Monday, February 13, 2017
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    478 examinees pass the Master Plumber Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 478 out of 1,210 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in Manila, Baguio and Iloilo this February 2017.

    Seq. No.    N a m e

    1   ABADILLA, SHOVEY  GUEVARRA
    2   ABEJA, EARL DONNE  SAN JUAN
    3   ABELLAR, CHRISTINE JOY  OLITA
    4   ABELLAR, JETHER BILL  HARANI
    5   ABONG, PEDRO JR  RANAS
    6   ADIVOSO, ALBERT CHRISTOPHER  CRUZ
    7   ADUCA, BRYL JERIC
    8   AFRICA, JOEY  NAVARRO
    9   AGBISIT, ERLYNN MAE  CATALOGO
    10   AGUILA, VIC  COMIA
    11   ALAPAR, CRIS  SALAFRANIA
    12   ALCANTARA, LOUIE  AGPOON
    13   ALCOBER, KRESTA MARIE  CINCO
    14   ALCORAN, SOTERO  DELGADO
    15   ALIPIO, AXL ROSS  QUIAMZON
    16   ALIX, PETER ALEXIS  SIMBAJON
    17   ALLANA, ADRIAN  AUSA
    18   ALLAS, MAE LOUISSE  DE GUZMAN
    19   ALMALEL, NIA CHRISTI  RAMOS
    20   ALMAZAN, BERNADINE  PALAGANAS
    21   ALONZO, JOHN  TABANIAG
    22   ALSAGON, RONEL BRYLE  VILLANUEVA
    23   AMAR, ELVIN  BUNI
    24   AMIGLEO, ZERNIE  TUBLE
    25   AMO, ERICSON  PINEDA
    26   ANDAL, JOEL  SEMILLA
    27   ANINIPOT, ROMMEL  ABAD
    28   ANTIQUIN, SHAIDER JOHN  SAGPAO
    29   ANTONIO, ARLENE  GARMA
    30   AQUINO, ALFIE JAY  ABULENCIA
    31   AQUINO, DOMINIC  CASTIGO
    32   AQUINO, JOASH BENJ  YANILLA
    33   AQUINO, JON-JON  FERNANDEZ
    34   ARAÑEZ, MAURICE DUANE  ARCEO
    35   ARCALAS, JOHN RONALD  SUMALBAG
    36   ARCAÑO, ALVIN  JAVILLO
    37   ARCENAL, AURELENE  YAUN
    38   ARGOTA, ARDEN  JARDIN
    39   ARPA, NORHATA  AMINO
    40   ARTILLAGA, SHERIMAE  MENDEJA
    41   ARTUZ, EDEN ROSE  MENDOZA
    42   ASPIRIN, ARVIN  TANCUECO
    43   ASUNCION, LAURENE MERYL
    44   AUSTRIA, JOHN DARYL  TUMIBAY
    45   AUXTERO, IVY  DIOSAY
    46   AYCARDO, JAN DARYL  BULAWAN
    47   BABAGAY, JULIE ANN
    48   BACIT, BRYAN  DIGMA
    49   BAGAIN, SEAN FRANCO  MEDIODIA
    50   BALITAAN, JIMSON  GUCE
    51   BALTAZAR, JOHN PAUL  DE JESUS
    52   BARNUEVO, TERRENCE CARL  GUTIERREZ
    53   BAROTIL, KARINA JESSICA  ESTRELLA
    54   BARRIENTOS, JUSTIN  SILVESTRE
    55   BARUELO, RENO ARNEL  ESPARES
    56   BASA, BRENNAN  BRUTO
    57   BATIMANA, DARWYN  CABERTO
    58   BAUTISTA, ALFRED ERIK  GARCIA
    59   BAUTISTA, BILLY REY  HERRERA
    60   BAUTISTA, CRIS  PAHUTAN
    61   BAUTISTA, JOHN KEVIN  LIBATIQUE
    62   BAUTISTA, JOHN PETER  TUBEJE
    63   BAÑADERA, JOEY  BATALLA
    64   BEDAURE, REYNALDO JR  GREMIO
    65   BERNABE, JASPER  FORELO
    66   BERNARDINO, BRIX  SANTOS
    67   BORGOÑOS, DEBRA  SUDARIA
    68   BORGOÑOS, MARK ZEUS  PANAGLIMA
    69   BOSCH, KARIZ NICHOLE  LOPEZ
    70   BRAVO, MAUREEN  MENDOZA
    71   BUENALUZ, CARYLL BERN  SOLIVEN
    72   BULANADI, MARTIN ANDREW  PELANTE
    73   BUNGAY, JULBERT  BOS
    74   BUSTAMANTE, DOMINADOR  BACRUYA
    75   CAADLAWON, CHARLON  GONZALES
    76   CABALAG, MARIA VIRGINIA
    77   CABRERA, CLARENCE  ESTAVILLO
    78   CABRERA, VICTOR STEPHEN  SOLTES
    79   CABUHAT, JAN CARLO  MAGPOC
    80   CACAL, JENNIFER  COLLADO
    81   CACHO, RODRIGO  CASTILLO
    82   CAGAOAN, LEA  LOPEZ
    83   CALAMBA, JOHN PAUL  VILLALVA
    84   CALDO, KHYLA MARIELLE  PAGUIO
    85   CAMACHO, MICHELLE ANN  JARDINO
    86   CANTANO, MELVIN  CARACUT
    87   CANUSA, JOAN KASHMERE  UMAYAM
    88   CARAG, MICHELLE  PIDO
    89   CARBONEL, MAIKKO NEIL  TARCE
    90   CARDENAS, BENJAMIN JOSE  BASIERTO
    91   CASANOVA, DECERY  ESPALLARDO
    92   CASIANO, ALFREDO JR  BAYSA
    93   CATALAN, GILBERT  TORRECAMPO
    94   CATAPANG, JAN HENDRIX  RAZON
    95   CATLI, REDWYNN JOHN  TIAMZON
    96   CAYABYAB, LUIS IV  QUINTOS
    97   CAÑETA, REY JR  CASITAS
    98   CENSON, DAKILA  BALINGIT
    99   CEPEDOZA, JACYLOU  APARICIO
    100   CHAVEZ, JHONNEL  COLINA
    101   CHUA, JAMES CYRIL  SEE
    102   CILOT, ROMMEL  CONCEPCION
    103   CIRUNAY, ED ANGELO  TEDLOS
    104   COBANKIAT, KEVIN  NG
    105   COLLAMAR, RODEL  PRUDENCIADO
    106   CONDAT, RUPERT  CIOCSON
    107   CONDE, MARY GRACE  REA
    108   CONDINO, JHEDAN  CACERES
    109   CONSTANTINO, RONALD  JARABA
    110   CORTEZ, DARWIN AUDIE  GAVIOLA
    111   CORTEZ, JUDE CHRISTIAN  OCAMPO
    112   CRISOSTOMO, EFREN JR  DONIEGO
    113   CRISTOBAL, MARY ROSE  BALABBO
    114   CRUZ, ARVIN JED  CASTILLO
    115   CRUZ, FRANCIS LOUIE  NATIVIDAD
    116   CRUZ, GLENN KENNETH  BERBON
    117   CRUZ, MARK JAMES  TARGA
    118   CRUZ, RIZALDY  RESURRECCION
    119   CUECO, KEVIN  PANGAN
    120   CUETO, GEOFFREY  LASTRILLA
    121   CUISON, CHRISTIAN DAVE  NOPUENTE
    122   DAACA, GUALBERTO JR  SABAY
    123   DACOME, CRISTHER
    124   DADANG, RAYMON JELL  GALARPE
    125   DAGUMAN, BARIE JOSEPH  ENGUITO
    126   DATING, KARLA MAE  ILIGAN
    127   DAVID, JUAN MIGUEL  BUDOL
    128   DE CASTRO, AMER JEREL  PARAGAS
    129   DE GRACIA, MARY GRACE  MALLARI
    130   DE GUZMAN, JOHN PAUL  ARVIOLA
    131   DE GUZMAN, JOVIMON KOICHIRO  TANGALIN
    132   DE JESUS, ANJELICA MAE  CABANTOG
    133   DE JESUS, CHARIEL  RAMOS
    134   DE LA PENA, LIMWEL  MENDOZA
    135   DE LARA, REIZA MIA  FRONDA
    136   DE LEON, ALLAN PAUL  ADRIANO
    137   DE LEON, RENO  AMAR
    138   DE LOS REYES, MARIAN AUBREY  GUEVARA
    139   DE SAGON, DYNA  BALLADA
    140   DE VILLA, RUBY  EVANGELISTA
    141   DECIEMBRE, ROMEO BERNARD  ESPINO
    142   DEL ROSARIO, KATHREEN LOUISE  PASCUAL
    143   DELA CERNA, RENE  JIMENEZ
    144   DELA CRUZ, JOHN DAVID  MACAHILAS
    145   DELA CRUZ, JOHN OLIVER  MARQUEZ
    146   DELA CRUZ, MARC JOSEPH  ESPLANA
    147   DELA CRUZ, NOVILY KEN  TUMAMAK
    148   DELA PEÑA, JONNA MAE  DE LEON
    149   DELA TORRE, GLEN  NOGUS
    150   DELOS REYES, SAMUEL GABRIEL  ONG
    151   DESPE, JOHN EDWARD  MANGULABNAN
    152   DESTAJO, JAYNE SHANRIE  BELTRAN
    153   DEVERA, DARIEL  DEVELA
    154   DIAZ, CATHERINE  BORJA
    155   DIGGAY, JEMIMA FREDA  BALDONADO
    156   DIMAPILIS, JAN KAMILLE  WATIWAT
    157   DIUCO, AMADO III  TUYADO
    158   DIVINA, MICOLE ANN  NIEVA
    159   DOLLETE, MICHAEL  GO
    160   DOMINGO, GILBERT  AMBOY
    161   DORINGO, MELISSA  ADEVA
    162   DOROMAL, JANIEL JAMES  LOMOCSO
    163   DUEÑAS, DARYL  CASA
    164   DUMANGAS, JOSEPH  LLAMAZARES
    165   ECAL, JOSE HARRY JR  BORJA
    166   ENTING, MIKE EMMANUEL  MARTIN
    167   EREJER, SHIELA  IBANEZ
    168   ESCARCHA, AVI BEN  RAQUEL
    169   ESCASA, KATHERINE JOY  HERNANDO
    170   ESCOTO, JOHN EMERSON  GARCIA
    171   ESLABRA, MICHAEL  PENALVER
    172   ESLLER, ARNEL  VILLAMOR
    173   ESPARES, JOHN RAY  ENRERA
    174   ESTEBAN, RENZEL  FRANCISCO
    175   ESTEVES, MARK RUSSELL  DILAG
    176   ESTRADA, MARK ANJELO  UMIPIG
    177   EUROLFAN, BEVERLY  GAYTA
    178   EVANGELISTA, JENRY  MIRANDA
    179   EVANGELISTA, JOHN CARYL  ANDAYA
    180   FABITO, NOLIBERT  TOLENTINO
    181   FAJARITO, CATHERINE  PONTEVIDRA
    182   FANTONIAL, UNICA ILLA  MONTALBAN
    183   FARIN, GERALD ZALDY  HILARIO
    184   FELIPE, RHODEL  PAGUIRIGAN
    185   FENETE, SHERILYN  TAN
    186   FERNANDEZ, BRYAN  SALISE
    187   FERNANDEZ, JOEMER  TAN
    188   FERRER, JEPHUNNEH  ROMERO
    189   FERRERA, KEVIN DARNER  LEGASPI
    190   FIGUEROA, LORENZO  BAMBA
    191   FLORES, FRESH  ZAMORA
    192   FLORES, JOVELYN  MENDOZA
    193   FLORES, JULIUS CESAR  CUSTODIO
    194   FORBES, CEDRICK DAVE  PAJARIN
    195   FORTIN, MARK KELVIN  LAGARTA
    196   FRANCISCO, ALEVIALYN  ESDRELON
    197   GABINETE, ONECHO ANGELO  ARCONCIL
    198   GALLEGO, JOENEL SR  LANADO
    199   GALLEGO, PATRICK  RAMOS
    200   GAMBOA, KENNETH JOHN  HERNANDEZ
    201   GAMULO, LEONARDO  FABIAN
    202   GARCIA, DIANNE  MEDRANO
    203   GARCIA, FREDEMEL JOHN  DALIPOSA
    204   GARCIA, PATRICK JOHN  FABIE
    205   GARIANDO, NICO PAULO  TARRIELA
    206   GASPAR, JOHN DALE  REGIS
    207   GASPAR, MA ALELI  TAMANU
    208   GATDULA, KATHRINA ROSE  PANGILINAN
    209   GAURANO, JOSIAH  BALABA
    210   GELACIO, RUSHELL ROWENA  DELOS SANTOS
    211   GEREZ, SHIRMAR  FRANCIA
    212   GERONIMO, KEVIN  ANGELES
    213   GO, CARLSON  LLANETA
    214   GO, LLOYD JEFFERSON  DE JESUS
    215   GONZAGA, JOHN MARIANO  JUAREZ
    216   GONZALES, IAN CARLO  MORALES
    217   GOZUN, FRANCIS LORENZE  BOBILES
    218   GOZUN, LOUIE JOHN  OCAMPO
    219   GRAFIL, PATRICIA ANNE  LLAMADA
    220   GUATLO, GESEL MAY  DALIDA
    221   GUAZON, KAREN  AQUINO
    222   GUECO, PAULA BARBARA  TOLENTINO
    223   GUMBOC, JOHNNY JR  GRAVE
    224   HADJI HALIL, ALNOR  ASUM
    225   HALOG, ERWIN  MISSION
    226   HANDAYAN, GERALD  BAGTASOS
    227   HASEGAWA, PAOLO ANDREW  CANLAS
    228   HAYUDINI, ALNIE KHAYZER  PADAGDAG
    229   HERNANDEZ, ALGEM  BALINTONG
    230   HERNANDEZ, BRYAN DALE  BUNGQUE
    231   HERNANDEZ, CHESTER  TORRES
    232   HERRERA, ROMULO JR  SAN PEDRO
    233   IBON, ROWENA  AGUILAR
    234   IGAYA, REYMOND  NUÑEZ
    235   IGNAO, ORLANDO JR  BAGUIO
    236   INCOMIO, JERICO  CALO
    237   ISIDRO, MARION ADRIAN ALEXIS  TIONGSON
    238   JANAPIN, JASPHER  PARAONDA
    239   JELLOSO, JAYNALD  ASTILLERO
    240   JIMENEZ, ARJEE LOUIE  DELA CRUZ
    241   JUANILLO, ETHELBERT  CASTILLO
    242   KREBS, JOSE MARI  BATUIGAS
    243   LABADAN, DAVE ELWEN  MAYORMITA
    244   LAFUERTE, MA CLAUDINE  MARANAN
    245   LAGAZON, ALFONSO  AQUINO
    246   LAGUATAN, LORLENE  LACCAY
    247   LAGUIT, LORELIE ANNE  GOSE
    248   LAMBINO, DANIELLE CHRISTOPHER  AQUINO
    249   LANCETA, JOSEPH CARLO  RAMIREZ
    250   LAPADA, JOSEPH RHYAN  ANGELES
    251   LAURETA, IAN ED  PRUDENTINO
    252   LAVAPIE, LEIFRED JUNZEN  MORALES
    253   LAWAN, RONZBELL  ELINZANO
    254   LEAÑO, JIANNE  SAPIERA
    255   LEE, JANELLE FRANCHESKA  RAMOS
    256   LEJARSO, FAITH  ABEJAR
    257   LEONCIO, JEYO  MERCADO
    258   LEYESA, ABEGAIL  RAMOS
    259   LIBUNAO, JUSTIN  VILLAREAL
    260   LIMOS, ELTON JOHN  INGCO
    261   LINCUNA, PATRICK ANDREW  MAGYAYA
    262   LLANES, MARK ANTONY  TITULAR
    263   LLAVE, JOHN PHILIP  APOLONA
    264   LOO, KEVIN  GO
    265   LOPEZ, JAN JERVI  CALVARIO
    266   LOPEZ, RICHARD  CAJIGAS
    267   LOQUIAS, JEMELA MAE  AZUR
    268   LORILLA, RICKY  LOZANO
    269   LOZANTA, JONALYN  VELARDE
    270   LUALHATI, BENEDICT  CUNANAN
    271   LUMABAO, SHARINA ANGELA  CALANDA
    272   LUNA, ROBERT  CAPANANG
    273   MABALOT, HARIBEL  TAYABA
    274   MADRONA, JOSEF KARLO  LLENARESAS
    275   MAGAUAY, HOPE  TOTTO
    276   MAGRAMO, EUGENE  SANTIAGO
    277   MALAA, JAYSON  COSGAFA
    278   MALE, GLOVEN YVVE  PEREZ
    279   MANALO, IRVIN KEYZERR  RAMOS
    280   MANGADA, JOHN LESTER  RACCA
    281   MANGAMPO, DINDO  ABRIL
    282   MANONGSONG, MARK ROBERT  BULANHAGUI
    283   MANUEL, JOSELITO  DELA CRUZ
    284   MARASIGAN, NIKKO  TORRES
    285   MARASIGAN, SAMUEL  PINEDA
    286   MARCIANO, FAUSTINO  CARIÑO
    287   MARCOS, CHARLITO JR  GAMIAO
    288   MARCOS, GRAZEL  MARAY
    289   MARQUEDA, ALDRIN  DIADOLE
    290   MARTIN, JAMESON  CORPUZ
    291   MEDINA, GERALD  OBSANIA
    292   MELITON, CHARMAINE MARIE  CAM
    293   MENDOZA, EDGARDO JR  DIMATULAC
    294   MENDOZA, MARK ALVIN  VIRTUCIO
    295   MENDOZA, RALPH GUILLER  BALONDO
    296   MENES, CHARLES WILLIAM  ORESCA
    297   MENOR, JONEIL  ECHALUSE
    298   MERCADO, JOHNIEL  DE GUZMAN
    299   MESA, ARSENIO JR  PUYOT
    300   MICU, FELIPE JR  SERAME
    301   MILLAN, JOHN LAWRENCE  LEGAZPI
    302   MITRA, JEAN ROSE  FERNANDEZ
    303   MONTALBAN, JONAR  TARALA
    304   MONTUBIG, JAYVEE RUE  MORALES
    305   MORAL, JEFFREY  BURCE
    306   NAKAR, KENNY JEAN  OLARVE
    307   NALAUNAN, JERICK KUH  DE LOS SANTOS
    308   NAMOCO, AREEYA MARIE  REYES
    309   NASTOR, ADONIE NILE  VICENTE
    310   NATIVIDAD, FRITZ  DIMAAPI
    311   NIMES, ABBA MAY  MAGDARAOG
    312   NOCON, MAUREEN JOANNE  OBRA
    313   NOGUERA, CALVIN  SILVINO
    314   NOMBRES, NICO  MASION
    315   OCAMPO, ALDRIN  CAMAYA
    316   OCAMPO, LEHANDRO  PAGUINTO
    317   OGAHAYON, RONIE  MILLAN
    318   OGNITA, OLIVER JR  LOVENDINO
    319   OMBE, AVHEL ANTHONIE  ATIENZA
    320   ORBE, STEPHANIE  OSERA
    321   ORILLO, MICHAEL JAN  AN
    322   ORTILE, JESSER JAMES  DUMAGUIN
    323   OSTAN, MARK ANTHONY  SALIBIO
    324   PADERNAL, JOHLEY JOCEL  DAYAGBIL
    325   PADUA, ROLANDO JR  PALUNDAY
    326   PALAD, TOM KENNETH  RAMOS
    327   PALMOS, ALDRIN SON  COMIA
    328   PAMPOLA, ARIEN JAYSON  DU
    329   PAN, PATRICK LAURENCE  GO
    330   PASCUA, EDWIN  NALUNDASAN
    331   PASTOR, ROBERT JOHN  MALIGALIG
    332   PATAK, MICHAEL ANGELO  FERNANDEZ
    333   PECSON, LEOMAR  MARTINEZ
    334   PELAYO, JESSICA JEMMAE  DALANON
    335   PEREZ, MINNIE GRACE  CORDERO
    336   PILLE, IAN SILVESTER  DIESTA
    337   PIMENTEL, MARTIN LENDL  SERINA
    338   PINEDA, EDGAR  FONTARUM
    339   PINEDA, HANS LENDL  REYES
    340   PLACIDO, DAISYRY  SANTELICES
    341   PONCE DE LEON, MARK FRANCIS  VALDESTAMON
    342   PORICALLAN, BEB JANSEN  GUINOO
    343   POWAO, VALLERIE MAE  LADAGAN
    344   PRESTO, GINALYN  GAINSAN
    345   PROFETA, MELVIN  MALIKSI
    346   PROSIA, REX JR  YAP
    347   QUEREL, JOHN JOMEL  ALMIREZ
    348   QUIBAN, JONO ALEXIS  DANG-AWAN
    349   QUIÑO, ROLANDO JR  RAMOS
    350   RABE, JAY PEE  NAPOLES
    351   RAMBOANGA, ARVIN BRYAN  NILLASCA
    352   RAMIREZ, ERWIN  DAYAO
    353   RAMIREZ, MANUEL  ARCULAR
    354   RAMIREZ, PAULO ROMAN  LAPEÑA
    355   RAMORES, JOMARI  ESCANILLA
    356   RAMOS, ELDRIAN  SABANDO
    357   RAMOS, JOHN MICHAEL  LASCUÑA
    358   RAÑON, NICHOL KIM  CONSTANTINO
    359   REBONQUIN, JEFFREY  RABAGO
    360   REDAUS, RONALD  URATA
    361   REGALADO, RICHARDSON  MAGLALANG
    362   RENTEGRADO, DEANNA ALYSSA  CRISTOBAL
    363   RESUELLO, RAYMART STEVEN  LOPEZ
    364   RESURRECCION, EUNICE  BOJADOR
    365   REUYAN, HARVEY  OWATAN
    366   REYES, EMMANUEL  DEANG
    367   REYES, NICKSON  LAILO
    368   REYES, RAIMUND DANIEL  NAVARRO
    369   REYES, RISHELLE  JARANTILLA
    370   REYES, TIMOTHY JAMES  SALVANIA
    371   REÑA, MARC FRANCIS  OSIAS
    372   RIVERA, JOHN PAUL  MACAPAGAL
    373   ROARING, ANGEL  MENDEZ
    374   RODRIGUEZ, JERFEL  PERALTA
    375   ROGEL, MA YORADEL  REGENCIA
    376   ROMERO, EDDIE JR  DAET
    377   ROQUE, ORLANDO  SANTOS
    378   ROQUE, PAMELA REGINE  SAN PEDRO
    379   ROSALES, CHRISTIAN  DE RAMOS
    380   ROSARIO, RAMIL  GRADO
    381   RUFINO, GILBERT  MANGA
    382   SAGARIO, REYMOND JR  JOSE
    383   SAGUM, MIKHAIL  ALFONSO
    384   SALANGUIT, JOHN PATRICK  REYES
    385   SALCEDO, RONNEL  ROMERO
    386   SALINAS, JANIEL LOU  HINDRANA
    387   SAMPAYAN, JHON PATRICK  RUIZ
    388   SAN JUAN, JAMES RAYMOND  ABONAL
    389   SANCHEZ, PAUL JOMAR  GOZUN
    390   SANDIQUE, KARL KEVIN  CARLOS
    391   SANGCO, BENEDICK  BERNARDO
    392   SANTIAGO, CHARMAINE  LOGRO
    393   SANTIAGO, SANDREE  REÑA
    394   SANTOS, ERROL  RAMOS
    395   SANTOS, JOHN APRIL  AÑONUEVO
    396   SANTOS, KATHLANE  ENRIQUEZ
    397   SANTOS, RANIER  CRISTOBAL
    398   SANTOS, ROBERT BRYAN  GUTIERREZ
    399   SANVICTORES, MAEKA  VALDEZ
    400   SAPORNA, SAYRA  SAGUID
    401   SARAMOSING, RICHARD  FERMIZA
    402   SARMIENTO, GRANDEL  MASLANG
    403   SARMIENTO, GREG JR  BALDEVARONA
    404   SARZA, JOHN ARIES  ALMELOR
    405   SEE, IAN FORTUNATO  KO
    406   SELABAO, CARLO RAY  RIVERA
    407   SEMILLA, JEAN CHRISTIANNE  NANIONG
    408   SERRANO, DENISE SHARMAINE  URIENZA
    409   SERRANO, LOUIE  GUEVARRA
    410   SIA, MEL MARX  CHIU
    411   SILVESTRE, CARLITO JR  IGNACIO
    412   SIMBOL, ROBERT  CERVANIA
    413   SOLANO, JOEMEL  PALSIMON
    414   SOLIS, RONEL  ALBIS
    415   SOLIVA, NORBERT  ASELDO
    416   SORIANO, ALWIN JAMES  ANGULUAN
    417   SORIANO, MARITONY  ZAMBALES
    418   SORIANO, PATRICK LUIS  ZAMBALES
    419   SORIANO, RODEA MAE  DIOQUINO
    420   SUAREZ, JOHN ALEXIS  LARDA
    421   SULTAN, BELLA REIJA  DASCO
    422   SUSTENTO, MICHELLE JOY  ESPIRITU
    423   TABILID, JULUIS  ORTEZA
    424   TAGAO, ALDRIN JERK  CARDIÑO
    425   TAGUIBAO, JOCELYN  RIVERA
    426   TAGUNICAR, MARK MARVIN  CABILLOS
    427   TALAM, EMMANUEL  BERTOS
    428   TAMBALO, APRILLE MAE  SAVELLA
    429   TAYONG, ALDRIN  POCONG
    430   TEDOR, JEREMY EFREN  TAPALES
    431   TEODORO, DANA FAYE  AGUINALDO
    432   TERNIDA, REGINE  VILLARICO
    433   TIONGCO, HOMER  SANTOS
    434   TIOSING, MARC ERICK VON  AGBAYANI
    435   TOLENTINO, POL PATRICK  REYES
    436   TONGOL, JERALD  HALILI
    437   TUARDON, RODEL  ABEJORO
    438   TUBBAN, JOHN WILMITHS  ULABO
    439   TUMANG, JOHN PAUL  LOZANO
    440   TUSI, ALVIN  CORTEZ
    441   UMAHAG, ANNA MERIELLE  LAUDATO
    442   UMALI, NIEL PATRICK  MAGALLANES
    443   UNISTA, ENRICO  SANTOS
    444   VALDEZ, JAYSON  GIATAW
    445   VALENCIA, WYM  PARTOS
    446   VANGUARDIA, ANNE PAULINE  MACANDOG
    447   VARGAS, DHENVER  DIAZ
    448   VARGAS, JEREMIAS JR  VERDIN
    449   VARGAS, ROCHESTER  MACALINTAL
    450   VELMONTE, JAYVIE  AGRAVANTE
    451   VENGCO, JOHN WINDEL  PRESTO
    452   VERA CRUZ, DARYLL  BELO
    453   VERGARA, BRYAN ALFRED  ANDRADE
    454   VERGARA, CHERRY  SIERRA
    455   VIDON, JOSEPH IAN KIM  BARRIENTOS
    456   VILA, JAN DARYL  MIGUEL
    457   VILLACERAN, GARY  MILLANO
    458   VILLACORTA, CARLO  CAMU
    459   VILLALOBOS, MARIO JR  REYES
    460   VILLAMIN, JEREMY  PASCUA
    461   VILLAMOR, AURENE  MORALES
    462   VILLANUEVA, MARCELINO ALVIN  SANCIANGCO
    463   VILLAVICENCIO, KEVIN  BENDOL
    464   VILLEGAS, GHIMVERN  SUPLEO
    465   VILLEGAS, MARIA LOUISE  EVANGELISTA
    466   VINO, JOHN ERWIN  SERRANO
    467   VIO, JOSE JR  MATEO
    468   VITANGCOL, KAREN CRISTY  ESPELITA
    469   VIZCARRA, CHRIS JOHN  QUITORIANO
    470   VIZMANOS, EAGAN GLENN  CUEVAS
    471   YARANON, GARRY  SALAMIDA
    472   YPARRAGUIRRE, DANIEL  COLETO
    473   YU, JOHN PAOLO
    474   YUTOC, RENMAR  BECILLA
    475   ZACARIAS, GIAN MARCO  DE LEON
    476   ZACARIAS, JURYL  NANO
    477   ZALETA, RICARDO  SAL
    478   ZAMORA, JEFFERSON  DESOACIDO

    NOTHING FOLLOWS———————-    

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