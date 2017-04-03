31 examinees pass the Real Estate Consultant Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 31 out of 44 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila last December 11, 2016 (Written) and January 10-12 & March 29-30, 2017 (Revalida).
Seq. No. N a m e
1 ALBERTO, JAMES LOFAMIA
2 ANTONIO, MA THERESA BERNADETTE LANDICHO
3 BALDOVINO, GINA GOMEZ
4 BALMAS, JAIME GASPACHO
5 BAUTISTA, CEZAR LIPARDO
6 BELLO, ESTELITA DANDO
7 BRITON, REYNALDO JR BANDALAN
8 DEIPARINE, MARIA LOURDES SUYANG
9 DELA CRUZ, ALBERT PAGCU
10 DELOS REYES, MARIA DIANA CAROLYN ANTONIO
11 DOCTOLERO, JESSIE BETONIO
12 DOMINGO, TERESITA LAVILLA
13 EBARLE, HOSPICIO PEP JR CALUYA
14 ENOLPE, REYNALDO RULE
15 ESPEJO, EDGARDO DUMO
16 EUGENIO, JOSEFINA MONSANTO
17 GARCIA, PRUDENCIO JR REYES
18 GATANELA, ELIAS JR AMARO
19 JAVIER, JOSEPHINE PADERES
20 MARCELO, GERARD CASTRO
21 MARZAN, ROGELIO BENITO
22 MONGE, VIRGILIO SANTOS
23 NISPEROS, JONA LEE
24 PEDROSA, FIEL MORON
25 POTICANO, BERNARDO IGANA
26 SAN LUIS, LILY MANALOTO
27 SANTOS, BENJAMIN BONDOC
28 SANTOS, OWEN ALDON
29 TAN, BEVERLY ANTE
30 UBOAN, ELEANOR BORJA
31 VENTANILLA, ALRIA MAGALONA
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