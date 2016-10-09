40 examinees pass the Certified Plant Mechanic licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 40 out of 68 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu and Davao last September 2016.
Seq. No. Name
1 ACERO, JIMMY JRARANETA
2 ADIS, CLIFF MAURISANE
3 AREVALO, KIRBYLUBIANO
4 BEL-IDA, JHUNREYPAMULAGAN
5 CAPULAC, REYLIMPIOS
6 CARLOBOS, CARLBAZARTE
7 CATAMISAN, RUBEN JRESTOY
8 CHAVEZ, ERICOROSCO
9 DIONGZON, FERNANPANAL
10 DUYAG, ISAIAH JOHNVALENZUELA
11 GANDOLPOS, GLESERCERUNDO
12 GONZALES, VINCENTCATBAGAN
13 GUITTAP, PAUL VINCENTMANLA
14 HAMOR, NOELBENZON
15 LAGANG, DIONIE JRCO
16 LAMSEN, RAJIENPER JAINRUECA
17 LAROGA, JAIME JRALBINDO
18 MADAYAG, ROELTORDILLOS
19 MAGALLANES, JONMARKLIBRES
20 MAMPAO, BAY MARRANES
21 MANZO, JOTHAMSUNICO
22 MARQUEZ, IAN YVESARLOS
23 MELITARES, JASONPACTURAN
24 MONARES, ARMANDNOQUILLA
25 MONTERON, EDWINCAPEDING
26 NANGKIL, STEPHEN CHRISTFLAMIANO
27 NAVARRO, MARKWEISSERBAQUE
28 OFIANA, MARKOLARTE
29 PAAS, ROGELIO JRGUARINO
30 PELEGRINO, JOSE JRLAORENO
31 PODADOR, MICHAEL VINCENTCUARTEROS
32 REBULDAD, JOHN RAYNAPALLACAN
33 ROVIRA, MOISES JRJURADO
34 SALAZAR, JOHNNYCASENILLO
35 SERDAN, RAYMUNDLANGUB
36 SICUYA, BEBETHCUARESMA
37 TABON, DEOMARCUERVO
38 TAGUPA, GOERGE MICHAELHEBIA
39 TAGUPA, JIDONPILO
40 VELUZ, ERNESTOTOLENTINO
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