41 examinees pass the Registered Electrical Engineers licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 41 out of 156 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 ACOJIDO, MEYNARD MEDINA

2 AGLIAM, LEO AUGUSTUS DE SESTO

3 ALBA, RUSSELL TRISTAN MATEO

4 ALLAYBAN, BERNARDO MANGASIL

5 ALOTAYA, NOEL ENDENCIO

6 ANCHETA, ARNEL ANTALAN

7 ANINO, FRANCIS RANIL ENARGAN

8 BALTAZAR, ELMER BALUBAR

9 BLAS, BENJAMIN FERNANDEZ

10 BOJOCAN, MARLON GUIRA

11 BUCASAS, MARK GACAYAN

12 CARIAGA, JOEY SIMBRE

13 DEJORAS, CHRISTOPHER FIGALAN

14 FERRAN, JIM BRADY RICAMARA

15 FRANCO, FRANCISCO II VIRAY

16 GALINDO, GARY ENTIRA

17 GAMBOA, ROMANCITO SAN PEDRO

18 GAVINO, ALEX CORTEZ

19 GO, MARLON BUENO

20 HERNANDEZ, PATRICK FERNANDO

21 JUAN, MARCIAL AGCAOILI

22 LAURENTE, REYNALDO JR GOYA

23 MABASA, MACRIE VILLAVERT

24 MANALO, MARLON CASTILLONES

25 MANDIA, MAR JUN BORDEOS

26 MEJORADA, ERWIN ALTAMERA

27 MEÑESES, RUIN ENARIO

28 NILO, RONNIE BALOT

29 PALMARAN, MARK FERDIE NOCHE

30 QUIJADA, NEIL GABUTAN

31 REDILLA, RANDY IDANO

32 REYES, PETER BALILA

33 ROLDAN, RODOLFO JR CUACHIN

34 SALVADOR, JEFFRIE LUBO

35 SOL, EMIL HATOC

36 TABLAN, VIRGELIO JR ONIO

37 TARE, FLETCHER BOYD SEVILLA

38 TRINIDAD, ALLAN ARIZABAL

39 URIARTE, ARJAY ABAO

40 VILLA, EVA REYES

41 ZINGAPAN, CLODINDO ARIOLA

NOTHING FOLLOWS———————-