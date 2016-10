435 examinees pass the Nurse licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 435 out of 1,255 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No.N a m e

1 ABAO, FAMELA SANGKULA

2 ABDUHARI, BARSIMA HUSSIEN

3 ABDUL, MEDINA TITING

4 ABDUL, NORANI TATAK

5 ABDULA, PAIDA SAPPARI

6 ABDULFATTAH, JOHAINA ASTIH

7 ABDULLAH, NORMINA KAWILAN

8 ABDULLAH, SOHRA WANDAY

9 ABDULRAHMAN, LEAH SEDIK

10 ABES, MADELYN NEBREJA

11 ABIDIN, DENHAMNA NAVATA

12 ABO, BAI ARLENE ALIM

13 ABUBAKAR, MUSLIMA ARIP

14 ABUTAZIL, SITTIE RAKMA MAYASA

15 ACMAD, BAI REENA JAMEELA INDE

16 ACOSTA, ALIFAH ALBANI

17 AFABLE, FRAMISH GRACE ENTERINA

18 AFRICA, AMABETH GUZMAN

19 AGASINO, FIEL MARTY ABADILLA

20 AGKONG, JOHARI MATANOG

21 AGUDOLO, KAREN GUZMAN

22 AGUILA, KRISTIAN ROD HERNANDEZ

23 AGUILELLA, MARY ANN AMAZONA

24 AGUILO, GINALYN SANGCO

25 AHMAD, SIDRATULMUNTAHA MOHAMUD

26 AKMAD, HAPSA PANAYAMAN

27 AKMADOR, NAPISA AGPANGAN

28 ALACON, MARIANNE AIDAN CRUZ

29 ALAMA, MART DINOLAN

30 ALAWADDIN, JURNIHAR KANGILUHAN

31 ALAWI, RADZMA BAGA

32 ALERTA, KEZIA CLAVERAZ

33 ALIB, CHANTILLY ALYS DINSAY

34 ALIH, NURWINDA AJING

35 ALIH, TADZMAHAL IBBAH

36 ALMANZOR, AZENITH CEREÑO

37 ALMARIO, ANDREA CLAIRE HUERTAS

38 ALMIÑE, EDALIN ALIWAY NAVARRO

39 ALON, MARISA ABDUL

40 AMAHIT, LUCKY MAGTALAS

41 AMANDORON, GLADYS MIER

42 AMARO, DANIELLE KAYE PASTRANA

43 AMBIL, SHIEZAN BUKLASAN

44 AMBUTONG, FREIZA ULOD

45 AMERIN, MASAUDA BANDAYING

46 AMILASAN, ERVINA IDRIS

47 AMILHUSSIN, RAINEMA ISNAIN

48 AMIRIL, HAYEZSA LADJAGANI

49 AMPARO, ROVI RUZZEL LYNE MAHIPUS

50 ANABISO, JESSAMINE SEGOVIA

51 ANINANG, CATHERINE VIESCA

52 ANTOLIN, SHIENA ROSE FERRER

53 ANTONIO, MARY ROSE MALIBIRAN

54 AQUINO, KARISSA KAY FERRER

55 ARALUDDIN, SHIEHAM SILUNGAN

56 AREVALO, CHAMPSEDINE DEL ROSARIO

57 AREVALO, CHRISTINA SY

58 AROLLADO, SHERA ZOLETA

59 ARTILLO, LLOYD MARSHAL CABILBIGAN

60 ASIS, MARIBEL JACOBO

61 ASJALI, MARIAM ALAMA

62 ASNAUL, AISA RAHMATULLAH

63 ATACADOR, CARINA PERALTA

64 ATARI, NADIA FE MASARIK

65 ATEGA, CHRISTIE NAJIRUL

66 AURON, AYMEE ENDRIGA

67 AVISADO, MA ANICA FEY SUGIAN

68 AVISO, AMARYBELL VILLAFLORES

69 AWADI, RIDZNA TAGAYAN

70 BABAISON, GALILEE GRACE AVILA

71 BACARAT, SAHAWI MUSA

72 BADAO, MA ESTELA RAQUIZA

73 BADUA, MARY JIMLANI

74 BAGANG, EVELYN DELOS REYES

75 BAHIAN, GEDUARD PAJARON

76 BAHJIN, HANAN LUY

77 BALAH, NORJANA MAAS

78 BALAQUI, LIBERTY CATCATAN

79 BALDECANAS, NELIAN BERYL SALDANA

80 BALISI, JENA ANA PALMA

81 BANANIA, SOZARAH JANE PIG-ANG

82 BARA, DARLINA ASTAPAN

83 BARTOLOME, EDWIN AGRA

84 BATILO, KRISTEL MAY DALIDA

85 BATIQUIN, CARISSA GALO

86 BATIQUIN, GERALDINE RALOTA

87 BATOON, VANESSA ANN BILLEDO

88 BAUTISTA, HANZEL ANN BAUTISTA

89 BAUTISTA, WARREN ANCHETA

90 BOAC, JULIE-REIANN ANONAS

91 BOADO, IRENE CAMACHO

92 BOLAÑO, EDGARDO CACHUELA

93 BOLAÑOS, JOHANNA GARBILES

94 BOLISLIS, RACHELLE LEKEN PELOLOC

95 BORLAGDATAN, HAZZELL PATIAG

96 BRINGAS, CARONA LADJAHASAN

97 BRIONES, JON-JON SUBIDO

98 BULON, MARHADA HAZAN

99 BUSTILLO, MARY JOY GUNGOB

100 CABANTING, FLORDELYN PALENZUELA

101 CABRESTANTE, JOSELITO ESPAÑOLA

102 CAHAYON, JENNYSOL MORALES

103 CALINGASAN, MARI-ANDRE TARIGA

104 CAMACHO, REMILYN CUETO

105 CAMAYA, ADAMS OCAMPO

106 CAMPOS, JOVELYN TAN

107 CANAYNAY, AL CRISOSTOMO

108 CANON, MARY CRIS DEL ROSARIO

109 CARANTO, JESSIE SERAFICA

110 CARLOS, JANIS JAPLIN DELOS REYES

111 CARPIZO, FERTUSHA GUTIERREZ

112 CASINO, SHEYNE MAGSUCANG

113 CASTILLO, LA-LYN BAUAN

114 CASTILLO, MAY ANN PAZ

115 CASTRO, SHANE CALIMPUSAN

116 CATIS, ZENITA ANNETTE SAMPARANI

117 CAYMAN, WELMAY FULGUERAS

118 CELLERO, IRENE EROLAN

119 CIA, BRYAN ADFRED LACANLALE

120 COCHING, LUZEL ATIENZA

121 CONSTANTINO, NIÑAMARIE ABIERA

122 CORPUZ, KAREN FRANCISCO

123 CORRAL, MARY JOYCE MACALINO

124 CRISTOBAL, CINDY TANGO

125 CRUZ, ARA EULALIA CUEVAS

126 CUATON, JOCELYN RASCA

127 CUSAIN, HUNAIDA SINSUAT

128 DAGUPAN, ADABELLE ECHAVEZ

129 DAILEG, MICHELLE REYES

130 DAVID, ANGELICA MATIC

131 DAWANA, DANA BIA GONZALES

132 DAYAO, KATHLEEN CARPIO

133 DE ASIS, MARY FAITH GREGORIO

134 DE CASTRO, QUEEN PAULENE TIRADOS

135 DE GUZMAN, MARY JANE MULLENO

136 DE GUZMAN, THERESE ZAMEGA FERRER

137 DELA CRUZ, HARIJA HASSAN

138 DELMAR, DEL-RAIZA UMABONG

139 DELOS REYES, LANILYN ZARA

140 DELUSA, WILSON IGANG

141 DEMONTEVERDE, ATHENA RELATOR

142 DENOSTA, TAMARA GRACE DE CASTRO

143 DEREQUITO, EDERLYN DAVAO

144 DIAZ, NESSIE ALFARO

145 DIMAPALAO, NUR-HAIR GUMAGA

146 DIMASISIL, MARK KING COTIANGCO

147 DIOLA, MAIDELYN AMIDO

148 DIONISIO, BERNADETTE MABAIT

149 DIVINAGRACIA, CLAIRE ELAINE LAURENTE

150 DIWA, NORAISA ENGCANG

151 DOLIT, ABIGAIL PASCUAL

152 DONES, EMMA BUENAVISTA

153 DUGASAN, SHEILA KALABUD

154 DUMAGUING, KATHERINE JUAN

155 DUQUE, SHEILA MARIE SORIANO

156 EBRAHIM, SITTIE LAMPAK

157 EBUGAN, JOAN JANDOMON

158 EBUS, NORMIA EDZLA

159 EDRADA, ROZIEL GERIMAY RUDICO

160 EMPERADOR, JAMES PAUL BAQUIRAN

161 ENCABO, JOSYL-ANN RAMAS

162 ENOJAS, IVY FAYE GANTES

163 ERISPE, JOHN NINE SERDENA

164 ESCABARTE, NELLY JANE RAMOS

165 ESMAEL, SAIMA BUGAWAS

166 ESMAIL, RAHMA KASIM

167 ESPINAR, SHEENA KRIS MARZAN

168 ESPINOSA, FATTEE-MAE SAMSUYA

169 ESPINOSA, JANET DIAZ

170 ESPINOSA, MA CECILIA DE GUZMAN

171 ESTABILLO, KRISTLE JOY IGLESIA

172 EVANGELISTA, KATHRYN BAUTISTA

173 FAJILAGUTAN, KAREN ANN DALIDA

174 FANTE, FRANCIA LANGITAN

175 FERAREZA, MILA MANILING

176 FERNANDEZ, MARIECATHERINE TABLAN

177 FERRER, ANA LIZA BARRIENTOS

178 FINCALE, MA DAVELLA FLAMIANO

179 GABION, LOREN DUGAN

180 GAGARIN, ERLAND BERNARDO

181 GALURA, JOSE MARI CUNANAN

182 GANCHERO, MARY JULIET ARENGA

183 GARCIA, CARMI LOU ANTINERO

184 GASPAY, JEROME BUENAVIDES

185 GAUS, AMIRAH MAGANDIA

186 GEGONE, APRIL MAGHANOY

187 GERENTE, NELVIN CADIZ

188 GEROMO, JEROME VARGAS

189 GINES, MARIAN GARCIA

190 GONZALES, JOCEL MARIE ASPIRAS

191 GUMAWA, CHRISTINEMAE CANTOR

192 GUNTANG, ROELLIE BAUTISTA

193 GUTIERREZ, MIRACLE SUBA

194 HADJI ABUBACAR, SITTI AISAH BARAOCOR

195 HADJILI, JUHAIRA UDDAH

196 HADJIRUL, DARMINA UTAL

197 HAILIL, MARIAM ZERNA

198 HAIRI, SARIPAH CAMSAIN

199 HALINA, JAYE ANN CONCEPCION

200 HAMSIRABI, NURHAINA ALI

201 HAMSIRANI, HANNAH LOU BERTOSO

202 HATALAN, SHALENE JAMALUDDIN

203 HERME, ROMEO JR SALDEVAR

204 HUESCA, JUVELYN HERRERA

205 HUSSIN, FATIMA DAPHNE CALUANG

206 HUSSIN, RASMIA ALIH

207 IBRA, ABDUSSALAM SULTAN

208 IBRAHIM, INDA RAHMA BAKIL

209 IMUS, CHERYL PEREZ

210 INOFINADA, RUTHMAY LA PASTORA

211 IRON, SHERMAHAL HAJIRAN

212 ISALOC, SHEENA MARIE ALMIRANTE

213 ISMAEL, MINA TADZRA MUKSAN

214 JAHARI, MAZNIE SAHIPA

215 JALMAANI, RANESSA MASANG

216 JAMANI, ARAQUIBA LOPITO

217 JAMASALI, BARSITTA AWALUDDIN

218 JAMSURI, CARNALYN JUNAIDI

219 JAUDALSO, DANILYN DATILES

220 JAWALI, DESDIMONA YUSOP

221 JIKIRON, NUR-RAIFA IRIBANI

222 JULIANES, HERACLEA JILL MAGNAYE

223 JUMALA, FHARIDA UDING

224 KAHALUDDIN, PERIAM HADJULA

225 KALIPAPA, ARBAIYA CANAPIA

226 KIRAM, MYRA MUSA

227 KUDER, JANARIA UMIH

228 KUNTONG, VICKY ABO

229 LAGANZON, MA LORETTE GAMBOA

230 LALUSIN, GLAIZA FACUNLA

231 LANGALAN, TARHATA BANTAS

232 LANGUIDO, WILMA DELISO

233 LANIOG, CHRISTIAN CORTEZ

234 LAQUI, IMELDA CHAVEZ

235 LAROCO, CYNTHIA JARAVATA

236 LASMARIAS, RHEA LAYOG

237 LATINA, MARIAN JOY CARREON

238 LAYUGAN, KATRINA-AUBREY RAMIREZ

239 LEONAR, KIEZILYN RHEA DICENA

240 LEONARDO, THEA MARIE

241 LERAZAN, FRANCISCA QUIRANTE

242 LINTANG, MANILYN CHIO

243 LIRAY, GRACE GIMAL

244 LLANTO, ELENITA BUENO

245 LLOBIA, DORIS LACASA

246 LU, FATHRISHIA MAING

247 LUMBRIA, LEZEL RANO

248 LUTIAN, NUR-AINA TABANO

249 MABANDES, MONAWARA ABDULLAH

250 MACALANGGAN, NORA NIAH NUNAY

251 MACALUNAS, CASMIRA MAGUINDRA

252 MACAPALLAG, MANILYN MALAYAO

253 MADSAHIPA, SHERWINA MILAHAD

254 MAGBANUA, JENNETTE DELABAHAN

255 MAHINAY, ARLYNE BUCALON

256 MAILIG, LEAH KATRINA DE OCAMPO

257 MALALUAN, GLIEZL ESPINOSA

258 MALANDE, NOUR-AIZAL MAJINJI

259 MALOLOY-ON, AMELIA BANGOT

260 MAMASAO, SITTIE HANIFA BOGABONG

261 MANANGAN, GELLIE MINA

262 MANGILOG, SITTI WILROGELMINA TAN

263 MANGKABONG, AYBEIN-SUOD UNOK

264 MANGODA, ISNAYA SOMALUG

265 MANGOMBAYA, JEHANNY BAJO

266 MANRIQUE, ANN CARMELA SAMPOLEO

267 MARAGGUN, EZELL SORIANO

268 MARCELO, SARAH MAE LIM

269 MARIANO, STEPHANIE IMEE FELIPE

270 MARMOL, MAREDITH LAGYAP

271 MARTILLAN, NICA JOY BARIATA

272 MARZAN, CATHYRIN SIBAYAN

273 MASANGYA, MAY ANN MABASA

274 MASUHUD, SEHA ARIP

275 MATA, RAQUEL JANE LAWAS

276 MATUROL, RANIA PAGAYAWAN

277 MENDOZA, AIRENE MERCADO

278 MENDOZA, LIEZL PESIGAN

279 MENDOZA, VANESSA ALANO

280 MENES, SHALIE BERMUDEZ

281 MIRANDA, SHERRY ROSE DE CHAVEZ

282 MOHAMMAD, MOHARA MUKARRAM

283 MOHAMMAD-NUR, FERDAUCIA HASSAN

284 MONTENEGRO, MA THERESA MALANA

285 MONTENEGRO, ROSHYLL MAE IMLANI

286 MUHAMMAD ALI, ESMAH SALENDAB

287 MUJALLA, ANIZA DAHAM

288 MUKIM, KISSRA TAN

289 MUNABIRUL, SHERAIDA BARRI

290 MUNDING, HAIFA JAMANI

291 MUNDOC, ALNEIZA MAE APPANG

292 MUNDOC, LADYNINA APRIL GELERA

293 MUTALIP, MUMTAZ MAHAL ALIH

294 NADERA, LORELIE BUTAO

295 NAPA, JO-ANN BILALE

296 NAZARETA, RHEEN ROSE DELGADO

297 NIETES, ELYEEN KIRSTY EUNICE ZABALA

298 NOCHE, MARIA CONCEPCION DAVALOS

299 NOR, NORHATA CAMSA

300 OBCENA, IVY DANCEL

301 ODIN, STEPHANIE MONTANER

302 OLVIDO, GLENN JHON SAYSON

303 OMAR, NORHAIMIE KUNGKA

304 ONG, ANGELIE BALAGTAS

305 ORDAS, RICHEL NOBLE

306 ORIO, JOSEPH ALEJO

307 PAGADURA, SHEILA MAE

308 PAGULAYAN, MARIETTA QUILANG

309 PAIGALAN, JENNY BAI AKMAD

310 PALAHUDDIN, ADAWIYA UDJID

311 PAMULARCO, MARY MARJORIE BALOLONG

312 PANANGGULON, BAI JHEWARDENE SANDIGAN

313 PANGANIBAN, MAE FLORENCE CRUZ

314 PANGANIBAN, MALAYA ARTISANO

315 PANZA, ROVIÑA ANTOÑERO

316 PAPA, ARLENE CALIBOSO

317 PARAGAS, GEORGE SANA

318 PASCUAL, JOAN AGUSTIN

319 PATARASA, ABDEL AZIZ ABDURASAD

320 PATARASA, FATRALYN MASARIK

321 PAYOPAS, SITTI NUR ABUBACAR

322 PENAMANTE, JONALENE UMEREZ

323 PERALTA, PAULA CAMILLE SABIJON

324 PEREZ, JENNYLYN ACOSTA

325 PEREZ, RAZEL DE GUZMAN

326 PILING, MELY GARI

327 PINTOR, CHARMAINE AUSTRIA

328 PONCIANO, ERNEST LEE REBLORA

329 PORTUGAL, JOY CARMONA

330 PRESENTE, SHERYLL ABENOJA

331 PRINO, APRIL ROSE LAMATA

332 PROCALLA, JOSEPH TORRENTO

333 PROJIMO, PRETTY PAMELA LUCERO

334 PULANCO, MICHELLE JUBAHAN

335 QUEME, JHONA MAE BARBASAN

336 RAFANAN, MARK ALFRED GUICO

337 RAGUINI, PRECY TABILON

338 RAMOS, CATHLENE KAY ANATALIO

339 RAMOS, LOUZELLE DIMAANO

340 RAPIZ, ANDIONIE MENDOZA

341 RAZED, RACMA MUSTAPHA

342 REGALADO, SHARON ARGUELLES

343 REGUA, SHENA RAFANAN

344 REYES, KATHLENNE JOY LABAGRIEL

345 RIMAS, CRISELDA CATBAGAN

346 RIZARI, SHELLA MAY CASTILLO

347 ROBLES, RIZELDA CALAVERA

348 ROMERO, CORY MARCOS

349 ROSILLAS, JENNIFER DELOS SANTOS

350 ROSILLAS, JENNY LYN RABULAN

351 SABANG, JENNELYN AREJA

352 SABDANI, AMINA AMMAD

353 SABDULLAH, HELLEN GUIABAL

354 SACANDAL, FAUZIAH YAP

355 SAGRADO, RUEL RAGAS

356 SAHIB, NURMIHAR KADIL

357 SAHUMAY, REYNAROSE HIMAR

358 SALAMANCA, R-C NEPOMUCENO

359 SALAO, SITTI JEHADA JEHAN TARANG

360 SALI, UMAYAH RUMAGUIA

361 SALVE, SHEENALYN MANO

362 SAMALAM, SOPHIA IBNOHAJI

363 SAMPANG, AN-RHADA MUHARIBAIN

364 SAMSURIN, NARSAM MOHAMMAD

365 SAN PEDRO, ERICK JAYSON GOMEZ

366 SANGKULA, FATIMA REHANIE LAJA

367 SANGKULA, JURHAIDA ANNI

368 SANTIAGO, HAZEL ANNE OLIVO

369 SANTOS, CARINA FLORENCE RAMOS

370 SANTOS, KAMIL ALYSSA MAE BARREDO

371 SANTOS, MARJUREY VILLAREAL

372 SARCE, JAYCELLE DAQUIS

373 SARDEA, MARJEANETTE AYAPANA

374 SARIBBON, RUAISA ARAPA

375 SARIP, GUIALILA LUMABAO

376 SARIP, NAWAL MAMAGAYAO

377 SARIPADA, AFIDA MUSLIMEN

378 SARMIENTO, ROCKY CAMERINO

379 SEBASTIAN, MARK ALDRINE FLORES

380 SENA, ANGELICA JINANG

381 SERENUELA, CHRISTIE PEARL GERAGA

382 SERRANO, MARISTEL ANNE ESCONDE

383 SIERRA, AJEE ANQUILLANO

384 SILVESTRE, LORRAINE ATIENZA

385 SIMPAO, JOYCE PANLILIO

386 SISON, CLARISA REYES

387 SITON, WENALYN CANENCIA

388 SITYAR, KAREN MAE MANUEL

389 SMITH, JUVY YBUT

390 SONDIA, MERLADY ROSE LLEGO

391 SULTAN, SITTIE RAINE MALATUS

392 SUMAMPIL, SUAIDA AMINO

393 TAGALOG, CATHERINE DELA PEÑA

394 TAHA, HAWADA BAHANG

395 TAHA, RUSKAINA SUAIB

396 TAMAYO, MARIAN DIZON

397 TANGKAAN, JUHAINA BANDAHALA

398 TARADJI, MISHELLE CAMLIAN

399 TARIPE, APRIL YDA CAMPOLLO

400 TARROZA, JHOANNA JANE WEE

401 TASIC, RYAN COCOY

402 TATONG, NOIME TANDI

403 TAWASIL, KHAZIA-REEM JUKNI

404 TAYABAS, MARIBEL RAMIREZ

405 TOLEDO, ARON CRIZALDO

406 TOPSAN, SHERWINA SIRULLA

407 TUAZON, PRINCESS CHARM CAPULONG

408 TUBO, EMILY EVANGELIO

409 ULAMA, FARIDA BALON

410 ULANDAY, MARIA CRISTINA PEREZ

411 ULAT, REGIELYN DAISY LAPATING

412 UMDA, NADIA ABUBAKAR

413 UMLAS, JOYCELYN FERNANDEZ

414 UMPAR, ANIDAH PORITO

415 UNAID, BAILANNUR MANGUMMA

416 URAK, NORBAILAH ANDAL

417 USMAN, MA BITUIN ANDRES

418 UY, CAROL CABADDU

419 VALENTON, MANILEN EBRADA

420 VALERIO, PRINCESS JOY BUTCHE

421 VELASCO, CATHERINE MANGENTE

422 VELASCO, JACKILOU OCAMPO

423 VERDEPRADO, GEMMA ALI

424 VICENTE, AURALYN GEGANTO

425 VIDAL, OPALYN FEIGH FLORES

426 VILLAFAÑE, DONALD BUSCATO

427 VILLAFLOR, MARIANNE PULGAN

428 VILLANUEVA, JENNIE LYN TIONGSON

429 VISITACION, MILAGROS GAPOL

430 WAHAB, MONINA RIGA

431 WAMAR, MARNELLI MAGNO

432 YARANON, TRISHA ANNE MENDOZA

433 YECYEC, ARMEE ALIÑAR

434 YUNTING, LIONEL IBONA

435 ZAGADA, GILBERT ABONITE

