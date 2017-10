42 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 42 out of 154 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar, Kuwait and in Oman this September 2017.

Advertisements

Seq. No. N a m e

1 ABANILLA, VIRGILIO JR VERIL

2 ABDULSALI, JAMAR TAUP

3 ALEJANDRO, JOJIE FLORES

4 ANDAYA, JERSON PRESENTACION

5 ANDRES, RIONEL BARRIBAL

6 ANDUYON, BERNARD BELOY

7 ARIÑO, JUNNEL HOPE QUISMUNDO

8 BACURIO, DANILO ALVAREZ

9 BAÑEZ, MER JHAYSON RIVERA

10 BERNAL, MICHAEL ANGELO PAGAR

11 CORPUZ, BRYAN MARZO

12 CORPUZ, JOEL DELA CRUZ

13 DELA CRUZ, OLIVER PANLAQUI

14 DELA TORRE, JOSH RANDALL CANTIL

15 DIEGO, ARNEL DAMO

16 DUMAGAS, HOMER PARINGIT

17 ESCANILLA, ROLANDO ABISTADO

18 GALLEGOS, JUN AGUSTINE II ARNIGO

19 GONZALES, MARK ANTHONY CUARESMA

20 GUERRERO, JARRIZON PAULINO

21 JANDUSAY, RODEL ABE

22 KASAN, ALISON ADAM

23 LANDOY, RICKY MONTECLARO

24 LANTACA, FERDINAND DADO

25 LEONES, RONN BRYAN ARROZA

26 LLAGAS, FRANCIS ANTONIO

27 LOPEZ, NINO CRIS LUAYON

28 MASA, EDRIELL SUAVERDEZ

29 MENDIOLA, EZEKIEL VALENCIA

30 MONTEJO, RYAN MARCO

31 NICOLAS, JONATHAN ROCABO

32 NINO, DANIEL ROBERT MENDOZA

33 NUÑEZ, MARY JANE BALTAZAR

34 PACIO, ALDRIN CAYATOC

35 PEREY, GRAEME AURE

36 PUERTILLANO, PAUL SEIMON CANETE

37 RAPOSAS, JACKIE GASCON

38 RAZON, EDUARDO RIVERA

39 REFUERZO, REDENTOR DE GUZMAN

40 SAMILLANO, ROSELO ESTEVA

41 TEOTICO, RICHARD PEREZ

42 VELOSO, NEMESIO ABINA

NOTHING FOLLOWS———————-