Friday, October 21, 2016
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    42 examinees pass the Certified Public Accountant licensure exams – Middle East

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 42 out of 163 passed the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABADILLA, JEFREY  UTRERA
    2 ABELLA, HAZEL  AMADIO
    3 ALAYON, MYREN  NOZA
    4 ALBIA, HIPOLITO  RUBI
    5 AMPAC, ALFREDO  JAOJAO
    6 AQUINO, ELMY  GAVIOLA
    7 ARIENDA, MARIA MICHELLE  CAMACHO
    8 ARZOBAL, JEROME HERDY  GONZAGA
    9 BACTAT, SHARON  AGUSTIN
    10 BERCES, JANICE  ROMERO
    11 BORAC, RINA  BAJADO
    12 CAJUCOM, GRACE ANTONETTE  LACSON
    13 CAPATAN, SHIELA JANE  COSINAS
    14 COLLANTES, JOSE JR  PERITO
    15 CRISTE, JOY  EDRAL
    16 DASIGAO, GANIE  TALISAYON
    17 DOLORICO, CHARITY  AGCAOILI
    18 DOMINGO, FELIX  LIWAG
    19 ESPERIDA, ROMMEL  ESPALDON
    20 EVANGELISTA, AILEEN  MAGSUMBOL
    21 FRONDA, SYLVIA  DELA CRUZ
    22 GERVACIO, MARIA VICTORIA  ALARCON
    23 INOY, ESTRELLITO  MOLLE
    24 JAMION, MUSSAH  IBNO
    25 LANGI, FLORANTE  ABELLA
    26 LURA, JOSEPH  FLORES
    27 MAGCAWAS, JAYCEE JOHN  CERDA
    28 MANCAO, LIZA  DAVID
    29 NAVALTA, JEAN  FLORECE
    30 OCLIASO, RFJAKE  CHINGCUANGCO
    31 PELENIO, VICTOR  CATIOC
    32 RAMOS, DYANN  SUETOS
    33 RAYMUNDO, RIZALINA  NACACHI
    34 REPUELA, JIMMY  CUALBAR
    35 RESCOBILLO, GERIC  ADRIATICO
    36 RUIZ, JONATHAN  ILAGAN
    37 SEVILLA, JENNIFER  VERGARA
    38 TIOZON, LEAH MAE  CABRILLOS
    39 UBAS, MICHAEL  TOLENTINO
    40 VERGARA, MARY GRACE  ASI
    41 VILLANUEVA, LOTIS  DIALA
    42 VIRAY, MA PERPETUA  WAJE

    NOTHING FOLLOWS———————-

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