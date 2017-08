281 examinees pass the Mining Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 281 out of 317 passed the Mining Engineer Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in Manila, Baguio, Cebu and Legazpi this August 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABUHAN, VIZMIN JAY CANADALLA

2 ADAPTAR, AL NASSER RANAIN

3 ADECER, CAMILLE VILLA FLORES

4 ADONIS, JASON DANIEL

5 ADVINCULA, JULIUS CZAR ORTIZ

6 AFIDCHAO, KYRIE CLEOFE LIKIGAN

7 AGUDELO, JEFF DAVID SADSAD

8 AGUILAR, STELLA MARIE BALBIN

9 AIDASANI, MAUREEN ANNE SUGANOB

10 ALAC, RHENLIE MAE IGNALIG

11 ALEJO, NOEMI MESA

12 ALFARO, ELDYNMER JR CORBETA

13 ALISOSO, BENJIE PANER

14 ALIVIO, LARISSA LOUISE PIROTE

15 ALTURA, ADAM KRISTOFF ROMERO

16 AMAG, JOHN DARWIN SAN JUAN

17 ANONOY, BERNADETTE BITHAO

18 ANTONIO, MARIE JONE BALBALIN

19 ARAYSA, ROSE MARIE QUIÑONES

20 ARCIAGA, JHANMEE OCOL

21 ARCILLA, HELBERT QUINDAO

22 ARGANDA, JEREMY BUYAYO

23 ARINDIG, SHAIRAH DELACERNA

24 ARRANZ, CHRISTIAN GUSTO

25 BADEO, JUNEL BOYLES

26 BALBUENA, IAN ALTAREJOS

27 BALLAKIS, PHOEBE GRACE TANGGACAN

28 BANIAGA, JESTON ORGANO

29 BANTA, MICHAEL KEVIN AÑONUEVO

30 BARRIDA, EDMAE CAROL COTEJO

31 BARROSO, JON CARLOW LACDO-O

32 BAUTISTA, QUEN RUSSEL SAYCON

33 BAYACSAN, CHERISH COTINGUEY

34 BAYAGEN, JERGENS DOMINGUEZ

35 BAÑARES, CHRISTINE NEPOMUCENO

36 BETANIO, JOEYMAR SULAPAS

37 BIAG, CALVIN ABEN

38 BILAGOT, EMILIO JR LIDANG

39 BINABISE, JAKE COSTIAN

40 BINGHOY, CHARLES GUMANOY

41 BOLANGA, ALYSSA MAE BARCIA

42 BOLINGOT, BARRY AGUILAR

43 BONTAO, KEITH LEYMANN GAYOMALI

44 BORROMEO, JEPE SORDILLA

45 BOSQUE, SANDER SHANE BECERA

46 BOSTON, KRYSTEL LAGDAMEN

47 BRIGOLE, BRELIMAR MADRONERO

48 BUENVIAJE, CHRISTIAN JOSEPH

49 BUGTONG, CAROLINE GUINIAOAN

50 BUNAN, VIRNA ESTELA ROYO

51 BUNGALAN, JOSE MARI MABALOT

52 CABACHETE, ROD ANTHONY CALANG

53 CABALLERO, JOHN VILLACAMPA

54 CABANILLA, ROSE MAE DINAMPO

55 CABEZA, DEXTER MENENDEZ

56 CABRERA, JOLLY ANNE DUMAGUIT

57 CABRIA, GELAINE CHAVEZ

58 CABUG, NICK GEORGE MAGLENTE

59 CALDERON, JERELBEN ESTACAAN

60 CALE, CLINT NAUTAN

61 CALLOS, LAURENCE MALAGUEÑO

62 CALUYONG, RIAJH JEANNE CONALES

63 CALYAEN, JIRAH ANGELA TINDAAN

64 CAMBOD, CHARMAINE BATAEC

65 CAMILO, PATRICK CALARA

66 CAMLAS, ODEZA PACIO

67 CAMPO, RONEL SALAZAR

68 CAMPOLLO, MARK JOSEPH BALMEDINA

69 CANIBEL, CLAUDINE LOMOLOY

70 CAO, JOSEF JADWAY VALENCIA

71 CAPIN, HEBER LUMONGSOD

72 CARAS, MADISON GABRIEL ESTIMO

73 CARIÑO, AMOR CAMSOL

74 CARULLO, MA PRINCESS HAZEL GALICIA

75 CASIPONG, FAITH NIÑA GABIJAN

76 CASTILLANES, KIER QUIÑONES

77 CASTILLO, RONN CHRISTIAN SALAMAT

78 CENTINO, RONALD FERNANDEZ

79 CERILLO, JARWIN LAURENTE

80 CHANNAS, WILLIAM EKID

81 CHAVEZ, EMMA RUTH BEGUIRAS

82 CHEE, LESLIE MARI ANINO

83 CHUA, JOHNNY JR RIPO

84 COM-ONG, ALKENE YRAM ATIWAG

85 CORPUZ, DENIEL JIREH MAGDADARO

86 CORTEZ, MARIE ANTOINETTE LEONGAS

87 CORTEZ, MARIFEL LEONGAS

88 CRUZ, JENICE ROBLE

89 CUARTEL, JUNE RUSSELL DULANAS

90 CURATO, MARGARET NICOLE LEOPARDAS

91 DAET, ANGELA CUEBILLAS

92 DAKAY, CARL JOSEPH BARIQUIT

93 DAMALERIO, ALCLEVEN BALDOVINO

94 DAMOT, CYPRIAN JEREMIAH QUEYQUEP

95 DANCALAN, JOWIE JOSEPH ANGOB

96 DE LA TORRE, LEONER SANTILLAN

97 DELOLA, APRIL JOY MIRABEL

98 DELUMEN, MARK ANTHONY OLINGAY

99 DESTAJO, SHEENA PANCHO

100 DIAWAN, DALE WILFER TANACIO

101 DIAZ, KENNETH LORENZE OLAVERE

102 DION, CARL FRONDA

103 DUMO, HAROLD JAMES SAJULGA

104 DURAN, MARK VINCENT NUÑEZ

105 EBRADA, JERIC BALIDOY

106 ELANO, GILBEY’S JAME CABAHUG

107 ENGBINO, CRISTIAN ROME CARLOS

108 ENTOMA, MARK LOUIE VILLACES

109 EPINO, ROMEO JR SALANGUSTE

110 EREDIA, KHRISTIAN ABANGAN

111 ESCOBIA, JOHN ROLIE BUENAVENTURA

112 ESCURO, JASPER DICHOSO

113 ESPEDILLA, JAKE TOMEMBO

114 EVANGELIO, JEAN PIERRE GORRE

115 FALISONG, BRYANT KIM FACLANGEN

116 FERNANDEZ, ARLON PAUL NOMBRES

117 FLORA, JERICO PAUL MENDOZA

118 FULAY, ANDREA VALDEZ

119 GABUYA, JENNY ROSE TOLETE

120 GALAGALA, ROY ABUCAY

121 GALAURA, JANENNE CASTILLANO

122 GARCIA, PAULINE GABIONZA

123 GECOSO, CATHY MAY LEGASPI

124 GEMAO, REYNA ANINO

125 GILOS, AVEL JACOB TUMULAK

126 GRAGEDA, JOESCEL JAMES IVAN MARBELLA

127 GRANADA, JESEMMANUEL LADARAN

128 GUAKI, ALFE COSTIAN

129 GUIAB, GERALD MELLA

130 GUIMBANGUNAN, AVEGAIL PADUHILAO

131 GUIMBAWAN, EZRA MELECIO

132 HABILING, WILBUR BIDANG

133 HEBRON, REGIENALD DOMINGO

134 INDAYA, DAISY BONAOBRA

135 JUMALON, NOEMI LIM

136 KATIPUNAN, APOLINARIO JAVIER

137 KEWAN, WILLIAM JR SINGSON

138 KIM, CHAD CEDRIC LUMBAS

139 LANDAGAN, ELIAZAR EVIA

140 LANDINGIN, CHARLEANE RAMOS

141 LAORDEN, FREDDIE MALAQUE

142 LATO, IAN CABILI

143 LAYUGAN, AUDEE SIWAGON

144 LIBRE, JESIREL MALUNES

145 LISONDRA, JADE GEALOGO

146 LLACUNA, CHARMAINE GAVIA

147 LLARENA, DIANNE HOMO

148 LOPENA, SHERI RAMONIDA

149 LOPEZ, JOSHUA MIGUEL DENIEGA

150 LUGO, MARIE THERESE JUNE GUERTA

151 LUMAYNA, LAIKA VEN MARQUEZ

152 LUZ, ROEL ANTHONY SUAREZ

153 MABATO, JURIEL ESCOREL

154 MAGBAG, CHRISTIAN ARMAND VICTORIA

155 MAGNO, JAYSON TOREN

156 MALTO, RALPH SANTIAGO

157 MANGAOANG, JOHN SALVADOR USTARE

158 MANGOLTAD, MYLA JANE PADINAY

159 MANI, ARNOLD DALUYEN

160 MANORIÑA, MELWIN MILLENA

161 MANUEL, JAPHET MAESTRECAMPO

162 MARANAN, MARY ANN FALLORINA

163 MARBELLA, AÑO EVE MEJILLANO

164 MARTIZANO, AIRENE SERNA

165 MASAMOC, MELQUISEDIC VALLESTER

166 MATANGUIHAN, FELIX JR TOLENTINO

167 MATIAS, JOVAN KIGAS

168 MATING, EDISON DOMILIES

169 MENDOZA, JOVELYN ALBAN

170 MENESES, RAWLAND JUDE LOMIBAO

171 MERCADO, MERCY CABALES

172 MEROSA, JANICE NICOLE PENSERGA

173 MONDALA, APRIL KAYTE PATAYAN

174 MONDING, ANELYN LLIDO

175 MONDOYO, JOHN ESOR FRANCESS DELOS ANGELES

176 MORANTE, PAULA BLESSIE GALLARDO

177 MORGIA, PHILLIP SANTI MONCANO

178 MOYO, GYLES JAMIN IV LLANZA

179 NAKIHID, JASPER JAKE CERDENIOLA

180 NAPEÑAS, ANNE MARIE NUVAL

181 NAVALES, VIVIAN BANDOQUILLO

182 NAVERA, YVETTE MAE ORAYE

183 NG, JOHN LOUIS ALINSUOT

184 NIEVA, ROGELIO BALOTOC

185 NOTA, PATRICK ANTHONY RIVERA

186 NUENA, LYNJON CADENAS

187 OBEJA, JARWIN DAVID MAXIMALES

188 OBINQUE, CARREN RESMA

189 OCAMPO, MAURIELLE JOHN INUTAN

190 OCTA, RAINALYN SOLLEGUE

191 OGGANG, JI-AN RUTH LANGKIT

192 OLAT, PAMELA DAWN OSBUCAN

193 ORABA, EVAMIE PETALLO

194 ORDILLO, ARIEL ANGIWAN

195 ORRIESGA, ZELKA ANGELEI NILLAS

196 ORTEZA, MARIA RANIELA PARAISO

197 ORTIZ, NINA CORISSA LU

198 OSERA, CRISVI LUZ DIAZ

199 OSTING, WILLIE JR BAYANGAN

200 PAATAN, KAIZER VINN EGID

201 PACOT, PHILIP JR BANAYBANAY

202 PADINAS, AGNES LAMANILAO

203 PAEZ, PAULA FAYE TRINIDAD

204 PAJES, ANGELICA LOGENIO

205 PANARNGON, VINCENT OCDE

206 PANCHITO, KARLO KLAUDIO MORON

207 PAREDES, BRAIAN DECK CABUSAS

208 PASCUAL, JER AIAN ANTONIO

209 PEDRO, KEVIN DELA CRUZ

210 PEREYRA, RAYJAY CAPELLAN

211 PEREZ, ARMANDO JR YAOYAO

212 PEREZ, JOVIE MARIE GUIANAN

213 PIOS, VINCENT CAWIT

214 PORCIUNCULA, LUIZ MIGUEL ANCHETA

215 PRADO, DARREN FERNANDEZ

216 PRADO, KEVIN PAIRA

217 PUDAY, JOMAR CUDIAM

218 RAMOS, MARK ALLEN MANALASTAS

219 RAMPAS, DANICA SABADO

220 RANCE, BRYAN GRUMO

221 RAYMUNDO, CEASAR IAN CHOMACOG

222 RAYMUNDO, GARTH SAP-A

223 RAÑESES, JUDE PATRICK MADRID

224 REDRICO, KRISS SHARLYN CAPELLAN

225 REGAL, GABRIEL HERMINIO CANCIO

226 RODRIGUEZ, DAN ARTHUR CALAMBA

227 ROSALES, CHRISSE JOY CASTIGON

228 ROSERO, ELMO CEREZO

229 ROZ, STEPHANIE DAJAB

230 SAB-IT, DINO JR MITAS

231 SABIANO, EDEN ROSE PANGANIBAN

232 SABINO, RUFFY IAN BINONG

233 SACEDOR, ERNEST RASE ALERTA

234 SAGAYO, PHILIP CARL BULONG

235 SAILOG, JUVELYN FABRICANTE

236 SALAZAR, JET CARDENAS

237 SALILIN, JESSICA ESCOSURA

238 SAN BUENAVENTURA, JUDE VIBAR

239 SAPURAS, JOSHUA REY ESPESO

240 SCHOENHUBER, DOMINIK JOHANNES SARONA

241 SEDA, JANETH LAMPERA

242 SEPULCHRE, CARON ABANCE

243 SERRANO, VIVIAN LUMANGLANG

244 SIANEN, LISTER CAWED

245 SIBUCAO, JOSE GERARDO ANGEL

246 SIMON, MA LORRAINE HERMOSILLA

247 SIONOSA, MARK KENNETH MAHILUM

248 SOLAMO, MARY ANN SALOME

249 SON, ANNABELLE MENCHAVEZ

250 SONSON, JOHN RHOD DE LUNA

251 STRAUBHAAR, JISSELLE MADRONA

252 SUBINGSUBING, POMPEII NIKOLAI MONTEALEGRE

253 SUMANGIL, LYNN MITZI CELLES

254 SUNI, JAVAR SABADO

255 SUYMAN, CHRISTIAN AARON ECLE

256 TABAR, MICHAEL JOHN ANTIPOLO

257 TABUCAO, JULIUS CESAR OLARTE

258 TAN, RICHARD DEAN RICK LUDYAWAN

259 TAPALES, CRYSTAL SHEEN ESPUERTA

260 TECSON, JELYN ARAOJO

261 TENIO, JOENEIL SOLLANO

262 TIONGSON, ISMAEL LUIS LAZO

263 TISADO, JENNIFER GASULAS

264 TOLEDO, GORGE JACOB CABILES

265 TROGO, ART DONICK TURCO

266 UBOAN, XYRON CZARYLL BORJA

267 UGALDE, APRIL LETIM

268 UMBAY, SHAMEL MYCA BARAZON

269 UYTIEPO, NEAL CHRISTOPHER TEMPORAL

270 VALDEZ, MARVIN CAPINIG

271 VALENTIN, RICHARD JAMES TAN

272 VALERIO, STEPHANIE BAUZON

273 VARGAS, ROMEO GENGHIS KHAN DELA CERNA

274 VELOZ, PETER JOHN BAGAHANSOL

275 VENTENILLA, HELI SENN BUYAGAO

276 VIENA, MERIAN FRANCISCO

277 VILLANUEVA, RONALD PANOTSOL

278 VILLAR, JOHN KEVIN DOMINGO

279 WALCIEN, VON EXEQUIEL BUMA-A

280 WALSHE, STEVEN BENCIO

281 WAYAS, DENVER SACPA

