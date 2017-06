38 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this June 2017.

Seq. No. N a m e

1 ACEVEDA, MARK GIL BUENSUCESO

2 AGBAY, LOURD MARTIN ESPINA

3 AGUILA, LLOYD ZORRO LEYESA

4 AMISTOSO, LARRY ALTARES

5 BAUTISTA, DAKILA ITURRALDE

6 BERMEJO, FRANCIS EDWARD PERACULLO

7 BOTEROS, EUGENIO JR GALIMBA

8 BRAVO, EDZEL GEAGA

9 CADUNGOG, ALVIN GENE RAMIREZ

10 CALLEJA, DENVER GARCIA

11 CASAGNAP, DIOSCORO CANDOLE

12 CORTEZ, SANTOS JR SABANDAL

13 CRUZ, MEINRAD DELA PAZ

14 DUASO, CORNELIO GARBO

15 ENGUITO, RUBY GLENN GRADO

16 FELARCA, FERDINAND MARCOS PEN

17 FLORES, ARMAND COLACION

18 GO, JONATHAN ANDAYA

19 GONZALES, JAMES JEROME ZAPATA

20 GUAPE, GIL MARTIN ARIÑO

21 JOSEPH, ROMEO CABSABA

22 LEGASPI, RONNIE REMEDIO

23 MANALO, RICO FIDEL

24 MARBELLA, ELIAS JR ESCALANTE

25 MENDOZA, CARLOS III PEREZ

26 MONTAÑO, FRUCTOSO NISMAL

27 MUÑEZ, WARREN GELLERA

28 OLAVERIA, MACARTHY MUSCA

29 PETANCIO, ROLAND MONISIT

30 PILE, FELICISIMO JR VENTURINA

31 PULVERA, ISAGANI BELLEZA

32 SANTILLAN, JESUS CHAVEZ

33 SEVELLEJO, LESTER PAGADOR

34 TAN, MICHAEL TORRECAMPO

35 TRASMONTE, TRINO REY CABAHUG

36 TUQUIB, JEROME SAMSON

37 VILLAREAL, DENNY BULACAN

38 VILLASAN, EDMUND COSTE

NOTHING FOLLOWS———————-