Tuesday, October 11, 2016
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    38 examinees pass the Naval Architect and Marine licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 out of 99 passed the Naval Architect and Marine Engineer Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture and Marine Engineering in Manila this October 2016.

     Seq. No.  N a m e
    1 ALINSONORIN, EMANUELLE  MONTEMAR
    2 ARCUINO, PAUL KHEVIN  TARIAO
    3 ATINEN, JENNIE NOREEN  AMISTOSO
    4 BALINGBING, JUAN JULIAN  RINDOLE
    5 CARPESO, JERICK IVAN  HONDOS
    6 CONCON, ARVIN JOHN  DE LOS REYES
    7 DEL PRADO, CHILE  NGUJO
    8 DELA PEÑA, HEIZZA DANIELLE  GARVEZ
    9 ELISTERIO, LEE ANN  DAGAN
    10 ENAD, JELIE  LOLO
    11 ESLAVA, BANNIE  VALERIANO
    12 GEROLAGA, OLIVER  PUNAY
    13 GO, ALDWIN  HILARIA
    14 GUACA, QUEEN ANN  SUICO
    15 HERNANDEZ, MARK ERWIN  AVILA
    16 KO, JED STEVEN  ONG
    17 LARGO, JOHN CARLO  JOGNO
    18 LUPAGUE, REYNALDO  DIVIDA
    19 MAGDADARO, JOSE EMMANUEL  CAÑETE
    20 OMPAD, MIRZI COLEEN  SALA
    21 ORIO, RUCHELL  GAVAS
    22 PILLOS, RICARTE III  BERNAL
    23 RABADON, VENCINT JR  ZAPATA
    24 RAMIREZ, RAFFY  JABEL
    25 RULLAN, JOHN VIANEY  ROBLES
    26 SANTOS, RAQUEL II  PERALTA
    27 SARAGENA, JERALD  GEYROZAGA
    28 SARMIENTO, MARK ANTHONY  BOLA
    29 SASIL, VANISSA ROSE  LONSAGA
    30 SEBASTIAN, JOHN PATRICK  SELFAISON
    31 TEODOSIO, AMEER RIGO  SALUDSONG
    32 TOLENTINO, MARLON  AGUSTIN
    33 TOMOLING, CARLO  LUAR
    34 TULIAO, ALLEN JAMES  CENTENO
    35 TUMAMBING, JEJOEMAR  CARANDANG
    36 VILLACARLOS, SUMMER IMMA  CHIONG
    37 VISCARA, MARK GILFRED  ORQUIZA
    38 YORDAN, KENNETH ROY  GODORNES
     NOTHING FOLLOWS———————-     

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