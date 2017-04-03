Monday, April 3, 2017
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    31 examinees pass the Real Estate Consultant Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 31 out of 44 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila last December 11, 2016 (Written) and January 10-12 & March 29-30, 2017 (Revalida).

    Seq. No.  N a m e

    1 ALBERTO, JAMES  LOFAMIA
    2 ANTONIO, MA THERESA BERNADETTE  LANDICHO
    3 BALDOVINO, GINA  GOMEZ
    4 BALMAS, JAIME  GASPACHO
    5 BAUTISTA, CEZAR  LIPARDO
    6 BELLO, ESTELITA  DANDO
    7 BRITON, REYNALDO JR  BANDALAN
    8 DEIPARINE, MARIA LOURDES  SUYANG
    9 DELA CRUZ, ALBERT  PAGCU
    10 DELOS REYES, MARIA DIANA CAROLYN  ANTONIO
    11 DOCTOLERO, JESSIE  BETONIO
    12 DOMINGO, TERESITA  LAVILLA
    13 EBARLE, HOSPICIO PEP JR  CALUYA
    14 ENOLPE, REYNALDO  RULE
    15 ESPEJO, EDGARDO  DUMO
    16 EUGENIO, JOSEFINA  MONSANTO
    17 GARCIA, PRUDENCIO JR  REYES
    18 GATANELA, ELIAS JR  AMARO
    19 JAVIER, JOSEPHINE  PADERES
    20 MARCELO, GERARD  CASTRO
    21 MARZAN, ROGELIO  BENITO
    22 MONGE, VIRGILIO  SANTOS
    23 NISPEROS, JONA  LEE
    24 PEDROSA, FIEL  MORON
    25 POTICANO, BERNARDO  IGANA
    26 SAN LUIS, LILY  MANALOTO
    27 SANTOS, BENJAMIN  BONDOC
    28 SANTOS, OWEN  ALDON
    29 TAN, BEVERLY  ANTE
    30 UBOAN, ELEANOR  BORJA
    31 VENTANILLA, ALRIA  MAGALONA

    NOTHING FOLLOWS———————-  

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