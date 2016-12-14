41 examinees pass the Dental Technologist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 41 out of 48 passed the Dental Technologist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this December 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABUDE, LENNON JOHN PARDINES
2 AGUSTIN, REGINE KRISTEL HEMEDEZ
3 ARCEO, RICARDO RIVERA
4 AUGUSTO, TRIXIE-KAE PANG-ITAN
5 BALLESTEROS, JOMAR DOMANAIS
6 BASAS, JAMIEL GLENN LUATON
7 BERCASIO, FLORIEL JOHN ANTHONY ALAS
8 BOHOLANO, PERRY AARON SALINDATO
9 CENTENO, NEIL JAY DOMINIC DE MESA
10 CULABA, MERCY ABAD
11 DACAIMAT, HAROLD ARQUIZA
12 DE CASTRO, MHELETTE SARMIENTO
13 DE CASTRO, MYLA SARMIENTO
14 DE VEGA, DAN ROBERT UMALI
15 ENCIA, JENICA MARIE ESTREMADURA
16 FRIAS, JEAROMMEAN PIMENTEL
17 GARCIA, LOREN JOYCE REVILLOZA
18 GELBOLINGO, GERALD ALBERCA
19 GERARD, JEFFREY YAMBAO
20 JUMAWID, JEFFREY ESCOTE
21 KUHUTAN, JULJIHAD SAHIBUDDIN
22 LIGUTAN, LETECIA ABARCA
23 LIM, KIM BRYAN ACUB
24 LLAGAS, KENDRICK SIMON LIM
25 MARDOQUIO, LESTER SOLACITO
26 MATANGUIHAN, GLENN AGUILA
27 MENAYA, CHRISTIAN BILLATE
28 NOBLEZA, JUSTIN PANDERA
29 OMAKING, MARY GRACE OYA-EN
30 QUIÑO, GERALD VALLADOLID
31 RANA, MICHAEL VINCENT SITJAR
32 RECTO, HENRY ALIÑO
33 RODRIGUEZ, MAR CEASAR LAURIO
34 ROQUE, BRYAN ALBERT MALONZO
35 SAMONTE, AERON NANTIZA
36 SAN PASCUAL, MIA KRYSTEL TIBURCIO
37 SYA, KATHLEEN VINA VALENCIA
38 TAYO, ERICO ADONIS TABO
39 TELLES, JUANITO JR MERCADO
40 VILLALOBOS, CARMELA CRUZ
41 VILORIA, REYMOND GULLON
NOTHING FOLLOWS———————-