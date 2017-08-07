256 examinees pass the Guidance Counselor Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 256 out of 393 passed the Guidance Counselor Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in Manila, Cagayan De Oro and Cebu this August 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABALOS, MICAH RUIZO
2 ABAWAG, SARAH JAZUL
3 ABONALES, REENA ROSE PIANGCO
4 ADRIAS, CHARLENE SERUNDO
5 AGUAVIVA, MARICHELL MACALINAO
6 ALBARAN, JOVY ANN IBABAO
7 ALBOS, DIVINA MICHELLE BELCIÑA
8 ALCAYAGA, SARAH MANGAMPO
9 ALCAZAREN, LOURDES CELSO
10 ALINDAYU, ISIDRO JR DULAY
11 ALVERO, ESMERALDA JACINTO
12 AMPOYAS, JENEN ANTONIO
13 AMURAO, JOJO ARADA
14 ANGELES, ANGELO KRISTOFERSON VILLANUEVA
15 ANGELES, AUVEI NUDQUE
16 ANI, MARIANNE DELGADO
17 ANTONIO, ROCHELLE TANGCANGCO
18 APOYO, JUMAR QUIRAO
19 ARABE, RAMON JR TOLENTINO
20 ARANDIA, CLARIZA HILARIO
21 ARCHIVIDO, MARIA LUISA BATALLER
22 ARNADO, JERIC ANTHONY SALUMBRO
23 ASIA, MARINEL JORGE
24 ASKALI, ELMELYN HAYUDINI
25 AVERION, ADNAH MANGA
26 BACALA, MA FATIMA BAINO
27 BACLAO, WILLIAM BRUTAS
28 BADAYOS, GERSON CLEMEÑA
29 BAGAFORO, GENERUTH MONTON
30 BAGUILAT, ABIGAIL MAGUIDE
31 BALAGAN, LEINELIE DELA CRUZ
32 BALATBAT, KAREN CRISTINA BULAHAN
33 BALDONADO, HENRY BUSTAMANTE
34 BARRAMEDA, DAWN BITANCUR
35 BARRETTO, RHODERICK MAGANA
36 BAUTISTA, MARIE KRISTINE EREVE
37 BAYLON, GRACE KRISTINE MABANAL
38 BELDA, KAREN CHRIS DE VILLA
39 BELDIA, KENT JAN AGUIRRE
40 BELMES, ANNA MAY YU
41 BERNABE, JOVER PENTASON
42 BERSAMIN, RACHELLE ABADILLA
43 BESA, ANGELICA BALTAR
44 BOLO, MA NITA VILLANUEVA
45 CABAL, MARIA ELLEN GUARIN
46 CABARLES, GELLY-ANN SARSOZA
47 CABARON, ANGELICA ENRIQUEZ
48 CAHILIG, MARY FAITH SUALOG
49 CAJAYON, HAIDEE DELOS TRINOS
50 CALANTAS, ERY LYN LASCOÑA
51 CAMBA, ROSARIO LEDESMA
52 CAMINADE, MA LOURDES BAHINTING
53 CAMPOSANO, CATHERINE MANINGAS
54 CAPISTRANO, DAKILA FLORENDO
55 CARILLO, MARIA QUITERIA NOCON
56 CARIÑO, ROSALIE ZABALA
57 CARREON, ALVIN JAKOSALEM
58 CARREON, EMILY POLKA
59 CASAGNAP, MARCIAL MONTEBON
60 CASOL, HONEY GRACE EGOS
61 CATUBIG, JAHNA JOY CENABRE
62 CAVER, HARRACE GEM ARENGA
63 CAYAMANDA, CRYSEL CARPIO
64 CAYTON, JO ANN CORPUZ
65 CAÑADA, CINDY MAE FRUTAS
66 CAÑALITA, RACQUEL CELESTE
67 CHUA, CONSTANCE CAMILLE SY
68 CLARETE, MARLYN ARICAYA
69 CODOD, RENALYN BAGUIWEN
70 COMETA-ECHEM, SALLY TAMSE
71 CONANAN, PSYCHE JOANNE XENETHEA TALIGATOS
72 CONDE, LIGAYA AGCAOILI
73 COYME, JACQUELINE YACAP
74 CRUZ, MARIA RIZALINA MAGBUHAT
75 CUBILLO, MARIA JENNIFER GALENDEZ
76 DACAYANA, JAZREEL MAE MONTUYA
77 DAJAO, JOVELLE KRISTIN GAMBITO
78 DANDO, XENIAH CARYL CAJELES
79 DARIAGAN, JOHN MARK BULAHAN
80 DATA, KRISTOFFER FRANI
81 DE CASTRO, JOSEPHINE SALCEDO
82 DE GUZMAN, LEA MARGARET GUILLERMO
83 DE GUZMAN, MARIANNE MATA
84 DE JESUS, EDERLIZA DIEGO
85 DECENA, AILEEN JOY BELLEZA
86 DECHAVEZ, MA FRANCIA SAZON
87 DEL ROSARIO, JENNIFER LIRA BALAOING
88 DELA CRUZ, KRISTIN LAUREL
89 DELA CRUZ, MARLON CAÑERO
90 DELA CRUZ, RUBEN LUCAS
91 DELA CRUZ, TEOFILA SAPALLEDA
92 DELA ROSA, JANICE CARYL SY
93 DICHOSO, CATHERINE MAY GACHE
94 DIGDIGAN, LUCILLE GRACE PILLONE
95 DIMAR, ERIC LAGMAN
96 DIOKNO, MITCH SHIELA SEBUC
97 DIVINO, SIAROL AQUIATIN
98 DOCTO, AUBRIE JAVA
99 DUCO, VILBIAN VILORIA
100 DULA, JOY ADESAS
101 DUMABOC, CRISEL SAPONG
102 DUMAGUIN, RENZ ARVIN COMPAS
103 DUNGAN, MELANIE FERRERA
104 DY, WILMA TAN
105 ENOG, MILAGROS VERUASA
106 ESGUERRA, DULCE QUIZON
107 ESPERANCILLA, CARIS SARMIENTO
108 ESPINA, MARICILLE MANGONLAY
109 ESTRELLA, MERCY CLARO
110 FABITO, LIA MAPUSAO
111 FERNANDEZ, BEVERLY
112 FERNANDEZ, JESSETTE VILLANUEVA
113 FERNANDEZ, JOY DEE REYES
114 FRIO, MERLY MAGALLANES
115 GACUSAN, ANALITA GACAYAN
116 GALLAZA, RICA FUNA
117 GARCIA, EILYNVINA MARANAN
118 GARCIA, LIZA DECENA
119 GAYARES, MARIA THERESA ABOGA
120 GELLA, LALAINE MEODE
121 GERMAR, GILBERT TUAZON
122 GERONA, SOFIA
123 GIMARINO, EVELYN TOMAODOS
124 GIO, ANNA LYNN LEONG
125 HABLO, JUN MUYCO
126 HECHANOVA, DEANNA LECHUZA
127 HERRERA, EUNICLAIRE MAE ANNE ANDRES
128 IDOROT, RENA QUIMPO
129 IGNACIO, MIGUEL LEOPOLDO SISON
130 IMBONG, DANNICA MARTIN
131 JAPON, RYAN MADRANGCA
132 JEREZA, JOBIE RUTH FLORES
133 JESURO, LEONIDES JIMMY III TAN
134 JIMENEZ, RICHARD SALVADOR
135 JIMENEZ, SYVIL MEDIANTE
136 JOMEN, MARY CONCEPCION TABAC
137 JUMAO-AS, CHONA BABATUAN
138 JUNGCO, RACHEL LOMUGDANG
139 LABASTIDA, REGGIE BUCAG
140 LADIGNON, SALLY CRUZ
141 LAMIG, RIGEL KATE YONG
142 LAMPREA, FAY CHRISTI MARIE JAVILLO
143 LARIDA, LEAH MONTECALVO
144 LAUD, GLENN MITCHELL ORITO
145 LAVIÑA, MARIA JOCELYN DE LOS SANTOS
146 LEDESMA, MAUREEN ANTONETTE BEREBER
147 LEGASPINO, ROSIE FE BULAWAN
148 LOBERAS, CHERRIE RED DAGOY
149 LOPEZ, MARNA TUPAZ
150 MABBORANG, MA ALELI MENTE
151 MADERAS, APRIL MAYO
152 MAHILUM, MARICEL CASTRO
153 MALLI, ERICA LUCITA ILAGAN
154 MANALANSAN, MA KRISTINA PILAR BUSLON
155 MANALO, DYNA PEREZ
156 MANANGGIT, MARK ALLAN CAPERLAC
157 MANGAYA, RIEZA ADONAIS
158 MANIGO, LILIBETH LEGION
159 MANSILUNGAN, PRINCESS LEILANI BAUTISTA
160 MARBAN, PAMELA LOUIS FABELA
161 MEJICA, MERCY MALLILLIN
162 MERCADO, ANNA LIZA ESTEBAN
163 MERCADO, APOLLO JR YERRO
164 MERCADO, MICHELLE MARI MENGUITO
165 MESTIDIO, SHARON PIMENTEL
166 MICIANO, MARIA GILDA MADRIGAL
167 MIJARES, HELEN GONZAGA
168 MINAY, LORAINE LARA
169 MOLINA, JENNIFER ANN SUYAO
170 MONERO, CHRISTINA ESPADILLA
171 MONES, REIZA IBALDEZ
172 MONTOYA, MARINELLEE TIGLAO
173 MORALEJA, MARK PAUL OBLEFIAS
174 MORALES, MILDRED FURAGGANAN
175 MORAÑO, CHARIBEL ARCILLA
176 NAPOLES, ZYRA LUNA
177 NAZARENO, LESLEY JEAN SALVATERA
178 OCAMPO, MICHELLE FAJARDO
179 OCAMPO, RODELANDO EVANGELISTA
180 OFICIAR, ABIGAIL PAGADUAN
181 OGARTE, MIAFLOR ABALA
182 OMAMALIN, MARRIELLE JOSHUA VILLAGANTE
183 OMOSO, KATHLEEN DIVINO
184 OSIGAN, RAMILO MASUDOG
185 OSTONAL, SHERYL LYN FERANCULLO
186 OSUNA, MA VALERIE JOY LUNASCO
187 PADILLA, “LLA” CAGUNGUN
188 PALARISAN, NOVIE JOHN BALDERAZ
189 PAMFILO, SHEILA MARIE BACHARO
190 PANTALUNAN, AURINE JOYCE DEOCAMPO
191 PASTORIN, EMELIA ROLLO
192 PATRIMONIO, PAULINE ROLLON
193 PEGUIT, LYDEE GIE PARMISANO
194 PEREZ, MARY ZONY ALBARICO
195 PINTAC, CARMENCITA TAMULA
196 PITA, CHARLENE CAPUYAN
197 POLIGRATES, JOHN LYRIC DOMINGO
198 PUEBLO, JUNITH ANGELI BUENCONSEJO
199 PUNTUAL, LIZA CLAIRE EPONG
200 QUIBAEL, PAUL ANNE AUSTRIA
201 RAMBOYON, PHILLIP JORDAN VASQUES
202 RAMIREZ, ANTONIO JR CAMPOMAYOR
203 RECIO, GRACE RIEZL ABUEG
204 REGINIO, JINKY ROBLES
205 REGIS, MICO MAY MODESTO
206 REPIQUE, CHERYL OCAMPO
207 RESCOBER, JOEL DE LEON
208 RESTUA, RINA MAGLINAO
209 RICAFORT, APRIL MANECLANG
210 RODIL, CAMILLE-ANN MEDINA
211 ROMERO, LORIELAINNE MAE SELGA
212 SABATE, AIDA KAREN ROBREDILLO
213 SABELLON, MARIE JENANLU GIO
214 SALVADICO, MARIBEL BAJENTING
215 SANTOS, EMMANUEL SARITA
216 SANTOS, MA CRISTINA
217 SATURINAS, JASELUH REMOLADOR
218 SAYSON, ELYNOR ANAK
219 SEÑAR, JEFFRAN IBES
220 SIBAL, HARLENE ABANA
221 SOLO, MARK III PANTIG
222 SOLTES, JUNECEL OIDA
223 SUN, EM BOBBYKINS CANOY
224 SYMACO, TERI LEE PE
225 TAASAN, KATRINA CELINE RAMOS
226 TABAGO, MARIA CANABE
227 TABERNERO, KATERI JUNINE BULATETE
228 TALADTAD, ABIGAIL GALINDEZ
229 TALLOD, RENELENE JOY DOMONDON
230 TAMPIPI, ANNALOU LIPAOPAO
231 TAN, JOSEPH WILSON PEDRAGOZA
232 TAN-AWON, MARK RISTY SALVACION
233 TEUNG, CELY SY
234 TIMPUG, SHARON RICARTE
235 TING, STEPHANIE ALYSSA TONGSON
236 TIU, ANGELICA FAE GAW
237 TOMO, SHERYL DE LEON
238 TORREVILLAS, EMILY SOLON
239 TROYO, MAIDA VALDEZ
240 TULDA, SHEENA LANETE
241 TUMURAN, MARILU DIONISIO
242 UCHI, CHERRY QUINANAHAN
243 URMENITA, ARIEL CUNA
244 VELASCO, MA CRISPY BONTOL
245 VILLA, ESTER MAE MONJE
246 VILLAMATER, MARINESA ABORDO
247 VILLANUEVA, ALEXANDER JAMES DUMARAOS
248 VILLANUEVA, RYAN CABULA
249 VILLAREAL, EVER KARLAH ROMERA
250 VILLAREAL, GERALDINE GAVIOLA
251 VILLARUEL, KENITH BATERBONIA
252 VIÑAS, VINCENT BALDERAMA
253 YABUT, KIM GUEVARRA
254 YAN, MARIE DONNABELLE OLO
255 YNTIG, ROCHEN DOLORITO
256 YU, MELVIN OREO
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