42 examinees pass the Certified Public Accountant licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 42 out of 163 passed the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABADILLA, JEFREY UTRERA

2 ABELLA, HAZEL AMADIO

3 ALAYON, MYREN NOZA

4 ALBIA, HIPOLITO RUBI

5 AMPAC, ALFREDO JAOJAO

6 AQUINO, ELMY GAVIOLA

7 ARIENDA, MARIA MICHELLE CAMACHO

8 ARZOBAL, JEROME HERDY GONZAGA

9 BACTAT, SHARON AGUSTIN

10 BERCES, JANICE ROMERO

11 BORAC, RINA BAJADO

12 CAJUCOM, GRACE ANTONETTE LACSON

13 CAPATAN, SHIELA JANE COSINAS

14 COLLANTES, JOSE JR PERITO

15 CRISTE, JOY EDRAL

16 DASIGAO, GANIE TALISAYON

17 DOLORICO, CHARITY AGCAOILI

18 DOMINGO, FELIX LIWAG

19 ESPERIDA, ROMMEL ESPALDON

20 EVANGELISTA, AILEEN MAGSUMBOL

21 FRONDA, SYLVIA DELA CRUZ

22 GERVACIO, MARIA VICTORIA ALARCON

23 INOY, ESTRELLITO MOLLE

24 JAMION, MUSSAH IBNO

25 LANGI, FLORANTE ABELLA

26 LURA, JOSEPH FLORES

27 MAGCAWAS, JAYCEE JOHN CERDA

28 MANCAO, LIZA DAVID

29 NAVALTA, JEAN FLORECE

30 OCLIASO, RFJAKE CHINGCUANGCO

31 PELENIO, VICTOR CATIOC

32 RAMOS, DYANN SUETOS

33 RAYMUNDO, RIZALINA NACACHI

34 REPUELA, JIMMY CUALBAR

35 RESCOBILLO, GERIC ADRIATICO

36 RUIZ, JONATHAN ILAGAN

37 SEVILLA, JENNIFER VERGARA

38 TIOZON, LEAH MAE CABRILLOS

39 UBAS, MICHAEL TOLENTINO

40 VERGARA, MARY GRACE ASI

41 VILLANUEVA, LOTIS DIALA

42 VIRAY, MA PERPETUA WAJE

NOTHING FOLLOWS———————-