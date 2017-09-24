45 examinees pass the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 45 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this September 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABUEL, ANTONIO JR MAÑO
2 AMBRAY, ANSELMO JR PILONES
3 AMON, MARVIN BARROS
4 BALMES, ARCHIE FLORESTA
5 BAUTISTA, ARNEL NIÑOFRANCO
6 BAUTRO, MARIA JOSENIA RAMOS
7 BERGADO, JEFFREY DALANGBAYAN
8 BUENAVISTA, BRENT ARGUELLES
9 CAIDIC, GIL TABIN
10 CAPALAD, EBENEZER BERNABE
11 CARPIO, RICARDO III ROLDAN
12 CARRANZO, REY RUTA
13 CASTRO, FIDEL CAYSIDO
14 CHAN, WILLIAM TABILOG
15 CORONADO, APOLINARIO JR NAVEA
16 DE JESUS, ROMWIL FONTELERA
17 DE VERA, ARNOLD PAZ
18 DELA CRUZ, MARTIN JR FLORES
19 DELA CRUZ, REYNALDO SILVESTRE
20 DIGAMON, AREN DAGATAN
21 FORTUNA, HUGO CRISANTO LUNA
22 GATMAITAN, EDGAR MUYCO
23 ISIP, ROBERTO JR DAYAON
24 LAGARE, SYLAS ARISTEO ARITCHETA
25 LINGAO, FREDERICK HERNANDEZ
26 LURICA, EDSEL PADILLA
27 MANLAPIG, ALLAN FRANCIS BARELA
28 MELIG, ROXANNE APRIL ACABA
29 MILLA, JOBIERT TABALUS
30 MIÑOZA, FRANCIS PER BROÑOLA
31 MODINA, MARK DELA CUESTA
32 ONG, GONZALO JR GUATNO
33 PEÑA, PERLANDO DAGANDAN
34 QUIBA, QUIRLIE QUINTANA
35 REYES, EDDIEDIOS SAGRITALO
36 ROCIO, ROSELYN CALINGASAN
37 ROSALDA, ERNESTO JR URRIQUIA
38 SALINDAYAO, EDUARDO
39 SANTELLA, ALEXANDER RIPARIP
40 SUANCO, ROY ELMER SEMILLA
41 TOBIAS, JO-JO GARCIA
42 TORREJOS, ALFIE GENITA
43 VERGEL, ANDRES TE
44 YUTUC, ROY YAN
45 ZOZOBRADO, JUN NOEL ASIS
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