43 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 43 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this March 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABRATIQUE, HARIBELO MARASIGAN
2 AGABAO, THIRDIE VILLANUEVA
3 ALINDOGAN, ALVIN MEDALLA
4 ATIGA, BENEX MORTEL
5 AÑONUEVO, JAYRO ROQUE
6 BARBARONA, CELSO ALMEDORA
7 BAUTISTA, ANTHONY JAMES CONSTANTE
8 BONOT, NOEL SINOGBA
9 CAGUD, FERDINAND SAAVEDRA
10 CHUA, JUANITO QUINTO
11 DE LEON, RICHARD CAPADOSA
12 DELA CRUZ, GRACIANO EMMANUELITO III ESCAÑO
13 DELA PIEDRA, RIEDEL ANGELO SANTOS
14 DUAZO, JOEL FURAQUE
15 ESGUERRA, MARK PATRICK YUTUC
16 GOLEZ, ROSTAN BELONIO
17 GUIAN, VINCENT CHRIS SALUDARIS
18 INUTAN, WILFREDO JR QUIJANO
19 JUDILLA, ROEL JOHN CAHILIG
20 MACALINTAL, PERRY ICATLO
21 MAG-ISA, ALEXANDER ELCEARIO
22 MALANYAON, RUFINO ALVAREZ
23 MALIS, MURPHY MARQUEZ
24 MANNONG, JOE MALIAMAN
25 MATANGUIHAN, JESSYL MANGURIT
26 MATUSALIN, OSCAR JON JUCUTAN
27 MELENDREZ, MARK OLIVER CULLINA
28 MERCADO, CONRADO JR BUAY
29 MIGUEL, CARLOS ESPOSO
30 PAYUMO, MARCIANO JR PESTILOS
31 RIVERA, JOVEN CORPIN
32 RIVERA, SATURNINO III PERITO
33 ROQUE, DARWIN PARAS
34 SAN JUAN, MARIO BUZON
35 SEBUR, GODFREY MADRIGAL
36 SOLIS, GLEN MAHINAY
37 SUYO, JONARD REYES
38 TABURICO, TIMOTHY JOHN “TJ” PORCIUNCULA
39 TALAG, DIOMEDES MAÑOSCA
40 TIBAYAN, LEO VELORIA
41 TORREMONIA, HENRY FELICITAS
42 TUPUE, RUSSEL JAMES GUINTO
43 VARGAS, EDGAR ALLAN JINON
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