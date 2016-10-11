38 examinees pass the Naval Architect and Marine licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 out of 99 passed the Naval Architect and Marine Engineer Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture and Marine Engineering in Manila this October 2016.
Seq. No. N a m e
1 ALINSONORIN, EMANUELLE MONTEMAR
2 ARCUINO, PAUL KHEVIN TARIAO
3 ATINEN, JENNIE NOREEN AMISTOSO
4 BALINGBING, JUAN JULIAN RINDOLE
5 CARPESO, JERICK IVAN HONDOS
6 CONCON, ARVIN JOHN DE LOS REYES
7 DEL PRADO, CHILE NGUJO
8 DELA PEÑA, HEIZZA DANIELLE GARVEZ
9 ELISTERIO, LEE ANN DAGAN
10 ENAD, JELIE LOLO
11 ESLAVA, BANNIE VALERIANO
12 GEROLAGA, OLIVER PUNAY
13 GO, ALDWIN HILARIA
14 GUACA, QUEEN ANN SUICO
15 HERNANDEZ, MARK ERWIN AVILA
16 KO, JED STEVEN ONG
17 LARGO, JOHN CARLO JOGNO
18 LUPAGUE, REYNALDO DIVIDA
19 MAGDADARO, JOSE EMMANUEL CAÑETE
20 OMPAD, MIRZI COLEEN SALA
21 ORIO, RUCHELL GAVAS
22 PILLOS, RICARTE III BERNAL
23 RABADON, VENCINT JR ZAPATA
24 RAMIREZ, RAFFY JABEL
25 RULLAN, JOHN VIANEY ROBLES
26 SANTOS, RAQUEL II PERALTA
27 SARAGENA, JERALD GEYROZAGA
28 SARMIENTO, MARK ANTHONY BOLA
29 SASIL, VANISSA ROSE LONSAGA
30 SEBASTIAN, JOHN PATRICK SELFAISON
31 TEODOSIO, AMEER RIGO SALUDSONG
32 TOLENTINO, MARLON AGUSTIN
33 TOMOLING, CARLO LUAR
34 TULIAO, ALLEN JAMES CENTENO
35 TUMAMBING, JEJOEMAR CARANDANG
36 VILLACARLOS, SUMMER IMMA CHIONG
37 VISCARA, MARK GILFRED ORQUIZA
38 YORDAN, KENNETH ROY GODORNES
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