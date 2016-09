38 examinees pass Professional Electrical Engineers licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this September 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABELLA, DOMINGO III SERRANO

2 ARAMAY, ROBERT DELOS REYES

3 ARANETA, RONALD ALLAN CABILES

4 ARGANTE, RYAN ALBORQUE

5 ARKONCEL, BEN CARO CAPILI

6 BERENGUEL, FLORENCIO DINCO

7 COLLERA, LOUIE ANGELO CIRUJALES

8 CRUZ, JOSE JR BEJAR

9 DEJARLO, GERARDO ORQUIN

10 DELA CRUZ, MARCELO FRONDA

11 DEL CASTILLO, BERNARD BAILEY RENTUMA

12 ESTANISLAO, ALVIN ESPINO

13 FAYTAREN, WILLIE DELIOS

14 GONZALES, GEORGE ZAFRA

15 IBO, JUNIVIC VILLAMOR

16 JALBUENA, JOZANE FUENTES

17 KINDICA, MARK ANTHONY BORROMEO

18 LAYDIA, DIONISIO GONZALES

19 MAGPANTAY, MICHAEL ANGELO DELOS SANTOS

20 MARTINEZ, DEOGRACIAS JR AMBATA

21 MERCADO, BERNARD MACALOS

22 MILITAR, ROEL NIEVES

23 MODESTO, NOEL SOMOZA

24 MONTANO, NOEL BAUTISTA

25 ORTILLANO, EDMAR PEDRON

26 PLAZA, MARK CHRISTIAN PIMENTEL

27 RANA, BONIFACIO JR ANTO

28 RESTUBOG, GENEROSO GUILING

29 ROSABAN, MIGUELITO JR DURAN

30 SALUDES, VALENTIN III SALVA

31 SAN GABRIEL, DANILO MANALANG

32 SAN PEDRO, JAIME CATOLOS

33 SAWALI, FERNANDO DAQUILA

34 SIMAN, BENNEGREG PAMPLONA

35 SUNAZ, GILBERT PEREZ

36 TABAÑAG, MARIO CAMPOS

37 TIA, ENRICZAR TAPIA

38 VILLANUEVA, ABRAHAM III MIRARZA

NOTHING FOLLOWS———————-