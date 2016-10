38 examinees pass the Naval Architect and Marine licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 out of 99 passed the Naval Architect and Marine Engineer Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture and Marine Engineering in Manila this October 2016.

Seq. No. N a m e

1 ALINSONORIN, EMANUELLE MONTEMAR

2 ARCUINO, PAUL KHEVIN TARIAO

3 ATINEN, JENNIE NOREEN AMISTOSO

4 BALINGBING, JUAN JULIAN RINDOLE

5 CARPESO, JERICK IVAN HONDOS

6 CONCON, ARVIN JOHN DE LOS REYES

7 DEL PRADO, CHILE NGUJO

8 DELA PEÑA, HEIZZA DANIELLE GARVEZ

9 ELISTERIO, LEE ANN DAGAN

10 ENAD, JELIE LOLO

11 ESLAVA, BANNIE VALERIANO

12 GEROLAGA, OLIVER PUNAY

13 GO, ALDWIN HILARIA

14 GUACA, QUEEN ANN SUICO

15 HERNANDEZ, MARK ERWIN AVILA

16 KO, JED STEVEN ONG

17 LARGO, JOHN CARLO JOGNO

18 LUPAGUE, REYNALDO DIVIDA

19 MAGDADARO, JOSE EMMANUEL CAÑETE

20 OMPAD, MIRZI COLEEN SALA

21 ORIO, RUCHELL GAVAS

22 PILLOS, RICARTE III BERNAL

23 RABADON, VENCINT JR ZAPATA

24 RAMIREZ, RAFFY JABEL

25 RULLAN, JOHN VIANEY ROBLES

26 SANTOS, RAQUEL II PERALTA

27 SARAGENA, JERALD GEYROZAGA

28 SARMIENTO, MARK ANTHONY BOLA

29 SASIL, VANISSA ROSE LONSAGA

30 SEBASTIAN, JOHN PATRICK SELFAISON

31 TEODOSIO, AMEER RIGO SALUDSONG

32 TOLENTINO, MARLON AGUSTIN

33 TOMOLING, CARLO LUAR

34 TULIAO, ALLEN JAMES CENTENO

35 TUMAMBING, JEJOEMAR CARANDANG

36 VILLACARLOS, SUMMER IMMA CHIONG

37 VISCARA, MARK GILFRED ORQUIZA

38 YORDAN, KENNETH ROY GODORNES

NOTHING FOLLOWS———————-