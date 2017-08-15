Tuesday, August 15, 2017
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    43 examinees pass the Upgrading as Professional Mechanical Engineer

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 43 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Mechanical Engineer given by the Board of Mechanical Engineering in Manila and Cagayan De Oro this August 2017.

    SEQ. NO. NAME
    1. ABAR-ABAR, MICHELLIE OLBES
    2. APUGAN, ROBERTO OMAHOY
    3. BENOSA, JOHN PAUL CHRISTIAN LARDIZABAL
    4. BORRERO, EDWARD ESTEVA
    5. BRAZIL, JONATHAN DAULAT
    6. CATAPANG, RAUL BAUTISTA
    7. DIAZ, FREDERICK UDDIN
    8. DOMINO, MICHAEL DOCOG
    9. ESPIRITU, GENARO PERAS
    10. FRANCISCO, DARWIN LOZADA
    11. GUINANAO, ROBERT PANALIGAN
    12. JAVAR, RAMON JULIA
    13. LISING, JUNNEL REYES
    14. LOCSIN, JOSE ROMMEL TEORIMA
    15. LOCSIN, RAUTHER TAYONA
    16. LUMAYAG, JONATHAN ZARAGOZA
    17. MACALINAO, ERWIN EBARROLA
    18. MACATO, DARWEL ESTRADA
    19. MALABATUAN, RICHARD QUIZANA
    20. MANAIG, OLIVER DEHAN
    21. MAUPO, SATURNINO DURIA
    22. MEPIEZA, MELBERT DIOLAN
    23. MONLEON, ARSENIO JR SARIGUMBA
    24. MOSQUERA, RIZAL MANIBA
    25. NEPOMUCENO, RAMIR BERMUDEZ
    26. NOMBREFIA, RONNEL SALES
    27. PACLEB, NAPOLEON ESCOMIENDO
    28. PAJA, RODEL BERMILLO
    29. PARIAL, DAVID DIVINA
    30. QUIÑONES, ARTHUR IRLANDES
    31. RAMILLANO, JERESTY BALINTON
    32. RECLA, ALBERTO JR CABAY
    33. RECOLIZADO, ARNEL SAPLA
    34. ROLDAN, MARCELO GUEVARRA
    35. ROTEA, BERLIN LUNA
    36. SAMARITA, RODERICK AGDON
    37. SAN JOSE, RONELITO OROZCO
    38. SOLIS, NESTOR JR BANTOLO
    39. STA MARIA, ARNOLD JAY CRUZ
    40. UNO, EDUARDO TEMPLONUEVO
    41. VELASCO, DARWIN ALEMANIA
    42. VENIEGAS, REYNALDO LINSANGAN
    43. VIZMANOS, JOSEPH RUSSEL CARAGAN

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