38 examinees pass Professional Electrical Engineers licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this September 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABELLA, DOMINGO III SERRANO
2 ARAMAY, ROBERT DELOS REYES
3 ARANETA, RONALD ALLAN CABILES
4 ARGANTE, RYAN ALBORQUE
5 ARKONCEL, BEN CARO CAPILI
6 BERENGUEL, FLORENCIO DINCO
7 COLLERA, LOUIE ANGELO CIRUJALES
8 CRUZ, JOSE JR BEJAR
9 DEJARLO, GERARDO ORQUIN
10 DELA CRUZ, MARCELO FRONDA
11 DEL CASTILLO, BERNARD BAILEY RENTUMA
12 ESTANISLAO, ALVIN ESPINO
13 FAYTAREN, WILLIE DELIOS
14 GONZALES, GEORGE ZAFRA
15 IBO, JUNIVIC VILLAMOR
16 JALBUENA, JOZANE FUENTES
17 KINDICA, MARK ANTHONY BORROMEO
18 LAYDIA, DIONISIO GONZALES
19 MAGPANTAY, MICHAEL ANGELO DELOS SANTOS
20 MARTINEZ, DEOGRACIAS JR AMBATA
21 MERCADO, BERNARD MACALOS
22 MILITAR, ROEL NIEVES
23 MODESTO, NOEL SOMOZA
24 MONTANO, NOEL BAUTISTA
25 ORTILLANO, EDMAR PEDRON
26 PLAZA, MARK CHRISTIAN PIMENTEL
27 RANA, BONIFACIO JR ANTO
28 RESTUBOG, GENEROSO GUILING
29 ROSABAN, MIGUELITO JR DURAN
30 SALUDES, VALENTIN III SALVA
31 SAN GABRIEL, DANILO MANALANG
32 SAN PEDRO, JAIME CATOLOS
33 SAWALI, FERNANDO DAQUILA
34 SIMAN, BENNEGREG PAMPLONA
35 SUNAZ, GILBERT PEREZ
36 TABAÑAG, MARIO CAMPOS
37 TIA, ENRICZAR TAPIA
38 VILLANUEVA, ABRAHAM III MIRARZA
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