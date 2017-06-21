Wednesday, June 21, 2017
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    36 examinees pass the Dental Hygienist Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 36 out of 47 passed the Dental Hygienist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this June 2017.

    Seq. No.         N a m e
    1        AL-DOSSARY, ALDRICH KHALID  PEÑACERRADA
    2        ALBARILLO, PAMELA  RIVERA
    3        APILADO, PATRICK JOESEPH  MAXIMO
    4        BACOY, NILDAFLOR  PALCE
    5        BALDRES, SACEL  MERCADO
    6        BATINGAL, MARIANE IRENE  SUMODEBILA
    7        BRAGA, JOSEPH  HERNANDEZ
    8        BRIMON, CLARICE ANGELICA  FUENTES
    9        CASTRO, CINDY  BANCAYA
    10        DANNUG, LUCIELLE  MONTEPIO
    11        DE GUZMAN, MORRIS  BERGADO
    12        DELA PEÑA, MERCELITA  LOQUIAS
    13        EDADES, SHIENA  ESPLANA
    14        EVANGELISTA, RAE VINCENT  BESILIA
    15        GONZALES, ALYSSA  CARLOS
    16        JACINTO, MA KAMILLE  TOCMO
    17        LANCION, GERALDINE  PUERTOLLANO
    18        LIBAY, IRAH JANINE  YUTUC
    19        LIMCHIOCO, AUDIE MICHAEL  GRUELA
    20        MARCELINO, KIMBERLY  DAVID
    21        MAYUGA, JOSEPH JON  PERIAS
    22        MEDINA, MARIA ERIKA  LOPEZ
    23        MELINDO, KAYSA  BORJA
    24        MERCURIO, CHRISZAR  MAYOR
    25        MICU, JOHN AARON  RAMIREZ
    26        NEBRIJA, GERLIE  GONZALES
    27        NIÑO, JAMILA GRACE  LLAGAS
    28        PLACINO, SHANE  ESGUERRA
    29        PORTILES, LARVY  YAP
    30        ROBLES, MICHELLE  REGENCIA
    31        ROXAS, MA ELLAINE  PLATON
    32        SOLIS, JENNETH  GARCIA
    33        TAPIT, CYRILL-ANN  PALAO
    34        TOLENTINO, JHIMCEE  MORA
    35        TOLENTINO, KIMBERLY ANN  GUMANA
    36        VICERA, STEPHANIE  MERCADO

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