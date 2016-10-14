Friday, October 14, 2016
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    41 examinees pass the Registered Electrical Engineers licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 41 out of 156 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No. N a m e

    1 ACOJIDO, MEYNARD  MEDINA
    2 AGLIAM, LEO AUGUSTUS  DE SESTO
    3 ALBA, RUSSELL TRISTAN  MATEO
    4 ALLAYBAN, BERNARDO  MANGASIL
    5 ALOTAYA, NOEL  ENDENCIO
    6 ANCHETA, ARNEL  ANTALAN
    7 ANINO, FRANCIS RANIL  ENARGAN
    8 BALTAZAR, ELMER  BALUBAR
    9 BLAS, BENJAMIN  FERNANDEZ
    10 BOJOCAN, MARLON  GUIRA
    11 BUCASAS, MARK  GACAYAN
    12 CARIAGA, JOEY  SIMBRE
    13 DEJORAS, CHRISTOPHER  FIGALAN
    14 FERRAN, JIM BRADY  RICAMARA
    15 FRANCO, FRANCISCO II  VIRAY
    16 GALINDO, GARY  ENTIRA
    17 GAMBOA, ROMANCITO  SAN PEDRO
    18 GAVINO, ALEX  CORTEZ
    19 GO, MARLON  BUENO
    20 HERNANDEZ, PATRICK  FERNANDO
    21 JUAN, MARCIAL  AGCAOILI
    22 LAURENTE, REYNALDO JR  GOYA
    23 MABASA, MACRIE  VILLAVERT
    24 MANALO, MARLON  CASTILLONES
    25 MANDIA, MAR JUN  BORDEOS
    26 MEJORADA, ERWIN  ALTAMERA
    27 MEÑESES, RUIN  ENARIO
    28 NILO, RONNIE  BALOT
    29 PALMARAN, MARK FERDIE  NOCHE
    30 QUIJADA, NEIL  GABUTAN
    31 REDILLA, RANDY  IDANO
    32 REYES, PETER  BALILA
    33 ROLDAN, RODOLFO JR  CUACHIN
    34 SALVADOR, JEFFRIE  LUBO
    35 SOL, EMIL  HATOC
    36 TABLAN, VIRGELIO JR  ONIO
    37 TARE, FLETCHER BOYD  SEVILLA
    38 TRINIDAD, ALLAN  ARIZABAL
    39 URIARTE, ARJAY  ABAO
    40 VILLA, EVA  REYES
    41 ZINGAPAN, CLODINDO  ARIOLA

    NOTHING FOLLOWS———————-

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