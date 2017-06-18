38 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 38 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this June 2017.
Seq. No. N a m e
1 ACEVEDA, MARK GIL BUENSUCESO
2 AGBAY, LOURD MARTIN ESPINA
3 AGUILA, LLOYD ZORRO LEYESA
4 AMISTOSO, LARRY ALTARES
5 BAUTISTA, DAKILA ITURRALDE
6 BERMEJO, FRANCIS EDWARD PERACULLO
7 BOTEROS, EUGENIO JR GALIMBA
8 BRAVO, EDZEL GEAGA
9 CADUNGOG, ALVIN GENE RAMIREZ
10 CALLEJA, DENVER GARCIA
11 CASAGNAP, DIOSCORO CANDOLE
12 CORTEZ, SANTOS JR SABANDAL
13 CRUZ, MEINRAD DELA PAZ
14 DUASO, CORNELIO GARBO
15 ENGUITO, RUBY GLENN GRADO
16 FELARCA, FERDINAND MARCOS PEN
17 FLORES, ARMAND COLACION
18 GO, JONATHAN ANDAYA
19 GONZALES, JAMES JEROME ZAPATA
20 GUAPE, GIL MARTIN ARIÑO
21 JOSEPH, ROMEO CABSABA
22 LEGASPI, RONNIE REMEDIO
23 MANALO, RICO FIDEL
24 MARBELLA, ELIAS JR ESCALANTE
25 MENDOZA, CARLOS III PEREZ
26 MONTAÑO, FRUCTOSO NISMAL
27 MUÑEZ, WARREN GELLERA
28 OLAVERIA, MACARTHY MUSCA
29 PETANCIO, ROLAND MONISIT
30 PILE, FELICISIMO JR VENTURINA
31 PULVERA, ISAGANI BELLEZA
32 SANTILLAN, JESUS CHAVEZ
33 SEVELLEJO, LESTER PAGADOR
34 TAN, MICHAEL TORRECAMPO
35 TRASMONTE, TRINO REY CABAHUG
36 TUQUIB, JEROME SAMSON
37 VILLAREAL, DENNY BULACAN
38 VILLASAN, EDMUND COSTE
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