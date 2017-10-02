Monday, October 2, 2017
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    42 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 42 out of 154 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar, Kuwait and in Oman this September 2017.

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    Seq. No.             N a m e

    1 ABANILLA, VIRGILIO JR VERIL
    2 ABDULSALI, JAMAR TAUP
    3 ALEJANDRO, JOJIE FLORES
    4 ANDAYA, JERSON PRESENTACION
    5 ANDRES, RIONEL BARRIBAL
    6 ANDUYON, BERNARD BELOY
    7 ARIÑO, JUNNEL HOPE QUISMUNDO
    8 BACURIO, DANILO ALVAREZ
    9 BAÑEZ, MER JHAYSON RIVERA
    10 BERNAL, MICHAEL ANGELO PAGAR
    11 CORPUZ, BRYAN MARZO
    12 CORPUZ, JOEL DELA CRUZ
    13 DELA CRUZ, OLIVER PANLAQUI
    14 DELA TORRE, JOSH RANDALL CANTIL
    15 DIEGO, ARNEL DAMO
    16 DUMAGAS, HOMER PARINGIT
    17 ESCANILLA, ROLANDO ABISTADO
    18 GALLEGOS, JUN AGUSTINE II ARNIGO
    19 GONZALES, MARK ANTHONY CUARESMA
    20 GUERRERO, JARRIZON PAULINO
    21 JANDUSAY, RODEL ABE
    22 KASAN, ALISON ADAM
    23 LANDOY, RICKY MONTECLARO
    24 LANTACA, FERDINAND DADO
    25 LEONES, RONN BRYAN ARROZA
    26 LLAGAS, FRANCIS ANTONIO
    27 LOPEZ, NINO CRIS LUAYON
    28 MASA, EDRIELL SUAVERDEZ
    29 MENDIOLA, EZEKIEL VALENCIA
    30 MONTEJO, RYAN MARCO
    31 NICOLAS, JONATHAN ROCABO
    32 NINO, DANIEL ROBERT MENDOZA
    33 NUÑEZ, MARY JANE BALTAZAR
    34 PACIO, ALDRIN CAYATOC
    35 PEREY, GRAEME AURE
    36 PUERTILLANO, PAUL SEIMON CANETE
    37 RAPOSAS, JACKIE GASCON
    38 RAZON, EDUARDO RIVERA
    39 REFUERZO, REDENTOR DE GUZMAN
    40 SAMILLANO, ROSELO ESTEVA
    41 TEOTICO, RICHARD PEREZ
    42 VELOSO, NEMESIO ABINA

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