Sunday, September 24, 2017
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    45 examinees pass the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 45 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this September 2017.

    Seq. No.           N a m e

    1 ABUEL, ANTONIO JR MAÑO
    2 AMBRAY, ANSELMO JR PILONES
    3 AMON, MARVIN BARROS
    4 BALMES, ARCHIE FLORESTA
    5 BAUTISTA, ARNEL NIÑOFRANCO
    6 BAUTRO, MARIA JOSENIA RAMOS
    7 BERGADO, JEFFREY DALANGBAYAN
    8 BUENAVISTA, BRENT ARGUELLES
    9 CAIDIC, GIL TABIN
    10 CAPALAD, EBENEZER BERNABE
    11 CARPIO, RICARDO III ROLDAN
    12 CARRANZO, REY RUTA
    13 CASTRO, FIDEL CAYSIDO
    14 CHAN, WILLIAM TABILOG
    15 CORONADO, APOLINARIO JR NAVEA
    16 DE JESUS, ROMWIL FONTELERA
    17 DE VERA, ARNOLD PAZ
    18 DELA CRUZ, MARTIN JR FLORES
    19 DELA CRUZ, REYNALDO SILVESTRE
    20 DIGAMON, AREN DAGATAN
    21 FORTUNA, HUGO CRISANTO LUNA
    22 GATMAITAN, EDGAR MUYCO
    23 ISIP, ROBERTO JR DAYAON
    24 LAGARE, SYLAS ARISTEO ARITCHETA
    25 LINGAO, FREDERICK HERNANDEZ
    26 LURICA, EDSEL PADILLA
    27 MANLAPIG, ALLAN FRANCIS BARELA
    28 MELIG, ROXANNE APRIL ACABA
    29 MILLA, JOBIERT TABALUS
    30 MIÑOZA, FRANCIS PER BROÑOLA
    31 MODINA, MARK DELA CUESTA
    32 ONG, GONZALO JR GUATNO
    33 PEÑA, PERLANDO DAGANDAN
    34 QUIBA, QUIRLIE QUINTANA
    35 REYES, EDDIEDIOS SAGRITALO
    36 ROCIO, ROSELYN CALINGASAN
    37 ROSALDA, ERNESTO JR URRIQUIA
    38 SALINDAYAO, EDUARDO
    39 SANTELLA, ALEXANDER RIPARIP
    40 SUANCO, ROY ELMER SEMILLA
    41 TOBIAS, JO-JO GARCIA
    42 TORREJOS, ALFIE GENITA
    43 VERGEL, ANDRES TE
    44 YUTUC, ROY YAN
    45 ZOZOBRADO, JUN NOEL ASIS

    NOTHING FOLLOWS———————-

     

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