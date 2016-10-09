Sunday, October 9, 2016
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    3,110 examinees pass the Mechanical Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 3,110 out of 4,470 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu and Davao last September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABAA, LEONARD JOHN  BUENVIAJE
    2 ABAD, JUAN PAULO  LIBIRAN
    3 ABAD, MARLO JOSE  MENDOZA
    4 ABADANO, CHRISTIAN  CODERES
    5 ABAINCIA, MARK ANTHONY  BAUTISTA
    6 ABALLE, IAN  VERSALES
    7 ABALOS, GABRIEL  CADIZ
    8 ABANES, EMMA GRACE  POLITICO
    9 ABANES, JOHN MARK  MAAPE
    10 ABANIL, KIRBY  TIEMPO
    11 ABANSI, MAUREEN  MOZO
    12 ABAO, ALFREDO III  MENDOZA
    13 ABARQUEZ, JUPITER  AMRAD
    14 ABARQUEZ, SIMON JO  RABUYA
    15 ABAS, JAYMON  MALIPOT
    16 ABAYON, JANDELL  GUZMAN
    17 ABDALA, JOHN LOUIE  TALAIN
    18 ABDULLA, DINCER  MAGHANOY
    19 ABELLAR, PAUL RAVEN  LABAYA
    20 ABELLARE, MERVIN  DOQUILLA
    21 ABENOJA, JAN JOSEPH  PANOPIO
    22 ABIAD, DONNABEL  BATAO
    23 ABIDIN, BRIAN  TANGLAO
    24 ABISADO, ALDRIN RAZEL  JAYOBO
    25 ABLANZAR, KENNETH  SETUBAL
    26 ABON, ALVIN FRANCIS  CAPARAS
    27 ABRAHAN, JAN AERON  GARCIA
    28 ABRENICA, CARL AERON  ILAGAN
    29 ABRENICA, DHONA NUELISA MAE  DE LA PAZ
    30 ABRENICA, MARK KEVIN  NARVAEZ
    31 ABSARA, AL-RAFFY  TAN
    32 ABUAN, KEVIN  SAPON
    33 ABUAN, MARCO JOHNVER  AGUDA
    34 ABUCEJO, ALLEO JOSEF  FERNANDO
    35 ABUSTAN, JOHN REYMARK  RONDOLO
    36 ABUYAN, JOHN MICHAEL  BALA
    37 ACENAS, ANGELO  APAO
    38 ACERO, JONAZ EDRIDGE  CABRAL
    39 ACERO, ROBERT  CAITOR
    40 ACFIAWEN, NOEL ILLUMINADO JR  WAILAN
    41 ACORDA, SHIN RAY  SUBALDO
    42 ACOT, ROBERT MARTIN  ESTANDARTE
    43 ACOY, KEVIN FRANCIS  MAGBIRAY
    44 ACQUIN, CRISVIEN  MAGALLANES
    45 ACTA, ROMEO JR  REBOTICA
    46 ACUSAR, RAN JULES  BILLEDO
    47 ACUZAR, BENEDICT  LANDAGORA
    48 ACUÑA, CARL ELZEN  CRISOSTOMO
    49 ADAME, CHRISTIAN JOSEPH  GARCIA
    50 ADATO, MON PAULO  VELANDREZ
    51 ADIA, CRIZZETE  MAGPANTAY
    52 ADIAL, CATHERINE GRACE  JAMANDRE
    53 ADOLFO, ELSON  MIRASOL
    54 ADUCAL, EDMAR  GLINOGO
    55 ADUNAY, ARIEL  CADUSALE
    56 ADVINCULA, ADRIAN TERENCE  SUYAT
    57 ADVINCULA, ANTHONY  MASINDA
    58 AFABLE, ARCHE BRYANT  ABAD
    59 AGALOOS, NICKSON  BRIONES
    60 AGAO, FRANCIS  SIMBULAN
    61 AGASANG, VINCENT  MORAN
    62 AGAUNA, FRANCISCO MIGUEL  SANDIG
    63 AGBON, SYRELL  TATOY
    64 AGBUNAG, KOICHI  SANTOS
    65 AGGABAO, MARC BRYAN  CORPUZ
    66 AGHON, CHARLEY  CANTILLAS
    67 AGITO, ADRIAN  PARADEZA
    68 AGITO, CHENELLE  DE GUZMAN
    69 AGNES, JELYN  ANDRINO
    70 AGUDO, DENNIS CHRISTIAN  DELA CRUZ
    71 AGUILAR, LIN FORD ALLEN  SACATANI
    72 AGUILUS, HALDON JELO  EVANGELISTA
    73 AGUIRRE, JULIUS  PAULINO
    74 AGULLO, DANNA LEE  ANIANO
    75 AGULO, ARBHE  DE LOS REYES
    76 AGUSTIN, FERNANDO JR  GAYOL
    77 AGUSTIN, MARK ANTHONY  YORO
    78 AJERO, JOHN JHAZE  FERNANDEZ
    79 ALAMIS, RAMIRO  VALENZUELA
    80 ALANUNAY, LILY ROSE  TABOADA
    81 ALARCON, IZER JOHN  BAYDAL
    82 ALARCON, VICTOR PRINCE  BALIWAG
    83 ALARCON, VONSON SANI  SUMAGUE
    84 ALBA, EZEKIEL  MAGALLANES
    85 ALBAO, EMMIE JOY  QUE
    86 ALBAY, CHRISTINA  NAVALES
    87 ALBIT, RONIEL  NARISMA
    88 ALBON, HYAZELL  ESMIL
    89 ALBORO, RIOVEC  GABELIÑO
    90 ALBOROTO, TEODORO JR  ESTOMAGO
    91 ALBURO, JIM KENNETH  EUSEBIO
    92 ALCANTARA, CARLO  DETUYA
    93 ALCANTARA, DAVID DREI
    94 ALCANTARA, ERNANIE JR  CURA
    95 ALCANTARA, HERSEST  BAÑACIA
    96 ALCANTARA, WYERLO  APILADO
    97 ALCARAZ, MCLIMUEL  GOJIT
    98 ALCARAZ, RABBI  VILLENA
    99 ALCONTIN, FAUSTO  SABIRON
    100 ALCOVER, CHRISTIAN MELVYN  MEDALLA
    101 ALCUIZAR, JEFFRY  DEROY
    102 ALDAVE, MC JERBIE  NATIVIDAD
    103 ALEJANDRO, JON TRISTAN  GIMENA
    104 ALEJANDRO, MAC DANIEL  CONSTANTINO
    105 ALFARO, NESTOR JR  VILLAMIN
    106 ALFARO, POTENCIANO  TINAMBACAN
    107 ALFONSO, MA KEVINA  ANDRADE
    108 ALFORQUE, CARYL JUNE  JUMAWAN
    109 ALFORQUE, DAN MICHAEL  OPURA
    110 ALHAMBRA, PAULO GABRIEL  VALLE
    111 ALIB, RENZ DOMINIC  CLAVERIA
    112 ALIDIO, EZEKIEL  PASCUA
    113 ALIGANGA, JAKE ALDRIN  CABALUNA
    114 ALIGO, JESSA  BADBADAWI
    115 ALIHUDDIN, MAHMUR  AMMAD
    116 ALINDAJAO, JAY GENE  CAÑETE
    117 ALINSUG, FAIRLYN  NUÑEZ
    118 ALIPIO, WILFREDO  PINEDA
    119 ALISBO, DANES KARLO  MAGPAYO
    120 ALIT, JOHN MICHAEL  PAMPLIEGA
    121 ALIWALAS, PHILIPPE VON NIGEL  TORRES
    122 ALIÑAB, JANSON  GELACIO
    123 ALLANA, ADRIAN  AUSA
    124 ALLANIGUE, JOHN RAY  MANANGQUIL
    125 ALLAPITAN, JAY-AR  JUNIO
    126 ALLAWAN, NICHOL IVAN  GIGUIENTO
    127 ALLIBANG, ERICSON  VALDEPEÑA
    128 ALMARA, RISA ANGELICA  AQUINO
    129 ALMARES, CHRISTIAN NOUEL  DE QUINA
    130 ALMAREZ, MARJORIE  LAMBOT
    131 ALMENANZA, JAN  SIETEREALES
    132 ALMIA, FRANCIS  MORALES
    133 ALMOROTO, ROEL  LABADOR
    134 ALOJADO, VLADIMIR PERCY  TIMSON
    135 ALOLOD, VINCENT PAUL  BALDONADO
    136 ALPAY, JHARED  FLORES
    137 ALTO, JOHN PAULO  FORMALEJO
    138 ALVAREZ, CHARLES JOVAN  HERNAN
    139 ALVAREZ, JELLY MAE  MACARAIG
    140 ALVAREZ, JUAN MIGUEL  DE LEON
    141 ALVAREZ, MICHAEL  BAGALAY
    142 ALVAREZ, REYLAN  MARILAO
    143 ALVAREZ, VON FREUD  PANSOY
    144 AMAGO, JEVIN  PANGANTIHON
    145 AMANO, KENNETH
    146 AMANSEC, JOSEPH  NATIVIDAD
    147 AMANTE, RYAN JESTER  TAMPUANGCO
    148 AMARGO, KESTER DANTLEY  VERGARA
    149 AMAT, ALGAJIR  JAINAL
    150 AMBAL, NIKKO  DUCO
    151 AMBAT, DAVID RENZ  VILLOSO
    152 AMBINO, FREDERICK  RICO
    153 AMBROSIO, ANDREA MARIE  VALE
    154 AMOC, HERACLEO JR  BALIQUIG
    155 AMORA, JUN-REY  CAHOY
    156 AMPARADO, RONNEL  ABOGADO
    157 AMPARO, JUSTIN RAY  HILADO
    158 ANAY, ROBIN  PALACIO
    159 ANCHETA, BRYAN  PUASA
    160 ANCHETA, HAZEL JOY  LIBRES
    161 ANDAL, LEONARD VINCENT  PARUNGAO
    162 ANDALEON, ALFONSO  SEVILLA
    163 ANDALEON, JORDAN  GLUTON
    164 ANDALES, JASON  BEQUIO
    165 ANDAYA, JOHN PAUL  AUSTRIA
    166 ANDERSON, JASON  OLIVER
    167 ANDRADE, KARLO  MACATANGAY
    168 ANDRES, MARK ANTHONY  MAGAT
    169 ANG, JAY RON  BILES
    170 ANG, JOHN WESLEY  ROTAS
    171 ANGANA, ROGED MARTIN  OMEGA
    172 ANGELES, ANGELO  VILLAMOR
    173 ANGELES, GERARDO III  STA MARIA
    174 ANGELES, HARROLD  BALMORES
    175 ANGELES, MARK JUSTIN  JUGAL
    176 ANGELO, JOHN PAOLO  PEÑANO
    177 ANINGAT, JOSEPH JEANHER  CLEMENTE
    178 ANLACAN, MARK EDISON  CANCINO
    179 ANONAS, JACKLIE  MADRIGAL
    180 ANSALDO, DEXTER  UY
    181 ANTIGA, JAYLE GREGOR  MANILI
    182 ANTINIOLOS, GELLIE  PEREZ
    183 ANTIPASADO, HAROLD KIM  ROMERO
    184 ANTIPUESTO, ARIEL  PACRES
    185 ANTONIO, LYNDON  PADAMA
    186 ANTONIO, RAMONITO JR  VILLANUEVA
    187 ANTONIO, RAY DERICK  PESIGAN
    188 ANTONIO, WILHELM DENNIS  TORRES
    189 APIAG, JEREMIAS  ECO
    190 APIGO, ROWELL  CASUGA
    191 APILADO, ANDRAE FRANZ  CAYETANO
    192 APILADO, JOSHUA NOEL  PULMANO
    193 APOLINARIO, CLARK  CAPILLANO
    194 APONESTO, MA JIZZA  MARTIREZ
    195 AQUIATAN, APPLE JANE  MARAMOT
    196 AQUINO, BANJOVI  DISPO
    197 AQUINO, MARVIN  VELASQUEZ
    198 AQUINO, MON ALDRIN  ESPIRITU
    199 ARA, KARL ANGELO  MANDIN
    200 ARABEJO, ROLLY  ALEJADO

    201 ARAGON, LOUIE  GOZUN
    202 ARAGONES, ANDREI RAMIER
    203 ARANAS, MARK KEVIN  CALABRIA
    204 ARANCON, ISABELO III
    205 ARANDA, ALEX JR  SILLA
    206 ARANTE, LIBRADO JR  ALAVERAN
    207 ARAO, ZOREN  SAZON
    208 ARAÑEZ, MAURICE DUANE  ARCEO
    209 ARCAYERA, XIAN LOUIS PATRICK  ROXAS
    210 ARCENA, GERALD  ARICA
    211 ARCENAS, JULIUS  BOLASTIG
    212 ARCETA, SHOWN MARTIN  CHAVEZ
    213 ARDID, BERNARD  HERNANDEZ
    214 ARE, HERNANE  BALDOZA
    215 ARELLANO, ARLENE  DELA ROCA
    216 ARENIEGO, JIREH  MAGNAYE
    217 AREQUEZ, MICHAEL  PILAPIL
    218 AREVALO, KENNETH  MENDOZA
    219 AREÑO, MARK ANTHONY  BAMBA
    220 ARGANA, JOHN PATRICK  FAMATIGA
    221 ARGUELLES, JAMES MICHAEL  CARUMBA
    222 ARIAS, JAN GAVEN  OFAMEN
    223 ARICAYOS, ANGELO MARC ADZYL  MARTINEZ
    224 ARIMBOYUTAN, MERVIN  DE LEON
    225 ARINGO, ELEOMER  RAMOS
    226 ARMAS, KENN JOHN  GUDACA
    227 ARMAS, STEVEN JOHN  PACIO
    228 ARNAIZ, GENESIS  OLISCO
    229 ARO, JOHN GEO  PACALDO
    230 AROMIN, ALBERT  SE
    231 ARQUERO, NEIL RICHMOND  BO
    232 ARQUIZA, ARNOLD  ABUEL
    233 ARREOLA, AUDREY  GAMBON
    234 ARRIBAS, RUEM  GARROTE
    235 ARRIESGADO, ALFON CAESAR  VELOSO
    236 ARRIESGADO, IAN  ERESO
    237 ARTAJO, JACKYLOU  HUMBID
    238 ARTAJO, VIRGILIO JR  ANG
    239 ARUGAY, NICKO  ARUGAY
    240 ARZADON, SAMUEL  NAVOR
    241 ARZOBAL, RYAN  CULTURA
    242 ASAJAR, MARK EDWARDSON  CAPISTRANO
    243 ASBAN, RHOEL  TORNO
    244 ASENIERO, GEMAR  ESMERIA
    245 ASI, ADELINE  BORJAL
    246 ASI, JULIUS  DELEÑA
    247 ASILO, EUGENE  MENDOZA
    248 ASIN, ARVIN NES  ANGELO
    249 ASIÑERO, JOEL  LLUVIDO
    250 ASRI, VIANNEY JOHN  URBINA

    251 ASTRERA, PHILIP JHON  CATAPANG
    252 ASTUDILLO, ANGELIQUE  UMANGIL
    253 ASTUDILLO, JOSE  GUMPENG
    254 ASUMBRADO, JEANNE VIE  REAMBONANZA
    255 ASUNCION, GABRIEL  PANGILINAN
    256 ATADERO, ALBERT JAMIE  DEL ROSARIO
    257 ATANOSO, MARC DAVE  REGULACION
    258 ATES, MERGRACE IRENE  NUÑEZ
    259 ATIENZA, ABIEL ALLAN  ATIENZA
    260 ATIENZA, DON NATHANIEL  SALONGA
    261 ATIENZA, JEFFREY  BARRERA
    262 ATIENZA, MEL ARVIN  SUMAGUE
    263 ATIENZA, PAUL JOHN  CALORACAN
    264 ATIENZA, RONNEL GLENN  ANDAL
    265 ATON, JOHN HARVEY  GAMOLO
    266 ATUBAN, MANNIE  LUCAS
    267 ATUELAN, NEIL ADRIAN  PABLO
    268 AUCENA, ROGER DEO  GENERAO
    269 AUGUIS, VANN JORDY  JUARBAL
    270 AURELIO, JOAN  GRUTA
    271 AUSTRIA, DREXLER ROY  MACALINDONG
    272 AUZA, CEISAR IAN  SEGUNDO
    273 AVELLANA, JAN MARVIN  ZANTUA
    274 AVENIDO, LUIS GABRIEL  ARAUJO
    275 AVILA, ALDRIN  VILLAFLORES
    276 AVILA, GRAHAM  DAYAG
    277 AVILA, JEFFREY  COSTAN
    278 AVILES, ARIEL  NARVAEZ
    279 AWA, MILLICENT  CAPANZANA
    280 AYA-AY, BENJIE  YUSALINA
    281 AYCO, AMEE KRISTIN  LAAB
    282 AYCO, JERALD  MALAGAMBA
    283 AYENTO, FRANCIS JASON  CRUZ
    284 AYON, ROEL  CANDIDO
    285 AYSON, GIAN CARLO  GARCIA
    286 AYUNO, PETER JULES
    287 AYUPAN, RENZ MIKHAEL  FLORES
    288 AÑONUEVO, DANIEL  HESITA
    289 BABAC, RALPH JAZAEL  MANAHAN
    290 BACANI, RAYMARK  JAVIER
    291 BACARISAS, JIM REY  DEL CASTILLO
    292 BACARRO, GERALD  ATURO
    293 BACO, JOVANIE  PESTILOS
    294 BACULPO, MICHAEL DAVE  GUCMAN
    295 BACURIN, NORDAN  AZADA
    296 BADAYOS, RONAN  SERRANO
    297 BADDONG, BASH RASHID  TACTAQUIN
    298 BADILLA, MA JODELLE  CAMPANERO
    299 BADO, JAINE  LAYAN
    300 BADONG, ERYLL JOSHUA  BONDOC
    301 BAGADIONG, JERICO  NAUNGAYAN
    302 BAGAMAN, JOHNZER  CENTENO
    303 BAGONA, DARWIN JOHN  SANCHEZ
    304 BAGSIT, RONEL  AGENA
    305 BAGUINBIN, MARK ANTHONY  ANDALES
    306 BAHIAN, ARCHIE  CUBILLAN
    307 BAHINGAWAN, MARY ROSE  DAWAN
    308 BALAGSA, BONIFACIO JR  FERMIN
    309 BALANCIO, MANUEL JAYSON IV  INALDO
    310 BALAQUIAO, MARIO JR  BELLO
    311 BALATAYO, JHONEX NELSON  YMBONG
    312 BALAYAN, RONALD  MESA
    313 BALBIN, ADRIAN  BALUTE
    314 BALBUENA, ALEN  DE GUZMAN
    315 BALBUENA, PATRICK  BALDO
    316 BALDE, MIGUEL ALDRIN  ACOSTA
    317 BALIAD, SHELA MAE  CONTRERAS
    318 BALICSA, JOHN MARTIN  CUBILLA
    319 BALILI, KENNETH JED  GAMAD
    320 BALINGIT, KELVIN ERROL  LAGAZON
    321 BALINGIT, MA ROBINA  QUINTANA
    322 BALISALISA, GENESON  ABILA
    323 BALITON, PAULO  CASERES
    324 BALITUSTOS, ROGIE  SOTEROL
    325 BALLADOS, JUDY LYN  GONZALES
    326 BALLARTA, OSCAR JR  MENDOZA
    327 BALLENO, LEODIMAR  CASQUEJO
    328 BALLESTEROS, LORENZ REY  ABAD
    329 BALMOJA, PHILIP CEAZAR  MANALON
    330 BALOT, AQUILINO JR  ESPINOSA
    331 BALUCOS, RENIER  DEOCAMPO
    332 BALUYUT, CARL DENCY  SUMIRA
    333 BALVERDE, GRACELENE  MEDRANO
    334 BAMBA, MARK FRANCIS  ESTRELLA
    335 BANAAG, JEOFFRY  AWITIN
    336 BANAG, ARVIN JOHN  YAP
    337 BANDILLO, NICKY  BATILLER
    338 BANDIOLA, CEDIE  APOLONIO
    339 BANDIOLA, RAYMARK  PAYOT
    340 BANGLOY, CARL ANGELO  RIZAN
    341 BANIEL, ANTHONY  SERRANO
    342 BANOS, ABRAHAM  MINOS
    343 BANSIL, ARZEL  GONDA
    344 BANTAY, AYRTON JOHN  VALENZUELA
    345 BANTOLO, EDISON  DAYAWAN
    346 BANZON, RANIER ALEXIS  SALES
    347 BAOY, EDRETH CHELIN  LOPEZ
    348 BARABAD, FE  LABRAGUE
    349 BARABONA, JASSELE  FRANCISCO
    350 BARACAS, ROSALIE  ABARRA

    351 BARAJAN, SARAH JANE  LAGAMON
    352 BARAÑA, MARVIN  RABELAS
    353 BARBA, RAYVEE  ORTEGA
    354 BARBASA, DANIEL JAMES  VILLONES
    355 BARCENAS, HENRIKSEN  MIRADOR
    356 BARCENAS, LORENZO MIGUEL  SALADAGA
    357 BARCILLANO, KRISTIAN  FUENTES
    358 BARDELOSA, ELAINE AUBREY  PAGHUBASAN
    359 BARIA, FRANCIS  BERMUNDO
    360 BARING, CHRISTIAN  ARREGLADO
    361 BARONA, MARK  JORE
    362 BARONDA, JOYMARIE  EDAÑO
    363 BARQUILLA, MERICCI DIANE  MEDRANO
    364 BARREDA, JOEVIC  BEJAGAN
    365 BARREDO, BERNIE JOHN  CAWAGAS
    366 BARRETTO, MARK ANDREW  CORTEZ
    367 BARRIGA, ELEONOR  CALAPARDO
    368 BARRIGA, KARL JAKE  RAMONEDA
    369 BARROGA, JARED ERICK  LASIC
    370 BARSOLASCO, ERIE NEIL  VILLARIÑA
    371 BARTE, NEMWEL  GABA
    372 BARTOLAY, KENNETH  LOBO
    373 BARTOLO, DENNIS  ABARRA
    374 BARTOLOME, JOSE MARIA  MAGLENTI
    375 BAS, JOHN MARK  FLOR
    376 BASAÑEZ, SERG  IBALE
    377 BASCO, JOUGEE  VALENDEZ
    378 BASILIO, JUAN PAOLO  MANUEL
    379 BASILIO, MARCO  DIZON
    380 BATALON, SAM ONIL  NATIVIDAD
    381 BATAN, CRISUM  PARENTE
    382 BATAWIG, KEITHLY KLARKE  BANIAGA
    383 BATE, LADRICSON  LOYOLA
    384 BATHAN, JOHN MARK NORMAN  GAMBOA
    385 BATIQUIN, JOHN PAUL  BERMEJO
    386 BATOMALAQUE, KRISTIAN RAY  GUTANG
    387 BATULANON, CARLO MARK  INFIESTO
    388 BATUTAY, JEDVIC NEIL  GONZAGA
    389 BAUSIN, ELSPITH  MAJOMETANO
    390 BAUTISTA, AIVAN  GINEZA
    391 BAUTISTA, DARREN  YAPENDON
    392 BAUTISTA, EXEQUIEL  VERDALUZA
    393 BAUTISTA, GERALD JAY  BENIDO
    394 BAUTISTA, HAYSON DARREN  RAMOS
    395 BAUTISTA, JAMES VICTOR  CASTRO
    396 BAUTISTA, JAYBERT  CHICO
    397 BAUTISTA, JAYVEE  OMAGA
    398 BAUTISTA, JONATHAN  VILLAPA
    399 BAUTISTA, LANS ANTHON  LIBOT
    400 BAUTISTA, MA KARLA JESSICA  LAGMAN

    401 BAUTISTA, PRECIOUS EUNICE  DE RAMOS
    402 BAUTISTA, ROLAND FIDEL  TAPNIO
    403 BAUTISTA, YVES KEVIN  PADUA
    404 BAWISAN, NOLE  BELLO
    405 BAYADAS, JONNIE  AWAS
    406 BAYALAS, FYL BRIAN  ALDA
    407 BAYANIN, JUSTINE JONAS  MILAN
    408 BAYLOSIS, JOHN JEMAR  AMOGUIS
    409 BAYLOSIS, MEL JOSE  NAVA
    410 BAYNO, JOHN ANDREW  MADELO
    411 BAYON, CRIMSON  MONDIGO
    412 BAYONA, JOHN ANDRE  BORANTES
    413 BAYONA, ORVIL  SOBREMISANA
    414 BAYRON, JOAN  ARGUILLES
    415 BAYSIC, JOSE MARI  MAÑAGO
    416 BAÑARES, MARK ERIK  DOCTOR
    417 BEJAR, PINKY  VOLPANE
    418 BELACHO, IVAN JOHN  AURELIO
    419 BELARMINO, LOVELY ANN  DELA CRUZ
    420 BELBAR, MARK JAYVHIE  RICARO
    421 BELEN, ERIC  SALOMES
    422 BELEN, MARVIN  MACALINDOL
    423 BELER, PRINCESS MARY ANGELIQUE  SARMIENTO
    424 BELISTA, ALLEN GLEN  SAMBOA
    425 BELLIN, JESUS III  GARCIA
    426 BELORIA, MA ANIDA  BUENAVISTA
    427 BELTRAN, FLOYD ALJON  ROSELO
    428 BELTRAN, KRISZA ALEXANDREA  SALVADOR
    429 BENDALI-AN, KARL MICHAEL  FEDERICO
    430 BENEDICTO, ALVIN  SOL
    431 BENGAT, WINSTON  ESPAÑOL
    432 BENITEZ, MARAH JANE  CALICA
    433 BENITO, FRENCH ERVIN  MABABA
    434 BENOSA, ZEUS  LENDIO
    435 BENSIG, MYSIE  GONZAGA
    436 BENTER, MARK ANTHONY
    437 BENTILLO, FRAN ANTON  ORTIZ
    438 BERAME, JOSE ANTHONY  PAHUGOT
    439 BERANA, LESTER  BAGON
    440 BERBERABE, VERGIL JASPER  LAT
    441 BERDAN, JOHN LESTER  LAURA
    442 BERGADO, EDMAR  VEROLA
    443 BERING, SHIELA MARIE  ANTO
    444 BERMISO, ANTONIO  SEBALDA
    445 BERMUDEZ, JAKE CHRISTIAN  GARCIA
    446 BERNABE, CAROL JANE  DELA PEÑA
    447 BERNABE, JASPER  FORELO
    448 BERNABE, MERCEDEZ  ACOSTA
    449 BERNABE, NOEL JR  LOREDO
    450 BERNANTE, DEAN  GUMANIT

    451 BERNARDO, JOSE JANARDAN  OBMERGA
    452 BERNARDO, REYMAR  RAMOS
    453 BERRO, JERFY  VALDON
    454 BERSANO, JEFFREY  TORREJOS
    455 BERTE, KRISTIAN MARK  GARDUCE
    456 BESAÑES, TYRELE JOHN  ALIGANGA
    457 BESCORO, IAN KENT  SEÑORA
    458 BIAGAN, JULEX  ARCEGA
    459 BIAZON, MARK ANTONY  LUMBAO
    460 BIBANGCO, ERWIN  PALMES
    461 BIBON, JUL-AZID  BADDA
    462 BICO, MICHAEL JOHN KEANU  ONG
    463 BIELES, MARK KEVIN  MEJIA
    464 BIGCAS, FRANZ LOREN  MAGISTRADO
    465 BILBAR, MARK  LEMERA
    466 BILLOCOG, SAMUEL  ROJAS
    467 BILLONES, GIL LOTH  MISSION
    468 BILLONES, KIRSTEN  RAMIREZ
    469 BILLONES, RICMAR  TEJADA
    470 BILOG, AUGUSTO  LAMPA
    471 BILON, BEVERLY JOY  ILAW
    472 BILOY, RENAN  GURIEZA
    473 BINAY-AN, DARYL  TUBAY
    474 BINAY-AN, JEREMIAH  SINANO
    475 BINSOL, LEROY ANGELO  ACOSTA
    476 BINUEZA, JAKE ERNEST  PEPITO
    477 BINZA, LENTON  LANA
    478 BISA, ARVIN  DINGLASAN
    479 BISCO, MATTHEW OLIVER  GRET
    480 BISDA, ARTHUR JAMES  TAN
    481 BITAO, PHILIP  EUSEBIO
    482 BITAYO, GERALDITO  MANTUA
    483 BLANCO, ROMMEL  BUSTAMANTE
    484 BLAY, CLARA JANE  MANALO
    485 BODINO, MARK  CANALETA
    486 BOISER, EARL JOHN  HAGUTIN
    487 BOLA, JHON PATRICK  TALLER
    488 BOLANTE, JOHN ASHLEY  CARIGO
    489 BOLEYLEY, NIMROD DENMARK  PANGTADON
    490 BOLO, EDUARDO  BASTATAS
    491 BOLO, JUD CARI RUI  RUIZ
    492 BOLORON, NIÑO LOUIE  REYES
    493 BONAFE, BINEDECT JIROME  LAQUIHON
    494 BONALOS, CRISENTE JR  DINOPOL
    495 BONAVENTE, FRANCIS RALPH  BOROC
    496 BONBON, JOHN BENEDICT  DUNGOG
    497 BONDOC, HAROLD  DE GUZMAN
    498 BONGAY, RALPH KEVIN  BALFOUR
    499 BONGCARON, CHRISTIAN DOMINIQUE  GUADALQUIVER
    500 BONGHANOY, REYMUND  DAFFON

    501 BONGON, ACE  NACIANCENO
    502 BONIFACIO, JOHN CARLO  REANTORCO
    503 BONOTAN, ANTHONY  LICOS
    504 BONTUYAN, DUSTIN  OLAR
    505 BORBON, JUAN CARLOS  CASTRO
    506 BORBONGA, SHELDON  ACEDO
    507 BORCELAS, KEZIA CHRISTINE  DIOLATA
    508 BORINAGA, RAUL JR  ORGE
    509 BORINAGA, STEPHEN  ABAPO
    510 BORJA, JENELITO  RUSIANA
    511 BORRINAGA, BERN CARLO  CABANGAN
    512 BOSAING, LOPE JR  DEGYAWI
    513 BOTEROS, NOLAN  SILFAVAN
    514 BOTIAL, GIBRAN CONRAD  PABLEO
    515 BRAVO, MELCHOR
    516 BREIS, KRISTOPHER  RUIZ
    517 BRETANIA, MARY GRACE  ANDALES
    518 BRIOL, LESTER  BOLON
    519 BRUCAL, RENN VERIC  DIMAYUGA
    520 BUAN, EMERLAN JOY  CALMA
    521 BUCASAS, MARK JOSEPH  BALCORTA
    522 BUCTUAN, ANJO  POCOT
    523 BUE, CYRENE MAY  BRUTAS
    524 BUEMIA, EARL  MEDALLON
    525 BUEN, JEROME  JESTRE
    526 BUEN, JOSE CHRISTOPHER  VILLAMOR
    527 BUENAFE, JAY  PALERMO
    528 BUENAFLOR, MARK JOEL  FABIA
    529 BUENAFLOR, VINZ KRISTOFF  FRANCO
    530 BUENAVENTURA, FERNANDO JR  BERGONIA
    531 BUENBRAZO, JOSEPH  ESIC
    532 BUENCUCHILLO, JAY-R  SALAZAR
    533 BUENVIAJE, NEIL TRISTAN  MARAMOT
    534 BUGAYONG, GEORGE MARCELO JR  BANZON
    535 BUGAYONG, REV  DE LOS REYES
    536 BUGTAY, ERWIN ROY  GARGAR
    537 BUGTONG, MARK  ROBLE
    538 BUHAY, REUEL  SAMIA
    539 BUHION, EDGAR  MANLANGIT
    540 BUKID, FRANCIS  AUDITOR
    541 BULAH, ARIEL  VILLANUEVA
    542 BULANHAGUI, JED LIMUEL  EJE
    543 BULANHAGUI, MAYRIEL  BOLOMPO
    544 BULANON, TIFFANY MORGAN  LIQUEGAN
    545 BULLECER, MARIEL JOSE  VALDEHUESA
    546 BUNADO, GUERIN GEE  SUMINGUIT
    547 BUQUIRAN, ADRIAN EARL  MANANQUIL
    548 BURCE, RENZ JOSHUA  MANABAT
    549 BURCE, VINCENT  MACAPAGAL
    550 BURGOS, GERVY  MALIGAYA

    551 BURGOS, JEM MAE  ROSITA
    552 BURGOS, XYGREAM  PASCUAL
    553 BURGOS, YOSEF ETHAN  CORCUERA
    554 BUROG, JOMARI GABRIEL  DELOS REYES
    555 BUSTALINIO, GIL EMMANUEL  CENAS
    556 BUSTAMANTE, ARDAN  TABIGNE
    557 BUTASTAS, JOSE GABRIEL  PAJARON
    558 BUTAWAN, GERBBY
    559 BUTIL, JUNIE  BUTLIG
    560 BUTRON, JOEY REY  RECORBA
    561 BUYOG, GLENDO  GUISINGMADALI
    562 CABACHA, RYAN KENNETH  BATAL
    563 CABAGYO, AEDRYAN  CUEVAS
    564 CABAGYO, REAL JOHN  PEREZ
    565 CABAL, CLARO  PADUA
    566 CABALEJO, MARILOU  DONAYRE
    567 CABALFIN, JASFER  GILBAO
    568 CABALLERO, JOHN KENNETH  VILLASOTO
    569 CABALLES, GENESIS  LASOLA
    570 CABALLONG, ELIJAH  LAMSON
    571 CABALSE, RHIZHAIL  DIEZ
    572 CABALU, ARKO JORELL  MAMARIL
    573 CABANILLA, CHRISTOPHER JAY  LECHADORES
    574 CABANSAL, KIM ELLIT  BERNALES
    575 CABARLE, KIRVY  PEREZ
    576 CABASE, IÑIGO EZEKIEL  QUIÑONES
    577 CABASIS, JEZ  LUMAPAS
    578 CABATINGAN, BRYAN KENNETH  RESTON
    579 CABAÑERO, SYD  OMAMBAC
    580 CABCABAN, SHIRON  MAQUILING
    581 CABE, PAUL JOHN  MANAHAN
    582 CABIGAO, NEIL  PAHATI
    583 CABIGON, CHARLENE JHANNE  CABALE
    584 CABIGON, RIA JANICA  MAALIW
    585 CABIJE, JAYMARK  LISONDRA
    586 CABILADAS, EUMAR  SAWITAN
    587 CABILDO, ARIEL  GONZALES
    588 CABILE, RAE ANSEL  CABUYAO
    589 CABINDOL, JOSEPH RAYNAN  IBADLIT
    590 CABIZON, JOHN BENEDICT  GALOPE
    591 CABORNAY, HAROLD  CABEDO
    592 CABRAL, MARVIN  MARASIGAN
    593 CABRERA, JOSEPH  PALICPIC
    594 CABRIGA, LAILANI  LABRADA
    595 CABUBAS, JAYSON FULL  BARRERA
    596 CABUHAL, NIKKO ALBERT  ILUSTRE
    597 CABURNAY, CYRON  LIANG
    598 CABUSORA, LORICA MARY  LORICA
    599 CACAS, MARK JOSHUA  CABE
    600 CACDAC, EXEQUIEL  CASTILLO

    601 CACERES, CHRISTSEVER  ROLDAN
    602 CACERES, JOHN GREG  NAVALTA
    603 CADAG, MELVIN  MARTINEZ
    604 CADAGAT, EMMANUEL  APIGO
    605 CADELIÑA, GRACEL ANN  TALABAN
    606 CADILIG, ARIEL JOHN  GARIBAY
    607 CADIVIDA, JENELITO  LASCO
    608 CADUNGOG, KIEFER VALERIE  BAUTISTA
    609 CAGALPIN, JAN KARLO  ANDRADE
    610 CAGAMPANG, MA LYBEE  MASLOG
    611 CAGARA, ARVIN ANGELO  BARCELONA
    612 CAGUBCUB, LEMUEL  CAMINOS
    613 CAISIDO, HEROLD  CABINAN
    614 CALAD, EPHRAIM MICHAEL  MANAYAN
    615 CALALANOY, LUSTER  TINO
    616 CALAPAN, PATRISH  CAPUTOL
    617 CALAQUE, EDSSEN ERICK  ABDON
    618 CALAQUIAN, JOHN ERIC  DE JESUS
    619 CALARION, NICOLOI JAMES  SUGAY
    620 CALATRAVA, RAYMOND  FERNANDEZ
    621 CALAWA, CLARENCE  SICLADOY
    622 CALAYAN, MONCHERIK  ALLANIGUE
    623 CALAYO, ALGENE  JIMENEZ
    624 CALDINO, FRANCO JESS  LACSON
    625 CALICDAN, LYNDON LOUIE  CACHO
    626 CALIMAG, ALEXANDREI BRYLLE  MAGDASOC
    627 CALINAGAN, LOUIS MARCEL  VITASA
    628 CALINAO, JOHN GIDEON  MAGUG
    629 CALIPES, MICHAEL  MASIBAY
    630 CALIWAN, CHRIST VINCENT  MENDOZA
    631 CALIXTO, DAN LAWRENCE  AMPUNIN
    632 CALLEJA, REINER JOHN  PEREYRA
    633 CALLO, JOMEL  MATEO
    634 CALONGE, KEVIN SAM  FERRER
    635 CALPE, EMIL  LUKBAN
    636 CALVO, BRYAN  ARBUSO
    637 CALYA, BENZAR  MAMONDAS
    638 CAMACHO, MA ESTER RUTH  BARCELON
    639 CAMACHO, SEDFREY  PENILLA
    640 CAMAGAY, KIM  TACUBAO
    641 CAMARILLO, DISON  ESMEÑA
    642 CAMARINES, JAMES CARLO  MADERAZO
    643 CAMCAMAN, CATHERINE  AGUILAR
    644 CAMELOTES, JHONREL  BATUCAN
    645 CAMINO, JAMES EVERIE  ADORABLE
    646 CAMINOS, JUDE RYAN  MONTECILLO
    647 CAMOMOT, MICHAEL  GALO
    648 CAMPION, RACHEL  DANDASAN
    649 CAMPOS, JENNIFEL  SEMPER
    650 CAMPOS, JOSWEL  TAGALOG

    651 CANALES, CLARK ERVIN  SANTANDER
    652 CANDELARIA, LYNYRD  CRISTOBAL
    653 CANDOLITA, DON  ELIZAN
    654 CANIETE, JOHN MICHAEL  CABATAY
    655 CANILLO, ANDREW  ESCOLAR
    656 CANILLO, DAVE  GULIMAN
    657 CANLAPAN, CHRISTIAN ALDWIN  DEL MUNDO
    658 CANLAS, BILLY RHEY  VILLAFUERTE
    659 CANLAS, CHARLIE  GOMEZ
    660 CANLAS, PETER JOHN  LIMPIN
    661 CANOY, RICHARD KENNETH  PABIO
    662 CANQUE, JOHN RYLL  SUMABONG
    663 CANTAY, JOHNREY  SUSON
    664 CANTIL, JAYMAR  CAMPOSO
    665 CANTOS, KARL ANTHONY  ANDER
    666 CANTOS, KRISTINE JOY  ANDER
    667 CANTOS, RONDY  CRUZ
    668 CANULLAS, ENRICO  BAES
    669 CAPADUCIO, JERRY JUNE  GUACENA
    670 CAPANGYARIHAN, JOHN LESTER  DAWAL
    671 CAPARROS, JAN CARLO  ROADILLA
    672 CAPINIANES, ERVIN  ELARDO
    673 CAPONES, CLARIZA  BAJADO
    674 CAPULE, DAN JEFFREY  CARCAMO
    675 CAPUNGCO, AARON JOHN  LUMANLAN
    676 CARACHO, ARNIL II  OBSIOMA
    677 CARAIG, BHON  PARRERA
    678 CARAMAY, RICARDO JR  BARRERA
    679 CARANDANG, NOEL  TOLENTINO
    680 CARATIQUIT, REBHENSON  JOSE
    681 CARBON, BRYL VINCENT  BITANCUR
    682 CARBONEL, PEARLY MAE  CARILLAGA
    683 CARDENAS, JADE CARLO  PISTO
    684 CARDENTE, PAOLO SETH  MASECAMPO
    685 CARGANILLA, ERICKSON  LUCIDO
    686 CARIAGA, PATRICK JAMES  MENDOZA
    687 CARIGO, KYLE VINCENT  ALIX
    688 CARILO, JOHN  CEBOSA
    689 CARINGAL, BRYAN KRISTOFFER  MENDOZA
    690 CARINGAL, JOHN MARCOH  MAGBOO
    691 CARLOS, MARC KENNETH  BUHAIN
    692 CARLOS, MAVERIC GLENN  QUINTELA
    693 CARMONA, MATTHEW DAVID  BARROGA
    694 CARNACETE, ALEXIS  RAQUION
    695 CARO, RENSON  TIGCAL
    696 CARPENTERO, RYAN  PLAZA
    697 CARPIO, GILBERT  LANUZA
    698 CARPIO, JESSA  DAVID
    699 CARPIO, RICHARD LORENZ  DE JESUS
    700 CARREON, JEROME  ANTIQUANDO

    701 CARREON, LOVELY JOY  JAVIER
    702 CARRIEDO, RONNEL  SADIA
    703 CARSON, DAISY RHEE  ROSAS
    704 CARTAGENAS, EMMANUEL  LAVIDES
    705 CASALME, JESSE  LANDAGAN
    706 CASALTA, GLENN MARK  SERANIAS
    707 CASANO, JAYAN  ROSALES
    708 CASAO, GENIVA  ESBAN
    709 CASAO, JHUNIX HARVEY  DORONILA
    710 CASAPAO, MICHELLE  ROXAS
    711 CASCO, MELENCIO II  CLEOFE
    712 CASERES, MARY KATE  MANZANO
    713 CASIDSID, RAYVEN  CABRERA
    714 CASIM, ROMEO NIÑO JR  CANTES
    715 CASIMIRO, RAYMART  MENDEZ
    716 CASINDAD, EDUARD  BATALLER
    717 CASIPE, ALVIN  CASPILLO
    718 CASPILLO, LARRIE  VILLANUEVA
    719 CASTILLEJOS, JOHN NELSON  DACUMOS
    720 CASTILLO, DEVENN KENNETH  REYES
    721 CASTILLO, JOHN CARLO  CASPE
    722 CASTILLO, JOHN MATTHEW  CADAING
    723 CASTILLO, LAISA KATRYN  MAGBOJOS
    724 CASTILLO, MARION  DE VENECIA
    725 CASTILLON, RYAN  ASERDANO
    726 CASTRO, BRYAN  SANTOS
    727 CASTRO, DEX  GAUDIA
    728 CASTRO, JAYBEE  WEAVER
    729 CASTRO, KARL ANGELO  PUNZALAN
    730 CASTRO, PATRICK JAZE  QUIAMBAO
    731 CASTROMAYOR, JAYPEE  BACUETES
    732 CASUGA, JAY MARK  COLOMA
    733 CATAGUE, RENE  EBUENGA
    734 CATAPANG, ROMELL  GANDIA
    735 CATARINEN, ANDY JOSEPH  GARCIA
    736 CATARININ, DARIO JR  DACILLO
    737 CATAUSAN, JHON JEXCELL  GUTIERREZ
    738 CATIIS, KENNETH  SANCHEZ
    739 CATINAN, ROGIE JOY  JAULA
    740 CATOERA, PAUL CHRISTIAN  LEAÑO
    741 CAUBA, DANIEL REMEL SON  CABANGIS
    742 CAUDILLA, ARMAN  IBO
    743 CAYAO, JOHN CARLO  RODRIGUEZ
    744 CAYME, LIREGINE  SOBRETODO
    745 CAYOTE, ARIANE  BALTAZAR
    746 CAZAR, ROBEL OWEN  DEQUINCO
    747 CAÑA, ANGELITO  DELA TORRE
    748 CAÑARES, VINCENT RAY  BERDIN
    749 CAÑAS, KRISTIAN PAOLO  VILLEGAS
    750 CAÑEDA, GODPRAY  CABUENAS
    751 CAÑETE, KRIS JOHN  FLORENDO
    752 CECILIO, JESTER  ROMANA
    753 CELERIDAD, LAURENCE ALAN  SOTTO
    754 CELESTE, BRYN MAWR  ALEA
    755 CELESTIAL, RAMIR  TRIA
    756 CELIZ, JOHN CHRISTIAN REY  FABOR
    757 CELLO, MELANIE NICOLE  OSICOS
    758 CELLS, ANGELO CARLO  ALANO
    759 CEMPRON, JAYSON  NIÑERIA
    760 CENIZA, MARK JOEL  PAMITTAN
    761 CENIZA, WENDELL  CABALLERO
    762 CERBITO, RICARDO  TAMAYO
    763 CEROS, ALVIN  CAGMAT
    764 CERTEZA, JOYLENE  ARZADON
    765 CERVANTES, ALMER  MANDAGWAY
    766 CERVANTES, MARVIN  CRIUS
    767 CHAN, FERDINAND KENNETH  LEE
    768 CHIMMIN, WINCHESTER  TAGUILING
    769 CHING, PRINCE KENNETH  LOBETANIA
    770 CHIONG, GIAN PAOLO  MATOZA
    771 CHOYCAWEN, JOHN PAUL  LACBAOAN
    772 CHUA, DAVE ALLEN  LIM
    773 CHUA, RODNEY MANDRELL  ONGYACO
    774 CHUMACERA, JONAS  CRUZ
    775 CIA, JOHN NORIEL  MOGOL
    776 CIELO, CHARMAINE  DIÑO
    777 CIMAFRANCA, ADAR  CORPUZ
    778 CIRIACO, PRINCE DESCARTES JODE  BEDAYO
    779 CIRILO, JOHN FRANCIS  MADERAZO
    780 CIRON, ROMEO JR  VALENCIANO
    781 CIRUNAY, ALDREN KENT  ROMERO
    782 CLAMOR, JIJOMAR  TOTOY
    783 CLARO, RAVEN  QUIETA
    784 CLASIETE, KRISTIAN  CARBOLICO
    785 CLAUDIO, PATRIX  SOLOMON
    786 CLAVERIA, RODANTE JR  ALIWALAS
    787 CLEMENTIR, REAN MANUEL  ANDOY
    788 CLETO, JOMARI  SANCHEZ
    789 CLIMACO, ACE ANTHONY  CANTIVIROS
    790 CO, JON CARLO  JOAQUIN
    791 COBANGBANG, JOHN ROWEL  RAQUEDAN
    792 COBANKIAT, KEVIN  NG
    793 CODILLA, JULIUS  BORROMEO
    794 CODILLA, RUEL KEVIN II  JARON
    795 COEDNO, KAYZER JAN  BAY-AN
    796 COLAGONG, EDWARD  CORPORAL
    797 COLANZA, BENETH  COBILLA
    798 COLAR, MARWIN  ALINSORING
    799 COLDAS, JAN ROI LOUIS  RULLA
    800 COLIAT, ROMMHEL  UNTALAN

    801 COLLADO, LEONARDO  LIBAO
    802 COLLERA, EDWARD  REYES
    803 COLOBONG, GABRIEL  PANABE
    804 COLOMA, ANTHONY VAL GARY  SADUCOS
    805 COLON, EDCEL  PALATAN
    806 COLON, KIM  CABILLAN
    807 COLOSCOS, RENZ ALMOND  PITOGO
    808 COMADOR, LINDON  DEUS
    809 COMAJEG, VINCENT  SISTOSO
    810 COME, CLARENCE  CLAVERON
    811 COMENDADOR, RAFAEL  LADAN
    812 CONCEPCION, NIÑO PAULO  BONDOC
    813 CONDELUSANO, JOHN RONN  LUDOR
    814 CONDINO, JHEDAN  CACERES
    815 CONSTANTE, ALLIEN  VILLARUZ
    816 CONSTANTE, CHRISTIAN LLOYD  AMBAT
    817 CONSTANTINO, REYMART  MAGA
    818 CONSTANTINO, RONALD  JARABA
    819 CONTI, AGNES ERICA  MAGBOO
    820 CONTORNO, KEITH MARVIN  QUIZA
    821 CONVERSION, VIRGIL  PAQUIBOT
    822 COPE, MARK JAY  DACILLO
    823 COPINO, MARICAR  COMINGUEZ
    824 COQUILLA, O  PILONGO
    825 COQUILLA, RENDELL  POTANE
    826 CORAY, NOEL  AMPARO
    827 CORDERO, ANTHONY  JARA
    828 CORDORA, JOMARI  TUBINO
    829 CORDOVA, JEFFERSON  DELA CRUZ
    830 CORNES, JOHN RAYMOND  PORTEZO
    831 CORONEL, JEFFREY  JUNIO
    832 CORONEL, WILFREDO JR  MACASIEB
    833 CORPUZ, ALDRIN  SURLA
    834 CORPUZ, EDIN MARC  PIÑOL
    835 CORREOS, CODY BRENT  BIÑAN
    836 CORREOS, JEMUEL THEODORE  INFANTE
    837 CORRIDOR, LYNARD JUSTINE
    838 CORTAN, MONSELL KIM  FETALSANA
    839 CORTES, JHULES RAMON  MANATAD
    840 CORTES, RUEL  AYENTO
    841 CORTES, WILFREDO JR  BALDE
    842 CORTEZ, KIM JOSHUA  SALARIO
    843 CORTEZ, PRECIOUS ZAHRA  SOTTO
    844 CORTEZANO, GELO  PELAYO
    845 CORVERA, RANIER LENARD  BOBADILLA
    846 COSEJO, EMERSON MANUEL  HUPLO
    847 COSTALES, JANNIE  LUMAGUEY
    848 COSTALES, MAURICIO JR  NUDAS
    849 COSTAÑERA, NOVER  GUIRET
    850 COTA, ALIBAIR  DACULA

    851 COTEJAR, ROMMIER NICKOL
    852 COYOCA, KERWIN ANTHONY
    853 CRISOSTOMO, MARK DANIEL  PILI
    854 CRISPOLON, PATRICK  SALARDA
    855 CRISTOBAL, MELVIN  GERONIMO
    856 CRISTOBAL, RENELL MARK  LICAYAN
    857 CRITICA, JOHN CARLOS  MORALIDAD
    858 CRUZ, ARVIN JED  CASTILLO
    859 CRUZ, BRYAN JACOB  SALIDO
    860 CRUZ, BRYAN JHUN  QUINIO
    861 CRUZ, DANIEL MARI  TORRES
    862 CRUZ, EDWIN  CARDINAL
    863 CRUZ, FEARL ELLAINE  UMALI
    864 CRUZ, JERRY WESLEY  SANCHEZ
    865 CRUZ, JOHN KENNETH  BENEDICTO
    866 CRUZ, JOHN MICHAEL  MIGUEL
    867 CRUZ, JONAS VIEL  ABLAGON
    868 CRUZ, JUN ROBERT  MURILLO
    869 CRUZ, PAOLO  JOSON
    870 CRUZ, RAPHAEL  GUERRERO
    871 CRUZ, REGINALD  SARASPI
    872 CRUZ, RIODINA  TICOD
    873 CRUZ, SHERWIN  CUNANAN
    874 CRUZAT, PATRIXIA MAE  ANDRES
    875 CUACHON, MARK LUMEL JAY  ALEPERIO
    876 CUARTE, LANCE  BALOTA
    877 CUASAY, JONABEL  MARASIGAN
    878 CUBACUB, KATRINA  GORGONIO
    879 CUBIO, ANGELO MIGUEL  CASTALONE
    880 CUELLO, EDISON JR  JUGANAS
    881 CUENCO, DEXTER IVAN  SORIANO
    882 CUERDO, JOHN KENNETH  NOLLEDO
    883 CUEVA, NILO JR  YBAÑEZ
    884 CUIZON, JOHN CARL  JASPE
    885 CULALA, BILLY  GULAPA
    886 CULALA, KARROL PAUL  MENESES
    887 CUNAMAY, MARK JOSEPH  CUYOM
    888 CUNANAN, PAUL JOHN  TRAZO
    889 CURADA, RALPH ANTHONY  SANCHEZ
    890 CUSI, JAMES KENNETH  HERNANDEZ
    891 CUSIPAG, JOHN REXELL  SARMIENTO
    892 CUSTODIO, JHON PAUL  STO DOMINGO
    893 DAAN, KIM JAY  ASTROLOGO
    894 DABASOL, MARONN DOIS  CABANIG
    895 DABLIO, WINLET  MONTECALVO
    896 DACANAY, PATRICK MARC  RICO
    897 DACAYAN, JAN KEVIN  CREMA
    898 DACAYMAT, NORBERTO  ANTALAN
    899 DACLAN, CRIS JUN ERIC  BEATINGO
    900 DACUA, CRISTIAN  BALASBAS

    901 DADDON, CRIS CHARLE  ULPINDO
    902 DAEP, DENIEL ROSS  PAGKALINAWAN
    903 DAIT, AUDENSTENE  SIOSON
    904 DAIZ, JAKE  BARANGAN
    905 DAJAY, HANNAH FEBE  BACLAGON
    906 DALANGIN, EVANGELITO JR  DAMANDAMAN
    907 DALANGIN, HELEN MARDIE  VILLALOBOS
    908 DALENA, JOSHUA  DESIDERIO
    909 DALID, JELONE  TOBIAS
    910 DALIDA, CZARINA MARIE  JOSE
    911 DALIDA, JOHN MARK  MERABITE
    912 DALISAY, NAHBI JEZREEL  BAUTISTA
    913 DAMOSLOG, JOHAN OLGA  CADAP
    914 DANAN, HARVEY  BAUTISTA
    915 DANGATAN, LUC RAY  MATIAS
    916 DANO, VAL ALLEN  NACES
    917 DANTES, JOHN CALEB  VILLAS
    918 DAQUIADO, ZOSIMO JR  CORONEL
    919 DAROYA, BOB LYNDON  BANDONG
    920 DASALLA, AHLLAN CALVIN  GUTIERREZ
    921 DASCO, JOHN MARK  ORIO
    922 DATA, CHARLOTTE ANNE  JORDAS
    923 DATILES, ALBERT LAWRENCE  VILLAHERMOSO
    924 DATUIN, MARIJOE  PANERIO
    925 DAVALOS, PAUL ARNEL II  PANALIGAN
    926 DAVID, AARON FRANZ  LEGASPI
    927 DAVID, DANICO  PANGILINAN
    928 DAVID, FRANZ LUDWIG  LANSANG
    929 DAVID, JERWYN KRISTOFF  TABLARIN
    930 DAVID, RAFAEL  SUNGAHID
    931 DAVID, ROMEO JUN  VISORIO
    932 DAYAG, NICOLE ALBERT  SAN ANDRES
    933 DAYANAN, SHEILA GRACE  LAURO
    934 DAYANDAYAN, REYCESAR  SALINAS
    935 DAÑO, ALFRED RAY  ORENSE
    936 DE APOLONIA, CHARA  MARCELO
    937 DE ARROZ, ELI JOHN  SARDEA
    938 DE ASIS, DAXS AUSTINE  DE LEON
    939 DE BELEN, KRIZZALEEN  RAYMUNDO
    940 DE CASTRO, DAISY  DE TORRES
    941 DE CASTRO, MARLON  CASTUERA
    942 DE CHAVEZ, ALDRIN  NAPOCO
    943 DE CHAVEZ, CYRELL JAMES  BENAVIDEZ
    944 DE CHAVEZ, JHON CHRISTIAN  MASANGKAY
    945 DE CHAVEZ, JUSTIN  UMALI
    946 DE GALICIA, DANIEL  CAPALAD
    947 DE GUZMAN, ALEXANDER  SANTIAGO
    948 DE GUZMAN, ARLYN JOY  HALOG
    949 DE GUZMAN, BON JORVI  BANI
    950 DE GUZMAN, FRITZ JANSEN  SILANG

    951 DE GUZMAN, JANSEN DAVID  CONTINUADO
    952 DE GUZMAN, JHUNIE LUIS  CRUZ
    953 DE GUZMAN, KARL IAN  ESPARA
    954 DE GUZMAN, MICHAEL VINCENT  FERRER
    955 DE GUZMAN, ROJEM  MERCADO
    956 DE JESUS, ANJO  REASOL
    957 DE JESUS, CHRIS JOSEPH  GOSE
    958 DE JESUS, DARYL JESS  PILI
    959 DE JESUS, GIAL ARDYS  SARROL
    960 DE JESUS, KELLY MARIE  BUAN
    961 DE JESUS, KEVIN NOEL  SELORIO
    962 DE JESUS, LOUIS JASON  DE LEON
    963 DE JESUS, MIGUEL KENNETH  CABUHAT
    964 DE JESUS, NHERICO  BARTOLOME
    965 DE JESUS, RALPH  PETILLA
    966 DE LA CRUZ, BRYAN CYRUS  ABEJO
    967 DE LA CRUZ, CRISANTE  CRUZ
    968 DE LA CRUZ, KRISANTO  MINGUITO
    969 DE LA CRUZ, NARCISO JR  GONZALES
    970 DE LA TORRE, RAMCY  EDUARDO
    971 DE LARA, GEORGE JR  JACOB
    972 DE LEON, EMIL ANGELO  BENAVIDEZ
    973 DE LEON, GIAN PAULO  ARROYO
    974 DE LEON, JENNY ROSE  FABIANES
    975 DE LEON, JOCAS LOUIE  ASTORGA
    976 DE LEON, ROLANDO JR  MORALES
    977 DE LOS REYES, CHRISTIAN  CAGUIMBAL
    978 DE LOS REYES, JOHN PAOLO  IRENEO
    979 DE LUMBAN, NEHEMIAS PANCRASIO  ACERIMO
    980 DE LUNA, JOHN REY  ALCANTARA
    981 DE LUNA, PATRICIA ISABELLE  VILLA
    982 DE PABLO, JOUDINIE  MARCELO
    983 DE PEDRO, WINALYN  BONGCAYAO
    984 DE ROBLES, MA TERESA  TEO
    985 DE TORRES, AEMARD  DE GUZMAN
    986 DE VERA, ALAN MCNEIL  FAJARDO
    987 DE VERA, ROGEL MHAR  ORACION
    988 DEALCA, DENNHER  CALUPIG
    989 DEBLOIS, JEROME  BALDING
    990 DECENA, KEVIN CHRISTIAN  CAGA
    991 DECHAVEZ, RAE GABRIELLE  JAVIER
    992 DEE, JERVIS JAMES  UYLIAPCO
    993 DEGAMO, JERBIE  BAGUIO
    994 DEIPARINE, DUSTIN  CORDETA
    995 DEL AYRE, REEVE ELI XAVIER  SABELLANO
    996 DEL BARRIO, JOHN RUPERT  RODRIGUEZ
    997 DEL MUNDO, GENARO GENER  MANALO
    998 DEL MUNDO, SADELFIN  DELOS REYES
    999 DEL ROSARIO, ALVIN  PABLO
    1000 DEL ROSARIO, JAMES  DESABILLE

    1001 DEL ROSARIO, JOSEPH  LABRADOR
    1002 DEL ROSARIO, VICTOR  MARIANO
    1003 DEL ROSARIO, VITTORIO ALEJANDRO  ARENAS
    1004 DEL ROSARIO, YSMAEL  OLIVERA
    1005 DELA CERNA, JEMBER  NITURADA
    1006 DELA CRUZ, ANNA LORAIN  FLORES
    1007 DELA CRUZ, ARISTOTLE KANG  MERCADO
    1008 DELA CRUZ, CHRISTOPHER  CARNIYAN
    1009 DELA CRUZ, GEANN PAUL  CAMANA
    1010 DELA CRUZ, HERALD  MERCADO
    1011 DELA CRUZ, JOHN NEIL  TAY-TIONG
    1012 DELA CRUZ, MAJAH MONIQUE  CRISTOBAL
    1013 DELA CRUZ, MARJHON  CUARE
    1014 DELA CRUZ, MARLON  TOLIBAS
    1015 DELA CRUZ, RACHELLE ANN  SORIANO
    1016 DELA CRUZ, ROWANNE TRIZIE LAE  MOSQUETE
    1017 DELA PEÑA, JINKY  FERNANDEZ
    1018 DELA RAMA, JOHN JERIC  ORIOQUE
    1019 DELA ROCA, BUTTERFLY  AZAS
    1020 DELA ROSA, JANINE MAE  OROGO
    1021 DELA TORRE, AARON  MACOROL
    1022 DELGADO, JEROME MARTELL  GIMENO
    1023 DELIGERO, JARED  CRUZ
    1024 DELMO, RONNEL  EBORA
    1025 DELOS REYES, GERO  DE CASTRO
    1026 DELOS REYES, JAY-AR  KIRO-KIRO
    1027 DELOS REYES, ROMY  ALOLOD
    1028 DELOS SANTOS, CAMILO JR  CAPILAR
    1029 DELPOSO, ROEL  BULASA
    1030 DELYODEN, MONDEL AHMER  EBLAMO
    1031 DEMASU-AY, GLAIZA  SABARIA
    1032 DEMETITA, KISS THRILL JOHN  GEDAYA
    1033 DENUBO, MICHAEL ANTHONY  BALLON
    1034 DEQUITO, ALTOZ  VILLANEL
    1035 DEQUIÑA, RALPH LOUIES  LIMBO
    1036 DERAIN, JHOJO  TRINIDAD
    1037 DERECHO, NOEL  TITO
    1038 DESALAGO, JOHN GABRIEL  ILAGAN
    1039 DESAMITO, OLIVER  LANGIT
    1040 DESAMPARADO, JOEL HENRY  UY
    1041 DESPABILADERAS, LORENZO  ESPINA
    1042 DESPUIG, RAMON JR  AGAO
    1043 DESTAJO, JOVANY  ABIÑON
    1044 DEUDA, CLAUDE JOSEPH  ALBA
    1045 DEÑEGA, BENJAMIN JUNIOR  BAGAHANSOL
    1046 DIALO, RIVA JANE  TARUC
    1047 DIAMAT, DEEJAY  CACAL
    1048 DIANGALON, DINNES  ESTRERA
    1049 DIANZA, CHRISTIAN  OSTONAL
    1050 DIATA, RAMON CHITO  DAMASCO

    1051 DIAZ, ADRIAN KRISTOFFER  LUZANO
    1052 DIAZ, MICHAEL BENJAMIN  MONGCAYO
    1053 DIAZ, RODEL  MERCADO
    1054 DICHOSO, JOHN PETER  GACHE
    1055 DICO, ROMEO JR  TAN
    1056 DIEL, JOHN MARK  ALAGAO
    1057 DIESTA, JOSE DINDO  TAYAM
    1058 DIGNADICE, LYMUEL  MENDOZA
    1059 DIMAANO, DHANDIE  ENRICO
    1060 DIMABUYU, JHUSTINE MERVIN  SICAT
    1061 DIMACULANGAN, JONEL  RONQUILLO
    1062 DIMACULANGAN, LAZARO JR  SABATE
    1063 DIMAFILES, ROBERT ANGELO  GARRIDO
    1064 DIMAGIBA, KATHERINE  FERNANDEZ
    1065 DIMAILIG, JOHN RAYMOND  BAGOS
    1066 DIMATATAK, JIMM CARLO  ESCAMILLAS
    1067 DINGAL, EARL ZANDREE  FRANCISCO
    1068 DINOY, JOSE MELQUIADES JR  PONTERAS
    1069 DIOCO, GIDEON  SURAET
    1070 DIOLAZO, EUGENIO  CARANTO
    1071 DIONELA, LLOYD  LAO
    1072 DIONGCO, DALTON  MARIÑAS
    1073 DIONGZON, RON JASON  ACLAN
    1074 DIOSO, JIFFY  MALACAD
    1075 DISCAR, JEE PEE  ABLETES
    1076 DITAN, ROSE ANN  DOLOT
    1077 DITONGCOPUN, ABDUL-HAYYA  MACALIMPAO
    1078 DIVINA, ARLENE  BATILES
    1079 DIVINAGRACIA, ALVEN  GANATE
    1080 DIWA, EMMAN HENRY  CARIÑO
    1081 DIZON, HAROLD ROBIN  BACUS
    1082 DIZON, JEFFREY  MALANAO
    1083 DIZON, REYNAN  CUNANAN
    1084 DIZOR, MAURICE ALLEN  DEL MUNDO
    1085 DOCONG, AKIRA  PADLA
    1086 DOCOT, RONNIE  BUENA
    1087 DOCTA, CLARENCE JOHN CEDRICK  CONDE
    1088 DOLDOLEA, MARK VINCENT  LICAYAN
    1089 DOLINO, CLINT  CAJOCSON
    1090 DOLINO, KENT JOHN  CRUDA
    1091 DOLLISON, FRANCY  DE LOS SANTOS
    1092 DOLORES, KEVIN  SAN JOSE
    1093 DOMAGSANG, JOSEPH  PAGUIRIGAN
    1094 DOMETITA, RONALD JOHN  NICOLETA
    1095 DOMINGO, JOVET  MAGISTRADO
    1096 DOMINGO, KERT MICHAEL  MONDIA
    1097 DOMINGO, RAMON JR  BALAJADIA
    1098 DOMINGO, WILFREDO MIGUEL  CRUZ
    1099 DOMINICO, JERMIL  ESPINOSA
    1100 DOMINO, ALDRIN  MANDREZA

    1101 DONAIRE, JOHN REY  OLMEDA
    1102 DONDON, JONATHAN  SISCAR
    1103 DORIA, WILFREDO JR  VILLEGAS
    1104 DROÑA, JAYSON  FLORES
    1105 DUALLO, FLOIE  MANUALES
    1106 DUBLA, GADJER JR  TUBIANOSA
    1107 DUCO, MARK ALLEN  MITRA
    1108 DUCOT, PAULO  SANSANO
    1109 DUEÑA, RHENA MAE  JUVENTUD
    1110 DULAGAN, RACHELLE JOY  NABUS
    1111 DULNUAN, JESREEL  TAGUILING
    1112 DUMA-OG, YANNI  GUIBINCAN
    1113 DUMADAG, JESS ROGER  MILA
    1114 DUMAGIT, WINSTON  CATAYTAY
    1115 DUMAGPI, VICTOR  DORDAS
    1116 DUMALAG, RICHARD DAVID  TOLENTINO
    1117 DUMARAN, KRISTINE JOY  DOMIREZ
    1118 DUMASIG, MARK JOHPER  GUMISAD
    1119 DUMLAO, MYSIA  MERCADO
    1120 DUMOL, ANTHONY JOHN  SANTACRUZ
    1121 DUMOL, RHAL ANTHONY  GISALA
    1122 DUNGAO, PAUL JOHN  VALDEZ
    1123 DUNGCA, MYKING  RITUALO
    1124 DUNGOG, RICHIE  TABURNAL
    1125 DURANTE, KEVIN  MARTES
    1126 DURANTE, LYRA  ERANISTA
    1127 DURIMAN, LEONELL JOHN  LOTILLA
    1128 DUTERTE, JOSHUA ALI  GERMAN
    1129 DY, MA JORIE  PAJANCONI
    1130 DY, MARK LOUIE  TRIBIANA
    1131 DYCHINGCO, OLIVER  DELA CRUZ
    1132 EBALO, JEFF REGOR  SAY-AO
    1133 EBERO, JAMES  GUERRA
    1134 EBIAS, STEPHEN  ARANZADO
    1135 EBIO, JOSHUA  NOLASCO
    1136 EBIO, MARK ANGELO  PANGILINAN
    1137 EBON, ETHELBERT  ORDANEL
    1138 EBONITE, CHARLES ARVEE  INOVERO
    1139 EDOLMO, FRANCE  DEGRAS
    1140 EGOS, NIÑO  SABROSO
    1141 ELAGO, ERICKSON  DEL MUNDO
    1142 ELARDO, JAKE  LACASTESANTOS
    1143 ELCAMEL, ARNOLD  LAMPAYA
    1144 ELESEO, LESTER LOUIS  REYES
    1145 ELESORIO, ZIG ELIJAH  DALAG
    1146 ELUMBARING, ELSO JR  UMBAO
    1147 EMPIG, ARON JAMES  ESCOBAÑEZ
    1148 ENAJE, BRADLEY JAMES  HERNANDEZ
    1149 ENANO, DARLEDI  ESTERNON
    1150 ENANO, GLENN PATRICK  BUENAFLOR

    1151 ENGAY, JOHN IRIS  HACHASO
    1152 ENGAY, JOHN PAUL  HACHASO
    1153 ENOJAS, ANTHONY  COLLADO
    1154 ENRIQUEZ, CHRISTOPHER NEIL  CARREON
    1155 ENRIQUEZ, EMMANUEL  SEVERO
    1156 ENRIQUEZ, JOHN EDWARD  MAGDARAOG
    1157 ENRIQUEZ, MARK ANTHONY  BORDA
    1158 ENRIQUEZ, NATHANIEL  MANLICLIC
    1159 ENTECOSA, MARK JILL  PAREDES
    1160 ENTENA, MARK JOSEPH  REDONDO
    1161 ENTERIA, ANDREI ANTONIO  BACAL
    1162 EPE, JETHRO  SORIZO
    1163 ERABON, HARRY  GEDA
    1164 ERANO, MAYCO  ESTORPE
    1165 ERASMO, ALDEN ADRIANNE  MARILLA
    1166 ERE, JAYLORD  CHAVEZ
    1167 ERNE, ROBERT MARK JAY-AR  PARCERO
    1168 EROA, JANDY THEOVAL  CORPUS
    1169 EROLA, MA GLESSIE  RUENA
    1170 ESBRA, KYLE  ALVARICO
    1171 ESCALERA, NEIL JOHN  ABUYOG
    1172 ESCALONA, TONY REY  REYES
    1173 ESCOBER, RANDY  ENCELA
    1174 ESCOLTA, JANE  CAUNCA
    1175 ESCORIAL, MARVIN  VENTURA
    1176 ESCOTO, ALVIN  TANGHAL
    1177 ESCUDO, DANVER  TENORIO
    1178 ESCUREL, GERSON  ESTREMERA
    1179 ESGUERRA, MAR BERNARD  ATUN
    1180 ESLABRA, JAY ROBIN  GOYENA
    1181 ESLABRA, KURT  CERDAN
    1182 ESMILIO, ARVIN BENEDICT  KALALO
    1183 ESPADA, KEVIN  TOLENTINO
    1184 ESPEÑA, JOHN PAULO  MORALIDA
    1185 ESPEÑO, MANUEL JR  ESPENOCILLA
    1186 ESPINA, RON MARTIN  DACILLO
    1187 ESPINO, DON LENNIN  TUANGCO
    1188 ESPINOSA, ROSBRENT LAKE  PRINCIPE
    1189 ESPIRITU, JON BON AXL  MALAYAO
    1190 ESPIRITU, JOSHUA  ESPINOSA
    1191 ESPIRITU, KHAT BIRD  GUIMBARDA
    1192 ESPOSO, JOHN GILBERT  MALICSE
    1193 ESPUERTA, EMMANUEL  SARMIENTO
    1194 ESTA, DARYL JOHN  MIEL
    1195 ESTAQUIO, REN PAULO  CRUZ
    1196 ESTAVILLO, CHRISTIAN  DAHILIG
    1197 ESTAY, RICK MARVIN  RIEGO
    1198 ESTEBAN, GERMAINE  SANGLAY
    1199 ESTEBAN, JOHN MARCO  GALVEZ
    1200 ESTEPA, ALJUN  ACUÑA

    1201 ESTEVES, JOHN NEIL  FEGASON
    1202 ESTOCAPIO, ROBIJEEN JOLLY  RAMOS
    1203 ESTOCE, MICHAEL  AMODIA
    1204 ESTORBA, CARL IAN  MASBAD
    1205 ESTOZA, KEENITH  MAKABENTA
    1206 ESTRABO, FRANK JULIUS ZAIRO  BREGANZA
    1207 ESTRADA, GABRIEL JASON  CELESTE
    1208 ESTRADA, RUSELL  GALARIO
    1209 ESTRELLA, MARK LOVEN  CAPILI
    1210 ETEROSA, JOHN MARK  CABACCAN
    1211 EUGENIO, RONIELLE  PE
    1212 EUSEBIO, KEANE KIMVERLEE  BAUTISTA
    1213 EUSEBIO, KEVIN RED  REYES
    1214 EVANGELISTA, ALDRIN  MACAPAGAL
    1215 EVANGELISTA, FRANZ KEVIN  CRUZ
    1216 EVANGELISTA, MARCK RENALD RAE  MATEL
    1217 EVANGELISTA, MARVIN  TOMINES
    1218 EVE, ROBERTO JR  ESTRELLADO
    1219 EWAYAN, A D JOHN  CEJANO
    1220 FABIAN, JORDAN  DURAN
    1221 FABRE, JEAB  ARRIOLA
    1222 FABREAG, MARK ANTHONY  BODOY
    1223 FADALLAN, CHARLEEN  FAMILARA
    1224 FADRIQUELA, KARI-CHRISTIAN  PENIQUITO
    1225 FAJARDO, KEIRSTIN RIS  DELA CERNA
    1226 FAJARDO, MARK DANIEL  PAHATI
    1227 FALCESO, JOSHUA  LUMAWIG
    1228 FALLORINA, R-YAN  BO-OC
    1229 FANCUBIT, EFREN JAMES  PLATA
    1230 FANCUBIT, VON NICHOLAI  PLATA
    1231 FANGON, ROMART KEVIN  CALICA
    1232 FAROL, MHELCRIS  DE CASTRO
    1233 FASTIDIO, FRANCIS LOUIE  ZERDA
    1234 FAUNI, ALBERT  RODRIGUEZ
    1235 FAUSTINO, JOSEPH  DAVID
    1236 FAUSTO, JENNER JOHN  PEREZ
    1237 FELONGCO, RALPH KENNETH  GAMBA
    1238 FERMO, KLEID LOURENZ  FALCATAN
    1239 FERNANDEZ, ADRIAN  MAGTANONG
    1240 FERNANDEZ, EDMAR JOHN  SAPITANAN
    1241 FERNANDEZ, JENNSON  VILLANUEVA
    1242 FERNANDEZ, JOSE RUPERTO  LOPEZ
    1243 FERNANDEZ, KARL  HERRERA
    1244 FERNANDEZ, KENN RICSON  MENDOZA
    1245 FERNANDEZ, KRIZA MONICA  NAVARRO
    1246 FERNANDEZ, KYLEE JAN  MONTALBO
    1247 FERNANDEZ, NICO  PAJARILLO
    1248 FERNANDEZ, ROLANDO JR  CACHERO
    1249 FERNANDO, KENNETH
    1250 FERNANDO, KERMIT  JUNIO

    1251 FERRANCULLO, EUGENE MAR  GALANG
    1252 FERRER, ALVIN  CLAOR
    1253 FERRER, JASON  SENICA
    1254 FERRER, JENCY  DAVID
    1255 FERRER, JOJIE  VALDEZ
    1256 FETALCO, JOHN KEVIN  FABUL
    1257 FIDEL, MARK GIL  TUMANENG
    1258 FIDER, AARON  FELISCO
    1259 FIEROR, RAYMOND  MENDOZA
    1260 FILART, SEAN ANGELO  ROMEN
    1261 FILOTEO, LEONEIL  FRANCISCO
    1262 FLOR, JOHN ANDRE  MONTERO
    1263 FLOR, LARRY JR  HILAY
    1264 FLORA, ANGELO  DIMALIBOT
    1265 FLORES, ALDRICH TRISTAN  GONZAGA
    1266 FLORES, DANIEL  SANTOYO
    1267 FLORES, JEFFREY  DUMO
    1268 FLORES, JOSEPH MARLEO  BORLING
    1269 FLORES, MARC REYMOND  ACLAN
    1270 FLORES, NEIL JOY  MORALES
    1271 FLORES, PAUL ANTHONY  MANUEL
    1272 FLORES, RUBELINE  DELA CRUZ
    1273 FLORES, VAN JOSELLER  EUGENIO
    1274 FLORES, XRYZ IAN MARPHY  PABUNAN
    1275 FLORMATA, JOSHUA  LANDINGIN
    1276 FOLLERO, ABEGAEL  GRIPON
    1277 FONTANILLA, RICHARD DEAN  GALLARDO
    1278 FORTES, EDCEL  REBLORA
    1279 FORTUNO, VIANCA JAE  ARLE
    1280 FRAGO, CHRISTOPHER  FISCO
    1281 FRANCIA, FIDEL JR  RAMIREZ
    1282 FRANCIA, VIEN CARLO  CLAVERIA
    1283 FRANCISCO, ANGELO  VARGAS
    1284 FRANCISCO, FRANKLYN  SALOM
    1285 FRANCISCO, JOHN NEIL
    1286 FRANCISCO, NYGIEL  CUMPIO
    1287 FRANCISCO, ROME JOHN  SATPARAM
    1288 FRANCO, ABNER JR  FLORES
    1289 FRANCO, R-JAY  TORRES
    1290 FRIAS, LAWRENCE JOHN  DATARIO
    1291 FROILAN, MARK  DIONISIO
    1292 FRONTERAS, LOTER JOHN  PAZO
    1293 FROYALDE, JUNBRIAN  SARMIENTO
    1294 FRUTAS, ERDELYN  HERRERA
    1295 FUENTES, JERRY  NERI
    1296 FURIO, CHRISTELLE ANNE  FORTEO
    1297 GAAN, AMIEL KARL  CASTILLO
    1298 GAAS, ALFRED  DELEON
    1299 GABAYNO, EFRAIM  OLIVEROS
    1300 GABINETE, MICHAEL ARVIN  GONZALES
    1301 GABRIEL, CHARLIE  MICO
    1302 GABRIEL, RAPHAEL  GALINDES
    1303 GABUT, STIFFANY  LANDAGAN
    1304 GACOSTA, ARJAY  GOÑA
    1305 GADIN, MARCO PHILLIP  DELOS SANTOS
    1306 GALAGAR, JAYWELLE  TIMKANG
    1307 GALAMGAM, JEFF  NARITO
    1308 GALANIDA, JOREN  LUMANOG
    1309 GALATIS, ABRAHAM  MICULOB
    1310 GALDORES, JERICO  FULGUERAS
    1311 GALGO, CHESTER JOHN  CRUZ
    1312 GALICIA, JULIUS CEASAR  PAUIG
    1313 GALILEA, CZAKIE FAYE  ALVIAR
    1314 GALING, GIAN CARLO  OFALSA
    1315 GALIT, JAN DENNIS  LUSTINA
    1316 GALLARDO, ERICK  SILAHIS
    1317 GALLENO, PAUL RENIEL  ABUAN
    1318 GALON, MHAR JOHN  GABRIEL
    1319 GALVEZ, ARIZ  ACOSTA
    1320 GALVEZ, JASON PAUL  VILLAMOR
    1321 GALVEZ, JUSSTIN  GADI
    1322 GALVEZ, SHELLA  TION
    1323 GALVIZO, PAUL REYMER  PULVERA
    1324 GAMAYAO, PAULENE  GAMAYAO
    1325 GAMBOA, RON PHILLIP  CLEOFAS
    1326 GAMET, HERALD CHARLES  HORA
    1327 GAN, BRIAN CARLO  SEVILLA
    1328 GANADEN, MARK JEREMY  CUNANAN
    1329 GANZON, KENNETH  SOYANGCO
    1330 GAOAEN, ARISTOTLE  PASCUAL
    1331 GAOAT, ANGELINO  ANCHETA
    1332 GAOGAO, RUEL JAY  TAGYAD
    1333 GAPASIN, MARVEN  VELASCO
    1334 GAPUD, KRIEZEL JANE  CAGONGON
    1335 GARCIA, ALLAN ACE  GARDUQUE
    1336 GARCIA, ALLEN JOSEPH  CARMONA
    1337 GARCIA, BRYAN  BARCELON
    1338 GARCIA, CHRISTIAN  FRANCHE
    1339 GARCIA, HONEY GRACE  DESTRIZA
    1340 GARCIA, JAN EMMANUEL  CAMPOSANO
    1341 GARCIA, JONHREY  MASAYON
    1342 GARCIA, JOSHUA MARI  ERIA
    1343 GARCIA, LIZZETH MARIVIE  SANTOS
    1344 GARCIA, MARVIS AUBIN  FRIAS
    1345 GARCIA, MATTHEW HENRY  PAGULAYAN
    1346 GARCIA, MC DONALD  FETALVERO
    1347 GARCIA, NIKKO  TONGOL
    1348 GARCIA, NIKO SHARBEL  SANCHEZ
    1349 GARCIA, PRECIOUS GRACE  LAGAPA
    1350 GARCIA, RON CEDRIC  BASILIO

    1351 GARCIA, RONNEL  PAREDES
    1352 GARDUCE, CHRISTIAN KENNETH  DE GUZMAN
    1353 GARGAR, CLAIRE  BELARMA
    1354 GARIN, AERON JOSUA  DE MESA
    1355 GARIN, SHERICK BONN  DELA CRUZ
    1356 GARLITOS, GEEPEE  PARCON
    1357 GARROTE, NIEL MAR  MALAQUE
    1358 GASALAO, CRISTHEL MARIE  ANGCAO
    1359 GASES, ARTHUR NEIL  JACOB
    1360 GASULAS, CHRIS CHARL  HATOL
    1361 GATAN, REYZELLE
    1362 GATDULA, JOHN ISRAEL  CASTILLO
    1363 GATIWAN, FRANCIS PAUL  GAMBOA
    1364 GATPANDAN, VERNON MARC  QUIAOIT
    1365 GAVINA, RICHARD  MOSTOLES
    1366 GAVINO, GLEN MARK  JIMENEZ
    1367 GAWAN, FRITZ JOHN
    1368 GAYAS, GINO  NAVARRO
    1369 GAZO, ALVIN  URETA
    1370 GAÑO, PAUL HARVEY  MALLARI
    1371 GEAL, JETER II  DEJAPA
    1372 GELVOLEA, ALLEN  ALEJANDRO
    1373 GENCIANEO, JOAN  GEONAGA
    1374 GENERAN, ALPEPITO  PUSA
    1375 GENETA, RICO JR  ANGEL
    1376 GENOBIAGON, ANTHONY  ROMAN
    1377 GENOBIAGON, ARNEL JR  APARIS
    1378 GENODIA, SHIELA JOY  PLACEROS
    1379 GERMO, REYNANDE  MASABOT
    1380 GERMONO, KEVIN  ANGELES
    1381 GEROCHE, HENRY  JUNGGAY
    1382 GERON, NICHOLE JOHN  DE OCAMPO
    1383 GERONA, ROMART PAULUS  GUTIERREZ
    1384 GERONIMO, MARY ANNE GRACE  DIMARUCUT
    1385 GERVACIO, ANTHONY  TABON
    1386 GETUBIG, JOSEPH LLOYD  IBARRA
    1387 GEVAÑA, JECKO  DELA CUEVA
    1388 GIANAN, JOSEPH EMMANUEL  MAGALLANES
    1389 GIGANTE, RYAN  RUSIMA
    1390 GIGJE, GERRY PAOLO  MEDIODIA
    1391 GILANA, JAKE  PER
    1392 GIMARINO, ERIC  ALIPAR
    1393 GIMENO, MELODY  HEBRES
    1394 GINETE, KEVIN  MARIFOSQUE
    1395 GINEZ, NICHOLE ANN  CRUZ
    1396 GIOLAGON, JEROME KARL  SANCHEZ
    1397 GLORIANI, AMOR JOSHUA  AMISTOSO
    1398 GLORIOSO, KRISTIAN ELIHU  OTEYZA
    1399 GO, JEROME BRYAN  CHUA
    1400 GO, KEVIN MICHAEL  IBAÑEZ

    1401 GO, MARK ANTHONY  BANDILLO
    1402 GO, NEAL MARK  ARISTOZA
    1403 GODIENES, JOHN ELYBENZ  BURGOS
    1404 GODITO, MERVIN CHRISTIAN  QUINDICA
    1405 GOJIT, GERALD  ROGACION
    1406 GOMEZ, ARNEL ANTONIO  DELA CRUZ
    1407 GOMEZ, JOHN CEDRIC  JAVIER
    1408 GOMEZ, JOVENCIO II  QUISORA
    1409 GOMEZ, RICHARD  MONSALUD
    1410 GONZAGA, ALLYSON  ROJO
    1411 GONZAGA, JENNY ROSE  MARIANO
    1412 GONZALBO, JONEL  LUCERO
    1413 GONZALES, ALVARO  EGANA
    1414 GONZALES, CARL JOSEPH
    1415 GONZALES, CRISLEY  BASUIL
    1416 GONZALES, JACOB  ALFORGUE
    1417 GONZALES, JADE  BAYSA
    1418 GONZALES, JEFFREY  MALIG
    1419 GONZALES, JOHN ISAAC  PRUDENCIADO
    1420 GONZALES, KEVIN KYLE  CASTRO
    1421 GONZALES, ROYME  BASCAR
    1422 GONZALGO, ALDRIN  GRASPELA
    1423 GONZALVO, NELVIN  DELOS SANTOS
    1424 GOPEZ, KARL  GONZALES
    1425 GOROM, MACLEO LESLIE  DALIVA
    1426 GOTO, RYUZO  LANDAZABAL
    1427 GOZON, RONNEL  DIZON
    1428 GOZUN, LOUIE JOHN  OCAMPO
    1429 GRAMATICA, MICHAEL  TINAMBACAN
    1430 GRANCAPAL, ANNA MARIE  OSORIO
    1431 GRAPANI, ROMMEL RENZ  MERELOS
    1432 GRAVANTO, JOEMER FRANCIS  FANTONALGO
    1433 GREGORIO, REANDRO CRIS  VERA
    1434 GRIJALDO, LORENZO MIGUEL  PONCE
    1435 GUALBERTO, JASON GABRIEL  GUEVARRA
    1436 GUANZON, JAN MARTY  GLORIA
    1437 GUANZON, JSEL WAYNE  CORDERO
    1438 GUARDIAN, JUDE MICHAEL  ANIGAN
    1439 GUARINO, JANNELLE  CORDERO
    1440 GUARIÑO, VREYENE JOSHARU  CANAPI
    1441 GUEVARRA, HENRY JR  RELLORA
    1442 GUIA, IAN RENZ  DIMAYUGA
    1443 GUIAO, KENNETH  LAYUG
    1444 GUIBAO, AARON PAUL  TUNGUL
    1445 GUIEB, MARK FIEL  VISITACION
    1446 GUILLANO, JESON  GUIOGUIO
    1447 GUILLERMO, PAUL EMMANUELLE  BONDOC
    1448 GUILLERMO, RAY ANTHONY MARC  REYEG
    1449 GUILLERMO, SHERWIN  SERRA
    1450 GUINTO, JAY-AR  SANCHEZ

    1451 GULAREZ, JULIO JR  HIPNGATON
    1452 GULAY, GERALD  VERANO
    1453 GUNIO, ANTHONY RICHARD  LUISTRO
    1454 GUPAAL, MARC CHRISTIAN  BAGAYAS
    1455 GURREA, EFREN  VALMORES
    1456 GUSTILO, MARY MAE  BALDOMERO
    1457 GUTIERREZ, LOUIE JOHN  ARIOLA
    1458 GUTIERREZ, ORVEN  ARCUSA
    1459 GUTILBAN, JUAN PAOLO  DELFIN
    1460 GUY, YANSEN  DALEON
    1461 HABAN, EDUARDO JR  PANUAYAN
    1462 HALLARE, LOUWELL  YOROBE
    1463 HALOC, EDMON  CATALAN
    1464 HALOC, JACOB RAUL  FELICES
    1465 HALOG, JETHRO  MARCELO
    1466 HAMBRE, ALVINCENT  LANO
    1467 HANDAYAN, HAROLD LOID  DARAMAN
    1468 HAO, MARK DEWAYNE  DALIT
    1469 HASSAN, SAMEERA EDZEH  MONREAL
    1470 HASTA, CRISHIEL ANN  ORTEGA
    1471 HEMBRA, CRIS ALFONSO  SOLIGAM
    1472 HEMENTERA, PAUL MERRILL  DELA PEÑA
    1473 HENSON, DARWIN JOSEPH  SACDALAN
    1474 HERALDO, REYMUNDO  LAMADRID
    1475 HEREDIA, URBANO JR  CARIGO
    1476 HERNANDEZ, BRYAN DALE  BUNGQUE
    1477 HERNANDEZ, JHON VINCE  DE BORJA
    1478 HERNANDEZ, JOHN ARNOLD  MOZO
    1479 HERNANDEZ, JOHN PATRICK  DELA CRUZ
    1480 HERNANDEZ, LLOYD JULIAN  BOLANTE
    1481 HERNANDEZ, MELVIN  YAMBAO
    1482 HERNANDEZ, ROMNICK  PANGILINAN
    1483 HERNANDEZ, RUSSELL JAY  GARING
    1484 HERNANDEZ, SYLVESTER  OCAMPO
    1485 HERRERA, JOHN RYAN  DUNQUE
    1486 HIDALGO, EARL CEDRIC  MONTESINES
    1487 HIGUIT, EDGAR JULIUS  CASUPANAN
    1488 HILARION, MARK KRISTOFFER  VIZCARRA
    1489 HIPOL, DOMINIC RALPH  CULATON
    1490 HIPUSON, ROMNICK  TUYOR
    1491 HIZON, JOSE ANGELO  SANTOS
    1492 HOFER, ANDREW GIL  RIVERA
    1493 HONDANERO, JUDE REIL  DACIR
    1494 HONTIVEROS, HERBIE  UNTALAN
    1495 HUALDA, MARK  REYES
    1496 HUMANGIT, JOHN PAULO  DIJAMCO
    1497 HUNG, PAULO  LABRADOR
    1498 IBARDALOZA, PAULO  LICUANAN
    1499 IBASCO, JEFFREY  SAMPANG
    1500 IBASCO, JUSTINE GREG  BODA
    1501 IBIAS, GERVIN  BINGABING
    1502 ICOGO, MIKHAIL  MUSNGI
    1503 IDOS, ARNEL  JAZON
    1504 IGCALINOS, JOEL  SABEJON
    1505 IGNACIO, MARK JOHN  TRINIDAD
    1506 IGNACIO, NORMAN ALLAN  LICOT
    1507 IGOT, ROGER EDUARD  CANAMAQUE
    1508 IGOY, DANIEL  AUGUSTO
    1509 ILAGAN, ARCH GAIL ANTHONY  GARRIDO
    1510 ILAGAN, JEFFREY  CABANCE
    1511 ILAS, FRANCISCO  TABORA
    1512 IMALAY, JIZ  DELA CRUZ
    1513 IMBING, KEN ALDRICK  SALIDO
    1514 IMPERIO, FLORANTE  MAGANA
    1515 IMPRESO, JOHN DAVID  UY
    1516 INDAB, JOFRIL  ESPEDILLA
    1517 INDANAO, BEFREIL  TULABING
    1518 INGALLA, JOHN K-LEE  INGALLA
    1519 INOCENCIO, MICHAEL JEFF  BERNADOS
    1520 INOS, FRANCO IAN  PASCUAL
    1521 IRENEO, MARIEN CRISTI  MAGDULA
    1522 ISAH, AMMAN  RAKIM
    1523 ISIP, MAICKHO ANGELO  YANGO
    1524 ISIP, TERENZ JOSEPH  CASTAÑEDA
    1525 ISLA, NUR JANN  CAGAS
    1526 ISRAEL, BRIAN ERIC  PORTILLAS
    1527 ITOL, ROLEN  CURAYAG
    1528 IYOY, MEL JOHN  CAGAS
    1529 JABINES, EROS TRISTAN  ALMIROL
    1530 JACA, SIMON REY  SUCO
    1531 JACELA, JOHN CHRISTIAN  JAMILANO
    1532 JACOB, ARIS  RAMOS
    1533 JACOB, JOHN MARIE  NIERVA
    1534 JADER, JAIRUS KEMUEL  CABALLERO
    1535 JAKOSALEM, ANDRE PETER  IRIZARI
    1536 JAPITANA, JANESSA JADE  ALBIOR
    1537 JARAMILLO, JABEL VOLTAIRE GODWELL  GALARPE
    1538 JARANDILLA, JM  GALICIA
    1539 JARDINICO, GINO  PAISO
    1540 JARILLO, DARWIN JAY  TUAZON
    1541 JASA, MARK GLENN
    1542 JATICO, JOSEPH STALIN  ONTING
    1543 JAVA, JON MEAR  TRINIDAD
    1544 JAVELONA, JAN BRYAN  MATAPAJA
    1545 JAVIER, ARVIN JOHN  LAGUISMA
    1546 JAVIER, FRANCIS  LOAYON
    1547 JAVIER, JOHN DAVE  PINERA
    1548 JAVIER, JOHN DELJESS  HORNALES
    1549 JAVIER, RUGGIE RICH  NOBLEZADA
    1550 JEMINA, REY ART  MAGNATE

    1551 JEREZA, ARVIN  MAGBOO
    1552 JIMENEA, CARLO ALFRED THOMAS  LIMACO
    1553 JIMENEZ, BARRY  CAPITLI
    1554 JIMENEZ, CHARLEZ MELENZ  DELA CRUZ
    1555 JIMENEZ, STEFFANY KIM  PELINIA
    1556 JIMENO, MARLAN RHEY  LIBOT
    1557 JINGCO, JOHN ERIC  LANSANG
    1558 JIPOS, ANGEL MAY  CAGATIN
    1559 JOCSON, ADRIANE  ZABALA
    1560 JOMIO, BIEN EDMUND  HABEL
    1561 JORE, JECRIS  JACOBO
    1562 JOSE, JAYMART  ORENZA
    1563 JOSE, MARVIN  TEVES
    1564 JOVEN, JARMIN  CU
    1565 JOVER, WILSON JR  HORTILLAS
    1566 JUANEZA, RENATO JR  AUSAN
    1567 JUANILLO, JOHN EZEKIEL  LARON
    1568 JUAYANG, DONATO JR  LECERA
    1569 JULVE, JUSWAH  AVENTURADO
    1570 JUMAHARI, RASDI  MUKAMMAR
    1571 JUMANGUIN, JUDE  NEPANGUE
    1572 JUMLANI, NORVIN  IBNO
    1573 JUNIO, JAYSON  LOTINO
    1574 JUNTILLA, AEDRIAN GIL  EUSTAQUIO
    1575 JUSTINIANE, ARIEL  HAGUTIN
    1576 JUTAJERO, ADRIAN  MUTUC
    1577 KABIGTING, KAREN KRISTINE  BAUTISTA
    1578 KALAB, BEN-AHMAD  ABING
    1579 KATIPUNAN, JONAS  CASUPANAN
    1580 KEMPIS, JOSEPH RYAN  OPANES
    1581 KHAN, KIM SHOGEL  SANTIZAS
    1582 KHO, BENEDICT  MARCELINO
    1583 KITMA, DOMINIC PAWID  ENRIQUEZ
    1584 KUSAKA, KENJI MICHAEL  DELA PENA
    1585 LABAYANDOY, KARL CLINTON  SAENS
    1586 LABIS, JAN CLYDE  GEROMO
    1587 LABRADOR, JONEIL  TABA
    1588 LABRO, JESUIT SJ  LAGANDO
    1589 LABUTAP, CRISTOPHER  ESPIEL
    1590 LACABA, JAMERRITE  MABULAY
    1591 LACABA, MARK KEVIN  BAUTISTA
    1592 LACANLALE, ROSS ANDREW  DIMAANO
    1593 LACAP, JOSHUA  MAGTULOY
    1594 LACHAMA, PATRICK  TABAL
    1595 LACHICA, JESON  NAPUSI
    1596 LACISTE, ARTHUR LUIS  SANTALES
    1597 LACSINA, EUGENE PAUL  MANALILI
    1598 LADERAS, MARHJIME  LUCERO
    1599 LADISLA, FERDIE  FORMENTO
    1600 LADRA, MARCH KEVIN  LARIBA

    1601 LAGMAN, MARK LEONEIL  SANTOS
    1602 LAGMAY, JOMAR  FUASA
    1603 LAGRANA, ALAINE JAY  MARTINEZ
    1604 LAGRAZON, MICHAEL  PEÑAVERDE
    1605 LAGROSA, SARANAE  BERONG
    1606 LAGROSAS, PAOLO EMERSON  DONCILLO
    1607 LAGUISMA, DAN-PAUL  PERIDO
    1608 LAGUMBAY, CHRISTIAN ALFONSO  GENERALAO
    1609 LAGUNDINO, JOHN KEVIN  LLANEZA
    1610 LAGUNIAS, MARK PETER  MAGPILI
    1611 LAGUTAN, ALVIN  TANANG
    1612 LAILO, JAYVEE  ELARDO
    1613 LALU, JAIRAH  POLITICO
    1614 LALUSIS, JOHN VINCENT  MERCADO
    1615 LAMPA, RALPH RANDELLE  VITUG
    1616 LAMPITOC, PAUL GERALD  RAVINA
    1617 LAMSEN, JAMES  CANJA
    1618 LANCERAS, IAN KEVIN  VIRAY
    1619 LANDICHO, JOHN PAUL  CATAQUIZ
    1620 LANGREO, MARK LOEL  DANGALLO
    1621 LANOY, JEFFREY  PALMA
    1622 LANSANGAN, BON AXZEL  BACANI
    1623 LANTACA, JHON RHOY  BAYHON
    1624 LAPARA, MICHAEL ANGELO  SALTING
    1625 LAPIDO, JOSEPH  VILLARIZA
    1626 LAPSO, EMYROSE  LLONO
    1627 LARA, KRISTIAN  PANIS
    1628 LARAZI, JEXTER  TALATAGOD
    1629 LARAÑO, JOHN KARLO  PABUSTAN
    1630 LARDIZABAL, JAZILLE  NAVARRO
    1631 LARISMA, SAM  ARANTE
    1632 LARRODER, RIZA MAE  LARU-AN
    1633 LAS PINAS, CHESTER  FLORES
    1634 LASACA, LEMUEL  RINGCUNADA
    1635 LASALA, ANN JEZALIN  DALISAY
    1636 LASTIMADO, ALBERTO JR  EBRADA
    1637 LASTIMOSA, MERRYLL SYRAH  ALICAWAY
    1638 LATIP, ABDURAJACK  SOBERANO
    1639 LATRAS, ARIEL  CRUSPERO
    1640 LAUGO, KEVIN  GATERS
    1641 LAURIZA, REDFORD  LIMBAGA
    1642 LAVA, JOE MARI  CABALLERO
    1643 LAVARIAS, EUGENIO ANTONIO JR  SORIANO
    1644 LAVARIAS, MARC VERGEL  CRUZ
    1645 LAVARIAS, MARK DANIEL  BAUTISTA
    1646 LAVARIAS, PATRICK ROI  CERIPULO
    1647 LAWAGAN, RYAN MIKE  FIYAO
    1648 LAXA, LOUIS ALBERT  DUYA
    1649 LAYACAN, JOHN DALE  FIRMEZA
    1650 LAYUG, BHEE JAY  CARIÑO

    1651 LAYUGAN, ALDRIN JAMES  DEL VILLAR
    1652 LAYUGAN, FLORENZE  DELGADO
    1653 LAYUGAN, TERENCE  SANTIAGO
    1654 LAZARTE, KEVIN  DESIDERIO
    1655 LEAÑO, RAY-ANN FAYE  FELIX
    1656 LECANIEL, GERRY  BENGUELO
    1657 LEE, ALI JIBRIEL  HO
    1658 LEE, CHARLES JAMES  YOUNG
    1659 LEE, KATRINA JOHANNE  PE
    1660 LEGADO, JERRY ANNMAE  CASTRO
    1661 LEGASPI, ALVIN JOHN  MOJICA
    1662 LEGASPI, BENJAMIN III  PARRO
    1663 LEGASPI, CHELO ELLIZE  CAYANAN
    1664 LEGASPI, CLAIRE FRANCESSE  TEODORO
    1665 LEGASPI, MARTHEL  ORITO
    1666 LEGION, CARL JOSEPH  ALIÑAR
    1667 LEIS, JOHN KEVIN  SANTOS
    1668 LEOGO, RYAN PATRICK  BONEO
    1669 LEONCIO, RONNEL  ELIGADO
    1670 LEONIDAS, LOIS KYMON  STA MARIA
    1671 LEONOR, VINCENT JAMES  TAN
    1672 LEVITA, LUIGI AURELIUS  MARANAN
    1673 LEYSA, MARY ANN  CONSEMINO
    1674 LIBAO, MARC RUSSELL  REJESUS
    1675 LIBAYO, LILIBETH  MAMA-O
    1676 LIBO-ON, JOHN ELSON  VILLANUEVA
    1677 LIBOSADA, GLENN PAUL  GONZALES
    1678 LIBRE, SOCRATES JR  YUPTE
    1679 LIBUTAN, ANTHONY CHRIS  BONDOC
    1680 LIGERO, REINO  DOMINGUEZ
    1681 LIM, ARIEL JOSEPH  REYES
    1682 LIM, CHARLIE  ROBLE
    1683 LIM, CHRISTIAN MAURICE  ZARSUELO
    1684 LIM, GABRIEL ANTONI  OLARTE
    1685 LIM, PRINCESS  SIO
    1686 LIM-IT, REMINGTON JETHRO  ANG
    1687 LIMBAGA, JOEY KHAN  MONGCOPA
    1688 LIMBAGA, JONNIE  LACIERDA
    1689 LIMBO, CHRISTELLE  OMLAS
    1690 LIMOSNERO, RODEL
    1691 LINGBAWAN, ELY BELLE  GUZMAN
    1692 LINGCAY, IAN JOHN  LUCERNAS
    1693 LIRAG, MARK JOSEPH  PIÑOL
    1694 LIRAZAN, BONIE LYN  TUDTUD
    1695 LISING, JOSE VIRGILIO OLIVER  PATAWARAN
    1696 LISING, JUSTINE FLOYD  GONZALES
    1697 LITANA, JORDAN  ABUEL
    1698 LITANG, RICHARD JASON  GAMUTAN
    1699 LITAO, CHARLES RYAN  VILLANUEVA
    1700 LIWAG, MARK CHRISTIAN  DE TORRES

    1701 LLABRES, GELMAR  SAN JOSE
    1702 LLAMADO, CARLA  DELA PROVIDENCIA
    1703 LLAMERA, KRISTINE JOYCE  DELA CRUZ
    1704 LLANES, RAUL JR  LEYBA
    1705 LLANO, JOHN NEELY  LIM
    1706 LLARENAS, CHARISSE LYN  BORILLO
    1707 LLENA, PRINCESS  OLINARES
    1708 LLOBRERA, DAMER  OFIAZA
    1709 LOBITAÑA, JAY LORD  ABING
    1710 LOBRIGAS, JESS
    1711 LOCABERTE, RICO  OBRA
    1712 LOCANDO, BRIAN JAMES  VALDEZ
    1713 LOCSIN, PAUL MARTIN  DAMASO
    1714 LOGICO, ORLANDO JR  DE LA TORRE
    1715 LOJO, VENANCIO JR  SAN GABRIEL
    1716 LOLOS, ERIC JED  ELEGADO
    1717 LOLOS, KEN  MORATA
    1718 LOMBOY, PAUL RENZ  SALAZAR
    1719 LONG, BILLY JOE  ESCARTIN
    1720 LONGALONG, REY-AN BERNARD  PONES
    1721 LONTOK, ERVIN ALECK  CRISOSTOMO
    1722 LOPE, AARON  ARELLANO
    1723 LOPEZ, ALFREDO JR  WATIMAR
    1724 LOPEZ, CHRISTIAN JAY  VADIL
    1725 LOPEZ, CRISLER  GALMAN
    1726 LOPEZ, EDWIN VINCENT
    1727 LOPEZ, ERVIN JOHN  MARFIL
    1728 LOPEZ, HAROLD JEVISON  ARELLANO
    1729 LOPEZ, NICO PAOLO  AMPIT
    1730 LOQUINARIO, KESHNER NORRIS  VIAGEDOR
    1731 LORENZO, JONATHAN  BRUNO
    1732 LORIAGA, JAMES GABRIEL  AGUINALDO
    1733 LORO, GARLIE  AGUANITO
    1734 LOVINO, ALFREDEL  BUBAN
    1735 LOZADA, JOHN MICHAEL  GUASIS
    1736 LOZADA, JOHN PAUL  BERMAS
    1737 LOZADA, JONATHAN  CAYATOC
    1738 LOZANO, VELU
    1739 LU, DANIEL JR  HALLASGO
    1740 LUALHATI, MARC AMIEL  POLICARPIO
    1741 LUARCA, JOHN ALLAN  MANZO
    1742 LUBAG, JOHN LORENZ  OLAVARIO
    1743 LUBIANO, ALFREDO
    1744 LUBIANO, MAYNARD  DELA PEÑA
    1745 LUCAS, MARK VINCENT  GUERTA
    1746 LUCENA, JOMAR  CANSINO
    1747 LUCERO, ALBERT  TAÑO
    1748 LUCERO, RONNEL  TOMBOC
    1749 LUCMAN, JALIL  TOMARA
    1750 LUCRESIA, BABIE RIO  YTAC

    1751 LUMABAS, FELIX JR  MONDEJAR
    1752 LUMANGLAS, BRYAN EDRICK  BORBON
    1753 LUMANTA, ALLEN OLIVER  AMANONCE
    1754 LUMBANG, JEFFREY  AGORTO
    1755 LUMIBAO, JOHN  GALAY
    1756 LUNA, WINKARLO  RANJO
    1757 LUNETA, SANDRO  ALLAM
    1758 LUSTARES, JESSTON  PRIVADO
    1759 LUSTINA, ANTONIO  COLIPAT
    1760 MAALA, DARWIN  DE GUZMAN
    1761 MAAN, KYLE VERGEL  RAMOS
    1762 MAARAT, JESSIE  COSMIANO
    1763 MABANTA, MARK ANTHONY  SARMIENTO
    1764 MABASAG, JAYMARK  ARREZA
    1765 MABBAYAD, JEFFREY  BALBASTRO
    1766 MACALINAO, JOVIN EMIL  GARCIA
    1767 MACALINTAL, GRACHELLE  CABALLERO
    1768 MACAPAGAL, MARTIN  VILLARBA
    1769 MACARAEG, AIREEN  ABUGAO
    1770 MACARANAS, AERON PAUL  BARASHARI
    1771 MACASADDU, XSEENA JOY  DAPIA
    1772 MACASILHIG, DEAN ALVIN  TURTAL
    1773 MACASINAG, EDMARIE  DE CASTRO
    1774 MACATANGAY, JAN RAYMOND  CUNANAN
    1775 MACATANGAY, RANIER  DE LOS REYES
    1776 MACATANGAY, WILBERT  TOLENTINO
    1777 MACAWILI, KURL DEM  LANO
    1778 MACINAS, ABRAM  VEGA
    1779 MACION, RYAN  TOLENTINO
    1780 MADARANG, JULIUS  PUNZALAN
    1781 MADAYAG, JONARD  ABAT
    1782 MADERA, JUDEE  GALERO
    1783 MADERAS, LEO KIER  LACAMBRA
    1784 MADLANGBAYAN, GERALDINE  ACUÑA
    1785 MADLANSACAY, DARREN CEDRICK  SAMSON
    1786 MADRASTO, DUNE MARTIN  RAYELA
    1787 MADRIAGA, SHAOLIN GEORGE  LUGA
    1788 MADRID, JOHN MICHAEL VINCENT  VILLAMOR
    1789 MADRIGAL, ALLAN JOHN  MALINAO
    1790 MADRONA, ANJELO CHRISTTIE  FANLO
    1791 MADRONA, JANELLA ROSE  BONITO
    1792 MAGABO, JOHN KENNETH  PABALATE
    1793 MAGADIA, ALLEN JEROME  CUETO
    1794 MAGBOO, PATRICK CEAZAR  CALINAO
    1795 MAGBUAL, MON ABNER  SALAZAR
    1796 MAGCALAS, KEVIN  ROMERO
    1797 MAGCALE, JERICO  JERUSALEM
    1798 MAGCULANG, KATHERINE  SANTOS
    1799 MAGDADARO, JERIC  LAMOC
    1800 MAGDALITA, JOHN ANTHONY  ODA
    1801 MAGDANGAL, KIM  NARAG
    1802 MAGDAONG, ALLAN  CASTILLO
    1803 MAGDARAOG, ADRIAN  CABILI
    1804 MAGHUNONG, BLESSA JEANE  TUDLAS
    1805 MAGLAQUI, MARIA CATHERINE  ZARA
    1806 MAGLIPON, CRISANTO JR  MORAGAS
    1807 MAGNAYE, MARK VINCENT  GONZALBO
    1808 MAGOMNANG, DIANNE MAE  MORONDOZ
    1809 MAGPANTAY, MARK LEE  ATIENZA
    1810 MAGPANTAY, PATRICK DAVE  DIMAYUGA
    1811 MAGPILI, RENZ NATHANIEL  VILLANUEVA
    1812 MAGSAKAY, MYLA  QUINTO
    1813 MAGSINO, NATANIEL  PANIZALES
    1814 MAGUEN, JERWIN  MALANTA
    1815 MAHINAY, JOHN REY  PARAGSA
    1816 MAHINAY, RAYMOND  PIS-AN
    1817 MAKALINTAL, MARCELO  QUILONGQUILONG
    1818 MAKINANO, CALVEN  ZUÑIGA
    1819 MALABANAN, JOHN ERICK  DIMATATAC
    1820 MALAGAMBA, ANTHONY  PALMES
    1821 MALALUAN, HANZ  MANAL
    1822 MALAPIT, NIÑO ANGELICO  TINIO
    1823 MALAZARTE, RENALDO JR  OCAYA
    1824 MALIBUNAS, KENNETH  GLORIA
    1825 MALINAO, ELTHON MARC  BAGUHIN
    1826 MALIWAT, DIANNA  MARQUESES
    1827 MALIXI, EUNICE  BAMBA
    1828 MALIXI, RANDALE  IRICA
    1829 MALLARI, ABEL JR  ARCEO
    1830 MALLARI, ANTHONY JOSEPH  PEREZ
    1831 MALLARI, BRIAN NICOLE  SORIAO
    1832 MALLARI, KRISTOFFER JOHN  VENZON
    1833 MALLARI, RIGNER  RAMOS
    1834 MALLARI, STEPHEN JOHN  CARLOS
    1835 MALONG, ANGELO PAOLO  MAÑO
    1836 MAMANO, ERROL JAMES  FRANCISCO
    1837 MAMARIL, JAMIE  MENDOZA
    1838 MAMAYSON, BERNARDO JR  RAZO
    1839 MAMINTA, ALMARIO  GARCIA
    1840 MAMPORTE, EUROSS VINCENT  TINGAS
    1841 MANALILI, JAYSON  PANGILINAN
    1842 MANALO, ERVIN JOHN  VERGARA
    1843 MANALO, JAYSON  SALIM
    1844 MANALO, JEROME  CUYOS
    1845 MANALO, JOHN ALFIE  CASAPAO
    1846 MANALO, JONATHAN  ABE
    1847 MANALO, LLOYD CHRISTIAN  MARASIGAN
    1848 MANALO, MARK ANTHONY  CARAMPIL
    1849 MANALO, RAYMART  REYES
    1850 MANANDEG, JOHN CARLO  LOY
    1851 MANANGAN, ANGELA CARYL  BINAY-AN
    1852 MANANSALA, BERNIE ROSS  MARTIN
    1853 MANANSALA, JAY-REN  ESCAÑO
    1854 MANAOG, MARK CRISTOBAL  ALMIRAÑEZ
    1855 MANAYAN, DARYL  PAGLINAWAN
    1856 MANDAWE, JAY VINCENT  ALEXANDER
    1857 MANESE, RAY VAN  AGUAS
    1858 MANGA, CHRISTIAN DOMINIC  VIZCONDE
    1859 MANGAPIT, KING NATHANIEL  SAPADEN
    1860 MANGATONG, JUNIOR  YAP
    1861 MANGGANA, JORDAN  OMRESO
    1862 MANGUIAT, PRINCE MAYNARD  MIÑEBE
    1863 MANIAGO, MARC JOHN  NACPIL
    1864 MANIGBAS, KEVIN  DUMANGAS
    1865 MANILA, JELMAR  LABITAD
    1866 MANILA, ROSEVELT  MAYO
    1867 MANIQUIS, JON MIKEL  LORIA
    1868 MANITI, TYRELLE JOSEPH  BEJASA
    1869 MANLAPAZ, JIMWELL  LAXINA
    1870 MANLAPAZ, NIKKO  YABUT
    1871 MANLAPID, LEO  AUSTRIA
    1872 MANN, PAUL  DAVID
    1873 MANONGSONG, CENTVIN  ROSALES
    1874 MANTO, JOSHUA MANUEL  SALCEDO
    1875 MANUEL, JAYSON  TOLENTINO
    1876 MANUEL, JOHN CRISTOPER  PAGHUNASAN
    1877 MANUEL, JOHN KENNETH  MEJIA
    1878 MANUEL, KEVIN  LARAYA
    1879 MANUEL, RICHELLE  MANANSALA
    1880 MANZA, PAUL JERVIS  BACO
    1881 MANZANILLA, JULIUS ARVI  VERZOSA
    1882 MANZANO, HEROBEN  DIANASAS
    1883 MANZANO, RANEL  CABIGON
    1884 MAPUTI, JADE  UBAGAN
    1885 MARAMOT, NIEL EVANN  FEDILINO
    1886 MARASIGAN, JOYCELYN  MERCADO
    1887 MARAÑA, AIDRIAN JANROME  RIMORIN
    1888 MARCAIDA, CARLO  VELAYO
    1889 MARCAIDA, CHARLIE  BIEL
    1890 MARCELO, CHRISTIAN JOHN  BIACO
    1891 MARCELO, JONE PAUL  ANGELO
    1892 MARCELO, LESLIE  DIZON
    1893 MARCO, REY JOHN DAVE  SEDANO
    1894 MARI, KENT MELCHOR  ELVIRA
    1895 MARIANO, AMGERICO  RODRIGUEZ
    1896 MARIBOJOC, SIMON WILSHER  BONGO
    1897 MARIBONG, EDUARDO JR  AXALAN
    1898 MARILAO, TERENCE CLAIRE  CALUGAY
    1899 MARISCOTES, MARK  LUCRIANA
    1900 MARISTELA, THOMME JUSTINE  BALBACAL

    1901 MARIÑAS, ROSE MARIE  BASCO
    1902 MARQUEZ, FRANCIS  LOBO
    1903 MARQUEZ, JAHD  PADILLA
    1904 MARQUEZ, JOHN PAUL  MALLARI
    1905 MARQUEZ, KHEM CLINT  APAYOR
    1906 MARQUEZ, RENZ CALVIN  GENILO
    1907 MARTIJA, NIKKO CARLO  MANZOLIM
    1908 MARTIN, JASMINE  CAPISTRANO
    1909 MARTINEZ, ANGELLO REY  ANASTACIO
    1910 MARTINEZ, HARRISON  VALENCIA
    1911 MARTINEZ, JOENNALYN  TORRES
    1912 MARTINEZ, LILIBETH  MANEJA
    1913 MARTINEZ, RAMIL JR  HOFILEÑA
    1914 MARTIR, MYKO KELVIN  CATAGUE
    1915 MARZAN, ISAGANI GABRIEL  LACARAN
    1916 MASACAYAN, KEVIN  ARCE
    1917 MASIBAY, ALLAN JR  CARLEM
    1918 MASILUNGAN, MARY ANN  CAPAQUE
    1919 MASIRAG, JOEL JR  LOPEZ
    1920 MATA, LUIS ALBERTO  GUTIERREZ
    1921 MATA, MARLON  DUMANACAL
    1922 MATA, SHEENA  SALAC
    1923 MATEO, JOSHUA JIREH  RAMOS
    1924 MATEO, NAZARENO  RELIGIOSO
    1925 MATEO, RONNIE  MANALANG
    1926 MATERIANO, NHERICE  NARRIDO
    1927 MATIBAG, JASPER OWEN  ALAMPAYAN
    1928 MATIBAG, SAMUEL  BREGAÑA
    1929 MATITU, JHUNARD  BACANI
    1930 MATON, RUDOLF NEIL  AJOS
    1931 MATORGO, JUNAMAR  ABAJA
    1932 MATORRE, MARK CHRISTIAN  ESPINO
    1933 MATOSIÑOS, ALDRIN  DELA VEGA
    1934 MATSUI, CINDY GRACE  HERMOSO
    1935 MATULAC, EZEL ERICK  MAGSINO
    1936 MATUTE, DANIEL  JACINTO
    1937 MATUTINO, LAUREN  PANIZALES
    1938 MAUHAY, KEIREN ALBERT  CLARETE
    1939 MAUHAY, SHARA MAE  CUNANAN
    1940 MAXIMO, CARL REY  TABUYAN
    1941 MAYANG, MENCHOR ALLEN  DE LA CRUZ
    1942 MAYION, BHENGIE  BAYANES
    1943 MAYOL, MIL ADRIAN  BIHAG
    1944 MAYOR, JOHN PAUL  MARIÑAS
    1945 MAYUGA, MARY JANE  SANGALANG
    1946 MAÑALAC, JORELL  CATAPANG
    1947 MAÑIBO, JOHN LUIGI  CULING
    1948 MEDEZ, JERSSON  DELGRA
    1949 MEDIANTE, DANIEL  JALIT
    1950 MEDINA, KENNETH  CUADRA

    1951 MEDINA, KNIGHT RICHARD  ESGUERRA
    1952 MEDRANO, AYESHA  PEREZ
    1953 MEDRANO, JOSEPH CHRISTIAN  CILLO
    1954 MEDRANO, RAMON CHRISTOPHER  JUSTINIANO
    1955 MEER, MARIE CONIE  VINCE CRUZ
    1956 MEJILLA, JONATHAN  PALAD
    1957 MELEGRITO, FERDINAND BODO  BULAORO
    1958 MELENDRES, ERVIN JOHN  DEMADARA
    1959 MELGAR, DARCY PAUL  GARCIA
    1960 MELICADO, GIOVANNI JR  GESULGA
    1961 MELLORIDA, ZENNY  DELA TORRE
    1962 MENDEZ, JESSICA  APOLINAR
    1963 MENDEZ, RAUL CARLO  MORGIA
    1964 MENDIOLA, JOVEN  AQUINO
    1965 MENDOZA, CYDRIC  MORON
    1966 MENDOZA, DINAH ROSE  MANGALONZO
    1967 MENDOZA, JACKLORD  MAÑALAC
    1968 MENDOZA, JOHN ABELLARD  LIGAMZON
    1969 MENDOZA, JOHN DAVE  GONZALBO
    1970 MENDOZA, KENNETH  GALEON
    1971 MENDOZA, MARIANE  ANCERO
    1972 MENDOZA, MARK ANTHONY  CUYOS
    1973 MENDOZA, MARK ORLAN  TOLENTINO
    1974 MERCADAL, KENT CRESJAE  NARISMA
    1975 MERCADO, ELLANA JOYCE  DELFIN
    1976 MERCADO, FELMARIE  GERON
    1977 MERCADO, JAY ANTHONY  LUMBRE
    1978 MERCADO, JOHN PAUL  MANALOTO
    1979 MERCADO, NORIEL JOSEPH  SAHAGUN
    1980 MERCADO, RANDELL JAMES  SARAYNO
    1981 MERCADO, ROXANNE  SOLIS
    1982 MERCURIO, REGINAL  CALINGASAN
    1983 MERIN, EMMAR  ALOP
    1984 MERISCO, NEIL  MAGANTO
    1985 MESINA, ALLAN JOHN  ISRAEL
    1986 METCHADO, JOMMEL  DUNGO
    1987 MIGUEL, DEXTER  LAGASCA
    1988 MIGUEL, ROMMEL  CAMMAYO
    1989 MILLANES, MYLOREEN  TANEO
    1990 MILLAR, HARVEY  DE GUIA
    1991 MILLARE, JAYVEE  ADELANTE
    1992 MILLARES, LISTHER  ROBLE
    1993 MINA, SHERWIN  UDAN
    1994 MINDANAO, ARVIN BARRY  DE CHAVEZ
    1995 MIRAMBIL, KRISTIAN IVAN  LANDICHO
    1996 MIRANDA, FRAYNE ANDREW  LAPATHA
    1997 MIRANDA, JEREMIAH  SALAZAR
    1998 MIRANDA, KENNETH  CUBALES
    1999 MIRONES, JOMAR  MORALES
    2000 MISAGAL, PAUL LAURICHE  BASUL

    2001 MISLANG, MARK ANTHONY  NAONG
    2002 MISOLES, ROMAR TROY  MATOBATO
    2003 MISON, JAN CHRISTIAN  NAVARRO
    2004 MISON, RICHARD HANS  NAVARRO
    2005 MIYAZAKI, KENJI  MARQUEZ
    2006 MIÑOZA, FRANCIS  ALCOSEBA
    2007 MOBIDA, IAN JED  PORNOBE
    2008 MODRIGO, RAMESSES  DE JUAN
    2009 MOLANO, LOU ADRIAN  TUAZON
    2010 MOLATO, VAN ANTOLIN  LAGUSTAN
    2011 MONCATAR, ROBERT PAUL  TINDUGAN
    2012 MONDERO, MARK ANTHONY  PILAPIL
    2013 MONDRAGON, JAMES MARK  CABALLES
    2014 MONEVA, VANESSA LEA  REBAJADO
    2015 MONFORTE, JUSTIN CHARLES  TUNGOL
    2016 MONIT, MARC JOSE  DELA CRUZ
    2017 MONREAL, SIDNEY  CUÑADO
    2018 MONSALUD, ARIEL  VILLARUEL
    2019 MONSALUD, CHRISTIAN  BACOY
    2020 MONSALUD, PAUL JOSEPH  BERNABE
    2021 MONSALVE, RAYMOND  MENDOZA
    2022 MONTALBO, JERWIN  ATIENZA
    2023 MONTEJAR, JOMER  KADUSALES
    2024 MONTEMAYOR, ENRICO JR  CHAVEZ
    2025 MONTERO, BRAYAN  AGUANTA
    2026 MONTERO, DAVE LESTER  ASILO
    2027 MONTEROS, IAN VENER  PAMPOLINO
    2028 MONZON, MATTHEW  VALENZUELA
    2029 MORADA, KIM FRANCIS  SANTILLAN
    2030 MORALES, JOSHUA GABRIEL  DOMINGO
    2031 MORAN, JHONIE  PAGTANANAN
    2032 MORATA, KENNETH  DUHAYLONGSOD
    2033 MORELLANO, EDMOND  YUTUC
    2034 MOROTA, MARK ULYSSES  ENGRACIAL
    2035 MOROÑA, DAVID RINCEL  DEL RIO
    2036 MOSELINA, JIM ALDRIN  ALMARIO
    2037 MOYA, EDWARD JR  FABIA
    2038 MUAN, CHRISTOPHER  MALANA
    2039 MUKSAN, CLINTON  CRUZ
    2040 MUSICO, ALLAN  BALBALOSA
    2041 MUSNIT, RAMCEL ROI  OLIVEROS
    2042 NABAUNAG, JUSTINE  CABAHUG
    2043 NABONG, MARK  MADRID
    2044 NABOR, FRANCIS JAN  YCONG
    2045 NABUA, STEPHENSON  BAYNOSA
    2046 NACORDA, ALLEN  ESPINOSA
    2047 NADAL, JOHN PHILIP III  TALAGTAG
    2048 NAGALES, LEZUS DEAN  CLACIO
    2049 NAGUIAT, RYAN  BARON
    2050 NAMBATAC, GHEMUEL  VIOLA
    2051 NANGYO, JED MICHAEL  SOLO
    2052 NANTES, HENRY  LARGA
    2053 NAPAO, JOHN MICHAEL  INDIAS
    2054 NAPARAM, FRANCIS NICO  ABRIL
    2055 NAPOLIS, GIANKENNETH  ISIP
    2056 NARVAS, JORENZ  BERNAL
    2057 NASIS, WINDE AN GRACE  PAGUNTALAN
    2058 NASTOR, LEUVANNE NEVAR  CUBICO
    2059 NATIVIDAD, ZEINNA  ROXAS
    2060 NAVAJA, DARWIN DAVE  DAHILAN
    2061 NAVALES, ALEX  ORLAYEN
    2062 NAVALES, JAN IRVIN  MENEZ
    2063 NAVALLASCA, JOHAN  RICO
    2064 NAVARRO, AXL JHON  CADATAL
    2065 NAVARRO, HENESSY  VIOLENTA
    2066 NAVARRO, MARK SHEDWIN  TOLENTINO
    2067 NAVARRO, ZYRILL VENCH  NUGAL
    2068 NAVORA, ALDRIN  BALATIBAT
    2069 NAZARETA, LERIAN JOHN  DOMINGO
    2070 NAZOL, KRISTIDI REX  TUMANDA
    2071 NEBRES, MARK LORENS  ALVIAR
    2072 NELLAS, ARJIE  BELLO
    2073 NELSON, JAZZY KYLE  JIMENEZ
    2074 NEPOMUCENO, MARK CEDRIC  REYES
    2075 NEQUINTO, SEDFREY VALENTINE  VILLANERA
    2076 NGITIT, MARVIN ERICK  NADIAHAN
    2077 NICODEMUS, ALLEN  SIOSON
    2078 NICOLAS, EMMANUEL  GENEBLAZO
    2079 NICOLAS, NARCISO  GARDOSE
    2080 NICOLAS, ROLLYMAR  ARIATE
    2081 NICOLASORA, FELIZIA GRACE  PEREZ
    2082 NIERVA, REN  LLAGAS
    2083 NIERVES, FATIMA ANGELICA  MUYCO
    2084 NIEVA, GLORIBETH  BENDANIA
    2085 NIEVA, JAERAM  CAMPOS
    2086 NIONES, ERWIN BERNARD  ABAPO
    2087 NITRO, JOSE ALBERTO  CAYUBIT
    2088 NOCHE, DOMINGO JR  MANALO
    2089 NODADO, ANTHONY  MENOR
    2090 NODADO, JED ERWIN  AÑONUEVO
    2091 NOHAY, IVAN ALLEN  MERCADO
    2092 NOLASCO, BEA BARBARA  FELICIANO
    2093 NORCA, LARRY  ARGUELLES
    2094 NORTE, BERNOVIE  SORIA
    2095 NOTADO, JIMSON  DITCHE
    2096 NOVENO, CHARMAE  LAKANDULA
    2097 NUCUM, ANGEL JR  SANTOS
    2098 NUEGA, CARL ADRIAN  PINO
    2099 NUFABLE, RIJUNE  PARAGOYA
    2100 NUGAS, JESCIEL  GENERALAO

    2101 NULLAS, JUVIC  DOMINGO
    2102 NUQUE, ALEXANDER JR  YAMBOT
    2103 NUVAL, PATRICK JOHN  DELA CRUZ
    2104 NYANASENGERAN, KENNETH  DOMECILLO
    2105 OABEL, JOHN MICHAEL  SOLINA
    2106 OBATAY, JOSUE  PIDOCHE
    2107 OBERIO, AGLIPAY 8  ARCENO
    2108 OBIAS, NICOL LEO  VALENCIA
    2109 OBINQUE, STEPHEN JONE  TABORA
    2110 OCAMPO, ALBERT VHENER  LEGASPI
    2111 OCAMPO, CECILIO  GANZON
    2112 OCAMPO, GALOMEL  CALANASAN
    2113 OCAMPO, KIRSTEN ALDRICH  MANALO
    2114 OCAMPO, ROSS PATRICK  YAMBAO
    2115 OCCEÑA, DARYLL JESSICA  AVELLANOSA
    2116 OCENAR, SONCARL GIAN  ROMERO
    2117 OCFEMIA, ROY  LLANETA
    2118 OCHIGUE, MARK RANIEL  MANGUBAT
    2119 ODESTE, EDWARD JOSEPH  LEYESA
    2120 OFILAN, REGIN  OBESO
    2121 OJALES, JUSTIEN MARK  GALLANO
    2122 OLAERA, JOMMEL  DIGNADICE
    2123 OLAES, TESSA JANE  SARABIA
    2124 OLAN, MARY ROSE  LLANES
    2125 OLANO, JODELAINE  MORALES
    2126 OLAR, JOSE ROBERTO  ALATIIT
    2127 OLIS, JAN LINUS  LAMIG
    2128 OLIVA, ARNOLD  CARDONA
    2129 OLIVA, DARWIN  METING
    2130 OLIVA, FELICER  OPERIANO
    2131 OLIVER, JOHN CLARK  BUGTAI
    2132 OLIVEROS, HENRY JR  FERNANDEZ
    2133 OLIVEROS, MARK LESTER  GONGON
    2134 OLIVEROS, VINCEL  ESCOLANO
    2135 OLVIDO, JAKE  SOLEDAD
    2136 OMADLE, ROVINICK  TABAQUE
    2137 OMAMBAC, PREMIER  QUIJOY
    2138 OMAMBAC, RONEL  SENTILLAS
    2139 OMBLERO, JOHN ROSWIL  CRUZPERO
    2140 OMLAS, BYRON  OGMA
    2141 ONCENO, DYVID REE  JAEN
    2142 ONG, ERWIN  GALIT
    2143 ONG, JOHN PAUL  TENA
    2144 ONG, PATRICIA JOYCE  BENAVIDEZ
    2145 ONG, RAPHAEL JEROME  GARCIA
    2146 OPEÑA, LOURENCE  BOMOGAO
    2147 OPIS, ALDRIN  LUMAGUI
    2148 OQUIAS, NIEL JOHN  PAGUNTALAN
    2149 ORAIS, CHESTER ISMAEL  COSTILLAS
    2150 ORBE, AOUIE  REGALA

    2151 ORCAS, JAYPEE  TUMACDER
    2152 ORDONIO, JETHRO NATHAN  ABRAZADO
    2153 ORDOÑO, CLARK PHILIP  DE VERA
    2154 OREJOLA, PAUL CRISTIAN  MATIAS
    2155 ORELLANA, KENNETH  MARIÑO
    2156 ORENDAIN, AILYN  SAL
    2157 ORIAS, FRANCIS  CALVELO
    2158 ORIBE, MARK DARIUS  PAYOS
    2159 ORINDAY, GINALYN  MACARAAN
    2160 OROYAN, JHEU AL  CAJES
    2161 ORPILLA, JULIA ERINNE  BIGORNIA
    2162 ORTALEZA, ANGELO JOSHUA  CASTRO
    2163 ORTALIZA, KEVIN RUZZELL  DIMAPILIS
    2164 ORTAZON, ARVEE  AVERION
    2165 ORTEGA, CHRISLENE  FAJARDO
    2166 ORTEGA, GERALD  NAVA
    2167 ORTEGA, JONATHAN MELCHOR III  SABAS
    2168 ORTIGUERO, RENZ  ROMA
    2169 ORTO, JASON  AZAS
    2170 ORTONIO, MILFRED  DELA CRUZ
    2171 OSIDO, JERALD  BALTAZAR
    2172 OSILA, WARREN  ORAA
    2173 OSORIO, JUSTIN REY  ARELLANO
    2174 OTIDA, GERARD PHILIP
    2175 OYONG, JEOVIRT  MAGBANUA
    2176 OZAETA, JOHN DUNS  VALENCIANO
    2177 OÑATE, ERIC  CAPAL
    2178 OÑATE, JESSMAR  ABUSO
    2179 PABATAO, PRECIOUS GRACEL  OTERO
    2180 PABITON, EILLEEN  REDONDO
    2181 PABROA, CLYDE JOHN ALFRED  LUMAYAG
    2182 PACATAN, CHARLES LOU  ELMEDULAN
    2183 PACIA, ALLEN MICHAEL  YAMBAO
    2184 PACINOS, ROCY MAE  MALAPAD
    2185 PACITENG, JAMEL  CURAM
    2186 PACUDAN, JIMAR  ABECIA
    2187 PACUIT, REALISTY  GAMBOA
    2188 PADIGOS, JUNE PHILIP  TOLOMIA
    2189 PADILLA, ARTEMIO JR  MECINA
    2190 PADILLA, JAYRON  SOSA
    2191 PADILLA, VINCENT LLOYD  MACALINAO
    2192 PADOR, RADEN  OROPESA
    2193 PADRE, JESSA  EUMAG
    2194 PADRIGON, LEONEL JOHN  MAGNO
    2195 PADUA, DARIO JR  MALATE
    2196 PADULAGA, EDWARD  LEDESMA
    2197 PADUMAN, SHARAFUL-ILMI  ABDULKADIR
    2198 PAGAL, RIZZA  CELIS
    2199 PAGALA, FRITZ EARL ALLEYSON  HAYA
    2200 PAGALILAWAN, MARK  SEVILLENO

    2201 PAGCALIWAGAN, ROMMEL JACINTO  ACASIO
    2202 PAGDATO, CESAR IAN  GAVINO
    2203 PAGHUBASAN, ERWIN  GONJORAN
    2204 PAGSIBIGAN, JOSEPH  CEREZO
    2205 PAGUIO, JEAN MAR  GOZAMO
    2206 PAGUIO, MADEL  SANCHEZ
    2207 PAGULAYAN, MENARD  MENIS
    2208 PAGULAYAN, VAZIL  LLABRES
    2209 PAHALLA, JAIREH JAMES  UY
    2210 PAHELA, NORMANDY  ORMILLA
    2211 PAIRAT, ROSS INVICTUS  LABIS
    2212 PAJANCONI, JETHREW  GUANCE
    2213 PAJIGAR, JOHN VINCENT  GALLETO
    2214 PAKKAM, AL NADZMUR  APLASIN
    2215 PALABAY, DEXTER  DITAN
    2216 PALACIO, ARNOLD  MANANGUITE
    2217 PALAD, MAECAR SAMANTHA  DEQUITO
    2218 PALAD, TOM KENNETH  RAMOS
    2219 PALADO, RAINNIER  SABADO
    2220 PALANGDAN, DUNSTAN PAUL  SOBALOT
    2221 PALAO, BORIS  RODRIGUEZ
    2222 PALARPALAR, NEL JONES  MALAHAY
    2223 PALCON, FELVE  ROSALES
    2224 PALENCIA, ASAPH KIM HOMER  GUTIERREZ
    2225 PALENZUELA, ARIES  MACALINO
    2226 PALEVINO, PAUL ALEJANDRO  REONAL
    2227 PALINLIN, JETRO  TY
    2228 PALISOC, RANDELL  YANG
    2229 PALMA, LOWIE  ROXAS
    2230 PALMA, MARK AERHONE PAUL  REAL
    2231 PALMES, GIVEN  ATAMOSA
    2232 PALOMENO, RAFAEL  BADILLO
    2233 PALORMA, FRANCIS MARI  MAQUILING
    2234 PAMINIANO, LEMUEL  RAEL
    2235 PAMPANICO, SALACO  BECACA
    2236 PAMPLONA, ARISTOTLE  SUMAGUE
    2237 PANAGUITON, PAUL JOHN  TALA-OC
    2238 PANCHITO, GILVIN  QUIAMBAO
    2239 PANCHO, ENRICO JR  DAVID
    2240 PANCHO, JUAN CARLO  ARRIOLA
    2241 PANDES, FRANCIS KIER  TABERMEJO
    2242 PANDIÑO, JASPER  PUJALTE
    2243 PANER, KENO FRANCO  LOPEZ
    2244 PANG, ALFRED DOMINIC  ALGORA
    2245 PANGANIBAN, LEO JR  ASSAYCO
    2246 PANGANIBAN, NATHANIEL  GUTIERREZ
    2247 PANGANIBAN, RAZON  SIGNO
    2248 PANGILINAN, ROI DANE  DELA PEÑA
    2249 PANLILIO, ROD CLARK  FLORENCIO
    2250 PANSACOLA, PHILIPGERALD  CORONEL

    2251 PANTALEON, ALLAN DENILLE  APOSTOL
    2252 PANTALEON, ERICO  VALENCIA
    2253 PANTALLANO, RONALD ALLAN  FUENTES
    2254 PANTE, GILDRICH  TEXON
    2255 PANTOJA, JOHN KELVIN  GUTIERREZ
    2256 PANUGALING, HEFFRON JHUN  CANENCIA
    2257 PAPA, MA NELIA  JUNDAK
    2258 PARADELA, JAMES KENNETH  CASAS
    2259 PARAGAT, JONATHAN  MONTALES
    2260 PARALE, GILBERT CEAZAR  FLORENDO
    2261 PARAN, JONATHAN  SIGLOS
    2262 PARAN, MARK RENBEL  VALDEZ
    2263 PARAS, CARYL VAN  FABRO
    2264 PARAS, RAYMART  FLORES
    2265 PARAYNO, RENGIE  VICENTE
    2266 PARDICO, JAMES CARLO  FORLANDA
    2267 PARINAS, JOHN JAKE “JAKE”  ARCIOSA
    2268 PARIS, KIMBERLY MAE  DOMASIG
    2269 PARO, KENT LLOYD  CANDILADA
    2270 PAROLE, ROGELIO  SERAFINES
    2271 PARRA, ELY  MICAPUTIN
    2272 PASAMON, MARK JHON  OBOG
    2273 PASAO, RENZ MARION  GUEVARRA
    2274 PASCUAL, CARLAN JAY  CRUZ
    2275 PASCUAL, FERNANDO JR  CATAPANG
    2276 PASCUAL, IVAN REY  MONTEMAYOR
    2277 PASCUAL, MARC LANZ  VALENTIN
    2278 PASCUAL, MARIA DANICA  LABRADOR
    2279 PASCUAL, MARK JOSEPH  MALIT
    2280 PASIA, JOHN LERRY  ROCA
    2281 PASTORAL, PAUL ANGELO  REYNOSO
    2282 PASTRANA, JANINE ARIANE  ADUG
    2283 PASTRANO, JUNEZA  ASEÑAS
    2284 PASUSTENTO, RENZ JOSEPH  EUMENDA
    2285 PATAWARAN, DANA AUDIE  DE TORRES
    2286 PATLUNAG, FRANCIS  PANSOY
    2287 PATRICIO, JUN PAOLO  CADIANG
    2288 PAUIG, JOHN BENEDICT  SIOSON
    2289 PAULINO, GERALD  AUZA
    2290 PAULO, AARON LORENZO  PORE
    2291 PAYAT, CHRISTHONY MARK  DE JESUS
    2292 PAZ, GERALD KING  REYES
    2293 PAÑA, URIEL JOHN  MONROYO
    2294 PAÑEDO, VENNON  PARIÑO
    2295 PEDROZA, EDNALYN  LAGUNA
    2296 PEDROZA, TIMOTHY JULES  MORDENO
    2297 PEJI, DANICA JADE  MERCADO
    2298 PELAYO, JOEFANNY  MERCADER
    2299 PELAYO, PETER JOENEL  ACALA
    2300 PELAYO, RON-DHALE  ALVARADO

    2301 PELIGRO, PETRONILLO  DAUG
    2302 PELITO, GERALD  MAGDARAOG
    2303 PELONIA, KENNETH DALE  DIAZ
    2304 PENADOS, MARK ANTHONY  DIMPAS
    2305 PENING, ANTONIO JR  ABAPO
    2306 PENPEÑA, JANICE  TAJANLANGIT
    2307 PEPITO, BERNARD  OLAZO
    2308 PERALTA, GIOWI  REYES
    2309 PERANCO, JOHN PAOLO  BELCHEZ
    2310 PEREA, SHANE JOHN  GAUFO
    2311 PEREGRIN, GERALYN  PALERMO
    2312 PEREZ, CHELSEIA  MAGNAYE
    2313 PEREZ, CHRISTIAN NOEL  ASTILLO
    2314 PEREZ, DIANNE  BAUTISTA
    2315 PEREZ, HERNAN  CORRAL
    2316 PEREZ, RAFAEL  ONGLEO
    2317 PEREZ, RENZEL  LABANON
    2318 PEREZ, SHAMERRA MAE  JAMIN
    2319 PERLAS, CHARLES KHEVIN  BELEN
    2320 PERONA, PAUL JORDAN  FAUSTINO
    2321 PETALIO, LORENZ MELSON  BERMIDO
    2322 PETILOS, STELLA JANE  ILAGAN
    2323 PEÑA, BENJO LEONEL  GONZALES
    2324 PEÑA, KIEN JOSEPH  RUEDAS
    2325 PEÑA, POCHOLO  MACALINAO
    2326 PEÑAFIEL, KEITH CHARLES  PURIFICACION
    2327 PEÑAFLOR, BILLY JR  BENAVIDEZ
    2328 PEÑAFLOR, JEFF MARTIN  NAÑASCA
    2329 PEÑALBER, NEIL  MANALILI
    2330 PIAPE, RYAN RALP  GALANIDA
    2331 PIAS, MITCHEL THEODORE  SANTOS
    2332 PICAO, CHARWIN  BARRIOS
    2333 PIDOC, JAKE MERVIN RHEY  AMPONGAN
    2334 PIEL, KRISTINE MARIE  JUNSAY
    2335 PILIS, VILMER  LOMANDAS
    2336 PILOTON, JIAH  MAGNO
    2337 PIMENTEL, MARIE REYNIETH  NARCISO
    2338 PIMENTEL, MARK DENNUELLE  SALENGA
    2339 PIMENTEL, MARTIN LENDL  SERIÑA
    2340 PINEDA, AARON  ROMA
    2341 PINEDA, HANS LENDL  REYES
    2342 PINGKE, JAY JERDAN  OGAO-OGAO
    2343 PINO, BERNARDITO  YOCTI
    2344 PINOS-AN, PAUL  BALILIS
    2345 PINSEL, JEREMIAH  AUSTRIA
    2346 PIO RODA, LANCE RAYNALD  ADRIANO
    2347 PIOQUINTO, LOUIS MICHAEL  BAYNA
    2348 PITAO, RAMON JR  LAGANG
    2349 PIZARRO, AUNA  GONDRANEOS
    2350 PIÑON, JOHN PAULO  GALIT

    2351 PLACER, BENSON  MAGBANUA
    2352 PLACINO, NIMROD KELVIN  UNLAYAO
    2353 PLETADO, JOSEPH DRAZEN  VELITARIO
    2354 POCOT, PAOLO NIKKOLAI  MENDOZA
    2355 POJEDA, ELJIEBOY  ALMOROTO
    2356 POLIDO, FLORYPIS  ADVINCULA
    2357 PONAYO, IVAN PAUL  SUMPAY
    2358 PONCE, ROWENA  LEGARA
    2359 PONCHINLAN, MELGIE  LABLABONG
    2360 PONCIANO, ARTURO  SANCHO
    2361 PONCLARA, RUBI-ANN  GALLEGO
    2362 PONLA, ANTHONY CLYDE  PERMITES
    2363 PONTEVEDRA, BYRON JOEL  PORTODO
    2364 PONTILLAS, RALPH BRENT  DECLARO
    2365 PORCA, JANN PAULO  ANDRADA
    2366 PORCA, MARC LAURENCE  REYES
    2367 PORCIUNCULA, JOHN CARLO  VILLAMAR
    2368 PORMILDA, JOE MARIE  ESTRELLANES
    2369 PORQUIDO, KALEM  DEMABILDO
    2370 PORTES, ALVIN  DAZA
    2371 POVADORA, RENY  ESTOLONIO
    2372 PRADES, JOHN MARK  ANDES
    2373 PRILA, BERNARDO JR  BOMBASE
    2374 PRIMERO, MARK ANGELO  IBARRA
    2375 PRIMITIVO, ROLDAN  LLAMAS
    2376 PRING, ROSBERT  MIGUEL
    2377 PUGUON, MARTIN JR  BUMILAO
    2378 PULHIN, ROYVIN  MAGBOO
    2379 PULLA, CLEIV  RUIZ
    2380 PULUMBARIT, CARLYN  SUAREZ
    2381 PULUSAN, RHEDEN  REYES
    2382 PUMARES, KENNETH  ESTEPA
    2383 PUNONGBAYAN, JONAS  DE BORJA
    2384 PUNZALAN, RICHARD  JIMENEZ
    2385 PURACAN, GENS JERANN  BESARIO
    2386 PUTI-AN, JUNICE  DURIAN
    2387 QUAN, GIEZELLE  MARAMOT
    2388 QUE, REMBRANDT  DE VERA
    2389 QUESADA, JOEL JR  GOZUM
    2390 QUIAMBAO, CHRISTIAN LOIS  GULENG
    2391 QUIAMBAO, MATTHEW  CHICA
    2392 QUIBAL, DENZEL JAYE  BASTIAN
    2393 QUIBIDO, JOCELYN  ALPAS
    2394 QUIBO, RONALD  DUMAPID
    2395 QUIDATO, RUSSEL JR  ABELIS
    2396 QUIGAO, KEVIN  MORON
    2397 QUIJANO, JASON  HERNANDEZ
    2398 QUIJANO, RENCE GUILLER  MOYANO
    2399 QUILAPIO, JOHN VINCENT  MIRAS
    2400 QUILAPIO, LANEIL  BLASTIQUE
    2401 QUILAPQUILAP, ASTERIO JR  GAJUNERA
    2402 QUIMPAN, MATT VINCENT  LUMAGBAS
    2403 QUIMPO, CHRISTIAN  DE LA RAMA
    2404 QUINTANA, CHRIZ JOHN  SERIOSO
    2405 QUINTANO, MARTIN  SICAT
    2406 QUINTANS, JUSTINE CELINA  NAVASERO
    2407 QUINTAO, JEFF CARL  PAÑOSO
    2408 QUINTO, CHRISTIAN JOSEPH  FORTUNADO
    2409 QUINTO, JOHN LEO  GEBILAGUIN
    2410 QUINTO, JOSE RODOLFO  SERVITA
    2411 QUINTOS, PAULO  SAMA
    2412 QUIROZ, NIKKI  DELIMA
    2413 QUISAI, ABDEL  KOHOYAN
    2414 QUITALIG, ROQUE ANTHONY  BECAMON
    2415 QUITAT, IRENEO JR  AWITEN
    2416 QUITO, KEITH JOHN  BADAYOS
    2417 QUIÑONES, IAN  ADRA
    2418 RABAGO, PAUL ANTHONY  GUION
    2419 RACUSA, JESSIE CHRISTIAN  BINAS-O
    2420 RAFAEL, RAFFY  TABOSO
    2421 RAMBOYONG, ELDON ELLY  FLORES
    2422 RAMIREZ, ARNEL  INVINA
    2423 RAMIREZ, DAVID EDISON  UY
    2424 RAMIREZ, DUKE  ALMARIO
    2425 RAMIREZ, RAINIER  JOSEPH
    2426 RAMIREZ, VICTOR EMIL  FLORIDA
    2427 RAMOS, ABRAHAM  DIZON
    2428 RAMOS, BIEN CHRISTHIAN  REYES
    2429 RAMOS, EDUARD HERALD  MISSION
    2430 RAMOS, JENILYN  VICERE
    2431 RAMOS, JOHN MICHAEL  BARASI
    2432 RAMOS, JOMER  VERGARA
    2433 RAMOS, JOMHEL JOSEPH  ROCOFORT
    2434 RAMOS, LUZVIMINDA  JUANITES
    2435 RAMOS, MARCK ARVIN GELL  SANGALANG
    2436 RAMOS, MARK ADRIAN  MATA
    2437 RAMOS, NAP WENDELL  CUETO
    2438 RAMOS, RAINIELLE  DE LEON
    2439 RAMOS, RAINIER RAE  ILAGAN
    2440 RAMOS, RHADIE JEAN  MOIT
    2441 RAMOS, VINCENT  BAUTISTA
    2442 RAMSANI, ADZNIMAR  TALUDJOG
    2443 RAMSANI, AL-YUVIE  LAKIBUDDIN
    2444 RANARIO, SHANE STEPHANIE  DELA CRUZ
    2445 RANGEL, GELLIE ROSE  HABAL
    2446 RAQUEDAN, JOJIE  OLAY
    2447 RAS, XYRILLE KEVIN  BUTUAN
    2448 RASGO, ALLANDALE  AMBITO
    2449 RAYMUNDO, ALDWIN
    2450 RAYMUNDO, REGGIEMUND  CONCEPCION
    2451 RAZOTE, BUDDY VANZE  PASCUA
    2452 REALIN, ALVIN CHRIS  BAGCAL
    2453 REAMICO, JOSELLE  DELFIN
    2454 REANTASO, JOHN ALDWIN  PATRIARCA
    2455 REBLORA, ROBERTO JR  ORENDAIN
    2456 REBUSIT, JOMAR  ALOLOR
    2457 REBUTA, MICHAEL  DIGAL
    2458 RECAMATA, THERENCE  PACHECO
    2459 REGALA, BRYAN  OLORVIDA
    2460 REGALADO, ALWYN CHARLES  HERRERA
    2461 REGALADO, CLARK LOUISSE  ARCAMO
    2462 REGALADO, PFJIII  MALAN
    2463 REGALARIO, JONSON  QUINITA
    2464 REGANA, ARJAY  OMAGAP
    2465 REGANA, RONALD  OMAGAP
    2466 REGIDOR, JOHN PATRICK  ALONTO
    2467 REGINIO, MARK JEROME  FABUNAN
    2468 REGLOS, KEVIN  VILLANUEVA
    2469 REGUINE, KELLY ROY  FERNANDEZ
    2470 RELUCIO, GAMILA MONIQUE  IGNACIO
    2471 RELUCIO, REY MARVIN  REAMICO
    2472 REMEGIO, FRANCIS RYAN  BENZON
    2473 REMENTILLA, JOEL  POZON
    2474 REMULLA, JOSE MARIE JR  TINTIANGCO
    2475 RENDON, RODNEY  CARABEO
    2476 RENTON, PATRICK  DE GUZMAN
    2477 REPOLIDON, REINERIO JR  BENEMERITO
    2478 REQUITILLO, KENNETH  CABALLES
    2479 RESERVA, EBONIE MARY  TORRENTIRA
    2480 RESTERIO, EDWARD SIMON  CONDES
    2481 RESURRECCION, FE MAGDALENE  VESTIL
    2482 RET, JOHN LEO  PRICONES
    2483 RETUERTO, JOEL  JAYME
    2484 REVELLAME, JESSERON  DURANTE
    2485 REVITA, BENJAMIN JR  LLANO
    2486 REY, LEO MAR  MATIENZO
    2487 REY, MARK CHESTER  FRANCISCO
    2488 REYES, ARIEL  CENTENO
    2489 REYES, CAMILLE JOY  PACLE
    2490 REYES, CARL ANTHONY  ROBLES
    2491 REYES, CHRISTOPHER  MENDOZA
    2492 REYES, EDVAN RHEY  OCAMPO
    2493 REYES, EZEKIEL  PAEZ
    2494 REYES, GERALDINE JOYCE  CALEON
    2495 REYES, ISAGANI JR  FILLAR
    2496 REYES, JAKE  MORENO
    2497 REYES, JERRALD JAY PAOLO  FERNANDEZ
    2498 REYES, JIMBIE  ARIAGA
    2499 REYES, JIMCYGLE  SARAUSAD
    2500 REYES, JUAN CARLOS  DEL ROSARIO
    2501 REYES, LYKA MAREE  NAVA
    2502 REYES, MAURICE ALPH  PEÑALOZA
    2503 REYES, MAY-ANNE  INFANTE
    2504 REYES, NESTOR II  BAUTISTA
    2505 REYTIRAN, MARK KEVIN  ALDABA
    2506 RICABORDA, EMANUELLE  ENGUITO
    2507 RICAFORT, PAUL PATRICK  ESTRELLADO
    2508 RICAPLAZA, FRANCISCO  GIMARANGAN
    2509 RICAPLAZA, RACHELLE  RIOLA
    2510 RICARTE, CARLO  BABATID
    2511 RICOHERMOSO, KENT  ARCEO
    2512 RIGUA, ARIEL  ARSINO
    2513 RIMANDO, DEAN ELY  RIVEZA
    2514 RIMANDO, RUSSELL  ABUAN
    2515 RIN, KLEENTON  CADAY
    2516 RIO, JOHN LESTER  GONZALES
    2517 RIVERA, ALDEN JASPER  ANCHETA
    2518 RIVERA, JESRIEL  LOSANDE
    2519 RIVERA, LUCKY  BASILIO
    2520 RIVERA, MAX VINCENT  MARCELO
    2521 RIVERA, MIGUEL LUIS  PADERNA
    2522 RIVERA, NATHANIEL  PARUNGAO
    2523 RIVERA, REDHINO JEREMIAH  ARROYO
    2524 RIVERA, STEPHEN  NATIBO-OC
    2525 RIZALDO, JOHN MICHAEL  CATONG
    2526 ROBEJES, JENYLIE  TEJARES
    2527 ROBLEDO, MICHAEL VERN PAUL  RAMENTO
    2528 ROBLES, LUIDJI  GUINTU
    2529 ROBLES, REX ROMEO  SABALONES
    2530 ROCA, KLENTHON JOHN  PADRIGON
    2531 RODAS, MELVIN  SAMARITA
    2532 RODILLA, GREG  PENANDE
    2533 RODRIGO, MAY  DE LA TORRE
    2534 RODRIGUEZ, DAVE MICHAEL  CANICO
    2535 RODRIGUEZ, EDMUND  MACACHOR
    2536 RODRIGUEZ, HARVEY  PADILLA
    2537 RODRIGUEZ, JOSE MA  CUEVAS
    2538 RODRIGUEZ, MARC LESTER  CARIASO
    2539 RODRIGUEZ, RIGUIEL  DIMLA
    2540 RODWELL, HARRY JR  SALAZAR
    2541 ROJAS, JAYLEVELLE  RANARIO
    2542 ROJO, JHON CARLO  TOMAUB
    2543 ROLDAN, MARK EUGENE  SARIO
    2544 ROLDAN, MARK OLIVER  CERVANTES
    2545 ROLDAN, TROY JOHN  TOONG
    2546 ROLLO, JOHNERY  CHAN
    2547 ROMA, JON JUSTIN  MAGHINAY
    2548 ROMAN, GISELLE  MARTINEZ
    2549 ROMBLON, ALEMAR  ATON
    2550 ROMERO, KARL KAYDEN  SAGUN

    2551 ROMO, DANTON BELL  MARIA
    2552 RONATAY, RENZ  PACHECO
    2553 RONQUILLO, JONATHAN  ANGULO
    2554 RONQUILLO, RANELLE  JORDAN
    2555 RONQUILLO, RONNEL  FRAGO
    2556 ROQUE, JAMES MIGUEL  RILLON
    2557 ROQUE, JEMAR  BORJA
    2558 ROQUE, LOVEN KERYGMA  CABRERA
    2559 ROQUE, MAY  ABIVA
    2560 ROSAGA, DIBBY RHENZON  VISTRO
    2561 ROSAL, KENT  MADADSIC
    2562 ROSAL, KENT  VILLARIN
    2563 ROSAL, SOFIO MARTIN  ROSELLO
    2564 ROSALES, ALLAN JR  APARECE
    2565 ROSALES, JEEVOI  BAGUI
    2566 ROSALES, JOHN JORDAN  CULI
    2567 ROSALES, LANIE MAE  APARECE
    2568 ROSALES, LUIS GABRIEL  VALLARTA
    2569 ROSALES, NEMESIO JR  ESPINOSA
    2570 ROSALES, RANNIE BOY  ROSALES
    2571 ROSALES, RENZ COLLINS  LANSANGAN
    2572 ROSAS, CHRISTIAN PAOLO  ILANG-ILANG
    2573 ROSEL, ACEYORK PATRICK  SANTIAGO
    2574 ROTONI, VIRGIL  RIZO
    2575 ROVILLOS, MIKE GIRON  ATIENZA
    2576 ROXAS, CHRISTIE MAY  BULLALAYAO
    2577 ROXAS, NOE  JAYLO
    2578 RUADO, MARK JOHN ANTHONY  VILLARUEL
    2579 RUBIANO, EMIL GEOFFREY  DEPANO
    2580 RUBILLOS, JAYSON  LAO
    2581 RUDA, FRANKIE  DALINOG
    2582 RUFAC, BILLY JAY  AYADE
    2583 RUIZ, LUCIO JR  CAPUL
    2584 RUNIO, EMMANUEL FERNANDO  CASTILLO
    2585 RUSIA, VINCENT  ESPINOSA
    2586 RUSIANA, EUNICE RAPHAELA  ORDIALES
    2587 RUSTRIA, JESTHEL  SOLLANO
    2588 SAAGUNDO, ERALPH STEPHEN  DOMAGTOY
    2589 SABADISTO, KENNETH  BRITANIA
    2590 SABALE, ANDY RENZ  ALDE
    2591 SABANDO, WILMAR  MANGUBAT
    2592 SABARIA, JESSIE  DELOS SANTOS
    2593 SABARIAS, JUNE ELI  BALUYOT
    2594 SABINIANO, ROSETTE  JUEGO
    2595 SABLAD, JONATHAN MARTIN  CORAÑEZ
    2596 SABLAON, RYAN JHUPET  BOLA
    2597 SABTALUH, JAWAD  ABDURAHMAN
    2598 SADJAIL, SHEREF ALKHAN  ASANUL
    2599 SAFLOR, BRYAN  CRUZ
    2600 SAGARAL, MC AARON  MATUNDAN
    2601 SAGLIBA, REO  SALO
    2602 SAGOLILI, RENIE  TORREFIEL
    2603 SAGUIN, JOHN ALVIN  YAYAIN
    2604 SAJONAS, VINCENT  RAUSA
    2605 SALAC, BARRY  BAJINTING
    2606 SALALIMA, RONNEL  SALAS
    2607 SALAS, PAOLO TEODIE  BANZIL
    2608 SALAZAR, FREDGAR  LESAGUIS
    2609 SALAZAR, FRITZ JULIUS  CENABRE
    2610 SALAZAR, GENE LOURENZ  PEQUE
    2611 SALAZAR, JUNELSON  LARAGA
    2612 SALAZAR, MICHA JOY  ROXAS
    2613 SALAZAR, RANDY JAY  ORTIZ
    2614 SALAZAR, RONAN  ANGELES
    2615 SALCEDO, JERON  ARENAS
    2616 SALCEDO, LESTER  AGAS
    2617 SALDEVIA, GLEN  MASANGYA
    2618 SALDIA, DONNEL  APAO
    2619 SALE, MIKAEL DOMINIC  SAPIERA
    2620 SALIBIO, BRETT LOU  JABAO
    2621 SALIGUE, JUSTIN NEILIMEE  KILESTE
    2622 SALILI, EDGARDO JR  ARISTALES
    2623 SALILLAS, RANDI ADRIAN  EMPIO
    2624 SALIM, MARC JOSEEDINZ  SAMSON
    2625 SALINAS, TIMOTHY JAY  DAEL
    2626 SALIPE, DONNA JANE  ABANZADO
    2627 SALISE, AL-RENE  OBEMIO
    2628 SALMINGO, ALEXTER  NATIVIDAD
    2629 SALOMON, DEXTER  GUMBA
    2630 SALOMON, LORD NIKKO  MERCADO
    2631 SALONGA, EUGENIO  BANEZ
    2632 SALONOY, DAVE PAUL  COHITMINGAO
    2633 SALUBA, ARCHIE  GABAYERON
    2634 SALVA, REGGIENALD  MENESES
    2635 SALVA, ROYETTE  NEGOSA
    2636 SALVADOR, JOHN REINALD  HISTORILLO
    2637 SALVADOR, KAREN  HERMOSA
    2638 SALVADOR, MARK ROLAN  DIOLA
    2639 SALVADOR, MATT JUSTIN  TORRES
    2640 SALVATERA, PERRY DANE  BULATAO
    2641 SALVAÑA, DAN AGUS  BAGAYAS
    2642 SAMANIEGO, CHRISTIAN DALE  MATABUENA
    2643 SAMANTE, JUNE LEE  YUNGCO
    2644 SAMARITA, LAWRENCE  RAYMUNDO
    2645 SAMBUENA, CHRISTIAN  BIO
    2646 SAMSON, KERVIN CARL  CONSTANTE
    2647 SAMSON, RAGDE ALDRIN  NABUS
    2648 SAMSON, RICARDO JR  ELIHAY
    2649 SAMSON, ROWEL  ESOTO
    2650 SAN DIEGO, HAROLD  MERZA

    2651 SAN DIEGO, JOHN KENNETH  AGUINALDO
    2652 SAN JOSE, RUTHCHELLE ANN  BAYLON
    2653 SAN PEDRO, CHILL JHOANNER  MATAMPALE
    2654 SANCHEZ, ALDRIN  ARROYO
    2655 SANCHEZ, CHRISTIAN NICHOLE  SUICO
    2656 SANCHEZ, CLINTON  NUGUID
    2657 SANCHEZ, DAN JOSEPH  VISEY
    2658 SANCHEZ, FATIMA  BISAÑEZ
    2659 SANCHEZ, FRANZ PAUL  BORGUETA
    2660 SANCHEZ, ISABEL KIRSLY  MIERR
    2661 SANCHEZ, KARL ADAM  VILLASPIR
    2662 SANCHEZ, PAUL FRANCIS  DE VEYRA
    2663 SANGALANG, ARVIN JOHN  MEDINA
    2664 SANGALANG, GERBERT  PULLAN
    2665 SANGLAY, CLARISSA JUNELLE  BADIONG
    2666 SANGUMAY, ROMNICK  BOLIVAR
    2667 SANOH, AL-BASIR JR  CANCERAN
    2668 SANSON, SHERWIN  GENETIA
    2669 SANTARIN, THEA MARIE  CAPACION
    2670 SANTIAGO, CHRISTIAN MAR  JOCSON
    2671 SANTIAGO, JUSTINE CHRISTIAN  GALANZA
    2672 SANTIAGO, VENER  MANLAPIG
    2673 SANTILLAN, FELIPE JR
    2674 SANTILLAN, GABRIEL  GULMAYO
    2675 SANTILLAN, IVAN  BACANTO
    2676 SANTOS, ACXL ROSS  PASCUAL
    2677 SANTOS, AEGIL  DE VERA
    2678 SANTOS, DARYL JOHN  AMURAO
    2679 SANTOS, ELISA  NOLLA
    2680 SANTOS, JHERICO JAY  ASINAS
    2681 SANTOS, JOHN CARLO  DELA CRUZ
    2682 SANTOS, JOHN CARLO  MAGBOJOS
    2683 SANTOS, JOHN MARI  BAUTISTA
    2684 SANTOS, JOHN MARK  JUNGAY
    2685 SANTOS, JOHN PATRICK  GANANCIAL
    2686 SANTOS, JOSUE  TONGOL
    2687 SANTOS, KRISTIAN ANDRE  MONTEROLA
    2688 SANTOS, MARK ANTHONY  CUNANAN
    2689 SANTOS, MARWEEN  BUENAVENTURA
    2690 SANTOS, MHON PATRICK  ABUAN
    2691 SANTOS, RAFAEL  CRUZ
    2692 SANTOS, REGSAN  CASTILLO
    2693 SANTOS, SARAH JOY  SION
    2694 SAPALO, MARY JULIE ANN  ALVIAR
    2695 SAPUAY, RAVEN JAY  GRAGASIN
    2696 SAPUNGAN, EDWARD  ESQUILA
    2697 SARANDE, KENNETH  AUZA
    2698 SARGENTO, KEVIN LOUIS  SASE
    2699 SARMIENTO, KRISTINE IRIS MICHELLE  EMBERNATE
    2700 SARMIENTO, MARK JUSTINE  PEREZ

    2701 SARMIENTO, VERGEL  PATAWARAN
    2702 SASI, JOHN MARK  MARCELLANA
    2703 SASI, MICHAEL ANGELO  ROSALES
    2704 SASI, RYAN ALEXIES  RAMOS
    2705 SASUMAN, CYRIL VINCENT  DOSADO
    2706 SATORRE, JAMES CARL  MONTEJO
    2707 SATURNINO, DANNY JR  TORTAL
    2708 SATURNO, VENZAR  TORRES
    2709 SAWALI, JOSEPH  CASTILLO
    2710 SAYCON, RIC RIGGE  TORRENTEGUI
    2711 SAYNO, RICHARD  PAJARES
    2712 SAYSON, MANUEL III  SERRANO
    2713 SEBASTIAN, ARMAN JOSEPH  CARREON
    2714 SEGOCIO, WENCY MILES
    2715 SEGOVIA, CHRISTIAN MARTIN  DUREMDES
    2716 SEGUIDO, ORLIE BRUCE  QUIROS
    2717 SEGURA, RUBEN JR  BAYA
    2718 SENAROSA, RICHARD GIL  LOPEZ
    2719 SENO, BRYL  SALA
    2720 SERDAN, MARVIN ARON  BARCELONA
    2721 SERNA, WARREN CHRISTIAN  DIME
    2722 SERPA JUAN, ERISE  TRINIDAD
    2723 SERRAN, ROMMEL  JIMENEZ
    2724 SERRANO, FERNAN  SARION
    2725 SERRANO, FRITZ  APURA
    2726 SERRANO, NHORVEE  BOGNOT
    2727 SESCAR, KRISTIAN JERICK  MANGILOG
    2728 SEVILLA, DON  ACALA
    2729 SEVILLANO, MANASSEH KRIS  ONDRAS
    2730 SEVILLENA, JOHN PAUL  RAMOS
    2731 SHIN, HYO CHEOL  DELA ROSA
    2732 SIA, ANTHONY  AMORANTO
    2733 SIACOR, JAKE  MORPUS
    2734 SIASAT, LAWRENCE  DE LEON
    2735 SIBAL, ANTHONY JOHN  MACARAAN
    2736 SIBOA, BRYANT  CANDINATO
    2737 SICAT, JECHRISEL DANIEL  INFANTE
    2738 SIENES, BOBBY  SAPANSA
    2739 SIERVO, FERNANDO  DUEÑAS
    2740 SIETE, CHRIS ANGELICA  SALE
    2741 SILAGAN, IRENEO  OGOC
    2742 SILANG, FIEL  DE TORRES
    2743 SILAO, CHRISTIAN RAY  CABRERA
    2744 SILOR, JANSON MARK  MAPALAD
    2745 SILVA, JAYSON RAY  PUEDAN
    2746 SILVA, MIGUEL  SOLIS
    2747 SILVESTRE, JC BHOY  SILVESTRE
    2748 SIMBAJON, JAYSON  FORTALIZA
    2749 SIMBAJON, JAYVEE  FORTALIZA
    2750 SIMEROS, KELVIN  INFANTE
    2751 SINAMPAGA, EDGAR THOMAS  QUITEVIS
    2752 SINGH, MIKE JOHN ISIDRO  VILLALBA
    2753 SINOGBA, JUSTYN SOLEDAD  VILLANUEVA
    2754 SINOY, RALPH MOSES  HERNANDEZ
    2755 SINSON, JAIRUS VINCENT PAUL  CATALAN
    2756 SIOCO, JESSERYL  SIOCO
    2757 SIOSON, RIAN JAY  GUINTO
    2758 SIRON, MARK JOSEPH  PAMINTUAN
    2759 SIRON, NICOLE
    2760 SISMUNDO, NIKKI YEIL  BALABAT
    2761 SISON, JOHN SHERWIN  CARNAJE
    2762 SISON, ROBERT ERICH JR  FLORES
    2763 SIVA, ROMMER  SEFULAN
    2764 SOBREMONTE, JOHN PAUL  MARZAN
    2765 SOBREPEÑA, THERESE  BAT-OG
    2766 SOCITO, JOHN PATRICK  MAAC
    2767 SODICTA, MAY  YAO
    2768 SOL, SHUNDEE  PUMARADA
    2769 SOLATORIO, DARWIN  RUDAS
    2770 SOLETA, JOHN DAVID  DERROTA
    2771 SOLIJON, JESSREY MARK  BRAVO
    2772 SOLIMAN, ANGELITO  BORJA
    2773 SOLIMAN, JOSEPH AUGUSTINE  BUMANLAG
    2774 SOLIMAN, RAFAEL  JIMENEZ
    2775 SOLIMAN, TIMOTHY JOHN  SUNGA
    2776 SOLIVA, JOZAL  OLIVER
    2777 SOLIVIO, MARK LOUIE  DE LA CRUZ
    2778 SOMCIO, JEF RUSSEL  LEVANTA
    2779 SOMERA, ELLER PATRICK  CORRALES
    2780 SONIDO, JUNREY  TANGUAN
    2781 SONOY, IOLAN LOIE  ROMERO
    2782 SONZA, LOUIS ANTHONY  NGO
    2783 SORATIO, JOHN KENNETH  PAMINTUAN
    2784 SORIANO, RHYAN MAVERIC  BALANO
    2785 SORONIO, JHUN ROMEL  ARENAS
    2786 SOSA, NEAL ARC  GARCIA
    2787 SOTELO, PATRICK LESTER  MONCE
    2788 SOTTO, ALLAN RALPH  GAMBOA
    2789 STA ANA, NOE JR  BARCIA
    2790 STA MARIA, IAN  ROBLES
    2791 STA ROMANA, JUAN III JR  MAGSIPOC
    2792 SUBA, KIM LESTER  MARCELO
    2793 SUBANG, JAN MARK  MATUS
    2794 SUBIAGA, ROLANDO JR  FOLLERO
    2795 SUGANOB, ELMER JOHN  REMO
    2796 SULAY, ERWIN  MAGAT
    2797 SUMAGUE, SHYRA GAIL  MANAIG
    2798 SUMALDE, AHDAM  SOLERO
    2799 SUMALINOG, BUBBLES  MACADAMIA
    2800 SUMALINOG, JESILO JAN  RAMOS

    2801 SUMANDAL, ARMANDO III  BUGTONG
    2802 SUMAYLO, PHILIPPE GERARD EMMANUEL  ATIENZA
    2803 SUMAÑGA, RONALD  VILLOJAN
    2804 SUMIGNAN, LEONIDES JR  LABOR
    2805 SUNGA, EMIL JOHN  YALUNG
    2806 SUNGA, MARLON JR  VENTURA
    2807 SUNGCAD, KHARELJOY  SICAN
    2808 SUNIO, DAVID JOSEPH  DAVID
    2809 SUPNET, CHRISAN ROMULO  PERALTA
    2810 SURIN, REMELISA  JAVIER
    2811 SURIO, JOASH  VILLANUEVA
    2812 SUYU, RANDY MARK  CALAGUI
    2813 SY, CYRONE  GOTLADERA
    2814 SY CEZAR, KERVICK  WEE
    2815 TABAC, RIEMON  NAVARRETTE
    2816 TABAGO, JOEL  SANTOS
    2817 TABARES, RAM  ALFAR
    2818 TABAS, ALVIN  ABELGAS
    2819 TABASA, ISAIAH  LOZANO
    2820 TABELLA, ROBERT BRYAN  DUQUE
    2821 TABIN, BELFORD  MIRAFLOR
    2822 TABLIGAN, MECHIEL  LUHAN
    2823 TABOAC, PETERSON  FABRO
    2824 TABORA, JOHN BUTCH  DINEROS
    2825 TABORADA, RYAN  OLIVEROS
    2826 TABORNAL, FREDDIE JR  GELLEGANI
    2827 TABUADA, MARIE CHRIS  BACERA
    2828 TABUDLONG, JASPER  RICABLANCA
    2829 TABURADA, RENEMAR  TABORNAL
    2830 TAC-AN, ERNESTO JR  ROXAS
    2831 TADALAN, JOHN MICHAEL
    2832 TADLAS, BILLYJE  LICAYAN
    2833 TADURAN, JERVIC  CUARTOY
    2834 TAGACA, GARY  CORPUZ
    2835 TAGACTAC, RHANIEL  TANUTAN
    2836 TAGANNA, JIM ANDRE  SAN VICENTE
    2837 TAGLE, JAN ROBERT  PENALES
    2838 TAGOCTOC, JERWIN  SERDEÑA
    2839 TAGUINOD, LEMUEL  ZABALA
    2840 TAGURA, CLARENCE  ABUAN
    2841 TAJA, DHAN KRISTIAN  REGUCERA
    2842 TAJALA, HALSHARIF  ANTUYONG
    2843 TALABIS, DIAN PAULO  SAN JUAN
    2844 TALABIS, JOHN ROD  LASAR
    2845 TALAGTAG, REGIN REX  JAVAREZ
    2846 TALAPE, JOVEN  CLAROS
    2847 TALAVERA, KENNETH  GENOTIVA
    2848 TALLO, JOSEPH GREL  MORENO
    2849 TALOSIG, JERLYN  JUNIO
    2850 TAMAYO, BERNARD BRYAN  PABUNAN
    2851 TAMBONG, BENJAMEN JOHN  OMERO
    2852 TAMIRAY, LEX FRANCIS  LAMIREZ
    2853 TAMPON, TEOFFANESE  LANGBID
    2854 TAMSE, JAN MARVIN  MANGAT
    2855 TAN, BRYAN GABRIEL  SUSTITUIDO
    2856 TAN, GENE BEN OSTIN  ACERO
    2857 TAN, IVAN DOMINIC  ALVAREZ
    2858 TAN, JESSEL  OCTUBRE
    2859 TAN, JON MYLES  RUFIN
    2860 TAN, PHILIP  CABIDOG
    2861 TAN SINGCO, JAKE  CAGARA
    2862 TANDOC, JONARD  BALILI
    2863 TANEO, ELMER  PALACIO
    2864 TANEO, KEVIN  RICARTE
    2865 TANGPOS, JUDE DALE  BAGUIO
    2866 TANIMURA, KENJIRO  ORFANO
    2867 TANYAG, KEVIN ARONN  DIMAYUGA
    2868 TANZO, LEIZEL  RIVERA
    2869 TAOINGAN, JAN GEECO  CHENG
    2870 TAPANG, JHAY ROMER  BENCITO
    2871 TARE, EDGAR ANGELO  CARANDANG
    2872 TARROZA, MARK CHARLES  MAGRACIA
    2873 TARUN, MARK JOSEPH  CARREON
    2874 TAVESO, JASON EDWARD  DIZON
    2875 TAYAG, SHEDD  COSIDO
    2876 TAYAO, ROD MANUEL  CABUHAT
    2877 TAYER, ABNER JAY  FERNANDEZ
    2878 TAYLAN, MARIDEL  SAGUID
    2879 TAYO, TRIXIE GEE  TORINO
    2880 TAÑAGRAS, ALFREDO JR  VILLARIMO
    2881 TAÑOLA, NHEL ADRIAN  SANCHEZ
    2882 TEDOCO, JAMES ROBERT  SIOCO
    2883 TEGUIHANON, ROLF WILL  LAYCO
    2884 TEJOSO, MELVIN JAMES  PAULES
    2885 TENEDERO, JAYSON  RODRIGUEZ
    2886 TENEFRANCIA, JEAN II  ARIBUABO
    2887 TENORIO, JUSTIN
    2888 TENOSO, VERNON RYAN  VALEÑA
    2889 TEOXON, JAYSON  VELASCO
    2890 TERRONES, EZEKIEL  TIBAY
    2891 TERUEL, ROBERT MICHEL  GARCIA
    2892 TESALONA, MAEREN  CASTILLO
    2893 TIANGCO, BENNICO  VEDEJA
    2894 TIGAS, JOSEPH ACE
    2895 TILOS, CHARMAINE  UBAG
    2896 TIMAN, REMAR  ALVAREZ
    2897 TIMBOL, DEBORAH  PELIÑO
    2898 TIMKANG, MICHAEL  TINACO
    2899 TIMOLA, HECTOR  ISADA
    2900 TINGUBAN, HYRAM JOHN  RADOC

    2901 TIONG, KARL JOSEPH  AGUILAR
    2902 TIONGCO, JOHN RIGGS  BARRAQUIO
    2903 TIPAY, CARLO  NUQUE
    2904 TOBIAS, GLEN RAY  PUCHERO
    2905 TOBIAS, ROSE LYNN  FORTIN
    2906 TOLENTINO, HARRIS  MORANTE
    2907 TOLENTINO, JOHN KENNETH JOIRE  MABANA
    2908 TOLENTINO, KEARL  JEREZA
    2909 TOLENTINO, RENALYN  MODINA
    2910 TOLENTINO, RIZALINA  CASTRO
    2911 TOLETE, STEPHEN LOUIE  ASTRONOMO
    2912 TOLOSA, NEIL FRANCIS  CUNANAN
    2913 TOMAWIS, MOHAMAD KHALID  GUBAT
    2914 TONATOS, GERALDINE  BORBON
    2915 TONGOL, FRANCO MIGUEL  ZAPATA
    2916 TONGOL, JOSE PAULO  VALENCIA
    2917 TONGSON, DARRYL MATHEW  FAMORCA
    2918 TONGSON, JOHN LEREY  LLABRIZ
    2919 TOPACIO, ANJAENARD  DE JESUS
    2920 TOQUIRRE, HARLEY DALE  ALVAREZ
    2921 TORIO, JOSE GABRIEL  ANGELES
    2922 TORMES, ERNESTO JR  RABUSA
    2923 TORMIS, JAMES  OBDIN
    2924 TORNO, PAULO  CUDIA
    2925 TORRECAMPO, CHRISTINNE EUPHROSYNE CHEMAPHY  BUENSUCESO
    2926 TORREFRANCA, JUED MAR JOSEPH  OLIVERIO
    2927 TORRENA, JUNE JR  CONCORDIA
    2928 TORRES, GLENN MICHAEL  REYES
    2929 TORRES, PAUL CHRISTOPHER  ALMERO
    2930 TORRES, RIO  ONOD
    2931 TORRES, RYAN  TOLENTINO
    2932 TRANI, ROBEN JAN  CASCABEL
    2933 TREYES, MARLON PAOLO  INOCENTES
    2934 TRIBU, ARGIE  BAÑAS
    2935 TRINIDAD, ARIES JOHN  BALONES
    2936 TRINIDAD, GEHERSON  SANTOS
    2937 TRINIDAD, ROBIN  ADRIANO
    2938 TUAZON, KARLO  BUENAVENTURA
    2939 TUBIERA, HENCY ALOWA  DEVAD
    2940 TUBIG, MARY ANN  SALVADOR
    2941 TUBIJE, JOHN MICHAEL  BUSTAMANTE
    2942 TUBONGBANUA, ROBERTO JR  GUANZON
    2943 TUGADO, RYMAR  ALARCON
    2944 TUMOLAC, JOHN RAY  PEGTE
    2945 TUMUTOD, FRELI JAY  MANULONG
    2946 TUNGOL, AARON ARTHUR  SANGALANG
    2947 TURLA, JEREMIAH  CAGUIOA
    2948 TUTANA, JONANRO  CABANES
    2949 TUTOR, BIEN KYLE  ELICOT
    2950 UA-O, JUSTINE LEIGH  OCLARIT

    2951 ULITA, JASPER JOHN  SARTORIO
    2952 UMANDAP, JOHN CHRISTIAN  MANANSALA
    2953 UMBAY, YVES GAEBRIEL  CLARACAY
    2954 UNIDO, BECK  OFQUERIA
    2955 UNSI, ABDUL MU’MIN  USOP
    2956 URBINO, RACKELYNE  DUCUSIN
    2957 URETA, HENRY  MARCE
    2958 URETA, SHEM PAUL  FUENTES
    2959 USMAN, AVELINO III  PARADJI
    2960 UTSIG, JASON  SOLIS
    2961 UY, ALYSSANDRA  UY
    2962 VALDEVIESO, MA ARIANNE  FRANCO
    2963 VALDEZ, ANGELO CHRISTIAN  PALA
    2964 VALDEZ, ELEAZER KENNETH  BERNABE
    2965 VALDEZ, JAMESON RHEINEER  GALMAN
    2966 VALDEZ, REYNIEL  ULSON
    2967 VALDEZ, SADIRI  PAJARILLO
    2968 VALDOZ, RICHARD  UROT
    2969 VALENCIA, ALEXANDER JR  AMAMANGPANG
    2970 VALENCIA, ARISTOTLE  MANUEL
    2971 VALENCIA, CHAD  VERANO
    2972 VALENCIA, MELVIN  REGLOS
    2973 VALENCIA, ROSE ANNE  TAGUIBAO
    2974 VALENZONA, EMMANUEL  DEMELINO
    2975 VALERIO, FEBY ANN  BUAN
    2976 VALERIO, REYNALD  DALUMPINES
    2977 VALEROS, JAMES  CODEZAR
    2978 VALEROSO, FAUGHNN GAL  JACINTO
    2979 VALISNO, GERRARDINO  TAC-AN
    2980 VALLEJO, DIANA  CAPISTRANO
    2981 VALLEJOS, DARIO JR  CABILIN
    2982 VALLENTE, RYAN ANTHONY  TENIO
    2983 VALLESER, MARLON  BUENCIBILLO
    2984 VARGAS, ADRIAN  PESIGAN
    2985 VASALLO, FRANCIS KARL  VALONES
    2986 VASALLO, JAYSEN MATTHEW  ONGCANGCO
    2987 VASQUEZ, RHINE STEPHEN  MATURAN
    2988 VASQUEZ, VAUGHNN JANRICKSON  LUARCA
    2989 VELARDE, FRANCIS ARVIN  ELIZAN
    2990 VELASCO, BRYAN PAUL  PANIT
    2991 VELASCO, EDWIN WESLY  PERALTA
    2992 VELASCO, JOEVEL  MEJIA
    2993 VELASCO, PATRICK  CABILES
    2994 VELASCO, VAN RALPH  VILLADOLID
    2995 VELASCO, VRYAN  DIZON
    2996 VELASQUEZ, MARC LORBERT  CHUA
    2997 VELEÑA, MIKHAEL FRANCIS  MACATANGAY
    2998 VERA CRUZ, DARYLL  BELO
    2999 VERANO, DARRYL  CARANDANG
    3000 VERANO, JEFFREY  BALAHADIA

    3001 VERAQUE, ALLAN JR  RIVERA
    3002 VERDAN, JAMES PATRICK  TADEO
    3003 VERGARA, CHARLES DARWIN  BAUN
    3004 VERGARA, EDWARD  SAMBO
    3005 VERGARA, EUGENE  SAMBO
    3006 VERGARA, MARK LAURENCE  SILANG
    3007 VERGARA, RALPH JUSTINE  DE LEON
    3008 VIAÑA, JHOEMAR  FAJARDO
    3009 VICENTA, JENNIE  VILLA
    3010 VICENTE, ERROL  TOLOSA
    3011 VICENTE, MARTIN ANDREW  BERNABE
    3012 VICENTINO, RODNEY  ANDRES
    3013 VICTORIA, SETH ISSA  NAVARETTE
    3014 VICTORIANO, FRANCIS BIEN  TIZON
    3015 VIDAL, MARK LEVI  REGINO
    3016 VIDUYA, ROMEO JR  ASPURIA
    3017 VIERNES, DUVEEN MARK  VILOG
    3018 VIERNES, JASONNE  GURTIZA
    3019 VIERNES, NELIO JR  PASCUA
    3020 VILLABLANCA, MILBERT  MANALANSAN
    3021 VILLAFLOR, KYLEEN  PANGILINAN
    3022 VILLAFLOR, MANNUEL JASON  CATAN
    3023 VILLAFLOR, MARK ARVIN  SIGUENZA
    3024 VILLALOBOS, CRIS JONLYN  ARLOS
    3025 VILLALUZ, MICHAEL JHAN  BARADE
    3026 VILLAMAYOR, MICHAEL JIM  ROCAMORA
    3027 VILLAMIN, CHRISTIAN  VALENCIA
    3028 VILLAMOR, ARIANNE  CRUZ
    3029 VILLANIA, KRISTEL ANN  DATUIN
    3030 VILLANUEVA, JEFFREY  DEL AYRE
    3031 VILLANUEVA, JESMARK  JAUD
    3032 VILLANUEVA, JOHN MARK  PIOL
    3033 VILLANUEVA, JOHN PAUL  CARIAS
    3034 VILLANUEVA, JONALYN  ABAT
    3035 VILLANUEVA, LESTER VINCENT  CASTROMERO
    3036 VILLANUEVA, MA CHRISTINE  AYTONA
    3037 VILLAR, MARCEL ROGER  GLORIA
    3038 VILLARBA, ALCHRIS  CAMPANILLA
    3039 VILLARBA, BRENT  CAGANG
    3040 VILLAREZ, MARK RIO  DE ROXAS
    3041 VILLARIZA, ROBESPIERRE MARLOWE  VILLAGONZALO
    3042 VILLAROJAS, RALPH ANTHONY  SANTOS
    3043 VILLAROSA, BENJIE  AZUELO
    3044 VILLARTA, REMI  BRAULIO
    3045 VILLASANTE, NICK ANN  TOLENTINO
    3046 VILLASEÑOR, KIM JERSEY  GUEVARRA
    3047 VILLASIS, EDUARDO JR  ILUSTRE
    3048 VILLAVICENCIO, DARRYL  RIMORIN
    3049 VILLEGAS, MICHAEL ARCHIE  DANTIS
    3050 VILLEGAS, RAYMARK  RAMOS

    3051 VILLEJO, CLYDE LEXTER  MAINES
    3052 VILLEZA, IRYL  BASA
    3053 VILLOTES, DANLEY  TANDOC
    3054 VILORIA, JIMMY JAYSON  AROMIN
    3055 VILORIA, MATTHEW DAVID  ABRERA
    3056 VINZON, MARK JOSEPH  DELA CRUZ
    3057 VIRAY, CLINT BRYAN  CABALUNA
    3058 VIRGO, RHOMMHYLE  LOYOLA
    3059 VIRIÑA, IAN KURT STEVEN  AREJA
    3060 VIRIÑA, MARK CLINTHON  SANTIAGO
    3061 VIRREY, RHONA JOY  DEL VALLE
    3062 VIRTUDES, MARIA RAQUEL  RECTO
    3063 VISAYA, ROLAN  BUNYI
    3064 VISPERAS, RANIER  FIJER
    3065 VISTO, RIANN JAMES  IGHARAS
    3066 VITASA, GIAN  AMBAGAN
    3067 VITUDIO, MC JOE LORD  FERNANDO
    3068 VITUG, ERICIA MARIE  MAGLALANG
    3069 VITUG, RENZ KENNETH  ENGGAY
    3070 VITUG, WILLIAM RENZO  CALICA
    3071 VIVAR, STEVEN CARL  NAVARRO
    3072 VIÑAS, EUGENE  OJEDA
    3073 WABAN, ANDRE EARL  BELNAS
    3074 WABEL, ARON PAUL  OLIVERA
    3075 WAJE, ROD JASON  SALMASAN
    3076 WAJE, ROWIN  MANALILI
    3077 WEE EBOL, WILLIS JORDAN  YU
    3078 WU, FELIX JR  TAYO
    3079 YABA, KENT LESTHER  PAJO
    3080 YAMIT, GERALD JEFF  TINIO
    3081 YANSON, EDSEL  SOLOMON
    3082 YAO, GERALD JUSTIN  QUIEN
    3083 YAP, KEVIN  MINA
    3084 YAPANA, JOHN WILSON  MAGANA
    3085 YAPCHING, IMMANUEL  ENERO
    3086 YBAÑEZ, DOPHAR JADE  ALICANTE
    3087 YBAÑEZ, EDGARDO JR  ARRIESGADO
    3088 YBAÑEZ, FRETCH ROYETTE  CEMPRON
    3089 YEBAN, FERMAN  QUILAB
    3090 YECYEC, LORENZE  BUSCANO
    3091 YGOÑA, JERALD  TALOYO
    3092 YLANAN, VHINCENT PAUL  BICOY
    3093 YOKINGCO, ARON DANIEL  EMPLEO
    3094 YSULAN, JOHN FERDINAND  DE GRACIA
    3095 YU, MICHAEL JOHN  LUY
    3096 YUNUS, ABDUL WADOUD  ABDULKAHIL
    3097 YUSI, LAURENCE  MALLARI
    3098 ZABLAN, LADY MONICA  ENRIQUEZ
    3099 ZACARIAS, JEFFREY  PESIMO
    3100 ZACARIAS, PRINCE GERALD  CALUGAY

    3101 ZAFRA, CHARLES JOURDAN  MENDOZA
    3102 ZAFRA, JOSE CARLO  YU
    3103 ZAIDE, MARK JOENELE  LIBRANDA
    3104 ZAIDEM, JOHN MICHAEL  LIZARDA
    3105 ZAMORA, EDEM  EVASCO
    3106 ZARA, LOU ELIAS  DE LEON
    3107 ZARAGOSA, CHRIS PAOLO  SALCEDO
    3108 ZARRAH, ABDUL AMHEN  UNTONG
    3109 ZERDA, JERUEL  CONOL
    3110 ZERNA, JAMES KARL  CAGANDAHAN

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