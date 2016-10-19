Wednesday, October 19, 2016
    • The Manila Times Online
    The Manila Times Online
    You are at:»»»457 examinees pass the Fisheries Technologist licensure exams

    457 examinees pass the Fisheries Technologist licensure exams

    0
    By on on The Latest News, Today's Breaking News

    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 457 out of 1,391 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tuguegarao this October 2016.

    Seq. No. N a m e

    1  ABEJERO, EDEN  FONTECHA
    2  ABEJON, DHAN GINO  FABRIGAS
    3  ABILAR, MARCO  REMETIO
    4  ABING, MARLON  FABILLAR
    5  ACCION, CHRISTEL MAE  GINES
    6  ACCION, MARVIN  MADEJA
    7  ACUPIDO, JESSA  BAGUINDO
    8  ADORA, SANDRO  SOCORRO
    9  AGBAY, JASON  WAHING
    10  AGUADA, DEZAMAE  AGUINALDO
    11  AGUILAR, LYZA  ESTARAS
    12  AGUILAR, MADELYN  LERIN
    13  ALARCIO, JASON  BASE
    14  ALBERCA, PEDRO JR  HOLASCA
    15  ALEJOS, MARLON  SUBIDO
    16  ALIMENTO, NECODAISY  LOZANO
    17  ALINDONG, ADOLF  MALMISA
    18  ALOLOD, GARNER ALGO  LANGOTE
    19  AMAL, ANNABELLE  GUIAPAL
    20  AMARILLENTO, CLYDE MAE  CHAN
    21  AMIGABLE, JAMIL  AMBUYOC
    22  AMLANI, MERILYN  QUE
    23  ANAGARAN, SOLOMON  LAZARTE
    24  ANGELES, CARLOS  CHAVEZ
    25  ANGKANAN, MOHATIR  USMAN
    26  ANTENOR, LEONARDO  SALCEDO
    27  APACIBLE, ROSE ANN  RAMIREZ
    28  APAN, MICHAEL ROBERT  ORTIZ
    29  APAT, ELVIAN  PETALLO
    30  AQUINO, DIVINE REINE  SALAZAR
    31  AQUINO, GOLDYN ANNE  GAZZINGAN
    32  AQUINO, MICHELLE GRACE  BAUTISTA
    33  ARELLANO, JENNAH MAE  ARQUILLO
    34  AREVALO, BENYL JOHN  ALTICHE
    35  ARGARIN, TRAZARAH HANOOF  ELPEDES
    36  ARSA, CLIFORD  POLO
    37  ASAYTUNO, REIZEL  LACISTE
    38  ASUNCION, MARICRIS  BAESA
    39  ATAYDE, RODOLFO JR  DOCTOR
    40  AVISO, HAZEL ANN  TEPACIA
    41  AZARES, FELAN  ALMOJUELA
    42  BADILLA, JOVELLIE ROSE  TOMENLACO
    43  BADIOLA, SEGUNDINO  RAGASA
    44  BAEL, ANDRO  CAYOBIT
    45  BAGUINBIN, DARNA  MAGBANUA
    46  BAIN, RESMYR  GARAY
    47  BALAJEBOCO, DANIEL JR  GUASIS
    48  BALDOZA, BERNAJOCELE JALYN  SICATIN
    49  BALLECO, CHARITY  BINANG
    50  BALLESTA, FRENI JUNE  GATERA
    51  BALUNAN, RIELYN  LOSARIA
    52  BANA, YVETTE KARMILLE  TAMBULE
    53  BANATE, HARLYN  MANACPO
    54  BANCAERIN, CHAMBERLANE  JIMENEZ
    55  BANGOT, CINDY GRACE  MANGILALA
    56  BANICOD, RIZA JANE  SERDEÑA
    57  BANUELOS, ANHELY  CORDERO
    58  BARAL, JANET  LUCITO
    59  BARAQUIEL, CAMILLE  BUDY
    60  BAROY, JENNIFER  ATIDO
    61  BARRIOS, SHELOU  CASTILLANO
    62  BATAPA, ANN MARIE  TAPALES
    63  BATAY, BYRON  CERADO
    64  BAUGAN, ROSE ANNE  CARONONGAN
    65  BAUTISTA, JAMELA  CALOSA
    66  BAUTISTA, JUSTIN NILJOHN ERROL  AMBONG
    67  BAUTISTA, MICHAEL  ARGUELLES
    68  BAUTISTA, RIZALYN  JIMENEZ
    69  BAYRON, ROGELIO JR  BERNALDEZ
    70  BELAS, NADINE  NGITNGIT
    71  BELINGON, AUBREY  DAO-AN
    72  BELLUGA, RUSSELL BOBB  TORLAO
    73  BELMONTE, RHEALYN  ESTUR
    74  BENIGNO, MARIEL  CAPUNO
    75  BENOSA, LEAH  VILLANUEVA
    76  BESANA, ROZEL  MORDENO
    77  BIAG, DARWIN  CAMACHO
    78  BONGAT, JENNILYN  BELLO
    79  BONIFACIO, MEGAN BERNADETH  DELA CRUZ
    80  BORBE, JOHN ERIC  PITALLANA
    81  BORIGAS, SHIELA MAE  ARANTE
    82  BORNASAL, AIZA  CELLONA
    83  BORROMEO, MARITONI  CARILLO
    84  BOSE, RAFAELA  CARRIAGA
    85  BRACEROS, MA FATIMA  VILLACILLO
    86  BRAGA, JAMES  SARIBA
    87  BRAVO, MARY ANN  MENDOZA
    88  BRUNIO, JOANNE  OLEO
    89  BRUTAS, KRISTEL  BANICO
    90  BRUZAS, APRILYN  GORDUIZ
    91  BUCOL, GARRY  RAGOS
    92  BUEN, NOEL JOY  CERENO
    93  BUETA, JOENHEL  MENDOZA
    94  BUGARIN, JIM BRYAN  TARUC
    95  BUMACOD, ERICSON  PAGODPOD
    96  BUNAYOG, JOHN PAUL  LOAYON
    97  CABABA, KENNETH  PASARABA
    98  CABALLERO, REY  JOMENTO
    99  CABASAN, RAMONITO JR  NALANGAN
    100  CABONITA, LOVELY  CARBON  101  CABUGAO, ISABEL  ADRI
    102  CADANGIN, JOSEL  FULLIDO
    103  CADLUM, PRIVY JANE  CAINGLET
    104  CADORNIGARA, QUIRESA MAE  CADIGAL
    105  CAIGOY, JANT CRES  CAINGLET
    106  CALLE, LALA GRACE  EDIS
    107  CAM-ANI, DEXTER  MALAMNAO
    108  CAMINO, CHERRY GAY  CAMANGA
    109  CANCINO, ROLANDO  AQUINO
    110  CANDO, ELMER  NICOLAS
    111  CANDONES, JAYSON  GALOTA
    112  CANONICO, MARIA CRISTINA  ESMADE
    113  CANQUIN, SHIELA  ROQUE
    114  CANTOR, CRISPIN MIKE  NATIVIDAD
    115  CAQUILALA, MICHELL  URBANO
    116  CARACAS, ABEGAIL  CAROLINO
    117  CAROLINO, LOVELLA  CUARESMA
    118  CARPIO, JACKIELYN  REYES
    119  CASTAÑO, TRISTAN  TEJANO
    120  CASTRO, CHERYL  DAYTIC
    121  CATABAY, JUNARD  AVELINO
    122  CATALUÑA, ALBERT JOHN  CLAVICILLAS
    123  CATBAGAN, RICARDO  VILLENA
    124  CATINGGAN, ALFEL LOUIE  ROQUILLAS
    125  CATIWALAAN, RYAN  LERIOS
    126  CAYABO, GENESE DIVINE  BRAGANSA
    127  CAYLAP, ZOSIMO JR  CLAVANO
    128  CEPE, MARY GRACE  BARRAMEDA
    129  CHAN, JUSTIN PAUL  DIONELA
    130  CID, JORDAN  BONGAT
    131  CLAVEL, PHOEBEE  OBAFIAL
    132  CLAVERO, AC  SARMIENTO
    133  CLEOFE, ZAIREEN  BROSAS
    134  CONSIGNA, MARK JUNE  SARAUS
    135  CONSULAR, NOELAMY JADE  FORONDA
    136  CONTANTE, JENZ  CLUTARIO
    137  CORDERO, CHRISTIAN  PARDILLO
    138  CORPUZ, HEIDI  QUIBOYEN
    139  CORVERA, DIANA  SALUDO
    140  COSTES, MANOLO JR  FULATCHE
    141  CUADRO, JANSEN  CONDAT
    142  CUNA, NERISSA  DALIGDIG
    143  DALISAY, CRISTINE  HUGO
    144  DALMA, CAREN  MECOZA
    145  DALOGDOG, JESSA MAY  REPALDA
    146  DALUMPINES, KAYCELLE  FRIAS
    147  DANIEL, ROSEMARIE  VIÑEZA
    148  DAVID, DINA  SABER
    149  DAYANAN, CHELLA MAE  AMBA
    150  DE EYOY, JOHN REY  BULANTE  151  DE GUIA, ARREN CHRISTIAN  MENDOZA
    152  DE GUZMAN, MARCO  FLORES
    153  DE GUZMAN, MARK EDRIAN  DAVID
    154  DE LA PEÑA, ROY  BRETAÑA
    155  DE MESA, JOHN VINCENT  BALBIERAN
    156  DE OCAMPO, JOSHUA  ALMARIO
    157  DE VERA, JO ANN  LAGOTA
    158  DE VERA, MARK ANTHONY  GUTIERREZ
    159  DECHETAN, DENNIS  CAPONPON
    160  DEL CARMEN, RICA  SALAGA
    161  DEL PILAR, RICARDO IV  CAHIDO
    162  DEL ROSARIO, ERNESTO JR  SAVELLANO
    163  DEL ROSARIO, HANS CHRISTIAN  CORNEZ
    164  DELA PEÑA, JAYSON  DANO
    165  DELA TORRE, LORIEDEL  FALALIMPA
    166  DELIZON, KHE JEAN  TUBA
    167  DELOS SANTOS, DANIELA MAE  PLATA
    168  DEQUILLA, RACHEL ANN  MORANTE
    169  DIAGBEL, KAREN JANE  MOCORRO
    170  DICDIQUIN, NOIMIE ROSE  BIGALBAL
    171  DIMAANO, JILESA  SULIT
    172  DIMAIWAT, GINALYN  OCFEMIA
    173  DOCTOLERO, JEMUEL  SAGUN
    174  DUALAN, LUVINA  LOPEZ
    175  DULDULAO, RONELIO  HIDALGO
    176  DULNUAN, ROCHELLE  DAYAG
    177  DUYA, KEVEEN  BELGADO
    178  EDIANON, ABEGAIL  DOLOROSO
    179  EGOS, JAYRALDEN  CARANGUE
    180  EJIDA, JAMAICA  BUTON
    181  EMPANIA, MILLICENT  PANTALEON
    182  ENGUANCHO, GERARD  ESPLANA
    183  ENRIQUEZ, MARVIN  CAPINDING
    184  ENRIQUEZ, MELVIN  BUMAGAT
    185  ENTILA, MEAGAN ROSE  QUEZON
    186  ERANDIO, LEO JR  PALOMAR
    187  ERGINO, KRISTEN  LOPEZ
    188  EROY, WILJOY  ANDANG
    189  ESCOBIDO, RONALD
    190  ESMATAO, RITZ ANN  SUGANOB
    191  ESMOLO, RUBIE  IBAÑEZ
    192  ESPAÑOLA, LOVELY FE  MARTE
    193  ESPENIDA, SHIENA MAY  BALADJAY
    194  ESQUIJO, MICHAEL  BRIONES
    195  ESTAPIA, GELOURD  BUSCANO
    196  ESTAPIA, KATRINA  BUSCANO
    197  ESTRADA, MARK GIL  BERNABE
    198  ETANG, EDEN  DABATOS
    199  EVANGELISTA, JEROME  CESTINA
    200  EVARISTO, LOIDA BLANCA  MOLENA
    201  EXTREMADURA, VENUS  LAURESTA
    202  FABIA, CRISTIAN HANZEL  GENTILES
    203  FABIOSA, NOEME  PIT
    204  FANTONALGO, RAYMUND  NOBLE
    205  FAUSTINO, FIDELA  BALDIVIA
    206  FENIZA, ROSABETH  BALITA
    207  FERMARAN, MICHELLE JOY  LAZO
    208  FERNANDEZ, CLIFORD  LIWAN
    209  FERNANDEZ, SHEENA MAE  CARPENTERO
    210  FERREL, ALGIE  ORTOJAN
    211  FIEDALAN, FRITZ DUSTIN  MAZO
    212  FIGURON, EUNICE  ACHUELA
    213  FLORECE, CHRISTINE MARIE  CALA-OR
    214  FLORES, JOHN REY  RACINES
    215  FORONDA, PHILIP JOHN  LAGAO
    216  FRANCISCO, DESIREE  DE PEDRO
    217  FRANCISCO, FARRAMAE  CASIDSID
    218  FUERTES, VINCE NEIL  BOLASCO
    219  GABINETE, JULIE ANN  FABIAN
    220  GAJARDO, JOHN PATRICK  ABRERA
    221  GAJUTOS, LEAH JOYCE  BAJADO
    222  GALLEROS, REJOMAR  ABAO
    223  GALO, GLENBERT  ANAJAO
    224  GALUT, BRYAN  SAMANIEGO
    225  GAMBA, ANDREW  MACARIOLA
    226  GANANCIAS, CINDY  RAVELO
    227  GARCIA, CHRISTIAN  NACOR
    228  GARCIA, JOANNA  SELECIA
    229  GARDUCE, JOANNA MARIZ  FRONDA
    230  GARFERIO, REYSYL CAROLINE  BOHOLANO
    231  GASCON, ANTONIO  GARAY
    232  GAYOSA, VIVIAN  DE LA CRUZ
    233  GESTOSANI, JESTER  NEJAR
    234  GIMENA, REYNALD  VILLAMER
    235  GONZALES, CARLOS JR  REYES
    236  GORDORA, MARLYN  DE LOS REYES
    237  GREGORY, MARA  NIETO
    238  GUILEÑO, GERALD  HERICO
    239  GULTIAN, ALDRIN  MATULAC
    240  GUSI, ERWIN  BETONIO
    241  HADLOCON, MICHAEL JAY  PAMUGAS
    242  HAMLAG, HERGE  PASIGNA
    243  HASSAN, BENSAR  OMAR
    244  HERRANO, EUGENIO JR  VILLANUEVA
    245  HILARIO, JAYSON
    246  HILARIO, JOYCE  ARGUELLES
    247  HINAUTAN, ELFIE  HINALOC
    248  HINGCO, LORENA  CABAYA
    249  HUERVANA, JOANA JOY  DE LA CRUZ
    250  HUSSIN, CHARITY  BANTAD
    251  IBAÑEZ, JEAN CARLA  BERDUGO
    252  INTOY, MODESTO MELDEN  BRIONES
    253  JABAY, JANICE  PERRAL
    254  JALGALADO, KURT ROBIN  ABLAO
    255  JAMIL, WAHAYMIN  MAING
    256  JAMITO, JESTON ACE  SANCHEZ
    257  JARDELEZA, ELDE GRACE  GALLIENTES
    258  JOVELLANOS, MOWANAH MARIE  COMPAS
    259  JUIZAN, CYRUS MAY  PENOTI
    260  KATO, AIDA  GUIABAL
    261  KINDIPAN, CHERRY ANN  GUINA-OB
    262  KUDARAT, JAMER  NORODIN
    263  LABRADOR, ALLAN EARL  SEDA
    264  LAKIM, AMIN JR  MAGHUYOP
    265  LANUSGA, MERLAN  MALLON
    266  LAQUINTA, MIRRALUNA  AMARO
    267  LASPIÑAS, ANN MARTHA  FERNANDEZ
    268  LAURDEN, CHRISTIAN ROLAN  CUANAN
    269  LAYSON, JOHN REY  SARAD
    270  LEBOSADA, YENESA  AMPOON
    271  LEBRIA, DONAME  ALVARADO
    272  LEDESMA, LUVIC  MARTERIOR
    273  LEONIDA, JERRY IAN  LADOC
    274  LEYSON, MARY SHAROLEN JEAN  BARRACA
    275  LIANSING, NASRON  LENGKONGDORONG
    276  LIBRES, CHARISSE ZIANNE  NABLE
    277  LIBUNAO, GEMMA  NATIVIDAD
    278  LINGAS, GAGANG  SANGKULA
    279  LINTAG, MA BERNADETTE CRISTINA  LANUZA
    280  LIPIO, MEDEL IAN  DELA PEÑA
    281  LLENARES, MANILYN  OGAYA
    282  LO, VAL ALEXANDER  BONGARES
    283  MADRIAGA, ARLENE  LAGARTEJA
    284  MADUROG, ALDRIN  FORTEZA
    285  MAGBANUA, JERALYN  LEBRILLO
    286  MAGTAGNOB, JANICE  EISMA
    287  MAJAM, JUDE  BAUTISTA
    288  MALENAB, MARIBEL  DE LEON
    289  MALTO, MARK ARIEL  DIAMSIM
    290  MAMELOCO, EMELYN JOY  GALLEGO
    291  MANACHO, ABRAHAM  DELARA
    292  MANALOG, OLIVE JET  GAWILI
    293  MANANTAN, ANGELICA VENUS  RAMOS
    294  MANCILE, MARICHO  SANTOS
    295  MANEGDEG, SHANEN FRITZ  BELEN
    296  MANLANGIT, MARK JESTER  MORADA
    297  MAPE, ROSALIE  BORBO
    298  MARIGA, JARMELA  SAMAN
    299  MARUQUIN, MAIGAN  ESPINILI
    300  MAT-AN, MARJORIE  NGOY-NGOY  301  MATAHUM, LUCHE  MISSION
    302  MAXION, MISSAEL  TOMACDER
    303  MEJIA, PRINCESS MARY PIE  BORJA
    304  MENDEZ, RUFA  LARA
    305  MERCA, JANINE ROSE  VALLE
    306  MIATAPAL, EMEE GRACE  LANGREO
    307  MIRAFLOR, JESSICA  PUERTO
    308  MIRAVITE, JANIRE  CASTELLANO
    309  MONAYA, KARMELIE JANE  MONTAÑO
    310  MONDIGO, LORD MARTINO  SOLIS
    311  MONDRAGON, JOSEFINO  SALCEDA
    312  MONTES, JEREMI MIDOW  DADULLA
    313  MORALDE, KIM FRANCIS  LOQUIRO
    314  MORALES, RUTH  CAWAYAN
    315  MORENO, BIRNIE EIHLIZIAN  MERNILO
    316  MORO, JAY  DIASEMEN
    317  MUEGUE, MAY FLOR  SIBONGA
    318  MUHAMMAD ALI, A-TIHYA  SALENDAB
    319  MUNAP, HAIRUN  ASULA
    320  MUNDAS, JOMARIE  COGUIT
    321  MUÑEZ, ANESSA  BANTUG
    322  NACIS, NIKKI LOU  MONREAL
    323  NACKDEROL, ALNAJER  EBRAHIM
    324  NAPOLES, ARCGINE JHON  GUILLERMO
    325  NAQUITA, JANICE  SULAYAO
    326  NAVARRO, JOANNA  PETRAS
    327  NICART, ROSALINDA
    328  NIÑAL, ANNIE  ESTOQUIA
    329  NOCHETE, CHARMANE  BAYLON
    330  NORCIO, JOVEN  ORAZA
    331  NOSCAL, LOURDES  DADAG
    332  NOYNAY, CATHERINE  VERDIDA
    333  OCLIMA, JOEMARK  DELA CRUZ
    334  OCO, REGINE  CONDA
    335  OCTA, RAENA RUTH  SOLLEGUE
    336  ODIN, ROZY  TUMBAGA
    337  ORDIALEZ, KAREN GRISSEL  MABOLOC
    338  ORDOÑA, ANDY  TACAL
    339  ORTEGA, JULIUS  TAYTAY
    340  ORTIZO, NIEL JOHN  BULFA
    341  PABILIN, MADELIN  VALDEZ
    342  PACHEJO, EUGENE  BARUA
    343  PACNIS, MARY ANN  BORJA
    344  PACYAO, JOHN PAUL  RELACION
    345  PAGUNSAN, MADELYN  AMARAN
    346  PAIRAT, CHELOW  SERVAS
    347  PALATTAO, JESSICA  ESTRELLA
    348  PALOPE, ELENA  DUPO
    349  PAPA, CRISELDA  SACRO
    350  PARREÑO, KAYLA MARIE  FACULIN  351  PARULI, AIM KRISTEL  BALLOLONG
    352  PASCUAL, VENCI RICHER III  IBARRA
    353  PASQUITO, LEONITO  CHAVES
    354  PATTUNG, JENNY FAYE  SABIANO
    355  PELAEZ, DENNIS  JUANICO
    356  PENALBA, JOSUA  VICENTE
    357  PENDULAT, NORHAINIE  ALIMUDIN
    358  PENGSON, LARA MILLEN  SANTOS
    359  PEPITO, DEOCELLE  MESA
    360  PERANDOS, PASCUAL
    361  PEREZ, RODANTE  LLADOC
    362  PEROY, SHELUMIEL  AGUSTINO
    363  PEÑAREDONDO, LLOYD  DEVELOS
    364  PIL, ELISA  ESPADA
    365  PITONG, APRIL  MANAAR
    366  PONGCOL, ESTHER  CUATON
    367  POSADAS, NIÑO DAN  GUILLEN
    368  PUNNO, MARVIN  BANGID
    369  QUILAB, SHAVEL  BAHIAN
    370  QUILARIO, STEPHEN LEONARD  GARCES
    371  RABADON, MARZ LINNAEOUS  LIBUNAO
    372  RAMOS, AVE JOY  CAGURANGAN
    373  RAVELAS, JANNE ANGELIQUE  DAGDAGAN
    374  RAVELO, EMMA  CAHANAP
    375  REGALA, JHUNELL  ALBAYTAR
    376  RETORIO, JHERALD  REYES
    377  REY, LANIE JANE  AURELIO
    378  REYES, ALFRED  TOLEDO
    379  RILLORAZA, ELOISA  SAPITULA
    380  RIMBAOA, RODENEY  CABASAL
    381  RIOS, YVONE KAYE  DELA PEÑA
    382  ROMIAS, RAMIL  TUYAWAN
    383  RONQUILLO, EDILBERTO JR  DOMAOAN
    384  ROSABAL, CHARMAIN ROSE  REFUGIO
    385  ROYO, MARY ANN  REGALA
    386  RUFO, APRILEON  PANDAAN
    387  SABADO, WILSON  BAUIT
    388  SABROSO, JEROME JAKE  DE GUZMAN
    389  SALAS, FRECEL  CHAVIT
    390  SALAZAR, CLARIBEL  BLAS
    391  SALES, ESPERIDION JR  RAMOS
    392  SALVADOR, KRISTENE JOY  LABRAMONTE
    393  SAMIJON, DEBIE MARIE  NICANOR
    394  SAMSON, JAYPEE  SOLSONA
    395  SANCHEZ, JANN PATRICK  TOLVO
    396  SANGOYO, FATIMA RAIZA  ALIH
    397  SANORIA, NATHALIE  MONDIA
    398  SANTANDER, YRLA MEY  POLLICAR
    399  SANTOS, MICHAEL KEVIN KIER  MERCADO
    400  SARGADILLOS, ROWELYN  MATA
    401  SARINO, JETTER  ORAYAN
    402  SARMIENTO, BRENDA  ORMILLO
    403  SAURIN, SARAH JANE  ABRINA
    404  SAYNO, ANGELIE  TUNAY
    405  SEBILO, JINKY  MALINAO
    406  SECHICO, HARJUN  MABANAG
    407  SEPOSO, SHANGRILLA  TESORO
    408  SIBAYAN, RONALD  CABALLERO
    409  SIGNAR, JOLSER  BATOY
    410  SILABAY, LADY FAIR  BUZARANG
    411  SILGUERA, NAOMI  EDAÑO
    412  SILLA, PATERNO JR  BRIGOLI
    413  SO, APRIL DAWN  PALACIO
    414  SOLIVEN, CJAY  BALDEMOR
    415  SOSAS, JOSETTE  MOJANA
    416  SUAREZ, JANICE  ARTIBEL
    417  SUMANDAL, JULIEPER  HOJAS
    418  SUMOGOD, ANGELECA  AGUDON
    419  SURAT, ROSE ANGELA  FERNANDEZ
    420  SUYOM, JHON CHRISTIAN  PACA-ANAS
    421  TAAN, RENA  SANTIZO
    422  TABONDA, APRIL MAE  TIWANA
    423  TABUSARIS, JESSA MAE  DEL RIO
    424  TACATANI, BENJIE  TORREFIEL
    425  TAGBAC, ALVEN  MONTERDE
    426  TALA, RIZAL ALI  EGONIO
    427  TALLA, EVELYN  SORIANO
    428  TAMBALO, CHARITY  PLAMERAN
    429  TANAY, DENNIS  DE LIMA
    430  TATTAO, JENNIFER  TAMAYO
    431  TENAJEROS, ALEXANDRA  ABANGGAN
    432  TENORIO, ANNABELLE  YABUT
    433  TIONGSON, NIJYL  TIMTIMAN
    434  TORREFRANCA, PAULINE ABEGAIL  ESPEJA
    435  TRINIDAD, JAYPEE  GACUSANA
    436  TRINIDAD, KIM  VILLABAS
    437  TUBAL, ARMAN  SEMBAJON
    438  TUBERA, JOJO  CEREZO
    439  TUMULAK, MILCHE  ELTAGONDE
    440  TUNGPALAN, DANILO  ACAIN
    441  TUPAS, GERLY-AYN  JAAFAR
    442  UBA, KAENT IMMANUEL  NANDONG
    443  UNIDA, JOHN CARLO  LOPEZ
    444  VALERA, ELAINE  BUENO
    445  VALIENTE, ARCHEBALD  MANANTAN
    446  VALLES, NELVIN  RABUTAN
    447  VARGAS, JENNELYN  SOLAYAO
    448  VEGA, MARK ANTHONY  TULIPAT
    449  VERGARA, CHRISTOPHER JOHN  CLAVICILLAS
    450  VILLALUZ, JOSHUA FRANCOISE CLARK ENER  RAMOS
    451  VILLANUEVA, ELMER  GONZAGA
    452  VILLARAO, HENRY KELLY  RECOLIZADO
    453  VILLARUEL, HANNAH  GERSAVA
    454  VILLEGAS, MARICHU  AYES
    455  VILORIA, ARCHIE  CARIÑO
    456  VILORIA, CHERINA  GROSPE
    457  YANA, WENA MAE  CABRITO

     NOTHING FOLLOWS———————-

    Share.
    loading...

    Leave A Reply