42 examinees pass the Certified Public Accountant licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 42 out of 163 passed the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABADILLA, JEFREY UTRERA
2 ABELLA, HAZEL AMADIO
3 ALAYON, MYREN NOZA
4 ALBIA, HIPOLITO RUBI
5 AMPAC, ALFREDO JAOJAO
6 AQUINO, ELMY GAVIOLA
7 ARIENDA, MARIA MICHELLE CAMACHO
8 ARZOBAL, JEROME HERDY GONZAGA
9 BACTAT, SHARON AGUSTIN
10 BERCES, JANICE ROMERO
11 BORAC, RINA BAJADO
12 CAJUCOM, GRACE ANTONETTE LACSON
13 CAPATAN, SHIELA JANE COSINAS
14 COLLANTES, JOSE JR PERITO
15 CRISTE, JOY EDRAL
16 DASIGAO, GANIE TALISAYON
17 DOLORICO, CHARITY AGCAOILI
18 DOMINGO, FELIX LIWAG
19 ESPERIDA, ROMMEL ESPALDON
20 EVANGELISTA, AILEEN MAGSUMBOL
21 FRONDA, SYLVIA DELA CRUZ
22 GERVACIO, MARIA VICTORIA ALARCON
23 INOY, ESTRELLITO MOLLE
24 JAMION, MUSSAH IBNO
25 LANGI, FLORANTE ABELLA
26 LURA, JOSEPH FLORES
27 MAGCAWAS, JAYCEE JOHN CERDA
28 MANCAO, LIZA DAVID
29 NAVALTA, JEAN FLORECE
30 OCLIASO, RFJAKE CHINGCUANGCO
31 PELENIO, VICTOR CATIOC
32 RAMOS, DYANN SUETOS
33 RAYMUNDO, RIZALINA NACACHI
34 REPUELA, JIMMY CUALBAR
35 RESCOBILLO, GERIC ADRIATICO
36 RUIZ, JONATHAN ILAGAN
37 SEVILLA, JENNIFER VERGARA
38 TIOZON, LEAH MAE CABRILLOS
39 UBAS, MICHAEL TOLENTINO
40 VERGARA, MARY GRACE ASI
41 VILLANUEVA, LOTIS DIALA
42 VIRAY, MA PERPETUA WAJE
NOTHING FOLLOWS———————-