Sunday, June 18, 2017
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    38 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this June 2017.

    Seq. No. N a m e

    1 ACEVEDA, MARK GIL BUENSUCESO
    2 AGBAY, LOURD MARTIN ESPINA
    3 AGUILA, LLOYD ZORRO LEYESA
    4 AMISTOSO, LARRY ALTARES
    5 BAUTISTA, DAKILA ITURRALDE
    6 BERMEJO, FRANCIS EDWARD PERACULLO
    7 BOTEROS, EUGENIO JR GALIMBA
    8 BRAVO, EDZEL GEAGA
    9 CADUNGOG, ALVIN GENE RAMIREZ
    10 CALLEJA, DENVER GARCIA
    11 CASAGNAP, DIOSCORO CANDOLE
    12 CORTEZ, SANTOS JR SABANDAL
    13 CRUZ, MEINRAD DELA PAZ
    14 DUASO, CORNELIO GARBO
    15 ENGUITO, RUBY GLENN GRADO
    16 FELARCA, FERDINAND MARCOS PEN
    17 FLORES, ARMAND COLACION
    18 GO, JONATHAN ANDAYA
    19 GONZALES, JAMES JEROME ZAPATA
    20 GUAPE, GIL MARTIN ARIÑO
    21 JOSEPH, ROMEO CABSABA
    22 LEGASPI, RONNIE REMEDIO
    23 MANALO, RICO FIDEL
    24 MARBELLA, ELIAS JR ESCALANTE
    25 MENDOZA, CARLOS III PEREZ
    26 MONTAÑO, FRUCTOSO NISMAL
    27 MUÑEZ, WARREN GELLERA
    28 OLAVERIA, MACARTHY MUSCA
    29 PETANCIO, ROLAND MONISIT
    30 PILE, FELICISIMO JR VENTURINA
    31 PULVERA, ISAGANI BELLEZA
    32 SANTILLAN, JESUS CHAVEZ
    33 SEVELLEJO, LESTER PAGADOR
    34 TAN, MICHAEL TORRECAMPO
    35 TRASMONTE, TRINO REY CABAHUG
    36 TUQUIB, JEROME SAMSON
    37 VILLAREAL, DENNY BULACAN
    38 VILLASAN, EDMUND COSTE

    NOTHING FOLLOWS———————-

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