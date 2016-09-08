Thursday, September 8, 2016
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    38 examinees pass Professional Electrical Engineers licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this September 2016.

    Seq. No.             N a m e

    1    ABELLA, DOMINGO III  SERRANO
    2    ARAMAY, ROBERT  DELOS REYES
    3    ARANETA, RONALD ALLAN  CABILES
    4    ARGANTE, RYAN  ALBORQUE
    5    ARKONCEL, BEN CARO  CAPILI
    6    BERENGUEL, FLORENCIO  DINCO
    7    COLLERA, LOUIE ANGELO  CIRUJALES
    8    CRUZ, JOSE JR  BEJAR
    9    DEJARLO, GERARDO  ORQUIN
    10    DELA CRUZ, MARCELO  FRONDA
    11    DEL CASTILLO, BERNARD BAILEY  RENTUMA
    12    ESTANISLAO, ALVIN  ESPINO
    13    FAYTAREN, WILLIE  DELIOS
    14    GONZALES, GEORGE  ZAFRA
    15    IBO, JUNIVIC  VILLAMOR
    16    JALBUENA, JOZANE  FUENTES
    17    KINDICA, MARK ANTHONY  BORROMEO
    18    LAYDIA, DIONISIO  GONZALES
    19    MAGPANTAY, MICHAEL ANGELO  DELOS SANTOS
    20    MARTINEZ, DEOGRACIAS JR  AMBATA
    21    MERCADO, BERNARD  MACALOS
    22    MILITAR, ROEL  NIEVES
    23    MODESTO, NOEL  SOMOZA
    24    MONTANO, NOEL  BAUTISTA
    25    ORTILLANO, EDMAR  PEDRON
    26    PLAZA, MARK CHRISTIAN  PIMENTEL
    27    RANA, BONIFACIO JR  ANTO
    28    RESTUBOG, GENEROSO  GUILING
    29    ROSABAN, MIGUELITO JR  DURAN
    30    SALUDES, VALENTIN III  SALVA
    31    SAN GABRIEL, DANILO  MANALANG
    32    SAN PEDRO, JAIME  CATOLOS
    33    SAWALI, FERNANDO  DAQUILA
    34    SIMAN, BENNEGREG  PAMPLONA
    35    SUNAZ, GILBERT  PEREZ
    36    TABAÑAG, MARIO  CAMPOS
    37    TIA, ENRICZAR  TAPIA
    38    VILLANUEVA, ABRAHAM III  MIRARZA

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