a m e
1 AMON, CHARLES FERDINAND CALO
2 AÑONUEVO, ARIOSTO JR SESE
3 BALAGUIS, CANCIO ORTIZ
4 BALINDAN, LEANDRO BALANE
5 BAYENG, EUGENE CLIFF COMILES
6 BIACO, GERALD FLORO
7 BICIERRO, MARK ALLAN YZON
8 BRIOL, FELMOR BOLON
9 BRIZUELA, TITO JR LOGICA
10 CABRERA, DANILO RABINO
11 CASTILLO, MELCHOR ALMORADIE
12 CONTENTO, JOSEPH KARL PARAS
13 ERMAC, FREDELITO CLEMENTE
14 ESGUERRA, EFREN PONGASE
15 GACUTAN, MARLON ALTERADO
16 GARGOLLO, PAUL PELAYO
17 ILDEFONSO, EMMANUEL JARIEL
18 LEDA, RODEL LAVILLA
19 MANALASTAS, MARIO JAVELLANA
20 OLAES, RAPHAEL SALUD
21 RAFER, WILBERT CASTILLO
22 REMULTA, NANE CRES AREÑO
23 SEPARA, WILBUR DADOR
24 SEVERINO, GERRY SELERIO
25 SOLIDUM, RAMON GENEROSO APARICIO
26 SOTTO, ALBERTO PRIVADO
27 SUMERGIDO, SERGIO PALACIOS
28 VALENCIA, SONNY CARY TABUNGAR
NOTHING FOLLOWS———————-