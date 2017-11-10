Friday, November 10, 2017
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    372 examinees pass the Geodetic Engineer Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 372 out of 750 passed the Geodetic Engineer Licensure Examination given by the Board of Geodetic Engineering in Manila and Cebu this October 2017.

    Seq. No. N a m e

    1 ABANES, CEDIE BOADO
    2 ABDULKADIR, MAHATHIR BORERO
    3 ACEDO, KATRINA MARIE BARTOLINI
    4 AGBISIT, EFRENJOY HERMOSILLA
    5 AGUDO, HONEY GRACE CLUTARIO
    6 AGUILAR, CHARMAY MELAYO
    7 ALABAN, APRIL MAE INOFERIO
    8 ALAJAS, ANGELINA TELEN
    9 ALBURO, CLARA ANN GALINDEZ
    10 ALCANTARA, EFREN JAMES JR LAT
    11 ALEGRE, DULCE AMOR AYOK
    12 ALGARIO, KRISTINE ELAINE GABORNES
    13 ALMAZAN, IAN EMERSON DAVID
    14 ALMONTE, JESSA MARIE CALLOS
    15 ALONZO, ERIC GUNTHER QUINAMOT
    16 AMBASAN, CYNTH GENEVIEVE DUMAGIL
    17 AMORA, DIANNE MARIE ASAYAS
    18 ANCHETA, JAMES PHILIP NIOG
    19 ANCHETA, RICHARD DEAN FERMIN
    20 ANDADOR, ANTHONY JAN GUTIERREZ
    21 APOLINARIO, ANGELICA REYES
    22 ARCAPARLAS, JOANNA MAE BUSTO
    23 ARELLANO, CARLA MAE MARGALLO
    24 ARIMADO, KARLO FROY BUQUID
    25 ARO, PAULO DINO ESPARAGOZA
    26 ARROYO, JEANNE ALODIA SADURAL
    27 ARTIEDA, SHERWYN PERILLO
    28 ATARA, DENRAZIR MOHAMMAD
    29 AUSTRIA, JOHN PATRICK KATIGBAK
    30 AUSTRIA, RHANZ OWEN CANI
    31 AVECILLA, HONEYLETH MORALES
    32 AVIGUETERO, RYAN RAMIL
    33 BACCAY, SHELLA MAE LAMAN
    34 BADRINA, MONVIL FRANZ PANTAS
    35 BAGTILAY, MERBERTSON NEGRE
    36 BALACUIT, MA MARILYN ESTEVE
    37 BALAGAS, ELIER FIJA
    38 BALAJO, CRISTELL GANGGANGAN
    39 BALANZA, ELDRIDS JR MACABANGUN
    40 BALBAGUEN, CLARISSE NICA MARI ONGCUANGCO
    41 BALBANERA, FRANK STEPHEN TILLO
    42 BALDOVINO, GERALD VILLALUN
    43 BALIGALA, REXAR YULE ARLANTE
    44 BALOFIÑOS, NANCY PAGUNSAN
    45 BALUNSAT, JAYSON SOTTO
    46 BALUNSAT, MARK JHON DE GUZMAN
    47 BALUTOC, KIMBERLY BUMACAS
    48 BANALNAL, HARVIE DE LA CRUZ
    49 BANHAN, IRENE PAHIWON
    50 BANTOTO, MARIELL ELLIMA
    51 BANTUAS, MARCO BACULO
    52 BARBER, ROSE MAE JIMENEZ
    53 BARIUAN, JANICE SANTOS
    54 BARROS, LADY JELYN CHAN
    55 BATAC, JOSELITO DE LUNA
    56 BAUZON, MA DIVINA ANGELA INFISTAN
    57 BAYANI, DAN CHRISTOPHER DE PAZ
    58 BELANDO, MARIFE YARCIA
    59 BELENO, WILLSTAR LAFORTEZA
    60 BELISON, ARNOLD ARADA
    61 BELLUDO, ROMEL VINCE PADILLA
    62 BENZON, KRYSTIFANNY JOY ARDE
    63 BERIN, MARIA CRISTINA BOYBOY
    64 BESMONTE, RONALDO HABLA
    65 BLASE, IAN ALBERT LUNGAY
    66 BOADO, JERICO INIT
    67 BONGON, MARY RUTH ARIOLA
    68 BOOL, DEANE LEONARD MENDOZA
    69 BORBON, MARY GENEVIEVE CHAVEZ
    70 BORRES, RACHEL ANN PINEDA
    71 BRIONES, RALPH RENZO GARCIA
    72 BRUZOLA, ROSIEL BANDOLA
    73 CAAGBAY, NONILON AN
    74 CABATINGAN, TITO JR SABARRE
    75 CACABELOS, RIÑA MARIZ BUATIS
    76 CACACHO, ANNEL MARK NAZARENO
    77 CAGOYONG, QUENNIE MAE GRABILLO
    78 CAGRO, ELISOL SURIO
    79 CALACDAY, WILLIAM JOHN BORROMEO
    80 CALIMLIM, JOHN ARJAY CACHO
    81 CAMPOS, JAYSAH MAE
    82 CAQUILALA, REYNALDO PALICTE
    83 CARAS, WESLEY ANDREW CASTAÑEDA
    84 CARDIÑO, LEAN DIANDREW CABATIC
    85 CARPIO, ANTHONY MITRA
    86 CARTILLA, PHOEBE QUILATON
    87 CASINDAC, RANDOLF PATENIO
    88 CASIÑO, GENESIS AGBAYANI
    89 CASTRO, MARIAN JOY FERRER
    90 CAUBA, ARTURO JR GALAY
    91 CAYSON, JAESON ROI CAÑEZAL
    92 CAÑADA, KEVIN GALACIO
    93 CAÑEDO, LAMBERT RUBILLAR
    94 CEPEDA, LEYTON REZ NAVARRO
    95 CHUA, JEREMY EMMANUEL LEJANO
    96 COBILLA, MICHAEL TALENTO
    97 CODIZAR, KAREN OGDOC
    98 COLEGIO, CZARINA CRUZ
    99 COLLANTES, ALEJANDRO JR BANTILAN
    100 COMBO, MARCO COMPETENTE
    101 CONTIC, RIZAL DALILIS
    102 CORTADO, KATHLEEN KAYE GADIA
    103 COYOCA, MARY ANN LUMBOG
    104 CRUZ, AGNES DIORELLA VALERA
    105 CRUZ, JOHN ANDREW BINAY
    106 DAGALEA, BRYL ADAM GAVIOLA
    107 DAGCUTAN, JLIEN LABRADORES
    108 DALAGAN, ANNE GLYDEL CRUZADO
    109 DAPIAWEN, ALEXANDER JR MATES
    110 DARAUAY, FELICISIMO JR MACABABBAD
    111 DAVID, VIVENCIO JR NIEBRES
    112 DAYANGHIRANG, RODOLFO II PEREZ
    113 DE TORRES, JOHN PATRICK FIEL
    114 DELA CRUZ, ADRIAN MENDOZA
    115 DELA PEÑA, ANGELA INFERMO
    116 DELA VICTORIA, IVORY CORTEZ
    117 DELOS REYES, REE ANNE SAMSONA
    118 DELOS SANTOS, HYACINTH SOLLORANO
    119 DEPOSITARIO, CHARMANE MAE MAÑOSA
    120 DIAZ, JOANNE TUYO
    121 DOLLENTE, VON LEO ALFONSO
    122 DOMINGO, GERARD ALAMO
    123 DOMINGO, JOHN VINCENT JAVIER
    124 DUEÑAS, ANALY PULVERA
    125 DURIAN, CARLITO VIZCONDE
    126 DY-LIACCO, JAN CLARENCE MENDOZA
    127 ECO, RONILITO GENON
    128 EGALIN, KIMBERLY TUBONGLUPA
    129 EGALIN, MARILYN ESCORPESO
    130 ELVIRA, HONEY GRACE EQUIBAL
    131 ENCARNACION, CARL BERNADETH TORRECAMPO
    132 ENCARNACION, JOSHUA ANGELO PARAGAS
    133 ENRIQUEZ, LYMUEL JAMES DASCO
    134 ESCALONA, ANTONIO MICELLE DELOS REYES
    135 ESPINA, TRICIA SALVE VILLACARLOS
    136 ESPINOSA, SHENIEL RISHIA SALUD
    137 ESPIRITU, YVAN JOSHUA BELLON
    138 ESQUIERDO, FRANZ ALEXIS EVAL
    139 ESTEBAN, WINDEL CABANGBANG
    140 ESTERIA, CYRIL DEANE SEVILLA
    141 FALLAR, ROBERT JOHN TOMMY III ERILLA
    142 FALLURIN, MARY MAXINE MANIPOL
    143 FLORES, DHAMAVAR TANGKAY
    144 FLORES, JAN ERNEST GABUTIN
    145 FORLALES, ANDREA YSABELLA ASERON
    146 FRANCO, JOSHUA CEDRIC SANDIGAN
    147 FRANCO, KIM AUBREY RAQUIZA
    148 GALANG, JAMES VICTOR JR MARQUEZ
    149 GALAPIA, DANTE JR GARCIA
    150 GALIMA, VIRGILIO JR GAGTO
    151 GALIOM, AERODIN IMMOLIAP
    152 GANIBAN, MICHAEL CARMEN
    153 GARA, MARIA FATIMA JOY AMANTE
    154 GARCIA, AITANA NIKISHA MARIE BEDOLIDO
    155 GATON, PAUL DANIEL NICO
    156 GAYAPA, GYRA GALVAN
    157 GERALDO, IRISH MAE IÑIGO
    158 GERMINO, CHRISTINE MICA CASTILLO
    159 GERONA, CLIFFORD IAN MOLINA
    160 GIDACAN, JEALYN MAE SALVADO
    161 GILE, JASON GRAYDA
    162 GOLES, MARK LAURENTE
    163 GONZALES, JOHN RAMIL PEÑANO
    164 GOPIO, ANGIE MARIE RAYOS
    165 GOROSPE, GEOMARI LOPEZ
    166 GOZAR, CYMON MAGPANTAY
    167 GUANZON, JOHN CARLO POLINTAN
    168 GUINID, JONALIZA CUYAHON
    169 HERBILLA, CEDRIC DALE TIMOSA
    170 HERBOLINGO, KRISHNA FLEUR SUAZO
    171 HILARIO, ORBITO JR GONZALES
    172 IBAÑEZ, CHARLES KENNETH YAÑEZ
    173 IGNACIO, SHEENA MAYA ARTATES
    174 INOJOSA, VICENTE VELASCO
    175 IRINGAN, MELVIN TUGAD
    176 JADAP, JOY MAE SERVILLON
    177 JADRAQUE, DONALD DAWN PAYOT
    178 JARAMILLA, JOHN ARNOLD CUETO
    179 JAVIER, JOANN KIRSTEIN CUEVAS
    180 JILLUH, MIFDAR IDRIS
    181 JIMENEZ, DUSTIN JAMES OMICTIN
    182 JOVEN, MONDE CRISTA MARIEHT FARONILO
    183 JUBAN, PATRICK MANGUBAT
    184 KASILAG, LOVELY LOPEZ
    185 LACSINA, CARL JOSHUA SANTOS
    186 LAGAPA, MARIA RAYNA TINA GALAGAR
    187 LASALA, GEMMARC TORRES
    188 LAVITORIA, MARK CANTO
    189 LEQUIGAN, RAYMOND JIMENEA
    190 LETRERO, JO CHRISTELLE DIZON
    191 LIBAO, DANIELLE ANN KAMPITAN
    192 LIBERTAD, JEZRIL COJO
    193 LIBRADILLA, JONEL MANGAN
    194 LIBRES, WENLOUROSE AROCHA
    195 LIM, JOY CATUDAY
    196 LOGRONIO, JONEE ANNE BAYOCA
    197 LOGROÑO, MARC IAN BONGO
    198 LOMARDA, BF JUNELL CAYANONG
    199 LOPEZ, ANDREW JAMES DELA CRUZ
    200 LOPEZ, JASON MACATANGAY
    201 LOTA, NEIEL GUIAN BEROIN
    202 LOTA, SANDY SERGIO MAGSUMBOL
    203 LOZANO, YDJEL DIANASAS
    204 LUMACANG, MJ KAREN BACLAAN
    205 MABAQUIAO, LUIS CARLOS SANCHEZ
    206 MACAMIMIS, MISUARI BAGUL
    207 MACAWILE, FETERLOREN LACSARUM
    208 MACUMAO, PATERNO RAFAL
    209 MAGAYANES, JOSHUA PAUL ELINON
    210 MAGDUA, HANNA JED GUANTERO
    211 MAGLINES, DAN MANUEL REGIS
    212 MAGNAYI, LYKA SELENE CORDERO
    213 MAGSANAY, SYVER DEL MONDANO
    214 MAHILUM, JOHN TYRON TORREVILLAS
    215 MALACAS, GRACE PRIM LUMABAO
    216 MALACAS, RAYMOND LUMABAO
    217 MALLARI, JERIC LAPAT
    218 MALLILLIN, MAYANN MACABABBAD
    219 MAMARADLO, WILLIE GERONIMO
    220 MANALANG, ARVIN JAY SANTOS
    221 MANANGAN, JAEL VIKTOR FERNANDEZ
    222 MANASAN, LEI ANNE MIRALLES
    223 MANDIA, GERALD BORJA
    224 MANGULABNAN, HANNAH REBECCA MALAYA
    225 MANTILLA, JOAN PEPITO
    226 MANZANAS, WILLY APDO
    227 MARQUEZ, KNAVE JOSHUA FABRO
    228 MARTINEZ, JEFFRY ARTIEDA
    229 MATEO, ANALIZA MALTU
    230 MELODIAS, ZIELTY PEPITO
    231 MENCIAS, SRICO SANTIAGO
    232 MENDOZA, JAY ANGELO MANJARES
    233 MENDOZA, LOUISE MARIE RUSTIA
    234 MENDROS, ELIZHA MARIE NAVARRO
    235 MICLAT, MIKOEL AUGUSTO REYES
    236 MILO, CAMILLE NOELLE HIPOL
    237 MIRANDA, VAL AMIEL PORCIUNCULA
    238 MOLINO, JIM EARL RHEGO CABRAL
    239 MONTABON, JULIUS JAY MONTEDERAMOS
    240 MONTEGRANDE, ANNE MARY MIRA
    241 MOSENDE, ROCHELLE ANNE JUMADLA
    242 MUERTIGUE, ELRENH DELANTAR
    243 NALLATAN, PRINCESS JULIET CUNANAN
    244 NEBRIL, MARIELLE PILAPIL
    245 NICOLAS, WILLADO JR MALCAMPO
    246 NIETO, GENE JOHANNO ARRIOLA
    247 NISHIZUKA, MAI OBESO
    248 NONAN, ELIJAH MIGHTY OCAMPO
    249 NOVELOSO, DANICA POBLETE
    250 OLAVARIO, LENY HABLA
    251 OLAVE, JOSEF NICOLE AGUILA
    252 OLAÑO, MIKO OLIVAR
    253 OLIVEROS, JASON CHRISTOPHER
    254 OMAGUING, PHARAOH AGUM
    255 OMAS-AS, RAUL NAMIT
    256 ONIDA, IRIS TUBES
    257 ONOG, LOI OLIVER MANAAY
    258 ORDILLOS, ABIGAIL PATULOT
    259 OTON, CHRESSALY CABIGAS
    260 PABILAN, CEASAR IAN PANTINO
    261 PABLO, RALPH KEVIN PAYAWAL
    262 PABUAYA, MARLOU JAY CANDOLE
    263 PACAIGUE, JAY VICTOR DIASANTA
    264 PAGE, JONATHAN BARRIENTOS
    265 PAINAGA, HENRY JR ESO
    266 PAL, MARK OLIVER LUZANO
    267 PALER, MARK ANGEL LOU GARLET
    268 PALOMA, CONSTANTINO ALBARENA
    269 PANERIO, MARIANIE FERNANDEZ
    270 PANGILINAN, RALP NIÑO FLORES
    271 PARDILLA, MARIA ELAINE PAGLINAWAN
    272 PARDILLA, ROMA LANCERO
    273 PARDILLO, RODRIGO TAMONAN
    274 PARREÑO, KARL MARX JACINTO
    275 PASCUA, FREDERICK JR CADELIÑA
    276 PATAC, LIBERTY SALVADOR
    277 PATRIMONIO, GRACEL JOY NOVEM SARACANLAO
    278 PECSON, NEREO JOSHUA GONZALES
    279 PEREZ, QUEENEE CHILIE CALIPES
    280 PERNATO, KWEENE MAUREEN DOLOJO
    281 PEÑALES, MARAVILLOSA BAYA
    282 PIDLAOAN, JESSICA PARANE
    283 PINO, ALVIN ABRENILLA
    284 PIRUS, NICOLE IMPERIO
    285 PLAZO, KRISTOFFER TIGUE
    286 POLIQUIT, JIRAH JOY AVELLANA
    287 POLVOROSA, PRINCE NICOLE DELANI
    288 PONTERES, KLIEM OTACAN
    289 PUNONGBAYAN, ARJAY PERIO
    290 QUERIJERO, EARL JUSTIN MATANGUIHAN
    291 QUIBOQUIBO, MELODY ANN DAQUIADO
    292 RABAGO, JAYSON RAGASA
    293 RACHO, ANJONETTE BANDOLA
    294 RAFANAN, EDMAR DE LA CRUZ
    295 RAGUNTON, FREDERICK ALINDAYU
    296 RAMOS, LORICK ANNE MONTANO
    297 REGALADO, MICHAEL NIÑO BARRIOS
    298 REGUA, ANABELLE REOTUTAR
    299 REMIGIO, JOHN CEDRIE BUENAVENTURA
    300 REMOQUILLO, ODELON MOLENILLA
    301 REPARADO, RACHELLE
    302 REYES, MA LENETH ATIENZA
    303 RIVERA, MARCK JOHN DIAZ
    304 ROA, ALYSSA KAISER CABURIAN
    305 ROBINES, HONEY GRACE ZAFRA
    306 ROBLES, JEIZA MAE NUEVO
    307 RODRIGO, DEAN ALBERT DELA CRUZ
    308 ROSALADA, JOHN PATRICK RENEGADO
    309 RUALES, MARIEZ HONRADA
    310 SALAS, JEROMIE SANTOS
    311 SALAZAR, MA LOURDES DACILLO
    312 SALEGON, CAMILLE WONG
    313 SALIMBOT, FRANKLIN YACK
    314 SAMOY, LEONEB MORALES
    315 SAN VICENTE, FIORELLA PAZ TANGPUZ
    316 SANCHO, MARLOWE-VITTO RAMIREZ
    317 SANGUENZA, WINDELYN CABACOY
    318 SANTANDER, WENDELYN DELA CRUZ
    319 SANTIAGO, ATHENA GRACE INGO
    320 SANTOS, DOMINIQUE YAP
    321 SANTOS, EDRICH EDFERSON SANTOS
    322 SARATE, KARREN DUMAS
    323 SATAIRAPAN, JESSICA MAE MANLANGIT
    324 SAYAWAN, ARA MAE KATRINA ZAMORA
    325 SIBULO, SHEILA MAE DORESH ZAMORA
    326 SILANG, MARIE BERNADETTE SARMIENTO
    327 SIRIOS, GERARD SOLOMON SEVILLA
    328 SISON, JOHN TED SANCHEZ
    329 SOLIDOR, LENGER CRUIZ
    330 SORIAGA, PATRICK MENCHERO
    331 SOTELO, JOHN PAUL MANZANO
    332 SOTTO, MARIELLE ESTEBAN
    333 SUGUITAN, JOHN PAUL CONCEPCION
    334 SUICO, LEMUEL PAOLO FABIAN
    335 SUMAGAYAN, SHAMILLE HOPE PAINAGAN
    336 SUMAOANG, JERICHO AMBROCIO
    337 SUMOGOD, ROLYN MAE LORENZO
    338 SURTIDA, ROMULOUS ESPAÑOLA
    339 SUSTINO, LHEAZEL TINDOY
    340 TA-OY, PATRICIO III NODALO
    341 TAN, JOHN RICHIE LLANES
    342 TASA, HANAH GAY FERMAN
    343 TATAD, CARLO MANSILAGAN
    344 TEODONES, MARIBEL POLITA
    345 TESORO, CHRISFIL VINSON TRONGCOSO
    346 TEVES, JAY CHRISTIAN LOPEZ
    347 TILLAMA, JAY-AR BENWIHAN
    348 TIONGSON, RIZA MAE TUNGAL
    349 TOLEDO, MARY RICHABELLE PANTUJAN
    350 TOLENTINO, TRECE THEODOR ESTEBAN
    351 TONG, ERIASHA LORYN CARLOS
    352 TORDA, DEXTER RUBANG
    353 TORRENTIRA, JANINE GIBB LAPIZ
    354 TORRES, ARIAN ABERIA
    355 TRIVIÑO, NILO JAZON LAYUG
    356 TUMANDA, EUNICE REYES
    357 TUMITIT, BENJIE DAULAYAN
    358 TUYA, ANGEL ANNE DALAWANGBAYAN
    359 UGALINO, ROBERTO JR OGALINO
    360 UMALI, EMMANUEL REYES
    361 VALLAO, GI-ANN CARLA DOLORFINO
    362 VALLESER, AVITO JR ENGO
    363 VAÑO, JOSE BRYAN PASA
    364 VERNANTE, JONEL GENON
    365 VIERNES, KRIZZA MARIELLE DOMINGO
    366 VILLAFLOR, RICARDO III BUTACAN
    367 VILLANUEVA, RUFFY RABINA
    368 VILLARIN, KHARMELA MAE DOMINISE
    369 WAKING, BUBBY SUCAYEN
    370 YU, JAMES JUSTOL
    371 YUCOR, REYNALD JOEL RAFER
    372 ZABELLA, RENATO REYES

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