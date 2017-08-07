Monday, August 7, 2017
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    256 examinees pass the Guidance Counselor Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 256 out of 393 passed the Guidance Counselor Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in Manila, Cagayan De Oro and Cebu this August 2017.

    Seq. No. N a m e

    1 ABALOS, MICAH RUIZO
    2 ABAWAG, SARAH JAZUL
    3 ABONALES, REENA ROSE PIANGCO
    4 ADRIAS, CHARLENE SERUNDO
    5 AGUAVIVA, MARICHELL MACALINAO
    6 ALBARAN, JOVY ANN IBABAO
    7 ALBOS, DIVINA MICHELLE BELCIÑA
    8 ALCAYAGA, SARAH MANGAMPO
    9 ALCAZAREN, LOURDES CELSO
    10 ALINDAYU, ISIDRO JR DULAY
    11 ALVERO, ESMERALDA JACINTO
    12 AMPOYAS, JENEN ANTONIO
    13 AMURAO, JOJO ARADA
    14 ANGELES, ANGELO KRISTOFERSON VILLANUEVA
    15 ANGELES, AUVEI NUDQUE
    16 ANI, MARIANNE DELGADO
    17 ANTONIO, ROCHELLE TANGCANGCO
    18 APOYO, JUMAR QUIRAO
    19 ARABE, RAMON JR TOLENTINO
    20 ARANDIA, CLARIZA HILARIO
    21 ARCHIVIDO, MARIA LUISA BATALLER
    22 ARNADO, JERIC ANTHONY SALUMBRO
    23 ASIA, MARINEL JORGE
    24 ASKALI, ELMELYN HAYUDINI
    25 AVERION, ADNAH MANGA
    26 BACALA, MA FATIMA BAINO
    27 BACLAO, WILLIAM BRUTAS
    28 BADAYOS, GERSON CLEMEÑA
    29 BAGAFORO, GENERUTH MONTON
    30 BAGUILAT, ABIGAIL MAGUIDE
    31 BALAGAN, LEINELIE DELA CRUZ
    32 BALATBAT, KAREN CRISTINA BULAHAN
    33 BALDONADO, HENRY BUSTAMANTE
    34 BARRAMEDA, DAWN BITANCUR
    35 BARRETTO, RHODERICK MAGANA
    36 BAUTISTA, MARIE KRISTINE EREVE
    37 BAYLON, GRACE KRISTINE MABANAL
    38 BELDA, KAREN CHRIS DE VILLA
    39 BELDIA, KENT JAN AGUIRRE
    40 BELMES, ANNA MAY YU
    41 BERNABE, JOVER PENTASON
    42 BERSAMIN, RACHELLE ABADILLA
    43 BESA, ANGELICA BALTAR
    44 BOLO, MA NITA VILLANUEVA
    45 CABAL, MARIA ELLEN GUARIN
    46 CABARLES, GELLY-ANN SARSOZA
    47 CABARON, ANGELICA ENRIQUEZ
    48 CAHILIG, MARY FAITH SUALOG
    49 CAJAYON, HAIDEE DELOS TRINOS
    50 CALANTAS, ERY LYN LASCOÑA
    51 CAMBA, ROSARIO LEDESMA
    52 CAMINADE, MA LOURDES BAHINTING
    53 CAMPOSANO, CATHERINE MANINGAS
    54 CAPISTRANO, DAKILA FLORENDO
    55 CARILLO, MARIA QUITERIA NOCON
    56 CARIÑO, ROSALIE ZABALA
    57 CARREON, ALVIN JAKOSALEM
    58 CARREON, EMILY POLKA
    59 CASAGNAP, MARCIAL MONTEBON
    60 CASOL, HONEY GRACE EGOS
    61 CATUBIG, JAHNA JOY CENABRE
    62 CAVER, HARRACE GEM ARENGA
    63 CAYAMANDA, CRYSEL CARPIO
    64 CAYTON, JO ANN CORPUZ
    65 CAÑADA, CINDY MAE FRUTAS
    66 CAÑALITA, RACQUEL CELESTE
    67 CHUA, CONSTANCE CAMILLE SY
    68 CLARETE, MARLYN ARICAYA
    69 CODOD, RENALYN BAGUIWEN
    70 COMETA-ECHEM, SALLY TAMSE
    71 CONANAN, PSYCHE JOANNE XENETHEA TALIGATOS
    72 CONDE, LIGAYA AGCAOILI
    73 COYME, JACQUELINE YACAP
    74 CRUZ, MARIA RIZALINA MAGBUHAT
    75 CUBILLO, MARIA JENNIFER GALENDEZ
    76 DACAYANA, JAZREEL MAE MONTUYA
    77 DAJAO, JOVELLE KRISTIN GAMBITO
    78 DANDO, XENIAH CARYL CAJELES
    79 DARIAGAN, JOHN MARK BULAHAN
    80 DATA, KRISTOFFER FRANI
    81 DE CASTRO, JOSEPHINE SALCEDO
    82 DE GUZMAN, LEA MARGARET GUILLERMO
    83 DE GUZMAN, MARIANNE MATA
    84 DE JESUS, EDERLIZA DIEGO
    85 DECENA, AILEEN JOY BELLEZA
    86 DECHAVEZ, MA FRANCIA SAZON
    87 DEL ROSARIO, JENNIFER LIRA BALAOING
    88 DELA CRUZ, KRISTIN LAUREL
    89 DELA CRUZ, MARLON CAÑERO
    90 DELA CRUZ, RUBEN LUCAS
    91 DELA CRUZ, TEOFILA SAPALLEDA
    92 DELA ROSA, JANICE CARYL SY
    93 DICHOSO, CATHERINE MAY GACHE
    94 DIGDIGAN, LUCILLE GRACE PILLONE
    95 DIMAR, ERIC LAGMAN
    96 DIOKNO, MITCH SHIELA SEBUC
    97 DIVINO, SIAROL AQUIATIN
    98 DOCTO, AUBRIE JAVA
    99 DUCO, VILBIAN VILORIA
    100 DULA, JOY ADESAS
    101 DUMABOC, CRISEL SAPONG
    102 DUMAGUIN, RENZ ARVIN COMPAS
    103 DUNGAN, MELANIE FERRERA
    104 DY, WILMA TAN
    105 ENOG, MILAGROS VERUASA
    106 ESGUERRA, DULCE QUIZON
    107 ESPERANCILLA, CARIS SARMIENTO
    108 ESPINA, MARICILLE MANGONLAY
    109 ESTRELLA, MERCY CLARO
    110 FABITO, LIA MAPUSAO
    111 FERNANDEZ, BEVERLY
    112 FERNANDEZ, JESSETTE VILLANUEVA
    113 FERNANDEZ, JOY DEE REYES
    114 FRIO, MERLY MAGALLANES
    115 GACUSAN, ANALITA GACAYAN
    116 GALLAZA, RICA FUNA
    117 GARCIA, EILYNVINA MARANAN
    118 GARCIA, LIZA DECENA
    119 GAYARES, MARIA THERESA ABOGA
    120 GELLA, LALAINE MEODE
    121 GERMAR, GILBERT TUAZON
    122 GERONA, SOFIA
    123 GIMARINO, EVELYN TOMAODOS
    124 GIO, ANNA LYNN LEONG
    125 HABLO, JUN MUYCO
    126 HECHANOVA, DEANNA LECHUZA
    127 HERRERA, EUNICLAIRE MAE ANNE ANDRES
    128 IDOROT, RENA QUIMPO
    129 IGNACIO, MIGUEL LEOPOLDO SISON
    130 IMBONG, DANNICA MARTIN
    131 JAPON, RYAN MADRANGCA
    132 JEREZA, JOBIE RUTH FLORES
    133 JESURO, LEONIDES JIMMY III TAN
    134 JIMENEZ, RICHARD SALVADOR
    135 JIMENEZ, SYVIL MEDIANTE
    136 JOMEN, MARY CONCEPCION TABAC
    137 JUMAO-AS, CHONA BABATUAN
    138 JUNGCO, RACHEL LOMUGDANG
    139 LABASTIDA, REGGIE BUCAG
    140 LADIGNON, SALLY CRUZ
    141 LAMIG, RIGEL KATE YONG
    142 LAMPREA, FAY CHRISTI MARIE JAVILLO
    143 LARIDA, LEAH MONTECALVO
    144 LAUD, GLENN MITCHELL ORITO
    145 LAVIÑA, MARIA JOCELYN DE LOS SANTOS
    146 LEDESMA, MAUREEN ANTONETTE BEREBER
    147 LEGASPINO, ROSIE FE BULAWAN
    148 LOBERAS, CHERRIE RED DAGOY
    149 LOPEZ, MARNA TUPAZ
    150 MABBORANG, MA ALELI MENTE
    151 MADERAS, APRIL MAYO
    152 MAHILUM, MARICEL CASTRO
    153 MALLI, ERICA LUCITA ILAGAN
    154 MANALANSAN, MA KRISTINA PILAR BUSLON
    155 MANALO, DYNA PEREZ
    156 MANANGGIT, MARK ALLAN CAPERLAC
    157 MANGAYA, RIEZA ADONAIS
    158 MANIGO, LILIBETH LEGION
    159 MANSILUNGAN, PRINCESS LEILANI BAUTISTA
    160 MARBAN, PAMELA LOUIS FABELA
    161 MEJICA, MERCY MALLILLIN
    162 MERCADO, ANNA LIZA ESTEBAN
    163 MERCADO, APOLLO JR YERRO
    164 MERCADO, MICHELLE MARI MENGUITO
    165 MESTIDIO, SHARON PIMENTEL
    166 MICIANO, MARIA GILDA MADRIGAL
    167 MIJARES, HELEN GONZAGA
    168 MINAY, LORAINE LARA
    169 MOLINA, JENNIFER ANN SUYAO
    170 MONERO, CHRISTINA ESPADILLA
    171 MONES, REIZA IBALDEZ
    172 MONTOYA, MARINELLEE TIGLAO
    173 MORALEJA, MARK PAUL OBLEFIAS
    174 MORALES, MILDRED FURAGGANAN
    175 MORAÑO, CHARIBEL ARCILLA
    176 NAPOLES, ZYRA LUNA
    177 NAZARENO, LESLEY JEAN SALVATERA
    178 OCAMPO, MICHELLE FAJARDO
    179 OCAMPO, RODELANDO EVANGELISTA
    180 OFICIAR, ABIGAIL PAGADUAN
    181 OGARTE, MIAFLOR ABALA
    182 OMAMALIN, MARRIELLE JOSHUA VILLAGANTE
    183 OMOSO, KATHLEEN DIVINO
    184 OSIGAN, RAMILO MASUDOG
    185 OSTONAL, SHERYL LYN FERANCULLO
    186 OSUNA, MA VALERIE JOY LUNASCO
    187 PADILLA, “LLA” CAGUNGUN
    188 PALARISAN, NOVIE JOHN BALDERAZ
    189 PAMFILO, SHEILA MARIE BACHARO
    190 PANTALUNAN, AURINE JOYCE DEOCAMPO
    191 PASTORIN, EMELIA ROLLO
    192 PATRIMONIO, PAULINE ROLLON
    193 PEGUIT, LYDEE GIE PARMISANO
    194 PEREZ, MARY ZONY ALBARICO
    195 PINTAC, CARMENCITA TAMULA
    196 PITA, CHARLENE CAPUYAN
    197 POLIGRATES, JOHN LYRIC DOMINGO
    198 PUEBLO, JUNITH ANGELI BUENCONSEJO
    199 PUNTUAL, LIZA CLAIRE EPONG
    200 QUIBAEL, PAUL ANNE AUSTRIA
    201 RAMBOYON, PHILLIP JORDAN VASQUES
    202 RAMIREZ, ANTONIO JR CAMPOMAYOR
    203 RECIO, GRACE RIEZL ABUEG
    204 REGINIO, JINKY ROBLES
    205 REGIS, MICO MAY MODESTO
    206 REPIQUE, CHERYL OCAMPO
    207 RESCOBER, JOEL DE LEON
    208 RESTUA, RINA MAGLINAO
    209 RICAFORT, APRIL MANECLANG
    210 RODIL, CAMILLE-ANN MEDINA
    211 ROMERO, LORIELAINNE MAE SELGA
    212 SABATE, AIDA KAREN ROBREDILLO
    213 SABELLON, MARIE JENANLU GIO
    214 SALVADICO, MARIBEL BAJENTING
    215 SANTOS, EMMANUEL SARITA
    216 SANTOS, MA CRISTINA
    217 SATURINAS, JASELUH REMOLADOR
    218 SAYSON, ELYNOR ANAK
    219 SEÑAR, JEFFRAN IBES
    220 SIBAL, HARLENE ABANA
    221 SOLO, MARK III PANTIG
    222 SOLTES, JUNECEL OIDA
    223 SUN, EM BOBBYKINS CANOY
    224 SYMACO, TERI LEE PE
    225 TAASAN, KATRINA CELINE RAMOS
    226 TABAGO, MARIA CANABE
    227 TABERNERO, KATERI JUNINE BULATETE
    228 TALADTAD, ABIGAIL GALINDEZ
    229 TALLOD, RENELENE JOY DOMONDON
    230 TAMPIPI, ANNALOU LIPAOPAO
    231 TAN, JOSEPH WILSON PEDRAGOZA
    232 TAN-AWON, MARK RISTY SALVACION
    233 TEUNG, CELY SY
    234 TIMPUG, SHARON RICARTE
    235 TING, STEPHANIE ALYSSA TONGSON
    236 TIU, ANGELICA FAE GAW
    237 TOMO, SHERYL DE LEON
    238 TORREVILLAS, EMILY SOLON
    239 TROYO, MAIDA VALDEZ
    240 TULDA, SHEENA LANETE
    241 TUMURAN, MARILU DIONISIO
    242 UCHI, CHERRY QUINANAHAN
    243 URMENITA, ARIEL CUNA
    244 VELASCO, MA CRISPY BONTOL
    245 VILLA, ESTER MAE MONJE
    246 VILLAMATER, MARINESA ABORDO
    247 VILLANUEVA, ALEXANDER JAMES DUMARAOS
    248 VILLANUEVA, RYAN CABULA
    249 VILLAREAL, EVER KARLAH ROMERA
    250 VILLAREAL, GERALDINE GAVIOLA
    251 VILLARUEL, KENITH BATERBONIA
    252 VIÑAS, VINCENT BALDERAMA
    253 YABUT, KIM GUEVARRA
    254 YAN, MARIE DONNABELLE OLO
    255 YNTIG, ROCHEN DOLORITO
    256 YU, MELVIN OREO

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