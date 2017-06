36 examinees pass the Dental Hygienist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 36 out of 47 passed the Dental Hygienist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this June 2017.

Seq. No. N a m e

1 AL-DOSSARY, ALDRICH KHALID PEÑACERRADA

2 ALBARILLO, PAMELA RIVERA

3 APILADO, PATRICK JOESEPH MAXIMO

4 BACOY, NILDAFLOR PALCE

5 BALDRES, SACEL MERCADO

6 BATINGAL, MARIANE IRENE SUMODEBILA

7 BRAGA, JOSEPH HERNANDEZ

8 BRIMON, CLARICE ANGELICA FUENTES

9 CASTRO, CINDY BANCAYA

10 DANNUG, LUCIELLE MONTEPIO

11 DE GUZMAN, MORRIS BERGADO

12 DELA PEÑA, MERCELITA LOQUIAS

13 EDADES, SHIENA ESPLANA

14 EVANGELISTA, RAE VINCENT BESILIA

15 GONZALES, ALYSSA CARLOS

16 JACINTO, MA KAMILLE TOCMO

17 LANCION, GERALDINE PUERTOLLANO

18 LIBAY, IRAH JANINE YUTUC

19 LIMCHIOCO, AUDIE MICHAEL GRUELA

20 MARCELINO, KIMBERLY DAVID

21 MAYUGA, JOSEPH JON PERIAS

22 MEDINA, MARIA ERIKA LOPEZ

23 MELINDO, KAYSA BORJA

24 MERCURIO, CHRISZAR MAYOR

25 MICU, JOHN AARON RAMIREZ

26 NEBRIJA, GERLIE GONZALES

27 NIÑO, JAMILA GRACE LLAGAS

28 PLACINO, SHANE ESGUERRA

29 PORTILES, LARVY YAP

30 ROBLES, MICHELLE REGENCIA

31 ROXAS, MA ELLAINE PLATON

32 SOLIS, JENNETH GARCIA

33 TAPIT, CYRILL-ANN PALAO

34 TOLENTINO, JHIMCEE MORA

35 TOLENTINO, KIMBERLY ANN GUMANA

36 VICERA, STEPHANIE MERCADO

NOTHING FOLLOWS———————-