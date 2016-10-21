Friday, October 21, 2016
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    435 examinees pass the Nurse licensure exams – Middle East

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 435 out of 1,255 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

     Seq. No.N a m e

    1 ABAO, FAMELA  SANGKULA
    2 ABDUHARI, BARSIMA  HUSSIEN
    3 ABDUL, MEDINA  TITING
    4 ABDUL, NORANI  TATAK
    5 ABDULA, PAIDA  SAPPARI
    6 ABDULFATTAH, JOHAINA  ASTIH
    7 ABDULLAH, NORMINA  KAWILAN
    8 ABDULLAH, SOHRA  WANDAY
    9 ABDULRAHMAN, LEAH  SEDIK
    10 ABES, MADELYN  NEBREJA
    11 ABIDIN, DENHAMNA  NAVATA
    12 ABO, BAI ARLENE  ALIM
    13 ABUBAKAR, MUSLIMA  ARIP
    14 ABUTAZIL, SITTIE RAKMA  MAYASA
    15 ACMAD, BAI REENA JAMEELA  INDE
    16 ACOSTA, ALIFAH  ALBANI
    17 AFABLE, FRAMISH GRACE  ENTERINA
    18 AFRICA, AMABETH  GUZMAN
    19 AGASINO, FIEL MARTY  ABADILLA
    20 AGKONG, JOHARI  MATANOG
    21 AGUDOLO, KAREN  GUZMAN
    22 AGUILA, KRISTIAN ROD  HERNANDEZ
    23 AGUILELLA, MARY ANN  AMAZONA
    24 AGUILO, GINALYN  SANGCO
    25 AHMAD, SIDRATULMUNTAHA  MOHAMUD
    26 AKMAD, HAPSA  PANAYAMAN
    27 AKMADOR, NAPISA  AGPANGAN
    28 ALACON, MARIANNE AIDAN  CRUZ
    29 ALAMA, MART  DINOLAN
    30 ALAWADDIN, JURNIHAR  KANGILUHAN
    31 ALAWI, RADZMA  BAGA
    32 ALERTA, KEZIA  CLAVERAZ
    33 ALIB, CHANTILLY ALYS  DINSAY
    34 ALIH, NURWINDA  AJING
    35 ALIH, TADZMAHAL  IBBAH
    36 ALMANZOR, AZENITH  CEREÑO
    37 ALMARIO, ANDREA CLAIRE  HUERTAS
    38 ALMIÑE, EDALIN ALIWAY  NAVARRO
    39 ALON, MARISA  ABDUL
    40 AMAHIT, LUCKY  MAGTALAS
    41 AMANDORON, GLADYS  MIER
    42 AMARO, DANIELLE KAYE  PASTRANA
    43 AMBIL, SHIEZAN  BUKLASAN
    44 AMBUTONG, FREIZA  ULOD
    45 AMERIN, MASAUDA  BANDAYING
    46 AMILASAN, ERVINA  IDRIS
    47 AMILHUSSIN, RAINEMA  ISNAIN
    48 AMIRIL, HAYEZSA  LADJAGANI
    49 AMPARO, ROVI RUZZEL LYNE  MAHIPUS
    50 ANABISO, JESSAMINE  SEGOVIA
    51 ANINANG, CATHERINE  VIESCA
    52 ANTOLIN, SHIENA ROSE  FERRER
    53 ANTONIO, MARY ROSE  MALIBIRAN
    54 AQUINO, KARISSA KAY  FERRER
    55 ARALUDDIN, SHIEHAM  SILUNGAN
    56 AREVALO, CHAMPSEDINE  DEL ROSARIO
    57 AREVALO, CHRISTINA  SY
    58 AROLLADO, SHERA  ZOLETA
    59 ARTILLO, LLOYD MARSHAL  CABILBIGAN
    60 ASIS, MARIBEL  JACOBO
    61 ASJALI, MARIAM  ALAMA
    62 ASNAUL, AISA  RAHMATULLAH
    63 ATACADOR, CARINA  PERALTA
    64 ATARI, NADIA FE  MASARIK
    65 ATEGA, CHRISTIE  NAJIRUL
    66 AURON, AYMEE  ENDRIGA
    67 AVISADO, MA ANICA FEY  SUGIAN
    68 AVISO, AMARYBELL  VILLAFLORES
    69 AWADI, RIDZNA  TAGAYAN
    70 BABAISON, GALILEE GRACE  AVILA
    71 BACARAT, SAHAWI  MUSA
    72 BADAO, MA ESTELA  RAQUIZA
    73 BADUA, MARY  JIMLANI
    74 BAGANG, EVELYN  DELOS REYES
    75 BAHIAN, GEDUARD  PAJARON
    76 BAHJIN, HANAN  LUY
    77 BALAH, NORJANA  MAAS
    78 BALAQUI, LIBERTY  CATCATAN
    79 BALDECANAS, NELIAN BERYL  SALDANA
    80 BALISI, JENA ANA  PALMA
    81 BANANIA, SOZARAH JANE  PIG-ANG
    82 BARA, DARLINA  ASTAPAN
    83 BARTOLOME, EDWIN  AGRA
    84 BATILO, KRISTEL MAY  DALIDA
    85 BATIQUIN, CARISSA  GALO
    86 BATIQUIN, GERALDINE  RALOTA
    87 BATOON, VANESSA ANN  BILLEDO
    88 BAUTISTA, HANZEL ANN  BAUTISTA
    89 BAUTISTA, WARREN  ANCHETA
    90 BOAC, JULIE-REIANN  ANONAS
    91 BOADO, IRENE  CAMACHO
    92 BOLAÑO, EDGARDO  CACHUELA
    93 BOLAÑOS, JOHANNA  GARBILES
    94 BOLISLIS, RACHELLE LEKEN  PELOLOC
    95 BORLAGDATAN, HAZZELL  PATIAG
    96 BRINGAS, CARONA  LADJAHASAN
    97 BRIONES, JON-JON  SUBIDO
    98 BULON, MARHADA  HAZAN
    99 BUSTILLO, MARY JOY  GUNGOB
    100 CABANTING, FLORDELYN  PALENZUELA
    101 CABRESTANTE, JOSELITO  ESPAÑOLA
    102 CAHAYON, JENNYSOL  MORALES
    103 CALINGASAN, MARI-ANDRE  TARIGA
    104 CAMACHO, REMILYN  CUETO
    105 CAMAYA, ADAMS  OCAMPO
    106 CAMPOS, JOVELYN  TAN
    107 CANAYNAY, AL  CRISOSTOMO
    108 CANON, MARY CRIS  DEL ROSARIO
    109 CARANTO, JESSIE  SERAFICA
    110 CARLOS, JANIS JAPLIN  DELOS REYES
    111 CARPIZO, FERTUSHA  GUTIERREZ
    112 CASINO, SHEYNE  MAGSUCANG
    113 CASTILLO, LA-LYN  BAUAN
    114 CASTILLO, MAY ANN  PAZ
    115 CASTRO, SHANE  CALIMPUSAN
    116 CATIS, ZENITA ANNETTE  SAMPARANI
    117 CAYMAN, WELMAY  FULGUERAS
    118 CELLERO, IRENE  EROLAN
    119 CIA, BRYAN ADFRED  LACANLALE
    120 COCHING, LUZEL  ATIENZA
    121 CONSTANTINO, NIÑAMARIE  ABIERA
    122 CORPUZ, KAREN  FRANCISCO
    123 CORRAL, MARY JOYCE  MACALINO
    124 CRISTOBAL, CINDY  TANGO
    125 CRUZ, ARA EULALIA  CUEVAS
    126 CUATON, JOCELYN  RASCA
    127 CUSAIN, HUNAIDA  SINSUAT
    128 DAGUPAN, ADABELLE  ECHAVEZ
    129 DAILEG, MICHELLE  REYES
    130 DAVID, ANGELICA  MATIC
    131 DAWANA, DANA BIA  GONZALES
    132 DAYAO, KATHLEEN  CARPIO
    133 DE ASIS, MARY FAITH  GREGORIO
    134 DE CASTRO, QUEEN PAULENE  TIRADOS
    135 DE GUZMAN, MARY JANE  MULLENO
    136 DE GUZMAN, THERESE ZAMEGA  FERRER
    137 DELA CRUZ, HARIJA  HASSAN
    138 DELMAR, DEL-RAIZA  UMABONG
    139 DELOS REYES, LANILYN  ZARA
    140 DELUSA, WILSON  IGANG
    141 DEMONTEVERDE, ATHENA  RELATOR
    142 DENOSTA, TAMARA GRACE  DE CASTRO
    143 DEREQUITO, EDERLYN  DAVAO
    144 DIAZ, NESSIE  ALFARO
    145 DIMAPALAO, NUR-HAIR  GUMAGA
    146 DIMASISIL, MARK KING  COTIANGCO
    147 DIOLA, MAIDELYN  AMIDO
    148 DIONISIO, BERNADETTE  MABAIT
    149 DIVINAGRACIA, CLAIRE ELAINE  LAURENTE
    150 DIWA, NORAISA  ENGCANG
    151 DOLIT, ABIGAIL  PASCUAL
    152 DONES, EMMA  BUENAVISTA
    153 DUGASAN, SHEILA  KALABUD
    154 DUMAGUING, KATHERINE  JUAN
    155 DUQUE, SHEILA MARIE  SORIANO
    156 EBRAHIM, SITTIE  LAMPAK
    157 EBUGAN, JOAN  JANDOMON
    158 EBUS, NORMIA  EDZLA
    159 EDRADA, ROZIEL GERIMAY  RUDICO
    160 EMPERADOR, JAMES PAUL  BAQUIRAN
    161 ENCABO, JOSYL-ANN  RAMAS
    162 ENOJAS, IVY FAYE  GANTES
    163 ERISPE, JOHN NINE  SERDENA
    164 ESCABARTE, NELLY JANE  RAMOS
    165 ESMAEL, SAIMA  BUGAWAS
    166 ESMAIL, RAHMA  KASIM
    167 ESPINAR, SHEENA KRIS  MARZAN
    168 ESPINOSA, FATTEE-MAE  SAMSUYA
    169 ESPINOSA, JANET  DIAZ
    170 ESPINOSA, MA CECILIA  DE GUZMAN
    171 ESTABILLO, KRISTLE JOY  IGLESIA
    172 EVANGELISTA, KATHRYN  BAUTISTA
    173 FAJILAGUTAN, KAREN ANN  DALIDA
    174 FANTE, FRANCIA  LANGITAN
    175 FERAREZA, MILA  MANILING
    176 FERNANDEZ, MARIECATHERINE  TABLAN
    177 FERRER, ANA LIZA  BARRIENTOS
    178 FINCALE, MA DAVELLA  FLAMIANO
    179 GABION, LOREN  DUGAN
    180 GAGARIN, ERLAND  BERNARDO
    181 GALURA, JOSE MARI  CUNANAN
    182 GANCHERO, MARY JULIET  ARENGA
    183 GARCIA, CARMI LOU  ANTINERO
    184 GASPAY, JEROME  BUENAVIDES
    185 GAUS, AMIRAH  MAGANDIA
    186 GEGONE, APRIL  MAGHANOY
    187 GERENTE, NELVIN  CADIZ
    188 GEROMO, JEROME  VARGAS
    189 GINES, MARIAN  GARCIA
    190 GONZALES, JOCEL MARIE  ASPIRAS
    191 GUMAWA, CHRISTINEMAE  CANTOR
    192 GUNTANG, ROELLIE  BAUTISTA
    193 GUTIERREZ, MIRACLE  SUBA
    194 HADJI ABUBACAR, SITTI AISAH  BARAOCOR
    195 HADJILI, JUHAIRA  UDDAH
    196 HADJIRUL, DARMINA  UTAL
    197 HAILIL, MARIAM  ZERNA
    198 HAIRI, SARIPAH  CAMSAIN
    199 HALINA, JAYE ANN  CONCEPCION
    200 HAMSIRABI, NURHAINA  ALI
    201 HAMSIRANI, HANNAH LOU  BERTOSO
    202 HATALAN, SHALENE  JAMALUDDIN
    203 HERME, ROMEO JR  SALDEVAR
    204 HUESCA, JUVELYN  HERRERA
    205 HUSSIN, FATIMA DAPHNE  CALUANG
    206 HUSSIN, RASMIA  ALIH
    207 IBRA, ABDUSSALAM  SULTAN
    208 IBRAHIM, INDA RAHMA  BAKIL
    209 IMUS, CHERYL  PEREZ
    210 INOFINADA, RUTHMAY  LA PASTORA
    211 IRON, SHERMAHAL  HAJIRAN
    212 ISALOC, SHEENA MARIE  ALMIRANTE
    213 ISMAEL, MINA TADZRA  MUKSAN
    214 JAHARI, MAZNIE  SAHIPA
    215 JALMAANI, RANESSA  MASANG
    216 JAMANI, ARAQUIBA  LOPITO
    217 JAMASALI, BARSITTA  AWALUDDIN
    218 JAMSURI, CARNALYN  JUNAIDI
    219 JAUDALSO, DANILYN  DATILES
    220 JAWALI, DESDIMONA  YUSOP
    221 JIKIRON, NUR-RAIFA  IRIBANI
    222 JULIANES, HERACLEA JILL  MAGNAYE
    223 JUMALA, FHARIDA  UDING
    224 KAHALUDDIN, PERIAM  HADJULA
    225 KALIPAPA, ARBAIYA  CANAPIA
    226 KIRAM, MYRA  MUSA
    227 KUDER, JANARIA  UMIH
    228 KUNTONG, VICKY  ABO
    229 LAGANZON, MA LORETTE  GAMBOA
    230 LALUSIN, GLAIZA  FACUNLA
    231 LANGALAN, TARHATA  BANTAS
    232 LANGUIDO, WILMA  DELISO
    233 LANIOG, CHRISTIAN  CORTEZ
    234 LAQUI, IMELDA  CHAVEZ
    235 LAROCO, CYNTHIA  JARAVATA
    236 LASMARIAS, RHEA  LAYOG
    237 LATINA, MARIAN JOY  CARREON
    238 LAYUGAN, KATRINA-AUBREY  RAMIREZ
    239 LEONAR, KIEZILYN RHEA  DICENA
    240 LEONARDO, THEA MARIE
    241 LERAZAN, FRANCISCA  QUIRANTE
    242 LINTANG, MANILYN  CHIO
    243 LIRAY, GRACE  GIMAL
    244 LLANTO, ELENITA  BUENO
    245 LLOBIA, DORIS  LACASA
    246 LU, FATHRISHIA  MAING
    247 LUMBRIA, LEZEL  RANO
    248 LUTIAN, NUR-AINA  TABANO
    249 MABANDES, MONAWARA  ABDULLAH
    250 MACALANGGAN, NORA NIAH  NUNAY
    251 MACALUNAS, CASMIRA  MAGUINDRA
    252 MACAPALLAG, MANILYN  MALAYAO
    253 MADSAHIPA, SHERWINA  MILAHAD
    254 MAGBANUA, JENNETTE  DELABAHAN
    255 MAHINAY, ARLYNE  BUCALON
    256 MAILIG, LEAH KATRINA  DE OCAMPO
    257 MALALUAN, GLIEZL  ESPINOSA
    258 MALANDE, NOUR-AIZAL  MAJINJI
    259 MALOLOY-ON, AMELIA  BANGOT
    260 MAMASAO, SITTIE HANIFA  BOGABONG
    261 MANANGAN, GELLIE  MINA
    262 MANGILOG, SITTI WILROGELMINA  TAN
    263 MANGKABONG, AYBEIN-SUOD  UNOK
    264 MANGODA, ISNAYA  SOMALUG
    265 MANGOMBAYA, JEHANNY  BAJO
    266 MANRIQUE, ANN CARMELA  SAMPOLEO
    267 MARAGGUN, EZELL  SORIANO
    268 MARCELO, SARAH MAE  LIM
    269 MARIANO, STEPHANIE IMEE  FELIPE
    270 MARMOL, MAREDITH  LAGYAP
    271 MARTILLAN, NICA JOY  BARIATA
    272 MARZAN, CATHYRIN  SIBAYAN
    273 MASANGYA, MAY ANN  MABASA
    274 MASUHUD, SEHA  ARIP
    275 MATA, RAQUEL JANE  LAWAS
    276 MATUROL, RANIA  PAGAYAWAN
    277 MENDOZA, AIRENE  MERCADO
    278 MENDOZA, LIEZL  PESIGAN
    279 MENDOZA, VANESSA  ALANO
    280 MENES, SHALIE  BERMUDEZ
    281 MIRANDA, SHERRY ROSE  DE CHAVEZ
    282 MOHAMMAD, MOHARA  MUKARRAM
    283 MOHAMMAD-NUR, FERDAUCIA  HASSAN
    284 MONTENEGRO, MA THERESA  MALANA
    285 MONTENEGRO, ROSHYLL MAE  IMLANI
    286 MUHAMMAD ALI, ESMAH  SALENDAB
    287 MUJALLA, ANIZA  DAHAM
    288 MUKIM, KISSRA  TAN
    289 MUNABIRUL, SHERAIDA  BARRI
    290 MUNDING, HAIFA  JAMANI
    291 MUNDOC, ALNEIZA MAE  APPANG
    292 MUNDOC, LADYNINA APRIL  GELERA
    293 MUTALIP, MUMTAZ MAHAL  ALIH
    294 NADERA, LORELIE  BUTAO
    295 NAPA, JO-ANN  BILALE
    296 NAZARETA, RHEEN ROSE  DELGADO
    297 NIETES, ELYEEN KIRSTY EUNICE  ZABALA
    298 NOCHE, MARIA CONCEPCION  DAVALOS
    299 NOR, NORHATA  CAMSA
    300 OBCENA, IVY  DANCEL
    301 ODIN, STEPHANIE  MONTANER
    302 OLVIDO, GLENN JHON  SAYSON
    303 OMAR, NORHAIMIE  KUNGKA
    304 ONG, ANGELIE  BALAGTAS
    305 ORDAS, RICHEL  NOBLE
    306 ORIO, JOSEPH  ALEJO
    307 PAGADURA, SHEILA MAE
    308 PAGULAYAN, MARIETTA  QUILANG
    309 PAIGALAN, JENNY BAI  AKMAD
    310 PALAHUDDIN, ADAWIYA  UDJID
    311 PAMULARCO, MARY MARJORIE  BALOLONG
    312 PANANGGULON, BAI JHEWARDENE  SANDIGAN
    313 PANGANIBAN, MAE FLORENCE  CRUZ
    314 PANGANIBAN, MALAYA  ARTISANO
    315 PANZA, ROVIÑA  ANTOÑERO
    316 PAPA, ARLENE  CALIBOSO
    317 PARAGAS, GEORGE  SANA
    318 PASCUAL, JOAN  AGUSTIN
    319 PATARASA, ABDEL AZIZ  ABDURASAD
    320 PATARASA, FATRALYN  MASARIK
    321 PAYOPAS, SITTI NUR  ABUBACAR
    322 PENAMANTE, JONALENE  UMEREZ
    323 PERALTA, PAULA CAMILLE  SABIJON
    324 PEREZ, JENNYLYN  ACOSTA
    325 PEREZ, RAZEL  DE GUZMAN
    326 PILING, MELY  GARI
    327 PINTOR, CHARMAINE  AUSTRIA
    328 PONCIANO, ERNEST LEE  REBLORA
    329 PORTUGAL, JOY  CARMONA
    330 PRESENTE, SHERYLL  ABENOJA
    331 PRINO, APRIL ROSE  LAMATA
    332 PROCALLA, JOSEPH  TORRENTO
    333 PROJIMO, PRETTY PAMELA  LUCERO
    334 PULANCO, MICHELLE  JUBAHAN
    335 QUEME, JHONA MAE  BARBASAN
    336 RAFANAN, MARK ALFRED  GUICO
    337 RAGUINI, PRECY  TABILON
    338 RAMOS, CATHLENE KAY  ANATALIO
    339 RAMOS, LOUZELLE  DIMAANO
    340 RAPIZ, ANDIONIE  MENDOZA
    341 RAZED, RACMA  MUSTAPHA
    342 REGALADO, SHARON  ARGUELLES
    343 REGUA, SHENA  RAFANAN
    344 REYES, KATHLENNE JOY  LABAGRIEL
    345 RIMAS, CRISELDA  CATBAGAN
    346 RIZARI, SHELLA MAY  CASTILLO
    347 ROBLES, RIZELDA  CALAVERA
    348 ROMERO, CORY  MARCOS
    349 ROSILLAS, JENNIFER  DELOS SANTOS
    350 ROSILLAS, JENNY LYN  RABULAN
    351 SABANG, JENNELYN  AREJA
    352 SABDANI, AMINA  AMMAD
    353 SABDULLAH, HELLEN  GUIABAL
    354 SACANDAL, FAUZIAH  YAP
    355 SAGRADO, RUEL  RAGAS
    356 SAHIB, NURMIHAR  KADIL
    357 SAHUMAY, REYNAROSE  HIMAR
    358 SALAMANCA, R-C  NEPOMUCENO
    359 SALAO, SITTI JEHADA JEHAN  TARANG
    360 SALI, UMAYAH  RUMAGUIA
    361 SALVE, SHEENALYN  MANO
    362 SAMALAM, SOPHIA  IBNOHAJI
    363 SAMPANG, AN-RHADA  MUHARIBAIN
    364 SAMSURIN, NARSAM  MOHAMMAD
    365 SAN PEDRO, ERICK JAYSON  GOMEZ
    366 SANGKULA, FATIMA REHANIE  LAJA
    367 SANGKULA, JURHAIDA  ANNI
    368 SANTIAGO, HAZEL ANNE  OLIVO
    369 SANTOS, CARINA FLORENCE  RAMOS
    370 SANTOS, KAMIL ALYSSA MAE  BARREDO
    371 SANTOS, MARJUREY  VILLAREAL
    372 SARCE, JAYCELLE  DAQUIS
    373 SARDEA, MARJEANETTE  AYAPANA
    374 SARIBBON, RUAISA  ARAPA
    375 SARIP, GUIALILA  LUMABAO
    376 SARIP, NAWAL  MAMAGAYAO
    377 SARIPADA, AFIDA  MUSLIMEN
    378 SARMIENTO, ROCKY  CAMERINO
    379 SEBASTIAN, MARK ALDRINE  FLORES
    380 SENA, ANGELICA  JINANG
    381 SERENUELA, CHRISTIE PEARL  GERAGA
    382 SERRANO, MARISTEL ANNE  ESCONDE
    383 SIERRA, AJEE  ANQUILLANO
    384 SILVESTRE, LORRAINE  ATIENZA
    385 SIMPAO, JOYCE  PANLILIO
    386 SISON, CLARISA  REYES
    387 SITON, WENALYN  CANENCIA
    388 SITYAR, KAREN MAE  MANUEL
    389 SMITH, JUVY  YBUT
    390 SONDIA, MERLADY ROSE  LLEGO
    391 SULTAN, SITTIE RAINE  MALATUS
    392 SUMAMPIL, SUAIDA  AMINO
    393 TAGALOG, CATHERINE  DELA PEÑA
    394 TAHA, HAWADA  BAHANG
    395 TAHA, RUSKAINA  SUAIB
    396 TAMAYO, MARIAN  DIZON
    397 TANGKAAN, JUHAINA  BANDAHALA
    398 TARADJI, MISHELLE  CAMLIAN
    399 TARIPE, APRIL YDA  CAMPOLLO
    400 TARROZA, JHOANNA JANE  WEE
    401 TASIC, RYAN  COCOY
    402 TATONG, NOIME  TANDI
    403 TAWASIL, KHAZIA-REEM  JUKNI
    404 TAYABAS, MARIBEL  RAMIREZ
    405 TOLEDO, ARON  CRIZALDO
    406 TOPSAN, SHERWINA  SIRULLA
    407 TUAZON, PRINCESS CHARM  CAPULONG
    408 TUBO, EMILY  EVANGELIO
    409 ULAMA, FARIDA  BALON
    410 ULANDAY, MARIA CRISTINA  PEREZ
    411 ULAT, REGIELYN DAISY  LAPATING
    412 UMDA, NADIA  ABUBAKAR
    413 UMLAS, JOYCELYN  FERNANDEZ
    414 UMPAR, ANIDAH  PORITO
    415 UNAID, BAILANNUR  MANGUMMA
    416 URAK, NORBAILAH  ANDAL
    417 USMAN, MA BITUIN  ANDRES
    418 UY, CAROL  CABADDU
    419 VALENTON, MANILEN  EBRADA
    420 VALERIO, PRINCESS JOY  BUTCHE
    421 VELASCO, CATHERINE  MANGENTE
    422 VELASCO, JACKILOU  OCAMPO
    423 VERDEPRADO, GEMMA  ALI
    424 VICENTE, AURALYN  GEGANTO
    425 VIDAL, OPALYN FEIGH  FLORES
    426 VILLAFAÑE, DONALD  BUSCATO
    427 VILLAFLOR, MARIANNE  PULGAN
    428 VILLANUEVA, JENNIE LYN  TIONGSON
    429 VISITACION, MILAGROS  GAPOL
    430 WAHAB, MONINA  RIGA
    431 WAMAR, MARNELLI  MAGNO
    432 YARANON, TRISHA ANNE  MENDOZA
    433 YECYEC, ARMEE  ALIÑAR
    434 YUNTING, LIONEL  IBONA
    435 ZAGADA, GILBERT  ABONITE

    NOTHING FOLLOWS———————-

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