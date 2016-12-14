Wednesday, December 14, 2016
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    41 examinees pass the Dental Technologist licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 41 out of 48 passed the Dental Technologist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this December 2016.

    Seq. No.         N a m e

    1        ABUDE, LENNON JOHN  PARDINES
    2        AGUSTIN, REGINE KRISTEL  HEMEDEZ
    3        ARCEO, RICARDO  RIVERA
    4        AUGUSTO, TRIXIE-KAE  PANG-ITAN
    5        BALLESTEROS, JOMAR  DOMANAIS
    6        BASAS, JAMIEL GLENN  LUATON
    7        BERCASIO, FLORIEL JOHN ANTHONY  ALAS
    8        BOHOLANO, PERRY AARON  SALINDATO
    9        CENTENO, NEIL JAY DOMINIC  DE MESA
    10        CULABA, MERCY  ABAD
    11        DACAIMAT, HAROLD  ARQUIZA
    12        DE CASTRO, MHELETTE  SARMIENTO
    13        DE CASTRO, MYLA  SARMIENTO
    14        DE VEGA, DAN ROBERT  UMALI
    15        ENCIA, JENICA MARIE  ESTREMADURA
    16        FRIAS, JEAROMMEAN  PIMENTEL
    17        GARCIA, LOREN JOYCE  REVILLOZA
    18        GELBOLINGO, GERALD  ALBERCA
    19        GERARD, JEFFREY  YAMBAO
    20        JUMAWID, JEFFREY  ESCOTE
    21        KUHUTAN, JULJIHAD  SAHIBUDDIN
    22        LIGUTAN, LETECIA  ABARCA
    23        LIM, KIM BRYAN  ACUB
    24        LLAGAS, KENDRICK SIMON  LIM
    25        MARDOQUIO, LESTER  SOLACITO
    26        MATANGUIHAN, GLENN  AGUILA
    27        MENAYA, CHRISTIAN  BILLATE
    28        NOBLEZA, JUSTIN  PANDERA
    29        OMAKING, MARY GRACE  OYA-EN
    30        QUIÑO, GERALD  VALLADOLID
    31        RANA, MICHAEL VINCENT  SITJAR
    32        RECTO, HENRY  ALIÑO
    33        RODRIGUEZ, MAR CEASAR  LAURIO
    34        ROQUE, BRYAN ALBERT  MALONZO
    35        SAMONTE, AERON  NANTIZA
    36        SAN PASCUAL, MIA KRYSTEL  TIBURCIO
    37        SYA, KATHLEEN VINA  VALENCIA
    38        TAYO, ERICO ADONIS  TABO
    39        TELLES, JUANITO JR  MERCADO
    40        VILLALOBOS, CARMELA  CRUZ
    41        VILORIA, REYMOND  GULLON

    NOTHING FOLLOWS———————-               

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