Tuesday, May 30, 2017
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    310 examinees pass the Chemical Engineer Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 310 out of 561 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila and Cebu this May 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABAD, ABEGAIL  BRIGOLI
    2 ABAOAG, MYRA LEORA  DEL ROSARIO
    3 ABARRO, JUSTINE MARIE  ESTRADA
    4 ABARRONDO, SHAYNE MAE  DELOSO
    5 ABAT, ENRICO DOMINIC  DE MESA
    6 ABEJERO, PAOLA JACHIN  GONZALES
    7 ABONETE, RHONALOU  GUEGUE
    8 ABRAHAM, APPLE  FIESTA
    9 ABREA, SARAH JOYCE  LAURENCIO
    10 ABUAN, MARIANNE JOAN  HORE
    11 ACAL, KATHLEEN JOYCE  FERNANDO
    12 ADEJADO, GLENMAR  JERVOSO
    13 ADIA, GENEVE RAY  MALLARI
    14 ADORNADO, GENARA  NUARIN
    15 AGUDO, ANNA LESLIE  CABATIC
    16 AGUILAR, JOHNWIN ENRICO  PACATE
    17 AGUITON, DALLIN CLYDE  ENCARGUEZ
    18 ALBERO, APPLE JOY
    19 ALCARAZ, JOSHUA ALLEN  AMPONGAN
    20 ALCOMENDRAS, CHRISTIAN IVAN  CABILLO
    21 ALCUIREZ, GLADIE JOHN  SOLON
    22 ALEJANDRE, SARAHSTER  ASTILLERO
    23 ALEJO, MA KRISTINA  ERASQUIN
    24 ALSUA, MELISSA JOY  DE LOS SANTOS
    25 ALVAREZ, HAZEL IRIS  CARIASO
    26 AMBINO, YVETTE MAY  RICO
    27 ANG, QUEENIE ANNE  FABRO
    28 ANTONIO, MARTIN RAPHAEL  STA ELENA
    29 APELLIDO, CARLO JOHN  CABUNGCAG
    30 ARCAMO, NIEL KARL  GUIANG
    31 ARIMADO, MARISA  TUMOLVA
    32 ARMADA, KYZEL  ZACARIAS
    33 ASINGUA, JOHN KERULF  ROMARES
    34 ASPREC, RENZ MARVIN  SINGSON
    35 ASTILLERO, ERIK LANCE  DY
    36 ASUNCION, JONALYN  AGCAOILI
    37 AZUSANO, IAN PAOLO  IBARRA
    38 BADO, GIAN CHRISTOPHER  PAGANGPANG
    39 BAGABAY, REINIER JAY  CORTES
    40 BAMBA, JAIRA NEIBEL  YAMBING
    41 BANTUAS, RASHIDA RYHANNA  LUCMAN
    42 BASIS, RALYN JAY  ARENAL
    43 BATAYOLA, KARA SHEEN  PAYOT
    44 BEJER, NICK JHON  RESARI
    45 BELANISO, KAY KATHLEEN  GO
    46 BOLO, KENNETH  OLEA
    47 BORBO, ELLISON  ELAGO
    48 BORDADORA, RHEAMAE  ARILA
    49 BORROMEO, JOYAL ALEEN  MIGUEL
    50 BRIONES, ERICA LOUISE  DULAP
    51 BRONDIAL, JOHN KARLO  AGUILA
    52 BULLINA, MARY CLAIRE  BEL-IDA
    53 BUNQUIN, RAY MATTHEW  ALVARO
    54 BUSTAMANTE, MICHELLE  TABULINA
    55 BUTI, MARY DAPHNE  ALOG
    56 CABANILLA, CARMELO  CABIGONA
    57 CABATAY, REXTER  CANTOS
    58 CALATA, JOHN PAULO  DEL MUNDO
    59 CALUAG, JIANA KRIZIA ANN JUDITH  DE BORJA
    60 CALUCIN, CHRISTINE JOICE  MOJICA
    61 CANJA, NIEVES  BAJAN
    62 CANTOS, JONATHAN  CUESTA
    63 CAPILI, MARC JOSEPH  AGGABAO
    64 CAPURAS, MYLENE  IDA
    65 CARAGAN, MACRISA  ALARIN
    66 CARBONELL, NOREEN LIZETTE  GIPULAN
    67 CARLOS, RALPH JOHN  DAVID
    68 CARO, MARK ANTHONY  DELGADO
    69 CAS, SALVE MARIE  RIVERA
    70 CASANOVA, MIKHAELLA  BELMONTE
    71 CASTROMAYOR, ARIEL JOHN  MINA
    72 CASTULI, ALDOUS  LAMUG
    73 CATBAGAN, DENZEL DOYLE  SOTERO
    74 CHAVEZ, FROILAN ANGELO  DALISAY
    75 CHENG, ANNA DOMINIQUE  MANGON
    76 CHIONG, CLINT  ABATAYO
    77 CHUAUNSU, RICHARD MALCOLM II  MACALAM
    78 CLACIO, JARID ROSS  CONTANTE
    79 CLEOFAS, MARIA ELIZA  ACAR
    80 CO, V CHINA MARIAN  BUENAOBRA
    81 COKALIONG, CASEY  MIRHAN
    82 CONCEPCION, JERMIN  BELTRAN
    83 CONDE, CARINA  GENERAL
    84 CONDOL, DARA VEROMICA  BUHAIN
    85 CRISOLOGO, JOHN REINDLE  SANTIAGO
    86 CRISPINO, MARWIN  GIRON
    87 CUARESMA, EUGENE  MANEGDEG
    88 CUENCA, JENNY ROSE  NIETES
    89 CUIZON, JESSICA  LESONDRA
    90 DACAYA, FATIMA SHIENA  SOLANGON
    91 DAVID, DARWIN JAY  PAGTAKHAN
    92 DE GUZMAN, HARVY  LAMAYO
    93 DE LA PEÑA, LUIGI-TAM  ERREA
    94 DE LEON, JO-ANNA MARIA  NACPIL
    95 DELA CRUZ, LIEZYL
    96 DELA CRUZ, MARIFE  SANTOS
    97 DELA CRUZ, MAUREEN  CAYABYAB
    98 DELMO, CARL APOLDOM  CATINDIG
    99 DEMOT, JUDY ANN  BUGNAY
    100 DIAZ, JOSE PAULO  FRANCISCO
    101 DIEZ, ROCHIE  CABRITO
    102 DIMAANO, JOSHUA GIL  UGAY
    103 DIO, CHRISTIAN JOSHUA  GOMEZ
    104 DIVIDINA, ROSAURO  LAGRIMOSA
    105 DIZON, MA CAROLINA  DAGANZO
    106 DONASCO, KRISTY MAE  MANTATAO
    107 DULATRE, JONATHAN CARLO  REYES
    108 EDQUIBAL, KRISTELLE  HIPOLITO
    109 ELIAS, RACHEL  GERMO
    110 ENECIO, MARIALIE  MARAON
    111 ENTENIA, REYJHON  GALOS
    112 ESCOBIA, SHIELA MAE  MACADINI
    113 ESCOTO, EZEKIEL KARL  DINGAL
    114 ESMALDE, MIRA  LABRAGUE
    115 ESTORES, EL NIÑO  BRAVO
    116 ETOR, LISSA HANNAH  BARRIGA
    117 FAJARDO, LEIZEL  MANALES
    118 FERNANDEZ, JEANNE PAULINE  SANTOS
    119 FERRER, PAULINE  MANECLANG
    120 FLORES, DEOGRACIAS III  CULALA
    121 FRANZA, GERALD OWEN  MONTECILLO
    122 GALANO, GINO  CHALMAS
    123 GALICIA, CARLO  BATO
    124 GAMBOL, RICARNILEHTE  TIMBREZA
    125 GARA, JOHN PATRICK  NIEFES
    126 GARCIA, AHMAD  AGRAAN
    127 GARCIA, JOHN EMNARD  AQUINO
    128 GERONIA, REYNALDO II  MARCELINO
    129 GERONIMO, EULENE ALBERT  FLAVIER
    130 GILDO, PENIEL JEAN  ALVARADO
    131 GOCE, IVAN REI  LERPIDO
    132 GONZALES, ELAINE GRACE
    133 GONZALES, MAULINE ISSA  FATALLA
    134 GUEVARRA, MARK CARLO  ASAYAS
    135 GUZMAN, MYREEN  LINGATONG
    136 HECHANOVA, TORIBIO RAMON III  ADANTE
    137 HERMOSO, FATIMA  SALIGUMBA
    138 HERNANDEZ, GELVIN  TENG CO
    139 HERNANDEZ, JOANNA MARIZ  BAGA
    140 HERNANDO, KIMBERLY  BOBIS
    141 HINAMPAS, KAREN MAE  BUSCANO
    142 HUBAC, KRISTEN JOY  TUBO
    143 IGNACIO, MARELA MARIE  ESTIPONA
    144 ILAO, CHARISSE  JUNIO
    145 ILEJAY, JORGE ALBERTO  HARADJI
    146 JAINAR, STEPHANIE  CLAVITE
    147 JOMUAD, DENISSE ROBENSON  YADAO
    148 JUDDA, NASSER  RAMIREZ
    149 JURILLA, MARTIN COLE  ACOSTA
    150 KING, JEROME SPENCER  SY
    151 KING, ROLAND JR  ESCREZA
    152 KIPAS, LIG ANN DUAYNE  JIMENEZ
    153 LANDAGORA, FLORIE MAE  BELENO
    154 LANTIN, JAHZIEL  PADURA
    155 LASCANO, JEAN ALEXIS  SOLANO
    156 LAU, VICTOR JR  JUVIDA
    157 LAYOLA, ERIKA  DE BORJA
    158 LAYUG, NICOLE  LOREMAS
    159 LAZARO, COLLEEN JOY  GARRO
    160 LEAÑO, CHRISTIAN BRYLE  CREDO
    161 LIM, GERALD  MARAY
    162 LOMBOY, HAZELLENE PATRICE  CASTRICIONES
    163 LOPEZ, CLARENCE  PACIFICO
    164 LOPEZ, RAND HARVEY  RIVERA
    165 LOPEZ, ROSE ANNE  REDONDO
    166 LOZADA, AGAFE JOY  CUIZON
    167 LUCILLA, VALERIE  VERGARA
    168 LUMANOG, CHRISTIAN  RAULE
    169 LUMIO, VENDITH  REFIL
    170 LUSOC, PAUL LEMUEL  GONZALES
    171 MACUJA, MARIE FRANCE  CAPACIO
    172 MAGLASANG, JILLIANE LYNN  DOSDOS
    173 MAGPANTAY, VANESSA  MALIGAYA
    174 MAGPOC, RANIE  LAGASON
    175 MAGTULIS, VICTOR JOHN  MARQUEZ
    176 MAGUAD, GERALD  VILLARUEL
    177 MALIJAN, RALPH RICHARD  GIRADO
    178 MALILA, JAYHIEL  SARTE
    179 MALLARI, AUREA ELLAINE  SALAZAR
    180 MANAOIS, MARYBHEL  DEL MUNDO
    181 MANGUIAM, VON LOUIE  ROSALES
    182 MANGUILIMOTAN, KYLE  ABAJO
    183 MAPUTI, ANTHONY  OLIVA
    184 MARBIDA, ANGELIQUE  CORTEZ
    185 MASAOAY, JOSAFET  GUTIERREZ
    186 MATIAS, JUAN CARLOS  DANILA
    187 MATIAS, KARLO LOUISE  DACER
    188 MAUHAY, ROMARIZ  BICOL
    189 MEDINA, CYRA DAIN  DIAMANTE
    190 MEMIJE, RAYMUND ANGELO  CABELOS
    191 MENDOZA, GREGORY EMMANUEL  JIMENEZ
    192 MENDOZA, KINSKI  RAMONES
    193 MENDOZA, MARYMAR  FARILLON
    194 MILLANO, HERSHEY AZELLE
    195 MOHAMETANO, SHIEK SULTAN ZAYED  HADJI
    196 MONLEON, IAN CARLO  CIOCSON
    197 MONTECASTRO, AURA  COLLADO
    198 MORILLO, SHIELA MAE  UBAY-UBAY
    199 MORQUIANOS, ALMIRA BHEL  ARENILLO
    200 MOSTRALES, GOLDA  VERGARA
    201 NAKANO, YUIICHI  BORERO
    202 NAKILA, LAWRENCE  CASAÑA
    203 NALZARO, PAUL JAKE  BORDAJE
    204 NAPAT, DIMPLE MARIE KAY  SANTOS
    205 NAZ, DONNA RHIA  GAPUZ
    206 NUGAO, KRIS KNOWELL  LUCENA
    207 NUQUI, JESUS PATRICK  ESTANIEL
    208 OBLEPIAS, CARMELLE JESSICA  POBLADOR
    209 OCAMPO, AILEEN  PATULOT
    210 ODIÑA, JOSEPH BIEN  MERCADO
    211 OKUSA, JAMES  SORIANO
    212 OMEGA, VICTOR ALVIN  ABELLANOSA
    213 OMPAD, KRISTINE LOVE  GALICIA
    214 OREL, MARY KRIS  MOLABOLA
    215 OÑATE, CLAUDETTE MIRACEL  RUNES
    216 PABUALAN, LOREJANE  SINAYON
    217 PADIOS, DAYANARA GLIZ  CORDERO
    218 PAHILANGA, ANGEL LANE  OLAIRA
    219 PALENCIA, IVANA FREY  LOZADA
    220 PALMA, LYNETTE  GIMENEZ
    221 PALOMAR, FARAH MAE ANGELA  VILLANUEVA
    222 PAREJA, CLAIRE  SAGA
    223 PARING, JOANNE CLAIRE  BALDOMERO
    224 PASCUAL, NONIE  CORTEZ
    225 PATICA, HAZEL DAWN  BALINTUCAS
    226 PATIÑO, KRISTINA  ARQUIZA
    227 PINTOR, YUMI
    228 PITAGAN, PAULA JESSIKA  CARAMAY
    229 PO, JEARIE MAE BELL  GARCIA
    230 PORTULA, KATHERINE  CHUA
    231 PRIETO, AARON PAUL  VENTAR
    232 QUETUA, GEMARIE HAZEL  FRANCISCO
    233 RABACA, GLEVEE  EVIOTA
    234 RABANES, ANTONINO JR  NERI
    235 RABE, CARLO JOHN  DALUMPIENES
    236 RAFON, MIKAELLA  STA ANA
    237 RAMIREZ, RACHEL VIEN  MADLANGBAYAN
    238 RAMIREZ, SHEIRILYN  PEDROCHE
    239 RANGAS, CHARLYN  GALAGAR
    240 RAPON, SHARAH MAE
    241 RAVANERA, GERALDINE  ALAMEDA
    242 REAL, GLENA JOY  CARINGAL
    243 REBOSURA, JANINE  RIVA
    244 RED, CID REY  EBO
    245 REGENCIA, RODGIN GRACE  DE RAMA
    246 REJUSO, MARK ARTHUR  VILLARIN
    247 RENTON, PAULO  DE GUZMAN
    248 REYES, JET LEONARDO  PAZ
    249 REYES, KRISTINE JOY  LOPEZ
    250 REYES, NIKKA ZORRAINE  TRIBACO
    251 ROMAN, JHUNEL ANTONIO  MARIBBAY
    252 ROMERO, CLAIRE  SANICO
    253 ROSALES, ARON-JORGE  PEREZ
    254 RUBIO, KEVIN ALFIE  RATILLA
    255 RUIZ, JAO JANCEN  BOLOYOS
    256 RUSSEL, KRISTOFER BOY  CEREZ
    257 SACAYAN, DANICA  DALMACIO
    258 SALAZAR, KAEZELLE  LACHICA
    259 SALTING, MARTIN ANGELO  PALMA
    260 SALVACION, SARAH KATRINA  VILIGANILAO
    261 SALVADOR, MARILEN  AGLIAM
    262 SAN JUAN, KATJA ARABELA  SANTIAGO
    263 SANCHEZ, JANN PAULINE  TRONGCO
    264 SANTIAGO, CHRISTINE NICOLE  RODRIGUEZ
    265 SARANGAYA, GAIL  VADLIT
    266 SARMIENTO, TRACY MARA  REALO
    267 SAUSA, JIRALDEN  CANILLO
    268 SECAPURI, ERROL  NOSTARES
    269 SEPE, MARIA CHRISTELLE  CRUZ
    270 SIAOTONG, CAMILLE DOMINIQUE  CORDERO
    271 SIMANGAN, JOSE SIMON JR  PATACSIL
    272 SINGH, DALJIT  CASTILLO
    273 SUPAN, I-RIS  BERGULA
    274 SY, JOHN RICHARD  SIA PUA
    275 TADIOS, JOHN STEPHEN JEROME  GUERRERO
    276 TALIP, CELSO JR  MANON-OG
    277 TAN, CORINA  CUSTODIO
    278 TAN, MAC LESTER  ANDANTE
    279 TANDINGAN, WAYNE LORENZ  BAGANO
    280 TANGCAY, HAROLD  RESANE
    281 TAPIADOR, JONAYKA  ARAMBULO
    282 TAÑEDA, JOHN PAUL  DEL MUNDO
    283 TENORIO, AILEENE  COLLANTES
    284 TEODORO, NOWELL NEILL  DIRAIN
    285 TING, RACQUEL RANCHIE  AQUINO
    286 TIRONA, ANNA KARENINA  ARROYO
    287 TOGONON, PATRICIA  PASCUAL
    288 TOLEDO, JENNY  NULLAN
    289 TOMONGHA, ROSEMARIE JOYCE  ABELLA
    290 TOPACIO, KEENE LOUISE  DE LEON
    291 TRINIDAD, CARLA ANGELINE  PALAGANAS
    292 TRINIDAD, JOSEPH JAY  BAYONA
    293 TUNGALA, NIKKA SHARMAINE  BUNAL
    294 TY, BEA LUTCHI  ONG
    295 ULANGCA, DORIS ANGELICA  BATISLAON
    296 UNIAS, VAN CLITTON  WAGUIS
    297 VALIENTE, CHERRY-JOY  SALVOSA
    298 VEGA, MARY ANN  TAPALES
    299 VIDAL, LEO TOR EDRIK  CORTEZ
    300 VIERNES, JOHN DENVER  APOSTOL
    301 VILLAFLORES, MAY  NAPATA
    302 VILLANUEVA, KRISTINE ANN  FRIAS
    303 VILLARUZ, VIENA MAE  ESCARE
    304 VILLEGAS, VANDERVILLE  GULAPAN
    305 YAGYAGEN, SHIELDERA LYNN  LAGADEO
    306 YANSON, CHIMEE MARIE  ESCALONA
    307 YAP, JUDITH  ASADA
    308 YAP, MICHAEL  PARAGSA
    309 YOGYOG, ERWIN  CORREA
    310 ZAPATA, NEIL  SAMSON

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