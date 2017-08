256 examinees pass the Guidance Counselor Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 256 out of 393 passed the Guidance Counselor Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in Manila, Cagayan De Oro and Cebu this August 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABALOS, MICAH RUIZO

2 ABAWAG, SARAH JAZUL

3 ABONALES, REENA ROSE PIANGCO

4 ADRIAS, CHARLENE SERUNDO

5 AGUAVIVA, MARICHELL MACALINAO

6 ALBARAN, JOVY ANN IBABAO

7 ALBOS, DIVINA MICHELLE BELCIÑA

8 ALCAYAGA, SARAH MANGAMPO

9 ALCAZAREN, LOURDES CELSO

10 ALINDAYU, ISIDRO JR DULAY

11 ALVERO, ESMERALDA JACINTO

12 AMPOYAS, JENEN ANTONIO

13 AMURAO, JOJO ARADA

14 ANGELES, ANGELO KRISTOFERSON VILLANUEVA

15 ANGELES, AUVEI NUDQUE

16 ANI, MARIANNE DELGADO

17 ANTONIO, ROCHELLE TANGCANGCO

18 APOYO, JUMAR QUIRAO

19 ARABE, RAMON JR TOLENTINO

20 ARANDIA, CLARIZA HILARIO

21 ARCHIVIDO, MARIA LUISA BATALLER

22 ARNADO, JERIC ANTHONY SALUMBRO

23 ASIA, MARINEL JORGE

24 ASKALI, ELMELYN HAYUDINI

25 AVERION, ADNAH MANGA

26 BACALA, MA FATIMA BAINO

27 BACLAO, WILLIAM BRUTAS

28 BADAYOS, GERSON CLEMEÑA

29 BAGAFORO, GENERUTH MONTON

30 BAGUILAT, ABIGAIL MAGUIDE

31 BALAGAN, LEINELIE DELA CRUZ

32 BALATBAT, KAREN CRISTINA BULAHAN

33 BALDONADO, HENRY BUSTAMANTE

34 BARRAMEDA, DAWN BITANCUR

35 BARRETTO, RHODERICK MAGANA

36 BAUTISTA, MARIE KRISTINE EREVE

37 BAYLON, GRACE KRISTINE MABANAL

38 BELDA, KAREN CHRIS DE VILLA

39 BELDIA, KENT JAN AGUIRRE

40 BELMES, ANNA MAY YU

41 BERNABE, JOVER PENTASON

42 BERSAMIN, RACHELLE ABADILLA

43 BESA, ANGELICA BALTAR

44 BOLO, MA NITA VILLANUEVA

45 CABAL, MARIA ELLEN GUARIN

46 CABARLES, GELLY-ANN SARSOZA

47 CABARON, ANGELICA ENRIQUEZ

48 CAHILIG, MARY FAITH SUALOG

49 CAJAYON, HAIDEE DELOS TRINOS

50 CALANTAS, ERY LYN LASCOÑA

51 CAMBA, ROSARIO LEDESMA

52 CAMINADE, MA LOURDES BAHINTING

53 CAMPOSANO, CATHERINE MANINGAS

54 CAPISTRANO, DAKILA FLORENDO

55 CARILLO, MARIA QUITERIA NOCON

56 CARIÑO, ROSALIE ZABALA

57 CARREON, ALVIN JAKOSALEM

58 CARREON, EMILY POLKA

59 CASAGNAP, MARCIAL MONTEBON

60 CASOL, HONEY GRACE EGOS

61 CATUBIG, JAHNA JOY CENABRE

62 CAVER, HARRACE GEM ARENGA

63 CAYAMANDA, CRYSEL CARPIO

64 CAYTON, JO ANN CORPUZ

65 CAÑADA, CINDY MAE FRUTAS

66 CAÑALITA, RACQUEL CELESTE

67 CHUA, CONSTANCE CAMILLE SY

68 CLARETE, MARLYN ARICAYA

69 CODOD, RENALYN BAGUIWEN

70 COMETA-ECHEM, SALLY TAMSE

71 CONANAN, PSYCHE JOANNE XENETHEA TALIGATOS

72 CONDE, LIGAYA AGCAOILI

73 COYME, JACQUELINE YACAP

74 CRUZ, MARIA RIZALINA MAGBUHAT

75 CUBILLO, MARIA JENNIFER GALENDEZ

76 DACAYANA, JAZREEL MAE MONTUYA

77 DAJAO, JOVELLE KRISTIN GAMBITO

78 DANDO, XENIAH CARYL CAJELES

79 DARIAGAN, JOHN MARK BULAHAN

80 DATA, KRISTOFFER FRANI

81 DE CASTRO, JOSEPHINE SALCEDO

82 DE GUZMAN, LEA MARGARET GUILLERMO

83 DE GUZMAN, MARIANNE MATA

84 DE JESUS, EDERLIZA DIEGO

85 DECENA, AILEEN JOY BELLEZA

86 DECHAVEZ, MA FRANCIA SAZON

87 DEL ROSARIO, JENNIFER LIRA BALAOING

88 DELA CRUZ, KRISTIN LAUREL

89 DELA CRUZ, MARLON CAÑERO

90 DELA CRUZ, RUBEN LUCAS

91 DELA CRUZ, TEOFILA SAPALLEDA

92 DELA ROSA, JANICE CARYL SY

93 DICHOSO, CATHERINE MAY GACHE

94 DIGDIGAN, LUCILLE GRACE PILLONE

95 DIMAR, ERIC LAGMAN

96 DIOKNO, MITCH SHIELA SEBUC

97 DIVINO, SIAROL AQUIATIN

98 DOCTO, AUBRIE JAVA

99 DUCO, VILBIAN VILORIA

100 DULA, JOY ADESAS

101 DUMABOC, CRISEL SAPONG

102 DUMAGUIN, RENZ ARVIN COMPAS

103 DUNGAN, MELANIE FERRERA

104 DY, WILMA TAN

105 ENOG, MILAGROS VERUASA

106 ESGUERRA, DULCE QUIZON

107 ESPERANCILLA, CARIS SARMIENTO

108 ESPINA, MARICILLE MANGONLAY

109 ESTRELLA, MERCY CLARO

110 FABITO, LIA MAPUSAO

111 FERNANDEZ, BEVERLY

112 FERNANDEZ, JESSETTE VILLANUEVA

113 FERNANDEZ, JOY DEE REYES

114 FRIO, MERLY MAGALLANES

115 GACUSAN, ANALITA GACAYAN

116 GALLAZA, RICA FUNA

117 GARCIA, EILYNVINA MARANAN

118 GARCIA, LIZA DECENA

119 GAYARES, MARIA THERESA ABOGA

120 GELLA, LALAINE MEODE

121 GERMAR, GILBERT TUAZON

122 GERONA, SOFIA

123 GIMARINO, EVELYN TOMAODOS

124 GIO, ANNA LYNN LEONG

125 HABLO, JUN MUYCO

126 HECHANOVA, DEANNA LECHUZA

127 HERRERA, EUNICLAIRE MAE ANNE ANDRES

128 IDOROT, RENA QUIMPO

129 IGNACIO, MIGUEL LEOPOLDO SISON

130 IMBONG, DANNICA MARTIN

131 JAPON, RYAN MADRANGCA

132 JEREZA, JOBIE RUTH FLORES

133 JESURO, LEONIDES JIMMY III TAN

134 JIMENEZ, RICHARD SALVADOR

135 JIMENEZ, SYVIL MEDIANTE

136 JOMEN, MARY CONCEPCION TABAC

137 JUMAO-AS, CHONA BABATUAN

138 JUNGCO, RACHEL LOMUGDANG

139 LABASTIDA, REGGIE BUCAG

140 LADIGNON, SALLY CRUZ

141 LAMIG, RIGEL KATE YONG

142 LAMPREA, FAY CHRISTI MARIE JAVILLO

143 LARIDA, LEAH MONTECALVO

144 LAUD, GLENN MITCHELL ORITO

145 LAVIÑA, MARIA JOCELYN DE LOS SANTOS

146 LEDESMA, MAUREEN ANTONETTE BEREBER

147 LEGASPINO, ROSIE FE BULAWAN

148 LOBERAS, CHERRIE RED DAGOY

149 LOPEZ, MARNA TUPAZ

150 MABBORANG, MA ALELI MENTE

151 MADERAS, APRIL MAYO

152 MAHILUM, MARICEL CASTRO

153 MALLI, ERICA LUCITA ILAGAN

154 MANALANSAN, MA KRISTINA PILAR BUSLON

155 MANALO, DYNA PEREZ

156 MANANGGIT, MARK ALLAN CAPERLAC

157 MANGAYA, RIEZA ADONAIS

158 MANIGO, LILIBETH LEGION

159 MANSILUNGAN, PRINCESS LEILANI BAUTISTA

160 MARBAN, PAMELA LOUIS FABELA

161 MEJICA, MERCY MALLILLIN

162 MERCADO, ANNA LIZA ESTEBAN

163 MERCADO, APOLLO JR YERRO

164 MERCADO, MICHELLE MARI MENGUITO

165 MESTIDIO, SHARON PIMENTEL

166 MICIANO, MARIA GILDA MADRIGAL

167 MIJARES, HELEN GONZAGA

168 MINAY, LORAINE LARA

169 MOLINA, JENNIFER ANN SUYAO

170 MONERO, CHRISTINA ESPADILLA

171 MONES, REIZA IBALDEZ

172 MONTOYA, MARINELLEE TIGLAO

173 MORALEJA, MARK PAUL OBLEFIAS

174 MORALES, MILDRED FURAGGANAN

175 MORAÑO, CHARIBEL ARCILLA

176 NAPOLES, ZYRA LUNA

177 NAZARENO, LESLEY JEAN SALVATERA

178 OCAMPO, MICHELLE FAJARDO

179 OCAMPO, RODELANDO EVANGELISTA

180 OFICIAR, ABIGAIL PAGADUAN

181 OGARTE, MIAFLOR ABALA

182 OMAMALIN, MARRIELLE JOSHUA VILLAGANTE

183 OMOSO, KATHLEEN DIVINO

184 OSIGAN, RAMILO MASUDOG

185 OSTONAL, SHERYL LYN FERANCULLO

186 OSUNA, MA VALERIE JOY LUNASCO

187 PADILLA, “LLA” CAGUNGUN

188 PALARISAN, NOVIE JOHN BALDERAZ

189 PAMFILO, SHEILA MARIE BACHARO

190 PANTALUNAN, AURINE JOYCE DEOCAMPO

191 PASTORIN, EMELIA ROLLO

192 PATRIMONIO, PAULINE ROLLON

193 PEGUIT, LYDEE GIE PARMISANO

194 PEREZ, MARY ZONY ALBARICO

195 PINTAC, CARMENCITA TAMULA

196 PITA, CHARLENE CAPUYAN

197 POLIGRATES, JOHN LYRIC DOMINGO

198 PUEBLO, JUNITH ANGELI BUENCONSEJO

199 PUNTUAL, LIZA CLAIRE EPONG

200 QUIBAEL, PAUL ANNE AUSTRIA

201 RAMBOYON, PHILLIP JORDAN VASQUES

202 RAMIREZ, ANTONIO JR CAMPOMAYOR

203 RECIO, GRACE RIEZL ABUEG

204 REGINIO, JINKY ROBLES

205 REGIS, MICO MAY MODESTO

206 REPIQUE, CHERYL OCAMPO

207 RESCOBER, JOEL DE LEON

208 RESTUA, RINA MAGLINAO

209 RICAFORT, APRIL MANECLANG

210 RODIL, CAMILLE-ANN MEDINA

211 ROMERO, LORIELAINNE MAE SELGA

212 SABATE, AIDA KAREN ROBREDILLO

213 SABELLON, MARIE JENANLU GIO

214 SALVADICO, MARIBEL BAJENTING

215 SANTOS, EMMANUEL SARITA

216 SANTOS, MA CRISTINA

217 SATURINAS, JASELUH REMOLADOR

218 SAYSON, ELYNOR ANAK

219 SEÑAR, JEFFRAN IBES

220 SIBAL, HARLENE ABANA

221 SOLO, MARK III PANTIG

222 SOLTES, JUNECEL OIDA

223 SUN, EM BOBBYKINS CANOY

224 SYMACO, TERI LEE PE

225 TAASAN, KATRINA CELINE RAMOS

226 TABAGO, MARIA CANABE

227 TABERNERO, KATERI JUNINE BULATETE

228 TALADTAD, ABIGAIL GALINDEZ

229 TALLOD, RENELENE JOY DOMONDON

230 TAMPIPI, ANNALOU LIPAOPAO

231 TAN, JOSEPH WILSON PEDRAGOZA

232 TAN-AWON, MARK RISTY SALVACION

233 TEUNG, CELY SY

234 TIMPUG, SHARON RICARTE

235 TING, STEPHANIE ALYSSA TONGSON

236 TIU, ANGELICA FAE GAW

237 TOMO, SHERYL DE LEON

238 TORREVILLAS, EMILY SOLON

239 TROYO, MAIDA VALDEZ

240 TULDA, SHEENA LANETE

241 TUMURAN, MARILU DIONISIO

242 UCHI, CHERRY QUINANAHAN

243 URMENITA, ARIEL CUNA

244 VELASCO, MA CRISPY BONTOL

245 VILLA, ESTER MAE MONJE

246 VILLAMATER, MARINESA ABORDO

247 VILLANUEVA, ALEXANDER JAMES DUMARAOS

248 VILLANUEVA, RYAN CABULA

249 VILLAREAL, EVER KARLAH ROMERA

250 VILLAREAL, GERALDINE GAVIOLA

251 VILLARUEL, KENITH BATERBONIA

252 VIÑAS, VINCENT BALDERAMA

253 YABUT, KIM GUEVARRA

254 YAN, MARIE DONNABELLE OLO

255 YNTIG, ROCHEN DOLORITO

256 YU, MELVIN OREO

NOTHING FOLLOWS———————-