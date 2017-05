310 examinees pass the Chemical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 310 out of 561 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila and Cebu this May 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, ABEGAIL BRIGOLI

2 ABAOAG, MYRA LEORA DEL ROSARIO

3 ABARRO, JUSTINE MARIE ESTRADA

4 ABARRONDO, SHAYNE MAE DELOSO

5 ABAT, ENRICO DOMINIC DE MESA

6 ABEJERO, PAOLA JACHIN GONZALES

7 ABONETE, RHONALOU GUEGUE

8 ABRAHAM, APPLE FIESTA

9 ABREA, SARAH JOYCE LAURENCIO

10 ABUAN, MARIANNE JOAN HORE

11 ACAL, KATHLEEN JOYCE FERNANDO

12 ADEJADO, GLENMAR JERVOSO

13 ADIA, GENEVE RAY MALLARI

14 ADORNADO, GENARA NUARIN

15 AGUDO, ANNA LESLIE CABATIC

16 AGUILAR, JOHNWIN ENRICO PACATE

17 AGUITON, DALLIN CLYDE ENCARGUEZ

18 ALBERO, APPLE JOY

19 ALCARAZ, JOSHUA ALLEN AMPONGAN

20 ALCOMENDRAS, CHRISTIAN IVAN CABILLO

21 ALCUIREZ, GLADIE JOHN SOLON

22 ALEJANDRE, SARAHSTER ASTILLERO

23 ALEJO, MA KRISTINA ERASQUIN

24 ALSUA, MELISSA JOY DE LOS SANTOS

25 ALVAREZ, HAZEL IRIS CARIASO

26 AMBINO, YVETTE MAY RICO

27 ANG, QUEENIE ANNE FABRO

28 ANTONIO, MARTIN RAPHAEL STA ELENA

29 APELLIDO, CARLO JOHN CABUNGCAG

30 ARCAMO, NIEL KARL GUIANG

31 ARIMADO, MARISA TUMOLVA

32 ARMADA, KYZEL ZACARIAS

33 ASINGUA, JOHN KERULF ROMARES

34 ASPREC, RENZ MARVIN SINGSON

35 ASTILLERO, ERIK LANCE DY

36 ASUNCION, JONALYN AGCAOILI

37 AZUSANO, IAN PAOLO IBARRA

38 BADO, GIAN CHRISTOPHER PAGANGPANG

39 BAGABAY, REINIER JAY CORTES

40 BAMBA, JAIRA NEIBEL YAMBING

41 BANTUAS, RASHIDA RYHANNA LUCMAN

42 BASIS, RALYN JAY ARENAL

43 BATAYOLA, KARA SHEEN PAYOT

44 BEJER, NICK JHON RESARI

45 BELANISO, KAY KATHLEEN GO

46 BOLO, KENNETH OLEA

47 BORBO, ELLISON ELAGO

48 BORDADORA, RHEAMAE ARILA

49 BORROMEO, JOYAL ALEEN MIGUEL

50 BRIONES, ERICA LOUISE DULAP

51 BRONDIAL, JOHN KARLO AGUILA

52 BULLINA, MARY CLAIRE BEL-IDA

53 BUNQUIN, RAY MATTHEW ALVARO

54 BUSTAMANTE, MICHELLE TABULINA

55 BUTI, MARY DAPHNE ALOG

56 CABANILLA, CARMELO CABIGONA

57 CABATAY, REXTER CANTOS

58 CALATA, JOHN PAULO DEL MUNDO

59 CALUAG, JIANA KRIZIA ANN JUDITH DE BORJA

60 CALUCIN, CHRISTINE JOICE MOJICA

61 CANJA, NIEVES BAJAN

62 CANTOS, JONATHAN CUESTA

63 CAPILI, MARC JOSEPH AGGABAO

64 CAPURAS, MYLENE IDA

65 CARAGAN, MACRISA ALARIN

66 CARBONELL, NOREEN LIZETTE GIPULAN

67 CARLOS, RALPH JOHN DAVID

68 CARO, MARK ANTHONY DELGADO

69 CAS, SALVE MARIE RIVERA

70 CASANOVA, MIKHAELLA BELMONTE

71 CASTROMAYOR, ARIEL JOHN MINA

72 CASTULI, ALDOUS LAMUG

73 CATBAGAN, DENZEL DOYLE SOTERO

74 CHAVEZ, FROILAN ANGELO DALISAY

75 CHENG, ANNA DOMINIQUE MANGON

76 CHIONG, CLINT ABATAYO

77 CHUAUNSU, RICHARD MALCOLM II MACALAM

78 CLACIO, JARID ROSS CONTANTE

79 CLEOFAS, MARIA ELIZA ACAR

80 CO, V CHINA MARIAN BUENAOBRA

81 COKALIONG, CASEY MIRHAN

82 CONCEPCION, JERMIN BELTRAN

83 CONDE, CARINA GENERAL

84 CONDOL, DARA VEROMICA BUHAIN

85 CRISOLOGO, JOHN REINDLE SANTIAGO

86 CRISPINO, MARWIN GIRON

87 CUARESMA, EUGENE MANEGDEG

88 CUENCA, JENNY ROSE NIETES

89 CUIZON, JESSICA LESONDRA

90 DACAYA, FATIMA SHIENA SOLANGON

91 DAVID, DARWIN JAY PAGTAKHAN

92 DE GUZMAN, HARVY LAMAYO

93 DE LA PEÑA, LUIGI-TAM ERREA

94 DE LEON, JO-ANNA MARIA NACPIL

95 DELA CRUZ, LIEZYL

96 DELA CRUZ, MARIFE SANTOS

97 DELA CRUZ, MAUREEN CAYABYAB

98 DELMO, CARL APOLDOM CATINDIG

99 DEMOT, JUDY ANN BUGNAY

100 DIAZ, JOSE PAULO FRANCISCO

101 DIEZ, ROCHIE CABRITO

102 DIMAANO, JOSHUA GIL UGAY

103 DIO, CHRISTIAN JOSHUA GOMEZ

104 DIVIDINA, ROSAURO LAGRIMOSA

105 DIZON, MA CAROLINA DAGANZO

106 DONASCO, KRISTY MAE MANTATAO

107 DULATRE, JONATHAN CARLO REYES

108 EDQUIBAL, KRISTELLE HIPOLITO

109 ELIAS, RACHEL GERMO

110 ENECIO, MARIALIE MARAON

111 ENTENIA, REYJHON GALOS

112 ESCOBIA, SHIELA MAE MACADINI

113 ESCOTO, EZEKIEL KARL DINGAL

114 ESMALDE, MIRA LABRAGUE

115 ESTORES, EL NIÑO BRAVO

116 ETOR, LISSA HANNAH BARRIGA

117 FAJARDO, LEIZEL MANALES

118 FERNANDEZ, JEANNE PAULINE SANTOS

119 FERRER, PAULINE MANECLANG

120 FLORES, DEOGRACIAS III CULALA

121 FRANZA, GERALD OWEN MONTECILLO

122 GALANO, GINO CHALMAS

123 GALICIA, CARLO BATO

124 GAMBOL, RICARNILEHTE TIMBREZA

125 GARA, JOHN PATRICK NIEFES

126 GARCIA, AHMAD AGRAAN

127 GARCIA, JOHN EMNARD AQUINO

128 GERONIA, REYNALDO II MARCELINO

129 GERONIMO, EULENE ALBERT FLAVIER

130 GILDO, PENIEL JEAN ALVARADO

131 GOCE, IVAN REI LERPIDO

132 GONZALES, ELAINE GRACE

133 GONZALES, MAULINE ISSA FATALLA

134 GUEVARRA, MARK CARLO ASAYAS

135 GUZMAN, MYREEN LINGATONG

136 HECHANOVA, TORIBIO RAMON III ADANTE

137 HERMOSO, FATIMA SALIGUMBA

138 HERNANDEZ, GELVIN TENG CO

139 HERNANDEZ, JOANNA MARIZ BAGA

140 HERNANDO, KIMBERLY BOBIS

141 HINAMPAS, KAREN MAE BUSCANO

142 HUBAC, KRISTEN JOY TUBO

143 IGNACIO, MARELA MARIE ESTIPONA

144 ILAO, CHARISSE JUNIO

145 ILEJAY, JORGE ALBERTO HARADJI

146 JAINAR, STEPHANIE CLAVITE

147 JOMUAD, DENISSE ROBENSON YADAO

148 JUDDA, NASSER RAMIREZ

149 JURILLA, MARTIN COLE ACOSTA

150 KING, JEROME SPENCER SY

151 KING, ROLAND JR ESCREZA

152 KIPAS, LIG ANN DUAYNE JIMENEZ

153 LANDAGORA, FLORIE MAE BELENO

154 LANTIN, JAHZIEL PADURA

155 LASCANO, JEAN ALEXIS SOLANO

156 LAU, VICTOR JR JUVIDA

157 LAYOLA, ERIKA DE BORJA

158 LAYUG, NICOLE LOREMAS

159 LAZARO, COLLEEN JOY GARRO

160 LEAÑO, CHRISTIAN BRYLE CREDO

161 LIM, GERALD MARAY

162 LOMBOY, HAZELLENE PATRICE CASTRICIONES

163 LOPEZ, CLARENCE PACIFICO

164 LOPEZ, RAND HARVEY RIVERA

165 LOPEZ, ROSE ANNE REDONDO

166 LOZADA, AGAFE JOY CUIZON

167 LUCILLA, VALERIE VERGARA

168 LUMANOG, CHRISTIAN RAULE

169 LUMIO, VENDITH REFIL

170 LUSOC, PAUL LEMUEL GONZALES

171 MACUJA, MARIE FRANCE CAPACIO

172 MAGLASANG, JILLIANE LYNN DOSDOS

173 MAGPANTAY, VANESSA MALIGAYA

174 MAGPOC, RANIE LAGASON

175 MAGTULIS, VICTOR JOHN MARQUEZ

176 MAGUAD, GERALD VILLARUEL

177 MALIJAN, RALPH RICHARD GIRADO

178 MALILA, JAYHIEL SARTE

179 MALLARI, AUREA ELLAINE SALAZAR

180 MANAOIS, MARYBHEL DEL MUNDO

181 MANGUIAM, VON LOUIE ROSALES

182 MANGUILIMOTAN, KYLE ABAJO

183 MAPUTI, ANTHONY OLIVA

184 MARBIDA, ANGELIQUE CORTEZ

185 MASAOAY, JOSAFET GUTIERREZ

186 MATIAS, JUAN CARLOS DANILA

187 MATIAS, KARLO LOUISE DACER

188 MAUHAY, ROMARIZ BICOL

189 MEDINA, CYRA DAIN DIAMANTE

190 MEMIJE, RAYMUND ANGELO CABELOS

191 MENDOZA, GREGORY EMMANUEL JIMENEZ

192 MENDOZA, KINSKI RAMONES

193 MENDOZA, MARYMAR FARILLON

194 MILLANO, HERSHEY AZELLE

195 MOHAMETANO, SHIEK SULTAN ZAYED HADJI

196 MONLEON, IAN CARLO CIOCSON

197 MONTECASTRO, AURA COLLADO

198 MORILLO, SHIELA MAE UBAY-UBAY

199 MORQUIANOS, ALMIRA BHEL ARENILLO

200 MOSTRALES, GOLDA VERGARA

201 NAKANO, YUIICHI BORERO

202 NAKILA, LAWRENCE CASAÑA

203 NALZARO, PAUL JAKE BORDAJE

204 NAPAT, DIMPLE MARIE KAY SANTOS

205 NAZ, DONNA RHIA GAPUZ

206 NUGAO, KRIS KNOWELL LUCENA

207 NUQUI, JESUS PATRICK ESTANIEL

208 OBLEPIAS, CARMELLE JESSICA POBLADOR

209 OCAMPO, AILEEN PATULOT

210 ODIÑA, JOSEPH BIEN MERCADO

211 OKUSA, JAMES SORIANO

212 OMEGA, VICTOR ALVIN ABELLANOSA

213 OMPAD, KRISTINE LOVE GALICIA

214 OREL, MARY KRIS MOLABOLA

215 OÑATE, CLAUDETTE MIRACEL RUNES

216 PABUALAN, LOREJANE SINAYON

217 PADIOS, DAYANARA GLIZ CORDERO

218 PAHILANGA, ANGEL LANE OLAIRA

219 PALENCIA, IVANA FREY LOZADA

220 PALMA, LYNETTE GIMENEZ

221 PALOMAR, FARAH MAE ANGELA VILLANUEVA

222 PAREJA, CLAIRE SAGA

223 PARING, JOANNE CLAIRE BALDOMERO

224 PASCUAL, NONIE CORTEZ

225 PATICA, HAZEL DAWN BALINTUCAS

226 PATIÑO, KRISTINA ARQUIZA

227 PINTOR, YUMI

228 PITAGAN, PAULA JESSIKA CARAMAY

229 PO, JEARIE MAE BELL GARCIA

230 PORTULA, KATHERINE CHUA

231 PRIETO, AARON PAUL VENTAR

232 QUETUA, GEMARIE HAZEL FRANCISCO

233 RABACA, GLEVEE EVIOTA

234 RABANES, ANTONINO JR NERI

235 RABE, CARLO JOHN DALUMPIENES

236 RAFON, MIKAELLA STA ANA

237 RAMIREZ, RACHEL VIEN MADLANGBAYAN

238 RAMIREZ, SHEIRILYN PEDROCHE

239 RANGAS, CHARLYN GALAGAR

240 RAPON, SHARAH MAE

241 RAVANERA, GERALDINE ALAMEDA

242 REAL, GLENA JOY CARINGAL

243 REBOSURA, JANINE RIVA

244 RED, CID REY EBO

245 REGENCIA, RODGIN GRACE DE RAMA

246 REJUSO, MARK ARTHUR VILLARIN

247 RENTON, PAULO DE GUZMAN

248 REYES, JET LEONARDO PAZ

249 REYES, KRISTINE JOY LOPEZ

250 REYES, NIKKA ZORRAINE TRIBACO

251 ROMAN, JHUNEL ANTONIO MARIBBAY

252 ROMERO, CLAIRE SANICO

253 ROSALES, ARON-JORGE PEREZ

254 RUBIO, KEVIN ALFIE RATILLA

255 RUIZ, JAO JANCEN BOLOYOS

256 RUSSEL, KRISTOFER BOY CEREZ

257 SACAYAN, DANICA DALMACIO

258 SALAZAR, KAEZELLE LACHICA

259 SALTING, MARTIN ANGELO PALMA

260 SALVACION, SARAH KATRINA VILIGANILAO

261 SALVADOR, MARILEN AGLIAM

262 SAN JUAN, KATJA ARABELA SANTIAGO

263 SANCHEZ, JANN PAULINE TRONGCO

264 SANTIAGO, CHRISTINE NICOLE RODRIGUEZ

265 SARANGAYA, GAIL VADLIT

266 SARMIENTO, TRACY MARA REALO

267 SAUSA, JIRALDEN CANILLO

268 SECAPURI, ERROL NOSTARES

269 SEPE, MARIA CHRISTELLE CRUZ

270 SIAOTONG, CAMILLE DOMINIQUE CORDERO

271 SIMANGAN, JOSE SIMON JR PATACSIL

272 SINGH, DALJIT CASTILLO

273 SUPAN, I-RIS BERGULA

274 SY, JOHN RICHARD SIA PUA

275 TADIOS, JOHN STEPHEN JEROME GUERRERO

276 TALIP, CELSO JR MANON-OG

277 TAN, CORINA CUSTODIO

278 TAN, MAC LESTER ANDANTE

279 TANDINGAN, WAYNE LORENZ BAGANO

280 TANGCAY, HAROLD RESANE

281 TAPIADOR, JONAYKA ARAMBULO

282 TAÑEDA, JOHN PAUL DEL MUNDO

283 TENORIO, AILEENE COLLANTES

284 TEODORO, NOWELL NEILL DIRAIN

285 TING, RACQUEL RANCHIE AQUINO

286 TIRONA, ANNA KARENINA ARROYO

287 TOGONON, PATRICIA PASCUAL

288 TOLEDO, JENNY NULLAN

289 TOMONGHA, ROSEMARIE JOYCE ABELLA

290 TOPACIO, KEENE LOUISE DE LEON

291 TRINIDAD, CARLA ANGELINE PALAGANAS

292 TRINIDAD, JOSEPH JAY BAYONA

293 TUNGALA, NIKKA SHARMAINE BUNAL

294 TY, BEA LUTCHI ONG

295 ULANGCA, DORIS ANGELICA BATISLAON

296 UNIAS, VAN CLITTON WAGUIS

297 VALIENTE, CHERRY-JOY SALVOSA

298 VEGA, MARY ANN TAPALES

299 VIDAL, LEO TOR EDRIK CORTEZ

300 VIERNES, JOHN DENVER APOSTOL

301 VILLAFLORES, MAY NAPATA

302 VILLANUEVA, KRISTINE ANN FRIAS

303 VILLARUZ, VIENA MAE ESCARE

304 VILLEGAS, VANDERVILLE GULAPAN

305 YAGYAGEN, SHIELDERA LYNN LAGADEO

306 YANSON, CHIMEE MARIE ESCALONA

307 YAP, JUDITH ASADA

308 YAP, MICHAEL PARAGSA

309 YOGYOG, ERWIN CORREA

310 ZAPATA, NEIL SAMSON

