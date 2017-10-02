42 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 42 out of 154 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar, Kuwait and in Oman this September 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABANILLA, VIRGILIO JR VERIL
2 ABDULSALI, JAMAR TAUP
3 ALEJANDRO, JOJIE FLORES
4 ANDAYA, JERSON PRESENTACION
5 ANDRES, RIONEL BARRIBAL
6 ANDUYON, BERNARD BELOY
7 ARIÑO, JUNNEL HOPE QUISMUNDO
8 BACURIO, DANILO ALVAREZ
9 BAÑEZ, MER JHAYSON RIVERA
10 BERNAL, MICHAEL ANGELO PAGAR
11 CORPUZ, BRYAN MARZO
12 CORPUZ, JOEL DELA CRUZ
13 DELA CRUZ, OLIVER PANLAQUI
14 DELA TORRE, JOSH RANDALL CANTIL
15 DIEGO, ARNEL DAMO
16 DUMAGAS, HOMER PARINGIT
17 ESCANILLA, ROLANDO ABISTADO
18 GALLEGOS, JUN AGUSTINE II ARNIGO
19 GONZALES, MARK ANTHONY CUARESMA
20 GUERRERO, JARRIZON PAULINO
21 JANDUSAY, RODEL ABE
22 KASAN, ALISON ADAM
23 LANDOY, RICKY MONTECLARO
24 LANTACA, FERDINAND DADO
25 LEONES, RONN BRYAN ARROZA
26 LLAGAS, FRANCIS ANTONIO
27 LOPEZ, NINO CRIS LUAYON
28 MASA, EDRIELL SUAVERDEZ
29 MENDIOLA, EZEKIEL VALENCIA
30 MONTEJO, RYAN MARCO
31 NICOLAS, JONATHAN ROCABO
32 NINO, DANIEL ROBERT MENDOZA
33 NUÑEZ, MARY JANE BALTAZAR
34 PACIO, ALDRIN CAYATOC
35 PEREY, GRAEME AURE
36 PUERTILLANO, PAUL SEIMON CANETE
37 RAPOSAS, JACKIE GASCON
38 RAZON, EDUARDO RIVERA
39 REFUERZO, REDENTOR DE GUZMAN
40 SAMILLANO, ROSELO ESTEVA
41 TEOTICO, RICHARD PEREZ
42 VELOSO, NEMESIO ABINA
NOTHING FOLLOWS———————-
Please follow our commenting guidelines.