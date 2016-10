37 examinees pass the Licensure Examination for Teachers (L.E.T./Elementary) – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announces that 37 elementary teachers out of 120 examinees (30.83%) successfully passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September 16, 2016 in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait.

Seq. No. N a m e

1 ADAN, FREDMARIE ANGELINE RAMOS

2 AGCOPRA, AILEEN SUMATRA

3 AMOGUIS, IRISH JOY MARGATINEZ

4 ARQUIZA, CRISTY ASILO

5 BAJAMONDE, HEIZEE LLACER

6 BLAZA, WINIE MOLINA

7 CABUANG, ROSALYN MORENO

8 CONDE, SHELU MAY ROMEO

9 CONTRERAS, MELISSA MAGARARO

10 DALGO, MARLON GALGO

11 DANGGALAN, MADONNA BANGUI

12 DATINGUINOO, MARY GRACE ZAMBALIS

13 DERIPOSUN, ANNAS CASAWALAN

14 DULAY, IRMA GALANG

15 ESCALA, RUSTANORA OCASION

16 ESTOCAPIO, MILANY CORPUZ

17 GALOLO, GIGI GASTARDO

18 JOVELO, MARY JANE VILLANUEVA

19 KAMAL, MAISARAH MANAMPAN

20 LASCO, JUNABEL MASAMAYOR

21 MACALE, JACQUELINE SABELLINA

22 MARCOJOS, DARLENE PERGES

23 MIRAMONTE, CHARYL QUIJANO

24 MUSCAD, NORNISA PILMA

25 NESSIA, JENNYLIN BLANCO

26 OJERA, JESSA MARTIN

27 OLIMBA, ANA LIZA GALLO

28 OPERIANO, JOANH MANALO

29 ORLAIN, EUNICE JEAN TUPAS

30 PAGUIA, MELINDA VILLAMAYOR

31 PAMINTUAN, MARI CRIS MUSNGI

32 PEREZ, IVY MAE VILLAROSA

33 POLISTICO, JOWELEN BARIMBAO

34 PUNZALAN, ALMIRA CAMPEÑA

35 TAGALA, RAYMOND PURAS

36 TAGUD, MYRNA DALEON

37 TAN, JEROVEL ESTHER ALINIO

NOTHING FOLLOWS———————-