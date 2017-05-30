310 examinees pass the Chemical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 310 out of 561 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila and Cebu this May 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABAD, ABEGAIL BRIGOLI
2 ABAOAG, MYRA LEORA DEL ROSARIO
3 ABARRO, JUSTINE MARIE ESTRADA
4 ABARRONDO, SHAYNE MAE DELOSO
5 ABAT, ENRICO DOMINIC DE MESA
6 ABEJERO, PAOLA JACHIN GONZALES
7 ABONETE, RHONALOU GUEGUE
8 ABRAHAM, APPLE FIESTA
9 ABREA, SARAH JOYCE LAURENCIO
10 ABUAN, MARIANNE JOAN HORE
11 ACAL, KATHLEEN JOYCE FERNANDO
12 ADEJADO, GLENMAR JERVOSO
13 ADIA, GENEVE RAY MALLARI
14 ADORNADO, GENARA NUARIN
15 AGUDO, ANNA LESLIE CABATIC
16 AGUILAR, JOHNWIN ENRICO PACATE
17 AGUITON, DALLIN CLYDE ENCARGUEZ
18 ALBERO, APPLE JOY
19 ALCARAZ, JOSHUA ALLEN AMPONGAN
20 ALCOMENDRAS, CHRISTIAN IVAN CABILLO
21 ALCUIREZ, GLADIE JOHN SOLON
22 ALEJANDRE, SARAHSTER ASTILLERO
23 ALEJO, MA KRISTINA ERASQUIN
24 ALSUA, MELISSA JOY DE LOS SANTOS
25 ALVAREZ, HAZEL IRIS CARIASO
26 AMBINO, YVETTE MAY RICO
27 ANG, QUEENIE ANNE FABRO
28 ANTONIO, MARTIN RAPHAEL STA ELENA
29 APELLIDO, CARLO JOHN CABUNGCAG
30 ARCAMO, NIEL KARL GUIANG
31 ARIMADO, MARISA TUMOLVA
32 ARMADA, KYZEL ZACARIAS
33 ASINGUA, JOHN KERULF ROMARES
34 ASPREC, RENZ MARVIN SINGSON
35 ASTILLERO, ERIK LANCE DY
36 ASUNCION, JONALYN AGCAOILI
37 AZUSANO, IAN PAOLO IBARRA
38 BADO, GIAN CHRISTOPHER PAGANGPANG
39 BAGABAY, REINIER JAY CORTES
40 BAMBA, JAIRA NEIBEL YAMBING
41 BANTUAS, RASHIDA RYHANNA LUCMAN
42 BASIS, RALYN JAY ARENAL
43 BATAYOLA, KARA SHEEN PAYOT
44 BEJER, NICK JHON RESARI
45 BELANISO, KAY KATHLEEN GO
46 BOLO, KENNETH OLEA
47 BORBO, ELLISON ELAGO
48 BORDADORA, RHEAMAE ARILA
49 BORROMEO, JOYAL ALEEN MIGUEL
50 BRIONES, ERICA LOUISE DULAP
51 BRONDIAL, JOHN KARLO AGUILA
52 BULLINA, MARY CLAIRE BEL-IDA
53 BUNQUIN, RAY MATTHEW ALVARO
54 BUSTAMANTE, MICHELLE TABULINA
55 BUTI, MARY DAPHNE ALOG
56 CABANILLA, CARMELO CABIGONA
57 CABATAY, REXTER CANTOS
58 CALATA, JOHN PAULO DEL MUNDO
59 CALUAG, JIANA KRIZIA ANN JUDITH DE BORJA
60 CALUCIN, CHRISTINE JOICE MOJICA
61 CANJA, NIEVES BAJAN
62 CANTOS, JONATHAN CUESTA
63 CAPILI, MARC JOSEPH AGGABAO
64 CAPURAS, MYLENE IDA
65 CARAGAN, MACRISA ALARIN
66 CARBONELL, NOREEN LIZETTE GIPULAN
67 CARLOS, RALPH JOHN DAVID
68 CARO, MARK ANTHONY DELGADO
69 CAS, SALVE MARIE RIVERA
70 CASANOVA, MIKHAELLA BELMONTE
71 CASTROMAYOR, ARIEL JOHN MINA
72 CASTULI, ALDOUS LAMUG
73 CATBAGAN, DENZEL DOYLE SOTERO
74 CHAVEZ, FROILAN ANGELO DALISAY
75 CHENG, ANNA DOMINIQUE MANGON
76 CHIONG, CLINT ABATAYO
77 CHUAUNSU, RICHARD MALCOLM II MACALAM
78 CLACIO, JARID ROSS CONTANTE
79 CLEOFAS, MARIA ELIZA ACAR
80 CO, V CHINA MARIAN BUENAOBRA
81 COKALIONG, CASEY MIRHAN
82 CONCEPCION, JERMIN BELTRAN
83 CONDE, CARINA GENERAL
84 CONDOL, DARA VEROMICA BUHAIN
85 CRISOLOGO, JOHN REINDLE SANTIAGO
86 CRISPINO, MARWIN GIRON
87 CUARESMA, EUGENE MANEGDEG
88 CUENCA, JENNY ROSE NIETES
89 CUIZON, JESSICA LESONDRA
90 DACAYA, FATIMA SHIENA SOLANGON
91 DAVID, DARWIN JAY PAGTAKHAN
92 DE GUZMAN, HARVY LAMAYO
93 DE LA PEÑA, LUIGI-TAM ERREA
94 DE LEON, JO-ANNA MARIA NACPIL
95 DELA CRUZ, LIEZYL
96 DELA CRUZ, MARIFE SANTOS
97 DELA CRUZ, MAUREEN CAYABYAB
98 DELMO, CARL APOLDOM CATINDIG
99 DEMOT, JUDY ANN BUGNAY
100 DIAZ, JOSE PAULO FRANCISCO
101 DIEZ, ROCHIE CABRITO
102 DIMAANO, JOSHUA GIL UGAY
103 DIO, CHRISTIAN JOSHUA GOMEZ
104 DIVIDINA, ROSAURO LAGRIMOSA
105 DIZON, MA CAROLINA DAGANZO
106 DONASCO, KRISTY MAE MANTATAO
107 DULATRE, JONATHAN CARLO REYES
108 EDQUIBAL, KRISTELLE HIPOLITO
109 ELIAS, RACHEL GERMO
110 ENECIO, MARIALIE MARAON
111 ENTENIA, REYJHON GALOS
112 ESCOBIA, SHIELA MAE MACADINI
113 ESCOTO, EZEKIEL KARL DINGAL
114 ESMALDE, MIRA LABRAGUE
115 ESTORES, EL NIÑO BRAVO
116 ETOR, LISSA HANNAH BARRIGA
117 FAJARDO, LEIZEL MANALES
118 FERNANDEZ, JEANNE PAULINE SANTOS
119 FERRER, PAULINE MANECLANG
120 FLORES, DEOGRACIAS III CULALA
121 FRANZA, GERALD OWEN MONTECILLO
122 GALANO, GINO CHALMAS
123 GALICIA, CARLO BATO
124 GAMBOL, RICARNILEHTE TIMBREZA
125 GARA, JOHN PATRICK NIEFES
126 GARCIA, AHMAD AGRAAN
127 GARCIA, JOHN EMNARD AQUINO
128 GERONIA, REYNALDO II MARCELINO
129 GERONIMO, EULENE ALBERT FLAVIER
130 GILDO, PENIEL JEAN ALVARADO
131 GOCE, IVAN REI LERPIDO
132 GONZALES, ELAINE GRACE
133 GONZALES, MAULINE ISSA FATALLA
134 GUEVARRA, MARK CARLO ASAYAS
135 GUZMAN, MYREEN LINGATONG
136 HECHANOVA, TORIBIO RAMON III ADANTE
137 HERMOSO, FATIMA SALIGUMBA
138 HERNANDEZ, GELVIN TENG CO
139 HERNANDEZ, JOANNA MARIZ BAGA
140 HERNANDO, KIMBERLY BOBIS
141 HINAMPAS, KAREN MAE BUSCANO
142 HUBAC, KRISTEN JOY TUBO
143 IGNACIO, MARELA MARIE ESTIPONA
144 ILAO, CHARISSE JUNIO
145 ILEJAY, JORGE ALBERTO HARADJI
146 JAINAR, STEPHANIE CLAVITE
147 JOMUAD, DENISSE ROBENSON YADAO
148 JUDDA, NASSER RAMIREZ
149 JURILLA, MARTIN COLE ACOSTA
150 KING, JEROME SPENCER SY
151 KING, ROLAND JR ESCREZA
152 KIPAS, LIG ANN DUAYNE JIMENEZ
153 LANDAGORA, FLORIE MAE BELENO
154 LANTIN, JAHZIEL PADURA
155 LASCANO, JEAN ALEXIS SOLANO
156 LAU, VICTOR JR JUVIDA
157 LAYOLA, ERIKA DE BORJA
158 LAYUG, NICOLE LOREMAS
159 LAZARO, COLLEEN JOY GARRO
160 LEAÑO, CHRISTIAN BRYLE CREDO
161 LIM, GERALD MARAY
162 LOMBOY, HAZELLENE PATRICE CASTRICIONES
163 LOPEZ, CLARENCE PACIFICO
164 LOPEZ, RAND HARVEY RIVERA
165 LOPEZ, ROSE ANNE REDONDO
166 LOZADA, AGAFE JOY CUIZON
167 LUCILLA, VALERIE VERGARA
168 LUMANOG, CHRISTIAN RAULE
169 LUMIO, VENDITH REFIL
170 LUSOC, PAUL LEMUEL GONZALES
171 MACUJA, MARIE FRANCE CAPACIO
172 MAGLASANG, JILLIANE LYNN DOSDOS
173 MAGPANTAY, VANESSA MALIGAYA
174 MAGPOC, RANIE LAGASON
175 MAGTULIS, VICTOR JOHN MARQUEZ
176 MAGUAD, GERALD VILLARUEL
177 MALIJAN, RALPH RICHARD GIRADO
178 MALILA, JAYHIEL SARTE
179 MALLARI, AUREA ELLAINE SALAZAR
180 MANAOIS, MARYBHEL DEL MUNDO
181 MANGUIAM, VON LOUIE ROSALES
182 MANGUILIMOTAN, KYLE ABAJO
183 MAPUTI, ANTHONY OLIVA
184 MARBIDA, ANGELIQUE CORTEZ
185 MASAOAY, JOSAFET GUTIERREZ
186 MATIAS, JUAN CARLOS DANILA
187 MATIAS, KARLO LOUISE DACER
188 MAUHAY, ROMARIZ BICOL
189 MEDINA, CYRA DAIN DIAMANTE
190 MEMIJE, RAYMUND ANGELO CABELOS
191 MENDOZA, GREGORY EMMANUEL JIMENEZ
192 MENDOZA, KINSKI RAMONES
193 MENDOZA, MARYMAR FARILLON
194 MILLANO, HERSHEY AZELLE
195 MOHAMETANO, SHIEK SULTAN ZAYED HADJI
196 MONLEON, IAN CARLO CIOCSON
197 MONTECASTRO, AURA COLLADO
198 MORILLO, SHIELA MAE UBAY-UBAY
199 MORQUIANOS, ALMIRA BHEL ARENILLO
200 MOSTRALES, GOLDA VERGARA
201 NAKANO, YUIICHI BORERO
202 NAKILA, LAWRENCE CASAÑA
203 NALZARO, PAUL JAKE BORDAJE
204 NAPAT, DIMPLE MARIE KAY SANTOS
205 NAZ, DONNA RHIA GAPUZ
206 NUGAO, KRIS KNOWELL LUCENA
207 NUQUI, JESUS PATRICK ESTANIEL
208 OBLEPIAS, CARMELLE JESSICA POBLADOR
209 OCAMPO, AILEEN PATULOT
210 ODIÑA, JOSEPH BIEN MERCADO
211 OKUSA, JAMES SORIANO
212 OMEGA, VICTOR ALVIN ABELLANOSA
213 OMPAD, KRISTINE LOVE GALICIA
214 OREL, MARY KRIS MOLABOLA
215 OÑATE, CLAUDETTE MIRACEL RUNES
216 PABUALAN, LOREJANE SINAYON
217 PADIOS, DAYANARA GLIZ CORDERO
218 PAHILANGA, ANGEL LANE OLAIRA
219 PALENCIA, IVANA FREY LOZADA
220 PALMA, LYNETTE GIMENEZ
221 PALOMAR, FARAH MAE ANGELA VILLANUEVA
222 PAREJA, CLAIRE SAGA
223 PARING, JOANNE CLAIRE BALDOMERO
224 PASCUAL, NONIE CORTEZ
225 PATICA, HAZEL DAWN BALINTUCAS
226 PATIÑO, KRISTINA ARQUIZA
227 PINTOR, YUMI
228 PITAGAN, PAULA JESSIKA CARAMAY
229 PO, JEARIE MAE BELL GARCIA
230 PORTULA, KATHERINE CHUA
231 PRIETO, AARON PAUL VENTAR
232 QUETUA, GEMARIE HAZEL FRANCISCO
233 RABACA, GLEVEE EVIOTA
234 RABANES, ANTONINO JR NERI
235 RABE, CARLO JOHN DALUMPIENES
236 RAFON, MIKAELLA STA ANA
237 RAMIREZ, RACHEL VIEN MADLANGBAYAN
238 RAMIREZ, SHEIRILYN PEDROCHE
239 RANGAS, CHARLYN GALAGAR
240 RAPON, SHARAH MAE
241 RAVANERA, GERALDINE ALAMEDA
242 REAL, GLENA JOY CARINGAL
243 REBOSURA, JANINE RIVA
244 RED, CID REY EBO
245 REGENCIA, RODGIN GRACE DE RAMA
246 REJUSO, MARK ARTHUR VILLARIN
247 RENTON, PAULO DE GUZMAN
248 REYES, JET LEONARDO PAZ
249 REYES, KRISTINE JOY LOPEZ
250 REYES, NIKKA ZORRAINE TRIBACO
251 ROMAN, JHUNEL ANTONIO MARIBBAY
252 ROMERO, CLAIRE SANICO
253 ROSALES, ARON-JORGE PEREZ
254 RUBIO, KEVIN ALFIE RATILLA
255 RUIZ, JAO JANCEN BOLOYOS
256 RUSSEL, KRISTOFER BOY CEREZ
257 SACAYAN, DANICA DALMACIO
258 SALAZAR, KAEZELLE LACHICA
259 SALTING, MARTIN ANGELO PALMA
260 SALVACION, SARAH KATRINA VILIGANILAO
261 SALVADOR, MARILEN AGLIAM
262 SAN JUAN, KATJA ARABELA SANTIAGO
263 SANCHEZ, JANN PAULINE TRONGCO
264 SANTIAGO, CHRISTINE NICOLE RODRIGUEZ
265 SARANGAYA, GAIL VADLIT
266 SARMIENTO, TRACY MARA REALO
267 SAUSA, JIRALDEN CANILLO
268 SECAPURI, ERROL NOSTARES
269 SEPE, MARIA CHRISTELLE CRUZ
270 SIAOTONG, CAMILLE DOMINIQUE CORDERO
271 SIMANGAN, JOSE SIMON JR PATACSIL
272 SINGH, DALJIT CASTILLO
273 SUPAN, I-RIS BERGULA
274 SY, JOHN RICHARD SIA PUA
275 TADIOS, JOHN STEPHEN JEROME GUERRERO
276 TALIP, CELSO JR MANON-OG
277 TAN, CORINA CUSTODIO
278 TAN, MAC LESTER ANDANTE
279 TANDINGAN, WAYNE LORENZ BAGANO
280 TANGCAY, HAROLD RESANE
281 TAPIADOR, JONAYKA ARAMBULO
282 TAÑEDA, JOHN PAUL DEL MUNDO
283 TENORIO, AILEENE COLLANTES
284 TEODORO, NOWELL NEILL DIRAIN
285 TING, RACQUEL RANCHIE AQUINO
286 TIRONA, ANNA KARENINA ARROYO
287 TOGONON, PATRICIA PASCUAL
288 TOLEDO, JENNY NULLAN
289 TOMONGHA, ROSEMARIE JOYCE ABELLA
290 TOPACIO, KEENE LOUISE DE LEON
291 TRINIDAD, CARLA ANGELINE PALAGANAS
292 TRINIDAD, JOSEPH JAY BAYONA
293 TUNGALA, NIKKA SHARMAINE BUNAL
294 TY, BEA LUTCHI ONG
295 ULANGCA, DORIS ANGELICA BATISLAON
296 UNIAS, VAN CLITTON WAGUIS
297 VALIENTE, CHERRY-JOY SALVOSA
298 VEGA, MARY ANN TAPALES
299 VIDAL, LEO TOR EDRIK CORTEZ
300 VIERNES, JOHN DENVER APOSTOL
301 VILLAFLORES, MAY NAPATA
302 VILLANUEVA, KRISTINE ANN FRIAS
303 VILLARUZ, VIENA MAE ESCARE
304 VILLEGAS, VANDERVILLE GULAPAN
305 YAGYAGEN, SHIELDERA LYNN LAGADEO
306 YANSON, CHIMEE MARIE ESCALONA
307 YAP, JUDITH ASADA
308 YAP, MICHAEL PARAGSA
309 YOGYOG, ERWIN CORREA
310 ZAPATA, NEIL SAMSON
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