Thursday, September 8, 2016
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    2,817 examinees pass the Registered Electrical Engineers licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,817 out of 4,115 Registered Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Lucena this September 2016.

    Seq. No.   N a m e

    1  ABAD, JAN VINCENT  DE LEON
    2  ABADICIO, JERIC  CALUPIG
    3  ABANIL, LORENZO  SAHOL
    4  ABANTO, JOHN MICHAEL  DELA CRUZ
    5  ABARINTOS, JEFFERSON REY  ASILO
    6  ABASOLO, JOSHUA  CARBONELL
    7  ABAYA, MA ELENA  MANALO
    8  ABBAS, DZULKIFLI  OCTAVIANO
    9  ABCEDE, YANCY  LUMBAY
    10  ABDULA, RENNEL  MERANO
    11  ABE, ALDRIN  LUMBAB
    12  ABECIA, ANDY KEVIN  DEMOLDE
    13  ABEDEJOS, DAVE LAWRENCE  ABELEDA
    14  ABELA, JAKE  BOC
    15  ABELLANOSA, ARC JHUDIEL  RAGANAS
    16  ABENDAN, ROVAL  LOPEZ
    17  ABENIS, LEMUEL  CARGANDO
    18  ABENOJA, DEO JHON ISRAEL  TACADENA
    19  ABENOJA, ROMULO JR  VALDEZ
    20  ABETRIA, MARK GERARD  RAMOS
    21  ABGAO, CHRISTIAN  MURILLO
    22  ABITRIA, MARVIN  MIRABALLES
    23  ABO, AILEEN  JACLA
    24  ABOILO, JEROLD  CAMAYRA
    25  ABOLOC, JANN NIÑO  JOMOC
    26  ABRASIA, KENNEDY JR  BISCOCHO
    27  ABUEL, CRIMSON  SALVANERA
    28  ABUNDIENTE, JUFFREY  BASTATAS
    29  ACADEMIA, CZAR  VILLAS
    30  ACAIN, REX CLOVER  ANTONIO
    31  ACCAD, JOHN EMIL  BAGTAS
    32  ACEDERA, HERLITO JR  LUMPAY
    33  ACIDERA, ANNABELLE  PARILLA
    34  ACIERTO, KENJIE JON  FELIPE
    35  ACORDA, JOHN JOSHUA  ESCAREZ
    36  ACORDA, REINIER JEWEL ROD  CALAPUTU
    37  ACOSTA, NOLI JOTHAM EZEKIEL JR  LABARQUEZ
    38  ADANTE, RYAN JOSEPH  TORRICO
    39  ADARNA, MELVIN  NAVASCA
    40  ADAYA, SARAH MELISSA  AMURAO
    41  ADEL, ARIES  SUMAYOD
    42  ADENIR, NIMROD CHARLES  CALAZAN
    43  ADIATON, JEZRELLE  SOLANA
    44  ADIC, KAREN JOYCE  MARIÑO
    45  ADLAWAN, ROGELIO JR  RIBUCAS
    46  ADOR DIONISIO, KEVIN MARCH  BEBANGCO
    47  ADRANEDA, MARK JOSEPH  VILLAROSA
    48  ADRANEDA, MICHAEL  VILLAROSA
    49  ADRIANO, PATRICK ALFRED  VIADO
    50  ADVERSALO, REYMARK  ANTONIO
    51  AGACAN, JASON PHILIP  MADROÑERO
    52  AGBANLOG, HEZEKIAH  CASTILLO
    53  AGBUYA, JOHN MARLO  COMPETENTE
    54  AGIR, JERUS VINCENT  ENCINARES
    55  AGLIONES, SHERYL  BEGINO
    56  AGNO, WILOR  CORDOVA
    57  AGRAVANTE, LENY BETH  VELASCO
    58  AGSINAO, MIKE JESSON  AMOLONG
    59  AGUDELO, JOSHUA  BARENG
    60  AGUILAR, ALLAN GEOFFREY  DE LEON
    61  AGUILAR, CEDRICK  BAGSIC
    62  AGUILAR, JOHN MARTIN  ANGELES
    63  AGUILAR, RAYMONDO JR  BERMUNDO
    64  AGUILAR, RICHMAR MATTHEWS  LARON
    65  AGUILOS, JOHN RAYMOND
    66  AGUJA, MARVIN  PALMARIA
    67  AGULAN, JANN ARLOU  MAYUGBA
    68  AGULLANA, ROLLY JR  DE PERALTA
    69  AGUSTIN, BRYAN PAUL  QUINES
    70  AGUSTIN, DELISEO  ADRIATICO
    71  AGUSTIN, JOEFFREY  MARQUEZ
    72  AGUSTIN, JOHN VERGARA  FRANCISCO
    73  AJO, ALFRED ISAAC  RONDINA
    74  ALAMEDA, OLIVER JR  FERNANDEZ
    75  ALATA, LEONIDA  ORTEA
    76  ALBA, ARVIN KRISTIAN  RABUT
    77  ALBARICO, CHARLIE  TRAYA
    78  ALBERTO, DONALD  MEDEL
    79  ALBINO, JOVIT  SUSUSCO
    80  ALBOR, ARIEL  GRADIOLA
    81  ALBRANDO, ALLAIN  GABRIEL
    82  ALCALDE, KIM LLOYD  SEBIAL
    83  ALCANTARA, DARWIN  BERNARDINO
    84  ALCANTARA, MARK ANTHONY  GAYETA
    85  ALCANTARA, SARAH JANE  PALOMADO
    86  ALCONABA, ANTHONY  BUSANTE
    87  ALDAVE, JHOANALYN  CABANELA
    88  ALEGADO, PETER JOHN  CORNEL
    89  ALEGRE, JOHN CARLO  MAHUSAY
    90  ALEGROS, DWIGHT SWAYNE  URMA
    91  ALEJANDRO, ARVIN  DEL MUNDO
    92  ALEJO, RENANTE  PERICON
    93  ALFONSO, JONNIE  LOPEZ
    94  ALFONSO, REX ALFRED  CRUZ
    95  ALGABRE, ALBERTO JR  FAJARDO
    96  ALI, RAYAN  MUDAG
    97  ALIC, RUDERICK  ALIBANGO
    98  ALICAYOS, KLEFFORD  ALGABRE
    99  ALIGANGA, JESELLE  BARTOLABAC
    100  ALIM, BRYLE KENNEATTE  ESPERIDA
    101  ALIMENTO, JERWY  DOMINGO
    102  ALINSONORIN, KENT SHYRELL  RAMOS
    103  ALIPAR, BON JOVI  RACAL
    104  ALIPIO, JANSSEN  CALUGAN
    105  ALIPOYO, JAN ALEC  FRESNOSA
    106  ALLER, GIL ANGELO  GENERAL
    107  ALMADRONES, ERIC  TONDO
    108  ALMAREZ, MELGOSES RAVEN  GAOGAO
    109  ALMAZAN, DENISE  SOLANIA
    110  ALMAZAN, ROSEMARIE  MANALO
    111  ALMEDA, RAMON IV  GENIL
    112  ALMODIENTE, JINO  DALIPE
    113  ALQUIZAR, JAMES  CAMANGYAN
    114  ALUNDAY, JOHN CARLO  AZURIN
    115  ALVAIRA, JOHN LESTER  MERCADO
    116  ALVARADO, BYRON DALE  DE GUZMAN
    117  ALVAREZ, ALDY JR  VALDEZ
    118  ALVAREZ, BERNARD JOHN  OCTIVA
    119  ALVAREZ, DARWIN  DAQUIL
    120  ALVAREZ, JAMES PAUL  FERNANDEZ
    121  ALVAREZ, LENNOX ALLEN  JARQUE
    122  AMADOR, ADRIAN  AQUINO
    123  AMADOR, JERVIN  VILLALON
    124  AMANTE, ERWIN  TOLENTINO
    125  AMARTE, MARK NIKKO  DECRETALES
    126  AMBA, HARBY KHEEM  PLANTERAS
    127  AMBITO, FATIMA JOY  MARANAN
    128  AMBOS, JAMES  ALMASIN
    129  AMBOY, MARVIN JOEY  QUILICOL
    130  AMGAO, DEXTER  CRISTOBAL
    131  AMIDA, ALEX  GALLA
    132  AMIDA, MIKE JERSON  ABELLA
    133  AMISTOSO, AYSHEEN MAE  LABUAN
    134  AMOLAT, BRAYLLE MACOLE  LABRAGUE
    135  AMON, TED GIAAN  BRAGA
    136  AMOR, KEVIN ARTHUR  FUENTES
    137  AMPARO, BRYAN  PENASO
    138  AMPONG, ADRIAN  HERNANDEZ
    139  ANACLETO, MARK ANDREW  RIVERA
    140  ANCHETA, ERROL  QUILATES
    141  ANCHETA, JEFFREY  GALINATO
    142  ANDAYA, REYCO JHE  DE ASIS
    143  ANDICOY, RENE RAY  ALCALDE
    144  ANDRADA, ALFRED NECOLE  TERUEL
    145  ANDRADA, MA CHRISELDA  BLANDO
    146  ANDRES, ARA MAE  ROLDAN
    147  ANDRES, ZOREN  LAUS
    148  ANERO, JHONEL IAN  ALER
    149  ANG, ANGELICA  GAWARAN
    150  ANG, PAUL LIAN  CACALDA
    151  ANGADOL, CHARLES DARYL  CALUZA
    152  ANGADOL, GLISTER  WADWADAN
    153  ANGELES, KARL JUDD  VILLAFLOR
    154  ANGELES, MARK KHAEL  PASTOR
    155  ANGELES, ROWELL  PANINGBATAN
    156  ANGELES, VIDAL CARL JOSEPH  MALLARI
    157  ANGSIOCO, EDRICK  PAGSALIGAN
    158  ANGWAY, GEOFFER KELLIAN  BOSAING
    159  ANSALE, CARLITO JR  BAGDOC
    160  ANTIPORDA, ROSAN JAY  POLICARPIO
    161  APA, ARCHIE  AUGUSTO
    162  APIL, RAFFY  AGTINA
    163  APOLINARIO, SANTIAGO JR  MENOR
    164  APOSTOL, JASELLE JAN  ORACION
    165  AQUINO, ASHTON RAMIR  ALBUERA
    166  AQUINO, CHARLIE MICAH  TRAJE
    167  AQUINO, CHRISTOPHER  RIMAS
    168  AQUINO, MATTHEW ALLEN  OCAMPO
    169  AQUINO, PATRICK  FUENTES
    170  AQUINO, ROMMEL  JOAQUIN
    171  ARACO, MELODY MAE  BALDOMERO
    172  ARAGONES, KEVIN ROY  POLICARPIO
    173  ARANCON, JEDIDIAH DAVID RENE  CABALLO
    174  ARBUSO, ROBERT JOHN  CUNANAN
    175  ARCAYNA, DANILO  PIAMONTE
    176  ARCAYNA, JONES  NAVAJA
    177  ARCEGA, RENANTE JR  VALDEZ
    178  ARCEGA, RODNEY  BARRETTO
    179  ARCENAS, JONAH JED  MONTEJO
    180  ARCIBAL, PAUL JEROME  ARZADON
    181  ARDEÑO, JOVETH  ACERON
    182  ARDIENTE, JUSTINE  TRESVALLES
    183  ARELLANO, ULYSES JR  SABADO
    184  AREVALO, AILEEN AERA  MANIPON
    185  AREVALO, CHRISTINE JOY  SANDOVAL
    186  ARGAÑOSA, DANICA  BREGANZA
    187  ARGETE, JHON CARLO  BITICON
    188  ARIMBUYOTEN, FRANK LOUIE  PUGAT
    189  ARIOLA, EUGENE BARRY  JAMIN
    190  ARISOLA, DIONISIO JR  TIMA
    191  ARIZALA, CHARLO  LAURIO
    192  ARIÑO, TEODEVER JOSHUA  OCHOCO
    193  ARJONA, MARK GERALD  LOVINO
    194  ARNADO, AXEL FRANZ  TULABING
    195  ARNAIZ, BRAIAN  IHALAS
    196  ARNAIZ, EARL BENEDICT  CULLETA
    197  ARROYO, ALVIN  TINA
    198  ARROYO, MARK DAVE  BARES
    199  ARUTA, TROY JOHN  FERRERAS
    200  ARZAGA, GERIEL  ELLO
    201  ASCAÑO, RODEL  JUMAO-AS
    202  ASENIERO, JOHN MELVIN  JAVATE
    203  ASENSI, FRANCIS BALTAZAR  TUTOR
    204  ASIA, KEVIN  IGNACIO
    205  ASONG, JOHN CYRIL  DUNTON
    206  ASPACIO, JOHANNA  JALBO
    207  ASUNCION, ERICK  BARRIENTOS
    208  ASUNCION, GIAN KARLO  ANCLOTE
    209  ASUNCION, JULIUS  MERCADO
    210  ATIBAGOS, MAJ  CASTOR
    211  ATIENZA, JOHN RAY  CUETO
    212  ATIENZA, MA FATIMA  ARCETA
    213  AUDIJE, JOHN LESTER  BASILIO
    214  AUGUSTO, ALLAN KRISTOPHER  AGUILAR
    215  AUSTRIA, JIM LLOYD  ROSALES
    216  AUSTRIA, JOMARI  SAN JUAN
    217  AUSTRIA, KIRSTEN ANNE  MENDOZA
    218  AUSTRIA, REYMOND  CABRERA
    219  AUSTRIA, ROMEO JR  CUEVAS
    220  AVENA, PATRICK DANIEL  CALANGI
    221  AVENIDO, DARYL  REMIGIO
    222  AWAYAN, TOYONORI  MANAYAN
    223  AYING, JUNE FRANCES  ACERO
    224  AYSON, RAYMOND  ULANDAY
    225  AYUBAN, BENLONITO  DACOYLO
    226  AYUSTE, JOHN JACOB  SIASAT
    227  AÑON, CHRISTIAN  MIRANDILLA
    228  AÑONUEVO, JOVELITO JR  MERCADO
    229  BABAAN, GENE PATRICK  MACALAGAY
    230  BABAO, DANNY  ANDRINO
    231  BABASA, ANGEL JOHN  EJE
    232  BABASA, MA JONALYN  BUSTAMANTE
    233  BABIDA, EARVIN  GUTIERREZ
    234  BACALA, JOMER  BUENO
    235  BACALA, LEOPOLDO JR  RAL
    236  BACALSO, MARK JELLICOE  MEDRANO
    237  BACANI, CARL ANGELO  ASUNCION
    238  BACCAY, JED PAOLO  ATIENZA
    239  BACLIG, DARWIN  TAGARUMA
    240  BACNIS, BILLY  VALENTINO
    241  BACO, JESY  LERDON
    242  BACUS, JAKE  VILLARMIA
    243  BACUS, JOMAR  BOOC
    244  BADAL, JUDE DAVID  TULIN
    245  BADDU, MARK DAVE  MADRIAGA
    246  BADILES, RAMIELLE CHRISTENSEN  GUZMAN
    247  BADUA, JAVLIN  DOMAOAN
    248  BADUA, JOHN ALFRED  MONTON
    249  BAFLOR, ROMEL  DIAMANTE
    250  BAGAFORO, ASHER  SAMULDE
    251  BAGALAY, RALPH LAUREN  YASAY
    252  BAGANGAN, PETER JR  BANGNAN
    253  BAGOMBARAN, ABDUL JABBAR  RASCAL
    254  BAGON, JERICK CAESAR  MARASIGAN
    255  BAGUIO, ALMARK  BICOS
    256  BAGUIO, WENCESLAO JR  OGAHAYON
    257  BAILLO, ROGELIO JR  AGNES
    258  BAISA, RACHELLE  GALANG
    259  BAJENTING, BAMBIE  GAVIOLA
    260  BAL-UT, KELVIN  LOZANO
    261  BALABA, EDGAR JR  BITANCOR
    262  BALADAD, ADRIEL  LOPEZ
    263  BALADHAY, VIEL ROBBY  GEGRIMAL
    264  BALAGOSA, LYSTER JHON  SALVAN
    265  BALAGTAS, ROGELIO III  SICUANA
    266  BALAHADIA, LAURENCE  MIRANDA
    267  BALANA, ERNESTO JR  AGNAS
    268  BALANZA, KENNETH MARK  ABEL
    269  BALAONG, MONICA  ONG
    270  BALAS, WELDON OLIVER  QUINTO
    271  BALAYO, VANESA JONES  PAVO
    272  BALBIN, JASON  RABOSA
    273  BALBIN, JENNILYN  BIRON
    274  BALBIN, REYMOND  ARAGON
    275  BALCE, ALVIN  MANIMTIM
    276  BALCOS, LESLEY JOY  ACACIO
    277  BALDERAS, NIKKO  CIELO
    278  BALENDO, JOBELLE  OBLENA
    279  BALEROS, FREDERICK  ESPINOZA
    280  BALICANTE, MARK JULIUS  SALVACION
    281  BALIGAD, HARVEY  RAQUIZA
    282  BALILU, ARCIES  QUILALA
    283  BALINAS, MAROSE  SESBINO
    284  BALINGIT, REYMOND  ANGELES
    285  BALINO, EDEMAY ANN  GADAINGAN
    286  BALISI, DARLENE  CALINAWAN
    287  BALLESTEROS, DEXTER  TUAZON
    288  BALLESTEROS, LOREN  MAGDAONG
    289  BALLOLONG, JAYVEE  GAVAN
    290  BALLUNGAY, CHRISTIAN LEE  BALISACAN
    291  BALMORES, BENEDICT  BALTAZAR
    292  BALUARTE, DAVE JOHN  DECIO
    293  BALUCOS, MARK ANTHONY  BACTAT
    294  BALUYUT, GILBERT  OLALIA
    295  BALZA, JUNIEL  TAPAYA
    296  BANAAG, JERVY  CAPISTRANO
    297  BANAG, CHARLES LOUIE  GABRIEL
    298  BANAÑA, BENIE  PEREZ
    299  BANCA, YVES ARLLAN  CIRIACO
    300  BANCORO, PAUL JOHN  PUNGYAN
    301  BANDAL, JINKY  AFUNDAR
    302  BANDALA, RJ REZEILE  PARAZ
    303  BANGLOY, MARK FERDINAND  ROMERO
    304  BANOG, ANTONIO JR  BOMBASE
    305  BANOGBANOG, JERIC  CASAPAO
    306  BANTANOS, JAN-MICHAEL RYAN  BEGONIA
    307  BANTUGAN, LLOYD ALLAN  DILIG
    308  BANTUGON, MARY JOYCE  TATCO
    309  BAOC, FREDDIE  BINWOG
    310  BAQUIAL, RAY ANTHONY  BELDENIZA
    311  BAQUING, HARLEY JR  MARIMLA
    312  BARAOIDAN, CHRISTER JAMES  TRINIDAD
    313  BARBACENA, JOHN REY  LUNA
    314  BARBOLINO, JEYMAR  RAMA
    315  BARCELONA, GLEEN VONIE  DIVA
    316  BARCELONA, MARC ANDISON  GESITE
    317  BARCENAS, ROXANNE  ROSALES
    318  BARIA, CHRISTIAN  MENDOZA
    319  BARLAAN, DANIEL NICHOLLO  HOYLAR
    320  BAROTAS, ALEJANDRO JR  BALACASE
    321  BARRA, JOEL BENEDICK  MALIGAYA
    322  BARRION, JOHN VINCENT  MORALES
    323  BARROS, ARJAY  SERRAN
    324  BARTOCILLO, MARK ANTHONY  BARABAT
    325  BARTOLAY, GERALD  GARDUCE
    326  BARTOLOME, JHON LESTER  SANGHILAN
    327  BASALO, BRENDEN NEIL  BOOC
    328  BASCO, JHUN-JHUN  BLANQUEZA
    329  BASCO, JUDE PHILLIP  BAYATAN
    330  BASILAN, ZALDY  UBALDO
    331  BASILIO, JASPER  CONSTANTINO
    332  BASTASA, JASPER  SEVILLA
    333  BATA, LITO  ROMANO
    334  BATAAN, RAY ALLAN JOSEPH  ESTRADA
    335  BATAC, CESAR  MERCADO
    336  BATAC, JOHN ALI  SUÑER
    337  BATAC, REYMOND  SANCHEZ
    338  BATALLA, AMESYL  HINLO
    339  BATARA, JEFFREY  TADEO
    340  BATARA, RAY PHILIP  RAMOS
    341  BATE, KENNETH  MANUEL
    342  BATHAN, JOHN PATRICK  GAMBOA
    343  BATISLA-ON, ALFRED  CEBALLOS
    344  BATO, CHRISTIAN  CACHO
    345  BATO, MICHAEL  BANGSAL
    346  BATOY, MARC JOSEPH  IYOG
    347  BAUAN, JYNO CHRISTIAN ANDREI  COMO
    348  BAUTISTA, ALDRIN  LOMONGO
    349  BAUTISTA, ARJON  MACABADBAD
    350  BAUTISTA, CHRIS ANDREW  HERNANDEZ
    351  BAUTISTA, DANIEL JR  CUENCA
    352  BAUTISTA, EMMANUEL JR  ANTARAN
    353  BAUTISTA, HARR JIAN  LADORES
    354  BAUTISTA, IAN JOHN  ULATAN
    355  BAUTISTA, JOHN HERBERT  DEGALA
    356  BAUTISTA, JOHN MERICK  BAES
    357  BAUTISTA, JULIUS MICHAEL  CUBE
    358  BAUTISTA, LEONARD RAY  AQUINO
    359  BAUTISTA, PAUL ADRIANNE  TRIÑO
    360  BAUTISTA, TERESA JEAN  LOFRANCO
    361  BAUTISTA, WELLA JOY  BUCOG
    362  BAUZON, ANTHONY  AGUILA
    363  BAYACAL, ANJACE LANETH  POON
    364  BAYLON, GAYNNA JED  LEGARA
    365  BAYLON, JAMES KARLO  FELICIANO
    366  BAYSA, MARVIN  SORIANO
    367  BAYUBAY, GLEN MARK  MONDOY
    368  BEATISULA, MARIEBETH  GANZON
    369  BEBIT, ERIC  POLIQUIT
    370  BEDIS, AL  BAUTISTA
    371  BEJEC, ANEANO JR  LONZAGA
    372  BEJINO, ANGELO  COPLA
    373  BEJO, KIM  VERGARA
    374  BEJOSANO, JOHN MARCO  SORIANO
    375  BELCHEZ, JOSHUA  NEPOMUCENO
    376  BELLEN, JHONNEL  TADURAN
    377  BELLEN, MARC CHRISTIAN  ZANTUA
    378  BELLEZA, GERALD  PEDRIGOZA
    379  BELLEZA, MARLON  GARCIA
    380  BELTRAN, JAN ERIC  BARRIOS
    381  BELTRAN, JON CARLO  SEDILLO
    382  BELTRAN, LESTER  GRATE
    383  BENAVENTE, KEENO  PRESORES
    384  BENEDICTO, JOANNE  ALVAREZ
    385  BENGUILLO, VAL ERNEST  TUMALON
    386  BENIGNO, DEVIN-R  DAGURO
    387  BENITEZ, BILL CLINT  JULIAN
    388  BENITEZ, CYRIL  DENILA
    389  BENITEZ, JOHN GILBERT  ORIS
    390  BENOTAPA, JHANLY  BLANCAFLOR
    391  BERIDO, ROBERTO JR  SAGA
    392  BERIÑA, JEAUS ERROL  ABINA
    393  BERIÑA, TRISTAN  GRANZORE
    394  BERMIDO, PHIL JAY  SALUYA
    395  BERMILLO, CELESTINO JR  NAGRAMPA
    396  BERMUDO, MIKEL ABE  SAN JOSE
    397  BERNABE, ABEGAIL  ESCALONA
    398  BERNABE, DAVE REYNOLD  GARCIA
    399  BERNARDINO, ANTHONY  CALUAG
    400  BERNARDINO, BENIGNO JR  QUINTOS
    401  BERNARDINO, DARYLL  DOCTOLERO
    402  BERNARDO, GARY  GAMULAO
    403  BERTES, REMIEL  TOLIBAS
    404  BERTOLDO, JERVEN  BATOY
    405  BESENIO, RESLY  BILAN
    406  BETIO, KURT VINCENT  HERNANDEZ
    407  BIBAR, MARK JUNER  MANALO
    408  BIBE, ALAINE MARIE  RABANG
    409  BIBOSO, EARLIN HAZEL  BACASNOT
    410  BICALDO, MICHAEL GIL  VOLANTE
    411  BIGAY, ROMEO JR  MERZA
    412  BIIG, JOVIE  SOLMERANO
    413  BILLONES, PAUL ANTHONY  ESTRELLAN
    414  BILLONES, RODJIE  VILLAMOR
    415  BILOG, JOVY CARLO  VENICO
    416  BINARAO, HENRY  BRAGAS
    417  BLANCAVER, EMMANUEL  CAMPO
    418  BLANCO, FARA LOU  LELIS
    419  BLANZA, RHEE JOHN ZID  VADIL
    420  BLAS, LEAN LORENZO  FILOTEO
    421  BLASE, IAN VINCE  BONTOC
    422  BOADO, RITCHELL  MADELA
    423  BOCALA, TOM OLIVER  SUEDE
    424  BOJOS, DANIEL  MONGE
    425  BOKO, JOSHUA  BILBAO
    426  BOLASCO, JEOFFREY  LAGUNA
    427  BOLAÑO, DARWIN MICHAEL  YAP
    428  BOLIBOL, MARVIN RAE  PASCUAL
    429  BOLIBOL, SHIELA  ANOTA
    430  BOLO, DOMINIC  PROTACIO
    431  BOLOCON, LINDEN MITCHI  CORNELO
    432  BOLOR, DAREN  NIEVA
    433  BONAGUA, RAMIL  BRIZO
    434  BONAJOS, JAYSON  BUTAD
    435  BONCALES, MICHAEL JAMES  LO-OC
    436  BONDOC, CHARLENE MAE  BISMARK
    437  BONDOC, KEMPEE  MAGBANUA
    438  BONGAIS, ERIC  PRESTADO
    439  BONGHANOY, PAOLO JOSE  MORENO
    440  BONGLAY, ELJOHN  APUS
    441  BONIOR, REX  GAVIOLA
    442  BONTILAO, JHEILORD  AMBID
    443  BOQUIREN, ARK NICO  EVANGELISTA
    444  BORBOR, ARLENE  CLERIGO
    445  BORGOÑOS, IVAN  ORENCIANA
    446  BORJA, CEDRIC  SAN JUAN
    447  BORJE, JUSTIN MARC  LAIGO
    448  BORJE, KIMBERLY  SALAYO
    449  BORREO, DARWIN  BAUTISTA
    450  BORROMEO, JOSHUA  MANAOIS
    451  BORROMEO, NEIL BRYAN  BRISTOL
    452  BRILLIANTES, ERICSON  PABLEO
    453  BRIONES, ALLEN  MACASAET
    454  BRIONES, JOHN ROBERT  GARCIA
    455  BRIONES, RESSEL  TIPONES
    456  BRITON, JOHN ROMEO  BENSAN
    457  BRONDIAL, LIL JUANA FELIZA  MATRIZ
    458  BRUAL, GODOFREDO IV  SANDOVAL
    459  BUAQUEN, LIZARDO  PINEDA
    460  BUCAD, JOHN PAULO  LUGO
    461  BUENA, JEROME  SUBIAGAN
    462  BUENAFE, STEPHANIE  MAPALO
    463  BUENAOBRA, RENATO JR  AVILA
    464  BUENAVISTA, BABYLYN  GAA
    465  BUENDIA, PAULO  JOSE
    466  BUENO, MARK KEVIN  BAGAOISAN
    467  BUGARIN, JOVELYN  FERRER
    468  BUGIA, MEY FELIX ARNEL  BUO
    469  BUGTAI, CLEO  UGHOC
    470  BUGTAI, NOJUA  ALEGRIA
    471  BUGTONG, MARK JAYSON  BLASTIQUE
    472  BUHIA, RANULFO JR  CARMELOTES
    473  BUHISAN, LESTER  DELOSTRICO
    474  BUHONG, FERMIN  GUINILING
    475  BUISEL, OTSENER RENZ  CANONIGO
    476  BULANDOS, WENDY  LUNA
    477  BULFA, PHIL CHRISTIAN  PAVILLAR
    478  BULING, RICO  PONTERES
    479  BULLO, GILBERT  PANTI
    480  BULURAN, ANNA CORAZON  LACSA
    481  BUMANGLAG, JOHN  NABOR
    482  BUMANGLAG, KAYCEBEL  RAMOS
    483  BUMANGLAG, VINCENT  MAMUAD
    484  BUNGAY, BERNIE  CASTRO
    485  BUNTAG, CHRIS  BULI
    486  BUO, REYNALD JOHN  DALISAY
    487  BUQUID, CECILLE  CLEOFE
    488  BURCE, DARYL JOHN  ARCIGA
    489  BURERES, THOMAS JOHN  CONOS
    490  BURGOS, FREDLLANE LOUISE  HERRERA
    491  BURGOS, NATHANIEL  BALACCUA
    492  BUTA, VIC JR  BUSTAMANTE
    493  BUTASLAC, CHRISTOPHER  DONGALLO
    494  CA-ANG, RIC LLOYD  VIBAR
    495  CABAHUG, REUBEN  BALDEMOR
    496  CABAIS, BENJAMIN JR  BORDONADA
    497  CABALLERO, ERIC  DERECHO
    498  CABALLERO, VON ALEXIS  VILLONO
    499  CABALLES, HONEY LETTE  DOMINGO
    500  CABALLIES, JOSEPH  MOGOL
    501  CABALONGA, JOSEPH PATRICK  VERANO
    502  CABALTERA, ARMAN  NOORA
    503  CABANBAN, JAYVEE  BALCITA
    504  CABANGON, RYAN  FLORES
    505  CABANTE, KEVIN  TEVES
    506  CABAONG, JEROMAR  PASAOA
    507  CABATUAN, JHOY  GOLPE
    508  CABAÑA, JESSICA  VILLANUEVA
    509  CABIGON, ALVIN  ELLAO
    510  CABIGON, ANTHONY JR  LAYAR
    511  CABIL, JOSEPH  BANTAY
    512  CABILITASAN, DAVE ANDREW CHARLES
    513  CABLAO, JON GERARD  PANGANIBAN
    514  CABONUAN, MYRON  COLOMA
    515  CABRAL, RUEGENE  TIAUZON
    516  CABREJAS, JOHN MARK  SOLIDOR
    517  CABRERA, ADRENALINE JAY  AGUSTIN
    518  CABRERA, JAY ANTHONY  BAGAYAS
    519  CABRERA, JAY CHRISTOPHER  BUÑO
    520  CABRERA, JOSE EMMANUEL  PAREL
    521  CABUCOS, EDISON  BICAR
    522  CABUNDOCAN, JOHN ALFON  PANGANIBAN
    523  CACHERO, BRYN  COSTALES
    524  CACHERO, KRISTOFFER  FABRO
    525  CACHERO, LEOPOLDO JR  CENON
    526  CACHILA, RALF INEL  LACHICA
    527  CACHO, EDMOND  MARCO
    528  CADA, JOEBERT  SOTERIO
    529  CADALIN, RONNIE  AMOYAN
    530  CADDAUAN, JERAMIL  SALOSO
    531  CADELIÑA, LEXTER  GARIN
    532  CADEVIDA, JED CARLO  ELCA
    533  CADIENTE, JOE-NIXON  MARCELO
    534  CADIOGAN, LEANDER  LEYTE
    535  CAGALAWAN, REYMART  VILLASE
    536  CAGAMPANG, FUDENE GAY  CABREZOS
    537  CAGUIOA, JESUS  TENEPERE
    538  CAILIAN, ALVIN JOHN  CUENCA
    539  CAJAYON, PAOLO  GUMPAL
    540  CAJES, PATRICK  TAGUBA
    541  CAJIMAT, JEROME  BULAN
    542  CAJUDAY, MARC BRYAN  GINEZ
    543  CAL, JOHN ADRIAN  PADAS
    544  CALAGO, NHEYEN  TRESANA
    545  CALAPIZ, DONALD MARK  BAGONGON
    546  CALATA, ROBERT  MABUTI
    547  CALATERO, JAKE LLOYD  TUAZON
    548  CALAÑAS, CARL JOHN  CASTILLO
    549  CALBAN, JAY  MANIQUEZ
    550  CALDERON, JOHN LESTER
    551  CALICA, ROMEL  MENESES
    552  CALISING, MARIVIC  TAC-AN
    553  CALLEDO, DANIEL CARL  MATUGAS
    554  CALLOS, RICKY  VILLANUEVA
    555  CALMA, BRYAN  BIDAYAN
    556  CALMA, DANNIEL JAY  MORIEL
    557  CALMA, ERIC ROBIN  BAIS
    558  CALMA, MON ANJO  MANINANG
    559  CALO, MARK JAYSON  BALES
    560  CALONGE, CHRISTIAN JAY  NAPALLATAN
    561  CALONGE, EZRA PAUL  GENETA
    562  CALOPE, WILFRED  ALTEJAR
    563  CALSADO, KENNETH  PEREZ
    564  CALSO, JUSTINE MAY  CABALLES
    565  CALUSCUSAO, JONNA MAY  BALDADO
    566  CALUSOR, JOHN SANDIE  DALISAY
    567  CALZADA, NEIL FRANCIS  GASMEN
    568  CAMANSE, KIETH DAVID  LOPEZ
    569  CAMBA, EDGAR ALLAN  CORPUZ
    570  CAMBAS, LIDDY LOUTER  MAGSINO
    571  CAMBRONERO, JERICK  CONSTANTINO
    572  CAMINO, ALWYN  BERMEJO
    573  CAMPILIT, CLOYD  MADDAWAT
    574  CAMPOS, DAN ALVIN  VILLAR
    575  CAMPOS, GILBERT  RUBICO
    576  CAMUS, RAYMART EDUARD  TORRES
    577  CANA, ALVIN  GALSIM
    578  CANCERAN, PABLITO JR  PARAS
    579  CANDELARIA, JESSICA  PORMOCILLE
    580  CANDIA, LORIE LYN JOY  JUANICO
    581  CANDIA, RAPHAEL  SUAREZ
    582  CANLAS, LUIS MARTIN  LINATOC
    583  CANO, DYRHIL  BANGTIN
    584  CANONERO, CHARLES MENDY  DAVID
    585  CANONIGO, DAVEN  LAPAZ
    586  CANONIGO, JAMES LUPERT  RAYA
    587  CANONIZADO, RALPH VINCENT  REYES
    588  CANONOY, JHUNYL CRIS  LASPIÑAS
    589  CANOY, SAMUEL  BACONG
    590  CANTARA, LEO  REMO
    591  CANTERO, KENNETH  PAMATIAN
    592  CANTOR, ARDELYN  ALVARADO
    593  CANTORIA, JAMES PAUL  ALBOR
    594  CANUBAS, KEVIN ROI  BENDANILLO
    595  CAO, SHERWIN  BELERA
    596  CAPARANGA, MARK  LARGOSA
    597  CAPARRO, GENARD LLOYD  SALLOMAN
    598  CAPILITAN, REGGIE NOEL  SEMBRANO
    599  CAPINDING, ROSEMARIE  LOPEZ
    600  CAPISTRANO, JOSE CARLOS
    601  CAPISTRANO, LAARNIE  BARCELA
    602  CAPISTRANO, VIENJOH  PARADERO
    603  CAPONES, JAYSON  BEROS
    604  CAPOQUIAN, MA JAYCEL  CASARINO
    605  CAQUILALA, ONOFRE JR  TURBANOS
    606  CARA, JEFFERSON  FORTES
    607  CARALIPIO, ED KIM  LICLICAN
    608  CARANZO, MARIA MELISSA  GOLAS
    609  CARBA, XAVIERY SYBIL  DUMOGHO
    610  CARCUEVA, TOM CEIDRICK  DUMAGUIT
    611  CARDAÑO, CRIS ANGELO  OPEÑA
    612  CARIAGA, ANGELO JOSE  PARAS
    613  CARILLO, JOHN MICAH  LORCA
    614  CARINGAL, MARIBEL  DALISAY
    615  CARIÑO, ELBERT  BALLESTRA
    616  CARIÑO, KEVIN PAUL  DACUMOS
    617  CARLOS, ARISTOTLE JOSEPH  ARCEO
    618  CARMEN, DIAMY DICK  SANTOS
    619  CARNATE, JEFFREY  MATA
    620  CAROLINO, ARJIE  PONGASE
    621  CARPIO, ANDREA LYN  PABELLANO
    622  CARPIO, JUN CARL  RICO
    623  CARRANCEJA, RAINIEL MARC  CRUZ
    624  CARRANZA, PILAR  PUNO
    625  CARREON, PAULO NIKO  BANDIOLA
    626  CARRILLO, ILDJOHN CYDRICK  HERNANDEZ
    627  CARTAGO, JOHN ALFRED  ARANETA
    628  CARUBANGA, MARK JOSEPH  EREJE
    629  CARUMBA, BRYAN ALLA  CAMPO
    630  CAS, FREDERICK  MADAMESILA
    631  CASABAR, DEXTER  CASERO
    632  CASALME, CHARLES MIKEL  BARRION
    633  CASAMIS, JERWIN  BACOLOR
    634  CASAYAS, HENLY JADE  SULANO
    635  CASIPONG, ROLDAN  LAÑOJAN
    636  CASLANGEN, KENNETH  MANDIGMA
    637  CASOPLE, MARC GERARD  MAÑEBO
    638  CASTAÑOS, MARK JOE  ESCONDE
    639  CASTIL, JEFFERSON  LEGION
    640  CASTILLEJOS, CHRISTIAN JAY  DIAN
    641  CASTILLO, ANGELITO JR  DALIT
    642  CASTILLO, ARMANDO  MENDAROS
    643  CASTILLO, FERNANDO JR  SORIANO
    644  CASTILLO, MARK BRYAN  TAMAYO
    645  CASTILLO, RAMIL JR  STA RITA
    646  CASTILLON, JOHCON  BUENA-ORO
    647  CASTILLON, SCHERRAINE KHRYS  GALLENO
    648  CASTOR, IAN JOSEPH  BALLADARES
    649  CASTRO, CLARK KENT  PINGOL
    650  CASTRO, DAMASINO JR  CATAAG
    651  CASTRO, DONDON LEANDRO  BELTRAN
    652  CASTRO, LOUIS NIKKO  MARIANO
    653  CASUGA, ROLAND JR  BELLEZA
    654  CASUNDO, LOREN HANNAH MARIE  SILVA
    655  CATACUTAN, DEN LLOYD  OLESCO
    656  CATALAN, AIKA  SABUG
    657  CATALAN, NELSON  DAVILA
    658  CATANGUI, GLYZZA YVONE  SUAREZ
    659  CATAOID, CLEM  OBRA
    660  CATAY, CLINTON  SEQUIHOD
    661  CATERIAL, CHURCHILL  MAGHANOY
    662  CATIIS, BRIAN  ALVAREZ
    663  CATINAN, ROBERTO JR  PADERNILLA
    664  CATINDIG, JOHN VINCENT  PASCO
    665  CAYAGA, MARC JOSEPH  MURCIANO
    666  CAYME, CHRISTINE  CORPUZ
    667  CAZAR, JOHN VINCENT  ALCANTARA
    668  CAÑAVERAL, REN-IAN  COCJIN
    669  CEDEÑO, BRYAN DANIEL  BIHAG
    670  CEDRE, ALDRIN  ELEAZAR
    671  CELESTE, GENDA VICA II  ALMONIA
    672  CELESTIAL, MIRASOL  ARAGONCILLO
    673  CELESTIAL, PAUL  MANLAPAS
    674  CELIS, JUNDEL  SUMAYO
    675  CELLS, JEFFREY  CIELO
    676  CELOZA, ANTONIO JR  PLOCIOS
    677  CENA, CARL HARLEY  MANGUIAT
    678  CENIZAL, RICK JOHN
    679  CENTENO, FHAERY JEM  SARENO
    680  CERCADO, BLESS  CARMAN
    681  CERVANTES, RAYMUND  CAPUA
    682  CHAN, IAN BENEDICT  GANIBAN
    683  CHIU, KYM TROY  LUCERO
    684  CHIU, NORVEL HEZ  PINGKIAN
    685  CIERVA, MEI RIZELL  ENRIQUEZ
    686  CION, BENEDICT MERWIL  ARBIOL
    687  CIRERA, RYAN  BATAYCAN
    688  CIRIACO, CEDRIC  SIMPLINA
    689  CIRIACO, CHRISTIAN  HERNANDEZ
    690  CIÑO, JIO CZARIO  GARCIA
    691  CLARIDAD, VON MARK  SORVIDA
    692  CLAVERIA, CHRISTIAN  LIZARDO
    693  CLAVERIA, VANESSA KRIS  DIFUNTORUM
    694  CLEMENO, JOHN KEVIN  RADOVAN
    695  CLEMENO, MARVIN  MINURIA
    696  CLEMENTE, DEXTER  TUMACLAS
    697  CLERIGO, CLINT  PENTINIO
    698  CLERIGO, JENICA ARIANE  COLIAT
    699  CLIMACO, JOMAR  CAUDILLA
    700  COBILLA, CHRISTIAN  SAGANA
    701  COBILLA, DARLYN  CULTIVO
    702  COLASO, REUS ALPHONZE  PAGILAGAN
    703  COLLADO, ANTONIO JR  ELMAGA
    704  COLOLOT, MYLENE  GUINITA
    705  COLOMA, BRYNE MARC  AQUINO
    706  COLUMNA, NOEL  COLUMNA
    707  COMABIG, ROCHE  ESTAFIA
    708  COMADIZO, KING KARLO  OCZON
    709  COMANDAO, KHRIZA ANNE  ANGELES
    710  COMENDADOR, JOEL MARCO  DANGAZO
    711  COMIA, JOEY  ASETRE
    712  COMO, JIMBOOH  PACQUIAO
    713  COMPAÑERO, ALLAN  CARBON
    714  COMPAÑERO, CHARLES AMERIGO  PALASIN
    715  CONCEPCION, JAD RAVE  VILLABESA
    716  CONDE, WILSOMME KENNETH  VITOBINA
    717  CONGCARDAS, ERWIN  BETON
    718  CONSTANTINO, WARLO  QUIMORA
    719  CONTRERAS, JEROME MICHAEL  VALENCIA
    720  COPE, REGIE  DACUYA
    721  CORAL, JEWELYN PINKY  CABANGON
    722  CORALDE, DON JEATZ  CONSULTA
    723  CORALES, EDWIN MARK JR  LAGMAY
    724  CORCUERA, JONATHAN  JARON
    725  CORDOVA, HENRY  PANGAN
    726  CORIAG, RONNIE  POMEGAS
    727  CORONADO, DAN PAUL  PASCUAL
    728  CORONADO, JONATHAN IVEN  ENDOZO
    729  CORONADO, RICHARD  BITUIN
    730  CORPORAL, FATIMA AIKA  ALTAMIRA
    731  CORPUZ, DOMINICK  CANTOR
    732  CORPUZ, MARK ANTHONY  RENON
    733  CORPUZ, VEN JULIENE  MERALLES
    734  CORTEZ, JOHN CHRISTOPHER  QUITO
    735  CORTEZ, JOHN MARK  MAYORES
    736  COSARE, JHON REY  CAPEÑA
    737  COSTACIO, ELGIE  PEÑAFLOR
    738  COYAM, THERESA MAE  ILAGAN
    739  CREDO, MARK FREDERICK  CAÑONEO
    740  CRISOSTOMO, HARVEY  TIAGA
    741  CRISOSTOMO, LLORIEN MARIE  RAMOS
    742  CRUZ, DARYL HARVEY  LACSA
    743  CRUZ, EDERLINE  MUYO
    744  CRUZ, HENRICKSON  POLICARPIO
    745  CRUZ, JAN ERWIN  MARCELO
    746  CRUZ, JOMARI  DELEON
    747  CRUZ, MARK ANTHONY  FLORES
    748  CRUZ, RONALDO JR  ELPEDES
    749  CRUZ, TED GABRIELL  CAUZON
    750  CRUZ, TURIANO III  CAPAROSO
    751  CRUZADO, DENN ALDRIN  MACATO
    752  CUADERES, JOHN LAWRENCE  SABRINE
    753  CUADLA, AGOSTO  MADAY-A
    754  CUARTE, RAZEF  DENAGA
    755  CUARTEROS, THOMAS ALLAN  OBSINA
    756  CUATON, IVEN VINCENT  RULONA
    757  CUBANGBANG, MICHAEL JOSEPH DEYL  SORIANO
    758  CUBANGBANG, MONREY  REYES
    759  CUBELO, WILMET ORLAN  VALENZUELA
    760  CUBETA, MARK JOSEPH  LOSBAÑOS
    761  CUDIAMAT, CHRISTER SON  CONCORDIA
    762  CUDIAMAT, JOEL  MELENDEZ
    763  CUENCA, ANNE PRINCESS  CASTILLO
    764  CUENCA, GIANNE CZARINA  FERNANDEZ
    765  CUENCO, DEA MECHELLE  SUMPAY
    766  CUEVAS, JERRY  VALENCIA
    767  CUEVAS, MA THERESA
    768  CULANAG, JAYMAR  MARIANO
    769  CURA, JACKNER  AFRICA
    770  CURAZA, ZUGIE  CORDERO
    771  CUSTODIO, JERICO ANDREW  DE GUZMAN
    772  CUSTODIO, WILLIAM ST JOHN JR  VERACRUZ
    773  DAAYATA, NORMAN  GANOB
    774  DACAL, BIENVENIDO  GEMINO
    775  DACANAY, JUANITO JR  MALAPIT
    776  DACIBAR, MARK ALLAN  GARCIA
    777  DACILLO, NIEL  MOLINA
    778  DACION, EMERSON  DE GUZMAN
    779  DACUMOS, JAMAECA  VILORIA
    780  DADIZ, FRANK-IAN  PACLEB
    781  DAENOS, KARL ANGELO  RALLETA
    782  DAGAWASAN, ERIKSONN  UMALA
    783  DAGOHOY, CARLO  BARUESO
    784  DAGOT, ARVIN KARL  BUNGALSO
    785  DAGOTDOT, NOEL JR  DEVORA
    786  DAGOY, LOURENCE ALFRED  OMAMBAC
    787  DAGSAAN, EDUARDO
    788  DAHIL, DEBBIE ANNE  CAILING
    789  DALAGAN, JAMES KENNETH  BERBAL
    790  DALAGON, JERSON  OTADOY
    791  DALDE, JERALD JAKE  TABURA
    792  DALISAY, ALVIN  ERMITA
    793  DALUMPINES, JOHN LEE  DIMPASO
    794  DALUPANG, BOTZ  PARIL
    795  DAMASCO, JEON PAOLO  MENDEZ
    796  DAMASEN, ABELLE JOSEPH  ANCHETA
    797  DANAO, JOHN DEL  AREVALO
    798  DANCIL, KERBY  PALMITOS
    799  DANDAYAN, JEFFREY  RASONABLE
    800  DANGANAN, JOHN GABRIEL  GUEVARRA
    801  DANJALA, JUAN NATHANIEL  GABASA
    802  DAPAL, JAMIE DAISYLETTE  SAJOL
    803  DARUCA, CATALINO JR  IREMEDIO
    804  DAVID, JEAN LAWRENCE  LEONARDO
    805  DAVID, KENNEDY JORGE  ESGUERRA
    806  DAVID, KEVIN  BUMAL-O
    807  DAVID, ROBIN  ULANGCA
    808  DAYAAN, ALNOR  INDAR
    809  DAYADAY, RODNEY  LUGAS
    810  DAYAG, JERICO  MARTE
    811  DAYAO, JOHN KEVIN  VALENZUELA
    812  DAYRIT, ARBEL RALPH IRY  TIMBOL
    813  DAÑO, RENATO JR  ALAO
    814  DE CASTRO, AARON JOHN  CARAIG
    815  DE CASTRO, CHRISTIAN  LEYNES
    816  DE CASTRO, CHRISTIAN PAUL  MENDOZA
    817  DE CASTRO, FRANZ ADRIAN  PAJARILLAGA
    818  DE CHAVEZ, JENALYN  MANUBA
    819  DE GUIA, OSCAR III  GARZON
    820  DE GUZMAN, ABBY CATE  DE GUZMAN
    821  DE GUZMAN, ARIES  GONZALES
    822  DE GUZMAN, CZARMAIGNE  MINA
    823  DE GUZMAN, DAIMLER WARD RASCO  DEL MAR
    824  DE GUZMAN, FREDERIC  GALANG
    825  DE GUZMAN, REINHEART JASON  RIVERA
    826  DE JESUS, ARJUNEL ALLEN  FILOTEO
    827  DE JOSE, EDUARDO JR  DE VERA
    828  DE LA CRUZ, BERNADETH  TERRE
    829  DE LA CRUZ, JITHER  DOROMAL
    830  DE LA PAZ, TRISTAN  LACAY
    831  DE LA PEÑA, MARK REY  ANGULO
    832  DE LA RAMA, NHAEL PATRICK  SAPORTIZA
    833  DE LA TORRE, MARK ANTHONY  AGUINEA
    834  DE LEON, ADRIAN  PITIL
    835  DE LEON, ARNOLD JOHN  CHIPO
    836  DE LEON, MA CARLA  AGTARAP
    837  DE LEON, PATRICK IAN  SITCHON
    838  DE LEON, REX  ESPINA
    839  DE LOS REYES, NATHANIEL  DOLORES
    840  DE LOS SANTOS, ISAAC  BERME
    841  DE LOS SANTOS, KENNETH  LUCENA
    842  DE LOS SANTOS, KEVIN LLOYD  CULOT
    843  DE LUMBAN, KURTH CARLO  MIGUEL
    844  DE LUMBAN, WILLIAM HOMER  YALUNG
    845  DE PALMA, ARIEL  ROSETE
    846  DE ROCA, JOENILE RHEY  LLOBRERA
    847  DE SAGUN, FRENDT CHOY  MENDOZA
    848  DE SAGUN, JERIC  MARANAN
    849  DE VERA, GERALD  GENCIANA
    850  DE VERA, JABEL JULIAN  CANUTO
    851  DE VERA, JOHN ZOREN  NAYAT
    852  DE VERA, JORDAN  MAMARADLO
    853  DE VERA, MARK JERICO  BIASURA
    854  DEATRAS, JOB  DELA BANDA
    855  DECENA, JO JUSTIN  SADILI
    856  DEE, EMMANUEL  CAÑA
    857  DEGAMO, ALLYN PAUL  MONTERO
    858  DEGRACIA, MARK  VERTOCIO
    859  DEJAMO, MARETONIE  DELA PEÑA
    860  DEL CAMPO, EDWIN  SOTOMAYOR
    861  DEL MUNDO, EMAR  CASUPANAN
    862  DEL ROSARIO, JOYSEM KURT
    863  DELA CRUZ, BERNIE  PABLO
    864  DELA CRUZ, CLAYDER  DE LARA
    865  DELA CRUZ, CYRUS CHESTER  CONDE
    866  DELA CRUZ, ERNEST  FRONDA
    867  DELA CRUZ, EVANDER  SIMON
    868  DELA CRUZ, FERNANDO JR  DELA CRUZ
    869  DELA CRUZ, GERALD  CRUZ
    870  DELA CRUZ, JAIME JR  DELA CRUZ
    871  DELA CRUZ, JONATHAN  VENTURA
    872  DELA CRUZ, MARK ANTHONY  CABANAYAN
    873  DELA CRUZ, MARK ANTHONY  MODESTO
    874  DELA CRUZ, RODNICK  APOCAY
    875  DELA MERCED, ARJAY  POBLETE
    876  DELA PAZ, JEROME  YU
    877  DELA PAZ, THERESE MARIE  NACUA
    878  DELA PEÑA, MARCEL NHIXON  MANAOIS
    879  DELA ROSA, LESTER NICOLE  MAGPAYO
    880  DELA SIERRA, FRANCISCO III  SOGUILON
    881  DELA TORRE, LADY JOELLE  CABUNGCAL
    882  DELA VEGA, MARC JIM  ROCERO
    883  DELAPEÑA, EMELYN  EMORICHA
    884  DELAS ALAS, JOHN PAUL ALBERT  FERNANDEZ
    885  DELGADO, JOHN MARC  BAYLON
    886  DELIGUER, NHOWINLIE  MONTAÑO
    887  DELINA, JHERROL  AUSA
    888  DELIZO, BEN  CALICA
    889  DELOLA, ADRIAN MEL  BADILLA
    890  DELOS REYES, KENNETH JAY  PIMENTEL
    891  DELOS REYES, MELVIN  ROQUE
    892  DELOS SANTOS, CYREX  FLORES
    893  DELOS SANTOS, JULIUS PAUL  PANGILINAN
    894  DELOS SANTOS, RANDELL  PADUA
    895  DELOS SANTOS, RICHARD  LADIA
    896  DEMAPE, JESHUA  CAYAO
    897  DEMETERIO, KIER ANGELO  LIZADA
    898  DEMOL, JESSA  RIVERO
    899  DEMONTEVERDE, JOCYL MARIZ  NERI
    900  DEOCAMPO, LESTER JOHN ANGELO  DELAGENTE
    901  DEOCOS, BERNAN  CATALAN
    902  DEPUTADO, ADRIAN ROI  DELA CRUZ
    903  DEQUILLA, ROJON DHYRELL  LANTACON
    904  DESPUIG, BRYAN  CARILLO
    905  DEVIBAR, NAJASON JR  TULABING
    906  DIANA, MICHAEL  TUBAN
    907  DIANO, HARRY  ANIÑON
    908  DIAZ, ANTONIO JR  VILLASOTO
    909  DIAZ, DANIEL JR  PADERES
    910  DIAZ, JASPHER LOUI  MANIAGO
    911  DIAZ, MARAH ANGELA  ESPIRITU
    912  DIAZ, PAUL NIKKO  VIESCA
    913  DIAZ, RON ARCHIE  MOSQUEDA
    914  DIENTE, JONAS MAR  RIMANDO
    915  DIEZ, EUGENE JOULES  ALFON
    916  DIEZMA, JOHN JASON  JALANDONI
    917  DIFUNTORUM, DESIREE MAE  ARIMBOANGA
    918  DIMAANO, MICAH JETHRO  ABEL
    919  DIMACULANGAN, JOVEN JR  RODRIGO
    920  DIMAIYACAN, PAUL ANGELO  BUISAN
    921  DIMALIBOT, ROSEMAY  LUCERO
    922  DIMAYUGA, BRYAN BRIX  DEGRAS
    923  DINCO, MARA  DEMUHINA
    924  DINEROS, JAYSON  FUNA
    925  DINGLASAN, AXEL  DE TORRES
    926  DINOPOL, LITO  ZULUETA
    927  DIOLOLA, JEFFREY  POMIDA
    928  DIOMAMPO, CHRIZEL  GARCIA
    929  DIONIO, CHRISTIAN PAUL  PENIONES
    930  DIONISIO, RICHE  BATULA
    931  DIOQUINO, SHARA  DIMAANO
    932  DISCAYA, ROLLY  POLINAG
    933  DIVINAGRACIA, JAN DARREL  DUREMDES
    934  DIVINAGRACIA, JAREV  DECLARADOR
    935  DIVINO, PATRICK ADRIAN  GUERRERO
    936  DIZON, EDMAR  NUQUI
    937  DIZON, JOHN JEROME  GARCELA
    938  DIÑA, KARLO ANTONIO III  FELIZARDO
    939  DOGNIDON, ERIKA  DETRAS
    940  DOLIENTE, RONALD  SUMAGANDAY
    941  DOLOG, DARWIN  OLITA
    942  DOLORICON, CARL MOISES  MOLAY
    943  DOLOSO, RAY ANTHONY  CASUGBO
    944  DOLOT, JOHN REY  REBITE
    945  DOLZ, DANES DYRREL  CABRIA
    946  DOMINGO, JOHN PAUL  RESPICIO
    947  DOMINGO, KEEN  AQUINO
    948  DOMINGO, MARK JIMUEL  FELICIANO
    949  DOMINGO, MAX MARON  DIMACULANGAN
    950  DOMINGO, RANDY  BAYANI
    951  DOMINGO, ROMAN JAY  CAUSO
    952  DOMINGUEZ, ALDRIN JOHN  ESMA
    953  DOMONDON, KLYNT CHESTER  ESTIGOY
    954  DORDAS, BONMARK  IGLESIA
    955  DOYAOEN, CARLOS  MAMARIL
    956  DUBAL, DEXTER  MONGCUPA
    957  DUE, EPHRAIM JOHN  PAULE
    958  DUHAYLUNGSOD, EDCEL  LIBRETO
    959  DUKA, EDWARD  HUET
    960  DULAY, MARK LOUIE  MANUNDO
    961  DULDULAO, GLEN FORD JHAY  PAGUD
    962  DULGUIME, JOHNYRAY  NAVARRO
    963  DULNUAN, ALRENZ  BUNOAN
    964  DUMDOM, JAY MARK  BESINGA
    965  DUMPIT, IRWIN  VALENZUELA
    966  DURAN, JULIUS JAMES  SUMAMPONG
    967  DURANTE, JAMES TOPERT  LAGMAY
    968  DY, DUNN MAYER  GOCHENG
    969  DYSUANGCO, CYRIL IVAN  NONAY
    970  EBREO, JONATHAN  CABATAY
    971  EBRIEGA, CRYSTAL  VILLAR
    972  EBUENGA, MARC JOHN  GARCIA
    973  ECALAN, JOJO  MOJECA
    974  ECHAVEZ, PAUL WILLIAM  TIAMSON
    975  EDEJER, RENZ NICOLE  MANABAT
    976  EDWARD, JAYSON  JAMISOLA
    977  EGE, FRANCIS EDWARD  GABO
    978  EGTIC, JOHN EMAN  LOBERIANO
    979  EISMA, ELIZABETH  PANEDA
    980  EJORCADAS, JR  PAAT
    981  ELARDO, RAMON JR  ELUMBA
    982  ELCHICO, CHRISTIAN PAUL  SIBAL
    983  ELEMOS, JUAN MIGUEL  ACUPAN
    984  ELLAÑA, RENDEL  OSORNO
    985  ELLO, NEIL VINCENT  BALIGASA
    986  ELPEDES, RENATO JR  REGASPI
    987  ELTANAL, LIEZL ANNE  NUIQUE
    988  ELUMBARING, CELSO JR  CALASANG
    989  EMBATE, REYMARK  MADRIGALEJOS
    990  EMPAN, AL-JAMIE  GRAJO
    991  EMPERADO, ROMEO JR  BACURIN
    992  EMPERADOR, JOEY  DORADO
    993  EMPIO, VICTOR HUGH  YBIAS
    994  EMPLEYO, JENNY  GREGORIO
    995  ENCANTO, LAIREEN  OLIVEROS
    996  ENCARGUEZ, MARK ANTHONY  PLEÑOS
    997  ENCISO, ANTHONY  AMARO
    998  ENCISO, MICHAEL ANGELO  GACOTT
    999  ENDRIANO, ARIEL  HORDISTA
    1000  ENGLE, JAN ROBERTO  AGANON
    1001  ENGLIS, JOHN RENIEL  SURATOS
    1002  ENGNAN, MARK JAMES  DE ALA
    1003  ENOPIA, RALPH JOHN  SAMONTE
    1004  ENTICE, FELICIANO  VILLACORTA
    1005  ERANDIO, DOGIE BRIAN  PEREZ
    1006  ERASMO, IAN CARLO  CERIÑO
    1007  ERLANO, MICHAEL  ESTORNINOS
    1008  ERRASQUIN, HARRY ALAN  PANIS
    1009  ESCALA, JOHN JACOB  OMANDAC
    1010  ESCALONA, ALJOHN PAUL  BEJASA
    1011  ESCALONA, EMMANUEL  MATIRA
    1012  ESCALONA, RYAN RAUL  ESPELITA
    1013  ESCARLAN, GEMEN GREG  ELBANBUENA
    1014  ESCORO, ISRAEL  SORIAO
    1015  ESCORPION, ALEXANDER CHRISTIAN  DEJINO
    1016  ESCOSURA, CEDRICK  CAPONPON
    1017  ESCOTO, ROSEN DOMINIC  GLIPO
    1018  ESCRITOR, JOVEN  MAÑALAC
    1019  ESGUERRA, BENIGNO III  JAPITANA
    1020  ESGUERRA, MARK KEVIN  SUGIAN
    1021  ESO, MICHAEL  CAMIT
    1022  ESPANIO, GENESIS  GABION
    1023  ESPANTO, ROMMEL  LUCAS
    1024  ESPAÑOLA, ROSTUM  GENSON
    1025  ESPEDIDO, JOHN JERICK  NARVAEZ
    1026  ESPINAS, JOHN MATTHEW  ZAPATA
    1027  ESPINO, JAMIL  SANTIAGO
    1028  ESPINO, JULIUS  DIZON
    1029  ESPINOSA, GLENN  ELORDE
    1030  ESPINOZA, CHRISTIAN JAY  VINUYA
    1031  ESPINUEVA, EDMAR JR  DE VERA
    1032  ESPIRITU, CHARLES EDUARD  CARAMAT
    1033  ESPIRITU, MARY JAZEL LOUISE  ESPARAGOZA
    1034  ESTANQUE, JENNIFER  MARTINEZ
    1035  ESTARIJA, HENRY  ARENAJO
    1036  ESTEBAN, MARK  OLIQUINO
    1037  ESTENOR, ADDAM  BARTOLINI
    1038  ESTIMO, CHRISTIAN DAVE  ALQUIZOLA
    1039  ESTOCADO, CRISTIAN  TAN
    1040  ESTONANTO, GIO JERICO  SUBARAN
    1041  ESTORGIO, ARMANDO  VILLAMOR
    1042  ESTRABO, PERCIVAL  MIA
    1043  ESTRADA, JAN EVON  PASION
    1044  ESTRADA, MARK ARIEL  RAMOS
    1045  ESTRAZA, MARK ANTHONY  LACANDULA
    1046  ESTRELLA, JOHN KARLO  ESTACIO
    1047  ESTRELLA, JOMARI RODEL  DASCO
    1048  EUGENIO, PERCI JANSSEN  MARZAN
    1049  EVANGELIO, NIKKIE BOY  TABORETE
    1050  EVANGELISTA, HOMER  SENADOS

    1051  EVANGELISTA, MARK THIMOTY  BINAY
    1052  EVARISTO, MART WILLIAM  COCJIN
    1053  EYANA, ENGELE  BUHAWE
    1054  FABRE, FRANCIS CHARLES  YOUNG
    1055  FABREGAS, JOSEPH LINDLE  LORENZO
    1056  FABRIGAS, BEVERLY  YUMOL
    1057  FABUNA, REYMOND  BULACLAC
    1058  FACTOR, JOEL  GRIEGO
    1059  FAELDONEA, JOHN ANTHONY  FAMA
    1060  FAJARDO, AMIEL JOHN  CAPINPIN
    1061  FAJARDO, EMELITA  SUEMITH
    1062  FAJARDO, MARC QUINN  MERCADO
    1063  FALLORINA, JED ALSTON  MABUTE
    1064  FALSADO, JIM PAUL  FALAMIG
    1065  FAMADULAN, HERNAN  GALACAN
    1066  FAMINIALAGAO, SHERYL  MUTIA
    1067  FAMULARCANO, NIKKO  MEDINA
    1068  FANTILANAN, MARK KLEENE  PROPALDE
    1069  FARAON, IRIS CHARLOT  COMIA
    1070  FARONG-EY, FORAWIT  PANGKET
    1071  FAURA, CHYNARD JOHN  VIDA
    1072  FAUSTINO, CHARLENE  ABALOS
    1073  FAUSTINO, KEVIN  FERNANDEZ
    1074  FAUSTO, JOHN-LOURICO  DALIT
    1075  FAVA, MICHAEL JOHN  DAYOC
    1076  FEDILES, JOPET  CAHINDO
    1077  FELICIA, RICHARD JAY  BERNAL
    1078  FELICIO, BERNARD  GARCIA
    1079  FELIX, ALLEN GLENN  GODOY
    1080  FELIX, ROZZ  CATIPON
    1081  FELIZARDO, TRINALY  NAZOL
    1082  FERMANO, JERICK JAMES  LAGO
    1083  FERMO, VON ELDREDGE  FALCATAN
    1084  FERNANDEZ, GERARD ANGELO  BARILLA
    1085  FERNANDEZ, JAY-R  CASPE
    1086  FERNANDEZ, JELORD  SABIO
    1087  FERNANDEZ, JESUS  TAGUINOD
    1088  FERNANDEZ, LALEÑA  RICARTE
    1089  FERNANDEZ, NEO  DAVID
    1090  FERNANDEZ, RAF CAMELA  DIMAANDAL
    1091  FERNANDEZ, RALPH LAUREN  FLORES
    1092  FERRER, JOHN MARLON  MAGSALIN
    1093  FERRER, JUAN DAVID  REGUA
    1094  FERRER, ROLAND RUSSEL  CHUA
    1095  FERRER, RUSTAN REI CHRISTIAN  CARANDANG
    1096  FERRY, DAFF JORDAN
    1097  FIEDALAN, JAMESON JR  BAUTISTA
    1098  FIESTA, LYON ALEC  ANTE
    1099  FIGUEROA, DANDRIFT  ANICAS
    1100  FIGURA, ELUNISA JANE  OTE
    1101  FIGURACION, RENIER  RANILE
    1102  FILIPINAS, JOHN DALE  DAGARAGA
    1103  FLAVIANO, JUDIE ANN  JULIANO
    1104  FLAVIER, JULIUS EYMARD  MISON
    1105  FLORES, CHARLES JUSTIN  PANGHULAN
    1106  FLORES, CHRISTIAN JAMES  CARILLO
    1107  FLORES, ERRA FRITZ  PUYAWAN
    1108  FLORES, JESS ANDREI  FABIA
    1109  FLORES, JOEL REY  LEGASPINA
    1110  FLORES, KARL INNO  TONO
    1111  FLORES, MARJORIE ANN  MOSTER
    1112  FLORES, PAULO NICOLAS  DERAMA
    1113  FLORES, REYCART  TUAZON
    1114  FLORES, RICHARD  JAVIER
    1115  FLORES, ROMAR  VIRAY
    1116  FONTE, JAN KERBY  FABABEIR
    1117  FORINAS, RHEIL  PATULIN
    1118  FORMANES, JUN CHRISTOPHER  LASTIMOSA
    1119  FRAGATA, JOHN PAUL  TABUYAN
    1120  FRANCISCO, BIANCA JEZERENE  CARREON
    1121  FRANCISCO, CHRISTIAN  MATIAS
    1122  FRANCISCO, GERALD  OLIVAR
    1123  FRANCISCO, RUBEN III  BONILLO
    1124  FRANI, CARMELA JEANEIL  GARCIA
    1125  FRIAS, MARK JEFFERSON  NATAL
    1126  FRUYLAN, CARL LOUIE  PINTUAN
    1127  FUERTES, JONAS  NUQUE
    1128  FUNDAL, BRYAN ED  BARRAMEDA
    1129  FUTOL, VAL ANDREW  TINTERO
    1130  GABIA, JAN KENNETH  EBORA
    1131  GABIANA, JAMES CLYDE  CIMAFRANCA
    1132  GABIOTA, JOHN HARLEY  JALLORES
    1133  GABRIEL, GABRIELLE JAY  ANACAYA
    1134  GABRIEL, PAOLO  CONTRERAS
    1135  GABRIEL, RAYMART  CORREA
    1136  GACAD, MARK MELVIN  SAGALON
    1137  GACUTAN, BON-BON  AGGARAO
    1138  GACUTAN, ERVIN  SOLOMON
    1139  GAGALAC, JAYSON JOSEPH  BAUTISTA
    1140  GALABIT, GERMAN  NUEVO
    1141  GALAGATE, ALLYSA RAE  BONDOC
    1142  GALAGATE, JAY  FOJAS
    1143  GALANG, CHRISTINE JOY  GUEVARRA
    1144  GALANG, JOAN ERNESSA  PORNEBO
    1145  GALANG, RAYMOND  TENGSON
    1146  GALAY, JOHN PHILIP  JUMADIAO
    1147  GALIAN, JENSEN  ATIYENG
    1148  GALIDO, JAY NIÑO  DEÑEGA
    1149  GALLARDO, STEPHENSON  EJORCADAS
    1150  GALLEGO, RAINIER  FERENAL
    1151  GALLENTES, MYLA PAULINE  FERRAZ
    1152  GALLO, ELMAR  MIRANDA
    1153  GALLO, MARLO KIEL  ATILANO
    1154  GALMAN, JOHNSON PAUL  PASCUA
    1155  GALON, CHRIZELLE JOYCE  TUYOR
    1156  GALONG, ALADIN  PAN-OY
    1157  GALVEZ, JEFFEL  ALIPIO
    1158  GAMAYON, IAN PAUL  TAPUT
    1159  GAMAYOT, ARIES NEIL  GAMUS
    1160  GAMBOA, JERRY  CURIOSA
    1161  GAMBOA, MICHAEL DAN  VILLAWANA
    1162  GANADEN, NIKKO  GODOY
    1163  GANAS, JOSE ARMIN  FUERTES
    1164  GANCIÑA, CHRIS  ESCALANIA
    1165  GANDOZA, MARK JOSEPH  RILLON
    1166  GANGE, MARJON  CATIDAS
    1167  GANIT, NYMPHA  FLORA
    1168  GANTAS, HENZEL  CHANGPAS
    1169  GAPUZ, CHARLYN MAY  AMBASA
    1170  GARA, WINSTON  AMASCUAL
    1171  GARBINO, STANLEE  ESPEJA
    1172  GARCIA, ALFRED MARX  SIAPNO
    1173  GARCIA, ALJON  DOOMA
    1174  GARCIA, ERROL FLYNN  SERDENIA
    1175  GARCIA, FELICIANO JR  MARTINEZ
    1176  GARCIA, GERLEN  CASTILLO
    1177  GARCIA, GIOVANI  LAUDIT
    1178  GARCIA, JOHN PAUL  ARLANTE
    1179  GARCIA, JOHN RAYE  GALINATO
    1180  GARCIA, JONAF  PADILLA
    1181  GARCIA, JOSELITO  GARCIA
    1182  GARCIA, JUENNA MARECE  GERMAN
    1183  GARCIA, KRISTA MICHELLE  MILLENDEZ
    1184  GARCIA, PERRY PEEJAY  PANTINO
    1185  GARCIA, RODOLFO JR  SALGADO
    1186  GARCING, REYNER  SAPAYLA
    1187  GARDONES, JERSON  PRISCO
    1188  GARFIN, MARK JHOLAN  BADATO
    1189  GARGANZA, DANIEL  CAÑETE
    1190  GARON, JOHN RUSSEL  GUZMAN
    1191  GASANG, KENNETH  ALINSOG
    1192  GASATAN, JENINE  BALASICO
    1193  GASATAN, MICKAEL  BALASICO
    1194  GASO, LORETO JR  POLICHER
    1195  GASPAR, MA RACHEL  PEREZ
    1196  GATDULA, ROCHELLE  SEVILLA
    1197  GATUS, MARK GIGS  MAGPANTAY
    1198  GAUDIA, CHRISTIAN  CASTILLO
    1199  GAUDIA, CHRISTIAN MARK  MALIJANA
    1200  GAURAN, MELENCIO  SOLEMINIO
    1201  GAWAT, MARY GRACE  PABLO
    1202  GAYONA, RACHEL ANN  NAVEZAGA
    1203  GAYTANO, GERALD  FLORES
    1204  GAÑA, JOHN RAFAEL  COSTES
    1205  GEALON, PHILLIP JOHN  CAUSING
    1206  GEBILAGUIN, JOHN JAY  REFEREZA
    1207  GECALE, JOHN MARC  SAQUEZ
    1208  GEDA, ANNA JOY  PLAMIO
    1209  GELIG, IAN EMMANUEL  CLARITO
    1210  GELILANG, ERNIE PAUL  MILLADO
    1211  GENABE, RAYAN  JOVELLANOS
    1212  GENEROSO, GREBEN LORETO  BACAL
    1213  GERARDO, CHRISTIAN  GIMENEZ
    1214  GERIO, REY MICHAEL  FRANCISCO
    1215  GERODIAS, JOART  ROMERO
    1216  GERONIMO, JHEROME  APACIBLE
    1217  GIACAO, EDUARD  COOP
    1218  GIMALAY, ROSECHELL  BISNAR
    1219  GIMARINO, NIGEL OLIVER  LEGARE
    1220  GIMENA, DARWIN  BALE
    1221  GIMPAYAN, JESTONI  SIOSE
    1222  GINES, LAIMAR  ALMAZAN
    1223  GINEZ, ROMEO JAY  TAN
    1224  GIRON, KEVIN  SANCHEZ
    1225  GIRVAN, RAYSHA  REVILLA
    1226  GITGANO, JOEY  CORBO
    1227  GLICO, JEFFREY  SALILI
    1228  GO, HANS BRIAN  WONG
    1229  GO, NELSON JR  ARISTOZA
    1230  GODMALIN, KENT BERNARD  MEDINA
    1231  GOMESERIA, RONIELE  JARCIA
    1232  GOMEZ, JEFFERSON
    1233  GONESTO, MARK LOUIE  JAMEN
    1234  GONESTO, RONALD  ARDITA
    1235  GONGONA, KEITH JOHN  MANALO
    1236  GONZALES, AINA  TORRECAMPO
    1237  GONZALES, ALDRIN JAMES  VELASCO
    1238  GONZALES, ALVIN  PERCIL
    1239  GONZALES, BRENT LAWRENCE  ASPECTO
    1240  GONZALES, CHERMHEEN MAE  VASQUEZ
    1241  GONZALES, FREDERICK ANTON  MORANTE
    1242  GONZALES, JILLIAN ROSE  LUCILA
    1243  GONZALES, JOMER  MANGILIT
    1244  GONZALES, LUVEMIN  ABELLA
    1245  GONZALES, PHILIP DON  CARREON
    1246  GONZALVO, JOVIE  GONZALES
    1247  GORDILLO, NOVA VIA  IBARRA
    1248  GORDUIZ, STEPHEN LOUIS  NIER
    1249  GOROSPE, MARION  CACATIAN
    1250  GOROSPE, VINCENT BENEDICT  DE LEON
    1251  GOSADAN, ELLIS CHAN  DACWAG
    1252  GRANADA, TEM JOHN  MANGARON
    1253  GRANADILLOS, GENEVIE  LOREMIA
    1254  GRANADO, KEDAN  SOPSOP
    1255  GRANTOZA, RONALD ALLAN  MAGBOO
    1256  GRASPARIL, MA RHIZA  ANOBA
    1257  GREFALDIA, MARK JOSEPH  VISTAS
    1258  GREGAS, MELANIE JOYCE  LLAMOSO
    1259  GRIMALDO, JUN JUN  INCELA
    1260  GUANGCO, JUNJIE  REMASOG
    1261  GUANZON, FRANCIS ALLAN  EVANGELISTA
    1262  GUARDIANO, JOHNNELLE  SUGALA
    1263  GUARINO, TRISTAN  GERONILLA
    1264  GUBAN, ELY  GURAY
    1265  GUERRA, KEVIN  PIANO
    1266  GUERRERO, CARL LEE  LAROZA
    1267  GUIBONE, RANDY  DAGONDON
    1268  GUICO, MELWIN  MONTILLANO
    1269  GUILLENA, MARWIN  TESIORNA
    1270  GUILLERMO, JAYSON REY  TACPAL
    1271  GUINGAB, ALEXANDER  PALMERO
    1272  GUINOCOR, REYSON  BALDOS
    1273  GUINTO, JAN LEO  SAN MATEO
    1274  GUIRA, JAN LENON  ESTAÑO
    1275  GULLOD, ELDRIN  MONTECLARO
    1276  GULMATICO, ARJAY  REVILLA
    1277  GUMA, OSCAR KARLO  VERANO
    1278  GUMAPAC, JOHN LEOFEL  CURATO
    1279  GUMBAO, JANNEN  CARREON
    1280  GUMPAL, ROCHELLE  VILLANUEVA
    1281  GUNDAN, JAYLORD  IGLESIA
    1282  GURTIZA, ZSARINA  SALVACION
    1283  GUTIEREZ, CHRISTIAN MARK  RODRIGUEZ
    1284  HABAGAT, BREN JOHN  BANTUGAN
    1285  HABANA, RAYMART  VERDEJO
    1286  HADCAN, ERNIE  HIDAMA
    1287  HALABASO, JAN BORRIS  LICLICAN
    1288  HALILI, MA CHRISTINA  BALAHAY
    1289  HAMBUNAN, JERBSON  EYAS
    1290  HARA, CHERRY ANN  BEBELONE
    1291  HENERA, MELVIN  REYES
    1292  HEREDERO, ERNESTO JR  ALIPOON
    1293  HEREZO, JOHN REY  ABIADO
    1294  HERMINO, ROMEDES JOY  DEMA-ALA
    1295  HERMONES, JANICE  SAING
    1296  HERMOSA, ENRIQUE LEO  LLANES
    1297  HERMOSO, JEROME  MANGALA
    1298  HERNAEZ, FRENZ ROMER  BARNUEVO
    1299  HERNANDEZ, CHRISTIAN  MAGNO
    1300  HERNANDEZ, DANICA  CALIGAYAHAN
    1301  HERNANDEZ, IAN JASPER  FERNANDO
    1302  HERNANDEZ, JOEL  ADARLO
    1303  HERNANDEZ, KENNETH RUSSEL  FERNANDO
    1304  HERNANDEZ, LEOPOLDO JR  MANALO
    1305  HERNANDEZ, MARIZ  CASTOR
    1306  HERNANDEZ, RYAN JAMES  MARALIT
    1307  HERNANDO, MARYJEANE  LOMOCSO
    1308  HERNANDO, VIC JEFFERSON  VILLENA
    1309  HERRERA, CHRISTIAN GENISIS  PENTINIO
    1310  HIDALGO, JAMES EDWARD  DIVINA
    1311  HILARIO, JANIELLE  FACTOR
    1312  HINGPIT, JOHN REY
    1313  HIPOLITO, DARREN  ESPIRITU
    1314  HISONA, JEFREY  CORTADO
    1315  HITI-AYON, RHYS JOHN  ALLADO
    1316  HOLARES, REGIE  CORILLO
    1317  HOLLANES, MARC FRANCIS  REPORIAL
    1318  HORCA, REDEN  AFABLE
    1319  HORTILLOSA, CHRIS MICHAEL  JAMERO
    1320  HUERTO, ALDRICK  ODIAMAN
    1321  HULIGANGA, BENNY  BALITON
    1322  HUMARANG, RONALD JAIMEER  CORO
    1323  HUMILDE, MICHAEL  ORTILLO
    1324  HUYONG, MARK JAMIEL  EDEJER
    1325  IBARRA, ANGEL MARION  RAMILO
    1326  IBARRA, RANJAMES  ADORA
    1327  IBASCO, GENREV  SARTEZA
    1328  IBASE, JHELO  DENEROS
    1329  IBAY, IRENE  MANANSALA
    1330  IBAÑEZ, JESSA  ALESNA
    1331  IBIS, JOHN ERIK  CANARIA
    1332  ICAL, MARK LAWRENCE  GAAC
    1333  IDOS, JEREMY  PALAGANAS
    1334  IGLORIA, JESPER  GAY
    1335  IGNACIO, ROXZYD  NOVENO
    1336  IGNILAN, CRISTAL JANE  DELA TORRE
    1337  ILAGAN, JOHN PATRICK  TOLENTINO
    1338  ILAGAN, TRISHIA MARIE  MAGPANTAY
    1339  ILAO, JAY  MENDOZA
    1340  ILARDE, JOHN FRANCIS  SALAMERO
    1341  ILDEFONSO, MIKO ANDREI  BENITO
    1342  ILETO, STEPHEN  IBARDOLASA
    1343  IMPERIAL, GEROM  BARRA
    1344  IMPERIO, JEREMY  ARGOSINO
    1345  INCIPIDO, JULIUS  ALMANOCHE
    1346  INFANTE, STEVE PAUL  PABELIÑA
    1347  INGUITO, MA JOANNAH  AGOR
    1348  INOVERO, JAIRO  BESAS
    1349  IRORITA, JEROME  SAOPAN
    1350  ISIDORO, JOHN JERIC  CANACAN
    1351  ISIDRO, JHUNELL RENZ  SALON
    1352  ISLA, JOHN IAN KRISTOFFER  BRUCAL
    1353  ISLETA, ABRAHAM RYAN  SAPITULA
    1354  ISON, OIRZHO  MANALO
    1355  IÑIGO, JEMSON LOWELL  CANDELARIO
    1356  JABIGUERO, MELANIE BIANCA  GELANI
    1357  JADULCO, NIÑA SHYNE  NOBE
    1358  JAEN, PAUL ANGELO  BRIONES
    1359  JAJI, JEDILYN  DIAZ
    1360  JALE, REOHSAM  CLERIGO
    1361  JALMASCO, STEPHEN WENDELL  LUMACTOD
    1362  JAMERO, JASPER  ECUBEN
    1363  JAMON, KATHRYN  NIGOZA
    1364  JANORAS, JENELLE  JALMASCO
    1365  JAPA, RENZ XENON  TINGZON
    1366  JAPSON, NOEL  DE GUZMAN
    1367  JARANA, DARYL JAMES  CESAR
    1368  JARAVATA, JERICHO  PUZON
    1369  JARDIN, BRYAN  ELLA
    1370  JARITO, CARLO  DEJITO
    1371  JAVA, SEDRIC  DIZON
    1372  JAVAN, GEBREAN FRANCEL  PUHAWAN
    1373  JAVAREZ, MARK BRYAN  TABINGA
    1374  JAVIER, ALFONSOJEEN  MALABUYOC
    1375  JAVIER, KENNETH  AUTOS
    1376  JAVIER, KEVIN JOSEPH  MANINGAS
    1377  JAVIER, MARK JERVIS  CARCAMO
    1378  JAVIER, PEE JAY  REY
    1379  JAYECTIN, MARIANIE  TABACON
    1380  JAYME, REYNA MAE  GALA
    1381  JAZMIN, REYNELE  DURIAN
    1382  JISON, ZANDRO GARRET  GONZALES
    1383  JOAQUIN, JHUN DOMINGO  ROLLON
    1384  JOLEJOLE, JOHN VONN  CASTILLO
    1385  JOSE, ABRAHAM  AGATEP
    1386  JOSE, JAHARA  JOVITO
    1387  JOVEN, JOHN PATRICK  PONELES
    1388  JOVEN, MARLO  TANDOC
    1389  JUAN, JHON HAROLD  MERCADO
    1390  JUAN, JUREN DREX  QUIBUYEN
    1391  JUANICO, RODEL  DESBARO
    1392  JUATON, MARRY ANN  MANREAL
    1393  JUBAY, REY  GERVISE
    1394  JUGAN, ISRAEL  ROSELL
    1395  JULIAN, EDUARD  RELLOSO
    1396  JUMALON, AMERY PERFECTSON  CAMUS
    1397  JUMAO-AS, JOHN LEVIN  LOFRANCO
    1398  JUMARANG, JAN ZYRON  VELASQUEZ
    1399  JUMAWAN, ALVIN  POROL
    1400  JUNCO, GILBERT JR  JAPITANA
    1401  JUNIO, NEIL ANTHONY  PAZ
    1402  JUSTO, KELVIN OWEN  LEANDER
    1403  JUTA, VICTOR LAWRENZ  CORTEZ
    1404  KABAMALAN, KYRUS  DE LEON
    1405  KAMANTIGUE, RAMYR  DELA CRUZ
    1406  KEMPIS, REA MAE  LAGARTO
    1407  KENG, WENDELL VINCENT  ALERTA
    1408  KILME, MARK ANTHONY  PANEBIO
    1409  KINDICA, RYAN JOSE  BLANCO
    1410  KISHIMOTO, RYUICHI  TABANAO
    1411  KWEK, LAURENCE EDWIN  BARZ
    1412  KWEK, NATHANIEL  REQUINA
    1413  LABAGUIS, MILBERT  MANSIA
    1414  LABAWAN, MARK DELFIN JR  SARANGANI
    1415  LABISTRE, EDNA  CANALES
    1416  LABONG, GESTER  CELEDONIO
    1417  LABRADA, KERT BENJ’  ABAÑO
    1418  LABRADOR, EROL  GAMAYAO
    1419  LABUGUEN, JHONAS  BALLESTEROS
    1420  LACBAY, CHRISTIAN  DE PAZ
    1421  LACERONA, MARIA DOLORES  GUERTA
    1422  LACHICA, JERWIN  GARCIA
    1423  LACHICA, MICHAEL JOHN  LABRADOR
    1424  LACSON, IVAN  PINEDA
    1425  LACSON, JEFFERSON  DE JESUS
    1426  LACSON, MELAIZA JEAN  CALDERON
    1427  LACUATA, JERALD  CACAO
    1428  LADIANA, JAN ALDWIN  MALIGALIG
    1429  LADIANA, MARK WILSON  ARELLANO
    1430  LADIO, FLORJOHN  BACAGAN
    1431  LADROMA, MARK LEEVIN  ALABATA
    1432  LAGAN, BONIFACIO  DELA CRUZ
    1433  LAGAN, CONRADO JR  GUMAWA
    1434  LAGAT, KENT HOMER  GABUTAN
    1435  LAGBAS, NEIL ROY  DIZON
    1436  LAGLARIO, HERALD  CALDITO
    1437  LAGO, JOHN RENE  REGALADO
    1438  LAGROSA, JONARD  OYANGORIN
    1439  LAGUADOR, JAYSON  LORAYO
    1440  LAJERA, JOHN LLOYD  QUIÑO
    1441  LAMAR, JHONSEN  MANSIA
    1442  LAMBINICIO, RAF DONALD  JOSE
    1443  LAMORENA, LEMUEL  LORICA
    1444  LAMPA, ROLAND  AUSTERO
    1445  LANDICHO, JENELYN  BANGCOLITA
    1446  LANGITAN, SARAH JEAN  REDONARIO
    1447  LANGUIDO, RICHARD  FERNANDEZ
    1448  LANIC, JEREMY CHRISTIAN  DENORTE
    1449  LANOY, HARRY JAY  DAGALEA
    1450  LANSANG, CLARK EAUEN  CUENCO
    1451  LANTOD, JAMALIA  AMPA
    1452  LAO, TYRONE JEREMY  GO
    1453  LAODENIO, ROSEMARIE  PICARDAL
    1454  LAPASCUA, JOSEPH NIÑO  LEONARDO
    1455  LAPAZ, AILEEN  PROVEDENCIA
    1456  LAPE, ALFRETCH  RAGUING
    1457  LAPEÑAS, CARL TRISTAN  MACARAIG
    1458  LAPID, JOHN RAPHAEL  HERNANDO
    1459  LAPID, RUZZELLE JOHN  RAGADIO
    1460  LAPIZ, CALVIN JACOB  SUMIRAN
    1461  LAPORE, GIVEN  LACSON
    1462  LAPPAY, DAN JAYSON  FORMOSO
    1463  LAPUZ, KEVIN CHRISTOPHER  SUNGA
    1464  LARAYA, ROI VINCENT  BUENAVENTURA
    1465  LARDIZABAL, LIONEL ROI  GERONIMO
    1466  LARDIZABAL, MALVIN  SANTOS
    1467  LAREZA, BERNABE  JUGUE
    1468  LARGADO, WILLIE  GADIANE
    1469  LARGODIZIMO, JERICO  GRANADILLOS
    1470  LARGUEZA, JEFFREY  FAMADICO
    1471  LARONA, CHARLES BRAYAN  ALTAMARINO
    1472  LAT, IVAN JOSEPH  GUERRERO
    1473  LAT, KEVIN ADREE  WAGAN
    1474  LAUDE, ALJERIC  ROJAS
    1475  LAXAMANA, ANGELO  CAYSIDO
    1476  LAYGO, MIGUEL ANGELO  UMALI
    1477  LAÑOJAN, ARGIE LOU  CERENEO
    1478  LEBANAN, ABRIL MA  ARCE
    1479  LECCIO, ZHAUNABI  UY
    1480  LEE, JONATHAN  RAMACHO
    1481  LEGASPI, JAY LORD  ARTISTA
    1482  LEGITIMAS, RIEL JOHN  NACORDA
    1483  LEGO, LYL IAN  CABAZARES
    1484  LELIS, KARL DANIELLE  ANG
    1485  LENOA, MARK ALFRED  DUMANACAL
    1486  LEODER, KAREN  MAGALONA
    1487  LEONOR, CHRISTIAN  GLORIA
    1488  LEVANTINO, ARJAY  DEFEO
    1489  LEYRITANA, CLARK  BLANCA
    1490  LEYSON, AUGUSTUS JOHN  DATOR
    1491  LEYTE, PERELCID JAN  ALIDANI
    1492  LI, JAMES  ALBUS
    1493  LIBALIB, RODOLFO JR  BIHA-AN
    1494  LIBARDO, ANGELO JOHN  BALORIA
    1495  LIBARDO, JAY NADZ  GENETIANO
    1496  LIBOT, NORMAN CELO  NIETES
    1497  LIBRON, JOHN LESTER  CABILES
    1498  LICLICAN, EMMANUEL  VILLAR
    1499  LICUANAN, MICHAEL ANGELO  CUENCA
    1500  LIGAYA, R VEE  GALANG
    1501  LIIS, RUDYLINA  TA-AWAN
    1502  LIM, AZYTET VERCYKIE  LEE
    1503  LIM, DONICA  VICTORIA
    1504  LIM, JESTER
    1505  LIM, ROBERT  RODIL
    1506  LIM, RONNEL  DEAN
    1507  LIMSON, KAREN CHEZA  PANHILASON
    1508  LINGAD, RODSON  CEBULO
    1509  LINGHAP, GERALD  BENOSA
    1510  LINTAG, JOHN ANDREI  MERCADO
    1511  LITUAÑAS, JONATHAN  BAGOLBOL
    1512  LIWANAG, JEANNE PAULINE  RIVERA
    1513  LLACUNA, MARVIN CHRISTOPHER  MARTIN
    1514  LLARIN, MIKE KARLO  FLORES
    1515  LLENA, KLINT  SUMAGANG
    1516  LLOREN, ANJELO MICHAEL  JIMENEZ
    1517  LOBATON, KIER ELEISON  ESOGON
    1518  LOBOS, JHONARD  ABELADO
    1519  LOBRES, KENT HOWARD  CID
    1520  LOFRANCO, SAM EMERSON  OBEDENCIO
    1521  LOMATAO, CHADE JONES  MINA
    1522  LOMBOY, MILBIEN  SAGUM
    1523  LOMEDA, RICHARD  ABITAN
    1524  LONTOC, JENALYN  PASCO
    1525  LONTOC, MARY CLARICE  GARCIA
    1526  LONTOC, MICHAEL ANDREW  GENECIRAN
    1527  LOPENA, LEO ANDRO  LERIOS
    1528  LOPEZ, ALYSSA KATRINA  MARIANO
    1529  LOPEZ, JESSIE EMMANUEL  TADEO
    1530  LOPEZ, JOHN IRISH  PARREÑO
    1531  LOPEZ, RHOY  GAYA
    1532  LOPOT, LOWELL  DIOSO
    1533  LOQUE, PATRICK  TORREFIEL
    1534  LOQUINARIO, ROXANNE  PUIG
    1535  LORBIS, WENALYN  OMILLANO
    1536  LOREJO, JAN MARK  COMBISTA
    1537  LORENZANA, NIKKO  MOLDEZ
    1538  LORENZO, JESSCELYN  CUARTO
    1539  LORETCHA, EFREN  ADILLE
    1540  LOSA, ADRIAN  CHAVEZ
    1541  LOSARIA, MARION JON  MONTERON
    1542  LOZADA, MAY-ANN  CANELA
    1543  LUALHATI, JACOB  MARINAY
    1544  LUBID, LEO  SADIO
    1545  LUBOSAN, NACEL  LUMPINAS
    1546  LUCHAVEZ, JOHN REY  MILLADO
    1547  LUGATIMAN, KIMKEE  ROXAS
    1548  LUGOD, RODULFO JR  ROSALES
    1549  LUGTU, GERSHOME  CORONEL
    1550  LUGTU, JEROME  BONGALON

    1551  LUIS, ANDREW  BALBIDO
    1552  LUMACTOD, MCMARK  TABANAO
    1553  LUMANAO, VINCENT  CINCO
    1554  LUMAQUE, JOSEPH JOSHUA  VILLALOBOS
    1555  LUMASAC, JANDLE  ROTAS
    1556  LUMIWAN, ALVIN  AMELENG
    1557  LUNA, KEVIN ROSS  QUITO
    1558  LUNARIO, PEPPERLEEN  OCTAVIANO
    1559  LUNGUB, ROGELIO JR  LAGBO
    1560  LUSEGRO, RAYMOND  ALCANTARA
    1561  LUSTIVA, JENNIFER  TEJOR
    1562  LUTAP, KIM BERNARDINO  DAVID
    1563  LUTERIA, JEROME  MADRIAGA
    1564  LUYA, LORELISA ETHEL  RUBICO
    1565  LUYUN, MARK ANJO  DULIN
    1566  MABABA, EUGENE  PUNZAL
    1567  MABALOT, ALEX  NOORA
    1568  MABANAG, JOHN CLEONEL  SOSING
    1569  MABANTA, PETER ALFRED  BUENAFLOR
    1570  MABUTI, MAIKO PAOLO  MADLA
    1571  MACAIRAN, ALLEN JAMES  ASARIA
    1572  MACALALAD, HERNANDO  JAVATE
    1573  MACALDO, NOEL ADELBERT  MANSO
    1574  MACALINAO, ELDEN JOSUA  BERCENIO
    1575  MACALTAO, JOHN ERIC  AGUILAR
    1576  MACANIP, MARK  VARONA
    1577  MACARAIG, PAULINE EUNICE  ESMABE
    1578  MACATUNO, KEVIN KRISTIAN  ADONA
    1579  MACAZO, ERWIN  BALINSAT
    1580  MACUNAT, CHERRIE ROSE  ESPLANA
    1581  MADERAZO, NIELLA LENDA  GARCIA
    1582  MADRELIJOS, RYGHIE  VELASCO
    1583  MADRID, ARMEL KAYE  DACILLO
    1584  MADRID, DANICA  MEDINA
    1585  MADRIGAL, EMIL GENEOUS GRACIOUS  LACAP
    1586  MAESTRE, CARLO NICO  SY
    1587  MAESTRO, RYNEL  ESPINO
    1588  MAGALANG, JOHN MICHAEL  BURATA
    1589  MAGAN, REYMARK  EUROPA
    1590  MAGAOAY, EPHRAIM ROYCE  AQUINO
    1591  MAGAOAY, SONNY  GRANIL
    1592  MAGBANUA, HARRY  HIWATIG
    1593  MAGBUHAT, EFRAIM  CANAL
    1594  MAGBUHOS, RACHELLE RUTH  DAVID
    1595  MAGCULANG, RAINIER  LUGANA
    1596  MAGDALE, PAUL ADRIAN  LLAUDERES
    1597  MAGDAONG, GERALD  CAMPOSANO
    1598  MAGDAONG, MARK KENNETH  QUITO
    1599  MAGDARAOG, DON DONALD  DE JESUS
    1600  MAGDARAOG, JEFFERSON  SARCENO
    1601  MAGDOZA, JAMES  BULAGA
    1602  MAGHANOY, JAMESZON  BASERGO
    1603  MAGINANDONG, MACABANTOG JR  BAULO
    1604  MAGLANGIT, MICHAEL  SALCEDO
    1605  MAGLELONG, JUNE  GANGAN
    1606  MAGLUNSOD, PAUL VINCENT  LIBARNES
    1607  MAGNO, HERREYSON  ESPINOZA
    1608  MAGPANTAY, JEFFREY CARLO  DEL VALLE
    1609  MAGPANTAY, MATT ALPHONSE  C
    1610  MAGPAYO, ARGIE  ANGELES
    1611  MAGSINO, MICHAEL  AMADO
    1612  MAGSIPOC, JESSIE  SALVADOR
    1613  MAGSIPOC, ROLANDO JR  ALFORQUE
    1614  MAGUAD, RAYMOND  DE VERA
    1615  MAHILUM, MARLON  CUJARDO
    1616  MAHUMOT, ARNELL  PRACULLOS
    1617  MAHUSAY, ROSE ANN  MINGHAY
    1618  MAINIT, RICHARD HAROLD  ACOSTA
    1619  MAKALINTAL, JOHNRICK  MALIBIRAN
    1620  MALAKI, KIM  LARA
    1621  MALANA, JAMES BRYAN  MOLINA
    1622  MALAPIRA, JAY AR  ANGEL
    1623  MALATE, ALVIN  DE VERA
    1624  MALAZARTE, ANTONIO JR  PEREZ
    1625  MALAZO, MARIA NICA  ZIPAGAN
    1626  MALBAS, JHON MARVIN  DAUSON
    1627  MALIG, JOHN PAUL  DE CHAVEZ
    1628  MALIMBAN, JAMES  AJON
    1629  MALIXI, JOHN MELVIN  BACANI
    1630  MALLARI, MELCHOR REGIN  TIÑGEL
    1631  MALONG, JAYSON  UNGRIA
    1632  MALSI, CARLO  TABUG
    1633  MALSI, MARK ANTHONY  NARAG
    1634  MALTO, CARLO  CABARRUBIAS
    1635  MALVECINO, RONNEL  RASALAN
    1636  MAMONTAYAO, CLOYD  SAYOD
    1637  MANA, RANIEL  SIMPAL
    1638  MANABLUG, REYMART  TURO
    1639  MANALANSAN, KAYSER  RAYA
    1640  MANALASTAS, JERICO  PADILLA
    1641  MANALASTAS, KEVIN BRYAN  SANTIAGO
    1642  MANALASTAS, RALYN JR  LAZARO
    1643  MANALILI, JHON LOUIS  CORTEZ
    1644  MANALLO, MADELA  SENILLA
    1645  MANALO, JOHN JOEL  UNIDA
    1646  MANALO, JOHN MICHAEL  VILLAFRANCA
    1647  MANALO, JUNE CARLO  MENDOZA
    1648  MANALO, LUISTER JOSIAS  NEPA
    1649  MANALO, ROLDAN  RAMOS
    1650  MANALON, ANGELO  REYES
    1651  MANANSALA, ARCHIE BRYAN  DACUYCUY
    1652  MANANSALA, ARGIE  MONTOYA
    1653  MANANSALA, JOSEPH ANTHONY  PINEDA
    1654  MANAOIS, CEDRICK  PIMENTEL
    1655  MANATAD, VENANCIO JR  CAÑIZARES
    1656  MANATAD, WILFRED JOHN  ABRACIA
    1657  MANAUIS, GILBERT  TATTO
    1658  MANDA, JIMHAR  SALA
    1659  MANDAP, JUDITH  PEREZ
    1660  MANDIGMA, JUAN PAULO  BOREROS
    1661  MANDO, SARAH  CAULI
    1662  MANGAOANG, BENJO  LAPARAN
    1663  MANGAOANG, DEXTER  AOAY
    1664  MANGAOANG, JOMARIE  DELA CRUZ
    1665  MANGMANG, JADE ANTHONY  TORAL
    1666  MANGOSING, JOHN PAUL  TORIAGA
    1667  MANGUBAT, REPHAEL ALAN  PAÑARES
    1668  MANGURALI, ELYZA DANIELLE  VILLARINO
    1669  MANIGOS, BRIAN  CEDULLO
    1670  MANIPOL, KRISTINE JOY  CASTRO
    1671  MANIQUEZ, CHRISTIAN PAUL  SAMUDAN
    1672  MANJARES, PATRICK JULIUS  BRITON
    1673  MANLUTAC, EDWARD  VELARDE
    1674  MANONGDO, GILBERT  SOLIS
    1675  MANONGSONG, JON LOUIES  GOROSPE
    1676  MANRIQUE, JOHN MICHAEL  BARIAS
    1677  MANSALAY, GLENN  CAYANONG
    1678  MANTILLA, MART NIKKI LOU  MANTATAO
    1679  MANTUANO, BILLY  ALMERO
    1680  MANUEL, MARK RANDELL  ESTEVES
    1681  MANUEL, MARLON  DE GUIA
    1682  MANUEL, MICHAEL BRIAN  DUMAM-AG
    1683  MANUEL, RAYSON  MORIN
    1684  MANUUD, PATRICIA ERIKA  QUIJANO
    1685  MANZANES, NESTOR JR  VERDIDA
    1686  MANZANO, JERWIN  ROMERO
    1687  MANZANO, RAY VINCENT  BASILLA
    1688  MANZANO, RELITA  GUERRERO
    1689  MANZON, KEVIN  MENDOZA
    1690  MAPUA, SPENCER  MENDOZA
    1691  MARAMBA, ARJEM MIKKO  MUÑOZ
    1692  MARAMBA, JOHN-REM  CALPOTURA
    1693  MARANAN, BRYAN  MARTINEZ
    1694  MARASIGAN, RODOLFO JR  BUNAY
    1695  MARAVILLA, IVY KRIZEL  ABANTO
    1696  MARAVILLAS, ZETH ADRIAN  DECEO
    1697  MARCELINO, JESTONIE  CRUZ
    1698  MARCELLA, ROMNICK  ABENIDO
    1699  MARCELLANA, CRISTIAN  LABID
    1700  MARCHA, MACLEN  MAYO
    1701  MARCOJOS, MARK ALDON  GUMAPAC
    1702  MARCOS, CLARISSA  MANABAT
    1703  MARIANO, DEN MARK CESAR  TABIRAO
    1704  MARIANO, IMEE  TIONGAN
    1705  MARIMON, MC JADE DHAN  BRIONES
    1706  MARIOT, GIL RYAN  VERDEFLOR
    1707  MARQUEZ, NARCISO JR  DELLORO
    1708  MARQUITA, ISAIAS  FUENTES
    1709  MARTINEZ, ADRIANE  MACANDILI
    1710  MARTINEZ, EARL JOSEPH  SANTIAGO
    1711  MARTINEZ, JENNYLYN  IBAÑEZ
    1712  MARTINEZ, MARK JAMES  CONCEPCION
    1713  MARTINEZ, NELJUN MICHAEL  BATUCAN
    1714  MARTINEZ, RALPH LOWIE  PANGANIBAN
    1715  MARZO, RAYMOND  CRUZ
    1716  MASIBAY, JOHN MARLO  JULIO
    1717  MASILANG, MICHAEL  CLERIGO
    1718  MATA, JOHN DAVID  MAGDAONG
    1719  MATAAC, JAIME JOSE RIZALINO II  VITALICIO
    1720  MATAMPAC, JAMES EDUARD  CABUNGCAL
    1721  MATANGUIHAN, JAYLORD  ATIENZA
    1722  MATAUM, MARK  LOOD
    1723  MATAYA, HUALY EIDEN  REYES
    1724  MATEL, PRINCE TEOMEL  GUSTO
    1725  MATIENZO, REYZON  HIBEK
    1726  MATIENZO, SOFIA LOREN  HARA
    1727  MATIGA, JOHN CARLOS  MARTIN
    1728  MATRANAS, JONAS  CARAS
    1729  MATTI, RANE JOSEPH  DAHIL DAHIL
    1730  MATURAN, GLENDON  BACUS
    1731  MAUBOG, ARIEL  LEGASPI
    1732  MAULION, MARJON  LEGASPI
    1733  MAULION, MICHAEL REY  SUAREZ
    1734  MAURILLO, THEA JINELDA
    1735  MAYOL, REMUEL  RUBALA
    1736  MAYUGA, KENN BRYAN  BANAAG
    1737  MEDENILLA, IVAN LESTER  SOMERA
    1738  MEDIAVILLO, KERVIN  OCMER
    1739  MEDINA, FRANK KEVIN  PEROLINO
    1740  MEDINA, GENEVIVE  ORTIZ
    1741  MEDINA, JOSEPH MARI  GONZALES
    1742  MEDINA, MARIA SARA MEI  ROQUE
    1743  MEDINA, TYRONE JOHN  SEVILLA
    1744  MEJALA, RYAN  ESPAÑOL
    1745  MELCHOR, JOMAR  PADDIT
    1746  MELECIO, ERIC JAY  CIRUJALES
    1747  MELGAR, JOSEPH REY  DE ANDRES
    1748  MELIDO, MADISON  CARANTO
    1749  MENDEZ, JAYSON  ESPARRAGO
    1750  MENDEZ, SHARIFF  SARENAS
    1751  MENDOZA, ALBBEE KENT  CANDIDO
    1752  MENDOZA, BERNARD LOUIE  ANDAL
    1753  MENDOZA, CINDY  CASTILLO
    1754  MENDOZA, IVAN PAUL  AGUILA
    1755  MENDOZA, JOHN ALBERT  CABRILLAS
    1756  MENDOZA, JOSELITO JR  ALPINDO
    1757  MENDOZA, JULHY ANNE  AGUILAR
    1758  MENDOZA, KEVIN  DIMACULANGAN
    1759  MENDOZA, MA ANSHERINA  LOPEZ
    1760  MENDOZA, MARCO  REBETA
    1761  MENDOZA, NIKKO PHILIP  JIMENEZ
    1762  MENDOZA, RONALYN  PISPIS
    1763  MENDOZA, SARAH ISABEL  JAMISOLA
    1764  MENDOZA, SHERWIN  ANARETA
    1765  MENGOTE, CHRISTIAN  MIRA
    1766  MENIANO, REY MARTIN  PANGATUNGAN
    1767  MERAN, REYNARD  MANALON
    1768  MERANO, JOAR  FAJUTAG
    1769  MERCADER, MA ERIKA BIANCA  ALFARO
    1770  MERCADO, CHRISTOPER  GUTIERREZ
    1771  MERCADO, JOYCE  BESCO
    1772  MERETE, ANGEL BERT  ABONG
    1773  MERILLA, NIKKO  VILLAR
    1774  MERILOS, CHRISTOPHER  CONDAT
    1775  MERIN, RICKY  MARILAO
    1776  MERMIO, AXEL  ABING
    1777  MESA, CHARLES PAUL  LIRAZAN
    1778  MESIA, RAINIER  CABARLES
    1779  MEÑOZA, ALBELIO JR  CEBALLO
    1780  MIATAPAL, JAYNIL  NABARTE
    1781  MIGUEL, JOHN LESTER  BALUYUT
    1782  MIGUEL, MHELDON  DE MESA
    1783  MIJARES, PAUL  VIOS
    1784  MILANES, MARK GERALD  DE VERA
    1785  MILANO, JOHN OLIVER  TINAMPAY
    1786  MILLANO, NICO  LENDEZ
    1787  MILLARES, JOVELYN  AGUILAR
    1788  MILLENA, JOHN YEN  DAVILLO
    1789  MINA, MARK JOHN  SILAO
    1790  MINDORO, ANDRE  MINGO
    1791  MINERO, ALVIN  GUITAN
    1792  MIRANDA, ALEXIS  BATAC
    1793  MIRAR, KARL ERVIN  ALEJO
    1794  MISA, LEOBERT  METRAN
    1795  MITANTE, MA IRENE  CAPAYAS
    1796  MIÑA, SHERWIN  MELITANTE
    1797  MIÑON, JHON CALVIN  FETALINO
    1798  MIÑOZA, EVELYN  MANDABON
    1799  MOHAMAD, JUDE  ESPINOSA
    1800  MOISES, JANE PIA  BOLAÑOS
    1801  MOLERO, ANNA MARIE  SUANSING
    1802  MOLINA, HANNAH PATRICIA  JUMAQUIN
    1803  MOLINA, LEINARD  PASCUA
    1804  MOLINYAWE, ALDRIN JOHN  ANDAL
    1805  MOLL, ABIGAIL MARIE  SERRANO
    1806  MONCADA, JANN WEEN LOU  HALASAN
    1807  MONDIA, MICO  MENDOZA
    1808  MONES, SHEENA MAE  FRUTO
    1809  MONJE, MIRACLE JOY  NACION
    1810  MONLEON, MAURINE  QUINTO
    1811  MONREAL, DIVENA  MASAS
    1812  MONSERRAT, ANGELO  VISTAN
    1813  MONTALBAN, SALDY  VARGAS
    1814  MONTALES, ROY  VICENTE
    1815  MONTANO, ELIXANDER  LIQUIDO
    1816  MONTAREAL, SAMUEL JR  VEQUEZO
    1817  MONTAS, KENNETH  LLANERA
    1818  MONTAÑA, MADONNA  ABARQUEZ
    1819  MONTE, RAYMOND  FERNANDEZ
    1820  MONTEBON, JEREMY  NATIVIDAD
    1821  MONTECALVO, CESAR  EVIOTA
    1822  MONTECILLO, JOSEPH  PEREZ
    1823  MONTEJO, JESTONI  BORBON
    1824  MONTESCLAROS, RAUL JR  MONTILLA
    1825  MONTILLA, CLIFF  DUA
    1826  MONTINOLA, R-MEL  CORDERO
    1827  MONTOJO, JERRY JR  CAPASILAN
    1828  MONTUERTO, ROLDAN  MARIQUIT
    1829  MORALES, JASON  MORGADO
    1830  MORALES, JOHN JEKKERSON  GALLOS
    1831  MORALES, PHILIP ADRIAN  PICO
    1832  MORALLOS, GLADYS  ARIAS
    1833  MORANTE, JOSEPHUS  CLAROS
    1834  MORAÑA, EDRIAN  RAPIÑAN
    1835  MORENO, BEVERLY  SALANGA
    1836  MORENO, DAISY  DIMACULANGAN
    1837  MORILLO, CLAUDETTE  VERGARA
    1838  MOSAWAN, GAYTRI  MARQUEZ
    1839  MOSQUEDA, KOOKIE RAINA  SEGUIDO
    1840  MOSTOLES, JAKE BENZTER  CANTAGEN
    1841  MOTIN, KENDARILL  MALLORCA
    1842  MUENA, LOUISE VAIL  BALANE
    1843  MUSA, MA KARINA LIESEL  LLAGAS
    1844  MUSA, MAURICE  SANTILLAN
    1845  MUTIA, KENNETH  GODOY
    1846  MUÑEZ, ARVIN JAY  MIEL
    1847  NABO, RAYMOND  ARANCES
    1848  NABONG, ROLAND KEVIN  DELA PAZ
    1849  NACAR, CHARMAINE  AGANON
    1850  NACION, DIKSON  AGRAYON
    1851  NACIONALES, IMMANUEL  BADONG
    1852  NACPIL, JANE RUZEL  JAYONA
    1853  NADELA, ARVY  CAPULO
    1854  NAINGUE, JOEL JR  ARAYAN
    1855  NANIP, DANIEL LEE  CAMUA
    1856  NAPAO, JOHN MARK  GUZMAN
    1857  NAPOLES, MARK IAN  MEDALLA
    1858  NAQUITA, MHAR JAMIL  NOCHETE
    1859  NARCA, RUEL  REYES
    1860  NARDO, PHILIP  MALANO
    1861  NARRA, EDMUND  AQUITAN
    1862  NASARRO, FRANCIS  ESTILO
    1863  NATANAUAN, JERIEL  MANARIN
    1864  NATIBO-OC, CHRIS JOHN  PANISA
    1865  NATIVIDAD, MELCHOR  CEREZO
    1866  NATO, ROMMEL  TERCEÑO
    1867  NAUNGAYAN, GIAN LORENZ  MARQUEZ
    1868  NAVA, NEPTHALEE  CASTILLO
    1869  NAVALES, JAIRUS  PEJI
    1870  NAVARRO, DANIEL  CARPON
    1871  NAVARRO, FREDN  RODIL
    1872  NAVARRO, PATRICK  PARUNGAO
    1873  NAVARRO, ROMNICK  ESBEG
    1874  NAVOR, ARIEL LAWRENCE  AGUILA
    1875  NAVOS, RENIER  TORRES
    1876  NAYNES, JOHN PAULO  CABRIGA
    1877  NEBAB, FLORAMANTE JR  CADAOAS
    1878  NECESARIO, CLINT JOHN  VILLACIN
    1879  NEMBRA, ROBERTO JR  CERBAS
    1880  NEPOMUCENO, JUSTIN SHAYNE ASHLEY  ANTONIO
    1881  NEPOMUCENO, KENNETH JOHN  AYTONA
    1882  NESAS, KEVIN  ANDAL
    1883  NESPEROS, PAOLO  TEROL
    1884  NG, KHENNEIL  TAGALOG
    1885  NICOLAS, JOHN REI  GERVACIO
    1886  NIDOY, RODOLFO III  ABULENCIA
    1887  NINGALA, NEIL NORMAN  GARCIA
    1888  NOBLEZA, HANNIE VAL  VALIENTE
    1889  NOCES, WILLIAM  MICUA
    1890  NOLASCO, RALF CEDRIC  LORENZO
    1891  NOLLEDO, GENISIS  SANGALANG
    1892  NON, MARVIN JAMES  LOMIBAO
    1893  NORIEL, MARK ANGELO  ORFANO
    1894  NOSA, PRINCESS SHANNEN KC  MONTON
    1895  NUAL, JERSON  GLICO
    1896  NUCILLA, JOJIE  MUNAR
    1897  NUEZ, JOELNAIL  MANZO
    1898  OABEL, JED MARK  CABUYAO
    1899  OABEL, JOSSEFF  TABI
    1900  OBANIL, HELVIN  ASANZA
    1901  OBELO, NIMWELL  BALASON
    1902  OBIAS, FRANCIS  BARANDA
    1903  OBLIGADO, ERIC JOHN  LAXAMANA
    1904  OBRERO, MELVIN  REPOSO
    1905  OBRIQUE, JHON ARTHUR  MAQUILING
    1906  OCAMPO, ANNE BERNADINE  SUAVERDEZ
    1907  ODOEMENE, CARLWYN  CHIDI
    1908  ODSEY, TOM CHONGLIAN  BAIGEN
    1909  ODUCAYEN, JULIUS  ASUERO
    1910  OLAIVAR, JOE NAZI  CASIMSIMAN
    1911  OLARTE, CHRISTIAN DARYLL  ENRIQUEZ
    1912  OLAVARIO, MARK AIKEN  ODSINADA
    1913  OLAYBAL, JET LEE  SILANG
    1914  OLEGARIO, LEOMAR  AGRON
    1915  OLFINDO, PAUL RAYMOND  BOLITRES
    1916  OLIVA, PAUL MARI  DEMATERA
    1917  OLIVERAS, JEREMY  ABIAN
    1918  OLIVERIO, JOSEPH  OLA
    1919  OLIVEROS, JOHN JAY  CENITA
    1920  OLLODO, FRITZ CARL  ORAEL
    1921  OLVIGA, THEODORE  REYES
    1922  OLYMPIA, JUDE MARLON  MANALILI
    1923  OLYMPIA, MEDELYN  BINGHOY
    1924  OMBID, KHRISTINE  AMBO-AN
    1925  OMICTIN, EARL JUNE  DELA CUADRA
    1926  OMILDA, RENZ  BARRERA
    1927  OMPOC, JHONMAR  SEBO
    1928  ONG, DALE RYAN  PERAS
    1929  ONG, JEYMAR  DABU
    1930  ONG, JOE MARIE  ESCOBAR
    1931  ONG, LANZ MARION  REMPILLO
    1932  ONG, MARIE BERNADETTE  BARRO
    1933  ONG, MHARFRED  AGUILAR
    1934  ONG, ROYCE RANEIL  BENITO
    1935  ONG, RYAN  DELA ROSA
    1936  ONGAN, WARREN  PARANTAC
    1937  ONZA, JHAYSON  MINTAR
    1938  OPENA, BRYLE  CAARE
    1939  OPULENCIA, PHILIPGLO JOSHUA  BONGCAC
    1940  ORACION, MARC PATRICK  ALLAS
    1941  ORANDE, RAYMOND  CAPILANGO
    1942  ORBETA, MARK KRISPIN  GANTALA
    1943  ORBIGO, JOHN PAUL  OBEJAS
    1944  ORCIO, EDZEL  BERTURAN
    1945  ORDILLOS, CHRISTIAN  BAQUIRAN
    1946  ORDOÑEZ, GEORGINA ANGELU  ROXAS
    1947  ORENSE, STEPHEN REY  PAVA
    1948  ORFILA, MARK DAVID  TORRES
    1949  ORIBELLO, RENDEN  GAERLAN
    1950  ORINE, REDENTO  HAPPO
    1951  ORRICA, JAYPEE  BARON
    1952  ORSAL, JAMILEE  VISAYA
    1953  ORSINA, ARNOLD  CARLOS
    1954  ORSOLINO, ALMIE  TAN
    1955  ORTEGA, DAVE  DALOJO
    1956  ORTEGA, MIKE IVANN  RONQUILLO
    1957  ORTEGA, RALPH JAZER  DOMANAIS
    1958  ORTENERO, CHRISTIAN  LLAGUNO
    1959  ORTEZA, RONALD  SEPAZ
    1960  ORTILLA, JOHN ERICKSON  PLATON
    1961  ORTIZ, ALEXIS  LORENZO
    1962  ORTIZ, CHERY MIE  SABIODO
    1963  ORTIZ, DANICA JOY  DELA PAZ
    1964  ORTIZ, JOHN RAYMUND  CHICO
    1965  ORTIZ, KATRINE KAYE  SANTIAGO
    1966  OSIAS, ALFREDO II  BALIERBARE
    1967  OTAÑES, JAN ALDRIN  HANTOC
    1968  OTING, MELVER  SAGALON
    1969  OXENIO, REYNALDO JR  RICALDE
    1970  OÑATE, ARAX  ALFILER
    1971  PABELLANO, JAY RIC  DE CASTRO
    1972  PABIA, CHRISTOPHER  REAL
    1973  PABIANIA, JAY ROMAR  DOBLAS
    1974  PABILLON, JAHAZIEL REI  ANGELES
    1975  PABILLORE, BELTSAZAR  LOPECILLO
    1976  PABLO, ALFREDO JR  DANCEL
    1977  PABUSTAN, EMIL JARED  VIRAY
    1978  PACACO, BERCHEL  SARIEGO
    1979  PACATANG, DENNIS  ARANCANA
    1980  PACETE, RODEL  LAGRIA
    1981  PACETES, VINCENT  CARDINEZ
    1982  PACHECO, ALVARO RAFAEL  CIMAFRANCA
    1983  PACHECO, JOHN JERRY  DUREGA
    1984  PACINIO, DOLDENMAR  VILLAROSA
    1985  PACIS, FRANKLIN  ASINGUA
    1986  PACQUING, JOSEPH JUSTIN  MADERAZO
    1987  PACTOLERIN, AXL ROSE  SAMBAAN
    1988  PADAYHAG, RIELVEN  VENDER
    1989  PADDUYAO, MICHEAL  KIMMAYONG
    1990  PADIERNOS, JEFFREY  ESER JOSE
    1991  PADILLA, ALYSSA JAMEL  EVANGELISTA
    1992  PADILLA, CHRISTOPER  GUIBANI
    1993  PADSUNGAY, LEOTON  TAYAMBONG
    1994  PADUA, CHRISTINE BERNADETH  BUENVIAJE
    1995  PADUA, GINA MAE  ARELLANO
    1996  PADUIT, BRYAN JAY  LINGAN
    1997  PADUNAN, JERWIN  CORDERO
    1998  PAGBILAO, BERWIN PAUL  SANTOS
    1999  PAGCO, NIKO VON  GUMBAN
    2000  PAGILAGAN, RASHLEIGH RHON  VALLESTERO
    2001  PAGLALA, AZRAFH  PAGAYAO
    2002  PAGLINAWAN, ALDRIAN  CUARIO
    2003  PAGLINAWAN, HELEN ROSE  REMOTO
    2004  PAGTALUNAN, JOHN PAUL  SORIANO
    2005  PAGTALUNAN, RAY JEMMO  NICDAO
    2006  PAGTANAC, FRANZ GERARD  HONORARIO
    2007  PAHUNAO, FRANCIS  SEVERO
    2008  PAJARILLO, MICHAEL JOHN  DOMALAON
    2009  PAJELA, DELINGER  SALAN
    2010  PALADA, WILMER  JUAN
    2011  PALAGUD, ERVIE JOE  GUERRERO
    2012  PALALAY, NATHANIEL  DELOS REYES
    2013  PALATONES, DARYL  DE LEON
    2014  PALATTAO, JEFFERSON  GUTIERREZ
    2015  PALAY, KEVIN JEZER  RODRIGUEZ
    2016  PALCONIT, MANUEL JR  PLATA
    2017  PALENCIA, RALP WINSTON  FLORES
    2018  PALICPIC, JESIE  GUEVARRA
    2019  PALIUANAN, MARK GIL  COLLADO
    2020  PALLORINA, DAYANARA DENICE  BARBACENA
    2021  PALMA, JAMES  ALINA
    2022  PALMA, JULIUS  MENDOZA
    2023  PALO, NEIL JEDD  DEL ROSARIO
    2024  PALOMA, BON GUIAN  SILDURA
    2025  PAMATMAT, JUANITO III  VALERO
    2026  PAMINTUAN, MARLON  DIZON
    2027  PAMONAG, JOHNNY JR  LAGONOY
    2028  PANAGLIMA, MARLON  COMETA
    2029  PANALIGAN, CHRISTIAN  ARQUISOLA
    2030  PANDERA, MARK  GANTE
    2031  PANDITA, FATIMA JOY  LAURICO
    2032  PANDO, JONATHAN  ADALEM
    2033  PANESA, JHON BANJO  BACELONIA
    2034  PANGALIMAN, GENESIS  BURGOS
    2035  PANGANIBAN, BENJAMIN JR  VICENTE
    2036  PANGANIBAN, CHARMAINE  ANGELES
    2037  PANGANIBAN, JESUS JR  JALOS
    2038  PANGANIBAN, JUSTIN  PAULE
    2039  PANGANIBAN, RAISA PAULINE  MARANAN
    2040  PANGANIBAN, TRINA ROSE  RAMOS
    2041  PANGAYAO, JOSHUA  CORPUZ
    2042  PANGILINAN, JUSTIN  RUIZ
    2043  PANGILINAN, MARY CARLENE  DEL PILAR
    2044  PANIBON, JAMES  LUY
    2045  PANISALES, CHRISTIAN  SALON
    2046  PANITERCE, DIONYMAR  NERI
    2047  PANON, LEMUEL  BANATE
    2048  PANOTES, EDWARD  ALFUERTO
    2049  PANSACALA, PETERFUL  TECSON
    2050  PANTALLANO, ARMONDS BLUE  BESINGA

    2051  PANTAS, ANN JESSICA  RONDILLA
    2052  PANTORGO, JOHN HARVEY  SADANG
    2053  PAQUILBARE, ARJAY  DIALA
    2054  PAQUITOL, MELLINGER  POCLET
    2055  PARACUELES, ARVIN  ALINGOD
    2056  PARADERO, REIC MARIEL  MALAPITAN
    2057  PARAGOYA, BENEDICTO JR  ESPRA
    2058  PARALE, ARIEL JR  CUEVAS
    2059  PARANGUE, DENCIO JR  ABID
    2060  PARDE, JONELL  LIWAG
    2061  PARDIÑAS, JAN CEDRICK  PABLEO
    2062  PAREDES, RYAN  AÑOSO
    2063  PARIS, ALFAJ’R  BAYLOSIS
    2064  PAROJENOG, DAVE CHRISTIAN  ADORABLE
    2065  PARROCHO, JIREH EARL  PINEDA
    2066  PARTIBLE, NUR BENJIE  ASIRI
    2067  PARTOS, MHAR ANGELO  PADILLA
    2068  PARTOZA, MARK OLIVER  ALO
    2069  PARUNGAO, JEFFREY  MIRANDA
    2070  PARUNGAO, PATRICK IAN  MANIEGO
    2071  PASCUA, JAMES HAROLD  BALLESTRA
    2072  PASCUA, JAYSON  GUIANG
    2073  PASCUA, JOSHUA JOSEPH  SIROT
    2074  PASCUA, MOISES  MERCADO
    2075  PASCUA, PEPITO JR  SALVADOR
    2076  PASCUAL, JEROME  ALFARO
    2077  PASCUAL, JOEFREN  PAUS
    2078  PASCUAL, RONALD  DEL MONTE
    2079  PASIA, BENZ NORMAN  ABSALON
    2080  PASIG, EDWARD WINSTON  SABADO
    2081  PASION, HERZON JAKE  FRANCISCO
    2082  PASTORAL, MOISES JOHN PAULO  ALFARO
    2083  PATEÑO, MARK ANTHONY  PRADO
    2084  PATILLA, JEROME  BACALA
    2085  PATIO, JOHN PETER  MINA
    2086  PATO, MATTHEW VON KEIFER  BULANON
    2087  PAULITE, ISRAEL  BINO
    2088  PAULO, PAUL TEOCER  FERMANO
    2089  PAYAC, RAYCIE  CRUZ
    2090  PAZ, RHONJHON-GLEN  MACHICA
    2091  PEDERIO, DANIEL  NAMOCALE
    2092  PEDERNAL, WENDELL KEITH  RODRIGUEZ
    2093  PEDREGOSA, LEO JAN  PINUELA
    2094  PEJI, JEREMIAH KAYE  ALCAZAR
    2095  PELAEZ, DHAYNY  PALOMO
    2096  PELAEZ, GUILLER  REGENCIA
    2097  PELAYO, JOVANNI MHEL  ANCIT
    2098  PELAYO, JOVEN SHAEI  BONDOC
    2099  PENETRANTE, CARLO BRYANN  JUMAQUIO
    2100  PEPAÑO, JAY AR  MASCULINO
    2101  PERALTA, ERMIN  FERNANDEZ
    2102  PERALTA, FREDIMAR  POQUIZ
    2103  PERALTA, KENNETH  ABRAHAM
    2104  PERALTA, MARK JASON  ROMERO
    2105  PEREZ, ANGELBERT  LABANON
    2106  PEREZ, IAN MARK  OLIVO
    2107  PEREZ, MARVIN  GODOY
    2108  PEREZ, NEIL JOHN  RAVINA
    2109  PEROS, CEAZAR RYAN  BUSLON
    2110  PEROS, JONIDE  MAPUTOL
    2111  PESA, NEON  MASOTES
    2112  PESCANTE, JAYMAR  MULLE
    2113  PESCUELA, ANGELO  PAULO
    2114  PESIGAN, MARIA VERONA  LORZANO
    2115  PETALCORIN, RICARDO  APARRE
    2116  PETRAS, MANNY  MACASIEB
    2117  PEÑA, CARMELO  LEONOR
    2118  PEÑA, SEAN MICHAEL  ANGELES
    2119  PEÑANO, MARVIN  COLLE
    2120  PEÑARANDA, RISSA  ESAGA
    2121  PEÑAS, ANTHONY LEE  BANTANG
    2122  PHARI, MAHATIR MOHAMAD  BATAO
    2123  PHUA, CHIN KEONG  PASCUAL
    2124  PIAMONTE, OLIVER  BRAZIL
    2125  PIANO, JEPERSON JEP  VILLASPIR
    2126  PICCIO, NATHAN NOEL  PALMA
    2127  PIDOR, JOVEMAR  REVILLAS
    2128  PIEDAD, BOBBY  MAGHINAY
    2129  PIMENTEL, CHRISTIAN  PAGODPOD
    2130  PIN, JEY REYMAR  RUALES
    2131  PINEDA, CRISTOPHER  SALAC
    2132  PINGOL, ARJAY  PULOS
    2133  PINGUL, SID  TIONGSON
    2134  PINILE, GLADYS ANNE  BALLEGA
    2135  PIS-OY, ABEGAIL  BETENIO
    2136  PISANO, ERVIN  LOPEZ
    2137  PITERO, LEHIE  TORRES
    2138  PITOGO, REY JOSHUA  ARNADO
    2139  PIZARRO, EDWARD JR  VILLAMAEL
    2140  PIÑERA, JOEL  DAY-US
    2141  PLARIZAN, CLARK  JO
    2142  PLATA, PRINCE JEOURE  VIRTUDAZO
    2143  PLATON, TEODORO II  PIAMONTE
    2144  PLAZA, MARC PHILIP  AGUILA
    2145  PLOTADO, ELMER PAUL  LLANTO
    2146  PO, EDRYAN  GALLANO
    2147  POCON, JAN GILBERT  SALAZAR
    2148  POLANCOS, ANTHONY  PANTONIAL
    2149  POLESTICO, ZED NATHANIEL  RANALAN
    2150  POLICARPIO, KENETH  VEGA
    2151  POLICARPIO, LEONARD  NALUMEN
    2152  POLINAR, REY JAN  JUBAC
    2153  PONCE, FELIPE JR  AOANAN
    2154  PONCE, ROBERT LIEL  JOSON
    2155  PONGOS, CERWIN  INOSARIO
    2156  POQUITA, RENERIO JR  MANGGARON
    2157  PORILLO, GIAN CARLO  SISON
    2158  POSADAS, ALJON  ALIVAR
    2159  POSADAS, BILL  DELA CRUZ
    2160  POSADAS, CLINT KARTZ  CALLANTA
    2161  POSE, PATRICIA DENISE  REYES
    2162  PRADO, BILLY  ELICAY
    2163  PRECILLA, JOHN ERIC  BASALLOTE
    2164  PRESNO, RAYZHA  CAMBA
    2165  PRIELA, ELISEO ABIJAH  INTIA
    2166  PRIMACIO, ALJAN ANN  BARDOQUILLO
    2167  PRIMAVERA, PAUL MICHAEL  PAGLINAWAN
    2168  PRINCESA, JOHN PAUL IGE  SAWAL
    2169  PULMANO, NOEL JR  ERIDIANO
    2170  PULMONES, VLADIMERE  BRINGAS
    2171  PUMARAS, MEYNARD JUSTIN  ALEGADO
    2172  PUNONGBAYAN, RALPH VINCENT  TAPANG
    2173  PUNZALAN, CARLO  ARCEBIDO
    2174  PUNZALAN, JEZREEL DAVE  CALIXTRO
    2175  PUNZALAN, JHONAL  UMACLAP
    2176  PUNZALAN, PAULINE  HORA
    2177  PUNZALAN, ROUJEN RIZELL  BUEDAD
    2178  PUTUNGAN, HAROLD  PONTANOZA
    2179  PUYOS, JOSE AGUSTIN  MESA
    2180  QUEJA, JAPETH  HERRERA
    2181  QUERRER, JORDAN ANGEL  JOSE
    2182  QUERUBIN, REYNARD JAYVEE  MEJIA
    2183  QUESADA, KENNETH DANIEL  HINGPIT
    2184  QUEZA, MARJOLINA  BUYCO
    2185  QUIAMBAO, MA CRISTINA  GANIA
    2186  QUIAP, JARED  FIEL
    2187  QUIAPO, ALFRED JAMES  CASAMAYOR
    2188  QUIBAN, IAN  MAÑAGO
    2189  QUIBOTE, REYNALD  NEPACINA
    2190  QUIJANO, JANDI  LOPEZ
    2191  QUIJANO, JEFFREY GIL  MARIANO
    2192  QUIJANO, LEOPOLDO III  FERRER
    2193  QUIJANO, MARK FRANCIS  NOVAL
    2194  QUILING, RALPH  BICOL
    2195  QUILINGAN, JOMAR  GARCIA
    2196  QUINAY, CHRISTINE  CASTILLO
    2197  QUINIO, KIM GERARD  SANTORIO
    2198  QUIRANTE, PAULO  GAGATE
    2199  QUITO, TRENT PAVEL  FIGUEROA
    2200  QUIZA, JADE  FLORES
    2201  QUONG, HAROLD KENNETH  LORILLA
    2202  RABACAL, JOHN ZACARIAS
    2203  RABAGO, PAUL JOSHUA  WATIWAT
    2204  RABULAN, MARIBEL  ARANEL
    2205  RACE, JOHN BHER  GIGANTO
    2206  RACELIS, ROMEWEL JOHN  OBLEFIAS
    2207  RACHO, ARIEL  JAMIN
    2208  RACOMA, MARK BENJAMIN  PATIAG
    2209  RAFOL, MARIA STEPHANIE  PASCUA
    2210  RAFOLS, JOHN PAULO  LUDEVESE
    2211  RAGANAS, RICHARD  FERNANDEZ
    2212  RAGUDO, MICHAEL ADRIAN  ILAGAN
    2213  RAGUINDIN, ANGELO  BLANCO
    2214  RAHAYEL, DANIEL FADI  DIONISIO
    2215  RAMEL, KEVIN NEIL  SALVADOR
    2216  RAMIREZ, JUNRIE  LETADA
    2217  RAMIREZ, NEIL RAPHAEL  SEJISMUNDO
    2218  RAMONES, BRYLLE  ALVAREZ
    2219  RAMOS, CHARLES DARWIN  DAYOT
    2220  RAMOS, CHRISTIAN JOEL  DELA CRUZ
    2221  RAMOS, CRIS JOSEPH  SALIMO
    2222  RAMOS, DEXTER  SOLIS
    2223  RAMOS, GERROME  AGAPITO
    2224  RAMOS, JASMINE ELOISA  MENDOZA
    2225  RAMOS, JOSAR  GATBONTON
    2226  RAMOS, JUSTIN VINCENT  DE JESUS
    2227  RAMOS, KERRY ADRIAN  BUMATAY
    2228  RAMOS, KIM RUPERT  LEDDA
    2229  RAMOS, MARJORIE  VERANO
    2230  RAMOS, MARK JOSEPH  LIM
    2231  RAMOS, RAY MEL  ACOSTA
    2232  RAMOS, REN JULIUS  MEDALLA
    2233  RAMOS, ROBERT ARCHIE  SOLIS
    2234  RAMOS, VERNADETTE  NOCEJA
    2235  RANA, JOHN LLOYD  BARBACENA
    2236  RANCAP, JEANZELL  ABELLERA
    2237  RANOY, CEDRIC  MENDOZA
    2238  RAPOSAS, EUGENE MARK  PERALTA
    2239  RASAY, EARLE JAN  QUIBEL
    2240  RAVENA, ROSEMARIE  CAPANGPANGAN
    2241  RAYALA, JOHN REY  COPER
    2242  RAYMUNDO, ROMARISE MAY  CRUZ
    2243  REALUBIT, FRANCIS  BROÑOSA
    2244  REBLANDO, JERWIN  RELLEVE
    2245  REBOREDO, MARK IAN  SUYU
    2246  REBUALOS, ROGEL ANGELO  ALMONTE
    2247  RECON, REN JOHN NATHANIEL  ARCE
    2248  RECTO, MIKE  SAGUID
    2249  RED, MA TERESA  CORDERO
    2250  REDONDO, ALVIN JOHN  DARIA
    2251  REDONDO, JANINE  REDONDO
    2252  REGALADO, JYRUSS NESTOR  BAMBA
    2253  REGENCIA, DAWNILL MAR  MATURAN
    2254  REGINALDE, MIKHAIL JAN  ESCOBAR
    2255  REGINALES, JEFFREY  ZORILLA
    2256  REGNIM, JEREMIAH  ROMERO
    2257  REJANO, MARK GIL ANTHONY  JALAC
    2258  RELAMPAGO, RAYMUND  MONTICALVO
    2259  RELAVO, EBEJUN  ESPINOSA
    2260  RELLON, CHARLES  IBALE
    2261  RELOSA, MARK TYRON  PALANGPANGAN
    2262  REMEDIOS, JOHN MICHAEL  CABELIN
    2263  REMO, LEUBEN  UMALI
    2264  REMULTA, LEONARDO III  COCO
    2265  RENDAJE, MARK JOSEPH  GALAN
    2266  RENDAL, DIO AM GLAD  ISMIL
    2267  REPESO, ARIEL  HISTOREA
    2268  RESTAURO, GLADIS GRACE  DUPA
    2269  RESTON, NIÑO MARVIN  ANDAMON
    2270  RESURRECCION, JIG  ALIGANGA
    2271  REUS, JORELLA MAE  PACIA
    2272  REUYAN, JOHN MARK  CUIZON
    2273  REVILLA, JOSEPH ANTHONY  BANZON
    2274  REVOCAL, JONAS  GAZMEN
    2275  REY, ARGIE NIÑO  MECA
    2276  REYES, ALDRIN  CENTENO
    2277  REYES, AUSTIN ALBERT  GALANG
    2278  REYES, EDUARDO JR  CABINTOY
    2279  REYES, ELIJAH-EARL  VALMONTE
    2280  REYES, JAN PAOLO  BENGZON
    2281  REYES, JEFF LORENZ  MANINGAT
    2282  REYES, JEREEN KARLA  MITRA
    2283  REYES, JOHN PAUL  TOLENTINO
    2284  REYES, JOJO  MARRA
    2285  REYES, JORDAN  OBAL
    2286  REYES, JORDAN  REYES
    2287  REYES, LOWELL ROYCE  SARNO
    2288  REYES, MARY ANN  ENRIQUEZ
    2289  REYES, REY ALDRIN  DALMACIO
    2290  RICACHO, BETHEZEL  LODRONIO
    2291  RICAFORT, MICHAEL  DACUYA
    2292  RICAFUENTE, IAN DAVE  JALEA
    2293  RICO, DONATELO RALF  GARAN
    2294  RIETA, KIMBERLIE CARLA
    2295  RILLERA, AVELLE  SERMONIA
    2296  RIMANDO, MARC JASON  REBUSA
    2297  RIVADULLA, JOSEPH KEVIN  MENDELEBAR
    2298  RIVERA, IAN CRISTOPHER  ORTEGA
    2299  RIVERA, ISRAEL  YABUT
    2300  RIVERA, MA REGINA  BERNARDO
    2301  RIVERA, MIKAELA  MACASIEB
    2302  RIVERA, REYMAR  DUCULAN
    2303  RIZALDO, CARLO  MENDOZA
    2304  RIZARDO, GERARD  CARANZA
    2305  ROBLES, JEFFERSON  GALICINAO
    2306  ROBLES, JESTER  BRUCAL
    2307  ROBLES, RYAN  CABRERA
    2308  RODEO, KING  FLORES
    2309  RODRIGUEZ, DANISHE MARK  VILLA
    2310  RODRIGUEZ, JOHN HENLEY  PINEDA
    2311  RODRIGUEZ, JOSE RICHARD  ESPARES
    2312  RODRIGUEZ, MARK JOSHUA  RUBIO
    2313  RODRIGUEZ, POCHOLO  LABAMPA
    2314  RODRIGUEZ, ROBY  TOLENTINO
    2315  ROGANDO, WILMER ANGUS  DUCUT
    2316  ROGEL, JOHN ASHLEY  GUILLERMO
    2317  ROJALES, JEDIDIAH SOLOMON  ROXAS
    2318  ROLDAN, MARDIN  GARCIA
    2319  ROLLO, JAMAICA  MUSNI
    2320  ROMAN, CHRISTIAN  REGULACION
    2321  ROMEN, ERNICK  RINT
    2322  ROMERO, FELMARK  RAMIREZ
    2323  ROMERO, KRISTINE CLARABEL  UBIÑA
    2324  ROMIAS, GLENFORD  USANA
    2325  RONDA, JUDE ARIEL  KIERULF
    2326  RONQUILLO, MA JASMIN  LACSAMANA
    2327  RONQUILLO, MARION JOSEPH  FORMILLEZA
    2328  ROQUE, ARNIE ACE  LACAP
    2329  ROQUE, CHRISTIAN  BONUS
    2330  ROQUE, JOHN OLIVER  PEREZ
    2331  ROQUE, JOHN-DENVER  PEREZ
    2332  ROQUE, RAMON II  LACSON
    2333  ROQUERO, PAULO  BEDONA
    2334  ROSALEJOS, RODNEY JAY  DELARMENTE
    2335  ROSALES, BRIAN  RIOFLORIDO
    2336  ROSAS, EMMANUEL PAULO  GUDITO
    2337  ROSITE, NIXON  KIDANG
    2338  ROURA, GERALD  CARLES
    2339  ROXAS, ALFRED  MANGALUS
    2340  ROXAS, GIRMA ROSE  CERIA
    2341  ROXAS, JOSE LORENZO  HERNANDEZ
    2342  RUDA, ALEXANDER  RELOX
    2343  RUIVIVAR, PETER ADRIAN  SAQUIDO
    2344  RUIZ, ARLEX  VERBO
    2345  RUSIT, ENRICO  OCHARAN
    2346  SAAVEDRA, LEOVEN  AVANCEÑA
    2347  SABALLA, FRANK EDWARD  METANTE
    2348  SABARIAGA, TRISTAN KIM  TOLENTINO
    2349  SABDULLAH, MANSAWI  LAZIM
    2350  SABOLBORA, GUILLERMO JR  BALDESIMO
    2351  SABUNOD, SHANE JOHN  DANGCAL
    2352  SACAYANAN, ARIELJON  BUMATAY
    2353  SACEDA, JONGIE  BUCAYAN
    2354  SACIL, JHYRELL  ABAPO
    2355  SACLET, DARWIN  BAUTISTA
    2356  SACUPAYO, JENALYN  ADLAO
    2357  SADDEY, JAKEFORD  BULAYO
    2358  SAGARIO, DOMINGO JR  SANTIAGO
    2359  SAGAYAGA, IAN DAVE  ACIDO
    2360  SAGISI, ARIEL JOY  GUMAL-LAOI
    2361  SAGUCIO, BRYAN  ARANDA
    2362  SAGUN, DANNIE  TABORADA
    2363  SAJOR, MEL  SANICO
    2364  SAJULGA, JASPER  ASION
    2365  SAKKAM, FRADZKIER  ANNUARUDDIN
    2366  SALAC, REGENALD  TANGCALAGAN
    2367  SALACUP, KEVIN  SAGUN
    2368  SALAZAR, FLOYD  CAYANAN
    2369  SALAZAR, JAY LOUILLE  DE PAZ
    2370  SALAZAR, JOHN RENZ  FOJAS
    2371  SALAZAR, JOYME  CALAMBA
    2372  SALAZAR, MARK ROGER  DAYO
    2373  SALAZAR, MICHAEL JOHN PAUL  IGNACIO
    2374  SALAZAR, MIKA ROSE  DEMILLO
    2375  SALDO, ARNEL  BULACAN
    2376  SALDUA, EMELYN  SONSON
    2377  SALES, CELVESTER ALFRED  SADIWA
    2378  SALES, GENESIS  ERMITAÑO
    2379  SALES, RALPH  LARU-AN
    2380  SALIGUMBA, MICHAEL  BIEN
    2381  SALINAS, JEROME  DACASIN
    2382  SALINAS, JOHN FRANCIS  ADOLFO
    2383  SALMOS, RALPH ANGELO  MERCADER
    2384  SALOMA, HOPE  GACOS
    2385  SALUDAR, IRISH MAY  GADIANO
    2386  SALVA, RODRIGO  SEBOL
    2387  SALVADOR, BYRON  SANTILLAN
    2388  SALVADOR, JESTONI  GAJETE
    2389  SALVADOR, REYMUND  ABALOS
    2390  SALVADOR, RUSSEL JAN  PUNO
    2391  SALVADORA, RONNIL  SAN BUENAVENTURA
    2392  SALVANIA, MARK LESTER  CUEVAS
    2393  SALVANTE, ERIC  RAMOS
    2394  SAMANIEGO, MIGUEL ANGELO  LAZARO
    2395  SAMBAT, DAVE  MANLANGIT
    2396  SAMBO, DENNIS  JIMENEZ
    2397  SAMPACO, SOKHAIR  TINTIL
    2398  SAMSON, BEVERLY  SINGSON
    2399  SAN BUENAVENTURA, SHERLAN  BELJANO
    2400  SAN JUAN, JONEL ADRIAN  VIRAY
    2401  SAN JUAN, MARK JHIO  OLIVO
    2402  SANCHEZ, LEONARDO II  SEVILLA
    2403  SANCHEZ, MARK EDLIZ  RIVERA
    2404  SANCHEZ, MAYNARD ALLEN  GEVAÑA
    2405  SANCHEZ, ROBERT JUNE  LAVILLA
    2406  SANDOCAL, LINDLEY KIT  QUITE
    2407  SANEO, MARK JASON  LICOT
    2408  SANTIAGO, ALEXANDRIA  REYES
    2409  SANTIAGO, JAMES ANDREI  HERMO
    2410  SANTIAGO, JOB  DIAZ
    2411  SANTIAGO, MARK JOMMEL  RAMOS
    2412  SANTIAGO, MAYNARD  DUMLAO
    2413  SANTIANO, RONNIE  ALQUIROZ
    2414  SANTONIA, HERMAN  LUPERA
    2415  SANTOS, CHRISTIAN  ESTEBAN
    2416  SANTOS, EDRIAN  CUNANAN
    2417  SANTOS, ELNARD DALE  SANTOS
    2418  SANTOS, JEREYLYN  CAPATI
    2419  SANTOS, LENNIN MARK  DAVID
    2420  SANTOS, MARK ALEXYZ  CASTILLO
    2421  SANTOS, MARK ANTHONY  GUARDIANO
    2422  SANTOS, MARK BONNIE  ROXAS
    2423  SANTOS, MARK VICTOR  GUICO
    2424  SANTOS, RAMONCITO  BLASCO
    2425  SANTOS, SANIEL OLIVER  AGAPITO
    2426  SANTOYO, ANGELO  MULLNER
    2427  SAPADEN, MICAH JENNILYN  ALARCON
    2428  SAPLA, LEXTER  SOSA
    2429  SARADAT, EUGINE  SARAO
    2430  SARANILLO, JAMES  LENDIO
    2431  SARCIA, DARWIN  BALANGUE
    2432  SARIOLA, REMUEL  ESCARMOSA
    2433  SARMIENTO, KALVIN  ALVAREZ
    2434  SARMIENTO, MARK  CENTENO
    2435  SARMIENTO, RAYMOND  FRIAS
    2436  SARTE, GEORGE  QUEZADA
    2437  SAYSON, HILARION  LOPEZ
    2438  SAYSON, IGNACIO ANGELO  ARMADA
    2439  SAZON, CHRISTIAN  MADRIDEO
    2440  SAÑOSA, KARL  NAVARRO
    2441  SEBASTIAN, RUSTOM  SARMIENTO
    2442  SEGADOR, KHENT  ENODIO
    2443  SEGUNDO, WILBERT  SALLATIC
    2444  SELERIO, DIOSAL  FELIZARTA
    2445  SEMANERO, TRISHA MAE  RAMOS
    2446  SENA, CHRISTIAN  TAMPOCO
    2447  SENDAYDIEGO, ARIES RHIENOEL  LIPANG
    2448  SENGI, ANTHONY  WAKIT
    2449  SENINING, MARKLIE  TULIO
    2450  SENO, REYAR  PATIGAYON
    2451  SENSANO, CHRISTIAN VER  AQUINO
    2452  SERAPIO, MERVEN  GALACI
    2453  SERON, DENYLL  JUMAWID
    2454  SERRANO, JOHN LESTER  MANIAUL
    2455  SERRANO, KIM JARED  BOMUEL
    2456  SERRANO, RAYMOND  DE JESUS
    2457  SESUCA, ZAINIEL EPHRAIM  DE GUZMAN
    2458  SEVERINO, MARC  GARCIA
    2459  SEVILLA, ROBERTO  RAMIREZ
    2460  SIBAYAN, PHILIP ANGELO  CABANBAN
    2461  SIBUG, BERNEL ABRAHM  ROXAS
    2462  SICAT, MERVIN JAY  CARANZO
    2463  SIDO, GREGIE ANTONI  BATIANCILA
    2464  SIERRA, REYNALDO JR  CORPUZ
    2465  SIKAT, MARK JASON  DEMEJES
    2466  SILLA, JOHN MARK  TATIERRA
    2467  SILPEDES, RICK JOHN  ALANO
    2468  SILVA, ALESSANDRO MATTHEW  VIDAL
    2469  SILVA, FERMIN III  HUYAN
    2470  SILVA, ROMELLE MICHAEL  BAYANI
    2471  SILVANO, REY  SABAS
    2472  SILVESTRE, BIANCA JEAN  EXCONDE
    2473  SIMAN, LESTER  CABIASA
    2474  SIMANGAN, JOHN PAOLO  PATACSIL
    2475  SIMBULAS, ALFIE JIM  JUMANTOC
    2476  SINGCOL, ARCHEL JAY  RIZALDO
    2477  SINGCOL, GIAN FRITZ KEVIN  ALCOVER
    2478  SINSON, JOHN KENNETH  TOMAS
    2479  SION, JORDAN PATRICK  COSTALES
    2480  SISCAR, FRELL DEEJAY  MUTIA
    2481  SISCAR, KEIR JUN  VICENTE
    2482  SISON, ALJON  LOMIBAO
    2483  SISON, JOAQUIN TIMOTEO  MATIENZO
    2484  SISON, NORIEL  DULAY
    2485  SO, JOHN PHILIP  ORDOÑO
    2486  SOBREVILLA, KENNETH  ANTOLIN
    2487  SOBREVILLA, MARK ALFIE  ACOSTA
    2488  SOBRINO, VICTORIO REY  CABANGANAN
    2489  SOCONG, STEPHEN DAVE  LUBIANO
    2490  SOLIMAN, GERICK  DORANTE
    2491  SOLPOT, ROI JOHN  ORPIA
    2492  SOMBILON, SOL GEORGE  AMILA
    2493  SOPOT, GABRIEL  SUMAUANG
    2494  SORDILLA, JOVAN REY  TORRINO
    2495  SORIA, CHRISTIAN  NANTES
    2496  SORIA, LUDWIG  CABABAT
    2497  SORIANO, BOBBY  ROJAS
    2498  SORIANO, FRANCES CRISTINE  REYES
    2499  SORIANO, GABBY  CABANAYAN
    2500  SORIANO, JULIOUS  BOHOLANO
    2501  SORO, JOHN CARLO  GARCIA
    2502  SOSA, RAFAEL  LUNGCAY
    2503  SOSMEÑA, MARIEL  SURIMA
    2504  SOTOYA, SERG JHON PAUL  RUNIO
    2505  STA ANA, DANIEL JR  LORILLA
    2506  STA ANA, KIT EZRA  BAYUDAN
    2507  STO DOMINGO, JAN GABRIEL  DELA CRUZ
    2508  SUAN, DIVINE GRACE  COSTAN
    2509  SUAN, MARLO JAY  CRUZADA
    2510  SUAREZ, AMAN DUANE  TALA
    2511  SUAREZ, MARK JOSEPH  SARTE
    2512  SUAREZ, NICASIO JR  ROJAS
    2513  SUBIDO, LANCE WILLARD  PICARDAL
    2514  SUCGANG, GAZALLE ANN  NICODEMUS
    2515  SUERTE FELIPE, JOANNE  REYES
    2516  SUFICIENCIA, WILLIAN  FABIAN
    2517  SUGUITAN, JANIENE ANGELA  GALI
    2518  SUICO, RODGER  BAYO
    2519  SUICO, THURBAL TRESTAN  SIMPRON
    2520  SUIZO, ERNEST REI  DUERO
    2521  SUMAGUI, MARK RYAN  DE LA CRUZ
    2522  SUMPINGAN, LIMON JAY  JURIAL
    2523  SUN, BIEN KARLO  LACAP
    2524  SUNGA, JOHN NEIL  ACUÑA
    2525  SUPANG, CARL MARVIN  MALLARE
    2526  SUPERO, NEIL CHRISTOPHER  ABALOS
    2527  SUPSUP, JONAS  BERMUDEZ
    2528  SURATOS, ISHMAEL  SARCEDA
    2529  SURITA, BORG JOSHUA  ORCULLO
    2530  SURMACO, RAZELO  INDIANA
    2531  SUSARNO, MON GEMSON MARIE  ANCAJAS
    2532  SUSTAL, JOSEPHINE JOYCE  SACRO
    2533  SUYAT, CARINA MAE  ROBLES
    2534  SUYAT, WARREN  BERMUDEZ
    2535  SUÑER, DEAN MARK  ANGOT
    2536  SUÑGA, ROILAN YANCY  OSIAS
    2537  TABALBA, ELEAZAR  FERNANDO
    2538  TABANO, DEMOSTHENIS  MAMON
    2539  TABAO, JOHN PAUL  VILAR
    2540  TABIOS, FILIPINAS  DUMPIT
    2541  TABORADA, ADHAM JAY  CALIDGUID
    2542  TABUDLONG, ADRIAN  ARAO-ARAO
    2543  TABUENA, JOHN PAUL  DALA
    2544  TABULI, JAMES BRADLEY  LIBED
    2545  TACAISAN, ARGIE  TAGACAY
    2546  TACLOB, TERRENCE STUART  RODILLA
    2547  TACSIAT, JOHNLYN  PATUBO
    2548  TADIFA, HONEY GRACE  MALATE
    2549  TADLAS, JOSE REX  RABACA
    2550  TAGACA, CHRISTIAN LEE  RAROGAL
    2551  TAGANAS, PRECIOUS GEM  COLOMA
    2552  TAGARDA, KENT ANDREW  MOFAR
    2553  TAGAVILLA, JASON  AMODO
    2554  TAGGUEG, PAOLO ANGELO  BAUTISTA
    2555  TAGPUNO, JERVEN  NAPONE
    2556  TAGUIAM, ESPERDION JR  GUERRERO
    2557  TAGUINOD, ERICK  UBIÑA
    2558  TAGULINAO, JESIMIEL  TORRES
    2559  TAGUM, JOHN MARK  DORINGO
    2560  TAHANLANGIT, VINCENT RENE  RUBIO
    2561  TAHIR, AL-KENZAR  LUIS
    2562  TAHUM, JOHNREY  TANGPOS
    2563  TAJUID, WADHA  HASSAN
    2564  TALASTAS, WILSON JAMES  VILLANUEVA
    2565  TALLO, ANGELO  SAMPAN
    2566  TALUSAN, MANUEL JR  JIMENEZ
    2567  TAMAYO, JOHN CHRISTIAN  PASTRANA
    2568  TAMAYO, LEANNA JAENE  ALCANTARA
    2569  TAMAYO, RONALDO JR  ALACAR
    2570  TAMON, KLEFFORTS  PAGUNSAN
    2571  TAMONDONG, JAN NICOLO  RIEGO
    2572  TAMSI, JON PATRICK  RIZO
    2573  TAN, CHRISTOPHER  MOLINILLA
    2574  TAN, DON MIKEL  MARCELO
    2575  TAN, INAH KAMILLE  MALLARI
    2576  TAN, JOSEPH NIÑO  ANQUILIANO
    2577  TAN, NATALIE NICOLE  GIRAY
    2578  TAN, VERGEL  CADAG
    2579  TAN, WALLY GEL  BARCELA
    2580  TAN, YVES RENEIR  DICEN
    2581  TANAP, DECX HAREL  GONZALES
    2582  TANDAYU, JHONNY  DULDULAO
    2583  TANECO, MARK JOSEPH  INGALLA
    2584  TANGA-AG, KAREEM ALI  DUMACYON
    2585  TANGAN, SAMUEL  ESPERANZATE
    2586  TANGUILIG, BRYAN  ENRICO
    2587  TANTOCO, RENZ JOSEPH  GUICO
    2588  TARACINA, YSMAEL  BORBON
    2589  TARADEL, ADRIAN  OYANDO
    2590  TAROMA, DENNIS  NAVA
    2591  TATING, FRANKLIN JR  DOLAR
    2592  TAÑADA, MARK JAYSON  MANDAYO
    2593  TEJANO, MELGAR  SANTIAGO
    2594  TEJANO, MILLARD  ANDRADA
    2595  TEJERO, JOHN CARLO  FRUTA
    2596  TEMPRA, MARK JOSEPH  CAPINPIN
    2597  TENA, POL KRISTIAN  MANDRIQUE
    2598  TENORIO, NERL  DE CASTRO
    2599  TENORIO, ROMMEL  GABASAN
    2600  TEODOSIO, JUN EDMEL  RASTICA
    2601  TERMOSO, ALGEN  CALONIA
    2602  TESANI, MARK JUNELL  BADUA
    2603  TESTON, CHARLES MARC JOHN  BAYSAC
    2604  TEYAB, IVANHER  MOSQUEDA
    2605  TIAMZON, VIRGILIO JR  GOMEZ
    2606  TICAR, VAL NORWILLEM  ABELLAR
    2607  TICZON, MANUEL RYAN  UY
    2608  TIGAS, LEVI JR  BALEN
    2609  TIGLAO, JOHN MICHAEL  BATAC
    2610  TIKAN, PHILLIP JR  NGIDCHI
    2611  TINDOC, PAUL  ANTOLIN
    2612  TIONGCO, KEVIN ROI  CAUZON
    2613  TIONGSON, PATRICK  SAUSA
    2614  TOBIAS, BRONWEN  RAMIREZ
    2615  TOGONON, ALJON  GUICO
    2616  TOGÑO, ERWIN  PEREZ
    2617  TOLEDO, JEROME  DOMINGO
    2618  TOLEDO, JOHN LESTER  LEGACION
    2619  TOLENTINO, GIAN CARLO  PINEDA
    2620  TOLENTINO, GIL RIDICK  SADIARIN
    2621  TOLENTINO, JOHN HEINRICH  SANTIAGO
    2622  TOLENTINO, JOMAR  CAYABYAB
    2623  TOLENTINO, RALPH  CABATINGAN
    2624  TOLENTINO, REGINALD CARLO  VALERA
    2625  TOLENTINO, RYAN  SORIANO
    2626  TOLIBAS, EGIELOU  YAMBA
    2627  TOLIBAS, NEAL JAIRUS  VILLANUEVA
    2628  TOLOSA, JOHN REY  BELTRAN
    2629  TOMAS, RANIEL JHON  SOBREPEÑA
    2630  TONIZA, BRYAN EDGARDO  SALDIVAR
    2631  TORAYNO, MARJON JOSEPH  LINSANAY
    2632  TORCULAS, ROBIN  ZAPANTA
    2633  TORINO, IANNE MARY  CANTOS
    2634  TORIO, MICHAEL  GONZALO
    2635  TORRE, KEVIN EARL  DINAMPO
    2636  TORRENTE, ARVIN JOSEPH  KADANO
    2637  TORRENUEVA, HARVIE  ARELLANO
    2638  TORRES, JEFFERSON  MARANOC
    2639  TORRES, PATRICK  SIMBULAN
    2640  TOZU, CHRISTIAN  TOLING
    2641  TRACAROL, JAIME JR  ABARIDO
    2642  TRANSONA, MARX  PADUA
    2643  TRASMONTE, JULIET  FEROLINO
    2644  TRES REYES, NIKKA MAE  CALLADA
    2645  TRILLANES, AAR  NEO
    2646  TRINIDAD, GIAN KARLO  VELA CRUZ
    2647  TRUJILLO, JOHN IVAN  REYES
    2648  TUASTUMBAN, FELMORE JR  ROSENDO
    2649  TUAZON, RIZALITO JR  SIRON
    2650  TUBON, MARIANNE  DYUNCO
    2651  TUGAOEN, DERICK  TAGUDIN
    2652  TULABING, JAKE  PALUMAR
    2653  TUMBAGA, JEANFEL  PACIS
    2654  TUMOGSOC, JEZREEL  REYES
    2655  TUPAS, JAY CHRISTIAN  CATACUTAN
    2656  TURAN, DEXTER  BONILLA
    2657  UAYAN, EARL JAY  CAGUBCOB
    2658  UAYAN, JOBERT  BALANE
    2659  UBA, BERT MANUEL  LAYAN
    2660  UBIÑA, DENVER  ALOMBRO
    2661  ULAN, JEFFREY  ZAMUDIO
    2662  ULANG, IAN CARLO  TRAPAL
    2663  ULEP, LADY MARIANNE  PASION
    2664  ULIT, MARK ANTHONY  MORALES
    2665  UMAL, FARRAJ  NAZARRO
    2666  UMALI, JAY LEXTER  DEL ESPIRITU
    2667  UMALI, MARIA FATIMA LAUREN  KATIGBAK
    2668  UMALI, MARK ANGELO  LAYUGAN
    2669  UMALI, MAYER  BERANGO
    2670  UMALI, RODOLFO JR  MAGLALANG
    2671  URBINO, REMMADHYLE  DOCUSIN
    2672  URMATAM, DANTE JR  DURUIN
    2673  URSULUM, GERALD  CARPIO
    2674  UY, ALDRICH TIMOTHY  URBANO
    2675  UY, ERICK GEORGE  DE LA FUENTE
    2676  VACARO, JOHN-BER  EBISA
    2677  VALDEZ, CHRIZA  MORTEL
    2678  VALDEZ, GEMMARIE  EVANGELISTA
    2679  VALDEZ, JAE MARIE  TEREC
    2680  VALDEZ, JOHN PAULO  MANLAPAZ
    2681  VALDEZ, PAULO  PAJARILLO
    2682  VALDEZ, PHIL JAY APOLLO  RIMANDO
    2683  VALENCIA, ADRIAN  ESLAWAN
    2684  VALENCIA, EDD-GHAR  BRUCAL
    2685  VALENCIA, KEVIN JOHN  LANDICHO
    2686  VALENCIA, MERVIN  TOGANO
    2687  VALENCIA, MICHAEL ANGELO  JAMISON
    2688  VALENCIANO, ALLEN  HORCA
    2689  VALENTE, JOHN JERIC  OCAY
    2690  VALENZUELA, HARDEEF  DELA ROSA
    2691  VALERIO, CHRISTIAN VENN  JIMENEZ
    2692  VALERIO, MARLON  DE VERA
    2693  VALEROS, DANISSE XANDRA  CALAYAN
    2694  VALEROS, JEROME  NEZORTADO
    2695  VALINO, JEAN LORRAINE  BASILIO
    2696  VALLEDOR, VELMAE  CAMPO
    2697  VALLEJO, JOHN MIKO  VALLE
    2698  VALLENTOS, RONILO  ECAT
    2699  VARDELEON, MARK DAVID  OBENA
    2700  VARGAS, EUGENE  NICOLAS
    2701  VARGAS, JAZON RYAN  GALBAN
    2702  VARGAS, MICHAEL  PEJO
    2703  VASQUEZ, JENSSEN  YABA
    2704  VASQUEZ, RASHED LUKE  MIAGA
    2705  VASQUEZ, RITCHE  BERONG
    2706  VEDASTO, JANN HENRY  MORALES
    2707  VEGA, JANNES MIZRAIM  PULIDO
    2708  VEGA, JULIP CESAR  AVILES
    2709  VEGA, ROGELIO II  AGACID
    2710  VELASCO, GHERUS PRUDENCE  SANAY
    2711  VELASCO, JERIEL  TAGORDA
    2712  VELASCO, JOHN KENNETH  LUNA
    2713  VELASCO, JOHN LYNDELL  BAJUYO
    2714  VELASQUEZ, EDRIN ANDREW  LUNAR
    2715  VELASQUEZ, JECARL  CUTAB
    2716  VELASQUEZ, SAM LOUISE  FERRER
    2717  VENTO, LOUIE AERON  BAUTISTA
    2718  VENTURA, JEFFREY  RIEGO
    2719  VENTURA, JOVIE  BALDEVIESO
    2720  VENTURA, VIELKA MAE  MORALES
    2721  VENTURERO, WEBBSTER  ABELA
    2722  VENUS, GIANELLI  OLIVER
    2723  VERA, GEROME JAY  GONZAGA
    2724  VERA CRUZ, DANMARK  ESTEMBER
    2725  VERANO, MARIEL JAY  NUGAL
    2726  VERBO, KATRINA  BELGA
    2727  VERTUDES, RAFAEL  URBINO
    2728  VERTUDES, ROSALIE
    2729  VERZOSA, JEFFREY  GODOY
    2730  VERZOSA, JOHN LOUIE  MERCADO
    2731  VICENTE, CLEOVAN
    2732  VICENTE, JERIMIAH  GONZALES
    2733  VICENTE, MARK ANGEL  GECOLEA
    2734  VICTORIA, RICKY JR  REAL
    2735  VICTORINO, CONVAIR  ZAPORTEZA
    2736  VICTORIO, CARLO  MAMINTA
    2737  VICTORIO, EUCLID ARVIC  MANECLANG
    2738  VIERNES, CLYDE MARK
    2739  VIERNES, GIAN CYDRICK  MACATANGAY
    2740  VIERNES, JOHN LESTHER  SARANDI
    2741  VILELA, JAIRUS AZRA  PANGANIBAN
    2742  VILLACASTIN, HUBERT  FACTOR
    2743  VILLACORTA, MARK ACE  ABRAHAM
    2744  VILLACORTE, EMILIANO JR  LABIANO
    2745  VILLADOS, DAVID JOSEPH  UMIPIG
    2746  VILLAFLOR, DEESA FAYE  BIHASA
    2747  VILLAFLORES, JOFREY  JAMIO
    2748  VILLAFUERTE, NICK JON  MENDOZA
    2749  VILLALON, CRIS IUS  EMETERIO
    2750  VILLAMOR, ZANDER LOUIE  SIAPNO
    2751  VILLAN, RALPH JOHN  MONTERO
    2752  VILLANCIO, RUSSEL JAKE  MASCARDO
    2753  VILLANUEVA, BRYAN  NAVATO
    2754  VILLANUEVA, CHRISTIAN ROBERT  TABELON
    2755  VILLANUEVA, JOYCE  MARIÑO
    2756  VILLANUEVA, MARK ANTHONY  LAMUSAO
    2757  VILLANUEVA, MARK JOSEPH  FLORIA
    2758  VILLANUEVA, MHIKA KRIZZIA  NAVARRO
    2759  VILLANUEVA, MICHAEL JOSHUA  BURLAS
    2760  VILLANUEVA, ROMEO JR  OLAN
    2761  VILLANUEVA, ROQUITO ROCKY  AGBAYANI
    2762  VILLANUEVA, SHEENA MAE  BACSAL
    2763  VILLARANTE, GLESSIE  DULDULAO
    2764  VILLAREAL, CLARK  SABIT
    2765  VILLAREÑA, JERICO  QUIACHON
    2766  VILLARIAS, KERVIN  SABADISTO
    2767  VILLAROSA, HOUBERT  MILLADO
    2768  VILLAROSA, JOEL  BRUFAL
    2769  VILLAROSA, JUN MAR  TIBAY
    2770  VILLAROSA, MARK LOUIES  MAGO
    2771  VILLAROYA, DULF ANTHONY  BATIANCILA
    2772  VILLARUEL, DANIEL  AMPARO
    2773  VILLAS, CHARLIE  TIZON
    2774  VILLASANA, NIKKO  GALVE
    2775  VILLETE, JIREH  VENZON
    2776  VILLOSTAS, MARWIN  DE CASTRO
    2777  VILORIA, FRANCIS ANGEL  BALMACEDA
    2778  VILORIA, RON LOUIE  ROSETE
    2779  VINES, MARJON  CASAS
    2780  VINLUAN, ELDEN ANTHONY  PANGANIBAN
    2781  VIRAY, EFREN PAUL  VELASCO
    2782  VIRREY, JERYCO  LUAR
    2783  VIRTUCIO, MARVIN  VILLANUEVA
    2784  VISITACION, JADE  MADERO
    2785  VISPERAS, JASON  SUMALINOG
    2786  VITENTE, RODSTAR  ANTONIO
    2787  VITERBO, JAN KAIZAR  SUAZE
    2788  VITOR, RANDY  SENDRIJAS
    2789  VITUALLA, JOHN CARLO  CALARA
    2790  VIVO, ZEDISTEO JR  ALBERCA
    2791  VIZCONDE, LORIEJAY  BUNDANG
    2792  VIÑAS, IRVIN  ESPINA
    2793  VOLANTE, JASON  MIRANDA
    2794  VOSOTROS, JUN VIC  JIMENEZ
    2795  WAKAT, EDELYN  WASIT
    2796  WENCESLAO, NOEL JOSEPH  DE LEON
    2797  WILLY, SHERAINE MAE  TUBAL
    2798  YAO, JOSHUA  BAUTISTA
    2799  YAP, ALVIN JAN  EVANGELISTA
    2800  YAP, CHRISTIAN ANGELO  ARANETA
    2801  YAP, KIM NICOLE  LUBRIN
    2802  YBAÑEZ, JOHN RHODEL  BALINGIT
    2803  YEMA, DARRAH MARGARETTE  DIMAYUGA
    2804  YLAGAN, RAMIERJAKE  ALIWALAS
    2805  YTANG, RICHARD  WABE
    2806  YUZON, JOHNDALE  BARONIA
    2807  ZABAT, MILAN MIKAEL  BALDOVINO
    2808  ZACARIAS, FRANCIS NOE  CALUGAY
    2809  ZAFE, FRANCIS PERRY  ZUNIEGA
    2810  ZAFE, JAMES MATTHEW  DOCA
    2811  ZAFRA, PAOLO JOSEMARI  PELIGRO
    2812  ZAMORA, ALDRIN  PANTUA
    2813  ZAMORA, GELLY ANN  KIDLAT
    2814  ZARASPE, RONUALDO  FLORES
    2815  ZARSUELO, MARC KEVIN  JALUAGUE
    2816  ZOLETA, ARIEL  CAHALHAL
    2817  ZOSA, JOSE CHRISTIAN  MORALES

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