43 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 43 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila this March 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABRATIQUE, HARIBELO MARASIGAN

2 AGABAO, THIRDIE VILLANUEVA

3 ALINDOGAN, ALVIN MEDALLA

4 ATIGA, BENEX MORTEL

5 AÑONUEVO, JAYRO ROQUE

6 BARBARONA, CELSO ALMEDORA

7 BAUTISTA, ANTHONY JAMES CONSTANTE

8 BONOT, NOEL SINOGBA

9 CAGUD, FERDINAND SAAVEDRA

10 CHUA, JUANITO QUINTO

11 DE LEON, RICHARD CAPADOSA

12 DELA CRUZ, GRACIANO EMMANUELITO III ESCAÑO

13 DELA PIEDRA, RIEDEL ANGELO SANTOS

14 DUAZO, JOEL FURAQUE

15 ESGUERRA, MARK PATRICK YUTUC

16 GOLEZ, ROSTAN BELONIO

17 GUIAN, VINCENT CHRIS SALUDARIS

18 INUTAN, WILFREDO JR QUIJANO

19 JUDILLA, ROEL JOHN CAHILIG

20 MACALINTAL, PERRY ICATLO

21 MAG-ISA, ALEXANDER ELCEARIO

22 MALANYAON, RUFINO ALVAREZ

23 MALIS, MURPHY MARQUEZ

24 MANNONG, JOE MALIAMAN

25 MATANGUIHAN, JESSYL MANGURIT

26 MATUSALIN, OSCAR JON JUCUTAN

27 MELENDREZ, MARK OLIVER CULLINA

28 MERCADO, CONRADO JR BUAY

29 MIGUEL, CARLOS ESPOSO

30 PAYUMO, MARCIANO JR PESTILOS

31 RIVERA, JOVEN CORPIN

32 RIVERA, SATURNINO III PERITO

33 ROQUE, DARWIN PARAS

34 SAN JUAN, MARIO BUZON

35 SEBUR, GODFREY MADRIGAL

36 SOLIS, GLEN MAHINAY

37 SUYO, JONARD REYES

38 TABURICO, TIMOTHY JOHN “TJ” PORCIUNCULA

39 TALAG, DIOMEDES MAÑOSCA

40 TIBAYAN, LEO VELORIA

41 TORREMONIA, HENRY FELICITAS

42 TUPUE, RUSSEL JAMES GUINTO

43 VARGAS, EDGAR ALLAN JINON

NOTHING FOLLOWS———————-