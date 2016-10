40 examinees pass the Certified Plant Mechanic licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 40 out of 68 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu and Davao last September 2016.

Seq. No. Name

1 ACERO, JIMMY JRARANETA

2 ADIS, CLIFF MAURISANE

3 AREVALO, KIRBYLUBIANO

4 BEL-IDA, JHUNREYPAMULAGAN

5 CAPULAC, REYLIMPIOS

6 CARLOBOS, CARLBAZARTE

7 CATAMISAN, RUBEN JRESTOY

8 CHAVEZ, ERICOROSCO

9 DIONGZON, FERNANPANAL

10 DUYAG, ISAIAH JOHNVALENZUELA

11 GANDOLPOS, GLESERCERUNDO

12 GONZALES, VINCENTCATBAGAN

13 GUITTAP, PAUL VINCENTMANLA

14 HAMOR, NOELBENZON

15 LAGANG, DIONIE JRCO

16 LAMSEN, RAJIENPER JAINRUECA

17 LAROGA, JAIME JRALBINDO

18 MADAYAG, ROELTORDILLOS

19 MAGALLANES, JONMARKLIBRES

20 MAMPAO, BAY MARRANES

21 MANZO, JOTHAMSUNICO

22 MARQUEZ, IAN YVESARLOS

23 MELITARES, JASONPACTURAN

24 MONARES, ARMANDNOQUILLA

25 MONTERON, EDWINCAPEDING

26 NANGKIL, STEPHEN CHRISTFLAMIANO

27 NAVARRO, MARKWEISSERBAQUE

28 OFIANA, MARKOLARTE

29 PAAS, ROGELIO JRGUARINO

30 PELEGRINO, JOSE JRLAORENO

31 PODADOR, MICHAEL VINCENTCUARTEROS

32 REBULDAD, JOHN RAYNAPALLACAN

33 ROVIRA, MOISES JRJURADO

34 SALAZAR, JOHNNYCASENILLO

35 SERDAN, RAYMUNDLANGUB

36 SICUYA, BEBETHCUARESMA

37 TABON, DEOMARCUERVO

38 TAGUPA, GOERGE MICHAELHEBIA

39 TAGUPA, JIDONPILO

40 VELUZ, ERNESTOTOLENTINO

NOTHING FOLLOWS———————-