Tuesday, October 25, 2016
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    37 examinees pass the Licensure Examination for Teachers (L.E.T./Elementary) – Middle East

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    The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announces that 37 elementary teachers out of 120 examinees (30.83%) successfully passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September 16, 2016 in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait.

    Seq. No.         N a m e

    1        ADAN, FREDMARIE ANGELINE  RAMOS
    2        AGCOPRA, AILEEN  SUMATRA
    3        AMOGUIS, IRISH JOY  MARGATINEZ
    4        ARQUIZA, CRISTY  ASILO
    5        BAJAMONDE, HEIZEE  LLACER
    6        BLAZA, WINIE  MOLINA
    7        CABUANG, ROSALYN  MORENO
    8        CONDE, SHELU MAY  ROMEO
    9        CONTRERAS, MELISSA  MAGARARO
    10        DALGO, MARLON  GALGO
    11        DANGGALAN, MADONNA  BANGUI
    12        DATINGUINOO, MARY GRACE  ZAMBALIS
    13        DERIPOSUN, ANNAS  CASAWALAN
    14        DULAY, IRMA  GALANG
    15        ESCALA, RUSTANORA  OCASION
    16        ESTOCAPIO, MILANY  CORPUZ
    17        GALOLO, GIGI  GASTARDO
    18        JOVELO, MARY JANE  VILLANUEVA
    19        KAMAL, MAISARAH  MANAMPAN
    20        LASCO, JUNABEL  MASAMAYOR
    21        MACALE, JACQUELINE  SABELLINA
    22        MARCOJOS, DARLENE  PERGES
    23        MIRAMONTE, CHARYL  QUIJANO
    24        MUSCAD, NORNISA  PILMA
    25        NESSIA, JENNYLIN  BLANCO
    26        OJERA, JESSA  MARTIN
    27        OLIMBA, ANA LIZA  GALLO
    28        OPERIANO, JOANH  MANALO
    29        ORLAIN, EUNICE JEAN  TUPAS
    30        PAGUIA, MELINDA  VILLAMAYOR
    31        PAMINTUAN, MARI CRIS  MUSNGI
    32        PEREZ, IVY MAE  VILLAROSA
    33        POLISTICO, JOWELEN  BARIMBAO
    34        PUNZALAN, ALMIRA  CAMPEÑA
    35        TAGALA, RAYMOND  PURAS
    36        TAGUD, MYRNA  DALEON
    37        TAN, JEROVEL ESTHER  ALINIO

    NOTHING FOLLOWS———————-

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