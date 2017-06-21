36 examinees pass the Dental Hygienist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 36 out of 47 passed the Dental Hygienist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this June 2017.
Seq. No. N a m e
1 AL-DOSSARY, ALDRICH KHALID PEÑACERRADA
2 ALBARILLO, PAMELA RIVERA
3 APILADO, PATRICK JOESEPH MAXIMO
4 BACOY, NILDAFLOR PALCE
5 BALDRES, SACEL MERCADO
6 BATINGAL, MARIANE IRENE SUMODEBILA
7 BRAGA, JOSEPH HERNANDEZ
8 BRIMON, CLARICE ANGELICA FUENTES
9 CASTRO, CINDY BANCAYA
10 DANNUG, LUCIELLE MONTEPIO
11 DE GUZMAN, MORRIS BERGADO
12 DELA PEÑA, MERCELITA LOQUIAS
13 EDADES, SHIENA ESPLANA
14 EVANGELISTA, RAE VINCENT BESILIA
15 GONZALES, ALYSSA CARLOS
16 JACINTO, MA KAMILLE TOCMO
17 LANCION, GERALDINE PUERTOLLANO
18 LIBAY, IRAH JANINE YUTUC
19 LIMCHIOCO, AUDIE MICHAEL GRUELA
20 MARCELINO, KIMBERLY DAVID
21 MAYUGA, JOSEPH JON PERIAS
22 MEDINA, MARIA ERIKA LOPEZ
23 MELINDO, KAYSA BORJA
24 MERCURIO, CHRISZAR MAYOR
25 MICU, JOHN AARON RAMIREZ
26 NEBRIJA, GERLIE GONZALES
27 NIÑO, JAMILA GRACE LLAGAS
28 PLACINO, SHANE ESGUERRA
29 PORTILES, LARVY YAP
30 ROBLES, MICHELLE REGENCIA
31 ROXAS, MA ELLAINE PLATON
32 SOLIS, JENNETH GARCIA
33 TAPIT, CYRILL-ANN PALAO
34 TOLENTINO, JHIMCEE MORA
35 TOLENTINO, KIMBERLY ANN GUMANA
36 VICERA, STEPHANIE MERCADO
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