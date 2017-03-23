Thursday, March 23, 2017
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    43 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 43 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this March 2017.

    Seq. No.    N a m e

    1    ABRATIQUE, HARIBELO  MARASIGAN
    2    AGABAO, THIRDIE  VILLANUEVA
    3    ALINDOGAN, ALVIN  MEDALLA
    4    ATIGA, BENEX  MORTEL
    5    AÑONUEVO, JAYRO  ROQUE
    6    BARBARONA, CELSO  ALMEDORA
    7    BAUTISTA, ANTHONY JAMES  CONSTANTE
    8    BONOT, NOEL  SINOGBA
    9    CAGUD, FERDINAND  SAAVEDRA
    10    CHUA, JUANITO  QUINTO
    11    DE LEON, RICHARD  CAPADOSA
    12    DELA CRUZ, GRACIANO EMMANUELITO III  ESCAÑO
    13    DELA PIEDRA, RIEDEL ANGELO  SANTOS
    14    DUAZO, JOEL  FURAQUE
    15    ESGUERRA, MARK PATRICK  YUTUC
    16    GOLEZ, ROSTAN  BELONIO
    17    GUIAN, VINCENT CHRIS  SALUDARIS
    18    INUTAN, WILFREDO JR  QUIJANO
    19    JUDILLA, ROEL JOHN  CAHILIG
    20    MACALINTAL, PERRY  ICATLO
    21    MAG-ISA, ALEXANDER  ELCEARIO
    22    MALANYAON, RUFINO  ALVAREZ
    23    MALIS, MURPHY  MARQUEZ
    24    MANNONG, JOE  MALIAMAN
    25    MATANGUIHAN, JESSYL  MANGURIT
    26    MATUSALIN, OSCAR JON  JUCUTAN
    27    MELENDREZ, MARK OLIVER  CULLINA
    28    MERCADO, CONRADO JR  BUAY
    29    MIGUEL, CARLOS  ESPOSO
    30    PAYUMO, MARCIANO JR  PESTILOS
    31    RIVERA, JOVEN  CORPIN
    32    RIVERA, SATURNINO III  PERITO
    33    ROQUE, DARWIN  PARAS
    34    SAN JUAN, MARIO  BUZON
    35    SEBUR, GODFREY  MADRIGAL
    36    SOLIS, GLEN  MAHINAY
    37    SUYO, JONARD  REYES
    38    TABURICO, TIMOTHY JOHN “TJ”  PORCIUNCULA
    39    TALAG, DIOMEDES  MAÑOSCA
    40    TIBAYAN, LEO  VELORIA
    41    TORREMONIA, HENRY  FELICITAS
    42    TUPUE, RUSSEL JAMES  GUINTO
    43    VARGAS, EDGAR ALLAN  JINON

    NOTHING FOLLOWS———————-

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