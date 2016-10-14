41 examinees pass the Registered Electrical Engineers licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 41 out of 156 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No. N a m e
1 ACOJIDO, MEYNARD MEDINA
2 AGLIAM, LEO AUGUSTUS DE SESTO
3 ALBA, RUSSELL TRISTAN MATEO
4 ALLAYBAN, BERNARDO MANGASIL
5 ALOTAYA, NOEL ENDENCIO
6 ANCHETA, ARNEL ANTALAN
7 ANINO, FRANCIS RANIL ENARGAN
8 BALTAZAR, ELMER BALUBAR
9 BLAS, BENJAMIN FERNANDEZ
10 BOJOCAN, MARLON GUIRA
11 BUCASAS, MARK GACAYAN
12 CARIAGA, JOEY SIMBRE
13 DEJORAS, CHRISTOPHER FIGALAN
14 FERRAN, JIM BRADY RICAMARA
15 FRANCO, FRANCISCO II VIRAY
16 GALINDO, GARY ENTIRA
17 GAMBOA, ROMANCITO SAN PEDRO
18 GAVINO, ALEX CORTEZ
19 GO, MARLON BUENO
20 HERNANDEZ, PATRICK FERNANDO
21 JUAN, MARCIAL AGCAOILI
22 LAURENTE, REYNALDO JR GOYA
23 MABASA, MACRIE VILLAVERT
24 MANALO, MARLON CASTILLONES
25 MANDIA, MAR JUN BORDEOS
26 MEJORADA, ERWIN ALTAMERA
27 MEÑESES, RUIN ENARIO
28 NILO, RONNIE BALOT
29 PALMARAN, MARK FERDIE NOCHE
30 QUIJADA, NEIL GABUTAN
31 REDILLA, RANDY IDANO
32 REYES, PETER BALILA
33 ROLDAN, RODOLFO JR CUACHIN
34 SALVADOR, JEFFRIE LUBO
35 SOL, EMIL HATOC
36 TABLAN, VIRGELIO JR ONIO
37 TARE, FLETCHER BOYD SEVILLA
38 TRINIDAD, ALLAN ARIZABAL
39 URIARTE, ARJAY ABAO
40 VILLA, EVA REYES
41 ZINGAPAN, CLODINDO ARIOLA
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