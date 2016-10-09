Sunday, October 9, 2016
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    40 examinees pass the Certified Plant Mechanic licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 40 out of 68 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu and Davao last September 2016.

    Seq. No. Name

    1 ACERO, JIMMY JRARANETA
    2 ADIS, CLIFF MAURISANE
    3 AREVALO, KIRBYLUBIANO
    4 BEL-IDA, JHUNREYPAMULAGAN
    5 CAPULAC, REYLIMPIOS
    6 CARLOBOS, CARLBAZARTE
    7 CATAMISAN, RUBEN JRESTOY
    8 CHAVEZ, ERICOROSCO
    9 DIONGZON, FERNANPANAL
    10 DUYAG, ISAIAH JOHNVALENZUELA
    11 GANDOLPOS, GLESERCERUNDO
    12 GONZALES, VINCENTCATBAGAN
    13 GUITTAP, PAUL VINCENTMANLA
    14 HAMOR, NOELBENZON
    15 LAGANG, DIONIE JRCO
    16 LAMSEN, RAJIENPER JAINRUECA
    17 LAROGA, JAIME JRALBINDO
    18 MADAYAG, ROELTORDILLOS
    19 MAGALLANES, JONMARKLIBRES
    20 MAMPAO, BAY MARRANES
    21 MANZO, JOTHAMSUNICO
    22 MARQUEZ, IAN YVESARLOS
    23 MELITARES, JASONPACTURAN
    24 MONARES, ARMANDNOQUILLA
    25 MONTERON, EDWINCAPEDING
    26 NANGKIL, STEPHEN CHRISTFLAMIANO
    27 NAVARRO, MARKWEISSERBAQUE
    28 OFIANA, MARKOLARTE
    29 PAAS, ROGELIO JRGUARINO
    30 PELEGRINO, JOSE JRLAORENO
    31 PODADOR, MICHAEL VINCENTCUARTEROS
    32 REBULDAD, JOHN RAYNAPALLACAN
    33 ROVIRA, MOISES JRJURADO
    34 SALAZAR, JOHNNYCASENILLO
    35 SERDAN, RAYMUNDLANGUB
    36 SICUYA, BEBETHCUARESMA
    37 TABON, DEOMARCUERVO
    38 TAGUPA, GOERGE MICHAELHEBIA
    39 TAGUPA, JIDONPILO
    40 VELUZ, ERNESTOTOLENTINO

    NOTHING FOLLOWS———————-

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