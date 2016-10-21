435 examinees pass the Nurse licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 435 out of 1,255 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No.N a m e
1 ABAO, FAMELA SANGKULA
2 ABDUHARI, BARSIMA HUSSIEN
3 ABDUL, MEDINA TITING
4 ABDUL, NORANI TATAK
5 ABDULA, PAIDA SAPPARI
6 ABDULFATTAH, JOHAINA ASTIH
7 ABDULLAH, NORMINA KAWILAN
8 ABDULLAH, SOHRA WANDAY
9 ABDULRAHMAN, LEAH SEDIK
10 ABES, MADELYN NEBREJA
11 ABIDIN, DENHAMNA NAVATA
12 ABO, BAI ARLENE ALIM
13 ABUBAKAR, MUSLIMA ARIP
14 ABUTAZIL, SITTIE RAKMA MAYASA
15 ACMAD, BAI REENA JAMEELA INDE
16 ACOSTA, ALIFAH ALBANI
17 AFABLE, FRAMISH GRACE ENTERINA
18 AFRICA, AMABETH GUZMAN
19 AGASINO, FIEL MARTY ABADILLA
20 AGKONG, JOHARI MATANOG
21 AGUDOLO, KAREN GUZMAN
22 AGUILA, KRISTIAN ROD HERNANDEZ
23 AGUILELLA, MARY ANN AMAZONA
24 AGUILO, GINALYN SANGCO
25 AHMAD, SIDRATULMUNTAHA MOHAMUD
26 AKMAD, HAPSA PANAYAMAN
27 AKMADOR, NAPISA AGPANGAN
28 ALACON, MARIANNE AIDAN CRUZ
29 ALAMA, MART DINOLAN
30 ALAWADDIN, JURNIHAR KANGILUHAN
31 ALAWI, RADZMA BAGA
32 ALERTA, KEZIA CLAVERAZ
33 ALIB, CHANTILLY ALYS DINSAY
34 ALIH, NURWINDA AJING
35 ALIH, TADZMAHAL IBBAH
36 ALMANZOR, AZENITH CEREÑO
37 ALMARIO, ANDREA CLAIRE HUERTAS
38 ALMIÑE, EDALIN ALIWAY NAVARRO
39 ALON, MARISA ABDUL
40 AMAHIT, LUCKY MAGTALAS
41 AMANDORON, GLADYS MIER
42 AMARO, DANIELLE KAYE PASTRANA
43 AMBIL, SHIEZAN BUKLASAN
44 AMBUTONG, FREIZA ULOD
45 AMERIN, MASAUDA BANDAYING
46 AMILASAN, ERVINA IDRIS
47 AMILHUSSIN, RAINEMA ISNAIN
48 AMIRIL, HAYEZSA LADJAGANI
49 AMPARO, ROVI RUZZEL LYNE MAHIPUS
50 ANABISO, JESSAMINE SEGOVIA
51 ANINANG, CATHERINE VIESCA
52 ANTOLIN, SHIENA ROSE FERRER
53 ANTONIO, MARY ROSE MALIBIRAN
54 AQUINO, KARISSA KAY FERRER
55 ARALUDDIN, SHIEHAM SILUNGAN
56 AREVALO, CHAMPSEDINE DEL ROSARIO
57 AREVALO, CHRISTINA SY
58 AROLLADO, SHERA ZOLETA
59 ARTILLO, LLOYD MARSHAL CABILBIGAN
60 ASIS, MARIBEL JACOBO
61 ASJALI, MARIAM ALAMA
62 ASNAUL, AISA RAHMATULLAH
63 ATACADOR, CARINA PERALTA
64 ATARI, NADIA FE MASARIK
65 ATEGA, CHRISTIE NAJIRUL
66 AURON, AYMEE ENDRIGA
67 AVISADO, MA ANICA FEY SUGIAN
68 AVISO, AMARYBELL VILLAFLORES
69 AWADI, RIDZNA TAGAYAN
70 BABAISON, GALILEE GRACE AVILA
71 BACARAT, SAHAWI MUSA
72 BADAO, MA ESTELA RAQUIZA
73 BADUA, MARY JIMLANI
74 BAGANG, EVELYN DELOS REYES
75 BAHIAN, GEDUARD PAJARON
76 BAHJIN, HANAN LUY
77 BALAH, NORJANA MAAS
78 BALAQUI, LIBERTY CATCATAN
79 BALDECANAS, NELIAN BERYL SALDANA
80 BALISI, JENA ANA PALMA
81 BANANIA, SOZARAH JANE PIG-ANG
82 BARA, DARLINA ASTAPAN
83 BARTOLOME, EDWIN AGRA
84 BATILO, KRISTEL MAY DALIDA
85 BATIQUIN, CARISSA GALO
86 BATIQUIN, GERALDINE RALOTA
87 BATOON, VANESSA ANN BILLEDO
88 BAUTISTA, HANZEL ANN BAUTISTA
89 BAUTISTA, WARREN ANCHETA
90 BOAC, JULIE-REIANN ANONAS
91 BOADO, IRENE CAMACHO
92 BOLAÑO, EDGARDO CACHUELA
93 BOLAÑOS, JOHANNA GARBILES
94 BOLISLIS, RACHELLE LEKEN PELOLOC
95 BORLAGDATAN, HAZZELL PATIAG
96 BRINGAS, CARONA LADJAHASAN
97 BRIONES, JON-JON SUBIDO
98 BULON, MARHADA HAZAN
99 BUSTILLO, MARY JOY GUNGOB
100 CABANTING, FLORDELYN PALENZUELA
101 CABRESTANTE, JOSELITO ESPAÑOLA
102 CAHAYON, JENNYSOL MORALES
103 CALINGASAN, MARI-ANDRE TARIGA
104 CAMACHO, REMILYN CUETO
105 CAMAYA, ADAMS OCAMPO
106 CAMPOS, JOVELYN TAN
107 CANAYNAY, AL CRISOSTOMO
108 CANON, MARY CRIS DEL ROSARIO
109 CARANTO, JESSIE SERAFICA
110 CARLOS, JANIS JAPLIN DELOS REYES
111 CARPIZO, FERTUSHA GUTIERREZ
112 CASINO, SHEYNE MAGSUCANG
113 CASTILLO, LA-LYN BAUAN
114 CASTILLO, MAY ANN PAZ
115 CASTRO, SHANE CALIMPUSAN
116 CATIS, ZENITA ANNETTE SAMPARANI
117 CAYMAN, WELMAY FULGUERAS
118 CELLERO, IRENE EROLAN
119 CIA, BRYAN ADFRED LACANLALE
120 COCHING, LUZEL ATIENZA
121 CONSTANTINO, NIÑAMARIE ABIERA
122 CORPUZ, KAREN FRANCISCO
123 CORRAL, MARY JOYCE MACALINO
124 CRISTOBAL, CINDY TANGO
125 CRUZ, ARA EULALIA CUEVAS
126 CUATON, JOCELYN RASCA
127 CUSAIN, HUNAIDA SINSUAT
128 DAGUPAN, ADABELLE ECHAVEZ
129 DAILEG, MICHELLE REYES
130 DAVID, ANGELICA MATIC
131 DAWANA, DANA BIA GONZALES
132 DAYAO, KATHLEEN CARPIO
133 DE ASIS, MARY FAITH GREGORIO
134 DE CASTRO, QUEEN PAULENE TIRADOS
135 DE GUZMAN, MARY JANE MULLENO
136 DE GUZMAN, THERESE ZAMEGA FERRER
137 DELA CRUZ, HARIJA HASSAN
138 DELMAR, DEL-RAIZA UMABONG
139 DELOS REYES, LANILYN ZARA
140 DELUSA, WILSON IGANG
141 DEMONTEVERDE, ATHENA RELATOR
142 DENOSTA, TAMARA GRACE DE CASTRO
143 DEREQUITO, EDERLYN DAVAO
144 DIAZ, NESSIE ALFARO
145 DIMAPALAO, NUR-HAIR GUMAGA
146 DIMASISIL, MARK KING COTIANGCO
147 DIOLA, MAIDELYN AMIDO
148 DIONISIO, BERNADETTE MABAIT
149 DIVINAGRACIA, CLAIRE ELAINE LAURENTE
150 DIWA, NORAISA ENGCANG
151 DOLIT, ABIGAIL PASCUAL
152 DONES, EMMA BUENAVISTA
153 DUGASAN, SHEILA KALABUD
154 DUMAGUING, KATHERINE JUAN
155 DUQUE, SHEILA MARIE SORIANO
156 EBRAHIM, SITTIE LAMPAK
157 EBUGAN, JOAN JANDOMON
158 EBUS, NORMIA EDZLA
159 EDRADA, ROZIEL GERIMAY RUDICO
160 EMPERADOR, JAMES PAUL BAQUIRAN
161 ENCABO, JOSYL-ANN RAMAS
162 ENOJAS, IVY FAYE GANTES
163 ERISPE, JOHN NINE SERDENA
164 ESCABARTE, NELLY JANE RAMOS
165 ESMAEL, SAIMA BUGAWAS
166 ESMAIL, RAHMA KASIM
167 ESPINAR, SHEENA KRIS MARZAN
168 ESPINOSA, FATTEE-MAE SAMSUYA
169 ESPINOSA, JANET DIAZ
170 ESPINOSA, MA CECILIA DE GUZMAN
171 ESTABILLO, KRISTLE JOY IGLESIA
172 EVANGELISTA, KATHRYN BAUTISTA
173 FAJILAGUTAN, KAREN ANN DALIDA
174 FANTE, FRANCIA LANGITAN
175 FERAREZA, MILA MANILING
176 FERNANDEZ, MARIECATHERINE TABLAN
177 FERRER, ANA LIZA BARRIENTOS
178 FINCALE, MA DAVELLA FLAMIANO
179 GABION, LOREN DUGAN
180 GAGARIN, ERLAND BERNARDO
181 GALURA, JOSE MARI CUNANAN
182 GANCHERO, MARY JULIET ARENGA
183 GARCIA, CARMI LOU ANTINERO
184 GASPAY, JEROME BUENAVIDES
185 GAUS, AMIRAH MAGANDIA
186 GEGONE, APRIL MAGHANOY
187 GERENTE, NELVIN CADIZ
188 GEROMO, JEROME VARGAS
189 GINES, MARIAN GARCIA
190 GONZALES, JOCEL MARIE ASPIRAS
191 GUMAWA, CHRISTINEMAE CANTOR
192 GUNTANG, ROELLIE BAUTISTA
193 GUTIERREZ, MIRACLE SUBA
194 HADJI ABUBACAR, SITTI AISAH BARAOCOR
195 HADJILI, JUHAIRA UDDAH
196 HADJIRUL, DARMINA UTAL
197 HAILIL, MARIAM ZERNA
198 HAIRI, SARIPAH CAMSAIN
199 HALINA, JAYE ANN CONCEPCION
200 HAMSIRABI, NURHAINA ALI
201 HAMSIRANI, HANNAH LOU BERTOSO
202 HATALAN, SHALENE JAMALUDDIN
203 HERME, ROMEO JR SALDEVAR
204 HUESCA, JUVELYN HERRERA
205 HUSSIN, FATIMA DAPHNE CALUANG
206 HUSSIN, RASMIA ALIH
207 IBRA, ABDUSSALAM SULTAN
208 IBRAHIM, INDA RAHMA BAKIL
209 IMUS, CHERYL PEREZ
210 INOFINADA, RUTHMAY LA PASTORA
211 IRON, SHERMAHAL HAJIRAN
212 ISALOC, SHEENA MARIE ALMIRANTE
213 ISMAEL, MINA TADZRA MUKSAN
214 JAHARI, MAZNIE SAHIPA
215 JALMAANI, RANESSA MASANG
216 JAMANI, ARAQUIBA LOPITO
217 JAMASALI, BARSITTA AWALUDDIN
218 JAMSURI, CARNALYN JUNAIDI
219 JAUDALSO, DANILYN DATILES
220 JAWALI, DESDIMONA YUSOP
221 JIKIRON, NUR-RAIFA IRIBANI
222 JULIANES, HERACLEA JILL MAGNAYE
223 JUMALA, FHARIDA UDING
224 KAHALUDDIN, PERIAM HADJULA
225 KALIPAPA, ARBAIYA CANAPIA
226 KIRAM, MYRA MUSA
227 KUDER, JANARIA UMIH
228 KUNTONG, VICKY ABO
229 LAGANZON, MA LORETTE GAMBOA
230 LALUSIN, GLAIZA FACUNLA
231 LANGALAN, TARHATA BANTAS
232 LANGUIDO, WILMA DELISO
233 LANIOG, CHRISTIAN CORTEZ
234 LAQUI, IMELDA CHAVEZ
235 LAROCO, CYNTHIA JARAVATA
236 LASMARIAS, RHEA LAYOG
237 LATINA, MARIAN JOY CARREON
238 LAYUGAN, KATRINA-AUBREY RAMIREZ
239 LEONAR, KIEZILYN RHEA DICENA
240 LEONARDO, THEA MARIE
241 LERAZAN, FRANCISCA QUIRANTE
242 LINTANG, MANILYN CHIO
243 LIRAY, GRACE GIMAL
244 LLANTO, ELENITA BUENO
245 LLOBIA, DORIS LACASA
246 LU, FATHRISHIA MAING
247 LUMBRIA, LEZEL RANO
248 LUTIAN, NUR-AINA TABANO
249 MABANDES, MONAWARA ABDULLAH
250 MACALANGGAN, NORA NIAH NUNAY
251 MACALUNAS, CASMIRA MAGUINDRA
252 MACAPALLAG, MANILYN MALAYAO
253 MADSAHIPA, SHERWINA MILAHAD
254 MAGBANUA, JENNETTE DELABAHAN
255 MAHINAY, ARLYNE BUCALON
256 MAILIG, LEAH KATRINA DE OCAMPO
257 MALALUAN, GLIEZL ESPINOSA
258 MALANDE, NOUR-AIZAL MAJINJI
259 MALOLOY-ON, AMELIA BANGOT
260 MAMASAO, SITTIE HANIFA BOGABONG
261 MANANGAN, GELLIE MINA
262 MANGILOG, SITTI WILROGELMINA TAN
263 MANGKABONG, AYBEIN-SUOD UNOK
264 MANGODA, ISNAYA SOMALUG
265 MANGOMBAYA, JEHANNY BAJO
266 MANRIQUE, ANN CARMELA SAMPOLEO
267 MARAGGUN, EZELL SORIANO
268 MARCELO, SARAH MAE LIM
269 MARIANO, STEPHANIE IMEE FELIPE
270 MARMOL, MAREDITH LAGYAP
271 MARTILLAN, NICA JOY BARIATA
272 MARZAN, CATHYRIN SIBAYAN
273 MASANGYA, MAY ANN MABASA
274 MASUHUD, SEHA ARIP
275 MATA, RAQUEL JANE LAWAS
276 MATUROL, RANIA PAGAYAWAN
277 MENDOZA, AIRENE MERCADO
278 MENDOZA, LIEZL PESIGAN
279 MENDOZA, VANESSA ALANO
280 MENES, SHALIE BERMUDEZ
281 MIRANDA, SHERRY ROSE DE CHAVEZ
282 MOHAMMAD, MOHARA MUKARRAM
283 MOHAMMAD-NUR, FERDAUCIA HASSAN
284 MONTENEGRO, MA THERESA MALANA
285 MONTENEGRO, ROSHYLL MAE IMLANI
286 MUHAMMAD ALI, ESMAH SALENDAB
287 MUJALLA, ANIZA DAHAM
288 MUKIM, KISSRA TAN
289 MUNABIRUL, SHERAIDA BARRI
290 MUNDING, HAIFA JAMANI
291 MUNDOC, ALNEIZA MAE APPANG
292 MUNDOC, LADYNINA APRIL GELERA
293 MUTALIP, MUMTAZ MAHAL ALIH
294 NADERA, LORELIE BUTAO
295 NAPA, JO-ANN BILALE
296 NAZARETA, RHEEN ROSE DELGADO
297 NIETES, ELYEEN KIRSTY EUNICE ZABALA
298 NOCHE, MARIA CONCEPCION DAVALOS
299 NOR, NORHATA CAMSA
300 OBCENA, IVY DANCEL
301 ODIN, STEPHANIE MONTANER
302 OLVIDO, GLENN JHON SAYSON
303 OMAR, NORHAIMIE KUNGKA
304 ONG, ANGELIE BALAGTAS
305 ORDAS, RICHEL NOBLE
306 ORIO, JOSEPH ALEJO
307 PAGADURA, SHEILA MAE
308 PAGULAYAN, MARIETTA QUILANG
309 PAIGALAN, JENNY BAI AKMAD
310 PALAHUDDIN, ADAWIYA UDJID
311 PAMULARCO, MARY MARJORIE BALOLONG
312 PANANGGULON, BAI JHEWARDENE SANDIGAN
313 PANGANIBAN, MAE FLORENCE CRUZ
314 PANGANIBAN, MALAYA ARTISANO
315 PANZA, ROVIÑA ANTOÑERO
316 PAPA, ARLENE CALIBOSO
317 PARAGAS, GEORGE SANA
318 PASCUAL, JOAN AGUSTIN
319 PATARASA, ABDEL AZIZ ABDURASAD
320 PATARASA, FATRALYN MASARIK
321 PAYOPAS, SITTI NUR ABUBACAR
322 PENAMANTE, JONALENE UMEREZ
323 PERALTA, PAULA CAMILLE SABIJON
324 PEREZ, JENNYLYN ACOSTA
325 PEREZ, RAZEL DE GUZMAN
326 PILING, MELY GARI
327 PINTOR, CHARMAINE AUSTRIA
328 PONCIANO, ERNEST LEE REBLORA
329 PORTUGAL, JOY CARMONA
330 PRESENTE, SHERYLL ABENOJA
331 PRINO, APRIL ROSE LAMATA
332 PROCALLA, JOSEPH TORRENTO
333 PROJIMO, PRETTY PAMELA LUCERO
334 PULANCO, MICHELLE JUBAHAN
335 QUEME, JHONA MAE BARBASAN
336 RAFANAN, MARK ALFRED GUICO
337 RAGUINI, PRECY TABILON
338 RAMOS, CATHLENE KAY ANATALIO
339 RAMOS, LOUZELLE DIMAANO
340 RAPIZ, ANDIONIE MENDOZA
341 RAZED, RACMA MUSTAPHA
342 REGALADO, SHARON ARGUELLES
343 REGUA, SHENA RAFANAN
344 REYES, KATHLENNE JOY LABAGRIEL
345 RIMAS, CRISELDA CATBAGAN
346 RIZARI, SHELLA MAY CASTILLO
347 ROBLES, RIZELDA CALAVERA
348 ROMERO, CORY MARCOS
349 ROSILLAS, JENNIFER DELOS SANTOS
350 ROSILLAS, JENNY LYN RABULAN
351 SABANG, JENNELYN AREJA
352 SABDANI, AMINA AMMAD
353 SABDULLAH, HELLEN GUIABAL
354 SACANDAL, FAUZIAH YAP
355 SAGRADO, RUEL RAGAS
356 SAHIB, NURMIHAR KADIL
357 SAHUMAY, REYNAROSE HIMAR
358 SALAMANCA, R-C NEPOMUCENO
359 SALAO, SITTI JEHADA JEHAN TARANG
360 SALI, UMAYAH RUMAGUIA
361 SALVE, SHEENALYN MANO
362 SAMALAM, SOPHIA IBNOHAJI
363 SAMPANG, AN-RHADA MUHARIBAIN
364 SAMSURIN, NARSAM MOHAMMAD
365 SAN PEDRO, ERICK JAYSON GOMEZ
366 SANGKULA, FATIMA REHANIE LAJA
367 SANGKULA, JURHAIDA ANNI
368 SANTIAGO, HAZEL ANNE OLIVO
369 SANTOS, CARINA FLORENCE RAMOS
370 SANTOS, KAMIL ALYSSA MAE BARREDO
371 SANTOS, MARJUREY VILLAREAL
372 SARCE, JAYCELLE DAQUIS
373 SARDEA, MARJEANETTE AYAPANA
374 SARIBBON, RUAISA ARAPA
375 SARIP, GUIALILA LUMABAO
376 SARIP, NAWAL MAMAGAYAO
377 SARIPADA, AFIDA MUSLIMEN
378 SARMIENTO, ROCKY CAMERINO
379 SEBASTIAN, MARK ALDRINE FLORES
380 SENA, ANGELICA JINANG
381 SERENUELA, CHRISTIE PEARL GERAGA
382 SERRANO, MARISTEL ANNE ESCONDE
383 SIERRA, AJEE ANQUILLANO
384 SILVESTRE, LORRAINE ATIENZA
385 SIMPAO, JOYCE PANLILIO
386 SISON, CLARISA REYES
387 SITON, WENALYN CANENCIA
388 SITYAR, KAREN MAE MANUEL
389 SMITH, JUVY YBUT
390 SONDIA, MERLADY ROSE LLEGO
391 SULTAN, SITTIE RAINE MALATUS
392 SUMAMPIL, SUAIDA AMINO
393 TAGALOG, CATHERINE DELA PEÑA
394 TAHA, HAWADA BAHANG
395 TAHA, RUSKAINA SUAIB
396 TAMAYO, MARIAN DIZON
397 TANGKAAN, JUHAINA BANDAHALA
398 TARADJI, MISHELLE CAMLIAN
399 TARIPE, APRIL YDA CAMPOLLO
400 TARROZA, JHOANNA JANE WEE
401 TASIC, RYAN COCOY
402 TATONG, NOIME TANDI
403 TAWASIL, KHAZIA-REEM JUKNI
404 TAYABAS, MARIBEL RAMIREZ
405 TOLEDO, ARON CRIZALDO
406 TOPSAN, SHERWINA SIRULLA
407 TUAZON, PRINCESS CHARM CAPULONG
408 TUBO, EMILY EVANGELIO
409 ULAMA, FARIDA BALON
410 ULANDAY, MARIA CRISTINA PEREZ
411 ULAT, REGIELYN DAISY LAPATING
412 UMDA, NADIA ABUBAKAR
413 UMLAS, JOYCELYN FERNANDEZ
414 UMPAR, ANIDAH PORITO
415 UNAID, BAILANNUR MANGUMMA
416 URAK, NORBAILAH ANDAL
417 USMAN, MA BITUIN ANDRES
418 UY, CAROL CABADDU
419 VALENTON, MANILEN EBRADA
420 VALERIO, PRINCESS JOY BUTCHE
421 VELASCO, CATHERINE MANGENTE
422 VELASCO, JACKILOU OCAMPO
423 VERDEPRADO, GEMMA ALI
424 VICENTE, AURALYN GEGANTO
425 VIDAL, OPALYN FEIGH FLORES
426 VILLAFAÑE, DONALD BUSCATO
427 VILLAFLOR, MARIANNE PULGAN
428 VILLANUEVA, JENNIE LYN TIONGSON
429 VISITACION, MILAGROS GAPOL
430 WAHAB, MONINA RIGA
431 WAMAR, MARNELLI MAGNO
432 YARANON, TRISHA ANNE MENDOZA
433 YECYEC, ARMEE ALIÑAR
434 YUNTING, LIONEL IBONA
435 ZAGADA, GILBERT ABONITE
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