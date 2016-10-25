37 examinees pass the Licensure Examination for Teachers (L.E.T./Elementary) – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announces that 37 elementary teachers out of 120 examinees (30.83%) successfully passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September 16, 2016 in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait.
Seq. No. N a m e
1 ADAN, FREDMARIE ANGELINE RAMOS
2 AGCOPRA, AILEEN SUMATRA
3 AMOGUIS, IRISH JOY MARGATINEZ
4 ARQUIZA, CRISTY ASILO
5 BAJAMONDE, HEIZEE LLACER
6 BLAZA, WINIE MOLINA
7 CABUANG, ROSALYN MORENO
8 CONDE, SHELU MAY ROMEO
9 CONTRERAS, MELISSA MAGARARO
10 DALGO, MARLON GALGO
11 DANGGALAN, MADONNA BANGUI
12 DATINGUINOO, MARY GRACE ZAMBALIS
13 DERIPOSUN, ANNAS CASAWALAN
14 DULAY, IRMA GALANG
15 ESCALA, RUSTANORA OCASION
16 ESTOCAPIO, MILANY CORPUZ
17 GALOLO, GIGI GASTARDO
18 JOVELO, MARY JANE VILLANUEVA
19 KAMAL, MAISARAH MANAMPAN
20 LASCO, JUNABEL MASAMAYOR
21 MACALE, JACQUELINE SABELLINA
22 MARCOJOS, DARLENE PERGES
23 MIRAMONTE, CHARYL QUIJANO
24 MUSCAD, NORNISA PILMA
25 NESSIA, JENNYLIN BLANCO
26 OJERA, JESSA MARTIN
27 OLIMBA, ANA LIZA GALLO
28 OPERIANO, JOANH MANALO
29 ORLAIN, EUNICE JEAN TUPAS
30 PAGUIA, MELINDA VILLAMAYOR
31 PAMINTUAN, MARI CRIS MUSNGI
32 PEREZ, IVY MAE VILLAROSA
33 POLISTICO, JOWELEN BARIMBAO
34 PUNZALAN, ALMIRA CAMPEÑA
35 TAGALA, RAYMOND PURAS
36 TAGUD, MYRNA DALEON
37 TAN, JEROVEL ESTHER ALINIO
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