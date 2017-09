45 examinees pass the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 45 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this September 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABUEL, ANTONIO JR MAÑO

2 AMBRAY, ANSELMO JR PILONES

3 AMON, MARVIN BARROS

4 BALMES, ARCHIE FLORESTA

5 BAUTISTA, ARNEL NIÑOFRANCO

6 BAUTRO, MARIA JOSENIA RAMOS

7 BERGADO, JEFFREY DALANGBAYAN

8 BUENAVISTA, BRENT ARGUELLES

9 CAIDIC, GIL TABIN

10 CAPALAD, EBENEZER BERNABE

11 CARPIO, RICARDO III ROLDAN

12 CARRANZO, REY RUTA

13 CASTRO, FIDEL CAYSIDO

14 CHAN, WILLIAM TABILOG

15 CORONADO, APOLINARIO JR NAVEA

16 DE JESUS, ROMWIL FONTELERA

17 DE VERA, ARNOLD PAZ

18 DELA CRUZ, MARTIN JR FLORES

19 DELA CRUZ, REYNALDO SILVESTRE

20 DIGAMON, AREN DAGATAN

21 FORTUNA, HUGO CRISANTO LUNA

22 GATMAITAN, EDGAR MUYCO

23 ISIP, ROBERTO JR DAYAON

24 LAGARE, SYLAS ARISTEO ARITCHETA

25 LINGAO, FREDERICK HERNANDEZ

26 LURICA, EDSEL PADILLA

27 MANLAPIG, ALLAN FRANCIS BARELA

28 MELIG, ROXANNE APRIL ACABA

29 MILLA, JOBIERT TABALUS

30 MIÑOZA, FRANCIS PER BROÑOLA

31 MODINA, MARK DELA CUESTA

32 ONG, GONZALO JR GUATNO

33 PEÑA, PERLANDO DAGANDAN

34 QUIBA, QUIRLIE QUINTANA

35 REYES, EDDIEDIOS SAGRITALO

36 ROCIO, ROSELYN CALINGASAN

37 ROSALDA, ERNESTO JR URRIQUIA

38 SALINDAYAO, EDUARDO

39 SANTELLA, ALEXANDER RIPARIP

40 SUANCO, ROY ELMER SEMILLA

41 TOBIAS, JO-JO GARCIA

42 TORREJOS, ALFIE GENITA

43 VERGEL, ANDRES TE

44 YUTUC, ROY YAN

45 ZOZOBRADO, JUN NOEL ASIS

NOTHING FOLLOWS———————-