43 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 43 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila and Cagayan De Oro this August 2017.
SEQ. NO. NAME
1. ABAR-ABAR, MICHELLIE OLBES
2. APUGAN, ROBERTO OMAHOY
3. BENOSA, JOHN PAUL CHRISTIAN LARDIZABAL
4. BORRERO, EDWARD ESTEVA
5. BRAZIL, JONATHAN DAULAT
6. CATAPANG, RAUL BAUTISTA
7. DIAZ, FREDERICK UDDIN
8. DOMINO, MICHAEL DOCOG
9. ESPIRITU, GENARO PERAS
10. FRANCISCO, DARWIN LOZADA
11. GUINANAO, ROBERT PANALIGAN
12. JAVAR, RAMON JULIA
13. LISING, JUNNEL REYES
14. LOCSIN, JOSE ROMMEL TEORIMA
15. LOCSIN, RAUTHER TAYONA
16. LUMAYAG, JONATHAN ZARAGOZA
17. MACALINAO, ERWIN EBARROLA
18. MACATO, DARWEL ESTRADA
19. MALABATUAN, RICHARD QUIZANA
20. MANAIG, OLIVER DEHAN
21. MAUPO, SATURNINO DURIA
22. MEPIEZA, MELBERT DIOLAN
23. MONLEON, ARSENIO JR SARIGUMBA
24. MOSQUERA, RIZAL MANIBA
25. NEPOMUCENO, RAMIR BERMUDEZ
26. NOMBREFIA, RONNEL SALES
27. PACLEB, NAPOLEON ESCOMIENDO
28. PAJA, RODEL BERMILLO
29. PARIAL, DAVID DIVINA
30. QUIÑONES, ARTHUR IRLANDES
31. RAMILLANO, JERESTY BALINTON
32. RECLA, ALBERTO JR CABAY
33. RECOLIZADO, ARNEL SAPLA
34. ROLDAN, MARCELO GUEVARRA
35. ROTEA, BERLIN LUNA
36. SAMARITA, RODERICK AGDON
37. SAN JOSE, RONELITO OROZCO
38. SOLIS, NESTOR JR BANTOLO
39. STA MARIA, ARNOLD JAY CRUZ
40. UNO, EDUARDO TEMPLONUEVO
41. VELASCO, DARWIN ALEMANIA
42. VENIEGAS, REYNALDO LINSANGAN
43. VIZMANOS, JOSEPH RUSSEL CARAGAN
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