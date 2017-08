43 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 43 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila and Cagayan De Oro this August 2017.

SEQ. NO. NAME

1. ABAR-ABAR, MICHELLIE OLBES

2. APUGAN, ROBERTO OMAHOY

3. BENOSA, JOHN PAUL CHRISTIAN LARDIZABAL

4. BORRERO, EDWARD ESTEVA

5. BRAZIL, JONATHAN DAULAT

6. CATAPANG, RAUL BAUTISTA

7. DIAZ, FREDERICK UDDIN

8. DOMINO, MICHAEL DOCOG

9. ESPIRITU, GENARO PERAS

10. FRANCISCO, DARWIN LOZADA

11. GUINANAO, ROBERT PANALIGAN

12. JAVAR, RAMON JULIA

13. LISING, JUNNEL REYES

14. LOCSIN, JOSE ROMMEL TEORIMA

15. LOCSIN, RAUTHER TAYONA

16. LUMAYAG, JONATHAN ZARAGOZA

17. MACALINAO, ERWIN EBARROLA

18. MACATO, DARWEL ESTRADA

19. MALABATUAN, RICHARD QUIZANA

20. MANAIG, OLIVER DEHAN

21. MAUPO, SATURNINO DURIA

22. MEPIEZA, MELBERT DIOLAN

23. MONLEON, ARSENIO JR SARIGUMBA

24. MOSQUERA, RIZAL MANIBA

25. NEPOMUCENO, RAMIR BERMUDEZ

26. NOMBREFIA, RONNEL SALES

27. PACLEB, NAPOLEON ESCOMIENDO

28. PAJA, RODEL BERMILLO

29. PARIAL, DAVID DIVINA

30. QUIÑONES, ARTHUR IRLANDES

31. RAMILLANO, JERESTY BALINTON

32. RECLA, ALBERTO JR CABAY

33. RECOLIZADO, ARNEL SAPLA

34. ROLDAN, MARCELO GUEVARRA

35. ROTEA, BERLIN LUNA

36. SAMARITA, RODERICK AGDON

37. SAN JOSE, RONELITO OROZCO

38. SOLIS, NESTOR JR BANTOLO

39. STA MARIA, ARNOLD JAY CRUZ

40. UNO, EDUARDO TEMPLONUEVO

41. VELASCO, DARWIN ALEMANIA

42. VENIEGAS, REYNALDO LINSANGAN

43. VIZMANOS, JOSEPH RUSSEL CARAGAN

NOTHING FOLLOWS