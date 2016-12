41 examinees pass the Dental Technologist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 41 out of 48 passed the Dental Technologist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this December 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABUDE, LENNON JOHN PARDINES

2 AGUSTIN, REGINE KRISTEL HEMEDEZ

3 ARCEO, RICARDO RIVERA

4 AUGUSTO, TRIXIE-KAE PANG-ITAN

5 BALLESTEROS, JOMAR DOMANAIS

6 BASAS, JAMIEL GLENN LUATON

7 BERCASIO, FLORIEL JOHN ANTHONY ALAS

8 BOHOLANO, PERRY AARON SALINDATO

9 CENTENO, NEIL JAY DOMINIC DE MESA

10 CULABA, MERCY ABAD

11 DACAIMAT, HAROLD ARQUIZA

12 DE CASTRO, MHELETTE SARMIENTO

13 DE CASTRO, MYLA SARMIENTO

14 DE VEGA, DAN ROBERT UMALI

15 ENCIA, JENICA MARIE ESTREMADURA

16 FRIAS, JEAROMMEAN PIMENTEL

17 GARCIA, LOREN JOYCE REVILLOZA

18 GELBOLINGO, GERALD ALBERCA

19 GERARD, JEFFREY YAMBAO

20 JUMAWID, JEFFREY ESCOTE

21 KUHUTAN, JULJIHAD SAHIBUDDIN

22 LIGUTAN, LETECIA ABARCA

23 LIM, KIM BRYAN ACUB

24 LLAGAS, KENDRICK SIMON LIM

25 MARDOQUIO, LESTER SOLACITO

26 MATANGUIHAN, GLENN AGUILA

27 MENAYA, CHRISTIAN BILLATE

28 NOBLEZA, JUSTIN PANDERA

29 OMAKING, MARY GRACE OYA-EN

30 QUIÑO, GERALD VALLADOLID

31 RANA, MICHAEL VINCENT SITJAR

32 RECTO, HENRY ALIÑO

33 RODRIGUEZ, MAR CEASAR LAURIO

34 ROQUE, BRYAN ALBERT MALONZO

35 SAMONTE, AERON NANTIZA

36 SAN PASCUAL, MIA KRYSTEL TIBURCIO

37 SYA, KATHLEEN VINA VALENCIA

38 TAYO, ERICO ADONIS TABO

39 TELLES, JUANITO JR MERCADO

40 VILLALOBOS, CARMELA CRUZ

41 VILORIA, REYMOND GULLON

NOTHING FOLLOWS———————-