31 examinees pass the Real Estate Consultant Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 31 out of 44 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila last December 11, 2016 (Written) and January 10-12 & March 29-30, 2017 (Revalida).

Seq. No. N a m e

1 ALBERTO, JAMES LOFAMIA

2 ANTONIO, MA THERESA BERNADETTE LANDICHO

3 BALDOVINO, GINA GOMEZ

4 BALMAS, JAIME GASPACHO

5 BAUTISTA, CEZAR LIPARDO

6 BELLO, ESTELITA DANDO

7 BRITON, REYNALDO JR BANDALAN

8 DEIPARINE, MARIA LOURDES SUYANG

9 DELA CRUZ, ALBERT PAGCU

10 DELOS REYES, MARIA DIANA CAROLYN ANTONIO

11 DOCTOLERO, JESSIE BETONIO

12 DOMINGO, TERESITA LAVILLA

13 EBARLE, HOSPICIO PEP JR CALUYA

14 ENOLPE, REYNALDO RULE

15 ESPEJO, EDGARDO DUMO

16 EUGENIO, JOSEFINA MONSANTO

17 GARCIA, PRUDENCIO JR REYES

18 GATANELA, ELIAS JR AMARO

19 JAVIER, JOSEPHINE PADERES

20 MARCELO, GERARD CASTRO

21 MARZAN, ROGELIO BENITO

22 MONGE, VIRGILIO SANTOS

23 NISPEROS, JONA LEE

24 PEDROSA, FIEL MORON

25 POTICANO, BERNARDO IGANA

26 SAN LUIS, LILY MANALOTO

27 SANTOS, BENJAMIN BONDOC

28 SANTOS, OWEN ALDON

29 TAN, BEVERLY ANTE

30 UBOAN, ELEANOR BORJA

31 VENTANILLA, ALRIA MAGALONA

NOTHING FOLLOWS———————-